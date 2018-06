Hoy por Hoy (15/06/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 01:05 es viernes llega el calor y además hoy debuta La Roja en Rusia con esos buenos propósitos y deseos de los oyentes de la SER llevamos días de mucha tensión informativa tensión que ha alcanzado a la propia selección

Voz 7 01:22 según colectiva de todo eso

Voz 1620 01:26 despedir no echar rueda de prensa con una sonrisa porque parecemos estamos en un tanatorio X mañana empezamos una Copa del Mundo que eso es maravilloso

Voz 1727 01:33 lo decía el capitán Sergio Ramos que después de todo el episodio Lopetegui había ambiente de tanatorio hoy hoy ya sólo sirve lo que pase en el terreno de juego a partir de las ocho España Portugal en la SER con todo el equipo de deportes desplegado en Sochi enseguida escuchábamos a Manu Carreño ahora sólo queda decir buenos días buen juego y buena suerte hoy es viernes y cuando volvamos a encontrarnos aquí el lunes probablemente ya habrá llegado a Valencia a la flotilla que traslada seiscientas veintinueve historias personales de miedo de huida de esperanza ajenos completamente a la Europa fortaleza que ese rearme a su alrededor hasta ahora eran Polonia Hungría y Eslovaquia los países que se negaban a aplicar los acuerdos europeos de acogida de los migrantes que llegan a Grecia a Italia o a España ahora el triunfo de la extrema derecha y la demagogia populista Schumann aleje duro aleje de hierro no a Italia Austria Alemania han tenido que suspender incluso una reunión del Parlamento por las grietas dentro del Gobierno por este asunto Merkel le dio el Ministerio del Interior aún halcón de sus socios más derechistas IS Halcón quiere que cada país vaya por libre Merkel resista E insiste en una solución europea en París hoy se ven Emmanuel Macron y el primer ministro italiano Giuseppe Conte después de unas semanas de durísimas acusaciones entre los dos gobiernos y el nuevo Gobierno español ha entrado en el debate por la vía de los hechos atendiendo primero la emergencia humanitaria del Aquarius ya anunciando el ministro el Interior su intención de retirar las concertistas ese eufemismo que mezcla espinos puntas portantes y alambre para impedir la entrada por Ceuta y Melilla en la cumbre europea de finales de junio los bloques quedarán perfectamente definidos de un lado aquellos para los que los valores europeos no son papel mojado del otro los partidarios de construir la Europa fortaleza esto en un continente envejecido muy envejecido donde además de por humanidad ilegalidad por propia supervivencia necesitamos inmigración es urgente que la Europa de los valores constó el un discurso entendible para todos ante la eficacia de la demagogia populista que habla de invasión ahí van los datos para que ustedes saquen sus propias conclusiones de los ciento sesenta mil refugiados que lo los países europeos se comprometieron en el año dos mil quince aceptar procedentes de Italia y Grecia solo se han reubicado el veintidós por ciento a España tenían que llegar diecisiete mil el Gobierno del PP trajo dos mil cuatrocientos

Voz 7 04:27 en la Cadena Ser

Voz 1727 04:35 es viernes quince de junio ya esta noche hemos sabido que Ricardo Costa sigue tirando de la manta y ha confesado ante la jueza que investiga la Fórmula uno de Valencia que un empresario le dio ciento cincuenta mil euros en mano y en billetes de quinientos para financiar esto es literal la campaña de Mariano la campaña del año dos mil ocho Javier Alonso

Voz 0858 04:57 el empresario era José Mayor Oreja hermano del ex ministro el PP directivo de la constructora encargado de hacer el circuito según ha confesado constante la jueza Mayor Oreja se abrió la chaqueta sacó esos ciento cincuenta mil euros en billetes de quinientos después lo dijo para la campaña de marea

Voz 1727 05:13 hoy el Gobierno aprueba una batería de nombramientos del segundo escalón de la Administración

Voz 0858 05:17 como los delegados del Gobierno en Cataluña Sánchez ha elegido a Teresa Cunillera del PSC cercana Miquel Iceta justo al revés que en Andalucía donde habrá un crítico con Susana

Voz 1727 05:26 en seguida detallamos todos los nombres que habrá esta mañana encima de la mesa del Consejo de Ministros y hoy también el Parlament catalán va a denunciar al juez Llarena

Voz 2 05:34 defensa dos tres político

Voz 0858 05:37 dice el presidente de la Cámara Roger Torrent que no se pueden mover ni un milímetro en la defensa de los derechos políticos y por eso Baena denunció ayer en asegura porque impidió que los políticos encarcelados salir de la cárcel para ser imán

