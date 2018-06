Hoy por Hoy (15/06/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:13 el consejo de ministras y ministros va a aprobar esta mañana el nombramiento de los delegados del Gobierno en las distintas CCAA que en Cataluña el Parlament se va a querellarse contra los magistrados del Supremo Florin pedir varias investiduras Javier Alonso

Voz 0858 00:27 el presidente de la Cámara Ruiz ya tu renta argumenta que los magistrados han vulnerado los derechos civiles y políticos de los catalanes Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 00:37 la demanda la va a presentar contra el juez de arena que lleva la causa del proceso pero también contra los magistrados de la Sala de Apelaciones y la acusación desde esta misma que decías no haber permitido que Sánchez Turull salieran para ir a sus plenos de investidura consideró el presidente de la Cámara que eran diputados por tanto mantenían sus derechos al tribunal

Voz 2 00:53 Press Critics a Diputación él no puedan tres individual

Voz 0706 00:59 limitando los derechos individuales de estos diputados se limitan los derechos políticos de la ciudadanía de anoche Rusia Torrent la Mesa del Parlament con mayoría independentista acordó en abril ejercer acciones penales

Voz 0858 01:09 Colombia ha vetado a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid como observadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo el motivo que Lorena Ruíz Huerta se decantó a favor de uno de los candidatos en Twitter nada más embarcar en el avión que la llevaba Bogotá Radio Madrid Laura out

Voz 1275 01:23 Torres si se subió ayer al avión y puso un tuit en el que decía básicamente que Colombia tiene la posibilidad de hacer a Gustavo Petro presidente del país su mensaje el Consejo Nacional Electoral de Colombia entiende que atenta contra los principios de neutralidad e imparcialidad que debe tener un observador internacional porque da su apoyo expreso al ex alcalde de Bogotá candidato en estas elecciones presidenciales así que nada más bajar del avión Ruiz Huertas encontrado con que le han revocado la credencial Ilham mandan para casa de momento

Voz 3 01:47 la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid sigue en Colombia

Voz 1275 01:49 a la espera de que la situación se pueda revertir en las próximas horas como confían los dicen en su equipo

Voz 0858 01:57 más asuntos los sindicatos de enfermería denuncian que varias comunidades están poniendo en marcha proyectos piloto que permiten a los farmacéuticos encargarse de la asistencia a domicilio de los enfermos crónicos aseguran que es una puerta abierta a la privatización del servicio Laura Marcos

Voz 1276 02:11 sí en concreto Cataluña y Euskadi los enfermeros alertan de que ya hay contratos firmados con oficinas de farmacia para que sus equipos hagan visitas a domicilio revisen los pasteleros que cobren por ello al paciente a la comunidad koala Mutua algo que prohíbe la ley del medicamento que impide que una parte interesada pueda ser prescriptor sanitario Manuel Cascos presidente del sindicato Satse no descarta ir a los tribunales

Voz 4 02:35 no vamos a permanecer pasivo al intento de otros de infiltrarse en la sanidad pública para hacer negocio a costa de pacientes profesionales y una privatización encubierta como decía antes de la atención sanitaria

Voz 1276 02:47 nueve de cada diez enfermos crónicos y cuidadores creen que el control de su tratamiento sólo deben hacerlo médicos y enfermeros

Voz 1 02:55 en la cara hoy por hoy con Pepa Bueno las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 0099 03:11 la columna de Almudena Grandes todo pasó a la vez el llame Juan Carlos I recibió una orden de ingreso en prisión indie siquiera con eso acaparó los titulares el fraude fiscal de un ministro de Cultura con una semana escasa cargo competía por las portadas con el despido de un seleccionador nacional de fútbol a dos días de su estreno en el Mundial la equiparación puede parecer frívola pero da la casualidad de que la Roja es el único elemento de cohesión que ha probado su eficacia en un país con graves problemas de identidad de ahí la importancia de una crisis que por otra parte está íntimamente ligada a las otras dos España ha sido durante demasiado tiempo el país donde nunca pasaba nada durante demasiados años en público ha estado a la merced de la prepotencia la avaricia y el egoísmo de los poderosos así Urdangarin insiste en que no fue consciente de cometer delito alguno así el Real Madrid público que había fichado al opio y para evitar que sido arroja hace un campeonato pareciera un perdedor así más Huerta pagó sus deudas con Hacienda y no se le ocurrió advertirlo antes de aceptar un ministerio al fin y al cabo España era el país donde nunca pasa nada nada pero mira por donde hace cuarenta y ocho horas dejó de serlo todos abochornado al miércoles debe ser hoy un motivo de celebración Huerta ha demostrado que no es necesario asumir culpas para dimitir Rubiales no ha tenido en cuenta ni el éxito ni el fracaso al cesar a Lopetegui esta semana hemos asistido al nacimiento de una nueva moral pública en España llegar ahora

Voz 2 04:46 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 05:07 terminamos la semana con Josep Cuní que están Radio Barcelona Buendía Bondi de buenos días bon día por cierto que nadie empieza esta tarde debuta la selección española en el Mundial de Rusia que ya comenzado y ayer se emitió en cuatro la Rusia de Putin un documental que has hecho tú tratando de explicar al mundo entero por qué se vota Putin que impresión That's te has traído de allí

Voz 7 05:32 pues una impresión bastante interesante porque hay una imagen de Putin que tenemos nosotros y una imagen totalmente distinta de Putin que tiene por lo menos los que le han votado que son el setenta y seis por ciento de los rusos no el recorrido era desde Vladivostok hasta San Petersburgo bajando incluso a Chechenia bueno una una catedrática de Filología Hispánica merecían saberes gurús que los rusos necesitamos mano dura necesitamos líder y eso se nota en la respuesta de quienes le han votado están encantados con alguien que les sacó de la miseria después de la perestroika Gorbachov Yeltsin que la instalado esperanza que les ya cohesionado en torno al concepto de ser rusos que ya ha recuperado el nacionalismo ruso darnos que ha puesto de su lado a la iglesia ortodoxa que después de haberla perseguido como líder del KGB ahora resulta que es una de sus fieles devotos y ha conseguido que todo el mundo vaya a las iglesias Ike le marcan la línea digamos que de la de la moral y las buenas costumbres no es un país muy interesante al aparque desconocido porque una cosa es Moscú y San Petersburgo que forman parte de los circuitos turísticos tradicionales y otra cosa es perderse por la Rusia profunda por Orkut por Jabbar of por llegar a Vladivostok ir entonces darse cuenta de que esa cohesión que ha conseguido Putin pues es una cohesión a lo largo y ancho del país más grande más extenso del mundo

