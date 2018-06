Hoy por Hoy (15/06/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 Carolina se servicios informativos

Voz 0325 00:11 son las once las diez en Canarias vamos a Barcelona el Parlament de Cataluña ha presentado ya la denuncia contra varios jueces del Tribunal Supremo entre ellos Pablo Llarena por no permitir a los diputados independentistas encarcelados ejercer sus derechos parlamentarios última hora Pau rumbo

Voz 0225 00:25 sí es una denuncia anunciada ayer presentada hoy formulada como dices contra el juez Pablo Llarena también contra los jueces de la Sala de Apelación del Supremo en esta denuncia no querella en un primer momento sólo de querella ha quedado rebajado a una denuncia se hable de la vulneración de los derechos políticos de los diputados propuestos para la presidencia de la Generalitat el reto se hace referencia a los intentos de investidura de Jordi Sánchez está por dos veces no se le permitió salir de la prisión también a Carles Puigdemont en este caso en el extranjero habrá que ver cómo reacciona la oposición a esta denuncia porque en su momento ya se quejaron de que los independentistas con estos gestos quieren utilizar el Parlament como bufete de abogados del separatismo

Voz 0325 01:05 el presidente catalán Quim Torra acaba de participar en un encuentro empresarial en La Seu d'Urgell en Lleida Torra ha insistido en abrir cuanto antes un proceso de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez siguiendo ese acto ha estado en verse Marc

Voz 3 01:15 ante empresarios quintos ha dicho que el Estado ha desconectado de nosotros en referencia a Cataluña que la respuesta a esta situación tendría que ser sentarse

Voz 1727 01:23 enviar a hablar a pactar y que para ellos son necesario las dos partes con aval a Eduardo española

Voz 4 01:29 oye cuanto antes el Gobierno quiera que nos sentemos en la mesa para hablar como dice la canción lo dejo todo ibamos a La Moncloa para hablar con la voluntad de que después de esta primera reunión haya una segunda

Voz 1727 01:42 la respuesta que dé primero erróneo y no tenemos hecha con Pedro Sánchez dice Torra y en todo caso entiende que de una primera reunión con el presidente del Gobierno español debe surgir una segunda para poner los puntos sobre las íes

Voz 0325 01:55 el Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos los datos sobre violencia machista referidos al primer trimestre del año desciende ligeramente el número de mujeres víctimas de malos tratos y aumentan las condenas y las medidas de protección Mariola aludido

Voz 0259 02:08 menos denuncias y menos víctimas registradas es el dato más destacado de este informe el número de denuncias ha bajado más de un dos por ciento después de una sostenida tendencia al alza desde hace más de un año en enero febrero y marzo se presentaron ante los juzgados treinta y nueve mil quinientas son unas cuatrocientas cuarenta cada día han descendido las denuncias presentadas directamente por la mujer maltratada y hay que destacar el aumento de las interpuestas por los familiares por las familias hasta el dos y medio por ciento Aún así este porcentaje sigue siendo bajísimo por lo demás hay menos solicitudes de órdenes protección de protección más concesiones de esa medida por parte de los jueces

Voz 0325 02:45 en Nicaragua continúa la violencia en varias ciudades del país a pocas horas de que hoy se reanude el diálogo nacional después de que ayer se desarrollará una huelga general de veinticuatro horas desde que se inició la protesta social social contra las políticas del presidente Daniel Ortega el pasado dieciocho de abril al menos ciento cincuenta y seis personas han muerto durante la represión

Voz 0137 03:02 las once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1275 03:06 carriles el Madrid en Madrid y metro recurrió con pintura grumos a los elementos con amianto que fueron detectados en las redes urbano en dos mil tres Así lo acaba de explicar en la comisión de la Asamblea que investiga la presencia de este material el que fuera gerente de prevención laboral por aquel entonces Pablo Arranz que además ha reconocido que nadie verificó si esas medidas que aplicaron cumplían con la legislación europea para retirar el amianto

Voz 5 03:28 podemos hacer alguna cosa para que si no podemos eliminar el amianto por lo menos el amianto no esté presente en los trabajos de mantenimiento de del de los apaga chispas y me dijeron bueno hay un material que es un aislante que tiene bastante entidad que se trata de una pintura acres grumos ha

Voz 0477 03:47 edificado en el cumplimiento de esas

Voz 6 03:49 a medida no señor Barroso hablaron con los jueces pues entonces yo no yo desde luego no

