Hoy por Hoy (19/06/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Pedro Sánchez se somete hoy a su primera sesión de control al Gobierno va sede en el Senado por la tarde y los grupos han registrado diecinueve preguntas para el nuevo Ejecutivo Javier Alonso

Voz 0858 00:23 el presidente tendrá que responder al PP si su precariedad parlamentaria le permite dar estabilidad a España otra del grupo vasco sobre migración y una más sobre su agenda para las Islas Canarias T en Estados Unidos a las ocho de la tarde Donald Trump recibe por primera vez a los reyes en la Casa Blanca sobre la mesa la guerra comercial o la política migratoria el presidente de Estados Unidos ha defendido las últimas horas una de sus medidas más controvertidas la separación de familias el ingreso de menores en centros de detención corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 00:50 buenos días el presidente Donald Trump ha defendido su política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal ante el aluvión de críticas de redes

Voz 1727 00:58 pública no si demócratas y de otros aliados tradicional

Voz 1510 01:01 desde la Casa Blanca uno más

Voz 1 01:03 Di Maio IMS que Estados Unidos no va a ser el campo da grandes innovaciones dentro de refugiados dice verán que no va a dejar saqueada este país recelo como está ocurriendo en el rol de sus no mi hija

Voz 1510 01:17 trampa acusa a los demócratas de bloquear la reforma migratoria en el Congreso una reforma que están negociando los dos partidos y que en ningún caso contempla la separación de familias que está dando lugar a situaciones como esta

Voz 2 01:29 la niños centroamericanos en centros de detención

Voz 3 01:34 ella

Voz 1510 01:38 separados de sus padres tras haber cruzado la frontera de manera ilegal el audio publicado por Proa pública fue grabado la semana pasada en uno de estos centros en dos meses la Administración Trump ha separado a dos mil trescientos niños de sus padres más de cien tienen menos de cuatro años y esperan solos encerrados en centros de detención a que un juez decida qué hacer con ellos si permite su estancia en Estados Unidos aussie deportarlos

Voz 2 02:04 a sus países de origen

Voz 0858 02:09 Yves de Francia una regañina presidencial está dando la vuelta al mundo empezó en este momento cuando a un adolescente como han podido escuchar saludó Emmanuel Macron llamándole

Voz 4 02:22 bueno

Voz 0858 02:26 a mí me llamas señor presidente de la República os señora secas lo dijo Macron que le recordó al adolescente que estaba en un acto oficial y que debía guardar el debido respeto a la jefatura del Estado

Voz 5 03:27 añade martes con esta energía en Hoy por hoy con Joaquín Estefanía adjunto a la dirección del país buenos días las buenos días en Radio Sevilla hoy Henri Giuliana director adjunto de La Vanguardia buenos días Enric muy buenos tiros y también aquí a mi lado en Radio Madrid Carmen Remírez de gas Nuestra periodista buenos días buenas días Pepa Carmen porque ellos daba Núñez Feijóo ayer

Voz 1727 03:47 es lo que te agradezco que a las esta pregunta que me pones en un compromiso

Voz 6 03:51 eso ayer me dediqué a hacer esta misma pregunta por la noche a algunos populares y alguno muy próximo a él no me la supieron responder en realidad me dirá un evasivas bueno me dijeron aquello de la emoción etcétera etcétera cosas banalidades esas generalidades mi opinión en mi opinión es que tenía un agobio personal enorme que explotó en ese momento en fue un acto mal medido

Voz 1727 04:19 eh

Voz 6 04:20 y de decisión seguramente estaba tomada desde hacía ya días pero eso fue lo que precipitó a mí no me sorprendió demasiado precisamente por eso porque ya sabíamos que Cospedal iba a presentarse lo que iba a convocar la junta directiva ya sabíamos que se había presentado Pablo Casado todo indicaba que Feijóo había decidido de dar un paso atrás pero eso a él le suponía problema porque

Voz 1727 04:42 quería presentarse como candidato único

Voz 6 04:44 no no no no no no el IVA el iba a un proceso abierto como dicen los estatutos un proceso semiabierto de primarias de candidatos militancia primero de compromisarios después no era ese el problema en absoluto era un problema de carácter personal en mi opinión y él era el candidato Fabio torito había estado muy presionado pero muy presionado por el partido por los buen con pues la mayoría de los dirigentes del partido que le habían estado telefoneado como antes telefonea

Voz 7 05:15 a Fraga sálvanos sálvanos su a Rajoy sálvanos sálvanos

Voz 6 05:18 era el el el hombre deseado porque era el único tapón frente a una guerra que se avecinaba así él no presentaba entonces Severino se ha visto muy presionado y además ha luchado contra su propio instinto su instinto era ser presidente de Gobierno su ambición verdadera era ser presidente del Gobierno pero qué ha pasado pues que le ha venido en en un momento personalmente malo yo no lo reduzca solamente a la cuestión de de de la familia curiosamente yo no sé si si sabes esto es una cosa muy sabida en el partido que que eh Fraga siempre les tuvo exigiendo a Feijóo que se casara o sea que hasta que usted no se case no puede ser nada en política ir resulta que este hombre se ha casado tarde digamos de un niño cuando ya uno es bastante mayor idea mucha más importancia al seguimiento de

Voz 1727 06:12 tú crees que esa es la razón no no digo que esa es la

Voz 6 06:15 esa ese es el contexto pero no creo que sea esa la razón creo que eso ha pesado enormemente el hecho de que de que no se haya visto acompañado por las circunstancias el hecho de que su familia está muy arraigada en Galicia iba a tener difícil encaje en Madrid no sólo eso sino porque las circunstancias no le favorecían porque él se enfrentaba a una lucha a una lucha por la recuperación del poder que estaba muy en el aire a él él se hacía mayor en estas