Voz 1727 06:54 pero qué tremenda esa frase no los rusos necesitamos mano dura

Voz 7 06:58 sí necesitamos líder y mano dura Sina necesitan a alguien que les guía esos y eso se percibe no están por ejemplo a la gente que es está acogiendo a la medida de de la hectárea que es una decisión que tomo Putin hace unos años de regalar una hectárea de terreno en el lejano Oriente a quién quisiera instalarse en una zona despoblada y que además pierde la poca población que tiene no perdía equivalente a tres veces la extensión de España les concede libremente gratis una hectárea una hectárea para que lo pida que además luego se suban todos los de la familia acaban siendo cinco seis para las nuevas explotaciones agrícolas o Rameau o ganaderas no hizo bueno evidentemente esta gente se apunta eso sí Putín es Dios Dios

Voz 1727 07:44 por Putin es líder es el líder que ellos dicen

Voz 7 07:47 que necesitaban con es incontestable y la poca oposición que tiene que desde aquí le pues pues nos parece que que evidentemente es poca porque está perseguirá que es cierto también es cierto como decía uno de de los interlocutor si ustedes Burgo que la poca oposición que tenemos tampoco sabe hacer oposiciones como si como hemos decidido que somos una democracia toda democracia necesita oposición pero ni saben hacer oposición ni evidentemente Putin se lo permite pensado

Voz 1727 08:13 mientras escuchaba a Cuní Luis Alegre buenos días

Voz 3 08:16 el auge que con la expresión necesitamos más

Voz 1727 08:18 no dura han empezado a algunas de las grandes tragedias de la historia

Voz 3 08:23 pero las grandes tragedias a mi que está ocurriendo en Rusia que contaba Josep pues me parece inquietante y bastante bastante incomprensible en realidad pero no más incomprensible que que el movimiento paralelo que se está produciendo en buena parte del mundo no que es de todo un resurgir de de los arcaísmo de todo de todo un repliegue ancestral comunitarista nacionalista es decir que no me parece más incomprensible la actitud hacia hacia Putin que la actitud ya hacia atrás nuevo Gobierno italiano o el Brexit creo creo que estamos en la estación de resurgir de resurgir caímos que está implicando una una fuerza de retroceso muy importante ante la que tenemos que estar muy alerta porque yo tampoco consigue entender con con facilidad un fenómeno parecido en Estados Unidos en Italia en algunos países de más de de la Unión Europea no

Voz 7 09:12 no iba a decir que como en noviembre estuve y se emitió en enero haciendo un reportaje el mismo modelo de reportaje sobre sobre Trump sobre la América de Trump eso se basa en ir a hablar con la gente que le vota no no en plantear lo que ya sabemos porque le votan intentar entender el porqué hay un hilo conductor luego hice otro que todavía no se ha emitido sobre el Brexit hay un hilo conductor un común denominador en todo los los votantes de Trump de Putin del Brexit

Voz 1 09:40 ante todo nosotros

Voz 7 09:41 primero nadie tiene que venir de fuera a decirme qué debemos hacer Basta ya con el establishment en el caso de de de los votantes de Trump que nos que nos tiene controlado desde Washington basta ya con el establishment que los tiene controlado desde Bruselas caso del Brexit basta ya de que la Unión Europea o los Estados a Unidos nos digan a los rusos que debemos hacer y cómo debemos desarrollarnos

Voz 1727 10:02 si esa capacidad de destrucción que tiene la humanidad cada cierto tiempo como si necesitara vamos a volver a repetir errores cada cierto puede que suenan tanto no a ese a ese periodo de la historia tan reciente por otra parte no lo que va del final de la primera guerra mundial a a al final al comienzo de la de la segunda Carmen Remírez de Ganuza buenos días qué tal muy buenas ideas lo primero felicitar

Voz 8 10:25 lo que de verdad que últimamente no se acepta

Voz 1727 10:27 yo mismo de esta clase normalmente ese hacer periodismo en en las redacción

Voz 8 10:31 es saber muy poco a a pisar a pisar de verdad Cayo no a veces hacer surco ya ya hablar con la gente esto es una cosa que que me gustaría subrayar in buena parte de esta felicitación y este esté viva el periodismo real es decir es que a mí me parece que esto es un fenómeno global de reacción precisamente a la globalización hay un verdadero miedo entre la gente un miedo cuidado la gente no es tonta es un miedo justificado es verdad que la gente se siente amenazada por la por las las huevas y por la nueva sociedad por la por el fin de las fronteras por por todas la sociedad que nos viene por las por la digitalización por todas las novedades la gente está amedrentado y eso es una reacción lógica el problema no es de la gente el problemas de los líderes que se aprovechan de ese miedo y organizan sus propios discursos sus propios programas

Voz 1727 11:28 creo que hay

Voz 8 11:30 la Aguero problema de liderazgo y yo creo que en Europa precisamente en Europa hay un hay un problema en este momento de que hay tentaciones nacionalistas muy graves que están amenazando la propia superviviencia de Europa como como comunidad como espacio común y eso es algo que que es responsabilidad suya y fíjate yo te lo voy a meter ahora te voy a voy a hablar de la inmigración me parece muy peligroso si el Pepa que que

Voz 4 11:59 vamos a hablar de eso más adelante si vale pero pero de todos

Voz 8 12:01 dentro claro el miedo de la gente el populismo y el nacionalismo tiene que ver con que los políticos no saben gestionar las amenazas que se cierne sobre

Voz 1727 12:10 no porque fíjate qué interesante lo que planteaba Cuní lo que hay que preguntarse es por qué la gente vota es esa esas opciones qué tipo de discurso de explicación de Pedagogía está ausente del debate público para que ese miedo cabalga con tanta facilidad

