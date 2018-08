Hoy por Hoy (17/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 a peinarse servicios informáticos

Voz 0325 00:11 son las diez las nueve en Canarias vamos a esta hora la Rambla de Barcelona junto al mosaico de Joan Miró está prevista a partir de este momento la ofrenda floral en recuerdo de las dieciséis víctimas mortales de los atentados de hace un año en Barcelona y Cambrils allí se encuentra Elisenda con el buenos días

Voz 3 00:25 buenos días pues ahora mismo vemos una fila con responsables de los cuerpos policiales por orden hay dos agentes de los Mossos de la Guardia Urbana de la Guardia Civil de la Policía Nacional de los Bomberos de Barcelona de la Generalitat una persona del equipo de emergencias médicas más de Protección Civil se han puesto en fila delante del mosaico de Joan Miró para recibir a las víctimas se han puesto de lado todo ha dando al al barrio gótico las víctimas van a venir desde el lado del mar antes se van a encontrar con agentes de los Mossos y la Guardia Urbana que van vestidos con su uniforme de gala a los lados de las Ramblas tras las vallas de seguridad hay centenares decenas de personas a vecinos turistas con flores en sus manos y mensajes de duelo quieren perder este este momento un helicóptero de los Mossos d'Esquadra se sobrevuela ahora mismo el centro de Barcelona de mosaico Joan Miró hay cinco cilindros con agujeros de colores azul amarillo negro y rojo esto donde de las víctimas depositar dentro de ellos a las ofrendas las flores ahora mismo todo a punto para que empiece este acto de homenaje a las víctimas donde va a participar Ada Colau quién Torras te hace pocos minutos los operarios del Ayuntamiento iban retirando cera que se había quedado incrustado y es que ayer hubo muchas personas que depositaron aquí símbolos y homenaje a con conduele de pésame a las víctimas como decimos está apunto de empezar esta ofrenda floral con las víctimas y supervivientes del atentado

Voz 0325 01:48 después de la ofrenda floral en la Rambla el acto de homenaje se traslada plaza Cataluña donde coincidieran al president Quim Torra al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el Rey Felipe actos sin discursos oficiales y con un protagonismo total para las víctimas y donde sigue colgada la pancarta contra la presencia del Rey en Cataluña hace unos minutos los Mossos d'Esquadra han emitido un comunicado al respecto cuéntanos Aitor Álvarez buenos días

Voz 4 02:08 buenos días la policía catalana recuerda que la instalación de una pancarta en un edificio está condicionada al tener un permiso del Ayuntamiento de Barcelona un permiso que los Mossos no aclaran si existe la Policía dice que sólo se puede retirar la pancarta urgentemente si es peligrosa y no lo es y como no es peligrosa quién debe instar a su retirada es el consistorio barcelonés con la apertura de un expediente con lo que esto no sería de forma inmediata

Voz 0325 02:30 hace unos minutos el presidente de la Generalitat Quim Torra en una declaración institucional ha dicho que Cataluña ha salido más reforzada después de los atentados de hace un año en Barcelona y Cambrils también ha recordado al mayor de los Mossos d'Esquadra en aquel momento a Trapero hoy al ex conseller de Interior

Voz 0116 02:47 Joaquim Forn ha dicho que está injusta

Voz 0325 02:49 Mente en prisión llegamos así a las diez y tres nueve y tres en Canarias vamos con otras noticias Gardner algunas de ellas las repasamos ahora con Javier Corbacho en Italia la oposición pide la dimisión de Salvini por irse de cena tras la tragedia del puente de Génova

Voz 0116 03:07 el ministro del Interior y vicepresidente del país sacudió el restaurante siciliano con casi trescientos miembros de su partido la noche del catorce de agosto horas después del derrumbe del puente de Génova un desastre que ha provocado al menos treinta y ocho muertos esa misma noche más en mil operativos participaban en las labores de rescate pero Salvini no ha acudido al lugar del suceso hasta la tarde del día siguiente desde la oposición han calificado estos hechos como una bofetada al dolor del país

Voz 0325 03:31 dos opositores venezolanos de desmienten a Juli

Voz 0116 03:33 Borges que hago sola ex presidente Zapatero de amenazarle Timoteo Zambrano y Enrique Márquez que asistieron a las negociaciones niegan que Zapatero amenazas sea el opositor Julio Borges

Voz 6 03:42 es más si él Pere pues la mano amiga para liberar presos

Voz 7 03:47 de ningún tipo de exposición amenazado

Voz 8 03:50 este es por parte del expresidente

Voz 7 03:53 eh de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

Voz 8 03:55 por el contrario el ex presidente Zapatero respondía

Voz 0116 03:58 ayer en la SER a lo que denominó burdas calumnias y anuncia que Borges tendrá que responder por sus mentiras hoy el Supremo venezolano ha pedido a Colombia donde reside Julio Borges poder extraditar le ya que el Ejecutivo de Maduro cree que participó en el supuesto intento de atentado contra el presidente ya en los deportes hoy empieza

Voz 1673 04:13 la temporada liguera a José Antonio Duro buenos ya que era tal bueno

Voz 9 04:15 sí así comienza en el estadio de Montilivi allí se juega desde las ocho y cuarto el Girona Valladolid también hay fútbol hoy desde las diez y cuarto en el Benito Villamarín con un Betis Levante en esta primera jornada que nos va a llevar hasta el lunes con el Valencia Atlético y el Athletic Leganés es

Voz 1684 04:28 eso será el lunes hoy también comienza la segunda

Voz 9 04:31 en Almería y Alba deportivo para esta noche para lo que habrá que esperar es para confirmar si esta temporada se va a jugar algún partido

Voz 1684 04:36 especial en Estados Unidos la anunció la Liga

Voz 9 04:39 con intención de expandirse aunque de momento no hay nada confirmado el Sevilla por otra parte se va a enfrentar así asuma o lo que en la última ronda previa de la Europa League y en Fórmula Uno Carlos Sainz el Espanyol

