Hoy por Hoy (20/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:17 sí tenemos una noticia de última hora los Mossos d'Esquadra han abatido esta mañana en Cataluña a un hombre que ha entrado en una comisaría de Cornellà armado y al grito de Allah Akbar Ana adelante

Voz 0392 00:28 han ha pasado diez minutos antes de las que desde esta mañana en la comisaría de Llobregat según ha podido saber la Cadena SER fuentes policiales este hombre ha entrado armado con un cuchillo como decías al grito de a la par el policía que estaba custodiando la comisaría en este momento justo detrás de la puerta le ha disparado con su arma reglamentaria a los Mossos d'Esquadra han abierto evidentemente ya una investigación para intentar esclarecer que pretendía exactamente este hombre cómo han ocurrido los hechos según la documentación que llevaba encima se trataba de una argelina de veintinueve años

Voz 0027 01:02 Ana sabemos se ha conseguido a la gente

Voz 0392 01:05 de momento son datos muy poco precisos en este sentido sí que podemos saber confirmado por el Sistema de Emergencias Médicas que han acudido al lugar alertados por los Mossos d'Esquadra por lo que acababa de ocurrir y que no han podido hacer nada para dar la vida de este hombre argelino

Voz 0027 01:19 lo vamos a ampliar en unos minutos intento de ataque que llega sólo unos días después de que el viernes se conmemorará el primer aniversario de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils a falta de más datos sobre esta noticia que como decimos ampliaremos en unos minutos les contamos que en Carballo en A Coruña el Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha asumido la investigación del que todo apunta es el último crimen machista un hombre que ayer a última hora mató de dos tiros por la espalda a su mujer lo hizo además delante de los dos hijos que tenían en común estaban divorciado y no había denuncias previas por malos tratos vamos a hablar largo de la mañana aquí en Hoy por hoy con la secretaria de Igualdad de la Xunta de Galicia Susana López Abella escucharemos también a las víctimas de Spanair en el día en el que se cumplen diez años ya del accidente en el que murieron ciento cincuenta y cuatro personas

Voz 2 02:18 lugar del Cementerio de la Almudena era lo más parecido a una sala del horror los que entraron a reconocer a los suyos quedaron quedamos marcados para siempre una década después no ha

Voz 0027 02:30 ha habido juicio la vía penal quedó cerrada la Audiencia de Madrid archivó el caso con el argumento de que la responsabilidad fue de los pilotos ellos están muertos pero las víctimas iban a intentar ahora por la vía civil es lunes veinte de agosto y el Gobierno retoma su actividad esta semana tras las vacaciones de los últimos días la vicepresidenta Carmen Calvo ha pedido responsabilidad y lealtad a PP y Ciudadanos después de que estos dos partidos aprovecharán estas palabras de Quim Torra el viernes a otras Knowles nosotros no nos tenemos

Voz 1275 02:58 es que defender tenemos que atacar a este Estado español

Voz 0027 03:00 es injusto PP y Ciudadanos han aprovechado durante el fin de semana estas palabras de Torra para presentar al Gobierno como un ejecutivo que se amilana y que no y que no responde a las provocaciones vicepresidenta pide a Casado y Rivera

Voz 2 03:11 con una frase inaceptable nos catafalco

Voz 4 03:14 español a las derechas españolas que están absolutamente en un discurso radical en entendible les pediría hemos que le hagan oposición al Gobierno pero que no le hagan oposición a España y a los problemas que España tiene

Voz 0027 03:26 yo hoy termina oficialmente el rescate europeo a Grecia un rescate que evitó el Brexit pero que ha hecho que los griegos sudan sangre durante estos ocho años Javier Alonso

Voz 3 03:34 aunque el país ha vuelto al superávit al uno coma cuatro por ciento el griego el griego medio ha perdido el cuarenta por ciento de su poder adquisitivo en esta década Joan con una economista agrega sobre la percepción ciudadana de los rescates que termina no

Voz 5 03:46 Ellos ven que ha cambiado todo lo peor digamos cualquier

Voz 0392 03:49 tienen que pagar más impuestos sus sueldos

Voz 5 03:51 bajas como lo hace más difícil

Voz 6 03:54 sí creo que ninguno está

Voz 0027 03:57 sí en Venezuela al bolívar que es la moneda nacional quitan cinco ceros una depreciación

Voz 3 04:03 con Kanouté Maduro el viernes para combatir la inflación desbocada contra esta y otras medidas la oposición a convocar una huelga

Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 3 04:20 de locales atacará a los inmigrantes venezolanos unos expulsaron de las tiendas de campaña y después prendieron fuego a sus objetos personales

Voz 0027 04:29 se despiertan a esta hora sepan que a lo largo de la madrugada los comisarios han descalificado a Fernando Alonso en las Seis Horas de Silverstone había ganado había conseguido el oro tres victorias ya este año en la cogemos con mucho gusto a otro trofeo que que nos llevamos a casa sabrá el champán y champán día cerebral con champán en el pódium con sus compañeros de coche pero cinco horas después ya de madrugada los comisarios los han descalificado por una cuestión técnica del coche tiene el fútbol hoy termina la primera jornada de Liga Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 04:58 Aimar con dos partidos más el más atractivo el de Mestalla desde las ocho de la tarde Valencia Atlético de Madrid a las diez de la noche en San Mamés Athletic Leganés debutan en los banquillos Berizzo y Pellegrino el Sevilla es el primer líder tras vencer anoche en Vallecas uno cuatro el Rayo debutó en Primera el Huesca con victoria uno dos en Eibar el primer partido del Real Madrid por Ronaldo dos cero sobre el Getafe con Keylor Navas titular en la portería también esta tarde desde las ocho se completa la primera jornada en Segunda Nàstic Tenerife de momento es líder la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 0027 05:25 qué tipo empieza la semana Jordi Carbó buenos días bueno

Voz 0978 05:28 días empieza de manera muy distinta como acabó la anterior las tormentas más severas se alejan pero no por muchos días porque es probable que a finales de semana vuelvan a gran parte del país pero de momento esta primera mitad de la semana podremos disfrutar del tiempo que corresponde por estas fechas sol calor marcada sensación de bochorno en prácticamente todos los puntos costeros de nuestro país sigue durante las noches puede bajar las temperaturas Se nota que se van alargando estas noches pero ahora mismo ya empieza a calentar el sol en la mayor parte del país máximas esta tarde de treinta treinta y cinco grados por encima de los treinta y cinco los puntos más cálidos del Guadalquivir Guadiana también el

Voz 0027 06:04 jo algunos amagos tormentosos esta tarde

Voz 0978 06:06 pero sólo afecta de manera muy muy aislada a los Pirineos también las montañas del interior de Andalucía

son las ocho y diez de la mañana a las siete y diez en Canarias

Voz 0027 09:53 son las ocho y diez de la mañana a las siete y diez en Canarias y vamos a darles más datos sobre la noticia que les contábamos hace unos minutos los Mossos

Voz 22 09:59 cuadra han disparado han abatido esta mañana a un hombre que ha entrado en una comisaría armado y al grito de Alá es grande ahora bien si hola de nuevo