Voz 7 03:55 no que media arrancan los paros en Metro

Voz 1275 03:57 nada de protestas precisamente por el asunto de la miento van a mantener hasta las dos y media de la tarde la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal especializada en el robo de coches de lujo en la Comunidad hay doce detenidos hasta ahora la Comandancia de Tráfico está ampliando los detalles Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:12 hola buenos días agentes de la unidad de investigación de la Guardia Civil de Tráfico en Madrid han detenido a doce personas que integraban presuntamente una organización criminal especializada en la sustracción de vehículos del sector premium el sector de lujo concretamente automóviles de varias marcas alemanas hasta sesenta vehículos han sido sustraídos en los últimos dos meses en la región vehículos que habitualmente eran desgastados vendidos en piezas en el mercado negro hay ciudadanos españoles búlgaros polacos también paquistaníes entre los arrestados que solían trabajar por encargo a través de una red de garajes de la comunidad autónoma

Voz 7 04:50 XXII grado estaremos a esta hora de la mañana en la Gran Vía

Voz 0325 05:01 con la vista puesta de la selección española nos vamos a Rusia ultima hora del Mundial con Francisco José Delgado

Voz 8 05:07 mundial dos mil dieciocho

Voz 0699 05:11 saludos desde Moscú como dices hoy es el día a las ocho de la tarde juega nuestra selección contra Portugal el primer partido del Mundial tras cuarenta y ocho horas de sobresaltos en el banquillo que han llegado a cambio de seleccionador ya todo queda atrás ollas hablará de lo que nos gusta el deporte fútbol Última hora

Voz 0231 05:25 España Anne-Sophie Antón Meana buenos días qué tal buenos días luce el sol aquí en la ciudad de Sochi aumente la temperatura a medida que se acerca la hora del encuentro y los jugadores tienen la sensación de que Fernando Hierro va a repetir el mismo equipo que ensayó ayer en el Estadio Olímpico es decir la alineación que tenía en mente Julen Lopetegui con David De Gea en la portería Nacho Ramos Piqué Jordi Alba en la defensa por delante Busquets Koke y arriba Iniesta Silva Isco y el delantero Diego Costa es la del viajero desde las seis y media contamos

Voz 0699 05:56 Antena de la SER en Carrusel en una jornada que tiene dos partidos más análisis Bruno Alemany

Voz 0301 06:00 qué tal buenos días menú interesante para el día dos del Mundial de Rusia dos mil dieciocho a las dos de la tarde en el Ekaterimburgo arena segundo partido del Grupo A se enfrentan de Egipto y Uruguay con Salah como titular en el otro partido del grupo en el grupo de España en este caso de San Petersburgo a las cinco de la tarde en Marruecos Irán barrocos vuelve a un Mundial veinte años después de su última aparición y lo hace bastante preparada por lo que hace referencia a Irán una versión bastante más defensiva con Queiroz en el banquillo

Voz 0699 06:30 te no son los datos del día próxima cita con la información de del Mundial a las doce de la mañana ya en cualquier momento que haya noticia con los enviados especiales de la Cadena Ser

Voz 0237 06:59 te vamos todos los los viernes lo que pasa es que yo creo que es un poco pronto que está cocinando sí que estará cocinando David de Jorge en ese momento si él viene dentro un rato y hablamos de cosas de comer fantástica siempre pero vamos a llamar a David de Jorge cuántas lejos

Voz 11 07:18 pero cree que es nuestro cocinero nuestro hombre los fogones

Voz 12 07:26 sí mire le llevamos de Telepizza buenos días

Voz 13 07:30 bueno es que la lo que está lo hablamos

Voz 14 07:33 de estamos llamando en directo yo sé que tú sección viene más tarde en un como hay media más o menos un poquito más

Voz 7 07:40 pero como siempre cuando te llamamos nos dice

Voz 14 07:42 no es que estaba preparando un no sé qué Un

Voz 7 07:45 que esta preparador hasta cocinando

Voz 13 07:48 en broma que no vistas en directo la

Voz 7 07:50 en la radio que estás cocinando

Voz 13 07:53 ahora mismo tomas de parar pero sí

Voz 0237 07:59 era estás haciendo un sufrir que que le pones al sofrito

Voz 13 08:03 te voy a Oliva tengo una cimas aquí preparaba en verano ahora que estoy aquí en plena faena

Voz 0237 08:12 y los y los chipirones a los a los chipirones les haces algo o no solamente los corta los metros

Voz 13 08:22 hombre no es fácil hizo les mantengo siempre la piel en la piel decidieron empezó a bordo que la gente me quita la pena o chipirones a los clientes que es la piel luego los trofeo los con un poquito de un poquito esa ya una cosita mañana para suelen jugar se quedan pegados a las gradas hasta positivamente impresionada me unos cincuenta minutos

Voz 0237 08:47 ah vale pero luego los metes en lo metes en las salsas que no les hace caso

Voz 13 08:50 claro que tiene el último siempre de brandy para subirle cursillo la saciedad

Voz 0237 08:59 las queríamos contigo el de la cosa baratas de que llegan los productos de temporada en el supermercado más ahí cosas extraordinarias el arma ya que es caro

