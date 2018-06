Hoy por Hoy (14/06/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 el hombre

Voz 1727 00:15 son las diez las nueve en Canarias el Gobierno catalán insiste en que en el diálogo con La Moncloa debe plantearse una votación que determine la relación de Cataluña con el resto de España lo acaba de decir el vicepresidente catalán Pere Aragones aquí en Hoy por hoy

Voz 3 00:29 la solución que contemplamos es la que voten los catalanes ninguna otra por lo tanto la que sea aceptada por una mayoría de los catalanes evidentemente cuando esto se debate pues defendemos nuestra opción de hecho que propuesta sobre la mesa ya es positivo después podemos estar de acuerdo o no podemos discutir las pero hemos pasado un tiempo de sequía de propuestas ahora hay propuestas encima de la mesa pero bienvenidas sean a partir de aquí a entraremos a a discutir las

Voz 1727 00:56 Aragonés ha dicho también que se planteará si acudir o no a los consejos de Política Fiscal y Financiera después de que Pedro Sánchez y Quim Torra se reúnan de que él mismo pueda hablar con la ministra de Hacienda el Boletín Oficial del Estado publica hoy el cese de Maxi muerta como ministro de Cultura y Deporte Antonio Martín buenos días

Voz 1645 01:15 buenos días Pepa también que esa cartera pasa a ocuparla José Guirao quien va a jurar o prometer su cargo dentro de una hora en el Palacio de la Zarzuela ya hay más novedades esta mañana de distintos ministerios el titular de Interior por ejemplo Fernando Grande Marlaska acaba de anunciar que va a intentar conseguir que se retiren las concertistas de las vallas fronterizas de Ceuta y de Melilla Marlaska en Honda

Voz 0639 01:33 esa es una de mis principales voluntades y que haya un informe realmente complementario para que realmente se puedan adoptar otras medidas no puede esa no es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla es decir podemos actuar antes podemos ayudar en origen etcétera pero no podemos llegar

Voz 1645 01:54 a esos niveles ha dicho también que el tratamiento los inmigrantes del Aquarius que están siendo trasladados a España va a ser el mismo que Seda aquellos que llegan por patera a nuestro país y en el Ministerio de Defensa Aranoa ministra Margarita Robles va a mantener en el cargo al director del Centro Nacional de Inteligencia también a la cúpula militar informa Mariela Rubio

Voz 1450 02:12 así es Margarita Robles será la primera ministra de Defensa que confirma la cúpula militar anterior Robles mantendrá en su puesto al general Félix Sanz Roldán como director del Centro Nacional de Inteligencia hasta finalizar su mandato le queda un año también mantendrá toda la cúpula militar encabezada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa JEMAD Fernando Alejandre Martínez también han sido confirmados en sus puestos el general Javier Varela salas como jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra el almirante Teodoro López Calderón como jefe de Estado Mayor de la Armada el general del Aire Javier Salto Martínez Avial como jefe de Estado Mayor del Ejército de la

Voz 1645 02:48 mire en los mercados el Ibex ha iniciado sesión con pérdidas se deja alrededor de dos décimas hasta ahora cotiza ligeramente por debajo de los nueve mil novecientos puntos números rojos que estará se pueden ver también en los principales parqués europeos diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:05 ese es Matri en Madrid y el Ayuntamiento de Manuela Carmena alcanzado un principio de acuerdo con tres de los cinco sindicatos de la Policía Municipal tras meses de negociaciones y de conflicto laboral el concejal de Seguridad Javier Barbero va a dar más detalles este mediodía en rueda de prensa Felipe Serrano buenos días

Voz 0622 03:19 buenos días el conflicto de la Policía Municipal no está solucionado pero entra en una nueva fase con este preacuerdo apoyado por UGT Comisiones Obreras y UPM fuentes municipales confirman a la SER tal y como adelanta el mundo que la situación se ha desbloqueado en los asuntos más conflictivos la subida pactada es de cuatrocientos euros anuales

Voz 1645 03:37 es diez días menos para el turno de mañana

Voz 0622 03:40 dieciséis para el de tarde y ochenta y cuatro horas menos para el de noche además de garantías de no anular los descansos del fin de semana CPM CSIT que no aceptan el documento y que lo ven como un intento de dividir al cuerpo se plantean seguir con las reivindicaciones medidas de presión hasta conseguir dicen un acuerdo que satisfaga a ti

Voz 1645 03:59 los casi trescientos becarios de la Universidad Autónoma

Voz 1275 04:02 de Madrid están citados esta mañana ante un juez de instrucción por supuestas prácticas fraudulentas la inspección de Trabajo determinó hace un año que estaban cubriendo puestos estructurales y la Seguridad Social reclama ahora la universidad más de trescientos mil euros por el pago indebido de sus cotizaciones Jesús es uno de los estudiantes afectados que declara como testigo

Voz 4 04:18 que ningún cuenta el salario de un becario de dieciocho horas que no llegaba a los trescientos euros pues con el salario de un trabajador normal de un auxiliar podían contratar a cuatro becarios entonces por fue tenían mano de obra a precio irrisorias