Voz 1727 06:42 la operación de poder él tenía que esperar dos

Voz 6 06:44 daños fuera del Congreso lo de estar en el Senado era una una ridiculez en política no tiene ningún sentido estar en en en en esto irá y entonces estar dos años esperando para luego posiblemente perder las elecciones ayer se vio muy claramente entre la imagen de de del presidente del Gobierno del presidente del Gobierno y el llanto de de Feijóo de cómo ha cambiado absolutamente el ciclo de que el PP va a tener que pasar por otro desierto hasta llegar al poder eso a él le le le hacía muy muy costoso no digo que no hubiera otras circunstancias que no conocemos y que en algún momento podremos conocer pero solamente esas dos el cálculo político y las circunstancias personales han obrado bastante luego a eso lo puedes añadir que el oeste convencido de que hace falta una verdadera renovación pero eso me parece ya muy muy complicado

Voz 1727 07:33 en lo político es evidente se pone al frente de un partido que como decía Jabois a las ocho de la mañana de más un calendario judicial que un calendario político en una expectativa de división de la derecha y que por lo tanto mayorías absolutas que es como a gobernar todo el PP no parece que vayan a tener y en la última legislatura ha sido para ellos lo que ya se ha contado mil veces y bueno con la renovación evidente que hay en el resto de partidos el cálculo político tiene una es una explicación clara no se viene para no sé para no triunfar

Voz 5 08:02 no me lo creo no me inclino

Voz 0958 08:05 mucho más por esto que por factores personales que desconozco no yo creo que los los sollozos sólo si pido a los sentidos porque no fueron tampoco no de de de Núñez Feijóo ayer están el entorno en mi opinión dio un discurso pastosa denso in entendible que lo lo en francamente ayer no les alguien no era no era su día le pasó lo que a Sabina el otro día no que estoy haciendo un mal un mal concierto no entré entonces yo vi yo por casualidad vi su intervención en

Voz 1727 08:38 el decreto no me pareció un discurso

Voz 0958 08:41 dado como los que suele hacer otros que que le conocido no supongo que es porque claro después de años en tanto las expectativas de que era el sucesor natural de Mariano Rajoy no dar el paso adelante pues es una contradicción en los términos muy importantes yo creo que eso se manifestó insisto no solamente en esos momentos emocionales sino en el conjunto del del del disco

Voz 1727 09:05 Kurt dio muchas vueltas en torno a su compromiso son ya no sabía si entiende asimismo el no ser reconocía asimismo una cosa decía el cuerpo y otra y otra la boca Enrique tú cómo lo vistes

Voz 0568 09:20 bueno yo creo que además de las razones que es que será aportado que ha señalado Carmen y su que con toda seguridad a todos ellos lo resolviese son muy ciertas si pesan creo que hay otro factor que es el temor a enfrentarse a la máquina de triturar carne que es la política de Madrid fijó hoy cualquier otro presidente de Galicia sobre todo el Partido Popular una vez asentada y firme mayoría política en Galicia el clima político en Galicia para el gobernante es una cierta tranquilidad no quiero decir que no haya atenciones que no haya problemas que no haya contradicciones que no haya discusiones e incluso fuertes no en el Parlamento de Galicia en Santiago bueno pero el marco es el que gobierna lo controla en estos momentos un marco político español con la nueva situación que se ha generado después de la moción de censura es un marco muy abierto Marco muy abierto muy abierto a tensiones de todo tipo las que se ven las que no se ven negro que Feijóo ha pesado por enfrentarse a verse engullido

Voz 1727 10:42 por la máquina de triturar pero te apuntas Andrea la tesis sobre el miedo a informes del FMI alentados por Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 8 10:51 bueno puede que lo digo porque es lo que hago lo que sea estar dando

Voz 0568 10:56 la máquina de triturar carne que la hemos visto en acción en los últimos meses hemos visto salir disparada por la ventana una presidenta de la Comunidad de Madrid la hemos visto volando emulando un vuelo de la NASA casi

Voz 1727 11:10 no de la noche al día

Voz 0568 11:13 se resistía de emitir abrió la ventana Saleh volando por cierto ya no sólo ha visto más cuando me refiero a la máquina de triturar canje me refiero a eso por ello no hay que podría tener algo que ocultar retratar a la máquina de triturar carne era un escenario político muy abierto muy abierto abierto porque es de de recompra posición Salade la moción de censura lo que hace es abrirlo todo y hacen acelerar lo que ya estaba en marcha que es la recomposición de los espacios políticos qué se puede hacer una dirección o en otra en estos momentos está absolutamente abierto en una de esas elecciones que ayer Sánchez dijo que se celebrarán en dos mil veinte etc etc pues ahí puede haber una mayoría de centroderecha para entendernos PP Ciudadanos veremos en qué proporciones esos dos partidos eh suman y que suman exactamente es es decir si alcanzaba la mayoría o no la alcanza ni pero por el contrario se sigue sigue habiendo una mayoría como la que ha llevado a a Pedro Sánchez a la Moncloa pero también habrá que ver en qué proporciones por lo tanto la es muy abierta la lucha a su vez de ambiciones de legítimas ambiciones porque el que quiera el líder del PP ha de ser una persona con ambición con ambición pero con ambición porque se enfrenta una lucha seria no es es decir éste es el cuadro este cuadro la la experiencia la experiencia de estos últimos meses nos dice que pasan cosas no no no no es una fabulación es la experiencia empírica pasan cosas hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid saliendo hubo eh en pleno vuelo desde valentía

Voz 0958 13:03 pero eso Enrique impediría a cualquiera practicamente

Voz 0568 13:07 es decir presentarse a estas elecciones primarias en el en el en el partido

Voz 0958 13:12 popular yo creo que más allá de las especulaciones que podamos hacer que no ha puesto que no sabemos cuál aseguró con rotundidad cuáles han sido los los los motivos por los cuales ha dado este no ha dado este paso el hecho fundamental hoy es que no hay candidato de consenso en el Partido Popular de para la elección de su próximo líder no eh y por consiguiente es decir que estamos en un panorama nuevo muy muy raro muy anómalo en este en ese partido puesto que siempre ha funcionado el dedazo o y ahora se pretendía pasar de de del brazo al consenso no

Voz 1727 13:50 de nuevo en ese partido a lo que se voy al Partido Popular es algo que se enfrentan todos los partos

Voz 0958 13:55 eso es en Primaria y ahora tenemos un mes por delante primero tenemos una primera fecha que es el día de hoy no este hoy es cuando vamos esa voy Cospedal

Voz 9 14:03 hoy amor oiga amigo mañana a cada sección

Voz 1727 14:08 Cospedal reúne a su ejecutiva en Castilla La Mancha se supone que para anunciar sus intenciones

Voz 0958 14:11 Se supone tampoco lo hacemos todos

Voz 1727 14:14 es una cualquiera

Voz 0958 14:17 pero bueno es verdad que se abre un panorama en el congreso extraordinario me parece que es a finales del mes que viene del mes que viene de un mes ahora donde el Partido Popular se va a enfrentar a una cultura que no es la suya y que vamos a ver cómo resuelve ese es el elemento en mi opinión fundamental de lo que sucedió ayer con Núñez Feijóo no

Voz 7 14:35 nos vamos a la Bolsa de Gómez como abre pues todos los valores del Ibex treinta y cinco en rojo cae sobre todo Indra un cinco por ciento y eso hace que heridos retroceda un uno con cuatro a esta hora hasta los nueve mil seiscientos puntos Rosa

Voz 1727 14:48 Márquez buenos días hola qué tal muy buenos

Voz 10 14:51 hasta todos estamos en pleno Mundial sorpresas goles fantásticos

Voz 1727 14:55 sobre todo emoción mucha emoción

Voz 10 14:57 muchas esperanzas en nuestra selección quiere sentir los colores a lo grande quieres ver los partidos con

Voz 1727 15:03 máxima calidad para no perderte ni una jugada

Voz 10 15:06 te los como nunca con los tecnoprecios del Corte Inglés te propongo tienes un televisor de última generación el eje Let de sesenta y cinco pulgadas for sólo novecientos noventa y nueve euros es es como si los goles los metiera esto Icon las ventajas de los tecnoprecios disfruta este envío gratis y financiación hasta en doce meses además los tecnoprecios llenan gratis tu nevera sí con tus cervecitas para ver el Mundial cositas para picar

Voz 1727 15:32 lo que quieras hasta el veintiocho

Voz 10 15:35 de junio si compras un frigorífico congelador en Hipercor o El Corte Inglés te regalan hasta ciento ochenta euros en alimentación con envío gratis retirada del aparato antiguo ir fácil financiación insite busca la fotografía tienes una cámara reflex Nikon de tres cuatrocientos con objetivo dieciocho cincuenta y cinco por sólo cuatrocientos cuarenta y nueve euros además Nickon te devuelve cincuenta euros consulta condiciones sólo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés pues espero luego

Voz 12 16:16 cinco linda con Hoy por hoy

Voz 13 16:19 Facebook

Voz 14 16:21 yo tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser

Voz 15 16:31 los sobre todo de tu equipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo de básquet favorito

Voz 13 16:37 horas todo de tu deporte favorito sólo tienes que sintonizar deportivo dándolos qué tal muy buenas tardes

Voz 16 16:45 qué mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad

Voz 13 16:49 viva SER Deportivos a las tres de la tarde y una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado de Ms

Voz 18 17:02 la televisión se ve pero también se puede con

Voz 1727 17:05 hemos de decirle a los oyentes que estaban los dos nunca

Voz 8 17:08 el estás sin exclusiones Carles Francino hemos contará algo bueno salud pues pues pues pues a nuestro otra era te momentito porque vive el nombre suprimiera Mariola siempre se abordaría la Mariola

Voz 13 17:32 de lunes a jueves en My Lol Malí Franco y la sexualidad ganarnos la vida moderna con David Broncano un gran aplauso para Ignacio creyera

Voz 19 17:46 o Mine lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 13 17:58 los profesionales de la Cadena SER nunca obtendrá la información mediante engaño disfraz o enmascaramiento

Voz 20 18:04 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 21 18:13 sí

Voz 22 18:17 ahí ahí están ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción en nuestros asientos

Voz 13 18:27 se celebra la llegada de la selección Opel lleva el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S A U esta fin de mes consulta condiciones en Opel punto es

Voz 20 18:44 yo en mi declaración de la renta no marco la X a favor de la Iglesia porque yo hago mi declaración la hace me asesor fiscal y a él le pido que marque la X porque juntos por un mundo mejor por tantos

Voz 5 19:03 cómo estás Páramo pues aquí estoy estupendamente cuidando mi pequeño negocio verdad que hay que dedicarle mucho tiempo tanto que no viene mal una ayuda por eso Vodafone

Voz 0221 19:12 tan profesional te ofrece soluciones para hacer crecer tu negocio como un asesoramiento especializado y soporte informático todos los días de la semana a cualquier hora y cómo no un buen posicionamiento web para poder llegar a más gente Vodafone One Profesional tu Partner en la era digital te ayuda hacer crecer más tu negocio quieres más información apunta Jamal quince noventa y uno

Voz 4 19:34 en la Cadena SER Hoy por hoy con respeto

Voz 1727 19:40 y con Henry Giuliana Joaquín Estefanía y Carmen Remírez de Ganuza ya tenemos detalles del viaje del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez a París este fin de semana lo anunció ayer en esa entrevista en Televisión Española será el sábado veintitrés de junio jornada de trabajo almuerzo de trabajo y rueda de prensa conjunta será la primera rueda prensas y no hay sorpresa de aquí a entonces de aquí al sábado del presidente del Gobierno mala cosa porque cuando no se dan ruedas de prensa para consumo interno luego se convierte en las ruedas de prensa con un mandatario al lado en preguntas y pregunta se pregunta sobre las cosas de casa eso que solía hacer Rajoy indicó hemos contemplado las surrealistas no parece que la política de comunicación de este gobierno vaya a parecerse la del Partido Popular así que veremos en qué queda la cosa de momento estas la primera rueda de prensa que se anuncia con el presidente Sánchez ir rueda de prensa conjunta con Macron tras esa jornada de trabajo en París este sábado dijo de él que era el comienzo de una gira de una gira por otras capitales europeas para tratar de ir negociando una política migratoria común en en todos los países de la Unión en un contexto de mucha tensión con ese tema vamos a ir a Europa vamos a ir a el riesgo real de que finalmente el proyecto fracase no por el euro como te vimos en el año dos mil nueve sino por este asunto anoche el presidente del Gobierno dio su primera entrevista fue en la tele pública

