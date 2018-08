Hoy por Hoy (17/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 Nuria buenas ideas Oña buenos días Gemma usted

Voz 0027 00:04 es víctima del atentado de Cambrils usted y su marido que fue apuñalado por uno de los terroristas como están un año después

Voz 2 00:13 físicamente y con secuelas entró ven mi pareja y yo pues bueno y ambos se puede decir que también con secuelas psicológicas que no hemos logrado superar ni muchísimo menos

Voz 0027 00:28 cómo han vivido este año

Voz 2 00:30 pues muy duro como cualquiera de las personas que se encontró ya en las casas de Alcanar en Barcelona y luego en Cambil muy duro muy duro por la soledad

Voz 1 00:45 la soledad en que nos hemos encontrado Soledad respecto a las instituciones

Voz 2 00:51 sí sí sí sí Soledad porque bueno las instituciones en este caso el Ministerio concretamente el Ministerio del Interior se dedica a enviar de documentación pero nunca nos han explicado cuál iba a ser el paso siguiente lo que teníamos que hacer lo que no teníamos que hacer los derechos que nos asistían como tales

Voz 1 01:14 nunca jamás podría usted se ha planteado si algún día podrá llegar a perdonar a quienes les hicieron esto

Voz 2 01:24 me he planteado ya me planteo el día a día fui muy consciente ese día que mi vida no estaba en mis manos de que dependía de cualquier factor cualquier cosa imprevisible ese día fui consciente de que mientras estaba con tirada en el suelo boca abajo

Voz 1 01:48 y años de nuestra vida supongo que en este tiempo ha pensado mucho han pensado Rubén y usted sobre qué lleva a un ser humano a hacer algo así

Voz 2 02:00 bueno provenir yo no hablamos del tema sólo tuvimos una pregunta mutua mejor dicho ello Rubén le pregunte qué piensas qué siente sobre las personas que te agredieran es argentino y me contestó con era en en la cabeza

Voz 1 02:25 Nuria un abrazo muchísimo ánimo

Voz 2 02:28 gracias a vosotros por darme la oportunidad de las recias

Voz 0027 02:47 sí empieza esta jornada de recuerdo y duelo que nos va a llevar en directo durante la mañana a Barcelona y Cambrils sean los escenarios de los homenajes a las víctimas pero la intención que parecía casi unánime de dejar la gresca política al margen por un día y que hoy sólo las víctimas fueran las protagonistas esa intención ya quedó en entredicho anoche en Alcanar en el acto organizado por la Generalitat al que asistió el vicepresidente aragonés el escenario estará presidido por un enorme lazo amarillo en homenaje a los presos políticos y mandos policiales posaron para la foto otras ese lazo que medía casi lo mismo que el atril además esta noche un grupo aún no identificado ha colgado de una de las cuatro fachadas de plaza Cataluña un cartelón en el que se puede leer en inglés el Rey de España no es bienvenido en los Países Catalanes esto al lado de un dibujo un retrato de Felipe VI boca abajo los Mossos han intentado retirar la pancarta durante la madrugada pero o no han podido o han recibido la orden de de irse porque ya no están ahí pero la pancarta si así que hoy el Rey asistirá al homenaje justo debajo de ese cartel a un kilómetro de allí los CDR los llamados Comités de Defensa de la República que son los grupos el independentismo más duro han convocado para esta mañana un acto alternativo bajo el lema sus guerras nuestros muertos y Quim Torra pesa deseado toda la suerte lo vamos a analizar todo a lo largo de la mañana estará en Hoy por hoy dentro de unos minutos la Alcan de esa de Barcelona Ada Colau también el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska pero antes más noticias de este viernes empezando por las novedades sobre la operación en regadera que les estamos contando en la Cadena SER según el sumario la alcaldesa de Ponferrada del PP llamó al empresario José Luis Ulibarri que ahora está en la cárcel le el año pasado para que se reunieran pero fue era de la ciudad que le dijo a lo que Ulibarri les respondió donde la otra vez que allí no nos ve nadie y también el actual presidente del PP del Bierzo se reunió con Ulibarri en una nave industrial por temor a que alguien grabar a sus conversaciones se reunió en esa nave industrial sólo horas después de que Ulibarri le llamara el empresario le llamara a él al político diciéndole que quería para él el contrato de una obra de trescientos mil euros estos políticos del PP mantienen estas reuniones clandestinas con Ulibarri cuando la Fiscalía ya pedía para este empresario siete años de cárcel por la trama Gürtel y en Italia el vicepresidente Salvini se fue de cena y fiesta con compañeros de partido horas después de que se derrumbara el puente de Génova Javier Alonso buenos días

Voz 0858 05:11 buenos días Aimar sus propios compañeros de partido han colgado esas fotos con una copiosa cena una gran tarta Icon Salvini relajado y sonriendo ante unas copas de vino para entonces ya había confirmado que el número de muertos superaba la veintena

Voz 0027 05:23 los opositores venezolanos que estuvieron con Zapatero y con Julio Borges en la negociación niegan el ex presidente español amenazara a Borges como este último dijo ayer aquí en Hoy por Hoy lo aseguran Timoteo Zambrano dirigente del partido opositor Un tiempo nuevo

Voz 4 05:36 además ciento fue muy solidario una persona afable una persona preocupada por la copia del país siempre fue la mano amiga para

Voz 0027 05:50 también el opositor Enrique Márquez niega que Zapatero amenazaran había

Voz 5 05:55 ah no hubo tales amenazas por lo menos en mi presencia y estuvo en todas las sesiones de trabajo no no observe algún tipo de exposición amenazante por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al contrario