Voz 1645 04:37 y finalmente Metro de Madrid no abrirá este año

Voz 1275 04:39 las veinticuatro horas como sí hizo en dos mil diecisiete durante las celebraciones del Orgullo en la capital el suburbano prolongará la circulación de trenes una hora más por la noche hasta las dos y media de la madrugada cerrar estaciones a las tres y también se reforzará el servicio el sábado siete de julio por la tarde cuando está prevista la tradicional marcha reivindicativa de este día quince grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 5 05:04 las diez y cinco Nos vamos a Rusia

Voz 1623 05:07 al dos mil dieciocho

Voz 0699 05:12 buenos días saludos desde Rusia desde el módulo de la Cadena SER en el Centro Internacional de Prensa de Moscú donde estamos en el día del comienzo del Campeonato del Mundo de fútbol y estamos en la jornada previa al debut de España en el Mundial nuestra selección que vive la jornada posterior al terremoto Lopetegui su recambio por Fernando Hierro que mañana va a debutar como seleccionador en el partido oficial contra Oporto

Voz 1623 05:31 cuál ha sido una cuestión rápida cuando el presidente me ha comentado la posibilidad de de tomar la decisión

Voz 6 05:37 tenía dos tres alternativa una posiblemente decir que no otra irme ya ha aceptado la tercera

Voz 7 05:44 lo tenía claro desde el primer momento lo tenía claro dormir responsabilidad sin duda ninguna han no podía decir que no porque yo mismo no me lo perdonaría

Voz 0699 05:52 en el día de la selección en una jornada de traslado como amanece la concentración Adrià Albert muy buenas

Voz 0017 05:57 qué tal buenos días la selección vuela en una hora y cuarto a Sochi donde mañana debutarán el Mundial frente a Portugal todavía digiriendo los efectos de la tormenta que ha provocado la de

Voz 1995 06:07 situación de Julen Lopetegui Fernando ya

Voz 0017 06:10 arroba dirigir a partir de las seis y media de la tarde hora española su segundo entrenamiento con España en el escenario del partido un entrenamiento abierto los primeros quince minutos a los medios de comunicación y antes el seleccionador dará rueda de prensa junto al capitán Sergio Ramos pendientes hoy en el entrenamiento de la evolución de Carvajal que sigue trabajando para recuperarse lo antes

Voz 0699 06:31 el gracias de España en jornada de traslade de recuperación de veinticuatro horas que pasarán a la historia más surrealista de la selección jornada en la que se

Voz 1995 06:37 intercala hará la presentación de Julen Lopetegui con el Real Madrid

Voz 0699 06:40 lo que se producirá esta tarde como esta tarde es el partido inaugural con el que arranca el Mundial el Rusia Arabia Bruno alemán buenos días espera un ambientazo en el estadio de luz Miki para el primer partido del Mundial el Rusia Arabia casi con ochenta mil personas pendientes del primer partido de

Voz 0301 06:55 la Copa del Mundo sin novedades importantes en los once

Voz 0699 06:58 iniciales es Molotov el principal referente ofensivo

Voz 0301 07:01 lo de Rusia va a ser titular y algunos de los jugadores árabes que llegaron cedidos a la liga española en enero como Salem el del Villarreal van a ser titulares en el equipo de Pizzi que dijo ayer que espera ser protagonista en el partido de esta noche va a arrancar el partido a las cinco el Rusia Arabia lo va a arbitrar el argentino Néstor pitan Party

Voz 0699 07:21 a las cinco desde los cuatro en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser antes con cualquier noticia cualquier hora volveríamos los enviados especiales de la Cadena Ser al Mundial de Rusia dos mil dieciocho

Voz 2 08:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 08:16 muy buenos días escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser bueno que jueves catorce de junio si eso quiere decir que ayer era trece Santos tu nos hemos atrevido a volver y eso que en las últimas semanas está la cosa como para quedarse en la cama sin salir un mes por lo menos en cualquier caso el sol está en todo lo alto la mayor parte del país la pena es que la lluvia de las semanas pasadas no llegará en forma de infusión de tila concretamente en unas horas como les contábamos hace unos segundos comienza el Mundial de fútbol en Rusia donde los hackers lo digo por contextualizar un país que va a tratar de demostrar su fortaleza va a ser de cemento y hormigón que es lo que han inyectado en los flamantes estadios que van a coger el Mundial esta tarde veremos cómo comienza una súper producción diplomática con el fútbol como argumento sobre eso un pensamiento que ustedes no creen que España es una película yo lo creo desde luego España tiene sus protagonistas secundarios que simpático cae bien pero enseguida España podría ser un western con su malos bueno su puñado de dólares España es como una peli de romanos con miles de extras en chanclas y mochila que conquistan el mundo viajando tomando vino barato y con media pensión España es como Karate Kid donde el proto a base de dar cera pulir cera y con un golpe final in clasifica hable va irán a España es como una película de atracos como una comedia adolescente como un thriller de suspense España es como una de dinosaurios porque al llegar al parque de la clase política lo que más sorprende es que no se hayan extinguido España sugiere un esperado una trama paralela un diálogo brillante un final abierto España es una película de Berlanga es Buñuel España es Garci