Voz 1727 05:50 en un auto Llarena decía ayer que el traslado de presos a otras cárceles es competencia del Gobierno no de la justicia

Voz 1727 05:59 Nos hemos preguntado por la consecuencia inmediata que puede tener para nuestra economía la decisión del Banco Central Europeo de retirar en el mes de diciembre su programa de compra de deuda que ella muleta que nos ha permitido caminar durante la crisis

Voz 0858 06:13 según Ángel Bergés vice presidente de Analistas Financieros Internacionales será la vuelta a la normalidad devolver el juego

Voz 8 06:20 a los actores privados fue de retornar a una cierta normalidad en el sentido de que permite que en el mercado emitan los tesoros las empresas que emiten compren pues los suponer las compañeros responder de pensiones e inversión y los particulares y quieren también

Voz 1727 06:37 Donald Trump utilizó el dinero de su fundación benéfica para pagar gastos de campaña

Voz 0858 06:42 es lo que dice la fiscala de Nueva York que quiere cerrar la Fundación e inhabilitar al presidente y a tres de sus hijos para dirigir organizaciones sin ánimo de luz

Voz 1727 06:50 en Argentina la ley que despenaliza el aborto ya va camino del Senado después de aprobarse ayer en el Congreso

Voz 0858 06:59 para alegría además de las miles de personas que se agolpaban a las puertas de la Cámara veintitrés horas duró ese debate y los partidos mayoritarios se han comprometido a respetar en el Senado el resultado de la votación

Voz 1727 07:10 y ojo con esto en el año dos mil cuarenta la temperatura mundial habrá subido ya un grado y medio

Voz 0858 07:16 es el límite que marcaba el Acuerdo de París para todo el siglo lo dice el primer borrador del informe que están preparando los expertos en cambio climático de la ONU

Voz 1727 07:27 tenemos por delante el último fin de semana de la primavera con temperaturas muy muy veraniegas ya Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:34 buenos días de hecho durante las tardes serán plenamente veraniegas ya tendremos valores cercanos solos

Voz 1727 07:40 treinta grados especialmente el domingo en el Guadalquivir

Voz 0978 07:42 Mir de entrada hoy viernes el sol en prácticamente todo el país más calor que ayer cerca ya de los treinta y cinco en gran parte de Extremadura Castilla La Mancha interior de Murcia también de Andalucía nubes en el Cantábrico con algunas lloviznas aquí ambiente fresco durante la tarde algunas tormentas en la ibérica especialmente en los Pirineos el fin de semana como decíamos tiempo parecido con más calor durante las tardes

Voz 2 08:45 la debutamos en el Mundial con la oportunidad

Voz 1375 08:47 conseguir una segunda estrella y lograr la segunda Copa del Mundo porque si si hace dos o tres semanas todos decíamos que estábamos entre los favoritos lo que ha pasado en estos últimos días lo más grave en la historia de la Federación y de la selección de nuestro fútbol no debe cambiarnos de opinión hay que seguir confiando en este grupo antes con Julen Lopetegui en el banquillo y ahora con Fernando Hierro es nuestra selección esté quién esté en el banquillo sigue siendo candidata a ganar el título del resto ya tocará hablar cuando toque pero hoy sí nos importa que deje de pensar cada uno en lo suyo y pensemos aunque sea durante un día en la selección española hasta luego Pepa

Voz 1727 09:23 un abrazo Manu

Voz 11 09:24 ahí están ya falta el terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción en nuestros asientos

Voz 14 11:18 la semana pasada hablábamos de la Gran Vía madrileña como objeto de críticas en Trip Advisor un tal doctor dice en su crítica Valiente locuras esa calle que te hace sentir un borrego tupida

Voz 1620 11:28 yo su cuando Silvio tiene algo de Ras el sistema de Lucía

Voz 14 11:33 un tal hermano R titula su crítica al Museo del Prado como decepcionante aquí fui a ver qué tal muchos cuadros todos antiquísimo con unos marcos obsoletos

Voz 10 12:47 hora veinticinco es la mejor manera de son las diez las nueve en Cannes

Voz 1727 15:05 son las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias nueces plátanos sopas juguetes para niños Éste es el cargamento con el que los guardacostas italianos han tenido que abastecer esta noche al Aquarius según Sos mediterráneo la flotilla que transporta a los migrantes navega ahora mismo entre Córcega y Cerdeña no llegará a Valencia hasta la mañana del domingo es la última hora con la que viene Nicolas Castellano buenos días

