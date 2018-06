Hoy por Hoy (18/06/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1727 00:00 son las diez las nueve en Canarias Instituciones Penitenciarias debe dar el visto bueno para que Iñaki Urdangarin cumpla condena en la prisión de Brieva a diecisiete kilómetros de Ávila donde ha ingresado hace poco más de dos horas al tratarse de una cárcel de mujeres el cuñado del Rey pasará los días en un régimen de aislamiento en la práctica Pilar Velasco

Voz 1743 00:32 sí el visto bueno es imprescindible porque a pesar de ser un preso común el centro tiene que reunir las condiciones de seguridad y criterios organizativos necesarios a ahora Urdangarin continúa en el módulo de acceso de la prisión de Brieva donde está siendo identificándose realizará su ficha de recluso y pasará el reconocimiento médico y el examen psicológico fuentes penitenciarias aseguran que al ser una cárcel de mujeres el nivel de aislamiento de Urdangarin será prácticamente total ni siquiera esta noche dormirá en el módulo de acceso donde hay otras mujeres estarán el de hombres pequeño y actualmente vacío y no podrá tener ningún contacto con la reclusas el protocolo de ingresos lento dicen estas fuentes se prolongará durante todo el día después tendrán que ver cómo se adapta el nuevo preso recordar sólo cuando Urdangarin cumpla un cuarto de la condena superados diecisiete meses podrá acceder a permisos penitente

Voz 1 01:15 varios imprime de la reacción del Gobierno al ingreso en prisión de Urdangarin Toñi Fernández buenos días muy buenos días la vicepresidenta del León

Voz 0202 01:22 de cultivo Carmen Calvo garantiza que Urdangarin tendrán los mismos derechos y deberes que el resto de presos lo ha dicho en la SER ante los micrófonos de Hoy por hoy

Voz 2 01:30 yo creo que todo el mundo puede entender que nosotros como gobierno no vamos a pronunciarnos por las circunstancias concretas que tenga cada uno de los ciudadanos cuando además decimos que la justicia tiene que ser igual para todos y que todos somos iguales ante ante la ley yo creo que esto se puede entender con con toda claridad le

Voz 0202 01:47 emigración ha centrado buena parte de las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo ha revelado que buena parte de los casi mil trescientos inmigrantes que navegaban en el Aquarius no desean quedarse en España

Voz 2 01:57 prácticamente la mitad ha manifestado su moviese hubiera Francia

Voz 2 02:04 el sábado por la mañana la oferta de Francia que parecía correcta y nos pareció que era oportuno que Francia el ofreciera también a quienes quieren ir a Francia pese que la mitad estarían en condiciones de que cumpliendo los requisitos evidentemente de las distintas situaciones que tiene cada cual

Voz 1840 02:23 ahora mismo y en las costas de Andalucía

Voz 0202 02:25 día en el mar de Alborán sea capaz de localizar una embarcación en la que viajaban veinte ocho personas se busca otra patera con treinta personas a bordo en las costas de Canarias ahora mismo Salvamento Marítimo busca una nueva embarcación con una veintena de personas a bordo las bolsas abre la semana con dudas y por tanto a la baja rojo en las Bolsas euro pero es que en el caso del IBEX35 se materializa en un ligero retroceso que le permite mantener los nueve mil ochocientos puntos y las temperaturas van a superar los treinta y ocho grados en los valles del Guadiana ahí del Guadalquivir las alertas por riesgo ante el calor que se espera sean activando en Sevilla Córdoba Jaén y Badajoz diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1275 03:06 el Madrid en Madrid el juez que investiga el supuesto caso de malos tratos a un niño con autismo en un colegio de educación especial de Getafe buscada más implicados en el presunto hostigamiento hacia el menor ha citado a una de las imputadas un auxiliar del centro para que identifique el personal de comedor y de patio

Voz 4 03:20 que aparecen en las grabaciones aportadas por la familia Javier

Voz 1275 03:23 Ménez buenos días buenos días el titular del Juzgado

Voz 5 04:18 si tiras para otros pecados sitio otro de otros países sabiendo que la policía cuando sale sale uniformado a nosotros nos veta eso queremos que nos den una contestación allá el sí definitivo y podamos FIDE en uniforme y que la ciudadanía no os vea no sólo lo que sepa que existimos sino que nos vea hay que vea que la policía está ahí también reclama los derechos no