Voz 0568 21:04 a un una decisión con

Voz 1727 21:07 intenciones clarísimas es una práctica habitual de los mandatarios europeos poner es que además Televisión Española está el momento muy delicado y antes de nada antes de desgranar todos y cada uno de los titulares que dio el presidente que dio muchos querría saber vuestra vuestra impresión sobre el tono el gesto la forma de responder Joaquín

Voz 0958 21:27 sí ya lo hemos comentado aquí a micrófono cerrado a mí me pareció que el presidente está en estado de gracia no sabemos cuánto va a durar es decir pero ayer pues tuvo u yo creo que estuvo muy bien en una entrevista que tampoco fue especialmente dura es decir pero que sí fue muy concreta porque realmente ese hay una docena de temas que ahí salieron para seguir trabajando y seguir profundizando en ellos así que en ese sentido muy muy positiva

Voz 1727 21:53 impresión impresión general Enric correcto correcto y con concreciones

Voz 0568 22:00 interesante una de ellas por ejemplo sobre la la la duración de la legislatura dijo que las selecciones intentará apurar al máximo que pueda el final de la legislatura es decir esto quiere decir elecciones en junio de dos mil veinte o quizá aquí está en marzo es decir sólo con lo cual el una perspectiva veía empieza a dibujarse dentro de un año y a finales de mayo elecciones municipales autonómicas en trece comunidades posiblemente se que juntar también con las europeas que tocaría hacer en junio esa será una una una gran prueba política en la que este nuevo Gobierno se pondrá también a examen de alguna forma aunque sea a través del voto tal y regional después Oca unos meses elecciones generales previamente se habrán celebrado atención elecciones en Andalucía que si se cumple el calendario se agota la legislatura tendría que ser en marzo del año que viene es decir dos meses antes de las elecciones locales pero que escamas la posibilidad precisamente estoy El Sevilla X ese abra un poco de eso de que esas elecciones en Andalucía se celebren antes que a la antena un poco este es el calendario vi vi está bien tener un calendario a efectos de de la organización pues desde el debate público no esto me parece importante me he visto algunos comentarios de gente que está un poco airada contra eso es es decir incluso hay alguien que dice que esto va en contra de espíritu constitucional que si segaron una moción de censura el deber está en convocar elecciones inmediatamente esto no lo pone ningún artículo de la Constitución la moción de censura Si gana la legislatura sigue sigue su curso nadie está obligado a convocar elecciones inmediatamente después de ganar una moción no por lo tanto me parece que esto fue un para mí uno uno un dato muy importantes de ello quiere decir que Sánchez va a intentar aprobar unos Presupuestos para aprobar los Presupuestos tiene que efectuar una ardua negociación política primera estación podemos por eso se vivió el pasado jueves en Moncloa con Pablo Iglesias

Voz 1727 24:21 sí varias cosas Carmen de preguntado otro impresión general del presidente anoche antes de seguir con el detalle creo que la imagen fue muy buena fue muy preparada encapsulado absolutamente marketing instada Inés

Voz 6 24:35 por eso no me sorprendió que fuera tan buena bueno me sorprende porque fue especialmente buena sea realmente lo hizo muy bien pero yo no estoy de acuerdo con vosotros en que hiciera muchas concreciones yo lo que creo es que dio bastantes titulares pero fue fue bastante genérico muy poco yo he preguntado con lo cual por ejemplo no pudimos saber realmente de qué habló con Pablo Iglesias eh

Voz 0568 24:59 no sabemos por qué a los presupuestos

Voz 1727 25:05 bueno sí pues es que se trataba de que nosotros a él

Voz 0568 25:07 por eso ya pero es que él ya una larga cambió

Voz 6 25:10 ahora no sé si te acuerdas de la respuesta pero fue de una larga cambiada empezó a hablar del Parlamento y tal no no hablo de su conversación con Pablo Iglesias in no no hubo preguntas yo creo que la entrevista fue muy bien francamente pero yo eché en falta eso no se trata de que pueda o no es que tenga legitimidad o no para convocar elecciones el problema es que él dijo una cosa y otra por ejemplo dijo que que iba normalizar que echaba Rajoy para normalizar y luego ya convocaría elecciones no dijo fecha efectivamente de lo que no dijo al principio fue que fuera agotar la legislatura a mí no me sorprende yo he dicho aquí ya lo dije que creía que lo que lo intentaría pero es que no es eso lo que dijo es como lo de los imputados el tiene perfectamente derecho a nombrar a un ministro de Agricultura que esté imputado aunque sea un tema menor perfectamente derecho incluso si no fuera un tema menor sin embargo qué pasa aquí la había dicho otra cosa ahí es a donde voy creyó que lo que tiene que es al que someterse a una rueda de prensa no una cosa encapsulado como la que hizo ayer

Voz 1727 26:06 sobre la duración de la legislatura yo cuando les escuchaba al presidente decir esto

Voz 1722 26:11 todo a convocar las elecciones en el año dos mil veinte es decir acotar la legislatura creo que España tiene primero hizo la moción de censura luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones

Voz 1727 26:26 me acordé de Pablo Iglesias efectivamente Enric Juliana porque había dicho el presidente de la moción de censura consultaré con los grupos no hasta dónde puede llegar una legislatura en la que el partido en el Gobierno tiene una mayoría muy minoritaria muy muy minoritaria en el Congreso de los grupos conquistar reunido de momento es con el líder del grupo mayoritario que les sostiene que sepa que sepamos que sepamos sólo se ha reunido con Pablo Iglesias no sé si el compromiso sobre los presupuestos ha llegado muy lejos Enric no a mí así que hablar donde

Voz 0568 27:01 en buenos La Vanguardia publicamos es ir el sábado fue si el sábado por la tarde en la web informamos de esta reunión no hubo ningún sería milagroso entonces ya hubiese aquí no me has puesto puesto es una cosa

