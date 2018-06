Hoy por Hoy (15/06/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 2 01:50 ayer dimitió más sin Huerta y creemos que hoy debería

Voz 1727 01:53 dimitir ministro de Agricultura

Voz 2 01:56 que no dimite el ministro Agricultura debería dimitir el señor

Voz 1727 01:58 Sánchez directamente al presidente que dimita pide la dimisión del ministro de Agricultura Luis Planas imputado según se ha sabido ahora en una causa en la que se investiga un presunto delito medioambiental ocurrido cuando él era consejero de la Junta de Andalucía en tres ocasiones la Fiscalía que es la única acusación me ha dicho que no ve delito y ayer el Ministerio Público anunciaba que va a pedir que se archive la causa Podemos y Ciudadanos han pedido al ministro que explique en el Congreso hoy viernes el Consejo de Ministros va a seguir aprobando nombramientos hasta completar los cargos de la Administración Sánchez entre otros el despliegue territorial del nuevo Ejecutivo con los nuevos delegados del Gobierno en las comunidades autónomas Pedro Sánchez coloca en Andalucía y Castilla La Mancha a dos reconocidos críticos con Susana Díaz y con Emiliano García Page en Cataluña a Teresa Cunillera una mujer Khan Miquel Iceta que será la sustituta de Enrique Lillo para el tiempo de diálogo que pretende abrirse quince de junio mitad de mes y hoy se ven en París Emmanuel Macron y el primer ministro italiano Giuseppe Conte expuesto una semana de durísimas acusaciones de Gobierno a Gobierno a cuenta de la inmigración Javier Alonso buenos días

Voz 0858 03:18 buenos días Pepa aquí en España todo listo ya para recibir a la flotilla de la Aquarius este fin de semana en Valencia viene con retraso eso sí por el temporal y según la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 3 03:27 el llegarán de manera escalonada para que nos dé tiempo a hacerlo de una manera respetuosa de una manera acogedoras con una respuesta bueno en el sentido físico pero también psicológico de quienes llegan también del punto de vista jurídico de cada una de las personas que van a llegar al puerto dale

Voz 1727 03:48 el Banco Central Europeo empieza a normalizar su política monetaria y esto quiere decir que va a retirar las medidas de auxilio que ha permitido a economías en crisis como la nuestra respirar en los últimos años

Voz 0858 04:04 Mario Draghi ha anunciado que a partir de septiembre reducirá la compra de deuda de treinta mil millones al mes a quince mil Bike a final de año la suprimirá completamente aunque hasta dentro de un año eso sí no piensa tocar al alza el precio

Voz 1727 04:15 así por primera vez El Corte Inglés estará presidido por alguien que no procede de la familia fundadora Jesús Nuño de la Rosa sustituye a Dimas Gimeno

Voz 0858 04:25 el consejo de administración decidió ayer relevar a Gimeno que llevaba en la presidencia del grupo desde el año dos mil catorce por decisión del anterior presidente Isidoro

Voz 1727 04:32 volver aquí en Cataluña hoy el Parlament va a denunciar al juez Llarena por impedir que los políticos encarcelados pudieran ser investidos presidentes de la Generalitat

Voz 0858 04:41 ayer Llarena dijo en un auto que el acercamiento de presos a Cataluña no depende de él sino del Ejecutivo el magistrado lo dice en su último auto en el que rechaza excarcelar a Junqueras Forcadell irrumpe rumiaba por riesgo de reiteración delictiva

Voz 1727 05:03 con esta explosión de alegría han celebrado miles de personas miles de mujeres en Argentina la histórica despenalización del aborto después de un debate de veintitrés horas en la Cámara de Diputados el texto tiene que pasar ahora al Senado que es más conservador pero los grupos ya han avanzado que piensan respetar la voluntad de los diputados y en los deportes en la previa del debut de España en el Mundial se terminó por fin el culebrón Griezmann Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 05:31 buenos días Pepa ahora en ese documental llamado la decisión y grabado por la productora de Gerard Piqué lo que ya ha desconcertado al Barça y no ha sentado nada bien en el club y sobre todo por la elección final del jugador francés

Voz 5 05:41 quedan estar intentando ayer GFB el título El quince de agosto

Voz 1161 05:46 no faltó a su palabra lo hizo público antes de de que Francia inicia su camino en el Mundial que será mañana hoy le toca a la selección española desde las ocho España Portugal Se estrena Hierro en el banquillo además desde las cinco Marruecos Irán de nuestro grupo desde las dos de la tarde el que abre la jornada el otro del grupo a Egipto Uruguay

Voz 1727 06:05 atentos que llegan los detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:08 conocí hace tiempo soleado y muy caluroso durante las tardes tanto de hoy viernes como especialmente el fin de semana cuando algunas máximas en el Valle del Guadalquivir ya se acercarán a los cuarenta grados de noche seguirá refrescando pero menos ya han subido hoy las mínimas respecto las últimas mañanas la sensación de ambiente fresco va a durar poco el sol que lucirá durante toda la jornada ahora que esta tarde las máximas se mueven entre los veinticinco y treinta grados en la mayor parte del país en gran parte de Extremadura interior de Andalucía y Murcia así como en Castilla La Mancha máximas ya alrededor de los treinta y cinco grados algunas nubes en el Cantábrico con lloviznas también ratos de sol durante la tarde de algunos amagos tormentosos en los Pirineos y la ibérica

