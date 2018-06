Hoy por Hoy (18/06/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:17 muy buenos días empezamos la semana con calor de verano y mirando a Colombia el país ha elegido esta madrugada al derechista Iván Duque como nuevo

Voz 2 00:25 ente nosotros lo que le hemos dicho a Colombia es que no vamos a hacer trizas los acuerdos pero a garantizar que la paz sea para todos los colombianos

Voz 1727 00:36 Duque promete respetar los acuerdos de paz que tanto ha criticado su partido aunque va a intentar reformar algunos aspectos se ha convertido en el presidente más votado de la historia de Colombia nunca nadie había conseguido más de diez millones trescientos mil votos junto a él estará Marta Lucía Ramírez que es la primera mujer que va a ocupar la vicepresidencia Duque vence con casi el cincuenta y cuatro por ciento de los votos al izquierdista Gustavo Petro que se ha quedado a doce puntos aunque con un resultado también histórico para la izquierda colombiana pero sin llegar al Gobierno es lunes es dieciocho de junio y aquí en España un nuevo crimen machista se cruzó ayer con la agenda migratoria con los planes del nuevo Gobierno hoy los vecinos de Guadamur tuna en Granada están convocados a mediodía las doce a una concentración por el asesinato de Josefa tenía cuarenta y tres años su marido está acusado de pegarle los tiros que acabaron con su vida el está detenido ya Icon y ya son catorce catorce de las mujeres asesinadas este año en nuestro país y acaba un fin de semana de trabajo muy intenso para los equipos de salvamento marítimo antes catado casi mil trescientas personas entre ellas los cientos cincuenta y dos que viajaban en un cayuco y que van a llegar a Canarias en las próximas horas Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:03 buenos días Pepa ya está todo listo para recibirlos en el puerto de Arguineguín en Gran Canaria los traslada a salvo el Guardamar Talía entre ellos hay al menos tres niños en la península anoche en torno a las diez y media salió del puerto de Valencia el último autobús para transportar a los migrantes del Aquarius a lugares

Voz 1727 02:19 euros y en Hoy por hoy Le hemos pedido a Sami Naïr que nos valore la respuesta de España la crisis del Aquarius el filósofo politólogo especialista movimientos migratorios pide que no se quede

Voz 3 02:31 lo en Un buen gesto respuesta andaban pidió nacido pero sin

Voz 0647 02:37 Ball

Voz 3 02:38 a su mensaje enviado a la Union Europea pero ahora en Kirkuk concretar este mensaje con propuestas sino no se quedara únicamente un mensaje simbólico

Voz 1727 02:49 Iñaki Urdangarin está a pocas horas de entrar en prisión hoy termina el plazo que le dio el juez para ingresar en la cárcel

Voz 0858 02:56 a medianoche la entrada en prisión va a acoger a los reyes en Texas una de sus etapas en la visita oficial a Estados Unidos desde allí la Casa Real evita añadir comentarios a ese respeto a las decisiones judiciales ella dijo Zarzuela tras conocerse la sentencia

Voz 1727 03:10 si la justicia tiene que decidir hoy si prorroga o no la prisión a los miembros de la manada

Voz 0858 03:15 los cinco jóvenes están pendientes de que se resuelvan los recursos a la sentencia en julio cumplirá dos años en prisión provisional el máximo que permite la ley y que puede ser prorrogado en casos excepcionales hoy los jueces tienen que decidir si es

Voz 1727 03:28 sí sí en la madrugada del sábado les sorprendió una bola de fuego en el cielo no se alarmen fue un trozo de asteroide que cruzó la provincia de Huelva y el Golfo de Cádiz

Voz 0858 03:38 viajaba sesenta y seis mil kilómetros por hora y se deshizo al chocar contra la atmósfera se vio desde buena parte del centro y el sur de España

Voz 1727 03:48 pudo verse precisamente porque por fin nos hemos librado de las nubes como vienen los próximos días Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 03:55 buenos días hasta mediados de semana tiempo plenamente veraniego en todo el país muchas horas de sol calor la segunda mitad de la semana en la mitad oeste de la península las tormentas pueden ir ganando protagonismo de momento sigue refrescando durante las noches pero menos que la semana pasada en breve la temperatura va subir esta tarde calor como ayer recordamos que ya alcanzamos los cuarenta grados en la provincia de Córdoba hoy ese va a repetir estos valores y muchas más poblaciones en gran parte de los valles del Tajo al Guadiana

Voz 1510 04:21 la Yell pueda adquirir en el resto del interior

Voz 0978 04:23 máximas alrededor de los treinta pasando de los treinta también en el Ebro y un poco más de fresco en el Cantábrico donde tendremos ratos de nubes pero también momentos de sol aquí las máximas apenas pasarán entre los veinte grados

Voz 1727 04:37 bien los deportes hoy otro entrenador español sumará su nombre a los que han dirigido a una selección en el Mundial Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 04:45 buenos días Pepa Roberto Martínez al frente de la selección de Bélgica número tres del ránking FIFA que desde las cinco de la tarde abre los partidos del grupo G ante la selección de Panamá en Sochi un grupo que se completará en su primera jornada con el Inglaterra Túnez a las ocho de la tarde en Volvo grado ideó una jornada que optimiza con el horario de las dos con el otro partido del grupo de Alemania el F en Nizhni Suecia Corea del Sur ayer Méjico uno Alemania cero y en el grupo de Costa Rica cero Serbia uno Brasil uno Suiza uno

Voz 4 05:17 la sirena que llega ticos que quieres más pero el pánico al fracaso yo Führer

Voz 1727 05:51 en tres días le quedan todavía la primavera y con el buen tiempo la llegada de embarcaciones con antes registra si el sus picos en verano pero este año coincide con la crisis del Aquarius el reto migratorio que divide a Europa es uno de los asuntos que nos ocupa claro este lunes ya hemos escuchado en la portada Sami Naïr no es el único analista cuya voz hemos querido incorporar al programa válido la fuente buenos días

Voz 5 06:16 buenos días Pepa bienvenido a todos muchas gracias bien hallada vamos a escuchar también cómo han pasado los inmigrantes sus primeras horas en España en boca de aquellos que les han atendido