Voz 1727 27:18 se claro así que hablaron de unos presupuestos hablar

Voz 0568 27:21 de la posibilidad de establecer comisiones mixtas entre el Partido Socialista de Podemos para afrontar esa esa discusión atención que antes a los presupuestos hay que aprobar el techo de gasto que esto es un tema también bastante complicado sobre todo para un partido como Podemos pues defiende una una política una una visión distinta respecto a la política de austeridad europea pero sin embargo yo la impresión que tengo es que Podemos ha ido interiores cuando durante estas dos últimas semanas después de los vertiginosos acontecimientos a la política española que no puede poner la proa a un Gobierno que no existiría si Podemos no sé si me explico es decir tú no te puedes levantar en el Congreso de los Diputados después de que Pedro Sánchez gane la moción de censura a gritar Sí Se Puede ser quienes celebraron casi con mayor entusiasmo que algunos incluso que algunos diputados socialistas la victoria de Sánchez en la moción de censura al cabo de quince días como algunas declaraciones de Podemos habiendo dejado entrever estar muy enfadado muy enfadado con el Gobierno porque porque nos ha hecho un pacto en Podemos si si actúan con inteligencia que creo que lo harán y de optar por una línea constructiva lo cual no quiere decir que sea una línea de sumisión subordinación al Partido Socialista pero sí de apertura a la posibilidad de llegar a acuerdos quien ciento cincuenta diputados luego faltan veinte y además

Voz 0958 29:03 de lo que dijo Pedro Sánchez cuando le preguntaron sobre Podemos es que había habido coincidencias en la agenda social los temas que sacó ayer de agenda social fueron la reforma parcial de la reforma

Voz 0568 29:15 la moral

Voz 0958 29:16 dado que no tienen mayoría para suprimirla integramente incluso mencionó los temas que quería que quería poner encima de la mesa como la ultraactividad eh y la precarización etcétera de la segundo tema que menciono las pensiones las pensiones que da cuál es hizo dos dos digamos de dos subrayados uno el primero que dijo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y segundo pensiones con dignidad cómo se va a cómo se va a abordar en el tema de ingresos y en tercer lugar recordar que dijo estamos estudiando en estos momentos largura que tienen el Press los presupuestos que estamos teniendo para quitar el copago farmacéutico una vez que ya hemos autorizado la universalidad de la sanidad pública esos fondos los tres

Voz 1727 30:02 irán bajando de Alsa y dijo que iban a apoyar la ley contra la brecha salarial de género del pueblo

Voz 6 30:09 pues olvidéis de algo muy importante también dijo que iba a subir bueno que iba a crear nuevos impuestos para sostener las pensiones eso fue muy importante

Voz 9 30:15 no lo dijo con seguridad pero es verdad que dijo lo dejó puso en el aire eso ya lo había dicho en la oposición sí pero esto es importante que lo está diciendo ahora

Voz 0958 30:24 vamos a ver qué es lo que hace porque yo lo que recuerdo de la entrevista de noches que le preguntaron bueno en qué en que va a hacer usted porque el partido el Partido Popular ha hablado de un impuesto a las tecnológicas usted ha hablado de un puesto hacia de la banca dijo lo que tenemos que buscar es nuevos impuestos para esas sostenible

Voz 1727 30:40 pero bueno primer titular fue claramente planificaciones dijo claramente la Coral la pedirle pregunta que perdona fuera de la última la única

Voz 6 30:47 segunda a las empresas y entonces él

Voz 1727 30:50 dio a dar una larga cambiada en general ya hablaremos lo que no digan de los agentes sociales primer titular clarísimo la duración de la legislatura el segundo esa voluntad de pactar la agenda social con Podemos dijo no renunciar a pactos de Estado con el PP también lo dejo el tercer titular el muy destacado también esta mañana es el que se refiere a los presos independentistas dijo clarísimamente clarísimamente que una vez que termine la fase de instrucción judicial la opinión del Gobierno es que se pueda en trasladar a cárceles cercanas a su domicilio porque depende de Instituciones Penitenciarias

Voz 1722 31:29 pero es razonable razonable que una vez que termine el periodo de instrucción en el momento en el que el juez lo considere Instituciones Penitenciarias tome la la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas entre otras cuestiones para String cerca de sus familiares y también cerca de los letrados

Voz 1727 31:50 es evidente que el Gobierno quiere tensar las relaciones institucionales con la Generalitat de Cataluña tenemos en el horizonte algo muy concreto este viernes la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona inauguración a la que asiste el presidente de gobierno el jefe del Estado el presidente de la ya

Voz 0568 32:05 sí yo también dos cosas más dijo

Voz 0958 32:07 si va a entrevistar con el presidente de la Generalitat a principios de julio y que probablemente se iba a activar la comisión bilateral Generalitat Gobierno gobiernos total esos también sólo son anuncios de que algo está ocurriendo pero cuanto hace cuánto tiempo hace que no serlo

Voz 5 32:24 en esa como Joan viene o no dijo el dos mil once

Voz 1727 32:29 estos estas evidencias de que se quiere descenso hasta dónde pueden llegar

Voz 0568 32:36 bueno el traslado de los presos a cárceles catalanas me parece que si se lleva a cabo y por lo que dijo y el presidente pues se va a llevar a cabo una vez concluya la instrucción porque has a esperar a que un club de instrucción que se establece que cuando mientras dure la instrucción el la persona que está en prisión provisional ha de estar cerca de un juzgado del tribunal que está instruyendo eh para que hacer continuos traslados desde larga distancia una vez concluida la instrucción es decir cuando ya se está a la espera de juicio de la eventual condena o absolución pues entonces se puede producir esta este estar cerca de la de la familia y esto se va a hacer ahora aquí hay una singularidad presenta esto un hecho singular que es el siguiente que la Generalitat de Cataluña es la única comunidad autónoma porque así se pactó en su momento a finales y principios de los ochenta que tiene competencias a la Administración penitenciaria es decir la administración penitenciaria en Cataluña está gestionada por el Gobierno de la Generalitat depende directamente del consejero de de Justicia evidentemente en las cárceles catalanas siguen unos reglamentos decir las leyes establecidas pero la gestión directa está en manos de la propia autonomía con lo cual en el momento en que se produzca ese ese traslado se dará una situación que es la siguiente es aquellos antiguos dirigentes algunos de los cuales siguen ejerciendo la función de dirección política de la cárcel catalanes estarán bajo la custodia de la autogobierno catalán esta es es es la situación esto es relevante esto es tan Levante y hay resistencias a que eso ocurra evidentemente resistencias en Cataluña porque yo creo que hay una factura una parte del independentismo que sigue pensando en que cuanto peor las cosas mejor e cuánto cuánto más

