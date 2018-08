Hoy por Hoy (20/08/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis

Voz 0027 00:17 buenos días el Gobierno italiano tiene ahora mismo convertidos en casi rehenes de sus intereses políticos ciento setenta y siete personas a las que la Guardia Costera italiana rescató en el Mediterráneo llevan cinco días a bordo de un barco sin poder desembarcar porque Roma le ha cerrado los puertos a su propia patrulla

Voz 3 00:34 era

Voz 0027 00:35 el vicepresidente el ultraderechista Matteo Salvini exige a la Unión Europea más ayuda para Italia o sino dice devolverá

Voz 0858 00:42 a estos ciento setenta y siete migrantes a suelo libio donde está acreditado que estas personas sufren explotación y torturas Salvini

Voz 0027 00:54 este fin de semana se jactaba de su política de mano dura frente a la inmigración mientras el Ejecutivo entero sea lanzado al ataque frente a la vecina Malta a la que acusan de mirar para otro lado Malta que también ha negado el desembarco de esos ciento setenta y siete inmigrantes esto en Europa y en América del Sur Brasil va a desplegar hoy a su Ejército en la frontera con Venezuela después del brote xenófobo que se ha registrado este fin de semana en la localidad brasileña de Packard AIN los vecinos han expulsado de forma violenta a unos mil doscientos venezolanos que habían huido de su país por la crisis política y económica después han quemado los campamentos provisionales en los que vivían estos venezolanos las acusan de estar detrás de una agresión a un comerciante local Javier Alonso buenos días

Voz 0858 01:40 los días otros países vecinos han comenzado a poner trabas a la entrada de venezolanos Ecuador les exige visado desde este fin de semana hay Perú planea hacerlo en los próximos días la ONU calcula que dos millones trescientos mil venezolanos han huido ya a los países vecinos en Centroamérica otro éxodo el de los nicaragüenses que huyen de su propia crisis política también ha provocado brotes xenófobos en la vecina Costa Rica

Voz 0027 01:59 es lunes veinte de agosto en España ha pasado su primera noche en el calabozo el hombre que ayer por la tarde mató supuestamente a su mujer de dos disparos en Cabana de Bergantiños en la provincia de Córdoba

Voz 0858 02:09 la pareja estaba en trámites de divorcio tenía dos hijos con ellas son veintiséis las mujeres que han muerto asesinadas por la violencia machista en lo que llevamos de año

Voz 0027 02:18 el Gobierno pide a Partido Popular y Ciudadanos lealtad en la crisis catalana

Voz 0858 02:23 lo ha hecho la vicepresidenta Carmen Calvo populares y naranjas acusan a Pedro Sánchez de tibieza con el presidente Torra que este fin de semana llamó a atacar el estado Pablo Casado PP Carmen Calvo Gobierno

Voz 4 02:33 lo que le pedimos al Gobierno

Voz 0858 02:36 tres señor Sánchez es que explique cómo va a responder a ese anunciado ataque al Estado por parte señor Torra

Voz 0376 02:43 de élite a determinadas situaciones hace falta lealtad con una frase inaceptable no los Estado español

Voz 0027 02:56 Diez años después de la tragedia de Spanair familiares supervivientes e instituciones recuerdan a las ciento cincuenta y cuatro víctimas mortales va haber homenajes en mayo

Voz 0858 03:04 donde se estrelló también en Gran Canaria hacia donde se dirigía pila

Voz 1645 03:07 Cervera presidenta de la Asociación Afectados vuelo JK

Voz 0858 03:09 cincuenta veintidós espera que la Comisión de Iván de investigación que está en marcha en el Congreso sirva para que algo así no se vuelva a producir

Voz 5 03:17 es el cincuenta y cuatro personas que debería saber debería servir para que todo lo demás lo que vuelen más seguros

Voz 0027 03:26 de una investigación confirma que uno de cada cinco usuarios de lentillas las tira por el retrete cuando termina su vida útil y eso deriva en una enorme contaminación de las aguas

Voz 0858 03:35 Picos de la Universidad del Estado de Arizona aseguran que aumentan la contaminación por micro plásticos y que a menudo terminan en el estómago de los animales acuáticos se calcula que sólo Estados Unidos vierte al mar cada año entre seis y diez toneladas de lentillas usadas

Voz 0027 03:50 el Sevilla es el primer líder de la temporada a falta de los partidos que completarán esta noche la primera jornada de Liga Asamblea

Voz 1161 03:56 el más destacado es el de Mestalla desde las ocho Valencia Atlético de Madrid no serán titulares basó allí Cheryshev en los locales podría hacerlo Gameiro tampoco con Ximena debutan de inicio Martíns clínico áreas sí apunta a titular le como Filipe Luis que todavía podría marcharse al París Saint Germaine Simeone

