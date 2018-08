Hoy por Hoy (20/08/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 3 00:10 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:18 muy buenos días y anoche se fueron a dormir pensando que Fernando Alonso había ganado las Seis Horas de Silverstone sepan que ya no que esta madrugada los comisarios lo han descalificado su ayuda no ha pasado los controles posteriores a la carrera calificado la tercera victoria de Alonso en el Campeonato del Mundo de resistencia que compagina con el de

Voz 4 00:34 fórmula uno puede todos champán reloj todo y no para leerlo no

Voz 0027 00:39 hasta Austria que huela a champán este decía Alonso antes de que descalificaron al Toyota que pilota junto junto a Buemi Anna K Gemma y también en los deportes a la espera de que el Atlético debute hoy en la Liga Barça y Real Madrid los otros dos grandes favoritos han cumplido con nota su primer partido Juan Antonio Sampedro bienvenidos

Voz 1161 00:58 muchas gracias a dejar muy bueno muy buenas los dos con Vitoria al Barça el sábado anoche los de Lopetegui habría en la temporada en el Bernabéu con un dos cero sobre el Getafe en el primer partido liguero por Ronaldo con goles de Carvajal y Bale también ayer Rayo uno Sevilla cuatro debut en Primera con victoria del Huesca uno dos en Eibar el Sevilla es líder de esta primera jornada falta de como decías los partidos de lunes desde las ocho de la tarde en Mestalla Valencia Atlético de Madrid desde las diez de la noche en San Mamés Athletic Leganés también desde las ocho Nàstic Tenerife en Segunda

Voz 0027 01:35 es lunes veinte de agosto en las últimas horas hemos conocido un nuevo caso mortal de violencia machista un hombre ha matado supuestamente a su mujer de cincuenta años en Cabana de Bergantiños en A Coruña se han disparado con una escopeta por la espalda depende de sus dos hijos que son mayores de edad y después se ha entregado a la Guardia Civil la pareja estaba entramos desde divorcio no había denuncias previas por malos tratos con este caso son ya veintiséis las mujeres asesinadas este año por violencia machista y la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo pide lealtad al Partido Popular Ciudadanos en la gestión de la crisis en Cataluña Javier Alonso buenos días buenos días

Voz 0858 02:10 Mar Calvo ha restado valor a esas declaraciones el presidente catalán Quim Torra en las que animo a atacar al Estado español porque según ella según Calvo con una frase inaceptable no se ataca al Estado ha pedido también a PP y Ciudadanos que tengan altura de miras y abandonen dice su discurso radical porque el Gobierno sabe cómo y cuándo tiene que actuar ante el desafío Independent

Voz 0027 02:29 el Gobierno de España

Voz 1539 02:31 cabe en tiempo en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales a las derechas españolas que están absolutamente el discurso radical en entendible les pediría vamos que le hagan oposición al Gobierno pero que no le hagan oposición a España y a los problemas que España Tere

Voz 0027 02:46 escuchen al portavoz de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas que dos días después del aniversario del atentado yihadista de la Rambla y Cambrils frivoliza así como van a escuchar en referencia a las cargas policiales el uno de octubre hay muchas caras de compañeras y compañeros que no sólo estuvieron al pie del cañón haciendo que el uno de octubre fuera posible sino que lo defendieron con sus cuerpos delante del segundo atentado terrorista que recibimos esta vez a manos del terrorismo de Estado en forma de porra golpearon formas esta noche frente al puerto siciliano de Lampedusa los ciento setenta y siete inmigrantes al puerto italiano perdón de rusa doscientos setenta y siete inmigrantes rescatados por la Guardia Costera han vuelto a dormir en el barco mientras Salvini el vicepresidente Italia amenaza con devolverlos a Libia si la Unión Europea no interviene

Voz 0858 03:40 Europa decide seriamente que tiene que ayudar a Italia o nos veremos obligados acompañaron puerto libio a las personas recuperadas en el mar es el anuncio en un escueto comunicado que ha hecho el vicepresidente y ministro de Interior Matteo Salvini una amenaza difícil de cumplir porque según recuerda la Comisión Europea ningún Estado miembro puede devolver migrantes alivia porque sus puertos han sido declarados como no seguros eso supondría dice Europa una violación de la Convención

Voz 0027 04:03 Giner hoy se cumplen diez años del accidente de Spanair en el que murieron ciento cincuenta y cuatro personas una década después no ha habido juicio la vía penal quedó cerrada porque la Audiencia de Madrid archivó el caso con el argumento de que la responsabilidad fue de los pilotos ellos están muertos pero las víctimas lo van a intentar ahora por la vía civil Pilar Vera su presidenta

Voz 5 04:23 así sobre la verdad ya forma investigadas los ocho año no se vive pendiente llevamos dieciocho pero usted aquí el mínimo lo Cansinos estos siete años

Voz 0027 04:35 la justicia ha archivado la investigación del crimen del hijo del Padre coraje el hombre que se infiltró en los bajos fondos de Jerez para buscar al asesino veinteañeros

Voz 0858 04:43 después de que acuchillar han a su hijo en el atraco a la gasolinera en la que trabajaba Francisco Holgado lamenta esta mañana en el diario El País que la Audiencia de Cádiz haya decidido archivar el caso yo de brazos cruzados no me voy a quedar porque eso no lo he hecho nunca dice este padre coraje que a sus setenta y cuatro años anuncia que irá al Constitucional para que se siga buscando a quién mató a su hijo

Voz 0978 05:10 y nos queda el tiempo buenos días hoy el tiempo será soleado y caluroso con temperaturas de pleno verano en todo el país ahora el ambiente se nota agradable incluso un poco frío Méndez población Esther interior especialmente en la Meseta Norte o puntos de montaña durante la tarde las máximas se situarán entre los treinta y treinta y cinco grados superando los treinta y cinco

Voz 0858 05:31 en el interior de Galicia y en poblaciones

Voz 0978 05:33 cercanas a los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir el sol dará paso a algunas tormentas esta tarde montañas del interior de Andalucía también en Extremadura especialmente en la provincia de Cáceres ventas que no dejará mucha agua pero sí que podrían ir acompañadas de fuertes rachas de viento y el viento de Levante del Estrecho seguirá soplando con fuerza durante toda la jornada

Voz 6 05:56 los enanos lo le

Voz 0027 06:22 titular más en esta portada quedábamos ampliar y analizar a lo largo de la mañana Grecia abandonó hoy el programa de rescate de la Unión Europeas acabaron oficialmente los rescates en Grecia Danny De la Fuente buenos días bueno Neymar buenos días a todos con este haga primó Ximenis de Georgia Mazón aquí es que copa las listas de éxitos

Voz 0456 06:39 las griegas este verano en poco más de una hora vamos a echar un vistazo a lo que dice la prensa griega e internacional del fin de este largo camino de asistencia financiera y a partir de las ocho de la siete en Canarias lo analizamos con Emilio Ontiveros una hora después nuestra mesa de análisis con Argelia Queralt Cristina Monge Gabriel hoy en la conversación intergeneracional entre Garland gas y María Galiana vamos a hablar del amor de las relaciones como ven cada uno de ellos los divorcios estas aplicaciones para ligar la fugacidad del amor moderno me encanta a las diez

Voz 0027 07:15 una hora antes en Canarias con Pablo González gratis

Voz 0456 07:17 la de moderador a partir de las once de las diez en Canarias vamos a entrevistar a uno de los mejores actores españoles en activo a Emilio Gutiérrez Caba visita también Zahra una de las grandes compositora de este país que nos va a traer una lista maravillosa de canciones basada en hermanísimo así hermanísimo esos artistas que no han tenido tanto éxito porque su hermano su hermana losa eclipsados en ocurren unos cuantos ejemplos pero no vamos a hacer spoiler

Voz 0027 07:50 Grecia como les dijimos pone hoy fin a su rescate pero al país le queda un largo camino hasta recuperarse hasta que los indicadores sociales vuelvan a niveles previos a la crisis y lo vamos a contar a lo largo de la mañana y aprovechando esta coyuntura el debate aquí en España la recuperación económica sobre las formas impuestos por ejemplo hoy les preguntamos Sunny

Voz 0456 08:08 qué derechos han perdido ustedes So hemos perdido todas durante la crisis y todavía no hemos recuperado y que si hemos recuperado si ustedes consumen más Xosé permiten algún capricho que estos últimos años no hacían que les parece también esa subida de impuestos que propone Unidos Podemos para las empresas Oprah la banca es posible como dicen dejar atrás la Hawst

Voz 1161 08:26 mirad pueden opinar reflexionar en qué

Voz 0456 08:28 notan o no la recuperación en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y a través de whatsapp del seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 0027 08:43 seis y ocho de la mañana cinco y ocho en Canarias Así empieza hoy por hoy se quedan con Javier Alonso

Voz 0858 08:49 con Roberto Mahan y Nacho Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega la produce se equivoca del pensar que la Mutua solo aseguraba

Voz 0027 08:59 es

Voz 7 09:00 tú también lo has pensado en coche en moto hogar vida veinte a la mutua com

Voz 8 09:05 cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua convicciones en mutua punto es

Voz 9 09:17 seguridad estilete en que pudo ayudarle buenas llamada que quiero instalar una alarma ha sufrido algún robo no no

Voz 10 09:23 es para mi casa de la playa que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar os me va a meter a alguien

Voz 3 09:30 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege pagar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 7 09:42 oye te gusta la Claudio la buena Claudín Estados enhorabuena porque está en la calle de él un equipo de profesionales que te acompañan a las veinticuatro horas del día para darte información irregular dijo disculpe caballero que este lenguaje ya hemos emplea

Voz 11 10:12 hidalgos emplean el lenguaje ya queda como un pelín antiguo un antiguo un pelín antiguos es que están perdiendo lo valoran a hombre no pregunto no no sin ironía o pregunto no no es simplemente que los valores Anca

Voz 0027 10:25 dado que no

Voz 11 10:28 qué pena me da la Cadena Ser en verano diga eso qué pena me da España

Voz 3 10:32 cadena SER me duele España nuevos balones y me duele la cae nacional en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 10:46 todo parece indicar que el de Cabana de Bergantiños en A Coruña es ya el último crimen machista de nuestro país la Guardia Civil ha detenido a un hombre de cincuenta y seis años como presunto autor del asesinato de su mujer tras dispararle en varias ocasiones ambos tenían dos hijos en común estaban en trámites de divorcio vamos a buscar la última hora de de allí Radio Galicia Ainhoa Apestegui bos días buenos días

Voz 0028 11:06 la víctima es una mujer de cincuenta años madre de dos hijos de veintitrés y veintisiete que presenciaron el asesinato ocurrido en la casa familiar su padre disparó contra ella en la cabeza y por la espalda con un arma larga una escopeta la mujer se desplomó y murió a los pocos minutos el personal sanitario del helicóptero desplazado desde Santiago sólo pudo certificar el fallo cimiento fueron los propios hijos de víctima y agresor los que avisaron a un tío que vivía cerca que retuvo al hombre hasta que llegó la Guardia Civil aunque el supuesto asesino no presentó resistencia según fuentes de la investigación no existían denuncias previas por violencia de género el hombre estaba tratamiento por una depresión pero no tomaban los medicamentos desde hacía semanas si como todo parece indicar se confirma que es una muerte por violencia de género Se trataría de la tercera de este año en Galicia

Voz 0858 11:53 gracias Ainhoa recuerden que es que exista un número de atención a las víctimas de la violencia machista es el cero dieciséis es gratuito y no deja rastro en la factura seis ido cinco y doce en Canarias más cosas la Ertzaintza investiga cuatro agresiones sexuales a chicas menores de edad durante la Semana Grande de San Sebastián han detenido este fin de semana a dos hombres sin relación entre sí como posibles responsables de estos casos aunque posteriormente han quedado en libertad en las denuncias todas las menores dijeron que los hechos ocurrieron en la zona del Palacio Kursaal donde se celebran varios conciertos con muchas cosas celebraban allí varios conciertos como decíamos con mucha afluencia de público joven os vamos a Euskadi Isabel León en on

Voz 0821 12:31 qué tal on son un total de siete las denuncias interpuestas por abusos durante las fiestas de Donosti que ha finalizado este fin de semana la mayoría tocamientos e intentos de agresión aunque consta también una denuncia por una presunta violación a una menor varias de las denunciantes son menores como también los agresores salvo el caso de dos de los acusados de la agresión sexual que han sido internados en un centro de menores el resto ha quedado en libertad en la mayoría de los casos las denuncias se sitúan en una visita zona así alrededor del Kursaal la alerta ha sido tal que el sábado se decidió incluso suspender el concierto de Fin de fiestas previsto en esa zona el alcalde negaba la existencia de un grupo de menores un grupo organizado como responsable de estas agresiones himnos añadió

Voz 0565 13:10 no creo que podamos decir tanto es que este tipo de acontecimientos se van produciendo en distintos recintos festivos en lugares bien distantes no quiere tal vez lo que nos deba llevar es más hacer una reflexión de carácter más general no no tanto solamente sobre un espacio festivo concreto sino bueno sobrar algo más profundo probablemente que igual no estamos haciendo bien no lo sé

Voz 0821 13:31 Bilbao el primer fin de semana de Aste Nagusia se cierra de momento sin denuncias por agresiones sexuales aunque las comparsas los colectivos que organizan estas fiestas y quiénes están detrás de la barra en el recinto festivo señalan que les constan durante el fin de semana dos casos y por ello ayer convocaron ya una protesta al grito de no es no

Voz 0858 13:48 la vicepresidenta del Gobierno responde al president de la Generalitat y a la oposición tras la polémica por el llamamiento que ha hecho Torra este fin de semana a atacar al Estado Carmen Calvo ha avisado a Torra de que el Gobierno está vigilante ya PP Ciudadanos les ha pedido lealtad en la gestión de la crisis catalana exige a Casado ya Rivera

Voz 12 14:06 que abandonen en el extremismo en el que dice ser

Voz 0858 14:09 instalado ambos hay daba buenos días mueras día así con

Voz 1586 14:12 una frase no se ataca al Estado es lo que dice Carmen Calvo que califica de inaceptables las palabras del president de la Generalitat la vicepresidenta del Gobierno responde así a Quim Torra pide la oposición lealtad en la crisis catalana

Voz 1539 14:23 frente a determinadas situaciones hace falta lealtad vida como una frase inaceptable no sea atacar al Estado español

Voz 0376 14:30 a las derechas españolas que están absolutamente un discurso radical en entendible les pediría hemos que le hagan oposición al Gobierno pero que no le hagan oposición a España y a los problemas que España tiene

Voz 1586 14:41 declaraciones de Calvo después de que el president de la Generalitat hablase de atacar del Estado español el día en que se cumplía un año de los atentados de Barça

Voz 0027 14:49 no nosotros no nos tenemos que defender tenemos que atacar a este Estado español injusto Europa nos ha dado la razón Europa juzga de una determinada manera y España purga de la contraria quién es quién tiene el problema

Voz 1586 15:04 desde el PP dicen que el Gobierno exculpa así a Torra y los acusa de defender a los independentistas porque los apoyaron en la moción de censura Rajoy en Ciudadanos aseguran que Pedro Sánchez así sólo les da más oxígeno para continuar con su desafío Pablo Casado y Lorena Roldán

Voz 13 15:17 lo que le pedimos al Gobierno del señor Sánchez es que explique qué mecanismos jurídicos constitucionales o administrativos va a hacer para que no se tolera ese tipo de manifestaciones

Voz 14 15:28 insisto le digo al señor Sánchez que no se puede

Voz 0027 15:31 Bernard con aquellos que quieren liquidar España

Voz 14 15:34 está claro que el señor Sánchez los necesita

Voz 1586 15:36 Carmen Calvo ha dicho que el Gobierno habla con Cataluña de sus problemas porque cree que su deber y que los ciudadanos tomaran nota de aquellos partidos que no tengan suficiente altura de miras para colaborar

Voz 0858 15:45 la Generalitat dice que emprenderá acciones legales contra las catorce personas a las que los Mossos han identificado mientras retiraban lazos amarillos esteladas en varios municipios de Tarragona del Departamento de Interior recuerda que se pueden enfrentar hasta treinta mil euros de multa tal y como recoge la polémica Ley de Seguridad Ciudadana más conocida como ley mordaza Nos vamos a Radio Barcelona Joan Bofill día

Voz 0931 16:05 un buen día los Mossos recibieron un aviso el viernes de madrugada que había personas encapuchadas retirando lazos esteladas en distintos pueblos del Ebro encontraron mapas herramientas para cortar así como piezas de ropa para taparse la cara según la consellera de Interior los Mossos les acusa de ser posibles autores de daños de dominio público y de infringir esta ley de seguridad ciudadana la llamada conocida como ley mordaza con estas multas que pueden llegar hasta treinta mil euros

Voz 1275 16:28 la Generalitat dice que pedirá explicaciones

Voz 0931 16:31 aplicaciones al ministro del Interior porque asegura que entre los identificados hay un guardia civil Quim Torra

Voz 15 16:36 es que por ejemplo han criticado muy Guardia Civil como uno de esos miembros si esos encapuchados que hace unas semanas un policía nacional agredió a un fotoperiodista o qué policías nacionales exculpan a diputados catalanes los insultan todo esto no puede pasar vamos a exigir responsabilidades al ministro de Interior para saber qué medidas piensa tomar

Voz 0858 16:56 en cambio Albert Rivera en Twitter acusaba Torra de utilizar

Voz 0931 16:58 los Mossos como policía política dice que es el mundo al revés porque les ordena que protejan simbología separatista que según él es ilegal de hecho estos días avistó una avioneta sobrevolando algunas playas pidiendo a la gente que retire símbolos amarillos avioneta de España ciudadana la plataforma que impulsó el partido de Albert

Voz 0027 17:16 gracias

Voz 0858 17:16 hoy es veinte de agosto hoy se cumple una década del accidente de Spanair en el que murieron ciento cincuenta y cuatro personas un aniversario que llega tras la puesta en marcha de una de las reivindicaciones históricas de los familiares la puesta en marcha como decíamos de una comisión de investigación en el Congreso

Voz 0027 17:30 los diputados la asociación de afectados

Voz 0858 17:33 el vuelo JK cincuenta veintidós reclama que se aprovecha esta oportunidad para esclarecer todo lo que ocurrió y que nunca más se vuelva a repetir Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 17:41 buenos días y las víctimas conmemoran este aniversario viendo cumplida al menos una de sus reivindicaciones que el Congreso investigue el accidente la comisión parlamentaria retomará sus trabajos el cinco de septiembre con una veintena de nuevas comparecencias por la Cámara Baja pasarán inspectores de vuelo una de las supervivientes una doctora que perdió a su hija en el siniestro el personal de las emergencias médicas o el presidente de Mapfre para explicar los criterios de las indemnizaciones de las aseguradoras la Asociación de Víctimas confía en que se depuren responsabilidades políticas y se ponga cara y voz a la cadena de errores que a su juicio provocaron la tragedia Pilar Vera

Voz 16 18:16 llevamos hice allí pero viste aquí no lo hicieron y en mi peor enemigo local sí lo estoy totalmente convencido de que no se sobre la verdad y nosotros si lo si vamos a seguir ya forme de investigar los ocho años no se vive pendiente al menos el sacrificio de decir cincuenta y cuatro personas debería servir para que todos los demás que vuelen más seguros

Voz 1275 18:42 la presidenta de la Comisión la diputada de

Voz 1441 18:45 Unidos Podemos Mary Pita avanza las es su intención de pedir una prórroga de seis meses para concluir unos trabajos que dice deben servir para que no se repitan accidentes como éste

Voz 16 18:55 no somos musicales aunque algún compareciente ha sentado dándole mucha las piernas no nosotros no somos nosotros lo que queremos es ese arrojarlo cuando se cometen errores lo mejor para no volver a hacerlo entrar porque se cometieron cuáles fueron los fallos que se cometieron poder soluciones no en esa línea yo creo que estamos toda la Comisión estaremos a la altura de la responsabilidad

Voz 1441 19:17 en la Comisión tiene previsto reunirse semanalmente en el nuevo periodo de sesiones

Voz 0858 19:28 el Grecia concluye hoy con éxito la última parte del tercer rescate financiero Atenas vuelve a los mercados dice adiós a tres rescates consecutivos por valor de doscientos ochenta y nueve mil millones de euros ocho años en los que la economía agrega recibido respiración asistida de sus socios europeos sí pero a cambio de duras condiciones sociales que se plasman en una cifra hoy el país es un veinticinco por ciento más pobre que hace una década Bruselas Álvaro Sánchez el día de hoy estaba marcado

Voz 18 19:55 el calendario desde hace tiempo como un hito importante en la historia de la crisis griega Atenas dejará de recibir dinero de sus acreedores y tendrá que recurrir a partir de ahora los mercados para financiarse Grecia deja así atrás ocho años de programas de rescate en ese tiempo ha recibido doscientos ochenta y nueve mil millones de euros la mayoría de sus socios europeos a cambio del país ha afrontado duros sacrificios entre ellos recortes de pensiones y subidas de impuestos más de trescientos cincuenta mil griegos han emigrado del país el director del Fondo de Rescate Europeo ha calificado de éxito que Grecia tome las riendas de su política económica el país vive una fase de expansión de la economía y ha logrado situar el paro por debajo del veinte por ciento pero sigue teniendo la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea la vigilancia de la troika Se mantendrá con cuatro visitas al año para comprobar que Grecia cumple con las reformas

Voz 0858 20:45 en Italia el vicepresidente Matteo Salvini ha amenazado con devolver a los ciento setenta y siete migrantes que esperan puerto abordo de un barco de la guardia costera italiana frente a la isla italiana de Lampedusa a las costas libias dice que lo hará si la Unión Europea no aumenta la ayuda que da al país también ha pedido sanciones para Malta a la que acusa de mirar para otro lado corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 21:06 la nave dicho Ortiz de la guardia de costas italianas con ciento setenta y siete náufragos a bordo rescatados en alta mar hace cinco días permanecía anoche a la entrada del puerto italiano de Lampedusa sin que las autoridades italianas le permitieran el desembarco de los inmigrantes y el ministro de Exteriores Moha pero ha solicitado la mediación de la Unión Europea para que asuma directamente una solución después que el vicepresidente ministro del Interior Salvini amenazara con devolver los inmigrantes a Libia Barco Barco One paga Kansas barcazas ha comentado Salvini no se podía hacer nada decían el año pasado porque era un fenómeno de la época pues bien hemos dicho no dije bueno tres veces lo que este año han desembarcado sólo diecinueve mil inmigrantes el ochenta mil menos tanta miel AM no

Voz 19 21:57 Clint diecinueve mil son incluso demasiados cabe añadir son horas de

Voz 0946 22:02 no viniera declaró en otro momento Salvini había afirmado el no en el Gobierno ha servido para que Europa pierde ermitas velar Europa sin embargo anoche los ciento setenta y siete inmigrantes se disponían a dormir su quinta noche abordo de la dicho Oti la devolución alivia parece mucho más una provocación del ministro porque como ha recordado la Comisión Europea ningún Estado miembro puede devolver inmigrantes al país africano porque sus puertos no son seguros y supondría una violación de la Convención de Ginebra pero no parece importarle demasiado a Salvini el paro pasarlos tenso contantes anuncia

Voz 19 22:39 Bruselas dice que no se puede hacer ha repetido este fin de semana lo haremos igual muchos saludos Bruselas

Voz 0858 22:47 el Brasil va a desplegar hoy a su Ejército junto a la frontera con Venezuela después del brote xenófobo que se ha registrado este fin de semana en la localidad fronteriza de paraca Inma allí los vecinos han expulsado de forma violenta unos mil doscientos venezolanos que habían huido de su país por la crisis política económica y que después estos como decíamos en estas en estos problemas que ha habido en las calles se han quemado los campamentos provisionales donde vivían estos migrantes venezolanos los acusan de estar detrás de una agresión aún comerciante local corresponsal en Río Francho Barón buenos días

Voz 20 23:19 saludos la entrada imparable de venezolanos por la frontera norte de Brasil en particular por la localidad de pactará Inma en el estado de Rondón mía ha disparado las alertas este fin de semana un supuesto atraco y agresión a un comerciante brasileño por parte de un grupo de venezolanos ha desencadenado una ola de violencia con grupos de brasileños fuera de control prendiendo fuego a campamentos de inmigrantes venezolanos y otras escenas de alto

Voz 0946 23:44 voltaje que se saldaron sin heridos

Voz 20 23:47 el presidente brasileño Michel Temer convocó el domingo un gabinete de crisis que decidió el envío de ciento veinte efectivos de la Fuerza Nacional de treinta y seis voluntarios del Área de Salud a Roraima justamente para controlar esta situación Se estima que más de cuarenta y cinco mil venezolanos han ingresado en Brasil huyendo de la situación en su país

Voz 0946 24:07 que la mayoría están concentrados en el nórdico

Voz 20 24:09 co Estado de Roraima donde el descontento social ha aumentado por la falta de ayuda del Gobierno precisamente

Voz 0858 24:16 el bolívar la moneda venezolana pierde desde hoy cinco ceros esta reducción de la divisa sólo una de las medidas económicas a la desesperada que Nicolás Maduro ha puesto en marcha dentro de su programa para tratar de atajar esta crisis que vive el país sin embargo hay mucha incertidumbre sobre si estas medidas van a funcionar y de hecho los partidos de la oposición y sus sindicatos afines han convocado ya un paro general para mañana enviada especial de Radio Caracol Amada Sánchez

Voz 21 24:40 los dirigentes de la oposición venezolana convocaron esta protesta un paro nacional para el día martes como una respuesta los anuncios económicos hecho por el presidente Nicolás Maduro y que tienen que ver con una reforma tributaria aumentó el precio del combustible y también aumento del Salario Mínimo dicen los dirigentes que se trata de un paquete Tasso que perjudicará a los venezolanos

Voz 22 24:58 luego entró el campo ha sido de que esto es una fase final de la destrucción de nuestro país y por eso estamos convocando al venezolano a unirse en un proceso de cesa inicia este martes uno

Voz 21 25:16 luego de esta convocatoria sigue habiendo mucha incertidumbre también escepticismo de parte de los ciudadanos hacia la dirigencia política vamos a escuchar algunos testimonios y reacciones

Voz 0456 25:25 pero la bimotor el piso todo el mundo todo decepciona

Voz 23 25:27 no pero tampoco creo que el martes se vaya a dar gran

Voz 0858 25:30 dos empresarios aún doce han renunciado al Rey

Voz 21 25:32 pacto por lo que se desconoce si van a acataron no esté llamado paro hecho por la dirigencia opositora mientras tanto este lunes ha sido decretado no laborable de parte del Gobierno nacional

Voz 9 25:44 Securitas Direct en que pudo ayudarle buenas ya porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no no

Voz 10 25:50 es para mi casa de la playa que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar me va a meter a alguien

Voz 3 25:57 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 7 26:12 voy por ahí los deportes

Voz 0858 26:17 lo contábamos en portada Fernando Alonso se queda de momento sin esa victoria en las Seis Horas de Silverstone Sampe

Voz 1161 26:22 tras es calificado por los comisarios por supuestas irregularidades técnicas en el fondo plano del Toyota que comparte con Sebastian Buemi Nakajima algo que afectó también al segundo de la clasificación el también Toyota de Conway Kobayashi López con lo que la victoria si no prosperan las reclamaciones de los jueces sería para el rebelión que terminó tercero a cuatro vueltas de los dos Toyota Alonso antes de conocerlas

Voz 0027 26:41 tres victorias ya este año la cogemos con con mucho busca otro profeta

Voz 4 26:45 lo que nos llevamos a casa saborear el champán puede toda champán en la obra de reloj todo si no paro de leer lo nuestro

Voz 3 26:53 la Alborán ocho mañana cuando me levante sigo sigo leyendo la Corredera

Voz 1161 26:57 no no sanción que llegó pasadas las doce y media de la noche poco después de que finalizase el primer partido de la temporada liguera en el Bernabéu Real Madrid dos Getafe cero goles de Carvajal y Gareth Bale lo mejor el resultado valorado por Lopetegui al final del partido

Voz 24 27:09 el no conceder ocasiones a un equipo eh

Voz 1245 27:11 pues eh conseguir tenerla pues un abrazo estar contentos pero no satisfechos todos los ir trabajando hoy arrancamos el primer paso que queda todo por delante y lo que tenemos que hacer ahora es seguir preparando seguir mejorando porque tendremos ya dentro de una semana un partido tremendamente exigente en Girona que obligar otra vez a a seguir mejorando

Voz 1161 27:28 buen partido de Ceballos fue titular parece que la plantilla está picada con las declaraciones de Cristiano Ronaldo tras su llegada a la Juventus

Voz 1893 27:34 yo no yo no está ahí empieza no me lo va a meter los goles de no no va a aportar nada al equipo lo que él tira no va a afectar en nada a TVE estaremos el equipo que tenemos sabemos que lo que no está aplicando el míster en cada entrenamiento lo intentamos llevar al terreno de juego y al cabo se ven los resultados un equipo muy compacto con dando el resultado que la victoria y los tres puntos

Voz 1161 27:54 también fue titular Keylor Navas en detrimento de Courtois hay un dato que puede o no ser relevante los dos últimos partidos con menos espectadores en el Bernabéu justo el último antes de llegar Cristiano Ronaldo veinticuatro de mayo de dos mil nueve el de anoche el primero sin el portugués desde su salida otros resultados del domingo Victoria histórica del Huesca debut en Primera uno dos en Éibar doble que pasaban por el larguero

Voz 1168 28:13 están llegando en infinidad de mensajes no la verdad acabamos el tanto Deco como de la ciudad

Voz 25 28:18 mucho conmigo y bueno a intentar disfrutar lo máximo posible eso pero conscientes de que son sólo tres puntos de que el lunes que viene tenemos un partidazo también

Voz 1161 28:26 y contundente victoria del Sevilla en Vallecas Rayo uno Sevilla cuatro hat trick del portugués André Silva en su debut en la Liga española y con la continuidad en el aire te Sarabia habla Machín

Voz 26 28:35 tengo confianza de que va a quedar Sevilla le viene muy bien a a Sarabia Sarabia viene muy bien al Sevilla así que creo que lo más lógico es que continúe por su bien y por el nuevo

Voz 1161 28:46 con este triunfo el Sevilla es de momento el primer líder de la temporada en Primera a falta de dos partidos más los que se disputan hoy lunes desde las ocho de la tarde en Mestalla Valencia Atlético de Madrid es baja congelen en los locales por lesión también Lucas Hernández en el Atlético por sanción lo que coloca Filipe Luís titular en el lateral izquierdo todavía con su posible salida en el aire habla Simeone porque nosotros queremos mucho importantísimo para

Voz 1893 29:05 para el equipo

Voz 3 29:06 el grupo mañana jueves a veces a solamente me partido de mañana en la importancia que tiene

Voz 1161 29:13 el Valencia arbitrará el colegiado extremeño Gil Manzano y cierra la primera jornada liguera dieciocho diecinueve el partido de San Mamés desde las diez de la noche Athletic Leganés estreno en los banquillos de Berizzo en el Athletic y Pellegrino en los madrileños son baja en el Athletic Herrerín Iñigo Martínez por lesión también lesionados en el Leganés y manos que Gabrielli Roland arbitrará el colegiado cántabro Cordero pega se completa también la primera jornada en Segunda desde las ocho de la tarde Nàstic Tenerife de momento primer líder del año la Unión Deportiva Las Palmas y una cita más en fútbol a las siete y media de la tarde semifinal del Mundial sub veinte femenino España busca la final del campeonato once la asociación organizadora latente

Voz 0456 29:46 Francia y además en tenis Djokovic se impone a Federer

Voz 1161 29:49 la final del Master mil de Cincinnati con treinta y uno se coloca ya a dos de Nadal

Voz 1 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 3 30:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:12 Grecia deja hoy atrás ocho años y cuatro meses de rescates

Voz 1161 30:16 quads bolsas

Voz 2 30:18 hay políticos

Voz 0027 30:23 bonistas para el entonces ministro de Economía el Gobierno griego pedía ayuda internacional parte frente a sus pagos a ayudas al final

Voz 0858 30:30 de casi trescientos mil millones de euros que llegó acompañada eso sí de un duro programa de recortes que ha reconocido las finanzas pero a la vez ha empobrecido a Grecia y especialmente a sus ciudadanos que han visto reducido su poder adquisitivo casi a la mitad lo que iban a continuar son las visitas de la troika para garantizar que el Gobierno griego continúa con las reformas es que aquí en España el presidente del PP Pablo Casado vuelve a acusar al Gobierno de Sánchez de defenderá los independentistas catalanes como contrapartida dice a su apoyo a la moción de censura que le llevó a La Moncloa Casado ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno esculpe según sus palabras al president de la Generalitat que el viernes en un mitin frente a la prisión en la que están encarcelados los expuso Sellés animó a atacar ex es literal al Estado español la respuesta el Gobierno ha sido pedir lealtad a PP y Ciudadanos y recordar que no puede actuar contra meras frases del presidente de la Generalitat

Voz 0376 31:22 porque es una frase cuando existan hechos jurídicos que se puedan atacar jurídicamente con instrumento normales o excepcionales repito el Gobierno de España sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales

Voz 0858 31:37 más cosas la mujer asesinada este domingo presuntamente por su marido en Bergantiños A Coruña lleva ya a veintiséis el número de mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o ex parejas en este caso no había denuncias previas por maltrato y el hombre se ha entregado tras disparar a su mujer con una escopeta por la espalda Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 32:00 hasta este agosto por ahora muy tranquilo en la red viaria tan sólo destacamos en Vizcaya en la nacional seiscientos treinta y siete una avería a la altura de Erandio que puede dificultar la circulación sentido Barakaldo en Guadalajara la en Azuqueca de Henares precaución por un vehículo pesado que está averiado y ocupa el carril derecho sentido Madrid y por último Lugo la ocho se encuentra cortada por la intensa niebla a su paso por Mondoñedo

Voz 0858 32:22 se esperan pocos cambios en el tiempo con sol calor y termómetros poner una de los treinta o treinta y cinco grados eso sí ese esperado algunas tormentas también por la tarde en el interior de Extremadura también en el oeste de Andalucía

Voz 24 32:35 los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre en Córdoba José invitamos a ordenar el mundo bueno al menos a entenderlo congresos del bienestar sabiduría y conocimiento el desorden del mundo una cita para hablar sobre las causas las consecuencias y la realidad del mundo globalizado con María Kodama Felipe González Laura Restrepo Bernardino León Gross Pilar Reyes Manuel Rivas iba muchos más inscribe esté ya en cadenaser punto com o en congresos del bienestar punto eso es disfruta de un fin de semana en Córdoba con hoteles visita nocturna guiada al Conjunto Arqueológico Medina Azahara recién nombrado Patrimonio de la Humanidad con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Voz 0376 33:39 cariño has visto el mensaje del vecino no lo he visto estoy pendiente de los niños que dice que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización Los serio pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de los de vacación

Voz 3 33:51 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0027 34:10 no

Voz 6 34:13 hoy por hoy mesa les va que gira gira

Voz 0027 34:27 hoy la Mesa de España en Llanes Asturias donde se mantienen todas las incógnitas sobre la muerte violenta del único concejal de Izquierda Unida el municipio de la Guardia Civil investiga quién porque lo ha matado porque lo único que está claro es que lo han matado por la fuerza no fue además para robarles la única hipótesis que se descarta Asturias Alejandro Martínez hola muy buenos días

Voz 0064 34:48 ese hermetismo en las investigaciones para esclarecer la muerte violenta de Javier Martínez cuyo cuerpo fue enterrado este sábado en Nueva de Llanes en la más escrupulosa intimidad familiar no ha sido incinerado dado que la investigación sigue abierta una investigación centrada en reconstruir los últimos momentos del edil se ha tomado declaración al entorno familiar ya los allegados y vecinos del concejal la Guardia Civil busca conflictos jardines hubiera podido tener en los días previos al ataque y en las vallas de obra con las que fue emboscado trescientos metros de su casa el pasado jueves analizan huellas y restos biológicos que puedan dar con la persona o personas que le mataron a golpes mientras desde Izquierda Unida formación a la que pertenecía han convocado una concentración mañana martes frente al Ayuntamiento de Llanes en las que ya avisan en la que ya avisan que no habrá declaraciones de cargos públicos orgánicos de la coalición agradecen las muestras de apoyo recibidas y piden calma Alejandro Suárez es el secretario de Organización de Izquierda Unida de Asturias

Voz 1168 35:39 si nosotros queremos en pronunció de la la además que la acción de gobierno muy conocerse por conocer poco y se debe conocer salvo lo que la Guardia Civil vaya trabajando que quedará en su ámbito profesional y esperemos que muy pocos que se sugieran lo antes posible

Voz 0064 35:58 el cuerpo sin vida de Javier Arenas con tres fuertes golpes en la cabeza y heridas defensivas en las manos según ha desvelado la autopsia fue encontrado el pasado jueves por un vecino cerca de su casa junto a su coche que seguía con la puerta abierta el motor en marcha

Voz 0027 36:12 nueva agresión homófoba en la Comunidad de Madrid ha sufrido un joven en Alcorcón en una discoteca según el denunciante un vigilante de seguridad esa discoteca le golpeó cuando el episodio con su novio la víctima presenta contusiones y cortes en la cara Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 36:28 la discoteca se dieron un beso en el aparcamiento y entonces un portero del local El grito

Voz 0609 36:32 aquí no queremos maricones de mierda acto seguido

Voz 1275 36:34 qué le propinó un puñetazo que le tiró al suelo le descolocó el hombro la víctima según nos ha contado fue atendida por el Samur interpuso después denuncia ante la Policía desde Ganar Alcorcón la marca de Podemos en esta localidad madrileña critican que no estuviera operativa la oficina de delitos de odio Jesús Santos

Voz 0609 36:49 comprendemos de cuando hemos acompañado a la pareja a denunciar si hemos preguntado que estaba abierta la oficina de delitos de odio que el Ayuntamiento se puede ver en su página web donde ha publicado que esta oficina está funcionando a buen ritmo y ha destacado que la misma opera veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año bueno son los encontrado con que estaba cerrada

Voz 1275 37:12 la discoteca asegura en un comunicado que ha difundido en redes sociales que van a recabar información sobre lo ocurrido que tomarán las medidas oportunas

Voz 0027 37:19 ha muerto muy joven a los cincuenta y cinco años José Mantero el primer cura que declaró públicamente su homosexualidad en España en dos mil dos suspendieron de de su cargo de cura por protagonizar la portada de la revista Zero en la que con todo abiertamente que era gay Huelva a Santiago González buenos días

Voz 28 37:35 los días y su sepelio tenido lugar este domingo en su localidad en Valverde del Camino es el mismo lugar donde ejercía entonces como párroco cuando dio el paso Isabel del armario con una entrevista que se publicó en la revista Zero que conmocionó a este país dando gracias entonces Paul adiós por Serguéi esto le contaba José Mantero e Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy del año dos mil dos nada más publicarse esta información

Voz 29 37:53 ese artículo alguien lo manda cero cero me llaman y digo bueno oye porque no yo pienso que alguien tenía que hacerlo porque no también de aquí puede ni una llamada de Dios que diciendo oye da la cara por esto no

Voz 28 38:07 sí pues el obispado devuelva les suspendió entonces adivináis y fue apartado de la parroquia de Valverde que gestionaba hasta ese momento decenas de vecinos arropaba a su familia desde que se conoció su fallecimiento este fin de semana tras varios días de ingresado en un hospital de Rio Tinto en Huelva

Voz 0027 38:22 la Rioja un ciclista está gravemente herido tras recibir el disparo de un cazador cuando circulaba por un camino rural por ahora no se sabe si ese disparo fue intencionado fue fortuito pero los indicios apuntan a un descuido del cazador Minerva Marcos buenos días

Voz 30 38:36 buenos días el herido de cuarenta años vecino de la localidad riojana de Albelda de Iregua iba junto a un compañero en el momento en el que ha recibido disparo ir ha sido el que ha avisado a los servicios de emergencia el ciclista ha sido trasladado a Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño y no se sabe cuál es su estado de salud según publica el diario de La Rioja el disparo ha sido presuntamente por un descuido del cazar

Voz 0027 38:58 te han expulsado a una mujer de una piscina pública del municipio alicantino de Pilar de la Horadada por llevar un bañador de pata que es una prenda de baño un poco más larga que el gel habitual bañador es según las normas del recinto no está permitido bañarse así en esas instalaciones Nacho Monreal bon día

Voz 31 39:15 bon día Aimar si la mujer denunció los hechos en Facebook donde ha juntado una foto de la prenda en cuestión la demanda interpuesta Gemma axial afectada denunció que cuando estaba dentro del agua con su hija de año y medio y con unos amigos el socorrista le indicó que tenía que salir tanto la conserje como el socorrista le indicaron que su prenda de baño incumplía la normativa de la piscina y que no podía bañarse con pantalón a lo que ella reflexionó en Facebook porque los hombres sigue pueden bañarse en bañador de pata las mujeres no la acepta la ha interpuesto una demanda contra piscina del

Voz 0027 39:42 la localidad ahí seguimos ahora en la Comunitat Valenciana porque el atleta valenciano Héctor Cabrera todavía no sabe si va a poder participar este jueves en los campeonatos europeos paralímpicos en Berlín por qué porque la aerolínea con la que ha viajado hasta la catedral de Alemania le han perdido su maleta y su herramienta de trabajo que es la jabalina

Voz 31 40:02 si el atleta llegó a Berlín el sábado por la noche pero su equipaje no Cabrera ha explicado que habló con la compañía indicaron que hubo jabalina junto con su maleta estaban en Munich y que si la recuperaban si la enviarían Ashotel Cabrera podrá lanzar con otra jabalina pero ha asegurado que no será lo mismo ya que le han pedido su jabalina con la que entrena habitualmente con la que consiguió el bronce en el Mundial de Londres dos mil diecisiete Cabrera ha afirmado que aún sin su herramienta se plantea igualmente su participación en los Europeos paralímpicos

Voz 6 40:37 el terremoto

Voz 0027 40:38 mesa de España con una cita cargada de color hoy once carrozas y veinte mil claveles a adornar las calles de Almería en la Batalla de las Flores Javier Márquez buenos días buenos días Aimar once carrozas cargadas con veinte mil claveles rojos y blancos además de confeti serpentinas que van a dar colorido a uno de los eventos con

Voz 0694 40:55 más tradición de la Feria aún más vistosa será la comitiva por el acompañamiento de grupos folclóricos gigantes cabezudos una charanga y animación en general el evento tendrá lugar a las siete y media de esta tarde se espera que sea los más multitudinarios de esta semana de feria la edición de este año será más grande contando con un mayor número de carrozas en la jornada de hoy también se celebra el Festival Internacional de Folclore

Voz 6 41:18 me

Voz 0027 41:36 abrimos la Mesa del Mundo en Afganistán el Gobierno en el país ha anunciado un alto el fuego de tres meses con los talibanes y esa tregua que comenzará hoy mismo si los talibanes se comprometen a respetarla sería la segunda en los diecisiete años de conflicto Aida Bao buenos días

Voz 1586 41:50 buenos días y desde hoy y hasta el veinte de noviembre este sonido y podría desaparecer entre el Gobierno de Afganistán y los talibanes lo ha anunciado el presidente del país afgano que ha dicho que se establecerá un alto al fuego siempre y cuando el grupo insurgente haga lo mismo el mandatario ha explicado que la decía John que de confirmarse sería el segundo alto el fuego en diecisiete años de conflicto ha sido tomada para complacer a diferentes sectores de la sociedad como políticos activistas de momento no hay respuesta de los talibanes pero sí de Estados Unidos que en un comunicado firmado por su secretario de Estado se declara preparado para apoyar facilitar y participar en negociaciones directas entre las dos partes

Voz 6 42:24 eh

Voz 0027 42:26 el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo ha acabado con la vida de cuarenta y nueve personas según el último balance hay otros noventa afectados que presentan síntomas Victoria Morera

Voz 1478 42:37 la mayoría de esos casos de pacientes afectados se localizan en el área de mala Baco en la provincia de Kivu Norte fronteriza con Uganda a esta cifra pueden sumarse la de otros veinticinco casos sospechosos que aún se están investigando Médicos Sin Fronteras cuenta desde la semana pasada con un centro de tratamiento de vuela en una localidad epicentro del último brote haya hay treinta y siete personas treinta y una de las cuales se han confirmado como infectadas la ONG ha señalado que Kivu Norte es una de las zonas más en esta el del país donde la intervención militar está provocando movimientos de población que complican el control y la prevención de contagios el director general de la Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación en redes sociales después de visitar la zona y se ha comprometido a que la situación se vigile veinticuatro horas del día

Voz 0027 43:20 la isla de Lombok en Indonesia ha sufrido dos nuevos terremotos por encima de los seis grados y que se sepa de momento han muerto dos personas pero la zona aún no se ha recuperado del seísmo que el pasado cinco de agosto sacudió esa isla y que dejó al menos cuatrocientas sesenta muertes Minerva Marcos

Voz 30 43:37 los terremotos de seis con tres meses con nueve grados de magnitud han destrozado numerosas casas de la zona y han protagonizado momentos de pánico en la población

Voz 0376 43:45 cómo voy a Bono le

Voz 30 43:52 Kosovo o por el momento al menos dos personas han muerto aplastadas por el hundimiento de varios edificios el seísmo que ha producido un apagón en toda la isla ha tenido al menos cinco réplicas aunque según las autoridades no hay riesgo de tsunami es la segunda vez que la turística isla de Lombok ha sido sacudida por un terremoto de seis con nueve grados en menos de un mes el primero se produjo el día cinco de agosto dejó cuatrocientos sesenta muertos y más de cuatrocientas mil personas han tenido que abandonar sus casas como ocurrió la primera vez este seísmo también se ha sentido en la vecina isla de

Voz 0027 44:32 India más de trescientas personas han muerto en las peores inundaciones de los últimos cien años en el sur del país los equipos de rescate trabajan para evacuar a las últimas personas que siguen atrapadas todavía a esta hora el estado de Kerala que es el más afectado por esas lluvias Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 44:47 días Aimar los más de trescientos muertos en la región de Celada no son la única cifra impactante que nos dejan estas lluvias porque hay más de setecientos mil desplazados que se han tenido que mover a campos de emergencia en propiciados según datos del Comité Indio de crisis la mayor esperanza es que a partir de hoy las lluvias vayan remitiendo eso es al menos lo que predice el Servicio Meteorológico de la India el Ejército está actuando distribuye material entre los supervivientes de hecho los está lanzando directamente desde aviones y helicópteros porque no tienen dónde aterrizar este domingo el Papa ha pedido a la comunidad internacional que se involucre en ayudar a los afectados a Vichy

Voz 1893 45:27 aquí se en qué era lo que me predisponen anti han Oper sobreviví Pepper tutele persone probar te da cuestas grande carreras nunca

Voz 0980 45:41 Siemens desde hoy a las autoridades han retirado la alerta roja que estaba sobre la región ha pasado a ser alerta amarilla

Voz 0027 45:56 mira con final feliz para cerrar esta mesa del mundo han conseguido rescatar a una mujer británica que se cayó al mar desde un crucero estuvo diez horas a la deriva en el agua contra todo pronóstico la mujer está bien Julia Molina buenos días