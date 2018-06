Hoy por Hoy (14/06/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0228 00:00 son las once las diez en Canarias a esta hora está previsto que prometa o jure su cargo como nuevo ministro de Cultura José Guirao que ha sustituido recordemos a Maxine Huerta cambio en el gobierno al que sumamos a esta hora también que Pedro Sánchez va a hacer renunciar a sus escaños a los ministros del Ejecutivo información de Inma Carretero

Voz 1 00:26 ah

Voz 0806 00:27 sí iban a oficializar mañana la renuncia a sus escaños Margarita Robles Meritxell Batet José Luis Ábalos según confirman a la Cadena SER desde el Gobierno y el grupo socialista lo hacen para defender que cada persona desempeñe un solo cargo público con las renuncias el PSOE además se asegura que los compromisos de la agenda del Gobierno

Voz 2 00:45 no debilitan aún más al grupo socialista

Voz 0806 00:48 ya en las votaciones del Congreso como ha adelantado hoy el independiente las vacantes la semana ocupar por Madrid Gema López Somoza por Valencia en sus

Voz 0228 00:57 situación de Ábalos Alicia Piquer Sancho

Voz 0806 00:59 en la lista de Barcelona el siguiente es Mohamed Chaib

Voz 0228 01:02 el Partido Popular mientras tanto acusa a Pedro Sánchez de conformar un gobierno sin conocer los perfiles de los ministros llega incluso a decir también del presidente del Gobierno que aterrado mucho dar el visto bueno a la dimisión de Rafael Hernando esta mañana en Telecinco

Voz 1769 01:16 ha elegido un Gobierno de forma absolutamente improvisada improvisada y como se ha demostrado sin saber en algunos ocasiones sé quiénes son ha nombrado un Gobierno para la propaganda que has ayer durante diez horas se intentó mantener al señor Huerta a pesar de conocer y ya lo que había sucedido en oye estos cambios de criterio del señor Sánchez pues nos preocupan enorme

Voz 3 01:40 la gente no

Voz 0228 01:41 más cosas cuatro personas más han sido imputadas por el caso del Master de Cristina Cifuentes entre ellos figura un ex consejero del Gobierno de La Rioja Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 01:50 hola buenos días cuatro nuevos investigados en el caso Máster con un ex consejero del Gobierno de La Rioja al frente de esta nueva tanda de imputados Se trata de Manuel Arenillas en la actualidad estaba al frente de un organismo público que depende del Ministerio de Hacienda el Instituto Nacional de Administración Pública Arenillas fue profesor en el máster Cifuentes le van a acompañar ante el juez el próximo día veintiséis otros tres docentes más del Instituto de Derecho Público el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos se les investiga por un delito de cohecho y también por otro de falsificación en documento público con esta nueva citación son ya catorce las personas que investiga el Juzgado de Instrucción número cincuenta y uno de Madrid por el denominado caso Cifuentes

Voz 4 02:36 las autoridades europeas Annan

Voz 0228 02:37 por dado hoy que la cuota de energías renovables llegue al treinta y dos por ciento en el año dos mil treinta un nuevo objetivo que se sitúa por encima de lo que habían planteado en un principio los países miembros aunque está por debajo de la proposición inicial del Parlamento Europeo recordamos que el objetivo para el año dos mil veinte está en un veinte por ciento llegamos así a las once y tres a las diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1623 03:00 cadena SER Madrid en Madrid el Gobierno

Voz 1275 03:03 el regional echa por tierra la propuesta que esta mañana ha llevado al pleno de la Asamblea Ciudadanos para que los colegios abra en la última semana de junio en la primera de septiembre para permitir la conciliación familiar el presidente Ángel Garrido ha tirado de una carta del consejo de directores de colegios públicos nombrados por las

Voz 0132 03:16 comunidad para mostrar su rechazo a esta propuesta

Voz 1275 03:18 que ha calificado de demagógica Vallecas

Voz 0861 03:21 pero año los buenos días si buenos días demagógica e improvisada si acaba de responder el presidente Garrido al ofrecimiento del portón naranja Ignacio Aguado

Voz 1623 03:29 yo le pido que que que recapacite que seguirá el gorro de político que se ponga el gorro de de padre a lo mejor las Joe más claro

Voz 0699 03:35 por qué no profusión esta medida por ejemplo cuando estábamos hablando de los presupuestos o en el acuerdo de investidura entonces ya como el gorro de padre Aguado rayos siempre a los dos gorros de político el de el de Padre otra cosa que estemos hasta el gorro de supuestas es brutalmente demagógica cuatro

Voz 0861 03:49 Ángel Garrido ha sacado la dura carta del consejo de directores de colegios públicos en las que pide a ciudadanos que retire su propuesta la rechazan de lleno la tachan insultante porque les impediría dicen utilizar esos días no lectivos para coordinar la puesta en marcha del próximo curso escolar

Voz 1275 04:03 a esta hora las familias del colegio Uruguay el único colegio público del barrio más pobre de Carabanchel protestan ante la dirección de la territorial de la Consejería de Educación en Madrid capital contra el cierre de una línea el curso que viene Javier cuéntanos

Voz 6 04:13 las familias y alumnos manifiestan con pancartas donde se leen no cambian mi cole o del Uruguay no me voy bajo proclamas como esta denuncian ese cierre de una de las líneas decisión que ya ha tomado la Comunidad de Madrid de cara al próximo curso el colegio ubicado en cañorroto uno de los barrios más desfavorecidos de Madrid tiene en sus aulas a niños cuyas familias se encuentran en riesgo de exclusión social para este fin de semana preparan un encierro reivindicativo dentro

Voz 1275 04:42 el centro gracias Javier de diecisiete grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía mucho sol menos nubes los termómetros van a rozar casi los treinta grados a primera hora de la tarde

Voz 0228 05:00 ya a las once y cinco nos vamos a Rusia a última hora de la Copa del Mundo con Francisco José Delgado

Voz 7 05:06 mundial dos mil dieciocho

Voz 0699 05:11 desde Moscú en la jornada en la que comienza el campeonato con el partido inaugural que enfrentará a Rusia con Arabia Saudí para que el balón eche a rodar por fin tras unas horas extrañas en el combinado español que llevaron al cambio de seleccionador Lopetegui historia hierros el presente y el presidente de la Federación que tomó la decisión lo explicaba así anoche Manu Carreño en El Larguero Luis Rubiales

