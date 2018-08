Hoy por Hoy (17/08/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1804 00:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1259 00:17 y hoy es diecisiete de agosto

Voz 0027 00:23 ese no tipo no tengo miedo el grito que se convirtió en la respuesta espontánea de la sociedad civil a los atentados de Cataluña de hace justo un año vuelve hoy a las calles unidad frente al terrorismo que se va a reflejar también en el homenaje de las instituciones todas juntas van a participar esta mañana en los actos en recuerdo de las dieciséis víctimas mortales Ada Colau alcaldesa de Barcelona

Voz 1 00:43 en hacernos daño y lo consiguieron pero no consiguieron contagiar los jodió somos y seremos una ciudad de paz una ciudad valiente que hace frente al terror con el amor

Voz 0027 00:54 por a las diez y media en Plaza Cataluña comienza el acto organizado por el Ayuntamiento un acto al que asiste el Rey IS Amis

Voz 1259 01:00 aplaza amanece ahora mismo con una gran pancarta una pancarta anónima colgada de uno

Voz 0027 01:06 los edificios en la que se puede leer en inglés el Rey español no es bienvenido en los Países Catalanes que además los CDR estos grupos más radicales del independentismo han convocado una protesta media hora antes bajo el lema sus guerras nuestros muertos el president catalán Torra esa deseado mucha suerte sólo ha deseado a pesar de que ayer él mismo Torra pedía cada más

Voz 2 01:27 sí un acto Nacha a las víctimas Oxfam

Voz 0027 01:30 el diecisiete de agosto se dedique a homenajear a las víctimas y a sus familiares hoy en la SER les vamos a contar cómo los distintos gobiernos del Partido Popular en la comunidad de Madrid han favorecido la enseñanza concertada de forma sistemática durante los últimos diez años por cada aula que habrían en un centro público inaugura más

Voz 1259 01:50 T cuatro en centros concertados financiadas con dinero de todos y tres de los miembros de la manada han pedido al Ministerio de Trabajo la ayuda

Voz 0027 02:00 de cuatrocientos euros que el Gobierno concede a los ex presidiarios para favorecer su reinserción en la sociedad Javier Alonso buenos días buenos días

Voz 0858 02:07 quemarlo publica hoy El Periódico de Cataluña al han solicitado este mes según fuentes próximas a ellos entre los tres solicitantes está Ángel Boza que ha vuelto a la cárcel tras robar unas gafas de sol y atropellar presuntamente a dos vigilantes en su huida él no podrá acceder a la ayuda y el Gobierno decidirá sobre los otros dos solicitantes el septiembre los dos miembros de la manada que no la han solicitado son el guardia civil y el militar que siguen cobrando el setenta y cinco por ciento de su salario hasta que la sentencia contra ellos sea fiel

Voz 0027 02:33 en Estados Unidos allí la Conferencia Episcopal

Voz 0858 02:35 ha anunciado que pondrá en marcha un protocolo para abordar las denuncias de abusos sexuales a menores con implicación del Vaticano que llamado criminales el Vaticano ha llamado criminales a los trescientos curas de Pensilvania que abusaron de niños y niñas durante setenta años

Voz 0027 02:49 la oposición italiana arremete contra Salvini por irse de celebración con la cúpula de su partido sólo horas después del derrumbe del puente de Génova sin haber pisado todavía la ciudad

Voz 0858 02:59 el vicepresidente acudió a una cena para celebrar con los suyos la festividad de ferragosto no viajó a Génova hasta la mañana siguiente la oposición dice que es una bofetada al dolor de los italianos ya ha pedido su dimisión

Voz 0027 03:09 treinta y cinco días después Israel vuelve a permitir el paso de algunas mercancías a Gaza

Voz 0858 03:14 pierna de Netanyahu ha reabierto el único paso de mercancías legal a franjas sometida a un duro bloqueo desde hace once años Egipto ha anunciado también que Israel y Hamás está negociando una nueva tregua

Voz 1084 03:26 deportes José Antonio Duro la liga de fútbol comienza este viernes en Girona y en Sevilla

Voz 1621 03:31 de Libby abrirá la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve allí se juega desde las ocho y cuarto el Girona Valladolid también hay fútbol hoy en el Benito Villamarín en Sevilla a las diez y cuarto se juega el Betis Levante en una primera jornada que se va a cerrar el lunes eso es lo de hoy también comienza la Segunda División y habrá que esperar para confirmar si esta temporada se va a jugar algún partido oficial en Estados Unidos lo anuncia la Liga con intención de expandirse además el Sevilla se enfrentará en la última ronda de la Europa League el Real Madrid va a denunciar al Inter por intentar llevarse a Modric y Carlos Sainz el Espanyol sustituirá a Alonso en Malasia

Voz 0027 04:02 el cuidado hoy con las tormentas en la mitad este de España

Voz 0978 04:07 Jordi Carbó buenos días buenos días tormentas que ya ahora mismo están activas en algunos puntos sobre todo de la Comunidad Valenciana que se irán extendiendo sobre todo a partir de mediodía a gran parte de Cataluña norte y sur de Aragón Baleares Castilla La Mancha así como las provincias más orientales de Andalucía Murcia en puntos de montaña del Sistema Central y como los últimos días mucha tensión porque muchas de estas tormentas irán acompañadas de lluvia torrencial fuertes vientos y también granizo también va a llover pero de menos de manera menos intensa en el Cantábrico y el resto del país verán soltó tan muchas más horas con temperaturas un poco más bajas el fin de semana poco a poco irá mejorando pero en el sureste de la península se mantendrán las tormentas

Voz 4 04:47 ah sí y colitas en que pudo ayudarle

Voz 1259 04:51 buenas llamaba porque quiero instalar una alarma ha sufrido algún robo no es que no quiero que me pase lo que mi hermano que cuando volvió de vacío

Voz 5 04:58 Nestlé habían cambiado la cerradura de su casa ya había gente

Voz 6 05:01 viviendo dentro protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege jugar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 1804 05:20 noventa y un mil setecientos treinta y cuatro