Voz 13 09:08 bueno pues no sé si hiciera persona de jugaba volvió así bastante Mali rozo que manirroto pero bueno venga supermercados yo creo que se pueden encontrar a cualquier precio digo yo que

Voz 0237 09:18 bueno luego luego hablamos de eso sigue con el sofrito de un rato hablamos cuelga beso lo hablamos con David de Jorge once minutos hasta ahora una hora menos en Canarias escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 15 09:33 Toni Garrido la Cadena Ser

Voz 0137 13:04 los deseos nos mantienen vivos es gracias a ellos que no perdemos nunca las ganas de vivir

Voz 30 13:10 inspirado en estos sueños ha explicado tres deseos esta semana

Voz 0137 13:13 la al teatro Español teatro creo

Voz 31 13:16 que habla de nuestra sociedad habla de estas inquietudes para mí yo en estos momentos se olvida estoy única exclusivamente por la emoción pero pero creo que a partir del corazón se abren las mentes yo creo que hay que llegar al corazón su directora

Voz 0137 13:31 mística Carme Portaceli ha impulsado este proyecto donde cuarenta artistas con diversidad funcional provenientes de seis países Argelia España Francia Italia Portugal y Marruecos se han reunido durante varias semanas para trabajar en la creación de tres deseos un programa destinado a descubrir la riqueza de un mundo a menudo escondido el de las personas con discapacidad o mejor el de las personas con distó

Voz 32 13:54 esta capacidad Antonio Álamo que ha firmado la dramaturgia que parte de las Mil y una noches de los deseos de los actores ha llevado esta semana la obra escena Illa Moraleja no ha vuelto a enseñar a conformarnos con lo que tenemos

Voz 33 14:09 Ramón tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 34 14:25 pues si con el voto el viernes por igual

Voz 13 14:28 no vamos yo ahí lo dejo

Voz 8 14:30 sólo noventa millones de euros pueden devolver este viernes bote de noventa millones con el euro ya volteado y además un segundo premio de veintitrés millones de euros millones para dar

Voz 2 14:44 a ustedes

Voz 0237 14:47 en las todos los años hablamos de ello que la lista Forbes la revista Forbes elaboró una serie de listas siempre llama la atención la lista de los más ricos se apodera nuestra atención una

Voz 35 14:58 hasta al año pero lo más interesante de más interesante de las listas que publican no es esa es la de las personas más creativas porque el dinero se gasta las ideas

Voz 10 15:08 no

Voz 0237 15:11 me Fernández Vidal

Voz 11 15:12 es según Forbes la mente más creativa de este país Sonia muy buenos días buenos días

Voz 7 15:20 tú crees que si nos podría pegar algo enhorabuena tú crees que esto se nos podría pegar agua nosotros la verdad es que no sé ni siquiera a mí ese título se que imagínate pero es la persona más creativa de España

Voz 0137 15:34 hombre peso que juego con juego con ventaja eh también hay que reconocer que el hecho de que precisamente yo trato un tema tan apasionante de la ciencia como es la física cuántica probablemente ayude y mucho

Voz 0237 15:45 porque ahí necesitas imaginación no lo que no nos damos cuenta veces cuando miramos a ciencia es que la ciencia requiere de altísimas dosis de imaginación

Voz 0137 15:53 bueno ahora totalmente nos la imaginación sino también creatividad al fin y al cabo cuando hacemos investigación Dios empleo con lo compara como si fuésemos exploradores no porque al final estamos recorriendo territorios en la que nunca jamás imaginaros si hay algo más creativo que esta

Voz 0237 16:10 bueno como este te avisan te piden permiso día me dicen Sonia sido usted galardonada como una persona más creativa con cómo va el tema

Voz 0137 16:18 la verdad es que me enteré por whatsapp porque me lo dijo un amigo y le dije no te confundido porque no soy suyo y entonces me mandarle enlace fue como fue fue como me enteré pues

Voz 0237 16:28 pues bien pero está bien de las cosas que pueden decir de uno está está bien anda

Voz 0137 16:31 de totalmente imagínate qué qué gran honor poder estar en una lista de las revise tan reconocida como Forbes además como bien decías precisamente esta característica que pienso que es mucho más valiosa que que cualquier otra

Voz 7 16:43 hombre a ver qué Sonia si sales en la OTAN tampoco estarían en los primeros no te digo una mariscada

Voz 2 16:54 no nombre crear empleo

Voz 0237 16:56 los diez primeros estar en todas las listas latin jazz buena se inste bueno muchos ustedes ya seguro que conocen a Sonia Fernández Vidal es la autora de la puerta de los cerrojos una novena juvenil que ha vendido más de doscientos cincuenta mil ejemplares que se ha traducido a doce idiomas para los que no conozcan su fenómeno sepan que es una novela de fantasía con un superhéroe cornada pero con la peculiaridad de que esta novela explica física cuántica que parece poco pero explicar con una novela física que leas del IPE los adultos resulta apasionante ahora publica la segunda parte de lo que será la trilogía la senda de las cuatro fuerzas y lo va a hacer en en destino Sonia tiene mucho mérito explicar a través de una novela la física

