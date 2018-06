Hoy por Hoy (15/06/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:23 por encima de

Voz 4 00:24 de todo eso me gustaría poder despedir no esta rueda de prensa con una sonrisa porque parece que estamos en un tanatorio y mañana empezamos una Copa del Mundo que eso es maravilloso

Voz 1727 00:34 en el Tanatorio dice Ramos que parecía ayer de la Selección española después de la semana horribilis con un cese de seleccionador incluido Juan Antonio San Pedro buenos días buenos días Pepa España debuta a las ocho de la tarde contra Portugal en Sochi y es un partido complicado para llegar de esta guisa

Voz 1161 00:51 de ser el que decida si terminamos como primeros de grupo como segundo si del que no se ha hablado casi nada estos días desde las ocho en el Olímpico ante la Portugal de Cristiano Ronaldo estreno de Fernando Hierro en el banquillo con Diego Costa como nueve titular y Nacho en el lateral y habiendo realizado ayer el único entrenamiento serio desde que sustituyera a López

Voz 1727 01:07 el Madrid presentó además ayer oficialmente ya a Julen Lopetegui como entrenador

Voz 1161 01:12 y dijo que en su destitución como seleccionador ha sido uno de los momentos más tristes de su vida por las formas de su salida a brutas sin precedentes Sorolla ha vivido un día peor

Voz 5 01:21 ayer fue un día posiblemente desde la muerte de mi madre es más triste de mi vida pero

Voz 1161 01:26 el día más feliz y una presentación que tuvo dos fines presentarle evidentemente ir respuesta de presidente presidente Florentino Pérez Luis Rubiales por cómo resolvió la peor crisis del fútbol español

Voz 1804 01:37 nos absurda reacción de orgullo mal entendido sea una respuesta desproporcionada injusta así sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares

Voz 1727 01:46 seguro que seguirá el enfrentamiento P parece un guión literario hasta luego Sampe

Voz 1161 01:49 hasta luego en el fútbol nos deja también una de las

Voz 1727 01:52 noticias más esperadas de las últimas semanas Griezmann se queda en el Atlético de Madrid

Voz 2 01:56 claro increíble ya no aguanto bien si me quiero que

Voz 1509 02:03 el delantero francés desvelaba la incógnita anoche

Voz 1727 02:05 través de un documental emitido Movistar Plus la calabazas al Barça que le había hecho una oferta y se queda dijo en el Athletic por el apoyo de Simeone los ánimos de los veteranos y los esfuerzos del club para reforzar la plantilla es viernes quince de junio sigue de ese enredando se le madeja de la corrupción en el PP Ricardo Costa asegura que el hermano de Jaime Mayor Oreja le entregó ciento cincuenta mil euros en billetes de quinientos para financiar la campaña de Rajoy a la presidencia en el año dos mil ocho Javier Alonso

Voz 0858 02:39 son los billetes de la chaqueta es sólo ha dicho al juez que investiga una de las piezas de la supuesta estafa de la Fórmula uno en Valencia José Mayor Oreja hermano del ex ministro de Aznar también aparece en los papeles de Bárcenas entonces directivo de la constructora FCC

Voz 1727 02:52 es un golpe de timón en diferido en Frankfurt el Banco Central Europeo anuncia que en diciembre va a dejar de comprar deuda un mecanismo clave para la salida de la crisis Mario Draghi

Voz 4 03:01 fui antes

Voz 6 03:04 September chuzos adelanto que después de septiembre de dos mil dieciocho y sujeto a los gatos

Voz 2 03:09 con perspectiva de inflación a medio plazo

Voz 6 03:12 deducirá hemos el programa de compra de activos a quince mil millones de euros mensuales hasta finales de diciembre donde Chi

Voz 0858 03:21 el presidente del BCE también anunció que mantendrá los tipos de interés en el cero por ciento hasta el verano de dos mil diez

Voz 1727 03:26 el cuando se desmontan los diques contra la crisis todavía no sobresaltara noticias como ésta en Cornellá en Barcelona un hombre arrojado desde un décimo piso cuando iban a desahuciar lo de su casa

Voz 0858 03:37 murió en el acto llevaba siete meses sin pagar el alquiler del piso propiedad a medias de un banco y un fondo buitre los servicios sociales del Ayuntamiento habían alertado al Juzgado de la situación de precariedad del hombre y de su pareja que estaba en el piso cuando se tiró por la ventana

Voz 1727 03:53 el Aquarius sigue rumbo a España navega ahora entre Córcega y Cerdeña