Voz 6 04:10 para todos los futbolistas que no se han dado un montón siempre quiero lo mejor iguanas pobre importante para nosotros

Voz 1161 04:19 y desde las diez en San Mamés cerrará la primera jornada del Athletic Leganés de momento como dices skaters

Voz 0027 04:26 qué tiempo nos espera hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:29 querían se nos espera tiempo soleado con temperaturas propias para las fechas es decir calor ahora mismo sí que hace falta coger una chaqueta en gran parte del interior peninsular pero con el sol que era las máximas seguirán situando entre los treinta y treinta y cinco grados por encima de los treinta y cinco cerca del Guadalquivir Guadiana también el Tajo algunas tormentas durante la tarde en puntos de montaña sobre todo de Andalucía de los Pirineos pero nada que ver con las tormentas intensas de las últimas jornadas

Voz 0376 08:19 frente a determinadas situaciones a que faltar lealtad con una frase inaceptable no sea ataca al Estado español a las derechas españolas que están absolutamente un discurso radical en entendible les pediría vamos que le hagan oposición al Gobierno pero que no le hagan oposición a España y a los problemas que España tiene

Voz 0010 08:38 todo esto después de que el president de la Generalitat hablase de atacar al Estado español el día en que se cumplía un año de los atentados

Voz 0978 08:43 Barcelona no nosotros no nos tenemos que defender tenemos que atacar a este Estado español injusto Europa nos ha dado la razón es Europa juzga de una determinada manera y España juzga de la contraria quién es quién tiene el problema

Voz 0010 09:00 desde el PP dicen que el Gobierno exculpa así a Torra y los acusa de defender los independentistas porque los apoyaron en la moción de censura Rajoy en ciudadanos dicen que Pedro Sánchez así sólo da más oxígeno los independentistas para continuar con su desafío Pablo Casado y Lorena Roldán

Voz 4 09:12 lo que le pedimos al Gobierno del señor Sánchez es que explique qué mecanismos jurídicos constitucionales o administrativos va a hacer para que no se tolera ese tipo de manifestaciones

Voz 13 09:23 insisto le digo al señor Sánchez que no se puede Gober

Voz 1280 09:27 Aznar con aquellos que quieren liquidar España

Voz 13 09:29 está claro que el señor Sánchez los necesita

Voz 0010 09:32 Carmen Calvo ha dicho que el Gobierno habla con Cataluña de sus problemas porque cree que su deber y que los ciudadanos tomarán nota de aquellos partidos que no tengan suficiente altura de miras para

Voz 0027 09:40 si el Gobierno vuelve a esta semana a la actividad política tras las vacaciones y uno de sus principales retos es plantear un sistema de reparto entre comunidades de los migrantes menores de edad que llegan sólo es España los menores no acompañados hay fecha ya para una previsible solución pactada entre gobiernos autonómicos Nicolás Castellano

Voz 1620 09:57 la mesa de coordinación interterritorial convocada para el cinco de septiembre se espera esta vez y como clave para solucionar la polémica entre regiones instado en materia de menores no acompañados aunque la competencia en materia de menores en desamparo son de las comunidades autónomas Éstas reclaman al Estado que asuma al esfuerzo de crear la red de solidaridad para que se repartan a los venas también que la financie fuentes gubernamentales señalan que

Voz 0456 10:19 será la dirección general de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad

Voz 1620 10:22 estar social que ya estuvo representada en la Conferencia Sectorial convocada por el Ministerio de Trabajo Migraciones la que presente la fórmula que se estarían buscando para financiar el esfuerzo extra de estos traslados aun así estas fuentes aseguran que el principal problema no va a ser el dinero sino que las comunidades acepten esos traslados que quede definido quién se queda la tutela si finalmente el Estado asumirá o no el coste de la tutela de cada niño cuando sea derivado a otra región ese gasto medio de sesenta ochenta euros al día por menor en declaraciones a la SER Andrés Conde director de Save the Children exige una solución a largo

Voz 1578 10:55 paso necesitamos que haya una política de Estado respecto a estos menores no soluciones autonómicas que no se entienden entre sí necesitamos solidaridad interterritorial este no puede seguir siendo el problema de cinco seis comunidades autónomas sino el problema de todas ellas necesitamos sentido de urgencia porque las vidas de estos niños están en una situación de desprotección los centros de acogida se encuentran

Voz 0858 11:20 a dos otro punto de la agenda de esa reunión será en Reus

Voz 1620 11:23 Isar los protocolos actuales desde el registro de los menores en cada comunidad a las pruebas de determinación de la edad

Voz 15 11:51 a los que no pestañear en los penaltis a los que gritan gol sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido o la foto

Voz 9 11:57 todos os esperamos en Movistar

Voz 16 11:59 viola a tener todo el fútbol toda la Liga toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia

Voz 17 12:10 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 12:16 siete y doce de la mañana seis y doce en Canarias en Estados Unidos el obispo de la ciudad de Pittsburgh se niega a dimitir a pesar de que aparece en el informe que publicó la justicia como uno de los responsables de la Iglesia católica que encubrió abusos sexuales a menores durante décadas conocía esos abusos contribuyó a tapar los pero no dimite Julia Molina buenos días

Voz 1315 12:35 buenos días el obispo defiende que desde que llegó a la diócesis en dos mil diecisiete ha tomado medidas

Voz 18 12:40 ingleses les estoy

Voz 1280 12:44 asegura la cadena de televisión Amy sí que ha escuchado a las

Voz 1315 12:47 víctimas y que ha retirado de su puesto a varios sacerdotes la Corte Suprema de Pensilvania ha documentado trescientos casos de depredadores sexuales dentro de la Iglesia que afectan a mil víctimas pero el obispo

Voz 18 12:57 de hecho de hecho extensas

Voz 1315 13:01 en qué iglesia no es la misma de hoy en día pese a que él mismo aparecen el IVA

Voz 9 13:04 formen como encubridor El silencio de los cómplices es

Voz 1315 13:07 precisamente una de las críticas que hace la justicia el Vaticano habla de hechos criminales pero en algunos sectores de la institución creen que es una declaración insuficiente desde Dublín el arzobispo ha instado al Papa Francisco hablar abiertamente del pasado de la Iglesia con franqueza porque dice no basta con pedir

Voz 0027 13:22 las empresas europeas entre ellas las españolas se preparan para encarar las consecuencias de la política exterior de Donald Trump en especial las que tienen intereses en países a los que Estados Unidos ha impuesto sanciones como Irán Victoria García

Voz 1460 13:35 algunas empresas francesas y alemanas decidieron descabalgar sede sus negocios en Irán para no sufrir las consecuencias en sus inversiones en Estados Unidos para entender este galimatías Le pedimos opinión a José María Viñals del bufete Luppi cine internacional el primer despacho del mundo que ha conseguido sacar de la lista de sanciones de la Unión Europea a empresas iraníes

Voz 19 13:55 en efecto en esa lista no es otra que ningún ciudadano ninguna empresa norteamericana obliga a hacer negocios con estas empresas europeas como podamos entender obviamente aquellas empresas que tengan intereses en Estados Unidos en You debería hacer inmediatamente un análisis legal para entender o para ver cuál es la mejor forma de evitar esas sanciones desde el punto de vista societario por otro lado las empresas que no están en Estados Unidos presente pues simplemente tendrán que tener en cuenta que pueden verse incluidas en ese tipo de ese tipo de lo que echa para atrás y muchas empresas europeas que hacia Senegal

Voz 1460 14:40 aunque la Unión Europea ha aprobado una partida para financiar y ayudar a las empresas europeas que se vean afectadas por esta medida de Cham estas sanciones norteamericanas tienen una segunda parte que pueda afectar al empresario español que tiene sus fábricas en España o invierte en Irán o comercia con una determinada empresa de ese país

Voz 19 14:58 se llaman unos una regulación antídoto entró en vigor el pasado siete de agosto para proponer un muro entre las sanciones norteamericanas y las empresas europeas las empresas europeas no pueden ni deben su pena de una multa importante es someterse a lo que serían estos aspectos extraterritoriales de las sanciones norteamericanas sobre

Voz 1460 15:23 Daniel largo plazo como explica este abogado las sanciones el bloqueo o el boicot News el Internet las consecuencias deseadas

Voz 19 15:29 alguien debería explicarle el presidente Trump que desde la época de Napoleón que se han venido aplicando embargos económicos y comerciales de poco han servido Napoleón lo intento con con Gran Bretaña les sirvió de poco otros embargos que que vemos sobre otras y sobre otras economías y otros países es lo único que hace medio largo plazo es reforzar el poder ir o sea que la fiesta es a la clase media

Voz 1460 15:59 muchas empresas europeas han decidido ya no invertir en Irán por el riesgo que supone a su unidad de negocio en Estados Unidos

Voz 0376 16:13 eh

Voz 0027 16:14 Gambia a Lehman

Voz 0027 20:15 siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 27 20:21 hoy por hoy

Voz 28 20:29 muy puro y las noticias de Madrid

Voz 0027 20:33 Laura Gutiérrez

Voz 29 20:35 qué tal buenos días veintiuno grados en la Gran Vía temperaturas suaves ahora por la mañana y con una ligera subida

Voz 9 20:41 de los termómetros a medio día hoy en Madrid el Parque Juan Carlos I la T2 de Barajas escenario de recuerdos te veinte de agosto a las ciento cincuenta y cuatro víctimas del accidente de Spanair se cumplen hoy diez años