Voz 0458 05:29 la forma de actuar en la forma de los valores que nosotros queremos imprimir con eso no se puede no se puede jugar a nivel profesional y a nivel personal es un hombre que demostró su valía pero hay cosas que no se puede que son intolerables

Voz 0699 05:42 marcamos a la selección que en unos minutos viaja hacia Sochi donde mañana abrimos fuego ante Portugal con ellos los enviados especiales de la SER Antón Meana las

Voz 0231 05:49 de qué tal buenos días cuando la selección española llegue al estadio de Sochi por fin sabrás la de táctica de fútbol y del once que veremos mañana ante Portugal con tres dudas que pasa en el lateral derecho sin Carvajal Nacho va a ocupar esa demarcación en el centro del campo Koke está por delante de Tiago para hacer la pareja de Busquets arriba Diego Costa parte con ventaja frente Rodrigo Yago Aspas

Voz 0699 06:10 pero el Mundial comienza hoy con el partido inaugural que enfrenta a Rusia y Arabia Saudí el seleccionador rival de la anfitriona es un viejo conocido en España exjugador del Barça Tenerife exentrenador del Valencia José Antonio Pizzi que también hablaba de la situación surrealista que ha vivido nuestra selección

Voz 8 06:23 yo no conozco pormenores esperó un viéndoles en la sede de todo esto que sea general su último día mis mayores deseos de éxito para Ronaldo diera Roy su grupo

Voz 9 06:35 empleadores si hay que ojalá

Voz 4 06:38 sí

Voz 9 06:40 a sorbió inconveniente ya admitido o la selección

Voz 0699 06:44 eso es Pizzi que dirigirá el combinado de Arabia contra Rusia en el choque que inaugura el Mundial partido a las cinco de la tarde en el estadio Luis Nicky que contaremos desde las cuatro en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser antes con cualquier noticia a cualquier hora volveríamos los enviados especiales de la Cadena Ser

Voz 0458 07:00 al Mundial de Rusia dos mil dieciocho

Voz 10 07:08 de llenarse el televisor

Voz 3 07:11 el primero con inteligencia artificial puedes pedirle que te enseñen los mejores goles de la selección española que te diga los próximos partidos o que active el modo fútbol para verlo compone el campo además si compras un televisor LG Oleg sesenta y cinco de ocho antes del trece de julio España gana la final te llevas otro el eje Oleg gratis elegible la garantía de la selección

Voz 0228 07:30 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1 07:36 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1623 07:40 Toni Garrido once y siete minutos

Voz 1 07:43 es una hora menos en Canarias en estos momentos son las seis de la mañana en Argentina hice lo cuento porque podría ser una jornada histórica para ese país muchas de de esos mujeres y muchas esos hombres no han ido a dormir todavía han pasado toda la noche vigilias y suenan ahora mismo las calles

Voz 11 08:03 hoy es una jornada histórica

Voz 1 08:05 el ese país tiene en estos momentos la cámara

Voz 12 08:08 los diputados argentinos continúa debatiendo una ley que despenaliza haría el aborto vamos a ver con Julian Fellini es abogada es periodista argentina participa en movimientos a favor del derecho al aborto Julia

Voz 1 08:22 los días buenos días que empiezan ahora mismo básicamente en en tu país tienes que ayudarnos a entender qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en Argentina

Voz 13 08:33 empezar

Voz 1 08:34 acaba de empezar

Voz 13 08:37 eh obviamente que yo no he dormido todavía pórtico una presentaba una una jornada histórica en Argentina se está agotando una ley que podría no solamente despenalizar sino legaliza el aborto y hay hay además una una diferencia importante porque no se trata solamente de T lo de criminalizar sino también de asegurar que un derecho sea bueno se haga efectivo el derecho no

Voz 1 09:02 pero cuéntanos pero ponerles en antecedentes curias necesitamos entender bien qué es lo que qué es lo que está ocurriendo cuál es la situación con respecto al aborto con con la ley que tenéis ahora cuál es la situación con respecto al aborto

Voz 13 09:15 bueno la ley ahora el Código Penal en realidad prohibe la voz

Voz 0458 09:21 un delito

Voz 13 09:22 salvo en dos casos entonces excepciones que Stoner el caso de la violación no en caso de que corra peligro la vida era el Madrid o el feto en esos casos el aborto leal a favor tono punible y el resto lo casas en realidad el aborto el bueno es un delito la única prisa por practicar un aborto del argentino se practican abortos clandestinos en mucha cantidad no te podría ser una cifra porque justamente como son clandestinos no hay estadísticas oficiales pero son muchos lleva por supuesto abuso las mujeres más vulnerables las que corren peligro porque

Voz 0228 10:00 son políticos tienen mucho

Voz 13 10:02 precarias cuando tiene que pasar por un día no hay las mujeres argentinas de clase baja clase media eso cualquiera cuando quieren el cuando no quiere llevar a cabo un embarazo la verdad que no lo llevan todo esto me parece que también es una clave en cualquier país entonces

Voz 1 10:16 lo que se trata verano déjame déjame solamente Julio dejan añadir un dato que es bastante revelador es una de las principales causas de mortalidad femenina en Argentina los abortos clandestinos la práctica entre lugares absolutamente insalubres no recomendados lejano especialistas es una de las principales lo digo Julia porque ayuda a entender un poco la dimensión

Voz 13 10:38 claro pues no ese es un dato fundamental que estás dando personaje tiene que ver justamente con la situación de las mujeres más vulnerables porque en realidad ladrar y hipocresía que travieso esté bate tiene que ver con esto con que a las mujeres de clase media pueden escoger un aborto bastante decente incluso clínicas privadas hizo lo mujeres pobres les mujeres más vulnerables las que corren las que pone en riesgo su vida entonces yo esto también parece que es una de las dimensiones fundamentales a la hora extra y esto que que tiene que ver con resolver un problema concreto hay que empezar a pensar también en en la autonomía de las mujeres no la libertad que tenemos que tener a las mujeres a la hora de decidir bueno esto es otra generación que también hay que tener en cuenta

Voz 1 11:24 sí Julia hay hay hay en el mundo sopla ese aire y es femenino y eso es innegociable el mundo gira lo femenino y eso es así iba cambiando en estos momentos como el sistema nada más no ese no es igual que el de nuestro país donde hay bloques convertidos en partidos que apoyan las leyes o no no entendemos muy bien están los diputados siguen debatiendo a esta hora son las seis de la mañana continúan en el Congreso

Voz 0458 11:48 si alguien piensa

Voz 13 11:50 estas cosas que suceden en Argentina no sé cómo será ayer en España pero no sé

Voz 1 11:55 el mejor aquí vamos eso no ha visto nunca dieciocho ahora trabajando diputados aquí no se ha visto

Voz 13 12:02 a casa mucho sobre todo cuando los debates son históricos y tiene que ver con que todos los diputados quieren hablar y poder sus ideas y sus opiniones entonces este caso el el debate están histórico tan importante y fundamental la sesión empezó a las once de la mañana de hoy en realidad de ser se calcula que iba a terminar tipo nueve con lo cual se calcula que va a haber durado veintidós horas todavía no lo diputados exponiendo pero y además se algo que está pasando verdaderamente increíble es que no sabemos cuál va a ser el final por lo general se sabe no como como cuál es el resultado

Voz 1 12:44 si a esta hora Julián después de veinte horas de debate diecinueve veinte horas todavía no sabéis qué es lo que va a pasar si finalmente las leyes van a cambiar no lo sabéis

Voz 13 12:55 no el final es incierto y eso como la verdad que el agrega mucha adrenalina el momento porque quienes hacen el conteo lo que a casa vamos el pueblo Theo que cómo ponerlo foros dos he a cada minuto va cambiando no entonces la paridad está el que por momentos es un momento hay ciento cinco veintidós a favor y ciento veintidós en contra define el presidente de la Cámara por momentos hay tres río hay tres abajo ser va cambiando de verdad minutos número porque además en este debate diputados y diputadas que fueron cambiando sus posiciones de acuerdo a la a la opinión pública de acuerdo a Rajoy ha fundamentado también los referentes de la sociedad civil que además hicieron muchas audiencias públicas en el Congreso donde asistieron al frente de la sociedad civil para ir a exponer ante los diputados argumentos en contra y a favor

Voz 1 13:48 bueno vamos a simio que orbita es Julia vamos a seguir de cerca que esto se va a alargar saludos a tantas y tantas y tantas amigos argentinos y argentinas que vamos a esperar a ver qué ocurre es verdad que hay mucha expectativa ojalá sea un día de cambio y ojalá signifique un mundo poco distinto y probablemente mejor el que tenemos Argentina en caso de de aprobar ese cambio sería el tercer país en Sudamérica después de Cuba Uruguay que conseguiría despenalizar el aborto de la que la ley contempla ahora Julian vengo el INI muchísimas que pueda explicarnos y por ayudarnos a entender

Voz 13 14:22 perdón esto es una media sanción además se acepta votando en la Cámara de Diputados faltaría en la Cámara de Senadores el caso que se votara demo positivos no es que no definitivo lo de hoy en realidad faltaría una

Voz 1 14:35 bueno ver sería la dimensión de perdóname Julia sería importantísima que hoy de ese congreso acelera salieron voto positivo porque sino el pase ya acabaría esta misma esta misma mañana Julia insisto muchísimas gracias por hacernos entender cuál esa situación al abismo en Argentina

Voz 1623 14:54 un saludo

Voz 1 14:54 quince minutos una hora menos en Canarias

Voz 1623 14:57 a la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 14 15:03 el compromiso de movilidad de Línea Directa dice el conductor debe continuar siempre su marcha por eso en caso de cualquier incidente con su vehículos el entregara uno de sustitución donde él quiera Lucas se quedara sin coche palabra de Línea Directa todos los abren Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 15 15:28 sí

Voz 2 15:34 Bodegas con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 16 15:39 la marca el veintiuno

Voz 10 15:41 cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 7 15:50 en SER Deportivos sucumbía

Voz 1623 15:53 es un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción

Voz 0699 15:55 deportiva de esta casa

Voz 7 15:57 estábamos en todos los sitios os contamos todas las noticias

Voz 0699 16:00 desde Chipre hola Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Paco jugadores de Sevilla Fran rojillo muy buenas tardes hola Paco Ayestarán en Las Palmas con una racha de escalofríos se perderán el choque liguero Adriá Albets

Voz 1623 16:12 el Pacojó muy buenas su mejor temporada en mucho tiempo Pedro Morata el Valencia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego Gonzales muy buenas la noticia tiene nombre propios Yeray que vuelta a entrenar con el grupo Nobel de ese partido Roberto Ramajo muy buenas tardes hola qué tal Pacojo mejor deporte y toda la información en SER Deportivos de lunes a viernes desde las tres con Francisco José Delgado

Voz 2 16:34 de lunes a jueves el nuevo My Lol logia muerte

Voz 10 16:40 la vida moderna con David Broncano

Voz 17 16:42 vamos a ver que qué importa

Voz 4 16:46 estamos claro

Voz 16 16:49 Oh My bailo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 18 17:01 la Cadena SER Henar volará en todos sus programas y formatos la bandera del idioma

Voz 10 17:05 su dimensión plural panhispánica con

Voz 18 17:08 espetó a las variedades y peculiaridades de cada alumno

Voz 10 17:11 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 19 17:20 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 20 17:34 sí

Voz 21 17:38 solomillo

Voz 1623 17:39 sus fotos

Voz 22 17:42 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 0132 17:44 actriz ayudan a eliminar la suciedad del motor

Voz 22 17:47 quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 23 17:50 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio

Voz 0228 17:53 eso se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores

Voz 23 17:56 más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 24 17:58 dentro de poco nos dan las vacas

Voz 1 18:01 también vamos a ir este verano

Voz 2 18:03 hasta la placita si más allá con Viajes el Corte Inglés eso sí vive uno

Voz 25 18:10 verano de película con Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva allí descubre todos nuestros estrenos disfrutará de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés llevas tres meses de Fire gratis consulta condiciones