Voz 0392 10:10 hola qué tal buenos días pues se trata de un argelino de veintinueve años vecino de Cornellà de Llobregat donde ha acuerdo pero todo ha pasado diez minutos antes de las seis de esta mañana en la comisaría de este municipio está cerca de Barcelona aproximadamente a unos quince minutos según ha podido saber la Cadena SER de fuentes policiales este hombre ha entrado armado con un cuchillo Star la gritando Alá Akbar según ha declarado después el agente de policía que estaba custodiando la recepción de esta comisaría para que nos hagamos una idea los policías están detrás de una cristal me Calera de lo que se llama la pechera en en argot policial este hombre ha entrado solo a la comisaría con cuchillo entonces el agente había salido de supuesto habría habido este enfrentamiento en el que como sabemos ha sido ha abatido el supuesto atacante y en este caso también estamos pendientes de saber a esta hora siguen Mossos d'Esquadra allegado a hace debido o no por este hombre que iba armado con este cuchillo lo que sí sabemos es que el Sistema de Emergencias Médicas los sanitarios han sido alertados inmediatamente ha acudido al lugar pero no han podido hacer nada para salvar la vida de este hombre argelino a los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación evidentemente para saber qué ha ocurrido también es saber si este hombre tiene que tenía a algún tipo de antecedente policial o que haya llevado a a cometer a este presunto ataque en todo caso vamos a ver en las próximas horas que es lo que ha ocurrido exactamente ahora a esta hora los Mossos d'Esquadra también se están planteando la posibilidad de poder hacer o no alguna comparecencia en las próximas horas para contar que ha pasado deciros también que en el interior de las comisarías de los Mossos d'Esquadra concretamente en el vestíbulo suele haber cámaras cámaras de seguridad que graban pues a todo lo que ocurre por lo tanto la es posible que en también en las próximas horas podemos saber a través de estas imágenes que es lo que ha pasado exactamente

Voz 0027 11:55 de momento por lo tanto no sabemos si se trata de un ataque terrorista o de un perturbado o un loco no se sabe a esta hora no se sabe no hay precedentes en España en un ataque de este tipo estéticamente contra una comisaría de una persona que entra intentando atacar a los agentes al grito de Allah Akbar lo que sí sabemos Ana como el Sergas que iba armado con un cuchillo

Voz 0392 12:14 si iba armado con un cuchillo que ha sido recuperado veinte N en el sitio y la reacción de este policía porque como sabéis a Electricité de agosto dieciocho del año pasado hubo los atentados en Barcelona y Cambrils estos días bueno hablando muchísimo in bueno había una alarma y una alerta hay una autoprotección bastante importante por parte de todos los agentes tanto de las policías locales como de los Mossos d'Esquadra Guardia Civil y Policía Nacional ante la posibilidad de repetir algún tipo de acción aunque es evidente que tampoco tiene muy claro que pudiera pasar una cosa como ésta

Voz 0027 12:45 esta es la información que tenemos a esta hora ocho y doce de la mañana siete y doce en Canarias en cuanto tengamos más en la iremos aportando en la antena de la Ser Ana gracias a medida que pasan las horas vamos conociendo nuevos datos de el todo apunta último crimen machista en España ha ocurrido Cabana de Bergantiños Galicia en la provincia de A Coruña un hombre asesinó supuestamente ayer por la tarde eso mujer de dos tiros le disparó por la espalda en presencia de los hijos que tenían juntos de veintitrés y veintisiete años Susana López Abella secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia Bos Días la pareja se estaba separando no consta que hubiera denuncias previas por malos tratos

Voz 23 13:28 así es por todas las noticias que tenemos en estos momentos se ha podido conocer que no consta denuncia alguna de malos tratos por parte de la víctima hacía bueno su su presunto asesino

Voz 0027 13:41 el hombre está ya detenido saben si tenía permiso de armas

Voz 23 13:46 bueno pues en estos momentos como Le vivos está llevando a cabo toda la investigación han ido de policía la el judicial por lo que yo creo que debemos ser prudentes sobre todas las circunstancias que concurren a la hora de valorar en este primer momento él el asesinato de Ana Belén y lo que le puedo decir es que Galicia está absolutamente consternada el pueblo de Cabanas de Bergantiños estaba absolutamente consternado ir como usted apuntaba antes era la víctima mortal por violencia machista que sufre de nuestra comunidad autónoma en este año