Voz 3 12:26 creo que que que una pregunta quizá más relevante incluso es la de de dónde surge ese miedo porque yo creo que en la que la enumeración de de causas Cacho Carmen Se le ha pasado por alto el que se están desmantelando las instituciones de protección de tal forma que toda esta agenda que Llamas de la globalización toda esta agenda de de desmontaje neoliberal de todas las instituciones de protección social en la medida en que están siendo desmanteladas en la medida en que ya no hay esa protección institucionalmente garantizada que atiende las demandas de una en una y lo que es abres precisamente el espacio del populismo es decir lo que no se puede porque sencillamente me parece una sinvergüenza nada defender al mismo tiempo la agenda neoliberal de desmantelamiento las deducciones preocuparse o escandalizarse por el populismo mira si tú desmantela las instituciones vas a tener populismo inevitablemente esto esto es es una cuestión de dinero

Voz 4 13:17 no creo que pueda ser tiende neoliberal todos los años

Voz 3 13:20 los que decir no no de reacción contra el neoliberalismo el propio nazismo surge así el nazismo surge como una reacción violenta controla desmanteló contra el desmantelamiento liberal de del orden del orden institucional siempre ha sido ese siempre ha sido es el orden a seguir siendo no deberíamos asustar no

Voz 1727 13:38 sí yo que pretendía felicitar a su oportunidad de paso recoger de esta vez a algún ánimo para la selección que también ha sido víctima de esta semana vertiginosa y no les deseamos que ahora ya se centra en el juego

Voz 1 13:54 además a ver si soy capaz de como decía ayer Sergio Ramos basta ya que eso parece un tanatorio pero bueno ellos los rusos están con están muy ilusionados con con el Mundial también es cierto que esta

Voz 7 14:07 diciendo como Putin lo utiliza que por supuesto lo utiliza y lo utilizará aunque sea también por por por razones internas pero me decía uno de los interlocutores Putin no necesita del Mundial entre los otros Rusia si necesita del Mundial y es es un matiz que me parece muy interesante porque rock Putin evidentemente está muy asentado sí está muy asentado al hilo de lo que decía ahora Carmen y lo que decía Luis a los que les agradezco la felicitación también porque no olvidemos que ellos creen que Putin les sacó de la miseria que derivó de de la perestroika especialmente en la época

Voz 1727 14:40 de de Yeltsin

Voz 7 14:42 fue una época muy dura muy dura en la que como dice una de las de las personas que participa aquí no sólo la gente se moría de hambre sino que nos decían que no servimos para nada que al al haber caído la Unión Soviética todo lo que quedaba era la miseria de un régimen que había colapsado que no estábamos preparados para nada ni ni tan siquiera para ser agricultores de toda la vida no tenía equipo

Voz 1 15:06 darlo todo incluso las manzanas que se producen por por la zona de Chechenia hay por la zona

Voz 7 15:11 de de is Vecchia y claro Putin les ha les ha devuelto la sensación de que evidentemente valen que sirven se pueden valer por sí mismos y todo eso al al hilo de un un liberalismo económico más o menos más que menos a cambio de una democracia muy controlada y una política muy controlada que tiene sus partes muy oscuras y eso se percibe en Chechenia porque en Chechenia hoy lo que es realmente curioso es que ante todo habla el silencio en Chechenia habla el silencio no es extraño porque lo primero que hizo Putin cuando delegó provisionalmente como primer ministro en el noventa y nueve fue declarar la segunda guerra de Chechenia les arrasó pero es que ahora el de votar en Chechenia el noventa y dos por ciento

Voz 1727 16:00 ese es el país que acoge el Mundial donde debuta esta tarde de la roja como la bolsa Carolina Gómez

Voz 0393 16:06 pues abre en rojo el Ibex treinta y cinco cae un cero veintidós por ciento y se sitúa en los nueve mil novecientos treinta y seis puntos se fortalece por contra el euro frente al dólar un euro equivale a uno con quince dólares el barril de Brent está en los setenta y cinco dólares y noventa y cinco centavos Rosa Márquez buenos días

Voz 9 16:24 hola qué tal muy buenos días a qué suena el verano la verdad es que no es fácil encontrar la respuesta cada cual pues tiene su propia recuerdo

Voz 10 16:32 sí sonido único e inconfundible que identifica de forma instantánea tiempo vivido niños jugando en la playa cien Tineo de unos cubitos de hielo el zumbido de las aspas del ventilador bueno pues para mí el verano también suena festival si amigos el verano ya está aquí llega con los descuentos increíbles del festival de los descuentos de El Corte Inglés importantes los mires por donde los mires porque tienes hasta el cuarenta por ciento de descuento en una gran selección de artículos y muchas más ofertas pensadas para ti Si al que de western cómoda y a la última hora tienes vestidos de admite con un cuarenta por ciento de descuento y sandalias Mustang por tan sólo veintinueve con noventa y nueve euros

Voz 11 17:16 qué tal te va salas de este verano mejor verdad

Voz 10 17:18 aprovechan la oportunidad equipa T para tu verano perfecto súbete a la ola del festival de cuentas de El Corte Inglés y seguir por aquí porque en un ratito os cuento más alcalde varias

Voz 1280 17:34 si tu mejor amiga te dice que comprando un reloj Festina que le ha costado unos noventa y nueve euros le han regalado sin sorteos tres experiencias de bienestar belleza y fitness cree telón

Voz 12 17:45 las amigas están para eso para dar envidia sólo con Festina

Voz 13 17:49 qué harías que este julio puedes comprarte un crossover Nissan con hasta seis mil euros de ahorro y no pagarlo el momento al día siguiente al otro al otro

Voz 14 17:57 provincia de la Cruz manía solo en junio consigue unas de las unidades limitadas crossover con descuentos de hasta seis mil euros financiado con RGI Bank no lo paguen hasta octubre otro Nissan himno

Voz 3 18:08 prisión de Adigsa

Voz 15 18:10 no

Voz 17 18:16 cinco nítida con Hoy por hoy

Voz 4 18:19 a través de Facebook

Voz 18 18:21 tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy

Voz 13 18:32 los obras todo de tu equipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo favorito

Voz 19 18:38 las todo tus deportistas favoritas sólo tienes que sintonizar SER Deportivos ganando dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una

Voz 13 18:54 hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 20 19:01 eh

Voz 21 19:02 el susto corre entre una oreja y otra mientras oreja hay otras si no estoy mal está tu cabeza y tu cabeza es la que construye practicamente toda la historia

Voz 22 19:10 quién dijo miedo fíjate quieres

Voz 18 19:12 lo que no veo nada pero que repara lo cargan el para quien quiera que no veo nada al con estalló la del misterio la de los la

Voz 22 19:26 tú que miedo

Voz 18 19:30 Mona León sinvivir a los viernes en La Ventana con Carles Francino por muy bien que dos trate pasará bomberos apremiado pero donadas de se trata no debería de Lardero

Voz 22 19:41 en las redes merece la pena

Voz 11 19:46 el montaje de una entrevista grabada no debe alterar nunca el sentido de las respuestas de la entrevista debe respetarse siempre escrupulosamente el sentido de las declaraciones en antena Libro de estilo

Voz 23 19:57 la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 18 20:04 la cadena sociales en Twitter y en Facebook cadenas

Voz 15 20:18 pero tus Verdejo ganador del I

Voz 1787 20:20 el concurso que premia la excelencia del vino verdejo de Rueda

Voz 24 20:24 con la vecina he visto que te has puesto alarma sin vinieron ayer los de Securitas directa instalarla Fu no es mucho lío que te metes en la web de Securitas Direct tipos es calcularlo online tardas nada además de la dejen instalada el mismo día

Voz 11 20:37 protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 12 20:46 recuerda novecientos ciento trece ciento trece las necesidades tu empresa siempre están en tu cabeza incluso mientras te duchas foto vasca Frère hasta que todo encaja para afrontarla como ahora que escuchos que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficio

Voz 3 21:05 Ana de BVA crea

Voz 12 21:08 oportunidades en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 21:13 bueno y con Carmen Remírez de Ganuza Luis Alegre Josep Cuní primera semana de un Gobierno que ha pasado por el impacto internacional de tener una mayoría de mujeres por la sacudida del gesto simbólico de desmarcarse de la indiferencia de un barco con más de seiscientas personas trayendo los a Valencia hay por la dimisión el ministro mediático por defraudar a Hacienda después de unas horas de incertidumbre primer balance Carmen de la primera semana de este Gobierno más bueno que malo en respecto de la puesta en escena

Voz 8 21:48 pero por supuesto con altibajos yo diría primero antes de de de eso es decir que que lo que de momento es un es un gobierno de únicamente gestos muy poco muy poca política no se sabe y sabemos que que un Gobierno que apuesta por la mujer pero no sabemos cuál va a ser la política de mujer sabemos que es un programa es un Gobierno que quiere quitar concertino así atiende a las emergencias humanitarias pero no sabemos cuál es la respuesta que va a dar a la enorme me presión migratoria que va a aumentar incluso ahora sobre todo en esta campaña de verano no lo sabemos no sabemos que va a llevar al Consejo de Ministros europeo y me parece un tema muy pero que muy grave en el contexto el que estábamos hablando antes eh bueno pues gestos hacia Cataluña me parece que hay bastantes gestos hacia Cataluña en los nombramientos en las declaraciones y gestos apaciguadora es pero no sabemos realmente cuál va a ser la política y me parece muy inquietante porque venimos de una posición de Pedro Sánchez y ahora estamos ante otra condicionada claramente por la por la votación de la moción de censura ir luego está el el baremo el cordón el el cordón moral el baremo moral de la ética política que yo creo que ahí ha habido aciertos y desaciertos desde luego a Pedro Sánchez y creo que bueno de esa acertó con el tema de máximo Wert aunque luego se resolvió en horas luego el tema de Planas que desde luego es un tema muy menor en comparación con con el con el de máxima alerta y sin embargo yo creo que no le digamos que no es un tema importante de cara al propio ministro pero sí es algo que compromete al propio Pedro Sánchez porque él se comprometió hace tiempo al no nombrar a ningún imputado yo no participo de esa teoría creo que la importancia de un imputado puesta en imputado y no tener ninguna responsabilidad pero el problema es que él puso el baremo muy alto y ahí ha tenido dos fallos muy muy graves Luis Alegre

Voz 1727 23:48 primera semana del nuevo Gobierno

Voz 3 23:50 bueno plantea plantea Carmen claro que fundamentalmente es una política es una política de gestos bueno llevo unas semanas Gobierno evidentemente comparto que

Voz 4 23:59 buenos creada mentalmente

Voz 3 24:02 pero que lo que han hecho ya pero es una semana os aquí decir si hay propuestas encima de la mesa hay proyecto encima de la mesa yo no sé qué pretendía hacer el PP o dejado de pretender al margen de llevarse todo lo que todo lo que pudiera pero yo no sé con cuál eran los proyectos los gestos las cosas que en caso de tener la oportunidad de la capacidad sacarían sacarían adelante yo creo que efectivamente es un gobierno de en un primer momento de gestos a través de su nombramiento de después de gestos en lo relativo a cuáles van a ser la las

Voz 1727 24:29 gobierno que se completa hoy porque los segundos niveles y terceros de la Administración no están nombrados por el estado

Voz 3 24:35 no obstante muchos delegados de Gobierno no están no sacrifique falta todavía componer propiamente el Gobierno de tal forma que de momento no hay propiamente políticas esto lo comparto hay fundamentalmente gesto pero son gestos muy muy positivo son gestos muy positivos e iniciar trámites para eliminar concertino para retirar condecoraciones honoríficas a a a torturadores gestos hacia la igualdad gestos hacia la inmigración gesto el sacrificio y gestos hacia las incesantes es que no sabemos cuál va a llevar bueno pero es que hay algunos asuntos respecto a los que hace falta muy poco que decir el gesto que se va a hacer hacia la ciencia eh en realidad basta con no bloquear el dinero que estaba presupuestado aumentar el dinero que estaba presupuestado es decir yo con esto por ejemplo fueran las exactamente cómo se va a concretar a esa estoy estoy muy esperanzado estoy muy esperanzado porque por ejemplo creo que cabe la posibilidad de reconstruir el sistema de ciencia en España que estaba desmantelando el Partido Popular como lo está desmantelando reduciendo el presupuesto y además dejando sin ejecutar dos tercios de ese presupuesto hombre pues basta con ejecutarlo gana probarlas las Cortes Generales del Estado y contigo

Voz 1727 25:37 el cumplir con el déficit como personas

Voz 3 25:40 era estará bien embargos viejas ejecutar Carmen sea el problema es que el Partido Popular está haciendo trampas todo el rato a proa unas cosas no las ejecutaba porque no les daba la gana porque para el Ejecutivo entonces basta con hacer las cosas que son ley porque las ha dicho el Congreso de los Diputados eh digo no esquilmar por ejemplo el dinero la ciencia española por la vía de no ejecutar el presupuesto no solamente presupuestar poco no basta con este tipo de cosas como por ejemplo detener el desmantelamiento que estaba sufriendo el sistema de ciencia en España venir el contraste

Voz 7 26:12 ser norma parece que olvidemos que olvidamos vamos que hace quince días y hasta hace quince días no pasaba nazarí en quince días ha pasado todo absolutamente todo es un Gobierno de gestos por supuesto porque contrasta con un Gobierno que trabó una imagen de inmovilismo pero los gestos son los que se llevan no en una sociedad que vive a golpe de tuit que pasen tantas cosas en quince días supone un contraste brutal con la tendencia anterior estábamos también la época del tuit pero algunos no se daban por aludidos ahora quizá esto se pueden dar demasiado por aludidos pero bueno eso ya lo dirá el tiempo habíamos convenido históricamente que cualquier gobierno celebraba cien días las de confianza ahora este que habla y un mes para formar gobierno ocurrencias además alguna semana exacto pero todo eso lo digo por lo del el contraste entre entre lo que se había convenido en en el argumentario político para a entender por lo que se está llevando ahora ahora lo que no sucede en un minuto es como sino ue no no fuera a suceder nunca bueno sigamos dándole una cierta confianza esos gestos son positivos forman parte de la propaganda tampoco hay que llevarse a engaño por supuesto no pero son positivos porque anuncian cosas otra es su su reto será que tienen que cumplir todo lo que están anunciando que lo tiene que cumplir rápido porque como todos vivimos en la impaciencia Siro no lo ejecutan pocos días nos parecerá que más de lo mismo íbamos se lesbianas los suyos los propios suyos les van a saltar a la yugular eso me parece que es bastante evidente Imet temo que ellos lo saben con lo cual tampoco se pueden se pueden tranquilizar demasiado cómodamente me parece que lo que ha pasado con el ministro de Cultura con el ex ministro de Cultura y el cambio demuestra que bueno capacidad de reacción la hay porque en veinticuatro horas se resolvió luego está el tema de fondo que eso da mucho de sí hizo pero que a mi me parece que como también estamos en una en una época de imagen pues es lo de la mujer del César oiga pagos saldó sí sí sí sí sí pero les sucedió no es usted ejemplar retire ese porcentaje

Voz 1727 28:23 César el César al que tiene que ser ejemplares el César que es el que es un personaje público

Voz 4 28:29 que debió ser ejemplar o no Weisz El al público pero vamos a reconvertir pero si sale el personaje público es el que tiene que ese es ejemplar de un señor ampara lo sabía lo sabía si aquí hay una especie de

Voz 1727 28:46 o son pulsión mediática y política porque venimos de de días de tanto vértigo en en los que han pasado tantas cosas que que esperamos que pasen muchas más no que lleguen rápidamente las decisiones que se visualice con mucha rapidez la nueva política que aplica el nuevo Gobierno hiciesen barcos yo tengo la impresión es una impresión eh por lo tanto es estadísticamente irrelevante pero tengo la impresión que ésta de que esta pulsión de esta esta exigencia política y mediática de rendimiento del nuevo Gobierno contrasta con el alivio democrático que se nota en la calle y que aunque sólo sea por la tranquilidad que da saber que se ha quitado un tapón que paralizaba la vida pública sea que tiene más que ver con el Gobierno del PP del que venimos que con lo que esperen del nuevo Gobierno que ha entrado da la impresión en la calle de que hay un alivio democrático que le ponen más paciencia que nosotros los periodistas y los políticos a la nueva situación e insisto es esta de estadísticamente irrelevantes es aquello de en mi entorno bueno pues la suma de muchas entornos Se da esa sensación no

Voz 3 29:54 por la extensión ente obvio lo que lo que dices Pepa osea es una sensación eh eh eh de alivio en en este sentido de de decir bueno mira es que es que no es lo mismo y no van a poder seguir diciendo que es que es exactamente lo mismo yo honestamente cuando cuando la crisis con el ex ministro de Cultura me asusté en las primeras horas ver al Bera a ministro Tros hacer declaraciones que era evidente que los estaban creyendo del todo porque era una cosa muy difícil de defender difundió niño Madre de Dios como como como pasemos ahora una semana viendo todos los ministros del Gobierno defender cosas que no se creen eh esto es desastroso no porque tenga nada que ver porque no es comparable y me parece una vileza comparar lo que lo que ha ocurrido con con el ministro con el con el latrocinio al que hemos estado sometidos durante durante los últimos durante los últimos años pero todas estas fue como muy amargas

Voz 8 30:50 qué te corrija es el único ministro que yo sepa

Voz 1 30:53 que ha sido condenado por fraude fiscal

Voz 3 30:55 pero pues lo saben que no ha sido condenado es decir haber elegido la sanción administrativa escurre aún contencioso administrativo porque cualquier ciudadano tiene derecho a discrepar con la Administración recurrir a los tribunales SL el que recurre

Voz 4 31:10 pero es posible la Armería en la sentencia Katerin llevo al Gobierno del PP a salir del Gobierno tengo ningún y no hemos leído la sentencia que dice que este señor

Voz 3 31:20 no tengo ninguna intención de defender creo que ante un error fue una irresponsabilidad enorme asumir ese

Voz 4 31:26 pues eso como lo es la las comparado con el latrocinio el PP que yo no comparto un gobierno

Voz 3 31:34 Carmen del PP con el ministro que haya defraudado lo comparado por ejemplo con cosas del tipo hacer una amnistía fiscal de la que se beneficia tu esposa por ejemplo una amnistía fiscal que después el Constitucional tumba pero tumbas en efecto a estos me estoy refiriendo no es lo mismo retorcer las leyes de tu país para beneficiar a tus amigos otros familiares que discrepar con Hacienda porque no te coge el dinero en bolsas de plástico autor lo llevó hasta Colombia o en un altillo

Voz 4 32:00 el Gobierno tú lo has dicho el Gobierno

Voz 3 32:03 tú único este diciéndole ha dicho Hacienda lo que había ingresado decía Piera

Voz 4 32:08 está comprado déjame terminar déjame terminar Carmen

Voz 3 32:11 una administración ha dicho que has hablado de mala fe el contra una Administración administración que la Agencia Tributaria el Barça no tengo ninguna intención creo que ha hecho bien en dimitir y que me parece una irresponsabilidad no estoy no no tengo ninguna intención además el nuevo ministro me parece muchísimo mejor ministro de muchísimo mejor ministro de Cultura muchísimo

Voz 7 32:30 pues se resolvió hace horas se refirió en once horas a lo que es

Voz 1727 32:34 cómo se resuelve un problema político de surge a un gobierno es decir que en cada en cada partido político en cada Gobierno en cada rincón del mundo puede haber alguien que tenga un comportamiento en unos casos delictivos en otro censurable en otro criticable cómo reaccionan Gobierno ante esa situación es lo que define la voluntad política de de ser transparente de fortalecer la democracia esto es lo que podemos juzgar hoy puesto que es el ministro que está dimitido

Voz 3 33:04 el asunto es que ha durado horas como decía Almudena Grandes en la en la columna no es que hemos asistido al nacimiento de una nueva de una nueva moral pública en España yo creo que esto es así carné

Voz 4 33:15 de que hablábamos porque no es te he dicho déjalo termina ahí está

Voz 1727 33:20 con lo de la moral pública que inaugura esa dimisión

Voz 8 33:23 con respecto a la moral pública y estoy de acuerdo que el PP está absolutamente desacreditado para gobernar en este momento porque el tema de la corrupción le ha salpicado políticamente pero no estoy en absoluto de acuerdo con que puedas comprar

Voz 7 33:36 dar el el el Noel pero no el error no ya el paro

Voz 8 33:40 lemas sino la veta la verdadera metedura de pata de Pedro Sánchez con las no meteduras de pata es de Rajoy con respecto a sus ministros porque ha habido ministros cantidad que dimitir por por escándalos evidentemente por ejemplo Soria pero ni uno ha tenido una sentencia de de Port fraude a fraude fiscal me parece que que lo lógicos comparar cosas homologables no nos ha vamos a hablar de lo que vamos a hablar sobre todo

Voz 3 34:04 sobre Euskal

Voz 8 34:06 pero pero pero que la amnistía fiscal un arbolito

Voz 4 34:09 no es una no vuelvan bastión no volvamos no volvamos a origen no no no

Voz 1727 34:13 se reproduzca la sanción vale pero el baremo

Voz 8 34:15 estamos viendo que estamos en la mejor de las edades y ahora resulta que esto es todo un mundo impoluto a mí que me expliquen por qué Pedro Sánchez nombra a un imputado como ministro de Agricultura que yo no tengo nada en contra de que el nombre imputado pero yo no creo que hayamos pasado a ese estadio tan superior porque sigue cometiendo se fallos o vamos a aclarar de una vez

Voz 1727 34:37 los imputados pueden gobernar o no porque

Voz 8 34:39 en este momento los imputados gobiernan a mi me parece que los imputados como en este caso que es absolutamente menor no están inhabilitados para gobernar curioso no es estamos pasado a un estadio superior que de que quede claro porque Pedro Sánchez está haciendo lo mismo que los demás

Voz 1 34:54 Coli en esto creemos no creemos el Atleti juvenil creemos creemos en la presunción de inocencia digo eso porque cualquiera que haya tenido algún

Voz 7 35:06 contencioso con Hacienda sabe perfectamente que ante Hacienda la presunción de inocencia desaparece el día que recibes la advertencia de que te van a abrir una investigación fiscal eso vaya por delante ante Hacienda el principio constitucional de la presunción de inocencia

Voz 1 35:21 no existe debes justificarlo todo del principio al final cosa que está mal

Voz 1727 35:27 efectivamente yo dije eso

Voz 7 35:30 lo que es entonces aquí podríamos centrada hablar muchísimo en el caso de de del perfil laboral del ex ministro que es el perfil laboral de la mayoría de la gran mayoría de los periodistas ha de los artistas de las personas vinculadas al mundo la cultura etcétera etcétera etcétera proponerse razones que San contó lo suficiente no vamos a entrar pero dicho esto lo que sí me parece un significativo es que si por un lado estamos todo el día defendiendo la Constitución pero por otro lado el principio de la presunción de inocencia desaparece tenemos un problema ante lo que sea ante Hacienda o o ante la policía por ejemplo

Voz 1727 36:15 que lo sacas tú la presunción de decencia naturalmente que tenemos que presumir que Mariano Rajoy no sabía que el hermano de Mayor Oreja le dio según Ricardo Costa ciento cincuenta mil euros en billetes de quinientos para financiar

Voz 8 36:29 la campaña de Mariano naturalmente

Voz 1727 36:31 tenemos que presumir que Rajoy no sabía esto la presunción de de inocencia le ampara a Rajoy verdad Ricardo Costa Ricardo Costa en el Juzgado ante la jueza que investiga este caso lo dijo anoche perdón al Cuní quiere decir que la la

Voz 4 36:46 claro claro la presa

Voz 1727 36:47 es de inocencia a está amparando desde hace mucho tiempo a mucha gente que el Partido Popular como debe ser por otra parte hasta que se demuestre lo contrario

Voz 7 36:57 la presunción de inocencia lo hemos utilizado como un doble rasero cuando es de los nuestros y apelamos a ello y la política y los partidos nos han enseñado precisamente ese doble juego

Voz 1727 37:07 exacto ahora jugando es del contrario resulta que

Voz 7 37:10 aparece no porque si no decimos que desaparece como ponemos permanentemente en duda cualquier explicación la entendemos como una mala justificación pues estamos dando ahí lanzando al fuego una cantidad de de de de elementos que pueden quemar que bueno que evidentemente luego tiene la repercusión social que acaba teniendo

Voz 3 37:30 de todas formas yo creo que que que se pueda que se pueda comparar la situación actual con la que con la que había como como decía Carmen yo creo que es una estrategia es un poco desesperada del del argumentario del Partido Popular no vender que son que son todos iguales la media en que ya no pueden defender que sean buenos o no pueden defender que sean honestos única estrategia de defensa es defender que todos los demás son exactamente igual de deshonestos

Voz 1727 37:50 las nueve y treinta y ocho las ocho y treinta y ocho en Canarias

Voz 18 37:56 esto es lo que más extra joder qué sueños cuesta ganarse el sueldo por eso gracias agónica fácil golpista continúa gestor cuando lo necesiten para cuidar lo que más te muestra perseguido y me descubre todas las ventajas y condiciones en Bankia punto Es va llegando el verano recitó finitas planita y aunque los hay que hacen operación bikini yo prefiero disfrutar porque la vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar así que puede que me vaya de vacaciones hasta la playa Lita ir más allá en un increíble crucero aunque lo mismo me decido por un viaje al Caribe y que la juerga me acompañe por cierto nota hizo un poco peliculero es porque pienso vivir un verano de película con Viajes El Corte Inglés que este verano la estrella soy Joe pudo pagar Mi viaje en tres es disfrutar de Costas islas cruceros Europa y los niños viajan gratis a qué suena decirle pues si reservas ya tendrás de regalo tres meses define gratis si es que este verano sólo existe un protagonista eres tú este es el comienzo de unas bonitas vacaciones nos parece más información en cualquier sucursal de Viajes El Corte Inglés o en Viajes el Corte Inglés punto es

Voz 25 39:14 productos de baja calidad invitaciones para que Acción domine bajo Texas solucionan las goteras y humedades tejados para siempre

Voz 1787 39:21 bajo deja DRS único en el mercado al con sistema innovador de doble capa de resina hizo la P de seguridad la solución definitiva a las goteras y humedades con treinta años de garantía

Voz 17 39:39 conecta con Hoy por hoy

Voz 12 39:41 es de nuestro Twitter

Voz 18 39:44 es vía dos comentarios y pidió mesa

Voz 12 39:53 Especialistas secundarios Javier Coronas Iñaki de la Torre Luis Piedrahita Susana Ruiz van sumando gente Pedro Aznar Juanma Iturriaga Pilar

Voz 11 40:01 Francisco seis Blanco Ana Alonso Lucía Taboada señor El Mundo Today

Voz 1 40:06 puedo tomar un poco de agua apaña con el bote de miel que no parezca Mi

Voz 11 40:09 problema Tony Martin todo esto y lo que no cabe en esta broma de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde en la ventana

Voz 18 40:17 todo por la radio Cadena Ser

Voz 26 40:23 conecta con hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI XXXIV sesenta

Voz 18 40:32 lo que quieras

Voz 15 40:36 en su día álbum Dupand

Voz 1787 40:44 productos Veintisiete cuestión de actitud

Voz 18 40:47 un metro cuadrado por la naturaleza la Gran Recogida colaborativa de basura en España suma tu metro cuadrado mañana en proyecto libera punto RG lidera naturaleza

Voz 27 40:56 sin basura iba chispa alto del enchufe vaso ya militaba llamadita llama llaman calor corre por la cortina coge velocidad dijo que estaba cocinado entró

Voz 28 41:07 cuando tienes un buen seguro de hogar los problemas no llegan a ser problemas contrata lo ve este mes con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 24 41:17 en EDP sabemos que dar no siempre está bien como heredar el jersey que usarán todas tus primas heredar la Casa de Campo con lucirse contratados

Voz 18 41:25 la vida está llena adherencias es el momento de llenar la decisiones las tuyas

Voz 1280 41:30 cómo decidir tener la electricidad cien por cien renal

Voz 18 41:32 amable para toma elige la energía que quiere ser PP imagínate alcanzar metas imposibles con total tranquilidad gracias

Voz 1787 41:41 es un sistema de seguridad de este es un gustito hacerlo por trece mil euros no un gustito es un gustazo consigue hasta el XXXI de agosto tu subsanó desde trece mil euros con los inigualables de san John entrar en nuestra web y descubre que hay placeres que cuestan muy poco

Voz 29 41:57 sí merece es unas vacaciones más Travel y hacen un crucero por el Mediterráneo desde cuatrocientos noventa euros o prueba Un viaje combinado a Nueva York ingiera Mattia desde Vic tiene su entre el Dodge travel punto com y organizan sus vacaciones tras las vacaciones que te mereces que estarán en Dodge otras dos

Voz 30 42:18 ahora en Carrefour tienes hasta el diecisiete de junio un veinte por ciento de descuento en todas las cervezas todos los snacks ganados todos los encurtidos todos los lados las cuento en cupón canjeable para Tous próximas compras

Voz 7 42:32 no usas gafas cuánto hace que no te graduadas

Voz 12 42:34 Venevisión la te gratis si lo necesitas te hacemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento si las que elijan

Voz 1 42:42 sólo en visión la

Voz 12 42:44 qué fáciles acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés porque el revista más continuamente para que por ejemplo tienes la segunda unidad al cincuenta por ciento de descuento en una selección de gazpacho

Voz 1280 42:57 el Hipercor es supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 2 43:05 en la Cadena SER Hoy por hoy estamos

Voz 1727 43:15 son las nueve y cuarenta y tres ocho y cuarenta y tres en Canarias llevamos toda la mañana tocando de manera colateral

Voz 2 43:22 la migración que incluye a inmigrantes por motivos económicos a los que vienen

