Hoy por Hoy (19/06/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1445 00:00 son las diez las nueve en Canarias Pedro Sánchez propone que la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega sea la presidenta del Consejo de Estado será la primera mujer en llegar a ese cargo amplía Sonia Sánchez sí María Teresa Fernández de la Vega

Voz 1916 00:25 fue como dices vicepresidenta primera del Gobierno de Zapatero entre dos mil cuatro y dos mil diez y actualmente es consejera en ese Consejo de Estado que con toda probabilidad va a presidir Pedro Sánchez la propone para ese puesto y será el Congreso quién la ratifique sustituirá a José Manuel Romay Beccaría al frente de la institución desde dos mil doce De la Vega ex jueza vinculada al PSOE aunque nunca llegó a afiliarse que además de vicepresidenta del Gobierno fue diputada por ese partido y también portavoz del Ejecutivo de ahí que sea una persona muy conocida de la Vega se convierte en la primera mujer en presidir el Consejo de Estado Sánchez también propuso para la Fiscalía General del Estado a María José Segarra de modo que se equilibra un poco el clamoroso déficit de mujeres al frente de las altas instituciones del Estado en España

Voz 1445 01:03 la patronal del turismo en considera una buena noticia que el nuevo gobierno vaya a hablar con las comunidades autónomas sobre la regulación de los pisos turísticos Antonio Martín buenos días

Voz 1916 01:13 buenos días Pepa valoración positiva que hecho en Hoy por hoy el vicepresidente de Exceltur José Luis Zoreda cree no obstante que este diálogo no debe circunscribirse a España y que también debería tratarse a nivel europeo

Voz 1 01:23 sí ha habido una falta de valentía política a nivel I del Gobierno central después de los gobiernos autonómicos que no solamente hay que tratarlo a nivel español sino que también hay que tratarlo muy seriamente en Bruselas donde los buenísimos con los cuales se ha construido un relato que la economía digital es lo que viene no pueden contra ponerse a digamos la impunidad con la que hasta ahora se han favorecido estas plataformas que hacen posible este desarrollo

Voz 1916 01:49 más cosas la Guardia Civil ha rescatado una patera cerca de la costa de Lanzarote a bordo iban veinte personas y cinco de ellos menores de edad desde Lanzarote informa Carlos García

Voz 0706 01:57 una patrullera de la Guardia Civil ha interceptado a la una y cuarto de esta pasada madrugada una patera en las cercanías de la Isla de La Graciosa ha sido remolcada hasta la capital lanzaroteña Arrecife a Puerto Naos donde han sido atendidos sus ocupantes entorno a una veintena por efectivos de Cruz Roja Lanzarote su presidentas más Romero

Voz 2 02:14 en ellos venían veinte

Voz 3 02:16 del inmigrante faroles de los cuales cinco regiones de menores

Voz 0706 02:22 asegura que todos estaban en buen estado de salud salvo uno que tuvo que ser llevado al hospital pero por malestar general Se trata de la segunda patera que llega a las cercanías de Lanzarote en los

Voz 1916 02:31 los últimos cuatro días la bolsa iniciado sesión este martes perdiendo más de un uno por ciento el Ibex cotiza ligeramente por encima de los nueve mil seiscientos puntos todos los valores del selectivo están ahora mismo en rojo sobre todo Indra cuya caída roza el seis por ciento hasta ahora se registran también números rojos semejantes en los principales parqués europeos con las bolsas de Frankfurt y la de Milán que están encabezando las pérdidas llegamos así a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 4 03:00 carriles el Madrid en Madrid la fiscal

Voz 1916 03:02 ya ve delito de odio en los carteles distribuidos en Parla Fuenlabrada por un club de alterne con publicidad denigrante para la mujer vinculada al Mundial de Rusia el Ministerio Público abre diligencias tras la denuncia de la Policía Municipal y de la Delegación del

Voz 0995 03:14 gobierno SER Madrid Sur Davis año buenos días sola Laura qué tal si buenos días lo que dice ahora la Policía Local es que la Fiscalía ha estimado conveniente que esta denuncia sea tramitada como posible delito de odio no sólo eso el Ayuntamiento de Fuenlabrada también lo había puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno además también advierte a la Policía Local que según la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana este local podría ser multado con hasta dos mil euros y están retirando toda la cartelería toda la publicidad que aparecido en va pelando las paredes del municipio aunque hay que recordar que estos carteles también se han podido ver hasta en el centro

Voz 5 03:46 te venimos contando la Consejería de Educación ha dejado

Voz 1916 03:49 la estacada siete familias que se han visto afectadas por un fallo de raíces al nuevo programa informático que se ha estrenado este año para la admisión de alumnos se quedaron fuera de la lista de admitidos a pesar de que según la normativa tenían preferencia sobre el resto de alumnos al venir de una escuela infantil adscrita a Educación reconoce el error pero no lo va a dar las familias han presentado ya un recurso de alzada Cristina es una de las madres afectadas

Voz 6 04:07 si esta situación está vulnerando claramente nuestros derechos y los de nuestros hijos y por eso mismo si finalmente la respuesta del recursos negativa estamos dispuestos a seguir el proceso de reclamaciones por la vía judicial

Voz 1916 04:20 a esta hora alcaldes y concejales de una veintena de municipios del sureste de la región se reúnen en Morata de Tajuña para analizar las carencias de esta zona de Madrid aseguran que tienen una tasa de paro superior a la media regional y la renta per capita por debajo de la media quieren buscar soluciones para dejar de ser la zona más desfavorecida de la comunidad celebro Maratón de Donación de Sangre en el hospital Severo Ochoa de Leganés con un guiño el Mundial en el eslogan todos con la gota roja en la escenificación porque los que acudan a donar Se va a encontrar una portería de fútbol césped artificial in balón rojo para quemar que en su propio gol a favor de la donación de sangre veintiún grados ahora mismo la Gran Vía Nos vamos a Rusia a última hora de la Copa del Mundo con Francisco José Delgado

Voz 7 05:06 mundial dos mil dieciocho

Voz 0699 05:11 buenos días desde Moscú la selección española viaja Kazán donde mañana se enfrenta a Irán en el segundo partido del Grupo B Fernando Hierro dudas y cambiará el lateral derecho para ese encuentro ante los asiáticos novedades de nuestro combinado nacional había adelanta Adriá Albets

