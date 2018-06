Hoy por Hoy (18/06/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 00:16 qué tal muy buenos días comenzamos la semana pendientes de Iñaki Urdangarin que tiene hasta las doce de esta noche para ingresar en una cárcel española para cumplir su condena por corrupción a cinco años y diez meses de prisión no se sabe con exactitud dónde se va a producir esa imagen sin precedentes en nuestra historia un familiar del Rey entregándose a la justicia para cumplir sentencia firme se cree que el cuñado del jefe del Estado puede acudir a los centros penitenciarios de Vitoria de Madrid de Menorca se cree en cualquier caso será la administración la que decida después y se queda allí José lo mandan a otro centro al Rey le ha pillado por casualidad fuera de España de viaje oficial de EEUU con el Atlético de por medio por tanto va a contemplar la imagen final del episodio que más daño ha hecho a la monarquía española desde la vuelta de la democracia esta noche Felipe VI se ha reunido con el gobernador de Texas en la ciudad de San Antonio y mañana mantendrá el encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca no se espera ningún pronunciamiento por parte de la Casa Real que considera que el ingreso en prisión de Urdangarin es el trámite final de un asunto amortizado ya si el candidato de la derecha hay delfín del ex presidente Uribe Iván Duque ha ganado las elecciones en Colombia con el cincuenta y cuatro por ciento de los votos es ya el presidente más votado y el más joven de la historia de Colombia tiene cuarenta y un años el gran interrogante es qué va a ocurrir con el acuerdo de paz con las FARC que acabó con la guerrilla hace año y medio esta noche el ganador de las elecciones ha dicho lo que no lo hará al acuerdo trizas pero que habrá cambios

Voz 3 01:58 es que no vamos a hacer trizas los acuerdos pero a garantizar que la paz sea para todos los colombianos empezando porque la Seguridad y la Justicia sean las hermanas indicadas para que brille en todo el territorio nacional

Voz 1727 02:16 Duque asumirá el cargo a partir del siete de agosto y también por primera vez Columbia va a tener una vicepresidenta mujer la conservadora Marta Lucía Ramírez es lunes dieciocho de junio y noticia que adelanta la Cadena Ser el Gobierno no tiene pensado de momento eliminar el copago farmacéutico de los pensionistas Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:38 buenos días una de las medidas el decretazo de Ana Mato junto con la exclusión de los sin papeles en la sanidad con ella el Estado recauda cuatrocientos millones de euros cada pensionista paga de media ciento veinte euros al año por sus medicinas

Voz 1727 02:50 han dejado de llegar pateras durante todo el fin de semana Salvamento Marítimo ha rescatado a mil doscientas noventa personas desde el viernes

Voz 0858 02:57 mil ciento treinta y ocho inmigrantes han sido rescatados en aguas andaluzas en el mar de Alborán y en el Estrecho y otros ciento cincuenta y dos en Canarias más de sesenta personas continúan desaparecidas y se han recuperado cuatro cadáveres del agua

Voz 1727 03:10 el operativo de atención a los migrantes del Aquarius terminó anoche a partir de ahora disponen de un permiso de estancia de cuarenta y cinco días durante ese tiempo podrán solicitar asilo o permiso de residencia en España o en Francia a bordo del barco historias de mujeres que han sufrido todo tipo de abusos de todo en Libia Se lo ha contado a la Ser Juan Carlos Arnaiz

Voz 4 03:31 por qué de Asturias cimas de todas estas mujeres en particular en Libia

Voz 5 03:35 ya donde han sido usada se trata matrimonio jubilaciones forzosas eh eh abortos embarazos fruto de abusos

Voz 1727 03:47 aquí en España un crimen machista nos lleva a Granada agua da ruptura porque han muerto en el hospital la mujer asesinada por su marido de dos tiros

Voz 0858 03:56 había recibido un disparo en la cabeza y otro en el estómago la pareja tenía tres hijos el agresor está ya detenido no existían denuncias previas por malos

Voz 1727 04:05 Guatemala da por finalizadas las labores de búsqueda tras la erupción del volcán

Voz 0858 04:13 al menos ciento diez personas han fallecido hay casi doscientos desaparecidos y cerca de dos millones de afectados las autoridades han declarado la zona afectada como inhabitable

Voz 1727 04:24 dile a selección española vuelve hoy al trabajo Sampe preocupada por el estado anímico del portero De Gea al que Ronaldo encajó tres goles el viernes

Voz 0534 04:32 sobre todo tras su fallo en el segundo de esos tres que nos dejó imágenes del portero cabizbajo y muy afectado aunque Carlos Marchena ayudante de Fernando Hierro para este Mundial cree que ya lo ha superado anoche en El Larguero

Voz 6 04:42 ahí está bien es son profesionales que está acostumbrado a vivir ahí a vivir en enero en el acierto si asumen cuando cuando se levanta muy fácil

Voz 0534 04:53 en la jornada de hoy tres partidos más a los de la tarde Suecia Corea del Sur a las cinco Bélgica Panama a las ocho Túnez Inglaterra

Voz 7 05:01 hasta mediados de semana el calor va a ser contundente esta tarde máximas de treinta grados en prácticamente todo el país en el centro y sur máximas de treinta y cinco cuarenta sólo se salva el Cantábrico donde ratos las nueve serán

Voz 1645 05:13 contantes en el resto de la Península Piélagos

Voz 7 05:15 el tiempo soleado durante toda la jornada riadas han recuperado dos mil tiene mil ochocientos tres mil euros no son sólo cifras es la comisión de apertura notaría gestoría tasación reclama los gastos de tu hipoteca llama al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita para cualquiera de nuestras oficinas Arriaga Asociados a lo fácil

Voz 8 05:40 a emite a Pipi alto meseta

Voz 1 05:46 lamenta los Beatles ambientados compita

Voz 9 05:50 dentro de poco nos dan las vacas

Voz 0534 05:52 hemos aprobado todo dónde vamos a ir este verano

Voz 9 05:54 no basta la plaquita si más allá con Viajes el Corte Inglés eso sí

Voz 10 06:01 me un verano de película como Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva descubre todos nuestros estrenos disfrutarlas de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés te llevas tres meses decide gratis consulta condiciones

Voz 1275 06:19 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 06:22 hoy con fetos

Voz 1727 06:27 son las siete y seis las seis y seis en Canarias enterrado por el aluvión de noticias de las últimas horas hay un plazo muy importante que empieza hoy y que puede determinar el futuro de la derecha española los aspirantes a liderar el PP tienen entre hoy el miércoles para presentar oficialmente su candidatura a suceder a Rajoy que el viernes por cierto renunció al acta de diputado para volver a ocupar su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola es el fin de una era de momento el único candidato confirmado es el portavoz internacional en el Congreso que se llama José Ramón García Hernández María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 07:03 buenos días a Busca Presidente o Presidenta para el PP desde hoy hasta el miércoles a las dos la tarde ese es el plazo que tiene que se quiera presentar deberá registrarse oficialmente con un mínimo de cien avales y de momento la única persona que ha dado un paso al frente ha sido José Ramón García Hernández responsable de los temas internacionales de la formación conservado

Voz 7 07:20 ahora mientras la ex ministro Margallo Barreto

Voz 1461 07:23 cuando apoyos Balza ex presidente balear sostiene que el aglutinó al sector liberal y los nombres que más consenso concitan Feijóo y Sáenz de Santamaría sigue sin mover ficha tampoco Cospedal ha desvelado sus cartas aunque ella al menos ya ha convocado una junta directiva del PP de Castilla La Mancha para mañana muchos tienen la impresión de que no se postulará pero serán esa cita cuando comunica su decisión final y la verdad es que toda esta situación está generando una gran

Voz 7 07:47 en las filas populares donde barajan varios

Voz 1461 07:50 varios hay quién cree que si el titular de la Xunta se lanza todo habrá acabado pero otros opinan que la ex vicepresidenta podría dar la batalla con Alfonso Alonso al líder del PP vasco como número dos y entonces es cuando algunos ven a Cospedal respaldando a su hijo con su poder territorial son cábalas o cambian a cada rato según con qué sea hable aunque todos coinciden en una cosa tiene muy presente que en esta ocasión por primera vez los militantes votan y pueden dar una sorpresa

Voz 1727 08:14 el PP busca un nuevo líder ciudadanos que ya no lidera las encuestas resucita su discurso social para tratar de amortiguar lo que califican de efectos Sánchez dicen en ciudadanos que eso no significa sin embargo que modifiquen su estrategia en la crisis catalana Óscar García buenos días

Voz 1645 08:31 hola buenos días el tiempo de Regla Mercy las heridas ha pasado piensan en la dirección de ciudadanos que tras varias reuniones una hace muy pocos días a las afueras de Madrid a modo casi de convivencia ha decidido priorizar los asuntos sociales buscando su nuevo espacio la ley de conciliación el debate sobre la gestación subrogada o la lucha contra la precariedad laboral son asuntos que Ciudadanos quiere utilizar para tratar de demostrar que ellos también tienen agenda social nos dice un alto dirigente sin embargo más allá de esto Rivera no va a hacer ningún gran viraje en su estrategia política en ciudadanos están convencidos de que en las próximas semanas volverán a liderar las encuestas después de bajar hasta la tercera posición en los últimos sondeos conocidos donde están por encima del veintiuno por ciento de los apoyos frente al veintiocho por ciento antes de la moción no estamos tan mal es asumible insisten en Ciudadanos donde se mantendrán firmes con el tema de Cataluña ante los primeros gestos del Gobierno

Voz 1727 09:31 la Audiencia de Navarra decide hoy si dejan libertad a los miembros de la manada condenados por esa misma audiencia a nueve años de prisión por abuso sexual el próximo siete de julio vence el plazo máximo de dos años para la prisión provisional y los jueces tienen que decidir si los mantienen en la cárcel hasta que la sentencia sea firme porque todos han anunciado recursos para evitar sentencias tan polémicas como ésta además de reformar el Código Penal la nueva ministra de Justicia Dolores Delgado estudia en qué leyes se puede introducir la mirada de género Mariola el erizo

Voz 1461 10:03 licita concretamente la ministra Delgado una posible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal las expertas y expertos deberán determinar si

Voz 1645 10:11 la Sultan necesaria también la modificación desde una

Voz 1461 10:14 la perspectiva de género de otras normas no sólo del Código Penal dictaminar si en la sentencia se advierten vacíos e imprecisiones que impiden dar una respuesta adecuada y proporcionada a los delitos de violación y agresiones sexuales las ONG aplauden que esta sea la primera medida de la ministra Viviana Waisman es la presidenta de Guma Slim Jara

Voz 11 10:35 para que el Estado español cumpla con sus obligaciones las obligaciones que tiene con las mujeres que sufren discriminación a las mujeres que sufren violencia no había otra manera de tener la justicia que todos queremos que todas nos merecemos excepto tener una mirada integral con perspectiva de género como está proponiendo ahora ministra de Justicia

Voz 1461 10:54 la ministra danesa encargado además que incorporen a la legislación el convenio de Estambul y las recomendaciones de la ONU sobre violencia machista entre las que figura por cierto mejorar la atención a las mujeres y niñas refugiadas que piden asilo se ha ampliado hasta quince de noviembre el plazo para que la Comisión termine el estudio de esta reforma de mayor calado

Voz 1727 11:15 son las siete y once las seis y once en Canarias

Voz 12 11:17 en el

Voz 1645 11:20 sur de subirnos al tren de la noticia más de tres millones de viajeros han utilizado los servicios de Cercanías de Zaragoza desde que Renfe los puso en marcha hace una década del total de usuarios cerca de trescientos mil han elegido este servicio en dos mil diecisiete para desplazarse principalmente de lunes a viernes por motivos de trabajo o estudios los viajeros pueden consultar los horarios de los trenes en Renfe a punto com o en el nueve uno dos trescientos veinte trescientos veinte Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 1 11:51 nadie te piden que te llama aquí

Voz 13 11:55 las mejores vacaciones han unas vacaciones tranquilas realiza tu revisión Renault con aceite fue evolucione RN W cuarenta infiltró más XXXV puntos de control en la red Renault por sólo noventa y nueve euros sólo noventa y nueve euros

Voz 1645 12:09 con el servicio posventa Renault todas más fácil si piensas que eres buen conductor pero que han subido el precio de tu seguro de coche sigue escuchando

Voz 14 12:17 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condición ese mutuo apuntó

Voz 7 12:31 es una barbacoa en la terraza

Voz 15 12:34 la fiesta en el salón la primavera la sangre altera por eso en Serbia hemos alterado

Voz 4 12:39 días entre en Servihabitat punto com Illes trina hogar con hasta un cuarenta por ciento de descuento en una selección de pisos y casas en Servihabitat la primavera el precio altera

Voz 15 12:51 los conjuros

Voz 7 12:54 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología de ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 0887 13:02 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 16 13:10 oye haces tú tienes alarman una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos Illa de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 4 13:25 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 17 13:35 Marta qué haces en ese trampolín olímpico adelante pero si tú tienes tres

Voz 10 13:43 en dos mil euros de ahorro el seminuevos sea la ocasión perfecta para tirarte a la piscina y comprarte un Das Welt Auto Seat este verano del quince al treinta de junio entrega inmediata oferta fue saquen Finance consulta condiciones anda esbelta auto punto

Voz 7 13:56 Teo tienes que ensayar a la hora de la siesta

Voz 18 13:58 mañana tengo examen esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento

Voz 19 14:02 si estás pensando cambiar de casa es el momento de hacerlo porque con el precio de la Hipoteca BBVA sin comisión de apertura te costará menos recibirte consulta condiciones en nuestras oficinas de BVA punto es

Voz 8 14:13 BVA creando oportunidades

Voz 1 14:23 L

Voz 1727 14:28 primera segunda tercera generación todos somos hijos de inmigrantes eso coreaban este domingo miles de personas que se han manifestado en París para pedir una acogida más humana los migrantes que cruzan el Mediterráneo huyendo de alambre de la guerra protestaban también contra la actitud del Gobierno francés en la crisis del Aquarius que desembarcó ayer en el puerto de Valencia como les venimos contando Merkel se reúne hoy en Berlín con el primer ministro italiano con Giuseppe Conte mañana recibe al francés Emmanuel Macron la canciller alemana Lidia al mismo tiempo con sus socios de la CSU

Voz 1645 15:02 una crisis que amenaza con romper

Voz 1727 15:04 la acción de gobierno sino se endurecen los controles migratorios se va a ver también con sus ex socios como les decía a diez días de la cumbre del euro la política migratoria tensiona hasta el límite las relaciones entre los miembros de la Unión Europea corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 15:21 el problema es que la inmigración es una política europea que cuenta con normas obligatorias aunque la Comisión haya evitado abrir expediente para exigir su aplicación desde hace varios meses como con las cuotas negándose también a responder a preguntas tan básicas como si un país es decir Alemania puede cerrar fronteras de forma unilateral o puede devolver inmigrantes a quien quiera la comisión es la guardiana del Tratado de la ley europea y su silencio ante este drama provocado ya momentos de una enorme tensión en la sala europea este sonido es del pasado viernes

Voz 7 16:02 pero usted es el

Voz 1 16:03 el índice fuera de sí

Voz 0738 16:05 micrófono el periodista italiano Lorenzo consolida que acabará saliendo de la rueda de prensa mientras el corresponsal verdadero Soir recibe

Voz 7 16:13 los aplausos del resto de dicho ligas firmamento que es inadmisible que el equipo eso

Voz 1727 16:22 la crisis en el seno de la Unión Europea la crisis política del Gobierno alemán del Gobierno italiano son claros ejemplos de los movimientos que origina el auge de los populismos xenófobos el repliegue nacional Joan Romero es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia

Voz 20 16:38 que con este otro silencioso pero pero

Voz 21 16:40 el esquí no pues opciones de corte xenófobo sin entender que estas pulsiones de repliegue de la sociedad europea no conducen a ningún sitio a ningún sitio ahí muestran lo lo peor el rostro de de lo que Europa nunca nunca debió ser

Voz 1 17:02 Nuestra ilusión de es serles de utilidad por eso

Voz 0858 17:06 la UCI le invite a escuchar

Voz 1 17:08 que usted agenda de servicios útiles

Voz 7 17:20 buenos días cuando archivamos el GPS vemos Un vídeo o navegamos es normal que nos quedemos cortos de batería si ha pensado comprar un externa para resucitar el teléfono cuando no tiene un punto de carga cerca la Organización de Consumidores y Usuarios aconseja estudiar bien que necesita hay baterías externas desde veinte euros otras cuestan sesenta pero las calidades son diferentes depende si nos basta con cargar un poquito si queremos una carga completa aussie queremos que esa batería externa sirva para varios teléfonos Chávez

Voz 1 17:48 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 22 17:56 no importa que lo hagas por los XXXV mil euros importe que lo hagas por los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad

Voz 1 18:10 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario apaga de la ONCE que a ti qué te importa

Voz 7 18:20 este verano súbete a la ola del festival de los descuentos de El Corte Inglés ahora todo lo que necesitas para tus vacaciones con hasta el cuarenta por ciento de descuento en una selección de artículos de las mejores marcas Carol Hackett Kers y muchas más hasta el veintiocho de junio

Voz 8 18:34 pero esperamos prepárate para un verano perfecto con el festival de los descuentos de El Corte Inglés

Voz 5 18:45 sobre la llegada de la cual

Voz 1275 18:46 yo sí la política migratoria europea Lola de Palma

Voz 23 18:49 realmente hacemos gala de un corazón enorme en España pero creo que esto puede generar una cantidad de problemas económicos muy graves esto no es un problema sólo de España es un problema europeo deberíamos enfocarlo todos juntos no puede ser que no y el otro en que sí yo creo que deberíamos ayudar a los migrantes desde sus países porque nuestro sistema de bienestar está temblando

Voz 1275 19:11 desde Valencia otro Carmelo

Voz 24 19:14 en el muchísimo más pobres no serán del país la gente huye de la muerte la huida está generada por la cara provocadas por las grandes potencias hay de todo como nos cuenta amarga de Barcelona

Voz 25 19:26 qué bonito debe ser tener que abandonar tu trabajo tu casa tu familia tu entorno tener que olvidarse de tu idioma para intentar aprender otro qué pronto olvidamos mis padres tuvieron que salir de su región porque allí se morían de hambre solamente de hambre no se morían de guerras Neve ataques pudieron llegar a otra donde trabajando como animales lograron que yo pudiera ir al colegio y que me esperará a otro futuro por favor no nos olvidemos todos hemos sido emigró

Voz 1275 19:52 antes algunos de admitir muchas gracias a todos

Voz 13 20:07 hoy por hoy las noticias de Madrid

Voz 1 20:10 con Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:13 qué tal buenos días con diecinueve grados ahora mismo en la Gran Vía temperaturas menos frescas ahora por la mañana y durante el día va a seguir apretando el calor en las máximas pasarán de los treinta grados en toda la región los taxistas de Madrid deciden si recuperan el uniforme la Federación Profesional del Taxi ha convocado a sus trabajadores a una asamblea este lunes para votar si quieren vestir de azul celeste en la parte de arriba de azul marino en la de abajo Se busca evitar sobre todo que algunos conductores lleven ropa inadecuada Enrique García

Voz 1258 20:41 uniformidad Hinault uniforme para dar una imagen más homogénea los usuarios evitar que algunos taxistas lleven ropa inadecuada El Vestuario que consistiría en una camiseta o polo de manga corta en verano y larga en invierno de color azul celeste y un pantalón vaquero azul marino y otras prendas como una corbata a elección del conductor se votará hoy en la Asamblea de la Federación Profesional taxi de Madrid lo hacen después de que la propuesta no consiguiera el apoyo mayoritario de las distintas asociaciones del sector para proponer al Ayuntamiento un modelo de vestimenta único una decisión que afectaría en principio a más de mil doscientos profesionales de Teletaxi y que luego se extendería al resto de taxistas y que pretende dar una imagen más corporativa a un sector hoy amenazado por nuevas propuestas de transportes como Uber o Cádiz

Voz 1275 21:26 es lunes dieciocho de junio y más noticias en titulares que repasamos con Javier Jiménez Bas

Voz 0887 21:31 trabajadores del sumo aseguran que la falta de ambulancias en la Comunidad de Madrid obliga a utilizar UVI móviles para cuestiones que no son urgentes la gerencia del sur

Voz 1275 21:39 con esta madrugada a un joven de diecinueve años ha muerto atropellado por un coche en la autovía A dos el joven ha sido arrollado cuando intentaba cruzar a la altura del kilómetro quince su acompañante otro joven ha resultado ileso

Voz 0887 21:49 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han iniciado una recogida de firmas en la que piden al nuevo ministro del Interior a Fernando Grande Marlaska que se les permita desfilar en Madrid en la manifestación del Orgullo con el uniforme de trabajo

Voz 1275 22:01 la Real Casa de Correos sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid alberga hasta el ocho de julio Teatralia el sol vigésima segunda edición de un festival internacional para niños y jóvenes entre las actividades hay títeres o talleres de escritura creativa hora punta otra vez a las carreteras cómo se circula a esta hora DGT de Teresa Serrano buenos días

Voz 0134 22:24 buenos días pues a esta hora destacamos la M40 bastante congestionada en varios tramos Vallecas Coslada sentido Aa2 en Ciudad de la Imagen hacia las seis en Pozuelo hace a los túneles de El Pardo sentido A uno también tráfico intenso en la M50 en las principales entradas a Madrid hasta ahora

Voz 1275 22:39 en la capital como despierta el tráfico esta mañana pantallas Inmaculada banderas buenos días

Voz 1461 22:43 hola muy buenos días con mayores complicaciones en el este de la M treinta primero un turismo averiado a la altura de O'Donnell ahora un camión más arriba a la altura de ventas por lo tanto ese movimiento desde Méndez Álvaro ténganlo en cuenta que está ahora tienen mayor saturación de tráfico lo mismo ocurre dentro de la ciudad con el entorno de la Glorieta de Atocha sobretodo el acceso por el subterráneo desde la Ronda Sur al Paseo de Infanta Isabel saber

Voz 1275 23:08 en Nos espera para este inicio de semana previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 23:12 buenos días tiempo soleado en la mayor parte de la semana algunas tormentas con la llegada del fin de semana pero aún no se puede confirmar este pronóstico y ambiente caluroso la mayor parte de horas sigue refrescando durante las noches pero menos que la semana pasada en breve la temperatura empezara a subir rápidamente máximas esta tarde alrededor de los treinta grados en la mayor parte de la comunidad en la ciudad de Madrid en algunos barrios alcanzaremos los treinta y dos treinta y tres un poco de viento durante la tarde hasta que llegue la noche

Voz 27 23:39 sirve suele afectado por el Banco Popular lo ha perdido todo menos tu derecho a reclamar la investigación judicial está en marcha no te quedes fuera hay únete a los afectados defendidos por bufetes Rosales sin cuota de entrada ni provisión de fondos lucha Roqué estudio bufete Rosales punto es o nueve uno cinco cincuenta quince quince

Voz 28 24:00 sabes que la ONU ha premiado a decide Madrid como mejor servicio público dos mil dieciocho por cosas como que puedas entrar en decir de Madrid punto es decidir en qué se invierten cien millones de los presupuestos de la ciudad ya ha comenzado la votación de los presupuestos participativos votados proyectos favoritos para que se hagan realidad en decide Madrid punto Es Ayuntamiento de Madrid

Voz 29 24:23 llegan los precios pasajeros ni unos precios que vienen con hasta un veinte por ciento de descuento en tu Mini Band el treinta de junio lo justo para que pueda subirse a ellos disfruta de los precios pasajeros Mining ante este que se vayan

Voz 22 24:36 no sólo para vehículos en esto informa Thein concesionarios de Madrid punto mini punto es

Voz 9 24:42 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 30 24:47 de arrendamiento el tranquila el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler Telephone

Voz 31 25:06 el gratis novecientos veinte veinte once

Voz 30 25:10 Agencia Negociadora del alquiler

Voz 31 25:13 punto com

Voz 1 25:20 esta masa ahora

Voz 33 25:22 en el Gratis gratis ha orgía este mes montaje gratis en todas las marcas de neumáticos y además si hacemos una revisión de viaje con rellenado de líquidos de la siempre más

Voz 13 25:38 quiere ser piloto necesitará más de quinientos mil nuevos pilotos en los próximos años

Voz 10 25:45 hola internacional de pilotos de avión helicóptero y drones de formará con los mejores instructores Europe y han Flyer con centros en Madrid y Alicante entra en European Flyer punto com vuela al futuro

Voz 1645 25:59 oye tú sabes que si bien ese ahora la red Renault puedes llevarte un Clio de la nueva gama límite desde diez mil cien euros con más equipamiento de serie quince

Voz 34 26:07 lo en serio de sería osea

Voz 1645 26:10 así de serio en serio

Voz 34 26:12 más de seria oferta

Voz 8 26:15 si van válido hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es vena a la red Renault de la Comunidad de Madrid sólo son ocho son fantásticos y no son súper héroes son los ochos días de camino a casa porque sólo del ocho al dieciocho de junio obtienes en muebles y decoración un descuento mínimo del veintiuno por ciento en los ocho días de camino a casa si el poder consultar horarios y direcciones en camino a casa punto com

Voz 1275 26:43 Sirio de disidencia anunciada en septiembre la portavoz del Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre la creación de juego el bono joven cultural de la capita

Voz 35 26:50 el programa abono joven cultural tiene el objetivo de facilitar el acceso gratuito a la programación de los seis grandes centros culturales la ciudad a jóvenes de entre dieciséis y veintiséis años en la ciudad de Madrid

Voz 1275 27:04 el juego empezó a entregarse en octubre pasado sus primeros ocho meses de vida la Serres avanza esta mañana el balance de todo este tiempo diecinueve mil quinientos jóvenes se han dado de alta en este bono que les permite entrar gratis a la programación de los teatros municipales Javier Jiménez las buenos días

Voz 0887 27:19 buenos días según datos del consistorio cada semana los jóvenes van entre diario y sin pagar un euro unas ochocientas veces a naves de Matadero a Conde Duque al Teatro Circo Price Cinemateca al Fernán Gómez o al teatro Español Carme Cheli es su directo

Voz 7 27:32 para mí lo mejor del juego es que la gente más joven siente que alguien piense en ellos posiblemente este protagonismo les ha hecho reaccionar porque concretamente del español hemos herido muchísimos juegos

Voz 0887 27:43 de los diecinueve mil quinientos jóvenes que se han dado de alta el setenta por ciento son de la ciudad de Madrid y un veintiséis por ciento de ciudades y pueblos de la Comunidad el bono servirá también para disfrutar gratuitamente de aquellas actividades de Los Veranos de la Villa que son de

Voz 1275 27:56 hago las chinches han vuelto al barrio de Lavapiés lo denuncian los vecinos de la zona que cada dos por tres tienen que acudir al médico o a la farmacia con picaduras de estos insectos un problema que dicen empieza a ser ya bastante recurrente información de Javier K

Voz 1733 28:09 aseguran que es algo que llevan arrastrando ya algunos años con la llegada del verano aparecen los primeros casos de picaduras de este insecto tal y como denuncian las farmacéuticas de la plaza de Lavapiés

Voz 7 28:19 no es una casan y dos osas que son insistimos es continuo otro el verano viendo gente con picaduras

Voz 15 28:24 todos los años todos los años vienen gente

Voz 7 28:27 maduras de este tipo desde el departamento de

Voz 1733 28:29 entró el de plagas del ayuntamiento aseguran que estos problemas también serán en barrios como Vallecas o Villaverde y que no es algo exclusivo de Lavapiés los expertos como José María Cámara jefe del Servicio de Control de Plagas del Ayuntamiento de Madrid señalan que es bastante común que las chinches se cuelen en los equipajes

Voz 20 28:46 que viajamos mucho lo que hay desconocimiento un insecto identifica y entonces sí entra en casa con cierta facilidad pilares que entre las un grave problema

Voz 1733 28:54 este Departamento de Control de Plagas realizó más de cuatrocientas actuaciones el año pasado fuera de las chinches llegaron a registrar más de cinco mil avisos por ratas y cucarachas

Voz 1275 29:04 un hombre de ochenta años encuentra muy grave en el hospital tras caer de un árbol que estaba apodado en su casa del camino del Rey en el municipio de la Yruela los servicios médicos de urgencias creen que podría sufrir una paraplejia a causa de la fuerte caída del uno uno dos recibió el avisó ayer domingo sobre la una de la tarde

Voz 1986 29:19 acaban de que un varón de ochenta años había caído desde un árbol mientras al parecer realizaba labores de poda y un cuarto en la Yruela inmediatamente el uno uno dos ha derivado de la visual suma que ha desplazado hasta el lugar una UVI móvil y también un helicóptero medicalizado contra llegado han estabilizado al herido que en principio presenta una probable paraplejia y lo han trasladado en estado grave en helicóptero al hospital de La Paz donde ha quedado ingresado

Voz 1275 29:47 sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER dieciocho grados tenemos a esta hora en el centro de la capital

Voz 36 29:59 sí

Voz 1727 30:00 a las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 1275 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 30:13 no comienza el lunes dieciocho de junio comienza la semana con más calor todavía hay con una noticia que leemos esta mañana en el país Fomento va a quitar los peajes de las autopistas cuando termine su concesión entre este año y el año dos mil veintiuno en noviembre en noviembre de este año ya tenía Ana la concesión en la AP uno entre Burgos y Álava Javier Alonso

Voz 0858 30:35 lo asegura el propio ministro de Fomento José Luis Ábalos en una entrevista con el país la intención del Ejecutivo es hacer lo mismo con la AP siete que recorre la costa mediterránea entre Alicante y Tarragona también con la AP cuatro entre Sevilla y Cádiz en esos casos las concesiones vencen el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve precisamente sobre infraestructuras el mundo cuenta esta mañana qué competencia haya autorizado la puesta en marcha del AVE privado en la línea Madrid Barcelona en ABC cuentan la propuesta de los socialistas para frenar la sangría de población en el entorno rural que pasa dice este diario por universalizar el sistema de dependencia El Confidencial asegura que Sánchez centrará su política en materia de vivienda en facilitar el acceso al alquiler a jóvenes y mayores en detrimento del acceso a la compra La Vanguardia cuenta que Barcelona y Madrid ya sólo venden pisos nuevos sobre plano precisamente por la alta demanda que hay en el mercado himnos entramos en el mundo que recoge esta mañana las críticas del PP ante un posible traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos la razón añade que la iglesia colaborará si fueran

Voz 1727 31:37 y en la prensa nacional encontramos también hoy muchos gestos de emoción de gratitud la emoción la gratitud de las personas a bordo del Aquarius tras llegar al muelle número uno del puerto de Valencia ha sido un fin de semana de mil doscientas noventa historias personales más son las personas que ha rescatado Javier Salvamento Marítimo

Voz 0858 32:00 sí en todas las portadas aparecen esas imágenes de los migrantes del Aquarius bailes de alegría abrazos con sus rescatadores o un lema pintado a mano en una camiseta in Spain detrás que significa confío en España del diario punto es recogemos unas declaraciones de la matrona de Médicos sin Fronteras dice todas las mujeres AMS

Voz 7 32:18 sufrido violencia sexual yo añade que dos de

Voz 0858 32:21 ellas se enteraron de que estaban embarazadas ya a bordo del propio Arco

Voz 1727 32:24 esta crisis migratoria en Europa amenaza con romper la coalición de Gobierno en Alemania hoy se reúnen el ministro del Interior la canciller Angela Merkel muy enfrentados por este asunto la prensa alemana de hecho Danny De la Fuente habla directamente de divorcio

Voz 1275 32:38 sin se hace política desde el principio titula el Süddeutsche endureciendo su discurso antiinmigración sin que Alemania pierda fiabilidad entre sus socios europeos y sin que caiga Merkel porque perderían más votos de los que ganarían de la extrema derecha

Voz 7 32:50 la chirigota Meinhof

Voz 1275 32:54 no se puede hablar de partidos hermanos con esta desconfianza allí estos ataques a la canciller advierte suena a han tal quién va a asesinar con alevosía a Merkel se pregunta en portada el sensacionalista Bild el liberal de nivel considera que el Gobierno de Berlín lleva demasiado tiempo ignorando la creciente frustración que no xenofobia en la población alemana Merkel se reúne hoy también con el primer ministro italiano Giuseppe Conte que llegó a Berlín en medio de una tormenta en la Cancillería cuenta la prensa italiana La Repubblica publica una encuesta que refleja que la mayoría de los italianos está a favor de cerrar los puertos a los inmigrantes el cincuenta y siete por ciento y terminó con un par de titulares sobre Colombia voy a entregar todas mis energías a unir este país ha dicho el ganador Iván Duque y es el gran titular con el que abre el tiempo el director del espectador Fidel Cano en su editorial le pide a Duque

Voz 29 33:37 el mandato incluirlos a todos los colombianos que lo ha sido elegido como presidente de todos los colombianos y que quienes piensan distinto también deben tener cabida en ese gobierno

Voz 1275 33:48 unidad de Bogotá a vende Jim el colombiano advierte que ha sido también la elección con más voto en blanco de la historia reciente del país

Voz 1727 33:55 y aquí en España hablamos de vivienda la Comisión de Urbanismo de Barcelona vota hoy la propuesta del Gobierno de Ada Colau de obligar a cualquier promoción de viviendas de dimensiones relevantes a destinar el treinta por ciento de los edificios a viviendas sociales Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0887 34:12 la oposición asegura esto que puede paralizar el sector de la construcción y por esto se ha desmarcado de esta medida en los últimos días que no se haga ninguna promoción más por miedo a esta obligación de reservar al treinta por ciento a pisos sociales es lo que temen los partidos de la oposición entidades con una Plataforma de Afectados por la Hipoteca insisten en presionar a estos partido recordando una votación del mes de febrero que apoyaron todos los partidos con excepción del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ada Colau afirma que lo que antes de recoger el mandato de aquella moción pero fuentes municipales apuntan que ya antes empezó

Voz 1727 34:41 novia y otra decisión bien distinta que se va a tomar hoy en Madrid los taxistas madrileños votan si ir o no de uniforme la propuestas una camiseta de color azul celeste y un pantalón vaquero de color azul marino Radio Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0887 34:57 la implantación de este vestuario siria inicialmente para los mil doscientos profesionales del servicio de taxi aunque se espera que posteriormente se vaya incorporando el resto del colectivo unos quince mil taxistas en total llevar corbata u otras prendas que daría a elección del conductor pero para que esto se materialice los trabajadores tienen primero que aprobar el nuevo uniforme en la asamblea de este lunes curiosamente la iniciativa surge cuando se cumplen setenta años de la entrada en vigor de la ordenanza que obligaba a los taxistas de Madrid a llevar uniforme bajo pena de sanción económico incluso podían ser mutado Si llevaban desabrochada algún botón de la camisa

Voz 1727 35:31 y en Sevilla todo listo para los premios más importantes de las artes escénicas en España

Voz 37 35:42 sus

Voz 38 35:50 sí

Voz 1727 35:55 esta noche se entregan los premios Max en los que capturar día Mayte Martín en los que se buscará seguro una foto la del estreno del nuevo ministro de Cultura y Deporte José Guirao Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 0534 36:08 sí es el estreno en público para a José Guirao como ministro de Cultura en una entrega de los Premios Max que anuncian que ofrecerán un homenaje a los espectadores que podrán participar de forma activa en la ceremonia por primera vez Sevilla acoge ya por tercera vez la entrega de los Premios Max esta vez en un nuevo escenario el Cartuja Center será conducida la gala por la actriz y humorista Christine Medina bajo la dirección de Alfonso Zurro que está nominado como mejor director de escena por Luces de bohemia además de las diecinueve categorías a concurso hay tres premios Max Especiales uno de ellos el premio aficionado o de carácter social será para la compañía sevillana danza mobile que lleva veintitrés años formando a actores y bailarines con discapacidad intelectual

Voz 2 36:49 el día doce Este procuro aleja doy con voz pero

Voz 1727 37:10 do Burgo Cannes son las siete y treinta y siete las seis y treinta y siete en Canarias

Voz 7 37:19 este verano en hacia dónde ir el año pasado no acertamos con el tele

Voz 10 37:22 en los vacaciones un como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar su yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés vive un verano de película como Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva allí descubre todos nuestros estrenos disfrutarán de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés pues llevas tres meses define gratis consulta condiciones

Voz 39 37:49 yo en mi declaración de la renta Marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales porque el cero coma siete por ciento de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble

Voz 5 37:59 juntos por un mundo mejor por tantos

Voz 16 38:03 oye tú tienes alarma una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí la activó todas las noches mientras dormimos Illa de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 4 38:18 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 40 38:27 las necesidades Instituto Empresa siempre están en tu cabeza mientras te duchas conduces sales a correr hasta que todos

Voz 7 38:33 encaja para afrontarlas como ahora

Voz 1645 38:35 qué escuchas que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficio

Voz 8 38:44 nada de BVA creando oportunidades

Voz 0858 38:52 hola qué tal este Mundial verdad que estamos viendo cosas que parecen de otra galaxia como los nuevos equipos de aire acondicionado Mitsubishi Electric que atención tienen un control de presencia y un sensor de movimiento para localizar de cuando entras en la habitación y en función de tu temperatura regular el fresco

Voz 4 39:07 Tito y orientar Lotus zona increíble verdad y lo que ahorra en consumo aire acondicionado Mitsubishi Electric el aire acondicionado que siempre está contigo el que más dura el que nunca se estropea tienes que hacerte con uno aire acondicionado su bici eléctrica

Voz 41 39:23 el ojo izquierdo que Hoy por hoy

Voz 1727 39:26 esta mañana se preguntas son personas los inmigrantes

Voz 1100 39:30 buenos días Pepa lo que tiene que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez dicen los portavoces del PP y sus sicarios es ocuparse de los problemas reales de las personas y dejar el postureo veamos les parece postureo salvar la vida a los seiscientos treinta pasajeros del Aquarius casi sin comida ni agua en Valencia es atendió de urgencia trescientos diecisiete africanos tiene cuarenta y cuatro Se les envió a hospitales en ese barco recuerden

Voz 7 39:56 viajaban solos dejados a su suerte

Voz 1100 39:59 ciento veintitrés niños y niñas que desde ayer tienen comida hay pueden jugar con un peluche también debe ser postureo que se quiten las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla o que se devuelva el acceso a la sanidad a los ochocientos mil inmigrantes a los que el muy respetable Gobierno tener muy respetable Rajoy será arrebató en dos mil doce osea que el Gobierno socialista sea ocupado de personas no será que esta derecha Cruel y cerril cree que esos inmigrantes no son personas el ojo izquierdo

Voz 2 40:38 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno France que eh

Voz 1727 41:03 diariodehoyporhoy del dieciocho de junio del año dos mil dieciocho escribe Marcos Arroyo lleva nueve años con un contrato eventual en las urgencias valencianas

Voz 7 41:14 lo llaman desarrollo si soy médico

Voz 20 41:16 yo en un hospital Valencia no creo recordar que empecé a escuchar este diario que se llamaba anteriormente el diario de la crisis igual no quería hablaros de es un poco en Sanidad con la excusa de esta crisis dejaron de crearse plazas de trabajo que en ese momento llega necesario sí que se han ido haciendo cada vez más necesaria con el paso de los años para cubrir estas necesidades comenzarán a otro tipo de contratos que existía pero que estaban destinados a otras necesidades y a unos horarios diferentes estos contratos que son los que tenemos nosotros entre ellos yo digo son contratos temporales que no tienen sueldo como tales que muramos por horas Ike no tienen muchos de los derechos de otro tipo de contactos yo tengo un contrato que se llamaría tensión contigo nada que es un contrato eventual temporal por necesidades del servicio en mi caso este contrato comenzó en dos mil nueve estamos en dos mil dieciocho se ha convertido es en crear una plantilla en hay una en envés cobrando diferente en muchos casos por el mismo trabajo con la misma responsabilidad y en el mismo horario que la crisis es que se haya normalizado esta miseria que hayamos abandonado un poco la ética de hacer las cosas bien

Voz 42 42:21 un abrazo Marcos y muchas gracias nos pasamos la vida espiral

Voz 22 42:25 luego esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada el momento oportuno el coche que el coche Perera

Voz 42 42:36 ya lo piensa seguir esperando Fritz audita entre el uno y el treinta de julio ahora tu Audi A4 Avant en por doscientos cincuenta euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es

Voz 22 42:48 veinte Concesionarios Oficiales Audi que fáciles acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado el corteinglés continuamente para que lo buenas que son ahora tienes un jamón de cebo ibérico cincuenta por ciento raza ibérica pieza de siete kilos y medio por ciento treinta y nueve euros

Voz 42 43:04 con regalo de un queso curado de tres kilos Dulcinea valorada en treinta euros Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 22 43:12 en nuestro país una de cada cinco personas vive en riesgo de pobreza y exclusión miles de hombres y mujeres necesitan tu si al Sorteo de Oro de Cruz Roja

Voz 43 43:20 está para mejorar sus condiciones de vida salud formación trabajo y bienestar compra tus boletos que ayuden a luchar contra la pobreza por cada necesiten un sí Sorteo de Oro de Cruz Roja

Voz 7 43:33 cuánto hace que no te graduadas Venevisión gratis si lo necesitas tratemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento si las que elijan

Voz 8 43:42 sólo en visión la Carlos metemos el césped en la lavadora y cortamos la ropa

Voz 29 43:46 necesitas ya la quincena confort terapia Citroën y sólo está el veintitrés de junio tu Citroën desde ocho mil novecientos cincuenta euros de regalo extra tres mil seiscientos el equipamiento oprimir mantenimiento y hasta mil euros en vehículos en stock

Voz 1645 43:59 el Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 16 44:03 oye tú tienes alarma una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí la activó todas las noches mientras dormimos Illa de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 4 44:17 brote que Bogart con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 44 44:29 sí nombre ganadora Viña pacientes paciente

Voz 1727 44:31 uno hace once has cubrir con Arlene

Voz 44 44:33 hemos en forma de obra teatral

Voz 1 44:36 hola has diciendo como otros dormir a llevas despierta

Voz 2 44:49 Vic

Voz 1 44:51 este lunes Belén Rueda con Carles Francino

Voz 15 44:56 no no coordinadas van a recordar

Voz 22 45:01 cabe entre ser vivo

Voz 1100 45:08 enarbola en todos

Voz 42 45:09 los programas y formatos la bandera del idioma en su dimensión plural panhispánica con respecto a las variedades y peculiaridades de cada alumno

Voz 1 45:17 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 5 45:28 sí

Voz 1100 45:32 son ahora las hecho

Voz 34 45:33 harto las siete menos cuarto en Canarias y ya tenemos una de las voces del Mundial

Voz 1 45:49 Volkswagen Yell el deporte en Hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1727 45:58 se llama Isabel Edith Morais tiene veinte años y se ha convertido Sampe en la primera mujer que narra un gol de Brasil en un campeonato del mundo

Voz 0534 46:06 para la cadena Fox es aunque no pudo contarles la primera victoria de Brasil en este Mundial que en las a primeras cuatro jornadas está absolutamente imprevisible sólo Francia de las cinco favoritas ha conseguido esa victoria ahí ese gol narrado por Morais era el uno cero de Coutinho que adelantaba la canarinha a los veinte minutos gol neutralizado por el del empate de Zouhier a los cinco minutos de la segunda parte los brasileños se quejaban de una falta en el gol suizo el barcelonista Coutinho y tienes

Voz 1 46:30 la Copa

Voz 47 46:31 bueno hay que saber que los partidos eran difíciles hoy jugamos contra una gran selección felizmente no nos llevamos el resultado que queríamos tenemos dos partidos más y hay que enfocarse en el próximo encuentro desgraciadamente hoy nos hicieron ese gol que fue falta que tenemos que seguir pensar en el próximo allí aparte

Voz 48 46:50 y también lo hacía el madridista Casemiro son claras aunque ahí no caben desde Dudu otro más eh espetó ha opinado

Voz 1275 47:05 estatutos

Voz 0534 47:06 salió cojeando animaran Aimar aunque parece no hay preocupación en la selección lo dice el central Miranda

Voz 48 47:10 la norma o de pues aún más más duro robos trocado a otro con cada más nuestras mucho

Voz 1727 47:21 más sorpresa creadoras ir fuera de Alemania al actual campeón

Voz 0534 47:24 mundo caía uno cero con México en su debut con un gol de Irving Lozano narrado por Pedro morada en Carrusel gol que provocó un ligero temblor en el país en la celebración dato confirmado por la propia red de Morín monitoreo sísmico mexicana no lo notó evidentemente el propio Irving

Voz 1 47:42 en el otro igual de la mejor manera Jiménez quien preocupaciones y que que nos atrever a botas de lo que es madre y bueno ahora hay que seguir así que eso es el más primera Víctor

Voz 0534 48:00 el mundialista de México sobre Alemania Andrés Guardado pide más apoyo para su selección

Voz 7 48:04 yo creo que con el triunfo de hoy pues

Voz 1727 48:07 a lo mejor algún escéptico o puedes

Voz 49 48:09 sí bueno Maika el ese Bodipo el confianza este a este grupo que venimos diciendo desde hace mucho que creo que podemos conseguir algo histórico para este para este Mundial muy hoy empezamos con muy buen pie

Voz 0534 48:19 y otro dato para la historia quince minutos disputados por el central Rafa Márquez le convierten en el tercer futbolista que juega cinco Mundiales Se suma a su compatriota el portero Osorio lo hizo entre cincuenta y sesenta y seis y al alemán Lothar Matthäus entre el ochenta y dos y el del noventa y ocho el mexicano en Carrusel

Voz 1 48:33 vencimos son gran rival el campeón

Voz 50 48:38 jugadores y que bueno si es que no se sintió muy con

Voz 0534 48:42 el muy motivados para seguir en esta misma línea en el otro partido del grupo Serbia impone uno cero a Costa Rica con gol de falta directa que no pudo parar el madridista Keylor Navas y hoy quinta jornada del Mundial Nos analiza Bruno Alemany Bruno buenos días buenos días Bélgica Inglaterra son favorito

Voz 14 48:56 los claros para pasar a octavos en su grupo y tienen sus debut en el día de hoy a priori asequible sobre todo Bélgica que jugará a las cinco de la tarde contra Panamá con sus principales figuras concurrían portería De Bruyne Hazard como titulares Inglaterra debuta contra Túnez con Harry Kane como líder es el nuevo capitán de la sede con jugará en punta seguramente acompañado por Rahim el partido a las ocho en el Volgogrado arenales se va a completar el grupo F el grupo de Alemania con el Suecia Corea que arranca a las dos de la tarde con Bélgica de

Voz 0534 49:27 estar en el banquillo en una cita mundialista del técnico español Roberto Martínez llegan como terceros del ranking FIFA con una racha de diecinueve victorias en veinte partidos sólo perdió cero dos ante España en su debut de hoy