Voz 26 18:28 si tienes a Fenosa pitidos en los oídos Tommaso sonó Beat una cápsula el día de su vida Libia esas molestias auditivas recuerda a menos consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 2 18:38 los días señor el destino que tenemos hoy elegir al ganador del bote de la Primitiva señor

Voz 1623 18:44 giro a alguien que luche contra las fuerzas de otras dimensiones cero osado a la hora de usar sus superpoderes ha vuelto a pasar la noche leyendo tebeos seño

Voz 1 18:57 sin and

Voz 2 18:59 mi ex

Voz 27 19:00 el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera

Voz 1623 19:03 por el bote de cuarenta y seis millones de euros de la Primitiva

Voz 27 19:06 en no te la juegues en sala

Voz 2 19:08 sabemos que dar no siempre está bien como en equipos de fútbol de tu padre heredará el lote todo vuelo conducirá a contratado

Voz 10 19:15 la vida está llena de herencias es el momento de llenarla de decisiones las dudas como decidir ser de la energética con la mejor atención al cliente de España elige la energía que quiere eso imagínate

Voz 28 19:30 el verano ya está aquí y con él el nuevo catálogo te doy Saras con todas las novedades y los mejores descuento además Giamatti gratis un practico Saconi Rivera para que lleves la merienda bien fresquito a la playa gratis por cualquier compra superior a treinta euros más información entienda o entrevistar a punto eh

Voz 2 19:48 hola vecina he visto que te has puesto alarma sí indicaron ayer los de Securitas directa instalarla en es mucho lío te metes en la web de Securitas Direct es calcularlo online tardas nada además de la dejan estarán el mismo día

Voz 29 20:01 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 30 20:13 Tunis

Voz 1 20:17 no queda dinero sean sólo han gastado todo en el Mundial no sintonías no tenemos nada de nada nada nada esto sea un hombre es el Mundial Nos habíamos tampoco lo de Lopetegui entonces Nos hemos gastado toda la tela es que son veintitantos tú crees que sólo pagará bueno con esos datos claros y dio a las Jorge Arribas fetén fetén muy buenos días y bueno está mal empezar pidiendo yo lo sé rayos nosotros gerente solemos leer se pero esta vez vamos a empezar al revés una sintonía de la SER podríais hacer una manada vamos a intentar un violín y un acordeón el avistamiento el infierno para algunos vivían yo creo que sí

Voz 4 20:58 que no prometemos nada pero muy convencional

Voz 1 21:23 yo espero algo más pero de la Ser una cosa poco podíamos hacer una sinfonía a cuchara Easyjet

Voz 4 21:33 salita de ponerlos en contexto ahí por ejemplo gran banda Los Planetas y en la Joy Eslava en Madrid

Voz 1 21:39 el concierto con un quinteto de cuerda un piano de cola el Anguita eso está muy visto es muy convencional ganar eh podéis escuchar la sintonía de la SER con una silla de playa y una pájara dos cucharas concretamente costra que venga vamos a dinero negro de esta quiere edad lo vamos a darlo todo venga lo mejor no decir nada al sí señor

Voz 4 22:12 bueno este nuevo disco y se llama melodías Ultramar

Voz 1 22:27 vamos a subir ahora mismo el vídeo para que vean cómo suena la sintonía de la ser interpretada sillita de playa sea para que se haga una idea es una silla de playa de esa que de todo lo malo de toda la vida llevadera de toda la vida con su reos un delito azul de medio metálica a la que de haberse hecho agujeros como si fuese una flauta

Voz 1275 22:49 eso es el Xavi Lozano es una es

Voz 4 22:53 el instrumento musical más cómodo que tenemos porque cuando te has de estudiarlo que te sientas en el esto entonces claro

Voz 0458 22:59 es multiuso y luego la playa

Voz 4 23:01 ha sido también con serrucho y esa pasen tasa es mucho más incómodo es más complicada para ir a la playa mucho más pues bueno fetén feeling cuántos años ibais dando vueltas por el mundo ya digo aquí dando vueltas muchos años pero con el proyecto sobre el tapete de fetén fetén podremos decir que diez más bien años diez años de carrera con la que está cayendo tocando cucharas y sillas de camping la verdad que estamos muy contentos nombra a ver

Voz 1 23:22 eh hace diez años dos mil ocho la burbuja inmobiliaria era una idea buenísima tiene

Voz 4 23:28 en plana pero sobre todo que las cucharas eso no es una invención nuestra nuestras que cuando la gente ha pasado hambre en este país de verdad de verdad la gente tocaba a escuchar a las sartenes no hacemos otra cosa que recoger algo que hacía nuestros ante pasa

Voz 1 23:41 vamos a esperar cuando se acababa el anís que bueno ahora que hacemos bueno pues ahora ahora lo tocamos claros y si somos sí

Voz 4 23:47 país lleno de instrumento raros insólitos que ahora no

Voz 1 23:50 sorprenden pero son parte de nuestro nuestra bueno sí en vuestros discos el último esos pues encontramos una sutil coincidencia así comenzaba la anterior trabajos que que que llevaba por título contables

Voz 4 24:05 sumido más gaviotas no vamos ya por insumisión multitud de la avión dónde irá sobre ese chiste ya lo hicimos pero es que melodías Ultramar nuevo disco

Voz 1 24:18 claro como ibais a empezara todos los sonidos los hacéis vosotros nos lo mismo porque hayáis

Voz 4 24:29 a un barco si hemos incorporado Ignacio Barco con Miguel Rodríguez con un contrabajista nos sacándolo de instrumentos acústicos pero hemos hecho un que eso que escuchamos a vamos a probar otro es todo esto

Voz 1 24:39 es alterado esta es ficción

Voz 0453 24:41 eh

Voz 4 24:42 es un contrabajo un acordeón haciendo viento las gaviotas con el violín y el propio acordeón doblando sea magistralmente haciendo los barcos varados en el Puerto de Comillas si la avisos hora acordeón no la parte de barco es Rodríguez pasando por el Puente el arco la buscando nuevos sonidos en el instrumento un poco de imaginación aburrimiento es una palabra que en España no caben al final no se conjuga yo me aburro tuvo aburren unos nos hacernos sabemos conjugar esa esa palabra

