Hoy por Hoy (17/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:21 de un momento a otro está previsto que comience la declaración institucional del presidente de la Generalitat Quim Torra en el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils en los que murieron dieciséis personas está ya preparado el atril para que empiece esa intervención de Torra y una vez termine y su Gobierno se van a trasladar hasta el mosaico de Joan Miró en plena Rambla en pleno centro de Barcelona para participar allí en una ofrenda floral junto a las víctimas en un lugar en el que terminó frenando la la furgoneta que conducía el terrorista Younes Abouyaaqoub su ofrenda floral va a ser a las diez Media hora más tarde a las diez y media ya en Plaza Cataluña comenzará el acto central de homenaje organizado por el Ayuntamiento de Barcelona al que va a acudir el Rey también el presidente del Gobierno el president catalán y la alcaldesa de la ciudad en el Palau de la Generalitat esta Pablo Tallón mundial Pablo

Voz 1673 01:10 desde las ocho menos cuarto está en marcha una reunión del Consell Executiu de carácter básicamente simbólico y hasta ahora estaba previsto que empezara esta declaración institucional del presidente Torra en la que va a estar acompañado por todo el guber en bloque como decías cuando termine va ir hasta la Rambla para participar en la ofrenda floral ida allí se desplazarán hasta plaza Catalunya que está unos metros más arriba para el acto institucional de las diez y media por la tarde el president y buena parte de los consellers

Voz 0027 01:33 visitarán al exresponsable de Interior Joaquim Forn

Voz 1673 01:35 la prisión de ella lunes después asistirán al acto organizado por la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural

Voz 0027 01:42 Mariola Urrea buenos días qué tal buenos días Antón Losada bos días que los actos de homenaje de esta mañana

Voz 3 01:50 Mario en base a mi me gustaría particularmente que cada una

Voz 1505 01:56 de los representantes institucionales que participen en él aporten desde la máxima responsabilidad y lo mejor de sí hay escenas la misma altura que estuvo la sociedad española y la sociedad catalana hace hace un año que demuestren responsabilidad demuestren seriedad sean capaces de apartar algunas diferencias estén a lo que celebramos como se dice vulgarmente estén con las víctimas estén para demostrarle al terrorismo internacional que no Nos quebrara bueno los sobre todo lo que me gustaría es Jerez

Voz 0199 02:33 portadas en que somos actores secundarios que los protagonistas son tienen que ser las víctimas la ciudadanía los servicios de emergencia de la policía a todos los que vivieron aquel día hay dieron lo mejor de sí aquel día tan terrible que no hacernos olvidar a ninguno de los otros y que ellos simplemente están de paso en los puestos institucionales que ocupan que su papel es ceder todo el protagonismo a los que son los verdaderos protagonistas las víctimas las personas que sufrieron las consecuencias de los desgraciados acontecimientos de aquel diecisiete de agosto y que estos días en los periódicos yo creo que lo más lamentable que hemos salido del más allá de las trifulcas que hemos podido contemplar unos y otros es que parece que hay un sentimiento unánime que se traslada con entre todas las víctimas en todas las entrevistas que he visto en pasando por la que hacías tú además esta mañana a las ocho y muchos de ellos sea el sentido si siguen sintiendo muy olvidados no yo creo que eso es imperdonable

Voz 1505 03:32 sí mire yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene España para luchar contra el terrorismo es las redes denuncia de su sociedad lo hemos demostrado en muchas ocasiones no sólo hace un año también de una forma particular después de los atentados que sufrió Madrid en aquel fatídico once de marzo esa redes L la capacidad para eh digamos es soportar el golpeo y a partir de ahí reaccionar de una manera e institucionalmente impecable reaccionar sin alterar no subvertir ni nuestros valores democráticos ni permitir que el terrorismo se imponga bajo esa lógica que pretende que es subvertir el orden constitucional yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que tenemos que seguir cultivando porque es lo que nos hace resistentes frente a esta amenaza que es una amenaza global al hemos sido ejemplares en esto hay debemos seguir siéndolo esa es la fortaleza que ha demostrado la sociedad y es un ejemplo que hemos otorgado también a nuestra el representantes institucionales luego podemos hablar de la experiencia acumulada de las Fuerzas y Cuerpos de Suria del estado del Poder Judicial en lo que es la respuesta al enjuiciamiento de este tipo de delitos pero particularmente quiero subrayar la fortaleza de la sociedad la resiliencia este es el mejor arma para luchar contra el terrorismo internacional particularmente de el de da es el por las características que tiene y hoy yo creo que es un momento estupendo para poder seguir demostrando que que es es nuestra principal

Voz 0027 05:14 alarma no vamos a entrar en el fondo del asunto a lo largo de esta larga ahora de de tertulia que nos queda por delante pero antes aunque sea puntualmente Kirchner a la plaza a plaza Cataluña Aitor Álvarez bon día Aitor estas ahí bueno no está Aitor así siete en la plaza Catalunya pero no no no no funciona en este momento técnicamente la conexión así que les voy a contar yo la pancarta de la que venimos hablando a lo largo de la mañana en una pancarta bastante grande que alguien colgó anoche en uno de los cuatro edificios que rodean la plaza en la que se puede leer en inglés su mensaje que dice el Rey de España no es bienvenido en los Países Catalanes y al lado ese mensaje ahí está el dibujo de un retrato del Rey boca abajo os pregunto es es es es justo hacia hacia las víctimas incluso que se introduzcan elementos que perturban la la neutralidad política al que merece un día como hoy Mario