Voz 1727 34:47 le Hriz Ernst Henrik porque esa esa es lo yo otros

Voz 0568 34:50 o sea que los que no que que que no pueden estarlo los presos en Cataluña porque vete a saber qué hará las maletas

Voz 1727 34:58 esa es la pregunta Enric esa es la pregunta para que haya que deshielo se tiene que producir por las dos partes hay evidentes gestos de intentar de es tensar la situación por parte del Gobierno de España

Voz 0568 35:09 qué iba a hacer el Gobierno de la Generalitat esta es la cuestión el gobierno de la Generalitat desde como sabéis se constituyó

Voz 23 35:17 bajo digamos

Voz 0568 35:22 la conducción espiritual de Carles Puigdemont esto eso sí de tal forma que el propio president Quim Torra fue designado candidato por por Puigdemont y Torra ha aceptado y acepta el hecho de que Poulsen tiene una autoridad superior política es superior a la suya cuando ocurrió todo esto no sabía producido la moción de censura no sabía producido cambio escenario político al cual ha en el cual ahora estamos es más cuando Puigdemont Ciudadanos de la moción de censura su primer movimiento reflejo fue la abstención claro prospera que las cosas sigan como están porque es mejor que sigan como están luego fue desbordado por su propio partido que teniendo en cuenta que además que los ocho diputados del PDeCAT son de de la disciplina del PDK el PDeCAT sí que quería que la moción de censura prosperase hay un proceso muy complejo muy tenso de recomposición de los espacios jurídicos también en Cataluña y eso va a incidir no sea el nuevo escenario incide de lleno en eso por lo tanto va a ser complicado va a ser complicado porque allí hay muchas contradicciones soy Bea

Voz 1727 36:43 cerca de presos la verdad es que me parece que es lo que ha hecho el el preside

Voz 6 36:48 este es otra pequeña larga cambiada

Voz 1727 36:51 me explico creo que el

Voz 6 36:53 como dejó bien claro Llarena en su último auto tenía

Voz 1727 36:56 perfectamente

Voz 6 36:58 bueno acercar los presos ya no hacía falta esperar si espera no es sólo una cuestión procesal porque ya ya despejado esa posibilidad lo hecho por una cuestión política fue una cuestión de prudencia él está diciéndole a Quim Torra que tienen suma no hacerlo pero que no lo va a hacer de momento eso es una decisión

Voz 0568 37:16 más allá del gesto de Dexter

Voz 6 37:18 y qué va a pasar que cuando acabe la instrucción puede ser esto es bueno cuando se conformen confiese confirman procesamientos pues en cuestión de dos meses su mes algo así no nos ponemos ya en septiembre que es cuando en las vísperas del juicio va a haber muy poco tiempo entre el final de la instrucción y el inicio del juicio y además ese momento va a coincidir con la queda con todo el el el momento de tensión del independentismo yo fíjate que me apuesto a que esta vía que se está ofreciendo como gesto de distensión al final no

Voz 1727 37:50 y hay novedades sobre el Gobierno de Sánchez porque aparece por aquí Sánchez pero la nuestra Sonia ellas nuevo yo eso quiere decir que noticias si hay una noticia

Voz 1916 38:01 creo que es importante el presidente del Gobierno propone a María Teresa Fernández de la Vega como nueva presidenta del Consejo de Estado sabes que es un nombramiento que es una propuesta que tiene que ratificarlo el Congreso de los diputados de esta manera con toda probabilidad María Teresa Fernández de la Vega que fue vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero y que es miembro ahora mismo del Consejo de Estado va a ser la primera mujer que esté al frente del Consejo de Estado ya sabes Pepa que hemos comentado aquí muchas veces que uno de los enormes déficit que hay de presencia de las mujeres es en las precisamente las altas instituciones del Estado lo hayamos

Voz 1727 38:32 toma de posesión en la jura o promesa de los ministros

Voz 1916 38:35 solamente y sobre todo en las altas instituciones del Estado ahora mismo Pedro Sánchez en pocos días digamos que ha subsanado eh en dos en dos puestos el de el Consejo de Estado también el fiscal general del Estado que también es una mujer aunque ya Boon hubo una anteriormente

Voz 1727 38:50 así que De la Vega Teresa de la Vega sustituye Romay Beccaría no sé no recuerdo mal el galleguismo está en retroceso Isabella los hombres también

Voz 0958 39:00 ahora no discutirá nadie el valor de María Teresa Fernández de la Vega para ese puesto puesto que lo que he estado haciendo durante estos años es trabajar mucho lo reconoció todo el mundo icono Icomos una gran eficacia

Voz 1727 39:13 Sonia hasta luego son las nueve y treinta y nueve las ocho y treinta y nueve en Canarias

Voz 24 39:19 ha ido Chispa Chispa salto del enchufe

Voz 13 39:21 Miami Miami Llama llaman gran calor

Voz 24 39:24 corre por la cortina coge velocidad ojo que entró la cocina a entrar

Voz 25 39:30 cuando tienes un buen seguro de hogar los problemas no llegan a ser problemas contrata lo ve este mes con hasta un veinticinco por ciento de descuento el Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 4 39:39 es tienes a las dos dispara una serie con un coche deportivo negro que conduce solo qué te pareció fantástico

Voz 13 39:47 los teatros siempre ayudando a lo sumo en los a tomar las mejores decisiones por eso rastrea compara entre más de veinte aseguradoras del coche para que consigue un precio fantástico rastrea