Voz 1620 15:29 qué tal buenos días Pepa hasta el domingo por la mañana finalmente exactamente acaban de cruzar el Estrecho de Bonifacio con los que es como se llama a esa separación de Cerdeña después de pasar las últimas veinticuatro horas costeando por el este de la isla y la verdad que sí mal la situación el mar hace que de momento la página de previsión de tráfico marítimo hagan una estimación la más optimista de que el primero de los buques uno de la Guardia Costera llegue el domingo a las ocho de la mañana como llegarán de manera escalonada el Aquarius como pronto a esta hora no llegaría hasta las ocho

Voz 16 15:58 y además como vienen porque ese Marta en picado provoca que muchos de ellos necesite medicación por los mareos vómitos

Voz 1620 16:04 si miramos a escuchar el ambiente de la cubierta

Voz 2 16:09 el motor el viento tuvieron que colocaron las cuerdas en el vídeo distribuido M

Voz 1620 16:13 lo Sin Fronteras para pasar aseguran a todo el mundo dentro de las bodegas recordemos que no son barco para llevar pasaje tantos tumbado más de ochenta personas han sido dedicadas y como explicaba David Beverly Hills de Médicos Sin Fronteras tuvieron que atender sobre todo a las mujeres y a los niños

Voz 21 16:27 el clima fue muy duros durante la noche con olas de hasta cuatro metros y vientos T treinta y cinco nudos hemos tenido muchas personas rescatadas que sufran de Mareo vi al equipo médico nos pasamos la noche tratando con medicamentos para no

Voz 1620 16:47 nacidos en parece que ha mejorado ligeramente por lo menos lo tiene cuatro metros de hola ni vientos de veinticinco nudos pero veremos cómo va evolucionar travesías

Voz 16 16:54 qué va a pasar cuando desembarque en porque además de la acogida material muy importante claro está la la acogida jurídica y no está claro no ha quedado claro en las últimas horas qué tipo de estatus se va a dar a los migrantes cuando pisen suelo español

Voz 1620 17:07 sí era una de las preguntas que tú hacías a las pocas horas de conocerse que el Gobierno de España tenía del barco que iba a pasar con esta persona bien pues el Gobierno de verdad que no está siendo del todo nítido honesto no por un lado se dice claramente que a los menores y a los solicitantes de asilo se aplicará la Ley del Menor y la ley de asilo pero al resto que iba a basar porque muchos de ellos no van a cumplir con el Estatuto de

Voz 16 17:25 fue denegada la solicitud

Voz 1620 17:28 la vicepresidenta Carmen Calvo decía ayer en Valencia tras reunirse con Ximo Puig que algunos incluso serían llevados a los centros de internamiento de extranjeros como si entraran irregularmente a España cuando en realidad es el Gobierno el que los trae por tanto autoriza su entrada

Voz 0376 17:40 Nos irán al centro evidentemente a los centros eh eh de extranjeros y otros irán seguramente directamente a centros de Ayuda Humanitaria de políticas sociales dependiendo de las condiciones como usted imaginar viene mujeres embarazadas tiene mujeres embarazadas por lo demás es que ustedes sabe que el derecho de asilo se obtiene nuestro

Voz 1620 18:04 Maite en fin la vicepresidenta explica lo que ya sabemos los casos no

Voz 16 18:07 nítido a la mujer embarazada te sea vulnerable

Voz 1620 18:09 los técnicos de interior el ministro Grande-Marlaska hablan de una solución especial lo que decíamos nosotros ella tres días para eso que insistimos no son ni menores ni solicitantes de asilo una solución que permita la ley de Extranjería estas exactamente llama así Pepa autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias que los técnicos de Interior nos decían desde el principio que es la solución a definir yo creo que es lo que intentaba explicar ayer Grande Marlaska

Voz 22 18:32 en este caso en concreto cuando digo se refiere que en todos los casos en materia de migración se aplica el principio de legalidad también hay circunstancias excepcionales que la ley prevé y este caso es un caso de circunstancias excepcionales donde la propia ley posibilita un trato específico en este caso

Voz 1620 18:52 lo cierto es que ningún miembro del gabinete de Pedro Sánchez dice claramente a estas palabras no se expulsará a ninguno del Aquarius así que veremos cómo acaban articulando a esta diversidad respuesta

Voz 16 19:01 temporal no quiere decir por cuánto tiempo no se sabe cuánto tiempo

Voz 1620 19:04 en el proceso de cuanto tiempo obra desde luego autorizaría la residencia en España eso permitiría una serie de circunstancias de tranquilidad no porque esa incertidumbre de saber si después de toda esta odisea del viaje del rescate de la negativa de Italia llegar aquí enfrentarte por ejemplo una orden de expulsión como sigas empate a no parece muy razonable