Voz 30 20:59 la que en Radio tiene Tour en envíen al aeropuerto internacional de Barakat a Plutón en comparar diez explotado negativo simulacro negativos simulacro recibido plan rojo aquí íbamos plan rojo lo estábamos

Voz 9 21:16 según siempre la cara que el diez de agosto de dos mil ocho entre los servicios de emergencia del avión JK cincuenta vendido se desplomó en Barajas nada más aterrizar destino a Gran Canaria en el mayor accidente aéreo de la historia de nuestro país una década después no habido juicio la vía penal quedó cerrada la Audiencia Provincial de Madrid archivó el caso con el argumento de que la responsabilidad fue de los pilotos que ellos están muertos aunque las víctimas lo van a intentar ahora por la vía civil mientras van a seguir también los trabajos de la comisión parlamentaria que investiga lo ocurrido Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 21:46 buenos días y las víctimas conmemoran este aniversario viendo cumplida al menos una de sus reivindicaciones que el Congreso investigue el accidente la comisión parlamentaria retomará sus trabajos el cinco de septiembre con una veintena de nuevas comparecencias por la Cámara Baja pasarán inspectores de vuelo una de las supervivientes una doctora que perdió a su hija en el siniestro el personal de las emergencias médicas o el presidente de Mapfre para explicar los criterios de las indemnizaciones de las aseguradoras la Asociación de Víctimas confía en que se depuren responsabilidades políticas y se ponga cara y voz a la cadena de errores que a su juicio provocaron la tragedia Pilar Vera

Voz 5 22:21 no hacen saber la verdad y nosotros y los si vamos a seguir la formen investigar los accidentes en España no salirle pendiente al menos el sacrificio es decir cincuenta y cuatro personas debería servir para que todos lo demás lo cual el mismo seguros

Voz 1441 22:37 la presidenta de la Comisión la diputada de Unidos Podemos Mary Pita avanza las es su intención de pedir una prórroga de seis meses para concluir unos trabajos que dice deben servir para que no se repitan accidentes como éste

Voz 5 22:49 aunque algún comparecencias ha sentado dándole mucha las piernas no nosotros no somos pues es buscarle nosotros lo que queremos ofrecer arrojarlo cuando se cometen errores lo mejor para no volver a ser porque se cometieron cuáles fueron los fallos que se cometieron y por eso

Voz 31 23:02 Boris no tiene esa línea yo creo que estamos

Voz 19 23:05 con la condición de crema lectura

Voz 1441 23:07 la Comisión tiene previsto reunirse semanalmente en el nuevo periodo de sesiones

Voz 9 23:19 la policía investiga ya la última agresión homófoba que hemos conocido en Madrid la de un joven que fue golpeado el sábado al salir de una discoteca de Alcorcón por el portero del local se besó con su pareja y acto seguido este hombre le propinó un puñetazo que le ha dejado marcas en la cara y una lesión en el hombro aquí no queremos maricones de mierda le dijo la víctima fue atendida por los servicios de emergencia y acompañada por Ganar Alcorcón a interponer la denuncia a esta formación denuncia que la oficina de delitos de odio de la Policía Municipal estaba cerrada impide al ayuntamiento que investiguen a la discoteca Jesús Santos algo con exigimos al Ayuntamiento que habrá una investigación de lo que está ocurriendo todos los fines de semana en dijo Decca causaba acabar una investigación de lo que está ocurriendo con el ocio nocturno en nuestros vecinos y vecinas Inma sabiéndolo porque evidentemente la Policía municipal acude habitualmente los fines de semana hay sabe de toros los problemas que está viendo

Voz 1645 24:18 las noticias que repasamos en titulares con Javier cae el treinta y siete por ciento de las estaciones de Metro de Madrid todavía no son accesibles para personas con movilidad reducida están incumpliendo la ley que desde dos mil diecisiete obliga a que haya ascensores en todas las estaciones Metro ha asegurado que estudiará si compensa o no en función del número de viajeros instalar en su sanción sobre

Voz 9 24:37 la policía investiga dos apuñalamientos en el distrito de Puente de Vallecas este fin de semana en principio no están relacionados según los investigadores que sí contemplan que haya sido un enfrentamiento entre bandas latinas porque los dos detenidos pertenecen a los dietas una de las víctimas a los trinitario

Voz 1645 24:50 este domingo se produjeron dos incendios en Getafe uno de ellos en un centro de día para personas mayores en el que se desalojó a un centenar de ancianos y el otro en un chalet en el que el humo impidió escapar a un hombre y al socorrista de la piscina que trató de rescatarle ambos resultaron intoxicados leves es deporte