Voz 0137 17:43 bueno la verdad es que la idea surgió hace unos años pero para mí surgió de manera muy espontánea porque al fin y al cabo la física cuántica nos describe una realidad de nuestro universo que es totalmente fascinante no de repente los científicos en mil novecientos imaginado se ni de un universo muy ordenado que parecía una máquina gigante cuándo empezarán a estudiar la esencia de la materia y las descubrir las partículas fundamentales que en las partículas más que ellas incluso que los átomos descubrieron que estas partículas pues atravesaban paredes están en dos sitios simultáneamente podían tele portarse bueno una serie de fenómenos que coincidiría conmigo que parece más de una novela de ciencia ficción de fantasía que que de físico de y por lo tanto para mí bueno

Voz 0477 18:24 yo llego con más de manera espontánea dije bueno pues

Voz 0137 18:27 si hay que hacer algo de divulgación sobre este tema que además da tanto miedo Toni verdad que estáis conmigo que cuando Adrián dice física cuántica

Voz 0237 18:35 ah sí hay tres mal hola qué tal quede dedica

Voz 7 18:41 si no es el mejor argumento para ligar una noche de sábado no en estas aplicaciones

Voz 0237 18:45 hora de Delhi goteo eh

Voz 7 18:49 toca física que te vas a Cuba Juan como es imposible que va a estar así así nombró subastado por de un amigo de un amigo tuyo tonto mucho más bueno viajó ha viajado mucho ha trabajado en el CERN en Ginebra el sitio se recuerda ustedes que íbamos a provocar un nuevo agujero negro donde el mundo pues eso

Voz 0237 19:09 ahí ha trabajado Sony rebajara el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos es socia fundadora de una consultora tecnológica e has escrito y a cinco libras y es doctora en óptica información cuántica por la Autónoma de Barcelona que es realmente tiempo tiempo o lo que sí te tiempo Notes obra

Voz 0137 19:25 bueno la verdad es que yo entiendo

Voz 7 19:28 música cuántica el tiempo divas más pero yo pienso que estas

Voz 0137 19:30 porque te como la teoría de la relatividad de Einstein No contra más rápido te mueves más despacio pasa el tiempo pues si fuese que cuantas más cosas haces sucede esa magia de la vida que parece que más tiempo te da hacerlo

Voz 0237 19:40 todo esto sirve fija de acabas de explicar la actualidad de este país en los últimos meses sin querer cuanto más rápido te mueves más despacio pasa el tiempo esto sirve para lo de la moción de censura

Voz 7 19:58 lo del ministro porque estás en la lista son ya pero tú con la creatividad la creatividad es un recurso el recurso se puede perder te da miedo perder este recurso

Voz 0137 20:08 se juegue pensó que la que todos nacemos con creatividad el otro día leía con niño de cuatro años hacia una media de cuatrocientos setenta y tres preguntas al día seguramente el que tenga un Renault cuajo los habrá habrá vivido yo pienso que lo que sucede con la creatividad es que se sumerge simplemente no sino sino la trabajamos final nacemos como investigadores de silbidos que lo preguntamos absolutamente todo lema está quizás en el sistema educativo precisamente que nos va minando esas salas yo pensé que simplemente que volver a dejar que esas aguas vuelvan a Flaubert es lo único que hay que hacer

Voz 0237 20:40 hablando precisamente de ese con todos los cambios que estamos viviendo en este país hace muy pocos días en el diario El País afirmaba es que estamos a las puertas de una segunda revolución tecnológica la de los ordenadores cuánticos eh esto lo tienes que explicar despacito porque vamos muy rápido yo esto tienes que explicarlo muy despacito en qué consiste esas

Voz 0137 20:58 bueno básicamente sabes que los ordenadores que tenemos hoy en día pues funcionan con un a con algoritmos a base de Vic es básicamente un uno y un cero pasa corriente a uno pasa corriente de esta manera se pueden hacer todos los algoritmos nuestro ordenador pues hacen toda la computación sin embargo en física cuántica a las partículas se comportando una manera peculiar como decíamos antes y pueden estar en dos sitios simultáneamente eso sí lo pasamos a los ordenadores tendríamos la característica de que esté pasando unos pasando corría ante a la vez por tanto en vez de unos o cero tendríamos unos y ceros simultáneamente esto para ponerle un poquito más que nos hagamos más una idea es como si tuviesen somos un ordenador trabajando en múltiples universos en paralelo por lo tanto teniendo una computación muchísimo muchísimo más elevada que un solo ordenador

Voz 0237 21:50 sí que lo has intenta y que ha expuesto todo tu empeño en explicarnos

