Hoy por Hoy (19/06/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:16 muy buenos días seis minutos tardó Alberto Núñez Feijóo en deshojar en público la margarita seis minutos en desvelar frente a las cámaras rodeado de la máxima expectación que renuncia a dar el salto a la política nacional is emocional

Voz 1204 00:31 Mirlo sin haber completado mi compromiso no puedo fallar a los gallegos porque sería también además fallar me

Voz 1727 00:45 su hijo seguida en Galicia el favorito en la carrera para suceder a Rajoy CEAPA el favorito y uno de los pocos que confirmarían unidad a priori al menos ahora los populares se enfrentan a unas primarias con incertidumbre total sobre el resultado Cospedal anuncia hoy su intención Se supone que mañana que termina el plazo lo hará Sáenz de Santamaría no es un secreto el larguísimo enfrentamiento entre ambas pero hay otro aspirante confirmado

Voz 2 01:12 yo sí quiero presidir el Partido Popular yo sí creo que no hay que esperar a que venga el futuro sino que hay que salir a conquistar no podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quién quiere liderar un partido que es una de las pilares fundamentales del sistema democrático español

Voz 1204 01:58 incluso ahora en Miss América parece que empiezan a prevalecer la civilidad intelectuales y la personalidad de las candidatas sobre el puro aspecto físico yo creo que esto no se Beauty contra contestó no es un concurso de vieja sino un concurso hay tremendo no

Voz 1727 02:15 es martes es diecinueve de junio y hoy el Gobierno de Pedro Sánchez se somete a su primera sesión de control será esta tarde en el Senado y tiene que responder el presidente diecinueve preguntas de la oposición ojalá veamos en el Parlamento la misma claridad con la que anoche respondía Sánchez en su primera entrevista fue en la tele pública en Televisión Española anunció que quiere agotar la legislatura Ike se trasladarán los presos independentistas cerca de sus casas cuando acabe la fase de instrucción de la K

Voz 3 02:44 a la disposición del Gobierno a acabar con la brecha

Voz 1727 02:48 salarial entre hombres y mujeres Pradillo ahora mismo

Voz 3 02:51 una ley que se está tramitando por parte de otro grupo de Unidos Podemos que desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos dicho que vamos a apoyar también hemos presentado una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres que también espero contigo de la de la Cámara allí desde luego lo que tenemos que introducir sobre todo es mucha transparencia

Voz 1727 03:09 en las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras que sabemos que tres mujeres han muerto asesinadas en veinticuatro horas en España por la violencia machista la última que se investiga es en Pontevedra el presidente se comprometió a dotar de presupuesto el Plan Nacional contra la violencia de género y hoy Donald Trump recibe a los reyes en la Casa Blanca Javier Alonso buenos días

Voz 0858 03:33 buenos días Pepa las reuniones a las ocho de la tarde hora española sobre la mesa la guerra comercial y el caso concreto de los aranceles a la aceituna negra que puede originar pérdidas de más de trescientos millones de euros a medio plazo según el sector que aquí

Voz 1727 03:46 en Europa Juncker y Macron acude en Alemania en auxilio de Márquez

Voz 0858 03:49 si los socios bávaros de la canciller amenazan con dinamitar el Gobierno si no se pacta una política migratoria que les guste ella la canciller en pues defiende pactos bilaterales frente a las decisiones unilaterales dice en materia migratoria promete solidaridad

Voz 1727 04:08 ibamos sumando reacciones al anuncio del Gobierno de eliminar los peajes cuando terminen las concesiones de las autopistas la patronal de las constructoras dice que costaría unos cuatrocientos cincuenta millones de euros al año a las arcas públicas pero usuarios y transportistas se felicitan dulce Díaz es portavoz de la patronal del transporte CT

Voz 4 04:29 el pésame el transporte es un sector con una Fiscalía altísimas luego cualquier medida que que vaya encaminada a reducir parcialmente es que a gran fiscalidad pues nos parece algo que es positivo para todos

Voz 1727 04:44 Inés acaba de anunciar una nueva serie sobre

Voz 0858 04:47 ella sí se llama H es una serie sobre la heroína en la Barcelona de los años sesenta la van a protagonizar Adriana Ugarte Javierre y se va a estrenar en todo el mundo en el año dos mil diecinueve

Voz 1727 04:59 y en los deportes parece que se cierra el debate sobre la titularidad de De Gea tras su actuación el viernes contra Portugal Sampe

Voz 1161 05:06 muy cuestionada por su fallo en el segundo gol uso y por el de una semana antes en Villarreal en el amistoso con Suiza que llegaron a llevar a consultas de hierro tenía que sustituirle mañana ante la selección de Irán dentro de la selección sin embargo no ha habido tal debate todos apoyan a De Gea Isco anoche en El Larguero

Voz 1800 05:20 eje portero con con mucha experiencia de uno de los mejores del mundo está cosa has a y la verdad que tiene el apoyo y el cariño de todo el año

Voz 1161 05:29 el hoy viajar donde mañana Nos enfrentamos a Irán en el partido de la segunda

Voz 0978 05:33 otros tiempo soleado temperaturas parecidas a las de ayer ha vuelto refrescar durante la noche doce grados ahora mismo por ejemplo en la ciudad de Burgos catorce en Albacete pero durante la tarde fresco nada de nada todo lo contrario máximas de veinticinco a treinta grados en todo el litoral peninsular y los archipiélagos en las temperaturas más altas en el centro y sur de la península en el interior con máximas de treinta y cinco a cuarenta grados y con este calor al final de la tarde algunas tormentas en Extremadura

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 07:10 son las siete siete las seis y siete en Canarias Pedro Sánchez anunció anoche la tele pública que este sábado viaja a París para reunirse con Emmanuel Macron pero hoy hoy ya tendrá un cara a cara para hablar de los retos de la Unión Europea viene a Madrid Tusk de gira por las capitales para hablar de cambio de rumbo en la política migratoria que se va a debatir en la cumbre de finales de junio Pedro Sánchez anunció anoche también que antes de esta cumbre pedirá consenso al Congreso de los Diputados inaugurando un hábito que existen otras democracias pero que nunca practico Rajoy Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 07:43 las buenos días y el Ejecutivo registro la petición el pasado viernes y será previsiblemente hoy cuando la junta de portavoces del Congreso fije la fecha de esa comparecencia que podría celebrarse según fuentes parlamentarias el miércoles veintisiete en vísperas del Consejo Europeo con esta decisión el nuevo Gobierno socialista corrige el criterio mantenido hasta la fecha por el ex presidente Rajoy lo que sólo acudía al pleno de la Cámara a posteriori para informar del contenido de las citas europeas en las que participa España pero sin protagonizar ningún debate parlamentario previo con los grupos Unidos Podemos había solicitado la comparecencia de Sánchez para poder debatir y consensuar la posición española ante ese Consejo Europeo marcado por la crisis del Aquarius el reto en materia migratoria de política de asilo la junta de portavoces también debatirá hoy otras dos peticiones de PP y Ciudadanos para que Sánchez comparezca en el Congreso a explicar su programa de gobierno los apoyos parlamentarios con los que cuenta y los pactos ocultos dicen con aquellas fuerzas políticas con las que prosperó la moción de censura

Voz 1727 08:40 harán falta muchas horas en Europa para llegar a un acuerdo sobre todo partiendo de declaraciones como la última de Matteo Salvini vicepresidente italiano

Voz 1275 08:55 en Italia ayer en una entrevista dijo que

Voz 1727 08:57 por desgracia Italia tendría que quedarse con los gitanos italianos pero que su objetivo es censar los a todos a todos los gitanos para expulsar a los que no hayan nacido allí imposible que esta escalada fascista en Italia no esté presente en la cumbre bilateral que

Voz 1275 09:14 celebran en Alemania Macron y el uno

Voz 1727 09:16 cita a la que también ha sido invitado el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker que entra en escena después de días de silencio corresponsal de la sede en París Carmen Vela buenos días

Voz 0390 09:26 Nos días Emmanuel Macron y Angela Merkel anunciarán hoy acuerdos anhelados durante años en materia fiscal y de defensa pero también para la profundización de la Eurozona pero quedarán en la sombra de la crisis migratoria que ha llevado al abismo la propia coalición alemana en otra ocasión la bilateral de hoy en vez Berg se celebraría como una cumbre históricas aseguran París porque se pactara la armonización de la base fiscal de sociedades entre ambos países tras una década de negociación luz verde también sobre el futuro avión de combate común y la fuerza de intervención en la Unión pero también habrá un acercamiento sobre la unión bancaria la red de seguridad para la resolución sobre una capacidad presupuestaria para la eurozona durante meses Macron ha esperado la ayuda de Berlín para completar su propuesta sobre la Europa que protege y luego coordinar la con otros países como España de repente es la canciller alemana la que requiere a gritos el Auxilio de París para llega

Voz 11 10:20 ahora un acuerdo sobre inmigración y salvar su propia posición en la coalición gubernamental sobre las siete y diez las seis y diez en Canarias eh

Voz 0978 10:31 sur de subirnos al tren de la noticia Renfe ofrece un servicio gratuito de atención y asistencia viajeros con discapacidad o movilidad reducida denominado atuendo actualmente está disponible en más de cien estaciones la solicitud del servicio se puede realizar en el momento de la compra del billete por cualquiera de los canales de venta o en el teléfono nueve uno dos ciento cuarenta quinientos cinco Más información en Renfe punto com Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 9 12:06 esto pinta la pinta lo que lo pintado ambiental

Voz 1727 13:53 Pepa Bueno esta semana termina el mandato de varios consejeros de Radio Televisión Española entre ellos el de su presidente José Antonio Sánchez la situación sigue bloqueada si no se desbloquea el Gobierno no descarta recurrir a un decreto ley una idea que deslizó ayer el presidente del Gobierno Mariola el herido buenos días

Voz 0259 14:12 buenos días Pepa reunión decisiva hoy en el Congreso para saber si se desbloquea la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española la Mesa de la Cámara volverá a estudiar el asunto para poder convocar el concurso público paralizado hasta ahora por la mayoría del Partido Popular en la entrevista anoche en Televisión Española el presidente Sánchez anunció que el Gobierno tomará medidas para elegir a la nueva dirección si los grupos parlamentarios no llegan aún aquí

Voz 3 14:35 Córdoba hay que pedirle al Congreso de los Diputados que ponga en marcha la selección en la elección de esos miembros del consejo de administración a nosotros nos gustaría que ese acuerdo se fraguar ahí se materializara esta semana en el Congreso de los Diputados pero también les digo Si el Congreso de los Diputados no lo hace el Gobierno de España tampoco va a mirar a otro lado

Voz 0259 14:58 Comisiones Obreras pidió la semana pasada la solución de un decreto ley para salir del bloqueo una decisión políticamente complicada porque el PSOE siempre ha reclamado el consenso y criticó que el PP utilizase la vía del decreto para nombrar a dedo a José Antonio Sánchez el cuestionado presidente se va a despedir hoy de su cargo en la reunión del consejo de administración que se celebra este martes su mandato termina el viernes pasará a ser consejero hasta que se produzca la renovación habrá vacío de poder en la presidencia como ocurrió en dos mil once tras la dimisión de Alberto Oliart

Voz 1727 15:30 el Museo del Prado abre hoy al público una exposición sobre Lorenzo Lotto a uno de los mejores retratistas del cinco eche en italiano a diferencia de Rafael lo de Tiziano que retrataban la Corte Loto se dedico a pintar a las clases medias y a los mercaderes Raquel García

Voz 0127 15:48 disfrutó del éxito en vida pero murió arruinado desengañado con el mundo y después olvidado durante siglos Lorenzo Lotto encarna lo opuesto a Tiziano pero sin él no podría entenderse la historia

Voz 3 15:58 es útil en términos de marketing de artístico muere arruinado completamente pero tan importantes uno como otro porque si nos quedamos solamente con los personajes retratados por Tiziano nos quedamos sólo con una parte mínima de la Historia con los triunfadores lo todos los incluye todos los demás los los que están alejados del mainstream de la historia de una manera no

Voz 0127 16:19 lo explica Miguel Falomir director del Museo pintor singular de acento los expertos hablan de él como el primer retratista moderno el primero en preocuparse por el estado de ánimo de los modelos a los que acompañaba de multitud de objetos objetos

Voz 3 16:31 que cuentan cosas sobre la vida de esos personajes sobre las inquietudes de esos personajes con lo cual de alguna manera son cuadros donde él

Voz 19 16:41 estratos se convierte no son solamente un retrato una representación de alguien sí que hemos cuenta una historia y que dejará al espectador con ganas de saber más

Voz 0978 17:37 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la seis le usted agenda de servicios útiles

Voz 0259 17:55 buenos días si quiere saber cuánto calor tendrá que soportar a lo largo del día quizás le interese la iniciativa del Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un servicio de suscripción de temperaturas si se da de alta recibirá en su correo electrónico o en su teléfono información

Voz 0564 18:09 el acta de las temperaturas este servicio estará activo hasta el quince de septiembre lo olvide que suscribirse es gratis puedo hacerlo siguiendo los pasos que encontrará en la web del Ministerio de Sanidad pero Muskiz

Voz 0978 18:21 información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días o ego de San Juan Quemada anterior y trae un futuro mejor venga Chema compra ya el cupón de San Juan que hay cola con fue el dato del fin de semana de San cuenta celebra una noche mágica entre en cupón especial punto es participa en el sorteo de un viaje Tenerife y cestas gourmet además puedes ganar cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado

Voz 0259 18:47 sobre el dato del fin de semana de San Juan el fin de tu suerte vas este postrero

Voz 1986 18:52 pero sobre la política española de las últimas horas reflexiona Manolo de Ceuta

Voz 0089 19:00 la no presentación del señor Feijóo ayer demuestra que la ha caliente del PP está demasiado caliente sólo un tiburón como Pablo Casado sea atrevido a tirarse a esa vorágine claro que no siempre se repiten las carambolas de sacar una carrera en diez minutos

Voz 1986 19:21 Antonio de Santiago se pregunta qué tienen que esconder

Voz 21 19:23 Don Alberto que siempre tuvo aspiraciones para no presentarse decidir qué escabullirse mí que tiene tintes dorados esta situación luego Pablo Casado que dice que tiene más futuro que pasado pues falta nos hace porque pensaba tiene un poquito el niño no parece muy prometedor sobre las intenciones de Pedro Sánchez

Voz 22 19:39 el empeño de Alicante yo creo que debe determinar la legislatura

Voz 0259 19:42 a demostrar que es lo que pueden hacer

Voz 22 19:45 el y lo que no y espero que lo hagan bien muchas gracias

Voz 1986 19:48 sin gracias Amparo coincides con Rosa de Madrid muchas gracias a todos

Voz 0978 19:52 en

hoy por hoy

Voz 24 20:03 muy puro y las noticias de Madrid con

Voz 7 20:07 Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:09 qué tal buenos días con fresquito hasta ahora incluso algo de viento pero las temperaturas van a subir rápidamente hasta acercarse hoy a los treinta y cinco grados a mediodía a Pablo Casado se le agrega su camino para suceder a Rajoy

Voz 1986 20:21 perfectamente del partido a nivel nacional purgas dos uno estupendo candidato a mí me alegra que haya personas que son muy válidos predijo el Partido Popular que opten por presentarse Picos una decisión valiente y deberá que me alegro mucho

Voz 0978 20:30 que lado se pasó a que Pablo Casado presentes yo creo que

Voz 1727 20:34 el reparación avales del PP de Madrid el agarrado al portavoz

Voz 1275 20:37 también de de la capital Martínez Almeida valorando su candidatura para presidir el PP nacional antes de que el foco se pusiera sobre sus estudios de posgrado el mismo día en el que casado anunciaba sus intenciones de futuro hemos conocido que la jueza del caso máster de Cifuentes ha puesto la lupa sobre él la magistrada ha pedido al Congreso que aclare la condición de diputado de casado lo que se entiende como un paso previo a una posible investigación Alfonso Ojea

Voz 0089 21:00 en una providencia dictada por la magistrada Carmen Rodríguez Medel Se acuerda librar al Congreso de los Diputados un oficio para que sea el Parlamento el que certifique que el político del PP es diputado la nueva providencia se enmarca en la investigación de los presuntos delitos de falsificación documental prevaricación también cohecho impropio por los que han sido llamados a declarar el próximo día uno de agosto los responsables

Voz 1275 21:23 docentes del Master al que acudía

Voz 0089 21:26 lo casado la Universidad Rey Juan Carlos registro en sede judicial el pasado miércoles la información requerida por el juzgado en relación con la calificación y la convalidación de las asignaturas cursadas por Pablo Casado en el Máster oficial de derecho autonómico local que impartió en el curso dos mil ocho

Voz 1275 21:44 dos mil Además la juez asuma un nuevo imputado el ex rector de la Rey Juan Carlos el rector de los plagios Fernando Suárez que ha llamado a declarar el próximo uno de agosto

Voz 1727 21:56 martes diecinueve de junio más noticias en titulares con Javier Jiménez Bas

Voz 7 21:59 la portavoz de Podemos en la Asamblea Lorena Ruíz Huerta podría ser sancionada con la prohibición de entrar a Colombia durante cinco años todo ello tras ser sometida a una investigación de las autoridades migratorias del país ya el pasado domingo no pudo ser observadora en las elecciones al haber apoyado a uno de los candidatos vía Twitter el Ayuntamiento de Villanueva de la calle

Voz 1275 22:16 la sanciona con un apercibimiento al jefe de la Policía Local al que tres menores sustrajeron el arma reglamentaria del interior de su coche particular ocurre en septiembre el vehículo estaba sin cerrar y según balística el arma fue disparada antes hasta en tres ocasiones mientras estuvo de esa parte

Voz 7 22:30 los taxistas madrileños asociados a Teletaxi irán uniformados así lo decidieron ayer en asamblea deberán llevar polo camisa y pantalones no vaqueros azul marino tienen de plazo hasta el quince de septiembre para adaptarse a esta nueva indumentaria

Voz 1275 22:41 quién te pierdes el Atlético de Madrid rubricó ayer en la concentración de la selección francesa en el Mundial de Rusia las renovaciones de Griezmann y Lucas Hernández confirmó además el fichaje del jugador del Mónaco Thomas limar hora punta estamos otro avistada las carreteras deje de Teresa Serrano

Voz 0978 23:01 buenos buenos días

Voz 1915 23:04 las principales entradas con las retenciones habituales y lo peor a esta hora destacamos la M cuarenta desde Villaverde hacia la A cuatro en Mercamadrid sentido A tres y entre Vallecas y Coslada sentido A dos también desde Pozuelo hasta los túneles de El Pardo sentido A seis también en la otra ronda en la M50 en Boadilla del Monte sentido A seis así que como ven hasta ahora ya plena hora punta

Voz 0622 27:01 socialista responde a una propuesta aprobada por el pleno municipal en octubre de dos mil dieciséis llega a este DNI municipal con año y medio de retraso será entregado a aquellas personas en situación irregular que hayan sido atendidas en los centros de servicios sociales en los últimos seis meses

Voz 0259 27:18 llevamos año y medio luchando a brazo partido

Voz 1410 27:20 en ello pero bueno la tarjeta está aquí a partir de la semana de la primera semana del mes de julio vamos a empezar a repartirlas van a hacer posible algo en el marco que tenemos que todavía es estrecho que tiene que cambiar pero en el marco de lo posible vamos a abrir ese hueco lo que podemos al Ayuntamiento para aportar una línea más de posibilidad de integración

Voz 0622 27:42 en una primera fase la nueva tarjeta de vecindad irá destinada a las personas migrantes que no pueden acreditar su presencia en Madrid será según ha explicado el gobierno municipal un instrumento más para demostrar también ante los jueces el arraigo en la ciudad gris

Voz 1275 27:58 la tarde Ahora Madrid Si PSOE van a detallar esta iniciativa que no cuenta con el visto bueno ni depende de ciudadanos que creen que se trata de una cortina de humo lo decía en La Ventana de Madrid a quienes ser la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento Begoña Villacís

Voz 0275 28:10 Ellos no son el Ministerio de Trabajo en este asunto son reales no lo son ellos no son del Ministerio del Interior a no ser tenis Cerga interior esa tarjeta no va a dar prueba de la identidad de esa persona porque no está reconocido por el Ministerio del Interior a no ser de El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tampoco a reconocer un proceso de regularización por tanto es que no sirve para eso en realidad a día de hoy ya se está haciendo todo eso es algo que sede se llama tarjeta de vecindad

Voz 1275 28:38 hoy tenemos Maratón de donación de sangre del hospital Severo Ochoa este año el lema hace un guiño al Mundial de Rusia y a la selección española todos con la bota roja las personas que acudan tendrán que donar tendrá que seguir un camino de puntos rojos que va desde la entrada principal del hospital hasta la unidad del banco de sangre este camino estará guiado por multitud de globos rojos que van a desembocar en un gran telón de teatro que va a servir para darles la bienvenida una vez atravesado los donantes encontrarán una portería de fútbol de césped artificial un balón rojo para que marquen su propio gol a favor de la donación de sangre Gonzalo Benzo el residente de Hematología de Severo Ochoa

Voz 30 29:11 si tienes entre dieciocho y sesenta y cinco años puedes venir a donar en el maratón del hospital Severo Ochoa recordar la importancia de donar sangre cada donación puede salvar tres vidas es la primera vez que hacemos un maratón en el Severo Ochoa de dos días consecutivos diecinueve y veinte de junio así que os esperamos todos con La Gota Roja

Voz 1275 29:30 la cosa más Carmena planea poner una playa en Colón el gobierno municipal trabaja en un proyecto para que Madrid cuente este verano con una playa similar a la que tienen otras ciudades europeas con piscina de olas con zona para tomar el sol la propuesta de una empresa la secretaria general técnica está trabajando en ese proyecto para lo que la empresa proponente necesita una licencia que de momento no se ha concedido

Voz 1727 30:00 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 0259 30:02 ah

Voz 1204 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy es legítimo que haya pensado en la posibilidad de presidir o de presentarnos a presidir el partido y creo que es responsable el tomaron una decisión no puedo falla a a los gallegos porque sería también además fallarle a mi vida desde el Partido Popular de Galicia como presidente dale decía

Voz 1727 30:46 que sí pero al final fue que no ceremonioso emocionado Núñez Feijóo el eterno delfín dijo que se queda en Galicia años esperando su salto a la política nacional yo ahora que Rajoy Se Basinger heredero dice que no así que despejado el favorito integrador todos los ojos las crónicas los editoriales y los artículos llevan hoy nombre de mujer de mujeres en la prensa nacional Javier Alonso para La Vanguardia

Voz 0858 31:12 la renuncia de fijo a liderar el PP abona el duelo Cospedal Santamaría o abre las hostilidades entre ambas como dice el Confidencial punto com las renovaciones orgánicas en los partidos siempre dejan titulares épicos según el país se agudiza la batalla para el mundo se abre el choque y califica la decisión de Feijóo de espantada El Periódico La Razón dan la guerra por desatada en el diario punto Es destacan la EUFOR en el PP gallego que conserva su principal activo político o hijo se queda dice la Voz de Galicia que habla de alivio en su partido del presidente de la Xunta la disputa las fotos de portada al presidente del Gobierno a Pedro Sánchez haciendo cosas que diría Mariano Rajoy ven La Vanguardia elevemos corriendo por los jardines de la Moncloa y en el periódico aparece acariciando a turcas su perra en esas fotos más distendida que distribuyó ayer su equipo de comunicación del país en el país debemos minutos antes de la entrevista con Radio Televisión Española mientras los técnicos le colocan el micrófono precisamente el país dedica su editorial al ente público y reprocha a los grupos el bloqueo de su renovación en una clara dejación de responsabilidades dice el cálculo partidista ha primado sobre el interés general del exterior tanto el país como La Vanguardia destacan en sus portadas la detención del presidente de Audi a raíz del escándalo por la manipulación de los motores diésel ya

Voz 1727 32:28 Alemania Nos quedamos por qué la prensa alemana segura esta mañana que en las últimas horas parecen el guión de una película ven crisis y conspiraciones contra Alemania y contra el futuro de la Unión Europea por doquier Daniele De la Fuente

Voz 1986 32:46 una conspiración ante alemana como en una película de Roland Emmerich para el jefe de redacción de Ulf posar de la que culpa a la canciller quién lidera debe reconocer los errores extraer lecciones corregirlos y Angela Merkel lo está haciendo mal no se mueve y ante una canciller que no se mueve no queda otra que presionar drásticamente como lo hace la CSU en el semanario Der Spiegel

Voz 0978 33:05 me faltó Melanie Ammán considera que Merkel

Voz 1986 33:10 es la gran perdedora de todo este juego en otro análisis extraen tres conclusiones uno aquí quién manda es el ministro del Interior quiere dicta Ultimátum a la cancillería está los acepta la crisis de los refugiados lleva más de tres años sin resolverse ni avanzar en nada en medio de este dramón entre los dos y tres esta disputa entre la CDU y la CSU amenaza la estabilidad de Alemania del proyecto europeo el Frankfurter aplaude las medidas disuasorias implantadas por países como Hungría y Austria que han frenado la migración en Italia Il Corriere apuesta por un acuerdo entre la Unión Europea los organismos internacionales y los países del Magreb como Egipto y Túnez que hasta ahora se han negado a cooperar Makoun acude Alemania reunirse hoy con Merkel con muchas expectativas y una gran ambición en cuanto a la reforma de la zona lo bajo el brazo pero se va a encontrar advierte Le Mond con la renuencia alemana con el debilitamiento de Angela Merkel y con una grave crisis política en el país hay que reformar la regulación de Dublín de dos mil trece pero es complicado un acuerdo entre los Veintiocho sobre migración en Le Figaro el cincuenta y seis por ciento de los franceses en contra de recibir el Aquarius Icon el Aquarius termino la República desmonta las mentiras de este Terol de este personaje

Voz 31 34:12 suman fino ahí

Voz 0978 34:15 parte del Aquarius

Voz 1986 34:17 en el vídeo subido a las redes asegura ser tripulante del Aquarius que quiere contar la verdad dice que los inmigrantes han hecho una travesía de lujo bien alimentados jugando a videojuegos con salas de entretenimiento bien vestidos todo mentiras Faith News pero que han sido compartidas ya por más de dos millones de usuarios

Voz 1727 34:34 ya aquí la violencia de género no da tregua en Porriño en Pontevedra se investiga el que puede ser el tercer asesinato machista caña en menos de veinticuatro horas una pareja de cincuenta y siete cuarenta y siete años encontrada en su casa sin vida con heridas de bala ayer iban a firmar los papeles del divorcio Radio Vigo María Díaz

Voz 32 34:54 ambos habían roto su convivencia hace unas semanas aunque no había denuncias previas por violencia machista sin embargo según las primeras pesquisas Totó indica que la citó allí en la casa que ambos habían compartido por más de veinte años y le pegó un tiro con una escopeta con la que luego se suicidó y que ha aparecido junto a los cuerpos fue el hijo de ambos de veintisiete años que los encontró cuando acudía a mediodía a comer a la casa familiar Magdalena Moreira de cuarenta y siete años deja a otro hijo de veinticuatro

Voz 33 35:22 parece que he tenido un problema se en los dossieres que lo había visto un par de veces

Voz 1800 35:26 con alborozo

Voz 33 35:28 pues los indicios apuntan que pudo haberla asesinado y suicidarse después historia muy muy terribles

Voz 32 35:35 escuchábamos a la alcaldesa del municipio hoy a las doce habrá una concentración de repulsa bichos turísticos sin

Voz 1727 35:41 he oído la patronal de viviendas vacacionales de Baleares está estudiando la posibilidad de instalar controladores de decibelios en las casas de alquiler es una medida que ya se está aplicando en Barcelona Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá

Voz 1157 35:54 el objetivo es reducir al máximo las quejas de vecinos de estas viviendas que en las últimas semanas denuncian comportamientos incívicos por parte de los inquilinos la propuesta de la patronal es ofrecer esa posibilidad para controlar los decibelios y evitar que un vecino denuncie por el incumplimiento de la ordenanza municipal dicen los empresarios que en un primer momento la instalación del medidor sería voluntaria proponen que al tercer incumplimiento por ejemplo de la normativa se les retire incluso a los propietarios lo licencia de alquiler turístico

Voz 1727 36:19 en Zamora ha quedado visto para sentencia el juicio contra el antiguo jefe de control de pensiones de la Seguridad Social en la provincia se encargaba de controlar las pensiones pero se quedó supuestamente con casi seiscientos mil euros de la pensión de su abuelo muerto duplicó la de su padre y favoreció a una amiga para que cobrará una pensión que no le correspondía la Fiscalía le pide once años de cárcel Radio Zamora PP Lera

Voz 1557 36:43 el exfuncionario asumió los hechos alteró datos de Sistema de Gestión de la Seguridad Social desde su puesto para rehabilitar y mejorar la pensión de su abuelo de su padre de cobrarlas ruego y una amiga también acusada afirmó que cualquiera podía haber hecho lo mismo desde su ordenador del trabajo alegó problemas de alcohol juego y otros vicios dijo sentirse liberado en parte por enfrentarse a la justicia además de los once años de la Fiscalía la Seguridad Social eleva la petición a dieciocho años de prisión y ambos les reclama la devolución de casi quinientos cincuenta mil euros y otros diecinueve mil junto la amiga a la que favoreció su defensa pide una condena de entre dos

Voz 1727 37:17 seis años y una de las mejores voces del rock'n'roll español te ha pagado por un cáncer de dar en GE Money antiguo vocalista y guitarrista de Barricada ha perdido la voz después de someterse a una operación esas la mala noticia la buena buenísima es que ha salvado su vida como dice un comunicado emitido por el artista Radio Pamplona Fernando Nieto

Voz 0647 37:49 una voz singular muy personal en el rock'n'roll las redes sociales se han llenado de mensajes de afecto hacia quien fuera cantante de Barricada y miembro fundador del grupo Francisco Javier Fernández Bonnie había cancelado su gira de este año y el pasado día doce entró en el quirófano para someterse a esa operación que le ha salvado la vida al extirparle el tumor en la laringe ahora dicen desde su entorno que está deseando volver a coger una guitarra aunque sus seguidores ya no podrán escuchar su voz Boni fue integrante de barricada hasta el año dos mil trece desde principios de los ochenta el grupo se disolvió entonces el artista encauzó su carrera musical por su cuenta

Voz 34 38:29 gracias Fernando mucho ánimo Bone

el ojo izquierdo que en Hoy por hoy

Voz 23 41:47 esta mañana

Voz 1727 41:48 José Mari nos trae una declaración de intenciones

Voz 23 41:51 buenos días Pepa

Voz 1204 41:53 resulta que se puede ser presidente del Gobierno no rehuir

Voz 1100 41:56 las preguntas sin los responderlas no esquivar los temas y lo afrontarlos Pedro Sánchez sólo contó cosas de su trabajo por el que le pagamos todos los españoles osea rindió cuentas en media hora anunció que quiere convocara elecciones en en el veinte que se reunirán con Macron el sábado que se entrevistara con Torra a primeros de julio que está a favor del acercamiento de los presos catalanes a Cataluña y abierto al de los presos etarras una evidente derrota de la banda imponen otra política penitenciaria que pretende sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos dar otro sentido a que no mostró funeral que si el Congreso no acaba con las vergüenzas de Ruth tuve el Gobierno meterá mano y algunas cosillas más para un ratito no está mal falta espacio para la bomba del día Núñez Feijóo mañana lo hablamos mañana

Voz 38 42:49 ojo izquierdo

Voz 9 42:55 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno que es el suelo que eh

Voz 1727 43:20 diariodehoyporhoy del diecinueve de junio del año dos mil dieciocho escribe Katy Roldán se acaba de

Voz 1275 43:26 reincorporar a trabajar después de una excedencia para cuidar

Voz 1727 43:29 de su hija me llamó Capi Roldán soy pro

Voz 39 43:32 de educación física en Secundaria nació hace ya casi dos años cuando terminaban los cuatro meses de baja maternal decidimos pedir una excedencia para poder cuidarla en casi más tiempo esto supuso la pérdida completada en el suelo y tuvimos que apretarnos tirar pues sólo con un sueldo de mil mi mujer no todo el mundo puede permitirse toma esta decisión todo muy afortunada en dos años increíbles se crea unos vínculos con la que muy difíciles de describir y ha sido un auténtico regalo que Jorge me llevo para mi hija que no me quitaran nada y también me gustaría que la gente pues no es lo suficientemente consciente de la importancia que tuvo la la aprobación de la ley de matrimonios igualitarios del Gobierno de Zapatero se cumplen ahora en junio trece años cambió la vida de muchísima gente la mía para empezar sin ellos no podría esta contando ya haber vivido lo que estoy viviendo también cambió la vida de muchos niños y niñas lo que que están criando ahora sí en entornos familiares seguros legalmente hablan

Voz 9 44:35 eh

Voz 40 44:38 un abrazo Katy Lucía Taboada qué tal buenos días buenas días Pepa Katy unos mandos estaría diario Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com también pueden contactar unas a nuestro Whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0259 45:28 son las ocho menos cuarto

Voz 1727 45:29 las siete menos cuarto en Canarias

Voz 1727 45:43 Fernando Hierro lo tiene claro no hay debate Sampe De Gea seguirá siendo el portero titular de la selección española durante el Mundial

Voz 1161 45:50 no se ha discutido su puesto nunca en el seno interno de la concentración aunque así fuera en el entorno después de sus dos fallos seguidos en el segundo gol ante Portugal en el debut mundialista hoy por el de una semana antes en Villarreal en ese amistoso con Suiza que llegaron a llamar a consultas de Sillero tenía que sustituirle mañana uno ante Irán dentro de la sección conmigo no sea no ha habido ese tal debate Hierro no sólo ha planteado todos apoyan a De Gea Isco anoche en El Larguero

Voz 1800 46:11 no deja un portero con con mucha experiencia de uno de los mejores del mundo está cosa falsa misma a los porteros porque si falla un delantero no pasa nada pero es verdad que si lo alzó portero parece que va un poco más en la retina lo conozco de muchos años está muy

Voz 0089 46:27 tanto enchufado muy animado hoy

Voz 1800 46:30 sí sí la verdad que tiene el apoyo y el cariño de todo el también Diego Costa en Deportes Cuatro

Voz 0494 46:35 ya sabe que tiene confianza nos está claro que uno como pasa con un poco triste rabia consigo propio pero la gente nunca ha dicho Humala cara o contra la gente le ha dado un abrazo Haro estampó que es quisimos mucho tocas de sistema

Voz 0259 46:52 a todo esto en el horizonte aparece ya las LC

Voz 1161 46:54 de Javier Herráez buenos días hola qué tal Sampe muy buen

Voz 1786 46:57 por días la selección española que viaja hoy por la mañana rumbo a Kazán dos horas y media de viaje en avión para intentar conseguir los tres puntos y meterse ya matemáticamente en octavos de final de esta Copa del Mundo de Rusia dos mil dieciocho ayer entrenamiento a puerta cerrada con la buena noticia de que Dani Carvajal lo completó sin ningún tipo de problema podría tener minutos veremos y de inicio parece que podría repetir el mismo once que empatara con Portugal con Nacho en la primera parte y Carvajal podría debutar en el Mundial si lo estima oportuno Fernando Hierro buen ambiente de la selección preparada para buscar ante el equipo de Carlos Queiroz los tres puntos de este primer Mundial para Fernando Hierro como técnico español

Voz 1161 47:37 en un partido que después de no haber podido ganar en estreno a Portugal y tres el tsunami Lopetegui los jugadores están deseando que llegue allá Isco

Voz 1800 47:42 no vivió una situación complicada pero bueno la ilusión que tiene el grupo la ilusión que tiene el equipo estaba por encima de cualquier cosa yo creo que que más ha sido muy maduros para afrontar la situación y tirar para adelante siempre como hicimos en el partido contra Portugal

Voz 1161 47:56 se cerró al menos de momento ese debate en la portería pero ante Portugal también se cerró el del nueve con los dos goles que marcó digo

Voz 0494 48:02 sí llevo cuatro años siempre hay debates siempre tenía la duda esta porque bueno no es culpa de la gente es culpa de las cosas que no me salía tan bien es que no no mascaba entonces tampoco puedo echar la culpa es más las cosas no me salía pero todo mezcla lucidez de que yo doy mi vida para para que las cosas salgan bien

Voz 0978 48:22 un Diego Costa que seguirá jugando el Atlético junto a Griezmann ya

Voz 1161 48:24 es su renovación hasta dos mil veintitrés después de que Miguel Ángel Gil Marín la rúbrica sea ayer junto a la de Lucas Hernández en la concentración de la selección francesa la del central hasta dos mil veinticuatro y de paso firmar también el fichaje del centrocampista del Mónaco Thomas le mar Diego Costa dice Griezmann les dijo la plantilla rojiblanca que se quedaba antes de que saliera el documental