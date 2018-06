Hoy por Hoy (18/06/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días el conservador Iván Duque hagan las elecciones en Colombia pero en la segunda vuelta de unas elecciones muy polarizadas la derecha se pone al frente de la cuarta economía de América Latina en un país con el veintisiete por ciento de pobreza primer productor mundial de cocaína y que hace un año y medio logró desarmar a la guerrilla de las FARC con los acuerdos de paz que le valieron el Nobel de la Paz al presidente saliente Juan Manuel Santos el ganador Duque que ha sido muy crítico con esos acuerdos ha dicho esta noche que no los va a destruir aunque sí habrá dice correcciones

Voz 1 00:53 si antes que nada esa paz que añoramos que reclama correcciones tendrá correcciones para que las víctimas de Berta sean el centro del proceso y garanticemos verdad justicia reparación no repetición

Voz 1727 01:10 izquierdista Gustavo Petro ha conseguido un resultado histórico para la izquierda pero no ha llegado al cuarenta y dos por ciento de los votos a la izquierda latinoamericana que ha perdido los gobiernos de Argentina y Chile vuelve a medirse en las elecciones de México en julio de Brasil en octubre y aquí en España los migrantes del Aquarius amanecen en Valencia sólo seis continúan ingresados en el hospital a todos se les ha dado un permiso temporal de estancia en España de cuarenta y cinco días no acaba el problema pero la reacción del Gobierno español y la acogida del Aquarius aquí en España ha salvado vidas y ha impedido algo muy importante que normalice hemos en Europa la indiferencia cuando un barco cargado de personas zozobra en el mar no es un crucero lleno de turistas no no acaba el problema como demuestran las llegadas de pateras de pequeñas embarcaciones de este fin de semana Andalucía o Canarias llegadas no avalanchas Si sumamos todas las personas que han entrado este año nuestro país esta forma son nueve mil nueve mil para hacernos una idea en el estadio de Rusia donde jugó la selección española caben cuarenta y ocho mil personas y si miramos a Europa la llegada de refugiados y de inmigrantes ha caído en el último año un setenta por ciento que las imágenes y las palabras no nos confunda ni son avalanchas ni es una invasión si es evidentemente un reto muy importante que no va a parar y que puede ir en aumento para España ante el cierre de la ruta allí a Italia un reto para el que necesitamos una política europea aclara pues de momento la ausencia de esa política lo que está haciendo es zozobrar nada menos que al Gobierno de Alemania hoy se reúnen Merkel y sus socios bávaros para tratar de salvar un Ejecutivo que les costó cinco meses formar por esa zozobra europea le hemos preguntado al filósofo politólogo experto en migraciones Sanmina

Voz 0660 03:11 la falta de política al nivel de la inmigración es decir la falta de política común migratoria común puede hoy en día hacer estallar Europa radios Brexit anti inmigrantes se están construyendo por doquier la situación en Italia no tendremos otros países afectados con lo cual es absolutamente necesario elaborar una política común migratoria e al mismo tiempo plantear la cuestión de una política social común europea para proteger el euro hacer que el euro sea verdaderamente una una moneda que favorezcan el crecimiento no solamente hubo una moneda al servicios de los más potentes en este momento histórico

este lunes que ahora comienza veremos a un familiar del rey ingresar en la cárcel por corrupción a Iñaki Urdangarin se le acaba esta noche a las doce el plazo para presentarse en una prisión a cumplir su condena a cinco años y diez meses por el caso Nóos es una incógnita todavía cuál será el centro penitenciario elegido el Rey va a ver esa imagen sin precedentes en nuestra historia a ocho mil kilómetros de distancia porque siguen Estados Unidos su visita oficial

Voz 1727 04:58 es dieciocho de junio y noticia que les cuenta la Cadena Ser el Gobierno no va a eliminar de momento el copago farmacéutico de los pensionistas Javier Alonso

Voz 0858 05:08 se lo confirman a la SER fuentes de Sanidad que reconoce que el copago da de da las arcas públicas cada año unos cuatrocientos millones de euros así que el Ministerio tendría que hablar previamente con Hacienda antes de revocar ese día

Voz 1727 05:20 que si va a quitar el Gobierno es el peaje de las autopistas cuando acabe su concesión

Voz 0858 05:24 eso sí lo anunció el ministro de Fomento José Luis Ábalos en una entrevista esta mañana con el diario El País este año termina la concesión de la autopista entre Burgos y Álava y el año que viene lo hará la que une Alicante y Tarragona también la que une Sevilla

Voz 1727 05:38 cabe también les avanza la Ser que Junts pel Sí pagó gastos relacionados con el uno de octubre con el dinero de su grupo en el Parlament

Voz 0858 05:45 según un informe de la Guardia Civil usó dieciocho mil euros en subvenciones a su grupo parlamentario en el Parlament para pagar actos relacionados con el referéndum

Voz 1727 05:54 además hoy se abre el plazo para que presenten sus candidaturas los aspirantes a suceder a Rajoy con los primeros espadas sin acabar de dar el paso al frente de momento sólo lo ha dado un diputado por Ávila que se llama José Ramón García Hernández y a las doce del mediodía hay convocada una concentración en Guada Ortuza un pueblo de Granada escenario del último crimen machista con esta víctima una mujer que se llama Josefa son catorce las mujeres asesinadas por la violencia de género en lo que va de año en España la justicia decide hoy si los cinco miembros de la manada siguen en prisión

Voz 0858 06:30 todos están condenados a nueve años de cárcel por abusos sexuales pero la sentencia está recurrida la vista va a ser en la Audiencia Provincial de Navarra

Voz 1727 06:38 y tenemos noticia de un nuevo caso de violencia machista en si bon día

Voz 0196 06:43 la víctima es una mujer de cuarenta años de Guatemala su pareja de la misma nacionalidad de cuarenta y ocho años se ha entregado en la comisaría de la Guardia Urbana en Badalona diciendo que había matado a su pareja los agentes han acudido hasta el piso allí han encontrado en una habitación a la mujer muerta en el suelo el hombre ha dicho que ella le quería clavar un cuchillo y entonces él ha reaccionado asfixiando la los Mossos d'Esquadra ya están en el lugar investigando los hechos

Voz 1727 07:10 el Grupo Prisa propietario de la cadena SER da por finalizado el acuerdo para vender Media Capital el grupo de medios líder en Portugal dice el pacto que se había alcanzado para la venta de Media Capital exigía que las autoridades de competencia de Portugal avalara la operación algo que no ha ocurrido el acuerdo de refinanciación deprisa ya contemplaba que esta operación no se completara sí después de quedarse afónico en mitad de su concierto del sábado en Madrid Joaquín Sabina está estudiando si cancela el resto de la gira de su disco

Voz 3 07:44 co lo negó todo según su representante él está bien y esperará al informe del

Voz 1727 08:11 y hoy vamos a tener mucho calor en la mayor parte de España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 08:15 buenos días de hecho se va a mantener el calor parecido al de ayer hasta mediados de semana pero hay que destacar que tampoco está siendo si lo comparamos con los puños pasados muy extremado

Voz 1620 08:26 que sigue refrescando bajamos de los veinte grados en la mayor parte

Voz 0978 08:29 del país pero esta sensación de más confort dura poco empiezan a subir las temperaturas nos acercaremos a los treinta grados en prácticamente toda la península máximas de treinta y cinco a cuarenta en la mitad sur en el interior ir las más bajas porque a ratos habrá algunas nubes en el Cantábrico apenas pasaran de los veinte en la segunda mitad tras semana las tormentas poco a poco irán ganando protagonismo

Voz 1727 08:54 bien deportes el Mundial de las sorpresas dejó ayer en Ciudad de México una avión grande Sampe un seísmo artificial

Voz 1161 09:00 lo llamó la red de ayer de monitoreo sísmico mexicana ligero eso sí originado por los saltos masivos de los setenta y cinco mil aficionados que se dieron cita en la plaza del Zócalo en la capital del país celebrando el gol de Irving Lozano con el que derrotaron la actual campeona del mundo Alemania por primera vez en un mundial uno cero Además Serbia ganó también uno cero Costa Rica y empate a uno en el Brasil Suiza hoy quinta jornada del Mundial tres partidos a las dos de la tarde Suecia Corea del Sur del mismo grupo que Alemany México desde las cinco Bélgica Panamá desde las ocho Túnez Inglaterra ambos del Grupo G

Voz 4 09:32 Pepa Bueno

Voz 7 10:18 te sientes derivada y si quieres

Voz 3 11:38 hoy piel facebook Hoy por hoy

Voz 4 11:41 más

Voz 8 11:44 Baltasar María vivimos en un juzgado España está en un juzgado

Voz 1727 11:47 depende del orden y criterio pero vimos no pudo

Voz 2 11:50 pues no a mí me echaron pero lo que me dijo antes y policías

Voz 10 12:10 a saber lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar deportivo dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 1727 15:09 son las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias enseguida entramos en materia de casa pero antes nos vamos a Colombia porque es un país que se ha ido a la cama con nuevo presidente sí se pudo le cantaba a su gente a Iván Duque el candidato de la derecha discípulo del ex presidente Uribe Airport la voz en su momento de la campaña en favor del no a los acuerdos de paz con las FARC esta noche sin embargo tras ganar se ha comprometido a no destruir esos acuerdos que ayer permitieron imágenes históricas como la de el ex guerrillero Rodrigo Londoño Timochenko depositando en una urna su papeleta informa desde Radio Caracol la emisora de Prisa Radio en Colombia Juan Fraile

