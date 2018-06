Hoy por Hoy (14/06/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

esa es una de mis principales voluntades y que haya un informe realmente complementario para que realmente se puedan adoptar otras medidas no pueden esa no es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla es decir podemos actuar antes podemos ayudar en origen etcétera pero no podemos llevar

y antes de acabar no haremos las preguntas que nos deja el día primero unos muy bonito no venga adelante a Lopetegui ha pasado eso de que quién a quién Hierro mata a hierro decía era era malo barra Tegui aprovecha Otegi a partir de ahora también se utilizará Lopetegui como un término para expresar algún tipo de traición el nuevo ministro de Cultura y Deportes José Guirao no tenga Twitter asegura cien por cien que pueda llegar sin demasiados problemas al mes de septiembre cómo se sentirá Iñaki Urdangarin a sólo cuatro días de darse cuenta de que la cárcel será ahora su casa real una vez en prisión se permitirá repetir existe de el Duque en Palma sabían ustedes que la palabra Griezmann viene del francés gris que significa ya te lo diré imán que significa si eso ahora que vuelve a ser noticia Hugues terrible habrá que estar agentes el recién llegado era muy pronto como las siete ahora que vuelve a ser noticia por una condena por robo no creen que el lugar de decir el Papa de El Palmar deberíamos hacer la contratación y decir El Palmar el Papa no es necesario que conteste soy yo o el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol tampoco es capaz al igual que su predecesor decir correctamente fútbol entonces yo yo pero me da la sensación de que no los vamos volvemos mañana eso sí a partir de las seis de la mañana que es viernes con Pepa Bueno