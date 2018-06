Hoy por Hoy (18/06/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy Antonio buenos días buenos días tony Iñaki Urdangarin

Voz 0228 00:10 está ya en la cárcel pasadas las ocho de la mañana ingresado en la prisión de Brieva en la provincia de Ávila es una cárcel de mujeres por cierto la misma en la que estuvo preso Luis Roldán que cuenta con un módulo específico para hombres que es en el que el cuñado del Rey va a estar él solo como mínimo diecisiete meses hasta poder obtener permisos penitenciarios a las fuerzas de esa cárcel está nuestro compañero Álex García buenas tardes

Voz 2 00:31 buenas tardes desde Brieva mañana muy tranquilo en este pequeño municipio de treinta y ocho habitantes censados situ va a unos siete kilómetros de Ávila capital ya a ciento cinco kilómetros de Madrid tranquilidad eso sí sólo interrumpida por la presencia numerosa de los compañeros de los medios de comunicación fotógrafos cámaras y redactores que se han acercado hasta aquí para cubrir una noticia destaca que el cuñado del Rey después de pasar los reconocimientos médicos y psicológicos obligatorios estará en un módulo destinado a los hombres una situación excepcional en esta cárcel femenina en donde ya estuvo durante diez años hasta el dos mil cinco otro mediático preso director de la Guardia Civil Luis Roldán

Voz 0228 01:08 esta mañana en Hoy por hoy la vicepresidenta del Gobierno ha puesto voz a la postura del Ejecutivo que no va más allá del lógico respeto a las decisiones de los tribunales es Carmen Calvo

Voz 1461 01:16 yo creo que todo el mundo puede entender que nosotros como gobierno no vamos a pronunciarnos por las circunstancias concretas que tenga cada uno de los ciudadanos cuando decimos que la justicia tiene que ser igual para todos y que todos somos iguales ante la ley yo creo que esto se puede entender con con toda claridad

Voz 0228 01:39 a esta hora abre el registro de la sede del Partido Popular para recibir las candidaturas para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP de momento a la espera de que los nombres que vienen sonando como el de Soraya Sáenz de Santamaría o el de Alberto Núñez Feijóo confirmen o desmientan que se presentan quién ya ha dicho que si lo va a hacer es Pablo Casado hace un mes recordamos estaba dando explicaciones por las supuestas irregularidades de su máster tiene dos investigaciones al respecto pendientes de resolución posee busca la presidencia del PP presentándose ha dicho como el candidato de los afiliados en la puerta de la sede de Génova donde acaba de hablar casado está María Jesús Güemes adelante

Voz 1461 02:12 sí buenas tardes ganaba ha comentado que él da la cara y se siente legitimado para encabezar un proyecto renovador hacía dado un paso al frente

Voz 3 02:19 no yo sí quiero presidir el Partido Popular yo sí creo que no hay que esperar a que venga el futuro sino que hay que salir a conquistar lo podemos seguir arrastrando los pies durante toda la semana para pensar quién quiere liderar un partido que es una de las pilares fundamentales del sistema democrático español

Voz 1461 02:36 nos cuentan que su edad se lleva gestando desde hace unas semanas nos dicen que cedería una tercera vía entre las candidaturas alternativas y las de pesos finalmente ha presentado que hijos antes Santamaría que el titular de la Xunta está tardando mucho en hacerlo tiros aseguran que sus miedos ha provocado esta situación que ahora lo cubría todo

Voz 0228 02:54 el PSOE por su parte reúne hasta ahora su comisión permanente que entre otras cosas deberá analizar cómo impulsar el traslado de los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos de este asunto ha hablado esta misma mañana Albert Rivera pide consenso para tomar decisiones de ese estilo que argumenta afectan emocionalmente a mucha gente el líder de Ciudadanos en antena