Voz 7 06:50 la hace imposible aguanta

Voz 1727 07:10 agregó este desde la madrugada es tan larga y tan a veces que nos permite convertida en debate casi cualquier cosa y la redacción de hoy

Voz 8 07:18 hoy amanece dividida en este viernes entre

Voz 1727 07:22 los que celebran la llegada del calor en los que como Mariela Fernández pero también Concha Velasco preferirían que sólo fuera verano cuando están en la playa parida buenos días

Voz 1491 07:31 buenos días Pepa el calor se queda como Griezmann y el único consuelo que tenemos es confiar en que el subidón de las temperaturas ralentice un poco este ritmo enloquecido que había tomado la actualidad el otro día contaba un tuitero que eso ahijado con apenas veinte días de vida había conocido ya dos presidentes del Gobierno dos entrenadores del Madrid dos seleccionadores nacionales y tres ministros de Cultura

Voz 1727 07:52 que atracó un recito

Voz 1491 07:54 qué barbaridad hoy parece que el días de presentan más tranquilo al contrario que la travesía del Aquarius Nico Castellano buenas ocho para contarnos el cambio de ruta del buque por el mal tiempo cómo se prepara España para recibir a los rescatados previsiblemente la madrugada del sábado al domingo y vamos a repasar además los últimos nombramientos del Gobierno y lo más importante las políticas que vienen anunciando como el fin de las concertistas o de dinero

Voz 1727 08:17 esto

Voz 1491 08:19 a lo comentamos todo en tertulia con Carmen Remírez de Ganuza Luis Alegre Josep Cuní y por qué no con Imanol Arias que viene ya en tiempo de Toni Garrido hablar fundamentalmente de su vuelta al teatro con la vida a palos pero que seguro tiene una opinión de cómo le hemos dado la vuelta a este país como a un calcetín en las últimas semanas Toni que va a conectar además con el equipo en la SER desplazadas

Voz 1727 08:39 a Rusia para palpar el ambiente a unas horas del día

Voz 1491 08:42 donde de la selección en el Mundial

Voz 1645 08:57 ahora hay porque te queda un poco en Marina para caminar por la playa ahora sí que sí algunos adelantaban ya está

Voz 1491 09:04 jueves abrimos la barra libre política hará que los oyentes opinen de lo que más les apetezca imposible quejarse hay temas para todos los gustos y más aquí están los teléfonos como siempre nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 9 09:19 sí

Voz 10 09:38 voto

Voz 0858 12:33 las dos horas de declaración como testigo de Ricardo Costa ante la jueza que investiga las supuestas irregularidades en torno a la Fórmula uno en Valencia dejan otra mina en el camino del PP Costa que fue número dos del partido en la Comunidad Valenciana reconoció anoche que la constructora FCC financió ilegalmente la campaña de Rajoy de dos mil ocho ciento cincuenta mil euros en billetes de quinientos que le dio según asegura el hermano del ex ministro Mayor Oreja que entonces era directivo de esa empresa lo sacó para completar la escena chusca de la gabardina Miguel Ángel Campos

Voz 1552 13:05 buenos días Ricardo Costa el ex secretario general del PP en la Comunitat Valenciana fue contundente anoche ante una de las juezas que investiga la Fórmula uno en Valencia sí es cierto dijo José Mayor Oreja el hermano de la ex ministro con Aznar medió ciento cincuenta mil euros para la campaña de Mariano en dos mil ocho dinero lo que el entonces directivo de FCC se sacó de la chaqueta en un fajo de billetes de quinientos sin sobre hice los entregó Costa dijo que refirió al empresario porque se lo pidió el ex vicepresidente Vicente Rambla porque era hermano del ex ministro una vez le dio los ciento cincuenta mil euros en metálico Costa afirma que se los entregó al ex vicesecretario David Serra condenado por la Gürtel Ricardo Costa declaró como testigo ir reiteró su voluntad de colaborar con la justicia ya expresada en el juicio del caso Gürtel de nuevo ayer con un testimonio totalmente creíble según fuentes presentes en el interrogatorio

Voz 0858 14:02 ella a pesar de los problemas de credibilidad que suponen para el PP este lastre de confesiones y sentencias los populares se han embarcado en una carrera de petición de responsabilidades al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez cuando apenas llevan unas semanas sus cargos en las últimas horas ya han pedido la dimisión de otro ministro el de Agricultura Luis Planas vamos a escuchar a Fernando Martínez Maíllo anoche

Voz 8 14:22 se ha iniciado procedimiento abreviado contra esto brutal del ministro de Cultura ayer dimitió otro otro bien esto precisamente por defraudar a Hacienda vaya ojo tiene Pedro Sánchez a la hora de elegir a sus ministros en poco tiempo este Gobierno ha envejecido muchísimo

