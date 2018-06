Hoy por Hoy (19/06/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1916 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1722 00:07 los pero al convocar las elecciones en el año dos mil veinte es decir a agotar la legislatura creo que España tiene primero hizo la moción de censura luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones

Voz 1727 00:22 buenos días Pedro Sánchez no se fue por las ramas y aclaró anoche en Televisión Española su intención de agotar la legislatura lo que queda de legislatura en realidad un poco menos de dos años era su primera entrevista tras ser elegido presidente indio prácticamente un titular en cada respuesta el presidente habló con claridad sobre asuntos espinosos y esa es ya una novedad intentará agotar la legislatura quiere pactar con Podemos la agenda social no renuncia a pactos de Estado con el PP y el Gobierno acercará los presos catalanes en cuanto acabe el proceso de instrucción judicial

Voz 1722 00:58 la zona hablé razonable que una vez que termine el periodo de instrucción en el momento en el que el juez lo considere Instituciones Penitenciarias tome la decisión trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas entre otras cuestiones para estén cerca de sus familiares y también cerca de los letrados

Voz 1727 01:18 dijo también que no hay mayoría para derogar del todo la reforma laboral pero sí para mejorarla que hay que dotar de dinero de presupuesto la batalla contra el terrorismo machista Si lo calificó y acabar con la simbología fascista del Valle de los Caídos y anunció una gira europea para defender una política común de inmigración asilo y frontera ahora que los nacionalismos populistas pretenden reventar el proyecto europeo el presidente eligió la tele pública para su primera entrevista como hacen muchos mandatarios europeos pero en este caso además es un gesto de AP yo a una corporación con su prestigio y su crédito social muy deteriorados por la gestión sectaria del PP que sigue torpedeado en el Congreso la renovación de la cúpula directiva nadie descarta que se tenga que dar la paradoja de imponer por decreto la pluralidad informativa en la corporación pública y en el Partido Popular se han quedado sin favorito tendrán que elegir a campo abierto en un partido acostumbrado a que los líderes marquen el camino Rajoy se fue sin practicar el dedazo Núñez Feijóo no se presenta lo dijo ayer contra pronóstico y entre lágrimas que sonaban a despedida de Galicia en realidad de lo que se despedía al menos de momento es la de la posibilidad de convertirse en líder nacional hoy sabremos si Cospedal se presenta mañana así lo hará Sáenz de Santamaría ambas representan a dos sectores claramente enfrentados y que elevaría mucho el tono de la contienda es una incógnita si Ana Pastor baraja presentarse el que ha dado el paso al frente es Pablo Casado y casi al mismo tiempo se conocía que la jueza que investiga su máster

Voz 1727 03:05 veremos en qué queda esa investigación judicial pero de entrada es un candidato lastrado claramente aunque en esta ocasión votan los afiliados y nunca se sabe porque es la primera vez que la derecha española se disputa el terreno con otro partido conciudadanos porque el PP teme esta vez sí como nunca por su propia supervivencia

Voz 3 03:27 pero para bueno

Voz 1727 03:42 es martes diecinueve de junio Pedro Sánchez anunció anoche también que viaja este sábado a París para reunirse con Macron macro con que tiene hoy cumbre bilateral sobre el futuro del euro con Merkel pero una Merkel muy debilitada internamente porque sus socios bávaros amenazan con dejar caer el Gobierno sino pactar una política migratoria que reduzca la llegada de refugiados en Italia el vicepresidente Salvini quiere ahora crear un registro de gitanos y expulsar a los que estén en Italia

Voz 2 04:11 de forma irregular de dice Negrín

Voz 1727 04:17 añade que en los que sean italianos son los tendrán que quedar por desgracia es literal pero contra el fascismo y contra los miedos que propaga la encuesta que ha publicado esta noche Oxfam y que dice que dos de cada tres españoles están a favor de ayudar urgentemente a los refugiados que se encuentren en peligro Javier Alonso buenos días

Voz 0858 04:39 buenos días Pepa según ese estudio sesenta y cinco por ciento de los encuestados cree que hay que cambiar la legislación de asilo para que nadie tenga que poner en peligro su vida el ochenta y cinco por ciento opina que los gobiernos europeos podrían hacer más por los refugiados

Voz 1727 04:52 el Rey Felipe VI defenderá hoy el libre comercio ante Donald Trump

Voz 0858 04:56 encima de la mesa van a estar los aranceles a la aceituna negra importada desde España con el Rey se estrena además el ministro de Exteriores Josep Borrell

Voz 1727 05:05 todo apunta a que con el caso de Porriño en Pontevedra ya son tres las mujeres asesinadas en apenas veinticuatro horas por la violencia machista

Voz 0858 05:13 la Guardia Civil sospecha que el hombre dispara su expareja después de matarla se suicidó habían dejado de vivir juntos hacía pocas semanas no había denuncias

Voz 1727 05:22 ayer mismo firmaban los papeles del divorcio cero dieciséis es el número para denunciar la violencia de género es gratis no deja rastro en la factura pero hay que borrar esa llamada del registro de llamadas del móvil y finalmente Joaquín Sabina ha tenido que cancelar el resto de su gira