Voz 7 21:58 pero seguirá sacada al y dos chavales originó en aras de bobo

Voz 0137 22:02 tienes que seguir escribiendo creo que es importante saber que todos los protocolos por ejemplo de cripta ción de los bancos o cuando ponemos cosas por Internet en el momento en el que el ordenador cuántico despedidos de toda esa confidencialidad porque no Skaar Dd2 un ordenador cuántico será capaz

Voz 36 22:22 de descifrar todos estos códigos encriptados

Voz 0237 22:26 y es que esta semana leía que Facebook anota por donde solamente anota nuestros datos lo que hacemos sino también es capaz de registrar los movimientos del ratón para ver qué cosas no siempre están de la pantalla pesar ante estas Eric siquiera tenemos que darle a Cilic todo esto vinos por favor Sonia tú que estás al cabo de la calle dinos que esto va a ser bueno y nos va a venir bien Iker

Voz 7 22:48 va a beneficiar la humanidad hace poco sino Hadiza no se imaginó Sonia en este momento apagamos

Voz 0137 22:54 sistema a un zulo en los escondemos

Voz 7 22:56 esto es realmente es positivo que la agencia

Voz 0137 22:59 igual que los avances tecnológicos en sí mismo no son buenos o malos sino es lo que los los hechos humanos decidimos hacer con ello lo que me preocupa no son en sí estos avances tecnológicos sino que es si os fijáis cada vez hay avances más rápidos no sólo en en la era digital sino también en medicina etcétera etcétera pero a la vez desconocimiento vez más fuerte de la sociedad de cómo funciona en estos avances tecnológicos para mis esta mezcla de desconocimiento ignorancia de cómo funcionan estas tecnologías de de parte de la de la población estos grandes avances lo que me parece una mezcla explosiva porque alguien va a tener que tomar decisiones un futuro sobre todas estas cosas si nosotros no podemos tener una una tomar una decisión informada alguien tomara las decisiones por nosotros y eso siempre es algo peligroso

Voz 0237 23:46 sí eso cada vez que cada vez que ha ocurrido la historia nos trae precisamente cosas cosas buenas es difícil hacer entender a los oyentes lo que enganchan tus novelas porque son para jóvenes pero no es verdad da igual la edad que uno tenga basta con tener un poco de curiosidad para interesarse en las novelas de Sonia

Voz 0137 24:05 yo siempre digo que es para niños de nueve a noventa y nueve años

Voz 0237 24:08 mínimo Nine Guitar seducir les haciendo lo que lo que hace soñó con los actores a base de enigmas éste es el primero que en ese libro vamos a poner la radio esto sí y esto es invencible Sonia nosotros tenemos música de enigma

Voz 11 24:23 no

Voz 0237 24:25 voy a leer un fragmento

Voz 11 24:28 imaginemos una calle por la que circulan en coche oscuro todas las farolas de la calle están apagadas no hay resplandor de ninguna casa vi luz proveniente de los escaparates de repente Gato negro cruza por delante del coche sin embargo el conductor frena tiempo antes de atropellar como con seguido Bernini eso yo me pasa es que uno no era notar la solución entonces sin precisar Luisa solución salir

Voz 0137 24:58 no dejamos pensar a los oyentes les les pero ya la que vivió en directo bueno pues precisamente estos enigmas son de pensamiento lateral que es precisamente para hacer un poquito de gimnasia neuronal no dar las cosas por asumidas que sonó de los problemas cuando alguien se enfrenta la ciencia tú tiene que estar abierto a todas las a todas las posibilidades y en este caso nadie nos ha dicho que fuese de noche por lo tanto el conductor del coche ve perfectamente el gato frena a tiempo

Voz 7 25:27 empresas y ahí es nada es que logrará dice yo lo TS rabia porque he dicho lo has dicho no las dicho nombre no yo no hablo visto que crea yo quería no lo Sonia es

Voz 0237 25:43 pensamiento laterales que es la forma de enseñar a los jóvenes y no tan jóvenes insisto que a veces pensamos de forma muy directa y que en los entornos en los lados está las ideas más brillantes esta persona más creativa de este país Sonia Fernández Vidal es física es divulgadores escritoras empresaria es uno no es la persona más creativa en este año en Forbes Si bueno pues cualquiera Home pues cualquier partícula que entre la órbita gravitatoria de Sonia se va a dar cuenta de de esto suponía eh cuando aparece la tercera parte

Voz 0137 26:16 pues la tercera parte el año que viene o a principios del dos mil veinte

Voz 7 26:19 ya ya lo sé que no da tiempo así estaba esa vía segunda un verdadero placer te llamaremos mucho

Voz 0237 26:27 soy muchas veces porque es mi placer una gozada hablar contigo muchísimas gracias un placer Benito y enhorabuena