Voz 0858 14:39 se refería el popular Maíllo una investigación sobre un presunto delito medioambiental de una jueza de Huelva corresponde a la etapa en la que plana será consejero de la Junta de Andalucía y la Fiscalía ya ha dicho en varias ocasiones que ellos no ven delito ser en Andalucía Mercedes Díaz

Voz 1541 14:55 tres veces ha dicho el fiscal de Medio Ambiente devuelva Alfredo Flores que no ve delito en la actuación del ministro de Agricultura Luis Planas en el caso de los agricultores del entorno de Doñana que construyeron pozos ilegales para riego que roban agua del acuífero veintisiete la semana que viene cuando presente el escrito de acusación lo dejará fuera en marzo de dos mil dieciséis la primera vez que Flores solicitó al Juzgado de Instrucción dos de La Palma del Condado Huelva que archivara porque no apreciaba responsabilidad penal en quiénes como Planas tuvieron sólo durante un año competencias en materia de aguas fue entre dos mil doce dos mil trece cuando ocupó el hoy ministro la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía

Voz 19 15:36 llevo diciendo desde marzo de dos mil dieciséis haría exactamente lo mismo pero claro yo creo que a así se quiera entenderlo que el fiscal no ha cambiado ningún criterio y no se dedica a imputar es imputar puede entenderlo más fácilmente ya digo porque consiguieron conciencia que hay que acusar a una persona si ya otra

Voz 1541 15:56 terminada ya la investigación la jueza instructora no podrá abrir juicio oral contra aquellas personas que se queden fuera del escrito de acusación de la Fiscalía

Voz 0806 16:04 así que tendrá que archivar el asunto con respecto

Voz 1541 16:07 a él dos años después de que se lo pidiera por primera vez

Voz 1 16:10 el Ministerio Público

Voz 0858 16:13 y mientras tanto al Gobierno se reúne hoy por segunda vez en Consejo de Ministros para seguir desplegando la nueva administración hoy espera una cascada de nombramientos que va a incluir a los nuevos delegados del Gobierno son al final las correas de transmisión el Ejecutivo central a las comunidades autónomas también semana enumerar algunos de los segundos espadas de los ministerios Inma Carretero buenos días

Voz 0806 16:33 así es buenos días espera una catarata de nombramientos hoy el Consejo de Ministros va a definir gran parte de la estructura territorial va a nombrar a todos los delegados del Gobierno algunos elegidos son toda una declaración de intenciones porque en el caso de Andalucía de Castilla La Mancha Se trata de dirigentes enfrentados históricamente a Susana Díaz y Emiliano García Page que en Catalunya en cambio la representante del Gobierno va a ser una veterana del PSC Teresa Cunillera muy cercana a Miquel Iceta este segundo bloque ven nombramientos va a provocar además una remodelación del grupo socialista van a ser secretarios de Estado de Seguridad de infraestructuras Ana Botella y Pedro Saura que son diputados que renunciarán a sus ex caños como los tres ministros y que fueron elegidos en las listas y el PSOE se garantiza así que no pierde votos por la apretada agenda del Gobierno de la ejecutiva del PSOE iban a ocupar altas responsabilidades también Hugo Morán Secretario de Estado de Medio Ambiente o Luisa Carcedo que va a ser la titular del Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza en definitiva una larga lista de nombramientos la intención de la Moncloa es que cuanto antes la maquinaria eche a andar para llevar al próximo Consejo de Ministros es un paquete de medidas sociales

Voz 0858 17:44 poco a poco cada ministro va preparando su agenda de temas a abordar el de Interior Fernando Grande Marlaska Se pronunciadas ha pronunciado las últimas horas como ya en portada sobre una de las reivindicaciones de los partidos independentistas que los políticos que están en prisión preventiva sean trasladados a cárceles de Catalunya y Grande Marlaska que es juez de profesión dijo que estaba dispuesto a evaluarlo si recibía eso sí el visto bueno del juez que los investiga de Pablo Llarena Pablo ya dijo horas después en un auto que eso no es competencia suya que la política penitenciaria que la diriges el Gobierno no es la primera vez que tiene que recordárselo al poder político Alberto Pozas

Voz 0055 18:21 el juez lo dijo por primera vez hace medio año cuando Oriol Junqueras en enero solicito ser trasladado a una cárcel de Barcelona y lo repite en su auto de ayer el traslado de presos aunque sean presos preventivos es algo que depende de Instituciones Penitenciarias a su vez dependiente del Ministerio del Interior y por tanto del Ejecutivo central el magistrado explica que así lo dice el artículo setenta y nueve de la Ley Penitenciaria también que así lo reproduce el XXXI del Reglamento Penitenciario y por último cita jurisprudencia tanto del Constitucional como del Tribunal Supremo ni va a mover desde las cárceles de Alcalá hay Estremera ni iba a sacarles de ellas en el mismo auto el magistrado mantiene entre rejas a Carme Forcadell y Raül Romeva y Oriol Junqueras los tres presos de Esquerra Republicana explicando que con Torra al frente del Govern de Cataluña el riesgo de que vuelvan a intentar buscar la independencia sigue vivo un auto dictado el mismo día en que en otra providencia el juez Llarena daba por terminada la investigación contra la cúpula del pluses sí ha dado tres días a defensas acusaciones y Fiscalía para que aleguen lo que quieran si creen que hay que practicar más pruebas o alguien que el caso pueda ser enviado a juicio