Voz 1 25:20 sino que lo hacen a fetén fetén acercarse y hágalo a través internet a través del como puedan porque es una propuesta muy interesante y además es una propuesta que palabras como Auto Tune es lo que utilizan todos los cantantes ahora los conciertos siempre están hacinados siempre están perfectos pero todo eso vosotros la nueva tecnología no es precisamente algo

Voz 4 25:44 ganamos otra buena nuestro productor Carlos Raya Nos ofrece esa tecnología pero al servicio de la música tiene razón que últimamente de la tecnología se utiliza para solventar problemas no y lo que intentamos es que esta tecnología notas de nuestras carencias y que ponga menos ayude a grabar los discos de una manera más rápida pero sí que es verdad que reivindicamos que que lo que suenen los discos para bien o para mal sea lo que uno sabe hacer en su casa no y lo que efectivamente las sillas de playa por ejemplo se puede decir que como absolutamente sí yo creo que al final creo sí como silla de playa acaben en el apartado tecnología pero entiendo lo que quiere en un momento dado en la historia lo era más vanguardista que había no bueno en este disco que es música tradicional instrumental si encontramos dos voces estos grandes voces la de Carmen París cantando una vieja emociona

Voz 1623 26:33 al menos un grupo de liquidez para seguido creo la de Javier Ruibal en tanguillos chicos por qué te hablo el rider ultramarinos dio un evento al que tiene parta pero lo que está canino soy al príncipe del arenque

Voz 1 27:01 en diciembre de Javier Ruibal hay una frase el pobre que la acompaña hoy es que el éxito le persigue pero él es más rápido y es uno de esos músicos españoles que no entiendes porque no el no ha triunfado no ha estallado es un vecino de los más brillantes nosotros estamos enamorados de

Voz 4 27:16 el bueno para nosotros realmente el triunfo

Voz 34 27:19 qué es lo que lo que él tiene no que va cualquier lado oí llena teatros para mí yo creo que esas en el verdadero triunfo o no

Voz 4 27:27 es que nosotros pues cuando podemos cómo va este sábado Neira Café Berlín y que la gente pague una taquilla hay se siente y a tu concierto para nosotros es es el éxito musical no más otros somos artistas de primera fila que eso sólo viene la primera fila pero dejado al final esto Javier yo habla mucho de estoy quizás el éxito de poder hacer lo que te gusta y tener cierta tranquilidad en tu día a día ahí está bien

Voz 1 27:51 cuántos conciertos al año

Voz 4 27:53 pues puede haber una media hora de unos ochenta noventa conciertos muy pocos músicos que deben ochenta noventa conciertos araña si hay que decir también que hemos hecho giras de salones en salones de casa hay ahora al conflicto estuvimos en el Palau Sant Jordi tocando así que el abanico grande puede tocar fetén es muy amplio pero sí que es verdad que la música popular a pesar de lo que parece de lo que está cayendo sigue estando vigente hace un par de días hablábamos con Fito que va a tocar el rollo Aller Albert Hall vamos estamos ahí con invitados y solicitaba seis a nosotros no nos dijo nada

Voz 1 28:25 pero no no está bien aquí todos los invitados menos tu vídeo pero pero algo lo hago momento oye y sin querer venir ni una

Voz 4 28:33 avalado hace una subcontrata que venga con fetén íbamos los cuatro bueno pues yo voy lleva la ya de dejándolas y ahora escuchadas hasta septiembre tenéis tiempo para prepararlo vuestras tenemos te vuestra evoluciones

Voz 1 28:48 gente

Voz 4 28:49 en destacable non vuestro primer disco ejemplos dos erais músicos de uno de los grupos de folk más importante que ha ido la historia este país año

Voz 1 28:57 por entonces no sabía música tradicional de Castilla

Voz 4 29:04 en esta extensa girar por los pelos este país en sus plazas tomasteis además contacto con la música

Voz 1 29:08 final de baile por la música tradicional hay que decirlo eso es para pasarlo bien una parte muy importante de dicho para no dejar lugar a la interpretación puesto segundo disco se llamaba

Voz 16 29:19 Londres

Voz 1 29:27 para el tercero ya estabais acostumbrados a las giras internacionales pensasteis argentina de algunos propuso poner letra vuestras canciones vosotros dijiste de acuerdo así que nace cantantes

Voz 35 29:38 no

Voz 1623 29:46 después de recorrer medio mundo vais tan

Voz 1 29:49 músicas distintas de las maletas que claro postales melodías de ultramar claro sí que deberíamos empezar a mirar qué vais hacer para saber cómo va a sonar el próximo sea sigue por lo que sea no salen concepto Latinoamérica pues ya sabemos que va a Atahualpa Yupanqui los últimos

Voz 4 30:22 que han sido a la India ya México y realmente nos vas a Mecano sobrepasa los Beatles se lo pasa mucha gente lo que pasa es que eso es lo está ayudando también a de vez en cuando meditar no sabemos decir si alguien te habrá cuencos

Voz 1623 30:35 el metano eslóganes brama en el en el Palau

Voz 4 30:39 yo no quiero la silla camping flauta sabíamos que ibas a preguntar esto para el Royal Albert Hall no la lleváis no sí si lo que hicimos en el Palau para la imagen no hay mira Fito asintió el que queremos muchas Fito Fitipaldis es una banda española ese día siempre tiene que dar el todo por el todo que crean allí en Londres que hace mejor dejarles la sillita en casa digamos ya las novelas no estoy bromeando desde entonces la estrenamos en el Teatro Real con hace ya un tiempo hemos tocado así a muchos teatros yo creo que el Royal Albert Hall merece una silla de camping y Fito es tan grande es un artista tan grande que él no sólo nos deja hacer eso sino que además creo que se siente identificado

Voz 1 31:23 sólo una cosa más cierto que uno de los grandes productores Carlos Raya trabajamos con vosotras junto al hombre con mejor nombre de la industria musical del planeta que merece un nombre de goma espuma

Voz 4 31:34 el actor te Tallin estos delito tal vez alguien que firma un disco cuando nombrar artístico El el vaya a ser garantía es decir pero ganó un Grammy por una producción en el Grammy aparece tiene en el baño además gravemente antes