Voz 1060 10:03 José Luis Garci buenos días buenos días

Voz 1995 10:06 imagino que te habrás dado cuenta que los últimos cincuenta días este país está patas arriba gente en la cárcel por cantar mociones de censura Gobierno de mujeres Lopetegui Huerta Cifuentes Rajoy Sánchez como guionista material tienes

Voz 1060 10:22 pero creo que últimamente desde hace un mes y pico o quizá más hay un guionista extraordinario de están escribiendo la última parte de la Historia de España no sabemos quién río pero de todas formas es algo para darle todos los premios habidos porque es hay una cosa que no se puede negar de España es que siempre ha sido divertido

Voz 8 10:41 no

Voz 1060 10:42 el Estado no que cada día irresistible esos dos

Voz 1995 10:46 me vi como titular entrevista vamos viene una cosa no se puede negar España siempre ha sido divertida pero vamos al al principio no sé si es interior día o exterior

Voz 1060 10:55 ahora es interior del interior de estudio

Voz 1995 10:58 dio el título que ponemos arriba es a mi me gusta menos de siete le va a encajar a García España el país que se sobrevivió a sí mismo

Voz 1060 11:09 marzo hará serie de televisión al final a perdidos a cosas de esas dejó graduados eh

Voz 1995 11:16 hombre ello hay uno muy bueno pues ya está cogido para volver a empezar sería un buen título

Voz 1060 11:21 sí bueno es está acogido ya quiero decirte que te una sensación curiosa y a la veces extraña no estoy aquí veo que lo único que era de los viejos tiempos el piano no pero Lars von tantas veces que con técnicos amigos así de acuerdo pues con Iñaki Gabilondo con Manolo Martín Ferrand entonces me parece que ya estaba aquí en la Ser pero yo recuerdo a la SER de cuando estaba en la planta dos estaba con más solicitud compartiendo cada una un ala no bueno y siempre ha sido para mí yo siempre he presumido nunca de cine ni de cosas de fútbol pero si de lo que era de Radio Madrid y la SER en los años cincuenta que podría dictar en Harvard un curso sobre Trípoli

Voz 1995 12:10 no porque no lo hacemos estamos perdiendo dinero porque no lo hacemos no

Voz 1060 12:12 no se verá extraordinario creo que fue uno de los acontecimientos de comunicación como se diría ahora más grandes incluso la palabra ser venía muy bien a ser amigos como metido en sólo se la madrugada cuyo estudio que hacía Sacristán está inspirador absolutamente en exceso sea el mismo a tomamos el mismo estudio entonces en aquellos tiempos estaba o Pepe Domingo Castaño grande que hacía ahí por eso digo que la la misma luz el mismo clima a misma suavidad de siempre han sido la SER como muy suave sobre todo en la mañana cuando hay como más excitación adquiera con mucha suavidad mucho

Voz 1995 12:53 la excitación pero

Voz 1060 12:56 no con calma claro con suavidad con mucha en contra un amplio

Voz 1995 13:00 la rabia más siempre ha sido un elemento muy cinematográfico hoy

Voz 1060 13:03 hombre claro apareció reflexología muchas películas haga algo que tú dices pues este es aparte de un país divertido e imprevisible que puede ser pero te permite la monotonía de esas cosas como decía él no lo he pasado pues el chocolate con reglas de Cuco estar cosas en siglos eso decía Orson en cada esquina España espero una sorpresa

Voz 9 13:28 también aquí Keaton calen por cierto muy buenos días qué buen amigo tocó bueno eh

Voz 1995 13:32 vamos a tener que hacer muchas cosas y vamos a tener pero antes una una curiosidad malsana Vega alguna vez ha utilizado el Oscar que tiene como arma

Voz 1060 13:43 no no yo no me he pensado que si los carece no lo he puesto para tragar las puertas como dice la gente al contrario yo soy han eso también empieza a ser una persona extraña yo soy alguien al que le gusta que le mío se todo el mundo parece que no le ha gustado o cualquier tipo de premio entonces imagínate lo que es el Oscar pues claro no te digo no lugar extraordinario junto con los cuatro guiones de las películas que fui nominado entonces nunca lo he utilizado para para nada más que para cosas buenas

Voz 1995 14:11 vamos a seguir hablando con Garci diu libro además que viene presentarnos de su obra íbamos a la con Garci de cómo está el patio

Voz 2 14:18 en la misma fase queme propio marital hoy por hoy

Voz 25 19:35 todo había José Luis García fue el que ganó el Oscar para España con Volver a empezar

Voz 26 19:42 todas las tardes a salir de la evidente veía pasear pero

Voz 9 19:45 el Piles retrató como pocos la verdadera España películas como el crack cinco años oyendo cinco años digital Garci debutó el verdadero abuelo

Voz 27 20:01 el antes que dejarse encerrar en ese maldito convento el conde Beatriz prefieren arrastrar por ahí es por eso que Leto

Voz 1995 20:10 es directores guionistas y funambulista por eso es digo José Luis Garci una persona ideal para tramar un poco este país de protagonista quién elegimos de todos los protagonistas que han salido estos días que de guión que simpático que muere al principio lo hemos visto estos días de todos los protagonistas arcilla cuál es el el buen equipo con el que deberíamos hacerlo esta película

Voz 1060 20:34 pero es una película de no sería de un protagonista es un peligro

Voz 28 20:38 la Coral yo creo que puede un solo protagonista por ejemplo lo que suerte de tener una buena parte de la película no porque tenerlo todo podría haberlo tenido todo ver si oídos entrenando las elecciones dentro de poco drenar Madrid dentro de veinte días

Voz 1060 20:59 no es una situación extraña desdibujada no es una cosa muy curiosa a alguien que no había perdido un solo partido mención es curioso yo no suele pasar no que a mi me parece que todo esto que está ocurriendo en España tiene un título más bien shakespeariano es la comedia de las equivocaciones como lo llamaría Shakespeare no podía todo está como confuso y como como si alguien le hubiera movido el tablero un milímetro si estuviera desdibujado esa sensación que se tiene a veces uno mismo o jodido que me está pasando qué o que todo me está saliendo al contrario de hacer y no ha habido un nada un un descabalgar

Voz 1995 21:40 sí

Voz 1060 21:40 mínimo milímetro y entonces todo es como si se torcieron las sensaciones que tienes en otras ocasiones Hair mejor que como todos los semáforos están poniendo verde ibas a los bueno pues eso habidas una experiencia única e irrepetible que tenemos todavía no hemos sabido exactamente cómo poder dominarla es al contrario nos domina a nosotros se pero reacciones uno

Voz 1995 22:07 que acaba de publicar In cerco en que es una recopilación de cuentos que escribió durante treinta años en los años sesenta dice acabaron en año dos mil más o menos antes hemos puesto el sí

Voz 25 22:17 si una máquina de escribir poquito sí que es escribiendo me imagino que llevaba que la mano eh

Voz 1995 22:25 eh pero encuentran lo recambio la tinta si sigue fabricando modelos

Voz 1060 22:29 pues hay muchos problemas para las cintas es muy complicado no es muy difícil yo creo que ya vamos quedando muy poca gente en no pero fíjate había había perdido e con pocas ganas de escribiera tiene además la teoría estropeada una una modelo Olympia una Mónica ya había estado tres años y pico y de repente volvía escribiera me quiera fue una sensación rara tuve como un derrame Memorial porque de repente me vi chaval escribiendo e incluso antes cuando empecé a aprender a escribir a máquina en la Academia Caballero Aisha de F G J K

Voz 1995 23:10 existe el curso de claro pero no Cup

Voz 1060 23:13 aprobar el método ciego que será muy difícil volvieron una venda en los ojos y había que escribir como era difícil pero bueno para trabajar en el banco pedían naturalmente que escribiera la oposición no aunque luego yo no hice la oposición entre por recomendación que es mucho mejor porque además tiene complejo de inferioridad plazas tienes que trabajar bajo ha habido otros han ganado a pulso yo no tengo que tengo que trabajar

Voz 1995 23:37 bueno en algunas historias también en la actualidad lo de la recomendación acababa le recomendamos sitio acaba mal

Voz 1060 23:45 pero España es un país de recomendaciones eso se llamaba entonces enchufes todo el mundo lo entendería que es mentira cuando ibas a examinar ya conoce al catedrático este es el hijo de Fulano a ver si tiene un poco de

Voz 1995 23:59 pero la película claro es que es verdad tiene usted razón García con dice que España debe ser una película coral Petra tenemos de la recomendación casa unos no se logran Garín que dentro de cuatro días de vendrán no sabemos en cuál pero deben tener en prisión eso ahí hay una historia esos las levas en el género carcelario

Voz 1060 24:16 donde hay bastante de España esta España ahora no Estado de derecho sea dijo que no en no le iban a aceptar que no iba a acudir allí me mucho menos que luego a ir a la cárcel la justicia funciona

Voz 1995 24:33 mire usted era más una película de género carcelario o una gran historia de amor clásico

Voz 1060 24:38 bueno de momento no es de género largos luego será acudirán claro

Voz 9 24:44 el a dar un poco la

Voz 1060 24:46 claro al principio es una love story pero lo ya será una película de esas descargas les no sé como alta tras las de mil todas estas cosas no evidentemente es eso eso es así nadie lo pensaba no pero fíjate por dónde como dirían los americanos en dos o tres días en el hotel como dicen ellos no eso que yo no iba iba afinar no en esa época del enchufe de las recomendaciones del codazo moderno o de haber siempre echas una mano aquí yo te lo he dicho allí pero el cambio de España yo que la he podido vivir no te lo puedes imaginar un país distinto no el tópico de Brad es mentira España nunca ha sido más de metro eran colores igual a tiros al fútbol para las películas blanco y grados de todo nada no había pagado era igual de colorida tú hombre a lo mejor no lo veías igual que cuando te operar de cataratas que de repente descubres los colores claro si me estaba perdiendo los rojos y los azules y los verdes y es maravilloso pero España era en color ya España siempre ha sido el Universo y extraordinario detrás de Galicia han tenía un color extraordinario o qué