Voz 0858 19:16 pero lo que ya ha pedido a Grande Marlaska son los documentos sobre la concesión de una medalla al mérito policial al ex comisario de la Brigada Político Social franquista Antonio González Pacheco más conocido como Billy el Niño

Voz 20 19:29 mientras me golpeaba en el estómago Billy el Niño me dijo ahora ya no parará más puta usted probablemente no sigan este ministerio mucho tiempo pero ojalá el ministro la ministra de Interior que nombre el Partido Socialista retire la medalla a ese mal nacido

Voz 0858 19:45 eso es Pablo Iglesias dirigiéndose al ex ministro Zoido en la última sesión de control al Gobierno del PP bueno pues bien esa medalla como decíamos en la dieron en el setenta y siete conlleva beneficios en su pensión ahora Interior va a estudiar si se la puede retirar el niño Ana Terradillos buenos días

Voz 0806 20:01 buenos y es lo que quiere interiores comprobar si es posible legalmente retirarle ese reconocimiento que incluye una remuneración económica extra que el incrementa su pensión en un quince por ciento el ministro además de solicitar su expediente ha demandado toda la documentación que existe sobre las circunstancias en las que mil novecientos setenta y siete Se otorgó esta medalla al expolicía González Pacheco acusado de torturas durante la dictadura la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitó al Gobierno la relación de méritos y servicios de Billy el Niño pero interior se negó el pasado cuatro de junio porque dice que esta información vulneraría su derecho a la intimidad y podría suponer un peligro para el expolicía por cierto que éstas decepción va a entregar el próximo martes al ministro Grande Marlaska doscientas cincuenta mil firmas para exigir la retirada de esta medalla

Voz 0858 20:52 seis y veintiuno cinco y veintiuno en Canarias Mario Draghi ya clarificado el calendario el Banco Central Europeo para normalizar la política monetaria el organismo sacó todo su arsenal para salvar al euro y también para acudir en auxilio de los países en problemas y ahora toca toca irlo retirando con cautela para no provocar convulsiones en una Europa que sale magullada de la crisis como lo va a hacer valga el Schubert

Voz 0605 21:15 el bancario europeo amplía la compra de deuda hasta diciembre aunque mantiene la cuantía actual del programa hasta finales de septiembre de treinta mil millones al mes reducirá el montante a quince mil millones a partir de octubre para concluir con el programa de compra a finales de este año Mario Draghi presidente del Banco Central Europeo

Voz 4 21:34 hoy Face Time after September tusarse adelantó que después de septiembre de dos mil dieciocho y sujeto a los datos sobre perspectivas de inflación a medio plazo reduciremos el programa de compra de activos a quince mil millones de euros mensuales hasta finales de diciembre

Voz 0605 21:53 el Consejo de Gobierno del Banco Central el primero con Luis de Guindos como vicepresidente ha decidido mantener los tipos de interés al menos hasta verano de dos mil diecinueve Además la entidad ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para dos mil dieciocho desde el dos con cuatro al dos coma uno por ciento y elevado las proyecciones de inflación desde el uno coma cuatro al uno coma siete por ciento tanto para este año como para el que viene

Voz 0858 22:19 gracias Ebay el Corte Inglés cambia de presidente del consejo de administración decidió ayer en el relevo de Dimas Gimeno sobrino del fin de la anterior presidente Isidoro Álvarez ahora va a llevar las riendas del grupo Jesús Nuño de la Rosa hasta ahora el consejero delegado del primer máximo ejecutivo que no va a pertenecer a la familia fundadora Marisol

Voz 0806 22:37 el Rojas el nombramiento ha sido por unanimidad de la Rosa era hasta ahora el consejero delegado de la compañía el órgano de gobierno de esta empresa ha considerado necesario un cambio de liderazgo para afrontar los retos del futuro impulsar una nueva etapa de crecimiento Nuño de la Rosa cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la empresa y de las finanzas lo que permitirá según la nota oficial encarar nuevos desafíos del grupo sustituye en el cargo a Dimas Gimeno que estaba al frente de la compañía desde el año dos mil catorce el nuevo presidente se apoyará en Víctor del Pozo como consejero delegado gran experto en el negocio comercial

Voz 0858 23:11 sí otro negocio el de la distribución de cine y series en streaming tiene ya un nuevo competidor se llama fin track y sus responsables dicen que se quieren especializar en los más cinéfilos Pepa Blanes

Voz 1463 23:23 el número de plataformas de streaming sigue aumentando en España han Netflix HBO Amazon y Filmin esta última española se une ahora filtra el Netflix de los cinéfilos una plataforma de cine de autor y cine comercial de calidad que ya funciona en otros países pero que tiene vocación de hacerse local

