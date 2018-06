Hoy por Hoy (18/06/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Iñaki Urdangarin está ya en prisión el marido de la infanta Cristina ingresado a primera hora de la mañana en la cárcel de Brieva en la provincia de Ávila interior y fuentes de la propia prisión confirman que ha entrado minutos antes de las ocho de la mañana Pilar Velasco buenos días

Voz 1743 00:29 sí buenos días Urdangarin ha elegido esta cárcel a diecisiete kilómetros de Ávila ahora Instituciones Penitenciarias debe dar el visto bueno ya que a pesar de ser un preso común el centro de ver

Voz 2 00:38 de unir las condiciones de seguridad y criterios organizado

Voz 1743 00:40 ambos necesarios a esta hora Urdangarin está en el módulo de acceso ha entrado como decíamos a las ocho de la mañana aproximadamente y será identificado y le harán el examen psicológico pero tienen el pertinente según fuentes penitenciarias al ser una cárcel de mujeres el nivel de aislamiento Ocariz era prácticamente total ingresará en un pequeño módulo de hombres apenas usado y no podrá participar en actividades comunes con la reclusa exigiera la comida sólo cuando cumpla un cuarto de la condena superados los diecisiete meses Iñaki Urdangarin podrá acceder a los permisos penitenciarios

Voz 1 01:14 es lunes dieciocho de junio Javier

Voz 0858 01:16 yo estaba acaban de llegar al puerto de Arguineguín en Gran Canaria los ciento cincuenta y dos migrantes a los que sale

Voz 3 01:22 lamento Marítimo rescató ayer a unos cuatrocientos kilómetro

Voz 0858 01:25 los al sur de las islas Ser Las Palmas Desiré Rodríguez

Voz 4 01:28 días acaban de llegar sí al puerto de Arguineguín Gran Canaria esos ciento cincuenta y dos migrantes que fueron rescatados ayer de una patera localizada doscientas millas al sur de la isla los efectivos de emergencia están procediendo ya al desembarco del pasaje de este cayuco que fue transportado a la Guardamar Talia al buque de Salvamento Marítimo

Voz 3 01:43 en el que podría haber tres mujeres tres

Voz 6 02:50 cero y mi idea cuáles serán las líneas con no son himnos con herencia

Voz 1 03:01 a las nueve y tres minutos de la mañana las ocho y tres en Canarias mañana del lunes en Hoy por hoy con Pablo Simón muy buenos días hola buenos días Pepa Lola García Radio Barcelona bon día a día y Antón Losada en Radio Coruña días días lo damos abasto de Anton estamos que lo tiramos nos damos abasto se nos caen encima de la mesa noticia las unidades móviles de gran trascendencia la última ese ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin no por esperado menos trascendentes una imagen muy importante para la historia de la justicia y también para la Historia de la monarquía en este país no

Voz 0199 03:39 pues sí soy una imagen de normalidad no den tantas veces que hemos dicho en España a las instituciones el colapso las cosas no funcionan bueno podrían funcionar mejor sin duda pero parece que algunas cosas y funciona no el hecho de ser miembro de la familia real y el hecho de haber gozado de determinado grado de impunidad e incluso a veces de encubrimiento pues nota acaba librando de asumir tu responsabilidad como un ciudadano más y además yo espero que a partir de ahora sea lo que sucede lo que es lo que ha sucedido hasta ahora es un ciudadano más entra en prisión y espero que se aplique con total normalidad la normativa penitenciaria hay ir penal correspondiente que tenga acceso a todos los derechos a los que pueda tener acceso y asuma sus deberes y su responsabilidad sólo hay una cosa que a mí personalmente me molesta y me parece que es un error no yo creo que a lo mejor algún día como y a lo mejor en unos momentos como estos cuando todo esto se concreta ya aparecen estas imágenes tan potentes el silencio por parte de la casa real no es la mejor estrategia no y un Rey como éste que parece que siempre tiene cosas que decir como por ejemplo en caso de Cataluña lo mejor también debería decir algo al respecto todo esto

Voz 1671 04:50 bueno esa esa decisión digamos sería costosa para él no y de hecho has puesto hasta hasta el Atlántico de por medio precisamente están ahora de visita de en Estados

Voz 1 04:58 bueno ya estaba en la agenda estaba sin lugar a dudas

Voz 1 05:50 por tanto no es familia real es familia del Rey porque es cuñado del Rey de la Reina el marido de su hermana de una Infanta de España pero no es familia real porque precisamente reducir institucionalmente los miembros de la Familia Real fue una de las medidas que tuvieron que a todo ocurre cuando se vio que el escándalo era era de estas dimensiones en cuanto hubo el el relevo en la jefatura del Estado fue lo primero que se hizo no para ver fue uno de los cortafuegos que se pusieron ahora es familia del Rey cuñado del jefe del Estado

Voz 0199 06:21 bueno pero la está claro a los negocios de los que hablábamos y las influencias de las que hablamos lo consiguió

Voz 1 06:27 cuando era familiar arraigado efectivamente yo sincera

Voz 0199 06:30 la mente aunque sea muy costoso para él y para el Rey yo es que creo que el Rey debería decir algo sobre esto porque él estaba allí cuando todo esto sucedía hay parte de su monarquía hay parte de su gestión como monarca ha estado muy condicionada por todo lo que ha sucedido con este caso y con el caso Urdangarín en el caso Nóos la Infanta etc etc ellos sinceramente creo que el silencio es una pésima estrategia sobre todo cuando uno tiene una responsabilidad tan alta como ser jefe del Estado y que cuando hago el afecta íbamos a una cuestión tan que que toca tan tan en el corazón de la propia institución sinceramente yo creo que el silencio no ayuda

Voz 1 07:08 Lula si yo creo también que efectiva

Voz 2 07:47 creo que a la gente de eso también pues le reconcilia con el con el sistema en el que vivimos después pues para la Corona yo también creo como entonces un error que no que no se diga algo porque de esta manera de hacer de creo que cree que con la Casa Real no serán mucha cuenta de que de lo que están cambiando la sociedad española no en aquí en Cataluña por ejemplo el tema de la República es un concepto que se maneja con una facilidad y una eh escuchas constantemente por otros motivos efectivamente pero lo escuchas y eso va calando socialmente yo creo que muchas de las cosas que se producen aquí acaban por por extenderse al resto de España y de hecho de hecho pues a Podemos y al escuchamos hablar cada vez aún o poner en cuestión cada vez con más frecuencia pues el sistema monárquico o lo escuchamos a otros partidos en fin yo creo que la Corona tiene que ser más proactiva notan tan exquisitamente institucional como lo ha sido hasta ahora aún aún reconociendo que su papel no es el de intervenir en política efectivamente pero si tiene que trasladar determinados mensajes a la sociedad y este es un momento clave para trasladar un mensaje

Voz 1671 09:24 sí bueno no la es la vía que tienen ellos para no es así sí pero ellos sí consideran que estamos amortizado lo que intentan aquí es minimizar el coste de que esta situación pues pues a salpicar de alguna manera o de otra considerando que con la abdicación se levantó cierto cortafuegos no entre los que era la etapa anterior y la actual más allá de que ya vimos que la intervención el tres de octubre pues ha hecho que también la figura de la Corona sea controvertida pero yo insisto que es una perspectiva estratégica para sus intereses en estoy hablando es una perspectiva estrictamente moral que siempre es positivo que se saliera a decir algo en este caso de sus intereses pues obviamente prefiere poner tierra

Voz 3 11:20 eh

Voz 8 11:21 súbete a la ola del festival de los descuentos del Corte Inglés nos vaya es muy lejos que luego volvemos hasta ahora

Voz 0787 11:33 Christine es a las doce dispara una serie con un coche deportivo negro que conduce sólo puede hablar qué te parece fantástico la estrella toros siempre ha ayudado a los humanos a tomar las mejores decisiones por eso rastreador compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consigue un precio fantástico rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 3 11:53 oye tú tienes alarmen si una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 9 12:08 protege que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 10 12:26 cinco linda con por hoy a Trump

Voz 3 12:28 desde Facebook

Voz 11 12:31 Darío tu opinión cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy

Voz 18 14:24 sí

Voz 0787 14:31 buenos días para no hola Pepa verdad que aún negocia hay que dedicarle mucho tiempo y tanto pues no viene mal una pequeña ayuda por eso Vodafone One presenta

Voz 19 14:42 te ofrece soluciones para poder crecer tu negocio Vodafone One Profesional te ayuda en esas soluciones como un asesoramiento especializado y soporte informático todos los días de la semana a cualquier hora y cómo no un buen posicionamiento web para poder llegar a más gente Vodafone One Profesional tu Partner en la era digital te ayuda hacer crecer su negocio si quieres más información

Voz 0787 15:00 se llama al quince noventa y uno en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 15:08 son las nueve y cuarto a las ocho y cuarto en Canarias vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo buenos días muy buenos días gracias por atendernos porque sé que las sacamos de una reunión que son días complicados verdad

Voz 20 15:19 sí pero también conviene que tengamos Línea directa constante con los ciudadanos que esperan sinceridad y transparencia que encantada

Voz 1 15:28 vamos a hablar enseguida la operación Aquarius que es para lo que habíamos convocado pero acabamos de enterarnos de que Iñaki Urdangarin ya está en la cárcel vicepresidenta ha ingresado a las ocho de la mañana en la prisión de Brieva en la provincia de Ávila y quería conocer una primera valoración del Gobierno

Voz 20 15:42 como buena valoración es un ciudadano que hay que cumplir hoy con sus obligaciones en este caso penales y además

Voz 1 15:54 iba a tener el trato que cualquier ciudadano en esa prisión imagino los derechos y las obligaciones

Voz 20 15:59 te Vicente Mestre

Voz 1 16:02 sobre el Aquarius hemos dado los datos a las ocho pero queríamos saber el balance que hacen ustedes el balance político de toda la operación

Voz 20 16:10 pues creo que de principio a fines bastante coherente dijimos que era una reacción obligada por por nuestro país en el contexto europeo en el contexto internacional a una crisis humanitaria yo creo que algunos relato de quienes han llegado dejan blanco sobre negro que teníamos que actuar y rápido y que no sentíamos concernido es verdad que esto pone en el en el debate el tablero las obligaciones que Europa no cumple o no cumple del todo la revisión importante de qué estamos haciendo como Europa en relación a a los migrantes sean nuestras obligaciones en la frontera pero también es verdad que Europa tiene que poner más empeño y más esfuerzo en uno de su frontera más complejas que es la nuestra la nuestra en el Estrecho y eso también se fortalecerá pensamos que cuando un país como España de clara vocación europeísta en este Gobierno está dispuesto a transponer directiva reformas ahora el proyecto europeo por lo que representa para la política del mundo en este momento y eso lo hace cumplir sus obligaciones dicho otra manera creo que teníamos una posición sinceras ilegítima para hablar con todos los demás ahora

Voz 1 17:27 las llegadas del fin de semana Andalucía ya canarias tienen que ver con el buen tiempo en el mar con un cambio de ruta de los que organizan las salidas de estas personas desde el norte de África o con que Marruecos haya aflojado la vigilancia

Voz 20 17:40 no hemos hablado con Marruecos también en estos en estos días para que pudieran ver una mensaje completamente claro de del compromiso de nuestra relación particularmente lo que afecta a la seguridad de la frontera que es en este caso a medias en otro Estado que es Marruecos bueno coinciden no solamente que empezaba también sino también la finalización pagan a la vista está que al día siguiente y al otro entramos dentro de lo que es normal en esa frontera hice producía esta coincidencia pero en cualquier caso en nuestro país ha estado también cumpliendo sus obligaciones en el Estrecho como vienen sabido y lamentando en este momento que ha habido cuatro cuatro personas fallecidas cuatro migrantes fallecidos

Voz 1 18:28 qué le diría vicepresidenta quiénes hablan de avalanchas de efectos llamada el PP lo está haciendo o del riesgo real de que las mafias que organizan estas rutas para traficar con personas acaben derivando puesto que se cierra la vía Libia Italia todo el movimiento hacia nuestro país

Voz 20 18:46 pues le diría que que cualquier movimiento que legítimamente tiene como oposición y y con divergencias de planteamiento lo lo hagan con trazo grueso estamos hablando de personas algunas que se puede jugar que mueren en el Estrecho en el Mediterráneo y que lo piense en segundo lugar que que distinguir lo que tenemos que hacer para las mafias que son mafias como otra mafia y que además son cruel que trafican con personas que queremos que seguir reforzando la cooperación particularmente en África que dónde están los países de origen así que yo creo que en este asunto conviene colocarse en el terreno de los derechos humanos pero también conviene colocarse en el hacinamiento político va a hacer política fina no solamente cuando se gobierna sino también cuando se está en la oposición porque si no no se equivocaría como los españoles y las españolas tienen que saber que sus fronteras son según Touré pero que tienen que hacer también compatible con el cumplimiento estricto de lo que nos obliga en materia de derechos humanos somos una democracia somos una democracia de cuarenta años que tiene que ir mejorando lo vamos a mejorar si lo entendemos que lo derechos humanos universales dentro y fuera también de nuestras fronteras

Voz 1 19:57 de momento lo que está consiguiendo la inexistencia de una política europea es hacer zozobrar incluso el Gobierno de coalición de Alemania Merkel se reúne hoy con sus socios de la CSU para tratar de evitarlo después de esta experiencia Carmen Calvo recién llegados como están al Gobierno de España que se impone para usted en cuanto la esperanza de que haya una política europea y que esto no salte por los aires el optimismo de la voluntad o el pesimismo de la razón que acaba casi siempre acertando

Voz 20 20:23 pues mire aquello aristotélico no da para que la materia se mueva que falta también un impulso importante de la del espíritu de ese la buena voluntad de la situación inteligentes pero también en el terreno de la rectitud no es todo materias y conviene que con estos ejemplos Europa entienda que un gobierno socialista de España por cierto acompañados también de nuestros vecinos portugueses desde el sur Europa tenemos cosas que si las podemos decir con con legitimidad y con coherencia hecho si teorías nosotros no entramos algo problema o las circunstancias que pueda tener cada Gobierno como el Gobierno de Alemania donde participamos como socialdemócratas pero sí que es verdad que Europa no puede ser el mandando un mensaje al mundo particularmente al panorama de la política internacional diciendo que este lugar particularmente privilegiados del planeta cierra los ojos a todo lo que ocurre alrededor

Voz 1 21:18 un par de cosas muy concretas hay posibilidades de que todo se queden en España si es que quisieran o se van a dar ese van a ir a otros países

Voz 20 21:27 mientras la mitad prácticamente la mitad ha manifestado su deseo hubiera Francia y va a acepte el sábado por la mañana la oferta de Francia que parecía correcta nosotros no pretendíamos evidentemente nada se saliera de lo que hemos considerado desde el minuto uno normal cumplir nuestros compromisos europeos internacionales y nos pareció que era oportuno que Francia el ofreciera también a quienes quieren ir a Francia parece que la mitad estarían en condiciones de que cumpliendo los requisitos evidentemente de la distinta situación es que tiene cada cual y algunas serán objeto de de herir el derecho de asilo de obtenerlo lo que sí es verdad que si Francia va a cooperar en la dimensión ya estamos sentando un pequeño o gran ejemplo de cooperación que yo creo que es de lo que se tratan en el marco

Voz 1 22:21 euro y cuando pasen los cuarenta y cinco días de permiso especial que que van a recibir cada uno de ellos puesto que no han venido por su cuenta se les ha traído hasta aquí cuando pasen esos cuarenta y cinco días que les diferencia de los más de mil migrantes que entraron este fin de semana a través de la costa andaluza y canaria

Voz 20 22:38 el el te tengo que decirle señor abono que el permiso especial está contemplada en esta legislación

Voz 1 22:43 no hay ninguna cesión arguyó

Voz 20 22:46 claramente previstas sino que es una circunstancia que está prevista en lo que llamamos la la recepción y la ayuda de emergencia humanitaria estos cuarenta y cinco días cada uno y la articula todo lo que sean objeto de refugio a los convenios que podemos tener con algunos de los países de los que vienen de países con los que no los tenemos es decir iremos aclarando calificación pero va a haber algún mensaje también bastante claro particular protección a los menores que nos han entrado porque tiene una una cantidad importante de menores que teníamos ahora identificar sabe subsedes y muchos de ellos son pequeños y bien solo y eso Cingular particular Protecció en ese sentido en la legalidad no no se salta no se produce nada excepcional hiciera lo cuarenta y cinco días que tienen ahora porque forman parte de nuestra medida ir viendo las circunstancias de cada uno para dar una respuesta que por otro lado si me lo permite creo que lo que otros gobiernos y de interpretar lo que está en el ambiente mayoritario de este país como una gran potencia El Mundo no solamente en término político sino también en términos económicos que podemos y debemos hacer estas cosas pero cuando termine los cuarenta y cinco días cada uno estar en el estatuto jurídico que les corresponda

Voz 1 24:02 al igual que arrastró a los migrantes que

Voz 20 24:04 llegar a nuestro país era muy emocionante ver ayer las imágenes

Voz 1 24:07 desde ese barco

Voz 21 24:09 tan es así que un bebé señala Governació un bebé a bordo que a su vez durante la travesía sí sí estará con su mamá en el hospital

Voz 20 24:20 con su mamá está consuma más Coro cuidado que teníamos que en alta con mamá

Voz 1 24:25 sí una pensaba viendo esas imágenes que el poder sirve para esto no para esas personas no se colgarán en el mar

Voz 20 24:32 el lado más importante del poder y a veces no siempre el que más

Voz 1 24:37 ya una última cosa los las organizaciones que trabajan con migrantes se quejan de que en España no existe un protocolo que establezca claramente qué hacer con estas personas no digo con los del Aquarius digo con los que llegan a España una vez que están en suelo español han resuelto su situación burocrática en un sentido o en otro están en situaciones muy varía Abbas a veces arbitrarias el Gobierno se plantea establecer ese protocolo trabajarlo

Voz 20 25:02 si el registro de criterios Lillo que es imaginar usted habla o casi ciento PDS es en estos últimos días es consciente y la ministra de Justicia también que hay algunas cosas que ajustar para mejorar somos un país avisado por la frontera que tenemos en recibir en entender y atender pero hay cosas que hay que mejorar sobre todo por por dar garantías y seguridades a las diferentes situaciones con las que llegan a las diferentes situaciones con las que tenemos que responder pero bueno somos un gobierno que llega con la con la voluntad clara de un bueno intervenir en aquellas cosas que requieren una vuelta de pensamiento porque cuarenta años después hay cosas para profundizar la democracia española para mejorar la yo creo que además eso está bien

Voz 1 25:50 en fin ha sido una una noticia que ha cortado de raíz esa indiferencia con la que algunos países pretendían mirar un barco a punto de hundirse en el Mediterráneo cargado de seiscientas XXIX Historias de Vide de supervivencia desde luego como usted decía conecta con lo cual lo más luminoso no de de de este país pero el problema sigue ahí y ojalá ojalá que se imponga el tipismo de la voluntad ido el pesimismo de la razón en el marco europeo la despido volviendo a la noticia de de estas horas Iñaki Urdangarin en prisión la jefatura del Estado ya ha anunciado que no va a hacer ningún tipo de declaración decían los analistas que están en la mesa un error porque le ha hecho daño a esa institución debería pronunciarse la jefatura del Estado cuando culmina la etapa se cierra ese ciclo de esa impresión alguien que no es Familia Real pero sí familia del Rey que le parece

Voz 20 26:44 bueno yo creo que todo el mundo puede entender que nosotros como gobierno no vamos a pronunciar no por las circunstancias concretas que tenga cada uno de los ciudadanos cuando además decimos que la justicia tiene que ser igual para todos y que todos somos iguales ante la ley yo creo que esto se puede entender con con toda claridad y me va a permitir algo tenemos dos crímenes machistas dos uno en Badalona y otro en Granada deseando de tener presupuestos activos parar empezar a profundizar y a trabajar más en las políticas de prevención hay tres niños en Granada que se han quedado sin su madre hay que ir a proteger a esas víctimas que también son víctimas que durante muchos años ha estado muy opacadas hay que ir a por ella sin Badalona parece que se confirma también lo mismo me preocupa a mí me preocupa mucho preocupa muchísimo porque o vamos a por todas ha a empezar a trabajar en un país que no puede seguir siendo machistas que eso está en el ambiente ya decirle a las mujeres que denuncian que la estamos en condiciones de protegerlas y a las que no que lo haga porque tenemos que rearmar mucho mejor las respuestas que damos para garantizar la seguridad de las mujeres de este país

Voz 1 27:54 que se confirma la víctima de Cataluña sería la decimoquinta el número si es la moneda de vidas perdidas mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas ya Arona entretengo más que iban a ser cinco minutos Calvo muchas muchas gracias y buenos

Voz 20 28:10 días antes señora bueno a todos

Voz 1 28:13 nueve veintiocho ocho y veintiocho en Canarias Antón Losada el balance político el balance político luego iremos a los detalles pero hace político de esta operación humanitaria que es lo que ha sido el traer hasta el puerto de Barcelona el el Aquarius

Voz 0199 28:31 bueno pues yo creo que el balance político para todos los que

Voz 1 28:34 el Barcelona no a Valencia al puerto de Valencia para todos los que creemos que la migración

Voz 0199 28:39 unidad Hay no un problema ahí que venga gente de fuera siempre es una riqueza económica cultural social y política bueno pues primero una satisfacción moral enorme yo creo que devuelva a España al tablero europeo nos vuelve a situar como una de las cuatro potencias que pueden realmente marcar el rumbo de la uno europeo vuelve a colocar el asunto de la de los refugiados y de cómo gestionar los flujos los flujos migratorios el problema de los refugiados que han generado tal tanto la guerra de Libia como la decir otro del tablero europeo no ahora más allá de de cómo se gestione la suerte de estas seiscientas treinta personas y que esperemos que sea la la generosidad de los diferentes estados que eras acojan entre España y Francia y lo interesante sería no perder el impulso el impulso moral político incluso mediático que se ha conseguido y volver a situar el asunto donde hay que situarlo nadie hay que situar no que en de cómo se resuelva la cuestión de la inmigración y los refugiados se juega buena parte del futuro de Europa porque yo cada vez tengo más claro que el el el discurso contra los inmigrantes es el refugio de la antieuropeísmo es decir el antieuropeísmo el discurso antieuropeo ha adoptado esa fórmula ha construido es un relato que es pura ficción donde Europa es un continente rodeado por hordas de migrantes que están deseando entrar ya relatarnos lo que no estoy Un discurso que hay que reconocer que les está funcionando y que está consiguiendo marcar la agenda y que está poniendo en cuestión el propio proyecto europeo y la es la esencia de Europa antieuropeísmo de Siglo XXI ha adoptado la forma del discurso contra los en contra los migrantes

Voz 1 30:21 lo decía Sabina ir a las ocho de la mañana varios Brexit en relación con la inmigración y la política migratoria Lola pueden estar a la vuelta de la esquina y eso desde luego hace saltar por los aires el proyecto europeo

Voz 2 30:34 pero es que la la virtud de este episodio es que para llamar la atención Europa hay para que las instituciones europeas se ocupen el tema de la inmigración con con más ahínco hasta ahora había las historias que acababa en en drama sean ya estamos tan sensibilizados ante situaciones como las que hemos visto en los últimos años de de refugiados que venían de Siria esas historias al final lamentablemente acaban por pues por no

Voz 22 31:02 no va a afectar a a

Voz 2 31:04 a quienes manejan los resortes de de la Unión ir al final resulta que una historia con final feliz no ha provocado que que bueno que eso se ponga la agenda

Voz 1 31:15 que normalizar la indiferencia es lo peor claro qué está pasando

Voz 2 31:18 es es lo que nos venía ocurriendo ya desde hace demasiado tiempo no fui yo creo que que la virtud de este gesto que no deja de ser un gesto porque evidentemente bueno a las vidas de seiscientos veintinueve personas que no es poco pero no no va a solucionar el el fondo del problema pero sí que gracias a a a ese a ese gesto de generosidad consigue pues llamar la atención de de Europa que yo creo que que tiene que en fin tiene que abordar este tema de manera urgente y además con con políticas a largo plazo con políticas de de intervención en los países de origen de políticas de negociación con países en tránsito en fin es muy muy preocupante que en Alemania que ha sido uno de los países con con una actitud más de de mayor acogida son sobre todo a refugiados y con con una posición de de de la canciller que me parece impresionante veinte valiente es muy preocupante que haya un partido como la la CSU que está hablando de turismo de asilo es que me parece una expresión tremenda no turismo de asilo es que no comentábamos cómo efectivamente las posiciones más más retrógradas y más antiguo europeas pues pues se acaban utilizando este este drama de una manera torticera

Voz 1 32:41 tan preocupante como que cuando Merkel queda la respuesta europea a la crisis del quince que es cuando ejerce un liderazgo europeo sin matices no lo ha hecho en otras ocasiones en esa sí lo hizo estaba provocando su propia debilidad que es la que ahora es pilotar la CSU y Alternativa para Alemania

Voz 1671 32:57 en las elecciones de otoño pero yo además esto qué es que me cuesta lo reconozco me cuesta un poco llamar a esto un gesto cuando estamos hablando seiscientas vidas humanas quiero decir que ojalá gestos así que sale mucha gente no gesto a gesto vaya reglada de la fuerza moral del ejemplos muy importante porque has roto algo que ocurría en Europa cuando hablamos de inmigración que es el monopolio de los halcones es decir sólo hablaban los sectores más duros y lo que era electoralista era cerrar fronteras porque Schengen ha estado a punto de saltar por los aires es decir la libre movilidad dentro de Europa ha estado durante los últimos cuatro años a punto de saltar por los aires y es verdad que esto lo que está Pérez figurando es vale España con Lisboa y fijaos que Macron está totalmente callado fijados que no ha abierto la boca

Voz 1 33:38 después de la tensión con Italia de la semana pasada en su Gobierno eh

Voz 1671 33:41 exactamente no he yo creo que mover el equilibrio político en Europa va a ser muy difícil porque el bloque de Visegrado que son Polonia Hungría República Checa y Eslovaquia ahora tiene tres aliados más que es vamos a ver cómo se resuelve Alemania Austria e Italia por lo tanto va a ser muy complicado porque fijados a Europa le atraviesa el eje norte sur en términos económicos pero este también en términos de gestión de la migración yo creo que aquí en España sí que puede hacer algo que es muy importante que es al tener el nuevo impulso de este Gobierno tratar de construir un nuevo eje porque la paradoja es que cuando tú tienes muchas cosas con las que negociar encima de la mesa puedes transaccional sobre más y sólo tenemos un tema es más difícil pero al tener que hablar del euro en a finales de este congreso al tener que reformar Dublín tres que es el gran marco general de acogida de los refugiados yo creo que tenemos aquí una oportunidad para dar un paso adelante y tratar de construir un eje que vaya de Lisboa París Lisboa Berlín sí puede ser cogiendo estos principales cuatro países no

Voz 1 34:36 con la mitad de Berlín a al menos a lo que se

Voz 1671 34:39 hasta donde se llegue no porque es fundamental entender esto también desactivar algunos mensajes que está lanzando aquí porque a mí hay algo que me llama mucho la atención no que es que ahora se esté hablando de lo del efecto llamada ahí esas cosas

Voz 1 34:51 a mí esto es tendrá esto esto es esto es porque si hay alguna pos verdad está en este tema esto es bárbaro clarísimamente

Voz 2 34:58 todo llamada no existe es una situación económica

Voz 1 35:01 Palacio espera a que vamos enseguida ahora la pos verdad de la avalancha de la invasión y su contraste con los datos de la realidad son las diez menos veinticinco en las nueve menos veinticinco en Canarias

Voz 27 36:13 sí

Voz 1671 40:48 para los que llegan bueno pues vamos a tranquilizarles y explicarles que los Miguel antes no son los que deciden las rutas de tránsito es decir tú no coge si decide centro por aquí dentro por allá quiénes controlan las rutas principalmente son las entidades mafiosas que normalmente por cierto suelen cobrar más o menos se ahora está el cálculo de la ruta promedio en unos cuatro mil quinientos euros para que os hagáis a la idea hizo en rutas que llevan hasta cuatro cinco años pagando por tramos de diferentes países sobornado las autoridades perfiles me ha destrozado media África mucha veces pensamos que los que vienen a nuestros países son los pobres pero no es verdad es que emigrar sale caro necesitas tener redes necesitas tener dinero son principalmente determinantes geopolíticos y de las mafias los que explican ese tránsito Si algo reduce la llegada de cayucos a nuestras fronteras son los acuerdos con Mauritania con Marruecos para control en origen que luego además podríamos hablar del doble rasero que esto supone no porque como sabemos que allí no hay que cumplir estándares de derechos humanos pues nos quedamos más tranquilos y fijaos un dato la segunda petición de refugiados durante los últimos tres años en en en Europa es a través de Italia mientras que se reduce drásticamente en Grecia porque porque se llega al convenio con Turquía para que se declare país Segur y por lo tanto los migrantes ya no entran por ahí la migración es un fenómeno estructural que va a estar con nosotros siempre Ice Bar incluso aumentar fíjate hasta el cambio climático está espoleado mayor incremento de los flujos de inmigración por lo tanto no que articulares una política que busque rutas seguras razonables y con acuerdos bilaterales

Voz 1 42:17 Antón y un discurso no porque el discurso lo ha ocupado el populismo lo han robado la extrema derecha no sólo hay que hacer políticas sino articular un discurso entendible para la población

Voz 0199 42:29 bueno en articular un discurso entendible para la población y empezar a manejar la verdad porque ese discurso antieuropeo que ha encontrado en el discurso contra los inmigrar contra los migrantes su último refugio la que les permite decir que ellos son europeos y que precisamente hacen esta política ahí hacen este discurso porque defiende que Europa es fruto de una extraordinaria hay sistemática manipulación de la información de los datos que tenemos sobre migración desde el año dos mil quince han llegado a Europa por el Mediterráneo el flujo total de de ilegales no llega al millón a los dos millones de personas llegan y al tres por ciento de la población total de Europa realmente Europa no puede procesar con normalidad un flujo que no llega ni al tres por ciento su población tienen un problema hídrico realmente tienen una avalancha en el Líbano que son cuatro millones de habitantes y tiene un millón de refugiados sirios eso sí es tener una crisis inmigratoria nosotros tenemos un flujo es que hay una cosa que hay que empezar a combatir que existe de que hay una horda de migrantes es en las fronteras de Europa que está esperando para saltar nuestro bienestar nuestros puestos de trabajo nuestros servicios sociales nuestra sanidad nuestra educación no es verdad existe es ahorra ni es un flujo que no se pueda que no se pueda regular no es verdad que no se puedan establecer rutas seguras por las que la gente pueda transitar con la misma libertad que transita los tomates es decir es increíble con tomate puede Garua Sultan pueda atravesar el mundo con absoluta facilidad con ser humano no puedo hacerlo y combatir radicalmente es el primero no existe y las cifras no son las que serán ellos invitado Gervasi es la hemeroteca es decir siempre serán las cifras peores siempre se establecen las peores comparaciones si tú repasa las las la llegada de de inmigrantes ilegales o como lo queramos llamar del año dos mil diecisiete es que han caído setenta por cien con respecto al año anterior fíjate en un setenta por cien Pepa y sin embargo la sensación que tenemos es que no deja de comer

Voz 1 44:31 no no deja de crecer fíjate lo le preguntaba ayer a a Nico Castellano al periodista de la SER que está en Valencia lleva encima en el puerto desde que se anunció que llegaba el barco y que maneja mucha información sobre este tema le preguntaba cómo va lo de la llegada por mar en términos porcentuales en lo que llevamos de año se ha duplicado con respecto al año pasado en términos absolutos sólo en mil personas ojo nueve mil personas en un en un país como el nuestro que tiene cuarenta y seis millones de habitantes no bueno que lo hace

Voz 2 45:00 que no se acaban quedando todos que además su seguida monos

Voz 1 45:03 Nos ha dicho la el ejemplo del Aquarius radiaciones

Voz 3 45:05 pero en dos mil quince una noticia importante que estaba en dos mil quince

Voz 0199 45:09 en España en total no llega a los doscientos mil migrantes el dos mil quince

Voz 2 45:17 el efecto llamada el el efecto llamada allí el principal regulador de flujo de inmigrantes es la situación económica de cada país bueno hemos visto lo hemos visto si no pero me refiero desde el punto de vista de Europa sea lo hemos visto durante estos años de crisis España tenía un número es una cifra de de inmigrantes que que se ha reducido drásticamente durante todos estos años y que ocurre que que en la medida en que haya recuperación económica van a venir más evidentemente pero es que lo necesitamos es que es que nuestra situación digamos de de demográfica también requiere un cierto grado de de llegada de inmigrantes por tanto no creo en si si si no hay trabajo los inmigrantes no se iban a quedar aquí no van a venir sea ese concepto que tenemos de que nos van a robar el trabajo no tiene ningún sentido no se auto regula por decirlo así no y luego el lo que decís el del tema de de él es curso pues yo creo que hay que empezar a hablar de qué ayudas de la Unión Europea no pueden ir a determinados países que no colaboren con esta con una política migratoria

Voz 0199 46:22 como es importante entender que que la secuencia no es bueno se produce una llegada masiva de inmigrantes y eso genera una reacción política un discurso populista el antiguo europeísmo Se refugia ahí es importante entender que se produce efectivamente Un fenómeno sobre todos espoleado de manera muy espectacular por la guerra de Libia insidias se produce una crisis muy mediática muy muy llamativas todos los años quince dieciséis y ese fenómeno a partir de ahí es abrazado manipulado por el discurso antieuropeísta por el pop el populismo en ese momento atravesó Europa y a partir de se construye una realidad que no se corresponde prácticamente nada

Voz 1671 47:03 con los hechos con los datos antes de quiero decir en Francia o en Suiza sino

Voz 0199 47:10 sí pero hacen es el el abrazar el discurso de vienen los migrantes es una amenaza no sólo económica sino que es una amenaza contra unos nuestra seguridad cuesta contra nuestra integridad les permite refugiar su discurso y camuflar lo que realmente buscan que es acabar Mir la idea de Europa volver a levantar las fronteras porque es importante entre numerosas donde más cala ese discurso no es en los países que más soportan las consecuencias de la crisis en donde más progresan a esas fuerzas donde mejores resultados obtiene donde más pobres a la migración a los inmigrantes como problemas en el norte de Europa en los países del norte de Europa

Voz 1 47:46 es verdad que si es verdad que la extrema derecha ahora el populismo y la idea de no avanzar en la construcción europea bueno en fin componen un cóctel que lo agita todo pero acordaros de cuando Zapatero regularizó la situación de los inmigrantes que está aquí el discurso era el mismo discurso era idéntico

Voz 1671 48:06 sí era previo a la guerra de Irak

Voz 1 48:09 desidia era previo a a la crisis que estamos viviendo ahora mismo es verdad con la suerte que tenemos

Voz 1671 48:14 aquí de que tú no tienes un polo de extrema derecha quiero recordar que sólo tres países tienen de momento y crucemos los dedos no Irlanda Portugal y España no tienen partidos en sus parlamentos nacionales de extrema derecha que estén todo el rato activando porque esto puede ser una estrategia puntual de un partido pero el problema es que cuando

Voz 0199 48:30 tras la estrategia del cuando Serra

Voz 1671 48:33 siempre el consenso básico esto ya es es es el elemento problemático ya yo quiero recordar también una cosa en Europa puede coexistir o o el proyecto europeo o como lo queráis llamar puede hasta asumir y aceptar el que haya populismos de extrema derecha que estén cerrando fronteras Schengen hoy están disputa y de hecho él mismo mente Francia sigue en estado de sitios si no me equivoco sea hay determinadas restricciones a los movimientos porque eso al final es compatible con el statu quo económico cosa que no ocurre con otros partidos que han venido de izquierdas o planteado una un poco descarnadas y me permitís no de Europa puede coexistir más tranquilamente con Orbán que con Chipre y a mí eso me preocupa desde la perspectiva de que parece que los elementos de restricciones de derechos son más compatible con el statu quo europeo de lo que son los cambios en los equilibrios de P ver cuando hablamos de la redistribución no y eso es algo que legisla no puede dejar de lado eh

Voz 1 49:24 a ver si te entiendo bien Europa fue es más tolerante con Orban cuando se salta a la torera los valores europeos que con Chipre es cuando ponen en cuestión el orden económico