Voz 1505 06:08 probablemente no eh probablemente quizá no es el día más adecuado pero poco pondría demasiado énfasis en este detalle en el sentido siguiente creo que una sociedad democrática robusta es capaz de ese esos soportar con naturalidad una crítica política como esta incluso mayores de hecho cuanto más consolidada está la democracia más resistentes frente a cualquier el tipo de denuncia o crítica política eso es lo que hemos visto es una crítica política España está digamos preparada para ella con absoluta naturalidad también la Corona lo está seguramente la existencia de esa crítica política no va a restar es un ápice de convicción y de firmeza para el titular de la Corona para estar hoy en Cataluña con los con las víctimas que es con quién quiere estar y también con la sociedad catalana ahora bien es el momento oportuno más adecuado para esto no pero con esto tenemos que manejarnos

Voz 0027 07:13 Antón que tenemos

Voz 0199 07:15 cimientos encontrados no porque estuvimos hablando de esto lamentablemente hace un año a los gamos me han irritado estas semanas que muchas conversaciones que tuvimos hace un año por ejemplo en este programa contigo además parece que las hemos vuelto a tener no que si colabora o no las fuerzas y cuerpos de seguridad que se llama ocultado no información que si debe ir o no debe ir que si se politice Osiris politizar Oseja de politizar en el sentido estrella decía Mariola el ejemplo cada o la sociedad puede asocia un gran ejemplo pero me parece a mí que la élite política o no lo sabe dar o no acababa de aprender a lo largo de año yo no yo no soy partidario de que las autoridades acudan a manifestaciones ni homenajes porque no es su trabajo no es ir a manifestaciones homenajes y entiendo que si acuden a manifestaciones homenajes sea la autoridad que sea tiene que exponer está Expósito días democrático y es legítimo que reciba la crítica y el rechazo incluso de una parte de de la gente que pueda asistir a ese acto que insisto son los verdaderos protagonistas a partir de yo coincido un algo habrá que encajarlo con más normalidad no cumbre desde luego no convertirlo en el acontecimiento y lo más relevante del día asumir que esto forma parte del juego democrático en las sociedades democráticas y efectivamente es decir que seguramente no es el día no es el momento y seguramente tampoco sea el el lugar pero cuando

Voz 0931 08:36 no acude como autoridad

Voz 0199 08:39 no como ciudadanos sino como autoridad o acto público se expone a que una parte del público legítimamente L'Express los rechazo

Voz 1505 08:46 yo recuerdo Aimar y hace un año en esta misma mesa de análisis contigo también yo diría que también estuvo Antón corrígeme Anton si me equivoco comentaba hemos la presencia del Rey en la manifestación yo fui muy crítica en aquel momento pensé que no era la figura institucional más acorde para asistir a a esa a esa manifestación el resultado fue el que fue desde entonces hasta hoy hemos vivido acontecimientos en los que la Corona ha tomado un protagonismo muy importante respecto a la posición de de Cataluña y obviamente eso ha provocado también algún desafecto algunos desafecto son de origen y conceptualmente ideológicamente los a republicanos pues está claro cuál es su planteamiento político respecto a esta a la Corona pero el discurso del tres de octubre también marcó algunos desafectos respetar Cataluña ahora envíe yo lo que hoy diría es que me alegro que la Corona esta en disposición de restituir coser algunos afectos con una parte significativa de la sociedad catalana y me parece valiente que acuda un año después vuelva con naturalidad a decir estoy con eh los catalanes estoy con las víctimas y acepto ya sumo la crítica que proceda Il acepto como titular de una Monarquía parlamentaria en un país que conscientemente hay una parte que se siente republicana ya hay una parte que no sintiéndose republicana quizá eh se alejó de la titularidad de la Corona por un discurso el de tres de octubre con el que no se sintió reconocido y todo esto lo trato en un día que se que hoy es el día de las víctimas pero que creo que no es maduro ignorar el periodo de tiempo en el que hemos estado viviendo en España insisto celebro que el titular de la Corona hoy vaya que asuma con naturalidad esa crítica porque creo que el ir hoy a Cataluña empieza a coser algunas heridas y algunos desafíos

Voz 0027 11:00 vamos a sumar esta mañana a la Mesa del análisis de Hoy por hoy a Najat el Hachmi escritora catalana de origen marroquí Najat bon día

Voz 4 11:07 hola buenos días esquiar Joan Manuel del Pozo profesor

Voz 0027 11:10 Filosofía en la Universidad de Girona es consigue de educación

Voz 5 11:12 en el último gobierno de Maragall e Joan Manuel bon día otro día

Voz 0027 11:16 no os planteo a los dos os traslado esa esa pregunta que ya les había planteaba Mariola Ia Antón que expira este los actos de homenaje de hoy empiezo Portillo a Manuela

Voz 6 11:26 yo espero esa máxima normalidad que estabais supera

Voz 0027 11:29 cuando

Voz 6 11:30 la normalidad que incluye tanto la responsabilidad del jefe del Estado de estar presente en Barcelona al lado de las víctimas y que incluye también la capacidad y el derecho de protesta de quién no vea bien esa presencia sin embargo aclarando que si yo fuera una persona que estuviera en contra de esta monarquía parlamentaria de este monarca esperaría un día manifestó

Voz 0027 11:51 darme aislado creo creo

Voz 6 11:53 que es bueno que estén Ayad

Voz 4 11:56 bueno esperar del día de hoy no sé no sé qué decirte la verdad yo esperaba desde hace un año un debate un poco más a fondo sobre sobre el hecho en sí no sobre los atentados sobre lo que hay detrás de los setenta a dos y creo que ese debate no se ha puesto nunca sobre la mesa desde hace un año entonces sí respeto muchísimo hacia las víctimas y las y los familiares de las víctimas lo mejor que podría pasar es que hubiera un silencio si realmente si quiere expresar ese ese ese respeto pero ya estamos viendo que no no se va a producir así que no se ha yo creo que es muy importante es intentar entender de una forma poco más profunda de que esto que ha ocurrido