Voz 0027 14:21 cree que contribuirá en la lucha contra la violencia machista el hecho de que ya no sea necesario que una mujer denuncie para que sea considerada víctima

Voz 23 14:28 pues lo tengo que decir que en Galicia ellos que yo lo debatimos sobre los grupos de trabajo del pacto de Estado en Galicia mundial desde la ley autonómica del año dos mil siete cualquier mujer que tuviese un informe y de los servicios sociales o bien de los Centros de Información a la Mujer especializados que tenemos aquí nuestra comunidad que son un total de ochenta y uno no es necesaria la presentación de la denuncia para poder eh bueno pues solicitar ayudas de tipo económico

Voz 0137 15:00 ayudas de tipo psicológico o cuál

Voz 23 15:02 por otra ayuda o recurso que tenemos en nuestra comunidad autónoma como les digo ya es de ellos desde el año dos mil siete a raíz de los acuerdos que yo creo que ha sido un pacto histórico el pacto contra la violencia machista tanto coleccionaba como en el Congreso después en los grupos de trabajo los que hemos estado trabajando todas las comunidades autónomas sí que lo que se pretende es que sido mujer en también un poco en todo el territorio en todas las comunidades autónomas el mismo acceso lo mismo sistema de las mujeres que sufren violencia exista porque en muchas ocasiones ocurre que una mujer no está preparada o no se atreva a dar el paso de denunciar por lo tanto sí que es articuló ya no fuese como les digo a través de la Ley Integral Gallega en el año dos mil siete esta fórmula para que las mujeres pudiesen acceder a ciertos recursos por lo tanto a ciertos apoyos antes de estar preparadas de poner la la denuncia no

Voz 0027 16:06 qué medidas qué políticas se pueden adoptar para intentar atajar esta lacra

Voz 23 16:12 bueno yo realmente un día como el de hoy soy como secretaria general de Bola de Galicia pues a usted comprenderá que a veces uno cómo siente que que fracasaron cuando ocurre un caso sigue en la sensación de de fracaso pero que un sobre todas las cosas tiene que imponerse el seguir trabajando y luchando como usted bien dice ponerme vidas es muy importante yo creo más firme defensora que todos los puntos de Galicia las mujeres que tienen que tener acceso unos recursos próximos teniente tienen que tener toda la información para poder dar paso por lo menos acudir a un centro de Información a la Mujer o los servicios sociales municipales un centro de salud paras que es bueno por lo menos se articulen ya esas medidas que en un momento determinado una mujer pueden necesitar desgraciadamente no pudimos ayudar a Ana Belén en muchas ocasiones no damos llegado a tiempo ni las administraciones ni los servicios sociales de incluso organizaciones que trabajan colaboración con esas administraciones pero si es necesario seguir trabajando la formación en la educación sobre todo la sensibilización de toda la sociedad porque seguramente en este caso o no pero en otros muchos si ocurre que la familia estaba enterada al entorno está enterado que algo está ocurriendo de que algo suceso que algo sucede por lo tanto es importante que la familia que él nos decimos que bueno pues que en la voz de de alarma nosotros por ejemplo yo en eso sí que no tipo pero aquí en Galicia hemos puesto en marcha una campaña ya hace más de un año en colaboración con las asociaciones llegue Nos en Galicia hay una bueno movimiento asociativo vecinal importante ir en dos acercamos a ellos y colaboramos con ellos un acuerdo de colaboración para llevar a las asociaciones de vecinos pues las campañas en las que es bueno explicamos qué es lo que hay que hacer cuando tú lo detectas que una asociada a una vecina pude estar sufriendo malos tratos por supuesto que un vecino no está preparado pero siempre hay algo estaba preparado para ayudar para apoyar para aconsejar pero sí puede en un momento determinado utilizar los recursos que tienen a su alcance para intentar ayudar a esa mujer que puede estar sufriendo violencia machista