Voz 0858 03:56 pero el mal tiempo va a retrasar su llegada al puerto de Valencia que está prevista para el fin de semana

Voz 1727 04:00 aquí en pleno debate sobre la política migratoria de la Unión Europea el nuevo ministro español del Interior Grande-Marlaska anuncia que quiere retirar las concertistas las vallas te Espino en Ceuta y Melilla anoche estuvo en Hora Veinticinco no un joven camerunés que ha tratado de saltar la valla de Melilla siete veces

Voz 0858 04:17 que anoche que si nos tiene que está no sirve para nada tengo muchos compañeros que sean queda aún debajo no Pollán Espiga amas o ante Ejido los riñones las piernas

Voz 1727 04:32 en Lepe la policía ha abierto diligencias contra dos empleados de un supermercado que se mofan de un anciano que entró a comprar fresas

Voz 0858 04:40 en un vídeo difundido en redes sociales como uno de los empleados agarrar la cabeza de la anciano y le mete la cara en esa caja de fresas de forma forzada antes de dársela después le pregunta entre risas ves cómo están buenas Se les acusa ahora de un delito contra la integridad

Voz 1727 04:54 según la Organización Mundial de la Salud uno de cada diez ancianos sufre maltrato el dato se recuerda hoy Día Mundial de la toma de conciencia del maltrato a las personas mayores

Voz 0978 05:05 a fin de semana marcado por el calor ya hoy viernes las temperaturas van a subir con más facilidad lo han hecho las mínimas el máximo de calor entre la tarde del sábado y el domingo con máximas que ya pueden superar los treinta y cinco grados

Voz 1804 05:17 juntos habitualmente más cálidos como el Guadalquivir

Voz 0978 05:20 en el resto del país nos acercaremos a los treinta con muchas horas de sol todo el fin de semana también hoy viernes

Voz 8 06:33 bueno consideramos que es un asunto que trasciende Eguna

Voz 1509 06:38 mi social y convierte

Voz 8 06:41 en en algo más un problema de país

Voz 1727 06:44 lo que es la pobreza infantil un problema de país responde la mujer a la que hoy el Gobierno nombra alta comisionada contra la pobreza infantil un drama que afecta en España a dos millones y medio de niños se llama Mary Luisa Carcedo es médico de profesión senadora socialista por Asturias y nos contaba ayer sus primeras impresiones aquí en la SER hoy el Consejo de Ministros va a hacer efectivo su nombramiento el de varios altos cargos de la Administración como el de la nueva fiscal general del Estado la fiscal de Sevilla María José Seguí Terra o el de la histórica dirigente del PSC Teresa Cunillera como nueva delegada del Gobierno en Cataluña ya además de los nombres están las políticas Carolina Gómez buenos días fuera si hace pie El ministro el Interior anuncia que quiere retirar las concertistas en Ceuta y en Melilla estudia además como quitarle la medalla con pensión a Billy el Niño

Voz 0393 07:33 era una de las promesas electorales de Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska dijo ayer en su primer acto público que retirarlas concertistas es una de sus principales voluntades

Voz 9 07:42 estoy convencido para eso han encargado un informe al respecto que se puede garantizar el mismo nivel de seguridad en fronteras con medios menos cruento

Voz 0393 07:52 como ministro del Interior también quiere revocar la medalla que se le concedió en el setenta y siete Antonio González Pacheco conocido como Billy el Niño un expolicía acusado de torturas durante la dictadura ese reconocimiento implica un incremento de su pensión en un quince por ciento Marlaska ha solicitado toda la documentación disponible sobre el caso para comprobar si le

Voz 1727 08:10 al mente se le puede retirar la medalla las remuneraciones y algo más el Ministerio de Sanidad ha comenzado ya a trabajar para recuperar la sanidad universal de la que se excluyó a los inmigrantes en situación irregular durante el Gobierno de Rajoy la ministra se reúne el miércoles con las CCAA La

Voz 1509 08:28 para Marcos es un primer encuentro técnico el día veinte al qué dirán los segundos espadas de las comunidades pero tiene mucho valor simbólico el primero el de contar con quienes gestionan la sanidad en los territorios la exministra Ana Mato no les consultó hace seis años para retirar por decreto la atención a inmigrantes en situación irregular y el segundo que lo único que se va a tratar es cómo devolver esa universal

Voz 1365 08:50 calidad no podemos dar una fecha concreta hemos empezado ya el trabajo que además lo queremos hacer de una manera conjunta con las comunidades autónomas también con la sociedad civil que ha estado muchos años demandando y no abandonando esta reivindicación

Voz 1509 09:03 la ministra monto no concreta cuándo puede estar lista la nueva norma insiste en que derogar es más fácil que construir pero hay prisa por celebrar antes de que acabe el mes el interterritorial en el que la mayoría de las autonomías darán el visto bueno a tumbar una norma censurada

Voz 1727 09:17 incluso por la Comisión Europea hay que recordar

Voz 1275 09:20 que muchas de esas comunidades han intentado sortear la exclusión sanitaria y se han encontrado con el portazo de los tribunales sobre las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 1275 12:03 Teo tienes que enseñar a la hora de Nancy esta mañana tengo examen en esta habitación se nos queda pequeña opera tanto talento

Voz 1727 12:28 siete y doce seis y doce en Canarias calidad de Nueva York que quede disolver la Fundación Donald Trump por múltiples irregularidades acusa al presidente y a su familia de utilizar una organización caritativa como una chequera Marta del Vado buenos días

Voz 1510 12:43 buenos días la fiscal del estado de Nueva York Barbara Underwood cree que la fundación Donald Trump violó de manera extensa hay persistente las leyes estatales y federales para recaudar dinero que fue utilizado después para organizar diferentes eventos de la campaña electoral en dos mil dieciséis para el entonces candidato republicano la fiscal pide al juez que reclame al presidente de Estados Unidos y a sus tres hijos mayores la devolución de casi tres millones de dólares el cierre de la Fundación Ike les inhabilite para ocupar cargos en otras organizaciones sin ánimo de lucro por su conducta ilegal Donald Trump ha dicho en Twitter que los demócratas están detrás de esta denuncia y asegura que dará la batalla en los tribunales

Voz 1727 13:22 sacaba de filtrar el último informe de la ONU sobre cambio climático no es bueno según este primer borrador no se va cumplir el Acuerdo de París las emisiones de CO2 siguen aumentando en todo el mundo la temperatura media de la tierra subido un grado en el año dos mil cuarenta ya habrá superado el límite que las potencias mundiales fijaron en París en un acuerdo que ese calificó de histórico Javier Gregori

Voz 0882 13:46 esta es la dura advertencia del borrador del informe del IPCC el panel de científicos de la ONU contra el cambio climático el Acuerdo de París contra el cambio climático se firmó en el año dos mil quince pero Estados Unidos y Asia salido Europa tampoco lo cumple como explica Mario Rodríguez director de Greenpeace

Voz 17 14:03 lo cumplimos ni España ni Europa Paris porque deberíamos estar en el dos mil treinta en emisiones globales por encima del cuarenta y cinco incluso casi Master llegando al cincuenta

Voz 0882 14:12 eh por ciento de reducción de emisiones según este informe científico la temperatura media haya subido un grado centígrado y una subida por encima del grado y medio supone que diez millones más de personas en el mundo sufrirán catástrofes como inundaciones en las costas

Voz 1727 14:30 durante los años cincuenta y sesenta en España un grupo de fotógrafos que se dedicó a fotografiar la España que Franco no veía a España que se ocultaba tras el blanco y negro y la censura hablamos del colectivo cultural a Fall estos días expone una selección de su trabajo en el Museo Reina Sofía la he visto Raquel García

Voz 18 14:52 años cincuenta y sesenta la España de Franco un país que se mostraba al mundo a través de fotografías de paisajes castillos y trajes regionales fue en aquellos años cuando nació el grupo

Voz 1357 15:02 pero en una labor de unos locos de gente de Almería desde aquella tierra comunicada al clausurar físicamente pues pero

Voz 4 15:13 claro que a las fotografías no era solamente hola

Voz 1357 15:16 la diversión conmigo sino que a los otros miran podía tener traer tener una escenificación para intelectual

Voz 18 15:23 a cultural social es Carlos Pérez siquiera uno de sus fundadores el grupo nacido al calor de una revista que sufrió la censura Pere que llegó a sobrevivir siete años afán lo formaron un grupo de fotógrafos que quería mostrar otra realidad una época sincera no una España manera da como explica siquiera la España rural la de los cambios que se empezaban a vivir con el consumo la del turismo de masas Laura Terre es la comisaria de la muestra

Voz 1365 15:48 puede identificar con todos los territorios y sobre todo se identificara con el ser humano porque esto es que estamos hablando una fotografía que está representando no momento histórico con concreto sino que va buscando algo esencial algo mucho más universal y es por eso que ha traspasado el tiempo

Voz 18 16:09 de pudiéramos la postura cómoda y burguesa escribieron el estar bien con todos él no buscarnos con

Voz 2 16:14 hacia Bush

Voz 19 16:18 Dean

Voz 1357 16:21 este años

Voz 25 19:03 entre los motivos para dar gracias por la vida en un gobierno progresista gana el Mundial aunque quiere hablar a venir lo que es un partido pero bueno estaremos animales

Voz 1727 19:13 eso queremos que los oyentes nos envían mensajes de ánimo a la selección aunque algunos siguen molestos con el Madrid y el culebrón Lopetegui

Voz 26 19:19 eso es ya en Suecia el presidente del Real Madrid Florentino Pérez hace muy mal escudándose en el Espírito anti madrilistas el problema ha sido la forma que ha tenido de contratar al nuevo entrenador

Voz 1727 19:31 bienvenido Ángel y Rosa de Madrid le dedica la barra libre una noticia que le ha dado esperanza

Voz 27 19:36 me quedo con la con la intervención de Francisco Tomás y Valiente al recoger el premio a la Excelencia esos un un respiro gente que con esta edad hable así eso te reconforta con el

Voz 12 19:50 da Antonia de Motril a vueltas con la justicia Antonio Motril aunque

Voz 1357 19:55 del tren Guerin aparenta en todos somos iguales ante la ley lo cierto es que estará menos en la cárcel que si fuera otra persona

Voz 2 20:07 gracias a todas en la Cadena Ser

Voz 28 20:11 hoy por hoy

Voz 2 20:20 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:26 qué tal buenos días con dieciséis grados en la Gran Vía hasta ahora temperaturas más altas sigue el buen tiempo será el día más caluroso hoy de lo que llevamos de año con treinta grados ya a mediodía en algunos puntos de la Comunidad la concejala del PP de Pinto que justificó la prostitución como un servicio necesario para discapacitados ha pedido disculpas a que desean sentido ofendidos

Voz 30 20:47 a debate una opinión en un tema que me afecta mucho pues tengo un hijo con discapacidad fue una explicación fuera de lugar aquí por eso quiero pedir disculpas disculpas a quienes hayan

Voz 1275 21:00 podido Rosa Ganso pide disculpas pero no se va a librar de la reprobación que el peso de Pinto mantiene iba a llevar al Pleno de este Ayuntamiento Lola Moret Morales es secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid y concejala en Pinto

Voz 1509 21:11 alteraban las declaraciones

Voz 31 21:13 quitar el abuso hacia las mujeres ir codificar nos en el próximo pleno vamos a pedir su reprobación

Voz 1275 21:19 poco las disculpas de vale las asociaciones que representan a las personas con discapacidad en Madrid es el caso de fama a pesar que la edil ha pedido perdón desde esta Federación exigen al PP que la cese Javier

Voz 2 21:30 qué

Voz 32 21:30 estas son formar familias tener relaciones sexuales sin tener que pagar por el tener una vida digna por ello pedimos su dimisión su cese inmediato al igual que una declaración institucional por parte del presidente de la Comunidad de Madrid reprobado esta situación rechazando actitudes semejantes ante las declaraciones de la concejal del Partido Popular de Pinto Rosa ganso

Voz 1275 21:56 hoy es viernes hoy regresan los paros al metro aunque no será en en hora punta titulares con Javier KO

Voz 6 22:02 serán desde las once y media dice alargarán hasta las dos y media de la tarde coincidiendo con una nueva sesión de la comisión de investigación en la Asamblea los sindicatos han convocado para esta mañana una concentración a las puertas de la Cámara José

Voz 1275 22:12 Manuel Rodríguez Uribe será el nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid en sustitución de Concepción Dancausa Rodríguez Uribes es actualmente secretaria de la laicidad de la ejecutiva federal del PSOE el nombramiento Se va a hacer efectivo este viernes en el Consejo de mis

Voz 6 22:24 este viernes de nuevo se disuelve el comisionado de la memoria histórica creado por el Ayuntamiento de Madrid en el año dos mil dieciséis después de hacer públicas sus conclusiones y sin que algunas de sus recomendaciones se hayan

Voz 1275 22:36 pero llevar a cabo en los deportes el francés Antoine Griezmann se queda en el Atlético de Madrid lo confirmó anoche con un documental titulado La decisión en los próximos días será el club rojiblanco el que oficialice la continuidad del francés por ahora sólo ha lanzado un mensaje en Twitter que dicen nuestros siete enlaza con el vídeo de eso hora punta y veintitrés minutos de la mañana vamos a ver primero cómo se circula

Voz 1365 23:00 las calles de la capital a esta hora pantallas Margarita

Voz 1275 23:03 Pérez buenos días hola buenos días pues lo más destacable

Voz 1365 23:05 en accidente múltiple en la zona del Nudo de Manoteras está cortado el acceso desde el nudo de Manoteras a la M once

Voz 33 23:14 con lo cual eh ese corte afecta a los conductores que se incorporan al nudo de Manoteras al Nudo Norte y el nudo de Manoteras afecta a los conductores que se incorporan desde el Paseo de la Castellana y desde la autovía de Colmenar ya además

Voz 1365 23:28 en el sentido inverso provoca curiosidad y también hay un tráfico muy lento ese cierre norte de la treinta con bien evitarlo en todo momento en ambos sentidos nudo norte nudo de Manoteras el tiempo La

Voz 1275 23:40 la previsión para hoy para este fin de semana mucho calor Jordi

Voz 0978 23:42 Carbó buenos días buenos días tiempo soleado hoy viernes y durante el fin de semana con más calor que los últimos días de noche seguirá refrescando pero menos de hecho han subido las mínimas a pesar de eso ambiente todavía fresco en la mayor parte de la comunidad máximas alrededor de los treinta grados se pasará de los Veinticinco en los pueblos de la Sierra el máximo de temperatura lo alcanzaremos la tarde del domingo y el sol estará presente todo el viernes también a lo largo del fin de semana

Voz 1275 27:40 sólo el once por ciento de las ONG han recibido el dinero comprometido por la Comunidad de Madrid sólo veintidós de las doscientas que están esperando desde enero son asociaciones que trabajan con inmigrantes con personas discapacitadas o con enfermos de Alzheimer llevan seis meses acumulando deudas a pesar del compromiso de la comunidad de que va a destinar diez millones de euros para todos los proyectos de estas ONGs la nueva consejera de Políticas Sociales Lola Moreno lejos de la autocrítica defendía ayer en el pleno de la Asamblea la gestión de su antecesor de Carlos Izquierdo lo hacían tras las críticas del diputado de Ciudadanos Alberto Reyero

Voz 40 28:11 el año pasado dijeron a las entidades que todo estaría solucionado antes del treinta y uno de diciembre falsa en febrero que a principios de marzo también falso si la situación era insostenible en enero ahora cerrarán proyectos y entidades que no lo hicieron entonces

Voz 41 28:26 se han presentado doscientas solicitudes de las doscientas solicitudes ochenta y siete expedientes están en tramitación contable ilesos veintidós ya estaban contabilizados pagados

Voz 1275 28:38 Lola Moreno también tuvo ayer que salir al paso de los datos que les avanzábamos en la SER a primera hora que entre dos mil quince y dos mil diecisiete se ha duplicado la denegación de plazas en centros de acogida de la Comunidad a mujeres maltratadas la consejera lejos de admitir aquí algún problema ha culpado al Ayuntamiento de la capital dice que la mayoría de peticiones de plaza llegan desde los centros de emergencia municipales todas las David Divan a ellos porque el Consistorio madrileño no tiene ningún centro de acogida propio escuchamos al diputado de Podemos Pablo Padilla en la consejera

Voz 42 29:06 qué sirve que cambiemos la ley que mejoremos la ley si ustedes desde la Dirección General de la Mujer desde la Consejería de políticas sociales suponen un tapón de qué sirve que las mujeres puedan acceder a los recursos Si no hay plazas suficientes

Voz 43 29:18 a los centros de acogida de la Comunidad de Madrid hace de mujeres procedentes de centros de emergencia de la propia Comunidad de Madrid pero también de centros de emergencia del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1275 29:27 la concesión ya no especifica que otros ayuntamientos tienen centros de acogida porque dice que esa información reservada aunque no suponen ningún problema como han escuchado decir que el de Madrid no lo tiene llevamos así a las siete y media de la mañana dieciséis grados tenemos ahora mismo la Gran Vía

Voz 1 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 2 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:14 no comienza el quince de junio y comienza el verano no oficialmente pero sí en cuanto a las temperaturas que se han puesto de gala para el fin de semana hoy se espera ya máximas de treinta y cinco grados en Extremadura y en Andalucía lo mejor es que llegamos a este calor con la tranquilidad de tener los embalses por encima del setenta y dos por ciento de media día al Rayo estaban al cincuenta y cinco por ciento la mejores evidente a día de hoy todas las cuencas menos la del Júcar y el Segura tienen importantes reservas de agua para afrontar el verano y calor también se espera esta tarde en Sochi en Rusia donde a las ocho va a debutar la selección española con veintiséis grados la previa de ese debut Javier Alonso recorre esta mañana toda la prensa nacional

Voz 0858 30:59 si las elecciones prácticamente el único punto en común en las portadas en el país foto pensativa del nuevo seleccionador de Fernando Hierro bajo una presión inesperada dice a este periódico Belmondo llevó a portada a Hierro y a Ramos sonrientes ante el debut más difícil y en la razón leemos las declaraciones de ayer de Florentino Pérez

Voz 0978 31:16 destituir a Lopetegui es injusto

Voz 0858 31:18 en las ediciones digitales encontramos esa noticia que les estamos contando desde anoche la confesión del ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana ante la justicia Ricardo Costa termina de hundir a Camps dice El País punto com y sobre el futuro de los líderes independentistas en prisión provisional el periódico asegura que Llarena cede el traslado de presos al Gobierno para La Vanguardia interior y el juez chocan por los presos estos dos periódicos llegan a sus portadas la misma foto una instantánea de la inauguración ayer de Almunia

Voz 1727 31:48 en el resto de Europa siguen calentando palomitas vamos que continúan enganchados a nuestro culebrón futbolístico Marina la BBC ha puesto título lágrimas y lamentos tres días que conmocionaron al fútbol español el otro asunto el día sigue siendo el Aquarius Europa desgarrada por la crisis migratoria apertura del francés Le Figaro el Financial Times llevan su web el despido del presidente el Corte Inglés expulsado dice a raíz de un conflicto familiar de Estados Unidos además del informe que ve errores del FBI en la investigación sobre Clintón hay otro asunto que merece un editorial en el New York Times Se titula separar familias en la frontera es inmoral

Voz 3 32:21 ha hecho diga

Voz 1727 32:24 The Guardian destaca que el fiscal general estadounidense Jeff Sessions ha citado la Biblia ha citado a San Pablo para justificar esta política que deja ya unos once mil niños solos tras cruzar la frontera en Argentina en el Clarín La Nación el cambio en la presidencia del Banco Central desplegó desplaza la noticia de la despenalización del aborto y aquí en España del nuevo hoy se reúnen en Madrid Pablo Echenique Teresa Rodríguez encuentro para intentar solventar la crisis abierta entre la dirección estatal y la andaluza a raíz de la nueva confluencia creada entre Podemos e Izquierda Unida en Andalucía Radio Sevilla Elena Carazo buenos días el encuentro de este viernes el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique les recordará Teresa Rodríguez que son los inscritos en Podemos los que toman las decisiones que el mandato de los militantes no contempla la celebración de primarias conjuntas y establece que en el nombre de la confluencia en este caso con Izquierda Unida debe ser visible la marca Podemos cuando lo anunciado por Rodríguez y el líder de Izquierda Unida en Andalucía Antonio Maíllo es un proceso denominado Adelante Andalucía la secretaria general de Podemos en esta comunidad venido defendiendo en estos días que lo importante son las políticas no los reglamentos Teresa

Voz 0301 33:32 Rodríguez aclara el tema de los reglamentos y a seguir con la política que es lo más importante lo lo dijimos desde el principio cualquiera reglamentario de verdad tiene un valor no sé que está quizá en el número diez de la Florida de de esta confluencia

Voz 1727 33:46 la reunión de Teresa Rodríguez con Pablo Echenique se celebrará antes de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal convocado para la tarde el chicle deconstruir hoy todos los pasos que siguió la noche del veintidós de agosto del año dos mil dieciséis en A Pobra do Caramiñal el autor confeso del asesinato de Diana Acker vuelve por tanto al lugar del crimen y los investigadores esperan que aporte detalles que hasta el momento no ha contado Radio Galicia María Dios Jose

Voz 0605 34:12 en Riga volverá a salir hoy de la cárcel pontevedresa en la que permanece en prisión provisional para participar en una reconstrucción de los hechos esta salida junto con una simulación virtual de la trayectoria que siguió el chicle el día de la desaparición de Diana Quer forman parte de las nuevas diligencias solicitadas tanto por la Fiscalía como por la acusación particular y familia de la joven el juez in

Voz 1727 34:32 el autor del caso las autorizó el pasado mayo

Voz 0605 34:34 cuando el autor confeso del crimen aceptó por primera vez prestar declaración para cambiar su versión y admitir que estrangula a Diana aunque manteniendo que fue involuntariamente ese mismo día fue cuando el chicle supo que será juzgado por un jurado popular

Voz 1727 34:48 creen ustedes que los cincuenta son los nuevos treinta este es el título de una nueva comedia francesa que llega hoy a los cines españoles pero además de este alegato contra el racismo María Guerra nuestra es un buen puñado de propuestas alemanas esta semana

Voz 1509 35:05 has estado celebrando el vigésimo festival de cine alemán en Madrid un certamen que no quiere ser ni elitista ni local y aprovecha para estrenar en nuestro país tres películas que abordan la sociedad alemana desde diferentes ángulos la primera es el repostero de Berlín

Voz 1357 35:21 hola queda atrás creyendo en Berlín

Voz 1804 35:23 en este sitio primero Porto

Voz 1509 35:26 es una coproducción con Israel del director of y Raúl Gray ser es la historia de un joven Pastelero berlinés que viaja a Jerusalén para conocer a la viuda de su amante secreto ya hace una poética

Voz 1727 35:39 reflexión sobre las imposiciones religiosas históricas y sociales

Voz 1509 35:45 la la memoria de la guerra mundial también está presente en tránsito de Christian Petzold el director de películas imponentes como bárbara y Phoenix que ambienta en la Marsella actual el éxodo de judíos y comunistas que huían de los nazis haciendo una inquietante comparación con los refugiados que hoy mismo buscan asilo en Europa

Voz 2 36:06 el detergente presidencia demostraron y con la prefectura les enseña su visado y su billete de barco

Voz 1509 36:17 por último la directora Valdés K gris Bach estrena western que con un tono casi documental cuenta la experiencia de un grupo de obreros alemanes en la construcción de una central en una zona rural If obre de Bulgaria todos eh es la comedia de la semana es de la directora ya actriz francesa Valérie Le Mercier que se ríe de los tópicos que invisibilizan a las mujeres con los cincuenta son los nuevos treinta en la que una investigadora divorciada se da de bruces con una sociedad que la ningunea desde sus hijos hasta sus padres Debón por favor que tienes tengo cincuenta años le Mercier habla sin tapujos de los recelos que suscitan las mujeres solas la sociedad las aparta como apostadas porque no encajan en uno

Voz 2 37:09 de lo que no ha evolucionado el blues entre Gates búsqueda tan famoso como la entrega que saber

Voz 1100 40:05 os días Pepa nos enteramos ayer de que el ministro del Interior ha iniciado las gestiones para solucionar un problema de estricta humanidad que este Ojo en sus distintas reencarnaciones ya denunciado más de una vez quiere Grande Marlaska quitar esas infames cuchillas concertino retina la llaman colocadas en las verjas de Ceuta y Melilla entonces kilómetros y seis metros de altura para impedir el paso de los inmigrantes africanos que consiguen de dos cortados tendones destruidos heridas abiertas en brazos y piernas un horror que pertenece a la Edad Media inunda esta España tan presuntuoso

Voz 1727 40:41 el siglo XXI el nivel de vida

Voz 1100 40:43 estas tecnologías las concertino las colocó el Gobierno de Zapatero pero a la vista de su crueldad la retiró en dos mil siete Si volvieron a instalar conocido sus efectos con Rajoy de presidente y Fernández Díaz tan retador y premiados de vírgenes en en interior ahí siguen infame muestra de brutalidad arranquen esas cuchillas por decencia el ojo izquierdo

Voz 2 41:15 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno que

Voz 1727 41:39 a diariodehoyporhoy del quince de junio del año dos mil dieciocho escribe Almudena de la Rosa Martín esta semana sido

Voz 2 41:47 muy especial para ella porque se ha estrenado un documental sobre su hijo

Voz 8 41:51 me llamo Almudena de la Rosa la vida nos cambió en el dos mil nueve cuando cuando nos yo vino esta enfermedad el primer año casi todo de hospitalización superando un montón de cirugía e cuando llegamos a casa pues se alimentada por una gastronomía diera era absurdo yo lógicamente pues no pude volver a trabajar al principio me costó bastante pero luego como que encontré esta emitido entendí que todo era por algo y para algo si además a mí me ha dado la oportunidad de hacer cosas que jamás pensé que iba a ser como es escribir un libro que acompañan el que de repente una nana se fijara en en y me dijera que quería ser un documental de niños de superación de su día a día bueno pues el documental se llama Hugo más allá de las fronteras hijos nuestra historia partimos de una situación muy traumática ir poco a poco hemos ido hemos conseguido encauzar la el tengo más conciencia de la vida aquí y me siento mejor que nunca

Voz 2 43:01 gracias Almudena un abrazo un beso para toda la

Voz 1365 43:03 familia Lucía Taboada qué tal buenos días qué tal Pepa buenos días el diario no ampara seguimos añadiendo páginas y les gustaría ser una de esas páginas que iban a diariodehoyporhoy arroba Cadena Ser punto com con su nombre de teléfono

Voz 1804 43:23 ahora

Voz 1727 45:30 hoy es el día que muchos llevan llevamos esperando cuatro años empieza el Mundial para la selección española que todos queremos Sampe este año pasar página ya de esa crisis y que la selección gane

Voz 1161 45:41 debuta esta noche ante Portugal desde luego no habíamos arrancado nunca mundial así superar esa peor crisis deportiva en la historia del fútbol español algo prioritario para iniciar la cita mundialista con buen pie ya en Sochi ya están los compañeros de la Cadena SER hoy debuta la selección ante Cristiano Ronaldo Javier Herráez buenos días

Voz 1804 45:56 hola qué tal muy buenos días por fin llegó el fútbol

Voz 3 45:58 hoy juega España primer partido del Mundial una pequeña gran final para el equipo dirigido por Fernando Hierro no se apagan los ecos del asunto Lopetegui pero los futbolistas cambien el chip piensa en el partido frente a Portugal volvió la sonrisa a ser la protagonista en el primer entrenamiento serio dirigido por Fernando Hierro ojalá que eso Sevilla planteado hoy sobre el césped de este estadio coqueto en Sochi donde España buscará su primera victoria frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo se espera que juegue como lateral derecho no llega a Carvajal Se espera que en el centro del campo como delantero como referencia al hispano brasileño Diego Costa

Voz 1161 46:34 en el Larguero Santi Cazorla internacional doble campeón de Europa con la selección y comentarista de la Cadena Ser en los partidos de España para el Mundial sobre si afectará a los jugadores la crisis Lopetegui

Voz 3 46:42 yo creo que afectó seguramente el día que pasó no seguramente hubo mucha incertidumbre en el ambiente de la selección pero bueno una vez que se decide el seleccionador los jugadores tienen que pensar en el partido no yo creo que yo están convencidos estar totalmente centrados en lo que tienen por delante es algo único foro mundial y yo espero y deseo que no pase factura hay que mañana pues en pista de la mejor manera posible actual no

Voz 1161 47:07 conocidas las novedades de la selección española no sumamos también a las del rival como llega a Portugal al debut Adriá Albets buenos días

Voz 0017 47:13 tal buenos días Portugal llega al partido sobre todo con dos dudas una en defensa donde Fonte gana enteros para acompañar a Pepe en el eje y otra arriba donde Guedes au André Silva formarán en ataque con Cristiano Ronaldo lo que tiene claro Fernando Santos el seleccionador es que a España no le va a afectar el cambio de entrenador

Voz 6 47:31 Toño yoga si España juega así hace diez años que juega de la misma forma yo no espero ninguna sorpresa sinceramente no espero sorpresas lo importante es el equipo que juega hoy su estrategia y nada más que eso

Voz 0017 47:47 los mil quinientos portugueses verán el partido en directo esta noche en el ficha Arena de Sochi

Voz 1161 47:52 en un partido que será dirigido por un colegiado habitual de los partidos de la Champions League el italiano Rocky y que podrán seguir integró en Carrusel Deportivo evidentemente el partido de España es el que más nos interesa ahí el que cerrará la jornada del viernes en la que también se disputa el otro del grupo de La Roja novedades del Marruecos Irán Bruno Maire en buenos días

Voz 0301 48:10 buenos días Marruecos vuelve a un Mundial veinte años después el seleccionador Bernard asegura haciéndole asusta a la falta de experiencia de sus futbolistas en un torneo como un mundial de los futbolistas de la Liga Se espera que a Rabat el jugador del Leganés sea titular en banda derecha los dos principales referentes de la selección marroquí van a jugar Bennati a en defensa Easyjet en la parte ofensiva por su parte de dos será bastante más defensivo intentaba salir al contragolpe el partido a las cinco de la tarde en el estadio de San Petersburgo

Voz 1161 48:40 arbitrado por el colegiado turco casi pero tenemos otro más en la jornada de este viernes Bruno el Egipto Uruguay

Voz 0301 48:45 Salah está al cien por cien iba a jugar el partido al menos eso es lo que dijo Héctor Cúper el seleccionador de Egipto en la tarde de ayer anunciando que su gran estrella uno de los mejores jugadores de la temporada en Europa iba a estar en condiciones para disputar el Egipto Uruguay enfrente la renovada Uruguay de Óscar Washington Tabárez con los de siempre arriba Luis Suárez y Cavani pero con un centro del campo nuevo con futbolistas con más talento como tórrida o venta Okur el partido arranca a las dos en el Ekaterimburgo Arena