Voz 1727 19:22 ahora volverá origen qué horror Nico Castellano gracias

Voz 1620 19:24 hasta luego el Aquarius se ha convertido ya lo vemos

Voz 16 19:27 sin un símbolo llega a Valencia en circunstancias y condiciones excepcionales pero qué pasa cuando hay tantos focos en qué condiciones llegan aquel laberinto burocrático se enfrentan nuestro compañero Álvaro Zamarreño ha hablado con una abogada que trabaja en un lugar donde lo saben bien en la isla griega de Lesbos en Lesbos hay más de nueve mil potenciales refugiados esperando la tramitación de sus solicitudes no es obligatorio que tengan asistencial legal dependen de abogados voluntarios como contacto cofundadora de un grupo de letrados de todo el continente que han conseguido atender cinco mil casos en dos años

Voz 4 19:59 el sistema es un poco bajo

Voz 23 20:02 ante complejo hay difícil de seguir eh lo he repetido muchas veces es difícil de seguir muchas veces incluso para los abogados que estás ahí ejerciendo y que estás muy especializados digamos es muchísimo más complejo y complicado de entender para una persona que ha llegado ignorancia del idioma

Voz 16 20:20 la crisis europea de refugiados la política europea de asilo el acuerdo con Turquía todo se reduce al final a una persona sola ante un sistema administrativo que decidirá su futuro y ante el que se siente muy vulnerable

Voz 23 20:33 el caso es que a mí por ejemplo me decían que ello era una mujer víctima de violencia sexual que no quería decirlo es que él quería porque pensaba que le iba a perjudicar porque igual no le tienes que explicar que no que vamos a ver que esto es confidencial que esto nos va a salir quiere que esta saber si osaba porque si esto es un rasgo de vulnerabilidad lo tienen que saber no tienes que demostrar que que estoy fuerte que puedes hacerlo todo osea otras personas que no quieren decir os ni siquiera insinuar que a lo mejor estado afectados mentalmente o hay veces que te dicen por qué haces esto no abogado es que no un crimen

Voz 16 21:13 llevan tras de sí violencia persecución violaciones y abusos y están en condiciones materiales muy malas la incertidumbre les agota Les crispa a ellos y a los griegos que se ven desbordados

Voz 23 21:23 siempre desde el principio hemos insistido que el problema en inglés pues por ejemplo la os a todo esta situación no no es un problema griego o dicen debe tratar como tal porque es que las necesidades tanta que es que no puede haber una solución digamos a a ese nivel que se trata de un problema europeo que la solución debe ser una solución europea basada en la solidaridad

Voz 16 21:56 no entiende de procesos de asilo en Grecia no sabe cómo son las cosas en Italia o cómo serán en España para quienes lleguen el sábado a Valencia pero tiene un consejo que si nos vale el trabajo conjunto de decenas de juristas europeos muestra que si todos nos sentimos concernidos la respuesta es mucho más fácil la respuesta política europea la tendremos a finales de mes en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno no va a ser fácil ponerse de acuerdo de momento Austria propone que crear centros de acogida fuera de la Unión Europea desde allí tramitar el asilo la acogida corresponsal Griselda Pastor buenos días o la monotonía pero Francia está sondeando que eso mismo se haga en los centros de acogida que ya hay en Italia y en Grecia pero ojo encerrando dentro a los solicitantes de asilo para que no puedan moverse a otros países centros

Voz 0738 22:45 las dos sí para impedir la libertad de movimientos ya argumentando que muchos inmigrantes van hacia el norte mientras el sur tramitar sus papeles cerrados no son cárceles dicen los diplomáticos que además argumentan que este fue el objetivo fallido el año dos mil quince fallido porque encerrar familias cuando llegan agrupa tras larga travesía genera un enorme debate pero debate necesario siguen argumentando porque algunos países quieren enviar los fuera osea que contra los campos exteriores que ha defendido Austria la alternativa que Diallo Francia como hemos podido confirmar en fuentes diplomáticas son centros cerrados en Grecia y en Italia decimos sondeados porque no hay documento escrito pero sí constatamos el miedo que sigue generando que por la inmigración crezca la ultraderecha un miedo que marcará la cumbre de jefes de Gobierno donde el mensaje que se quiere pactar es cierre de fronteras algo que existe ya desde el dos mil quince pero que quiere reforzarse dando por hecho que va a ser imposible ningún acuerdo sólida