Voz 2 32:47 la que esta noche a partir de las ocho

Voz 0237 32:51 puta España nada menos que contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y la ausencia fantasmal de Julen Lopetegui Antón Meana en Sochi muy buenos días Yola la imagen que tengo de Sochi es la de los Juegos Olímpicos

Voz 11 33:06 todo precioso todo maravilloso Todó nos avenidas esa ciudad como es Antón

Voz 0231 33:14 pues mira la verdad que por no el arte no estamos ni en Sochi estamos en la zona del estadio olímpico de Sochi que está a treinta kilómetros del centro de la ciudad estamos en At leer estamos ahora mismo en frente del estadio donde va a jugar España debajo de una montaña rusa es un parque de atracciones tal cual tengo una noria adelante un parque de atracciones enorme con eso con una montaña rusa que hace bastante ruido cuando se pone a funcionar los prueba

Voz 7 33:37 dado que parece

Voz 0231 33:38 no todavía estaba quería hacer la conexión desde dentro pero me decía Antón que igual fallaba al igual fallaba la conexión y que mejor la hiciera desde abajo pero eso un parque temático en mitad de una zona turística y el estadio de fondo para intentar llegar lo antes posible al campo

Voz 0237 33:54 vale entonces confirmamos la idea de todas

Voz 0231 33:56 hay gente que cree que bueno que suerte te vas a Rusia

Voz 0237 33:59 vas a disfrutar y confiamos la idea de que la vida de un corresponsal que la vida de un enviado especial

Voz 7 34:05 poco más arrastrada de lo que pasa en Rusia bajo una montaña rusa tiene su sí sí sí sí

Voz 0231 34:11 tiene tiene su encanto allí lo llaman Montaño la voz no veáis bosques y montaña sin rusa al centro de que sí que sí que es verdad que los mundiales vas cambiando de ciudad y a veces hay un poco de lío pero realmente es un lujo estar aquí estamos rodeados de oyentes de Hoy por hoy un padre y un hijo Ernesto de Cádiz con la camiseta la selección que están aquí debajo de la montaña rusa qué tal Ernesto hijo buenos días muy bien muy buenos días así al fútbol a la montaña rusa eh esperemos que haya fútbol fútbol estoy muy ilusionado y nada esperando da con toda la hora para que llegue el partido ya aquí su padre Tony Ernesto que me decía que él cree que España a pesar del lío de Lopetegui todo con el equipo que tiene Ernesto padre buenos días está esto para ganar el Mundial no

Voz 0509 34:54 seguro que Si bueno día yo creo que sí que a pesar que los futbolistas son profesionales saben lo que tienen que hacer vienen con la ilusión de ganar y ganamos

Voz 0237 35:03 Ernest a la gente a hombre me ellos me oyen Antón

Voz 7 35:08 si te escuchan esto parecen en estos encantado ver de saludaron como habéis dejado porque desde Cádiz a Sochi hoy un un ratito

Voz 0509 35:15 sí gracias igualmente eh mira llegamos salimos desde cada día a las cinco y media hicimos en coche hasta hasta el aeropuerto de allí me acogimos el el vuelo hasta hasta aquí hasta Sochi

Voz 7 35:28 lo que que en el mismo avión ya habéis tenido oportunidad para la ciudad

Voz 0509 35:33 si esta mañana hemos cruzado una vuelta por aquí por la ciudad y la verdad es que es impresionante demostrado también en la playa refrescando en un poco y ahora estamos dando una vuelta por aquí por el como te dice tu compañero por el por el centro este y hay unos jugamos para las entra debe regresar

Voz 0237 35:50 bueno Ernesto ganamos el Mundial entonces no

Voz 0509 35:53 yo no sé si ganan el Mundial el partido y a partir de ahí es coger moral ir

Voz 48 35:59 partido a partido pero no la de Germán no te cuadros con dijiste que ganábamos

Voz 0231 36:03 ya no

Voz 25 36:05 algo que no lo digiere aquel dialogan a Bourne

Voz 48 36:08 ahora voy a quedar yo mal aquí en Hoy por hoy para nada yo confío en que ganemos eso ya no no para llegar a ganar el Mundial lo primero tenemos que ganar hoy

Voz 0237 36:15 nada te esperamos Unión no este es el Malek estamos dando muy mal ejemplo todos unidos estamos todos de acuerdo todo todo el rato

Voz 0509 36:23 lo que sí le decía tu compañero por lo poco que nos hemos cruzado con la afición portuguesa ellos están más preocupados

Voz 0137 36:29 es otro seguro perfecto

Voz 0237 36:32 en líneas generales en esto que era un saludo

Voz 7 36:34 todos ocurre lo que ocurre que disfrutéis mucho de viaje ir con tu hijo aún mundiales una cosa buenísima que lo paséis muy bien

Voz 0509 36:42 la verdad es esa es la intención y sobre todo con ese ánimo venimos icono con convencido