Voz 6 05:26 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido

Voz 7 05:36 hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día muerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 0027 05:52 Pérez a esta hora la plaza que va a acoger el homenaje a las víctimas de los atentados del diecisiete de agosto amanece presidida por una pancarta contra la presencia del Rey en ese acto cuelga del número nueve de plaza Cataluña un cartelón que no está firmado por ningún grupo no es el primer símbolo independentista que aparece en los escenarios de homenaje que ayer mismo a última hora en Alcanar Jon Bon día

Voz 0931 06:15 el día de ayer el acto en el que participó

Voz 0027 06:17 el vicepresident de la Generalitat estuvo presidido en el atril por un enorme lazo amarillo casi del tamaño del propio atril

Voz 0931 06:23 sí era un acto que se organizó en Alcanar por parte de la Generalitat en que el objetivo era o me han homenajear al trabajo de los Mossos ya aparecían Pere Aragones

Voz 6 06:32 el Racó honra culés Semel alcohol los Mossos d'Esquadra da la comunicación al Departament d'Interior de

Voz 0931 06:38 tras este gran lazo amarillo decía que a reconocimiento en especial a Kim Forn quien era entonces el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero no fue el único acto que hubo ayer en Cataluña para homenajear a las víctimas el Ayuntamiento en Barcelona por ejemplo

Voz 1 06:52 a las de res més sus entraba Ayad a multa monta cura parquet acta Tanguy a las víctimas como únicos protagonistas

Voz 0931 07:00 Ada Colau hablaba del acto que organiza esta mañana hemos trabajado porque las víctimas sean las únicas protagonistas decía diez a las diez y media en plaza Catalunya después de una ofrenda floral en las Ramblas Colau se encontrará con Quim Torra Pedro Sánchez el Rey Felipe pero no habrá parlamentos de ninguna institución esta pancarta preside todavía plaza Catalunya esta pancarta contra el Rey hemos sabido que los Mossos d'Esquadra han intentado a lo largo de esta madrugada retirarla pero no lo han conseguido ayer hablaron las víctimas unas víctimas que se han unido en una plataforma impulsada por las de otros atentados como los de Hipercor que han ayudado ya a ciento cincuenta personas de ellas nueve de cada diez sigue con alguna secuela psicológica la mayoría todavía no han podido pisar o las Ramblas el Paseo Marítimo de Cambre

Voz 8 07:41 tiene ese momento pasó la furgoneta yo a mi medida tiempos Carney verle lo que es el culo la gente bolada

Voz 0931 07:47 Ana Cortese estaba esa tarde del diecisiete de agosto en las Ramblas ayer junto a otras víctimas organizaron un acto para pedir a los políticos

Voz 2 07:53 es el momento de que no nos nombren en sus campañas

Voz 9 07:56 es que no se manipula el dolor de todas las víctimas que no se politice el dolor de las personas

Voz 0931 08:01 el último acto también fue en Ripoll Aimar los inquilinos hicieron una reivindicación a favor de la comidas muchas de esas víctimas denuncian que en este

Voz 0027 08:09 el año pasado desde los atentados en sentido abandona

Voz 0931 08:11 dadas por las Administraciones Públicas Miguel Crespo ha hablado con ellas y con sus representantes de las asociaciones de víctimas coinciden en su discurso a la pena por el recuerdo se suma la sensación de indefensión por la inactividad de las administraciones durante todo este año Miguel Folgueral de la Asociación de Afectados por el Terrorismo Pilar Manjón portavoz de la Asociación 11M afectados por el terrorismo que explicaban así

Voz 10 08:34 la víctimas está mal algo que ocurre no sea el primer día del atentado pues todas las instituciones y además se vuelcan con que agilizarse arropan y salen a la pues todo pero es pues al menos que preocupan en realmente ver quién se tienen que preocupar que son de la víctima del terrorismo

Voz 11 08:48 My Bloody mal se encuentra una sensación de abandono de Soler ya han sido abandonadas absolutamente todo todas las a me

Voz 0027 08:59 desde las asociaciones de víctimas va analizan los dos

Voz 0931 09:01 cursos políticos y piden dos cosas mejorar los protocolos de actuación tras los atentados facilitar los trámites para acogerse a la condición de víctima del terrorismo

Voz 10 09:10 que esto al final eso es una lucha olímpica a ver quién está la poco fuera a al Rey sino para el Rey y lo que menos se preocupan es realmente quién se tienen que preocupar que son de la víctima por lo que peleamos mucho lo es ese protocolo de actuación después de la red terrorista en la víctima una total

Voz 12 09:29 la ley integral de Víctimas del terrorismo que recoge es que hay un hay mira a ese ritmo se ha prometido que seguido ampliar pues lo sé de verdad se hiciera

Voz 0027 09:43 dieciséis muertos ciento treinta y un herido sin

Voz 0931 09:45 más de quinientos afectados son las cifras con las que un año después recordamos los atentados de Barcelona y Cambrils

Voz 0027 09:55 el Partido Popular y Ciudadanos aceptan reunirse ahora sí con las responsable en España de la agencia de la ONU para los Refugiados lo hacen después de que ella misma aquí en Hoy por hoy reconociera ayer que ACNUR había pedido una entrevista con casado y con Rivera pero que ninguno de los dos había respondido Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 10:12 buenos días Francesca Fritz decía que le preocupan los discursos que demoniza en La Haya

Voz 2 10:16 llegada de inmigrantes la abra Hazte de políticos en Europa de que hablen de esas avalanchas que simplemente no corresponde a la realidad

Voz 1772 10:26 a pesar de que la ONU ha desmentido las palabras de Pablo Casado asegurando que se han reducido las llegadas por mar a Europa el líder del PP sigue repitiendo un discurso falsos

Voz 13 10:37 es que millones de africanos y millones de africanos me critiquen por decir esto millones de africanos están intentando recaudar fondos vuelve a apelar Pablo

Voz 1259 10:47 pasado lo hacía ayer a la llegada de millones

Voz 1772 10:49 africanos a España cuando han desembarcado poco más de veintiun mil en lo que llevamos de año tanto PP como Ciudadanos han aceptado reunirse a partir de septiembre con los responsables de ACNUR a pesar de no haber respondido en un primer momento a los emails que el enviaron desde la agencia de la ONU los populares todavía no han respondido de forma oficial a ese email en ciudadanos dicen que la fecha del encuentro está por cerrar

Voz 0027 11:13 en Italia la oposición pide la dimisión del vicepresidente y ministro del Interior Matteo Salvini por haberse ido a una cena fiesta de partido horas después de que se derrumbara el puente de Génova Salvini que aún no se había desplazado siquiera la ciudad decidió mantener su asistencia a esa cena de la Liga un acto del que además han trascendido imágenes que evidencian una mente claramente festivo y mientras tanto ni siquiera está claro que jurídicamente del Gobierno italiano pueda hacer lo que ha dicho revocar la concesión del puente a la empresa corresponsal en Roma Joan Soles

Voz 14 11:43 el Gobierno italiano de los cinco estrellas y la Liga no revocará la concesión autopistas para Italia no puede solo es propaganda según el ex magistrado de Manos Limpias Antonio Di Pietro que en el Gobierno de Romano Prodi en el dos mil siete fue quién aprobó la adjudicación

Voz 0946 11:58 John Moll ministerio Chano muchos ministros han hablado ello pero no hay ninguna declaración oficial ha explicado que quiere Spar Uni usted como charlatanes FISA disparan a ciegas propagan falsas noticias estos reinicia su improvisada activista improvisada placa dude del Ponte enorme suficiente dispersa la caída de un puente ha explicado no es suficiente para revocar la concesión porque la normativa prevé que el Gobierno debe conceder un plazo a la concesionaria para resolver el problema en este caso autopistas para Italia ya ha expresado su disponibilidad a construir como puente en Génova o no lo hiciera sólo podría revocar la concesión al logra hoy revocar Llera Concha es sobre el ex magistrado y ex ministro Di Pietro va incluso algo más lejos y atribuye responsabilidades al Gobierno italiano el míster de la infraestructura detrás por él diste previo Infraestructuras y Transportes es corresponsable de la caída del puente de Génova porque estaba obligado a verificar si la concesionaria los control no es en modo adecuado o no de moda de en realidad

Voz 1259 13:04 el primer ministro italiano contó y su vicepresidente de mayo ambos de los cinco estrellas intentan abatir dos adversarios de un tiro la familia Benetton el mayor accionista de autopistas para Italia por un lado la prensa crítica con el Gobierno porque nunca así no es casual ha afirmado el vicepresidente de mayo sea también accionista de la mayoría de periódicos italiana

Voz 1621 13:27 letón

Voz 15 13:30 Laurence Giornale discutirán Italia

Voz 0027 13:32 no en España a pesar de que el presupuesto para el mantenimiento de infraestructuras ha sufrido recortes un dieciocho por ciento desde el año dos mil diez el Gobierno insiste en que todos los veintidós mil puentes y viaductos que hay en nuestro país han pasado revisiones en los últimos cinco años Eladio Meizoso

Voz 0527 13:46 de los mil cien millones de euros que se destinaron a esta partida en dos mil diez Se ha pasado los novecientos ocho millones del año pasado último ejercicio cerrado todo esto según una respuesta parlamentaria del Gobierno en el pasado mes de mayo pero el recorte es mayor si nos fijamos en los presupuestos iniciales fueron mil trescientos veinticinco millones de euros en dos mil diez mil doscientos diecinueve millones en dos mil siete ese presupuesto inicial del Estado para conservación de carreteras puentes incluidos en dos mil siete superaba en un tercio en un treinta y cuatro por ciento al del año pasado desde dos mil diez esa partida no llega a los mil millones marcó un mínima en dos mil doce el primer año de gobierno PP como ochocientos veintiocho millones de euros para carreteras puentes incluido

Voz 0027 14:28 dirigentes de la oposición venezolana que asistieron a las conversaciones entre el chavismo y los opositores desmienten las acusaciones que lanzó ayer aquí en Hoy por hoy el diputado Julio Borges acusó a Zapatero que ejerció un papel de mediador en esas negociaciones abuso Borges a Zapatero de amenazarle con la cárcel sino aceptaba las condiciones que llevó a esa mesa Nicolás Maduro Aida ABAO buenos días

Voz 1621 14:47 sí así son los allí presentes que esa escena

Voz 0027 14:49 casi produjo las diputadas opositores Timoteo

Voz 1915 14:52 la ley Enrique Márquez que participaron en conversaciones entre el Gobierno y la oposición defienden la mediación de Zapatero para intentar la convocatoria de elecciones en Venezuela Zambrano del partido de centro izquierda Un tiempo nuevo asegura en la SER que están sorprendidos con las afirmaciones de Borges sobre sobre el ex presidente Obama

Voz 16 15:08 siempre fue muy solidario una persona afable una persona preocupada por la convivencia en el País siempre fue la mano amiga para liberar pesos

Voz 1915 15:20 Enrique Márquez también de Un tiempo nuevo explica que estuvo presente en todas las reuniones que se celebraron Ike no hubo presiones amenazas de Zapatero para que se firmara el acuerdo Márquez culpa del fracaso de este proceso al Gobierno de Maduro impide a Julio Borges que aclare sus palabras

Voz 16 15:33 no no hubo tales amenazas por lo menos trece si ahí estuve en todas las sesiones de trabajo no Serbia de ningún tipo de exposición amenazantes por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al contrario

Voz 1915 15:51 Julio Borges dijo este jueves aquí en Hoy por hoy que Zapatero en la actualidad sólo representa los intereses del Gobierno de Maduro y que el ex presidente español lo amenazó con la represión del Gobierno venezolano para intentar llegar a acuerdos Solis

Voz 2 16:03 Límite cuarenta y ocho horas en Hipercor y El Corte Inglés ofertas increíbles

Voz 17 16:07 eran los más rápidos por ejemplo merluza de pincho piezas de tres a cuatro kilos por medias ante Heras nueve con noventa y cinco euros o hamburguesas Angus bandeja de trescientos veinte gramos lleva dos Ipad a sólo una sólo hasta el diecinueve de agosto Límite cuarenta y ocho horas en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 1804 16:25 en Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 1259 16:42 Puerto a Franklin la diva de piel voz y alma negra Javier

Voz 1084 16:47 Torres hace tres años en la P de ese Aretha Franklin dijo que su amor por la música fue su guía

Voz 1 16:53 fue ensueño

Voz 1084 16:58 su voz puro Estados Unidos vibrante esperanzada firme en su defensa de los derechos de las mujeres que exigen respeto de los afroamericanos ella orgullosa del presidente Obama a quién hizo hasta llorar casi setenta y ocho millones de discos vendidos dieciocho Grammys considerada como la mejor cantante de la historia la reina del soul aunque el Gospel fuera su cuna y el rhythm and blues un terreno conocido exploradora hasta de la ópera su carrera marcada por la exigencia por una impecable técnica tuvo como subida altibajos de los que supo siempre reponerse enferma desde hace ya varios meses falleció ayer en el Detroit que ella siempre defendió Mario de la Fuente buenos días buenos días Aimar y a todos esta es la canción favorita por ejemplo de nuestro oyente Antonio de Santiago muchos se despiden de Haifa a Franklin seguimos en Andalucía

Voz 19 18:28 el meloso desde Sevilla quisiera aprovechar un respeto para mostrar mi más profundo respeto a todas las víctimas del terrorismo tanto Donbás como económico a todas las víctimas de ese esa otra llegando los mediterráneos que además de cubrir de su guerra ileso pobreza están tratados como animales por parte de los que desearíamos esa guerra te Colombo con su dinero cuando somos los europeos también esa canción para respeto a todo aquel que se lanzar Mediterráneo azar Valadez por persona de son los menos que lleguen a tierra firme la explosión la xenofobia y el odio hacia el diferente en Europa respeto respeto respeto por todas las víctimas del terrorismo y todos los tipos de terrorismo

Voz 1084 19:09 en este tema aún canto racial y feminista Diego A Coruña Ampuero

Voz 20 19:14 los viernes radioyentes de la Cadena SER si buenos vía tienes a pesar de los curas pederastas manifestaciones politizadas que los políticos que no están a la altura a pesar de todo eso siempre hemos puede rescatar la NASA enhorabuena señor americanos por SM gasero y de gracias gracias por hacer buen fin de todo venga Beto se de en fin de ese asteroide se llama

Voz 1084 19:38 a Ruiz a paraliza Franklin terminamos

Voz 2 19:40 pero fuentes de Sevilla Aretha Franklin además genera representante de la música afroamericana lo sabe

Voz 1259 19:47 al perdido recuerda uno de los padres de la nación norteamericana Benjamin Franklin que la voz de Aretha recorte a los ciudadanos estadounidenses el esto

Voz 0027 19:57 muchas gracias a todos son las siete y veinte de la mañana a las seis y veinte en Canarias

Voz 1804 20:11 hoy por hoy

Voz 3 20:20 hoy

Voz 6 20:20 pero y las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 2 20:26 qué tal buenos días veinte grados ahora mismo en la Gran Vía con más nubes esta mañana prácticamente en toda la región temperaturas suaves sin cambios las máximas ojo en la sierra porque Se mantienen la previsión de chubascos ID posibles tormentas el Ayuntamiento de Tres Cantos gobernado por el PP intenta evitar que el de Manuela Carmena utiliza un edificio vacío que está en Tres Cantos pero que es propiedad del Consistorio madrileño para acoger a los inmigrantes en situación irregular que están llegando este verano en las costas españolas y que acaban en Madrid frente a la solución de emergencia que propone el Ayuntamiento de la capital eh el de Tres Cantos intenta boicotear lo con el argumento de que el edificio un antiguo palacete que se usó en su día como colegio no tiene licencia residencial sino de uso educativo le dicen a Carmena que pide una modificación del Plan de Ordenación Urbanística un trámite que podría durar hasta dos años o que cambie de emplazamiento Javier Juárez alcalde en funciones de Tres Cantos en declaraciones a SER Madrid Norte

Voz 1621 21:19 lo que tiene

Voz 22 21:22 el y que presidencial es la incoación prácticamente seguro que técnicos por lo tanto habrá que ver de qué fórmula se desarrollaron ante esa noticia que sea entrar en Madrid pues tendría que estar para atrás y buscar otro emplazamiento

Voz 2 21:39 desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que su decisión responde a una emergencia humanitaria amparada por España en la Unión Europea y lo comparan con otros casos como cuando se habilita un polideportivo para asistir a los damnificados de un incendio además según el equipo de Manuela Carmena no necesitan esa licencia residencial porque será un centro de acogida temporal con cinco más el Ayuntamiento de Chinchón cancela un festejo taurino para niños tras la denuncia del Partido Animalista PACMA la ley autonómica prohíbe expresamente la participación de menores en este tipo de eventos algo que no ha evitado que sí se celebrará otros años tenemos información Virginia Sarmiento el festejo se incluía en el programa de actividades del quince de agosto como encierro de mansito su orientado al público infantil Jaime Fernández coordinador de Pac Man más

Voz 23 22:24 el Ibex treinta nos enteramos que era un festejo taurino con participación para menores de dieciséis años con novillos entonces claro según el propio decreto un decreto de la Comunidad de Madrid en el año noventa y seis prohibe la participación expresa de niños menores de dieciséis años en festejos taurinos con lo cual pues amparándose en la propia ley de la cumbre de Madrid suele próximos la administrativa

Voz 24 22:43 en una denuncia que se envió a la Comunidad al Ayuntamiento de Chinchón y a la Guardia Civil el propio Ayuntamiento emitía un comunicado en el que decía que la Guardia Civil había solicitado documentación sobre el asunto para evitar una posible sanción económica cuyo importe mínimo sería de sesenta mil euros se veían obligados a la suspensión del acto continua diciendo que estudiarán la posibilidad de realizarlo en el futuro y que sienten la desilusión que supone para buena parte de los vecinos y los promotores no aluden sin embargo al hecho de estar incumpliendo una ley autonómica

Voz 2 23:14 más noticias de este viernes diecisiete de agosto en titulares

Voz 0931 23:17 abierta la Policía Nacional ha detenido a un hombre en San Fernando de Henares por agredir y encerrar en el baño su pareja después de discutir con ella y quitarle su teléfono móvil unas horas antes el agresor había participado en una pelea en un bar en la que agredió a otra mujer

Voz 2 23:29 el alcalde de Boadilla ha dejado en funciones son concejal que participó en un escrache a los miembros del Parlamento Catalunya cuando iban a declarar ante el Supremo hace meses un acto en el que también participó el colectivo de ultraderecha Hogar Social Madrid la oposición exigió el cese de este edil hace ya un

