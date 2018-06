Hoy por Hoy (15/06/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1727 00:00 son las diez las nueve en Canarias Oxfam Intermón denuncia abusos y devoluciones ilegales de niños en la frontera entre Francia e Italia en un informe hecho público hoy la organización acusa a Francia de incumplir su propia legislación también las leyes europeas Almudena López sino

Voz 1 00:29 en Francia según el informe la policía para de forma rutinaria los menores no acompañados metiéndole es en trenes de vuelta a Italia después de que modifiquen sus papeles para simular que son mayores o para dar a entender que quieren ser devueltos los niños de no

Voz 1995 00:42 a haber sufrido abusos físicos y verbales

Voz 1 00:45 que han pasado noches en celdas sin comida agua o mantas sin acceso a un tutor oficial algo que es contrario a las leyes francesas y europeas muchos de los menores no acompañados aseguran sentirse abandonados en los centros de recepción y sin información sobre cómo pedir asilo o sobre cómo reunirse con miembros de su familia en otros países el informe insta a los miembros de la Unión Europea a asegurarse de que la responsabilidad es compartida y exige al Gobierno de Francia que abandone las prácticas ilegítimas en la frontera y que deje

Voz 1457 01:16 a devolver ilegalmente menores a Italia y mientras

Voz 1727 01:18 la llegada a Valencia de los migrantes rescatados por el Aquarius se retrasa hasta el domingo por la mañana Car

Voz 1457 01:24 los calabozos días buenos días la travesías estaba avión

Voz 0325 01:26 no complicada por el mal tiempo por el mal estado de la mar aunque en Valencia siguen los preparativos para la acogida el alcalde de Valencia Joan Ribó acaba de decir en Radio Nacional que se harán grupos con quiénes necesiten atención especial

Voz 0942 01:38 vamos a juntar a aquellas personas que en estos momentos son embarazadas aquellas personas que tienen problemas porque tienen quemaduras eso porque tienen algo alguna herida para su tratamiento también luego a las a los familiares con niños luego a los jóvenes que vienen sin ningún tipo de relación familiar y por último a las personas mayores

Voz 0028 02:07 ya ha llegado desde la cárcel al juzgado de Ribeira para realizar la prueba que le llevará a hacer el mismo recorrido que aquel veintidós de agosto de dos mil dieciséis cuando secuestro a Diana para luego estrangularla según confesó en su última declaración ante el juez instructor la salida de hoy volverá al punto en el que abordó a la joven que pasadas las dos y media de la madrugada regresaba Casasola primero por el paseo junto al mar y luego a través de una pista que conducía a la casa de verano

Voz 1457 02:30 José Enrique tendrá que reconstruir ese Sevilla

Voz 0028 02:33 sé que con Diana en el coche hizo en el Alfa Romeo de su mujer los investigadores confían en que en la mañana de hoy a puerta nuevos detalles que hasta el momento no contar

Voz 1995 02:40 sí

Voz 0325 02:41 Salvamento Marítimo ha recalado rescatado esta madrugada una embarcación con cincuenta y seis personas a bordo entre ellas seis mujeres y dos menores de corta edad a unas diecisiete millas al sur de Motril todas han sido trasladadas al puerto de la ciudad granadina en buen estado de salud diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1275 03:02 Canarias Huerta ha sido vetada como observadora internacional en las elecciones presidenciales de Colombia que se celebran este domingo el Consejo Nacional Electoral del país le ha revocado las credenciales por el mensaje que escribió en Twitter cuando hay ese subió al avión camino Bogotá en el que mostraba su apoyo al candidato izquierdista Gustavo Petro el mensaje provocó mucho revuelo en Colombia hay cuando aterrizó Ruíz Huerta se encontró con la sorpresa de momento sigue en Bogotá a la espera de que se puede revertir la situación en las próximas horas como confían los dicen en su equipo vuelven los paros al metro de Madrid este viernes entre las once y media y las dos y media con servicios mínimos del cincuenta y cinco por ciento y con una concentración simultánea a las puertas de la Asamblea donde se reúne hasta ahora la comisión que investiga la presencia de la miento Juanma Ortiz sindicato de maquinistas

Voz 3 03:42 para el dos de once en a dos y media de la tarde coincidiendo con una concentración que vamos a cerrar las puertas de la Asamblea de Madrid porque se reúne las da la segunda reunión de la Comisión de Planeamiento en la investigación de M