Voz 6 06:25 la verdad quién no no no he visto mucho relata

Voz 5 06:28 he visto más que otro una sonrisa que

Voz 7 06:30 eh bueno ser risas que es hoy salvo soy soy soy soy todavía ha habido entonces claramente es eso no

Voz 5 06:38 piensa que dice mucho como este intérprete que describía esas sonrisas tensas desconcertada es uno de los asuntos en nuestra mesa con Lola García con Pablo Simón y con el Antón Losada a es ahora llamamos también a Carmen Calvo vicepresidenta encargada de coordinar el dispositivo de acogida en Valencia una hora después a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni Garrido charla con los periodistas Naiara Galarraga y Óscar Corral que han hecho la travesía a bordo del Aquarius

Voz 4 07:08 ha iniciado el alba

Voz 5 07:13 entre otros asuntos esta mañana vamos a mezclar matemáticas y ajedrez para deleite de muchos de nuestros oyentes como Mari Cruz de Vitoria que es una excelente ajedrecista y como nuestro invitado de esta mañana Enrique Sánchez jubilado que ha conseguido que el colegio Márquez de Zaragoza se hoy campeón de España de ajedrez escolar que las matemáticas nos acompañan nos va a defender también Clara Grima un referente en combatir el odio a los números a las once a las diez en Canarias Iñaki Urdangarin no ha decidido todavía la cárcel en la que va a entrar que escucha atentamente a Jose Castro que no se ha preparado un Trip Advisor de prisiones para ayudarle

Voz 8 07:57 a ah y a mí

Voz 9 08:07 sí

Voz 1727 08:09 la mañana les invitamos a reflexionar sobre la llegada de migrantes en nuestro país la de este fin de semana y sobre la política migratoria de la Unión Europea que tiene enfrentados algunos países entre ellos y dentro de ellos

Voz 5 08:21 Francia e Italia por ejemplo o Alemania entre sin barra libre de reflexiones sobre este tema en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis en nuestro buzón de voz el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1727 08:33 esta mañana tampoco nos olvidamos del Mundial vamos a repasar los primeros días a lo largo de

Voz 5 08:39 tamaño con José Antonio San Pedro desde aquí con Antonio Meana desde Rusia un Mundial atípico las favoritas han naufragado en su debut qué opinan del partido de España o del pinchazo del resto de favoritas este fin de semana mandarnos una nota de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:00 muchas gracias Dani muy Morenito es muy Morenito has vuelto de vacaciones son las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias les dejo con Javier comienza hoy

Voz 0858 09:11 que con Roberto Mancini Elena Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega la producción

Voz 10 09:17 hoy por hoy saudí carburantes te atascando en Moto2

Voz 11 09:22 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 12 09:30 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio

Voz 1259 09:34 puede puede variar debido a distintos factores más informal

Voz 12 09:36 en BP te lleva más lejos punto com oye fresca

Voz 13 09:39 tienes alarman si una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento

Voz 14 09:46 la alarma que tengo aquí la activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 13 09:53 Bogart con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula un Securitas Direct punto

Voz 15 10:02 por eso este verano viaje seguro reviste todos los puntos de seguridad de su coche en la red de talleres CG a más de mil profesionales a su servicio localiza su taller CCA más cercano en talleres De Gea punto com ni disfruta del viaje

Voz 16 10:17 hola

Voz 1 10:19 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 10:28 son los seguidores de Iván Duque de la derecha uribista Ike será el nuevo presidente de Colombia va a llegar a la Casa de Nariño el palacio presidencial como el presidente más votado de la historia del país ha conseguido el apoyo de más de diez millones trescientos mil colombianos que son un cincuenta y cuatro por ciento de los que han acudido a las urnas enfrente tenía al izquierdista Gustavo Petro exalcalde de Bogotá y que ha conseguido alguna victoria de relumbrón como por ejemplo esa en la capital donde ninguno de los dos consiguió previamente ganar en primera vuelta nos vamos a Colombia Radio Caracol Juan Fraile buenos días

Voz 1259 11:03 a saludos desde Bogotá donde ya tenemos un presidente electo reiteramos lo que hemos dicho durante

Voz 1727 11:09 eh el transcurso del día elecciones histórica

Voz 1259 11:11 tras en Colombia con una participación masiva nunca antes vista para una segunda vuelta presidencial con diecinueve millones y medio de votos contabilizados en menos de una hora por primera vez en paz sin incidentes violentos denuncias de grupos armados presionando votantes Colombia eligió de manera libre a Iván Duque como presidente con diez millones trescientos sesenta y siete mil votos Duque es el candidato de la derecha arropado por el partido el ex presidente Álvaro Uribe todos los partidos políticos con los que gobernó Juan Manuel Santos durante ocho años

Voz 2 11:39 no vamos a hacer trizas los acuerdos tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad justicia reparación no repetición

Voz 1259 11:53 el exalcalde de Bogotá ex integrante de una guerrilla desmovilizado que firmó la paz en los años noventa cuadruplicó la votación histórica de un candidato Izquierda en Colombia con su segundo lugar

Voz 1276 12:02 su fuerza electoral irá al Senado como

Voz 1259 12:04 jefe de la oposición en total obtuvo más de ocho millones treinta mil

Voz 17 12:09 bueno me siento la verdad qué tal estábamos Julio morosos Lloris creando porque hubo yo quería dormir en el palacio presidencial

Voz 6 12:19 Luque se posicionará como presidente el próximo siete de agosto

Voz 1259 12:21 Pedro Duque representaban modelos de país en el ámbito económico ambiental y político diametralmente opuestos el nuevo presidente es un defensor a ultranza de la empresa la propiedad privada la economía de mercado de una diplomacia fuerte en la región que sin duda será protagonista frente al gobierno de Nicolás Maduro el gran interrogante ahora es qué va a pasar con el proceso de paz y que tantas modificaciones le hará Iván Duque al acuerdo firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC

Voz 0858 12:46 aquí en España Salvamento Marítimo ha rescatado desde el viernes a casi mil trescientas personas que trataban de llegar a España ciento cincuenta y dos de ellas viajaban en un cayuco a casi cuatrocientos kilómetros al sur de Canarias en Gran Canaria ya está todo listo para recibirlos actor Héctor palmero buenos días