Voz 0027 23:44 la estación de metro de Gran Vía estará cerrada

Voz 0931 23:46 desde este lunes ocho meses para conectarla con el Cercanías en Sol los trenes seguirán pasando por las vías pero ninguno hará parada en la estación que no volverá a abrir hasta abril de dos mil diecinueve

Voz 2 23:56 en los deportes tras la denuncia de la tras la derrota en la Supercopa el Real Madrid en el mercado de fichajes aunque no descarta no reforzar el equipo además los blancos denunciarán al Inter los italianos han intentado negociar con Luka Modric que tiene contrato en vigor una punta de nuevo las carreteras de Alfonso Martínez buenos días

Voz 25 24:21 buenos días a esta hora tan sólo encontramos incidencias a destacar en la A42 tengan precaución ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Parla sentido Madrid en el resto de carreteras de la Comunidad a esta hora se circula sin problemas eso sí desde la Dirección General de Tráfico les seguimos existiendo planifiquen con tiempo sus viajes y moderen la velocidad

Voz 2 24:43 en la capital miramos también la situación de tráfico pantallas Lourdes Solís buenos días bueno

Voz 26 24:48 días Tráfico tranquilo en la ciudad con un poco más de intensidad en los puntos de entrada por la franja Azur de la M30 en estos momentos en Avenida de América con la calle Francisco Silvela a están cortados los carriles izquierdo y derecho de la calzada sentido María de Molina debido a un accidente que acaba de ocurrir ya hay retenciones en esa zona hoy se producirán cortes en horario diurno en las calles Gigantes y Cabezudos del distrito de Villaverde calle José Martínez Velasco Doctor Laguna y Antonio Arias de retiro la plaza de Grecia de San Blas

Voz 2 25:27 Nos queda ampliar la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:30 buenos días tiempo soleado con temperaturas sin grandes cambios han subido un poco las mínimas bajarán las máximas pero aún así esta tarde vamos a pasar de los treinta grados también durante la tarde se irá reforzando el viento del norte apenas supera los cuarenta kilómetros por hora pero se mantendrá la próxima noche y hasta mañana por la tarde y el fin de semana sol máximas sin cambios las mínimas irán bajando incluso en la noche del sábado al domingo el ambiente se notará fresco en toda la Comunidad

Voz 27 25:56 el con hasta seis mil setecientos euros de descuento en unidades limitadas en Stoke a lo que pasa es que estabas en China y notas enterado pues tuvo muy buenos con hasta seis mil setecientos euros de descuento aparca sus excusas yace con tu Renault antes del veinticinco de agosto oferente reciban hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto

Voz 6 26:15 es ahora en Carrefour en Carrefour punto es tienes

Voz 1804 26:17 hasta el veintitrés de agosto un tres por dos de los doce latas de cerveza Mo clásica de treinta y tres centilitros lleva tres años

Voz 27 26:25 en Podium sabemos que tu tiempo vale mucho eso tienes todo nuestro catálogo on

Voz 1259 26:31 demandas de lo que me refiero cómo y cuando

Voz 27 26:33 te de la gana un atasco

Voz 6 26:36 el Bari levantarse al unísono para cantar un ahora una historia de fútbol Sotheby's Tahrir dos sabíamos que algo muy malo está más entretenimiento cultura documental ficción tenemos ya todos los gemelos por separado desaparecen todo con una calidad de fines tienes tiempo tienes podio de un pocas punto com el sitio de podcast de Prisa Radio hoy por hoy las noticias de Madrid

Voz 1275 27:07 la policía ha detenido a cuatro personas en Reino Unido y ha liberado a tres mujeres a las que los arrestó

Voz 0931 27:13 los obligaban a prostituirse en el polígono Mas

Voz 1275 27:15 con y las captaron en su país de origen en Níger a una de ellas con sólo quince años y aquí las explotaban sexualmente bajo rituales de vudú información Enrique García las obligaban a ejercer la prostitución

Voz 0931 27:26 en jornadas de doce horas y a entregar todos sus beneficios a esta organización criminal las habían captado en Níger donde les prometieron trabajo en Europa tras un viaje de dos años por Nigeria Liberia e Italia una vez aquí las obligaban a prostituirse se quedaban con todo el dinero hasta saldar la deuda de ese viaje unos treinta mil euros Además Se aprobó acaban de sus creencias en Budú algo muy arraigado en África Occidental para jurar fidelidad a esta red lo incumplía las amenazaban con hacer daño a sus familias Laura Gara Boa es portavoz de la Policía Nacional

Voz 28 27:57 esos rituales incrementando está formal la vulnerabilidad y el temor en de estas de estas chicas de las víctimas de esta organización incidieras eran sometidas a un ritual que consistía en comerse bueno son crudo de una gallina que previamente así había sido sacrificada ante ella

Voz 0931 28:13 hay cuatro detenidos tres en Madrid y uno en Reino Unido se enfrentan a un delito de trata de seres humanos

Voz 1275 28:19 la Guardia Civil dice que los incendios que se produjeron el pasado lunes en el Valle de los Caídos fueron intencionados la investigación continúa abierta pero todo apunta por el momento al que alguien provoco esos cinco conatos que se produjeron abismo ahora como decimos del pasado lunes

Voz 2 28:33 en la carretera que lleva a la basílica Javier qué tal buenos días

Voz 0838 28:36 buenos días esos cinco incendios que se produjeron el pasado lunes en las inmediaciones del Valle de los Caídos fueron provocados así lo confirma la investigación de la Guardia Civil que continúa abierta por el Seprona para identificar al autor o autores del fuego la Benemérita cree que es bastante inusual que los cinco incendios se localizaran en puntos diferentes motivo por el cual apuntan a la posibilidad de que fueran intencionados desde el cuerpo señalan que las pesquisas de la investigación de incendios laboriosas por lo que no está previsto que las conclusiones se produzcan próximamente

Voz 1275 29:07 bueno regional el vicepresidente Pedro Rollán se suman los mensajes de PP y Ciudadanos en la campaña que han emprendido estos días contra los manteros Rollán asegura por contra lo que afirma Manuela Carmena que los manteros sí son un problema además apela al sentido común del Gobierno de Pedro Sánchez para que no fomente una política de papeles para todos

Voz 29 29:24 con un problema al igual que son problema también la limpieza o la ausencia de limpieza en las calles de la ciudad al igual que también es un problema el la incapacidad que están manifestando con respecto a la gestión del tráfico y tantos y tantos asunto

Voz 2 29:37 veinte grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 30 30:00 son las siete y media

Voz 0027 30:01 hoy a las seis y media en Canarias

Voz 1804 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:15 se acaba de ir de la plaza Cataluña de Barcelona el Grupo de Montaña de los Mossos d'Esquadra que durante la noche habían intentado retirar una gran pancarta que alguien de madrugada ha colocado en uno de los edificios que rodean la plaza una pancarta contra el Rey con la imagen del monarca boca abajo y un mensaje en inglés en el que es L que Felipe VI no es bienvenido los Mossos han intentado retirarla pero se han ido sin hacerlo allí está Guillem carreras India

Voz 4 30:41 pues ahora mismo la pancarta que como el que asiste Rey español es bienvenido en otros países catalanes en inglés sigue colgada en la parte alta de una fachada de un edificio que se encuentra pues en la parte de montaña de plaza Catalunya es una pancarta grande que te puedes leer es de toda la plaza yo ahora mismo unas con unos cuantos furgones de Mossos d'Esquadra y unas cuantas unidades móviles de televisión para retransmitir el acto en directo están aquí en plaza Catalunya pero este grupo de montaña de los Mossos d'Esquadra ya no está aquí en la plaza según lo que hemos podido saber por testimonios que estaban aquí en plaza Catalunya este grupo de especializado en Montaña de los Mossos d'Esquadra ha intentado descolgar la pancarta lo ha hecho de hecho con un trozo con la parte de la pancarta donde ahí el retrato del Rey invocaba jo pero ahora mismo la pancarta vuelve a estar bien puesta ya no falta ese trozo que estaba doblaron ya que un grupo de personas que no sabemos de qué grupo eso de que identidad han conseguido volverla a poner bien desde el balcón de esta fachada yo ahora mismo la pancarta toda entera se puede leer desde plaza Catalunya dice el Rey español no es bienvenido en los Países Catalanes y al lado izquierdo ahí el retraso El Rey boca abajo

Voz 0027 31:41 por lo tanto esa plaza que está presidida ahora mismo por ese cartel contra el Rey es la plaza en la que hoy el Rey va a participar en el homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils de los que hoy se cumple un año hice lo contamos esta mañana en la SER el sumario de la operación enredaderas acredita que el alcohol Elisa de Ponferrada del PP llamó al empresario José Luis Ulibarri que ahora está en la cárcel le llamó el año pasado para que se reunieran pero fuera de la ciudad le dijo a lo que Ulibarri Le contestó donde la otra vez que allí no nos ve nadie bueno esto cuando la Fiscalía ya pedía siete años para Ulibarri por la Gürtel y también el actual presidente del PP del Bierzo se reunió con ese empresario en una nave industrial por temor a que alguien grabar sus conversaciones Isère Reunión Corell sólo unas horas después de que Ulibarri le llamara diciéndole que quería para él el contrato de una obra de trescientos mil euros Radio León Chechu Gómez buenos días

Voz 31 32:37 buenos días unas veces por temor a ser criticados en sus medios de comunicación otras por deseo de todo lo contrario es decir de salir muy bien parados siempre se le ponían al aparato cuando no eran ellos los políticos quienes le llamaban incluso en un tono casi clan

Voz 0931 32:48 destino furtivo de mayo de dos mil diecisiete

Voz 31 32:51 a la que figura en el sumario con la invitación acceder a escondidas de la alcaldesa de Ponferrada un ayuntamiento donde ella gestiona el transporte público en el que aspiraba al contrato de la basura de ciento veinte millones de euros algo más sórdida resulta otra llamada del empresario al presidente del PP del Bierzo Raúl Valcarce interesado por una obra en ese caso el político es reacio a hablar por teléfono y dice que ya hablarán bueno pues sólo unas horas después Ulibarri confirman una conversación con su hija que ya se ha encontrado con Valcarce en una nave lejos de miradas indiscretas le ha ofrecido detalles sobre esa adjudicación otra llamada pone el foco sobre uno de los líderes de la oposición en Ponferrada Samuel Folgueral de un partido independiente estrellaba para comentarle algo con urgencia antes de un pleno para evitar ser escuchados Ulibarri le proporciona el número de otra línea teóricamente segura no pinchada por la policía y nos vamos en directo

Voz 0027 33:36 dentro de Pamplona porque la Policía Foral está desalojando ahora mismo el gaztetxe maravillas es un centro okupado que había creado tensiones importantes dentro del Gobierno foral ahí está Javier Lorente Javier buenos días

Voz 4 33:50 buenos días en ya que tres de los cuatro socios resulta el Gobierno habían pedido a la presidenta Barkos que este desalojó se ofrece de manera pacífica y dialogada con los ocupantes finalmente el desalojo ha sido por orden judicial que comenzaba a las cinco de esta mañana un dispositivo sobre todo de Policía fue también de Policía Nacional que mantiene cerrado el perímetro del acabaría donde se encuentra este local ocupado hace ahora once meses el lo debía su desalojó el Gobierno de Navarra por orden judicial así como decimos el les desalojos se ha producido en torno a las cinco de la mañana ha completado ya prácticamente ahora agentes de Policía Foral están desmantelando la estructura que los ocupantes había colocado el tejado para resistir este posible desalojo

Voz 0027 34:34 en la última década bajo gobiernos del Partido Popular se han abierto en la Comunidad de Madrid una media de cincuenta aura Salah un al año en colegios públicos cuenta en públicos y más de doscientos en centros concertados la gran mayoría de las salas privadas subvencionadas se puso en marcha durante los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González Laura Gutiérrez buenos

Voz 2 34:52 buenos días en los últimos diez años han concertado dos mil ciento ochenta aulas la mayoría mil quinientas bajo los gobiernos de Aguirre González en Madrid mientras que el resto casi

Voz 1275 34:59 treinta por ciento del total las han financiado en él

Voz 2 35:02 la última legislatura Cifuentes y su sucesor el presidente Raúl Garrido la educación concertada no ha parado de crecer mientras que desde los partidos de la oposición denuncian la desaparición de aulas en pública Eduardo Robinho diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid

Voz 8 35:14 un año más comprobamos que los datos en la mano es que el Partido Popular está decidido

Voz 0027 35:18 ante la educación pública en favor de la Educación concertó

Voz 8 35:20 a nuestra región es un proceso que Esperanza Aguirre comenzó hace muchos años que Ángel Garrido Cristina Cifuentes no sólo han dado continuidad a este proyecto sino que lo han acelerado

Voz 2 35:30 curso que viene habrá casi quince mil setecientas aulas de centros privados financiadas con fondos públicos en la Comunidad de Madrid

Voz 1804 35:39 vamos

Voz 0027 35:40 a los periódicos nacionales e internacionales en Hoy por hoy con los nacionales Victoria Moreno buenos días

Voz 0542 35:45 buenos días con la prensa extranjera Danny De la Fuente

Voz 0027 35:47 hola de nuevo empezamos por la prensa nacional Victoria

Voz 0542 35:51 en páginas interiores el país destaca que la izquierda nacional defienda la presencia del Rey en el homenaje a las víctimas en Barcelona el monarca está en su pleno derecho y merece todo el respeto El Mundo por su parte titula editorial respetar el dolor de las víctimas y denuncia que es intolerable que los atentados de Barcelona y Cambrils se politice como lo hace el sector secesionismo el diario ABC habla en portada de homenaje recuerdo y respeto por su parte el periódico en portada monográfica titula por las víctimas y dice que los afectados denuncian su soledad en medio de la tormenta

Voz 26 36:20 Tica en los actos de homenaje eso editorial

Voz 0542 36:23 pide una tregua para combatir el dolor y dice que la memoria de las víctimas debe servir para luchar contra el fanatismo también está trigo habla La Vanguardia en su apertura de hoy y cerramos el repaso con el diario con el que empezamos El País que dedica un especial a Barcelona a la que define como la Ciudad prodigiosa a lo largo de estas páginas podemos ver entre otros a Joan Margarit Isabel Coixet o Joan Manuel Serrat este último recuerda la canción que dedicó a la gran urbe que según él es a la vez la que le vuelve la espalda y la que les da la mano

Voz 0027 36:50 una imagen copa hoy las portadas impresas y digitales en toda la prensa internacional es la imagen de Aretha Franklin al margen de ella en Estados Unidos lo más destacado Dani sigue siendo la guerra entre Donald Trump y los medios de comunicación

Voz 1084 37:03 el presidente de Estados Unidos ha defendido en Twitter insistiendo en que los medios

Voz 1621 37:07 en falsos son el partido de la oposición y responde

Voz 1084 37:09 el New York Times en su editorial de nuevo que lo titula Donald Trump el presidente vengativo dónde está la gracia de ser presidente sino puedes usar las herramientas a su alcance para cargar contra tus críticos sí aplastar los recoge una decena de ataques del mandatario contra diferentes medios de comunicación muchos directos otros indirectos a las empresas propiedad de esos medios todas estas actitudes su liderazgo son de todo menos democráticas concluye el New York Times de hecho el Washington Post titula abriendo casi todos los altos funcionarios relacionados con la investigación de la trama rusa ya han sido despedidos o amenazados por Trump para el Süddeutsche en Alemania los más de trescientos editoriales de ayer de todo tipo liberales

Voz 1621 37:46 Paradores son otras señal más de que el presidente

Voz 1084 37:48 de Estados Unidos infinitamente vanidoso está socavando los cimientos de la democracia Klaus Dieter Franken Vega en el Frankfurter afirma que Trump es un líder autoritario absolutista peligroso escribe en este diario conservador termino en el Reino Unido en el Financial Times duro artículo también el presidente de Estados Unidos prefiere hacer campaña constantemente en vez de Libera liderar su país una muestra de su aislamiento político y consecuencia de su política de tierra quemada escribe Edward Luce la pregunta es qué se llevará por delante

Voz 0027 38:18 un apunte desde el Reino Unido en la prensa británica el British concierne a finales del año pasado advertía de que el Espanyol estaba a un paso de superar al francés en las aulas inglesas el castellano era el único idioma cuya demanda crecía pero ya no es así Daniel

Voz 1084 38:31 no hoy a pesar de que precisamente el British Council recomendaba estudiar la lengua de Cervantes como primera opción ante la necesidad de

Voz 1621 38:37 parar las competencias lingüísticas en el cole

Voz 1084 38:39 texto de un Reino Unido fuera de la Unión Europea pero según las cifras oficiales de los exámenes que recogen The Guardian o The Independent el chino mandarín se ha puesto a la cabeza y el alemán está a punto de extinguirse destacan casi nadie quiere estudiarlo ya ha caído un dieciséis y medio por ciento el francés y el español un ocho

Voz 7 39:01 Nuestra ilusión de Kerry es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis que usted agenda de servicios útiles

Voz 1509 39:19 buenos días el Ministerio de Educación acaba de abrir el plazo para solicitar las becas y las ayudas para los alumnos que necesiten apoyo educativo específico para pedirlas hay que cumplir con dos tipos de requisitos en primer lugar hay que acreditar la necesidad específica de apoyo educativo en función de la situación del alumno Además hay que cumplir con los requisitos económicos pueden encontrar toda la información en la web del Ministerio de educar

Voz 6 39:40 esperemos que esta información le sea de utilidad

Voz 7 39:43 saludos de la ONCE buenos días

Voz 6 39:47 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios está en las luces de las verbenas en el helado de turrón todas las bicicletas que trajeron los Reyes en la que pasean por la playa y cómo no el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compra ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONU nunca sabes dónde puede retoca este domingo en Ser Consumidor

Voz 1804 40:18 de verdad necesitas todas las cosas que compras cuántas te sobra la homeopatía con dos visiones completamente diferente

Voz 1259 40:25 la homeopatía solamente empresas toca muy caro con tipo de valor como medicamento además cuidado porque no todos los que Dinart son

Voz 6 40:33 en SER Consumidor horario especial verano los domingos de siete a ocho de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora en Cadena Ser punto com es nuestro podcast

Voz 1804 40:52 los deporte

Voz 0027 40:58 hoy empieza la Liga una competición que podría jugar partidos oficiales fuera de España este año la idea deja muchas dudas sobre es sobre todo entre los aficionados que se preguntan qué va a pasar con ellos pero no sólo los aficionados también los presidentes de por ejemplo Carlos Suárez del del Valladolid mostraba sus dudas anoche en El Larguero

Voz 0455 41:14 va preguntas miran como asociado de primeras buenas no creo que me gusta mucho pero seguro que habrán pensado la solución quedan porque porque eso es lo que me da que que tenía

Voz 1259 41:23 no a cabezón no para a cosa de estas cómodas esconde diéramos acaba elaborado como con pensamos que puede ser el único hándicap aquí

Voz 0027 41:30 seguir creciendo pero para esta decisión tampoco ha contado con nadie José Antonio Duro buenos

Voz 1621 41:35 hola qué tal buenos días si el comienzo hoy de la temporada liguera dos mil dieciocho dos mil diecinueve se ha llevado por delante este comunicado de la Liga que va a crear una filial en Estados Unidos para expandirse para jugar de momento un partido por temporada en tierras americanas no es

Voz 2 41:48 Zika mucho la verdad pero no ha sentado bien por qué

Voz 1621 41:51 quién cuida al aficionado clásico y quizá no tan clásico del fútbol español los clubes cargan con esto porque lo tienen firmado así que el asunto está en los aficionados escuchábamos a Suárez también lo hacemos con José Manuel Mateos preocupado que es el presidente aficiones unidas

Voz 0455 42:05 bueno pues un poco sino con preocupación los y con cierta inquietud no es una noticia bastante transcendente vamos a ver estamos esperando que que que saber más datos de separar a los aficionados no es una buena noticia a los aficionados locales para el socio y abonado que que son los que mayoritariamente defendemos nosotros

Voz 1621 42:22 lentamente es bueno para la Liga seguramente que todos los equipos van a tener mucho más dinero para hacer muchas más cosas pero como escuchan hay quién sabe muy poco hay quién no sabe nada y quién lo ven desde el punto de vista de un trabajador Yuri chicha del Athletic anoche en El Larguero no mal

Voz 0455 42:37 sí somos producto no al final de la son dos cobramos somos trabajadores y tenemos que que hacer caso pues en este caso a la Liga no me preocupa por el tema de los viajes no que estas llegaremos muy cansados para jugar

Voz 1621 42:50 en definitiva esto será más adelante nos centramos en que este viernes juega el Athletic por ejemplo voy al fútbol que hoy comienza lo hacen Girona también en Sevilla llegaron a Valladolid desde las ocho y cuarto Betis Levante diez y cuarto el Athletic juega el lunes ayer diez mil personas en el Villamarín para ver entrenar a los verdiblancos que esta temporada juegan en Europa comienza el fútbol horarios del fin de semana iban Álvarez qué tal buenos días los partidos del sábado comienzan a las seis y cuarto en Balaídos con un Celta Espanyol ocho y cuarto Villarreal Real Sociedad y a las diez y cuarto el debut del campeón de Liga al Barça que recibe al Alavés en el Camp Nou para el domingo seis y cuarto Éibar Huesca ocho y cuarto Rayo Vallecano Sevilla IDC y cuarto el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Getafe para el lunes dos partidos el que posiblemente sea el de la jornada a las ocho de la tarde Valencia Atlético de Madrid ya las diez Athletic Club Leganés o sea atlética bajo el próximo lunes a caballo en el día de hoy gracias Iván hoy comienza también la Segunda División y lo hace con dos partidos a las ocho el Cádiz Almería en Carranza y a las diez el Albacete Deportivo de la Coruña en el Carlos Belmonte lo hace la primera jornada en Primera división en cuatro días también en Segunda desde hoy y hasta el próximo lunes no en Estados Unidos pero sí Lituania jugó y ganó ayer el Sevilla que se ha clasificado para la última ronda previa de la Europa League los Machín que se van a enfrentar antes y la siguiente las dos próximas semanas primero en la República Checa después en el Sánchez Pizjuán ayer sin problema ante Zalgiris cero a cinco dos goles de Nolito dos más de Sarabia y uno de Arana Machín

Voz 8 44:17 este ha sido el cómo ha encarado el equipo el partido con la mayor responsabilidad mayor profesionalidad posible y eso pues no ha ayudado a entrar muy bien en el partido y practicamente pues dejar resuelta la eliminatoria en los primeros minutos pero es que el fútbol es tan caprichoso que cualquiera diría que este es el mismo equipo que nos enfrentamos en el partido de ida seguirá el seis

Voz 1621 44:40 ella intentando clasificarse para la Europa League la próxima semana por cierto de la noche europea remontada histórica del Zenit de San Petersburgo remontó un cuatro a cero en contra ante Dina de minutes ganó ocho a uno del equipo ruso que también va a estar en la siguiente ronda y resaca europea buena para el Atlético muy mala para Madrid en el que no es prioritario fichar no lo es esto viene dentro del club aunque los blancos al asunto está en otro sitio ya que se va a denunciar al Inter de Milán por negociar con Modric a pesar de que hay croata tiene contrato con el conjunto blanco el mercado en Italia que se cierra durante este viernes noticias en primera división en el Alavés Rodrigo Elisa pierde gran parte de la temporada seis meses de baja tras ser operado del ligamento cruzado anterior en el Eibar Pedro León también es baja era quince días ausencia por lumbalgia Ramis tres semanas también fuera ir a la selección española se clasificó ayer femenina para las semifinales del Mundial sub veinte tras ganar dos a uno a Nigeria Francia será el rival de España el próximo lunes en semifinales a partir de las seis y media Maite Oroz les sale todo a esta selección

Voz 32 45:43 es verdad que estamos muy ilusionada sabemos que hace dos años pues no pudo hacer pero bueno estamos seguras de que este año haciendo nuestro juego y haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora pues creemos que no va a ir bien las cosas sabemos que es un equipo muy físico pero bueno tomando ahora como como lo venimos haciendo hasta ahora pues creemos que van a salir las cosas muy bien

Voz 1084 46:00 además el internacional comienza la más seria la liga italiana se han aplazado los partidos de los equipos genoveses

Voz 0931 46:06 de la primera jornada el Milán lleno a el Sampdoria