Voz 1684 04:50 sustituirá a Alonso en la escudería Mclaren

Voz 9 04:53 no

Voz 0325 05:01 pues es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista de la información siempre actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 2 05:10 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1684 05:19 era jueves eran casi las cinco de la tarde así al calor yo estaba en casa a punto de salir cuando escuché las primeras noticias que todavía eran confusas después ya no pude despedirme de la radio estoy seguro de que usted también recuerda dónde estaba a eso de las cinco menos diez de la tarde del diecisiete de agosto del año pasado porque a base de golpes hemos aprendido que las sacudidas van a parar a ese lugar de la memoria en el que se acumulan las cosas que no se olvidan jamás

Voz 10 05:42 la la la

Voz 1684 05:47 hace un año aunque a estas horas ni siquiera lo sospechábamos el terrorismo volvió a golpear de lleno volvió a llenar los de impotencia y a recordarnos nuestra propia vulnerabilidad de la forma más cruda posible una tarde cualquiera de agosto murieron dieciséis personas más de cien resultaron heridas y es imposible saber cuántas quedaron marcadas para siempre fue un ataque contra todos en un lugar de todos el corazón de Barcelona la arteria principal de su caudal humano un inmenso paseo peatonal que en unos pocos segundos de terror pasó de hablar todos los idiomas asumirse en el más profundo y doloroso de los silencios hoy se cumple un año de esa tarde y los protagonistas el día tienen nombre y apellidos

Voz 3 06:24 te pita Codina María Corretja

Voz 2 06:26 Bruno Ganz nota Carmen lo Pardo Francisco López haya

Voz 1684 06:31 no instituciones y sociedad civil se han volcado en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils ya ha empezado la ofrenda floral en las Ramblas y en menos de media hora arrancará también el acto oficial en Plaza Cataluña al que está previsto que asistan el Rey y el presidente del Gobierno el presidente de en realidad quinto Ray la alcaldesa Ada Colau entre otros muchos políticos y ciudadanos algunos de esos protagonistas de esa foto han cambiado en los últimos trescientos sesenta y cinco días hace un año las autoridades también se reunieron para mostrar una aparente unidad institucional que apenas unos días después demostró ser tremendamente frágil el dolor de las víctimas quedó muy pronto diluido en el estruendo del pulso soberanista y las banderas eclipsaron su vuelo los afectados se han sentido solos desamparados y olvidados las víctimas hoy no sólo merecen sino que también necesitan un espacio de recogimiento lejos del ruido y esta vez además nos lo han pedido por eso ningún mensaje político debería empañar hoy el recuerdo por eso y porque hoy se cumple un año de una tragedia sí pero también es un buen momento para recordar que los terroristas no cumplieron su objetivo que los puentes que intentaban destruir se reforzaron que no se pagó el odio con más odio ni el rencor con más rencor hoy hace un año desde que los ciudadanos lejos de dejarse abatir ofrecieron una vez más una lección de humanidad de unidad indiscutible e innegociable ante al dolor cuando el dolor ajeno es tan punzante como el propio cuando las lágrimas de uno son las lágrimas de todos porque aunque intentemos que no lo parezca no seguimos haciendo falta los unos a los otros hoy hace un año desde que ganó la convivencia en una Barcelona siempre diversa y plural y todos nos sentimos orgullosos aquel día un año de aquellos homenajes espontáneos de aquellos mensajes de ánimo cariño reconciliación de amor al prójimo y agradecimiento sincero a los servicios de Emergencia y Seguridad un año desde que volvimos a tener la certeza de que juntos somos más fuertes un año desde el grito de una sociedad entera en un día en el que todos hablamos catalán Barcelona tuvo miedo por supuesto que tuvo miedo tuvo incertidumbre como no tenerlas sintió rabia indignación tembló himnos hizo temblar a todos pero supo mirar al miedo a la cara desafiarlo apretó los puños y volvió a confiar en sí misma en su naturaleza acogedora y abierta es imposible olvidar el dolor pero las grandes ciudades tienen cicatrices y esta es de las que se puede lucir con orgullo Barcelona es hoy de nuevo y ojalá que lo sea siempre

Voz 11 08:52 una ciudad de paz

Voz 12 08:56 eh eh eh

Voz 13 09:06 eh

Voz 12 09:10 eh eh

Voz 14 09:13 en punta con Sadam

Voz 12 09:56 la Liga

Voz 14 09:58 eh eh familiares de las víctimas y

Voz 1684 10:11 allegados están ya llegando al lugar del primer homenaje esa ofrenda floral en el punto concreto de la Rambla ese mosaico tan emblemático de Joan Miró donde quedó parada la furgoneta después de ser recorrido de poco más de quinientos treinta metros de terror y en ese punto se encuentra en este momento Elisenda Cullell Elisenda muy buenos días

Voz 3 10:29 buenos días sí pues ahora mismo acaba de acabar la ofrenda floral que han hecho a los familiares de las víctimas mortales las dieciséis víctimas mortales y los supervivientes de ese atentado en Barcelona y el otro en Cambrils sacaban de depositar flores cada uno llevaba una flor y las han depositado en unos cilindros que hay ha colocado el Ayuntamiento encima del mosaico de Joan Miró muchos van con gafas de sol hemos visto muchos que lloran que se abrazan entre ellos muchos besos y es que hay centenares de personas aquí en la lado lado de las Ramblas que les han aplaudido de forma masiva cuando han llegado ahora sí lo que parece vivos otro aplauso y ahora son A a las autoridades que me están colocando las flores cada uno con la suya vemos Ada Colau colocando una flor a en uno de estos cilindros también está Ruiz de turno pues yendo al Parlament a quién Torra estas viendo la Generalitat entonces a Cunillera delegada del Gobierno en Cataluña también hay consellers de la Generalitat y miembros del Ayuntamiento de de Barcelona regidores y miembros del Govern han miembros también de los grupos municipales van cada uno pues colocando a sus flores los familiares han quedado al lado de Villaquilambre y dicho allí es donde están también muchos cuerpos de seguridad no podemos ver ahora mismo donde están dejando mucho sí que están abrazados pero bueno ahora mismo esto en muchas instituciones miembros de Rubén directores generales miembros de diferentes partidos políticos hemos por ejemplo el conseller al conseller de Exterior Ernest Maragall también colocando su flor a ir aquí pues las las personas esta vez si nos turistas y curiosos pues buena aplaudiendo uno a cada momento ahora mismo a todo el mundo se está colocando sólo de la Rambla queda al barrio gótico a nuevas están colocando allí también saludando los cuerpos de emergencia ah y cuerpos de seguridad que ayudaron a en ese atentado yo ahora mismo pues esta es la foto que esperemos que podemos contar