Voz 0027 06:15 Partido Popular y Ciudadanos dicen ahora que si están dispuestos a reunirse con la representante de ACNUR en España después de que ella Francesca freaks desvelara ayer aquí en Hoy por hoy que había enviado una petición a ambos partidos para reunirse con sus líderes y que no había obtenido después

Voz 0858 06:27 Tanto PP como ciudadanos reconocen que habían recibido la invitación Pablo Casado mantiene su discurso de que hay millones de africanos intentando llegar a España

Voz 6 06:36 así millones de africanos me critiquen por decir esto qué es

Voz 7 06:38 lo diga en el Parlamento Europeo al presidente que Jenni que se lo digan a los sindicatos policiales millones de africanos están intentando recaudar fondos con los que son explotados por las mafias

Voz 6 06:52 de trata de seres humanos y por cierto

Voz 0027 06:55 mira en el municipio madrileño de Tres Cantos le está poniendo pegas a Manuela Carmena por querer dedicar a la acogida de refugiados una antigua residencia estudiantil que es propiedad del Ayuntamiento de Madrid el terreno está en tres dos IS ayuntamiento se opone a que que Mena le ceda el uso del edificio al Comité Español de Ayuda al Refugiado por qué pues porque esa antigua residencia no tiene permiso de residencia sino educativo y entonces dice el ayuntamiento del PP no se puede instalar ahí camas para que duerman migrantes como solución de emergencia qué Ayuntamiento el Tres Cantos Leiza Carmena que pide una modificación del Plan de Ordenación Urbanística que es una cosa que puede tardar hasta dos años el Vaticano tacha de criminales a los curas de Pensilvania señalados por los casos de acoso a menores que han desvelado la Corte Suprema de ese estado

Voz 0858 07:41 vaticano que son actitudes criminales y moralmente reprobables por las que deberían asumir responsabilidades quienes los cometieron también quiénes lo permitiera

Voz 0027 07:49 también en Estados Unidos esta noche el jefe de la operación que acabó con Bin Laden y le ha pedido a Trump que le revoque sus permisos de seguridad lo hace en un artículo en el Washington Post en solidaridad con el ex director de la CIA John Brennan al que la Casa Blanca les retiró el miércoles sus credenciales en lo que se interpreta como una venganza de Trump por no haberse plegado ante él

Voz 0858 08:07 si los seguidores de Aretha Franklin se han reunido esta noche

Voz 6 08:10 a las puertas de la iglesia en la que ella empezó a cantar hace ya sesenta años

Voz 0858 08:18 piensan contará como escuchamos fans cantando junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood horas después horas tan sólo después de que la familia confirmara la muerte de la reina del soul

Voz 0027 08:30 hoy empieza la Liga de Fútbol José Antonio Duro buenos

Voz 9 08:32 hola qué tal buenos días la temporada comienza en el estadio de Montilivi allí se juega desde las ocho y cuarto el Girona Valladolid también hay fútbol hoy desde las diez y cuarto en el Benito Villamarín con un Betis Levante en esta primera jornada que nos va a llevar hasta el lunes eso es lo de hoy también comienza la Segunda División y habrá que esperar para confirmar si esta temporada se va a jugar algún partido oficial en Estados Unidos lo anuncian la Liga con intención de expandirse además el Sevilla semana frente a Brasil en la última ronda previa de la Europa League el Real Madrid va a denunciar al Inter por intentar llevarse a Modric y Carlos Sainz el Espanyol sustituirá a Alonso en la escudería Mclaren

Voz 0027 11:51 por hoy con ocho y once de la mañana siete y once en Canarias y la plaza Cataluña en el centro de Barcelona está ya cortada y controlada por los cuerpos de seguridad para que en las próximas dos horas vayan llegando progresivamente las autoridades los vecinos sobre todas las víctimas que van a participar hoy en el acto de homenaje en el primer aniversario de los atentados de Cataluña antes que nada Joan Bofill cómo van a ser esos homenajes previstos para todo el día

Voz 0931 12:15 pues en una hora está prevista una declaración institucional del presidente Torra luego participarán de la ofrenda de flores en las Ramblas con las víctimas allí se reunirán con Ada Colau todos en contra en la plaza Catalunya con Pedro Sánchez y el Rey Felipe a eso de las diez y media en un acto en el que no habrá parlamentos de ninguna institución de hecho ayer las víctimas

Voz 14 12:32 no es el momento de que no unos nombren en sus campañas

Voz 6 12:35 que no se manipula el dolor de todas las víctimas

Voz 14 12:37 se politice el dolor de las personas pedían a los pies

Voz 0931 12:40 ticos una tregua la alcaldesa Ada Colau

Voz 3 12:43 se monta monta cura parquet acta Tingid a las víctimas coma únicas

Voz 0931 12:50 hemos trabajado porque las víctimas sean las únicas protagonistas de este acto decía ayer los homenajes se sucedieron en Ripoll y en Alcalá en Ripoll y a favor de la convivencia

Voz 6 12:57 no no volverá nunca capa o trece llevaba engañada por la barbarie

Voz 0931 13:01 no queremos que ningún otro joven se deje engañar por la barbarie decía una de las vecinas llena al canal la Genaralitat homenajeó el trabajo de los Mossos y los servicios de emergencias

Voz 0027 13:08 es récord

Voz 6 13:10 los Mossos d'Esquadra detrás de un gran lazo amarillo

Voz 0931 13:13 vicepresident el vicepresidente Pere Aragones hablaba de reconocimiento en especial a Joaquim Forn ya genera entonces el mayor de los Mossos en las Josep Lluís Trapero

Voz 0027 13:20 yo ahora mismo en Plaza Cataluña Guillem carrera bon día sigue desplegado en una de las fachadas de la plaza ese cartel que alguien ha colocado esta noche con un mensaje en inglés contra el Rey justo en la plaza a la que acude hoy al Rey es un cartel grande