Voz 22 23:38 estamos haciendo acuerdos locales para tener todo tipo de películas el nuestra idea es en el cine español apostar por por tener el cine local los diferentes lugares en los que el hacemos ir es parte del mix ahora mismo

Voz 1463 23:53 así lo explicaba Guillermo Farrés vicepresidente ejecutivo de Turner en España uno de los grupos de televisión que está detrás del proyecto junto a Warner Bros de momento hay doscientas películas en una plataforma que definen como creada por y para los cinéfilos y que evita los algoritmos que recomiendan películas al usuario como ocurre con Netflix

Voz 7 24:14 hoy por hoy los deportes

Voz 0858 24:20 el inicio del Mundial para la selección española llega hoy después de vivir ayer Sampe otra jornada cargada de actualidad con la presentación de Lopetegui y esa decisión de Antoine Griezmann

Voz 1161 24:30 es que parece que todo se han empeñado en casi esconder que hoy tenemos el debut de la Roja en esa cita mundialista y encima ante el equipo más potente del grupo la Portugal de Cristiano Ronaldo todos los esperpentos para los esperpentos de los días previos que empezaron con el fichaje de Lopetegui con el Real Madrid pasaron por su destitución como seleccionador terminaron con la llegada de Fernando Hierro al banquillo tuvieron colofón ayer con esa presentación del técnico en el palco del Bernabéu pero antes con Lopetegui o Griezmann que cobraba noche ese protagonismo desvelando que finalmente se queda en el Atlético hoy debuta a España en el Mundial a las ocho de la tarde en Sochi Portugal España estreno de Fernando Hierro además

Voz 1275 25:00 en el banquillo que apunta que saldrá con Diego Costa como

Voz 1161 25:02 nueve titular Nacho en lugar de Carvajal que como se esperaba no llega el debut tras su lesión en la final de la Champions y con Koke en el centro del campo serán las tres principales dudas desveladas y ya con la vista puesta en lo deportivo habla el seleccionador Fernando Hierro

Voz 23 25:14 tenemos tres grandes finales la primera es la de mañana ya no quedan dos más a partir de ahí lo lo que no ganemos el campo con nuestro rendimiento

Voz 2 25:22 una realidad que este es el Mundial tenemos que entender

Voz 23 25:25 ver que somos no privilegiado de estar aquí y que cualquiera de de tres jugadores lo tienen que disfrutar

Voz 1161 25:31 un ambiente excelente que se retorcía tras el asunto de Lopetegui que tanto el seleccionador como el capitán Sergio Ramos quieran recuperar

Voz 2 25:36 me sirva

Voz 0171 25:37 de todo eso produciría Gasperi uno esa rueda prensa con una sonrisa porque parece que estamos en un tanatorio mañana empezamos una Copa del Mundo que eso es maravilloso

Voz 1161 25:47 menos marejada en Portugal pero también tienen lo suyo toneladas el terremoto montado en el Sporting de Lisboa que vio como ayer se van gratis otros dos jugadores el argentino Battaglia y el portugués Leao Jackson nueve algo que el seleccionador Fernando Santos no espera que les afecte como tampoco a España el cambio de hierro por Lopetegui a dos días

Voz 2 26:02 el estreno yoga si España juega así hace diez años que juega de la misma forma yo no espero ninguna sorpresa sin freno

Voz 1645 26:10 de no es pero sorpresas lo importante

Voz 2 26:12 no es el equipo que juega su estrategia y nada más que eso

Voz 1161 26:18 a las ocho en el estadio olímpico de Sochi lo veremos lo tendremos en Carrusel Deportivo en directo y arbitrará el colegiado italiano Rocky un habitual de la Champions League es el partido que cierra la jornada del viernes con la que justo antes de disputa el otro del grupo de España en Marruecos irán a las cinco de la tarde en San Petersburgo va a arbitrar el turco casi ir partido que hará de bisagra ante el de España y el que abre la jornada del grupo A que ya tiene a ayer el primer resultado el Rusia cinco Arabia Saudí cero a las dos de la tarde en Ekaterimburgo arena Uruguay Egipto será protagonista en los uruguayos el barcelonista Luis Suárez según la prensa egipcia no va a llegar su estrena

Voz 0171 26:49 me estrellas hará aunque habrá que esperar hasta el último momento bares

Voz 1161 26:52 tras el colegiado holandés Kuipers y en la jornada de mañana debutarán entre otros selecciones va de Francia no falto Griezmann a su palabra ya conocemos su decisión final no era el día de la rueda de prensa como él mismo dijo porque el momento era noche documental llamado la decisión grabado por la productora de Piqué el francesa anunciaba así el final del culebrón

Voz 5 27:09 no por el equipo y para mí no ofreció Hay demostrar

Voz 1161 27:13 la decisión que no sentó nada bien en el Barça pero no sólo por perder al jugador sino también por está rodado por la productora de Piqué en el que se deja claro que el Barça negoció con un jugador con contrato en vigor y a todo esto el Real Madrid presentaba Julen Lopetegui doblemente emocionado por las formas de su salida de la selección