Voz 1684 12:22 estaba previsto Elisenda que fuera un acto íntimo un acto reservado a las víctimas vemos que las autoridades han respetado la primera ofrenda de las víctimas y luego han sido ellas han sido las representantes institucionales quiénes han ofrecido su ofrenda después no

Voz 3 12:36 sí es decir en primero las víctimas lo he hecho en diferentes grupos quién estaba primero entre las víctimas era una de las personas que ha sido más más conocida porque fue el padre de Xavi el niño más pequeño que murió en los atentados fue él quien pocos días después se abrazó al imam de su

Voz 11 12:51 tú localidad a un abrazo no que fue muy mediático que todo el mundo pues acabó contando ahí

Voz 3 12:58 esa fue la imagen digamos puesto atentados a Xavi el padre Xavi así uno de los primeros que estaba pues en esta en esta línea Begin eran un grupo de de las víctimas que han salido primeros decir lo hemos visto ninguna autoridad a primeros de qué sino cómo es de los vid a las víctimas muchos llevaban como te digo gafas de sol a Hamm hemos

Voz 17 13:16 he visto muchos de ellos que estaban llorando abrazó

Voz 3 13:19 a dos muchos besos ya te digo cada uno llevaba puesto un una flor las han ido colocando aquí en el en el en el paseo a Joan Miró en el en el mosaico como una jardinera sabes ahora de cómo cinco cilindros de esto sí de ahí a tierra debajo y son flores que están aquí ayer durante la tarde y la noche pues muchas personas pusieron dejaron allí también velas y ramos de flores y muestras de de duelo y hoy el Ayuntamiento Barcelona las ha retirado momentáneamente nos dicen han dicho los operarios ayuntamientos han estado puestas quitando la cera que se había quedado incrustada esperan que durante el día de hoy pues buena volver a poner todos estos mensajes que habían llegado ayer también pues que mucha ciudadanía no pues va a depositar sus mensajes porque de hecho aquí vemos centenares de personas a lado y lado de la Rambla a detrás de del perímetro digamos de seguridad que también pues portan flores mensajes a imágenes no con con crespones negros ahora mismo el Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado un autobús lanzadera de hecho la Rambla está cortado el tráfico los familiares de las víctimas y las autoridades están entrando en ese autobús lanzadera en el carril que sube a digamos de del lado de las Ramblas están entrando allí para ir pues directamente hacia el el acto uno de homenaje a las víctimas que está a las diez y media en plaza Catalunya de cara momento vamos oyendo aplausos no sé si lo se hizo ahora mismo las sí ha de la gente que está aquí presente de hecho han sido cinco minutos esta ofrenda muy emotivos hemos visto post familiares llorando y muchos entre ellos no abrazándose besos ya te digo nada ha sido cinco minutos anómalas a mucho silencio muchos aplausos ningún grito ningún mensaje político ni de protesta eh entonces pues ahora mismo los familiares están subiendo hacia ese autobús en los políticos autoridades esperan a esos gratuito pues los asesores y jefes de prensa gabinete iban a ir subiendo hacia las Ramblas pues para para ferias te entiendo que ahora mismo en los dejen también desde el Ayuntamiento en este perímetro no pues de policial se va a ir recolocando entonces las personas que quieran acercarse también a hacia aquí hacia hacia el modo de Joan Miró a podrán hacerlo también para dejar todos sus mensajes de condolencia las velas o ramos de flores que ya te digo ayer por la tarde por la noche se fueron acumulando aquí a que a las Ramblas a de forma improvisada como fue también a un día después de los atentados

Voz 1684 15:48 bueno parece de Elisenda que hasta el momento se está respetando esa atrás la política que solicitaban las víctimas gracias Elisenda con el compañera de Radio Barcelona desde la Rambla puedes pedirnos caso pasó como tú quieras como nos ha contado Elisenda desde ese punto de la rambla donde en este momento Seat sea terminado de realizar la ofrenda floral el grupo tanto los familiares de las víctimas los afectados como las autoridades tienen ahora que recorrer los poco más de seiscientos metros les separan de plaza Cataluña donde está prevista la presencia de autor

Voz 4 16:14 la des con el presidente del Gobierno y el jefe de Estado en la cabeza

Voz 1684 16:17 plaza Cataluña se encuentra nuestro compañero Aitor Aitor Álvarez Aitor muy buenos días

Voz 4 16:21 muy buenos días pues sí este recorrido que van a hacer precisamente es el que hizo en la dirección contraria aquella furgoneta que hizo ese recorrido fatal aquí en la plaza Catalunya que es precisamente donde empezó ese recorrido está todo preparado para que empiece el acto de recuerdo ya se permite la entrada a los ciudadanos que llegan a la plaza en silencio uno detrás de otro compuesto serio a muy pocos metros de este de este lugar como decíamos aquí se van a interpretar diversas canciones un coro va a interpretar canciones como Hallelujah como Imagine no como cual sabor nit pot surtir al sol en la que una de sus sus estrofas dice que aún nuestra casa es bienvenido todo el mundo porque no hay casas de nadie

Voz 1684 17:00 ya han llegado ya a las autoridades Aitor está el Real

Voz 4 17:02 visto el Rey yo desde mi posición de momento no he visto a ninguna de las autoridades pero quizás Pablo Tallón que sí que está por el por el medio del meollo sí que os podrá decir vamos a saludar a Pablo Pablo Tello muy buenos días

Voz 1673 17:13 buenos días pues no ha llegado al Rey todavía así que han llegado otras autoridades por ejemplo hemos visto al líder popular Pablo Casado al de Ciutadans Albert Rivera acompañado de Inés Arrimadas también algún representante de la Mesa del Parlament por ejemplo el socialista David Pérez secretario de Organización socialista ha salvado irá muy pendientes de la llegada del monarca como decía Aitor ya hay ciudadanos aquí esperando también los cuerpos de seguridad y emergencias que están en primera fila y un escenario con un piano de cola con los instrumentos de cuerda violines violonchelos preparados para este acto en el fondo una pancarta donde se le barcelona ciudad de paz en recuerdo y solidaridad con las víctimas de los atentados

Voz 1684 17:48 en dado Aitor al Aitor Álvarez que él está alejado del punto en el que están en este momento las autoridades porque ese era también una de las peticiones de las víctimas que hubiera intimidad y que por tanto medios de comunicación los medios belgas son estuvieran a estancia Aitor donde te encuentras tu exactamente

Voz 1673 18:03 mira la la posición en la que nos han colocado a los medios de comunicación es en uno de los extremos de la plaza el que está más cercano al centro comercial al Triangle

Voz 4 18:14 cerca del Café del Café Zurich es decir es el extremo más cercano al inicio del recorrido fatal de aquella furgoneta tenemos en medio unos matorrales y unos árboles después justo delante mío está la tarima en la que están a los cámaras por lo tanto estamos a unos diez quince metros de donde está el público y donde están evidentemente las víctimas estas a autoridades estamos un poco

Voz 1684 18:37 los vale entiendo Pablo que la distancia es más que suficiente

Voz 18 18:40 para preservar esa esa intimidad ir nada

Voz 1684 18:44 eran apenas doce minutos para que comiencen esos actos comenzará el acto de homenaje en plaza de Catalunya con una actuación musical como nos ha contado Pablo Pablo Tallón de las cinco escuelas municipales de música del Conservatori Municipal de Música de Barcelona se interpretarán eh diferentes canciones y a continuación se procederá a leer un texto en los siete idiomas de las personas que perdieron la vida en los atentados que son catalán castellano inglés francés alemán portugués italiano pero para eso quedan aún pues apenas once minutos vamos a saludar junto a mí en esta mesa del estudio central de Radio Madrid en esta cobertura especial de los actos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils a María Manjavacas muy buenos días

Voz 17 19:20 buenos días Javier Álvarez jefe de Tribunales de la Cadena SER

Voz 1684 19:22 muy buenos días aquí también qué tal Pablo unos días hola María nos contaba Pablo que la Casa Real aún no ha hecho acto de presencia en el lugar del del homenaje más o menos por lo por como tú conoces que suelen desarrollarse estos acontecimientos espera que llegue muy muy pegado a la hora o suelen estar

Voz 17 19:38 hay antes si no normalmente suelen llegar la hora con la hora pegada el dispositivo se queda un poquito en eh en los preliminares se queda un poquito antes pero siempre y cuando tiene que llegar a un sitio normalmente no somos tan celosos con la puntualidad británica pero sí que si es a las diez y media el año pasado os invito a recordar que el Rey Rajoy llegaron justo unos minutos antes ellos desde luego en ningún momento provocan la tardanza normalmente la tardanza de Land del acto con lo cual doy por hecho que ya están por allí pero sí que harán acto de presencia justo minutos antes de que de las diez y media

Voz 1684 20:13 esa pancarta que de la que llevamos hablando toda la mañana y que bueno pues han desplegado en contra de la presencia del Rey tu crees que puede condicionar de alguna manera la rutina prevista para el día de hoy

Voz 17 20:23 no no en absoluto ellos ella cuentan en Zarzuela ve el Rey y saben que esto iba a pasar no en la medida a lo mejor pero sí cuentan con pancartas Si cuentan con la hostilidad que despierta la presencia del jefe del Estado allí en Cataluña terminado sectores igual no con esto esto esto ya es como cuando va a un partido de fútbol le llega la pitada esto ya lo tiene en el ADN lo tiene sopesado lo tienen valorado ellos de hecho en el momento en el que toma la decisión avisan a Moncloa por el tema de seguridad hay Bono saben que evidentemente hay que reforzar mucho hay que hacer un perímetro de protección al jefe del Estado que todo conlleva que las fuerzas de seguridad tengan más trabajo pero bueno una vez sopesado esto ellos ya en su día el año pasado tomaron la decisión que es así que fue la la histórica entre comillas porque era la primera vez que un Rey se ponía delante de una pancarta hay una pesada esa decisión está desde luego no tuvieron ninguna duda

Voz 1684 21:22 pero ya cuentan con la experiencia del año pasado cuando los Reyes estuvieron visitando a las víctimas en los hospitales depositaron flores en las Ramblas finalmente acudieron a aquella enorme la estación de repulsa al terrorismo que se celebró precisamente el mismo lugar en Plaza Cataluña el pasado veintisiete de agosto del veintisiete de agosto del año pasado era como tú hubieras dicho en la primera vez que veíamos al jefe del Estado detrás de una pancarta para que nuestros oyentes lo recuerden Éste fue el ambiente de las calles

Voz 19 21:55 esas imágenes con el Rey rodeado de banderas independentistas y abucheado e insultado por muchos

Voz 17 22:01 varios ciudadanos en plena plaza Cataluña marcaron sin duda

Voz 1684 22:03 es uno de los momentos más críticos de de Felipe VI

Voz 17 22:06 durante su reinado no sé si yo desde luego me atrevería decir que yo creo que ha sido el momento más difícil del Rey en los cuatro años que lleva como jefe de Estado ya te decía antes Pablo bueno les decía a los oyentes que Zarzuela siempre espera bueno pues la pitada la pancarta los gritos pero yo creo que sí que les sorprendió el nivel el grado de de rechazo de de odio que vieron en su persona de tensión que se vivió oficialmente nunca se pronunciaron pero sí que hay gente que consideró que aquello había sido una encerrona estaban un poco en el cuerpo a cuerpo normalmente ellos están acostumbrados a estar con una valla de seguridad en este caso los tenían a un metro y mucha gente digo que pensaron que se debía haber cuidado más la protección al jefe del Estado mundial

Voz 1684 22:49 tú crees que hoy a pesar de todos los llamamientos a la calma a la despolitización por parte de las víctimas se podría producir una situación similar a ésta en principio

Voz 17 22:57 eh yo ya lo contaba eh consideraban que este año incluso podía ser peor pero después de los últimos días en los que han sucedido los llamamientos a políticos a que las verdaderas protagonistas tienen que ser las víctimas y que ese descuido un poco que se descuide no que sea parque literalmente el mensaje político yo creo que en este caso todo apuntaba peor pero igual en esta ocasión podemos celebrar que las víctimas son las protagonistas y que pese a determinados actos que haya de protesta o rechazo igual no son tan tan fuertes como lo fueron el año pasado

Voz 1684 23:28 como venimos contándoles las víctimas han pedido explícitamente que no se politizar a los actos del día de hoy pero Barcelona pues ya lo saben ha amanecido con un gran cartel en contra de la presencia del Rey ayer se homenajeó a las fuerzas de seguridad en un acto presidido por un lazo amarillo gigante hemos escuchado a políticos en Madrid también advirtiendo contra la utilización política de los atentados en lo que paradójicamente parece un burdo esto de politizar los atentados creéis Javier María que es posible en este momento político de España que realmente exista algún acto de estas características que esté completamente libre de política en el gas

Voz 17 23:59 esto la presencia del Rey yo diré que es prácticamente imposible José ahora mismo cualquier acto cualquier movimiento cualquier declaración cualquier gesto todos se interpreta en clave política de todas formas también en en su sueldo por decirlo de alguna forma le va porque es el jefe del Estado y su papel sí que es un político no gestiona ya hay mucha gente es cuando no lo anti de pero su papel la Constitución le dice arbitra modera no puede participar en política directamente siempre os recuerdo que de las decisiones del Rey son suyas pero la mano de Moncloa está detrás yo me pregunto el discurso que encendió el tres de octubre los ánimos de muchos sectores del catalanismo independiente ese discurso hubiera sido posible con un gobierno como ahora de izquierdas con Pedro Sánchez bueno pues ahí dejó la pregunta

Voz 0689 24:44 yo me da la impresión de que es un síntoma de salud democrática como cada mañana decía Antón Losada que opinen todos que haya pancartas y que el Rey pues como se suele decir en el argot vaya en el sueldo que tenga aquí

Voz 1684 24:55 sumir ese tipo de críticas IS

Voz 0689 24:58 impensable la pregunta qué hacías ahora mismo que ninguno de los matices de todas las manifestaciones que se hacen en el entorno político pues tenga una connotación eh propia o trate de de de llevar a su propio o fue el agua que le interesa no eso es una evidencia incluso en la entrevista más suave que quieras hacer siempre hay una connotación o dejan escapar una connotación de ese de ese de tipo político

Voz 1684 25:23 Javier Álvarez ha seguido además muy de cerca las investigaciones sobre los atentados el secreto de sumario Se levantó apenas el pasado día siete de agosto desde entonces venimos conociendo Javier distintos detalles sobre la preparación y sobre la ejecución de este ataque pero en qué momento de la investigación nos encontramos y que horizonte judicial tenemos por delante en relación con estos atentados

Voz 0689 25:43 el horizonte judicial es todavía una incógnita el la investigación lleva un año apenas yo creo que está prácticamente cerrada porque eh entre comillas los investigadores creen que hemos tenido bastante suerte muchos de los elementos que hay es decir se han podido recuperar los explosivos

Voz 4 25:59 hay gente detenida autores materiales detenido

Voz 0689 26:02 hay otros fallecidos tiene mucha similitud con lo que pasó en el 11M portantes aparte de la investigación está bastante amarrada con un futuro cierto como es ir a juicio pedir unas penas que serán ya lo veréis eh de cientos de años de cárcel porque hay que multiplicar cada uno en las vías temas cada uno de los heridos ir por ese lado yo creo que está tranquila la investigación en el sentido que está encarrilada lo que sabemos hasta ahora de la investigación con sus eh claridad es y sus oscuridades es que es un grupo que fue autónomo que no recibió en principio órdenes de nadie que se financiaron con microcréditos eh que tiene un dificilísimo registro para ir detrás de ellos y que a partir de ahí la radicalización de uno de los líderes del clérigo del imán que eh que estuvo en la cárcel y que el CNI y le consultó pero impensable como decía el ministro esta mañana poder evaluar estos conocimientos previos que tienen las fuerzas de seguridad cuando acuden a la cárcel a interrogar a alguien porque les interesa todos además incluido el CNI y de ahí no sacas nada positivo para que años después puedas concluir que si hubiéramos investigado que el clérigo hubiéramos evitado esta tendrá una quimera además es maliciosa e porque no lleva a ningún lado porque es una reflexión que yo creo que las fuerzas de seguridad no se quieren hacer porque quieren partir

Voz 1684 27:21 sin embargo un año después volvemos a oír a hablar volvemos a recordar aquella supuesta falta de coordinación existente entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil esa descoordinación que ha sido por cierto negada reiteradamente por los responsables políticos tú crees que existió y que en caso de existir perjudicó de algún modo la investigación

Voz 0689 27:37 lo ha dicho Grande Marlaska esta mañana no ha querido decir que no existiera pero tampoco ha dicho que fuera una coordinación absoluta ha dicho que fue suficiente o en esos momentos la la precisa es verdad que la hubo es verdad hasta el punto hoy son datos objetivos ya no entra en valoraciones que el propio juez Fernando Andreu tuvo que poner orden tuvo que dar un puñetazo encima de la mesa hay decirle todos los cuerpos que intervenían en esa investigación que se pusieran de acuerdo es más los reunió a todos Guardia Civil a los Mossos a al CNIO eh la reunión conjunta con todos ello delante y un juez bastante cabreado les pidió a todos la coordinación hice la entregó directamente al al al Centro de Coordinación Antiterrorista es decir ha habido un descontrol en esos primeros momentos también como esta mañana apuntaba el ministro hoy es una cosa que fue en hemos de reconocer la gente lo lo entiende cuando no hay una comunicación vía Internet hoy a todo funciona así pues no sé es eficaz desgraciadamente no hay un sistema que esté homologado y que sirva para compartir ese tipo de información en tiempo real en segundos entre los Mossos entre la Ertzaintza entre la Guardia Civil y la Policía y además cada uno tiene celos de lo que ellos van investigando afortunadamente el juez puso orden en este asunto oí comenzaron todos a colaborar porque desde luego no hay otra forma

Voz 1684 28:55 Javier María nos vamos a ir un momento a la plaza de Catalunya quieren apenas pues eso un minuto para que llegue la hora del comienzo del acto oficial de homenaje a las víctimas y en muy cerquita del palco de autoridades encuentra en este momento nuestro compañero Pablo Tallón Pablo buenos días

Voz 1673 29:09 buenos días qué tal han llegado ya a las autoridades están los leyes

Voz 1684 29:13 el presidente Sánchez has podido ver a alguien pues la verdad

Voz 1673 29:16 los Reyes y el presidente Sánchez todavía no han llegado aquí a plaza Catalunya sigan llegado como contábamos antes otras autoridades entre anterior conexiones hasta por ejemplo ha llegado el vicepresidente del Parlament Josep Costa nos comentan que el autobús con las autoridades que estaban en la ofrenda floral está ya llegando aquí así que es cuestión de segundos de minutos como máximo para que por ejemplo la alcaldesa Ada Colau el presidente Torra lleguen aquí a plaza Cataluña donde decenas de personas esperan para este homenaje

Voz 1684 29:39 Aitor vemos en este momento en nuestras pantallas la presencia cada vez mayor de ciudadanos de ciudadanos anónimos que han ido a sumar su apoyo a este homenaje cuál es la foto en este momento desde el punto en el que te encuentras de plaza Cataluña

Voz 4 29:52 pues la foto es una cola larguísima de ciudadanos esperando para entrar no está claro que puedan entrar todos porque el espacio de esta plaza pues se ha reducido no es no es infinito y por lo tanto pues muchos probablemente se quedarán fuera y no podrán podrán seguir el acto desde dentro de la de la plaza Catalunya yo en el sentido de lo que contaba Javier Álvarez sobre la sobre la investigaciones quería

Voz 18 30:14 eh recordar que este grupo de de

Voz 4 30:17 aristas de de Ripoll eh para preparar las bombas con las que querían atentar supuestamente en lugares como la Sagrada Familia o como el Camp Nou solamente se gastaron dos mil euros para preparar todo ello en la furgoneta por lo tanto el dinero que se gastaron finalmente en ACB en cometer el atentado fue el alquiler de esta furgoneta que fueron unos doscientos euros por lo tanto fue una preparación e en la que se tuvieron que gastar muy poco dinero

Voz 1684 30:43 Aitor entiendo por lo que me contaba sobre tu situación que el que la plaza está en este momento perimetral ayudarnos a entender cuál es la situación los los ciudadanos están haciendo cola para entrar a través entiendo de un acceso único ojo paso paso paso adelante Pablo

Voz 1673 30:57 si vemos que llegan autoridades están empezando los aplausos por parte de mucha de la gente que está aquí vemos que llegan los de la autobús todavía no nos da la vista para saber exactamente a quién están aplaudiendo en todo caso parece que podría ser el Rey teniendo en cuenta que muchos de ellos están llevando pues banderas de España supongo que escucháis como estos aplausos se van incrementando poco a poco no se compañeros y vosotros desde las pantallas podéis ver se trata de de los Reyes efectivamente por la hora sí que sería en la que debería empezar el acto como tal hemos pues eso un desfile de autoridades que se va acercando hasta la primera fila desde donde van a seguir los actos los aplausos vítores ante esta llegada de de autoridades y también de cuerpos de seguridad María Manjavacas por las imágenes que

Voz 17 31:43 los veréis aquí reconoce el movimiento habitual reconozco reconozco el movimiento habitual ya he visto a los clásicos de seguridad he visto a la persona que lleva en este momento la comunicación de la Casa Real osea era un poco lo que os decía siempre están un poco a la espera de que llegue la hora para entrar en acción son las diez y media ya ya ya Nos estamos retrasando un poquito pero sí que deben estará por allí por los alrededores por el por el gentío la movilización he visto a las fuerzas de seguridad lo que os digo la gente que va más directamente con ellos y personal de la Casa del Rey irá directamente en la eh en el propio acto acompaña al Rey ellos van van al lado pero sí que los los preliminares ya se están viendo yo todavía yo todavía iba a decir que no que no les veo pero vamos en cuestión de segundos harán acto de que allí los Reyes el año pasado recuerdo que en el acto estuvo sólo el Rey este año va acompañado de la Reina Letizia con Barrena estuvo visitando a los heridos en distintos en distintos actos pero luego el día de la manifestación contra

Voz 20 32:41 el terrorismo sostuvo el el Rey el jefe del Estado en todos

Voz 17 32:44 acompañado de Rajoy en cualquier caso María espera que la

Voz 1684 32:46 esencia del REA es del Rey serán sea meramente simbólica es un acto institucional pero sin discursos institucionales ni políticos por lo tanto el Rey simplemente hace acto de presencia como jefe del Estado para mostrar simplemente con esa presencia su su homenaje a las víctimas

Voz 17 33:01 sí sí he nunca mejor dicho les un símbolo y esto es una presencia simbólica

Voz 3 33:04 no hay declaraciones no hay ni

Voz 17 33:06 ningún mensaje de calado político y bueno en este sentido es la presencia el gesto lo que él está intentando decir bueno pues estoy aquí en Cataluña sabe quién le han llovido sabemos que es un día muy difícil viene precedido de un

Voz 21 33:20 con una

Voz 17 33:21 un otro día no menos complicado pero bueno no tanto como este cuando los Premios Princesa de Girona que el Ayuntamiento le negó la cesión del del sitio de la auditorio donde normalmente se celebraban igual no viene precedido también de la cumbre del Mobile donde la inauguración bueno pues también tuvo un sonoro abucheo y una una pitada a sitios digo son conscientes de que el día es difícil este tiene además la carga de que ya no son los la política sino es la solidaridad en este momento quieren estar con las víctimas y hay algunas veces que esto no llega tal cual debe ser y entonces en ese sentido también la preocupación de de todo preocupación de todos nosotros les preocupa

Voz 20 33:56 nació lógicamente también de los Reyes Pablo Tallón

Voz 1673 33:59 has podido ver ella la comitiva real

Voz 1684 34:02 en ese caso como está siendo recibida

Voz 1673 34:04 la verdad es que la comitiva real como tal no lo hemos podido ver porque estamos bastante alejados de lo que es la entrada de de autoridades sí que hemos visto como muchísima de la gente que se concentra aquí en Plaza Cataluña gritaba Felipe Felipe viva España con lo cual suponemos suponemos insistimos porque no da al tiro de vista que entre quienes han llegado hace un momento plaza Cataluña se encontraba el monarca la reina así que hemos visto por ejemplo al presidente del Parlament que ya ha llegado a la plaza también la alcaldesa Ada Colau que estaban antes en la ofrenda floral y ahora mismo vemos todos los músicos ya preparados para iniciar este acto que en cuestión de minutos debería puedes empezar el homenaje a las víctimas en el fondo insistimos un escenario una pancarta donde se puede leer sobre un fondo blanco Barcelona Ciutat de Barcelona ciudad

Voz 1684 34:46 por lo que hemos escuchado Pablo oí por lo que tú nos cuentas entendemos que el recibimiento por ahora está haciendo totalmente pacífico muy alejado de esas posibles pitadas que teníamos que pudieran producir

Voz 1673 34:55 sí de hecho todo lo contrario lo que ha habido hasta ahora son muestras de apoyo a la Corona sí que es verdad que en paralelo a estas muestras de apoyo si mirábamos hacia la izquierda tenemos esta pancarta donde dice el Rey de España no es bienvenido en los Países Catalanes y donde se ve pues la imagen de Felipe VI del revés insistiendo en esta idea en que no es bienvenido pero aquí en Plaza Cataluña no en Plaza Cataluña hemos escuchado los gritos de Felipe Felipe también estos de algún viva España

Voz 1684 35:18 son las diez y treinta y cinco de la mañana nueve y treinta y cinco en Canarias y ya podemos ver como él ni sobre el escenario estén preparados los músicos para empezar el acto Aitor entiendo que estamos nada a apenas unos segundos el comienzo no sirve ha hecho ya

Voz 4 35:31 han preparados ya vemos a al al al violonchelo preparado para empezar a tocar seguramente una de las canciones que escucharemos volcando al Roussel de Pau Casals es una canción pues que siempre se interpreta para momentos pues de recuerdo de de víctimas mortales y eso siguen llegando ciudadanos hasta ahora en cuenta gotas ahora ya antes llegó hasta hace unos minutos llegaban con mucha más afluencia ahora lo que vemos es mucha gente esperando fuera de la plaza me preguntabas cómo era la disposición de de esta plaza pues es una plaza Redonda es la plaza de Cataluña que está rodeada toda de vallas alrededor de toda la plaza con policía que controla el acceso y por lo tanto hay que pasar esas vallas para poder estar en el interior de la plaza no se puede entrar por cualquier punto de la plaza digamos hay un punto concreto por el que se tiene que entrar y es ahí donde se está formando esa cola que os comentaba

Voz 1684 36:21 sabes cómo se va a desarrollar el acto después de que escuchemos esas canciones que me están a punto de empezar a a interpretar sobre el escenario se van a leer un discurso es decir cuál va a ser la sucesión de los acontecimientos en los próximos minutos Se vale

Voz 4 36:34 ayer un discurso en siete idiomas evidentemente empezando por el catalán y el castellano después pues lo que va a haber es eso no va a haber parlamentos políticos la importancia a las víctimas el protagonismo elevada a las víctimas de aquel diecisiete de agosto iba ver ese discurso eh circulación de canciones por parte también de un coro a canciones como Imagine como Hallelujah o como cual sabor

Voz 1684 36:58 porque al sol María Javier como valor el recibimiento de la ciudadanía catalana a la familia real pues a mí de momento me sorprendí

Voz 17 37:05 eso sí todo está en calma no hay gritos ni hay abucheos evidentemente era un poco lo que comentábamos antes que que el hecho de que los políticos hayan hecho un llamamiento a la calma desde la izquierda desde Podemos las autoridades catalanas Ada Colau todos allí han pedido que que este acto no se politice pues yo creo que por lo menos es está cumpliendo que no se estaba politizando y eso por lo menos eso es una muestra de alivio para todos y en este sentido sí que con ello a priori los Reyes no contaban osea que con eso sí que se que se van a encontrar digamos

Voz 0689 37:35 Javier unos siete minutos de retraso sobre el tiempo previsto hay un negocio les da toda la impresión de que la ciudadanía que estaba allí reunida tiene un absoluto respeto por lo que está pasando no hay colores estoy viviendo la señera junto con banderas de España paraguas con la bandera nazi Moral está todo el mundo muy tranquilo porque es lo que es eh yo creo que el el pueblo soberano y listo ahí está

Voz 1684 37:56 pues ahí vemos bajarse al Rey de su coche oficial María nos contaba que ya habían su cuerpo de seguridad y ya había seguramente dispuesto toda la situación todo el escenario para que él llegara en este momento está siendo saludado también vemos a la a la Reina Letizia

Voz 17 38:12 va con una camisa de cuadros negra con un pantalón negro buenos se han vestido también en este momento para la ocasión con un tono oscuro para para el recuerdo a las víctimas de los atentados y en este momento están saludando no me atrevería decir a quién pero bueno están saludando a la primera persona no ha sido el primer saludo a una autoridad me parece veo al jefe de Protocolo de la Casa Real que es el que un poco les va guiando les va marcando la dirección en la que tienen que seguir están los fotógrafos el propio jefe de la Casa Real Jaime Alfonsín que como decía Le sigue siempre a los reyes ellos participan activamente lo que es el acto luego está el personal y es que está a unos metros pues controlando la seguridad y que está controlando por ejemplo a la a la prensa los accesos y de más de momento no parece que soy ganada no sé qué pueden contar desde allí Pablo pero parece que está todo muy tranquilo y que ellos están

Voz 1673 39:08 ahora si si vemos como la seguridad está preparando la la entrada del Rey aquí en la plaza Cataluña están despejando el camino los fotógrafos también pues están tomando imágenes de esta llegada de los Reyes a la plaza Cataluña decenas de personas cada vez más van llenando la plaza esperando que llegue el monarca ahora si vemos la imagen del Rey y la Reina ambos centrando en Plaza Cataluña de momento la gente no reacciona en su modo como muchos escuchan los flashes y ahora sí empieza algún aplauso no sé si lo podéis escuchar aplausos de fondo a la que la gente poco a poco va viendo la llegada de del Rey la respuesta insistimos está siendo aplauso algún silbido también escuchamos de fondo pero mal Britannia mente aplausos hay banderas de España bastantes banderas gente que ha organizado que venían pues todos con el mismo gorro blanco con la bandera española ahora mismo vemos pues los reyes saludando a las autoridades les cuesta avanzar a medida que van pues eso saludando poco a poco a cada uno de los

Voz 1684 40:03 críticos que están aquí en Plaza Cataluña insistimos ahora mismo el sonido aquí es mayoritaria

Voz 1673 40:08 de de aplauso llevemos a Ada Colau solo

Voz 1684 40:10 en este momento al presidente del Gobierno Pedro Sánchez hemos visto también el president de la Generalitat Quim Torra supongo o María también que esto forma parte del protocolo aunque llevamos ya diez minutos de retraso primero hay que se saludan las autoridades entiendo que los actos no empezarán oficialmente hasta que no estén dispuestas todas las autoridades en su en su lugar eso es lo que yo grave cuando llegue

Voz 17 40:29 al al al escenario se coloquen en su lugar pues entonces empezara el acto estos momentos también son muy complicados de gestionar porque aunque esté todo medido haya vallas haya mucha seguridad el todo siempre se va ralentizando sobre el horario previsto bueno de hecho veamos con que va con retraso así que vamos avanzando al Rey siempre una posición un poquito más de atrás balar reina el va acompañado del presidente del Gobierno sobre saludar a A

Voz 0689 40:55 no le ha acompañado desde el principio no vigilé Gary la presidenta del Congreso

Voz 17 40:59 la presidenta del Congreso detrás unos metros detrás iba la la Reina Letizia han saludado a las autoridades y ahora mismo se les ve que que están hablando imagino que con gente de allí del acto igual probablemente con víctimas siempre de estos actos se tiene muy en cuenta que el primer mensaje incluso el saludo protocolario esa para las autoridades pero siempre tienen previsto como como gente víctimas de que lleguen y espontáneamente bueno pues es salud aunque todo parezca muy espontáneo todo está medido y todo se sabe quién se va a acercar y por eso no me extrañaría que la primera persona que se haya acercado al Rey ignoro en este momento

Voz 1684 41:33 la Cunillera la delegada del Gobierno en Cataluña esa mujer a la que veíamos dar la mano el Rey nada más descender del coche oficial

Voz 17 41:38 sí era Teresa Cunillera bueno pues entonces ha sido el saludo a las autoridades y luego imagino que que yo siempre estos actos les gusta hablar con las víctimas con algún portavoz hay bueno ahora Illes vemos haciéndose pasa ahora así que van los dos juntos el Rey y la Reina con acompañados del presidente del Gobierno de la poesía en el Congreso están avanzando entre mucha gente no parece que haya ningún tipo de incidentes acabamos de ver ahora la fila Pablo Casado que ya dijo que iba a estar ahí va a defender al Rey decía bueno en este caso no ha habido ni ni ocasión para defenderlo porque no ha habido ningún abucheo más raro de lo normal lo sea con lo cual se está dividido

Voz 22 42:15 de hecho Pablo ahora sí que está llegando el

Voz 1673 42:17 ya casi al pie del escenario si está justo delante del escenario donde vemos todos los músicos ya preparados unos sentado al piano el resto con los instrumentos de cuerda violonchelo dos con trabajos vemos cómo están hablando pues con las víctimas que ocupan la la primera fila poco a poco se van sentando van van ocupando sus asientos vemos pues como los reyes se desplazaban a buscar la fila reservada para las autoridades desde donde van a seguir este acto que como contábamos Se prevé breve con actuaciones musicales y también con estos discursos que semana leer en siete idiomas en los idiomas de las siete de los siete idiomas de las víctimas de los atentados

Voz 1684 42:52 de hace un año siguen avanzando

Voz 1673 42:54 los Reyes buscando su sitio ya así que empiezan

Voz 19 42:57 la música aquí en plaza Cataluña lo escuchamos en directo

Voz 23 43:10 en

Voz 24 43:35 no

Voz 19 44:12 lo de las primeras notas de la interpretación musical de la de la banda que está en este momento sobre el escenario es el canto de los pájaros El Cant dels ocells de Pau Casals que como nos contaba hay y Pablo pues es una casa

Voz 1684 44:25 habitual en un homenajes de este tipo en homenajes a víctimas de tragedias como la que comete atentados como lo ocurrido en Barcelona Si Pablo entiendo por lo que estamos viendo las autor

Voz 5 44:36 Morales está en este momento en pie detrás de las víctimas que están sentadas como es la disposición

Voz 2 44:41 con seis sabéis que precisamente como se lo llevarán las víctimas sus poderes

Voz 19 44:49 en ningún caso la la clase política este mensaje se repitiendo mucho durante los días previos el Ayuntamiento de hecho ha sacado pecho detesta despolitización del acto

Voz 1673 44:58 esto pues lo estamos notando en la distribución de optará comentabais tenemos las víctimas y los cuerpos de seguridad que ayudaron durante los atentados una estricta primera fila y las autoridades en segundo plano es decir el simbolismo también ha buscado en esta distribución que lo primero son Vicky

Voz 25 45:13 más quienes contribuyeron ayudar a la gente cuerpos de seguridad cuerpos de emergencia en segundo plano toda la clase política incluido pues el Rey Felipe

Voz 1673 45:21 la Reina Letizia al presidente Sánchez el presidente Torra

Voz 25 45:24 todas las autoridades todos los políticos y segundo plano en primero las víctimas termina la

Voz 1684 45:29 primera pieza de las previstas no sé si quién vemos sobre les en este momento esa es la directora la directora probablemente de esta de esta banda de cuerda son violonchelos hay un contrabajo también vemos dispuesto sobre escenario un piano de cola e Icon nos contaba Pablo las autoridades se mantienen en un segundo plano para respetar el protagonista con el protagonismo de las víctimas ellas lo habían pedido María y Javier importadoras están manteniendo exactamente lo que pedían esa tregua IS dice esa diferenciación es un acto de homenaje es un acto de contrición es un acto de íntimo

Voz 0689 46:03 yo creo que todo el mundo sabe a lo que va ahí está bien educados es que las cosas no hay más que ver las reflejadas o bien por la televisión o bien como las que estamos contando la radio las víctimas están sentadas

Voz 26 46:14 los cinco filas de asientos todas ellas sentadas detrás de ellos están mirando eh al escenario las autoridades ahora una manía