Voz 0760 13:03 qué tal buenos días está previsto que lleguen al sur de la isla de Gran Canaria entre las siete y las ocho de la mañana en concreto al puerto de Arguineguín El cayuco fue avistado por el avión de Salvamento Sasemar ciento tres en el viajan además tres mujeres y tres menores todos los ocupantes de la embarcación aparentemente en buen estado de salud fueron transbordados a la Guardamar Talía desde donde llegarán como decimos al sur de Gran Canaria y mientras los equipos de Salvamento buscaban también en la tarde de este domingo a una patera con unos veinte inmigrantes a bordo desaparecida en alta mar en el entorno de Canarias tras partir de Marruecos la búsqueda se inició después de que una ONG alertase de esta embarcación

Voz 0858 13:39 al resto a unos mil cien los han rescatado en el Estrecho y en el mar de Alborán en Tarifa en la provincia de Cádiz el Ayuntamiento habilitado ya un polideportivo municipal para acoger a doscientas personas hasta que puedan ser reubicadas Andalucía Elena Carazo buenos días

Voz 0534 13:53 buenos días esta doscientas personas permanecen alojadas en el polideportivo la Marina de Tarifa a la espera de ser trasladados durante la semana diversa comisarías y puestos a disposición del la Policía Nacional en los últimos días han llegado a ser casi quinientos y han sido trasladados de forma escalonada según informa el Ayuntamiento de Tarifa a las nueve de la mañana han organizado una concentración para guardar un minuto de silencio por la muerte de cuatro inmigrantes en aguas del Estrecho el pasado viernes es la cara más dramática de un fin de semana en el que todavía estamos pendientes de cuarenta y tres personas que siguen desaparecidas en el que Salvamento Marítimo ha rescatado a mil ciento treinta y ocho personas en el mar de Alborán el Estrecho para atenderlas además del polideportivo de tarifas habilitado como centro de acogida temporal el Centro Náutico Elcano en Cádiz y en Jerez el polideportivo Kiko Narváez según informa Cruz Roja el final del Ramadán y la mejoría del tiempo podrían estar detrás de esta avalancha de embarcaciones

Voz 0858 14:48 ya ha empezado la reubicación también de los seiscientos veintinueve migrantes del Aquarius eh el despliegue para atenderlos el puerto de Valencia echó el cierre ya de noche pasadas las diez y media cuando salió de las dársenas el último tocar ahora tendrán un permiso temporal de cuarenta y cinco días para empezar a tramitar su regularización o el asilo si reúnen las condiciones legales cada caso se va a tratar como exige la ley de forma individualizada Radio valenciana Talens bon día

Voz 0141 15:14 bon día poco antes de las once de la noche de ayer el operativo Esperanza del Mediterráneo completaba el desembarco de seiscientos veintinueve personas doscientas han requerido atención sanitaria ciento cuarenta y cuatro han sido desviadas a centros hospitalarios no obstante ese han tratado mayor mayoritariamente patologías menores la estimación es que sólo cinco seis permanecían ingresadas no hay ningún caso eso crítico en el pasaje se han encontrado al menos sesenta y ocho menores cuarenta y seis de ellos viajaban solos los las mujeres y los niños pequeños están en Valencia los menores de entre doce y dieciocho años han sido trasladados a Alicante y el resto de los migrantes han sido ubicados en Cheste en el conjunto del pasaje se ha detectado XXXI nacionalidades diferentes Bernardo Alonso es el jefe de la Comisaría General de Extranjería explica que disponen de cuarenta y cinco días para estar aquí

Voz 18 16:00 hace entrega de una entrada en territorio se gen excepcional por motivos humanitarios con una validez de cuarenta y cinco días asimismo hay un ofrecimiento por parte de las autoridades españolas de que pueden optar a la solicitud de protección internacional

Voz 0141 16:16 en ese plazo la operación Esperanza Mediterráneo en la que han trabajado dos mil trescientas personas se ha desarrollado sin incidentes

Voz 0858 16:24 mientras tanto desde Italia el vicepresidente de Matteo Salvini ha vuelto a acusar a España de dar refugio a prófugos como llama él a los migrantes arremetido incluso contra el Papa que este domingo ha pedido estar al lado de los refugiados corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 1161 16:39 una migración y si cura por Dina

Voz 1727 16:41 hasta luego la cuna emigrados

Voz 0946 16:44 segura ordenada e irregular pidió Francisco mientras en Valencia desembarcaban los rescatados en alta mar pues la nave Aquarius será poco después el vicepresidente ministro italiano del Interior Salvini que asegura lleva siempre un Rosario en el bolsillo reaccionó así aunque sin citar de forma explícita al Papa

Voz 6 17:03 yo donde el señor Chen Cano e a El día del Señor rondaba alguien intenta que melé con personas que difunden las palabras de Dios y conseguir señor

Voz 19 17:13 denunció bien es cuando peor que ama el próximo Tucker

Voz 6 17:16 qué amar al prójimo como asimismo alimentados Salvini vicepresidente italiano significa que al prójimo es mi comunidad de vecinos

Voz 0946 17:25 Mista italiano parece obsesionado con España con referencias diarias en nuestro país con tono de voz

Voz 20 17:30 por la noticia

Voz 6 17:33 pero espero que acojan triunfalmente a los presuntos prófugos en Valencia afirmó antes de desembarco opine a precisar pero que acojan otros sesenta y seis mil no nos ofende declaró después que ofendía a nueve el primer ministro Conte

Voz 0946 17:50 de los cinco Estrellas ha expresado total concordancia con el derechista Salvini en política de inmigración pocas horas antes de la reunión con la canciller alemana Merkel en Berlín esta mañana

Voz 0858 18:01 precisamente Merkel trata de buscar una alternativa europea al discurso unilateral de cierre de fronteras que propugnan algunas capitales como Roma pero también algunos de los miembros de su propio Gobierno sus socios bávaros de la CSU controlan el Ministerio del Interior y quieren endurecer los controles de inmigración en la frontera en contra de la opinión de la propia canciller hoy van a anunciar sus planes veremos hasta dónde quieren llevar el pulso que mantienen con Merkel corresponsal en Berlín Carmen B

Voz 0391 18:31 más de la cuenta atrás para que expiró el plazo dado por los conservadores bávaros de la CSU a sus socios de la CDU de Merkel los teléfonos no han dejado de sonar además de entre los diputados de ambos grupos también ha producido una llamada entre sus respectivos líderes la canciller Angela Merkel el ministro del Interior José Hoffa intentan buscar una solución de compromiso que ponga fin al las serias discrepancias en política migratoria que tienen ambos grupos la CSU con la vista puesta en las elecciones de octubre en Baviera amenaza con que el ministro ponga en marcha sus planes contra la voluntad de la canciller y que los solicitantes de asilo registrados en otros países de la Unión Europea sean rechazados en la frontera alemana Merkel está radicalmente en contra de que Alemania lo haga sola quiere encontrar una solución conjunta europea o acuerdos bilaterales con los países afectados en las dos semanas previas a la cumbre de la UE Se espera que hoy reciba carta blanca en sus filas para intentarlo la incógnita está en qué camino seguirá la CSU Soledad que las dos semanas que pide o definitivamente rompe con ella

Voz 0858 19:37 un volvemos a Andalucía porque allí Josefa ha estado Veinticuatro horas debatiéndose entre la vida y la muerte después de que su marido presuntamente le disparara dos veces la dejar a malherida finalmente no ha podido superar las heridas y murió ayer por la tarde en la UCI es la víctima mortal número catorce en lo que llevamos de año de la violencia machista está siendo especialmente negra en Granada porque de allí eran tres de esas víctimas hoy los vecinos de WADA oportuna el pueblo de Josefa se van a concentrar a mediodía Elena para mostrar su repulsa por ese crimen

Voz 0534 20:09 si además el ayuntamiento decretará tres días de luto oficial por el asesinato de Josefa su marido un hombre de cincuenta y tres años sin antecedentes policiales fue detenido poco después de dispararle este sábado se encuentra en la Comandancia de Granada de la Guardia Civil detenido por homicidio y tenencia ilícita de armas todo ocurría antes de las dos de la tarde del sábado este hombre le disparó dos veces en la cabeza

Voz 1727 20:30 el estómago Josefa fue trasladada en el único

Voz 0534 20:33 pero hasta el Hospital Virgen de Las Nieves donde fue intervenida aunque por la gravedad de las heridas finalmente fallecía en la UCI no existían denuncia previa por violencia de género según la Guardia Civil sí un requerimiento hace años por disputas que provocó una llamada vecinal aunque finalmente no hubo denuncia la pareja en esos momentos no convivía junta la vicepresidenta y ministra de Igualdad Carmen Calvo expresaba su pésame en Twitter al conocerse la muerte también la presidenta de la Junta Susana Díaz en numerosos representantes de partidos e instituciones

Voz 0858 21:02 gracias Elena ni en Madrid el juez que investiga los presuntos malos tratos a un niño con autismo en un colegio público de Getafe ha prorrogado la instrucción del caso de ese caso que les adelantamos en su día aquí en la SER el magistrado quiere tener más tiempo y más información para determinar si la actuación del centro se ajusta a la ley española también a lo que dicen los convenios internacionales Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos

Voz 1275 21:25 buenos días el titular del juzgado número uno de Getafe acepta la petición de la Fiscalía que ordena al colegio a la inspección educativa y a la Comunidad de Madrid que le hagan llegar todos los informes sobre las actuaciones que se pusieron en marcha desde que los padres de este niño de ocho años denunciaron los malos tratos por parte del personal del centro el magistrado pide también a la Administración que aclare si el colegio respeto la Convención de los Derechos del Niño de personas con discapacidad de Naciones Unidas en el programa elaborado para este menor pone especial énfasis en dos métodos las medidas de bloqueo y las salas de y las miento las llevadas a las blancas el juez quiere saber si son métodos habituales en los colegios de Educación Especial de Madrid además el magistrado ha citado a declarar en septiembre a una de las tres trabajadoras imputadas auxiliar del centro parece que identifique a los monitores del patio del comedor que también aparecen en las grabaciones aportadas por la familia llamará también como testigo a la orientadora del colegio

Voz 1727 22:13 no

Voz 0858 22:13 y a pesar de las alertas que insistentemente lanzan los médicos casi cuatro millones de españoles siguen intentando adelgazar con las llamadas dietas milagro siete de cada diez fracasan y casi la mitad admite que toma medicamentos sin prescripción para lograr los una información de Laura Makos

Voz 1276 22:30 si compramos medicinas por nuestra cuenta preparados enervó Lario recetas milagrosas en Internet ya está tiramos de aplicaciones de productos de segunda mano para intentar perder peso uno de cada diez españoles con sobrepeso obesidad admite que se salta a la supervisión médica y cuatro millones optan por dietas extremas los batidos o barritas que sustituyen comidas las dietas mono alimento las líquidas son las

Voz 0534 22:53 las populares la Ducal la peor valorada

Voz 1276 22:56 y las mujeres se ponen a régimen el doble que los hombres Francisco Valencia responsable de este informe de vivaz seguros

Voz 21 23:02 los estereotipos sobre moda imagen han presionado especialmente a las mujeres no en vano pudo una de cada cuatro mujeres dice sentirse muy impresionada por los estereotipos

Voz 1276 23:12 de los dos mil entrevistados el setenta por ciento fracasa la hacer dieta y la mitad recupera el peso perdido en menos de medio año bien por falta de ejercicio de motivación o porque su vida social les pone muy muy cuesta arriba abstenerse de comer de beber

Voz 0858 23:31 seis y veintitrés cinco de veintitrés en Canarias en el mundo había en el año dos mil diecisiete catorce mil cuatrocientas sesenta y cinco armas nucleares la buena noticia es que es una cifra que va a menos se redujeron un tres por ciento respecto al año anterior la mala es que nueve de cada diez siguen en manos de las dos mayores potencias nucleares Estados Unidos y Rusia o lo que es lo mismo en manos de trampa de Putin Julia Molina buenos

Voz 0534 23:57 las buenos días juntos acaparan el noventa y dos por ciento del arsenal nuclear pero son precisamente ellos los que han conseguido esta reducción limitada del tres por ciento gracias al acuerdo que tienen desde dos mil once para reducir las armas estratégicas el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo que es el que ha elaborado el informe alerta sin embargo de que estos mismos países siguen impulsando programas de la realización de su equipo nuclear no son los únicos también los otros siete que cuentan con este tipo de armas Francia China India Pakistán Israel y Corea del Norte el estudio por tanto destaca que hay un claro interés internacional por la desnuclearización pero todavía es un objetivo lejano y alerta de que usar la capacidad nuclear como estrategia de disuasión es una tendencia preocupante por eso pide a los Estados nucleares un compromiso claro y contundente hacia el desastre

Voz 9 24:45 hoy por hoy los deportes

Voz 0858 24:51 bueno pues salvo Francia ninguna de las candidatas ha empezado el Mundial con Victoria hoy debutan Sampe otras dos selecciones con cartel

Voz 1161 24:58 Bélgica e Inglaterra que disputan en este quinto día de mundial la primera jornada del Grupo G desde las cinco de la tarde el día de estrenos en Sochi el del técnico español Roberto Martínez en un Mundial al frente de la selección belga de los para mí panameños en una cita mundialista y en clara desventaja ante un rival que ocupa la tercera plaza en el ranking FIFA el Espanyol llega a la cita con diecinueve victorias en veinte partidos sólo perdió cero dos ante España en su debut y hoy espera seguir la racha pese a las bajas de dos centrales como Vermaelen y Companys le conoce bien Jesús Eva compañero suyo como futbolista Iker también trabajó con él en la liga inglesa en los banquillos pasaba por los micrófonos de Carrusel

Voz 23 25:30 que nadie se escapa que es una selección con con jugadores con con mucho talento no eso es obvio todos sabemos de que España Brasil Alemania estas selecciones que ya han conseguido romper esa barrera hígado mundial de estar un pasito por encima a Bélgica quizá lo que les falta es lo que a España hace lo mucho que era romper un poco esa barrera de creer de pero pueden hacerlo

Voz 1161 25:51 ir desde las ocho de la tarde en el otro partido de este grupo G el Inglaterra Túnez Egipto Volvo grado un partido que también fue el estreno en el Mundial del noventa y ocho vencían los ingleses dos cero con la actual seleccionador Gareth Bale Grecia perdón sobre el terreno de juego y que hoy buscará romper una racha negativa de los británicos que no vencen en un debut en un gran torneo en los últimos cuatro disputados dos Mundiales y dos Eurocopas la jornada se abre el lunes desde las dos de la tarde con el partido que completa los del grupo F Suecia Corea del Sur que ayer sumaba una sorpresa más a las de este Mundial el empate a uno de Brasil con Suiza adelantaba a la canarinha a los veinte minutos empataban los suizos en el cinco de la segunda parte con el gol de de los brasileños se quejaban de una falta en el gol suizo el barcelonista Coutinho

Voz 24 26:28 el mundo así es una Copa del Mundo hay que saber que los partidos eran difíciles hoy jugamos contra una gran selección infelizmente no nos llevamos el resultado que queríamos tenemos dos partidos más y hay que enfocarse en el próximo encuentro desgraciadamente hoy nos hicieron ese gol que fue falta tenemos que seguir que pensar en el próximo seguía aguar

Voz 1161 26:49 más sorpresa que la de Brasil fue la derrota de Alemania cayó

Voz 0858 26:53 uno a cero al actual campeona del mundo con México en su debut Congo

Voz 1161 26:55 el David Lozano primera victoria mundialista de México sobre Alemania y otro dato para la historia quince minutos disputados por el central Rafa Márquez le convierten en el tercer futbolista que ha disputado cinco mundiales se suma a su compatriota el portero sobrio y al alemán Lothar Matthäus el mexicano hablaba para Carrusel

Voz 25 27:09 en un gran rival al al campeón con grandes jugadores y que bueno si es que no se sintió muy contentos muy motivadas para seguir en esta misma línea

Voz 1161 27:20 en el otro partido del grupo Serbia se imponen uno cero a Costa Rica con gol de Kolarov para cerrar el Mundial la selección española vuelve esta tarde al trabajo tras un día de descanso y de lo que no es mundial hoy el Barça presenta Eric Abidal como nuevo secretario técnico Raúl de Tomás ha renovado con el Real Madrid hasta dos mil veintitrés en la ACB victoria del Real Madrid ayer en Vitoria setenta y ocho ochenta y tres dominan una final dos uno los de Pablo Laso mañana será el cuarto partido de nuevo en Vitoria desde las nueve de la noche Baskonia Real Madrid

Voz 1 27:55 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales baby arroba Hoy por hoy y en Facebook

Voz 9 28:08 la semana de vaquero bala

Voz 6 28:11 primer partido del Mundial de Fútbol ese apasionante Rusia Arabia Saudí hoy desee enfrentamiento puede salir petróleo Rusia es favorita y Arabia intentará ponerla en jeque ya está en Palma recuerden que tiene que recoger la orden decretan prisión cinco años y diez meses como está el patio y la digo literal en el patio de la cárcel nos está hablando de otra cosa verá que vive tú sabes en frente de Alcalá Meco que hay unos pisos pues hay Biden cuñado de frente a los pisos hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena Ser

Voz 1 28:49 en SER Deportivos envía un saludo desde aquí en nombre de toda la relación deportiva

Voz 1275 28:55 destaca

Voz 1 28:56 estamos en todos los sitios os contamos todas las noticias

Voz 26 29:00 desde Chipre hola Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Pacojó cuáles desde Villafranca Quillo muy buenas tardes hola Pacojó estalle estarán en Las Palmas con una racha de escalofríos se perderán el choque liguero Adriá Albets

Voz 6 29:11 qué tal Pacojó muy buenas su mejor temporada mucho tiempo Pedro Muro

Voz 27 29:13 Ángel Valencia está de dulce Pacojó cuéntanos Diego González muy buenos la noticia tiene nombre propios Yeray que vuelta a entrenar con el grupo IX desde ese partido Roberto Ramajo muy buenas tardes hola qué tal recoge mejor deporte y toda la información en SER Deportivos de lunes a viernes desde las tres con Francisco José Delgado

Voz 28 29:32 en la que Radio opinión no reside sólo en los adjetivos los adverbios algunos verbos pueden implicar un juicio de valor deben evitarse siempre que se descalifique a una persona

Voz 6 29:45 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 29 30:00 son las seis y media

Voz 1 30:01 las cinco y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:11 hoy se abre oficialmente el plazo para que los aspirantes a liderar el Partido Popular presenten candidatura casi dos semanas después de que Rajoy anunciara su dimisión sólo José Ramón García Hernández que ni siquiera estaba en las quinielas ha dado de momento el paso al frente

Voz 0858 30:26 el diputado por Ávila y responsable de Asuntos Internacionales del partido tiene que presentar cien avales entre hoy y el miércoles para hacer oficial su candidatura de momento no tiene rival confirmado el ex ministro García Margallo sigue cosechando apoyos igual que el presidente balear José Ramón Bauzá los que sonaban como favoritos Núñez Feijóo Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal siguen de momento sin mover ficha en cualquier caso por primera vez en la historia del PP los que tendrán la última palabra serán los militares

Voz 6 30:54 sí

Voz 0858 30:57 y la otra imagen inédita en nuestro país es la que se va a producir este lunes Iñaki Urdangarin cuñado del rey Felipe VI va a entrar en las próximas horas en la cárcel aún no sabemos en cuál tiene que presentarse antes de que acabe el día en la prisión quien quiera según Interior todavía no la ha elegido Pilar Velasco si el plazo que

Voz 1743 31:14 Le dio la Audiencia de Palma expira hoy de manera inminente el protocolo es el habitual el ex duque tiene derecho a solicitar a Instituciones Penitenciarias en el plazo voluntario que vence hoy en qué cárcel quiere cumplir la condena de cinco años y diez meses impuesta por el Supremo también puede presentarse en cualquier a lo largo del día una vez ingrese la dirección del centro procederá a la identificación y Regis tras la admisión no ha trascendido la prisión elegida por Urdangarin interior oficialmente asegura que no hay nada previsto fuentes penitenciarias apuntan a las cárceles de Zaballa Madrid y Menorca como las más probables la de Vitoria gana puntos por la proximidad familiar y las modernas instalaciones sea cual fuere la elección Iñaki Urdangarin tiene hasta hoy a las doce de la noche para presentarse de forma voluntaria en la prisión que más le convenga el

Voz 0858 31:58 el Supremo estudia esta mañana los recursos de Puigdemont Junquera y demás líderes del pluses contra la acusación por rebelión si el Supremo los procesa en firme por ese delito podría acarrear incluso la suspensión política de los que están en prisión preventiva cinco de ellos son diputados electos podrían perder el acta Alberto Pozas

Voz 0055 32:16 las defensas de catorce de los procesados empezarán a exponer sus argumentos ante la Sala de Apelaciones a las diez y media de la mañana ninguno de los encarcelados estará presente durante la vista los magistrados estudiarán una acusación por un delito de rebelión entre otros con Carles Puigdemont que ya han avalado en autos anteriores defendiendo que la cúpula del proceso sea acusada por este delito la decisión tendrá relevancia procesal el también política según el juez un procesamiento firme por rebelión unido al encarcelamiento preventivo avala la suspensión política de los acusados cinco de ellos en este caso Jordi Sánchez Oriol Junqueras Jordi Turull Josep Rull y Raül Romeva son diputados electos por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana a la espera de saber si la situación de Fuga de varios imputados entre ellos Carles Puigdemont es equiparable la situación de prisión provisional

Voz 0858 32:59 DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 33:02 tráfico ya complicado a esta hora en Madrid sacaba de reabrir la A dos sentido Zaragoza por un accidente a la altura del puente de San Fernando que sólo permitía circular por uno de los carriles que ha creado retenciones además a esta hora tráfico intenso en las principales entradas a Madrid como la A42 en Torrejón de la Calzada allí en Parla la A4 en Valdemoro y en el enlace con la M30 además en Barcelona también tráfico denso a esta hora ya en la ronda B10 en sentido Nudo del Llobregat y precaución por la niebla a esta hora el Lugo en la A8 su paso por Mondoñedo

Voz 0858 33:33 gracias Teresa en cuanto al tiempo sol y calor en todo el país para este lunes con máximas de nuevo de cuarenta grados en el sur de más de treinta en el Centro sólo en el Cantábrico van a disfrutar de temperaturas más suaves allí entorno a los veinte grados

Voz 30 33:49 ven euro en Renault a conocer la nueva gama limite de este diez mil cien euros con más equipamiento de serie pantalla táctil con smartphone conexión climatizador automático tarjeta manos libres ya antes de aleación volante de cuero sensores de aparcamiento y mucho más porque nosotros no tenemos límites pero este anunció sí

Voz 16 34:05 oferta hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es este año quieres oir el Mundial

Voz 6 34:14 quieres disfrutarlo

Voz 31 34:15 tu compasión con expertos madre mía

Voz 1727 34:19 madre mía cómo está el ambiente

Voz 6 34:21 la verdad es que sí con amor este Mundial no te limites a pedir pena divertirse con nosotros una experiencia total lo pierdas nada en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil no vamos a contar del Mundial hasta que bueno para Rodrigo Gómez vamos a disfrutarlo juntos con el patrocinio de carburantes BP Ultimate con tecnología activa el carburante que te lleva más lejos hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 31 34:51 vamos a por la segunda estrella de la SER

Voz 13 34:57 oye tú tienes alarma una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento

Voz 14 35:06 la alarma que tengo aquí la activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 13 35:12 protege con Securitas Direct que la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto

Voz 15 35:21 pues

Voz 32 35:24 entonces el podcast abrimos la ópera

Voz 1727 35:27 esta temporada descubre con Marín

Voz 32 35:30 a Rubio y Rafa Bernardo las ciudades que inspiran las principales óperas de la historia un viaje musical inolvidable abrimos la ópera segunda temporada todos los episodios en la API en la web de Podium podcast punto com con la colaboración de Endesa

Voz 10 35:56 hoy por ahí sale España mira

Voz 1727 36:11 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias

Voz 10 36:15 comenzamos hoy en Pamplona Fernando Nieto

Voz 1727 36:17 buenos días buenos días la Audiencia de Navarra estudia esta mañana si pone en libertad a los cinco acusados de la manada su defensa quiere que salgan de prisión donde llevan casi dos años hasta que la sentencia sea firme y el abogado de cuatro de ellos los compara para hacer esa petición Fernando con procesos como el de Iñaki Urdangarin

Voz 0647 36:36 sí es que el próximo siete de julio vence el plazo máximo de dos años para la prisión provisional de los cinco ya condenados por lo que debe celebrarse una vista para decidir si se prorroga el encarcelamiento por el contrario si atiende en las peticiones de los abogados de los jóvenes para su puesta en libertad tres de los cinco miembros de la manada que se encuentran presos en la cárcel de Pamplona van a asistir Roy presencialmente a la vista en el Palacio de Justicia de Pamplona mientras que los dos encarcelados en Madrid seguirán la sesión por videoconferencia la vista estará presidida por los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia aprobó al de Navarra que emitieron la sentencia para decidir tendrán en cuenta el riesgo de fuga de los condenados de destrucción de pruebas de reiteración delictiva si se concediera la puesta en libertad se haría efectiva de forma casi inmediata entre tanto recordemos sigan esperando la respuesta a los recursos planteados por las partes ante esa sentencia de la manada que todavía como dices no es firme

Voz 1727 37:30 otra cita judicial este lunes en Almería Elena Carazo buenos días los vamos a Almería Javier Romero buenos días hoy está citada a declarar ante el juez Ana Julia Quezada autora confesa del asesinato del pequeño Gabriel un caso que no estuvo en vilo durante todo el mes de marzo se enfrenta a los delitos de asesinato detención ilegal y un delito contra la integridad moral

Voz 1234 37:59 sí así es esta tercera comparecencia está prevista a las doce del mediodía en la Ciudad de la Justicia para lo que ya se ha emitido además el mandato la prisión provincial del Acebuche donde se encuentra en prisión provisional para que acuda en compañía de sus letrados esta declaración viene a completar el testimonio de la única investigada por el caso cien se enfrenta como dices a los delitos de asesinato detención ilegal y un delito contra la integridad moral con la que traslada a la espera de recibir algunos informes periciales aún pendientes podría alzarse el secreto de sumario prorrogado recientemente

Voz 1727 38:26 tutor rechazar los recursos de

Voz 1234 38:29 ambas partes se podría levantar el sumario la próxima semana

Voz 1727 38:31 un abrazo Javier un beso otro desenlace estremecedor nos lleva ahora a Guadalajara porque ha muerto la niña de apenas dos años a la que su propia madre atropelló el sábado sin querer cuando aparcaba el coche Cristina López Huerta cuéntanos buenos días

Voz 0534 38:45 hola buenos días ocurría en la zona de aparcamiento sitúa

Voz 33 38:47 hará junto al colegio público Alba RFA Añez de Mina haya una menor de veintiún meses será atropellada involuntariamente por su madre por causas que se están esclarecido cuando está real

Voz 0534 38:58 izaba maniobras de aparcamiento con su propio vehículo

Voz 33 39:00 lo la niña fue trasladado en un primer momento a la Clínica Virgen de la Antigua en la capital alcarreña pero de

Voz 0534 39:06 pido a la gravedad de sus heridas se procedió a trasladarla

Voz 33 39:08 Hospital Niño Jesús de Madrid donde falleció en la mañana del domingo

Voz 6 39:12 EE

Voz 1727 39:18 en Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 39:20 buenos días los taxistas votan hoy si recuperen en

Voz 1727 39:22 uniforme para mejorar su imagen es una iniciativa de la Federación Profesional del Taxi y cómo sería ese uniforme pues nos cuentan que no muy distinto del guarda polvos que llevaban allá por los años cuarenta entonces

Voz 1275 39:35 sí era algo voluntario en una especie de debata Zülle se guarda pueblos ese color precisamente el azul es el que se quiere mantener más que un uniforme se busca la uniformidad y evitar que algunos taxistas lleven ropa inadecuada El vestuario consistiría en una camiseta polo de manga corta en verano larga en invierno de color azul celeste y un pantalón azul marino pero ojo que no sea vaqueros llevar corbata o alguna otra prenda más quedaría a elección del conductor la implantación de Esteve Stuart digo sería inicialmente para el dos mil dos y dos profesionales del Servicio de Teletaxi aunque se espera que posteriormente vayan incorporando el resto del colectivo más de quince mil taxistas primero los trabajadores tienen que probar el nuevo uniforme en asamblea este lunes curiosamente esta iniciativa surge cuando se cumplen setenta años de la entrada en vigor de la ordenanza que obligaba a los taxistas de Madrid a llevar uniforme bajo pena de sanción económica Kurt incluso entonces podrían ser multados y llevaban desaprovechado algún botón

Voz 1727 40:25 bueno yo me he tranquilizado no vuelve el guarda polvos y no sólo el color sobre el color para arriba para abajo hasta

Voz 1275 40:33 la unos veintinueve grados van a marcar esta

Voz 1727 40:35 mañana a eso de las once los termómetros en Murcia la hora más o menos del recreo que los alumnos del colegio Félix Rodríguez de la Fuente pasan en un patio sin una sola sombra padres y madres que llevan reclamando meses soluciones van a protestar hoy armados con abanicos y botellas de agua Murcia Ruth García buenos días hola buenos días

Voz 0134 40:56 abanicos y botellas en señal de protesta por el calor inaguantable que pasan estos escolares en Murcia dice el AMPA que lleva tiempo esperando la partida de tres mil euros iniciales que le prometió la Consejería de Educación para poner toldos de aparatos de aire acondicionado así que este mediodía han convocado esta protesta desde el Ampa señalan que ha habido hasta desmayos entre los escolares desde Educación aseguran que se está ultimando el expediente económico que en breve estará el dinero para este y otros colegios porque Educación anunció en abril un plan de climatización para el periodo dos mil dieciocho dos mil veinte dotado con más de dieciocho millones de euros pero aún los centros no han visto ni un euro