Voz 1727 43:27 petición de asilo refugio político y que este fin de semana va ser un tema recurrente porque llegará tenemos que el domingo nos decía Nico Castellano según las últimas noticias el domingo llegará al puerto de Valencia a la flotilla que trae a seiscientos veintinueve personas ajenas a la tormenta política que ha desencadenado su peripecia en toda Europa ajenas completamente porque es una peripecia compartida cada día por muchos otros que se juegan la vida para llegar hasta aquí que Europa salga de esta discusión lo sabremos en el Consejo de jefes de Estado y de de gobierno en la cumbre cabra a finales del mes de junio ya sabemos que hay dos propuestas concretas una al Ibex dada desde el eje Roma bien al que ha querido sumarse el ministro de Merkel del interior de endurecer de ir por libre cada país y que cada frontera decida qué hace con quienes llegan hasta sus puertas y otra de la comisión de naturalmente defiende la respuesta de europea ojo y Merkel también en Macron el nuevo Gobierno español una respuesta la que sea Europe y a ser posible a ser posible Luis te doy la palabra en primer lugar hace posible que además se cumpla porque en el año quince ese tomar alguna vidas pírricas unos acuerdos Peer ricos de reubicación de refugiados que ni siquiera se han cumplido con los ejecutan los presupuestos del PP

Voz 3 44:47 claro evidentemente yo creo que que esta es la clave y aquí yo creo que que la inmensa mayoría de los españoles defendemos solucione defendemos soluciones europeas defendemos soluciones europeos porque creemos en el en el proyecto y creemos que el proyecto en la Unión Europea puede también ser puede también ser ser otra cosa que decir proponer que la política de fronteras y la policía migratoria dependa de la voluntad arbitraria de de cada país es sencillamente una apuesta por descomponer la Unión la Unión Europea no aunque sí sí una unión no tiene una política común de fronteras pues pues realmente no hay nada que hacer como comunión no de tal forma que aquí lo que se está poniendo de manifiesto efectivamente es que en Europa hay dos fuerzas una antieuropeísta y otra que sí defiende la construcción de una de una Unión Europea respecto al caso concreto lo del Aquarius pues claro yo confío en que en que este caso concreto que recibido tantísima da tantísimo atención nos permita desplazar un poco el foco hacia lo que efectivamente ocurre con los inmigrantes que llegan en en una patera porque a mí me parece a mí me parece bien que que que los inmigrantes que llegan al Aquarius pues tengan el trato que se le da a cualquier a cualquier inmigrante que llega en una situación de naufragio desesperada pero claro es que hay que ver cuáles son las condiciones en las que en las que se trata a quienes llegan han a una patera que yo creo que la inmensa mayoría de los españoles no saben quedarían escandalizado éxito supiera fíjate

Voz 1727 46:13 a esta mañana en la Unión Europea tiene quinientos millones de habitantes quinientos millones de habitantes un continente entero intentemos este lío para gestionar la llegada de de miles de personas pero miles de personas porque cuando hablamos del millón que acogió Alemania es anterior a la crisis del quince está libro que tiene seis millones de habitantes seis millones de habitantes y dos millones de refugiados sirios en todo el continente europeo no hemos sido capaces de articular una política de acogida para el refugiado para el inmigrante para los que están entrar sito razonable que respete los derechos humanos y que sea equilibrada no que que resulte aceptable para todos los países tenemos y dos hemos sido capaces con estas cifras con la proporción que hay entre lo que representa al continente en términos de volumen de habitantes y en términos de extensión en lo que representan las personas que quieren llegar aquí que son muchas no pues depende de con qué lo compares no Carmen a ver

Voz 8 47:14 es que aquí el que esté libre que tire la primera piedra porque empezando por España que ha sido uno de los países menos solidarios en en este terreno bueno en la administración del PP ese argumentaba en su día que era porque los refugiados no querían venir a España yo recuerdo que será era la única explicación que se daba pero lo cierto y verdad es que ha habido muy poco asilo en España hay muy poca recepción de refugiados pero es que no somos los únicos que nos podríamos avergonzar es que por ejemplo Macron que ahora va de adalid de la inmigración y que ha puesto verde Italia ha admitido a muchos menos refugiados que los italianos es que yo volvería al argumento del principio de la tertulia resulta que los italianos ahora son malos malísimos efectivamente porque son porque están gobernados por una fuerza de extrema derecha que que que tiene como su eje de eje político máximo el cierre Brown

Voz 1727 48:06 que tomó una decisión que es cerrar sus es eso

Voz 8 48:09 pues a eso me refería pero lo que hay que preguntarse es por qué esa población está votando a esa gente está sosteniendo y está aplaudiendo esa actitud que a nosotros nos escandaliza el qué es porque llevan recibiendo durante años a miles y miles y miles de refugiados en absoluta soledad y eso eso es un fracaso europeo pero es una responsabilidad nuestra de los franceses de los alemanes hidrógeno de de de de toda Europa que decir yo lo lo que no haría en este terreno es directamente condena a los italianos por fachas vamos a decirlo así de claro no es que los italianos el pueblo italiano como el pueblo español tiene derecho a que Europa se haga responsable de esas fronteras por supuesto acoger a coger umbral de manera humanitaria a esta gente que lo está pasando tan mal pero vamos a ser serios es que la avalancha que viene

Voz 1727 48:58 tremenda sea si si hace

Voz 8 49:01 en unos meses se calculaba que iba a haber como cincuenta mil personas intentando entrar en España en este verano porque esa es la cifra que yo he escuchado seguramente con este episodio Aquarius que es que yo soy la primera en aplaudir creo que que que va a haber una presión mayor porque las mafias van a a operar en consecuencia van a seguir eh presionando sobre nuestras fronteras con el anuncio de de quitarlas concertino que también aplaudió aplaudo la consecuencia que a eso me refería con la falta de política real es que va a haber mucha más presión migratoria sobre España entonces lo que hace falta es primero una clase política clara clara española y europea porque ayer lo que dijo el ministro de del interior fue que acuario el Aquarius iba a ser tratados igual que los demás eso significa que van a ser expulsados que que que que muchos van a ser expulsados si es que es verdad que eso ocurre ya me gustaría que se aclararan que se aclararon de verdad cuál va a ser nuestra respuesta a esa presión migratoria

Voz 1 50:00 bueno pues en el Gobierno