Voz 4 13:35 es un cartel grande que ahora mismo está colgado en la parte alta de una fachada de un edificio que se encuentra en la parte de montaña de plaza Cataluña ahora mismo aquí hay un grupo de furgones de los Mossos d'Esquadra también furgones de televisiones y radios preparadas para retransmitir el acto en directo lo que estaremos según testimonios que estaban aquí en plaza Catalunya es que la han colgado durante la noche y que un grupo especializado en Montaña de los Mossos d'Esquadra la ha empezado a descolgar pero suelo han descolgado la parte donde se encontraba el retratos del Rey boca abajo y después al cabo de un rato un grupo de personas lo ha vuelto a poner bien según fuentes de la Asamblea Nacional Catalana se trata de un grupo de activistas el ANC ha puesto a su disposición un grupo de abogados para darles apoyo jurídico ahora mismo aquí a partir de los furgones todo ese despliegue de medios de comunicación también se encuentra la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana ilusionada paros quien está con este grupo de abogados entrando y saliendo que el edificio donde está con una pancarta que repetimos dice el Rey español no es bienvenido en los Países Catalanes y que se puede leer desde toda la planta cara

Voz 0027 14:36 Ada Colau bon día a día alcaldesa de Barcelona que opina de de este cartel

Voz 2 14:41 bueno pues que en un país democrático sabemos que es normal que hayan pancartas que hayan o que hayan manifestaciones eso forma parte de de los derechos de la ciudadanía dicho esto hoy diecisiete de agosto es el aniversario del peor atentado que ha sufrido nuestra ciudad en los últimos treinta años después del atentado de Hipercor yo personalmente institucionalmente estamos volcados en en las víctimas que iban a venir muchas van a venir muchos familiares de las víctimas alrededor de unas doscientas personas entre familiares directos y personas allegadas casi todas las familiares de las víctimas mortales van van a estar hoy presentes en ese homenaje y por lo tanto yo creo que quienes tenemos cargo institucional tenemos que hacer lo que las víctimas me han pedido en aquella prisión de forma explícita pero que nosotros llevamos meses organizando desde el Ayuntamiento el acto que se va a realizar en Plaza Cataluña y lo hemos hecho precisamente escuchando ese deseo de que hoy no se hable de otras cuestiones que se pueden hablar todos los días sino que nos centremos en el atentado en el acompañamiento en la solidaridad y el apoyo a las víctimas

Voz 0027 15:43 que no hablar de otras cuestiones usted pediría a quién haya puesto el cartel que se lo replantee en estas dos horas que quedan

Voz 2 15:48 sinceramente es que no voy a entrar o sea precisamente por ser coherente a mí las víctimas me han pedido o no como cargo público que no entre en batallas que no entre en discusiones que haya una tregua fue las palabras exactas que utilizaron ayer por lo tanto yo me voy a limitar a acompañar desde el respeto desde el cariño a a las

Voz 0027 16:06 Dimas y hacer lo que me pidan insisto

Voz 2 16:09 eso no quiere decir que no pueda opinar políticamente cualquier otro día me podéis preguntar mañana el lunes cuando queráis y no tendré ningún inconveniente en hablar de otros temas pero hoy yo tengo un compromiso con las víctimas si voy a ser fiel a él

Voz 0027 16:21 alcaldesa un año después Barcelona es una ciudad más segura que el diecisiete de agosto del año pasado

Voz 2 16:28 bueno yo creo que es sin duda ya teníamos un gran nivel de seguridad es decir la estábamos en alerta cuatro sobre cinco teníamos un montón de efectivos policiales destinados a tanto a investigación como a estar presente en la calle lo que ocurre es que la seguridad al cien por cien existen eso ya lo sabíamos antes y desgraciadamente lo comprobamos hace un año no pero como también ha pasado en Londres en París en grandes capitales europeas no donde donde desgraciadamente ya esta forma de terrorismo a nivel global con que con medios muy muy caseros muy muy poco dignificado se puede causar mucho daño como es que alguien se sube una furgoneta empiece atropellar gente no entonces yo insisto creo que Barcelona Hay en general el país es un lugar en general muy seguro comparado con otros lugares del mundo pero también es verdad que la seguridad por porción no existe también es verdad que después de haber sufrido este atentado seguro que hay cosas que se pueden mejorar a nivel de prevención a nivel de coordinación investigación policial y que siempre hay que trabajar por mejorar y en ese sentido me consta que ha estado trabajando a todos los niveles institucionales desde la colaboración y pensando siempre en en qué más se puede hacer no sólo a nivel policial insisto sino también con algunas preguntas que nos han queda sobre la mesa no aquellos como por ejemplo pues como pueden ser que esos chicos tan jóvenes con toda la vida por delante pudieran ser radicalizados y fanatizados en tan poco tiempo por por ese Iman tan tan siniestro

Voz 0027 17:52 sí supongo que es algo en lo que habrá pensado mucho este año qué recuerdos tiene como alcaldesa de cómo reaccionó la ciudad de Barcelona y la ciudadanía de Barcelona ante semejante agresión

Voz 2 18:04 bueno pues la verdad es que me sigo emocionando un año después no porque realmente fue un golpe durísimo que que vivimos todos con profundo dolor tristeza y con y con indignación por por lo injusto lo absurdo e injustificable que es y lo cobarde que es este tipo de acto no pero evidentemente pensando sobre todo piensas en esas víctimas mortales en las centenares de personas heridas sí afectadas no pero al mismo tiempo la respuesta de la ciudad pues la verdad es que creo que fue motivo de orgullo para todo el mundo y así además a mí me lo han dicho embajadores alcaldes de otras ciudades que todo el mundo se quedó muy sorprendido con esa reacción espontánea donde todo el mundo se volcó donde tuvimos unos servicios públicos no que no nos hemos cansado de agradecer a las policías ha a los servicios de emergencias a los hospitales a todo el mundo como como esos servicios no que que hubo una respuesta tuvieron

Voz 1 18:57 pero también al conjunto de la ciudadanía osea

Voz 2 18:59 esas maneras de responder es lógico tener miedo en una situación así en cambio todos los vecinos y comerciantes de Las Ramblas abrieron sus puertas para ayudar a las personas que huían los hoteleros supusieron los hoteles los taxistas hicieron en centenares de carreras gratis y así fue toda la ciudad todo el mundo llamada para ofrecerse traductores donantes de sangre sea realmente la respuesta fue larga una ciudad tu unida cohesionada y además una ciudad Valiente en el sentido de que aunque nos habían hecho daño teníamos muy claro que no iban a cuestionar nuestra forma de vida democrática en nuestra ciudad orgullosa de ser comprometida con con la paz con los derechos humanos y con la convivencia en la diversidad que es querían infundir nosotros sólo consiguieron se pudieron hacernos daño pero no no nos contagiaron su odiado

Voz 0027 19:44 alcaldesa usted esta semana ha explicado algo que me ha llamado la atención que en este año SAR enamorado de la Rambla como es ese sentimiento

Voz 2 19:53 pues la verá muy fuerte y muy intensos yo creo que es un sentimiento muy compartido entre los barceloneses no que en los últimos años donde ha aumentado tantísimo el turismo pues el turismo generales han vivido como algo positivo pero es verdad que en las zonas más céntricas eso generado una presión que muchos ciudadanos pues algunas zonas las hemos dejado de frecuentar como por ejemplo la Rambla sobre todos los meses más de verano precisamente por por esa gran presencia turística no eso yo creo que ha sido una sensación generalizada para muchos barceloneses pero después de que la golpearan como la golpearan hace un año todos nos dimos cuenta de cómo la queríamos como de propia las sentíamos no como nos nos dolía light en algo profundamente íntimo que hubieran atacado era como atacar el corazón y el alma de la ciudad atacar la Rambla no si yo creo que ahí a mí me ha pasado lo que le ha pasado muchísimos barceloneses que es que efectivamente hemos redescubierto hemos recordado lo mucho que queremos a nuestra rambla y que no vamos a permitir que que le hagan ese daño y por eso al día siguiente fueron miles y miles de barceloneses los que sin que nadie lo convocara fueron rápidamente a la rana para que la banda no estuviera sola para que para que los terroristas no consiguieran imponer su su silencio de muerte en Hoy yo creo que eso ha sido un sentimiento muy amplio generalizado en toda la ciudad

Voz 0027 21:03 con la alcaldesa de Barcelona gracias que todo salga bien hoy

Voz 2 21:06 claro que sí gracias en dos minutos

Voz 0027 21:08 ministro del interior Grande-Marlaska en la Serra

Voz 0027 23:37 ocho y veintitrés de la mañana siete y veintitrés en Canarias vamos a escuchar a continuación la entrevista con el ministro el interior que va a asistir hoy a esos actos de homenaje en Barcelona está viajando ahora mismo Fernando Grande Marlaska hemos grabado la entrevista ese viaje anotaran que no leemos preguntado por la pancarta que está desplegado ahora mismo en plaza Catalunya una pancarta contra el Rey Ésta es la entrevista al ministro del Interior todo Grande Marlaska ministro el interior buenos días

Voz 0639 24:03 pero si eso es como es pero hay que se desarrolló en los actos

Voz 0027 24:06 los que le preocupa que se pueden repetir escenas como las del año pasado de pitidos incluso de insultos

Voz 0639 24:10 yo estoy convencido que se van a desarrollar los actos con toda la seriedad Si la lealtad que exigen necesitan las víctimas

Voz 0027 24:21 qué opina de que parte del independentismo haya convocado otro acto ante la cárcel de Ford para homenajear al entonces conseller interior

Voz 0639 24:28 déjame que que no hagan ningún comentario al respecto hoy que me limite a decirte que para mí es el día de reconocimiento a las víctimas de respeto a su dolor y su historia personal

Voz 0027 24:43 con la información que he recibido en estos meses que lleva al frente del Ministerio yo diría que la gestión del diecisiete de agosto del año pasado de las semanas previas en las semanas posteriores fue todo lo buena que pudo ser se hizo todo lo que se podía hacer hubo lagunas evitables

Voz 0639 24:57 a ver sin perjuicio de de prejuzgar lo que se pueda derivar finalmente de la instrucción judicial y del posterior enjuiciamiento de los hechos yo estoy convencido de que conozco de lo que se que hubo una coordinación más más que razonable entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que también tenemos que ser conscientes desgraciadamente pero hay que ser conscientes que el riesgo cero no existe en este caso concreto pues no podemos al día de hoy referido indicar que existiera ningún fallo de coordinación ni en las semanas previas al atentado ni en los días previos ni tampoco con posterioridad ningún cuerpo de seguridad

Voz 0027 25:44 le oculto a otro información en momentos muy sensibles de la investigación