Voz 1 31:54 estaba sentado a su Oscar en fin la gente gana premios como es bueno si tienen oportunidad de verdad descubran fetén fetén merece la pena es una gran banda hacen musica tradicional bailable divertida van a estar en directo en Madrid acompañada Fito el domingo estaréis en Burgos en fin tres mucho por delante muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros

Voz 4 32:12 más gracias por habernos hecho esté hueco complacer

Voz 1 32:14 día de acordeón pelucas terrazas

Voz 2 32:25 Toni Garrido

Voz 15 32:26 Kadima sur

Voz 7 32:32 sigue hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba hoy por

Voz 16 32:38 soy bien facebook Hoy por hoy

Voz 2 32:43 de lunes a jueves

Voz 10 32:44 el nuevo My Lol Madrid Franco y la sexualidad eso para la vida moderna con mis bronca

Voz 16 32:59 después del Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 2 33:08 los oyentes de la SER son alegres cercanos optimistas sensibles curiosos tolerantes afable radiantes inteligentes informados

Voz 13 33:15 como esto momento sí que pasa tampoco es cuestión de pelotear Garnica manera atávica eh

Voz 4 33:21 no pero eso es bonito no de decirles a ustedes cosas bonitas

Voz 13 33:24 no no a igual el caduco peloteo de lo normal

Voz 10 33:29 cadena SER nuestros oyentes son gente no

Voz 2 33:32 mal topo de mimos tanto estaría

Voz 13 33:34 madre

Voz 10 33:37 nuestros oyentes son gente normal

Voz 0458 33:39 el tirando a Yamaha el momento

Voz 10 33:44 como la de la brújula hablamos de historia

Voz 0132 33:46 los Bayo como fiesta que procede del mundo romano José Christian y misterio

Voz 10 33:52 las voces que obtenemos Irán te mujeres del mundo que nos rodea la Tierra gira principalmente forma una isla que siempre con expertos que respondan a nuestras dudas

Voz 4 34:03 copiaron los romanos el calendario acogido claro

Voz 10 34:06 ahora cada semana como la de la brújula inicia un vuelo por la Historia con Jesús Callejo Carlos Canales Juan Ignacio Cuesta David Centinela Marcos Carrasco y Francisco quizá todos los viernes nuevo episodio en Podium por

Voz 2 34:21 la Academia en tu guión bajo

Voz 21 34:36 a los diez llegó a ser la perilla más grande del barrio de fue por el prisma del hermano pequeño o el cerebro del mayor o por la moda del aguacate y los dedos a lo que siempre han tenido claro es que contar con un buen asesoramiento y con Vodafone One Profesional les ayudaría pertenece informa en el catorce cuarenta y tres en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital Ready este año

Voz 10 34:58 yo soy del Mundial

Voz 2 35:02 quieres disfrutarlo

Voz 36 35:03 con pasión con expertos madre mía madre mía cómo está el ambiente

Voz 10 35:09 pues la verdad es que si este Mundial no te limites a vivir pena divertirse con nosotros y para una experiencia total

Voz 37 35:18 no te pierdas nada en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil no vamos a contar del Mundial está que bueno para Rodrigo sólo debe Jove vamos a disfrutarlo juntos

Voz 29 35:31 con el patrocinio de carburantes BP Ultimate con tecnología activa el carburante que te lleva más lejos hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 36 35:39 vamos a por la segunda estrella de la SER

Voz 7 35:46 motero no se come ni un atasco un Mutuel hace lo mismo pero por mí

Voz 38 35:50 menos dinero trae tu moto de la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Duero bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 2 36:06 este verano súbete a la ola del festival de los descuentos del Corte Inglés sólo hasta el veintiocho de junio tienes hasta un cuarenta por ciento de descuento en una gran selección de artículos de moda baño femenino lencería corsetería medias y calcetines de las mejores marcas Nafti en fascismo íntimo Moon River se estival de los descuentos de El Corte Inglés

Voz 26 36:28 si tienes pitidos en los oídos toma sonó Beat una cápsula el día de su vida Libia esas molestias auditivas recuerda a Cuba menos consulta tu farmacéutico dietista

Voz 2 36:38 hola vecina despistó que te has puesto alarma sin vinieron ayer los de Securitas Direct a instalar Mela es mucho lío jefa te metes en la web de Securitas Direct entonces calcularlo online tardas nada además de la dejan instalada el mismo día

Voz 29 36:50 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recorta novecientos ciento

Voz 4 37:01 es decir ciento trece las necesidades

Voz 30 37:04 esta siempre están en tu cabeza mientras te duchas conduce sales a correr hasta que todo encaja para afrontarla

Voz 2 37:10 como ahora que escuchos que en BBVA no necesita

Voz 0228 37:12 el cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones

Voz 2 37:16 lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficina de BVA creando oportunidades

Voz 1 37:28 a esta hora ya lo saben en pocos minutos comienza el mayor espectáculo mediático del mundo el Mundial de fútbol será en Moscú a partir de las cuatro de la tarde cuando una gran celebración de la bienvenida oficial a las XXXII selecciones participantes como paso previo al partido inaugural derbi Rusia y Arabia Saudí una hora de inaugurar ya saben ustedes que desde ayer para los españoles ya ha comenzado este campeonato ya ha comenzado perdiendo no rueda el balón es verdad pero sean robados las cabezas las de Lopetegui y las de su equipo técnico tampoco hemos jugado pero ya hemos perdido mucho más que esos tres puntos iniciales buena parte de nuestro prestigio ayer sobre las dos de la tarde el director deportivo Fernando Hierro pasó a ocupar el segundo lugar del seleccionador mañana mañana debutamos frente a Portugal la verdad es que nunca nunca hemos necesitado como ahora el trabajo del equipo de deportes de la cadena SER para entender todo esto que Dani Garrido director de Carrusel Deportivo desde Moscú muy buenos días

Voz 0458 38:33 buenos días Tony qué tal vía uno post Lopetegui hay vida y esperanza usó el tsunami pasó la ola llegó Fernando Hierro que se que después hablaremos de ello pero es un hombre que genera pues es relativo consenso no se puede hablar nunca de unanimidad pero es verdad que una vez que el presidente Rubiales consiguió convencer a han al director deportivo Fernando Hierro un hombre con ascendencia un hombre que lleva encima cuatro mundiales como jugador tres Eurocopas que fue segundo de Carlo Ancelotti que fue director deportivo cuando España Reino en Sudáfrica bueno pues parece que ya llueve menos las consecuencias del tsunami se verán entre semanas española ACB en eh durante el Mundial pues no habrá paz

Voz 1 39:14 donada habrá sido jugada maestra mal pues rodará más cabezas Si bueno yo me quedo con eso que dulces es la esperanza después de ese tsunami después de Eto o sea no vamos a volver a lo de ayer pero en fin Nos costará un tiempo seguimos Sage de Twitter eramos me ha gustado mucho de la unidad y demás pero es verdad que ahora nos vamos a centrar en lo que en lo que debería haber sido siempre el protagonista el fútbol ya está nada más Dani

Voz 0458 39:41 sí sí ahora ya mañana está por ver qué pasa además España digamos que ha tenido no sé si la mala fortuna iguales algo bueno no tener el primero otros de los compromisos ante el rival gordo fíjate que los portugueses parece que tienen un problema mayor que el nuestro por aquello de que Cristiano el futuro en Madrid y que se quiere marchar y lastre y allí parece que tenían encima la nube por la nube la tiene la tiene España pero yo insisto que mi sensación de las últimas horas una vez edad esa jornada pues tan tormentosa es que Rubiales a última hora consigue dar la vuelta a esa ayer lo decíamos en el en el Larguero con muchos matices porque contaba ayer Manu que yo creo que es interesante también conocerlo porque detrás de todo esto más allá de que López que el Madrid hizo Rubiales hayan equivocado en parte pues hay personas Si Julen Lopetegui que que ayer compartió vuelo desde desde Krasnodar hasta Moscú con con Manu Carreño con el director de El Larguero tuvieron la oportunidad de charlar conocen obviamente muy bien y bueno pues mano ayer reflejaba en El Larguero jurado un hombre absolutamente roto que puede reconocer incluso pues parte de la responsable al que ha tenido pero desde luego no calibró las las consecuencias ya ha llegado a las entorno a las cinco de la mañana al aeropuerto allí

Voz 1 40:46 en Madrid

Voz 0458 40:46 hay el el Real Madrid lo ha sacado la seguridad lo ha sacado prácticamente volando allí no iba a Bono todavía no hay una hora establecida oficial para la presentación de esta tarde pero todo indica todo indica que podría ser presentado esta tarde veremos

Voz 1 40:57 qué pasa si en principio a las siete de la tarde ya ya veremos el ambiente es importante el ambiente las sensaciones el entorno de la selección no pero no sé si decir buen ámbito no sea al menos optimista todos juntos unidos lo que decía pero por lo menos que

Voz 0458 41:10 por lo menos Toni no pesimistas no pesimistas y si realistas consciente de la de la situación pero yo creo que que Fernando Hierro va a optar por tocar muy poco el equipo va a respetar por supuesto el trabajo pérdida de Julen Lopetegui tampoco a siete partidos que sería el mejor de los escenarios para España va a poner esto patas arriba no voy a decir oye ve a jugar con con un tres cinco dos que a cambiar esto voy a salir con lo que se había cambiar de centro del campo lateral izquierdo no quiera este que era el otro voy a cambiar de portero es decir no es su nombre es un hombre inteligente su nombre mano izquierda y sabe que el trabajo dice Lopetegui es muy bueno los jugadores son son muy buenos son muy profesionales y que no es el torneo de la galleta es es un Mundial Isabel sabe que se juega en el que este Juan el prestigio Ellos Juan dinero sino a su carrera hay ese juegan mucho por levantar la la copa de oro macizo de de tranquilos así que yo creo que nadie va a echar por la borda un curro tan grande y ya hay relato relativo digamos optimismo o al menos no pesimismo pues porque son muy buenos y hay que demostrarlo en el campo

Voz 1 42:07 bueno este Mundial es verdad que la da muchas vueltas este Mundial va a arrancar con la actuación de Robbie Williams pues yo qué sé de esa José Ángel vida hace unos meses unos años era muy criticado Robbie Williams por esa canción la fiesta como empezó esa acción Carla de los oligarcas rusos en donde son muy frecuentes con aficiones cuestionables para para algunos bueno pues precisamente va a ser Robbie Williams el que va a actuar antes de que comience el vertido hacemos que la inauguración iba a ser una hora no va a ser un

Voz 0458 42:41 es un poquito menos un poco menos incluso eh un poco menos incluso ya sabes que siempre Toni guarda guarda la FIFA y la organización pues alguna mínima sorpresa que porque puede haber o gran sorpresa no

Voz 1 42:52 pero teóricamente van a trabajar en torno a la escena

Voz 0458 42:54 árido de media hora más o menos efectivamente de Robbie Williams que fue como como dices catalogada como persona non grata poco por esa canción fiesta como ruso después va va a contar con la presencia de Ronaldo Nazario ídolo de mucha gente por aquí dos Botas de Oro en dos Mundiales y también la estación de de Aida Gary felina que es una sopa no no rusa es la Plácido Domingo que tienen que tienen por aquí también un artista muy reconocida después lo típico típico folclore de de cada país que acoge que acoge un Mundial una Eurocopa un evento estará el Circo de Moscú la orquesta la orquesta también aquí de la de la ciudad y nos ha parecido un detalle importante a comentar que en el último instante cuando vea comenzará el partido el sorteo prevé entre los capitanes le va a corresponder a una niña de doce años una brillante deportista rusa que se llama Anselm macabro uva y que tiene síndrome de Down va a ser la la niña que que nos parece una buena idea presupuesto para dar visibilidad la situación esa niña de doce años va a ser la encargada de bueno ya darle el balón a a que va a ser el colegiado del del del partido para ese Derby como decías entre Rusia y Arabia Saudita

Voz 1 44:03 pido a mi me gustó mucho de Zlatan que dijo no se han vendido el tío y bueno ya hablaremos

Voz 0458 44:11 Suecia probablemente en un panegírico cualquier día esos aquí en Hoy