Voz 0040 03:10 pues me parece que hacer una reforma de esta naturaleza sin consenso sería un error es un tema que en definitiva para mucha gente es importante de ese punto de vista emocional sentimental nosotros si se presenta una ley y un proyecto serio digamos para convertir a al Valle de los Caídos en un cementerio nacional como tienen en Estados Unidos en Arlington eso es una cosa Si lo que se quiere es dividir a España en dos bandos artificialmente las dos Españas es otra

Voz 0228 03:34 por lo demás el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana ha desactivado el Plan Territorial de Emergencias puesto en marcha tras la llegada del Aquarius la vicepresidenta del Gobierno ha confirmado también hoy en la Ser que buena parte de los refugiados que han llegado ha mostrado su intención a Francia de momento tienen un permiso extraordinario de cuarenta y cinco días en España Valencia Juanma gracias

Voz 1217 03:53 la primera hora de la mañana de Emergencias de la Generalitat desactivó el Plan Territorial Especial con motivo de la llegada de la flotilla del Aquarius recordamos un dispositivo de más de dos mil trescientas personas participó para realizar las revisiones médicas y las identificaciones pertinentes hoy con los migrantes ya repartidos por la

Voz 0228 04:10 Comunitat Valenciana los niños y las mujeres en Bali

Voz 1217 04:13 denuncia los jóvenes de entre doce y dieciocho años en Alicante y el resto en Cheste es el turno de los abogados la mitad de los migrantes han mostrado su intención de aceptar la oferta francesa y marchar al país galo ayer los seiscientos treinta ya firmaron la petición de asilo al firmar esa petición ya no pueden ser expulsados y por tanto no pueden ser derivados a los Cíes

Voz 0228 04:38 doce y cuatro vamos a Alemania porque allí acaba de ser detenido el presidente de Audi por el escándalo las manipulaciones de los vehículos diésel corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 04:46 el presidente de Audi Rupert Stadler ha sido detenido de forma provisional esta mañana en Alemania por su relación con el escándalo del diésel la fiscalía de Múnich investiga desde junio junto a otro miembro del consejo de administración de la automovilística y los acusa de fraude y falsedad documental los dos altos cargos habrían puesto en circulación en Europa coches diésel con sistemas manipulados de limpieza de gases de escape según un informe preliminar de la Fiscalía Stadler podría haber recibido información hace dos años y medio sobre vehículos diésel manipulados pero aceptó conscientemente el hecho de que tales vehículos siguiera fabricando se vendiéndose en Europa

Voz 0228 05:22 Nos queda parada en Rusia España prepara su partido contra Irán mientras hoy debutan Bélgica e Inglaterra última hora de la Copa del Mundo con Francisco José Delgado

Voz 4 05:31 escucha toda la información del Mundial con El Corte Inglés Bon dia

Voz 0699 05:40 buenas tardes desde Moscú el día cinco del Mundial de Rusia con tres partidos días después de las decepciones de Alemania hay de Brasil día de noticias en la concentración de Krasnodar hay novedades acaba de pasar el protagonista del día de España en sala de prensa contamos desde la sede de nuestra selección Javier Herráez buenas tardes

Voz 5 05:54 les espeta muy buenas desde Krasnodar el equipo va a entrenarse por la tarde puerta cerrada podría entrar Carvajal por Nacho o repetir el mismo once que frente a Portugal ha estado Fernando Hierro en un encuentro informativo con la prensa escrita ha dicho que este equipo tiene derechos de autor se refiere a Lopetegui y que si hubiera sido por currículum el nunca podría haber cogido el equipo son las circunstancias e intentará llevar a España lo más lejos posible por cierto rueda de prensa de disco que ha dicho lo siguiente

Voz 6 06:19 te voy a engañar al final sigue pasó algo pero

Voz 0313 06:22 pero bueno del grupo E

Voz 7 06:26 es superior a a todo lo que pueda pasar estamos mundo centrado muy motivado muy ilusionado la verdad es que tenemos muchas ganas de del segundo partido de de