Voz 9 25:05 el Real Madrid ganó anoche dos cero al Getafe el Rayo perdía uno cuatro Sevilla hoy el Atlético de Madrid visita al Valencia al Leganés al Athletic

Voz 2 25:12 no

Voz 9 27:54 desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que tendrá listo hoy el informe de centro de Tres Cantos donde Carmena quiere alojar a los inmigrantes sin papeles que están llegando a nuestro país los técnicos están analizando si está estaba un buen estado para coger allí estas personas tras los reparos que ha puesto a su utilización el Ayuntamiento de esta localidad donde gobierna el PP porque aseguran que el inmueble carece de licencia para uso residencial y que no ha pasado la ITV hemos Tres Cantos ha criticado al alcalde en funciones le acusa de pasar por alto la moción aprobada en dos mil quince que declara a Tres Cantos Ciudad Refugio Sara selva

Voz 0133 28:25 según esa moción el Ayuntamiento y así lo recoge el texto se comprometía a ayudar a la acogida de refugiados y buscar un espacio en el municipio Federico más portavoz adjunto de Ganemos Tres Cantos

Voz 34 28:34 es aprobó por unanimidad es decir votando a todas las fuerzas a favor una serie de medidas a tomar al respecto elaborar una relación de posibles lugares de acogida buscar cesiones acuerdos económicos especiales con las entidades tentadoras de viviendas vacías imponen el marchan los dos adecuados para que estos lugares estén disponibles en el momento necesario

Voz 0133 28:58 dicen que no entienden la postura del Gobierno local que creen que lo que buscan es un conflicto con Manuela

Voz 34 29:03 Carmen cuáles son solicitamos que el Partido Popular cesen los ataques al Ayuntamiento de Madrid y a los inmigrantes y refugiados y que no es leve esta situación que parecen más xenófobas tía al paro fónicas que en realidad a una altitud que tiene que tomar un gobierno municipal que es la de solucionar los problemas que se ocasionan a las personas que más lo necesitan

Voz 0133 29:29 Ellos dicen que creen que el edificio el palacete esta amonestado pero le piden al Ayuntamiento que si tuviera un deterioro se ofrezca para rehabilitarlo como contemplaba la moción que aprobaron en dos mil

Voz 9 29:38 lo ha dicho hoy está previsto que los técnicos del Ayuntamiento tenga listo el informe sobre la situación de este edificio veintiún grados ahora mismo en el centro de Madrid sigue la información aquí en la SER

Voz 1 30:01 son las siete

Voz 0027 30:01 Media las seis

Voz 3 30:02 a y media en Canarias en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 30:15 la Audiencia de Cádiz archiva el caso del padre coraje el hombre que hace veinte años se infiltró entre los toxicómanos de Jerez para buscar al asesino de su hijo la justicia archiva ese crimen dos décadas después sin culpables

Voz 3 30:28 pero Francisco Holgado el Padre coraje

Voz 0027 30:30 dice hoy en El País que no se rinde podrá ahora el Tribunal Constitucional en busca de una última oportunidad Radio Jerez Ruth Delgado

Voz 1280 30:38 la investigación por la violenta muerte del joven Juan Holgado en una gasolinera de Jerez se casi veintitrés años sea Chiva de nuevo otras esta decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz el crimen sigue sin resolverse Francisco Holgado o más conocido como Padre Coraje anuncia en esa entrevista en El País que no se rendirá y que baila al Constitucional para reclamar al Estado con habilidad patrimonial hace tres años se cotejar las huellas del Tabriz de zumo que el joven vendió sus asesinos en la estación de servicio la noche del crimen pero el autor de esas huellas resultó ser un toxicómano fallecido desde dos mil seis agotadora ahora de nuevo otra vía el Padre coraje afirma que seguirá luchando para que el crimen de su hijo muerto en una gasolinera en la que trabajaba las recibir XXXIII puñaladas

Voz 9 31:21 queda en el olvido

Voz 3 31:26 es una de las noticias que publica hoy el diario

Voz 0027 31:28 País periódico que en su editorial recuperar Cb3 dedica la televisión pública catalana de la que dice seguirá siendo seguirá siendo TV3 reflejo del desgarro en Cataluña si nada cambia en ese editorial El País también denuncia que la cadena estas secuestrada dice por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana Victoria Moreno buenos días

Voz 1280 31:48 buenos días y también asegura que con una plantilla de dos mil trabajadores y un presupuesto de doscientos treinta millones de b3 tiene recursos para salir del problema y la obligación de dejar de ser un club privado para independentistas Podemos se vuelve invisible leemos en la editorial del mundo en el que apunta que la baja paternal de Iglesias y Montero ha dejado el partido huérfana de dirección pic fuera de juego en portada monográfica ABC titula represión de la Generalitat mano blanda del Gobierno en el editorial dice que Sánchez da alas al ataque de toda la razón también sobre Cataluña abre su portada asegurando que el paro se dispara un ochenta por ciento la salida de jueces de Cataluña y en su editorial denuncia el acoso independentista a la judicatura por parte el independentismo voz populi lleva aporta a la politica el retiro espiritual que el presidente del Gobierno organiza con sus ministros en la finca de Quintos de Mora en Toledo para preparar dice el nuevo ciclo electoral que se avecina nos permitimos un apunte del digital a Madrid Diario que asegura que las actas y denuncias de la Policía Municipal de Madrid contra la venta ambulante ilegal incluido el top manta han bajado un treinta y seis por ciento en el primer trimestre de dos mil dieciocho Con respecto al mismo periodo del año pasado

Voz 0027 32:54 y en la prensa internacional hoy se pone fin al rescate griego pero el dolor causado por casi diez años de austeridad están lejos de ser la lectura que hacen esta mañana casi todos los diarios extranjeros con algunos matices claros planing de la Fuente buenos días

Voz 0456 33:06 buenos días Aimar parar Larry Elliot editorialista del británico The Gardian y que comparte el diario griego Kathimerini

Voz 0907 33:12 este rescate es una historia de incompetencias

Voz 0456 33:14 más demoras innecesarias de haber puesto los intereses de los bancos por delante de las necesidades de las personas un rescate que termina con bibliotecas Terradas centros de mayores y sociales descontrolados más bancos de alimentos y además una cantidad de infraestructuras que se podrían haber construido y otras reparado y que no se ha hecho el Financial Times reconoce que la economía helena está muy lejos todavía de los niveles previos a la crisis esos indicadores para el francés Libération son las pensiones ridículas el éxodo de los jóvenes la baja fertilidad indicadores sociales alarmantes que recoge hoy en su portada impresa el sensacionalista Bild en Alemania entrevistado al ex ministro de Finanzas griego hayan Hispart faquir que novia Grecia rescatada Grecia está en el mismo punto en el mismo agujero negro hundiéndose cada vez más en Handelsblatt Leo sin embargo que el rescate a Grecia ha sido todo un éxito lo dice el ministro de Finanzas alemán el socialdemócrata Olaf Scholz en declaraciones que recoge también el griego Ta Nea el rescate de Grecia abriendo también la edición digital del New York Times que titula Se termina el rescate pero el dolor está lejos de ser superado el Wall Street Journal advierte atención a Italia que la crisis del euro pueden haber terminado

Voz 0027 34:18 la Guardia Civil ha detenido a un narcotraficante que empotró su coche contra una casa durante una persecución por las carreteras de la provincia de Cádiz llevaba casi mil kilos de hachís dentro del coche Radio Algeciras Rubén García

Voz 0858 34:29 la actuación comenzó cuando el SIVE detectó una lancha neumática de la escasez liza para el tráfico de drogas acercándose a una playa del término municipal de Los Barrios una patrulla de la Guardia Civil no logró llegar al tiempo ya que sus ocupantes ya en tierra huyeron a gran velocidad en un todoterreno al iniciarse la persecución de los narcos deciden desviarse hasta el interior de esa localidad de lo barrio desobedeciendo las señales acústicas de detención y poniendo regó al resto de usuarios de la vía el todo terreno que luego se descubrió que fue interrogado perdió el control y acabó empotrado contra un bajo de garajes de un edificio su conductor trató de huir a pie pero fue finalmente detenido en el vehículos hallaron

Voz 0027 35:02 cerca de mil kilos de hachís un joven de Madrid denuncia una agresión homófoba en una discoteca de Alcorcón asegura que el portero de discoteca le pegó un puñetazo cuando debió darse un beso en la puerta con su novio Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 9 35:15 no queremos maricones de mierda le dijo el portero de discoteca antes de propinarle ese puñetazo que lo tumbó en el suelo que le ha dejado el hombro lesionado y marcas en la cara El chico acababa de salir del local con su pareja con la que se besó en la calle después fue atendido por el servicio de Emergencias sí acudió a la comisaría según ha confirmado a interponer la denuncia le acompañó el portavoz de Ganar Alcorcón la marca de Podemos en esta localidad que critica que en ese momento no estuviera operativa la oficina municipal de delitos de odio a su Santos aprendemos de cuando hemos acompañado a la pareja a denunciar y hemos preguntado que estaba abierto a la oficina de delitos de odio que el Ayuntamiento se puede ver en su página web la onda pública dado que esta oficina está funcionando a buen ritmo y ha destacado que la misma pero a veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año bueno son los encontrado com estaba cerrada la discoteca asegura en un comunicado que van a recabar información sobre lo ocurrido que tomarán las medidas oportunas

Voz 0027 36:10 hoy empiezan los trabajos para abrir una fosa común en Paterna Valencia hay un centenar de personas enterradas allí fueron fusiladas al acabar la guerra civil Radio Valencia

Voz 35 36:19 el Gil en concreto van a comenzar los trabajos de excavación y exhumación de los cuerpos enterrados en la fosa ciento doce donde según los sondeos previos podrían encontrarse como decías un centenar de cadáveres trece de ellos republicanos del municipio de Tavernes de la Valldigna cuyo Ayuntamiento es el que ha adjudicado estos trabajos que financia la Diputación de Valencia con

Voz 0456 36:37 casi cien mil euros está documentado que desde mil

Voz 35 36:39 novecientos treinta y nueve hasta el cuarenta y tres fueron fusilados dos mil doscientos treinta y siete republicanos en la tapia del cementerio de Paterna también conocida como el paredón de España

Voz 0027 36:49 el alcalde de Ferrol donde nació Franco cree que si finalmente los restos del dictador son trasladados al municipio habría que tomar medidas para evitar que Ferrol se convirtiera en un centro de peregrinación para franquistas Jorge Suárez el alcalde propone copiar a Italia que prohibe actos de homenaje en las proximidades de la tumba de Mussolini Radio Galicia Alejandro gesto

Voz 0858 37:08 ante la posibilidad de que los restos del dictador acaben en el cementerio de Ferrol Suárez emplaza a los franca utilizar la vía ordinaria para conseguirlo hasta en dos ocasiones ha explicitado por escrito la familia su interés en pagar las tasas para continuar allí a pesar de la moción aprobada por el Pleno para quitarles la titularidad Suárez considera que están en su derecho pero al haber sido otorgado de manera irregular deben ponerse a la cola de la ventanilla dice como cualquier ciudad

Voz 0027 37:38 sin que haya pasado siquiera un año desde que se inauguró la línea Castellón se queda sin AVE hasta final de mes por unas obras en la vía el sector turístico ha pedido una reunión urgente con la Generalitat porque este parón en plena temporada de verano dicen les perjudica mucho Radio Castellón Paula ella el AVE llegó a la

Voz 0809 37:53 provincia de Castellón hace unos siete meses concretamente el día veintidós de enero de este año en los primeros meses de funcionamiento la alta velocidad acumuló numerosos retrasos que provocaron el malestar de los usuarios a todo ello hay que sumar los problemas ocasionados por las obras del tercer raíl del Corredor Mediterráneo sobretodo desde el pasado dos de julio ahora en plena temporada turística la conexión entre Castellón y Madrid requiere de un transbordo en autobús la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo asegura que los principales visitantes son turistas que llegan en coche familiar a la zona castellonense pero estas obras están limitando la oportunidad de que llegue otro tipo de turismo escuchamos a Javier Gallego

Voz 36 38:28 si bien desde el punto de vista mayoritario nosotros el turismo nuestro es el coche familiar sí que es verdad que esos estático están en lo que va a ser es que nos va a limitar ese otro tipo de turismo que poco a poco íbamos desarrollando fundamentalmente la ciudad de Castellón y falta de cercanía porque la ve en definitiva lo que te permite son las escapadas de fin de semana santa

Voz 0809 38:50 por otro lado en la mitad de los trenes de cercanías entre Castellón y Valencia también conllevarán un transbordo en autobús es decir casi veinticuatro servicios no se podrán realizar de forma directa hasta finales del mes de agosto

Voz 9 39:00 al

Voz 0027 39:02 más de medio millar de personas se han hecho un selfie este domingo con el presidente de Cantabria en la sede del Gobierno de Cantabria Miguel Ángel Revilla había anunciado en redes sociales que recibirían persona a todos aquellos que quisieran conocer los sacarse fotos

Voz 0858 39:13 con él ya ha habido colas Alvar López buenas

Voz 0456 39:16 hola buenos días más de cuatro horas estuvo Miguel Ángel Revilla recibiendo a sus fans casi medio millar de personas como decías pasaron por esa sede del Ejecutivo autonómico un presidente que recibió de todo desde familias enteras venidas desde Canarias hasta parejas de jóvenes de Catalunya de Madrid Andalucía todos querían lo mismo un selfie con el

Voz 1280 39:34 ha sido un presidente que podemos comentar algún lado cosiendo y que según su somos los ciudadanos pues yo vengo porque saca un producto nuevo en Cantabria una salsa que más salsa

Voz 37 39:46 sí quiero que me ayuda de alguna manera darlo

Voz 3 39:49 a conocer bien

Voz 0027 39:53 bueno son muchas personas

Voz 0456 39:54 de Cantabria también Aimar eso sí la actitud de los de aquí ha sido bastante bastante más reivindicativa

Voz 0027 40:03 se vende la casa en la que Juan Ramón Jimenez escribió Platero y yo por un millón y medio de euros Se vende sacase una finca situada en la provincia de Huelva que tiene diez hectáreas IVAJ unes pinos cuentan que está enterrado el burro más conocido de la literatura española Santiago González Radio Huelva buenos días

Voz 0882 40:19 buenos días a septiembre de dos mil diecisiete el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspendió cautelarmente entonces el decreto en el año dos mil quince de la Junta por el que se inscribir en el Catálogo General de Patrimonio Histórico como Bien de Interés Cultural ese y otros lugares Juanra mundanos por errores en la tramitación por lo que ahora mismo carecen de alguna rotación los propietarios de la finca fuente Viña donde se encuentra la casa en la que veraneaba Juan Ramón Jiménez y en la que bajó también alguno de sus pinos estaría enterrado como decías Platero la han puesto ahora a la venta está en la web idealista punto com su precio es de un millón y medio de euros

Voz 17 42:12 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 42:16 siete y cuarenta horas de la mañana a seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 0027 42:28 el Atlético estrena esta noche su título de súper campeón de Europa ante un Valencia centenarios hambre

Voz 1161 42:34 celebran los valencianos su centésimo cumpleaños con muchas caras nuevas aunque de momento sólo apunta a posible titular en el ataque el precisamente esas Atlético Kevin Gameiro esperarán su oportunidad hombres como Cheryshev iba basó allí también se van a estrenar en aguas con novia IPI Chin en una plantilla que todavía espera el regreso del portugués Guedes es baja el lesionado en general ético apunta el mediocampista alemán otras caras nuevas como las de Cali Nick Jackson Martins Adán harán o áreas que no arrancamos tendrán que esperar para su debut liguero está sancionado Lucas Hernández con lo que Filipe Luis será titular pese a tener ya un acuerdo cerrado con el París Saint Germaine habla Simeone porque no sólo como mucho importantísimo para para el equipo

Voz 6 43:16 mañana va a jugar aquí mi cabeza era solamente me partido de mañana en la importancia que tiene el encuentro

Voz 1161 43:22 con el el arbitrará el colegiado extremeño Gil Manzano la primera jornada la liguera dieciocho diecinueve Se va a completar con el encuentro de San Mamés el de las diez de la noche Athletic Leganés estreno en los banquillos de Berizzo en el Athletic de Pellegrino en los madrileños son baja en DT que reine Iñigo Martínez por lesión también lesionados en el Leganés y manos que Arnáiz Gabriel Roland este partido el colegio eso cántabro Cordero pega una primera jornada que de momento nos deja como primer líder del año al Sevilla tras su vendaval de ayer en Vallecas Rayo uno Sevilla cuatro liderar también la carrera por el pichichi con el hattrick el portugués André Silva en su debut en la Liga española igual la continuidad en el aire todavía de Sarabia habla Machín

Voz 38 43:59 tengo confianza de que se va a quedar Sevilla le viene muy bien a a Sarabia Sarabia le viene muy bien al Sevilla así que creo que lo más lógico es que continúe por su bien y por el nuestro

Voz 1161 44:11 debutó también Lopetegui en Liga con triunfo ante el Getafe dos cero goles de Carvajal y Gareth Bale titular Keylor Navas en detrimento de Courtois y titular Ceballos que muestra cierto recelo de la plantilla con las declaraciones de Cristiano Ronaldo desde que llegó a Turín Pisón año no está no lo va a meter los goles Cristiano no aporta nada al equipo lo que él diga no no va a afectar al nada sabemos el equipo que tenemos sabemos que lo que no está aplicando el míster en cada entrenamiento pero intentamos llevar al terreno de juego y al cabo se ven los resultados un equipo muy compacto comentando el resultado que la victoria y los tres puntos a once días todavía del cierre del mercado de fichajes parece que los blancos no eran más movimientos Carvajal sobre esa posible necesidad de que lleguen nuevos refuerzos

Voz 39 44:52 el el precio son los que tres que no ser así si tienen que traer algún refuerzo ahora estaban muchos jugadores comprometidos

Voz 0858 45:00 todos en grupo como la primera ayudó para conseguir

Voz 39 45:03 los éxitos pateado partido de Alzira el día treinta y uno los que estemos pues iremos amor

Voz 1161 45:09 los también ayer debut histórico del Huesca en Primera con victoria en su visita al Eibar uno dos y mismo protagonista además doblete de Ares Gallart que pasaba también por larguero

Voz 40 45:17 están llegando infinidad de mensajes no la verdad es que tanto el club como de la ciudad mucho mucho conmigo y bueno a intentar disfrutar lo máximo posible eso pero conscientes de que son sólo tres puntos de que el lunes que viene tenemos un partidazo también