Voz 1510 41:30 para adaptar las aulas a las altas temperaturas del verano este lunes Se espera una máxima de treinta y dos grados en Murcia un beso Rudd Un beso y en Valladolid

Voz 35 41:46 o no

Voz 0603 41:53 miles de personas despiertas a despertar seguro este lunes todavía con la resaca de la celebración del ascenso a Primera de su equipo que es

Voz 1727 42:04 ayer todo un baño de masas a bordo de La Leyenda del Pisuerga Eva Marín buenos días y felicidades buenos días ya somos de Primera y Lucía

Voz 0603 42:12 el barco que recorrió el Pisuerga con el equipo blanquivioleta Illa Ciudad de Valladolid volcada ocupando cada centímetro del recorrido de la fiesta tanto poner yo como por la ciudad que se tiñó de los colores su equipo arropados por una marea de treinta mil personas la fiesta iniciaba en la noche del sábado una vez finalizado el partido en el estadio Zorrilla después el domingo con las recepciones en Diputación y Ayuntamiento viese anuncio de una calle llevará el nombre del Real Valladolid y que además el estadio tendrá un lavado de cara para la próxima temporada pero sobre todo en la calle con ese fin de fiesta en la Plaza Zorrilla con una afición que no dejó de entonar el nuevo himno Pucela ya es de Primera pues mucho éxito en primera Eva un beso un beso

Voz 1727 42:56 son las seis y cuarenta y tres las cinco y cuarenta y tres en Canarias ya abrimos la Mesa del Mundo muy cerquita en Portugal donde las víctimas del incendio de Pedro Gao siguen reclamando justicia por la mala gestión dicen de aquella tragedia un incendio en el que murieron sesenta y cuatro personas y que arrasó cincuenta y tres mil hectáreas una superficie equivalente a la ciudad de Madrid informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 36 43:35 la tarde del diecisiete de junio de dos mil diecisiete comenzó un pequeño fuego forestal que en pocas horas se convertiría en un huracán de llamas cuando los bomberos finalmente consiguieron dominar el que pasó a conocerse como el incendio de Pedro el Grande siete días más tarde cincuenta y tres mil hectáreas habían ardido sesenta y cuatro personas las habían muerto Se confirmada como el mayor incendio de la historia de Portugal y el desastre natural más mortífero de la historia reciente de Europa la jurista Nadja Piazza perdió a su hijo de cinco años y a ocho miembros de su familia en la tragedia ante la falta de explicaciones por parte de las autoridades Piazza creó la Asociación de Víctimas de Pedro Grande que mantiene la presión para que lo ocurrido no caiga en el olvido rotundo no a Couture protestó

Voz 6 44:15 New aquí Pello literalmente todo aliñado

Voz 36 44:18 son civil la organización de los medios el planeamiento forestales no fue una tragedia puntual durante el último año la Asociación de Piazza ha conseguido indemnizaciones para las víctimas y la apertura de una investigación independiente aunque esto horroroso vivir rodeada de Memorias del hijo que perdió la jurista descarta Tejar estas tierras yo quería ese niño mucho y para mí dejar este lugar sería abandonar Roma no me voy de aquí hasta que

Voz 5 44:44 lo siento aquí él ha sido homenajeado plenamente

Voz 36 44:46 eh que su muerte ha sido vetada que se ha hecho justicia

Voz 1727 45:00 en Estados Unidos ya son casi dos mil los niños a los que el gobierno de Donald Trump ha separado de sus padres después de cruzar ilegalmente la frontera de México no los demócratas consideran inhumana esta avenida que no gusta ni siquiera la primera dama su portavoz ha dicho que Melania Trump odia a ver a los hijos separados de sus familias y cree que Estados Unidos debe gobernarse con corazón corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 45:26 buenos días es la nueva política de tolerancia cero contra la inmigración que la Administración Trump está practicando desde finales de abril en seis semanas las autoridades han separado a dos mil menores de sus padres detenidos por haber cruzado la frontera de manera ilegal según datos del Departamento de Seguridad Nacional los demócratas han empezado este fin de semana una ofensiva contra esta pre Tica que para ellos es inconstitucional el congresista por Texas Beto O'Rourke asegura que a los niños se les está dando un trato inhumano que se está tolerando en Estados Unidos y que es responsabilidad de todos evitarlo la Casa Blanca argumenta que cumple con una Ley aprobada hace más de una década para luchar contra el Racing lo de personas que requiere la separación de las familias Therese entrar ilegalmente a este país es un crimen según esta ley si si no les gusta es el Congreso el que tiene que actuar para cambiarla dice la asesora de trampas que Lien Conway republicanos y demócratas están buscando alternativas a la política migratoria de la Casa Blanca antes de las elecciones legislativas de noviembre incluso Melania Trump ha dicho a través de su portavoz que odia ver a los niños separados de sus familias dice que este Gobierno tiene que cumplirlas

Voz 1727 46:33 ella es pero también tiene que gobernar con corazón

Voz 6 46:43 hola quería cambiar una reserva eramos veintiocho mis vuelven los diez días que había seremos muchos más más de veintiocho mil personas ya celebran las ofertas insuperables de los que aprovechan las en tu concesionario más cercano del catorce al veinticinco de junio consulta condiciones inquina junto con

Voz 37 47:01 quería calidad con siete años de garantía soy Antonio Resines y en mi profesión que la memoria es fundamental Mi secreto tomar de memoria porque de Memory refuerza mi memoria de memoria me acuerdo de todo recuerda tememos de Pharma

Voz 38 47:13 se piensa que que viene centrar todos me seguros a la mutua hito porque no los trajes piensa

Voz 11 47:18 la coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tus seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones enjuto a punto es

Voz 6 47:33 este verano viajes seguros revista

Voz 15 47:36 todos los puntos de seguridad de su coche en la red de talleres De a más de mil profesionales a su servicio localiza Cut ayer CC AA más cercano en talleres De Gea punto com allí disfrutar del viaje

Voz 1727 47:57 la llegada del Aquarius este fin de semana Valencia la llegada de otras embarcaciones a otros puntos de la costa española junto con la política migratoria de la Unión Europea copan hoy todas las reflexiones de los oyentes

Voz 5 48:09 vamos a empezar en Valencia Carmelo buenos días buenos días