Voz 0568 39:57 tú como el mejor comparador de la historia una barbacoa en la terraza una fiesta Don la primavera hemos alterado nuestros precios

Voz 26 40:08 entre en Servihabitat punto com String hogar con hasta un cuarenta por ciento de descuento en una selección de pisos y casas en Servihabitat la primavera el precio altera

Voz 18 40:18 le dices Bye bye a tu pueblo para decir no a un London de Eripea Eripea si quieres

Voz 27 40:27 sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones mientras vivos punto es o llaman novecientos ochenta ayudo veintidós ochenta y dos y siempre Teddy Burgos

Voz 12 40:48 conecta con hoy por hoy a través de no

Voz 13 40:51 esto Twitter

Voz 14 40:53 envía tus comentarios y opinó IM remesa

Voz 4 41:02 Especialistas secundarios Javier Coronas Iñaki de la Torre Luis Piedrahita

Voz 13 41:07 Susana Ruíz van sumando gente Pedro Aznar Juanma Iturriaga Pilar de Francisco seis Blanco han Alonso Lucía Taboada señor El Mundo Today

Voz 25 41:15 puedo tomar un poco de agua apaña te con el bote de miel y que no parezca mito

Voz 13 41:19 doble Toni Martínez todo esto y lo que no cadena esta promesa de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde en la ventana

Voz 4 41:25 sí a todo todo todo por la radio y además ya está Cadena SER

Voz 29 41:33 con y título disponible a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI XXXIV sesenta

Voz 4 41:42 lo que quieras

Voz 21 41:46 sí

Voz 4 41:50 alguien que piden a nadie te llama gratis las mejores vacaciones son unas vacaciones tranquilas realiza tu revisión Renault con aceite el fútbol cinco W cuarenta y filtro más treinta y cinco puntos de control en la red Renault por sólo noventa y nueve euros sólo noventa y nueve euros con el servicio post venta Renault todas tus fácil N D P sabemos que dar no siempre está bien como hereda el equipo de fútbol de tu padre heredará el lote vuelo conducirá a contratados la vida está llena de herencias es el momento de llenarla de decisiones las tuyas como decidir ser de la energética con la mejor atención al cliente de España elige la energía que quiere ser pero imagínate

Voz 2 42:36 andinas y lo que tiene Estany

Voz 30 42:49 la orden que refrito disfruta de las rebajas con hasta un cincuenta por ciento de descuento en ropa calzado y ropa interior de hombre mujer Infantil B

Voz 27 43:00 pedí un préstamo en Bush es muy fácil y sin papeleo entra ya Andy bus punto es o al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos siendo dibujos

Voz 4 43:11 en Paris

Voz 31 43:13 es para las look pins delibera Space Mountain

Voz 1727 43:17 las orejas super grandes

Voz 4 43:19 dejar de mis mejores momentos está

Voz 32 43:23 en París reservando ahora tendréis está un veinticinco por ciento de descuento en estancia y además media pensión Caracas consulta fechas y condiciones Disneyland París os espera vi o la diversión y reservan Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el novecientos ochocientos

Voz 0568 43:38 cuarenta y dos novecientos cuántas veces coges el coche a la semana

Voz 33 43:43 lo fue la última vez que el hiciste una buena revisión de los neumáticos quieres disfrutar de una conducción segura y divertida

Voz 0568 43:49 ya con pruebas dos tres puntos presión desgaste del dibujo equilibrado Él no

Voz 33 43:54 somática no es el único lazo de unión de tu automóvil con la cara

Voz 0568 43:57 era un mensaje en colaboración con neumáticos premium

Voz 34 44:02 así que a partir de ahora un servidor

Voz 35 44:04 se encargará de la su versión en Cataluña

Voz 34 44:08 encanta el día de mañana la nueva serie de Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo estreno de la temporada completa el veintidós de junio sólo en Movistar

Voz 0568 44:22 en la Cadena SER Hoy por hoy con usted

Voz 1727 44:26 bueno son las diez menos cuarto las nueve menos cuarto en Canarias el Aquarius está dejando al desnudo la nueva realidad europea ayer decía Sami Naïr en este programa que el debate sobre la migración puede hacer saltar el proyecto europeo más que el debate del euro y de momento lo que parece Joaquín es que puede hacer incluso saltar el Gobierno de la locomotora europea o porque hoy Merkel está bajo amenaza de sus socios bávaros me interesó mucho también

Voz 0958 44:52 a él lo que dijo Pedro Sánchez para vincularlo con esto no cuando habló de la posibilidad de una política migratoria europea común pero inmediatamente dijo habló del concepto de cooperación reforzada eso significa que no se ve muy claro que de a corto plazo incluido en ese corto plazo la cumbre que se va a celebrar a finales de mes de jefes de Estado y de Gobierno esto se llegue a un acuerdo sobre política migratoria ahí eso ya no no puede esperar mucho de tal manera que en estos momentos tenemos tres o cuatro temas abiertos completamente abiertos que necesitan una solución rápida y de la escuela no sabemos la política migratoria la la la la reforma del euro que era para lo que se había convocado y ahí está el orden del día de la de la de la cumbre europea el Brexit de el cual he vuelto a hablar no volvemos a hablar pero no no no esto es nuevo la guerra comercial que se ha abierto con Donald Trump que también es muy importante de tal manera que tenemos estos momentos cuatro cuatro grandes focos de de de conflicto en un entorno en el que además hay una gran inestabilidad de él los gobiernos europeos y algunos de ellos son claramente eufóricos como estamos viendo en estos momentos con lo que sucede en Italia no sea que que el digamos el contexto no es

Voz 0568 46:10 precisamente optimista Enric

Voz 23 46:13 bueno es la el episodio

Voz 0568 46:17 Aquarius abre interrogantes grandes el primero de ellos en base inmediato es cuando la Marina Militar italiana detecte al Aquarius dos qué va a pasar y eso puede ocurrir