Voz 0858 05:43 le quedaban cuatro conciertos pero los ha suspendido después de quedarse mudo en el de Madrid

Voz 1722 05:48 a Joaquín lo pone muy nervioso porque quiere dar mucho más de lo que posiblemente pueda o quiera si hubiéramos pensado que nos todavía no hubiera subido él no hubiera nacido al Palacio de Deportes

Voz 0858 06:02 es Berry Navarro su representante en declaraciones a Televisión Española el médico ha diagnosticado a Sabina una afonía agudo hay tendrá que estar en reposo absoluto al menos un mes

Voz 1803 06:13 y qué tiempo nos espera hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:16 buenos días pues muy parecido al de ayer las nubes más abundantes en el Cantábrico con alguna llovizna especialmente en el País Vasco pero también ratos de sol el sol estará presente durante toda la jornada en el resto del país ha vuelto a refrescar de noche incluso hace frío en algunos puntos del interior nueve grados ahora mismo en Teruel doce en León pero durante la tarde del calor va a ser intenso en todo el país sofocante en el centro y sur especialmente en el interior máximas de treinta y cinco cuarenta grados de nuevo en el Guadalquivir cerca de los cuarenta y con este calor primeras tormentas justamente de calor entre Badajoz y Huelva

Voz 1161 06:59 al Sampe zanjando cualquier duda de que pudiese haber entorno a la titularidad donó de David De Gea tras sus dos últimas hay irregulares actuaciones en el amistoso contra Suiza en el debut ante Portugal el portero del Manchester United tiene toda la confianza de sus compañeros del ser

Voz 2 07:11 senador la decisión en mi cabeza está tenerlo claro kilo como siempre el fútbol ya sabemos lo que es un momento puntual

Voz 1161 07:25 el público en una hora vuelve donde mañana desde las ocho de la noche disputan esta segunda jornada del Mundial ante Irán son las ocho y siete y las siete y siete en Canarias

Voz 2 09:04 vivimos en un juzgado España está en un juzgado depende del orden y criterio pero vimos no pudo robar y me echaron de China

Voz 1803 09:12 ah perdón por la policía

Voz 10 09:55 la filosofía no es una lista de nombres Job Belloch Hume Adam Smith

Voz 1727 10:01 Descartes Spinoza Lightning

Voz 3 10:04 en son pensamientos ideas reflexiones incertidumbres certezas

Voz 11 10:10 qué es hoy que es la vida en la única certeza soy moro

Voz 1727 10:13 así ilesa de esa condición de mortal

Voz 11 10:16 es de donde parte cualquier otro pensamiento posterior

Voz 1727 12:02 son las ocho y doce las siete y doce en Canarias cuando Pedro Sánchez anunció su Gobierno no pareció un Ejecutivo para unos meses pese a que él había anunciado en la moción de censura que negociaría con los grupos la posibilidad de anticipar la selecta tienes algo que es una prerrogativa exclusiva del presidente de momento que sepamos se ha reunido con Pablo Iglesias pero ni los nombres ni las medidas que han ido anunciando los ministros hablan de un Gobierno provisional y anoche el presidente lo confirmó sin que hubiera que rascar mucho en la primera pregunta de su primera entrevista Sánchez dijo que quiere agotar la legislatura gobernar hasta el año dos mil veinte sones Sánchez buenos días hola buenos días Ése fue el principal titular de la entrevista

Voz 1916 12:40 el presidente Televisión Española pero no el único sí porque quizá uno de los titulares Pepa de la entrevista es que el presidente dio bastantes titulares activamente ese activamente Se nota que acaba de arrancar y que tiene mucho que comunicar vamos a ver si esto se mantiene en próximas entrevistas pero bueno como dices Pedro Sánchez anuncia que agotará la legislatura aunque algunos de sus portavoces recordaréis han dicho lo contrario en las últimas semanas sobre los dos sobre dos temas espinosos También relativos a presos novedades también hemos escuchado antes como decía que acercará a los líderes independentistas presos a las cárceles de Cataluña porque considera razonable que estén más cerca de sus familias y aunque no lo dijo con esa misma rotundidad y estudiará caso a caso lo mismo prevé hacer con los presos de ETA

Voz 1722 13:20 creo que después de la del anuncio de disolución de la banda ETA es evidente que tenemos que abordar el fenómeno de de otra manera con una política penitenciaria distinta

Voz 1916 13:30 repaso también algunas medidas que piensa tomar su Gobierno cree que no hay mayoría para derogar completamente la reforma laboral pero sí para eliminar lo que considera sus artículos más lesivos también mayoría para buscar la igualdad salarial entre hombres y mujeres

Voz 1722 13:44 hay ahora mismo una ley que se está tramitando el Unidos Podemos que vamos a apoyar también hemos presentado una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres y desde luego lo que tenemos que introducir sobretodo es mucha transparencia en las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras

Voz 1916 13:57 Sánchez buscará nuevos impuestos para financiar las pensiones va a echar cuentas ver si hay recursos suficientes para eliminar el copago farmacéutico sino hay acuerdo para renovar Radiotelevisión Española el Gobierno no va a mirar hacia otro lado dijo también además Pepa confirmó aunque no fijó plazos que el Gobierno va a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos sí confirmó también que su primer viaje oficial fuera de España sería a París no a Marruecos va a París este sábado para reunirse con Macron es casi política interiores dijo Sonia el presidente porque Europa es nuestra casa si con eso rompe Pepa la costumbre no escrita de que el primer viaje de un presidente español siempre a Marruecos primera llamada telefónica si fue a Marruecos explicó pero su primer viaje va a ser como dices este sábado a París para ver a Macron y hablar de inmigración y también de solidaridad europea sobre esta materia señaló Sánchez anoche que no se van a abrir las fronteras a todo el que llegue porque sería una política inviable también escuchamos al presidente Pepa hablar sobre polémicas esas polémicas que en tan poco tiempo han afectado a su Gobierno confirmó que no hubiera fichado a Maxi muerta como ministro de Cultura si éste lo hubiera contado sus problemas con Hacienda

Voz 1722 15:02 pues probablemente no pero creo que ese debate ya es pasado probablemente en España lo que ha ocurrido durante estos últimos cuarenta años y en particular durante estos últimos seis años es que no ha habido el número de dimisiones que para determinados casos se exigía por parte de la ciudadanía a los responsables políticos

Voz 1916 15:18 sí sabía el presidente de la imputación del ministro de Agricultura Anne Teresa de nombrarle pero dice que hay no hay caso y que tiene completa confianza en Luis Planas será entrevistada anoche inaugura la política de comunicación del presidente falte la rueda de prensa no suponían si si todavía es no tenemos noticia de fiesta darles someter suprime la sesión de control sí en el Senado respondiendo a tres preguntas una del PP sobre si la precariedad parlamentaria del Gobierno permite dar estabilidad a España otra del grupo vasco sobre qué medidas prevé tomar para hacer frente a la situación de los migrantes que atraviesan el Mediterráneo y una tercera sobre la agenda canaria del Gobierno mañana por la mañana además sesión de control también en el Congreso en el terreno parlamentario Pepa una novedad importante también Pedro Sanz comparecerá en la Cámara Baja antes del consejo europeo de la semana que viene para llevar a Bruselas una postura consensuada sobre los temas que se van a tratar en la cumbre es como decimos una novedad porque Rajoy sólo comparecía a posteriori lo que no daba posibilidad a los demás grupos de pactar nada con el Gobierno antes de las compras pues lo dicho sólo falta la rueda de prensa gracias Sonia hasta luego también le preguntaron al presidente por el partido popular y dijo que se comprometía a ser leal con quien sustituya a Mariano Rajoy y quién será pues nunca antes estuvo tan abierta la sucesión en el Partido Popular porque el favorito renuncia fallo

Voz 13 16:32 a los gallegos porque ser

Voz 1775 16:35 día tan

Voz 13 16:36 bien además fallar me

Voz 1775 16:39 Davis

Voz 7 16:40 en una rueda de prensa llena de rodeos acabo

Voz 1916 16:43 entre lágrimas por decir que se queda en casa no sabemos si sólo de momento si para siempre dice entiende muy bien las razones el caso es que ahora el paso no lo da María Jesús Güemes buenos días

Voz 1727 16:54 buenos días Pepa y en el PP cayó como una bomba en el PP haya se quedaron descolocados muchas vayan a Feijóo como el pegamento que aglutinaba a todos ida pronto se llevaron un gran chasco dijo que se quedaba en Galicia le llovieron las críticas anoche desde su partido le reprochaban su miedo también que hubiese mantenido la expectación durante tanto tiempo y ahora los populares temen lo que se les viene encima auguran la división interna de su partido dan por hecho que se formarán varios bandos tantos como candidatos ya están muy preocupados porque se presentan Cospedal y Sáenz de Santamaría opinan que eso sería el caos que se desataría una guerra entre los que apoyan a una y otra aunque para hablar de batallas tenemos que esperar a que ambas se pronuncian nunca se han descartado de la carrera sucesoria pero hay que ver qué hacen ir pronto lo sabremos porque la secretaria general y líder del PP de Castilla La Mancha ha convocado para hoy en Toledo una junta directiva a las once conoceremos sus planes mientras la ex vicepresidenta guarda silencio mantiene el suspense y es que los suyos Nos dicen que se mueve ficha no lo sabremos hasta el final

Voz 1916 17:51 quién sí se presenta es Pablo Casado quien un día fue la esperanza de la renovación del partido

Voz 14 17:56 yo sí quiero presidir Partido Popular yo sí creo que no hay que esperar a que venga el futuro sino que hay que salir a conquistar no podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quién quiere liderar un partido que es una de las pilares fundamentales del sistema democrático español

Voz 1916 18:12 pero a quién un día fue la esperanza de futuro del Partido Popular le espera ahora parece una investigación judicial la jueza que instruye su expediente académico el máster obtenido en la Rey Juan Carlos sin ir a clase y cursando cuatro asignaturas de veintidós ha preguntado ya así es aforado el paso previo para investigar lograda además de Casado anuncian su intención de presentarse el ex presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana José Luis Bayo el diputado por Ávila José Ramón García Hernández el ex ministro Margallo pero en ausencia de fijo quién podría ser una figura de consenso Güemes

Voz 1727 18:47 sólo queda Ana Pastor la presidenta del Congreso siempre ha figurado en las quinielas pero Feijóo eclipsa vasos posibilidades ahora sin embargo con el fuera puede ser para muchos un referente una figura de consenso la ven como alguien que une no que va a romper el partido aunque desde la dirección nacional cosa valdrá nos cuentan que ya sólo daría un paso al frente si se lo pide Rajoy y el ex presidente ha repetido en muchas ocasiones que él no va a intervenir así que difícil pero claro depende porque si todo esto allá por los aires a lo mejor se ve obligado a mediar nunca se sabe eso nadie lo tiene muy claro pero hay una cosa que sí muchos ven cada vez más que van aumentando las probabilidades de que a partir del veintiuno de julio el PP tenga nombre de mujer

Voz 1389 19:24 adiós a suene hasta luego tapa Manuel Jabois

Voz 1916 19:26 los días qué tal Pepa buenos días que lloraba ayer fijo

Voz 7 19:29 pues por es una herencia de Fraga a una tradición del PP gallego Fraga lloraba

Voz 15 19:35 que escuchaba una gaita lloraba todo el rato yo yo yo recuerdo que mi abuela lo vivía en el de sorna el llorando decía pero como no le voy a votar yo a este pobre hombre eh viene de ahí hay una tradición muy sentimental lista que además conecta muy bien con una parte del electorado del del paro

Voz 1389 19:48 sido para emprendiendo en que se despedía de Galicia pero no no no

Voz 1727 19:51 emocionado tanto al principio esto ha ido con el tiempo

Voz 1389 19:54 en fin bueno unos hace mayor a lo mejor tener unas emociones más a flor de piel no los sé que sorprendió me sorprendió sí me sorprende bastante además fíjate anunció un gatillazo cosa que está muy bien pero que hemos sufrido todos pero no vamos organizando ruedas de prensa para para para anunciarlo no fíjate que el anuncio se prolongó toda la tarde durante casi diez minutos en su discurso los que parecía que de un momento a otro iba a dar paso a la publicidad antes de decir si si iba a uno que hizo Feijóo utilizó un suspense que que llevamos años creando los medios de comunicación un suspense sobre sus aspiraciones a suceder a Rajoy Perú suspense que él siempre rechazó diciendo que su compromiso era con Galicia y con los gallegos así que lo que ayer hizo público fijó fue que estuvo pensando sólo unos días presidir el Partido Popular y que no le merece la pena tú crees

Voz 1916 20:40 que ese mensaje caladas puesto fíjate

Voz 1389 20:42 el máximo favorito a presidir el primer partido de la derecha española que es el mismo partido que hace tres semanas estaba gobernando España llevaba haciéndolo siete años renuncia a dirigirlo yo creo que dice bastante más de ese partido que de que de Núñez Feijóo porque a corto y medio plazo el Partido Popular es un regalo envenenado para cualquiera Se trata casi más de gestionar un calendario judicial que un calendario político de recomponer además una credibilidad muy muy deteriorada es muy difícil hacer todo eso también ganar elecciones es casi incompatible fíjate el partido se ha dejado pudrir porque ganaba elecciones pro ganaba elecciones porque la derecha de este país votan de esa un garbanzo un partido de izquierdas y en cuanto ciudadanos tuvo las fuerzas suficientes a cabo el juego sí que me sorprende una cosa algo que destacó ayer nuestro colega José Preciado Feijóo dijo que la había dado muchas vueltas a la decisión muchísimas vueltas y anunció que se quedaba para no fallarle a los gallegos y a él mismo así que estuvo dándole muchísimas vueltas a la posibilidad de fallarle a todo el mundo incluido el así que antes engañaban o a lo que sea vamos así lo dicen las encuestas así lo dice las selecciones fíjate lo que ha pasado los últimos siete años se piensa votar

Voz 1916 21:47 hasta mañana un beso chao sobre las ocho vendidos las siete vendidos en Canarias

Voz 23 24:55 es que es capaz de comer da igual yo me tiro a la piscina que ellas son dos horas que no que Luis pero

Voz 7 25:03 dos mil euros de ahorro el seminuevos sea

Voz 1704 25:05 la ocasión perfecta para tirarte a la piscina y comprarte un Das Welt Auto Seat este verano del quince al treinta de junio entrega inmediata ofertas Volkswagen Finance consulta condiciones antes Welt Auto punto es

Voz 24 25:18 verdad que a un negocio hay que dedicarle mucho tiempo tanto que no viene mal una ayuda por eso Vodafone One Profesional te ofrece soluciones para hacer crecer tu negocio común asesoramiento especializado y un soporte informático todos los días de la semana a cualquier hora ICO mano Un buen posición posicionamiento web para poder llegar a más gente Vodafone One Profesional tu Partner en la era digital te ayuda hacer crecer más tu negocio si quieres más información apunta quince noventa y uno

Voz 5 25:46 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1916 25:50 fue de España un país de gran tamaño y además frontera sur de Europa torcer el brazo a la ola de xenofobia que recorre Europa puede Sánchez inclinar la balanza en la batalla europea anoche le preguntaron

Voz 1722 26:01 lo que tenemos que hacer es gestionar bien los flujos migratorios dar una respuesta europea también a esta realidad que que que afecta a un país fronterizo como es España no más más allá de un efecto llamada lo que hay es una llamada a las urnas

Voz 1389 26:14 la variedad del conjunto de la Unión Europea veremos

Voz 1916 26:16 España va a ser dura muy dura es ya a Merkel sus socios bávaros le han dado un ultimátum dejarán caer al gobierno si en quince días no se consensuó una política migratoria que reduzca la entrada de refugiados ayer lo dijimos la llegada de inmigrantes ha caído ya un setenta por ciento en el último año pero qué pasa en la realidad tampoco parece importarle al vicepresidente italiano al ultras Salvini que ahora que no recoge náufragos en el mar Se dedica cargar contra los gitanos como están las cosas a Rafa Panadero a diecinueve de junio buenos días buenos días

Voz 1775 26:46 pues hay muchísima actividad Pepa porque mientras Salvini echa más leña al fuego con esa idea de un censo para expulsar gitanos casi toda Europa se mueve para intentar apagar el incendio empezando por Merkel que anoche recibió en Berlín al primer ministro italiano Conte y quizá presionada el lío que tienen casas el avión bastante dispuesta a ceder le dijo que está de acuerdo en que las solicitudes de asilo se procese en fuera en el norte de África o que se refuerce el control de fronteras además ofreció la solidaridad de Alemania contra el desempleo juvenil en Europa lo que puede sonar a música celestial para el nuevo Gobierno italiano que ha prometido una renta básica universal de setecientos ochenta euros que nadie sabe de dónde pueden salir la agenda de la canciller

Voz 1389 27:22 en hoy incluye al presidente de la Comisión a Juncker

Voz 1775 27:25 y al de Francia Macron que sabor reciben París a Pedro Sánchez quién a su vez se ve esta noche en Madrid con el presidente del Consejo tus que mañana va a Roma para verse con Conte

Voz 1389 27:34 todas estas reuniones con la política migratoria como asuntos

Voz 1775 27:37 central Icon salvar a Merkel como objetivo añadido la semana pasada Pepa Nos decía Borrell que lo detraer el Aquarius iba a provocar olas en Europa y que podía ser como un electro shock para que la Unión reaccionara viendo lo que está pasando eso directos OC está ya conseguido falta por ver esa reacción final la respuesta en la cumbre europea del día veintiocho

Voz 1916 27:54 hasta luego Rafa hasta luego buenos días la buena noticia la trae esa encuesta que contábamos en la portada de Oxfam Intermón hecha pública esta noche y que dice mucho y bien de los españoles Carolina Gómez

Voz 25 28:05 puestos de cada tres españoles son partidarios de ayuda urgentemente a los refugiados porque están en peligro extremo además el sesenta y cinco por ciento de los encuestados está a favor

Voz 1916 28:13 de reformar el sistema y la ley de asilo para evitarla

Voz 25 28:16 muerte de los migrantes en el mar Mediterráneo dice también el estudio que el ochenta por ciento de los ciudadanos está preocupado por el crecimiento del racismo y la xenofobia en el continente

Voz 1916 28:25 eso que en la encuesta se hizo antes de que estallara la crisis del Aquarius son las ocho y veintiocho las siete y veintiocho en Canarias

Voz 3 28:34 esto

Voz 1727 28:41 los Reyes sigue en Estados Unidos y esta tarde es la gran cita Seven con Donald Trump en la Casa Blanca ICO la guerra comercial que afecta a intereses españoles de fondo

Voz 0858 28:51 trampa impuesto aranceles al aluminio y al acero y también a la aceituna negra importada desde España Yosano

Voz 1389 28:57 ya se va a ser uno de los temas que centren esa

Voz 0858 28:59 la reunión ayer en Texas Felipe VI habló sobre la contribución de los hispanos a la cultura estadounidense

Voz 26 29:05 confiamos en que los Estados Unidos como segunda nación hispanohablantes del mundo de quizá no a mucho tardar la primera sabrán cuidar enriquecer este caudal histórico

Voz 0858 29:17 Illa hay reacciones aquí en España al anuncio del Gobierno de quitar el peaje a las autopistas cuando acabe su concesión las empresas que gestionan las carreteras creen que el coste será bastante más alto de lo que prevé Fomento mientras las os decía las asociaciones de consumidores están dicen satisfechas Eladio Meizoso

Voz 0527 29:34 eso buenos días la patronal de las concesionarias Seopan calcula un coste para las arcas públicas mucho mayor que los treinta millones de euros anuales que le atribuye el Ministerio sólo en la AP uno Burgos Álava serían XXIX seis de mantenimiento veintitrés de impuestos que se dejarían de ingresar por los peajes dice eleva el coste por las tres autopistas a cuatrocientos cincuenta millones de euros incluidos trescientos millones para un tercer carril en la de Burgos por el aumento de tráfico

Voz 1389 30:00 de camiones sobretodo los usuarios

Voz 0527 30:02 en cambio se felicitan Rubén Sánchez de la organización de consumidores Facua

Voz 1853 30:05 Nos parece positivo pero es la única medida aceptable que podía tomarse dejar de cobrar peaje a los ciudadanos porque no tienen ningún sentido porque debe ser el conjunto de la ciudadanía a la que tenga que pagar vía impuestos sostenimiento desde lo público está autopistas

Voz 27 30:23 las patronales del transporte dulce día de CTM Un sector con una Fiscalía altísima luego o cualquier medida que vaya encaminada a reducir aunque sea parcialmente te a gran fiscalidad por nos parece algo que es positivo para todos

Voz 1506 30:41 Juan José Gil de Fenadismer es una mejora tanto es el punto de vista de descongestión de las carreteras nacionales como el punto de vista de seguridad vial en ningún caso eso va a contribuir a una mayor carga de vehículos sobre las autopistas de peaje que en muchos casos por cierto están infrautilizadas en la actualidad

Voz 0527 30:58 todos son contrarios a que las autopistas quebradas vuelvan a manos privadas los camareros reclaman su gratuidad Facua aceptaría que el Estado cobre los peajes durante el periodo inicial de concesión

Voz 3 31:11 tiene un minuto para que para contarte que puedes cumplir tus ilusiones consagraron presta mataron si estrenar estreno ahora ya hasta el treinta y uno de agosto toda la innovación de Caixabank para cumplir tus ilusiones allí ya ahora más información en Caixa Bank punto eh

Voz 0098 31:45 nos estamos encontrando con un batiburrillo de de decretos que cada comunidad autónoma está aprobando como puede en función de sus peculiaridades Si es verdad que nos han pedido que ordene hemos que al menos desde el Ministerio bueno pues establezca unas reglas de juego para a partir de ahí luego cada comunidad autónoma pues determine hasta dónde llega

Voz 1916 32:08 se va a reunir con ellas con las comunidades autónomas para tratar de poner orden aunque las medidas en realidad las han tomado los ayuntamientos iniciamos recorrido y empezamos en Palma porque el gobierno municipal ha tomado la medida más drástica de todas prohibir el alquiler de los pisos a turistas Juan Antonio

Voz 1157 32:25 el día que tal vez día así lo pidieron los vecinos la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma el pleno le ha dado luz verde ahora el Ayuntamiento ha presentado su propuesta de regulación que pasa por prohibir esta actividad en todos los pisos de la ciudad

Voz 1916 32:38 el resto de municipios aquí en Baleares han sido los gobiernos

Voz 1157 32:40 lo Ares los de cada país de los que han hecho una regulación diferente para cada pueblo para cada ciudad según sus características menor que Mallorca ya tienen su propuesta Formentera también ha presentado la suya hay en Ibiza sigue sin haber acuerdo entre el equipo de gobierno los propietarios que no cumplan con la normativa autonómica se enfrentan aquí en Baleares a multas de hasta cuarenta mil euros se han puesto ya multas de cuatrocientos mil euros a plataformas comercializadoras por no cumplir esa norma por ejemplo Airbnb Home Away o tripa

Voz 1916 33:04 aquí en Catalunya después de muchos tiras y afloja con el Ayuntamiento de Barcelona hervía se comprometió a finales de mayo que las administraciones puedan acceder a los datos de sus usuarios para poder seguir así a los pisos sin licencia Radio

Voz 1727 33:18 es una Frederic Vincent bon día día en Barcelona

Voz 0706 33:20 no hay más de nueve mil pisos turísticos con licencia pero el ayuntamiento calcula que hay cinco mil más sin por tanto ilegal

Voz 1389 33:26 algunos anunciaban Airbnb pero la plataforma

Voz 0706 33:29 alcanzado este acuerdo que decías con el Ayuntamiento para detectarlos Airbnb por cierto la aceptó después de que el consistorio le impusiera una multa de seiscientos mil euros después de estos retiraron cuatro mil anuncios de pisos sin licencia en Barcelona además el número total de pisos turísticos no puede crecer es decir sólo se puede abrir uno nuevo si otro cierra antes tienen que estar sido siguen edificios sólo con pisos turísticos no se pueden por tanto mezclar convencido

Voz 1916 33:51 los terminamos en Málaga donde los vecinos piden medidas que frenen la presión de esos pisos turísticos que siguen aumentando en la ciudad Ana Tere Vázquez buenos días hola buenos días vecinos de alcance histórico que intervenían hace en el último pleno de la capital malagueña

Voz 28 34:04 abrí la ventana dentro de nuestra propia casa tenemos hordas de turistas que ustedes están llevando modelo de de calidad que vienen a despedida de soltero de fiesta con otro horario borracho y sin ningún respeto a ninguna norma básica también quiero recordar que no están echando el centro

Voz 1916 34:20 la provincia de Málaga tiene registrados dieciocho mil pisos turísticos la mitad de los inscritos en Andalucía desde el dos

Voz 1389 34:25 ayuntamientos anima a los vecinos a que denuncie

Voz 1916 34:28 que se ofertan ilegalmente gracias compañeros José Luis Zoreda ex vicepresidente de la patronal turística Exceltur muy buenos días llevan años denunciando ustedes el problema de los alquileres turísticos imagino que han recibido como una buena noticia las palabras de la ministra

Voz 1775 34:44 sin duda es una de las primeras sugerencias Gil hicimos el Gobierno ante la pasividad con la cual se ha afrontado un gravísimo problema aquí es de orden social en toda España

Voz 1916 34:53 que debería incluir una norma estatal que afecta a municipios muy diferentes

Voz 1775 34:58 en primer lugar esto o lo que afecta es a la convivencia ciudadana es decir creo que la introducción que han hecho sus compañeros en el programa ponen de manifiesto la creciente rechazo social que está generando ya por extensión unas actividades asociadas a turísticas en definitiva una cierta turismo fobia por lo tanto de la primera análisis para tomar medidas y no podemos seguir creciendo o cambiando o alterando el modelo turístico español lugares éxito con planteamientos como los que ofrecen este tipo de viviendas turísticas sin ningún tipo de regulación la externalización de los problemas dentro de alquileres banalización de los barrios su prisión de las tiendas de conveniencia souvenir en definir diva están desvirtuando todo lo que era el atractivo turístico a la parque rechazando por parte de los vecinos las bondades del turismo esto nos preocupa extraordinariamente porque a veces se quiere simplificar con que esto es de alguna manera cuatro arrebatos de hoteleros que no quieren competencia desleal o de alguna manera no se pretende o no se busca extender los beneficios del turismo al resto de la sociedad oiga el problema no está aquí en esto el problema está en que en los últimos apenas siete años la planta de los alojamientos reglados en toda España desde la más modesta de las pensiones al hotel de siete estrellas no ha crecido prácticamente en estos siete años en las veintidós principales ciudades españolas de cero estamos en cuatrocientas setenta y cinco mil plazas de viviendas turísticas la mayoría legales esto es lo que tenemos que poner coto y ha habido una falta de valentía política a nivel I del Gobierno central después de los gobiernos autonómicos que al final quién ha tenido que reaccionar tarde y en algunos momentos drásticamente los ayuntamientos que son los que sufren en primera persona ese problema

Voz 1916 36:47 los que vive en cuerpo a cuerpo con los ciudadanos y las ventajas y los inconvenientes de un desarrollo turístico de esta manera José Luis Zoreda tiene que alguna reunión prevista con el Gobierno próximamente

Voz 1775 36:58 esperamos poderle plantear esto y muchos otros aspectos puesto que el turismo español si bien es cierto que este año va a tener un buen ejercicio no está exento de retos ir desde luego entre los primeros retos que le vamos a plantear al Gobierno está el cómo resolver de una vez por todas este digamos descontrolado crecimiento de las viviendas turísticas que no solamente hay que tratarlo a nivel español sino que también hay que tratarlo muy seriamente en Bruselas donde los buenísimos con los cuales se ha construido un relato que la economía digital es lo que viene que esto es el futuro no pueden contra ponerse a digamos la impunidad con la que hasta ahora se han favorecido estas plataformas que hacen posible

Voz 1916 37:36 el señor da gracias

Voz 1727 37:38 buen día buenos días y ahora les contamos el resultado de una investigación

Voz 1916 37:47 identifica sobre cómo repercute en la salud vivir en pareja o vivir en soledad los oyentes de la SER han ido regalando nos reflexiones durante toda la mañana yo estoy eso

Voz 29 38:00 la verdad es que no me siento sola la ventaja pues que organizó un mi tiempo como quiero sin tener que consensuar con nadie será perjudicial para la salud pero la verdad es que yo estoy muy a gusto

Voz 30 38:11 dime sepa de hace cuatro años tiene costó muchísimo volver a vivir sola y ahora me gusta me gusta mucho porque encontró la serenidad una paz en mi casa quedó en cuanto a ningún sitio pero eso es malo porque alguien que ver sólo mucho tiempo se vuelve insoportable Juan los demás

Voz 31 38:28 esta intervención ha dicho que las personas solo no volvemos carezca de eso nada yo soy súper cariñosa super sociable ventajas todas la primera es que si no sabes vivir solo no sabes vivir en compañía de

Voz 5 38:38 además muchísimo la personalidad y el carácter

Voz 31 38:41 autonomía la independencia la toma de decisiones luego es una maravilla disponer del tiempo de leer

Voz 1727 38:48 bueno no siempre son elecciones personales sean a veces viene

Voz 1916 38:52 el determinado por las circunstancias de la vida pues prepárense prepárense para lo que cuenta Javier Gregory la vida en pareja ahorra un cuarenta por ciento la posibilidad de morir de un ataque al corazón

Voz 1389 39:04 las personas solteras divorciadas y viudas tienen un cuarenta y dos por ciento más de riesgo de padecer una enfermedad cardiaca además un cincuenta y cinco por ciento más de posibilidades de sufrir un accidente cerebral estas la advertencia del mayor estudio científico realizado hasta hoy en este campo y que analiza la evolución de dos millones de personas durante cincuenta años en todo el mundo además según esta investigación realizada por la Universidad de Kiel en el Reino Unido las personas que no tienen pareja estable tienen también un cuarenta por ciento más de posibilidades de morir después de padecer un ataque de corazón que los casados o las parejas de hecho y por que los que viven en pareja disfrutan de una mejor salud por los responsables de este macro estudio aseguran que hay varios factores de protección como un mejor seguimiento de la medicación una mayor seguridad financiera

Voz 1775 39:52 en mejores redes de amistad para superarlo

Voz 1389 39:55 los obstáculos de la vida

Voz 1916 39:57 Sara Berbel es doctora en Psicología Social muy buenos días

Voz 1506 40:01 hola buenos días en España según el INE licitó

Voz 1916 40:04 el Nacional de Estadística los hogares unipersonales con una sola persona suponen el veinticinco por ciento del total aumentaron el año pasado un uno por ciento pero como acabamos de escuchar a nuestros oyentes es importante diferenciar entre estar solo y vivir solo no

Voz 1506 40:19 exacto está la primera diferencia porque una cosa es vivir solo y otras muy muy diferente es estar solo os sentirse solo en este caso realmente es grave para las personas que lo viven porque es muy serio pero es que además hay lugares donde está empezando a considerar una epidemia de de la de la sociedad moderna de hecho por ejemplo de Reino Unido se ha creado una Secretaría de Estado para la soledad

Voz 1916 40:42 porque es el gran enemigo del bienestar como esta

Voz 1506 40:45 hemos viendo cómo combatir

Voz 1916 40:47 en estos casos en los que no es una opción personal y uno se siente acompañado aunque esté sólo el riesgo del que habla ese estudio porque es un riesgo para la salud muy serio

Voz 1506 40:56 muy serio desde luego la familia y la amistad son el mejor antídoto contra la soledad eso sin duda si no es posible todo lo que tenga que ver con interacción social y comunitaria es fundamental por qué pues porque la conversación estimula todo el tema cognitivo que es fundamental y además hace el ánimo porque caer en depresión ansiedad es de las cosas que más ocurren cuando se está en soledad el contacto físico las caricias los abrazos para eso es necesario que tengamos interacción comunitaria a recibir convivencia después porque cuando vivimos con otros con otras personas hay una organización de pautas y normas que cuando se está solo con frecuencia se produce una desestructuración del del tiempo cotidiano por tanto intentar mantener la actividad social hasta todo lo que se pueda sea participando

Voz 33 41:48 en en en actividades de ocio

Voz 1506 41:50 la cultura educación estudio deportes programas de voluntariado ir si no hay otro remedio también las redes sociales aunque no tengan el contacto físico caricias abrazos que son tan necesarios pero sí que pueden proporcionarnos un lazo de contacto con el mundo

Voz 1916 42:08 Sara Berbel que bien lo cuenta gracias buenos días

Voz 1506 42:11 gracias a vosotros adiós

Voz 1727 46:05 son las ocho y cuarenta y seis las siete y cuarenta y seis en Canarias el teatro y las artes escénicas mostraron anoche su cara más combativa durante la gala de entrega de los Premios Max

Voz 1591 46:15 que se celebró en Sevilla hay que dejó momentos como éste nos han pedido varias veces que seamos breves así que voy a pasar directamente a las injurias a la Corona

Voz 38 46:25 no es una broma es una broma

Voz 1591 46:27 habrá mar no es una broma es libertad de expresión que es una cosa que no los tendría que dar miedo hacer encima de un escenario

Voz 7 46:33 ese Joanne Yago que recogía el premio al Mejor Espectáculo Revelación

Voz 1916 46:37 por Fher Fray hubo críticas a la Ley Mordaza reivindicación de la cultura hay deberes muchos deberes al nuevo ministro a José Guirao que estuvo en la gala sí estuvo en la gala al contrario que su antecesor Méndez de Vigo también estuvo Javier Torres buenos días

Voz 1389 46:51 las Pepa vamos con los premios mirar el coreógrafo Daniel Abreu fue el gran triunfador tres premios de tres con un espectáculo en la desnudez en la que dos personas buscan estrechar lazos es un trabajo de danza contemporánea arte escénico porque como decía otro ganador Borja Ortiz de Vondra mejor autoría teatral el humilde oficio del Teatro de la Danza sirve para hacer preguntas importantes o lo que es lo mismo el teatro la danza el circo la música cuentan historias que nos importan nuestras vidas por ejemplo su obra los Borja habla de la incapacidad de convivir con quienes piensan diferente ya hablan otra lengua tras por ejemplo una larga historia de incomunicación en Euskadi

Voz 1591 47:30 los perdonar ahora mirarnos porcina los ojos Orain

Voz 1389 47:37 está hubo tiempo como decías para las reivindicaciones que se consideren autores a los escenógrafos diseñadores de vestuario y escenografía que se paralice la función la fusión de del Real con la zarzuela que se apruebe ya el estatuto de artista Elisa Sanz Mejor diseño de espacio escénico por entre otras cosas el impresionante bosque de Bodas de sangre