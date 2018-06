Hoy por Hoy (15/06/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias hoy por hoy con Antonio Martín muy buenos días buenos días Toni día de nombramiento

Voz 0228 00:12 soy y en el segundo nivel del Gobierno el Consejo de Ministros está reunido hasta ahora se van a conocer los nombres de secretarios de Estado y también de delegados del Gobierno a esta hora la SER adelanta que Consuelo Rumí va a ser la secretaria de Estado de migraciones volver a ese cargo que ocupó ya bajo el mandato de Zapatero amplía Nicolás Castillo

Voz 1620 00:27 así según una vez a la Cadena Ser Rumí renuncia esta mañana su acta de concejal del Ayuntamiento de Almería para volver a la que fue su responsabilidad durante siete años con los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por esta figura con experiencia en la gestión entre otros del año récord de la llegada de personas formar nuestras costas en dos mil seis el año de los cayucos durante su presencia en el cargo se hizo también la última gran regularización de inmigrantes que permitió que más de medio millón de personas no tuviera sus permisos de residencia también en su etapa ser reformado tanto a la ley de asilo como la de Extranjería de una amplia experiencia sindical como diputada en el Congreso pasó por distintos cargos de los gobiernos Zapatero y ahora Sánchez apuesta por su veteranía su primer reto la gestión de la llegada del Aquarius hizo acogida humanitaria responsabilidades su deporte

Voz 0228 01:09 en esa llegada del Aquarius hoy como estaba contándonos también Nicolás en las últimas horas no se prevé que sea antes del el domingo por la mañana el Banco de España ha revisado al alza una décima su previsión de crecimiento de la economía española para el año que viene pero más allá de lo económico también aviso en lo político advierte de que la fragmentación en el Parlamento puede frenar reformas necesarias para la estabilidad informa Eva Vega

Voz 0605 01:30 la economía crecerá un dos coma cuatro por ciento en dos mil diecinueve una décima más de lo previsto pero el Banco de España advierte de riesgos en casa la actual fragmentación parlamentaria podría dificultar la implementación de reformas y ralentizar la reducción del endeudamiento público esto podría originar la desconfianza de los inversores además el supervisor advierte de que no excluye en un hipotético repunte de la incertidumbre por la situación política en Cataluña entre los riesgos que vienen de fuera señala a Estados Unidos y a un aumento del proteccionismo

Voz 0228 02:06 el actual ministro de Fomento José Luis Ábalos va a ser interrogado por el Partido Popular en el Senado a final de este mismo mes en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos Ábalos deberá contestar por la presunta financiación irregular del partido socialista en la Comunidad Valenciana formación de la que el fue dirigente también deberá acudir es el día veintisiete José Manuel Villegas para contestar sobre aspectos relacionados con las cuentas de ciudadanos Adrián Prado

Voz 0019 02:29 mientras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez el PP aprieta el acelerador de esta comisión que investiga las cuentas de los partidos políticos las de todo salvo las suyas ya que los populares han utilizado su mayoría en la Cámara Alta para quedarse al margen Ábalos y Villegas tendrán que comparecer el próximo día veintisiete en el caso del ministro de Fomento tendrá que dar cuenta de su etapa como dirigente del PSOE valenciano ya que entre dos mil y dos mil cuatro fue vicesecretario del partido y entre dos mil doce y dos mil diecisiete fue secretario general Villegas por su parte ha sido citado para aclarar cuestiones que los populares entienden que no

Voz 0228 02:58 zanjó el responsable de finanzas de Ciudadanos Carlos Cuadrado que ha comparecido en dos ocasiones en esta comisión un día antes el martes veintiséis de junio

Voz 0019 03:06 comparecerán la presidenta del PSOE y ex ministra de Medio

Voz 0228 03:09 entre Cristina Narbona y la ex ministra de Vivienda Beatriz Corredor el presidente del Parlament de Cataluña Arroyo tu renta presentado la denuncia ya anunciada contra varios jueces del Supremo entre ellos Pablo Llarena por considerar que esa detenido de modo ilegal a los ex dirigentes catalanes que están en varias prisiones hoy Junts per Cataluña ha apostado por no entrar en el debate sobre el posible acercamiento de esas personas a cárceles de Cataluña debate abierto esta semana por el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska Barcelona Paul

Voz 1258 03:34 la denuncia defiende que los políticos debieran haber sido puestos en libertad inmediatamente cuando salieron escogidos diputados por la inviolabilidad que tienen y por ahí se argumento acusación de detención ilegal contra los jueces para apuntalar la acusación de prevaricación se destaca por ejemplo que es encarcelar a Jordi Turull justo entre la primera y la segunda sesión de su propio pleno de investidura hizo el tercer delito de vulneración de derechos dice que la actuación del Supremo no perjudica sólo los políticos encarcelados sino todo el pueblo de Cataluña haya hay primeras reacciones el PSCL ha mandado una carta a tu REM pidiéndole que se los Red piense a los Comunes no les sacaban de convencer las formas recomiendan buscar soluciones a los problemas concretos son que están de acuerdo con trabajar para el acercamiento de los presos y desde Cataluña aplauden la medida escuchamos al portavoz Eduard Pujol

Voz 2 04:17 parece que el soberano y alguien dispuso a que no podía hacerlo así y por lo tanto lo más normal del mundo es esta denuncia

Voz 1258 04:27 qué celebramos que era la voz de actuar puso al portavoz de Junts per Catalunya que también ha pedido al Gobierno y al resto de partidos y su mensaje que se puede entender como dirigido especialmente a Esquerra y PDeCAT a no entrar en el barrizal textualmente de la discusión del acercamiento de los presos de esta formación en Cataluña sólo quiere discutir su liberación no tratar a esos políticos como mercancía ha dicho juzgado

Voz 0228 04:52 camino de las doce y cinco hoy hoy a las ocho de la tarde dejaremos hablado esta semana Revuelta la selección toca centrarse en el fútbol puro y duro porque debuta España última hora desde la Copa del Mundo en Rusia con Francisco José Delgado

Voz 3 05:26 hola qué tal muy buenas desde el hotel de concentración de la selección española aquí en Sochi un día un poquito nublado aunque caluroso a esta hora Fernando Hierro con sus asistentes prepara el partido y el once que va a jugar frente a Portugal no va a tocar casi nada ese triángulo mágico con Iniesta con Silva con Isco y en punta todo hace indicar que va a ser el hispano brasileño Diego Costa en el centro del campo al lado de Busquets debe de estar Koke aunque no está descartado ni mucho

Voz 1 05:52 menos Thiago la defensa lo habitual

Voz 3 05:55 con en este caso con la baja de Carvajal será Nacho Fernández Piqué Ramos Jordi Alba

Voz 0699 06:00 eso en España en Portugal Cristiano Ronaldo Guedes y Bernardo Silva se perfilan como su principal peligro si recordamos los lusos son actuales campeones de Europa no se fía nada de lo ocurrido en el banquillo español habla el seleccionador portugués

Voz 4 06:11 Pernando Castro Aspeña yoga si España juega así hace diez años que juega de la misma forma yo no espero ninguna sorpresa sinceramente no espero sorpresas lo importante es el equipo que juega hoy su estrategia y nada más que eso jugando

Voz 0699 06:26 de Fernando Santos es la cita del día que desde las seis y media contamos en la antena de la SER en Carrusel alavesa el grupo de España con el Irán Marruecos

Voz 5 06:33 en San Petersburgo a última hora desde ayer

Voz 1 06:35 Lluís Flaquer muy buenas muy buenas serán y Marruecos

Voz 1296 06:38 pero inédito en las fases finales de los Mundiales ambos equipos buscarán un triunfo que les permita tener opciones de este grupo B donde España y Portugal son claras candidatas a pasar a octavos los marroquíes vuelven a mundial veinte años después el madridista Rafa podría ser titular en el lateral mientras de la mano de Carlos Queiroz Irán encadena su segundo Mundial aferrado a su fiabilidad defensiva el partido lo pita el turco seguir hice juega a las cinco de la tarde en el San Petersburgo

Ana gracias Flagey próxima cita con la información del Mundial a la una de la tarde y en cualquier momento en que haya noticia con los enviados especiales de la Cadena Ser

Voz 2 07:28 el Mundial dos mil diez y once de nace con el Mundial

Voz 1995 07:36 las doce siete de momentos todo Tony gracias Antonio seguimos

Voz 0882 07:41 así en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 07:45 sí se ha hecho esperar pero ha llegado el momento de de engañarnos de todos los audios vídeos todas las porquerías van al teléfono móvil durante una semana en guasa

Voz 1 07:55 llega el Whatsapp

Voz 1995 08:00 Sergio Castro es el pastor que guía a los sonidos hasta la mismísima papelera de reciclaje muy buenos días

Voz 6 08:06 buenos días cómo me conoces todo Antoni Pastor is si los estuviéramos desgastando al

Voz 1 08:11 o sea el pastor

Voz 6 08:15 ya no diera más de si estuviera sufriendo las consecuencias esta sección porque es inimaginable que hace dos meses me hubiera pasado lo que pasó el viernes que el viernes terminó la sección mano yo voy por el pasillo es que no me he sentado y de repente llega a mi Whatsapp un comentario que me hace no hijo icono tu hijo sí que cuando mi hijo me hace un comentario que vamos a escuchar es para pensar

Voz 7 08:38 hay un gran

Voz 1 08:44 hombre claro entonces a más ahora mismo si existe así

Voz 1620 08:51 he visto esto no toman el cole ya te tengo formándose los servicios sociales

Voz 1 08:56 Spanair no acaba trabajando en la radio que es al revés un día que era este chico al frente más te cuesta pero no tiene una cláusula que traigas aquí utilicen para emocionar no si ahora claro que te digo yo hoy pues viene bronca pero bueno

Voz 6 09:11 en unos deje el chiquillo de sólo cinco años perdernos vamos a América Latina recién llegado un de nuestro grupo de gran realmente fascinante no tiene mucha ciencia yo creo pero tiene su lógica una mujer hablando de sexo es algo así no

Voz 1 09:24 verdad de sexo sí por la calle es algo así como

Voz 6 09:26 doctora Ochoa de por allí no sé muy bien dónde estoy

Voz 8 09:32 para mí fue estará amortizada ahora

Voz 9 09:36 el año de acuerdo cada hora yendo dando orar

Voz 10 09:45 de cada año por reprimir en

Voz 1 09:51 en tiene de todo Si bueno espero dice que el sexo oral es cada ahora porque el tienes oral lógico está aquí perdonen pero anual anual sigue es justamente para ande yo por eso digo es decir en las regiones lógica verdad semántica al menos mucha ciencia no tiene ya aluminio sesgo racista para vamos a borrar lo otra vez es el caso

Voz 6 10:16 vamos a irnos a Méjico están en plenas elecciones los candidatos claro tratan de arañar votos y los asesores tratan de que esos votos que ganan por la mañana no lo supieran en un mitin en un debate por la noche pero siempre hay desastres que no se pueden

Voz 11 10:28 el estar adelante por favor gracias mi compromiso es contigo como diputado local es erradicar la impunidad en Guanajuato creen las condiciones para que los honesto les vaya mal los corruptos les vayan

Voz 1 10:43 mal también vamos a poner todo el acento lo pones aquí termino de esta semana de aquí lo que vamos a escuchar otra vez porque es un reflejo de cómo la política dirigida nuestra vidas se lo va a pasar mal todo Kinski

Voz 11 11:03 adelante por favor gracias a mi compromiso es contigo como diputado local es de la impunidad en Guanajuato venga cree las condiciones para que

Voz 1 11:13 los honestos les vaya mal ya a los corruptos y les vaya mal también lo he visto no es difícil todas las condiciones para que a todo el mundo en pos

Voz 6 11:23 es fascinante porque para cuando luego llegan los recortes te dice el de Juana Juana cuarto ya te lo dije venga todo mal vamos a borrar pero en mi grupo de guasa hiere aprovechando todo esto educativo que demandó algo de dos mil catorce también México también elecciones ojo que este tipo después de decir lo que vamos a escuchar ganó las elecciones

Voz 12 11:41 a escribir llegado junto que a mi me gusta adquiera gusta me dinero ICOM a ello ICO Mato el error que el error que residencia sirve tiene pero he sido pero poquito porque es una vida adulta

Voz 1 12:04 sí sí bandido un poquito caro creo fíjate como ciudadano estas alturas un eslogan no haya para el digo aprobaremos pero poco a mí no me no está del todo mal yo no lo ganadores

Voz 13 12:18 el rock más incluso tampoco que mucho

Voz 1 12:20 pero el voto rompemos tengo por supuesto pero pero por favor el último vamos el último

Voz 6 12:29 no vamos a ver compañeros Taburete acaba de sacar un himno para animar a España

Voz 1 12:34 Taburete no saben si dijo de Bárcenas vale pues se dice la pasta para que la madre no tuviera que está en correcto dice

Voz 6 12:41 de mama voy a hacer también un himno de España que tenga un ratillo eso sí sí

Voz 1 12:45 dada la línea el árbol genealógico pues no sé qué es cómo salir de ella es fabuloso eh bueno bueno bueno a mi me encanta

Voz 2 13:23 hombre no sé lo que hago es que a mí la idea original de aquella murió llega cercanos

Voz 1995 13:29 a Sergio Ramos Murcia

Voz 2 13:32 llamarle loco pero creo que esta noche Palma

Voz 1 14:14 estabais de nuestro Twitter

Voz 2 14:16 la vía tus comentarios y opiniones

Voz 19 14:27 Rusia Rubén una tormenta señoras y señores noticias de última hora desde que es seleccionador Julen Lopetegui será el nuevo entrenador del Real Madrid el primer equipo del Real Madrid tras una marcha de sal

Voz 2 14:44 nacional pero este viernes una hora menos en Canarias desde el estadio olímpico de Sochi expedida por partida

Voz 20 15:08 Garrido lemas eh

Voz 21 15:11 ofertas de empleo a cambio de sexo con el jefe

Voz 22 15:14 hay anuncios que no son tan explícitos pero sí que en cambio te piden una determinada ropa o un determinado modelo de cuerpo que también estaba totalmente explotando o clasificando mejor dicho la imagen de la mujer para un beneficio económico

Voz 23 15:27 consecuencias de una violación diaria de haber sigo teniendo momentos de terror cuando me encuentra Solá en en un ascensor con alguien que no conozco puedo tener un momento de de de de terror pero de terror de no poder me Auvers testigo protegido

Voz 24 15:43 tiene varios tras lo ampliamos tridente no arrastraron por todo dormir cuando iban tanto dentro de esto mismo

Voz 25 15:52 Nos cosquillas y La Ventana ponemos Pozzi rostro a la información y a las estadísticas con Carles Francino detrás de cada noticia cada

Voz 1 16:05 al rato hay personas Cadena Ser

Voz 1 17:26 el sector industrial produce el veinticinco porción

Voz 2 18:33 Fuga cadenas

Voz 1995 18:36 y antes de acabar nos haremos algunas preguntas las que nos deja el día porque el Ayuntamiento de Madrid en lugar de altar un monumento en favor de los refugiados no les hace una residencia dadas las circunstancias no hubiera sido mejor titular al documental sobre Griezmann el lugar de la decisión la indecisión tener en cuenta la velocidad a la que se desarrollan los acontecimientos no debería estar ya Antonio Lobato presentando el telediario por ella alguna al no ser un alma caritativa algún emprendedor dispuesta a inventar la aplicación trullo Advisors para ayudar a elegir prisión a Iñaki Urdangarin y por último es técnicamente posible sería técnicamente posible utilizar la energía generada por los cabreos de Rafael Hernando para iluminar al menos un pueblo pequeño nos vamos volvemos el próximo lunes a partir de las seis de la mañana con hoy por pero este fin de semana desde esta tarde desde las cuatro tienen ustedes no la oportunidad de seguir intensamente todo lo que pase en este Mundial de fútbol gran programaciones fechas

Voz 2 19:36 en la Cadena SER sigue a favor noruegas a lunes