Voz 0027 18:50 sí soy un vecina sospecha que en su portal puede estar dándose un un caso de malos tratos que tiene que hacer tiene que llamar al cero dieciséis

Voz 23 19:01 tiene que llamar puede llamar al cero dieciséis se puede llamar al ciento doce de lo que analizaron hacía es el cero dieciséis o hacia un teléfono que tenemos en Galicia que esté acompañado de animal como el cero dieciséis o ya en contacto con los Adiciones sociales más próximos o con formación es también en firmamos con el colegio de fincas de Galicia para las comunidades de vecinos para dar formación para dar charlas para que tenemos en estos momentos a disposición de todas las comunidades de vecinos pues crítico muy sencillo con unas pautas muy claras de lo que se puede hacer un momento determinado y también desechar falsos mitos que todavía existen aún a día de hoy

Voz 0027 19:49 cuál es sobre lo que es la violencia machista

Voz 23 19:52 pues que se está está focalizada en las clases más bajas que es fruto de el alcoholismo o la drogadicción o que una mujer sí vivía en una situación de maltrato con su pareja es porque porque quiere tener son algunas de las cuestiones que son absolutamente tópicos muchas veces una mujer está atrapada en una situación de violencia de género y cuesta dar ese paso ese primer paso simplemente para contárselo a alguien de la familia o para contárselo a un centro a una profesional los los las profesionales que tenemos en los Centros de Información a la Mujer están especializadas el dos como mínimo en el apoyo psicológico y asesoramiento

Voz 2 20:35 jurídicos para que puedan

Voz 23 20:38 a menos expresar su situación en muchas ocasiones se da la circunstancia que ni siquiera ellas son conscientes de que están sufriendo malos tratos humillaciones vejaciones que los que no son culpa de ella porque se sienten muchas veces culpables por eso no se produce la de confía por lo tanto la violencia de género es es un fenómeno muy complejo que nos afecta a todos y a todas a toda la sociedad en general y en particular también por supuesto cuando hay menores que son víctimas directas también de la violencia machista

Voz 0027 21:13 Susana López Abella secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia al gracias buenos días

Voz 23 21:18 muchísimas gracias a ustedes por hablar sobre estas cuestiones que es muy importante para seguir recalcando sensibilizando a toda la sociedad de que estos algunas para un país como unos

Voz 0027 21:31 gracias de verdad ocho y veintiuno de la mañana siete y veintiuno en Canarias

cadena SER Hoy por

Voz 0027 21:39 el Gobierno retoma su actividad política esta semana después del pequeño de las vacaciones ya si habrá consejo de ministros a final de esta semana y en él está previsto que se apruebe la segunda versión de la senda de déficit esta vez y Oscar García buenos días Aimar qué tal buenos días Abete así con la esperanza de que los partidos que apoyaron en su día la moción de censura empezando por poder los aprueben ahora esta senda ante la que se abstuvieran en julio si Aimar en esta

Voz 1645 22:02 adelantada vuelta al cole el Gobierno tiene esta semana para tratar de volver a negociar los apoyos necesarios para sacar adelante esa segunda propuesta de objetivos de estabilidad y deuda pública tras no haberlos ha podido aprobar en julio en estos días tiene que consensuar esta materia tanto con las comunidades autónomas como con los partidos en el Congreso en especial con Podemos que es el que ha enviado hoy a Moncloa una propuesta concreta de contraoferta el asunto deberá aprobarse en el Consejo de Ministros de este viernes un día antes según nos dicen en la Moncloa se reunirá la Comisión de secretarios y subsecretarios de Estado reunión donde se decidirá si esta semana se aborda o no otro de los asuntos que se dejaron pendientes antes de las vacaciones que fórmula jurídica adoptar para proceder a la exhumación de los restos de Franco en la Moncloa también preparan estos días el que será el primer viaje del presidente Sánchez a Latinoamérica desde el veintisiete de agosto estará en Chile Bolivia Colombia Costa Rica y a su vuelta será entonces cuando pueda realizar el viaje a Mas

Voz 0027 22:59 suecos que también tiene pendiente además en un bar

Voz 1645 23:01 esto clave por el papel del reino alauí en el asunto migratorio después además de que de la cumbre con Merkel en Doñana saliera el compromiso de que España y Alemania harían frente común ante la Comisión Europea para que se liberen más fondos para el país africano como ves Aimar aunque en la Moncloa nos dicen que el Ejecutivo no ha dejado de trabajar en todo este tiempo lo cierto es que es esta semana cuando realmente vuelve a pisar la Celia

Voz 0027 23:24 la lo pisa también en la oposición PP y Ciudadanos lleva todo el fin de semana atacando al Gobierno por la supuesta tibieza con la que éste ha reaccionado a las palabras de Quim Torra el viernes cuando Torra planteó que los independentistas tienen que atacar al Estado es lo que dijo PP y C's han acusado desde entonces a Pedro Sánchez de amedrentarse ante este tipo de declaraciones responde el Gobierno pidiendo lealtad en una cuestión tan sensible Óscar

Voz 1645 23:47 si la palabra lealtad va a ser una de las que más pronuncien los miembros del Gobierno lealtad como la que pedía ayer la vicepresidenta Carmen Calvo tanto a Quim Torra presidente de la Generalitat tras decir que van a atacar a este Estado injusto

Voz 2 24:00 como una frase inaceptable no se ataca al Estado español y lealtad que también pedía

Voz 1645 24:05 salvo a PP y a Ciudadanos a las derechas

Voz 4 24:08 españolas que están absolutamente en un discurso radical en entendible les pediría vamos que le hagan oposición al Gobierno pero que no le hagan oposición a España y a los problemas que España tiene

Voz 1645 24:18 pero tanto PP como ciudadano seguirán incidiendo en que hay que tener más mano dura con la Generalitat porque eso que el gobierno llama normalizar es para estos dos partidos el pago de la deuda de Sánchez por la moción de censura como también lo es el traslado de presos de ETA algo para lo que tanto PP como Ciudadanos han pedido la comparecencia del ministro Marlaska en el Congreso de decidirse en los próximos días la inmigración será otro de los puntos calientes para la oposición de hecho mañana mismo está previsto que el presidente del PP Pablo Casado viaje a Melilla con este asunto de fondo y al mismo tiempo Ciudadanos está ultimando un documento con una batería de propuestas sobre inmigración lo presentarán en septiembre será algo así como su propuesta política los viajes del presidente en el avión oficial o los nombramientos de altos cargos que éste ha hecho en su gobierno serán los otros frentes que la oposición no está dispuesta a cerrar en este regreso de vacaciones del Ejecutivo

Voz 0027 25:08 Oscar gracias gracias a ti buenos días ya una derivada más del debate catalán ha generado un intenso debate jurídico y político en las últimas tras el hecho de que la Generalitat haya anunciado que ha abierto expediente sancionador a catorce personas a las que los Mossos d'Esquadra han identificado este fin de semana mientras intentaban retirar lazos amarillos colgados en la calle además la propia Generalitat ha advertido de que según su interpretación de la ley de seguridad ciudadana la ley mordaza estas personas se exponen a sanciones de hasta treinta mil euros le hemos pedido opinión jurídica al catedrático acreditado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo Dopico

