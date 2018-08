Hoy por Hoy (17/08/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 2 00:00 a ver

Voz 0325 00:11 son las once las diez en Canarias volvemos a plaza Cataluña en Barcelona donde continúa el homenaje y el recuerdo a las víctimas de los atentados de hace un año en Barcelona y Cambrils sin discursos oficiales para que todo el protagonismo recaiga en las víctimas allí se encuentra Aitor Álvarez buenos días

Voz 0933 00:25 buenos días ahora mismo aquí en la plaza de Cataluña un coro de diversos conservatorios de Barcelona está

Voz 4 00:29 nombre interpretando cuatro canciones y ahora van por la segunda canción de hecho estamos escuchando las primeras notas y adivina que es la canción Imagine de John Lennon el Rey de Sánchez el presidente Torra él alcaldesa Ada Colau lo miran atentamente T de pie pero en segunda fila porque la primera está reservada a las víctimas de los de agosto porque ese era el deseo expreso de las mismas víctimas que para ellas fuera todo el protagonismo

Voz 5 00:55 la Rambla la jornada de homenaje se iniciaba

Voz 0325 00:58 ahora con una ofrenda floral que continúa en estos momentos Elisenda Cole el cuéntanos

Voz 0911 01:02 pues que ahora mismo acaba de llegar la manifestación convocada por los CDR es ha ávido momento de aplauso pero siguen las muestras de apoyo y pésimo y el silencio hay centenares de personas aquí que van dejando a sus flores peluches y muestras de duelo a por ejemplo hemos leído un mensaje que decía Julian no te olvido Ebre es mi amigo para siempre escrito en inglés que ha dejado uno de los familiares del niño de siete años que murió aquí en Las Ramblas como hicimos ayudan de Harper's de Eibar personas dejando sus mensajes de apoyo

Voz 0325 01:30 el presidente de la Generalitat Quim Torra ha pronunciado un discurso institucional desde el inicio de los actos ha dicho que Cataluña ha salido más reforzada y unida tras los atentados ha recordado a las víctimas y sus familiares expresado un reconocimiento a las fuerzas de seguridad a los profesionales sanitarios de emergencia y ha tenido un recuerdo para el mayor de los Mossos si para el ex conseller de Interior en aquel momento

Voz 0931 01:50 hispanos trabajador sanitario de un modo especial reconocimiento a los trabajadores sanitarios los miembros de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra buscaban dirigido y los responsables que decidieron duda que sigue dirigieron el dispositivo de aquellos días extra pero con el mayor Josep Lluís Trapero y el conseller Joaquim injustamente en prisión al frente

Voz 0325 02:11 un año después de los atentados esta mañana hemos hablado en Hoy por hoy con el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska ha dicho que no le consta que Estados Unidos avisara de un riesgo de atentado también ha negado que hubiera fallos de coordinación y deslealtad que se ocultara información sensible entre Mossos y Policía y Guardia Civil

Voz 6 02:26 información sensible esa que cualquier de los cuerpos de seguridad del Estado entiende razonablemente bajo un análisis realizado en términos decirlo de proporcionalidad que información que fuera necesario transmitir no se transmitirá estoy convencido de que eso no ocurrió

Voz 0325 02:46 también ha pasado por La Ser Anne Hidalgo alcaldesa de París ha destacado la importancia de la unidad para recuperarse del terror

Voz 7 02:52 en ciudades como París o como Barcelona se legado de una manera muy la unidad de de un pueblo entero apoyado también por el exterior para decir no aquí se viviera libre esto da también una fuerza muy grande que yo sigo notando en París

repasamos

Voz 0325 03:21 ahora otras noticias con Javier Corbacho la alcaldesa de Ponferrada y el presidente del PP del Bierzo llamaron al empresario José Luis Ulibarri cuando ya estaba siendo investigado por Gürtel según el sumario de la Operación enredaderas la regidora de Ponferrada del Partido Popular telefoneó a Ulibarri que ahora mismo está en la cárcel condenado por amaños Gloria Fernández de le pidió quedar fuera de la ciudad a lo que el empresario le respondió que Sebrian donde la otra vez que allí no les veía nadie el actual presidente del PP del Bierzo Raúl Valcarce se reunió con Oliver en una nave industrial e horas después de que el hombre de negocios le llamara diciendo que quería para él un contrato de trescientos mil euros ambos encuentros se produjeron cuando la Fiscalía ya pedía siete años de prisión para Ulibarri por la trama Gürtel le del Boletín Oficial el del Estado publica la lista provisional de admitidos y excluidos en el concurso público de Radio Televisión los española son diecisiete aceptados y ochenta y seis denegados para renovar la administración del ente público entre los que sí lo han conseguido están concepción Gasca Josa Jenaro Castro Juan Luis Manfredi o Francisco Lobatón y entre los que no figuras como Eladio Jareño anterior director de Televisión Española predecesor de Rosa María Mateo o la periodista deportiva Paloma del Río histórica de la casa el BOE adjunta también los motivos de las exclusiones la causa más frecuente ha sido que los candidatos no habían presentado los documentos que acreditase en su compatibilidad pero algunos ni siquiera habían presentado una fotocopia de su DNI el batir bueno tacha de criminales a los curas de Pensilvania que participaron en los abusos sexuales a menores la Santa Sede cree que son actitudes criminales y moralmente reprobables por las que deberían asumir responsabilidades

Voz 0933 04:47 es quiénes las cometieron y quiénes las permitieron

Voz 1684 05:21 son las once y cinco de la mañana a las cinco en Canarias este viernes diecisiete de agosto nosotros como pueden imaginar vamos a seguir muy pendientes de cualquier acontecimiento que se pueda producir hoy en Barcelona durante estos actos de homenaje por el primer aniversario del atentado de Barcelona y Cambrils pero vamos a intentar cambiar el paso a partir de este momento porque hoy seguro que esta madrugada a las doce en punto de la noche muchos españoles se sentaron en el sofá abrieron sucesión de Netflix como hacen frecuentemente le dieron al play para ver desencanto la última serie de Matt Groening el creador de Los Simpson

Voz 3 05:53 si es rico sin duda estamos viviendo un momento dulce para los amantes

Voz 1684 06:00 la ficción prácticamente se estrenan series a diario pero no todas son recibidas con la misma expectación pero es el que está detrás de la obra es Matt Groening entonces medio mundo separa para ver qué ha hecho este hombre porque no sólo es el creador de la serie más longeva de la historia de la tele de Los Simpson sino que también se ha convertido en un símbolo de la cultura por eso hemos querido pararnos para conocer un poco mejor a este creador y para ello está con nosotros Javier Meléndez Marí Javi Marín Verdonk Javier muy buenos días Martín Javier Meléndez Martín pues buenos días Javier hola buenos días Javier Meléndez así no tengo más posibilidades equivocarme durante toda la jornada

Voz 1813 06:32 Javier o Javi convengamos Javi como prefiera

Voz 1684 06:35 Javi es bloguero guionista escribe para la revista digital lloro Cuba y además es experto en series de animación muy concretamente en las de Matt Groening vamos que eres un friki de Los Simpson irredento no

Voz 1813 06:46 eso menos creo que he visto en bucle Los Simpson constan en Neos varias veces

Voz 1684 06:51 bueno corríjame si me equivoco Javi tu ayer te acostaste tarde porque te quedaste hasta las tantas

Voz 1813 06:57 desencantos bueno eso eso no fue posible porque no la pusieron no lo pusieron no yo estuve hasta las doce y media aguantando esta mañana cuando me levante había en Twitter protestas de los seguidores de que a qué ahora la ponía

Voz 1684 07:11 m cuentas osea que no has visto ni un minuto en los greenes ni idea sólo ha visto el tráiler como todos hay esta vaya hombre te acostaste ahora te acostaste

Voz 1813 07:19 a las doce y media porque digo que lo que tengo que hacer cosas otras cosa tengo que vivir también iba sigue me voy a la cama bueno

Voz 1684 07:27 ya sabes que Netflix eso sí en principio debería lanzar todos los episodios de la temporada al mismo tiempo eres de los que tienes pensado verte los todos del tirón o vas a ir dosificando

Voz 1813 07:38 yo soy de los dedos porque entre tantas cosas yo no soy de estos de los que viven a doble velocidad a la serie nada de hecho yo soy de los últimos en comentar la serie han pasado dos meses gran p'alante patera detenerme a analizar una escena en concreto

Voz 1684 07:54 plano ya las las críticas hablan de que ésta sería nueva serie de Matt Groening es como ver Los Simpson dentro de Juego de tronos carros y juntamos dos grandes series de éxito podemos decir que en este caso el triunfo está casi casi garantizado

Voz 1813 08:07 pues puede ser esto no es la primera vez que lo hace Los Simpson de hecho Gere una mezcla de muchas cosas que ya había de Los Picapiedra en Matrimonio con hijos por ejemplo en las mezcló Aterriza como puedas David este de la realidad flexible que hablaremos de ello

Voz 1684 08:23 eh o sea que era como el Orson Wells digamos de la

Voz 1813 08:26 Televisión en su momento claro que corrió distinto distintas ascendentes que ya había

Voz 1684 08:30 bueno y por qué crees que hay tanta expectación por ver lo nuevo de Cecil quién crees que es maduró en impar la cultura popular de nuestro siglo buena parte del final del siglo pasado también

Voz 1813 08:41 bueno en Malgre Nin tienen algo a tiene algo que ahora hay mucha gente sacando dinero de ello que es lo de la marca personal va in tiene una marca personal muy definida diez como un helado no cuando baja la heladería gay cien tipos de lado no sabes cuál escoger escoge que te gusta el de chocolate y en esto por su famoso algoritmo no

Voz 1684 09:01 claro Browning puede presumir de haber creado entre otras cosas una serie que ha sido un éxito a nivel mundial como es Los Simpson

Voz 9 09:09 una serie

Voz 1684 09:10 que sea emitido los cinco continentes y sea traducido a multitud de idiomas por ejemplo hemos escuchado a Homer Simpson hablar alemán

Voz 3 09:17 huy

Voz 10 09:21 hablar italiano

Voz 11 09:23 sólo su barca aquí

Voz 0933 09:27 saber francés

Voz 5 09:30 Fischer brilla Miss Teen Woodstock Prytz muecas y pero Man inglés

Voz 0933 09:37 sí

Voz 5 09:38 portugués japonés ruso

Voz 1684 09:40 por supuesto castellano en España Antena tres emitió Los Simpson de forma ininterrumpida desde mil novecientos noventa y cuatro hasta dos mil diecisiete que es un total de veintitrés años

Voz 0933 09:50 bueno pues

Voz 1684 09:51 esto ha provocado ciertas trastornos como gente como tú entiendo Javi que ya hablas utilizando frases de Los Simpson que sabes perfectamente reconocer una escena de la vida real Il enseguida piensas en una escena de Los Simpson que se parece es más o menos este tu caso no

Voz 1813 10:04 más o menos más aunque me pasa con casi todas las serio pero en este caso también bueno y la gente corriente yo conozco mucha gente que su sueño es ser Homer

Voz 1684 10:13 bueno hay gente para todo veo tu sueño goles e digo se pudiera ser algún personaje de la serie

Voz 1813 10:19 está difícil porque yo creo que sería Lisa

Voz 0933 10:22 eh tú serias Lisa hay gente que se sabes a la que no le gustan los capítulos protagonizada por Lisa empleos que me encuentro por cierto

Voz 1813 10:29 pues yo creo que Elisa es el poco de realmente eh el espectador y que no sabe que lo sabes a través del y sabemos la estupidez de los demás

Voz 1684 10:39 sí un poco el pulpo en el garaje y el Pepito Grillo también no

Voz 1813 10:41 hay está ya bueno primero Foro Los Simpson

Voz 1684 10:44 hoy después vienen otras series como como padre de familia como Ricky Martín tú crees que se puede decir que maduró en inventó un poco el género de animación para adultos en la tele

Voz 1813 10:52 bueno como comenté ante el ya estaba antes donde estaba los Picapiedra que que también era una crítica de la familia americana o occidental de de la época lo que pasa que tenían menos aristas eran menos oscuro se quedaba más en la anécdota de viene la suegra comer y los que creen en lo que hizo fue bueno y partiendo de eso que dicho metió el dedo más arista amplió el mundo al referirse a la a la actualidad eso lo lo lo globalizado más que la edad de pero no se podía hablar de por ejemplo de Obama ni los escándalos de la Casa Blanca ni detrás ni nada

Voz 1684 11:31 introducir todas las referencias de actualidad que Los Simpson incorporan de manera tan natural y además ya casi esperada por los espectadores de Los Simpson pero en realidad aunque ateniense lo conozca especialmente por ser el creador de esta serie hay que decir que el en principio creo que tenía muy pocas esperanzas puestas en el éxito de esta creación no

Voz 1813 11:47 yo sobre eso no sé qué decirte porque bueno en la serie estaba avalada por el nombre ahora es el director de perdonad que que tengo estoy un poco vengo corriendo el mejor imposible por ejemplo que James L Bruce perdón este que también era productor de televisión por ejemplo de Lou Grant por ejemplo USAID en que un cazatalentos de la televisión que ya había visto las tiras cómicas de la vida en el infierno creen que estaba en un montón de periódicos no sé en cuanto vamos vez sabía que esto iba a ser un éxito yo no sé creo ni si tenía o no esa esa esa sensación

Voz 1684 12:28 a nosotros nos ha llegado así que para él también fue una sorpresa del el éxito global que ha tenido la serie tú no tienes la sensación de que maduró bien a pesar de ser efectivamente y como estamos contando un tipo muy relevante para nuestra cultura pop han mantenido siempre un perfil bajo es decir nunca ha destacado sabemos poquitas cosas de él es un hombre que no ha que herido digamos atribuirse el mérito al menos en el mérito directo de la de ser el creador de algunas de las series más exitosas de los últimos tiempos

Voz 1813 12:56 bueno yo creo que ahora está centrado en su trabajo y también es cierto que bueno realmente lo a los creadores de televisión por ejemplo David Chase Los Soprano que sabe quiénes de bicha aunque magrebí ha creado Los Simpson Matt Groening para el público en general digamos no no suena

Voz 1684 13:13 a qué esperas tú de desencanto cuando puedas verla a ver si ese poner

Voz 1813 13:17 sí hoy la ponen bueno yo pero bueno la la misma voz de de creen la la misma caricatura de la sociedad pero desde el punto de vista de bueno de de ambientado en la Edad Media en la Edad Media eh ficticia que haya visto alguna crítica sin tener una persona que sin estrenarse dicen que que eso no en la Edad Media ya estamos con el puntito mismo aquí no un macro no no creo que pretenda recrear la Edad Media

Voz 1684 13:45 bueno Javier Meléndez es guionista y Martín guionista y escritor en la revista lloro de Matt Groening de Los Simpson de futuro a mí solamente será de desencanto también te imaginas dentro de veinte años viendo la vigésima temporada de desencanto en Netflix y la pone

Voz 1813 14:00 hombre en yo espero que funcione y tengamos veinte años de desencanto y podamos seguir hablando aunque quién sabe no

Voz 1684 14:06 fantástico Javi Javi Meléndez Martín muchísimas gracias muy bien hasta luego

Voz 1684 17:42 le contratamos estos días para que él no recomendar a las películas que no deberíamos perdernos durante este verano y en vista de las experiencias previas el resultado no ha sido exactamente el esperado al menos gracias a él ya sabemos qué películas noveno

Voz 3 17:59 muy buenos días

Voz 0933 18:00 a Pablo Santi además de ser crítico de cine es bloguero es monologuista es creador de los primo

Voz 1684 18:05 los Yago y puede que les suene un poco su cara tampoco demasiado no nos vamos a engañar porque es autor de la película selfie el de hecho como solemos decir aquí el no ganador de un Goya por la película selfie

Voz 0933 18:14 todas las semanas él se mete en la cartera los diez euros que yo le doy para cumplir una misión te doy los diez euros físicamente en mano cada día o no porque hay gente que esto es lo crea medidas diez euros físicamente sean monedas en billetes melodías siempre Cristiano religiosamente bueno la idea tu misión es gasto

Voz 1684 18:30 arte los senyera Berna película después venir a contarnos tu experiencia con sinceridad además en ir a ver una película no a una presentación aún pase previo no a una presentación exclusiva a una presión exclusivas sino a una sala de cine y hacerlo de manera sincera y clara exacto con todos con el pueblo de acuerdo pues estoy ansioso por saber cuál es la última película que asustó

Voz 0933 18:49 la película de Pablo es creo creo que la razón por la que existe esta sección

Voz 3 18:54 podríamos descubrir por otras especies

Voz 9 18:58 desconocido

Voz 0933 19:18 notas de música profunda su mejor regalo ha sido haber AUME galos lo que pasa que me lo temía galardón nuestra era un caramelo en la cartelera esta semana Jason Statham un tiburón gigante una película que crees que ya has visto una película hecha sólo para el cartel una obra de arte encubierta que justifica el dinero que hasta ahora el que me da la SER no no no no porque ver el cartel

Voz 1684 19:41 Catisa es decir esto no justifica el gasto del cartel no justifica que te has cero así que si lo que has visto

Voz 0933 19:47 el cartel de no menos estilo no he visto películas que yo me tengo que justificar semana tras semana y además creo que mi futuro en esta cadena vende de esta mañana Pablo si no animo a nadie a ir a verme Galdón me retiro

Voz 1684 20:00 serán menos para animarnos y convencernos vamos por orden de mi sinopsis del cartel es es que no balón duro pero vale cuéntanos tu la sinopsis de la peli

Voz 0933 20:09 la haber me galo es una historia de aventuras sin complejos y sin complejos que decir repleta de tópicos maravillosos un multimillonario sin muchas luces invierte millones de dólares de esos que les sobran una base en medio del océano que se encarga de investigar la Force la fosa de las Marianas que es el lugar más profundo de la tierra situada en el Océano Pacífico al oeste de las islas Filipinas todo esto la bocado tu en Wikipedia o lo cuenta la película Wikipedia pero igual creo que lo cuento pero no muy bien a los investigadores que son chinos como la producción de la peli qué casualidad en cuelen encuentran que la zona es todavía más profunda y al aventurarse porque ya que el más profunda qué de ahí al aventurarse más allá despierta un tiburón prehistórico conocido como me

Voz 1684 20:52 el galo Don a ver todos los veranos Sanofi hay una película de tiburones de alguna amenaza que nos espera en el mar es decir todos los veranos el fines empeñan demostrarnos que mojar unos es peligroso pero tú vas y decides hoy ir a ver justamente esa película me galardón porque este caso entiendo que es un tiburón como siempre lo que pasa es que un poco más grande ir un poco más prehistórico por qué crees que es buen cine tú no suele mirar las críticas como es evidente antes de ir a una sala pero yo sí te voy a leer algunas vale textualmente hay Ricardo Rosado en la revista Fotogramas la competencia no de la revista Nature escribes habitualmente pero no pasa nada pero no pasa diálogos deliciosamente ridículos Jason está tan poniendo la cara de Jason Statham Quim Casas del periódico dice le pone dos estrellas no vamos a ver

Voz 5 21:35 pero no basta

Voz 1684 21:38 no puedo leerla no paso bueno pues esa es sin ser dice es peor es mejor que no es mentira es mentira yo buscado la crítica de Carlos Boyero pero no está creo que tú le has visto no sé si yo yo sí es muy deber

Voz 0933 21:50 películas como yo creo que Carlos birlo gustaría porque los foros pero esta película tiene un punto de hombre contra el monstruo de sin más del mundo de John Wayne esta o muchas cosas yo creo que a Carlos Boyero le gustaría bueno pues eso

Voz 1684 22:03 vamos a preguntarle insisto vamos a intentar que éste aquí en tu última sección kilómetros por todas aquellas de las que tú has hablado haber cuantos bollitos les ponen vale si coincide con tu estarían entre Away que Carlos Boyero pues eso Boyero es porque yo ponía albergó por eso

Voz 0933 22:14 es ello marcase setenta bueno pero vamos a dejar de hablar de otro

Voz 1684 22:17 críticos aquí tenemos a uno eres tú mismo alguien serio y profesional esto poner en vale así que estas aquí vamos con tu crítica

Voz 5 22:27 bueno antes ya sabes que me gusta

Voz 0933 22:29 frente al cine siempre preguntamos en la sala que les ha aparecido sobre todo porque no os fiáis de mí y esta semana ha decidido era el cine con mi familia de acuerdo a los te llevas bien con ellos ha sido ha sido un pequeño cisma dos menos mal que me iba como al día siguiente el pasado mes de Asturias a los increíbles voy con un colega me gala daño a mi familia así es hoy primero te voy a poner un audio con lo que le ha parecido la película Mi padre de acuerdo ligeramente contexto tú imagínate a mi padre que tiene una relación con el cine con lo que hago así como BIC típica cosa que le hubiera gustado que yo hubiese hecho derecho eres el telediario ese día bien ese día yo a lo mejor durante semanas soy Santi nada papá claro el Festival de Málaga Golf bien eso escrito de Amical de Youtube peor regular bueno pues yo cojo plan de paz hijo le llevo haberme Gordón

Voz 20 23:17 sí a él sinceramente dijo yo tenía muchísimas más cosas que hacer que venir hoy a ver esta película mira que yo soy bastante plano en cuestión de cine yo creo que no he visto nada peor que los días de mi vida

Voz 0933 23:32 ha salido a tu padre haberme paredón que obviamente no no le ha gustado mucho tu padre no va mucho al cine por lo que veo no no no me lo creía es que esto Oliver

Voz 1684 23:39 conciliar uno con el séptimo arte vídeo

Voz 0933 23:42 pero el cine está desde comenta pues pues no le ha gustado mucho y era mi abuela me all que iba por libre vale escuchara creo que soy por detrás somos mi hermana ello atento me

Voz 21 23:51 vuela un día a día el noblón cuidarse más origina cuales además Deimos I se hicieron antes os habéis uno Horche un pulpo jugador ya hubo tantos

Voz 3 24:13 ni un duro no

Voz 0933 24:19 el testigo que ella ha estado no sé cuánto cobra la película pero casi dos horas viendo a un tiburón en pantalla constantemente y que no recuerde que el animal era un tiburón cómo se llama esto tomamos esto

Voz 1684 24:28 este que de todas maneras me parece

Voz 0933 24:31 muy original lo del pulpo eh verdad pulpo don Mariano pero me parece fatal me parece Jaime vuela por libre de apéndice Kun tiburón ya está muy visto pero Kungun un pulpo en cambio ya tiene un yo que sé además dice exactamente que pulpo saldría de allí mobbing que se que selló muy majo en fin es el PIN al público y esto es lo que tiene de Familia a la que pido perdón públicamente

Voz 1684 24:51 situó no te voy a contar qué opina tu familia de ti porque ya me lo podía imaginar pero tú tienes alguna opinión

Voz 0933 24:55 sí voy a intentar yo dar una eh aquí vamos con mi crítica adelante querido Rado radioyentes qué narices querida España la mayoría de vosotros estáis trabajando estos días llega al fin de semana cansados buscáis opciones de ocio y descubrió que en la cartelera un nombre resalta por encima del resto por plantear componer en mayúsculas me galardón no paséis de largo unos chicos muy majos han querido hacer una película para recordaros que no os podéis permitir un billete de avión a Tailandia y en el centro como protagonista han puesto Jason Statham el Janis fax del cine la pieza de recambio de Bruce

Voz 1684 25:29 Willis Slim Marvin de nuestra época

Voz 0933 25:31 tiburón nos dio miedo todos os lo dio a los que estabais vivos Eden desde entonces Hollywood no ha parado de hacer películas de tiburones a cinco años pero donde nado mega contra Jersey que existe el espanta tiburones todas estas películas no se han atrevido a ir esa llevar a la pantalla a un tiburón

Voz 1 25:52 glía recubre

Voz 3 25:56 la percepción que se tiene sobre ellos ya me llamó mucho

Voz 1684 26:01 mención que hayas dicho que existe haya recalcado que existe Jersey Shark Attack

Voz 0933 26:05 no me tiburón contra creo que es una película que enfrenta al antes que con un cocodrilo gigantesco en la que en cuyo reparto está el actor decía de Steve Burke nueve creo no has visto negativo en otra ocasión fraude no porque T contratado que la segunda parte mega tiburones metálico sano duro la lucha contra un duro metálicos Medhat Brown contra Melanie Revenga Tiburón

Voz 1684 26:27 qué tal el compás es como una especie de crossover de Transformers

Voz 0933 26:31 pero de verdad que el el lo de las becas de tiburones sección otro día hay ahí lo dejo rasgarse es sinónimo de calidad Pablo maldita sea esta película es el ciudadano Kane del cine de tiburones puede que falte sangre vale eso sí que es verdad que lo ha notado

Voz 1684 26:45 come alguien el tiburón yo la me refiero

Voz 0933 26:47 algún como la película con menos muertes galardón de la Historia del Cine el padrino tiene más muertes por no las ves pero mientras está pasando de Alfredo de todo lo demás hay más gente poniendo Carme Galdón que lo dan el cine no nos da una opción de disfrutar en familia si desde Brasil así te lo digo hay un poco de comida voluntaria bueno también en cualquier película española en la que te metas hizo a ver esta película y luego darme desgracias sabes lo que más me fascina me de esta película que yeso en estas con era saltador de trampolín es verdad ganó varias medallas además creo era bueno sí sí con la competía con el equipo inglés de salto de trampolín es que claro estoy un beso gays en estar me dices este tipo de estado bebiendo hasta que de pronto el andamio no no estaba saltando el Poli a lo mejor hace algo algún alarde durante la película hacer un picado perfecto no levantar ni una gota de agua se lo curra te voy a decir yo no sé si sabes megalómano iba a ser dirigida por el Lay Roth ser una película mucho más compleja de repente llegan los chinos dijeron la verdad esta están producida por China hay de saber todo una millonada dijeron mira esto que sea lo más sencillo posible James poquito más te das cuenta de que poco a poco ha ido desinflando te y al final la película no te gusta o no pero bueno pero de verdad lo que es una película maravillosa en la que la familia se puede reunir como habéis visto en mi caso que ahora estoy más unido que nunca mi padre es bueno pues mira voy a no te voy a pedir los diez euros de vuelta porque han estado Wouter Bos solamente aquí no los den en que tus padres te quieren te quiero un poquito más no sé qué haría la gente este verano sin recomendaciones Santi recopilar Nos has visto Siberia has visto el rascacielos

Voz 1684 28:18 esta misión imposible seis son los

Voz 0933 28:21 increíbles dos que por cierto sabes que ido verlas dos el fin de semana pasado qué te han parecido pues me gusta verdad me han gustado ambas verdad de hecho Misión Imposible te acuerdas quiere decía que yo no era muy fan de la saga si pues llame hecho fan de la saga es buenísima no se puede correr más eh en una hora y media no sé poco bueno no mentira que durará dos horas y pico en la película no es buscar remedios fíjate semana pasado rápido estoy seguro que a él no tanto a Tom Cruise no tanto seguro agente que Campbell tampoco que tiene un poquito no lo dijo un poquito cara de tasa un Cruise gurús por en los descansos de decía bueno Éstas son las películas del año pasado Vallverdú ahora debemos sumar también me galardón lo importante cuántos Albert Camus se merecen megalómano pues le he dado diecisiete admiro imposible no hemos llegado diecisiete ninguna otra me hablado no lo voy a dar diecisiete

Voz 5 29:09 pero es dieciséis

Voz 1684 29:13 la dieciséis Albert Camus para me galo don

Voz 0933 29:17 la verdad no te entiendo a mí me pone un nombre en mayúsculas en el cartel lo tienes mira le vas a decir por favor a tu abuela que vengáis a la semana que viene vale es mucho mejor todo esto mientras tanto ir sacando la cartera de doy diez euros pero por favor hacerlos llegar a tu abuela vale no te lo que estuvo al el ver muchísimas gracias gracias diga

Voz 1684 34:44 nuestro siguiente colaboradores como ese coche de segunda mano que te compras a buen precio ya estás contento más y más o menos contento con él hasta que te hace la primera avería y piensa hombre pues igual me tiene que haber gastado un poquito más de dinero en algo más fiable junio

Voz 0933 34:58 Arenas

Voz 1684 34:58 no está nuevo precisamente pero no está mal

Voz 0933 35:01 bueno en Yerbabuena segunda mano buenos días Pablo buenos días España todavía era en general fantásticamente la verdad

Voz 1684 35:07 que es un es un buen momento que llegue claro

Voz 0933 35:09 por la puerta ya te lo decía la semana pasada es siempre un buen momento porque demuestra que a partir de ahora todo va a ir a mejor que hoy aquí bajo no podemos caer ya puede ser bueno pero puede salir

Voz 31 35:18 paréntesis verdad ahí entro yo no estoy efectivamente con una nueva entrega de los héroes del verano

Voz 0933 35:27 no esto ahora muy fijó tenía el volumen un poco al además de las tampoco se organice sí llamé Nieto cuando expresan en la raya

Voz 31 35:34 te voy vale vale nuestro héroe de hoy es de los que sudan en su trabajo y te hacen sudar a ti también la disciplina y el esfuerzo son su religión y el chándal su hábito hoy nos ponemos en forma con una persona orina frenen

Voz 1684 35:48 hombre pues me interesa mucho el tema pero da esto es de estos profesión hay que decirlo en inglés

Voz 0933 35:53 ya es claramente hace que el igual cobran ya un diez por ciento más no por no reconocer entrenador personal el of course amigo o y bueno y me da un poquito de calor ahora pensar en correr en hacerse entradilla se nada a dar saltitos tú crees que de verdad en persona Reiner es enero del verano a lo mejor antes del verano para la operación bikini pero vamos un poco este es el mejor momento lo que tienes que hacer el meterte en el papel no ves como vengo yo en Rocky pantalón corto y en bicicleta en Rocky que en Culloch quiere hace Unión culés gusta me encanta tienes unas piernas espectaculares de verdad bueno me llaman el canilla bueno he quién cómo se llama esta heroína del verano

Voz 31 36:27 Raquel García lleva veinte años modelando cuerpos empezó como entrenadora personal pero ahora ya es personal minas

Voz 1684 36:36 bueno pues yo voy a empezar a hacer estiramientos desde este momento adelante ya

Voz 31 36:40 muy bien hemos pasado un día entero con Raquel en un gimnasio y nuestro cuerpo ya no es el mismo Arrate atún los bares lo voy a decir vale lumbares porque la casa es buena porque llega la primera entrevista que adelgaza con sólo escucharla personal Brynner once el calentador eh

Voz 32 37:01 es impresionante el esfuerzo sacrificio las ganas de modelar tu cuerpo que hay que tener para estar en agosto donde estamos ahora

Voz 3 37:10 hola buenos días estamos con con Rato

Voz 32 37:12 el García personal tenga que es personal traen el que es bueno pues tan sencillo como entrenador personal personal personal es la otra palabra que estamos haciendo ahora mismo con que estaba estábamos dando una clase fumaba lo bueno es una actividad de baile donde hacemos ejercicio a la vez que aprendemos Pasos de baile vamos perdemos un poquito de RACE lo pasamos bien sobre todo esto poquito que me has dicho yo estoy que me borro del gimnasio pasa mucho se borró la gente en verano si en verano en invierno la gente se borra continuamente de tantos apuntan como se borra la excusa que más te pone la mayor excusa es lo de no tengo tiempo nadie tiene tiempo momentos artes dominas

Voz 12 37:54 el gimnasio esa va danza del vientre

Voz 32 38:01 existe valor fallo posible es que por más que hagas sigue ahí permanece si a ver todo el mundo teníamos siempre una zona nuestro cuerpo donde localizamos esa grasa y nos cuesta más perderla todo el mundo tiene una zona Un poquito complicada cuál es el deporte blanco viajes raro y fecha que del gimnasio la más agresiva con la grasa que dice si tú haces esto seguro que veinte onzas termitas bueno hay muchas actividades que son de de alto impacto cuántas calorías se queman en un en un ejercicio exigente como si fuese nueva depende de muchísimos factores trayendo yo muchas calorías saque para allá tú muchas calorías y moviendo es mucho mucho mucho muchísimo entregados setecientas ochocientas los antiguos anuncios el equivalente a tres viste no por ahí por ahí qué es lo siguiente llevó a ser la actividad del día próxima que tienes que tienes ahora en tu agenda de personal y bueno ahora yo tengo M agenda tengo de descanso obtenga pues paramos para café

Voz 0933 39:00 así para el café no es tan duro el deporte palo la gente que muy difícil separa para tomar café veremos decía Jordi del deporte también se sale por supuesto de pero hay una cosa palo no está el ya físicamente un poco mejor con este ratito que llevamos de reportaje yo lo que estoy cansado está casado si quieres a lo mejor la segunda parte de la Tyner cuanto antes dura mucho eh un poquito menos que la anterior porque yo también estaba ya cansado saldrán adelante compañero

Voz 32 39:24 Raquel García

Voz 31 39:26 es imposible algún capricho a lo mejor de algún alumno lo que haya dicho profesora me gustaría hacer una una coreografía aún zumba con la canción de chapuzas descender

Voz 32 39:35 socio pues mira el Chagas el tren del consorcio te digo que lo podemos montar en forma perfectamente creo que se pueden montar cualquier tipo de coreografías con cualquier tangibles Raquel me permites que dé una vuelta por el gimnasio por favor

Voz 3 39:49 bueno sí que gente hay gente para estragos de gente

Voz 33 39:52 me mola qué tal perdona

Voz 0933 39:54 este cómo estás un hombre

Voz 33 39:56 Elena Elena Annecy muy bien que estás haciendo a mí

Voz 18 39:59 bueno pues reacción Tablada abdominales

Voz 33 40:01 dice que esos sorianas esos me gustaría al gimnasio no quieres profesión

Voz 31 40:06 al deporte de esas preparando para algo a lo mejor un poquito que te faltan amigos

Voz 33 40:10 no hombre no los fines de semana me voy me suelo y Press que mató a trabajar en agosto este año que trabajas en Recursos Humanos Trabajo hostias has echado que no lo que estamos es contratando bien pero es el poli bueno de Recursos Humanos el poli buena sí sí sí qué clase tienes ahora

Voz 32 40:26 pues vamos a hacer ahora tumba animamos a que te quedes te atreves donde

Voz 34 40:42 era falso

Voz 3 40:49 esto es fuerte esto es el compromiso espero haberte convencido para que te incorpore a Lozano

Voz 32 40:58 estupendo incluso te quería preguntar tú estás editado anteriormente un poquito de conjuros si a ver me haces una llave

Voz 0933 41:10 y uno y dos todos sus casas esté siempre en la forma yo estoy muy bien con lo que te mueves habitualmente asista alguna de apuntado gimnasio tuve que apuntar a tres sabes iba de puerta a puerta pío pío pío cincuenta gritos no son impuestos tengo una duda esta persona Gemma Raquel García Raquel García es compartir conmigo su segundo apellido que me están llamando de fuera lo mejor que tengo coche pero García camareras arena según ha dicho eso hasta la semana que tengo que se mira esta señora no había despedido nadie verdad no la de recursos humanos pues es una pena que tenga que despedir alguien hoy qué lástima que ahora te lo voy a contar Brahms ciudad vamos a llamar a Juan también vamos a escuchar

Voz 1684 41:46 musiquita luego te voy a contar yo a quien decida

Voz 0933 41:49 venga venga te voy a cargo de Jordi bien porque quiero

Voz 1684 41:57 que participa en nuestro concurso tienes algo que hacer ahora nadie

Voz 0933 42:00 nada sellar lo del paro bueno

Voz 1684 42:03 tenemos concurso de vacaciones de verano ya lo saben que no les vamos a dejar descansar del todos los viernes hacemos deberes les pedimos que nos llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta para participar en nuestro Cuaderno de vacaciones Black Ibooks será en apenas unos minutos

Voz 1684 48:35 a la vuelta de las vacaciones está cada vez más cerca de hecho casi casi casi podemos tocar ya la rutina con la punta de los dedos pero tranquilos porque nosotros llevamos todo el verano trabajando para ayudarles con el impacto posvacacional hoy es viernes y por tanto tenemos deberes abrimos el cuaderno de vacaciones a estas alturas ya tenemos la mitad de las hojas completas pero aún quedan unos cuantos ejercicios por hacer en estas semanas el profesor que nos los prescribe se llama Daniel López Valle es uno de los creadores del cuaderno de vacaciones de verano de la kibutz Cuaderno de vacaciones de verano para adultos y cada semana entrena aquí nuestra memoria y nuestra capacidad de respuesta rápida y cuando digo nuestra me refiero a la de ustedes con pruebas sobre cultura Bob Daniel muy buenos

Voz 0933 49:15 días hola buenos días Follow hoy además de cultura pop vamos a repasar algo de idiomas incluso exacto las dos primeras pruebas una mezcla de música cine traducción

Voz 1684 49:24 pues perfecto sitúa estar listo vamos hay directos a por la siguiente página el cuerno de vacaciones de Hoy por hoy transformado en concurso Radio y como todo concurso pues tiene concursante claro hacen falta dos participantes que respondan a nuestras preguntas y ya tenemos preparados a Berta desde Madrid Berta muy buenos

Voz 0933 49:40 días hola buenos días Miguel desde Vigo hola buenos días Miguel hola bueno veo bueno Berta Miguel ya sale

Voz 1684 49:47 es como va esto es vamos a hacer una serie de pruebas Dani Lillo vamos a ir haciendo preguntas habrá una para cada uno depende de la prueba sí1 ya lo decidimos nosotros si uno falla hay rebote vale

Voz 0933 49:58 vale yo tengo una moneda en la mano quien quiere

Voz 1684 50:01 el cara Berta tú quieres cara o cruz cara vale pues Miguel tú ser Cruz

Voz 0933 50:06 hombre que va muchas opciones también el mal día porque si no no igual no paramos pues mira has ganado Miguel ha salido cruz así que Miguel empiezas tú venir por favor cuéntanos en qué consiste la primera prueba