Voz 1 44:13 el desde de eso quería hablar contigo Dani porque creemos que ahora empieza un un de lugares comunes de conversaciones vacías en muchas jugar tomó entonces nosotros nos queremos ir armados no no nos imaginamos moribundo ambiente entramos en cualquier sitio tomar un café la radio de forma no ahí

Voz 0453 44:33 de repente alguien hay narrando exacto está ahí está la radio que hemos lanzado por cierto una encuesta en Twitter Nos gustaría que ustedes en la que nos gustaría usted participaran quién creen que va a ganar el Mundial de fútbol España Alemania Brasil otro razona a su respuesta otro cuando vamos mal en esa encuesta no no vamos mal pero por ejemplo alguien dice oye grabará en Alemania

Voz 0458 44:54 gente Fran conversación de cuñados que es decir no acepte el cuñado yo pues suele decir ojo con ojo con Bélgica tres decir ojo con Bélgica ya vale ojo con ver

Voz 0453 45:04 Kika o con Bélgica aquí en vigor

Voz 0458 45:07 por qué porque tiene un entrenador español Bob Martínez tú la tienes que dar un poquito de un entrenador de Balagué que es un estratega fantástico que el Everton von Martínez tiene un talento tremendo tienes que decir en tres cuartos de cancha para arriba tres a pero muy rápido de es tranquilo frente de ataque tienes que el frente a Bélgica es fantástico frente de ataque frente de ataque de Bélgica es fantástico hay que enumerar algún jugador algo uno venga uno pues tienes que decir es que

Voz 0132 45:37 Hazard es el amo asar es el azar es que

Voz 0458 45:40 muy bueno es que se asocia con con Martens Green con Lukaku es ya un buen portero portero esperas Al-Kassar lo PETA casar lo PETA es apellido o no lo lo lo PETA Julen Lopetegui vale vale

Voz 39 45:53 SAR Hassan que a dar he del Edén

Voz 0458 45:55 pasar es el que venga

Voz 0453 45:58 vale después portero has mencionado tú el portero no

Voz 0458 46:01 siempre va a salir ya conversación te vas a otro barrio estás tú mimo a mí

Voz 0453 46:04 no estamos allí mismo Ashton y dejando la barra café con leche en vaso largo de cristal vale vale entonces portero bueno es que eres el que va a dar la sorpresa ahí ahí cuando esos

Voz 0458 46:21 ah tienes que soltar un nombre y no tiene que ser el típico no tiene que ser De Gea y Alison navegue pues ahí tienes que dar el pego te marcas con un portero Randolph el Hari Javi él Hari el portero egipcio que no va a parar ni taxis pero que tiene cuarenta y cinco años es que te Sener hay es decir PSOE a tu edad a todo perfectamente portero de paz yo podía estar ahora mismo en el Mundial me quieres decir

Voz 4 46:48 la ciudad sí sabe parar un taxi eso sí

Voz 0458 46:51 sí bueno bueno bueno aquí en Moscú te aseguro que no el Hari cuarenta y cinco para y si quieres ir de ahí lo único Si ya la conversación y tienes que decir sí porque el ha superado a Fatih Mondragón que fue portero de Colombia con cuarenta y tres palos o a Roger Milla aquel delantero majísimo de de de Camerún con cuarenta y dos si desean que tiene cuarenta y cinco palos de yo creo que te consagra la ola pero

Voz 0453 47:13 yo de Villa de estrés que tengo ya guardia ha sido bueno voy a acordar yo de de Millán es que los taxis hay los tú qué tal va va bien no de probabilidad que el transporte ahí no es sencilla

Voz 0458 47:25 el transporte aquí no es sencillo cuando salimos a las dos y pico de la mañana por cierto igual es una tontería no teme que algo lo pero aquí estamos fascinados porque a las dos y media mañana con salimos que El Larguero hora de hora de Moscú es de día y cuando digo que es de día me refiero que está a punto salir de Sol ya amanecido entonces los taxis los tienes que contratar previamente tardan veinte veinticinco minutos de media por el centro relación no hay taxis como tal tu levantar la mano y el que Seat para tu negocias con el Isasa acabó es como una una especie de auto stop pero con Paganini

Voz 0453 47:57 por delante bueno sí bueno aquí lo llama an Uber ahí está un poco

Voz 10 48:03 barracones llamó tu esposo podría haber podría

Voz 1 48:07 pero el momento como vamos a tener oportunidad como el Mundial empieza a partir de las cuatro de la tarde se me he apuntado ya frente a Hassan bar frente ataque si ya lo tengo más a menos el portero Nadal es eso que se me lo ideal porteros a gran portero buena Lari

Voz 10 48:23 gran porque claro eran por ser eh

Voz 1 48:26 seguiremos muy pendientes desde las cuatro de la tarde hoy no hay ventanas desde las cuatro de la tarde van a poder seguir ustedes en directo la inauguración después el derbi Rusia Arabia Saudí como siempre

Voz 0458 48:38 por cierto han dejado Tony eh a Putin sólo los líderes Occidente no viene ni Blas vaya estará el representantes de Bolivia Evo Morales que pena para Paraguay estará Armenia estará Arabia Saudi Gazette eso es escenario de para ya sabéis el el fantástico ajedrecista hace un tiempo encabezó un movimiento social opositor muy importante y a raíz de eso después vino Islandia por supuesto ahora en Gran Bretaña con el problema que hay que han tenido enorme la corona real no estar aquí en ninguno de los momentos así que ya los que pasarán provoca sudor eh cuida lo importante que está todas digo gracias

Voz 4 49:13 a veces hasta luego gracias

Voz 1 49:15 es el extraordinario equipo personal y profesional de deportes de esta radio de la Cadena Ser el mejor once y cuarenta y nueve una hora menos en Canarias

Voz 2 49:26 es un hija Rita Cadena Ser o la vecina he visto que te has puesto alarma sí vinieron ayer los de Securitas Direct a instalarla y es mucho lío jefa te metes en la web de Securitas Direct entonces calcularlo online tardas nada además de la dejan instalada el mismo día

Voz 29 49:42 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 49:59 Siria hoy por hoy en Cadena Ser punto com piel las redes sociales beige arroba hoy

Voz 16 50:05 hoy piel facebook Hoy por hoy