Voz 0027 12:49 si a eso vamos en tres minutos pero antes en el Palau de la Generalitat Pablo Tallón está compareciendo ya el president Quim Torra

Voz 1673 12:57 está a punto de tomar la palabra si os parece la escuchamos en directo

Voz 0931 13:00 con tantas a Barcelona y Cambrils que acaba de aprueba algo a Cataluña hoy hace un año Audi Seat Dagos el diecisiete de agosto no Bizet así país base víctima nuestro país estado víctima de un ataque terrorista a primera hora de la tarda a primera hora de la tarde del Barcelona amén masivo vivía el horror del atropello masivo a la Rambla cámara habrá también atinada un horror fatiga la publicidad que se repitió en Cambrils

Voz 7 13:27 hasta tanta Patraix para el yihadista

Voz 0931 13:30 los atentados a las células yihadistas dejaron más de un centenar de heridos dieciséis víctimas mortales esa Abdul la tristeza y el dolor y el miedo de agosto ASB asciende a pleno mes de agosto se extendió en todas las apartó hechos país sus manera ambas víctimas dolor se extendió por todos los países de donde eran las víctimas esta barbaridad Balmón todas las ciudades y rincones del mundo como abatimiento se solidarizaron con el sufrimiento de las víctimas y Cambrils pero no y Cambrils sufrieron el horror en el primer momento su vida Ripoll

Voz 4 14:02 al ganado subir además a la banca

Voz 0931 14:04 a medida de que se conocían los detalles de la investigación transcurra aquella fatídica jornada ha pasado un año de esa jornada la Generalitat el gobierno de la Generalitat bolsos rival su rencor quiere hacer llegar su acuerdo apoyo las víctimas su recuerdo apoyo y solidaridad a las víctimas y sus familiares da todas las personas de bien de todas las civilizaciones religiones sucia y condición social injusta a las víctimas están al lado de las víctimas

Voz 7 14:31 así Matisse Bou trasladados sin ser RAC1 examen a todos los profesionales

Voz 0931 14:35 pues a dar también el máximo reconocimiento a todos los profesionales de seguridad emergencias que hemos pararon y vocación de servicio

Voz 7 14:43 han todas las tascas a las andadas

Voz 0931 14:46 que que fueron excelentes en todas los trabajos encomendados desean a cara al apoyo de las maneras hispanos trabajador sanitario de un modesto enviar el reconocimiento a los trabajadores sanitarios los miembros de la Policía de la Generalitat para mostrarles

Voz 4 15:00 pues van dirigidas a los responsables

Voz 0931 15:02 la duda que sigue dirigieron el dispositivo de flexibilidad extra pero con el mayor Josep Lluís Trapero y el conseller Joaquim formen Amparanoia injustamente en prisión al frente así Matisse bola creía todos Fassi una queremos agradecer a todos los colectivos profesionales cabal actitud solidaria a las víctimas se volcaron en beneficio de atención a las víctimas y el apoyo a la gestión de la emergencia a aquel mente con la misma contundencia palés al su máximo del Gobierno de Cataluña que era ser su máximo quiere decir su máximo rechazo rechazo al terrorismo sea cual sea su país

Voz 2 15:43 iba Sebas ya en surtir me recurso

Voz 0931 15:46 hemos salido más reforzados más cosidos absurdo más convencidos de nuestros principios chance consolidan como una alguno que nos consolidan como una sociedad democrática amparará rica plural tolerante Catalunya secos como una tierra de acogida Cataluña sea forjada a lo largo de sus ciclos como tierra de acogida en Asia Liza en la violencia pulida en un país intenté acogida en una sociedad para lavar variante Gray Valiente dispuesta a luchar contra la barbarie y la intolerancia parque gracias siempre que llega el terror o unos free la barbarie se produzca donde se produzca en Cataluña el mundo siempre en contra que Cataluña siga en la defensa de la democracia y los valores de la barata

Voz 3 16:32 mí la libertad a otras gracias muchas gracias a un discurso puramente institucional Mariola efectivamente yo creo que es interesante porque está marcando el tono de la jornada vamos

Voz 1505 16:44 a ver si si este punto

Voz 3 16:47 ah bueno pues se mantiene Antonio Orozco solo espero que los los hechos

Voz 0199 16:54 que sean coherentes por una vez con las palabras y realmente vivamos un día de respeto un día de silencio de homenaje que donde insisto el protagonismo sean para algunos de los actores que ha citado el president pero que hasta ahora la mañana todavía no los hemos visto los me los el personal sanitario el Servicio de Emergencias los taxistas la sociedad civil que responde al día a ver si los gestos por una vez por lo menos hoy son coherentes con las palabras

Voz 0027 17:23 ganas ya atrae unos minutos llevo un año esperando a que se abra un debate de que hay detrás eso que hubo detrás de ese atentado si os parece lo vamos a abrir dentro de tres

Voz 8 17:32 muy mitos

Voz 9 17:40 hoy Berto de David Bustamante en Nadie sabe nada que tienen en común

Voz 1505 17:44 los cacahuetes las palomitas y las calabazas

Voz 2 17:47 caer más que en los últimos audios del programa otras las respuestas lo que quieras de la SER cuando tú quieras escaparate nuestra aplicación decía el maestro Francino que cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana y ahora para que cojan el concepto mejor vamos a cantar manda una puerta habrá nada