Voz 0017 05:24 qué tal buenos días la selección vuela a esta hora rumbo a Kazán para jugar mañana frente a Irán el segundo partido de esta fase de grupos del Mundial en el que ya podrá estar Dani Carvajal que está recuperado quiere jugar y veremos si Fernando Hierro decide ponerle en el once inicial y puede debutar en una Copa del Mundo los jugadores van a entrenar esta tarde a las siete y media hora rusa en el Kazán Arena en el escenario del partido media hora antes hablarán en rueda de prensa Fernando Hierro y Andrés Iniesta en la previa de este partido frente al a Irán de Carlos Cano

Voz 0699 05:55 antes del partido de España se juegan tres de esta jornada que hará que todas las selecciones hayan jugado al menos un encuentro el Colombia Japón y el Polonia Senegal en el grupo H y el Rusia quitó que será el segundo partido de la anfitriona en el campeonato y de ayer dos selecciona con buen juego la Inglaterra de Harry Kane en Bélgica del español Roberto Martínez en el banquillo que le endosó tres a Panamá

Voz 8 06:12 me gustó muchísimo la actitud de equipo que tuvimos me gustó muchísimo el compromiso y la la madurez de los jugadores en un partido que utiliza

Voz 0699 06:21 hay que ganar si ganas con un resultado abultado

Voz 8 06:23 qué es lo que se esperaba si se gana con un resultado un poquito más bajo

Voz 5 06:27 la gente cuestiona ahí tienes dudas si pasa lo que ha pasado en otros partidos se hace un partido muy difícil

Voz 0699 06:33 pues es todo desde Moscú próxima cita con el mundial a las once de la mañana y en cualquier momento que haya noticia con los enviados especiales de la Cadena Ser al Mundial de Rusia dos mil dieciocho

Voz 9 06:49 las familias de verdad salen de viaje pensando que ese run el coche no es nada si es algo por eso las familias de verdad necesitan un seguro TBZ como el de Mapfre con el que tienes garantizado el servicio en carretera Veinticuatro horas anti cualquier problema Mapfre colaborador de la acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 1916 07:09 y cerramos con una noticia que acabamos de conocer fuentes del entorno del ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han confirmado a la SER que va a presentar su candidatura para presidir el Partido Popular lo iremos ampliando de momento sigue hoy por hoy con Toni Garrido y la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 07:28 en la Cadena SER Hoy por hoy con martes diecinueve de junio casi estamos ya al que se iba a decir nueve lo pues ir estamos ya al diecinueve de junio organicé un poco así en el hondo que lo tienen ustedes lleno de Vera llevamos ya usted decidió ocho meses de relación como pasa el tiempo desde que empezamos allá en el mes de septiembre hemos tenido de todo dos presidentes de Gobierno un referéndum ilegal varios seleccionadores algunas dimisiones encarcelamiento sentencias huidas llegadas lo saben de verdad como agradecemos su infinita paciencia cada día gracias por dejarnos vivir cada día el privilegio de asomarnos a su huida buena lo que va de todas las historias que les hemos contado en este tiempo todas ellas las que vamos a contarles pagábamos a contarles a continuación es quizá la más extraordinaria es tengan antecedentes piensen por un segundo que se les olvida lo que significa Estefanía se imaginan lo que es olvidar que existe la lluvia ver la lluvia caer tras los cristales y no saber de dónde viene el agua la historia que les vamos a contar la escribió compartió ayer Rafa De la Rosa lo hizo en Twitter y es algo que le pasó a su madre es una historia que habla de lo verdaderamente importante

Voz 5 08:57 Rafa declaró

Voz 1995 08:58 sin Twitter como Aragón mecánico Rafa muy buenos días para crear encantado de saludarte cuantas señor sine Rafa

Voz 10 09:07 pero yo tengo XXV igualmente encantado de saludarte también verdad

Voz 1995 09:11 bueno XXV años Si y una buena historia que contar puedes contarnos

Voz 10 09:16 qué le pasó tu madre a bueno a mi madre hasta hoy casi nueve años tuvo un infarto cerebral que le afectó a al hemisferio izquierdo que claro en esa onda pues eh toda la parte derecha perdió la movilidad previo también buenos el afectarán también los los controles de él habla el área de pero calidad de Bernini que están relacionadas con el con el habla ahí olvido gran parte de de todo lo que había vivido ese momento

Voz 1995 09:50 se olvidó de tu madre fumaba muchísimo

Voz 10 09:53 si fumaba muchísimo su principal problema fue fue el tabaco se ha ella tenía los pulmones bien en las revisiones pero las asas tenía obstruida por culpa del tabaco entonces claro el el riego sanguíneo al cerebro

Voz 1995 10:07 bueno entonces en esa fase de recuperación

Voz 11 10:10 Jabal logopeda verdad

Voz 10 10:13 bueno ella tuvo en diferentes especialista que la trataron tanto para parte de movilidad compradas para la parte de de recuperación del lenguaje del habla de sumar y restar quiere decirse la había olvidado lo que trabajaba con la logopeda visto

Voz 1995 10:28 da

Voz 10 10:29 trabajaba en el en el Servicio Andaluz de Salud llevan dos la las cuentas de gran parte de los centros de salud del Sevilla hace que sí

Voz 1995 10:37 sí pues vaya ser el vídeos iba iba luego pegadito desde ese día que va logopeda que es lo que ocurre

Voz 10 10:44 pues bueno ventolera era era Un día de rutina ella llevaba ya varios meses llevan yendo al logopeda tenía prácticamente una vida normal en ese sentido en el sentido de que ya era independiente era capaz de moverse ya bien y tal y entonces como siempre le ha gustado mucho andar pues Ivan Dando logopeda hay por lo visto de pecaminoso logopeda empezó a crear pero ya no no no pensaron que estuviese lloviendo sino que alguien había recabado las plantas que le estaba cayendo el agua de los geranios algún mal como algo así

Voz 12 11:18 entonces llega a ella no sabe qué es la lluvia no no lo recuerda

Voz 10 11:26 no estaba contando el otro día que ya no se acordaba que claro de repente ve que que que la ventana se está mojando pero no entiendo por qué ir no sabe de dónde sale ese agua ni es lo que está ocurriendo y la lo coperas asusta porque claro que mi madre no les pasando cuenta que está como un poco perdido de repente y en esas lenguas a primeros meses que siempre tienen posibilidad de recaída de un ictus y tal pues la logopedas

Voz 12 11:52 Ike es lo que hizo que empieza

Voz 1995 11:58 yo y que hacen las las

Voz 10 12:00 mi madre está preguntarle porque no sabe qué ocurre la logopeda no sabía que se refiere porque mi madre dice que qué es eso que cada eh y claro la logopeda por mucho que mira por la ventana no no sabe a qué se está refiriendo porque no ves nada inusual en que este cayendo agua del cielo como para que te pregunten qué es eso

Voz 12 12:20 más normal

Voz 10 12:24 claro cuando cuando ya viendo que no no es no ven qué es lo que a lo que se refiere Mi madre y la loco quedarle preguntó casi casi temiendo a estar haciendo una pregunta tonta pues si se refería a la lluvia y mi madre no sabía lo que era la lluvia el centro hacer claro es el me lo estaba contando ya estaba emocionado porque pensaba en no saber lo que es la lluvia

Voz 1 12:47 más de la mitad que será la increíble

Voz 1995 12:51 y entonces la logopeda saca tomatera lluvia eh

Voz 10 12:54 sí mi madre le pidió claro pues es algo que no conoce pidió ir a verla y la logopeda pues eh bajo con ella a la puerta del hospital y va a jugar bajo la lluvia a mojarse a alta en los charcos a abrir la boca como cuando somos pequeños para para beber el agua

Voz 12 13:15 como tiene que ser

Voz 1995 13:16 ver Llobet en no saber qué es porque esto le pasó con cuarenta y tantos años verdad

Voz 12 13:23 hay cinco con cuarenta y cinco vio llover por primera vez está ahora bien verdad

Voz 10 13:30 sí sí ahora está muy bien la verdad es que el trabajo con la lo copera fue fue maravilloso con el resto de especialistas que lo hicieron la rehabilitación también y ahora está bien sea es totalmente independiente que vive prácticamente por ella solar es capaz de moverse de hablar de de comprarte vivir que es lo importante

Voz 1995 13:50 lo cuenta Rafael más que quieren luego opera muy profesional cuando su madre estaba llenándose de de de agua de lluvia con la boca abierta le le hacía Cerga recibiera vamos a aprovechar este momento para seguir haciendo ejercicio

Voz 10 14:03 el Panteón profesional eso es inevitable creo yo porque claro claro copera de yo tengo amigos que esos logopedas tienen que desarrollar un vínculo con el paciente porque tienen que sentirse cómodos para trabajar con ellos entonces claro yo supongo que sería eso es como un momento cómodo aprovecharlo para no

Voz 1995 14:21 Rafa no nos encantó leerte sobre todo que la historia está llena de

Voz 12 14:25 de Esperanza Roy cuando cuando tenéis

Voz 1995 14:27 cuando te escuchamos ahora pues no piensa lo importante que es no sentir la lluvia en elaborará este año además que llovido mucho así que eh vía ibas a estar conmigo a todas las madres no Fun beis de la Unidad de Cuidados mucho mucho mucho por favor

Voz 10 14:43 lo que ha pasado a las madres a los padres a los hijos Mia nadie sean no fume

Voz 1995 14:48 bueno como nos centramos oye las madres luego ya mañana si quieres hablamos del resto traza gracias por compartir tu historia reformas escribe muy bien tiene un blog llamado Dragón mecánico punto com tiene un libro de fantasía Rafa muy bien y ojalá da Rafa que las redes sociales se usarán para eso que tú has hecho porque eso está llena de de basura generalmente entonces encontrar una historia como la tuya no se emocionado así que enhorabuena un beso enormidad tu madre que no fumen usted

Voz 12 15:17 más desde el punto dejen de fumar traza hace mucho un abrazo grande Vigo gracias hasta luego un placer

Voz 1995 15:24 el segundo Sergio de hubo una historia esta merece la pena Sergio del Molino decía y Nacho Carretero dos de los escritores de éxito más importantes de este país periodistas pero además buenas personas nos van a acompañar como cada martes en este estudio pero antes Rosa Márquez buenos días

Voz 5 15:40 hola de nuevo ya casi estamos en vacaciones bueno está me refiero a los peques los que más tiempo libre van a tener este verano playa piscina campamentos donde les espera un montón de aventuras y emociones tiene esa todo lo que van a necesitar puesta cerca que a El Corte Inglés y descubre lo que te han preparado por ejemplo ropa de moda un libro alguna Feli un monopatín o una mochila para llevar

Voz 4 16:03 dos cosas incluso puedes llevarte algún

Voz 5 16:05 en Cuaderno de vacaciones de Santillana SM Anaya in Disney para que practiquen porque ahora tienen un cinco por ciento de descuento además sólo hasta el treinta de junio precios estupendos en las marcas infantiles de Freestyle brotes más diez Tijuana Boomerang a ver qué te parecen dos camisetas de manga corta de más diez por sólo diecinueve con noventa y nueve euros bañadores de con ve por nueve con noventa y nueve zapatos de montaña Moss con suela con gran agarre y resistencia nueve con noventa y cinco euros y este año como novedad trajes de baño para las Teenage Gears ya no ves el Corte Inglés siempre

Voz 11 16:42 me fácil empieza a toda aventura en El Corte Inglés

Voz 5 16:48 más que paséis un muy feliz día Nos vemos mañana a días

Voz 13 17:00 cinco linda con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 4 17:04 Nos tu comentario tu opinión cuenta los lo que quiera ser

Voz 14 17:13 sabes lo que ha pasado en las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil tan sólo tienes que sintonizar deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 7 17:25 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias lejos de la hipocresía hemos olvidado no está

Voz 15 17:36 el esencial hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos sobre rodábamos ciertas revistas con ciento contenido a nuestros padres cerca de empatía parece que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajador a su novio o novia te quiero Chus Ríos hay una diferencia ente

Voz 16 17:54 de entre las dos eh percepciones no

Voz 1995 17:59 se toma el café todos los martes con Carles Francino en la venta

Voz 17 18:10 son las diez las nueve en Canarias

Voz 18 18:12 la XXV es la mejor manera de caer el día

Voz 5 18:14 a investir a un nuevo presidente de la Generalitat

Voz 18 18:18 por la información hola qué tal primas por el análisis que ser explícito Quim Torra es un esencialista no es en absoluto es es es una es minoritario que ya hay poco de acción para que para no acabar el cinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias

Voz 11 18:45 en la Cadena Ser en Twitter y en Facebook

Voz 19 19:04 nuestro planeta necesita un cambio de aires por eso elegí se compromete con la durabilidad del producto y la reducción de residuos con diez años de garantía en aire acondicionado con equipos que puedes programar antes de llegar a casa y hasta el treinta de junio con hasta un quince por ciento de descuento tecnoprecios mucho más que un buen prendido en El Corte Inglés

Voz 20 19:26 hemos ampliado la oferta corre si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por catorce mil novecientos noventa euros totalmente equipado grados prisa queréis estáis una o por otra irrepetible

Voz 21 19:35 la llegada de luego por Focus liquidados las últimas unidades del modelo actual hasta el treinta de junio lleva hace un Ford Focus totalmente equipado con motor Eco Boost navegador cámara de visión trasera total conectividad mucho más por sólo catorce mil novecientos noventa euros financiando con FC van condiciones en por punto

Voz 7 19:51 las empresas siempre están en tu cabeza incluso mientras te duchas tomas café hasta que todo encaja para afrontarla como ahora

Voz 22 19:58 qué escuchas que en bebé UPA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficio

Voz 4 20:07 Lina BBVA crea

Voz 23 20:10 de oportunidades

Voz 16 20:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni

Voz 7 20:17 Garrido

Voz 24 20:22 es una maravilla pues una es un lujo ya ya ya son dos toda la mañana Sergio Nacho todo buenas Kosovo dijo no lo dije la dijiste lo difícil que es les echarla mañana en La Rioja es una cosa buenísima no hay nadie que haya venido aquí no haya sentido la fascinación de este entorno los arrestos pájaros

Voz 25 20:45 la Rioja Harald riojano pájaros fíjate

Voz 24 20:56 ese tren también puede ser un tren típico riojano perciba más alta en vez de nave la forma del bien apuntado una vez del diez que Nos dimos Nacho caminos Lisboa para la presentación portuguesa de Fariñas es decir si cruzo para ya Fariña es legal no está secuestrada tu libro es la

Voz 12 21:16 paradojas como como fue la presentación cruzas la la raya las fronteras puedes comprar y traerla de vuelta el llegar a Araya nunca hemos

Voz 24 21:25 de hecho se cierra el círculo porque yo en el libro

Voz 12 21:28 dentro como la gente en Galicia tenía que cruzar la frontera para

Voz 25 21:31 coger otra

Voz 24 21:39 ahora les contamos pero esto es esto podría ser habitual estar en este paraje pero decías que ahí sí ahí de problema con la Fariña bueno sí

Voz 12 21:47 digo en el libro cruzar la frontera para la traer alimentos medicinas bueno pues ahora la editorial portuguesa que sacó el libro el Fariña en portugués me cuenta que la gente en Galicia está cruzando a por el libro porque en Galicia pueden leer portugués buena por el libro vuelven a cruzar a Galicia por fin tienes y la frontera no pasa nada no no no no no es contra bando oficial tras metraje varios en la maleta no me pararon Mi ni nada

Voz 24 22:11 Sergio en tu caso placer siempre estés aquí ayer hablabas de un de un nuevo término que seguramente vamos a tener que incorporar si os iba a nuestro Alario habitual que es la hispano india a ningún día a día sí sí

Voz 0985 22:23 son buenos un término que se ha inventado Mauricio y sí

Voz 24 22:26 tal es el título de su último libro

Voz 12 22:29 sí bueno redefine S

Voz 0985 22:31 P tu según él según Mauricio de siempre ese ímpetu por pues es que eso posea los españoles en momentos de crisis en momentos así decisivos históricos que lo mismo hace que el levantarte contra el francés que conquistar un continente entero no hay bueno yo lo lo usé porque me gustó mucho el libro me gusta mucho Mauricio Wiesenthal Lucena una columna ayer en el en el país para hablar un poco

Voz 4 22:54 tu actual

Voz 12 22:59 el estado de la vía y que Sterbik de trenes

Voz 24 23:03 puede convertirse en habitual en la zona alta de la Rioja si como parece ser el Gobierno decide que el trazado del AVE hasta aquí acabe pasando por donde actualmente todo es bello tranquilo paisaje de viñedos de los paisajes más extraordinarios que tenemos en este país donde además se produce uno de los productos más extraordinarios de este país el vino de La Rioja de ello vamos a hablar en los próximos minutos porque es una situación compleja vamos a intentar hoy desenmarañar la lo que podamos Ana Castellanos es la jefa de Informativos de Radio Rioja Ana muy buenos días

Voz 5 23:37 así estamos demostrando gran

Voz 24 23:40 a demostrarnos gráficamente qué es lo que podía ocurrir pero necesitamos que nos expliquen qué alternativas hay encima de la mesa del ministro del Ministerio de Fomento para que una de ellas pueda pasar por un paisaje en estos momentos único extraordinario cuáles son esas alternativas

Voz 5 23:56 el contexto y el Gobierno anterior el ministro de la Serna barajaba cuatro alternativas realmente encima de la mesa podríamos decir que en estos momentos quedan dos una de las que se desechó precisamente la primera de ellas era la salida de Logroño hacia el sur era la más cara de todas pasaba también por La Rioja y quizá por esto de la economía de el que fuera la máscara de todas Se desechó prácticamente desde un primer momento había otra la más barata que está cruzaba Rioja Alavesa no pasaba tanto por nuestra Comunidad eh una alternativa que como os podéis imaginar levantaba también ampollas entre los bodegueros de esta zona así que también se desechó nos quedan dos alternativas en estos momentos encima de la mesa dos alternativas que realmente fractura nuestra comunidad una de ellas es íntegramente pasa integramente por La Rioja y la otra toca también un poco de Rioja Alavesa

Voz 1995 24:48 a cuántas hectáreas de cultivo no solamente por tanto en el cultivo y un entorno paisajístico extraordinario pero hablemos de cultivo a cuentas estatales de cultivo afectarían a esas horas

Voz 5 24:59 de cultivo como tal estamos hablando de mil hectáreas luego ya nos metemos en ese paisaje de viñedo también que estéis comentando Toni

Voz 1995 25:06 vale mil hectáreas siempre es el cálculo erróneo pero por poner un poco en situación son mil campos de fútbol

Voz 5 25:12 más o menos verdad

Voz 1995 25:14 a las seis erróneo pero necesaria pero el escenario para que nuestra cabeza además estamos en época de mundial han hay que estemos muy muy reciente mil campos de fútbol y tú qué coste tendría esta obra tal y como está ahora concebidos

Voz 5 25:29 bueno mil campos de fútbol como decíais bueno mil hectáreas quinientas de ellas eh son de viñedos exclusivamente el coste de esta obra estamos hablando de que está presupuestada siempre presupuestada en una inversión de novecientos millones de euros para tan sólo sesenta y cuatro kilómetros

Voz 1995 25:47 novecientos millones sesenta y cuatro kilómetros no hablaremos de las cuentas del AVE hoy además hay un artículo el diario El País que precisamente habla de que no salen no salen muy bien esas cuentas y cuánto tiempo tardarían sea cuánto tiempo ahora ahorraría entendemos que el trazado también tiene que ver con el tiempo del del viaje cuánto tiempo ahorrarían los viajeros sin llegar a La Rioja respecto el tiempo que tardan ahora

Voz 5 26:10 eh ahora con esa línea que existe actualmente comparándola con esta propuesta que pasa integramente por La Rioja se ahorrarían aproximadamente unos diez como máximo quince minutos y en este tramo eh que pasa exclusivamente por La Rioja

Voz 12 26:27 ahí está la clave en diez minutos

Voz 5 26:31 John en todo y súper injusto

Voz 1995 26:33 Diez minutos es cargar unos uno de los paisajes que produce uno de los productos porque cuando vamos por ahí fuera es que hay que explicar muchas cosas

Voz 12 26:43 de dónde venimos de un poquito de España de del Madrid del Barça Messi si bien pero La Rioja Rioja tú vas a Inglaterra no hay nadie que debió a aquella

Voz 0985 26:54 atrás especialmente crítica

Voz 1995 26:57 la anécdota del cáncer y en Australia nada son menos aportes donde haya gente con criterio bueno Ana sigamos porque más allá de esos diez minutos eh mil campos de fútbol con novecientos millones por sesenta y cuatro kilómetros bares pero cuál es el coste en empleo cuántos empleos costaría La Rioja ese nuevo trazado

Voz 5 27:17 la verdad es que esto es muy complicado de calcular Toni pero sí que es cierto que para que os hagáis una idea estamos hablando de dos sectores fundamentales en esta comunidad no por un lado el sector relacionado con la agricultura nosotros somos una tierra específica no sólo eh pues se cultiva lógicamente vino no sólo se produce vino en esta tierra sino que nosotros vamos mucho más eh allá no tenemos otro tipo de productos sí que es cierto es que no es lo mismo que afecta a unas viñas viejas eh el trazado a que afecte a un campo de remolacha que se puede trasladar a otro lugar pero bueno también afectaría a determinados productores no por otro lado además de todo lo que tiene que ver con la agricultura que es un sector fundamental en nuestra tierra también tiene que ver con el turismo para nosotros eh el lo que es el paisaje de viñedos es muy importante principalmente porque está relacionado con el turismo el enoturismo es otro sector fundamental en esta región así que os podéis hacer un poco la idea eh bueno pues del impacto tan grande que puede tener en una tierra como esta

Voz 1995 28:22 sí es fácil imaginar Ana una propuesta así se pensó en en en Borgoña pensó en Toscana pienso en en grandes zonas de viticultores pensar en algo así que no se plantearía hace yo creo que esa esa propuesta no llegaría siquiera a poder ser realmente eh como a tomar forma de propuesta real que Ana una última una última cuestión existe alguna alternativa más allá de lo que contamos entendemos las cifra pero existe alguna alternativa

Voz 5 28:50 una alternativa de AVE como tales complicado pero sí que es cierto que hay otro tipo de propuestas no sobre todo viendo esas cifras E G de dinero que estamos hablando S

Voz 26 29:01 en un digamos de tiempo tan

Voz 5 29:03 caso que íbamos a reducir el viaje no yo creo que la alternativa pasa por mejorar el tarde el trazado actual no en La Rioja ya tiene una cicatriz establecida no de hecho ese una línea que va a Castejón Logroño Logroño Miranda que además lo bueno que tiene es que transcurre por toda La Rioja no sólo por Rioja alta entonces es la mejor opción o por lo menos lo que Akin luchan todos los alcaldes de diferentes colores políticos eh de de todos los municipios de municipios afectados por esta alternativa ellos luchan precisamente porque se mejore el actual trazado que ya existe y no se vuelva a fracturar una tierra Bono pues marcada por esos paisajes excepcionales de viñedo

Voz 1995 29:48 Ana Castellanos jefa de Informativos de Radio Rioja guardias VOR ponernos el contexto no necesitamos para entender la dimensión de de este asunto Ana muchísimas gracias

Voz 5 29:56 gracias buenos días

Voz 1995 29:59 pero la España vacía claro cómo cómo no va a estar vacías y lo que hacemos es echar si hay en un lugar como ése lo que hacemos ha o no te preocupes vamos a plena que entre en medio posible alguna posibilidad de garantizar un futuro a Nuevas Generaciones utilizando el paisaje el turismo y un valor extraordinario un pasaporte como es el vino de Rioja

Voz 0985 30:17 no cargamos ven fuera de hecho tenemos un ejemplo contrario en en Francia por ejemplo en la frontera en muchos lugares fronterizos que España hizo grandes infraestructuras por ejemplo el túnel de Somport para crear como grandes vías de comunicación y grandes autopistas que es que se convierta en un embudo porque Francia la población francesa no ha querido hacer continuar las autopistas en las vías de ferrocarril por ese lado porque destruya el paisaje porque la gente se oponía mucho la destrucción pues hay gente que dice nosotros vivimos el paisaje y esto los cambia nuestro modo de vida de eso hay una es una cosa que se repite constantemente y que Camín no deja de sorprenderme porque está con tras con comprobada hicimos ya que en la

Voz 7 30:58 a grandes infraestructuras el AVE

Voz 0985 31:00 las autovías los aeropuertos que están vacíos que tenemos un montón no han servido para desarrollar el territorio ha salido para vaciar los todavía más ha servido para para que todas las zonas de Agricultura de agrarias y las zonas de de economía tradicional pues entrarán todavía en una decadencia mayor con lo cual es increíble que sigamos todavía hoy después de todo lo que ha pasado después de la crisis que sigamos insistiendo pero modelo

Voz 1995 31:24 ya obsoletos bueno vamos a hablar con en unos segundos con el portavoz de una plataforma política lógicamente a la gente que organiza in tenemos ya también costumbre tanto del atropello como de la Organización para tratar de impedirlo en este país y en unos segundos seguimos hablando de algo extraordinario La Rioja setenta y uno una hora menos en Canarias

Voz 7 31:48 hoy por hoy con Toni Garrido un viento fortísimo una casa sin asegurar que te cubra los desperfectos eso sí que es una catástrofe

Voz 23 31:57 evitarlo contrata línea directa porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 27 32:07 sí

Voz 13 32:14 conectan con Hoy por hoy Miles Davis

Voz 4 32:16 la gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 17 32:26 son las diez las nueve en Canarias

Voz 18 32:28 veinticinco es la mejor manera de caer el día para investir al nuevo president de la Generalitat por la información o hola qué tal arriman y por el análisis que ser explícito Quim Torra es un esencialista no es en absoluto es es es una es minoritario boquilla hay poco de acción para que para no acaba de cinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias con Ángels Barceló

Voz 29 33:02 de noche a partir de las once y media

Voz 7 33:05 Manu Carreño opinión

Voz 4 33:08 en total hay tanto de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete sesenta el número Larguero para que manden tus opiniones que creo recordar que existe

Voz 30 33:16 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien el número

Voz 4 33:19 el cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 7 33:23 Manu Carreño bandas tu nota de voz y cerramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto Cadena Ser

Voz 4 33:30 de lunes a jueves Hinault My Lol Madrid Franco y la sexualidad eso repasamos la vida moderna con David Broncano un gran aplauso para Ignacio sí Oh My Lol después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 13 33:56 con da con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 4 34:01 explícanos tu comentario estuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser hoy

Voz 1995 34:16 así que a partir de ahora un servidor

Voz 31 34:18 se encargará de las su versión en Cataluña

Voz 32 34:21 el día de mañana la nueva serie te Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo estreno de la temporada completa el veintidós de junio sólo en Movistar

Voz 33 34:36 este verano súbete a la ola del festival de los descuentos del Corte Inglés sólo hasta el veintiocho de junio tienes hasta un cuarenta por ciento de descuento en una selección de artículos de moda baño femenino lencería corsetería medias y calcetines de las mejores marcas en y íntimo Moon River muchas estival de los descuentos del Corte Inglés

Voz 7 34:57 qué

Voz 34 34:58 estartapeando

Voz 4 35:01 startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca Cadena Ser hola

Voz 1136 35:12 no traemos hoy a estartapeando dos casos que pueden servir como referencia de un lado Unlimited de Spain la versión española de un acelerador con presencia en diez países que seleccione y apoya sólo proyectos de emprendimiento social han ayudado a crear medio centenar de compañías ya Manuel en cero cofundador y CEO de la empresa en España nos pone un ejemplo sorbos

Voz 1916 35:31 no acompañar preciosa que decidido quiere las páginas de beber están siendo un problema brutal para los océanos porque son micro plásticos Se de generan con mucha dificultad ya han hecho una pajita de no plástico es comestible biodegradable con lo cual si es verdad que anualmente creo que solamente de EEUU en quinientos mil millones de páginas diarias que todas sin servirá de los océanos están resolvió ese problema a nivel global

Voz 1136 35:55 segundo caso que os traemos es un proyecto de la asociación de trabajadores y trabajadoras autónomos y emprendedores Ouattara eh que ha creado una plataforma de mujeres autónomas y emprendedoras que se define de forma específica como feminista María José Landaburu secretaria general de Ouattara y nos lo explica

Voz 35 36:10 pues es un espacio común de relación donde se comparten experiencias donde los los éxitos los menos éxitos que hemos tenido unas pueden aprender los otras donde hay un chat interactivo para resolver consultas y hay también un espacio para preguntar dudas concretas que afecten a ciento actividad económica Se trata de hacer una red

Voz 1916 36:32 ampliamos las dos historias de emprendimiento

Voz 7 36:35 anoche en Hora veinticinco

Voz 4 36:38 un asesores como ese amigo al que le preguntas todo siempre tiene la respuesta que necesitas para quedarte tranquilo eso es lo que queremos ser para ti un asesor con Vodafone One Profesional tendrás el asesoramiento que necesitas para que tu negocio crezca informa tiene catorce cuarenta y tres y tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 1995 37:04 diez y treinta y siete minutos una hora menos en Canarias seguimos con Sergio del Molino con Nacho Carretero en ocho qué te parece la que te sugiere más que que te parece que te sugiere la palabra La Rioja

Voz 1060 37:17 entre la hablábamos ahora no fuera de antena que a veces nos falta un poco en España falta un poco de de amor propio de poner en valor lo propio que al final tú dices La Rioja ya la mayoría de la gente en España yo creo que le resulta indiferente en Europa social vino pero lo que es el lugar tampoco dice nada si al lado pones Toscana o Borgoña sitios que son monumentales sitios que son patrimonio parece otra cosa y en realidad no tiene nada que envidiarle pero La Rioja hay otras muchas zonas que estábamos hablando ahora en España que ha pasa desapercibida y que España no sé por qué pues supone poner el foco del turismo en playa hay fiesta no ha sabido cuidaron no ha sabido publicitar Hay in no tiene nada que envidiar ciertas zonas o ciertos paisajes están entre la élite europea hay se nos pasan desapercibidos y creo que La Rioja es buen ejemplo de eso sí

Voz 1995 38:04 pensemos en el vino me vino bien entendida no como un factor solamente económico con todo lo que genera todo lo que mueve como marca España sino como un valor cultural oral puramente cultural importantísimo se ser con lo cual ponerlo en peligro de futuro como plan no no parece muy buenas

Voz 12 38:22 creo que es un error enorme manifiesta un desprecio y una y la forma en la que no hemos entendido la Cultural interior de España no y como lo hemos sido un país de pelotazo rápido un país de de de caballo grande Andes no ande de ida

Voz 0985 38:38 los ricos yo creo que es una mentalidad nuevos ricos al final de no saber valorar todo lo que tienes toda tu tradición y todo lo que puede sacar de ella no y creo que esto es un grandísimo ejemplo de esa mentalidad de la que no nos desprende mostrada

Voz 1995 38:51 Ángel Pérez es el portavoz de la Plataforma por el progreso sostenible de La Rioja empresariado de la zona Ángel muy buenos días

Voz 26 38:57 buenos días

Voz 1995 38:59 un placer hablamos el valor cultural yo creo que antes de que se tome esa decisión y antes de plantear distintas alternativas que las hay seguro hemos conocido una pero hay muchos más hemos debemos entender cuál es el valor de lo que tenéis ahí en La Rioja porque creo que frente tiene razón Nacho cuando dice que que no nos damos cuenta que no no le damos el valor que tiene

Voz 26 39:17 sin duda alguna el el valor de Rioja como marca es la la carta de presentación de uno de los productos de calidad más importantes de este país entonces en no hace falta más que viajaron un poquito mucho menos va damos cuenta de que allá donde vayamos decimos Rioja lógicamente los riojanos lo llevamos con muchísimo orgullo saben perfectamente dónde está nos ponen el mapa del mundo es una marca internacional de prestigio y de calidad vosotros por dejarlo claro que sí es compatible con un modelo sostenible sin duda salvo que no aceptamos ese cemento iguala progresó progresó iguala cementos que es una barbaridad e sin duda como decía antes ese ese

Voz 36 40:00 eh

Voz 26 40:01 esa postal que tenemos de de del vino es el viñedo es el vino es que lo que nos abre las puertas a todos y esto ha de este ave que no que no nos lleva a ninguna parte y en realidad no es las cierra

Voz 1995 40:17 para vosotros qué importancia tiene para para la región la llegada de siete de alta velocidad porque imaginemos que también por la otra parte es una forma de incentivar la hostelería el negocio de decir que lleguen más turistas para vosotros qué importancia puede tener

Voz 26 40:32 ya un poco aquí la pregunta yo la suelo cambiar no es el perdón

Voz 12 40:36 de sino efectivamente como bien dices él para que hay el porque realmente

Voz 26 40:41 somos unos trazados actuales que efectivamente necesitan una mejora pero una mejora que económicamente sería más barata en el tiempo más cercana por lo tanto tendríamos soluciones cercanas baratas e a esta a esta barbaridad el el estos trazados que nos plantea que eran cuatro y luego han quedado en dos pero que quitar esos dos se quitaron de una manera arbitraria por el Ministerio anterior no sabemos el Ministerio nuevo de manera arbitraria los va volver a plantear tanto nosotros dejamos ahí el asunto abierto porque yo también una de las trazados el más barato era el primero que se quitó por lo tanto arbitrariamente seguido arbitrariamente pueden llegar nos da pánico nosotros seguimos trabajando por esa lucha contra los cuatro y lo queremos es lo que planteamos y lo que abogamos claramente por la mejora de las infraestructuras pide el trazado actual es así de sencillo

Voz 1995 41:36 novecientos millones sesenta y cuatro kilómetros de un ahorro de no más de quince minutos probablemente diez de un ahorro de nueve más de quince minutos de todos modos esta música tan pocos Nova si hablamos de obra pública hablamos de del AVE en el tren de alta velocidad existen demasiados precedentes y los que el gasto resultó inadecuado cuando no directamente un despilfarro hoy precisamente el diario El País incluye un amplio reportaje sobre eso Sergio Castro nos lo cuenta FIFA se echan

Voz 37 42:02 buenos días se trata de un informe de la Asociación Española de geógrafos que nos dice que en la línea de alta velocidad ha supuesto un despilfarro o asignación inadecuada de dinero público que es algo menos más elegantes menos gravoso de veintiséis mil doscientos cuarenta millones lo que supone más de la mitad de los cuarenta y dos mil millones invertidos en las dos últimas décadas según este informe es que se calcula que en esas dos a últimas décadas las administraciones públicas han convertido han comprometido más de ochenta y un mil millones de euros en infraestructuras sin necesarias abandonadas infrautilizadas o mal programadas que es una canción o una cándida que ojo puede superar los noventa y siete mil millones en un futuro próximo si se suman las obligaciones adquiridas los autores del trabajo precisan además que a su juicio no hay cuatro formas de despilfarro la corrupción las obras infrautilizadas los proyectos inútiles en la priorización inadecuada de inversiones lo que el gasto público inadecuado líneas de AVE tiene un desglose que nos habla por ejemplo de la alta velocidad entre Madrid Barcelona y la frontera francesa con casi nueve mil millones de dinero inadecuadamente gastado o los casi cinco mil entre Valladolid inesperado de Compostela los más de cuatro mil entre Madrid y Valladolid los más de tres mil quinientos en el puerto de Pajares hasta un largo desglosado que acaba en Huesca con doscientos veintiún millones de

Voz 12 43:14 euros todo ello claro atendiendo

Voz 37 43:17 musicalmente a la alta velocidad ya no hablamos

Voz 12 43:20 los que tenemos no hay ni de nada

Voz 1995 43:24 en un informe de la sociedad española deje de geógrafos ágil con estos precedentes parece necesario sentarse en la mesa hay replantear todo este asunto

Voz 26 43:31 totalmente usar la verdad es que nosotros no que acabamos de entender como plataforma que somos un montón de gente diversos y en medio según los empresarios somos gente de todo tipo desde el tendero de la esquina hasta bodegueros pasando por sus facciones pasando por sindicatos agrarios que etc somos un montón de gente no acabamos de entender cómo este grupo gente variada en la plataforma tenemos que abanderar un asunto que realmente lo tendría que de la propia administración serían nuestros políticos riojanos los que tendrían que ir a Madrid a decir esto no no acabamos de entender cómo no Lavandero porque creo que sería lo lógico que para eso pagamos

Voz 12 44:11 yo es que tenemos un problema como país que yo creo que deberíamos abordar seriamente a todos como modelo de desarrollo y como modelo

Voz 0985 44:18 de transporte que que tiene que ver con que el AVE sea usado

Voz 38 44:21 el como apaciguadora y como cómo

Voz 0985 44:24 parador de voto realmente hace han prometido en muchos sitios cada que en cada lugar tenía que haber una estación de AVE que cada ciudad tenía que estar conectada por Ave un sistema que igual para un país con las características y la demografía de España no es el sistema ideal de transportes son sistema que requiere una enorme y una enorme densidad de población que no tenemos pero tenemos in con lo cual incluso las líneas muy utilizadas yo uso mucho yo vivo practicamente en el AVE de Zaragoza Madrid y es la vía más utilizada y la que cita descuidas no hay billetes de un día para otro hay una demanda altísima y sin embargo es deficitaria todavía incluso esa es deficitaria por qué porque se requiere una población muy grande grandes grandes ciudades no damos usar No somos un país no damos para esa para esa infraestructura tan tan bestial no entonces deberíamos replantearnos el modelo de transporte y deberíamos replantearnos todo lo que hemos hecho hasta ahora

Voz 1995 45:18 vamos a estar muy pendientes Ángel de de lo que ocurra por el interés que tenemos

Voz 26 45:22 en el futuro todos todos

Voz 1995 45:24 vamos a estar muy pendientes de de lo que ocurre Ángel Pérez portavoz de la Plataforma por el desarrollo sostenible de La Rioja empresario además de la zona muchísimas gracias intentar añadir algo más

Voz 26 45:33 Nueva York eh simplemente bueno aprovecho los micrófonos ya aprovechó la SER y Antoni de a todo el equipo para decirle al ministro Ábalos que lleva un apellido con un nombre muy bonito de un pueblo precioso de de La Rioja que se llama Ábalos entonces que haga honor a su nombre que nos visite que vea lo que quieren hacer y que no se produzca

Voz 1995 45:56 ahí queda la invitación sería casi justicia poética que fuera por eso por lo que cambiarán el trazado Ángel muchísimas gracias por atendernos un placer encantado en unos segundos no es Nacho Sergio porque vamos a poner a prueba la moralidad es es un sonido la amoralidad de uno va inversamente proporcional al tiempo que es capaz de escucharlo tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos en todo el mundo con esas crisis migratorias con la desvergüenza del Gobierno del presidente Trump en un sonido que es insisto inmortal en unos segundos Toño

Voz 4 46:35 sí conozco y seguro de coche que te ofrece el mejor precio llegas tarde todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 23 46:48 culta condiciones en línea directa punto com eres autónomo utilizas el coche en tu trabajo en línea directa te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro de cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 28 47:01 no

Voz 13 47:07 conectan con Hoy por Hoy veinte

Voz 4 47:10 gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 7 47:19 son las ocho las siete en Canarias cada día cuando queda

Voz 5 47:22 parte Javier Álvarez buenas noches Sánchez buenas noches crisis Torrent presidente el Parlament de Cataluña muy buenas

Voz 7 47:28 buenas noches que la SER pasan muchas cosas

Voz 5 47:32 el cuidadito Sergio Dani páramos Sergio unos dice José en Twitter el estar siempre para una obra primeriza a mí me cuesta entender Lila yo creo que la cosas seguida

Voz 4 47:44 no pero la semana que nadie puede bañarse

Voz 39 47:48 en la misma noticia Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde en la sit en Canarias seis gente que tiene cosas tan buenas que decir y que contar con Ángels Barceló

Voz 7 48:00 a los oyentes de la SER son alegres cercanos optimistas sensibles curiosos tolerantes a Fable radiantes inteligentes informados

Voz 40 48:09 el momento momento así que pase tampoco es cuestión de pelotear no nunca manera tácita

Voz 7 48:15 no pero es es bonito no decirles a ustedes cosas bonitas pero

Voz 40 48:18 no nosotros les vamos a emular igual el caduco peloteo de lo normal

Voz 1995 48:23 cadena SER nuestros oyentes han gente enormes

Voz 40 48:26 hombre un poco de mimos tampoco estaría mal

Voz 1995 48:31 nuestros oyentes son gente normal

Voz 11 48:33 tirando el punto ahí en el mundo hay ahí

Voz 4 48:39 la más completa información buque en este deporte en TDT el mejor entretenimiento en todo TDT escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu Televisa el recinto Niza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio el líder en España contacto te dirá demando escucha tu radio preferida la Cadena Ser en Tuttle Ethel escucha la disfrute hay una radio sin relojes cuando se trata de vivir lo más sano posible pregón

Voz 5 49:13 quítame vamos a terminar con preguntas que ya nos tocaba la gente manda preguntas al correo ya Facebook Twitter y te reclaman Ángela te reclaman venga pues aquel asesino Macao y te tienes que dar a tus oyentes venga pues ya está

Voz 4 49:25 dispuesta a la Cadena Ser punto com la radio que jamás

Voz 41 49:31 la duración idónea de una noticia radiofónica oscila entre cuarenta y cinco segundos y un minuto si fuera necesaria una extensión superior se fragmenta en al menos dos enfoques leídos por diferentes personas

Voz 7 49:44 antena antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 34 49:52 conecta con Hoy por hoy a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta y seis Lanús lo que quieras

Voz 27 50:06 sí

Voz 1 50:11 eh