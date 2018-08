Hoy por Hoy (17/08/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 0935 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 0228 00:10 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo Barcelona recuerda con poesía música y silencio a las víctimas de los atentados en la Rambla y en Cambrils de los que hoy se cumple una

Voz 1 00:18 año

Voz 2 00:18 la muerte de cualquier hombre me debilita porque me encuentro unido a la humanidad por eso no preguntes por quién doblan las campanas doblan Portillo

Voz 0228 00:29 las víctimas protagonistas del alto principal en Plaza Cataluña acto sin discursos oficiales sin ningún incidente al que han acudido entre otros el Rey y el presidente del Gobierno el de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona también centenares de personas que han querido sumarse un evento que tiene como lema barcelona ciudad de paz vamos a plaza Catalunya Aitor Álvarez buenas tardes

Voz 1673 00:46 es buenas tardes ya se ha vaciado esta plaza ya solo quedamos los periodistas y los encargados de desmontar el escenario que ha acogido este acto de recuerdo ha empezado con diez minutos de retraso a las once menos veinte ya hemos podido escuchar canciones como Imagine de John Lennon au Hallelujah de Leonard Cohen interpretadas por un coro de conservatorios de Barcelona también se ha leído un discurso en los ocho dio más idiomas que hablaban las víctimas del diecisiete de agosto en todo esto lo miraban desde la plaza el Rey el presidente Sánchez el presidente Torra Ray la alcaldesa Ada Colau que es quién ha promovido el acto ellos y otros políticos estaban en la segunda fila porque la primera estaba reservada a las víctimas el Ayuntamiento les quería dar todo el protagonismo y ese lugar en la plaza quería simbolizar esa Inter

Voz 0228 01:26 también en pleno centro de la Rambla del mosaico de Joan Miró epicentro del ataque la Ciudad Condal Se está recordando las víctimas con ofrendas florales ahí está Elisenda Clay

Voz 3 01:34 así decenas de personas se siguen llenando el mosaico Joan Miró de flores peluches y cartas por ejemplo de Edurne su padre que estuvo en la Rambla esta tarde de los atentados

Voz 4 01:42 yo llevaba en la camiseta quitaba para estafar a la cabeza una de las heridas hacía mucho tiempo que lo que no entraba en las Ramblas y me ha costado poco pelo mucha gente humana

Voz 3 01:59 otro chicos marroquíes sujetan una pancarta en favor da el amor y en contra del odio hay quién también canta una canción para expresar sus sentimientos

Voz 0228 02:06 metro y los autobuses de Barcelona paran en este momento como muestra de apoyo

Voz 3 02:10 la solidaridad con las víctimas

Voz 0228 02:16 las víctimas que habían pedido a los políticos una tregua durante el día de hoy después del acto hace apenas unos minutos sí que han hablado algunos por ejemplo Pablo Casado Albert Rivera que celebran que no haya habido incidentes de carácter político más allá de una pancarta contra la presencia del Rey con ellos ha estado Pablo Tallón

Voz 1673 02:31 el líder popular Pablo Casado celebra que las víctimas hayan sido las protagonistas aunque sí ha aprovechado para criticar al independentismo por esta pancarta

Voz 5 02:39 el intentar aprovechar el homenaje a las víctimas del terrorismo para hacer un uso torticero de un proceso independentista que además ha sido un fracaso una ruina económica de una quiebra la convivencia de la concordia esa sociedad es sencillamente indignante pero me quedo con lo mejor y lo mejor es que hoy hemos podido buena

Voz 1673 02:56 será a las víctimas en una línea similar se ha expresado el presidente de Ciudadanos Albert Rivera

Voz 6 03:03 seguimos dejar de pensar en la independencia y pensar en las víctimas del terrorismo y les querría pedir que durante el día de hoy y en los próximos días y puede ser no metan la política en medio de las víctimas que saquen en definitiva las zarpas de la política de la de las víctimas

Voz 1673 03:20 tanto los socialistas como podemos celebran un homenaje emotivo donde el protagonismo dicen ha sido paradas de Iker

Voz 0228 03:25 bastantes de los actos el presidente catalán ha pronunciado un discurso en el Palau de la Generalitat Quim Torra ha reconocido el trabajo de los servicios de seguridad y emergencias también de los José Joaquim Forn que Zara

Voz 0931 03:34 con la cárcel hispanos trabajador sanitario modesto enviar el reconocimiento a los trabajadores sanitarios a varios miembros de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra buscaban dirigido y los responsables que decidieran duda que dirigieron el dispositivo de aquellos extra pero con el mayor Josep Lluís Trapero y el conseller Joaquim formen Amparanoia injustamente en prisión al frente por la antena de la SER ha pasado el alcalde

Voz 0228 03:57 esa de Barcelona antes de estos actos oficiales Ada Colau ha destacado que la ciudad mantiene el mismo espíritu acogedor y abierto que tenía antes del diecisiete de agosto del pasado año

Voz 0008 04:05 además una ciudad valiente en el sentido de que aunque no sabían hecho daño es teníamos muy claro que no iban a cuestionar nuestra forma de vida democrática en nuestra ciudad orgullosa de ser comprometida con con la paz con los derechos humanos y con la convivencia en la diversidad que es querían infundir nosotros oye sólo consiguieron sean pudieron hacernos daño pero no nos contagiaron su odiado

Voz 0228 04:26 también en la SER el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ha confirmado que está dispuesto a considerar la prórroga en el plazo para que las víctimas puedan solicitar ser consideradas como tales ese plazo caduca ya las víctimas pidieron esa ampliación está contestado en Hoy por hoy el titular de Interior

Voz 7 04:38 tenemos un plazo que es un plazo legal la modificación legal exige su tiempo pero lo que nosotros lo que sí hacemos hemos hecho y haremos siempre es una interpretación absolutamente flexible de los tiempos para dar satisfacción al conjunto de las víctimas del terrorismo pero es decir las víctimas del terrorismo para mí y creo que para cualquiera deben de serlo esencial

Voz 0228 05:07 dos de cinco más voces a Barcelona ya las víctimas se les recuerda en otras ciudades en Madrid por ejemplo hasta ahora hay sendos minutos de silencio convocados tanto en la Puerta del Sol como la sede del Ayuntamiento frente al Palacio de Cibeles en el acto de sol está Sonia Palomino buenas tardes

Voz 1915 05:20 buenas tardes Madrid se une también al homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils con un minuto de silencio en la puerta de la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol un minuto en el que han estado presentes el vicepresidente de la Comunidad Pedro Rollán y representantes de la oposición el homenaje se repite de forma simultánea en el Ayuntamiento de la capital encabezado por el alcalde en funciones nada

Voz 3 05:40 eso Murgui también se han acercado hasta aquí muchos ciudad

Voz 1915 05:43 danos vecinos y turistas que han querido mostrar su cariño y su recuerdo a las víctimas si han cerrado el minuto de silencio con una larga y emocionante emoción

Voz 0228 05:51 en Hoy por hoy hemos hablado con la alcaldesa de París Anne Hidalgo ha destacado la unidad de la ciudadanía después de los atentados terroristas tanto en su ciudad como en Barcelona

Voz 8 05:59 ciudades como París o como Barcelona sean soy legado de una manera muy quita la unidad de un pueblo entero apoyado también por el exterior para decir aquí se viviera libre esto da también una fuerza muy grande que yo sigo notando en París

Voz 0228 06:21 más allá del recuerdo en Barcelona y en otras ciudades han pasado más cosas titulares con Javier carrera hay Javier Corbacho

Voz 9 06:26 el BOE publica los admitidos y los denegados en el concurso para renovar la administración de RTVE entre los rechazados la periodista deportiva Paloma del Río o Eladio Jareño anterior director de Televisión Española

Voz 0866 06:35 la alcaldesa popular de Ponferrada se reunió con José Luis Ulibarri mientras era investigado con la Gürtel además el presidente del PP del Bierzo se citó también con el empresario después de que éste le pidiese un contrato de tres

Voz 9 06:47 mil euros EEUU adelanta el juicio el español Pablo Ibar al uno de octubre esta nueva vista será la tercera Aybar que ha pasado dieciséis años en el corredor de la muerte acusado de homicidio

Voz 0866 06:56 con dos opositores venezolanos niegan las acusaciones de Julio Borges a Zapatero ambos presentes en las negociaciones descartan que el ex presidente español amenazase al opositor al régimen de Maduro

Voz 9 07:06 en deportes empieza la liga en ambas divisiones en primera a las ocho y cuarto Girona Valladolid y a las diez y cuarto Betis Levante en Segunda A las ocho Cádiz Almería y a las diez Albacete Deportivo

Voz 0935 07:16 la papa oye estás en la playa dijo yo éramos ayer

Voz 10 07:20 bueno pues nada es que me he llamado a mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización no sé si en la mía

Voz 11 07:26 en qué hará porque estamos para ir a comprobarlo pero nada

Voz 10 07:28 a ver quién encuentra obra

Voz 12 07:30 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Wert llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula on line

Voz 0935 07:38 el punto es

Voz 11 07:41 pues así hemos llegado a las doce siete de momento es todo para Antonio Martín muchas gracias hasta luego seguimos

Voz 0935 07:45 hoy por hoy Pablo González Batista Cadena SER pues

Voz 11 07:57 quedan poco más de diez minutos para que empiece el fin de semana aunque varias horas todavía para que empiece el fin de semana de Roberto Sánchez director y presentador de la ventana de verano buenos días qué tal Pablo buenos días es curioso porque siempre me da alegría a saludarte pero cuando tenga en cuenta que todavía te queda un poco más que a mi parecer bueno ahora pues egoístamente todavía un poco más pero eso es una perspectiva subjetiva de los otros desde el martes más o menos ya tenemos en cada la semana ya pensamos más o menos en la clave la que tú ahora mismo estar pensando es martes son los viernes uno o no el lunes ya es viernes quiero decirle limbos en esperar la semana tengo que tengo que aplicar me tienes planes para este fin de semana vas a coger el coche has comprobado los neumáticos este fin de semana lo tengo todo comprobado pero para no sale

Voz 13 08:38 el caso es que hoy le ha hablado de neumáticos porque hoy el muñeco Michelin uno de los iconos más reconocibles del mundo cumple ciento veinte años

Voz 3 08:50 lleva Group que por lo que se sabe de todo tú uno a Eva cruda hemos para hablar de espaguetis en matemáticas y hoy lo hemos llamado para hablar del muñeco de Michelín muy buenos Joseba muy buenos días yo lo sé todo del muñeco

Voz 14 09:03 es la empresa de neumáticos la fundaron los hermanos André Édouard ni El Hachmi Xala sí mil ochocientos ochenta y nueve sólo un año más tarde crearon la guía Michelin que ya tiene veintitrés ediciones internacionales

Voz 11 09:15 ya que por cierto si sigue sus recomendaciones te garantiza acabar en poco tiempo como el muñeco Michelín

Voz 14 09:19 efectivamente es es que hay una simbiosis hay entre la allí hay El Muñeco muy importante en español Michelin ya entrado en la RAE con el significado de Elorza cosa que no ha gustado nada Familia Michelín les hemos buscado en Google para ver si es que se pica ajos y muchas más cosas como sabes en plan joder no quiero que Michelin Sydney qué gordo pero no eran delgados la idea de crear este muñeco surgió de ver una pila de neumáticos abandonados

Voz 3 09:43 pero los neumáticos suelen ser negros porque es blanco el muñeco de Michelín pos porque entonces los neumáticos se vendían envueltos en papel de seda blanco curioso no como si fueran un producto de lujo oída más frágil nosotros le llamamos el muñeco de Michelín pero tiene nombre es Vivenda mi nombre el nombre comercial de esta mascota vinos vinos ha pasado a la historia como Michelin no es que

Voz 14 10:06 es asombroso porque un símbolo universal de la conducción tiene un nombre que significa beba ambos había un anuncio con una frase del poeta hermano Horacio que decía nunca es viven Doom ahora ve vamos claro paramos el coche nos tomamos algo los franceses lo llaman Bono Michoa los ingleses lo llaman alemán pero ellos eh no dicen que tengan Michuacán cuando se pasan de peso eso es sólo cosa española

Voz 3 10:30 sí pero entonces no ha calado el el nombre viviendo uno sabemos nosotros claro Nana es el nombre comercial oficial pero todo el mundo lo llama Michelin que El Muñeco en sí también aquí

Voz 14 10:38 enviado con los tiempos al principio como sólo tenían coche llevaba monóxilo puro símbolo universal del capitalista explotador rota entre el puro y el B vamos parece mentira que los que haya tan simpático luego cuando progresó la aviación lo rodearon de aviones Royo Quim con

Voz 3 10:56 en mil novecientos cincuenta y dos lo con roja perdida

Voz 14 11:00 tantos cambios llevaron a que desde mil novecientos veinte en Michel han en Michelin han contratado a diseñadores a tiempo completo para estandarizar su representación y con mucho éxito para Salvador Dalí es la obra comercial casi perfecta tenía varios modelos en su casa de Portlligat en Girona para la Liga

Voz 3 11:16 sólo casi perfecto no no era perfecta el todo por qué crees tú que no le gustaba del todo que no era perfecto yo creo que porque no la diseño de lino con los que se porque perfecto sólo era el total en dos mil El muy fue elegido el mejor icono de marca de todos los tiempos por el faena faltaban

Voz 14 11:33 ya ha sido vendedor de carretas en un libro de Astérix hielo he enfrentado

Voz 15 11:37 el malvados Ronald Mc Donald del logo Orama aún cortan

Voz 3 11:40 nada francés que ganó el Oscar en dos mil diez cuya música esta en fin le cantaron el feliz cumpleaños a Bono en la pasada edición de las veinticuatro Horas de Le Mans han sacado nuevos modelitos para camiones para darlas sin suspiro a los coleccionistas porque es estaban cotizando muy caros y nosotros hoy nos acordamos de Michel y esto nos da hambre y ganas de viajar a curioso dos Prazeres juntos eh

Voz 11 12:01 sí yo lo que no acabo de entender porque la familia está tan ofendido porque haya pasado como sinónimo de Elorza es decir yo creo que eso tendría que ser motivo de orgullo o que en un país en una lengua se diga más Michelin que Elorza que es el término original penetración de tu marca digo yo de hecho yo propongo que le cambien el nombre del hayan directamente ya michelines que Gomaespuma escribieron un libro con recomendaciones culinarias gastronómicas que se llama precisamente así la guía Lord

Voz 3 12:26 la verdad es que parece mentira que guía Michelín en en ese sentido no lo asocian y una de vinos seguía viviendo que podrás así completamos un poco la el triunvirato viajar beber y comer si puede ser por separado las tres cosas vale pues gracias un abrazo muchísimas gracias por ahora

Voz 0935 12:46 la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista sería maravilloso si pudiésemos ordena del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre ven a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría y conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Mercedes Cabrera John Reed Lina Gálvez Rafael Nadal el ir muchos más inscribe Estella en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto Es disfruta de un fin de semana icono televisivo

Voz 1646 13:24 la nocturna guiada al conjunto arqueológico

Voz 0935 13:26 Dina Azahara recién nombrado Patrimonio de la Humanidad con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan ayuntamientos de Córdoba Fundación Cajasur Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Voz 16 14:00 Gascón hoy por hoy a través de nuestro país

Voz 3 14:02 destaca todo automático

Voz 0935 14:05 el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras no Zune a todo el fútbol Nos une el baloncesto

Voz 17 14:34 a une

Voz 0935 14:43 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero síguenos también en el Larguero punto es apenas

Voz 18 15:00 en vacaciones

Voz 0935 15:01 el mundo no separa Hora catorce tampoco

Voz 3 15:04 a las dos de la tarde la una en Canarias pues Mary Weiss

Voz 0935 15:14 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde el mundo en Hora catorce con Antonia Martín síguenos también en Cadena Ser punto com nadie sobre natas humor cultura lo bueno de Campos la vida la luz los ciclos de la naturaleza pero sobre todo a cura con Suez

Voz 4 15:33 este es el título ya lo está diciendo problemas tú

Voz 0935 15:39 de este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente a nadie apenas el programa en el que puede pasar de todo cualquiera lo que tenemos

Voz 19 15:59 sí

Voz 20 16:04 Laura tenemos una misión presentó entregamos el paquete va a morir mucha pero que paquete Kirby CES Avvenire helenos va a haber aquí sin nada preparado y verás tú dame tu teléfono hay desconecta todos los de la redacción tiene unos genes los de los móviles los malos los rastrearé incluso a la CIA persigue y quieren el guión de las Script este fin de semana ahí

Voz 11 16:20 pero que guión y que guión tenemos que hablar de acto de Vaya bichos del espía que me planteo

Voz 0935 16:25 hay muchas más cosas lo tenéis hecho escuchado que sentir al hacía nos metemos en Hungría adquieren destinos de todos

Voz 4 16:34 sí sí lo que digáis venga vamos a ponernos todos a trabajar hacía ya verán los contenidos el sábado a las ocho y media de la mañana y luego en la sesión golfa de las cuatro de la madrugada del sábado el domingo

Voz 11 16:47 qué remedio La Script este verano

Voz 1 16:50 qué indio Castro

Voz 0935 16:56 hoy Pablo González Batista Cadena Ser

Voz 1646 17:01 si antes de terminar no estaremos las preguntas que nos deja el día de hoy el Papa ha dicho que siente vergüenza y dolor por los abusos de más de mil niños en Pensilvania y quiere que los sacerdotes asuman su responsabilidad

Voz 11 17:12 pero pagarán ellos por sus actos

Voz 1646 17:14 eran diciendo eso de que Dios se lo pague no queremos que después de ver las imágenes del ministro del Interior italiano Salvini de fiesta la misma noche del derrumbe del puente de Génova toda Italia ha gritado al unísono estroncio si Trump ha respondido a los medios que se unieron para criticar ayer el trato que reciben de él diciendo que la verdad gana entonces es que han ganado los medios no ahora que sabemos que Aretha Franklin la reina del soul los ha dejado sabrá ella que cuenta hoy para siempre con todo nuestro respeto después de ver el vídeo de Ángel Boza robando unas gafas de sol no deberían ponerle en libertad porque se aprecia claramente que las gafas no oponen resistencia que haya una niña de tres años con un coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein es como para pensar que en cuestión de inteligencia la edad es relativa y por último no sería bonito que para celebrar el arranque de la Liga el primer partido que se jugase siempre fuese el Levante Las Palmas

Voz 13 18:14 nosotros nos vamos

Voz 1646 18:20 pues levante usted las suyas porque hoy es viernes así que bueno mañana no vamos a estar aquí pero les dejamos en buena compañía a esta hora encontrarán ustedes de guardia a Lourdes Lancho con su A vivir que son dos días que empieza a las nueve de la mañana el lunes habrá más Hoy por hoy con Aimar Bretos IU yo mismo y antes de despedir déjenme que envíe desde aquí toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils hoy en el día en que se cumple un año después de esas terribles ataques que demostraron muchísimas cosas pero también