Voz 1727 27:27 ha llegado al Real Madrid

Voz 25 30:00 son las seis y media les

Voz 1727 30:11 los tres barcos que trasladan a los migrantes del Aquarius llegarán este fin de semana de forma escalonada al puerto de Valencia para que dé tiempo a prestarles con garantías una primera asistencia sanitaria psicológica y jurídica no habrá políticos para recibirlos como han acordado la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente valenciano Ximo Puig

Voz 3 30:31 de momento lo que se trata es de sacarles de la incertidumbre donde estaban de la situación extrema de emergencia las que están viviendo atenderá hemos de manera individual a cada una de las personas que llegan para ver cuál va a ser su situación jurídica en nuestro país

Voz 1727 30:48 en Alemania la política migratoria amenaza la estabilidad del gobierno de Angela Merkel

Voz 0858 30:53 y obligó ayer incluso a suspender la sesión en el Parlamento en el Bundestag la CSU pide endurecer la ley de asilo pero la canciller se niega a corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 31:02 la inmigración vuelve a ser la bomba de relojería que amenaza la gobernabilidad de Alemania con sólo tres meses de rodaje el tripartito de Merkel se enfrenta el pulso de sus socios bávaros la CSU que reclama endurecer las políticas de migración y adoptar medidas unilaterales canciller quiere buscar una solución europea pero en la CSU liderada por el ministro del Interior Orsay Hoffa se resisten a ceder para poder así presentar su triunfo como aval en las difíciles elecciones de octubre en Baviera la creciente disputa vivió ayer su punto culmen con la suspensión durante horas de la sesión del Parlamento ante las acusadas diferencias dentro del grupo que comparten CDU CSU varias reuniones de urgencia pero a pesar de todo Merkel Se mantiene

Voz 8 31:43 me parece un aire tía

Voz 0391 31:47 la inmigración ilegal es uno de los principales retos a los que se enfrenta la Unión Europea por ello creo que no debemos actuar unilateralmente que no debemos actuar en desacuerdo en que no debemos actuar a expensas de terceros la canciller propone negociar acuerdos bilaterales con los países más afectados por la presión migratoria en el contexto de la cumbre de la Unión Europea que tendrá lugar dentro de dos semanas

Voz 0858 32:14 y aquí en España Ciudadanos registrará hoy en el Congreso su ley de conciliación esta semana ya les avanzamos en la SER que contempla la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad también quiere poner en marcha un programa de cursos de inglés gratuitos para los niños durante los meses de julio dicen Albert Rivera que para facilitar la conciliación a los padres Óscar Arce a la ley de conciliación igualdad y apoyo a las family

Voz 1645 32:37 pues que ha presentado Rivera contempla además de las novedades ya avanzada sobre los permisos de paternidad y maternidad que los colegios den clases de inglés gratuitas en julio para conciliar

Voz 0391 32:47 esto sería una medida que ayudaría dos cosas uno a conciliar y otro hombre ya que conciliamos que nuestros hijos aprendan inglés

Voz 1645 32:52 para combatir la brecha salarial propone que las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores publiquen la media de los sueldos en cada grupo profesional desglosada entre hombres y mujeres y que las de más de cien empleados estén obligadas a elaborar un plan de igualdad además apuesta por la gratuidad en las guarderías y que las parejas de hecho con hijos o las familias monoparentales con dos también sean consideradas familias numerosas

Voz 0391 33:17 hemos tenido una cuarta pata el bienestar que era la ley de Dependencia yo me atrevería decir que esta ley

Voz 1645 33:23 puede ser la quinta pata del bienestar ciudadanos va a registrar esta mañana la ley en el Congreso donde espera contar con el apoyo de los grupos

Voz 0391 33:31 Nos

Voz 1645 33:33 DGP Teresa Serrano buenos días

Voz 1432 33:35 has viernes que ya se empieza a notar en las carreteras en Madrid tráfico intenso de entrada en la A4 en Valdemoro y Pinto en la A42 en Parla y estamos pendientes de varios accidentes en Sevilla en la S30 sentir Utrera acerca de la pasarela Tablada en Barcelona en la A dos otro accidente en Castellbisbal que provoca ya a dos kilómetros de retención sentido entrada a la ciudad condal en Álava dos accidentes a la nacional ciento veinticuatro en verano Villa sentido Logroño Yell la XXVI veintidós en Iruña sentido Pantaleón de Losa

Voz 0858 34:06 gracias Teresa hay va a volver a lucirá el sol en prácticamente toda España suben un poco más las temperaturas incluso en Andalucía Extremadura Castilla La Mancha o Murcia pueden alcanzar ya los treinta y cinco grados

Voz 2 35:49 así que gira gira

Voz 1727 36:03 comenzamos la Mesa de España con un desahucio que ha acabado de la peor forma posible un hombre se ha suicidado asaltado desde un décimo piso justo cuando lo iban a desalojar por no pagar el alquiler ha ocurrido en Cornellá en Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0978 36:18 el hombre saltó cuando la comitiva judicial y los Mossos llamaban a la puerta por segunda vez el Banco Popular había denunciado a este hombre por no pagar el alquiler durante siete meses el Ayuntamiento el Ayuntamiento de Cornellà defiende que este hombre su pareja estaba en una situación muy vulnerable y que de hecho ellos ya habían apuntada ya habían avisado juzgado Hinault una vez