Voz 0959 18:11 con esta idea su alumno más aventajado Roberto Sánchez se ha planteado su particular ventana para este verano ha buscado su propia banda con la que asaltar las sondas lo de los cielos lo dejará para más adelante pueden pasar dos cosas que te gusten o no te gusten pero es lo que hay son lentejas pero fresquitas con ensalada que es verano La Ventana con Roberto Sánchez Cadena Ser

Voz 2 18:39 queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Solís estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 10 19:09 yo

Voz 11 19:13 este verano la Cadena SER abrió un club en el que la música es la protagonista luz tenue con las conversaciones que al fondo de la barra dijo Manrique e Iñaki de la Torre nos invitan a grandes canciones nos descubren las historias que hay traslados

Voz 2 19:29 las abrimos el que los acordes con las también en Cadena Ser Cadena SER

Voz 12 19:39 sí

Voz 2 19:44 a los que no pestañear en los penaltis los que gritan gol sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido futboleros os esperamos en Movistar

Voz 13 19:52 esta temporada piola a tener todo el pulpo toda la alicates toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y Deporte gratis hasta dos mil diecinueve Movistar elige

Voz 1579 20:05 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios está en las luces de las verbenas en el helado de turrón todas las bicicletas que trajeron los Reyes el la que pasean por la playa y cómo no en el sorteo de Navidad ya está la el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compró laboral hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad

Voz 5 20:30 se nunca en la Cadena Ser

Voz 0027 20:40 hoy veinte de la mañana ocho y veinte en Canarias que lleva a un chaval nacido en España educado crecido jugado en ambientes muy similares a los de cualquier otro crío de su edad que le lleva a mostrarse receptivo a los discursos que derivan en la radicalización Marisol Rojas ha recogido las respuestas de los expertos

Voz 8 20:57 los jóvenes maman esto fragmento de la familia el padre no está trabajando la madre se ve con una cara triste porque la la la Familia no puede hacer frente a los gastos los gastos normales si chupa por el niño lo convierte en una granada silenciosa que se puede explotar en cualquier momento

Voz 0027 21:23 esa es la realidad que se encuentra Ibrahim Tri cuando habla con jóvenes que han empezado a radicalizarse Ése es el perfil que buscan quienes fabrican yihadistas

Voz 8 21:32 convierten en una bomba si es mortal Ibrahim trabaja en

Voz 0027 21:37 la Asociación darla como mediador habla pero sobre todo escucha

Voz 8 21:41 eh yo a través de unas conversaciones que se puede hacer a esta persona existe esta persona si acompaña en el Girona

Voz 0931 21:50 eso quiere decir que ya tiene un bagaje

Voz 8 21:52 sobre este tema entonces es una forma de prevención que que ha consultado alguna red terrorista cuando no

Voz 0027 22:01 la charla Un joven da señales de que por lo menos sabe de qué le están hablando llega el momento de ganarse su confianza

Voz 8 22:07 a él pude soltar algunas conductas algunas tendencias o algunas naciones para

Voz 0027 22:15 de ese camino no es fácil una de las razones es que apenas se habla de radicalización en las aulas Ángela Cuetos es maestra y pedagoga a así como la hacemos con otras problemáticas como

Voz 1365 22:26 Bogas alcoholismo donde abordamos el tema no para darles realmente herramientas estar esta parte del yo estoy ahora apuntando no no se está haciendo

Voz 0027 22:37 cuando un joven decide no llegar a un punto de no retorno se encuentra con que ese paso atrás es una etiqueta que le va a acompañar por mucho tiempo Montse Sánchez es criminólogo especialista en Mediación Comunitaria

Voz 1365 22:48 lemas que a veces conseguimos que el entorno más más cercano a la persona no lo consigue conseguir una persona mal a una persona que se ha ido a realizar pero el mismo personaje la misma persona consigo mismo al no encontrarse bien les mucho más difícil sacas esa etiquetar deberíamos de trabajar con todo el entorno social para integrar a estas personas para que se sientan uno más y que no sean el el etiquetado o el señalado por la calle como el mira qué sabía radicalizado todavía sigo teniendo miedo porque no sé qué puede pasar

Voz 0027 23:21 desde los atentados de Barcelona la asociación Dana no ha parado de atender llamadas de padres vecinos y amigos de jóvenes con todo tipo de preguntas

Voz 1365 23:29 mi Joseba puede radicalizar porque se va a radicalizar que que que que procesos a él como pudo evitarlo masivamente ese es el miedo que tiene no como lo puedo evitar que tenía y que el trabajo tenga que pasar por

Voz 0027 23:41 tres puntos el joven su familia y su entorno muchos expertos subrayan que una de las vías sino la principal para evitar la radicalización yihadista es fomentar el sentimiento de pertenencia a y Joan Manuel del Pozo profesor de Filosofía ex Cossío de Educación como se propicia ese sentimiento de pertenencia a la comunidad en la que viven los jóvenes ese sentimiento de integración que puede impermeabilizar los en principio ante determinados mensajes fundamentalistas

Voz 6 24:10 yo creo que es importante que ese concepto tan habitual de integración se ha visto en los dos registros cree que que creo que tiene uno que es el registro que podríamos llamar propio al que aspira la primera generación de inmigrantes que es el de acceso a los servicios de carácter sanitario de carácter educativo a las funcionalidades ambientales vivienda bienestar digamos vecinal que ese primera generación es lo que necesita para ella suele ser suficiente pero

Voz 1673 24:38 el problema

Voz 6 24:39 en la segunda generación que ya da por descontados estos servicios estos accesos a todos los derechos y funcionalidades ambientales pero que sin embargo creo que siente el déficit de pertenencia de identificación profunda con la sociedad y ese es un camino arduo y difícil porque entiendo que lucha contra dos elementos que son independientes entre sí pero son fundamentales uno es el defecto grave que tiene la globalización mundial que está acentuando las injusticias y las desigualdades y eso afecta a todas partes del mundo a todas las sociedades por supuesto a la parte más vulnerable de la sociedad que es la inmigración el otro que es el aspecto más cultural en el cual sí que tiene un papel yo creo que bastante importante la escuela y los medios de comunicación de la sociedad en la cual

Voz 0027 25:31 en estos estas personas predican

Voz 6 25:33 bueno doble de la educación y de los medios pero sobre todo por el camino muy difícil de la corrección de las desigualdades de la globalización es por donde se puede facilitar el acceso al sentimiento de pertenencia identificación

Voz 0027 25:47 para que esta carrera incorporar sepa que en esta mesa está participando también Najat El Hachmi escritora catalana

Voz 6 25:54 claro

Voz 4 25:55 bueno yo creo que uno de los fundadores cuestiones con las que yo me he sentido incómoda no sé si es que no estoy de acuerdo estoy de acuerdo

Voz 0931 26:03 es el asociar el terrorismo

Voz 4 26:05 lo cual cualquier atentado terrorista con los debates sobre la integración sobre la pobreza sobre la exclusión social porque no es verdad que el hecho de que uno esté en una situación de vulnerabilidad lo ha convertirse al terrorismo a los que atentaron contra las Torres Gemelas no eran precisamente excluidos de la sociedad no entonces el debate sobre la integración sobre las cuestiones de la política es también económicas no a las políticas incluso urbanísticas la segregación urbanística etcétera es un debate muy importante que tenemos que tener pero me parece que no tiene porqué estar tiene que salir justo cuando cuando se cometen unos setenta dos no creo que estemos hablando un problema de respeto a la diversidad e inclusión Ny ni siquiera a estas alturas me parece que te quedes con con el hecho de estar o no estar arraigado en un lugar no yo leí el libro de han sido sobre los combatientes en en en nombre de Alá ya ahí ella había contactado con un bueno distintos distintas personas que se habían habían ido incluso a Siria o envuelto en bueno hablo con ellos a través de las redes etcétera no yo unas cosas que que llamó mucho me llamó mucho detenciones ver que ese desarraigo esa ese ir en contra de algo no es ni siquiera ir en contra de la no solamente ir en contra de la sociedad en la que uno vive sino que muchas veces es ir en contra incluso de los propios padres las propias familias por qué o sea ha estado expuesto a una ideología una ideología religiosa que a estos chicos les les dice que incluso sus padres no son buenos musulmanes no entonces el mezclar las dos cosas de alguna forma estamos dando argumentos además los las las corrientes fundamentalistas más extremas es uno de esos uno de sus argumentos no estáis muy discriminados nos quieren en este en N

Voz 0027 28:22 Europa no quieren a los consuman

Voz 4 28:25 en Europa entonces eso de alguna forma de os va a servir sirve como para justificar el la decisión de de ir por el camino de la radical

Voz 0027 28:34 el reto de que consideras que entender la la integración como vía para evitar la radicalización de hacerles el juego a los fundamentalistas

Voz 4 28:42 yo creo que entrar en el digamos en la retórica victimista de hemos sido discriminados y por eso tenemos derecho a defender nuestra religión y había poneros en bueno que en esta por esta vía no no creo que es es hacer un flaco favor y creo que a nivel educativo sería mucho más interesante y en fomentar algo que damos por sentado pero que no se transmite de forma espontánea no que es educar en la condición de ciudadanos pues decir

Voz 0027 29:18 Antón

Voz 0199 29:20 vamos por lo menos en lo que yo he oído en esta mesa nadie está mezclando esas dos cuestiones yo creo que lo que es expresa muchas veces cuando hablamos de esté del asunto del terrorismo sobre todo este tipo de terrorismo primeros el desconcierto ante un fenómeno que nos cuesta mucho trabajo veinte

Voz 0931 29:35 desde aquí en Francia Inglaterra

Voz 0199 29:38 vaya donde vaya

Voz 8 29:41 no llegan en Arabia Saudí

Voz 0199 29:43 Tondo segundo pero yo utilizaba ejemplos similares a un país como España para expresar un poco la la dificultad que nos cuesta entender el segundo yo creo que cuando hablamos de integración Nos referimos a analizar es revisar las condiciones que hacen posible que este tipo de discurso que tú resumidas el estamos discriminados Tenemos derecho a defendernos se vuelva creíble hice abrazado por una serie de individuos que después perpetran este tipo de de atentados que esta es la cuestión que es lo que hace ya sabemos que se convierten a través de su mensaje con un determinado discurso ideológico y religioso eso ya lo sabemos la cuestión es qué es lo que vuelve creíble ese discurso donde está la potencia de conversión de ese discurso y ahí es donde yo creo que es lo más sensato es analizar las condiciones el entorno en el que su discurso se vuelve realmente crees realmente que vive tan potente

Voz 0027 30:37 pero vista la conversión

Voz 0199 30:40 mirar que todo esto se producen una determinada sociedad determinadas condiciones sociales y todo eso relevantes sino nunca vamos a entender es una guerra religiosa ideológica jamás vamos a resolverlo si es que ese poder resolver yo creo que nuestra comprarse comprensión siempre sería bastante limitada y es más eso sí que sería hacer el juego a los terroristas

Voz 0027 31:01 H

Voz 4 31:03 y ese simplificando no estoy llegando Sarabia simplifica esa realidad precisamente porque es de donde vengo y la conozco perfectamente pero lo que quiero decir es que una de las debilidades más importantes que tenemos tenemos cualquier hijo de familia musulmana aquí pero también en los países donde la mayoría es musulmán es musulmana es no tener la visión amplia de lo que ha sido la los sucesos en a nivel geopolítico los último en las últimas décadas Hinault tener una visión fuera de lo que es la visión religiosa Hay a eso me refería cuando decía que se que tenemos que fomentar y enseñar y educar en ciudadanía porque no es no no es algo que se va pero se vaya a producir espontáneamente osea un chico

Voz 1505 31:57 una chica hijos de la inmigración

Voz 4 32:00 el marroquí que que sus padres en el musulmanes no va a llegar a la conclusión de que hay que separar religión de Estado no a esa ese esa característica que es uno de los principio principios básicos de cualquier democracia con todos los efectos que puede tener eso no sé quién lo está enseñando realmente se quién enseña que no es lo mismo vivir en una teocracia que vivir en una en una demócrata

Voz 0027 32:32 Mariola cuáles son cuáles son las

Voz 4 32:35 que sea cuál es el marco que que que permite que todo mundo esté tenga cabida dentro de una sociedad pues en principio sin sin ningún tipo de preferencia por por ningún tipo de religión no

Voz 0027 32:48 varios es un tema

Voz 4 32:51 que ni siquiera es es ser resuelto la relación con con la Iglesia no

Voz 1505 32:55 yo por por pone bajar un poco el balón al terreno de juego la doctrina que yo al menos leído cuando plantea factores de radicalización y que al final pueden llegar a producir una acción violenta en términos de terrorismo internacional está vinculado con tres campos uno es la búsqueda de sentido y de identidad de determinadas personas otra factor tiene que ver con la necesidad de protección que puede ser física o puede ser social y una tercera tiene que ver con un deseo de desafiar hacia la autoridad desafiar o combatir agravios comparativos estos tres factores impactan de lleno en segundas y terceras generaciones de personas que sí que se siguen sintiendo excluidos en la sociedad en la que se integran Open o que quieren integrarse en la sociedad en la que incluso han nacido de ahí que qué parte de los terroristas internacionales que han participado en atentados en España y en Europa sean nacionales europeos sean nacionales de países europeos que sin embargo se sienten permanentemente grave ideados no se sienten integrados en la sociedad creen que son ciudadanos de tercera y eso provoca un caldo de cultivo óptimo para que quién tenga una acción de captación adoctrinamiento la radicalización violenta bueno pues siembre digamos en un campo de cultivo muy adecuado y que el lobo interesantes que la Unión Europea por una parte y los estados definan estrategias y planes de lucha contra la radicalización que sean capas es de abordar todos esos elementos no no sólo los factores sino también que se proyecten sobre las distintas fases del proceso de radicalización no es lo mismo atajar y cortar el éxito de la radicalización en la etapa primigenia de captación de ahí los controles que existen en las redes de ahí los controles que pueden existir en el ámbito de las prisiones tú señalabas Aimar esto en la entrevista que has tenido con el ministro las escuelas no es lo mismo plantear unas medidas de acción en la fase de radicalización que tiene que ver con todo el adoctrinamiento las mezquitas puede ser un campo de trabajo interesante no es lo mismo no a tomar acciones cuando estamos hablando ya en una fase de radicalización donde ya hay una deshumanización donde la acción violenta está perfectamente integrada en las personas que en un momento determinado pueden participar en atentados terror

Voz 0027 35:33 son las diez menos veinticinco de la mañana a las nueve menos veinticinco en Canarias vamos en directo a plaza Cataluña porque queda menos de una hora ya para que comience el el homenaje de este primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils Aitor Álvarez pondría

Voz 1673 35:47 bon día pues si aquí ya está todo apuntó en la plaza de Cataluña para este acto de homenaje a las víctimas del diecisiete

Voz 0027 35:52 ah desde la posición de la Cadena SER aquí vemos

Voz 1673 35:55 enfrente un escenario en el que un coro de personas muy jóvenes practicaban hasta hace muy poco canción

Voz 0027 36:00 es como Imagine Hallelujah o la canción de ella

Voz 1673 36:03 más y cual Sabonis por sol una canción cuya letra dice bienvenidos Passat Mi casa es vuestra casa vuestra casa si es que hay casas de alguien muchísimos medios de comunicación están aquí presentes hace muy buen día el sol brilla y sólo hay pues algunas nubes cuando la previsión ayer daba daba lluvia hay muchas medidas de seguridad muchísima policía ahora mismo a un helicóptero está sobrevolando esta plaza principalmente Mossos d'Esquadra Guardia Urbana de Barcelona que por ahora sólo dejan pasar a los medios que muestran su acreditación la plaza está completamente vacía a mi izquierda en lo alto de uno de los edificios de la plaza cuelga ahora una pancarta que rechaza la presencia del Rey hoy aquí la han colgado esta noche los Mossos han subido para comprobar que no representaba un peligro no era así Ilan dejado porque no tienen orden judicial

Voz 0027 36:48 por lo tanto no paran los Mossos a los que hemos visto ahora el equipo de montaña de los Mossos si es a eso de las cinco seis de la mañana ha llegado allí sea descolgado por la fachada ya empezaba a tocar la la pancarta que no primer momento se creía que la estaban intentando quitar en lo que no es confirman es que lo que estaban intenta

Voz 1673 37:03 conocer era eh garantizar que que es que fuera algo seguro

Voz 0027 37:07 eso fuera caer cuando la plaza estuviera llena de de instituciones

Voz 1673 37:10 es exactamente lo que dicen es que ellos no tenían la orden para descolgar la que lo que han hecho es subir han descolgado una parte de hecho de la pancarta pero al ver que no supo

Voz 0027 37:17 ni a ningún peligro pues la han dejado

Voz 1673 37:20 allí las personas que la habían colgado en un principio pues la han vuelto a poner a poner bien que es como hasta ahora que está colgada perfectamente bien hay que decir que la Asamblea Nacional Catalana no reconoce ser quién la quién la colgar que en la colgado es decir que ha tomado la decisión de colgarla pero sí que se ha ofrecido apoyo jurídico a los activistas por parte de esta entidad independentista que la han colocado ahí pero en todo caso y lo importante como decíamos está aquí en esta plaza en la que todo sea preparado para que el homenaje pues sea sólo para las víctimas algo que las mismas víctimas recordamos ayer decían pues que que sea siguen pedido expresamente una tregua política para que el homenaje sea solo

Voz 0027 37:56 ellas Manuel Najat Antón Mariola hasta qué punto el duelo por los atentados y la reflexión que incluso también ese esa sensación de fraternidad y de unión que suele suceder a ataques como éste en este caso concreto todo eso quedó sepultado por el acelerón que pegó es sólo unas semanas el debate independentista hasta qué punto la crisis independentista abortó podemos hacer el duelo colectivo en Cataluña Joan Manuel

Voz 6 38:22 yo creo que efectivamente se produjo encubrimiento pero debo decir que mi percepción modestísimo no fue un encubrimiento directamente interesado o programado por nadie digamos que se produjo la trágica casualidad de un gran ataque violento y generadores de mucho dolor como fue el atentado terrorista pero se produjo cuando este país estaba en un grado de tensión altísima que era inevitable que resurgiera después de los primeros días del gran trauma si se produjo por tanto el encubrimiento yo creo que no hay que buscarle tres pies al gato de carácter político politiqueros sino reconocer que en la vida se producen casualidades a veces tristes y trágicas como fue este caso Najat

Voz 4 39:07 no yo quiero recordar que el momento de agosto del año pasado no tiene nada que ver en el terreno independentista con el momento actual no hay que recordar que durante los meses previos a la al referéndum del del uno de octubre eh aquí se vivía entre los sectores independentistas con una gran ilusión de una gran esperanza en que realmente iba a ser posible poder realizar ese referéndum y además poder y bueno en caso de salir digamos mayoría independentista poder ya conseguir la independencia no entonces yo creo que de algún modo esa ilusión y esa proyección a futuro esa esperanza en en un escenario nuevo fue como un poco uno lo uno de los elementos a los que no se de una forma lo mejor un poco superficiales pero a los que muchísimas muchísimas más gente Darro para un poco paliar ese dolor tan ese golpe tan tan terrible de la de los atentados mismos no como si de alguna forma buscáramos pues una manera de de intentar que nos es superar y eso con la con la ilusión que claro a día de hoy esa ilusión esa ilusión se ha visto bueno a frustrada entonces la perspectiva es distinta de Bono bueno y supongo que por eso también se está hablando muchísimo más de de los atentados y de las víctimas

Voz 0027 40:45 la verdad es que aunque en cualquier caso era de de parte de la sociedad catalana

Voz 4 40:48 sí sí no polonio se lo digo poco para intentar entender cómo es que enseguida no justo no había ni siquiera terminado toda la esos días terribles de la persecución de decís contra va Younes Abouyaaqoub bonos etcétera no no voy a terminado ya había en cambio ya está no sé ya habían mensajes como muy muy claros en esa dirección no de incluso de bueno el elevar ciertas figuras que lo que estaban haciendo era su trabajo me lo me acuerdo por ejemplo del mayor Trapero no como no se se convirtió en una especie de espectáculo muy muy extraño a mí me resultó muy extraño y a veces un incluso con algunos puntos de Friol

Voz 0027 41:34 sólida Mariola Antón mire ello

Voz 1505 41:37 cualquier persona que atravesado un duelo eh sabe que tras unos días iniciales de profundo acompañamiento y afecto sea familiar osea osea social comienza una etapa personal individual de soledad de ir de transición hacia el desapego por lo que ha ocurrido y la reconfiguración de una vida esto ocurre así

Voz 3 42:03 en un duelo ordinario por una pérdida ordinaria también ocurre

Voz 1505 42:06 así cuando la pérdida es el resultado de un atentado terrorista en este caso la víctima suele sentir ese abandono con más dolor porque siente más injusta esa pérdida por supuesto pero el vuelo siempre tiene un con ponente de soledad de ejercicio personal líder de reconfiguración personal pero esta fortalezca a la que yo apelaba antes esa resiliencia de la sociedad de ser capaz de sobreponerse a al poco tiempo hay instar contaminada por por la vida ordinaria por la vulgaridad de los asuntos ordinarios eh no digo olvidando las tragedias sino haciendo que las tragedias máxime cuando son el resultado de una violencia que atenta nuestros valores ya nuestra democracia no altere la normalidad eso lejos de ser un affaire una afrenta a las víctimas es la mayor de las fortalezas de las sociedades democráticas precisamente el recomponerse eh el el ser capaz de seguir haciendo una vida ordinaria que las instituciones sigan haciendo su trabajo que la sociedad sigue ocupándose de la frivolidad de las cosas ordinarias de la política ordinaria no es una una afrenta a las víctimas es la prueba de nuestra resistencia es la prueba de que el objetivo y el paro pues Sito el terrorismo internacional que no nos olvidemos nunca no es matar matar es el medio el propósito es subvertir el orden constitucional subvertir nuestros valores la mejor forma de demostrarles que nunca lo van a conseguir es

Voz 3 43:42 la normalidad Antón por ellos que

Voz 0199 43:45 no tengo una visión tan bondadosa de cómo sólo hemos racionada especialmente en España frente al terrorismo yo creo que en Cataluña el año pasado no pasaron nada muy diferente a lo que hemos visto muchas veces por ejemplo en Euskadi durante las décadas más duras del terrorismo etarra España tiene un país es un país que tiene un problema grave en su cultura política en su debate político que es que el terrorismo y las víctimas y utilizan sistemáticamente como parte del debe del debate político como herramienta para ganar elecciones sigue en la lucha partidista y eso se volvió a repetir en Cataluña sólo del que hablaba Mario en España normalmente dura muy poquito

Voz 0027 44:23 bueno pues Mariola Urrea Antón Losada Najat El Hachmi y Joan Manuel del Pozo os voy a despedir aquí porque en esta mañana tan tan intensa informativamente también en cuanto a acciones en este primer aniversario de los atentados vamos a hablar en unos minutos en Hoy por hoy con la alcaldesa de una ciudad europea que por desgracia también esa bebida nada más lo que es recibir el zarpazo del terrorismo es la alcaldesa de París Anne Hidalgo Mario Antón Najat Joan Manuel gracias a los cuatro

Voz 1505 44:48 a títulos anti gracias

Voz 1 49:59 con Anne Hidalgo la alcaldesa de París buenos días hace justo

Voz 0027 50:05 de un año alcaldesa hablamos con usted aquí en Hoy por hoy sobre el impacto tremendo que supone para una ciudad sufrir un atentado terrorista algo que Paris conoce muy bien y un año después le pregunto vamos por el duelo y por el aprendizaje de las ciudades que han sufrido un ataque terrorista como París como Barcelona como Cambrils como se pone en pie una ciudad una población tras una agresión como esa que es la más grave que puede sufrir una ciudad

Voz 25 50:29 es una ciudad cuando sufre algo como esto es una tragedia porque es también el singular de de una fragilidad muy grande que todo el mundo la vive en ese momento cada uno se siente muy vulnerable pero a mí lo que me ha parecido tanto en París como esta Barcelona y otras grandes ciudades que han vivido estos atentado es que uno se levanta enseguida como si una fuerza esa nueva pues que dice aquí estamos que vamos a vivir lo que habéis querido quitarnos la libertad Yeste gusto una vida había estado una dieta libre y esto es más fuerte que todo es decir ciudades como París o como Barcelona Soy legado de una manera muy muy unida yo creo que ha habido aunque claro siempre hay debate debate político a Barcelona ahí debate sobre independencia pero la unidad de un pueblo entero apoyado también por el exterior para decir aquí se viviera libre es también una fuerza muy grande que yo sigo notando en París además que bueno el duelo siempre está aquí y esto yo lo veo años tras años sigue muy difícil conmemoraciones conmemorar los dos atentado es muy difícil porque esa miedo gente joven es gente que me gustaba la vida claro y frente inocente todo esto queda muy difícil pero da como también está fuerza más grande en nuestros valores y yo lo he notado mucho en París por ejemplo

Voz 0027 52:18 esa fragilidad esa vulnerabilidad en la que me habla es el mayor miedo de un alcalde no poder no poder dotarles a sus vecinos de de las herramientas suficientes para desde la libertad protegerse de los fanáticos

Voz 25 52:33 bueno cada uno aprende claro los protegemos porque detrás de actos como lo que hemos vivido en París y Barcelona miembros Fellay en otras ciudades claro que se porque vigías Ganuza inteligencias organiza todo para pude es estar preparado para para impedir estos actos también lo que hemos aprendido bastante es cómo impedir a jóvenes que no como yo lo dije en aquella época en Francia que no saben dónde viven los no los valores hay que hay que traerlo a nosotros y no no dejarlo irse a The Face ID ideologías de muerte entonces pues educación por trabajo que por ejemplo en una ciudad como hemos hecho mucho trabajo en los va seguidos donde había era habilidades hemos trabajado mucho lo podemos que es completamente eso será imposible para un alcalde una alcaldesa yo creo que es la cosa más terrible yo nunca olvidaré lo que pasó en París y siempre eh cuando paso por los lugares de de los atentados siempre tengo en la mente las imágenes de los atentado porque lo lo que ocurrió ese día ya cuando tuve tu tu ciudad y la gente sufriendo eso no se puede olvidar Ikeda de verdad el trauma importante para todos Si bueno para mí yo creo que hoy entiendo si ven lazo os veo que está moviéndose algo enseguida y con los compañeros que estuvimos junto él es un momento siempre pensamos en esto como lo peor que que no sea haya pasado

Voz 0027 54:34 estamos hablando con Anne Hidalgo alcaldesa de Paris la última vez en las últimas veces que le hemos entrevistado aquí en la Ser señora alcaldesa usted hace campaña por el liderazgo de Pedro Sánchez en el Partido Socialista

Voz 25 54:45 por supuesto muy contenta

Voz 0027 54:47 pues Sánchez ex presidente del Gobierno como esta siguen este terremoto político que hemos vivido en España hay que ha derivado en que el Partido Socialista esté en La Moncloa

Voz 26 54:56 bueno esto es una historia muy bonita porque

Voz 25 54:59 entonces salsas yo cuando lo apoye no éramos mucho mucho media me dijeron te gustan las causas perdidas dime lo esto no me parece un eco es cada vida porque Pedro Sánchez tiene muchas fue está ahí mucha convicción es una persona de gran valor bueno yo no conozco muy bien lo veo actuando Varane Un sumó su llegada a La Moncloa ha sido también con uno Esperanza que si la democracia en Europa una socialdemocracia está claro a la democracia la ecología a temas humanistas es una es la solución para para España pero también para Europa de modo que estoy muy contenta los digo bueno sigo claro hablando con él ahí lo miro con