Voz 1727 46:30 en cualquier momento porque el momento que pasará

Voz 0568 46:33 van a repetir la misma actitud será volverán a dar la orden Salvini ministro del Interior de cerrar los puertos italianos a la nave al pairo el Mediterráneo conflicto de inmediato con Malta no lo recordamos en el cuál va a ser entonces la actitud de los demás gobiernos europeos yo creo que el gesto que ha hecho el Gobierno español más allá de la creo queda la aprobación que ha tenido bastante amplia en España basada en un sentimiento humanitario a Europa porque si España no hubiese abierto el puerto de Valencia que que qué habría pasado exactamente hoy quizás estaríamos ante un drama de un barco en alta mar al que se les suministre harían desde helicóptero comida para que la gente lo muriese sí que sería objeto de un forcejeo político diplomático ver porque claro una vez tú has tomado la decisión de cerrar los puertos es una decisión muy fuerte muy dura como te tiras pateras me estoy refiriendo al Gobierno italiano al nuevo Gobierno italiano la decisión española evitó ese escenario evito este escenario pero este escenario se puede volver a reproducir porque bueno es bastante previsible que el flujo de migración desde las costas de Libia país que está fuera de control en buena medida siga por lo tanto se volvió a dar una éxito son como esa existe se ha corregido al al punto de vista europeo no ha habido en fin yo creo que ha habido un alivio ante la posición española tanto es así que Francia en un momento dado también quiso hacer su gesto fraccionado podría quedar quieta bueno pues que una parte de los verlas es que ese barco pues que puedan puede Francia se hace cargo de ellas vale de acuerdo pero no hay una estrategia común al contrario de lo que se ha producido es una polarización europea entre aquellos países que sean han dado su apoyo a Italia el Grupo de Visegrado los los países de la Europa del Este y algunos partidos de de la Europa central y ahí el papel fundamental pues los bávaros no fue ministro de Interior es de la de la CSU del partido de la derecha regional bávara que se ha alineado con las posiciones duras y que ahora efectivamente tiene en tensión a la canciller Merkel este es el mapa no está resuelto

Voz 1727 49:13 por cierto que suelen hacer los gobiernos de coalición suelen dar los ministerios del Interior Malala

Voz 5 49:20 más dura más ultra y luego tienes este tipo de resulta que el presidente de Europa de Austria en un partido de extrema Gobierno Carmen

Voz 6 49:29 pero yo estoy muy a favor de que el Gobierno de España apunte a una alianza hacia con con Merkel con Macron y con la propia Comisión Europea que está abogando incluso con con con presupuesto de por medio porque ya lo ha dado triplicar los los fondos mercado abierto por un espacio libre europeo sin fronteras que es lo que está y lo que estaba porque contradiciendo el el la xenofobia de los populismos

Voz 5 50:00 el Austria de Italia etcétera etcétera pero esa Polly

Voz 6 50:03 Mika requiere al mismo tiempo que preservarlas la las no

Voz 1727 50:08 fronteras interiores el

Voz 6 50:10 por ciento de las políticas de la de la frontera exterior no hay ninguna alternativa o por lo menos Pedro Sánchez darnos la explicado de hecho ayer dijo no vamos a abrir fronteras es inviable eso lo tengo subrayado porque dije bueno por lo menos ha hecho algo concreto lo hizo vasco sea sino sobre el tema de la inmigración creo que no me no no me apunté no apunten ninguna otra cosa concreta pero bueno

Voz 1727 50:34 déjame decirte que eso tiene que ser compatible Conquero se pongan concertino de la gente sea año sea que eso debe ser recto eso debe ser compatible también está ya sería compatible con los derechos humanos bien estoy de acuerdo pero

Voz 6 50:48 para para eso hay que poner más presupuesto más más policías muchas más medios que nos cuestan dinero eso que que la gente lo sepa porque lo dijo la policía y eso la gente lo tiene que saber yo sigo estando de acuerdo con eso pero a lo que voy y me parece muy bien que Sánchez inicia de una ronda de contactos con la con los con estos países intente o por lo menos apoyar sino si no lleva una propuesta él que apoye una la el la el liderazgo de Merkel en este asunto pero no me parece bien es que no sea realista a mi me parece que el realismo pasa por entender que pese a haber hecho muy bien el movimiento del Aquarius ese movimiento nos ha traído problemas a España el problema viene de Marruecos yo creo que un presidente del Gobierno va a Marruecos cuando toma posesión por una razón porque en esa frontera no va nosotros el interés porque es muy importante saber lo que piensan los los marroquís ir porque resulta que es que no ha habido un un un un un cambio de Gobierno sosegado él no tiene información directa de lo que Marruecos cree lo que lo que tiene es una vía de hecho que consiste en que han pasado mil y pico inmigrantes de repente este fin de semana a resultas del Aquarius entera te primero de lo que pasa en Marruecos

Voz 1727 52:05 de momento nos vamos reposaba en esta discrepancia lo todo en esta discrepancia lo tengo que dejarle retomamos y y piensas que no es justo

Voz 4 52:14 lo que estás pagando puertos seguros sigue escucha

Voz 36 52:17 la moto hogar vente a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condición ese mucho a punto es

Voz 0568 52:33 Renault a conocer la nueva

Voz 37 52:34 me límite de este diez mil cien euros con más equipamiento de serie pantalla táctil con smartphone conexión climatizador automático tarjeta manos libres llantas de aleación volante de cuero sensores de aparcamiento y mucho más porque nosotros no tenemos límites pero este anunció si oferta hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 21 52:52 sí

Voz 38 52:57 que conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 4 53:11 además llamara él de vaquero bala

Voz 5 53:14 el primer partido del Mundial de Fútbol ese apasionante Rusia Arabia Saudí desde enfrentamiento puede salir petróleo Rusia es favorita y Arabia

Voz 4 53:24 intentará ponerla el jeque

Voz 5 53:28 Benjamín ya está en Palma recuerden que tiene que recoger la orden de Clesa en prisión cinco años y diez meses como está el patio lo digo literal el patio de la cárcel nos está hablando de otra cosa me ha contado mi cuñado que vive tú sabes en frente de Alcalá Meco que hay unos pisos pues hay Biden cuñado de frente lo pisos

Voz 13 53:43 a Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena Ser

Voz 15 53:52 a ver lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte que sólo tienes que sintonizar

Voz 16 53:59 deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva