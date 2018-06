Hoy por Hoy (18/06/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0202 00:11 son las once las diez en Canarias Pablo Casado acaba de anunciar a través de las redes sociales que se presenta a la carrera para suceder a Mariano Rajoy y con eso ya son dos los candidatos oficiales a la espera de lo que hagan Alberto Núñez Feijóo Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal ampliamos María Jesús Güemes

Voz 1461 00:28 eso es casado en el centro de la polémica por su máster y sus estudios da un paso al frente representación de los jóvenes del PP su nombre que también ha sonado bastante como cabeza de lista para encabezar al Ayuntamiento la Comunidad de Madrid en dos mil diecinueve se postula para suceder a Rajoy justo el día en que comienzan a oficializar las candidaturas hasta ahora sólo José Ramón García Hernández y José Luis Bayo dos dirigentes populares habían mostrado sus intenciones y aunque también se habla del ex ministro Margallo iré Balza ex presidente balear estamos a la espera de las sí confirman que tienen los avales también de que se decidan cómo señalabas Feijóo Sáenz de Santamaría y Cospedal que son los nombres que más suenan

Voz 0231 01:02 pero mantienen el suspense el Supremo revisa

Voz 0202 01:04 esa ya a esta hora el procesamiento por rebelión de la cúpula del posee se trata de uno de los últimos obstáculos antes de que el juez pueda inhabilitar políticamente a los encausados que están en prisión línea con el alto Tribunal Alberto Pozas

Voz 0055 01:18 según la interpretación que el juez ha hecho hasta ahora de la ley de enjuiciamiento criminal los dos requisitos para ser inhabilitado políticamente de forma cautelar son estar en prisión y estar procesado en firme por rebelión es el caso de cinco diputados electos Carles Puigdemont Oriol Junqueras Josep Rull Jordi Turull Jordi Sánchez hoy los tres jueces de la Sala de Apelaciones revisan su procesamiento de otros once imputados una acusación por un delito de rebelión que acarrea hasta treinta años de cárcel por ahora siempre han avalado en Navarra

Voz 0202 01:40 la Audiencia Provincial decide a esta esta mañana así los cinco miembros de la manada condenados a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven durante los San Fermines siguen o no en la cárcel hasta que la sentencia sea firme Pamplona Fernando Nieto

Voz 0647 01:54 tres de los cinco miembros de la manada van a seguir de esta sesión presencialmente en el Palacio de Justicia de Pamplona puesto que se encuentran internos en la cárcel de la capital navarra mientras que los dos encarcelados en Madrid van a seguir la vista a través de una videoconferencia es el día siete de julio cuando vencerá el plazo máximo de dos años para la prisión provisional por lo que debe celebrarse una vista para decidir si se prorroga el encarcelamiento o si por el contrario se atienden las peticiones de los abogados de los cinco jóvenes para su puesta en libertad a la espera de una sentencia firme

Voz 0202 02:25 eh y les recordamos que Iñaki Urdangarin ha ingresado hace poco más de tres horas en la cárcel abulense de Brieva para cumplir la condena de cinco años y diez meses de prisión impuesta por el Tribunal Supremo Urdangarin tenía hasta las doce de esta noche para ingresar en prisión la Casa Real guarda silencio

Voz 2 02:40 no hay ni habrá reacción alguna los reyes

Voz 0202 02:42 continúan con su agenda prevista en Texas en Estados Unidos a ocho mil kilómetros de distancia mañana se iban a reunir según su agenda con Donald Trump llegamos así a las once y tres diez y tres en Canarias tiempo para la información más cercana a usted

es el Madrid en Madrid la oposición cara en bloque contra la alcaldesa Manuela Carmena por la forma en la que gestiona la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de la capital en un comunicado conjunto que han suscrito PP PSOE y Ciudadanos y que han leído sus portavoces esta mañana acusan a Carmena de pervertir esta comisión convirtiendo ahora dicen en un instrumento de Otto promocional alcaldesa se ha mostrado sorprendido

Voz 4 03:19 sí a Carmina gobernar

Voz 1410 03:21 es hacer un Madrid mejor entre todos no frente a aquellos que no pensamos igual que usted

Voz 5 03:26 sí

Voz 1410 03:27 usted ha pervertido esta comisión convirtiéndola en un instrumento de autopromoción usted no no es fácil

Voz 6 03:32 Pita hasta el mismo día lo sabe muy bien la información que necesitamos para ejercer adecuadamente en nuestra labor de oposición

Voz 7 03:39 todos los grupos declaramos nuestro rechazo a esta actitud no tenemos nada más que añadir nada más que escuchar hasta que usted no cambió de actitud no ha acabado de comprender muy bien

Voz 1410 03:50 qué es lo que ustedes quieren les digo la verdad no sé si lo que quieren es que les mande el Power Point con anterioridad creo que ninguno de ustedes me envía a mí el texto por el que ustedes hacen el desarrollo correspondiente de sus preguntas

Voz 3 04:05 a los dos sindicatos de la Policía Municipal de la capital que no han ratificado el preacuerdo laboral con el Ayuntamiento de Madrid se manifiestan a las puertas de la jefatura en la Casa de Campo cacerolada contra este principio de acuerdo que tachan de tomadura de pelo Javier Jiménez Bas

Voz 0231 04:16 yo aseguran que con este preacuerdo en vez de ganar salen perdiendo numerosas cuestiones Enrique Ortiz portavoz de CPM

Voz 8 04:22 las cuestiones económicas que normal lo que marca la ley puede que no tenemos ninguna subida desde el dos mil cuatro que se firmó la la última cuestiones de jornada que nos dan lo mismo que el Ayuntamiento y algunos todavía hacer menos jornada o todos los problemas que tenemos acarreando ya desde hace tiempo pues no plantea ninguna solución intentemos cenó no suficientes

Voz 5 04:41 consideran que el Ayuntamiento ha intentado dividirlo

Voz 0231 04:44 en este preacuerdo un documento que tiene que ser sometido a un referéndum

Voz 1410 04:47 gracias Javier veinticuatro horas tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía

Voz 0202 05:00 y ahora abrimos línea con Rusia de nuevo conectamos con el equipo de enviados especiales con Francisco José Delgado

Voz 0699 05:12 dos desde Moscú España empieza a preparar hasta ahora el partido que el próximo miércoles no se enfrentará a Irán en busca de una victoria que no sin duda aspirando a ser primeros de grupo Krasnodar Adriá Albets buenos

Voz 5 05:21 las qué tal buenos días los jugadores de las

Voz 1410 05:23 la acción van a entrenar esta mañana en el gimnasio

Voz 5 05:26 hoy por la tarde a las seis hora española

Voz 1410 05:29 se van a ejercitar a puerta cerrada sobre el césped de la Academia de Krasnodar para seguir preparando el partido del miércoles frente a Irán en Kazán

Voz 9 05:36 veremos si Pepe Reina puede ya sumarse al grupo tras retirarse ayer del entreno por unas molestias cervicales y pendientes de la evolución de Carvajal que apunta a titular en el siguiente partido Isco será hoy el encargado de atender a los medios de comunicación en rueda de prensa

Voz 0699 05:52 eso de España lo más comentado en las últimas horas es el empate de Brasil en donde se ceban con Neymar exjugadores comentarista en su país lo tachan de egoísta y por momentos de vulgar aunque los brasileños tiran de excusa arbitral el azulgrana Coutinho habla de error en el gol de Suiza

Voz 10 06:04 a tu mundo así es una Copa del Mundo hay que saber que los partidos serán difíciles hoy jugamos contra una gran selección infelizmente no nos llevamos el resultado que queríamos tenemos dos partidos más y hay que enfocarse en el próximo encuentro desgraciadamente hoy nos hicieron ese gol que fue falta tenemos que seguir pensar en el próximo

Voz 0699 06:25 pues es todo desde Moscú próxima cita con el mundial a partir de las doce de la mañana en cualquier momento aquella noticia con los enviados especiales de la Cadena Ser al Mundial de Rusia dos mil dieciocho

Voz 11 06:40 de llenarse

Voz 0202 06:43 más información en Hoy por hoy con Toni Garrido y en Cadena Ser punto com volvemos en tiempo de Hora doce

Voz 5 06:56 los Reyes España con Donald Trump cuando pregunte el presidente americano la familia about the family a ver cuál de What mira al igual que yo antigüedades que de que segunda a Batua Sara la de imaginas estoy imaginando lo ahora ahí no es nada bonito a dos kilómetros de la carretera general en en Brieva

Voz 1019 07:20 sí la hay una cárcel de mujeres que hoy es noticia por la entrada de un hombre solo pero además esa cárcel en Brieva hay una venta hay un bar es la única venta el único bar de pueblo de cincuenta habitantes censados pero en el que normalmente sólo viven diez uno de esos diez habitantes es el dueño del bar y de la venta de Brieva venta la miel se llama Fernando al yate

Voz 5 07:44 Fernando muy buenos días buenos días hoy hoy tienes más faena que otros días verdad

Voz 13 07:51 bueno se pero más faena pero un poco más a menos

Voz 5 07:53 pero tú estás tú tú en algún momento ha solido porque ha sido una sorpresa para todos que Urdangarin eligiera la la prisión de Brieva tú en algún momento Olías que podía elegir esta cárcel hombre

Voz 14 08:05 es

Voz 13 08:06 no se esperaba mucho yo a fue a venir pero no estacional al final vino nombre

Voz 5 08:13 vaya qué te parece que que en el pueblo tengáis al inquilino tan notable como el ex duque de Palma Iñaki Urdangarin

Voz 13 08:21 bueno estamos acostumbrados una ahí ha habido varios presos famosos como Ruslán usa Neus aquella y ya somos más o menos estamos acostumbrados

Voz 5 08:32 Deacon Roldán lo digo un poco para medir la expectativa de que todavía no ha dado tiempo llegaría hay muchos equipos que está yendo imagínate Cabo en no seas

Voz 15 08:40 sacro inútiles poner un un café a a la Infanta

Voz 13 08:45 bueno pues el el pondríamos como se porque cualquiera no habrá ningún problema

Voz 5 08:49 pero lo de Roldán tú tú recuerdas de Roldán y claro la expectativa es distinta sea aquello sí que fue

Voz 13 08:56 o cuando yo era un chaval entonces sí estaba todo riadas toda la prensa hablando de Roldán arriba rampa abajo yo decía que no sólo harán efectiva ya estaba harto del tío cuando la casualidad dijo que dio la casualidad de que venía de trajeron aquí justo fue el miércoles jefe de manera que descansamos sino fácil y entonces aquel día pero recuerdo por eso porque vinieron muchísimos periodistas había una nube de periodistas siguieron es poesía

Voz 5 09:31 la casualidad quiso perdóname la casualidad quiso que entre esos periodistas que tú ya conoces a miembros de la Familia Real verdad

Voz 13 09:40 bueno sí que algunos hombre vamos yo creo que no me conoce a mí pero

Voz 5 09:46 sí que sí que sí claro porque cubriendo esa información en esos periodista en ese todos esos periodistas que llegaran a Brieva para con para dar a conocer si contaran decía Roldán había una periodista que hoy es la reina de España

Voz 13 10:01 bueno yo creo que todo se trata de una casualidad en aquel momento era una periodista Mario tanto como los que puede haber ahora lo que pasa es que la casualidad dio pues que hoy fuera la renal

Voz 5 10:15 casualidad pero yo imagino raíz me dice Si vas Payá para tener el bar de de no no yo creo que incluso a lo mejor la voz y eso es una buena cárcel ahí te dan a comer con lo que otros ya verás como hiciera yo que conozco la zona que estuvo poniéndolo de Roldán para te lo del Fernando que pone un café la especialidad de la casa

Voz 15 10:32 no

Voz 13 10:34 bueno nosotros tenemos varias cosas nosotros estamos desde hace mucho tiempo y carnes carnes típicas de Ávila y mucho menos el día luego me paré hemos ganado en varias ocasiones el percibirán tapas hacemos las mejores copar de Ávila y de parte de partido parte de España Horse está más que yo lo diga a ver bastante

Voz 5 10:55 lo que vas a decir tú eras ganó los disgustado y hemos estado bien hombre claro que sí bueno Brieva no tiene ni tiendas ni es una pedanía de la ciudad de Ávila pero sí tiene un parque con columpios una iglesia románica un campo de de Voleibol no sé a lo mejor podrían poner ustedes allí para hacer un poco homenaje a ah no sea Teresa exceso de no bueno no jugaba estaba balonmano Juan Fernando alza ya te es el dueño de la venta la miel en Brieva Fernando te llamaremos porque hoy hoy espera que pones hay cafés y te vas a aburrir de pone el café y algún chuletón que te digo yo también hoy y a partir de ahora varado el tu preguntas de preparados a partida el foco informativo cuando cuando sea por el por la zona te llamamos Nos vas contando cómo cómo está el pulso de parece

Voz 13 11:43 perfectamente voy yo me cuando dice que hay que dormir vienés

Voz 5 11:47 a qué hora te creo va bien yo digo por

Voz 13 11:49 algo pues a partir de las nueve de la mañana

Voz 5 11:52 Mo desmiente así lo hacemos negocio muchas bueno si piensa que esto ha llegado y Urdangarin prontito tiene Javier no

Voz 13 12:00 sí pero no habría problema porque mi padre abre a las seis de la mañana

Voz 5 12:04 ah bueno fue luego nos repartimos es lo que se llama el choque generacional que ya abren empate sabes no vaya a ser Fernández dueño de venta en Brieva el único bar del pueblo que por si alguien no está oyendo buenísimo todo eh bueno hablando un abrazo bueno igualmente demuestra que todos seguimos en Hoy por hoy

Voz 1019 17:43 y no les está pasando les pasará o les habrá pasado al veinte por ciento de los españoles nos duele la espalda daríamos cualquier cosa para que nos dejara de Blair ahora mismo en ese planeta hay quinientos cuarenta millones de personas a la que les pasa esa pasado o les va a pasar lo mismo que a usted

Voz 2 18:03 tu

Voz 4 18:05 muchos millones de españoles muchos doctor Vicente paró muy buenos días muy buenos días el dolor de espalda tiene cura

Voz 2 18:14 hombre el dolor de espalda como algo así tan tan general indiscutiblemente tenemos que decir que que tiene cura no depende también de cuál es la causa que provoca ese ese dolor pero lo más frecuente es el dolor lumbar pues sin lugar a dudas es una un problema de salud que es muy frecuente y en ocasiones incapacita ante pero que tiene un periodo de curación uno eh que va entre dos y seis

Voz 5 18:39 las una de las revistas médicas más importantes del mundo de Lance ha publicado unas evidentes artículos sobre el dolor de espalda concretamente el dolor lumbar y los que un equipo internacional de expertos se propone llama la atención sobre este asunto porque es la causa de discapacidad permanente más común en todos los países del mundo desde el año noventa a nivel global los años vividos con discapacidad por causa del dolor de espalda aumentarán un cincuenta y cuatro por ciento y ante esta crisis de salud pública advierten los expertos que desde lancen empleamos tratamientos innecesarios ineficaces e incluso perjudiciales Vicente varones médico de familia miembro del Grupo Nacional de fármacos de la sociedad española Medicina de Familia y una de las personas que más sabe en España sobre el dolor crónico que nos tomamos cosas que no debemos hacemos cosas que no deberíamos el dolor de espalda no no forma parte de nuestras preocupaciones debería serlo

Voz 2 19:32 sí efectivamente tres artículos muy interesantes de de la revista lancen dos iniciales en el que participan expertos de la salud pública de de países europeos Holanda Inglaterra de Suecia ha dicho Pim de Estados Unidos Canadá Brasil Australia y que ponen de manifiesto precisamente que es una problema de salud muy prevalente que produce una gran incapacidad

Voz 4 20:00 tercer artículo editorial de este

Voz 2 20:02 la nieve Clar una experta en salud de la revista de la revista lancen en la que pide a la Organización Mundial de la Salud una respuesta una respuesta en distintas áreas para abordar precisamente la discapacidad que produce que ha incrementado en un cincuenta por cien desde el año mil novecientos noventa no es decir que estamos hablando de un problema de salud y probablemente salvo pública muy importante

Voz 5 20:27 tan importante como que el dolor de España el dolor de espalda perdón que es el España de Adán de par de Abrera es decir un artículo sobre esto ya tiene el dolor de espalda es uno de los factores que está detrás de la mayor crisis de opiáceos en la historia de Estados Unidos desarrollaron una serie de periodista sintéticos como el Danilo el hilo es el medicamento sintético eh que acabó con la vida de Prince en abril de dos mil dieciséis bueno ese medicamento es cincuenta veces más potente que la heroína se empezó a recetar en tratamientos para paliar el dolor de espalda a usted le han pedido ese tipo de medicamentos para paliar el dolor alguna vez

Voz 36 21:09 sí mire esto es un tema muy

Voz 2 21:11 es frecuente no dio yo durante durante quince años estaba o coordinando la Unidad de Fibromialgia de hospital de Alzira hemos visto más de más de cinco mil mujeres con la enfermedad de fibromialgia Hay muchas de ellas cuando venían por primera vez estaban con parches defensa Danilo para una indicación que no que no tocaba no para que se hagan una idea

Voz 1871 21:29 en el año dos mil ocho al dos mil quince

Voz 2 21:32 ha habido un incremento en el consumo de opiáceos en España por encima de los ochenta y tres por ciento es decir que si las de HD es que el número de pacientes que toman una OPA CEO década mil al día en España en el dos mil ocho era de aproximadamente siete pues hoy en día está por encima de trece éramos es decir que hemos doblado el número de personas que que toman opiáceos al día pero es un tema grave es un tema grave porque y sobre todo las fórmulas de absorto es una rápida porque crean una gran adicción no la Consejería de Sanidad en el año dos eh dos mil dieciocho dieciocho hizo un corsé un corte transversal y encontró que la Comunidad Valenciana habían más de mil quinientas personas en las cuales estaban utilizando el Danilo de forma adecuada es decir a unas dosis por encima de lo normal o para una indicación que probablemente no era la la aceptada y fundamentalmente estará al dolor lumbar porque estos fármacos se utilizan fundamentalmente para dolorido cultivo oncológico

Voz 5 22:37 pero aún así estamos lejos de la crisis sanitaria que se vive en Estados Unidos el abuso de los peores bueno Teià todo ahí

Voz 2 22:43 oiga no lo es siempre dice que antes ponencias dice que el mal viene de Almansa yo creo que el mal viene de de Estados Unidos muchas veces en lo que son actividades culturales en relación al consumo de de medicamentos ya tenemos pacientes jóvenes que están en las uvas en los centros de deshabituación de toxicomanías precisamente por la Administración de estos fármacos

Voz 5 23:05 ya hay jóvenes pues pues va a ser peor que la enfermedad porque ante el dolor de espalda doctor unos cinco

Voz 7 23:14 probamos

Voz 5 23:17 triste es vulneraba es decir el dolor de espalda toda la enfermedad es que no hay todavía no conocemos una enfermera positiva buena que nos ponga de buen humor pero el caso del dos de las Balda tiene muchas más es un cambio un amplio espectro el que dentro de nuestra vida al que afecta

Voz 2 23:34 bueno si es eh afecta fundamentalmente a la a la de amputación no a poderse manejar a la autonomía personal no en ocasiones a depender de una de una segunda de una tercera persona no y sobre todo el dolor es es algo que si uno no lo sabe aceptar Hay no adopta una actitud positiva pues acaba produciendo sufrimiento y una disminución de la calidad de la calidad de vida no irá teniendo en cuenta que los de España es el de espalda perdón es la causa más frecuente de de incapacidad en España es el once cien de las incapacidades es por dolor lumbar no pues entonces pues yo creo que realmente el dolor de España pues

Voz 5 24:17 en total el dolor de espalda crónica que más bajas laborales causa en el mundo y también en nuestro país y generalmente de otros grupos que vamos al médico lo que van a no grandísimos profesionales en la sanidad vamos ni que decir tiene problemas palestinos reside un relajante muscular que iban a pedir una resonancia es una práctica clínica adecuada

Voz 2 24:38 mire yo creo que hoy en día viví yo sé en una sociedad muy medicalizada no oí muy demandante de recursos sanitarios que en muchas ocasiones son innecesarias la Sociedad Española de Medicina de Familia en el año catorce sacó un documento en el cual decía cosas que no hay que hacer porque es incrementar la ya genio no oí una de ellas precisamente la la número quince era no hacer pruebas de radiodiagnóstico en pacientes que no tenían síntomas de gravedad en un dolor lumbar no hoy esperarse a una evolución entre cuatro y seis semanas ya a partir de ahí decidir antes de una resonancia hay que pedir una radiografía explorar hay que preguntara al paciente hay ocasiones e indiscutiblemente hay magníficos profesionales ocasiones que pacientes con un dolor de espalda de dos semanas de evolución sin signos de gravedad no es que no vengan con una petición de una resonancia que irradia menos sino que vienen competiciones por ejemplo un TAC que produce una gran irradiación eso sino a duda se sí a otro genial I es empeorar la salud

Voz 1871 25:43 de estos pacientes es curioso

Voz 37 25:46 sabes que hoy en día muy son muy pocos que trabajan un trabajo físico muy duro tipo leñador esos trabajas sin embargo parece que es la falta de actividad física que usted tantos hoy en día

Voz 2 26:00 sí ese algún estudio no naturalista de P dialógico realizado en España en el en el dos mil once en el que decía que las principales Osasuna las cosas con las que esas relacionaba al dolor el dolor lumbar era pues probablemente la la artrosis la presidente otras articulaciones de las manos de las de las rodillas la la morbilidad es decir tener otras más enfermedades el tener más de cuarenta o cincuenta años y el trabajo de esfuerzo

Voz 4 26:31 Correa aún quedan muchos trabajadores yo creo que

Voz 2 26:34 en la construcción en la zona donde yo he trabajado durante muchos años en la ribera hay muchas mujeres que trabajan en almacenes de naranjas que están diez horas en la misma oposición con una carga física muy importante y entonces este entender que estas pacientes tengan mayor riesgo de de padecer esta enfermedad es verdad que uno de los problemas más grandes que tenemos en la actualidad es el sedentarismo y esta es una de las principales causas son motivos por los cuales puede aparece el dolor de España como profesional como experto que hago si me las con la pues si si le duele la espalda yo creo que que fundamentalmente en lo lo que tenemos que que que entender no hay un dicho que que que que dice que si tiene más de cuarenta cincuenta años sino le duele algo es que no está que no está vivo o no yo creo que hay dolores menores que tenemos que tener una cierta tolerancia a seguir adelante a tener una actitud positiva ante la vida tener un proyecto de vida que esto es lo que nos hace llevarlos mejor intentar no médica de nos el el seguir moviéndose el dolor de espaldas es muy siempre esa sea Se ha dicho de forma errónea ha recomendado el reposo hay que seguir con una con una actividad diaria hace ejercicio dirigido por por alguien que sepa por el médico de de de cabecera eh siempre por indicación médica tomar a tomar alguna analgésicos antiinflamatorios en cuenta que los antiinflamatorios tiene un riesgo muchos riesgos a a Minas de distintos órganos y sistemas que tiene que ser el médico el que diga si está indicado o está en contra de un paciente concreto no hay que habituarse a los relajantes musculares porque también produce ciertas dependencias yo creo que hay que aprender a dormir bien a tener una vida activa por el día y dormir adecuadamente por la por la noche se han recomendado otros otras medidas que nos ha demostrado en estudios que sean muy eficaces como pues

Voz 20 28:32 el dolor local

Voz 2 28:34 hay algunas actividades físicas como es la gimnasia dentro del agua que para el dolor lumbar de la mujer embarazada se ha visto que es muy eficaz es decir hay muchas cosas que se pueden hacer para paliar el dolor de espalda

Voz 5 28:45 bueno el doctor es un gran quizá el gran experto en nuestro país sobre fibromialgia la escoliosis hay un montón de ese entorno hay un montón de Dolores de los que debo Salarich contamos con usted doctor Vicente paró médico de familia experto en dolor crónico muchísimas gracias por intentar que novela menos usted lo conseguirá el tiempo de las ocasiones

Voz 1 29:05 pero gracias por ayudarnos muchísimas gracias por estar ahí gracias a vosotros placer las Toni Garrido cadenas

Voz 5 34:45 va a ser Jonas feliz por comparación cómo quién cuándo dónde por qué para exilio para explicar lo que ha sucedido las primeras cuatro jornadas del Mundial de fútbol tenemos al mejor Antón Meana compañero de deportes de la cadena SER que se encuentra ya después el partido España de nuevo en Krasnodar cuartel general de la selección Antonio Antón muy buenos días qué tal se vaya cuatro días enseguida hablamos de lo de lo que nosotros nos parece lugar delante pero vaya cuatro días de Mundial Llevant

Voz 0231 35:16 pues sí las favoritas fallando solamente ha ganado de las grandes candidatas Francia irá que ya manera con polémica con el uso del bar con un gol cerca del minuto ochenta y no ha conseguido la victoria ni Messi con Argentina fallando un penalti min Aimar con Brasil ni a España ni Portugal en ese duro que empataron a tres así que por ahora sorpresa la derrota de Alemania con Mexico está siendo un inicio de Mundial para las favoritas bastante inesperado

Voz 5 35:42 pero claro nos lleva a pensar que la felicidades por comparación ahora el viernes nos llevamos un disgusto pensando que podía haber ganado el partido España pero visto lo visto Umbral resultado de España

Voz 0231 35:54 sí sí el empate de España cada hora que pasa parece una victoria primero por cómo venía a la selección después del tema Lopetegui por cómo arrancó el partido el penalti que marcó Cristiano la amarilla a Busquets y luego porque como estamos explicando el hecho de que todo el mundo esté sufriendo y que ninguna de las favoritas de un golpe encima de la mesa es un alivio para España hoy por ejemplo juega Inglaterra la eterna candidata que no gana un Mundial desde el año sesenta y seis cuando lo ganaron en en Wembley ayer nos llevamos todos la gran sorpresa de Alemania la gran sorpresa de Brasil y eso hace que el ambiente sea distinto aquí en Krasnodar en este segundo entrenamiento que tiene la España de hierro dentro un rato antes de que mañana viajemos a Kazán para el encuentro contra Irán

Voz 5 36:34 vale lo del fin de semana pues bueno lo de Argentina que tiene realmente complicada eh situaciones bastante complicada tuvo un de todos los jugadores islandeses hubo uno todos tienen Lothar todo trabajo son profesionales que además llegará llegar al fútbol pero hubo uno que es el portero que no está sorprendido sobremanera cuando hemos descubierto que es el director del anuncio de Honka cola para el Mundial de fútbol de Islandia

Voz 1 37:03 es un anuncio por imaginárselo hora épica que se pone a estas cosas y luego tomando y un refresco

Voz 5 37:09 realmente tiene posibilidades Islandia de de clasificarse de de pasar a la segunda fase Anton

Voz 0231 37:15 hombre es complicado es muy complicado está en un grupo dificilísimo en el de con Argentina con Croacia pero es que el jueves hay un Argentina Croacia terrible en Nizhni Vinogradov si Argentina no es capaz de ganar a Croacia va a llegar muy muy exigido a la última fecha contra Nigeria encima Islandia va a jugar ahora contra el rival teóricamente más flojo del grupo que es el él africano tiene opciones tiene opciones porque el otro día le arrancaron un buen empate a Argentina no construyó mucho fútbol el equipo de Islandia pero ese defendió bien encima el portero un productor editor y todo lo que quieras por un penalti a Messi que eso ya queda para Suu para su vida pero tiene bastantes opciones Islandia de pelearle a Argentina un puesto en octavos de final del Mundial

Voz 5 37:56 pues no están mal bueno el empate de de Brasil pero nos vamos a quedar los munición hace unos segundos nos vamos a quedar con ese terremoto con ese seísmo que vivió ayer México con epicentro en Moscú

Voz 43 38:11 tú todo dos a los chulos adiós adiós adiós orensana

Voz 44 38:25 un gol cambiar el estado

Voz 5 38:28 anímico emocional de todo un país ayer desde luego era el día para cantar y no llora Antón Vaya partidazo de México

Voz 0231 38:46 sí aparte con un entrenador muy cuestionado como Osorio que consiguió desactivar a Alemania es verdad que la segunda parte con un equipo como la campeona del mundo sufrieron un poco pero me atrevería a decir a lo mejor un topicazo Toni pero hay pocos países más futboleros que México y cuando vienes a un Mundial no es siempre la afición que más hinchas tiene hay más que de Méjico que de ningún otro país es el único país que organizar un tercer mundial ya organizó dos y el tercero que le han dado con Estados Unidos digo en Canadá tienen esa barrera de que nunca supera en el quinto partido nunca pasan de cuartos de final gran desilusión es enorme

Voz 1410 39:20 detenciones Hinault tenía mucha esperanza

Voz 0231 39:22 ayer iban a Moscú con eso con cara de niño bueno esta victoria ha cambiado radicalmente a un grupo que estaba cuestionado en la previa porque habían organizado una fiesta no estaban parecía muy centrados fíjate Chicharito ando Osorio fortalecido y ahora con opciones de de ser primeros de grupo y demandar a Alemania a un aparte más complicada del cuadro

Voz 5 39:43 bueno mucha gente quiere se ofrece a realizar la siguiente fiesta que después se mucha polémica ha llevado a México a ganar Alemania Jorge Hernández es periodista mexicano vive en nuestro país y leer habitualmente en la prensa en el diario El País concretamente Jorge buenos días enhorabuena

Voz 15 39:59 está muchísimas gracias que momento como en México

Voz 5 40:03 bueno realmente lo de ayer

Voz 15 40:05 qué significa para un en mi caso yo me de Pete le temprano porque me padres con mucho Cristiano Ronaldo y es una obligación de todos los transexual yo me preparé anímicamente para desviar un empate fíjate que derrotista yo esperaba lo peor pero eh

Voz 45 40:26 por lo visto así como Francia ganó gracias Alba dar nosotros también a la gracias salvar al bar

Voz 15 40:31 de entrenaron nuestros muchos la semana pasada

Voz 45 40:33 dada

Voz 15 40:34 con XXX musas sí creo que en realidad nos callaron la boca todos es decir hicieron lo que tenían que hacer jugaron en equipo tocaron la pelota y marcaron al al más peligroso del otro equipo Kroos

Voz 1871 40:51 yo creo que esa fue el estratégico tanto la prima

Voz 5 40:53 era parte de México fue sardinada

Voz 15 40:55 lógica antológica alcalde la año estaba jugando como jugaba antiguamente México México jugaba amedrentado siempre atrás eh confuso y ayer eso se veían las filas salen ahora ciertamente el segundo tiempo como bien dice nuestro nuestro enviado especial

Voz 5 41:14 segundo tiempo sí se vio complicado México

Voz 15 41:17 vendimos el contragolpe pero estuvimos a punto de meter otros eh

Voz 5 41:21 que esa primera sensacionales hasta que la segunda parte había incluso caras de incredulidad los al entre los alemanes Antón no se creían que no estuvieran metiendo gol no se que los hubieran ganando

Voz 0231 41:31 no no se lo esperaban era muy favoritos contra México y yo creo que es un triunfo que como te decía la conexión hace un instante en refuerza mucho el nombre de Osorio súper cuestionado en Méjico llegaba muy muy tocado a este Mundial y ayer fue un triunfo de entrenador Sevilla claramente la mano el trabajo que había hecho Osorio dominando más de más de una hora de partido México a la campeona del mundo una campeona del mundo que no perdió un primer partido de mundial de hace muchísimos años no se ayer México presentó su candidatura a soñar qué es lo que decía después del partido los guardado Chicharito y compañía que ahora un país va soñar con ellos en vez de juzgarles antes de cada encuentro

Voz 5 42:08 ya de escuchábamos ayer con Gallego a Marqués que disputa su quinto Mundial haya una leyenda

Voz 15 42:14 dentro de los jugadores a contra Totta Carvajal de México como fue la tarde de ayer en México alucinante porque efectivamente hasta hubo un pequeño temblor de tierra cuando Brinkmann al mismo tiempo veinticuatro millones de enloquecidos este mariachis en Tequila dos en el sentido de que agradecer que China no ha marcado ningún gol como para tsunamis y luego luego yo creo que conforme fue avanzando el partido creció en la confianza y el orgullo nacional que ya van mucho más allá del fútbol es decir a México se le ha pegado mucho en los últimos años por las malas noticias que salen de ahí vivimos en una era ya se puede decir que es una era de odio a México por parte de el Gobierno de los Estados Unidos desde que era candidato el presidente que ocupa la Casa Blanca entonces esto se desborda a cosas extradeportivas cuando ves que de pronto el veterano el que ha vivido ya cinco mundiales en donde siempre nos nociva mal por guión de pronto poderle ganar al campeón del mundo y el además una cosa que que había que beber yo nunca había visto que portero de Alemania se subiera a rematar

Voz 5 43:32 en el primer partido de están rematando desesperadamente es verdad tanto en que lo vivisteis desde desde Rusia como como el fútbol es un buen pegamento como ha acabado juntando emoción tras emoción las de todo un país que se junta para disfrutar de algo tan importantes un buen pegamento el fotón Anton

Voz 13 43:49 sí lamento la verdad que sí cuando

Voz 0231 43:52 un país lo pasa mal por algo parece que el fútbol te uno nuevo lo hablábamos en alguna charla aquí en Hoy por hoy durante la temporada cuando había problemas políticos en España parece ya que el fútbol nos unía en un partido de Champions o de la selección con México pasa un poquito como pasaba con España hace diez años no México es muy futbolero como te decía la firma que viste México vende más camisetas de México que de la campeona del mundo o que de España o que de Argentina la camiseta que más vende la de Méjico y nunca pasan de cuartos se ilusionan se ilusionan PUVA en octavos o en cuartos a casa yo creo que ahora sí que se ilusionan con poder no solamente eso competir contra Alemania sino llegar a las últimas rondas decirte que es muy importante ir por el lado bueno del cuadro Alemania se cruza con el grupo de México y Alemania se cruza con el grupo de Brasil es muy importante esquivar a Brasil en una primera ronda de octavos de final por ejemplo

Voz 15 44:44 sí

Voz 5 44:45 bueno pues eh vamos a ver qué pasa hoy debuta Túnez contra Inglaterra también habrá cierta expectativa de lo que pasó ha leído bueno por el momento gran mundial lo que estamos viendo eh hace que el domingo por ejemplo no tiene nada que ver con un domingo normal porque lo que se vivió ayer no Sáenz de la victoria de México sino también por el empate de de Brasil Antón un abrazo como siempre muchísimas hacia seguimos hablando o la abrazaban Jorge periodista mexicano enhorabuena un abrazo y grandes Schuster ahí está llena por invitarme yo espero que al siguiente triunfo me vuelvo a hombre a la siguiente Victoria cuenta gracias a la siguiente Victoria México aquí está a que estarás yo estoy en Cibeles este normalmente bañando lógico FEM ya hice Leblanc se celebra la ofrece la celebración de los por lo que pueda ocurrir demandas de ellos inteligente táctica once cuarenta y cinco una hora menos en Canarias

Voz 11 45:35 hoy por hoy Toni Garrido

Voz 7 50:39 yo no coincidiría esa idea con Xosé Castro pero bueno vamos a

Voz 5 50:46 vamos a explicarles enseguida por qué queremos ser de utilidad pública esto se Castro muy buena hoy la noticia es que Urdangarin ha ingresado en la prisión de Brieva Gemma estás contando en Ávila hemos podido hablar con el dueño de la única cafetería que hay en el pueblo de Brieva con pequeño deben cincuenta personas creciente solamente diez Clemente son los que pernoctan en el polo en presión iremos ellas yo sé que revise las críticas Trip Advisor Google pues que hay críticas sobre la prisión de lleva critica sobre la zona se detiene estas contar

Voz 1871 51:20 lo que he hecho ha sido meterme en Internet y hacer la misma búsqueda que habrá hecho Urdangarin yo me imagino que Urdangarin habrá llamado a conocidos a gente que ha pasado por ahí pues por ejemplo como Roldán Roldán se quejaba de que la prisión de Brieva hace un frío de narices os aquellos pero señores de la prisión de Brieva que hayan arreglado la calefacción puede haber y no habrá mirado reseñas ya hemos ido ahora mismo yo he ido y a ver que que se que se decía