Voz 0699 06:40 de ganar el disco hablando del recambio en el banquillo de España es con noticia en España noticia en el Mundial un portero que debuta hoy Thibaut Courtois con la selección de Bélgica ante Panamá

Voz 8 06:48 Isabel que somos un equipo muy ofensivo yo creo que van a esperar bastante defender bien al contraataque intentar hacer yo creo que son fuerte por alto hay que estar muy bien concentrados cuando atacamos porque ahí nos pueden hacer daño al contraataque

Voz 0313 07:05 tiene mucha Bélgica aunque el debut más importante del día es el de inglés

Voz 0699 07:08 Terra Bruno alemán buenas tardes Inglaterra juega a las ocho saldrá el seleccionador Gareth saudí con un once muy ofensivo con Henderson como único centrocampista puro y con su estrella Harry que en el mismo grupo a las cinco ese debut esperado de Bélgica con Courtois de Bruni Hassan como titulares el día mundialista empieza con el Suecia Corea que arranca a las dos en Nizhni Nóvgorod es todo desde Moscú próxima cita con el mundial a una de la tarde y en cualquier momento queda noticia con los enviados especiales de la Cadena Ser al Mundial de Rusia dos mil dieciocho

el Mundial llegadas doce

hay ocho de momento ha estado Toni desde Antonio seguimos

Voz 1 08:07 la Cadena SER Hoy por hoy Toni Garrido a la noticia han detenido el presidente de Audi por el diésel Get la reacción de Francino Siro van tarde el sábado sábado no fue la primera vez que Sabina se rompía así sonaba el concierto que tuvo que cancelar la hora debe comer Sabina parece parece que terminará en Madrid todavía no tenemos confirmación Carlos Francino muy buenos días buenos días amigo que daría sería bonito pero en el fondo uno no se resiste a pensar que alguien como Sabina

Voz 7 08:53 vaya Gavà pero debería

Voz 12 08:56 debería regularse un poquito más Sabina tiene una edad tiene

Voz 0313 09:01 muchos tiros pegados y este modelo de giras con decenas de conciertos cambios este buenos brutales un ritmo que yo creo que tiene el cuerpo la voz en este caso pueden aguantar no es la primera vez que ocurre yo creo que haría muy bien en dosificar sus apariciones porque creo que nos queda Sabina para rato pero dosificando se no tomó

Voz 1 09:21 no hay hay grandes artistas Bob Dylan siempre aparecen cuando hablamos de las giras interminables de hecho la gira las llama Never en de Intur por algo allí contaba tomen Javier honrado que hay dos cosas innegables unas que le quedan muy bien los embelesado Vila y otra es que da igual dónde vivas que alguna de Bob Dylan va tocar en tu Paul y eso es cierto aplicaba Sabina quizá por el ejercicio vocal quizá por la vida que está a punto de hundir setenta años pues no parecía

Voz 0313 09:46 además lo de la voz no admite bromas eh a cuánto vivieron sus se dio recuerdo hace un montón de años una gira que hicimos de de todos los programas de la SER con motivo de una campaña electoral de las municipales que hacíamos cada día al programa en un sitio distinto arranque Marbella que parecía Bonnie Tyler una vergüenza una cosa eclipsó no no puedes es que es imposible y te pinchan cosas y tal

Voz 12 10:11 tienes que estar callado no un día dos

Voz 0313 10:13 días el tiempo que sea pero lo de la voz no no no no admite bromas

Voz 1 10:17 es asimilable pasó a Pepa el otro día en el Congreso se quedó claro es que no puede impotencia lo no poder ser cantante utilizar la voz como instrumento como herramienta y no poder hacerlo genera una sensación

Voz 0313 10:32 muy mal habéis probado estar alguna vez un día entero sin hablar con nadie como sueco nombre no hablamos pero yo creo que será más exacto

Voz 13 10:46 esto es muy frustrante e incluso entrantes no

Voz 0313 10:51 dado no probó no no es que es muy difícil es que es muy complicado estar sin poder comunicar mexicanas dicen poder cantar pues es una putada directamente

Voz 1 11:00 bueno las imágenes que hemos visto con algunos vídeos pues hablando un Sabina que estaba Sandoval que está sufriendo ahí cuando decide abandonar el escenario sigue desde aquí

Voz 0313 11:10 vamos a mandarle un abrazo muy grande de faltaba poquito ya eh

Voz 1 11:14 de todas formas pero bueno zona lástima siempre desde luego yo creo que desde aquí creo que vamos a Béziers que descanse porque sin cancela el resto de la gira por descansar y por dosificar si por empezar una nueva con un poquito menos de obligación física o con pasaba Shakira hace muy poco es mucho más joven que él ha tenido que estar meses forma parte de Parada Parada y tratándose de porque bueno en fin implicaba casi aprender de nuevo a cantar si la Iglesia no de una forma incorrecta se va formando un Nour el Sabina y que y que descanse y esta tarde que tenemos noventa esto tarde tener

Voz 0313 11:48 nosotros cosas muy interesantes de momento ya las tenemos confirmadas que viene Belén Rueda hablarnos de no dormir as que es una película de terror que le habitual rostro pero que queda un miedo que de verdad además yo lo paso relativamente mal con las pelis de miedo

Voz 1 12:03 no veo perdí yo vi más de la mitad con los ojos

Voz 0313 12:06 tornados pero absolutamente en tornados así común pero chino chino había que vive era un poquito intuir es una materia además de estas lavan thriller psicológico con sustos

Voz 14 12:17 de repente aparece ya está

Voz 0313 12:19 que es ahí y lo ves venir lo ves venía tendremos estoy tenemos una cosa muy interesante hace poco cuando estuvimos haciendo La Ventana en Salamanca la universidad conocimos al videoteca Mario nos hizo una una visita por dentro de la Biblioteca por los incunables que un un manuscrito de puño y letra de Fray Luis de León libros que tienen vamos unas historias detrás nos quedamos con muchas ganas de poder hablar un día con él con calma lo haremos esta tarde en La Ventana de los libros

Voz 1 12:46 cederemos a venderán ruega con sí

Voz 13 12:49 sí bueno pero miedo miedo ya el vicesecretario de no dormirá

Voz 0313 12:52 se titula la película no dormidas algo que han puesto a este tipo juegan con videojuegos descansamos amigo un abrazo

Voz 1 17:26 vi antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día en vista de los resultados en las elecciones colombianas con una participación récord sería correcto decir que cada vez más ciudadanos latinoamericanos ejercen su derecha al voto no es bonito que el Gobierno griego a Tsipras una coalición de fuerzas de izquierda de lo más diversas haya superado la moción de censura gracias a un acuerdo con Macedonia de seguir produciéndose sorpresas en este Mundial no debería Mediaset planteaste fichar a Isabel Gemio como comentarista a ustedes también les entraron ganas cenar espaguetis viendo el peinado de Neymar en el partido de ayer hora que la tecnología entrada en el fútbol qué será lo próximo gente decente la FIFA Urdangarin ya está en prisión en lugar de un vis a vis dado el rango cuando la Infanta vaya vete a prisión tendrán según vos a vos te da un tatuaje carcelario Urdangarin fuentes de quiénes han visto han conocido la noticia de la entrada en prisión del ex duque de Palma en esa cárcel habrán pensado que no caería esa Brieva avaló bastante existe alguna posibilidad por pequeña que sea de juntar la situación de la casa real española y mandarle ánimos a Joaquín Sabina a la vez sí el pues eso nos damos volvemos mañana a partir de las seis en el parné

Voz 30 19:15 déjame déjame

Voz 10 19:47 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido