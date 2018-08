Hoy por Hoy (17/08/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

Voz 1 00:00 buenos días son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:02 has

Voz 2 00:10 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:18 como están es viernes diecisiete de agosto se cumple un año de los atentados de Barcelona y Cambrils jornada de recuerdo y homenaje que nos va a llevar en directo durante la mañana a Barcelona y a Cambrils en los distintos actos institucionales dentro de cuatro horas empieza el de Barcelona en plaza Cataluña un acto al que asistirá el Rey esta noche alguien ha colgado un cartelón en una de las cuatro fachadas de la plaza un cartel en el que se puede leer en inglés el español no es bienvenido en El País Catalán junto a una foto del monarca boca abajo anoche en los actos conmemorativos en Alcanar el vicepresidente del Govern Pere Aragones y también los mandos policiales posaron con un lazo amarillo de más de un metro de alto sólo unas horas antes que tanta tanto las víctimas como la alcaldesa de Barcelona Ada Colau imploraba que no se politice en los actos en recuerdo a los dieciséis

Voz 3 01:05 asesinados que la clase política haga una tregua que se discutan esta noche hasta las veintitrés cincuenta y nueve y que venciera discutir el sábado a las cero cero punto cero uno pero el diecisiete de agosto tiene que ser un homenaje y un recuerdo para las víctimas de los atentados del diecisiete de agosto

Voz 1275 01:22 en los últimos meses hemos trabajado

Voz 4 01:25 con mucho cariño para que este acto tenga a las víctimas como sus únicas protagonista

Voz 0027 01:30 a las diez y media de la mañana va a tener lugar este acto institucional convocado por el Ayuntamiento en el que van a coincidir el Rey Felipe VI el president catalán Quim Torra a esa misma hora los CDR Si y la CUP van a protestar a un kilómetro de allí bajo el lema sus guerras nuestros muertos y Torra les ha deseado toda la suerte restó literal Partido Popular Ciudadanos dicen ahora que si se reunirán con ACNUR para hablar de inmigración después de que la representante de este organismo de la ONU asegurara ayer aquí en Hoy por hoy que no había recibido respuesta a la invitación que curso a estos dos partidos invitación para mantener una reunión con sus líderes Francesca Fritz criticó discursos como el que incluso ayer mantenía Pablo Casado para evitar que niños

Voz 6 02:18 millones de africanos estado

Voz 5 02:20 intentando recaudar fondos españoles que son explotados por las

Voz 0027 02:28 por cierto el PP que gobierna en el Ayuntamiento de Tres Cantos en la Comunidad de Madrid está intentando evitar que el Ayuntamiento de Manuela Carmena pueda ceder el uso de una residencia vacía para acoger a los inmigrantes que llegan a España esa residencia aunque es propiedad del Ayuntamiento de Madrid físicamente está en Tres Cantos y frente a esta solución de emergencia que propone el consistorio de la capital el Ayuntamiento de Tres Cantos intenta boicotearla argumentando que el edificio no tiene licencia residencial sino educativa le dicen a Carmena que pida una modificación del Plan de Ordenación Urbanística algo que podría durar hasta dos años otras noticias de este viernes Javier Alonso buenos días bueno

Voz 0858 03:18 días Aimar tres de los cinco miembros de la manada han pedido un subsidio de cuatrocientos treinta euros al mes una cantidad que pueden recibir aquellas personas que han pasado más de seis meses en prisión siempre y cuando lo autorice el Gobierno los otros dos miembros de la manada no pueden acceder a ella porque siguen cobrando casi el setenta y cinco por ciento de su sueldo como guardia civil y militar hasta que su sentencia Safin

Voz 0027 03:38 en el Vaticano califica de criminales los abusos de curas a más de mil niños en Pensilvania

Voz 0858 03:43 la Santa Sede pide que se depuren responsabilidades y asegura que sienten vergüenza y dolor por los casos de pederastia perpetrados por sacerdotes hace dos días el fiscal de ese caso dijo que el Vaticano lo sabía y que aún así cayó durante

Voz 0027 03:56 yo en Italia Salvini se fue de cena y fiesta horas después del mortífero derrumba en Génova

Voz 0858 04:02 las fotos de aquella noche se puede ver al vicepresidente del país disfrutando junto a otros compañeros de su partido de la Liga de una cena cuando todavía no había puesto un pie ni siquiera en Génova la oposición ya ha pedido su

Voz 0027 04:13 que sea la NASA acaba de bautizar a uno de los asteroides con el nombre de Aretha Franklin

Voz 7 04:28 Juan

Voz 0027 04:30 asteroide Aretha órbita alrededor de Marte es uno de los homenajes que está recibiendo la reina del soul tras su muerte ayer a los setenta y seis años un cáncer de páncreas la capilla ardiente se va a instalar hoy en su ciudad en Detroit en los deportes este viernes nos deja el comienzo de la Liga de fútbol en España José Antonio Duro buenos días

Voz 2 05:09 Estados Unidos además el Sevilla jugará la última ronda

Voz 1621 05:13 día de la Europa League superó cero cinco a Zalguiris

Voz 2 05:15 ese enfrentará así

Voz 0978 05:22 a donde se dirigen las tormentas Jordi Carbó buenos días buenos días una jornada más las tormentas van a descargar con intensidad en muchos puntos del Mediterráneo especialmente en Cataluña también en Baleares la Comunidad Valenciana Murcia gran parte de Castilla La Mancha así como las provincias más orientales de Andalucía en el resto de la mitad este chubascos más aislados y cuidado porque de nuevo muchas de estas tormentas irán acompañadas de lluvia

Voz 0027 05:45 torrencial fuertes rachas de viento así como

Voz 0978 05:48 en riesgo de granizo lluvia también en el Cantábrico aquí no será tan intensa hasta la próxima noche en el resto del país más sol que nubes temperaturas un poco más bajas sólo se va a mantener el calor intenso en el suroeste de la Península con tendencia incluso que vaya más durante el fin de semana en el conjunto del país el fin de semana no será muy caluroso las noches incluso un poco frescas

Voz 0027 06:31 abortar el plan Cream pero su influencia musical pervive artistas de generaciones posteriores

Voz 1621 06:37 para consuelo de la Fuente buenos días egun on Aimar con todo el respeto a lo ha Gloria Gaynor con Güiza ha muerto la última gran superviviente de la era dorada de la música negra estadounidense firma Amanda Mars hoy en el país Bette Davis nombró en vida

Voz 0027 06:52 Meryl Streep como eso digna sucesora Frank Sinatra

Voz 1621 06:54 ya lo hizo con Tony Bennett pero horroriza preguntada por quién

Voz 2 06:58 debería con voz temblorosa

Voz 1621 07:05 afirmaba tajantemente que no hay ninguna joven a su altura hablaba maravillas de Whitney Houston de Mariah Carey o de Alicia Keys pero no se confundan la reina es la reina a pesar de que no haya realeza alguna en Estados Unidos como escribía ayer Obama en

Voz 0027 07:18 Facebook y a diferencia de en España donde

Voz 1621 07:20 nuestro Rey acude hoy a esos homenajes a las víctimas de los atentados

Voz 0027 07:37 un año después de los atentados de Cambrils si Barcelona hoy vamos a acompañar a las víctimas y a buscar respuestas

Voz 1621 07:43 dos horas entrevista al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska a partir de las nueve de las ocho en Canarias hablamos con Joan Manuel del Pozo ex profesor en Ripoll y exconseller de Maragall nos acompañan Antón Losada Mariola Urrea y sumamos a la conversación a Najat el Hachmi escritora española de origen marroquí antes de pasarle el testigo a Pablo González Batista llamamos a Anne Hidalgo la alcaldesa de París otra ciudad desgraciadamente que se ha visto sacudida a varias veces por el terrorismo y a las diez una hora antes en Canarias con Pablo seguimos en directo esos actos de homenaje a las víctimas además de la cobertura de nuestros compañeros contamos con el testimonio de personas que vivieron los ataques en primera persona y el recuerdo de personalidades como Joan Manuel Serrat y Andreu Buenafuente a las once a las diez en Canarias con el experto en series Javier Meléndez vamos a analizar la influencia de Matt Groening en la cultura pop gracias a sus ficciones seguidas en todo el mundo como Los Simpson o futura ama o la que se estrena hoy mismo desencanto

Voz 0027 08:48 es viernes así que abrimos la barra libre

Voz 1621 08:50 para que opinen sobre cualquier noticia nacional o internacional de esta semana la ya hemos abordado no como todos los viernes para que se despidan también de The Queen of soul Aretha Franklin si quieren en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp seis tres ocho XXXI XXXIV

Voz 2 09:54 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 09:58 una gran pancarta anónima ha aparecido esta noche colgada del número nueve de la plaza de Catalunya en el centro de Barcelona con la imagen del Rey Felipe VI del revés y en la que se lee textualmente que el Rey de España no es bienvenido en los Países Catalanes ocurre sólo a poco más de cuatro horas de que empiezan los actos de conmemoración por las víctimas de los atentados del diecisiete de agosto en Cataluña después de que Pedro Sánchez Quim Torra o la alcaldesa Ada Colau hayan pedido que los protagonistas de hoy sean las víctimas y quiénes les asistieron esos días

Voz 4 10:29 en los últimos meses hemos trabajado con mucho cariño para que este acto tenga a las víctimas como sus únicas protagonistas

Voz 0858 10:38 esto decía hace sólo unas horas la alcaldesa Colau pero ya les decíamos que hasta ahora ahí sigue esa pancarta en el lugar fijado para el homenaje sabemos hasta ahora algo más sobre ese cartel anónimo Radio Barcelona Jaume Bofill un día

Voz 0931 10:50 bon dia pues no mucho más la pancarta aparecido esta noche colgada del techo de un edificio que está en la parte alta de la plaza justo encima de donde están ya colocadas decenas de unidades móviles de los medios de comunicación que retransmitirán en directo este acto centro el de homenaje que tiene que empezar a las diez y media organizado por el Ayuntamiento Se ha dejado claro que quienes tienen que ser los protagonistas como escuchábamos son las víctimas

Voz 11 11:10 en ese momento pasó la furgoneta yo avenida tiempos de carne y verle lo que es el culo la gente volaba

Voz 0530 11:16 luego rotos víctimas como Ana Cortés que estabas

Voz 0931 11:19 tarde del diecisiete de agosto en las Ramblas ayer organizaron un acto para pedir a los políticos una tregua

Voz 12 11:24 es el momento de que no unos nombren en sus campañas que no

Voz 1621 11:27 se manipula el dolor de todas las víctimas tienes

Voz 12 11:29 se politice el dolor de las personas acusaciones

Voz 0931 11:32 decían hacia la Generalitat hacia el Gobierno central sí a Colsa reconoció que dirimen sino que se cualquier reclamación siguen abiertos a darles todo el apoyo y la ex ministra de los monjes

Voz 6 11:43 trata algo ver siempre hasta Tubert siempre Panamá Parrado particular siempre decía que el volvió

Voz 0931 11:48 no cuando ha estado el PP siempre ha estado al lado de las víctimas

Voz 1275 11:51 a los homenajes

Voz 0858 11:52 desde celebraron ayer en Alcanar y en Ripoll asistieron varios miembros del Govern catalán Quim Torra en Ripoll dijo que los atentados sólo se combaten desde la convivencia y el vicepresidente aragonés ha destacado la dignidad de la sociedad catalana ya ha recordado también la labor en esos días del ex cursillo Ford o del ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero a los actos de hoy van a acudir representantes de todos los partidos excepto de la CUP Joan a qué hora empiezan y cómo van a ser esos actos de recuerdo martes

Voz 0931 12:20 bueno pues todo empezará con una reunión del Govern catalán a las nueve hay prevista una declaración institucional del president Torra luego participarán de la ofrenda de flores en las Ramblas con las víctimas allí se reunirán con Ada Colau hito dos encontrarán en plaza Catalunya con Pedro Sánchez con el Rey Felipe en un acto en el que no habrá parlamentos de ninguna institución ayer ya hubo también actos como decías para recordar lo que sucedió hace un año el primero fue en Barcelona para recordar a las víctimas Julian CAR Times Ada Colau repasaba si sus nombres entre llantos diciendo que los terroristas no consiguieron contagiar su odio también hubo acto en Ripoll a favor de la comida en la nunca capa o tres ciudades

Voz 0530 12:58 a engañada por la barbarie

Voz 0931 13:01 no queremos que ningún otro joven se deje engañar por la barbarie decía una de sus vecinas y en Alcanar a la Generalitat homenajeó el trabajo de los Mossos y los servicios de emergencia

Voz 0858 13:08 es un Semel

Voz 13 13:11 los Mossos d'Esquadra Dahlán detrás de un gran

Voz 0931 13:13 su amarillo el vicepresidente Pere Aragones hablaba de reconocimiento en especial a Joaquim Forn y a quién era entonces el mayor de los Mossos dadas Josep Lluís Trapero

Voz 0858 13:21 gracias Joan hasta nuevo el veintiséis de agosto de dos mil diecisiete recordarán después de los atentados el Rey participó en una manifestación en Barcelona contra el terrorismo era la primera vez que en nuestro país su monarca lo hacía sólo unas semanas después tras el uno de octubre el Rey intervino en televisión tras el referéndum ilegal un discurso muy criticado entonces por el independentismo muy criticado también hoy y que se les sigue reprochando desde esos sectores a Felipe VI resumimos este año del rey Felipe VI con María María

Voz 1444 13:50 acaso han sido los meses más difíciles del Rey marcados por el desafío independentista los atentados le llevaron a tomar una medida excepcional participar en una manifestación contra el terrorismo nunca antes lo había hecho un Rey y un año después tenían claro que iba a participar en el homenaje y en esta ocasión con la reina pese a todos los anuncios previos de boicot a su presencia por ese discurso también excepcional que encendió a muchos catalanes acostumbrados a discursos retóricos sorprendió la dureza de su lenguaje

Voz 13 14:19 con su conducta irresponsable e incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España

Voz 1444 14:27 fue un discurso muy político con la mano real de la Moncloa entoces de Rajoy que puso a Felipe VI la diana del independentismo a partir de ahí las visitas a Catalunya han estado marcadas por boicots plantes los más visibles en la inauguración del Mobile Barcelona hay recientemente este verano los Premios Princesa de Girona cuando el Ayuntamiento se negó a ceder el auditorio esto fue a finales de junio hoy de nuevo vuelve a Cataluña Zarzuela tras sopesar los riesgos ha decidido que los reyes participen en el acto de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona de Cambre

Voz 0858 14:56 el jefe del Ejecutivo por su parte asegura que está convencido de que la tónica dominante durante los homenajes va a ser la tranquilidad en Moncloa creen que no va a haber ningún altercado que empañe estos actos conmemorativos en Barcelona al acto por parte del Gobierno central van a asistir el presidente Sánchez también las ministras Batet Maroto no va a haber declaraciones una decisión en línea con ese deseo de que las únicas protagonistas sean las víctimas Oscar García

Voz 0931 15:21 el Gobierno dice sentirse tranquilo ante los actos de esta mañana en Barcelona a pesar de las críticas el independentismo por la presencia de los Reyes en el Ejecutivo descartan que puedan producirse problemas de seguridad de orden público y creen que nadie convertirá el homenaje en un espectáculo el Gobierno además ha querido darle un perfil íntimo de respeto a su presencia allí y por eso se ha decidido que esta representación sea discreta sólo acudirán el presidente Pedro Sánchez y dos ministros evitando dicen en la Moncloa la foto del Gobierno desplegado y al completo otro síntoma de este perfil de respeto que el Ejecutivo quiere dar está en las declaraciones públicas porque mientras que los líderes de PP y Ciudadanos Pablo Casado y Albert Rivera sí han convocado esta mañana a la prensa en La Moncloa piensan que hoy nuestro iría ni se dan las circunstancias evitarán las declaraciones del presidente Sánchez

Voz 0858 16:06 queridos del Partido Popular sin esperar siquiera al acto ya han buscado responsables de esas hipotéticas o futuribles criticas al Rey lo señalaba ayer palabras

Voz 14 16:14 a que mañana también estaremos cerca de nuestro Rey cerca de las víctimas del terrorismo y esperamos exigimos al Gobierno al Ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat que no haya ningún acto de ultraje no haya ningún tipo de agresión ni verbal ni de manifestaciones críticas con el jefe del Estado que no se tolere lo que pasó el año pasado

Voz 0858 16:36 se refería casado a los abucheos al Rey durante esa manifestación del pasado veintiséis de agosto de dos mil diecisiete en repulsa por los atentados cuando Rajoy recordamos aún estaba en La Moncloa y es obra el prosa el Consejo General del Poder Judicial ha decidido respaldar al juez

Voz 0027 16:52 dirige la investigación a Pablo Llarena que había pedido

Voz 0858 16:55 amparo al órgano de gobierno de los jueces por la demanda que ha presentado Puigdemont contra él en Bélgica hay daba buenos días

Voz 1586 17:01 los días intento según el Consejo General

Voz 0858 17:03 del Poder Judicial de someter la actuación de la justicia española a los tribunales de otro país

Voz 1586 17:08 si el organismo judicial ha otorgado amparo a Llarena ante la demanda que Carles Puigdemont dio otros procesados huidos presentaron en Bélgica por la forma en la que el magistrado está realizando la investigación del recibo del referéndum del uno de octubre el ex president Puigdemont demandó al juez por falta de imparcialidad y por vulnerar la presunción de inocencia algo por lo que Llarena está citado a declarar en Bélgica el cuatro de séptimo abre ha sido después de esta maniobra cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido otorgarle ampara arena en palabras de este organismo el ex presidente y los exconsejeros intentan sin disimulo alguno someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero la demanda presentada tiene como único fin condicionar e influir en las futuras resoluciones judicial es ya he y añaden además que adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la independencia del juez desde el organismo aseguran que es difícil que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español la Comisión Permanente pide además a los ministerios de Exteriores y Justicia que aseguren la integridad inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica abriendo así la puerta a que la Abogacía del Estado se persone en defensa de España en Bruselas

Voz 0858 18:12 gracias Aida seis y dieciocho cinco y dieciocho en Canarias PP y C's rechazó la subida de impuestos que plantea Unidos Podemos como requisito para negociar su apoyo a los nuevos objetivos de déficit a los nuevos presupuestos sobre los que el peso se ha limitado a defender que ellos van a proponer una senda fiscal

Voz 0530 18:28 Justa en la que las grandes riquezas

Voz 0858 18:31 las las corporaciones tributen más Pablo Casado ha reiterado que su partido va a rechazar de manera frontal un techo de gasto que no cumpla con las expectativas que él considera que realistas en ese mismo sentido Albert Rivera ha acusado a través de las redes sociales a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de competir

Voz 0027 18:47 dice para ver quién sube más los impuestos

Voz 0858 18:50 la clase trabajadora la subida de impuestos es la primera gran batalla se ha convertido ya en la primera gran batalla de cara a la aprobación de las cuentas de dos mil diecinueve Mar Ruiz

Voz 1586 18:59 sí es sólo una parte del sudoku económico que el Gobierno necesita consensuar pero de momento es la que parece suscitar más sintonía entre PSOE y Unidos Podemos que paguen más quienes más tienen para corregir desigualdades y financiar el Estado del bienestar sin tocar eso sí la presión fiscal para clases medias y trabajadoras lo han defendido en términos muy parecidos en las últimas horas la socialista Adriana Lastra y el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón

Voz 15 19:23 las grandes riquezas de este país las grandes corporaciones de este país paga menos de lo que deberían por lo tanto el Partido Socialista lo que siempre hemos defendido es que haya una senda fiscal justa que las clases medias y trabajadoras de este país no paguen más de lo que ya pagan pero quien sí padre más sean precisamente esas grandes riquezas

Voz 16 19:40 las grandes empresas de este país paga un cinco por ciento mientras que la mayor parte de los ciudadanos pues pagamos mucho más por eso nuestra propuesta de subida de impuestos se refiere única y exclusivamente a los que más tienen a las grandes empresas que han eludido impuestos y que si corregimos esto habría más dinero para sanidad pública educación pública

Voz 1586 19:57 el asunto abierto otro previsible caballo de batalla con PP Ciudadanos Pablo Casado habla de propuesta de izquierda radical

Voz 14 20:03 Podemos intentará que sus votos para la moción de censura se vuelvan a través de una subida de impuestos que afecta a todos los españoles que ya está afectando ya decimos nuestro rechazo será frontal si conllevan una subida de impuestos como la izquierda más radical está proponiendo para todos los españoles

Voz 1586 20:20 en sus críticas tanto populares como los de Albert Rivera empiezan a deslizar la idea de una subida fiscal generalizada obviando que la propuesta que está sobre la mesa afectaría a grandes empresas y grandes fortunas

Voz 0858 20:36 el Vaticano ha llamado criminales a los sacerdotes de Pennsylvania acusados de abusos a menores a más de más de trescientos abusos tal y como recoge un informe de la Corte Suprema de ese estado Iglesia asegura que tanto los pederastas como los que permitieron esos delitos deben asumir responsabilidades por unos actos dice moralmente reprobables Victoria Moreno buenos días

Voz 0530 20:58 buenos días Grec El portavoz del Vaticano asegura que el Papa Francisco sabe que este es un caso muy grave que puede acabar con la fe de las víctimas dice que lo que siente la Iglesia en estos momentos

Voz 1621 21:08 inexperto fiu

Voz 0027 21:10 se puede resumirse

Voz 0530 21:13 habrás vergüenza dolor ha recordado que en el caso de los abusos a menores denunciado en Chile el Papa mostró que las víctimas son lo primero y también que la Iglesia está de su parte en ese país Chile también se destapó un caso de violaciones en colegios de la congregación Marista gratitud del Papa que en un primer momento defendió al obispo encubridor de estos abusos originó que el resto de los Obispos presentarán en bloque su dimisión aunque de momento el Papa sólo aceptado cinco de ellas ahora después del escándalo de Pensilvania el Vaticano llama al autor reflexión índice que debe aprender del pasado

Voz 0858 21:47 misión europea ha respondido a Matteo Salvini después de que éste culpar a la unión de la caída del puente Morandi en Génova el ministro del Interior italiano acusó en concreto a la unión de haber limitado el gasto que Italia puede invertir en carreteras escuelas eh va ha contestado aportando cifras recordando a Roma las cantidades que cada año salen de los fondos europeos para mantener las infraestructuras de Italia los vamos a Bruselas a anchas

Voz 0047 22:11 las graves acusaciones de Salvini han provocado la reacción de la Comisión Europea el vicepresidente italiano dijo que el derrumbe del puente de Génova tiene relación con las políticas de austeridad impuestas desde Bruselas esas palabras han molestado profundamente en la capital comunitaria la Comisión ha aparcado la discreción para replicar al hombre fuerte de la Liga escuchamos al portavoz europeo

Voz 0116 22:33 M es el momento de aclarar algunas cosas en el periodo dos mil catorce dos mil veinte Italia va a recibir dos mil quinientos millones de euros en fondos de cohesión para inversiones en infraestructuras como carreteras o ferrocarriles en este dos mil dieciocho la Comisión aprobó un plan de inversiones para autopistas italianas por un valor de ocho mil quinientos millones de euros que incluyen las autopistas de la zona

Voz 0047 22:59 el cruce de declaraciones entre Salvini la Comisión puede ser un aperitivo de lo que se avecina en octubre

Voz 1275 23:04 el ese mes Bruselas debe dar su visto bueno al P

Voz 0047 23:07 supuesto italiano con poco margen para aumentar el gasto por el endeudamiento de la economía italiana el paso

Voz 0858 23:13 mercancías desde Israel hacia Gaza vuelve a abrirse después de XXXV días cerrado lo que habían parado la situación gravemente ya ya muy grave como decíamos la situación humanitaria de la franja reabre ahora además cuando Egipto ha confirmado que Hamas Israel el están negociando una tregua Jerusalén Beatriz R

Voz 17 23:34 lejos de las cámaras y sin ocupar la primera página de la prensa la tensión y los ataques entre Israel y los grupos palestinos armados de Gaza van en aumento lo cual ha provocado que Israel endurezca el bloqueo que aísla y empobrece a la franja desde hace más de diez años ayer fuentes egipcias confirmaron que se están concretando los términos de una nueva tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas que podría anunciarse la próxima semana siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo sobre numerosos puntos conflictivos como las medidas concretas para aliviar el bloqueo sobre Gaza o un intercambio de presos palestinos por los cadáveres de dos soldados israelíes retenidos en Gaza desde dos mil catorce también está por ver si el presidente palestino Mahmud

Voz 0530 24:17 Abbas y su movimiento el fatal

Voz 17 24:19 su visto bueno a este acuerdo mientras tanto la vida diaria de los nazaríes sigue siendo igual de miserable e inestable ayer el comisionado general de la UNRWA la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos anunció que las setecientas once escuelas de Gaza Cisjordania Líbano Siria abrirán en septiembre pero que sólo tienen fondos para funcionar un mes debido sobre todo al recorte de la ayuda por parte de Estados Unidos

Voz 0858 24:46 y este fin de semana en España llega a los cines el pacto Un fin de terror psicológico que protagoniza Belén Rueda Laura Martínez

Voz 1444 24:54 sí

Voz 0530 24:55 esta semana llega a nuestros cines el pacto la ópera prima de David Víctor y protagonizada por Belén Rueda este thriller de terror psicológico nos sitúa en una familia de padres divorciados con una hija enferma de diabetes que secuestra

Voz 18 25:07 para que estas eso son está hacer

Voz 0530 25:10 esta acaban en el hospital en coma diabético y con escasas probabilidades de sobrevivir será entonces cuando el personaje de Belén Rueda se adentre en un terrorífico escenario gracias al cual podrá salvar la vida de su hija también llega una de espías a nuestras pantallas pero algo distinta a las habituales El espía que me plantó está dirigida por Susana Fogel y protagonizada por Mila Kunis y Kate Mc Kinnon en ella dos amigas norteamericanas se ven envueltas en una peligrosa trama cuando descubren que el ex novio de una de ellas es un espía internacional se estrena también el viaje de NYSE a una pelicula noruega dirigida por Irán Hack aterrizan también una de animación francesa Vaya bichos y una de thriller estadounidense pura sangres

Voz 1621 26:22 no llegamos a las seis y veintiséis las cinco veintiséis en Canarias

Voz 0530 26:30 hoy por hoy los deportes

Voz 2 26:33 sí

Voz 0858 26:36 hoy sí hoy es el día va a comenzar la Liga española este viernes la competición que además ya sabemos que sin intención de jugar varios partidos oficiales fuera de España en concreto en Estados Unidos Duro buenos días

Voz 1621 26:48 hola qué tal buenos días y es la noticia que ha dejado un poco sorprendida evidentemente es bueno para la Liga seguramente de todos los equipos bueno para hacer más cosas pero claro el aficionado quizá también los más clásicos no están ni mucho menos convencidos debido a las muchas dudas que sale bien a la cabeza amén les digo sea para tanto al final va a jugar algún grande pero claro hay quien durante los próximos quince años que dura este contrato se va a perder algún que otro partido ahora voy con la Liga pero por ejemplo reacciones que va a pasar con los aficionados Carlos Suárez ayer en El Larguero presidente

Voz 19 27:18 el Valladolid la pregunta de Millán como socio de primera así no creo que me gusta mucho pero seguro

Voz 6 27:24 Brown Brown Prachanda quedan porque lo que la cabeza junto a Casado de estas como haces cuando llegamos aquí elaboramos como con pensamos yo soy el único

Voz 1621 27:34 José Antich no anoche en El Larguero también le preguntábamos a los aficionados José Manuel Mateos presidente de aficiones unidas

Voz 20 27:41 bueno pues un poco sino con preocupación los y con cierta inquietud no es una noticia bastante trascendentes vamos a ver estamos esperando que que que saber más datos de separar para los aficionados no es una buena noticia a los aficionados locales para el socio y abonado que que son los que mayoritariamente defendemos nosotros

Voz 1621 27:58 por eso será más adelante así que voy al fútbol que hoy comienza en Girona y en Sevilla Girona Valladolid desastres y cuarto Betis Levante desde las diez y cuarto ayer diez mil personas en el Villamarín para ver entrenar a los verdiblancos que esta temporada en Europa comienza el fútbol horarios iban Álvarez qué tal buenos días qué tal Duro buenos días la jornada del sábado que comienza a las seis y cuarto con el Celta Espanyol

Voz 0451 28:19 el cuarto Villarreal Real Sociedad y a las diez y cuarto turno para el campeón el Barça que recibe al Alavés en el Camp Nou el domingo mismos horarios seis y cuarto Éibar Huesca ocho y cuarto rayos Sevilla diez y cuarto Real Madrid Getafe en el Bernabéu y para el lunes dos partidos el que posiblemente sea el de la jornada a las ocho Valencia Atlético de Madrid y a las diez cierra esta primera fecha del campeonato el Athletic Club Leganés

Voz 0027 28:41 además hoy comienza gracias Joan también la Segunda División

Voz 1621 28:43 en y lo hace con dos choques el Cádiz Almería desde las ocho en Carranza y el Albacete Deportivo de la Coruña es de las diez en el Carlos Belmonte el asunto que comienza hoy lo hacen cuatro días desde hoy hasta el próximo lunes a esta primera jornada no en Estados Unidos pero sí en Lituania jugó y ganó ayer el Sevilla que se ha clasificado para la última ronda previa de la Europa League los a Machín van semana enfrentar en la última eliminatoria las dos próximas semanas primero en la República Checa al Sigma ayer sin problema ante Zalguiris Vilna cero a cinco con dos goles de Nolito dos más de Sarabia y uno de Arana Machín en el entrenador convencido profesional responsable tras el partido

Voz 1800 29:19 realmente ha sido el cómo ha encarado el equipo el partido con la mayor responsabilidad mayor profesionalidad posible y eso pues nos ha ayudado a entrar muy bien el partido y practicamente pues dejar resuelta la eliminatoria en los primeros minutos pero es que el fútbol es tan caprichoso que cualquiera diría que este es el mismo equipo

Voz 1621 29:40 más fuera del fútbol ayer se confirmó es oficial el otro español de la Fórmula uno Carlos Sainz cubrir la vacante que deja Fernando Alonso quien lo hará a partir de la próxima temporada lo hará a partir del año dos mil diecinueve

Voz 1 30:01 son las seis

Voz 0027 30:01 Media las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:04 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:11 diecisiete de agosto primer aniversario de los atentados de Cataluña acabamos de contarles como un cartelón contra el Rey cuelga desde esta madrugada de una de las fachadas que rodean la plaza en la que hoy se va a celebrar el acto institucional de recuerdo a las víctimas estaremos allí a partir de las siete de la mañana pero ante les les contamos otras noticias de este viernes Javier Alonso

Voz 0858 30:30 el Vaticano tacha de criminales a los curas de Pensilvania señalados por los casos brutales de acoso menores que ha desvelado la Corte Suprema de esa estado hizo el Vaticano que son actitudes criminales moralmente reprobables por las que deberían asumir responsabilidades quiénes las cometieron y quiénes las permitieron además los opositores venezolanos que estuvieron con Zapatero y con Julio Borges en las negociaciones niegan que el ex presidente español amenazara a Borges tal y como aseguró ayer el diputado aquí en una entrevista en Hoy por Hoy lo dicen Timoteo Zambrano y el también opositor Henrique Marc

Voz 19 31:02 así a más ciento fue muy solidario una persona afable a una persona preocupada por la vive en el país entre pues la mano amiga para liberar eso no no hubo tales amenazas por lo menos en en mi presencia ahí estuve en todas las sesiones de trabajo no no observe algún tipo de posición amenazante por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al contrario

Voz 0858 31:35 que cómo está el Tráfico DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 21 31:38 buenos días de momento normalidad en gran parte de la red vial nacional hasta ahora tan sólo tenga precaución en Zaragoza ya que como consecuencia de las intensas lluvias la Nacional II a la altura de Pina de Ebro hay complicaciones en ambos sentidos concretamente entre los kilómetros trescientos sesenta y dos al trescientos sesenta y uno también tenemos culta es en la Nacional dos tres dos entre los kilómetros doscientos cuarenta y cinco al doscientos cincuenta en este caso en dirección a Zaragoza tenga mucho cuidado suena a transitar por alguna de estas vías y por último el Lugo los bancos de niebla dificultan el tráfico a la altura de Mondoñedo entre los kilómetros quinientos treinta y seis al quinientos cincuenta y dos en ambos sentidos en el resto de la realidad nacional de momento a esta hora se

Voz 0858 32:22 tripuladas en problemas gracias Alfonso hoy se esperan fuertes chubascos y tormentas con granizo en el este de España habrá sol en el resto del país

Voz 0027 34:02 abrimos la Mesa esta mañana en la Comunidad de Madrid porque como les venimos contando el Ayuntamiento de Tres Cantos gobernado por el Partido Popular está intentando boicotear el plan de Manuela Carmena para alojar en una antigua residencia estudiantil

Voz 1621 34:13 a los migrantes en situación de emergencia el consiste

Voz 0027 34:16 de Tres Cantos argumenta un supuesto problema de licencias Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 34:21 eh palacete se usó como colegio como internado y después se ha utilizado para campamentos escolares tienes licencia de uso educativo Hinault de uso residencial y es ahí donde el Ayuntamiento de Tres Cantos gobernado por el PP está incidiendo estos días tiene serias dudas de que utilicen este edificio para albergar a inmigrantes de forma temporal sea legal lo dice Javier Juárez que es el alcalde en funciones

Voz 27 34:40 qué capacidad tiene una de educativo hipotecan tener provocativo una suelen estoy residencial colación prácticamente seguro que estoy mi coche por lo tanto habrá que ver de qué fórmula se pueden desarrollar con nombra oscilan Nancy esa noticia que a disposición del Estado para pasan

Voz 1275 35:00 tendrían que buscar dice otro emplazamiento aunque desde el Ayuntamiento de Manuela Carmena aseguran que su decisión responde a una emergencia humanitaria como cuando se habilita un polideportivo para asistir a las víctimas de un incendio que no necesitan esa licencia residencial porque será un centro de acogida temporal que cuenta además con cinco

Voz 0027 35:16 la policía investiga en Granada una supuesta agresión sexual a una menor a una chica de quince años los hechos ocurrieron hace una semana hay de momento la policía no detenido a ningún sospechoso Banús hola buenos días

Voz 0931 35:27 los los hechos sucedieron cuando la víctima que se habría fugado de un centro de menores se subió al coche de su agresor otras hacer auto stop según informa el periódico Ideal de Granada la chica denunció que el conductor la llevó hasta el distrito norte de la ciudad donde abusó de ella para dejarla tirada después en esa zona desde allí la trasladaron al Hospital Materno Infantil que activó el protocolo y realizó las exploraciones correspondientes con este tipo de casos tras una semana desde que ocurrieron los hechos la Policía de momento no ha detenido a nadie que aunque analizan un posible caso de agresión sexual siguen sin determinar si se trató o no de una violación

Voz 0027 35:58 la frase quieres que te dé bien duro con una frase

Voz 1621 36:01 este mente habitual en las canciones de reguetón ha llevado

Voz 0027 36:04 la cárcel aún joven en Teruel se la envió un mensaje a su ex novia y un juez lo ha condenado por un delito de violencia de género Juanjo Hernández buenos días

Voz 1203 36:11 hola buenos días si ya ves el relato en el que es toda una inspiración eh es que bueno que el acusado había sido ya condenado tras el pasado doce de julio como autor de un delito de violencia de género a las penas de veintidós jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de doce meses prohibición de aproximación uno a una distancia no inferior a cien metros y comunicación por cualquier medio con su expareja por tiempo de ocho meses y eso es lo que decía entonces el juez además de todo esto la acusado también fue condenado por un delito de hurto a la pena de cuatro meses de prisión es reincidente por tanto ahora el juez finalmente le ha vuelto a condenar con ese argumento de que el joven demuestra una obsesión enfermiza por quien fuera su pareja incapaz de controlar sus impulsos

Voz 0027 36:56 el alcalde de Boadilla en Madrid se ha ido de vacaciones en funciones a un concejal que participó en su día en un escrache a los miembros el Parlamento Cataluña cuando iban a declarar al Tribunal Supremo un acto Laura en el que también participaba un grupo

Voz 0530 37:09 estas madrileño sabe que hace un mes la oposición pidió su cese Javier Úbeda así se llama este concejal asume este mes de agosto según el diario punto es la responsabilidades como alcalde en funciones de Boadilla hasta que el regidor

Voz 1275 37:19 Antonio González Terol vuelva de sus vacaciones la oposición pidió que lo apartará precisamente porque fue captado por las cámaras de televisión participando hace meses en ese escrache junto a varios miembros de Hogar Social Madrid Un grupo de ultraderecha este edil siempre ha defendido que no acudió a esa cita llamado por este colectivo sino movido por la rabia por la indignación

Voz 0027 37:37 en Asturias la Guardia Civil investiga la muerte de el único concejal de Izquierda Unida del municipio de Llanes el cadáver apareció cerca de su casa con un fuerte golpe en la cabeza y todo apunta a que se trata de una muerte violenta Alejandra Martínez buenos días

Voz 0530 37:50 así es a golpes según las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil de Gijón la muerte del concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Llanes Javier Inés fue violenta y no por causas naturales como desde un principio se barajó vinculándolo con un problema cardiaco que sufría al fallecido a falta de conocer los resultados de la autopsia será Omid hoy mismo en principio Se sabe que jardines de cincuenta y dos años pescador de profe sesión tenía tres fuertes golpes en cabeza y cuello su cuerpo sin vida fue encontrado por un vecino de ese a setenta metros de su coche en las inmediaciones de la localidad de llames deprisa donde residía las primeras hipótesis apuntan a que el ataque fue premeditado ya que ocurrió muy temprano cuando el concejal y pescador se dirigía al puerto se vio obligado a salir del vehículo para apartar unas vallas que impedían el paso cuando un vecino lo encontró las ocho de la mañana mientras paseaba el motor de su coche aún estaba marcha edil el único de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Llanes era responsable de las áreas de Medio Rural playas y personal

Voz 26 38:53 veo el hombre el que les venimos hablando que pesa trescientos ochenta y tres kilos está ya en planta en el Hospital de más

Voz 0027 39:00 dices en Valencia después de pasar más de treinta y seis horas en un pasillo del área de observación en una charla con la Cadena SER dice que está contento pero que no olvida lo mal que lo ha pasado Nacho Monreal bon día

Voz 28 39:11 Bondi Aimar site unos ha contado que se encuentra mejor pero dice haberlo pasado mal estos días en los pasillos del hospital pero sobre todo el martes por la tarde durante el traslado en un camión de mudanzas hasta Turís la localidad en la que reside Teo eso sí dicen no tener queja del hospital sanitario

Voz 2 39:25 lo pues a lo mejor no puerta de los médicos nevada hacérmelo muy bien médicos sufre un pasillo y el tema de transporte fatal seto vejatorio

Voz 28 39:41 Teo finalmente va a estar de forma indefinida en el Hospital de Manises hasta que la Conselleria decida dónde ubicarlo aún así a pesar del cambio en la atención del paciente su familia asegura láser que van a seguir adelante con la denuncia y esperan que le manden cuanto antes a un hospital especializado en obesidad mórbida

Voz 29 39:56 Siria Irak Irán gira la Navidad

Voz 2 39:59 Akira

Voz 29 40:02 en la segunda

Voz 0027 40:03 quince provincias están en alerta por riesgo de fuertes tormentas e incluso granizo in Murcia Murcia es una de las regiones más afectadas por este temporal de verano este sonido es en las últimas horas Juanjo Asensio buenos días hola buenos días

Voz 1197 40:21 limpió las tormentas Ayers esperaban en el noroeste irá altiplano aunque finalmente se vieron afectadas todas las comarcas de nuestra comunidad con un importante tromba de agua por ejemplo cincuenta litros por metro cuadrado se registraban en Cieza hubo serios problemas en el tráfico rodado en la autovía A siete con más de siete kilómetros de retenciones a la altura de Librilla por culpa del agua acumulada en la calzada una situación que se extiende a otros municipios de la región cientos de conductores atrapados cascotes caídos al suelo garajes inundados o calles convertidas en improvisada Ramblas fueron algunas de las consecuencias de esa tromba de agua a falta todavía de que los agricultores cuantifique

Voz 0027 40:54 posibles daños causados en sus cultivos los visitantes residentes en Asturias pueden conocer ya desde su teléfono móvil la calidad del aire que respiran porque el Principado ha puesto en marcha una aplicación de móvil gratuita disponible para Apple y para Android que ayuda al conocer el grado de contaminación del aire Alejandra

Voz 0530 41:11 pues sí desde móviles de una manera fácil e intuitiva esta nueva app disponible para Apple y Android lleva por nombre astur aire y ofrece información sobre un total de seis contaminantes el viceconsejero de Medio Ambiente Benigno Fernández Fano enmarca esta nueva herramienta dentro del compromiso del Gobierno del Principado por un aire limpio defiende la calidad del aire en el centro de gravedad de la región pese a las críticas manifestadas por distintos grupos de interés de una forma habitual la calidad del aire dice es más que bueno

Voz 2 41:37 en la actualidad tendríamos que un poco de la evolución de los datos de los registros cómo está evolucionando la calidad del aire

Voz 0027 41:48 pues con mucha dificultad esta declaración vamos a agarrar aquí la Mesa de España abrimos la Mesa del Mundo

Voz 2 41:54 me mucho

Voz 1621 42:05 y la veremos en Marruecos dos jóvenes subsaharianos han muerto en las redadas que el Gobierno marroquí está llevando a cabo desde hace varias semanas para mantener a los migrantes lejos de las fronteras españolas Sony Moreno

Voz 30 42:16 los adolescentes eran de Malí vivían en las casas patera del barrio de mes Nana en Tánger a la espera de embarcar para cruzar el estrecho camino España militares marroquíes detuvieron a los menores el domingo y los metieron en un bus para expulsarlos aquí en el sur del país a más de ochocientos kilómetros de Tánger según informó la ONG Caminando Fronteras en las redes sociales encontraron sus cuerpos en una morgue de Marruecos tras varios días desaparecidos Un vídeo deja en evidencia cómo resultaron heridos tras los empujones de los militares como explica un a las

Voz 31 42:45 Cruz fue los hechos pues su sustituto en razón es silbaron a los órganos pequeños malienses después vino la ambulancia recogerlos Vila de la grada

Voz 30 42:58 las continúan en los bosques de Nador y Tánger y las comisarías han transformado estos días en los mayores centros de detención de inmigrantes subsaharianos alrededor de mil ochocientas personas han sido perseguidas que arrestadas en la última semana

Voz 2 43:14 Naciones Unidas denuncia que los trabajadores

Voz 0027 43:16 que limpian la zona contaminada de Fukushima en Japón tras el accidente nuclear de dos mil once están siendo explota

Voz 1621 43:21 dos y corren peligro a diario

Voz 0027 43:24 la ONU ha pedido al Gobierno del país que proteja a esos empleados Ana Rebollo

Voz 1621 43:27 expertos en derechos humanos de la ONU alertan de que miles de trabajadores japoneses viven expuestos diariamente a radiación nuclear en las labores de limpieza de la central nuclear de Fukushima la mayoría de los trabajadores empleados son inmigrantes solicitantes de asilo y personas sin hogar obligados a tratar con sustancias tóxicas dificultades económicas contratadas la descontaminar la central nuclear tras el desastre de dos mil once según los expertos los contratos de limpieza de la planta se concedieron a grandes empresas que a su vez sus contrataron a cientos de pequeñas empresas con poca experiencia estas compañías habrían reclutado a una gran cantidad de trabajadores creando una atmósfera muy favorable a situaciones de abuso y explotación la descontaminación de la central forma parte del compromiso asumido por Japón para restaurar los niveles de radiación de antes del desastre con el objetivo de proteger la salud de mujeres embarazadas en niños

Voz 0027 44:29 nunca es tarde para cumplir un sueño is sino que se lo pregunten a un inventor chino que fascinado por unos dibujos que veía de niño ha construido una moto voladora una moto voladora de verdad el hombre bueno sólo ha conseguido elevarse unos metros por encima del suelo pero sueña ya con poder hacer kilómetros y kilómetros por el aire Minerva Marcos

Voz 0419 44:47 como si se tratara de Eliot en la película de ETB el inventor chino Sau de Elía hecho realidad el sueño de su infancia conducir una moto voladora ha construido el mismo muchas horas de tiempo y dinero invertidos en un proyecto innovador que le ha hecho vender este su propia casa para poder financiarlo una ilusión que poco a poco va tomando forma aunque por el momento el artefacto construido a partir de

Voz 0530 45:15 un dron sólo alcanza los quince metros

Voz 0419 45:18 por encima del suelo sea o y espera que el año que viene la moto esté lista para su producción en masa ya sueña con ver la sobrevolar los cielos más allá de China

Voz 8 45:38 hola papá oye estás en la playa dijo Juri

Voz 22 45:41 no se

Voz 9 45:42 bueno pues nada es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también quiera por Si estamos para ir a comprobarlo pero nada a ver a quién encuentro ahora

Voz 10 45:52 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 1621 47:21 oyentes también Delafuente los opinadores se despiden también de analizar Franklin los vamos a escuchar a partir de las siete porque nuestra barra libre politica de los viernes tenemos muchos asuntos pero uno por encima de los demás hoy aniversario de los atentados de Cambrils Barcelona en Cataluña empezamos precisamente en Barcelona amarga

Voz 34 47:37 los políticos deberían abstenerse de crear discrepancias entre los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado aparte de que entre ellos tiene que existir una total coordinación los ciudadanos hemos de tener la sensación de que realmente

Voz 1444 47:50 existe hice hay discrepancias lo tienen claro

Voz 34 47:53 volver a nivel interno y con la máxima celeridad por las fisuras de estas relaciones es por donde se pueden colar los diferentes delitos

Voz 1621 48:01 desde Tarrasa Montse