Voz 20 15:52 hola saludos desde Bogotá hay que decir que fueron unas elecciones históricas para Colombia en donde se batieron varios récords diecinueve millones y medio de votantes en una segunda vuelta presidencial en medio de Mundial de fútbol y con Día del Padre atravesado ni un solo incidente de orden público lo que en la práctica un beneficio tangible del proceso de paz los integrantes de las FARC votaron y participaron de todo este proceso Toral que terminó inunda antes un candidato presidencial en el caso Iván Duque que gano había sacado tantos votos para ser elegido diez millones trescientos sesenta y siete mil en el caso de Gustavo Petro el candidato de la izquierda cuadruplicó la votación histórica de partidos afines a su pensamiento llegó a ocho millones treinta mil votos conformando una fuerza de oposición Potter de que seguramente buscará las próximas elecciones regionales en cuatro años la presidencia de nuevo Iván Duque será el presidente más joven que había tenido Colombia con cuarenta y un años por primera vez en su historia Colombia tiene en Marta Lucía Ramírez una mujer vicepresidenta Iván Duque es el candidato de derecha integrante del partido político fundado por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe

Voz 0199 16:58 quiénes son los migrantes de la

Voz 1727 17:00 Darius ahora que ya están en tierra le preguntamos a nuestro compañero Nicolás Castellano que sabemos de ellos que historia extraen no es fácil le no es fácil preguntarles porque ahora lo urgente es que les atiendan Iker resuelvan su situación legal con la intimidad que deseen

Voz 0858 17:19 durado durante cuatro años

Voz 1620 17:21 en el centro de detención de Libia niña de sólo dos se que cruzó sola África que fue víctima de trata una pareja argelina que sueña con el futuro de Europa son alguno de los rostros de esas personas que llegaron por la mañana cantando al puerto de Valencia y que fueron recibidos con aplausos muelle que dibuja un sufrimiento muy variado en el que la profunda huella es sin duda Don Juan Carlos Arnais el referente jurídico dura en España compartió doce horas con los rostros y las historias de alguno de esos seiscientos veintinueve del Acuario pero una mirada unas cicatrices y una historia que no olvidará jamás pasando un refugiado que estado cuatro

Voz 22 17:56 años en un centro de detención

Voz 1620 17:59 León en Escocia

Voz 22 18:00 de semi esclavitud tiene marcas físicas de de de las tortugas

Voz 1620 18:05 las que ha estado viviendo un osado destruida Fernando justa una estudiante de diecinueve años voluntario de Cruz Roja nos presenta Lim esa niña de doce años que cruzó sola toda África hasta recibir el abrazo este joven Valencia

Voz 0858 18:16 hemos sociedad diferentes juegos para que pueda expresar sus emociones

Voz 2 18:19 es como se siente finalmente por cuestiones creo que ser trasladada al centro sanitario y bueno en el proceso el ambulancia Nos ha costado que trabajar con otras entidades para que unos dejasen entro es decir el el peluche que finalmente hemos conseguido dar cuando coge el brazo identifique nos dijo que hacía mucho tiempo que era era un abrazo tan fuerte

Voz 1620 18:37 Frederic penar el director de operaciones de Sos Mediterranée en el Aquarius nos concedió una entrevista ya en tierra en la que quería rendir homenaje a esa familia argelina con la que ha compartido tantas horas desde que fueron rescatados hace más de ocho días y que no soltó una sonrisa con su pequeño bebé hasta que finalmente no comprobaron que sí estaban en Valencia

Voz 0931 18:54 durante los tres primeros días los bits Super asustado pasé mucho tiempo con ellos hablando Espe tratando de explicar lo que estaba inexplicable porque se veía la costa todo el todo el tiempo la costa existía luego la cosa de la cuesta de Corsi Calvi al fin llegamos a Valencia y solamente ayer por la noche cuando sabíamos que íbamos a llegar por la mañana bueno por primera vez les Byrs hombre y eso me dio muchísimo Dalí solo

Voz 1620 19:19 alguna de las pesadas historias de sufrimiento que transportaba el Acuario hasta este puerto de Valencia veremos si España Si Europa se convierte en esa nueva singladura que leyó

Voz 1727 19:29 esperados pues cuál es ahora la singladura que futuro inmediato les espera a estas personas de momento Radio Valencia día van día Pepa de momento sabemos que practicamente todos están bien y que sólo seis siguen en el hospital sí

Voz 0141 19:42 los menores y las mujeres se han quedado en Valencia en los que tienen entre doce y dieciocho años han sido trasladados a Alicante y los demás están en Cheste en el polideportivo del complejo socio educativo una ubicación temporal en estos cuarenta y cinco días de permiso que el Gobierno les ha concedido mientras se trabaja caso por caso en sus solicitudes de asilo Francia también ha ofrecido a acoger a algunos

Voz 1727 20:01 este fin de semana los focos han estado todos hay en Valencia en el Aquarius pero desde el viernes Salvamento Marítimo ha rescatado a mil doscientas noventa personas que trataban de llegar a España en pateras ciento cincuenta se dirigían a Canarias y está previsto que desembarcan en el puerto de Gran Canaria esta mañana y el resto buscaban la costa andaluza unos doscientos han pasado la noche en un pabellón polideportivo que ha habilitado el Ayuntamiento de Tarifa Radio Algeciras Cándido Romadera buenos días

Voz 0743 20:30 hola buenos días Pepa a lo largo del día se espera que se vaya produciendo el traslado de algunas de las doscientas personas que aún permanecen en el polideportivo municipal de Tarifa que sean trasladados hasta dependencias policiales de la provincia son los inmigrantes que aún quedan en estas instalaciones tras haber tenido que atender a más de medio millar de personas desde el pasado viernes tras un fin de semana en el que han llegado a las costas españolas casi mil trescientas personas a las nueve de la mañana además está previsto que se celebre una concentración silenciosa convocada por el Ayuntamiento tarijeño para mostrar su pesar por la muerte de cuatro inmigrantes durante la masiva llegada de pateras del pasado viernes trece el Consistorio Se exigen ayudas a las administraciones

Voz 1727 21:09 la realidad pide paso los gobiernos europeos no se ponen de acuerdo pero que dicen quiénes estudian de verdad los movimientos migratorios y las políticas que se pueden aplicar por ejemplo el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia Joan Romero le hemos preguntado qué hacer

Voz 23 21:25 probablemente habría que repensar a fondo la política de cooperación para el desarrollo probablemente habría que trabajar en serio un gran plan Marshall para afecta a la población de de África el Sahel África del Magreb se va duplicar en los próximos quince veinte años se necesitan cincuenta sesenta millones de empleos y los jóvenes no tienen ninguna expectativa de futuro estas ciudades se van afinando de población e la población de las zonas rurales bien condiciones muy precarias esto nuestro para resolver poniendo vallas más altas ni haciéndola fosas más anchos

Voz 1727 21:57 mira a África bueno pues la derivada política del debate europeo de momento pasa hoy por Berlín Merkel recibe al primer ministro italiano Giuseppe Conte y mañana a Macron aunque el mayor lío lo tiene en casa con su ministro del Interior partidario de endurecer las fronteras nacionales Rafa Panadero jefe de Internacional de la SER buenos días

Voz 1620 22:17 qué tal buenos días hasta dónde puede llegar la crisis del

Voz 1727 22:20 en alemán y cómo puede afectar el Consejo Europeo de finales de mes

Voz 1775 22:23 bueno pues la verdad que Merkel se encontró con un problema que no esperaba y que amenaza realmente a su Gobierno resulta que suministro interior que es de la CSU su mejor aliado el Partido Social Cristiano de Bavaria donde hay elecciones en otoño esto es importante pues ha desmarcado pidiendo más mano dura con la inmigración Merkel le ha desautorizado en público y ahora tienen una crisis entre su partido la CDU y la CSU que nadie sabe cómo puede acabar de momento el jueves pasado los grupos

Voz 1620 22:46 parlamentarios ni siquiera se reunieron juntos como ciencia

Voz 1775 22:49 hombre yo y las ejecutivas también por separado para tratar este tema el ministro quiere expulsar en frontera de forma unilateral a todos los que ya hayan pedido asilo en otro país mientas que la canciller sigue apostando por soluciones consensuadas en la Unión y pide a los suyos dos semanas para llegar a un acuerdo son dos semanas Pepa porque hay una fecha marcada en el calendario veintiocho de junio Consejo Europeo eso también hoy mismo inicia gira europea el presidente del Consejo el polaco Tusk en diez días va a pasar por Roma Madrid Budapest Viena Berlín entre las iniciativas que pueden está sobre la mesa pues está la de abrir centros de internamiento fuera de la Unión una idea que ya fue muy polémica cuando se planteó hace años y que ahora parece que retoma Austria país que asumen Julio la presidencia de turno de la Unión donde la ultraderecha está gobernando en coalición desde el año

Voz 1727 23:32 gracias Rafa Buendía

Voz 19 27:47 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 3 27:49 Pepa Bueno

Voz 1727 27:51 noticia de última hora Iñaki Urdangarin ya está en la cárcel el cuñado del Rey acaba de ingresar en la prisión de Brieva en la provincia de Ávila allí Nos vamos era Ávila Luis Sánchez buenos días bueno

Voz 29 28:02 sí ha sido hace de media hora aproximadamente hacia las ocho de la mañana cuando Iñaki Urdangarin

Voz 1727 28:08 estado en el centro penitenciario de unos siete kilómetros

Voz 29 28:10 en la capital abulense para cumplir la condena que le ha sido impuesta por los tribunales aunque se trata de una lesión de mujeres el centro abulense ya acogió durante años a otro célebre preso el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán la prisión cuenta con ciento sesenta y dos celdas de las que actualmente está ocupado un sesenta por ciento de su capacidad en origen al ser una cárcel provincial se construyó con una pequeña zona para hombres con una docena de celdas ahí es donde Ruiz Roldán cumplió su condena aislado del resto de reclusas Se supone que es donde será ingresado Iñaki

Voz 1727 28:38 Marín gracias Luis hasta luego saludos Iñaki Urdangarin ya está en la prisión en la prisión de Brieva en la provincia de Ávila para cumplir su condena de cinco años y diez meses por corrupción por el caso Nóos tenía de margen hasta las doce de esta noche ya decidido ingresar

Voz 1620 28:53 a primera hora de la mañana los Reyes de España

Voz 1727 28:56 van a ver esta imagen histórica porque no hay precedente de cómo su cuñado un familiar del Rey entra en prisión lo verán desde otro continente todo el océano Atlántico separa Urdangarin del Rey Felipe de la Reina Letizia que siguen de visita oficial en Estados Unidos y que no van a dedicar una palabra a este episodio María Manjavacas buenos días

Voz 1444 29:17 los días ocho mil kilómetros separan al Rey de Urdangarin y la distancia que quiere poner Zarzuela es tan real que su ingreso en prisión NYSE valora NYSE comenta no hay comunicado ni pronunciamiento el mutismo el silencios total para la Casa del Rey esto ya es el desenlace de un procedimiento judicial Lajusticia actuado la sentencia se cumple y ellos no tienen nada que decir salvo lo dicho ya cuando fallo el Supremo esas ocho palabras que repiten respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial aquí por tanto en Tejas es Antonio la pregunta sobre el ingreso en prisión ha quedado sin respuesta no quieren ni oir hablar de Urdangarin aunque todo el mundo y hable del justo en la víspera de los cuatro años de la proclamación de Felipe VI en la que se comprometió a renovar una institución que precisamente ha tenido su mayor desgaste con el caso Nóos

Voz 1727 30:06 son ahora las ocho y media en las siete y media en Canarias

Voz 3 30:26 fue el otro gran recorte sanitario del PP junto

Voz 0858 30:28 a la limitación de la sanidad universal pero al revés que esta medida el Ejecutivo no tiene pensado eliminarlo todavía Laura Marcos buenos días

Voz 1276 30:37 qué tal buenos días pues no no se van a tumbar de golpe todos los recortes que impulsó el PP con ese polémico real decreto de dos mil doce fuera ahora fuentes del Ministerio de Sanidad nos confirman que se van a centrar en devolver el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular e intentarán hacerlo

Voz 1620 30:53 antes de que acabe julio esto implica

Voz 1276 30:55 si no se deroga de una sola vez la norma impuesta las comunidades por Ana Mato Ike de momento cada pensionista seguirá pagando esos ciento veinte euros al año que le cuesta de media el copago farmacéutico nunca hasta hace seis años se les había cobrado por las medicinas como esa maniobra da a las arcas públicas unos cuatrocientos millones de euros por año hay que hablar con Hacienda antes de revocar la la ministra montón ya dejó claro aquí en la SER hace unos días que ellos irían paso a paso

Voz 2 31:23 es evidente que destruir es muy fácil volver a construir es más laborioso pero desde luego tendremos que que hacerlo

Voz 1276 31:31 siendo consellera en Valencia montón ya retiró el copago a los colectivos más vulnerables médicos y pacientes

Voz 17 31:37 que le piden ahora se de prisa en trasladar esa fórmula a nivel nacional

Voz 0858 31:43 se lo avanzábamos en portada los Mossos d'Esquadra investigan un presunto caso mortal de violencia machista en Badalona en la provincia de Barcelona un hombre se ha entregado después de estrangular supuestamente a su pareja Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0706 31:57 la mujer tenía cuarenta años la pareja como decías ha entregado en la comisaría de la Policía Local en Badalona confesando el crimen aunque ha asegurado que lo ha hecho para defenderse según su relato la mujer le quería clavar un cuchillo hiel reaccionó asfixiado asfixiando la después los agentes han desplazado al piso de la pareja donde han encontrado el cuerpo de la mujer en el suero los Mossos ya investigan las circunstancias del crimen

Voz 0858 32:16 y a las doce el Ayuntamiento de Guada Ortuza en Granada ha convocado una concentración para condenar el asesinato de una vecina de cuarenta y tres años a mano preso a manos presuntamente de su marido el hombre que está detenido le disparó dos veces y se espera que mañana mismo pase a disposición judicial

Voz 4 32:55 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 33:05 Junts pel Sí dedicó parte del dinero que recibía como grupo parlamentario en el Parlament de Cataluña a pagar gastos del uno de octubre según un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la Cadena Ser la lista que formaron Esquerra y el PDeCAT en el año dos mil quince se gasto en el referéndum dieciocho mil euros procedentes de esas subvenciones Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 33:26 qué tal buenos días y es el último informe policial que ha elaborado la Benemérita lo ha entregado hoy al juez y denuncia eso que el grupo parlamentario se gastó dinero procedente en subvenciones públicas los agentes de la Benemérita cifran en casi dieciocho mil euros el dinero que abonó este grupo parlamentario en el Parlament para pagar en concreto un evento que dio el pistoletazo de salida a tres actos que organiza Theron enfocados al referéndum del uno de octubre este acto en concreto se celebró en el Teatro Nacional de Cataluña los otros dos actos se celebraron por parte de la Asamblea Nacional Catalana también de Omnium por cierto que este ultimo informe en manos ya del juez recoge lo que de cada departamento de la Generalitat se gastó también para la celebración de estos actos solamente el departamento de Vicepresidencia y Economía Pepa de la Generalitat se gastó un millón doscientos mil euros el departamento de Presidencia medio millón de euros

Voz 1727 34:15 información de Ana Terradillos gracias Ana hasta luego vendía y hoy a las diez y media el Tribunal Supremo va a revisar los recursos que presentaron Puigdemont Junqueras y los demás líderes independentistas contra su procesamiento por rebelión malversación y desobediencia el juez Llarena está a punto de cerrar el sumario veremos entonces qué pasa con los presos hasta la celebración del juicio Soria Sánchez buenos días

Voz 1916 34:38 qué tal muy buenos días no tiene fecha todavía Sonia

Voz 1727 34:40 la unión entre Torre y el presidente Sánchez no lo tiene verdad lo que sí hemos sabido este fin de semana es que Pedro Sánchez el presidente se vio en la Moncloa con Pablo Iglesias para abordar una agenda legislativa conjunta tiene previsto verse con otros líderes políticos

Voz 1916 34:55 pues sí tiene previsto la reunión que se mantuvo el jueves a la Moncloa como dicen allí se resisten a llamar la secreta pero lo cierto es que lo fue hasta que el sábado se filtró fuentes del Gobierno encuadran en la más absoluta normalidad el encuentro y aseguran que el presidente Sánchez se va a ir reuniendo efectivamente con los líderes de otro partido de otros partidos aunque no está claro todavía si en formato más o menos dice en la que si va a ser con total publicidad será la que mantenga con el presidente Torra como dices todavía no hay fecha pero todo indica que se que no va a ser esta semana la entrevista con Torra se encuadra en una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos que se va a organizar siguiendo el estricto orden de aprobación de los estatutos de autonomía así que antes del catalán Torra Pedro Sánchez se va a ver con el lehendakari Urkullu y la ronda por tanto tendrá que esperar

Voz 1727 35:37 quizá los esta noche alguna precisión porque después de doce días sin responder a preguntas de la prensa el presidente Sánchez da hoy suprimen entrevista iba a ser en Televisión Española que es una tele pública que tiene atascada la renovación de su cúpula por el Torpedo del PP

Voz 1916 35:50 sí desde el equipo de Sánchez Nos aseguran que el hecho de dar su primera entrevista Televisión Española es un gesto de apoyo a los medios públicos la solución a la renovación sigue como dices atascada en el Parlamento aunque el Gobierno se ha comprometido a impulsarla en la medida de sus posibilidades el presidente Sánchez tiene por tanto hoy su primera entrevista prometen en La Moncloa que va a haber más pronto en otros medios estas semanas estrena también en el control parlamentario por partida doble Pepa mañana sesión de control en el Senado pasado sesión de control en el Congreso

Voz 1727 36:18 en rueda de prensa con preguntas no sabemos nada de nada vale la agenda política hoy la ejecutiva del PSOE va a estudiar la fórmula para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos

Voz 1916 36:28 sí un asunto que tanto el PSOE como el Gobierno consideran clave ya que no es aceptable Nos dicen desde Ferraz que permanezcan símbolos de exaltación de una dictadura condenada por la historia la Ejecutiva del PSOE tendrá sobre la mesa ese asunto el Gobierno va a estudiar la vía legislativa más adecuada para que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos y convertir ese lugar según los socialistas en un sitio yo de conciliación y memoria de todos los españoles después de una semana Pepa de aterrizaje muy rápido y bastante accidentado con la dimisión de un ministro incluida en la Moncloa se enmarcan esta semana que empieza hoy como la del arranque irreal de su actividad entre las muchas muchas tareas para estos días está también ha de preparar ese Consejo Europeo del que hablaba antes Rafa si el Consejo Europeo de la semana que viene será el estreno de Sánchez en Europa con el Aquarius de fondo para calentar motores además Sánchez tiene previsto reunirse también esta semana con el presidente del Consejo Europeo con Don altos

Voz 1727 37:16 buen día para gracias agenda intensa la del nuevo Gobierno que a medio organizar todavía se ha visto obligado a afrontar la crisis del Aquarius se ha visto obligado a dar respuesta a la etiqueta favorita de los xenófobos la migración Antonio Hernández Rodicio director de la Ser buenos días

Voz 1620 37:43 hola buenos días Pepa el de la inmigración es que es uno de los temas que peor entiende en general la sociedad a los gobiernos trabajan para convertir a los países en inexpugnables incluso cuando se trata de ayudar a resolver una crisis humanitaria como la del buque Aquarius hay partidos que se plantean si debe o no hacerse como si fuera un opción dejar abandonadas en el mar a estas personas asunto más manipulado electoralmente el PP por ejemplo utilizo un amplio catálogo psico lingüístico para la inmigración coladero avalancha efecto llamada paraíso de las mafias ahora de nuevo al PP los medios conservadores vuelven al espantajo vaticinan consecuencias terribles para España por haber desviado a Valencia a los seiscientos treinta inmigrantes que no se olviden la política macho no hay sitio para los valores hay que hacer como Aznar y Mayor Oreja que los devolvían drogados con al perdedor los ojos vendados y esposados en aviones Milito

Voz 1727 38:34 y el debate de la inmigración se cruza además Antonio con otros como el de las pensiones porque el futuro de las pensiones depende en buena medida de incorporar inmigrantes a nuestro mercado de trabajo

Voz 1620 38:44 pues sí el FMI por ejemplo considera que España va a necesitar cinco millones y medio de inmigrantes de aquí al dos mil cincuenta si quiere sostener su sistema público el dos mil cuatro y dos mil ocho los años de oro un millón setecientos mil inmigrantes fueron incorporados al mercado laboral español aunque hay otra forma de decirlo un millón setecientos mil al trabajo a millones perdón de trabajadores de otras nacionalidades ayudaron a la prosperidad de España el problema es que pese a lo que le gustaría alguno los inmigrantes no pueden ser devueltos a sus países cuando la economía cae ni siquiera es un tema legal las leyes se cambian es un asunto ético obviamente hay que atacar el tema desde la responsabilidad pero hagan lo que hagan los gobiernos socialistas el PP en la oposición siempre suelen incendiar a los ciudadanos con tres ideas nos quitan el trabajo encarecen y colapsa los servicios sociales y la sanidad dispara la inseguridad ciudadana porque en realidad Pepa sólo hay dos formas de gestionar este fenómeno de nuestro tiempo desde el sentido como valores o con inyecciones de Benidorm

Voz 1727 39:41 Antonio Hernández Rodicio director de la Ser gracias

Voz 31 39:48 Carlos metemos el césped en la lavadora hay cortamos la ropa

Voz 1727 45:00 cuando él es cuenten que envejecer es una cosa fantástica por la experiencia la sabiduría mienten como ya cosa envejecer es una mierda esta Joaquín Sabina decía esto en su concierto de Madrid poco antes de enmudecer el sábado manchó Varona explicaba así la afonía del artista hay sí pueden

Voz 1620 45:29 busquen la imagen de Sabina

Voz 1727 45:32 porque poco antes segundos antes de abandonar el escenario y pocas imágenes dolorosas y tan dignas de un artista que no podía terminar de afrontar

Voz 1620 45:42 el compromiso Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días no sabemos si va a poder completarla

Voz 45 45:47 gira eso ha dicho su mánager confirmación esas imágenes

Voz 1620 45:50 dices que hay como un desplome íntimo no hace años dijo Sabina que sí estaba escribiendo una canción al se olvidaba incluso que se estaba muriendo alguien querido que durante los últimos cincuenta años Sabina lo que ha hecho ha sido ir escribiendo una canción una sola sola relación más importantes de todas las que ha tenido que es su relación con Madrid

Voz 1727 46:10 al hacerlo se olvida de que en Madrid

Voz 1620 46:12 va muriendo alguien querido que era él pero no para ser enterrado sino para convertirse en su propia canción fíjate lo que ocurrió los nervios de un artista de casi setenta años que reconoce durante el concierto que algo no está yendo bien que se marcha del escenario en medio de su tema más legendario como el público cantando y que se encierra en casa durante días sin cogerle el teléfono a nadie bueno eso ya no es la vida de Sabina eso es una canción de Joaquín Sabina yo creo que Sabina nunca se parece tanto a Sabina como en Madrid por eso quizás aquí defrauda como ningún sitio porque se hacen realidad todos los complejos y todas las inseguridades de los que estamos hechos todos siempre estamos más cerca de irnos que de quedarnos yo lo único que espero es que esa canción en la que se ha convertido Sabina Madrid sea tan importante en su repertorio que la gente ahora vaya a sus conciertos no ya para escucharlo cantar sino para ver cómo se escapa otra vez deseando que siga escapándose muchos años más muchos años más

Voz 44 47:07 te quise por amor a las cosas

Voz 3 47:16 y tanto personas los Santa Chuck que te parece

Voz 1727 47:21 esperando escuchar de nuevo a a Sabina busquen esa imagen esa imagen fija de El Día el logrando consigo mismo no tomando la decisión de si se iba a continuaba con el concierto pues les recordamos la noticia que no sorprendía hace apenas media hora Iñaki Urdangarin Karim no ha completado el plazo que le dio la justicia para ingresar en prisión ya está en la cárcel de Brieva en la provincia de Ávila ha ingresado en torno a las ocho de la mañana allí volvemos con nuestro compañero de SER Ávila Luis Sánchez como ha trascendido la noticia Luis pues

Voz 29 47:58 ha sido una sorpresa incluso para los propios trabajadores del centro penitenciario de Brieva encontrarse esta mañana a primera hora con la presencia de Iñaki Urdangarin ha ingresado en un vehículo sin ningún tipo de identificación en torno a las ocho unos minutos antes de las ocho de la mañana en este centro penitenciario que está a unos siete kilómetros de la capital abulense en un barrio anexionado de Ávila no tiene ayuntamiento propio tenencia el Ayuntamiento de Ávila la localidad de Brieva y ahí está ingresado ya para cumplir condena es una prisión de mujeres recuerdo aunque el centro abulense ya acogió durante años a otro célebre preso el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán la prisión cuenta con ciento sesenta y dos celdas Se construyó en el año mil novecientos ochenta y nueve tiene actualmente un índice de ocupación relativamente bajo en torno al sesenta por ciento de esas ciento sesenta y dos celdas son las que están ocupadas en origen al ser una cárcel provincial se construye con una pequeña zona para hombres con una docena de celdas y es ahí donde Luis Roldán cumplió condena aislado del resto de las reclusas no tenía contacto con ellas suponemos que es en esa misma zona

Voz 1727 48:55 donde cumplía condena Iñaki Urdangarin gracias risas de nuevo hasta luego saludos Se decía puede elegir prisión cualquiera que sale de un juzgado innova en un furgón de la Policía Jabois camino de una prisión en que se va a su casa con la orden de ingreso puede elegir la cárcel en la que se entrega luego ese Instituciones Penitenciarias la que decide siguiendo criterios por ejemplo de ocupación no en este caso ya vemos que que no es una cárcel saturada la que decide bueno pues se dan las condiciones de todo tipo incluidas la de seguridad para que este preso se quede aquí