Voz 0639 25:47 yo estoy convencido que no se ocultaron información sensible como la que tú indica es es decir información sensible esa que cualquiera de los cuerpos de seguridad del Estado entiende razonablemente bajo un análisis realizado en términos decirlo de proporcionalidad que información que fuera necesario transmitir no se transmitirá estoy convencido que eso no ocurre los presos independentistas incluido Ford han firmado una carta acusando al Estado de falta de colaboración no gestiona el atentado espetó lo que cada persona cada institución en aquel momento las responsables que tuviera en aquel momento puedan decir que lo respeten no quiere decir que que lo comparta y menos una cuestión clara que se traslade a la opinión pública alguna cuestión o circunstancia que no esté sujeta o justificada en datos objetivos yo creo que la opinión pública exige que todas las instituciones actuemos con la lealtad y diligencia que no se exige nuestra propia Carta Magna de yo creo que el sentido común en el ejercicio de la de la actividad del servicio público si alguna ocasión en alguna ocasión existe o ha existido algún problema de lealtades lo razonable objetivo no sólo es decir los sino acreditarlo de probarlo si no me parece que que es peligroso en el sentido de que quizá estamos trasladando a la opinión pública algo que no obedece a la realidad pero quiero decir en este caso que estoy convencido que que yo soy el primero que lo digo que en esos momentos en las semanas anteriores nada más acontecer los atentados después de los atentados las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los Mossos d'Esquadra las instituciones de la Generalitat las instituciones del Gobierno de la del Estado del Gobierno a este icono era ministro entonces actuaron con la debida cohesión lealtad a a a sus obligaciones de sus deberes no pongo ni tengo ninguna duda al respecto respecto a ninguna de las instituciones respecto a todas las fuerzas y cuerpos a los Mossos

Voz 0027 28:10 era las carencias de coordinación que se puedan dar entre los cuerpos de seguridad y esto no es una cosa actual esto viene de décadas atrás en todos los ámbitos en los que han actuado los cuerpos de seguridad la Policía Nacional la Guardia Civil se pueden limar con generosidad por parte de unos y de otros

Voz 0639 28:24 por supuesto yo quiero hacer una diferencia Ademar sustancial yo no estoy diciendo que que la la coordinación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado que la coordinación entre todas las instituciones del Estado las las centrales las autonómicas las locales sean perfecta el sitio no estoy diciendo eso todas evidentemente son mejorables debemos de mejorar las todos somos conscientes de que lo podemos y debemos hacer mejor pero es lo que yo quiero hacer hincapié y sobre todo de cara a la sociedad es que en este caso esa mínimas que pueden decir falta de coordinación en modo alguno fueron determinantes de lo que aconteció de los atentados ni tampoco dificultaron ni las actuaciones policiales previas ni las inmediatas a la comisión de los atentados y posteriormente en su es lo que yo creo que tenemos todos que fija unos

Voz 0027 29:20 ministro una pregunta muy concreta Es Satty era o había sido confidente del CNI o de la policía

Voz 0639 29:27 yo no lo sé yo lo desconozco en esos aspectos en ese ámbito me gustaría concretar incluso que de la investigación judicial que se desarrolle que dirige la autoridad judicial se podrá derivar esas circunstancias y otras muchas sí dejemos en ese sentido a la Policía Judicial dirigida por el juez central de Instrucción en este caso el número cuatro quién puedan determinar y esclarecer todos los hechos esenciales

Voz 0027 29:53 a día de hoy con los datos que tiene usted ministro no nos puede aclarar por qué varios cuerpos policiales visitaron a Es Satty en la cárcel

Voz 0639 30:00 usted sabe sino yo se lo puedo decir que muchos cuerpos policiales visitan a muchísimos parece decirlo personas que por circunstancias concretas pueden dar información o pueden conocer datos que luego se valora en sí son importantes no son importantes por plurales circunstancias es decir las comunicaciones que pueden tener todos las a los miembros de las fuerzas del Estado que ejercen labores de informar son son plurales de quiero decir que tienen informantes de todo tipo comunican con muchas personas por qué es necesario tener una información plural lo que ocurre es que en algunos casos no todas las personas con las que comunican las informaciones que les trasladan pueden ser importantes relevantes a cualquier fin es decir no tienen por qué trasladar toda la información que reciben por ejemplo a otros medios porque quizá en ese momento no ha sido su decentemente trascendente lo que un concreto persona informante confidente llamémosle como quiere usted llamarle haya sido o no relevante

Voz 0027 31:06 Estados Unidos avisó a España de que existía un riesgo real de atentado

Voz 0639 31:10 a mí que me usted no no no consta esa esa información que es decir en esos términos ni tampoco que los Mossos

Voz 0027 31:18 que hubieran ese aviso Amin a mí

Voz 0639 31:20 como ministro del interior en estos momentos no me consta dejemos que esas circunstancias que están ahora judicializado puedan concretas o determinarse en su casa hoy un año después del atentado el ministro

Voz 0027 31:34 sería posible con una célula yihadista del tamaño de la de Ripoll operar en un chalet como el de Alcanar aglutinando en la cantidad de explosivo semejante también de bombonas una cantidad enorme de bombonas sin que levantar sospechas

Voz 0639 31:46 bueno hay medidas han adoptado medidas respecto a los precursores de materias explosivas la adquisición de sustancias que pueden ser utilizadas posteriormente para la elaboración de explosivos etcétera En el año pasado jazz se promulgó una ley dando cumplimiento de directivas de la Unión Europea en materia de prevención del terrorismo hay un sistema de control policial iniciativo efectivo y exhaustivo en materia de venta de cualquier sustancia que posteriormente pueda ser utilizada directo indirectamente para la elaboración de los explosivos

Voz 0027 32:22 así que a día de hoy nadie podría aglutinar entre doscientos y quinientos kilos de la madre de Satán de ese explosivo te ATP que es el que se utilice

Voz 0639 32:28 no debería ser posible que nadie tuviera o pudiera quiere decir almacenar esa cantidad eso no quiere decir que vuelvo a decir que por circunstancias concretas pero prueba de un punto de vista de prevención de normativa exigente de cumplimiento de esa normativa de prevención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la obligación que contraen los lo que se llaman los sujetos obligados a aquellos comercian productores comerciantes y etc mediadores en la en la en las transacciones económicas con este tipo de productos tienen la obligación directa de definir cuáles son las transacciones quienes adquieren qué cantidades adquieren con qué fin Koke objeto trasladarlas posteriormente a las fuerzas su puestos seguridad del Estado quién quiénes evalúan todos esos datos

Voz 0027 33:20 es que el año pasado hubo vendedor este periodo hidrógeno hoy de acetona que dijeron no sorprendió que vinieran a comprar esto para fabricar TCB o con lo que se podría fabricar pero quedó en eso en una en una sorpresa de los vendedores eso no llegó a los cuerpos de seguridad Buero

Voz 0639 33:36 en lo que digo es la situación actual tampoco digamos o extrae o a o que cabe extraer que en aquel momento no había una regulación en todas material explosivo en materia de ventas como usted ha referido expresamente a había vendedores había eso que dijeron eso mire si lo decidan es porque sabían que tenían una obligación de comunicar porque todo ese tipo de personas con usted esencias tienen unas obligaciones concretas de poner en conocimiento yo les diría si les pareció extraño independientemente de cualquier otra circunstancia burocrática porque no les hicieron la siguiente pregunta por qué no lo pusieron en conocimiento de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque decir esto de que me parece extraño una cosa o porque lo compraron a posteriori pues me parece una falta vuelva a decir también permíteme permíteme que digas de insolidaridad no es decir que se les pareció estar estarán en ese momento y cuando se pide también la colaboración y la cooperación por cualquier circunstancia vale unos porque usted no lo puso en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ministro

Voz 0027 34:40 cuando a raíz de los papeles que se encuentran en Alcanar Mossos d'Esquadra llama por teléfono a Younes Abouyaaqoub la mañana el diecisiete de agosto fallo ahí en lugar de llamarle por teléfono se había tenido que localizar físicamente

Voz 0639 34:51 a ver pero es que esto de intentar valorar todas las circunstancias no una vez acontecido los hechos es como que hubiéramos hecho todos en muchos acontecimiento esos sucesos en nuestra vida y es una vez aconteció el hecho no y sabiéndolo todo es lo que tenemos que valorar es si se actuó correctamente atendiendo a las circunstancias no al resultado final vamos a fallar Aimar partimos de la actuación en relación a las circunstancias que concurren en aquel momento haciendo un poco abstracción aunque cueste hacerlo de los atentados finalmente finalmente verificados y en esos términos no podemos deducir evidentemente ningún error sino una actuación razonables de los Mossos d'Esquadra en aquel momento de dilucidar que yo podía acontecer a muchas en circunstancias distintas posibilidades ya había que ir excluyendo una u otra lo que no hubo es una omisión o una dejación de actor

Voz 0027 35:50 ministro la actividad yihadista en España es un fenómeno que va a más

Voz 0639 35:55 no no no no no es un fenómeno que vaya a más quiero decir ni en España y no digamos en España el terrorismo yihadista es un fenómeno global ya afecta a la sociedad mundial en lo que a nosotros concierne desde el ámbito regional a toda Europa sí lo estamos viendo ni en Europa Ny en España va más al terrorismo yihadista es decir lo que no podemos es ser tampoco demasiado ese sentido de autosatisfacción lo que estamos consiguiendo pero quiero decir el Tae Se está en franco retroceso bien todos los territorios que han ido perdiendo en la zona del conflicto el califato etcétera lo cual esto no incide en que no tengan posibilidad de actuar y muchas veces las organizaciones terroristas cuando está más débiles tratan de actuar de hacerse presentes con mayor intensidad pero hay un control efectivo directo sobre todo el movimiento terrorista hay una cooperación internacional importante irrelevante no sólo dentro de los países de Europa sino también con países importantes como son del norte de África en el sentido de tener una intercambio de información que incrementa los parámetros de seguridad para el conjunto de la sociedad Se reduce el número de procesos

Voz 0027 37:19 de radicalización o de auto radicalización de los que tienen constancia el Ministerio del Interior

Voz 0639 37:23 hacen políticas en ese sentido para

Voz 0027 37:27 efectivas efectivas tenemos eh

Voz 0639 37:29 noticias de Gante radicalización por ejemplo en prisiones fuera de prisiones etcétera las cárceles españolas son un foco

Voz 0027 37:38 de radicalización no AVE

Voz 0639 37:40 no son las cárceles españolas un foco de radicalización cualquier se sabe y se conoce que en las cárceles vida o fenómenos de radicalización que haya arbitro fenómeno es radical en las cárceles en las prisiones que puedan existir focos ha sido bueno momento radical porque la palabra foco foco como todas las prisiones españolas no es decir pero si hay una posibilidad de que haya una radicalización en las prisiones como hay radicalización no puede que haya radicalización en concretas mezquitas dependiendo etcétera o en otros centros sociales todos ellos evidentemente son conocidos objetos de conocimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en sentido son objeto de investigación de seguimiento de evaluación continua para minimizar cualquier tipo de riesgo en materia de radicalización

Voz 0027 38:36 desde que usted es exministro las fuerzas de seguridad han desbaratado algún atentado terrorista

Voz 0639 38:41 a haber atentado terrorista como tal objetivo que pudiera tener lugar en a corto plazo no hay una constante evidente pero desde que soy ministro usted ya ha tenido conocimiento como recientemente ha habido distintas estrategias tienes de personas a las que se les imputa la integración en organización terrorista y la posibilidad de que esa integración pudieran favorecer o facilitar la comisión de distintos atentados terroristas

Voz 0027 39:08 el Gobierno contempla rebajar el nivel de alerta antiterrorista actualmente está en un en un nivel cuatro sobre cinco se plantean bajar Luna

Voz 0639 39:15 no hay ningún planteamiento en ese sentido al día de hoy quiero decir y el Gobierno tenga en cuenta que el Gobierno está en esa materia completamente asesorado de lo que dicen las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hacen los distintos informes que participa están en la en la semanalmente en la mesa de valoración de la amenaza terrorista son las el conjunto de las fuerzas del Estado Policía Nacional Guardia Civil Cheney también interviene Mossos d'Esquadra la Ertzaintza todos ellos intervienen inestable centralista en los informes concretos que determinan la evaluación final que ellos fundamental y esencialmente son los técnicos los peritos sería muy temerario que políticamente sería en contradicción con evaluación de los peritos

Voz 0027 40:06 ministro algunas víctimas nos aseguran ahora en el primer aniversario que han tenido que pasar un vía crucis administrativo de muchas veces en sentido solas están sentidos tiene un interés real por parte de las administraciones de saber cuáles serán sus necesidades usted comprende esa queja

Voz 0639 40:22 a ver yo no me voy a confrontar nunca lo he hecho yo tengo creo que soy una persona que tiene una experiencia vital y un compromiso acreditado con las víctimas el terrorismo de todos los terrorismos creo que que no es algo nuevo en mi vida ese compromiso vuelvo a decir compromiso acreditado perdón que sea un poco personalista en esta materia pero quiero que esta cuestión que declara yo no voy a confrontar a utilizar nunca a las víctimas del terrorismo en un sentido ni en otro jamás las quejas de ellas por supuesto aparte de que no voy a confrontar las quejas las estudie haré lo haré pero tengo que decir también como ministro del Interior como ministro que dirige dentro de de su ministerio la dirección de asistencia a las víctimas del terrorismo que desde el minuto cero de los tres atentados del diecisiete de agosto del año pasado distintos funcionarios con quince años de experiencia en el tratamiento de las víctimas se trasladaron a Barcelona y Cambrils para dar la asistencia a los mismos se constituyó una sucursal decirlo de la oficina de la existencia de víctimas en el en la Delegación de Gobierno de Cataluña San cuatrocientos seis expedientes asistentes psicológica dado desde el minuto cero a todas las víctimas que se nos trasladaron desde el conjunto de administraciones como querían sido víctimas al día de hoy ha habido un desembolso económico que será todo es Betty para las víctimas no me gusta hablar de desembolsos económicos cuando hablamos de víctimas las pero quiero decir que han sido cercanos a los diez millones de euros al día de hoy seguimos trabajando solo faltaría en las víctimas y me dice lo de las lo de las quejas de alguna de las víctimas serán estudiadas faltaría más se va a ampliar el plazo que tienen las víctimas

Voz 0027 42:22 la ser incluidas en el registro oficial de víctimas con los derechos que eso comporta

Voz 0639 42:27 tenemos un plazo que es un plazo legal la modificación legal exige su tiempo pero lo que nosotros lo que sí hacemos hemos hecho y haremos siempre es una interpretación absolutamente flexible de los tiempos para dar satisfacción al conjunto de las víctimas del terrorismo es decir las víctimas del terrorismo para mí y creo que para cualquiera deben de serlo esencial porque han sido en las víctimas de aquellos ataques hacia nuestra sociedad hacia nuestros valores que los han sufrido por nosotros por el conjunto de la sociedad de la sociedad democrática conjunto de Ciudadanos en primera persona yo creo que eso ya es más que suficiente para que cualquiera de nosotros seamos absolutamente solidarios con ellos

Voz 0027 43:13 el ministro terminamos pero lo quiero hacer un par de preguntas sobre otra de las ramas de su ministerio de las muchas ramas de su ministerio algunos de los países del pacto del Aquarius han enviado ya personal a Malta para llevarse a los migrantes que les corresponden España España estamos en común

Voz 0639 43:27 canción directas desde la dirección de política interior que es donde de la que depende la subdirección de asilo y refugio estamos en comunicación directa

Voz 0027 43:36 cuando van a llegar a España esas personas

Voz 0639 43:38 cuando se dan posible los trámites quiero decir pero estamos en comunicación directa ya sabe usted que tenemos una asignación un cupo y luego es la determinación de de las personas que en concreto vendrán a España

Voz 0027 43:51 porque he recurrido el Gobierno la sentencia de Estrasburgo que condena a España por las devoluciones en caliente

Voz 0639 43:55 por qué la materia de inmigración es una materia eh es una política de la Unión Europea no es exclusivamente una política de España las fronteras son las fronteras de la Unión Europea si queremos generar Unión Europea generamos Unión Europea para generar Unión Europea hay que saber que somos dependientes de cuáles son los criterios de la política de la Unión Europea hubo países de la Unión Europea Francia Bélgica Alemania quedándose les el traslado ya que intervienen cuando se remite la causa a la Gran Sala informaron en ese sentido indicaron que recurrirán informaron en el sentido de entender que debía ser estimada la petición que formalmente había hecho eh el Gobierno español al recurrir la resolución del Tribunal

Voz 0027 44:43 European postes ministro se siente cómodo amparándose en la ley mordaza para justificar que según la legalidad vigente no se producen devoluciones en caliente como las que todos hemos visto en los vídeos del último santo a Ceuta

Voz 0639 44:54 bueno yo no es sentirme cómodo en incómodo y ayer la mañana en la representante de ACNUR Le contesto a usted en ese sentido el CSKA Fritz le contestó vendieran forma que yo creo que bastante razonables puedo compartirlo no comparte sus criterios pero bastante razonable esto no es hacer guerra de ningún acontecimiento etcétera ni sentirnos cómodos ni sentirnos incómodos es decir garantizar los derechos fundamentales las libertades de todos los ciudadanos de cualquier país es una es una cuestión muy compleja dejemos ahora que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que su gran sala resuelva easy Jet en base a esa resolución la Unión Europea y en el marco de la política migratoria acordará lo lo que proceda pero quiero decir que garantizar los derechos y libertades fundamentales es algo muy complejo jo Hinault nos quedemos en lo formal en vayamos al contenido material

Voz 0027 45:52 ministro más allá de que la ley lo permita ustedes cree que un inmigrante que está tres cuatro cinco metros dentro de España pisando suelo español puede ser devuelto sin posibilidad de pedir asilo sin posibilidad de tener un asistencia letrada

Voz 0639 46:05 la usted está haciendo ya una referencia ahí está sacando de los hechos tal y como lo relata una conclusión no no es que esos hechos son cierto son probados una acreditados están en suelo español lo está en otra circunstancia dejemos que la Gran Sala lo diga Ike valores y las posibilidades de César persona pudo solicitar con garantía o no también asilo o refugio en Marruecos ante las autorías es españolas por ejemplo en Marruecos circunstancias de ese tipo antes nuestra representación diplomática que decir que son cuestiones Aimar y muy complejas desde un punto de vista jurídico y no podemos hoy oyó en no llegaré a una conclusión de blanco negro en ese sentido estando judicializado y estando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos creo que es donde debe residencias se resolverá en breve además

Voz 0027 47:00 Fernando Grande Marlaska ministro del interior la agradezco mucho que haya estado esta mañana en la Cadena Ser buenos días

Voz 0639 47:05 buenos días Aimar

Voz 0027 47:09 sí es de flamencos

Voz 0027 47:33 se lo estamos contando en la SER esta mañana según el sumario de la Operación enredaderas la alcaldesa de Ponferrada del PP llamo el año pasado al empresario José Luis Ulibarri empresario que ahora está en la cárcel ella le llamó para reunirse pelo fuera de la ciudad le dijo quedaran en un lugar en el que no les viera nadie el presidente del PP en el Bierzo se reunió también con Ulibarri en una nave industrial justo

Voz 6 47:56 después horas después de que Ulibarri le dijera que quería un contrato

Voz 0027 47:58 público de trescientos mil euros Radio León Chechu Gómez buenos días

Voz 6 48:02 buenos días esta zona de León es donde el empresario también imputado por la Gürtel empezó a forjar su imperio donde sigue teniendo intereses millonarios de hecho en Ponferrada gestiona el transporte público gracias a insólitas prórrogas porque el contrato expiró hace seis años según consta en las grabaciones de la Policía han sido múltiples sus presiones a los políticos locales para hacerse con el contrato municipal de la basura de ciento veinte millones de euros con ese telón de fondo llama la atención el tipo de llamadas que hacía o recibía por ejemplo la que le hace la alcaldesa de Ponferrada diecisiete de abril del año pasado Gloria Fernández Merayo del PP le invita a quedar pero fuera de la ciudad Il responde que pueden quedar donde la última vez que allí no les vea nadie la alcaldesa acepta dado que según dice es lugar

Voz 23 48:38 puede ser discreto oyen escúchame una cosa

Voz 6 48:45 podemos escuchar noche esa recreación podemos escuchar la recreación si te parece otras cosas

Voz 0027 48:50 estaciones que ha tenido con otros políticos

Voz 6 48:53 como por ejemplo el presidente del PP del Bierzo alcalde de Carracedelo es una llamada de septiembre entre ambos Ulibarri se acaba de enterar de una obra de trescientos mil euros que va a hacer una mancomunidad de municipios de la que Valcarce forma parte le dice que la quiere pero el político teme ser grabado esta es la conversación literal que hemos recreado

Voz 23 49:10 oye escúchame una cosa habéis sacado una cosa ahí una obra de la Mancomunidad de trescientos cuarenta mil euros sí sí sí pues tengo yo todo el interés Si algo más en eso me presento el lunes se me olvidó decirte lo esto está teledirigido no ya lo hablamos eh ya lo hablamos mejor déjalo así venga hablamos venga si venga lo hablamos en otro momento vale hasta luego

Voz 6 49:35 si finalmente se confirma en otra llamada que los dos terminan encontrando a escondidas sólo unas horas después en una nave industrial de un pueblo la obra todavía no ha sido adjudicada porque sigue en tramitación

Voz 0027 49:45 tremendos Checho Gomez gracias buenos días

Voz 24 49:52 hoy por hoy

Voz 1275 50:06 qué tal buenos días veintiún grados ahora mismo en el centro de la capital con temperaturas suaves por la mañana y máximas que como mucho van a llegar a los treinta y cuatro grados a mediodía este viernes ir durante todo el fin de semana en la última década si lo venimos contando bajo gobiernos del PP se han abierto en la Comunidad de Madrid una media de cincuenta aulas al año en colegios públicos y más de doscientas en concertados doscientas al año desde dos mil ocho se han concertado dos mil ciento ochenta aulas la mayoría mil quinientas bajo los gobiernos de Aguirre González mientras que el resto casi un treinta por ciento del total las han financiado en esta última legislatura Cifuentes y su sucesor

Voz 6 50:40 presidente Ángel Garrido la educación concertada no ampara

Voz 1275 50:43 dado decrecer mientras que desde los partidos de la oposición denuncian la desaparición de aulas en la pública Eduardo Rubin ex diputado de Podemos

Voz 25 50:52 un año más eso que comprobamos que los datos en la mano es que el Partido Popular esta vez

Voz 0027 50:55 debido a desmantelar la educación pública en favor de la edad

Voz 25 50:57 acción concertada nuestra región es un proceso que esperan