Voz 1275 03:59 en esa comisión hasta ahora los grupos están analizando ya lo que sabían los responsables de Metro en dos mil tres cuando por primera vez se identificó la existencia de amianto en el suburbano la persona que realizó ese informe acaba de decir en la comisión que desconoce que hizo la Gerencia con esos datos y este mediodía se disuelve el Comisionado de Memoria histórica creado por el Ayuntamiento de Madrid lo va a hacer tras publicar las conclusiones de su trabajo aunque algunas de sus recomendaciones no han podido de llevarse a cabo Rita Maestre portavoz municipal asegura que el del Comisionado se debe a que han terminado su cometido pero no a desavenencias con el Ayuntamiento

Voz 4 04:29 no ha intervenido en la redacción en el desarrollo de esa memoria porque es el trabajo que han realizado las Luis profesionales que han formado parte del Comisionado no así que nosotros como decir estoy segura de que ser amistosa pero no no no viene de parte del Ayuntamiento ni de ningún acuerdo desacuerdo entre con el Ayuntamiento

Voz 5 04:46 sino que es una una propuesta del Comisionado no la presentación de la memoria del comisionado veintiún grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía

Voz 6 05:06 mundial dos mil dieciocho

Voz 0699 05:11 hola buenos días saludos desde Moscú en el día en el que la selección española con el ambiente más raro de la Historia debuta en un Mundial haría

Voz 7 05:18 despedir no esta rueda de prensa con una sonrisa porque parecemos que estamos en un tanatorio

Voz 0785 05:22 empezamos una Copa del Mundo que eso es

Voz 7 05:24 es maravilloso no tenemos tres grandes

Voz 1995 05:27 les tenemos que entender que cese el Mundial que somos muy dejado de estar aquí y que cualquiera de de tres jugadores lo tienen que disfrutar Zico

Voz 2 05:34 cuando no vayamos de aquí entendamos todo que cada uno hemos dados

Voz 0699 05:39 porque digamos Nos darán ambiente novedades deportivas desde la concentración de unos

Voz 8 05:42 este equipo Sophie Adriá Albets buenos días qué tal buenos días todo preparado en el ficha Arena de Sochi para el debut de la selección española en este Mundial con Fernando Hierro en el banquillo ya dejó claro ayer que tocarán muy poco el equipo así que veremos la España reconocible con Nacho posiblemente en el lateral derecho veremos

Voz 2 06:00 con Koke o Thiago en el centro del campo y todo apunta que Diego Costa será el nueve de la selección en Portugal Cristiano arriba habrá buen ambiente en el olímpico de Sochi con más de mil españoles en la grada

Voz 0699 06:13 a apoyando a la selección recuerdos de hoy también se juega el partido de nuestro grupo que enfrenta a las selecciones de Marruecos e Irán que ayer arrancó el Mundial con el Rusia cinco Arabia cero y que además es noticia la permanencia de Griezmann en el Atlético de Madrid anunciaran un documental próxima cita con la información de mundial a las once de la mañana ya en cualquier momento queda noticia con los enviados especiales de la Cadena Ser

Voz 10 08:00 cinco Imanol Arias vuelve a los escenarios

Voz 1995 08:07 trabajando pero llevas veinticuatro años sin asomar un teatro

Voz 11 08:11 el teatro ese es el ese es él

Voz 0785 08:15 como los delincuentes vuelven al lugar del crimen el teatro es algo que nunca se abandona pero al que dejas de pertenecer Si te despista es nada es como uno coma pero en común es como andar en bicicleta que cuando lo retoma y parece que las tienen precios es despistado yo me deslizar sin cinturón y me despistado incluso a veces durante algunos años por mor del audiovisual y de otro tipo de vida hasta como espectador con lo cual mostró tengo una de tengo una heridita sabes hay tengo un tratamiento que tengo que hacer porque lo que no ves en el teatro no lo Gaspar se queda lo que da vida

Voz 1995 08:49 se llama la vida palos la función de la que vamos a hablar para centrar la acción me gustaría que hubo como este país en las últimas semanas festival de luz y de color me gustaría que entraras nota desvelará así austeridad que Imanol Arias no se a entender este país tan flamenco Si España últimas semanas es una bulería íbamos por alegrías y una seguiriya Un Taranto España es una sí Tarantos de antaño

Voz 0785 09:14 entonces garantes y algunas de algunos de algunos devuelva hay que darle un poquito de Aitor darle un poquito de humor porque sino no

Voz 1995 09:22 poquito a poco se somete imagino en las Eric protagonizas cuando lleguen los Alcántara a lo de Pedro Sánchez dirá moción que saben hoy guionista que lo mejore

Voz 0785 09:34 si la ministra de Ciencia será la hija de Antonio Alcántara un retrato de su padre cuando pasó por el ministro