Voz 1995 26:01 Sevilla

Voz 1060 26:04 Cantabria no oí en los distintos tonos de los mares los azules

Voz 1995 26:10 como como se ha venido a presentarnos un libro déjeme preguntarle es básicamente porque una ciudad usted diría que en algunos que es casi un juego es en algunos casos pero la discusión es si es mejor la película usted practica los dos géneros pero si es mejor la película o el libro

Voz 1060 26:25 por ejemplo clásico siempre es el de El Padrino

Voz 25 26:31 por si Psicosis es un fantástico libro difícil de Cincuenta sombras de Grey es detrás de esta parte

Voz 1995 26:45 mi cuarta juegos de este género en España así que no lo manejamos nos ha pasado todos pero afortunadamente por el momento no hay escándalos sexuales y que esto es muy común en Inglaterra en Estados porque ese género aquí no lo manejamos no

Voz 1060 26:56 no lo sé pero en cuanto a lo que dice es de de las películas si es que no tienen nada que ver en el cine con la literatura son cosas distintas por ejemplo el padrino sobre todo el Padrino II es una verdadera maravilla de alguna de las obras más grandes de la cultura del siglo XX comparable a las grandes novelas que ha escrito

Voz 18 27:21 hay mejores composiciones musicales

Voz 1060 27:23 tiene algo que no he hecho nunca por ejemplo en El Padrino II que es que es voy a utilizar dos palabras horribles pero es al mismo tiempo una secuela y una precuela es decir seis tira hacia adelante y hacia atrás coges en los personajes del padrino y de no no voy a hacer la segunda parte voy a hacer una segunda parte acogerá Corleone más adelante pero voy a coger a antes al padre de Corleone al principio además los a unir en el tiempo hizo tampoco creo que existía entonces hay una especie de sobre impresión continua cuando ves a a Michael Corleone que le quiere mucho a su padre cuando un niño pequeño y a Michael Corleone en Cuba cuando la revolución entonces cómo se puede comparar eso con con un libro no esos cines es la pureza del cine en cambio bueno pues hay libros extraordinarios que son adaptables hace un momento blandos nosotros del Quijote de los intentos de Orson Wells de ahora es prácticamente imposible no se puede hacer

Voz 1995 28:20 es como hemos dicho hay como un mal dicción sobre esto no es intentar convertir esta gran obra en alusión a esta esta paradójico oírte decir mal dicción en tu bocas tiene un una grandeza Atom va mal dicción pero es verdad que el Quijote no lucía grandes obras de la literatura en el se puede tienen un camino difícil

Voz 1060 28:41 se puede ya para volver a lo que tu decías España es muy difícil de adaptar es una película muy complicada es tiene una adaptación lo han intentado gente tu de citabas antes a Berlanga la trilogía de Luis de la transición española de las completa Nacional Patrimonio Nacional Nacional tres es una de las libros de texto de lo que ha sido España después de la caída de la dictadura no pero Budú él también ha hecho otra España ante la Tierra sin pan incluso una de las mejores películas de la historia de nuestro tiempo es Tristana en la dónde vamos viendo una España Fini secular pero entonces los cafés es la gente tiene un comportamiento distinto jugarán las cazas de las te hechos los muebles es decir lo que hizo de él con Galdós fue algo realmente extraordinario fue poner como una episodio nacional que el comprendía todos los episodios para que pudiéramos entender muy bien cómo somos los españoles José

Voz 1995 29:36 García acaba de sacar en con relatos llenos de amor mucho amor en general pero concretamente en algunos casos se notas amor por el cine y por la literatura que escribió el siglo pasado cuando algunos todavía pensaba que el mundo iba a ser mejor yo creo que todavía estamos en camino de conseguir son Luis García esperamos ver esa

Voz 9 29:54 película de España buena es buenísimo

Voz 1060 29:58 alguna de mis compañeros de la gente más joven y que se está acercando naturalmente

Voz 5 30:02 en el todas las posibilidades desde

Voz 1060 30:06 qué acercarse al atril

Voz 1995 30:08 sí ha secuela precuela Spinoza databan musicales yo creo que en España no ha cantado a lo mejor las suelas

Voz 1060 30:18 sí también porque las películas musicales tiene mucho que ver con la ciencia ficción son películas fantásticas de repente estas hablarle dice Canillas yo creo que te pones a cantar humildad amor que venga lo sea la realidad de la realidad tiene mucho que ver

Voz 1995 30:31 pues entonces sí que musical se que suspender la realidad España su musical José Luis García muchísimas

Voz 1060 30:39 tan grande

Voz 2 30:58 claro

Voz 29 31:14 todo un mundo

Voz 1995 36:41 resultaría prácticamente imposible encontrar a alguien que yernos en Teresa no se enterase de la destitución de Julen Lopetegui seleccionador español de fútbol hasta este momento que vamos a escuchar

Voz 1623 36:56 no no es fútbol para comunicar Oca no lo hemos visto con nivel sin vacilación con el Madrid

Voz 1995 37:02 llegó al escenario insólito que conocen a dos días de jugar nuestro primer partido frente a los portugueses nos quedábamos sin imagen sin entrenador esto último lo remedia después poniendo a Fernando Hierro

Voz 7 37:13 no tenía o claro mi responsabilidad sin duda ninguna han no podía decir que no porque yo mismo no me lo perdonaría

Voz 1995 37:19 vale pues ya tenemos entrenador pero lo de la imagen es más difícil de gestionar salvo para dos creativos de cuyas cabezas uno debe esperar las mejores soluciones

Voz 8 37:29 en este caso

Voz 1995 37:32 complicadas complicadísima soluciones Toni Segarra muy buenos días cómo estás

Voz 0621 37:37 que al Madrid en un sinvivir nosotros vivimos

Voz 1995 37:40 practicamente en un hay Garci que eso sí lanzaron y muy buenas bueno es verdad que estos días están siendo no sé qué pasa España va acelerada hay que bajar el ritmo queda

Voz 1645 37:52 vale al al pausa desde luego lo que es más rápido que nosotros sea en mes Cristina Cifuentes el chal de Zidane Maxime de Pedro presidente Maxi Mini otro Lopetegui al Madrid Lopetegui de esa demasiado poco yo

Voz 1995 38:09 la sean realmente están citados para manejar porque ayer uno Bill lo comentábamos aquí lo contamos nosotros en directo tenía uno de los grandes problemas era España está haciendo el ridículo en recuerdo que comentábamos uno de los titulares de prensa sueco además Henry decía caos en España y es un poco el orden de todos los titulares que la prensa internacional límites eso pero

Voz 9 38:30 se podía manejar de lo de ayer de alguna manera yo por más vueltas que le

Voz 0621 38:35 eh dado que le doy no encuentro una solución demasiado razonable a mí lo que me fascina como publicista este asunto es como se ha utilizado lo lo de España como pantalla en realidad para una guerra de clubs en Japón en realidad sabes al final vas oyendo comentarios venía Lara en taxi en la radio hablaba un señor que se ha confesado como fan del Atlético de Madrid y aprovechando la buena nueva de Lopetegui ha cargado contra el Madrid la manera violentísima ahí aquí que yo estoy en Barcelona Soy periquito me pasa con los culés que tantos no rajado del Madrid porque han quitado Retegui

Voz 1995 39:14 cuando asegura Teresa importaba poco y al final te das cuenta de que España Lopetegui sea como una especie de pantalla de cortina de humo para rajar de lo que realmente somos fans que es de los clubs esos es interesante cómo se producen como variantes interesantes de de de marcas peleando con marcas ya pero tomemos ejemplo que nosotros cruce viven que ya una gran empresa estás en una gran empresa IT llamado otra gran empresa es verdad lo que dices pero no solamente demuestra días el amor por una empresa sino también bueno pues tu falta de interés por la otra al asumir este nuevo compromiso no me está entendiendo sólo de la empresa yo yo creo que sí Gonzalo yo agradecí a ver eh

Voz 1645 39:54 es que a mí lo que me fascina es hablaba mucho de cómo la comunicación construye productos maravillosas no hablamos poco de cómo la comunicación destruye productos yo lo que creo es que no es una cuestión de ir o no es de los Times incide cómo comunican las cosas a mí me parece de este caso lo que me parece fenómeno pero el fenómeno no sé si la palabra o dramático es tu haces un fichaje que Lopetegui que su mensaje es un producto que habla de una cosa que habla de lo a él de no de no ser el fútbol lo encima el espectáculo de humildad el hecho de gestionar mal la comunicación lo convierten es un egoísta porque sólo piensas en Madrid eres un soberbio el producto es el mismo pero haber comunicado mal las cosas hacen que en mi opinión hay un producto que es Lopetegui que lo tenía muy complicado porque de ser un ejemplo de humildad Se va a pasear el año que viene aportó los capos de España siendo pitado tiene que ver con los de la comunicación porque probablemente si se hubieran esperaba al final del Mundial lo que lo que van a hacer con todos los fichajes que va a ver si lo hubieran comunicado en su momento justo a nadie lo habría ofendido

Voz 18 40:53 esos oficios la Mikado trabajo es comunicar bien

Voz 1995 40:56 claro vale Tony sí pero no lo estoy Cope tanta de acuerdo pero al si lo analizas tampoco es tan fácil resolverlo porque pronto

Voz 0621 41:05 Clemente el Madrid tiene que hacer fichajes para hacer los fichajes le van a preguntar qué entrenador va a ver eh Por otro lado yo creo que muchos jugadores de fútbol por ejemplo Griezmann van a anunciar antes de del Mundial la que club va a pasar nada

Voz 1995 41:18 las horas iba a pasar pero pero ha pasado de Lopetegui es decir

Voz 0621 41:22 no no no es fácil de resolver es verdad que ha habido un problema grave de comunicación pero que al mismo tiempo era casi una una imposición del de la elección no es decir estoy eligiendo a un seleccionador de un equipo que va a jugar el Mundial y tengo que decir Andrés muy porque sino luego me pilla tarde

Voz 1995 41:38 ya ya ya veremos Bosé vuelve bueno la valoración de de esa crisis de comunicación de imán y con todo lo que implica hacías una acción semanas decís que bueno que no Gobierno Irán Gobierno de influencia es estadio invita yo quiero que valores como publicista un mensaje que ayer lanzaba Sergio Ramos a Twitter hay como capitán de la selección española Sergio Ramos ayer lanzaban tuit donde se leía voy a leer la responsabilidad y el compromiso son conversó otros por vosotros ayer hoy y mañana juntos

Voz 5 42:12 a mí me parece excelente y me explico

Voz 1995 42:15 pero no me explico cuando

Voz 1645 42:18 Luis Rubiales tiene que tomar una decisión yo estoy tremendamente bipolar por un hecho por un lado el hecho de que fulmina Lopetegui forma inmediata me parece irreflexiva me parece infantil una especie de globo de celos y un mensaje malo sí pero por otro lado ha lleva la conversación aunque tiene que estar que es el fútbol porque ahora íbamos a pasarnos un Mundial entero hablando si Lopetegui si Lopetegui y ahora sólo hay una conversación que es la autogestión del equipo es decir sólo falta poner Iniesta entrenador ha sido ya el el súmmum de la perfección pero ahora ya tenemos una campaña que es superación ahora todos juntos todo vamos a luchar contra la adversidad hay una cosa que es maravillosa y es que la misma selección española que iba mundial con mucho que perder y poco que ganar eh es al revés añadiendo que gana que ver porque si va mal dirán hombre pero cómo va a ir bien

Voz 0621 42:58 en esta situación si lo hemos hecho por eso es que igual hay un pobre hombre eso es igual es tal que ha hecho al Gobierno de Pedro Sánchez ahora mismo con la selección

Voz 1645 43:06 será a ver si Florentino está pensando en pañales más que a Delhi

Voz 1995 43:10 es un juego maquiavélico el planteamiento pero desde luego sí ahora ya

Voz 1645 43:13 ahora ya sólo era condiciones distinto de órganos claro por eso hombre yo no digo Iniesta mejor que Sergio Ramos me recuerdan un poquito la raza a Camacho con tal nunca no fue bien por ese camino Iniesta me parece más señor Mas

Voz 1995 43:24 sí pero yo lo digo en serio la perfección abre

Voz 1645 43:27 ha sido tú pones a un jugador de entrenador como en la película famosa John Huston Evasión o victoria Michael que de acto pone un jugador entrenador que ya haya lo que está en sólo los chavales toda España está con los chavales amor

Voz 1995 43:38 de vale te gusta ese tuit lo ves crees que es un buen eslogan Toni

Voz 0621 43:44 bueno más que un buen eslogan es una así es una pues una proclama de unidad y es una prueba de la selección por encima de todo si está es es eh oportuno y casi te diría que no

Voz 9 43:54 la correcta comunicación se bueno

Voz 0621 43:57 no me parece correcto adecuado el que había que hacer no

Voz 1995 44:02 el que había que hacer esa Sergio Ramos cuando él sabe que lo que tiene como capitanes que lanzar un mensaje de responsabilidad y compromiso

Voz 0621 44:08 en el Madrid también no nos olvidemos de digamos de alguna manera él es el protagonista indirecto este asunto además ha filtrado que que trató de defender al no pues hay hay tiene tiene yo creo que de Sergio Ramos como capitán de las española del capitán del Madrid tiene la obligación de hacer ese tuit y lo hace muy bien no

Voz 1645 44:26 pues ahí Toni Segarra hay unas reflexiones y todos los publicistas somos incapaz de gestionar una crisis el que mejor lo hace Sergio Ramos de paz en lo de ahí hay un ángulo de que Sergio Ramos

Voz 0621 44:37 suma publicista hombre

Voz 1645 44:40 vale y los los nombres de porque el Real Madrid

Voz 1995 44:43 es una de las marcas más potentes mundo Barcelona tenemos algunos clubs que repasa piel Espanyol presupuesto alguno más vale el Real Madrid es un gran hombre es una es una gran marca insiste pero yo no sé si Cristiano es consciente que su marca rivaliza con la del Real Madrid y es muy difícil juntar en el mismo espacio en este caso lo que lo que tú afirma Gonzalo es que la apuesta por Lopetegui es completamente distinta es media tengo grandes nombres Luxemburgo momento que no es así porque lo único que pueda fichar porque no tengo acceso a otra cosa pero buscó un perfil completamente distinto que complementa lo que ya está a ver yo creo que en ese juego

Voz 1645 45:19 desde cuándo la marca secundan con personas hay diferentes equilibrios la pregunta es quién gana más hay veces eh no sé hay veces que una persona con mucho prestigio muy famosa va con una marca muy pequeño gana a la marca hay veces que los dos son muy famosos y entonces era de Michael Jordan en y los dos ganan y hay veces que se produce lo contrario que hay una marca muy poderosa y alguien con poca con poco conocimiento

Voz 1995 45:40 tenemos un un anuncio un ejemplo precisamente de de estas dos marcas que mencionaba porque Michael Jordan también es una marca

Voz 6 45:47 Retamero duda de mi es faltarle al respeto que estoy más viejo dime que soy más lento

Voz 9 45:56 denuncia de un destino Michael Jordan puedo volar tanto de todas las críticas que recibe este asunto a mí me pone de muy melancólico e Nike Nike aquí

Voz 0621 46:06 Jordan para un publicista una aquí Giordani huída en Kennedy porque hay que hablar de la agencia que que lo ha creado la Nike y Jordan son el gran ejemplo de cómo utilizar un famoso en publicidad yo creo que el el los pioneros en construir en la construcción de Nike construye más a Jordan que Jordan Haití y además lo hacen de una manera decisiva e Air Air Jordan por ejemplo es la fusión magnífica de del producto no Nike de la ida la marca de un personaje mítico al que ellos construyen mucho de hay que pensar que por ejemplo que es uno de los grandes héroes de la publicidad que trabajamos cuiden que debe hace Space Jam que sea el al el Jam la película de Michael Jordan es un anuncio previamente

Voz 1995 46:44 otro asombro eh

Voz 0621 46:46 de la película el todo el anuncio no maravilloso fabricadas horrible pero que que la publicidad construye cultura popular a partir de de

Voz 1645 46:55 por ejemplo Nike y luego está valiente

Voz 0621 46:57 para utilizar acantonados que era el malo Icomos de iconos de marca Nike es un ejemplo extraordinario de cómo utilizar el vamos

Voz 1995 47:06 un ejemplo español un ejemplo muy cercano que le gusta mucho a once

Voz 0621 47:09 lo que es el de Imanol Arias

Voz 24 47:11 las hoy Imanol Arias hola soy Imanol Arias saben por qué reviso mi audición en saben porqué reviso mi audición en porque quiero evitar que un día me lo repitan todo porque quiere evitar que hundida me lo repitan todo llega es la revisión es

Voz 1995 47:25 tres Gonzalo que este es un buen ejemplo yo que

Voz 1645 47:27 Imanol hace grande a gays yo creo que Apple Reviriego

Voz 0621 47:32 ha reiterado

Voz 1645 47:33 yo creo que Imanol que grande es más creo me fascina que el Madrid me fascina cuando eres un marco con con el Madrid te das cuenta que lo unitas seis un poquito de bajar a una persona para que te ayude a bajar generalmente las marcas cogen a alguien para que les ayudó a subir pero en el caso de Madrid ya Lopetegui porque sabes que eres un poquito

Voz 1995 47:49 a lo mejor arrogante te tienes que bajar un poquito

Voz 1645 47:52 eso era vez con respeto yo no hilo pero quién era y si Manolo hecho haga es Imanol ha hecho grande gas

Voz 1995 48:00 esa es un ejemplo de grandes típica de personajes que hace es ese riesgo

Voz 0621 48:05 también ese ese riesgo de de todos los anunciantes de de si utiliza me va a tapar me va a fagocitar vedada canalizar ya veces ocurre no hay hay muchas estrellas de Hollywood tuviese de Scarlett Johansson gente así que anuncian marcas de moda o de Colonia que a lo mejor ahora mismo no sabríamos distinguir cuál eso lo sabemos Antonio mantenido recordamos eso no

Voz 9 48:26 pero además el caballero para no te conjuntas Toni Segarra Gonzalo

Voz 1995 48:31 por cierto Imanol va a estar mañana en este programa a las diez

Voz 9 48:34 la mañana mete mucho recuerdo si es que está todo unido el karma es una coña Gades sabe ahora atar la semana que viene un abrazo

Voz 18 48:44 Toni Garrido Cadena Ser el compromiso de Mobilitat de Línea Directa dice en caso de incidente con tu vehículo tendrá uno de sustitución nunca te quedará sin coche línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizados no de cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 30 49:02 sí

Voz 11 49:09 conectan con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 14 49:23 Israel Lexus buscamos Liga ganamos a Costa Rica y Túnez de forma amistosa empatamos con la campeona del mundo Alemania tuvimos la referencia de hacer lo mismo con Rusia la anfitriona Suiza la que nos dejó bendecidos en Suráfrica y Argentina incluso son los barres escribir acusarnos sus extra que este jueves comienza el Mundial a las cuatro de la tarde inauguramos el Mundial de Rusia dos mil dieciocho en el Estadio Olímpico de Love Mike Rusia Arabia Saudí dudas sin precedentes comienza el Mundial irte lo contamos todo eh

Voz 15 50:20 cadena SER