Voz 1275 04:37 este lunes los taxistas de la Federación Profesional del Taxi deciden en asamblea si quieren vestir con uniformidad camiseta azul celeste y pantalón vaquero azul marino la iniciativa de ser aprobada por los trabajadores se aplicaría a los mil doscientos conductores de Teletaxi aunque la intención es ampliarla

Voz 6 04:51 a todo el colectivo veintiún grados tenemos ahora mismo la gran día Nos vamos a Rusia equipo de enviados

Voz 0202 05:04 especiales de la Ser Francisco José Delgado

Voz 0017 05:21 qué tal buenos días todo preparado en el ficha Arena de Sochi para el debut de la selección española en este Mundial con Fernando Hierro en el banquillo ya dejó claro ayer que tocarán muy poco el equipo así que veremos la España reconocible con Nacho posiblemente en el lateral derecho veremos si con Koke o Thiago en el centro del campo y todo apunta a que Diego Costa será el nueve de las

Voz 0699 05:43 la jornada de la selección española con Isco que va a ser el gran protagonista de El Día situado lo de España situamos también la jornada de hoy del Mundial con el debut de otra grande Inglaterra Lluís Flaquer

Voz 1296 05:52 buenos días Pacojo o los ingleses estrenan ante Túnez en el partido que cerrará la jornada en Volgogrado a las ocho de la tarde el combinado inglés renovado de la mano de of te espera mejorar ante Túnez la mala imagen de Brasil dos mil catorce cuando no ganó ninguno de los partidos de la primera fase la jornada de hoy arranca en mis no paró con el partido que enfrenta a Suecia y Corea esparcido del grupo que sea envenenado y de qué modo tras la sorprendente derrota de Alemania ante México se juega a las dos de la tarde y supone en Suecia el estreno de la era post Ibrahimovic posteriormente entra en acción el grupo G con el debut de una de las selecciones las que más esperan este Mundial la Bélgica de Robert Martínez que se estrena ante Panamá

Voz 1995 06:27 gracias aquí es todo desde Moscú próxima cita con él

Voz 0699 06:30 mundial a las once de la mañana y en cualquier momento aquella noticia con los enviados especiales de la Cadena Ser al Mundial de Rusia dos mil dieciocho

Voz 7 06:42 venas

Voz 0202 07:05 volvemos en una horas de entonces la información continúa en Cadena Ser punto com y en Hoy por hoy ahora con Toni Garrido

Voz 1995 08:35 a estas alturas todos ustedes conocen ya a la aventura de acuarios peripecia de ese barco ha sido el foco informativo en los últimos días el rechazo de Italia la bienvenida a España a bordo de este barco se encontraban grupo de periodistas que a través de sus crónicas imágenes documentarlo la travesía el Aquarius hizo que cuaderno de bitácora este programa añadió éramos una nueva manera de comunicarnos con alguien durante días hablamos con Naiara Galarraga compañera el diario El País gracias a los mensajes de voz del guasa seguro que muchos de ustedes nos recuerda

Voz 9 09:05 tiene comida hasta esta noche para todos los migrantes por lo tanto necesitan las personas que han fletado este cotos en ejes que esto tenga una solución rápida porque

Voz 1995 09:15 varios más placer a las diecinueve minutos de la mañana una hora menos en Canarias decir Naiara Galarraga muy buenos días

Voz 4 09:23 buenos días aquí desde tierra firme desde Valencia con poca voz lo lamento

Voz 1995 09:28 bueno se justificaría esa boca voz está más que más que justificada todos estos días ha estado acompañada por su compañero por el fotógrafo Óscar Corral que también hoy nos acompaña Óscar muy buenos días

Voz 10 09:38 buenos días también desde Valencia

Voz 1995 09:39 un placer enhorabuena ambos por el por el trabajo el viaje ha sido eso luego largo cómo estáis como os encontráis

Voz 4 09:46 muy bien un poco con ese Marío

Voz 1 09:48 que dicen que se tiene al volver afirma es un poco extraño pero rara no

Voz 1995 09:57 Oscar compartes la sensación eh sí hedor ante él

Voz 11 10:00 la travesía la verdad es que no sufrir muchos mareos el mayor mareo que tuve fue a esta noche durmiendo en en el hotel

Voz 1995 10:08 la verdad entre sí lo que es la vida eh llegar al hotel ha dejado para sentir el mareo los Carey en ayer han contado en primera persona la historia las historias de los seiscientos veintinueve migrantes que finalmente llegaban este domingo al puerto de Valencia como saben todas sus posesiones dentro todo lo que tienen dentro de una pequeña mochila su relato sus fotografías nos han permitido seguir muy de cerca el día a día de estas personas abordo de los barcos que les han trasladado hasta España después de haber sido rechazados por los gobiernos de Italia Inma Malta ayer os quería pisaron tierra tierra firme junto a esos migrantes cuya Estonia realidad no ha hecho más que empezar hoy ya sabemos cómo suena el rescate de seiscientos treinta personas en medio del Mediterráneo también sabemos cómo suena la esperanza la alegría que genera la certeza de pisar tierra firme tras ocho días de incierta travesía

Voz 12 11:15 con

Voz 4 11:31 pues el desembarco en calidad es el final de un proceso que empezó prontito como yo creo que nos levantamos a las cinco cinco y media de la mañana estaban todos los dos migrantes doscientos seis que iban con nosotros bueno nosotros con ellos en el Aquarius está mal sobres citados en la entrada en la bocana del puerto fue emocionante un montón de barcos acompañándonos estaban allí los de proactiva estaba la Guardia Civil estaba Salvamento Marítimo estaba delante de nosotros el datillo

Voz 10 11:57 en el otro bueno había dos mil

Voz 10 12:05 pero luego llegamos a otra sacamos aquello

Voz 4 12:07 es un proceso muy largo entraron los médicos de Sanidad Exterior y les toman la temperatura después siendo el termómetro buenos termómetros así muy high tech infrarrojos ya para cuando llegó la hora de empezar a salir yo creo que ellos mismos estaban ya empezando a notar el cansancio de bueno en ya estamos en tierra ya estamos tranquilos pero muchísima emoción en los últimos instantes a medida que iba saliendo por la escalerilla todos se iban abrazando rescatadores a los médicos que les han tratado y la verdad es que fue muy emocionante

Voz 1995 12:40 el Oscar el de viejas y sido una odisea hay desde aquí lo hemos vivido insisto con con expectativa con cierta alegría no cuando España Nastase mensaje pero lo cierto es que su viaje empieza ahora

Voz 11 12:54 el realmente en conversaciones que tuve que puede tener con con algunos de los migrantes a bordo porque tiene en cuenta de que fuera un varios días de convivencia entonces pudimos conocerlos un poco más a fondo personalmente no en sus historias eh estaban no tenía ningún tipo de miedo de de cara a la nueva situación en lo que se iban a encontrar simplemente estaban tentando olvidar lo que vi lo que lo que habían pasado especialmente recuerdo una conversación con con con un chico que decía que que que no tenía miedo a lo que pudiera pasar que lo único que quería era no regresar nunca más a Libia

Voz 1995 13:39 lo de la falta de miedo fruto de la de la esperanza vamos a hacer un pequeño alto en el camino seguida seguimos hablando con ayer ahí con Oscar pero antes Rosa Márquez buenos

Voz 14 14:57 conecta con hoy Prodi a través de nuestro

Voz 11 15:00 correo electrónico cuéntanos lo que quiera

Voz 21 16:57 sí

Voz 22 17:02 si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas Portu seguro de hogar siga escuchando

Voz 24 17:22 oye eres tú tienes alarman si una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí la activó todas las noches mientras dormimos la de la playa la tengo para que no se nos mete a nadie

Voz 1995 17:51 en esa seguimos hablando con ahora Galarraga y Óscar Corral compañeros del diario el País compañeros y total cuántos días ayer habéis estado en el Aquarius

Voz 6 18:02 pues ocho días mucho digamos

Voz 4 18:04 zarpazos de Catania el viernes uno ocho vamos de Catania el viernes creo que era día ocho a las seis de la tarde

Voz 25 18:13 y llegamos a que atracar

Voz 4 18:15 los en en Valencia ayer debía ser las diez once de la mañana

Voz 1995 18:19 el la voz de Naiara es evidente que la travesía tanta emoción y tantas crónicas trece están en están en esa garganta Óscar hemos visto mil veces la la imagen y el sonido lo podemos repetir una y mil veces pero yo no esté siendo esta conciencia ya amortigua el horror que se vive en el mar

Voz 10 18:35 sí bueno lo lo lo asumimos pasa igual con las imágenes

Voz 1995 18:38 les hemos visto mil veces la imagen de Rascal Terra alta mar de de cómo en una en un barco cientos de personas se hacinan imagino que es un reto compartir una travesía como la que habéis vivido sabiendo que hay que informar de una forma veraz pero en tiempo consecuente con lo que uno está viviendo

Voz 11 18:55 sí sí estamos quizás muy acostumbrados a ver esas imágenes tan duras de de los rescates y de aquí de toda la acción por eso una vez que que terminó la el rescate y ellos a los migrantes se vieron seguros en el bar co pensé que una de las cosas que debía hacer era ponerles un poco cara a toda esa gente hable con hallara decidimos hacer algún tipo de de reportaje para para humanizar a esta gente que a veces parece que sólo representa números y cifras en para la para el digamos para apaciguar un poco la la conciencia europea no como unos número los fríos carentes de de de sentimientos y entonces por eso nos centramos mucho en conocer a a esa gente y hacer un reportaje mucho mucho más humano que tenemos al alcance al poder estar allí como esa gente en en ese espacio reducido que era el Aquarius

Voz 1995 19:54 durante todo el fin de semana siguiendo la llegada de esos tres barcos nuestro compañero Nico castellanos en Valencia Nico muy buenos días qué y qué tal Macias por traje un placer saludarte sinfónico cuál es el futuro cuarenta y cinco días tienen de de permiso para está nuestro ves cuál es el futuro de las más deseadas vayan a salir del puerto cuando cuando concluya toda esa labor se habla poco de bien

Voz 1620 20:17 la calle de València por cierto se escucha el ruido todo los menores eran derivados a Alicante ya lo han sido los menores que estando acompañado las mujeres embarazadas y las familias con niños se ha quedado aquí en Valencia y al resto el grueso seguido a Cheste a un dispositivo que sirvió para acoger a los refugiados del coche

Voz 6 20:31 Milito albanokosovar en el año mil novecientos noventa y ocho no

Voz 1620 20:34 antiguo Colegio Mayor con varios pabellones y es una distribución temporal esto no lo decían ayer desde la Generalitat tamiz de ACNUR de hecho hoy en esos lugares donde se han distribuido a esta persona que se han bajado del Aquarius están recibiendo la visita de abogado de intérpretes para seguir con ese procedimiento no novedoso porque ayer hay que recordar que de manera ofimática nada más llegar al puerto no se les afiliaba se les identificaba hice la informaba de la posibilidad de ir a Francia de su ofrecimiento sorprendente que hizo el presidente Macron el sábado así que como decía esta mañana la vicepresidenta Pepa Bueno la mitad de los migrantes que han llegado hay que tener en cuenta que aunque son francófonas y de África Occidental han trasladado su voluntad de marcharse en Francia veremos cómo se articula a partir de ahora lo cierto es que ese permiso de residencia por motivos humanitarios que en este caso el Gobierno ha fijado en cuarenta y cinco días lo recoge la Ley de Extranjería veremos a partir de ahora cuál es ese procedimiento nueva lo cierto Toni es que de ese momento emotivo lo que no llevó ayer el puerto de Valencia una de las escenas que se vive en prácticamente cada dos tres días en Sicilia en el puerto de Catania donde el puerto de Lampedusa es decir el el drama de Italia en la cifra de Italia llegó ayer a España a través del puerto de Valencia en una bienvenida digamos pues absolutamente confortable para ellos en el sentido de que tenían todo tipo de ayuda de intérpretes de voluntario más de dos mil quinientas personas jamás en España en treinta años de patera había habido un recibimiento así para un grupo de inmigrantes que llegaban de manera

Voz 1995 21:59 marítima así que lo de ayer lo de

Voz 1620 22:01 la Guardia fue algo excepcional mientras por ejemplo en Tarifa han llegado más de mil doscientas personas desde el viernes

Voz 6 22:08 un grupo de inmigrantes que llegaron ayer a la isla

Voz 1620 22:10 ya Farina con están los militares españoles la mujeres han llevado a Melilla a los hombres lo van a expulsar hoy a través del acuerdo de readmisión que tiene Marruecos las fronteras suele española ha vivido muchísimos episodios pero nada como un desembarco tipo Italia digamos como el del Aquarius lleva a que en Valencia

Voz 1995 22:25 que ayer después de la travesía ahí Orella después de veinticuatro horas en tierra firme aún con la sensación de mareo todo lo que ha ocurrido en el entorno del Aquarius ha contribuido de algún modo a variar la visión colectiva sobre el fenómeno migratorio

Voz 4 22:40 bueno yo espero que sí toda esta historia nos pilló a nosotros embarcados preparando un reportaje para el verano nosotros habíamos pedido ir al Aquarius Illa historia vino a nosotros y fueron rescatados esta seiscientas treinta personas que hemos tenido el privilegio de poder estar embarcados con ellos en un espacio muy pequeño como decía Oscar en setenta metros de eslora que tienen que tiene al Aquarius sentarnos a conocerlos yo creo que si algo hemos podido aportar a todos este debate sobre la inmigración a lo que dicen los política eso es lo que lo que estudian los expertos Ia las cifras y al trabajo que hacen un montón de periodistas que informan sobre sobre migraciones constantemente hemos tenido el privilegio de poder estar con esas al principio con las seiscientas treinta después con ciento seis de esas personas a partir de que la mitad de la semana y poder sentarnos con ellos y escuchar sus historias y entender por qué vienen hizo entender a qué temen y entender que esperan no entonces yo creo que eso es lo que nosotros lo que os Carrillo y Sara de Radio Nacional que estaba con nosotros Anatoli analice te Euronews los cuatro a los que que estuvimos en compartiendo travesía con con esta seiscientas treinta personas eso es lo que hemos lo que hemos intentado no acercarnos un poco historias concretas de de gente con nombres con apellidos Icon vivencias a veces muy distintas a las nuestras pero a veces iguales la verdad es que cualquiera para cualquiera supongo que es muy fácil imaginarse lo que es poder lavarse los dientes por fin después de seis días que no has tenido acceso aún algo tan sencillo como cepillo de dientes y pasta

Voz 1995 24:19 Óscar de todos los exabruptos que ha habido muchas está a la reacción del Gobierno español de de de al permitir que ese barco llegar nuestras cosas a nuestras costas me quedo con la de Salvini ministro italiano cuando decía que hay como padre nunca metería a una hija suya en en una embarcación de ese tipo nunca dejaría que una hija suya como buen padre nunca dejaría que su hija subieron barco de de ese tipo como eran los niños que viajaban en esos barcos

Voz 11 24:43 pues había había unos cuantos niños los niños e como parte más vulnerable de de los migrantes que que que viajaban en el Aquarius fueron de los que se quedaron en el barco y no fueron trasladados a a los buques militares que que acompañaron en en la travesía hasta Valencia entonces hemos compartido mucho más tiempo Ellos eh eh se hizo un espacio de juegos uno de los momentos más más emotivos fue cuando eh tras la petición de de las ONG e presentes en el barco eh se pidieron a a a los italianos que aparte de comida trajeran juguetes cuando esos juguetes al barco la lo hizo las ONGs

Voz 1840 25:25 analizar un con mucha tranquilidad pues un momento

Voz 11 25:27 todo para para darle la la la entrega de esos juguetes lo que más me impactó de esa entrega eh no fue que no fue una una una reacción por parte de esos niños e esperada digamos eh lo esperado es que un niño se le Un juguete hice el ilumine la cara empieza a reír y coge el juez lo abrace ahí llega es este regalo es mío la la la la sensación que tuve cuando vi que toda esa les será entregado esos juguetes a esos niños la primera reacción de ellos era incredulidad era que se quedaban mirando como diciendo son para mí eh esto de lo estáis dando esto es mío lo cogían no tenían como como ganas osea tenían ganas de abrir lo proponían cara como diciendo Puedo abrirlo de hecho eh tuve que en algo alguno de los juguetes tuve el privilegio de abrirse los yo porque se quedaban mirando como diciendo porque me dais esto no osea algo tan simple como que un niño reciba un juguete eh se convierte en algo excepcional para ellos eh no sé eso simplemente un niño me me me me hizo

Voz 1995 26:32 eh apretar el corazón en el pecho pues eso habría que mostrársela xenófobos al vivienda eh Óscar Corral naviera Galarraga fotógrafo y periodista de El País que nos han robado en primera persona el viaje de los seiscientos veintinueve el Aquarius hasta el puerto de Valencia muchísimas gracias por vuestro trabajo y el esfuerzo de estar aquí esta mañana apenas veinticuatro horas después para para contarnos nuestra travesía un placer y una vez más gracias

Voz 4 26:56 gracias a vosotros por seguirnos ir gracias a los seiscientos treinta de los inmigrantes del Aquarius que ellos son los que llegamos nos han ayudado a poner cara a poner historias a poner nombres son son ya Jack son la niña minada es progres hay un montón de ellos de los que no nos vamos a olvidar los y esperamos que que cuando alguien aborde el el debate de la inmigración también piense que las historias y en cada uno de ellos

Voz 1995 27:21 actuaremos ayer a muchísimas gracias a los dos años que habían ayer ahí Nico Castellano periodista de la Cadena SER desde

Voz 12 27:26 el pasado sábado informado no sitúa el puerto de Valencia un abrazo grande amigo obras y felicidades a todos

Voz 26 27:38 es

Voz 12 27:41 me

Voz 26 27:50 eh

Voz 27 27:56 no

Voz 28 28:00 con unos

Voz 29 28:03 sólo un maxi quince años no lo lo on Maxi bríos

Voz 26 28:20 sí sí sí

Voz 32 29:04 hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales spain arroba hoy foros

Voz 44 33:44 siempre son placer saludar a mi buen amigo Tom calentón buenos días todo buenos días dijo Gasset socia ayer cuántos amigos mexicanos luego hablaremos con algunos de ellos cuántos amigos felices y contentos cuantos Brasil

Voz 1995 33:55 todos tan felices y tan contentos

Voz 6 33:58 por fin el mundiales una bueno fijaos con resaca es que los míos desde luego porque he hablado con ellos no estaban capaces de verbalizar la alegría de haber derrotado al

Voz 1995 34:11 luego hablamos de son profundidad con algunos sonidos un terremoto que se detectó con el centro en Rusia sea en fin de todas las noticias que hoy en vías en tu Tom Letter tiene la oportunidad si quieren de suscribirse recibir cada mañana a las nueve de la mañana un resumen de noticias a través de de nuestro sueco

Voz 6 34:30 el box shopping las compras probó hay el futuro el futuro es el comercio verbalizado es hoy en día en Tornado y en tu iPhone Itu simplemente quiero pizza cuatro estaciones problema es claro que ten cuidado con cuatro que yo prefiero

Voz 1995 34:58 Antena tres estancias más humilde más el sí pero tienen es verdad hay hay aparatos un altavoz Alexa por ejemplo no me Alexa duda si tú es es un poco en el nuevo genio de la lámpara totalmente de los cuento es tú dices quiero hamburguesa

Voz 6 35:15 que era una camiseta negra alguien toque el timbre ahí está problema es que ten cuidado porque tú estás hablando tranquilamente me apetece necesito una copa derepente el cilindro

Voz 1995 35:29 ten cuidado con lo que desea se puede cese

Voz 6 35:32 en ese futuro cuarenta millones millones en en dos años va la compra en Estados Unidos sólo Sopeña

Voz 1995 35:38 diez y treinta y cinco minutos una hora menos en Canarias vamos a contarles una grandísima historias una vieja certeza un buen profesor puede cambiar la vida de una lona hace unos días conocíamos una de esas historias que si hubieran tenido lugar en Estados Unidos pues ya se habría hecho una película hiciera demostrar que no hay un motor más poderoso en la enseñanza para cambiar las cosas con buen profesor el protagonista es Marcos Franchi Resines modesto colegio público de Zaragoza

Voz 6 36:04 capaz de ganar el campeonato de España escolar de ajo

Voz 1995 36:06 Pérez después de derrotar a XXXVIII colegios de todo el país entre ellos no pasa nada algunos de esos colegios privados caros colegios con piscina y con con clases de equitación llegaron los alumnos del martes sin ganaron a todos el secreto de esta gesta está en el pensamiento en la mente de Enrique Sánchez que es un profesor jubilado que nos escucha desde Radio Zaragoza Enrique muy buenos días

Voz 6 36:34 hola buenos días cuántos años usted clase

Voz 1995 36:37 el público Marcos festín treinta y cuatro vale el colegio está ubicado en en en un barrio modesto en las fuentes es un barrio maravilloso

Voz 10 36:45 esto sí es un barrio humilde de clase trabajadora y que bueno conforme va pasando el tiempo

Voz 4 36:51 lo convirtiendo en un barrido

Voz 6 36:55 de gente mayor y de inmigrantes común profesor de gimnasia acaba inoculando en los alumnos el veneno del ajedrez pues porque este profesor de gimnasia hacía

Voz 10 37:05 el ajedrez eh bueno en en el colegio Nuestra a una tradición hace tiempo la verdad es que hemos tenido generaciones muy buenas de niños jugando ajedrez

Voz 1995 37:16 vale pero en fin harán los picos de la gesta porque el día que que aparece usted en ese colegio hace hace muchos años se lo que le dijo éste a su mujeres que aguantar ni un solo día no se llevó una buena impresión cuando llegó a asegurar

Voz 6 37:29 venga Gesa totalmente la día dije que hay que poca voy a aguantar aquí tantos años

Voz 10 37:35 eh bueno eso fue en el en el en agosto del ochenta y dos ochenta y cinco años vale pues XXXVI bazar día bueno ha pasado mucho tiempo

Voz 6 37:48 la verdad es que luego llegué allí me gano la gente

Voz 10 37:50 la gente la buena gente que hay en los chavales el buen ambiente que eso fue creando poco a poco en torno a toda la gente le decía a las clases no se era una gente humilde pero bueno

Voz 1995 38:04 y cómo cómo era su equipo de dejadez el que gana finalmente el Campeonato de España bueno

Voz 10 38:09 pues resulta que después de años con muchísima cantera y con muchos niños jugando al ajedrez este año me quedaban sólo cinco niños para formar el equipo los últimos que estaban allí jugando al ajedrez porque nuestro colegio el ajedrez es uno extraescolar es algo que se hace fuera del horario claro que son niños buenos juegan bien que yo ya sabía que teníamos opciones pero sólo me quedaban cinco y además son cinco pues en unas condiciones un tanto especiales para empezar mucho de los cinco jugadores dos chicos son rumanos boliviana y solamente hay dos de de aquí de Zaragoza que sí bueno además pues como os digo de clase humilde y a veces pues dentro de la gente sobre todos los inmigrantes pues no siempre tienen trabajo a veces bueno pues

Voz 12 39:03 cada uno se gana la vida como puede la verdad es que honradamente es verdad pero pero a veces teniendo que hacer

Voz 6 39:11 muchos esfuerzos sobretodo en los tiempos que no santa

Voz 10 39:14 vivir algo últimamente no crearía muchos

Voz 6 39:16 bueno más pero por entender bien la gesta son cinco chavales de Zaragoza

Voz 1995 39:21 dos de origen rumano una chica de origen boliviano dos españoles así genes españoles eligen maño hizo en sólo cinco cuántos jugadores presentaban el resto de equipos Enrique

Voz 10 39:34 el equipo son igual en los equipos podían en tenían que tener un mínimo de cuatro jugadores y luego podían tener más reservas Valdez pero eso da igual cuánto cuánto

Voz 1995 39:45 con a reservan yo iba en el resto de equipos

Voz 10 39:48 no sé me imagino que traerían un par de reservas algo así tampoco consiste en tener muchos el problema a lo mejor más bien es que

Voz 6 39:57 tú tienes sólo cinco chicos y sólo tienes esos cinco paneles no tienes dónde elegir mientras que en un colegio en el que se da ajedrez como una asignatura

Voz 10 40:05 eh tienes a todo el colegio para elegido cuatro si lo reservas me explico más todavía si

Voz 25 40:12 si resulta que hay un colegio que

Voz 10 40:16 que como ocurría con los organizadores que tienen varios colegios y todos sacan como una especie de selección de todos los colegios para Farhadi allí su su equipo principal a sus equipos vale

Voz 1995 40:28 hay una pregunta cuando llegan los chavales los suyos fui a la final que tiene lugar en Madrid llegan ese colegio con piscina con campos de fútbol o el salón de actos que parece un auditorio

Voz 6 40:40 porque claro no es lo que yo sepa lo que ellos están acostumbrados en su colección en a la par dar por favor

Voz 1995 40:46 no tienen ustedes piscina no hay en el suyo

Voz 6 40:50 es añito que fue el que me dicta mi decir que que poco iba a durar en el en el

Voz 10 40:55 Sergio bueno no sé nada no tienen nada que ver unas instalaciones con otras para Elena

Voz 1995 41:01 estoy profesor de gimnasia con un patio pequeñitos eso

Voz 1958 41:05 pero eso es la parte fácil de su vida pero una cosa que me fascina es que ha logrado motivar el los chavales a algo que que no es la nueva tecnología y no es un videojuego como ha logrado convencer que algo tan clásico maja dress ajedrez puede puede ser algo tan maravilloso completamente

Voz 10 41:25 pues porque la GTC es precioso pasa es que te tiene que conocer más te lo tienen que enseñar despacito miren a mí cuando me enseñaron en la primera vez me pareció horrible yo dije que no jugaría es que no se luego sin embargo las circunstancias de media fueron cambiando y al final lo aprendía Jerez y la verdad es que mire yo llevo casi cincuenta años jugando al ajedrez todos los días aprendo cosas

Voz 1995 41:53 que su escrito muchísimo con él qué suerte han tenido que esas niños que usted no sea muy firme en su pensamiento no me gusta la campeones ese colegio unos treinta aquí lo Enrique me me gustaría presentarle aclara Grima es profesora de la Universidad de Sevilla es divulgador a gracias a publicación de libros como que las matemáticas te acompañen pues trata de hacer que usted tenga el camino los que vengan detrás usted tengan el camino un poco más despejado Clara Grima muy buenos días

Voz 10 42:19 hola buenos días que las matemáticas el ajedrez

Voz 1995 42:22 salvan vidas cambian la vida de la gente y es importante que lo repita desde la radio

Voz 1840 42:25 bueno el ajedrez dirigente como Enrique la pasión que te aquí medio llorar en el estudio de Sevilla

Voz 1995 42:31 pero cambia cambia la vida de de de las personas clara

Voz 1840 42:34 evidentemente que bueno está contando Enrique en un entorno que no es nada que favorable no para este tipo de cosas es lo ha conseguido y ha cambiado la vida posiblemente demás pero al menos de cinco de los alumnos de su entorno demente de la matemática cambian vive en tanto en cuanto pues por ejemplo están ahora mismo diseñando algoritmo que mejoran la salud de todos nosotros por ejemplo por quererme Gemma

Voz 6 42:56 Risky en medio de tantas incertidumbres

Voz 1995 42:58 también mayores es bueno que los los medios de comunicación sepamos informarles a ustedes de las herramientas que nos permiten defender defenderlos de los peligros e inseguridades que nos rodean por eso vamos hablar de los efectos de de las matemáticas podemos por eso queremos hacer de de ajedrez porque por una parte les estamos contando todo el día aclara Enrique los hackers la nueva vida al nuevo entorno los retos digitales pero por otra parte pocas veces damos soluciones hace como Podemos pelear con todo eso bueno pues vamos a estar bien informados primero vamos a ser conscientes de como de como pelear esa esa batalla que va a ser dura en el en el futuro y para eso las matemáticas es dicho así parece claro pero es un es una herramienta es un arma poderosísima

Voz 1840 43:40 evidentemente yo no estoy de acuerdo en que sea en todo hay una cierta fobia que se está generando no entorno a los algoritmos y a la inteligencia artificial que bueno hay que hablar con precaución no así que hay que tener cierta precaución pero también hay que tener en cuenta que esos algoritmos están diseñado por personas no ha no hay ninguna mano más misterio detrás de ello café pues eso es a lo mejor algoritmo de control sobre todo sobre los decisiones que toman los algoritmo pero desde luego no tenerles tanto miedo no que vienen básicamente a mejorar la vida

Voz 6 44:15 bueno usted está de acuerdo con esa Enrique no bueno y les quiero decir

Voz 25 44:20 es que aunque yo he acabado mi etapa como dos

Voz 10 44:23 entre dando clases de educación física durante

Voz 6 44:26 muchos años estuve dando clases de matemáticas

Voz 10 44:29 y las estábamos juegos con lo cual Mis almuerzos lo pasó muy bien y le aseguro que sacábamos muy buenos resultados

Voz 1995 44:37 vale pues esto es precisamente lo que propone en su nuevo libro clara así que ustedes dos van a llevar muy bien ahí

Voz 1840 44:44 me encantaría conocer Henrik

Voz 1995 44:47 llegar a la audiencia de la cadena ser así que vamos a hacer una una pega si bienes por Zaragoza pero ahora cambiamos los teléfonos pero en los que seguimos hablando con Enrique honrar en uno segundos

Voz 1995 48:19 hoy hoy por hoy

Voz 1995 50:34 seguimos hablando con Clara Grima y con Enrique Sánchez demostrando que la educación salvavidas dándoles la historia de ese colegio de un barrio modesto buen Bari en un barrio modesto de Zaragoza que he conseguido ganar el Campeonato de España de ajedrez con cinco chicos que seguro que ellos clara no sé muy bien porqué no tendrán no sé muy bien porque y aseguró que tenemos instalados IBI deberíamos empezar a volar nos avergüenza más no saber la capital de Holanda que no saber hacer una raíz cuadrada por ejemplo