Voz 1727 36:35 montarse informa

Voz 30 36:37 qué alta en mandan sus Pla o cada mes tenso

Voz 0978 36:40 la concejal Montse Pérez habla de tres informes que mandaron el juzgado el último ante ayer pidiendo más tiempo para abordar la frágil situación decía de esta pareja Pérez lamentaba que esto no se tuviera en cuenta incluso el Ayuntamiento se plantea denunciar al propietario del piso que es el fondo de inversión

Voz 1727 36:54 el acto que además Freddy los Mossos han detenido a la que creen que es la madre de la bebé hallada muerta en el patio de luces de un edificio en Barcelona la madre tiene dieciocho años y los investigadores creen que arrojó a la pequeña justo después de dar a luz

Voz 0978 37:08 si el bebé lo encontró una vecina que avisó a los Mossos d'Esquadra la policía ya apuntó entonces que había caído de una gran altura que había fallecido a las pocas horas de vida literalmente los agentes han estado estos días preguntando a los vecinos y les constaba que alguna de las mujeres que vivieron allí estuviera embarazada finalmente ha terminado con esta deuda

Voz 8 37:24 con esta chica que como decías tiene dieciocho años hasta luego Fredica hasta luego Pepa

Voz 29 37:32 a él

Voz 1727 37:33 juicio contra Juana Rivas ha quedado aplazado porque no tiene defensa su abogado ha abandonado la sala al considerar que no estaba preparado el letrado había pedido sin éxito que se suspendiera el juicio porque el principal abogado de Juana está de baja Andalucía Elena Carazo buenos

Voz 1161 37:50 días buenos días Pepa seis aplaza el dieciocho de julio el juicio después de que el abogado de Juan arriba Juan de Dios Ramírez haya anunciado su defensa alegando que no había preparado el juicio ahora Juana Rivas tendrá tres días para buscar un nuevo letrado de no conseguirlo se le asignará uno de oficio el magistrado ha advertido a Rivas que podría

Voz 1491 38:08 SER en prisión si no se presenta a la vista del dieciocho de julio ella

Voz 1161 38:12 esperaba contar con su abogado de confianza José Estanislao López ahora de baja por enfermedad

Voz 31 38:18 dio a esa ahí pero yo no me lo preparado con él él es un grandísimo profesional que se está volcando en la causa increíblemente pero yo he depositado mi confianza para el juicio José Estanislao

Voz 1161 38:29 el abogado del ex marido de Juana Rivas ha calificado de surrealista el comportamiento del letrado Juan de Dios Ramírez quien podría enfrentarse Alain inhabilitación profesional

Voz 1727 38:38 y en Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días sea la lista de investigados por el caso del máster de Cifuentes crece son ya catorce la juez acaba de imputar a cuatro profesores y uno de ellos es Manuel Arenillas ex consejero con el PP del gobierno de la ría

Voz 1275 38:54 ahora mismo además ocupa un alto cargo en el Gobierno como director del Instituto Nacional de Administración Pública aunque podría cesar con el cambio de Ejecutivo Manuel aire Milla fue antes consejero de Desarrollo Económico La Rioja profesor del máster de la Rey Juan Carlos impartía la asignatura los servicios públicos locales y calificó con un cinco a Cifuentes los otros tres profesores no imputados son Jesús primitivo Esther González Ana María Pérez todos tendrán que declarar el próximo veintiséis de junio ante el juez que investiga el caso el mismo día en el que está citada la ex presidenta madrileña en su caso se les imputa un delito de cohecho y otro más de falsificación en documento público delitos que pudieron cometer a la hora de calificar las asignaturas de Cifuentes a través de la plataforma informática

Voz 1727 39:32 bien Cantabria los profesores fueron ayer a la huelga ese manifestaron en Santander para pedir la dimisión del consejero de Educación se llama Francisco Fernández Mañanes ha ampliado la jornada lectiva de junio y de septiembre sin negociarlo con ellos Fermín Mier cómo estás buenos días

Voz 0171 39:49 qué tal Pepa buenos días los sindicatos hablan de una jornada de huelga histórica el setenta y seis por ciento de los maestros de Infantil y Primaria secundaba ayer el paro convocado por los sindicatos en un día en el que la mayoría de los colegios de Cantabria quedaron en manos de los servicios mínimos de los equipos directivos de los centros todo porque la Consejería ha ido cambiando de criterio sobre el calendario escolar del próximo curso hasta terminar en un modelo que suprime las jornadas lectivas reducidas de junio septiembre y que el Gobierno ha aprobado de manera unilateral los sindicatos salían ayer a la calle para pedir una rectificación o la dimisión del consejero

Voz 32 40:24 por el consideramos que nuestro colectivo está siendo vapuleado totalmente por la consejería que son los primeros que nos tenían que estar defendiendo porque consideramos que los niños no se merecen más horas de clase porque son auténticos trabajadores menores trabajadores