Voz 2 09:40 serio

Voz 1995 09:45 y esta tarea mundial con todo helio como es complicado somos muy de complicarnos si tu llevas muchos años retratando la la evolución de este país en tu propio personaje más que está la evolución de de España este es un país complicados Nos gusta complicarnos la vida fíjate el tremendo lío que en el fondo implica una alegría como tú decía no de un señor que iba a ser entrenador del Real Madrid es no

Voz 0785 10:07 como nos metimos en estos líos tan frecuentemente yo yo yo creo que el tono de mi respuesta va a dar un poco el el la sensación de donde estábamos no yo creo que las cosas siguen pasando exactamente igual pero vivimos en un en otro momento de comunicarlas tan poderosamente rápido que es muy difícil no precipitarse es muy difícil no cometer errores y luego es muy difícil merecerá sea precipitó eh que un que un seleccionador lo mismo que un jugador pueda cambiar de equipo pueda tener una mejora puedan pueda tener una oportunidad en su vida no no es óbice ni cortapisa para que para que algo que une a un país porque el el Mundial tiene algo dentro del mundo del fútbol que lo extrapola que es que que el país se siente reconocida en país como nuestro que no tenemos si no queréis aún no podemos cantar como que no además lo tenemos pero no el de mar no te gusta yo no le oí a él y no tiene que ser de todos

Voz 1995 11:05 E incluso prefiere que listo es Imanol Arias y Echanove de oído con lo cual yo era podría decir pues te lo pongo no lo vamos a hacer

Voz 0785 11:13 tengo muy tengo muy buena relación con Marta sabes lo que no tengo ninguna ninguna ninguna no al contrario al contrario no

Voz 1995 11:20 vale vistió ayer como es que esto evoluciona muy rápido como tú insisto a representas muy bien nuestra evolución ayer un jugador de fútbol como Griezmann presentaba un documental que se llamaba la decisión aunque lo cierto es que podía ir Turbao la indecisión Fina vamos a cine la llevan todos los atléticos tres meses tú imaginabas algún día que un jugador de fútbol proyectará en mi intervención en una

Voz 0785 11:44 plataforma de pago eso sí su decisión sobre qué va a hacer en qué equipo se queda es que esto va muy rápido Imanol rapidísimo repetir las plataformas de Paola la la propia en la propia prensa en yo cuando un día a la semana eh compró el periódico que comprado toda mi vida algún día a la semana más sino vamos en el resultado así porque luego por la mañana cuando voy a rodar yo escucho yo escucho la radio porque me más me una de las cosas que te dice el conductor que te hiela durante años es que cuando cambian de conductor le dicen tienes que ponerle la SER tienes que no sé qué y entonces tú para que no haya ningún cambio no y entonces salas y muchas veces me levanto a casi a la misma hora que no un poquito más tarde que Pepa pero arrancó arrancaron el coche a primerísima hora de la yo no yo digo no

Voz 1995 12:31 es imposible levantarse levantarse no

Voz 0785 12:33 en casi el peso se ya sabes que siempre que uno de los sueños de de mi vida era cuando cuando veía a Iñaki en de vacaciones que le veía leyendo tranquilamente de siempre tiene mucho afecto que le decía a mi lo que me apetece es en decía que bien tienes la voz me decía aquí decía a mí lo que me apetece realmente levantarme una mañana oí decir hay veinticinco grados en Madrid la actualidad política con todos ustedes esto es la Cadena SER son las seis de la mañana

Voz 2 12:58 el preso sospechoso es posible en Vigo

Voz 0785 13:02 aquí hay dos posible no digo cuando coge ese periódico empiezo a no no hago como un amigo mío que los va guardando durante meses y tienen las pilas de periódicos pero empiezo a empieza a tocar la pausa de del periódico ya no mancha como antes hay incluso tecnológicamente sea mejoró ya no ya no deja huellas pero sí la pausa de de de leerlo de otra manera y con eso me sirve que yo me considero suficientemente desinformado para ser feliz informal

Voz 1995 13:35 ya tenemos titular de la entrevista la felicidad de la de la desinformación está ya no abre un camino de de de conversación bonobos hablar con Imanol Arias de lo concerniente no sólo eso también de lo concerniente a lo concerniente estamos muy felices de que Imanol está aquí pero además es viernes no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible siete días como siete sapos que nos hemos tenido que tragar pero aquí estamos no todo el mundo puede decir lo mismo si creen ustedes que tienen un fin de semana intenso por delante piensen inundada en Urdangarin forjando con con la punta de los dedos el fin de semana amigos y amigas sean consecuentes imitan de la rutina sólo ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido que tampoco dice demasiado en su favor

Voz 12 15:14 por hoy con Toni Garrido hola de nuevo

Voz 1995 20:11 hace veinticuatro años que Imanol Arias Se bajó por última vez de un escenario de teatro después de pasar un año entero interpretando a Calígula que Buenos Aires he visto cuarto de siglos ha convertido en un rostro absolutamente imprescindible de nuestra vida no de la tele nada de nuestra vida ahí no sabemos muy bien ni el cómo ni el porqué pero el caso es que o la motivación y el texto que justifican su vuelta a las tablas la vida a palos testamento Sebastián ante el próximo veintiocho de junio el Teatro Campos Elíseos de de Bilbao

Voz 0785 20:44 porque sin necesidad no tenemos a mil sesenta y dos años todavía tengo la ingenuidad de creer que tengo el suficiente tiempo tiempo por delante para deshacer sentó en otra solo hombre pues los ascendidos así una cosa agravio se lo podía podía pensar bueno el teatro no no no cuadra pese a no ser que tenga una etapa que supongo que vendrá más tranquila en cuanto al audiovisual y además por un testamento un legado por una por el empeño de alguien al que es verdad que durante un tiempo casi casi era tan agobiante la propuesta era tan difícil para mí de entender en el el el de lado el texto original de de Pedro Atienza que es un texto larguísimo él maravilloso con un lenguaje muy potente Pedro era un gran escritor

Voz 1995 21:33 la empresa estaría vamos a meternos ahí según The Imanol tú tienes un amigo un buen amigo Pedro Atienza

Voz 0785 21:38 que tampoco era un gran amigo él él me consideraban mucho pero sí siempre caninos nos veíamos en Alcalá Nos veíamos a esa hora en que los flamencos se dicen las cosas con los nudillos de la mano con la garganta en carne viva también es verdad que madrugados poco juntos

Voz 2 21:54 ya sea claro

Voz 0785 21:57 Nos dimos a los santos óleos barrio concluyen

Voz 1995 22:00 como decía el otro decir quedamos siempre

Voz 0785 22:02 a las claras las cuerdas bueno en fin

Voz 1995 22:05 eh tenemos un un audio de Pedro

Voz 25 22:09 queremos además adivinar

Voz 1995 22:10 que la risa que se oye de fondo la última risa estoy llevamos a escucharlo

Voz 2 22:14 el que por la impronta de su lugar de nacimiento la moneda proclive al Carrillo y a la filosofía pero que ha acogido esta es la gloria también angosto de Nintendo que quitar puntos hecho de virtudes en su época pero con la hacia la natural invirtiera en todo el salto ahora

Voz 1995 22:46 esa esa esa virtud si sin confundir dejaré siete reconocía está en la red de conocemos muy grandes

Voz 0785 22:53 hay que tener me encantaría tener este audio porque si algo que es difícil de encontrar el personaje de del texto no es Pedro Atienza es el ALCA ya Atta pero tiene tiene mucho de muchos cantaores en su historia y a ir a la hora de de de interpretarlo que tiene una enorme dificultad Hay es el castellano Florido perfecto bien hablado culto Besson profundo que tenía que tenía Pedro con ese lenguaje que no lo echado un poquito abajo se convierte en flamenco no en en hablar sobre el flamenco que ahora mismo es el ensayo esta tarde la abierto la cabeza porque les recuerda a Pedro pero al oírlo ahora ese es el tempo

Voz 1995 23:42 pues abaratará te te llevas el audio pues pues te voy a presentar a mi buen amigo sueco Ton calentón muy buenos días

Voz 0785 23:49 soy oyente de conozco tu historial que tuvieron

Voz 1995 23:52 yo yo sin viene de mano yo tengo aquí alguien sentado de hola buenos días y la mínimas normas de de de que hacia este hombre ha creado un monstruo yo sí ahora

Voz 0785 24:02 del lago en el lago La Ser

Voz 1995 24:06 pero tú tienes una frase buena Atom para definir el rock'n'roll se basa en comer a tres acordes entonces acordes y una actitud yo creo que pasan poco al el flamenco abre un poco más complejos desacuerdos pero básicamente es una actitud la de flamencos actitud lo contrario Manolo Caracol efímero esto que tiene que tener un cantaor

Voz 0785 24:24 bien bien sabe cantar mejor vienen desde pequeño a los flamencos les les duermen a voces saben ustedes a ellos les les mete en el grito ya desde la tripita para que el el cante les toque les les tome naciendo y a partir de ahí se le mete a los niveles en los poros tan fuerte el el les actitud que ya no hay Dios que se saque de su cuerpo aquellos en dos años o tres o cuatro y se quedan impregnados para luego ya depende de la grandeza de la potencia de la capacidad de vivirlo examen que a veces produce estados tan lujuria esa mente exaltados que ha habido muchos casos de quebrantamientos de todo el flamenco hay que hay casos contrarios a hablar me acaba por encontrar con el señor povera no se puede ser un ángel cantar mejor no puede ser un ángel así no pero no empleando digamos el flamenco no son tales actitudes es un grito gritó una nana las nanas son de los flamencos son dulces pero salmos guiadas pero chillones una buena Nana al nacer hasta el niño envenena

Voz 2 25:33 la que está justo nuestro compañero de Radio Olé

Voz 1995 25:38 está trabajando con una entrevista con podrá Savic cruzado en el pasillo hecho un discazo sobre Lorca sí maravilloso e Imanol te gusta del país donde vives sin Neus tan me gustaban porque aquí al flamenco no lo tratamos bien fíjate que sin patrimonio del flamenco no lo tenemos bien bien situado todavía

Voz 0785 25:56 no ahora empieza que hubo hubo repuntes en el ochenta hubo un repunte de entre el flamenco es verdad que se producirá en lugares en los que en el señorito que amparaba el flamenco tradicionalmente los hijos de esos señoritos educados en el colegio de Pina del Pilar y ahora convertí entonces convertidos en furibundos demócratas coincidieron en la noche con muchos cantaores y hubo una especie de repunte pero era más en la fiesta y en el encuentro que en el conocimiento ahora hay más conocimiento ahora se puede dar el el caso de compañías de danza por el mundo y por España Sara Baras Israel cantaores para contratar un cantaor continúa para esta pieza teatral un hombre que que pueda hacer despejó conmigo pero yo no canto pero me espejo con él en tiemblan las hemos visto porque están todos Baus momento determinado a pensar Bono también podía haber se me ocurrió ser lo todo entonces pero sí es verdad que en un momento determinado un tipo de flamenco y un tipo de de una cierta liguillas de artistas también hay exacto de Paco sí estaban allí Paco quería ser cantante decir el pago que es el mejor guitarrista de la historia admiraba Alejandro Sanz quería ser cantante curiosa cantaría Joaquín Sabina quiere ser torero pero mira fue lo que pasa es que si hubo una una una cita la connivencia de determinada de determinada cosa más fácil que tenía más que ver con el flamenco y el humor mira eh que con Antonio El Bailarín o que Ocón Mairena que se tomaba muy en serio esto y Loiu género que no

Voz 1995 27:37 es la chufla que es esa mezcla hacer que que a ver si se recupera Kyle triste llama la vida para las sin vamos yo mañana en ese periódico que tú te compras una vez a la semana yo creo que es el resumen además de los últimos meses de este país la vida palo España me parece que al final lo del meta teatro la forma de explicarnos una vez más vuelve a estar encima las tablas vuelve a estar un texto de de ficción

Voz 0785 28:03 España nació con un rumbo muy certero pero la comunión a partir de la comunión siempre ha tenido rumbo cerrados en el sentido de que ha sido tirante para aquí para allá tenemos una tenemos una una cultura llena de de contrastes que sólo rico tenemos una lengua universal que en hemos sido despreciando por no tener un amor a la lengua que es la verdadera patria que es la comunicación el ser humano si no se comunica la cultura tiene que ver con eso nos hemos quedado en en en en una lengua que responde difícilmente a la velocidad de los tuits en si hay un país donde ha costado colocar los caracteres correctamente primero tuit es igualitario es Twitter no no yo no tengo nada Nextel ya tengo una edad en que eso no no no no necesito y además se quitan muy mucho tiempo pero es verdad que el tuit es igualitario nos coloca cada uno en nuestro sitio que es igual para todos en todo el mundo tiene esa posibilidad pero en el manejo del lenguaje va todo tan rápido que tú no es un país peculiar pero han pero es un pero es un país maravilloso porque luego tiene otras cosas que en el mundo faltan de verdad no es la bobada porque si lo dices como una bobada porque en España se come

Voz 2 29:21 la come de verdad separa para comer en España se en

Voz 0785 29:26 la envidia hasta las un poco igualitaria porque entonces nos hace reconocer en todos eso que en otros sitios no pueden reconocer si es que ABC da rabia en todo porque tenemos una historia democrática tan corta que eso es lo que utilizar unos gamas quebraderos de cabeza alguno de otro

Voz 1995 29:45 bueno a ver que estoy aquí repasando las fechas veintiocho de junio en Bilbao luego en Madrid donde extras desde el cinco al veinticuatro de julio y luego Argentina Uruguay Chile te vas a meter en una gira

Voz 0785 29:56 en en Buenos Aires al principio pensábamos ir más lento gira pero es muy curioso esos países vive en el Mundial de una manera totalmente diferente entonces muchos espectáculos que iban a coincidir en la época del Mundial en vista de la posición de la posición de las de las selecciones lo retrasa en grandes espectáculos Baryshnikov en un espectáculo maravilloso y entonces semi semi Se medio retrasando con lo cual voy a estar cuatro semanas o cinco en Buenos Aires en el teatro My tú que es para el espectáculo y a ver si el retraso me permite estar en Uruguay volveré para estar en Barcelona y aquí lo que Seattle Yago con tiempo que no hay mundial es tengo mucha demanda para el año que viene con lo cual me va a complicar la vida pero torero pero voy a hacer las dos cosas están en Buenos Aires hay me gusta mucho Argentina siempre conozco yo soy porteño a muerte yo el el resto del inmenso país lo veo como un país al que quiero pero que no es mi país ni países Bombers que es donde sí

Voz 1995 30:54 esto sí que es una verdadera patria Imanol Arias el veintiocho de junio recuerden estrena la vida palos en Bilbao siempre un placer amigo gracias

Voz 0785 31:02 muchísimas gracias por ese recuerdo de Pedro Atienza

Voz 26 31:05 sí

Voz 27 31:08 es que hecho

Voz 26 31:12 sí

Voz 27 31:15 tras los pata hay han sombra el Estado

Voz 0785 31:26 K

Voz 27 31:27 eh I donde esté le juez

Voz 26 31:45 eh

Voz 27 31:48 dan ahora es Shaw de noche no va bien

Voz 12 31:59 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Aybar

Voz 29 32:04 estoy chispas alto

Voz 1457 32:08 corre por la corte

Voz 29 32:09 inhala coge velocidad ojo que estaba cocinado entró

Voz 30 32:14 cuando tienes un buen seguro de hogar los problemas no llegan a ser problemas trote al este mes con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 1995 37:28 bueno estamos en pleno Mundial de Fútbol vamos a hablar de fútbol con

Voz 12 37:33 María Guerra supera que subirlo

Voz 1457 37:36 es algo vengarse

Voz 38 37:39 a qué hora esta María

Voz 39 37:41 el robos dentro del área

Voz 1995 37:44 sabe mucho de fútbol aunque no lo crean todo lo aprendió la ficción

Voz 11 37:51 María Guerra buenos días

Voz 40 37:52 hola qué tal buenos días es verdad por ejemplo que la gente dice Bono Basabe es que María Guerra sabe mucho de fútbol pero te voy a decir pero de otras cosas

Voz 1457 38:02 buscando a Eric una película de Ken Loach a lo mejor hay mucha gente que no sabe quiénes Ken Loach pues a mi me pasó que vi esta película que es la historia de un cartero de Glasgow un mar de nombres con muchísimos problemas con la autoestima fatal la había dejado su mujer no tenía trabajos eh un desastre que se parece

Voz 1995 38:23 que aprendan Cantona

Voz 1457 38:25 la película y me encantó porque este personaje que suele aparecer al campo era un futbolista que le ya le llenaba de energía entonces yo vi la película dije me ha gustado muchísimo es la película cuando hice la entrevista que lo que yo no sabía que dedican tienes Cantora y me dijo

Voz 6 38:41 me ha gustado película veo me encanta

Voz 1457 38:44 por qué porque yo aprendí en esta película lo importante que es decir que no

Voz 24 38:51 tienes que decir con autoridad no como dos cojones

Voz 2 38:59 esto lo de gripe mira vi que ayer no sé quién es

Voz 1457 39:05 esto va de les gusta el fútbol

Voz 1995 39:07 que sepa que a mí se puede aprender de esa película

Voz 1457 39:10 entonces entiendes la fascinación luego me he enterado quién era Cantona todo lo que había hecho pero lo que representó esa esa escena para mí intento de hecho repetirla en algunos momentos yo creo que el día tiene que empezar con un uno yo siempre me acuerdo de de buscando aéreo

Voz 1995 39:27 qué más cosas han aprendido María Guerra en película sobre fondo

Voz 1457 39:31 cosas As por ejemplo una película que se llama Diamantes negros de Miguel al Khatun bueno pues me enteré en esa película que diez mil menores africanos eh vagan abandonados por Europa porque les han timado les han ido a buscar ojeadores las familias pagan con la promesa de que van a ser jugadores de fútbol los dejan tirados en las calles de Europa

Voz 2 39:56 visto una cosa que es muy importante

Voz 41 39:59 con el señor Ballester estudiar Weiss aprobar para un equipo pero no lo podéis hacer en la clásica las dieciséis

Voz 1457 40:05 es bueno pues en la película no me pareció

Voz 1995 40:08 en brutal pero el lo que es la

Voz 1457 40:11 historia que es real sea que eso pasa cuando paso por iba a los manteros en la Gran Vía pues me pienso siempre quién de estos estará habrá sido eh abandonado

Voz 40 40:21 me parece yo aprendí esto en en esta película Diamantes negros interesante tiene también que

Voz 1995 40:27 para muchos el hecho de que el fútbol tenga esos valores están masculinos tan viriles en ocasiones eso echaba atrás

Voz 1457 40:34 pues sí no faltan referentes eh femeninas en en el fútbol pero a pesar de todo hay una película que me parece maravillosa que se llama buscando buscando deja no quiero ser como Beckham

Voz 24 40:48 yo soy un adolescente paquistaní de Blasco mujer de origen musulmán de los Reyes en un colegio católico

Voz 1457 41:02 bueno pues esta niña en hablaba también con Beckham quería ser como Beckham Il lo que me parecía esta película es que enseñó han a muchas niñas que querer ser es importante Quiero ser como dar ese discurso delante de sus compañeras pues me parece que lo he aprendido de esta peli

Voz 1995 41:21 no no está mal un es un buen aprendizaje y la competitividad hay algo de la compañía no

Voz 1457 41:27 no odio lo que haya que ir a ver ahora a los niños a jugar al fútbol el sábado por la mañana mi hija era muy mala jugando al baloncesto yo fui una sola vez y una Profés una madre que era juez llamó hijo puta al árbitro yo dije yo no quiero volver la hija mi hija lo siento mucho no eres Gasol yo no me venían a ver a jugar a las canicas osea que yo no voy a volver a ver estas cosas ir a película de Fernando Colomo llamada rivales enseñó lo malo que puede ser lo del equipo

Voz 2 41:58 ese chaval

Voz 32 42:02 equivocas

Voz 1457 42:02 eh vamos muy le vamos a machacar un equipo catalán yo soy apátrida no me identifico el odio que se relacione fútbol y política no no no pues esto es lo perdido en el fútbol y por último vamos a acabar en todo lo alto maravilloso y Nick Hornby que es un gran futbolero un gran escritor ir escribió el bueno la novela y fuera de juego de mí novecientos noventa y siete es un chico Colin Firth muy joven que es un peso sadismo del Arsenal y su novia que es profesora de literatura y ahí pues también sentí que el fútbol cuenta muchas más cosas que que el fútbol

Voz 42 42:44 del teatro y el punto del islamismo sabe usted pues no el susto

Voz 1457 43:10 yo no he estado nunca en un estadio nunca he visto un partido de fútbol pero vamos vamos

Voz 1995 43:16 hace un reportaje de miedo

Voz 1457 43:19 me María Guerra por el relleno o bien y es alguien que no entiende nada

Voz 1995 43:24 Nos vamos Valle no vamos con el sábado por eso ocurre algo que vamos a ir desde luego que sí

Voz 1457 43:29 pero palco yo no quiero para ricos yo quiero

Voz 1995 43:32 crees que no van a dejar entrar en el palco María tú contigo

Voz 1457 43:34 lo que si te gusta el otro día una foto con los planetas

Voz 1995 43:37 así los planetas Chris iba a canasta

Voz 1457 43:40 vamos nosotros la infantería viajera

Voz 1995 43:42 diez y cuarenta y tres minutos hora menos en Canarias se puede aprender mucho del fútbol sin que te guste el fruto mira que va este buena cosa pues si es ese

Voz 33 43:52 hoy por hoy Antoni Garrido

Voz 6 43:57 este verano que un buen chapuzón Hipercor te lo pone fácil porque ahora tienes toda una piscina portátil sólo ciento noventa y nueve euros

Voz 32 44:39 la tormenta señoras señores noticia de última hora que el seleccionador Julen Lopetegui será el nuevo entrenador del Real Madrid el primer equipo del Real Madrid tras la marcha de San

Voz 2 44:54 nacional pero este viernes una hora menos en Canarias desde el estadio Olímpico de estadía por partida

Voz 12 45:18 guerrilla

Voz 52 49:08 lo cierto es que estas últimas semanas

Voz 1995 49:10 francamente no envidia ambos la agenda informativa de ningún país en ningún sitio pasan tantas cosas como aquí visitaremos pueblos tranquilos lugar estrenos dónde sentarse a crecer la hierba países en los que llevan meses incluso años con el mismo presidente el mismo seleccionador de fútbol el mismo ministro de Cultura

Voz 52 49:29 vamos

Voz 1995 49:30 la plácida Londres que comparado con lo nuestro últimamente la capital del mundo que habla inglés donde se encuentra en muy buenos días

Voz 45 49:39 soleado sequías soleado

Voz 1995 49:41 pero voy a mirar la temperatura que también es Londres ahora mismo luego ganamos aquí en Madrid Londres diecisiete grados en estos momentos y cielos buenos no está nada mal

Voz 45 49:51 no no no hay nubes siquiera muy bien no una belleza del día que en Miami

Voz 1995 49:56 ya saben ustedes la capital del mundo actual español como siempre Marcela Sarmiento muy buenos días

Voz 1419 50:01 qué tal buenos días actos aquí muchísima lluvia en este verano mucho calor mucha lluvia yo creo que si te ganamos en titulares Toni Garrido Estados Unidos es Rey en titula

Voz 1995 50:12 sí bueno ayer lo que pasa es que últimamente en España que de egos ha llegado a los ecos de de todo lo que está ocurriendo en nuestro país la última hora es que Maxine Huerta del ex ministro de Cultura esta mañana cero su cuenta en Twitter que ver según la fuente oficial para muchos buen lugar donde vomitar de una forma muy constante de todo lo que ha ocurrido en España que es lo que más se ha hecho notar lo ve de Lopetegui de qué es lo que más se ha hecho notar en Londres por ejemplo Emma

Voz 46 50:37 en Londres definitivamente lo del entrenador de la selección a que todo el mundo impresionado dicen que que tenemos muy poca paciente que dicen que nos enfadamos muy rápido y reaccionamos muy rápido están están haciéndose y les parece como increíble pues pues que haya sido sustituido con tan poquísimo tiempo eso es lo que más eco tiene de todo lo que está pasando en España que están pasando muchas cosas

Voz 1995 51:03 sí porque bueno de faltan horas para que Urdangarin el cuñado del Rey el marido de la hermana del Rey ingresen en prisión que es cuáles son los ecos que llegan a a Miami Marcela

Voz 1419 51:13 el tema del Aquarius quizás el tema de del Aquarius de la llegada de todos estos náufragos a Valencia la llegada de toda esta ayuda humanitaria por supuesto lo que ha generado esa decisión en está en en España pues tiene repercusiones con el tema migratorio digamos mediáticamente hablando en Estados Unidos nosotros también tenemos un tema migratorio en este momento en la frontera muy difícil Tony con la separación de menores de edad de sus padres en plena frontera es un debate muy grande en Estados Unidos

Voz 1995 51:44 el un debate además que es consta ante nosotros lo percibimos e informa de exabrupto del presidente pero lo cierto es que es un tema que se vive día a día y que cada día forma parte de la actualidad de de la información

Voz 1419 51:56 sí sobre todo porque en la frontera en este momento cómo se están viviendo esas separaciones esas interrupción

Voz 1457 52:04 a es familiares entre los niños los jóvenes

Voz 1419 52:06 a sus padres que son separados según algunas denuncias de manera muy abrupta está generando mucha controversia de que no es posible que estas patrullas separen a los menores de edad incluso muchos de ellos que están siendo alimentados por sus madres para tenerlos en estos lugares de reclusión mientras se define el futuro de sus padres está muy complicado y hay un tema de derechos humanos que tiene a todo el mundo alerta

Voz 1995 52:32 con motivo del Mundial en Inglaterra Emma lo publica hoy el Mirror que no es que sea el periódico más señala el mundo pero dice que algunos sindicatos británicos eh están pidiendo a a los jefes que sean algo más flexibles con sus trabajadores y los horarios durante la Copa de la Copa Mundial de fútbol para que puedan ver Ingla a Inglaterra mientras daba verá que después de unos años nefastos para el fútbol británico copa fina en cuanto a la Copa Mundial seguía con expectación como debe ser

Voz 46 53:00 cómo debe ser osea ahora los trabajadores no sólo tienen que hacer sus Cypress Hill que cada diez minutos paran para tomarse un té sino ahora también hay que acomodar para que puedan seguir a su selección IBI día que como sabéis el fútbol también es el Rey

Voz 1995 53:15 en Estados Unidos conseguido Mundial de fútbol es un país que además va a albergar en el dos mil veintiséis junto a México ya nada en esa candidatura conjunta la la Copa Mundial pero allí como Clemente como seguir Elia de imagino que en unas ciudades más que en otras y unos barrios más que en otros

Voz 1419 53:29 pues en todos los bares deportivos que aquí son

Voz 1457 53:33 bastante populares famosos me imagino