Voz 8 36:48 desde que hoy prolegómeno ganamos ganamos el Mundial pues mejor todavía un saludo a todos saludo

Voz 7 36:54 Antonia Paso con mi hijo por si quiere saludar saludo pasan pasan

Voz 0231 36:58 está ya te escucha Ernesto y listo

Voz 0237 37:02 la suerte con tu padre el Mundial hombre eso seguro que muchos que no se están oyendo sienten envidia de la

Voz 0509 37:08 sí sí sí la verdad es un orgullo venir con mi padre vivir esta pericia los juntos va a hacer algo totalmente inolvidable la verdad

Voz 0237 37:16 eso es disfrutar mucho del partido de la ciudad del viaje y el uno del otro que eso siempre va eso siempre viene bien un abrazo muy grande mucha gracia igualmente gracias a instalado Antón después de todo lo que ha pasado estos días tuviese la gente porque verdad que escuchamos estoy Icomos que nos estamos justificando oye signo venga vamos no pasa nada tuviese la gente realmente caras ilusión

Voz 0231 37:38 mira yo veo a los jugadores más ilusionados de lo que pensaba pensé que iba a ser un SOC lo de Lopetegui es verdad que fueron unas horas muy convulsas pero ayer en el entrenamiento vía al equipo más relajado de lo que me esperaba bromeando ellos saben que jugando al fútbol son prácticamente los mejores del torneo con Brasil y con Alemania ya se han mentalizado de que tienen que reivindicarse delante de todo el fútbol así que la ilusión bah eso recuperando minuto a minuto soy bastante más optimista de lo que era hace cuarenta y ocho horas que pensé que volvíamos o en el tercer partido o en el cuarto

Voz 0237 38:08 bueno pues ojalá tenga razón Antón Meana el periodista que siempre está en nuestra once ideal ahí sí que no hay dudas muchísima satisfacción detectamos esta tarde a partir de las ocho recuerden Carrusel especial mundial con el partido entre España Portugal gracias Antonio un abrazo

Voz 0231 38:25 gracias Tony Eduardo y te echaba todos muchos seguidas

Voz 7 38:27 Nos

Voz 16 43:44 con veintiséis puntos cuatro rebotes trece asistencias una recuperación para terminar con treinta y siete de valoración su mejor marca personal

Voz 53 43:53 Play Basket Francisco José de la Cadena Ser punto com

Voz 8 44:02 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 39 44:06 el arroba hoy por hoy bien

Voz 2 44:09 en Hoy por hoy

Voz 0237 44:18 los cómo esos chipirones deberían estar en su punto sea David de Jorge muy buenos días de nuevo

Voz 7 44:24 días antes me habéis dejado eh cómo estáis vacilando ni voy a contar otra dijimos es David cocina todo el rato entonces generalmente cuando empieza su sección cero pues vengo que hacernos saqué obeso hemos dicho espérate vamos a llamarle hoy antes de dar la sorpresa que nos cuente que está cocinado a veces visto a lo largo de este quisiera por Dios pero le hemos dicho

Voz 0237 44:50 Telepizza

Voz 7 44:53 a las diez de la mañana osea que también bueno a lo mejor no ha sido buena idea de David de Jorge que te queremos mucho cómo está muy bien muy bien

Voz 0237 45:00 dos fenomenal ya al viernes fin de semana de fin de semana voy a cocinar

Voz 7 45:05 Kiki que me recomiendas este fin de semana que ya llegamos a los treinta grados en Madrid que que hace es poder visitar a tope oí dejarte llevar por lo que tenga me imagino que ahora mismo tan algunos bonitos tan algunos salmonetes este tipo de cosas tomate es que empieza ya la temporada de los buenos tomates los Pistons que las pistas en verano yo creo que es iluminan muchísimo más que al resto de la pista no no no muy fan es una textura

Voz 0477 45:33 pero yo no te gusta lo que está acumulando Río pues aquí ha visto menos cocinado un tomate en los típicos Arango ellos si esos murcianos no toma nota

Voz 0237 45:41 diecinueve con calabacín con calabacín cebolla

Voz 0477 45:43 a ese tipo de cosas final el piso también experimentar que no sea con el tomate casi todo visto muy hecho

Voz 0237 45:48 la verdad es que no me las sensaciones estuvieron comiendo en tres son líquido y sólido

Voz 0477 45:53 eh bueno

Voz 0237 45:55 eso sí tiene a mi me gusta pero eso ahora que eso

Voz 7 45:58 es que no saben su piden te da célibes eso hizo una merluza bastantes

Voz 0237 46:05 a la plancha con con cuscús

Voz 7 46:08 aunque no

Voz 0237 46:09 sí sí limpios sin más con aceite acompaña con aceite y un poquito de sal que bueno que bueno es el cuscús verdad Pagafantas ahora

Voz 7 46:17 está tan de moda la aquí no ha hecho estas cosas que están bien entre ofrece a un cuscús que es mucho más baratero es mucho más rico es muy muy resultón y a los niños les encanta eh suelen creo ver claro no hay dudas en el PSOE convocará un salón no sería como usted horno en serio muy serio con un poco de humos con un poco de humus que bueno no pero perdóname oye vaya vaya cenas no para un jueves pero sí

Voz 0237 46:41 de productos baratero es que tú eres de los que opina ya he dicho antes que es un poquito manirrotos

Voz 7 46:45 me había roto sí pero

Voz 0237 46:48 canciones yo estoy de acuerdo la frase que lo barato sale caro que a veces de porque parece más caridad a veces no es mejor

Voz 0477 46:55 me oficio hay productos baratos extraordinarios que están a precio de ganga mi afecte por ejemplo las lechugas tiernas del Norte esa escoró cantes que por un euro te iba secas una lechuga que alucina o la merluza o la pescadilla que también estadio llevan muchísimos años a un precio mucho más qué asequible no los pican Tones esos proyectos pequeños para hacer asados obispados que también están aún precios súper barato y luego bueno si vas a las bandas ya no te digo hay muchos vinos de maceración carbónicas que son una verdadera mina no yo que sé que puedo Eneas de Moha o murmuró nuestro este tipo de vinos que tres euritos te iba a ser una botella de vino que alucinar Bono

Voz 7 47:29 lo que los tiros por ahí no sí bueno esta semana

Voz 0237 47:32 pido una noticia que no se llama la atención si es que ni Jack Daniels Ny for predominio de eso según una encuesta de de una revista especializada en bebidas espirituosas el mejor whisky del mundo es de expire business es la revista The de desde el mejor whisky del mundo la marca blanca de Ali así sí

Voz 7 47:55 no no voy otra vez lo mismo Melián

Voz 0237 47:58 la revista The Spirit Wenders magacín ha determinado que el mejor whisky del mundo es el de Aldi marca blanca bailan

Voz 0477 48:04 no sabes qué pasa que las selecciones de vinos de las grandes superficies au de alcohol estas cosas suelen ser una caja de sorpresas yo creo que positiva hace referencia es porque muchas veces esos deparó lamentos los gestionan sumilleres que han trabajado en la hostelería hay que se refugió en el comercio en ese tipo de establecimientos Eleven muchísimo brillo a los botellazos así que yo creo que detrás de esas compras siempre hay gente que ha estado en la SER

Voz 0237 48:25 más de la de bastante sirviendo avino así Bono ahí los no sí pero nos deja a veces demasiadas veces nos dejamos llevar sólo por

Voz 7 48:33 el precio no sé si es cargo si cara no es bueno el jamón es caro

Voz 0237 48:37 es bueno ser vinos caro es bueno Uli hombre pues así de David

Voz 0477 48:43 sin duda sabes qué pasa que yo creo que eso igual pasa más a las grandes ciudades no los que ustedes un poco más a turbios por los semáforos los pasos de cebra entre otras cosas que este es un poco más desconectados de de la naturaleza de las cosas anormales yo creo que anda un poco en esa en esa alambre que es una Alhambra incómodo pero sin pisar la hierba viandas más un poco como en el medio no sé si rural pero en poblaciones más pequeñas Si hice relaciones con el comerciante una manera distinta yo creo que nuestra están atrapado por todo eso no

Voz 2 49:10 si tienes que cierta relación de extinción

Voz 0237 49:12 min ocurre a ver cuidado las necesidades también ocurre con el esa de la pescadería en la isla de no sé qué decir eso también ocurre tres ya que la relación por fin acaba siendo un poco distinta en muchos supermercados muchos supermercados la marca blanca bueno pues no solamente la barata que a veces la buena sí

Voz 0477 49:29 estoy de acuerdo mire yo siempre digo que para mí es importante confiarnos los proveedores y tenerlos como aliados que es a lo que yo llevo predicando mucho tiempo no porque yo creo que te hacen ahorrar dinero velan por tu bienestar y el de tu familia y yo muchas veces les pido por ejemplo eh te vas a reír pidió que que te pongo pues el filete que tú te comería o cuando voy a la pescadería leído a la cantera que me de el pescado que ella es escenario de esa noche no

Voz 0237 49:50 ahora yo me parece una buena técnica pero yo estoy convencido que yo ya no me siento de toda la vida he metido definió llego a casa me como lo que sea

Voz 0477 49:58 tú crees que no Jobs también gran pregunta que dice lo tú comes carne icono te dicen que si jode hay que confiar cuando dice que no come come bonito pues tiene que confiar no pero bueno yo creo que es madrugar y sobre todo que se parte en la plana o no para que volvamos al día siguiente y luego

Voz 7 50:13 a ver