Voz 0978 40:38 los profesores tienen en el punto de mira al consejero

Voz 0171 40:41 pero también al presidente Miguel Ángel Revilla al que exigen que ponga orden para frenar lo que consideran un ataque frontal a buen fin

Voz 1727 40:48 de semana Fermín lo mismo que para otro sí tienen un animal de compañía seguro que esta noticia que viene la van a agradecer las mascotas podrán viajar en taxi aunque de momento sólo en Bilbao que se convierte en la primera ciudad de España en permitirlo Euskadi Óscar Gómez

Voz 0978 41:11 bueno sí en Bilbao ya había muchos taxistas que aceptaban llevar mascotas pero hasta ahora dependía de su buena voluntad lo que se hace a partir de ahora es recogerlo como una obligación en la ordenanza municipal es una medida que se va a poner en marcha de acuerdo con el gremio según explica la concejala deuda al Berri Carmen Muñoz

Voz 34 41:30 está bien vista con Carlos por los propios taxistas no puesto que ya se hacía pero de una forma bueno pues no no formal pues que describe recogida porque cada vez hay más peticiones de los este sentido

Voz 0978 41:43 es también una forma de mejorar el servicio a los ciudadanos según nos decía porque hasta ahora hay muchos que ni se plantean coger un taxi cuando llevan a su mascota los taxis se suman así en Bilbao a una posibilidad que sea aceptado también recientemente en el metro en el tranvía o en los trenes de Eusko Tren

Voz 1727 42:00 un beso Óscar adiós a hurgó en fin de semana

Voz 1645 42:23 abrimos la Mesa del Mundo en Nicaragua

Voz 1727 42:25 a la muerte de un chico de quince años eleva a ciento cincuenta y cinco el número de muertos en las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega e Iglesia católica denuncia que fue asesinado por un grupo de paramilitares afines al presidente un suceso que va a complicar la mesa del diálogo que hoy vuelve a abrirse entre el Gobierno

Voz 1645 42:44 la oposición Pascual Donate hace casi un mes que la mesa no se reúne pero la cita de este viernes llega en un momento muy delicado y la negociación podría romperse incluso antes de empezar pese a los esfuerzos de la Iglesia como mediadora ayer mismo la Alianza Cívica que aglutina a empresarios estudiantes y campesinos convocó un paro nacional de veinticuatro horas para pedir el fin de la represión del Gobierno y una salida pacifica la crisis

Voz 2 43:08 el paro que empezó con una cacerolada en todas las ciudades del

Voz 1727 43:12 ah y espero que desembocó en altercados el más grave acabó con la vida de un chico de quince años

Voz 1645 43:17 con aquello que estaba con otros jóvenes cuando los atacaron por sorpresa unos paramilitares de once a la Iglesia Nicaragua lleva ya casi dos meses sumida en la crisis social y política más sangrienta desde la década de los ochenta con Ortega también como presidente

Voz 1727 43:34 treinta años después la policía francesa resuelto el crimen de una niña ahí los presuntos asesinos sus padres el caso se cerró hace una década porque nunca se logró identificar el cadáver pero la detención de un joven que no sabía que era su hermano hasta que le hicieron una prueba de ADN puso a la policía tras la pista

Voz 1491 43:52 Julia Molina la foto de innatas lleva treinta y un años guardada en el archivo elaborado

Voz 1915 43:56 sí a francesa pero hasta ahora permanecía catalogada como la mártir de la autopista A diez sin nombre

Voz 2 44:01 no les Incheon

Voz 0978 44:04 así que contaba la televisión francesa enero

Voz 1915 44:06 sesenta y siete está enterrada en una tumba en la que no aparece su nombre y en la que nadie pone flores esto último es lo único que cambió en treinta años los vecinos del pueblo han estado todo este tiempo llevando ramos a la lápida ahora sí sabe que el cadáver que abandonaron en una autopista era el de una niña de cuatro años que murió víctima del maltrato en casa aunque el caso del archivo en el noventa y siete Ese volvieron a hacer pruebas a su ADN en dos mil ocho en dos mil diecisiete y esta vez se encontró en el sistema a alguien que coincidía su hermano ideológico

Voz 30 44:34 sí

Voz 1915 44:36 según ha explicado el fiscal el padre culpa la madre dice que maltrataba a toda la familia durante todos estos años ellos fingir aunque habían dejado a la niña en Marruecos con otros familiares de momento los dos están detenidos

Voz 1727 48:17 gracias Carlos que nos llamaba desde Burgos pues precisamente de eso de la radio del PP quieren hablar hoy casi todos los oyentes en esta barra libre de viernes Marina sí

Voz 1491 48:28 con Pepa de desde dónde quiero hacer el programa en lunes

Voz 30 48:30 las dos si no es calor veinte debido debería porque ya tenemos una prolongación del invierno a mí me encantado del PP o sea como decía un amigo mío caballo de Jaume al burro del azar se Illes que están en fase grados hasta a las ovejas