Voz 16 23:45 el buen día Griselda bonhomía son las ocho veinticuatro las siete y veinticuatro en Canarias

Voz 30 28:03 que dar las gracias a la ministra de Educación y a la ministra de Hacienda

Voz 8 28:07 qué

Voz 30 28:08 que esta mañana la SER atracadores ha tenido que me acompañaran

Voz 16 28:13 no pero me han dado durante su toma de posesión por la presencia de las responsables de Hacienda Educación porque él ya ha dicho que quiere bajar rebajar el IVA cultural e impulsar las humanidades en el currículum educativo dos negociados de las ministras que lo acompañaban hoy a las tres hoyos tres ellos tres y el resto del Gabinete de Sánchez se van a ver las caras en el consejo de ministras y ministros que va a aprobar una batería de nombramientos en los segundos niveles de la Administración Paula Losada ha ordenado el aluvión

Voz 1693 28:48 de nombres de las últimas horas la investigadora Ángeles Heras será la número dos del Ministerio de Francia es catedrática en la Complutense y fundó una compañía que desarrolla ingredientes funcionales a partir de residuos de la Industria marisquería cervecera y aceitera Alejandro Tiana es el rector de la UNED

Voz 2 29:06 la universidad tiene una doble una doble misión

Voz 10 29:10 el vuelve a ser secretaria de Estado para la educación cargo que ocupó en la primera legislatura vocal de la Comisión de Interior en el Congo

Voz 1693 29:18 eso la valenciana Ana Botella será secretaria de Estado de Seguridad es especialista en seguridad y conflictos internacionales otro nombramiento más

Voz 1193 29:27 para que se hagan una idea nuestros oyes

Voz 31 29:30 es ese el general Miguel Ángel Ballesteros

Voz 32 29:32 son conocido hoy por hoy va a ser responso

Voz 1693 29:35 hable de seguridad nacional en el apartado de delegados del Gobierno destacamos tres nombres el primero el de Cataluña Teresa Coto

Voz 13 29:43 ella era su futuro ministro fue diputada en el Congreso durante seis legislaturas es una veterana deficientes del CSC próxima

Voz 10 29:50 Kelly comprometido que ha invertido que el delegado a Madrid

Voz 1693 29:53 será José Manuel Rodríguez Uribes era secretario de laicidad de la ejecutiva socialista y fue director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en interior con el presidente Zapatero y que fuera uno de los principales apoyos del presidente Sánchez en Andalucía durante el proceso de primarias del PSOE Alfonso Rodríguez Gómez de Celis será el delegado de Sánchez en la Junta de Susana Díaz estos son los nombres

Voz 16 30:18 cuál es la foto Inma Carretero si es lo segundo

Voz 1693 30:20 el es hay un patrón en los nombramientos muy similar al de los ministros apuesta por la experiencia va a recuperar a secretarios de Estado de peso del Gobierno de Zapatero algunos muy reconocidos que demostraron solvencia en su gestión como Soledad Murillo en igualdad Octavio Granados en seguridad social o Alejandro tiara en educación no conocemos aún la lista completa pero todo apunta a que se va a respetar la paridad también a que se va a provocar una amplia remodelación del grupo socialista porque además de la renuncia a sus escaños de tres ministros también lo dejarán por ahora Pedro Saura oye Ana Botella que van a ser secretarios de Estado iremos además que habrá a un gran número de integrantes de la eje el IVA federal en todos los niveles de la Administración de todos modos el mensaje más potente en clave de partido se lanza con los nombramientos territoriales va a designar a todos los delegados del Gobierno y coloca por ejemplo en Andalucía y en Castilla La Mancha a dirigentes que internamente han estado enfrentados históricamente a Susana Díaz ya Emiliano García Page ha sido distinto el caso de Aragón Javier Lambán sí que le han consultado ya en Cantabria y Murcia por ejemplo usa la Delegación del Gobierno como plataforma de lanzamiento de los futuros candidatos autonómicos del PSOE en las elecciones del año que bien

Voz 16 31:31 pasamos de los nombres a las políticas Inma balance de esta primera semana de gobierno en la que más que políticas tenemos anuncios de políticas

Voz 1693 31:39 parece claro que ha querido marcar la diferencia en el fondo y en la forma la mano tendida a Catalunya fue lo primero que quiso visualizar este Gobierno durante el fin de semana y después una medida de marcado carácter social con la que el presidente quiere además liderar la búsqueda de una nueva política migratoria en Europa que es la solución a la crisis del Aquarius ha marcado perfil propio en Europa además este gabinete en el primer Consejo Europeo al que la ministra Teresa Ribera que cambió el paso en materia energética y además les dijo a los presentes que España había vuelto esto como decíamos también ha sido significativo el cambio en las formas estos ministros se prodigan por los medios de comunicación a todas horas quieren en La Moncloa y que la apertura sea una seña de identidad de esta nueva etapa aunque por ahora el presidente no ha respondido a preguntas de los periodistas y también ha sido diferente Pepa la gestión de la crisis de máxima alerta Sánchez lo dejó caer el mismo día en que se conocía

Voz 16 32:33 con sus problemas con Hacienda gracias Inma hay algo más en el capítulo de los simbólico el gobierno está estudiando cómo quitar la medalla al Mérito Policial que tiene el ex policía Antonio González Pacheco Billy el Niño acusado de torturar durante el franquismo Ana Terradillos buenos días buenos días lo que quiere interiores comprobar si es posible legalmente retirarle ese reconocimiento que incluye una remuneración económica extra que el incrementa su pensión en un quince por ciento el ministro además de solicitar su expediente ha demandado toda la documentación que existe sobre las circunstancias en las que en mil novecientos setenta y siete Se otorgó esta medalla al ex policía González Pacheco acusado de torturas durante la dictadura la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitó al Gobierno la relación de méritos servicios Devil el niño pero Interior se negó el pasado cuatro de junio porque dice que esta información vulneraría su derecho a la intimidad Ipod podría suponer un peligro para el ex policía por cierto que esta asociación va a entregar el próximo martes al ministro Grande Marlaska doscientas cincuenta mil firmas para exigir la retirada de esta medalla la primera semana del nuevo Gobierno termina con el Partido Popular Art pidiendo la dimisión de Sánchez del presidente del Gobierno si el PP pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno si no cesa a otro ministro el de Agricultura Luis Planas imputado en la investigación de un presunto delito medioambiental cuando él era consejero de la Junta de Andalucía ciudadanos pide explicaciones al ministro y Unidos Podemos también aunque espera a la decisión del fiscal que ya ha dicho tres veces que no ve delito bueno pues escuchen a Fernando Martínez Ello coordinador general del PP

Voz 33 34:06 ministro que tiene un procedimiento judicial ayer dimitió otro ministro precisamente por defraudar a Hacienda vaya ojo tiene Pedro Sánchez a la hora de elegir a sus ministros en poco tiempo este Gobierno ha envejecido muchísimo

Voz 1727 34:20 escuchen a Teodoro García portavoz al

Voz 16 34:22 junto del PP en el Congreso ayer dimitió más

Voz 34 34:25 huerta y creemos que hoy debería dimitir

Voz 2 34:28 el ministro de Agricultura no dimite

Voz 34 34:30 mientras que Cultura debería dimitir el señor Sánchez

Voz 16 34:33 en cualquier caso en el patíbulo moral que entre todos hemos construido es verdad que un imputado cualquier imputado en cualquier investigación sea de la naturaleza que sea es excluido automáticamente y de antemano por todos los partidos menos el PP Zorrilla lo sabemos de sus planes de futuro pero que dice el futuro judicial de Luis Planas Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 1693 34:55 Nos días Pepa desde dos mil dieciséis plana figura como investigado en una causa sobre el robo de agua en Doñana a través de pozos ilegales la jueza instructora del caso le acusa de un delito medioambiental por haber consentido supuestamente esa captaciones de agua ilegales cuando fue consejero de Agricultura de la Junta entre el año dos mil doce y dos mil trece La Fiscalía de Huelva que presentará su escrito de acusación la semana que viene no aprecia delito y como ha hecho ya en tres ocasiones anteriores no acusará a planas la jueza tendrá que archivar entonces los hechos con respecto a él porque no existe ninguna otra parte acusadora en ese procedimiento Alfredo Flores fiscal

Voz 16 35:29 y eso desde marzo de dos mil diez

Voz 35 35:32 así el siquiera entenderlo que el fiscal no ha cambiado ningún criterio y no se dedica a imputar a imputar puede entenderlo más fácilmente

Voz 1693 35:41 en este caso están imputados una docena de agricultores y los que fueran alcaldes socialistas de Almonte Francisco Bella y Antonio Domínguez

Voz 16 35:49 con el Partido Popular pidiendo la cabeza de Planas esta noche hemos conocido la confesión de Ricardo Costa que ha reconocido ante la justicia que le entregaron ciento cincuenta mil euros en mano y en billetes de quinientos para financiar la campaña de Mariano esto es literal la campaña del año dos mil el ocho Miguel Ángel Campos buenos días buenos días

Voz 1552 36:09 las San Ricardo Costa el ex secretario general del PP en la Comunitat Valenciana fue contundente anoche ante una de las juezas que investiga la Fórmula uno en Valencia sí es cierto dijo José Mayor Oreja el hermano de la ex ministro con Aznar medió ciento cincuenta mil euros para la campaña de Mariano en dos mil ocho dinero que lento es directivo de FCC se sacó de la chaqueta en un fajo de billetes de quinientos sin sobre hice los entregó Costa dijo que refirió al empresario porque se lo pidió el ex vicepresidente Vicente Rambla porque era hermano del ex ministro una vez le dio los ciento cincuenta mil euros en metálico Costa afirma que se los entregó al ex vicesecretario David Serra condenado por la Gürtel Ricardo Costa declaró como testigo ir reiteró su voluntad de colaborar con la justicia ya expresada en el juicio del caso Gürtel de nuevo ayer con un testimonio totalmente creíble según fuentes presentes en el interrogatorio

Voz 16 37:04 así que suma y sigue en un Partido Popular que a partir de este lunes tiene que empezar a clarificar su horizonte el lunes se abre el plazo para presentar candidaturas a la presidencia del partido y el carrusel de nombres incluye ya algunos señuelos aunque al final

Voz 1693 37:20 parece que todo se va a jugar entre

Voz 16 37:23 Alberto Núñez Feijóo y Soraya Sáenz de Santamaría María Jesús Güemes

Voz 1461 37:27 buenos días compás de espera en el PP mientras Margallo recoge avales Bauza va contando que él es la persona que aglutina al sector liberal ese detecta movimiento en el democristiano los populares están sólo pendientes de es a su juicio pueden jugar realmente la final de la Champions todos los ojos están puestos en Feijóo y Sáenz de Santamaría su partido espera una señal pero nos cuentan que ambos se lo están pensando que se juega mucho y que se están mirando midiendo fuerzas mientras algunos dirigentes se van posicionando como hizo ayer Alfonso Alonso quien abogó por

Voz 16 37:57 una renovación profunda encarnada por las

Voz 1461 37:59 es vicepresidenta aunque muchos todavía ven el enfrentamiento muy igualado y por eso tienen dudas a unos saben a quién van a votar es como eso de a quién quieres más a papá o a mamá y algunos la formación conservadora opinan que es el titular de la Xunta da un paso al frente el debate finaliza pero habrá que verlo dicen que el cotiza en Bolsa mientras ella en futuro porque tiene más recorrido en cualquier caso la mayoría piensa que quién pierde unas primarias muere también que esta segunda refundación no se puede convertir en disolución

Voz 0605 39:23 días buenos días llega el fin del paternalismo del Banco Central Europeo porque

Voz 1693 39:29 economía ya puede volar sola

Voz 0605 39:31 el mercado ha recibido con optimismo una reducción de estímulos que esperaba e incluso

Voz 1727 39:35 pues llega de manera más gradual deja

Voz 0605 39:38 tras una situación anormal para dar paso mayor protagonismo de los actores privados Ángel Bergés vicepresidente de Analistas Financieros Internacionales

Voz 8 39:47 puede retornar a una cierta normalidad en el sentido de que permite que en el mercado permitan los tesoros las empresas que emiten y compren pues lo suponen las compañías de seguros los fondos de pensiones e fondos de inversión y los particulares si quieren también

Voz 0605 40:04 desde marzo de dos mil quince el supervisor bancario europeo ha comprado deuda por valor de más de dos millones de euros su retirada no será traumática hay apetito inversor Juan Ignacio Crespo asesor del fondo de inversión multi siglos

Voz 1193 40:18 sólo hay apetito comprador sino que hay liquidez suficiente el mundo como para comprar deuda europea toda la que haga falta el problema ahora mismo no es de falta de liquidez y es falta de riqueza como para poder seguir comprando deuda pública europea el problema es a veces cuando algunos gobiernos como en medidas que pueden espantar a los eventuales inversores

Voz 0605 40:41 la subida de tipos a esperar al menos hasta verano de dos mil diecinueve una vez que se produzca animará el euríbor y el bolsillo la notarán la hipoteca

Voz 1727 41:20 veintitrés horas estuvieron debatiendo los diputados argentinos en el Congreso sobre si legalizar

Voz 20 41:25 es o no el aborto hoy por cuatro votos ganó el sí pero siempre

Voz 1727 41:45 día el para que sea ley sólo queda que la apruebe el Senado los grupos mayoritarios se han dicho ya que van a respetar el resultado de una votación histórica en el país del Papa Francisco cuando la Cámara Alta lo apruebe el aborto será legal en Argentina hasta las catorce semanas de embarazo imparable también la ola feminista en Argentina la que allí se viste con pañuelos verdes Manuel Jabois

Voz 16 42:08 los días Pepa Bueno es una victoria de todos los argentinos de todas las mujeres pero tú quieres destacar algunos nombres propios dos el primero Elisa Carrió fíjate está diputadas sometió en una capilla rezar antes de votar dijo que la oración es la debilidad de Dios y el poder de los hombres votó en contra del aborto otro nombre Fernando Espinosa dijo soy católico pero los los representantes del pueblo debemos legislar en función del bien común y la justicia social tenemos que dejar de lado las creencias particulares el voto que será labor es el debate familia haré imagínate hay dos maneras de gestionar la fe una trasladando la al espacio público y condicionando la vida de los demás y otros reservándose para sí mismo pero en Argentina se ha vivido un debate público muy parecido al que tuvimos en España hace años de todas las discusiones sociales la del aborto siempre me ha fascinado porque el lema de una de las partes sí a la vida hacen llamar prohibidas cómo será de destructiva idea tóxica esa postura para que la frase sí a la vida tenga connotaciones trágicas es decir de retroceso de oscuridad o cómo será la causa anti abortista para que cuando alguien escuche Sí a la vida piense directamente en el sufrimiento de millones de mujeres es de mujeres y no queda ningún nombre propio más yo creo arte uno más porque escribió un libro muy interesante Diana López Varela escribió No es país para coño al calor de las protestas por la reforma del del PP en el libro ella Diana cuenta una charla que tuvo con Carmen Cagide la diputada socialista histórica original amistad gallega le dijo Carmen las manifestaciones pro aborto están llenas de menopausia que ya no necesitamos este derecho mientras que las chicas de su edad Arnais preocupadas por otras como bueno afortunadamente ha ido todo tan rápido que esa frase Jabois ha quedado antigua vieja eh cuatro cinco años irá mejor noticia Argentina están las calles están llenas de adolescentes el ocho m en España está lleno de gente joven en las calles el significa esto que dentro de un tiempo ya no quiere decir por ejemplo la feminista Carmen Cagide vale del mismo modo que no se dice la mujer Carmen Cagide creo que esa es la revolución suprimir lo superfluo decir suprimir la palabra que ya no define nada porque está incrustada en la realidad hacerlas es tan naturales que no haya que decirlas no buen fin de semana un beso adiós

Voz 16 48:01 pero todos recordamos el insulto cara anchoa se lo espetó Sergio Soler aún repartidor que por única respuesta le dio un bofetón ese hombre denunció al youtuber por un delito de injurias graves que la Audiencia de Alicante acaba de desestimar entre otras cosas porque esa palabra ancho a no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua no puede considerarse un insulto tan grave como para fundar una condena penal en un país en el que se está condenando a prisión por la letra de una canción no se ha llamado la atención la posibilidad de que si se insulta con una palabra inventada uno Se libre Marisol Rojas

Voz 45 48:39 esta tan amable de indicarle cómo llegará a la zona de las este diálogo dura amena

Voz 1508 48:43 más de un minuto y termina con una máquina con la K

Voz 45 48:45 la roja por un bonito gol Sergio Soler

Voz 1508 48:48 el gran bomba en Youtube peso que era una buena idea salir a la calle y grabar la reacción de un repartidor mientras le llamaba Cagancho estamos a la bien qué parte más los dos volvieron a verse en los tribunales y ahora la Audiencia de Alicante da la razón al youtuber los jueces dicen que cara anchoa no aparece en el diccionario de la RAE

Voz 1693 49:06 es Grijelmo es periodista autor de varias obras sobre el uso del lenguaje irresponsable de libros de estilo como los de La Ser o el país

Voz 46 49:13 la equiparación con un animal suele considerarse vejatoria y así sucedería si alguien Loya

Voz 31 49:19 además hemos cara de besugo

Voz 46 49:21 de merluza Sí Se puede sostener que cara ancha es un insulto ahora bien la sentencia no niega eso lo que dice es que no parece lo suficientemente grave para tramitarse por la vía penal sino en todo caso por la vía civil

Voz 1508 49:33 la pregunta que muchos se pueden hacer oyes si me invento el insulto responde Jacobo Dopico catedrático acreditado de Derecho Penal de la Carlos