Voz 15 25:42 si la hipótesis es que siempre tensas de no sólo por retirar un cartel un lazo que otros ciudadanos ninguna autorización administrativa había dejado colgado en un árbol en una malla el mobiliario urbano la respuesta es no obviamente quitarle ese elemento que se le ha añadido en devolver la situación a la que estaba antes desluce ni daña o destruye de bien si fuese sólo este motivo por el que se ha abierto el expediente parece pues evidente que no habría fundamento para esta intervención policial pero en cualquier caso insisto habrá que esperar a conocer en detalle el contenido del expediente quisiera no obstante concluir con temor no descansaremos de advertir que la ley mordaza sigue siendo una herramienta peligrosa en manos de poderes públicos que tienen la tentación de usarlo para responder a conductas que les parecen ideológicamente irritante parece claro que esto puede aplicarse a muchos partidos aparecer incluso a aquellos que de puertas afuera más la habían crítica

en Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 26:43 volvemos a Barcelona que datos nuevos tenemos sobre el ataque esta mañana de un hombre armado a una comisaría de los Mossos un hombre que iba armado con un cuchillo y al grito de Allah Akbar Ana consigo la de nuevo

Voz 0392 26:54 hola de nuevo los Mossos d'Esquadra han abierto investigación oficial para conocer los motivos exactos de este hombre vecino de Cornellà de Llobregat de veintinueve años y originario de Argelia quieren confirmar si se trata de un atentado los agentes con finalidad terrorista o bien si este hombre tenía alguna otra motivación para entrar armado esta mañana con un cuchillo en esa comisaría al grito de Alá es grande como venimos explicando su disco habrá que estaba custodiando la recepción de esta comisaría ha salido y ante la posibilidad que fuera atacado por este hombre con un cuchillo de ha disparado con su arma reglamentaria

Voz 0027 27:32 Ana cómo es esa comisaría de de Cornellà nos contabas hace unos minutos en una comisaría con un mostrador detrás del cual están los los Mossos que atienden en primera instancia quién entre la comisaría verdad detrás también de de de un cristal

Voz 0392 27:46 así es las comisarías de los Mossos d'Esquadra tienen todas un mismo tenía una misma estructura normalmente tienen en este caso también es así un vestíbulo bastante grande detrás bueno justo aprende de estímulo allí una cristalera donde los decías le llama la astucia se llama La pecera donde ellos están resguardados precisamente para evitar posibles ataques y para hacerse pues más seguros qué habría ocurrido es que este agente que en ese momento costes Abasolo porque normalmente estas custodias en recepción la suele nacer agentes uniformados a solos ha pues ha salido ha habido enfrentamiento de siempre con el cuchillo Del Bosque ha disparado con su arma reglamentaria como venimos contando a estas comisarías tienen cámaras de seguridad precisamente en varios puntos y en el estímulo es uno de los sitios donde están los sistemas de grabación ir nos dicen fuentes de los Mossos d'Esquadra que bueno la voluntad es a revisar todas estas sima de hecho a esta hora ya se está haciendo para poder averiguar exactamente qué es lo que ha pasado porque en estas imágenes se verá claramente no hay sonido inicialmente no hay sonido pero sí sabemos que cerraban estas imágenes quieren ver también a veces depende del ángulo donde se capte la acción se puede ver mejor o peor pero sí sabemos que está intentando revisar todo

Voz 0027 29:03 un suceso que llega sólo unos días después de que el viernes el diecisiete de agosto se conmemorará el primer aniversario de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils Ana lo que seguimos sin saber hasta ahora es si el agente que han neutralizado al atacante ha resultado herido o no

Voz 0392 29:20 estamos en saber dos cosas primero si la gente está herido no le ha llegado a alcanzar con el cuchillo y por otro lado también estamos pendientes de saber si esta persona el atacante quería a antecedente o no tenía antecedentes policiales bajo algún tipo de tratamiento si tomaba algún tipo de sustancias desvestir todo lo que que rodea a la personalidad Hay ya un poco a la historia o no de de este hombre a la historia policial o no de este hombre para intentar saber qué le puede haber movido hacen esto a fuentes de los Mossos d'Esquadra que ellos lo consideran un atentado a agentes de la autoridad porque así lo recoge la la la ley no lo Penal cuando alguien ataca a un agente de la autoridad se consideraban atentaba desde la autoridad pero les falta acabar es saber oficialmente si se trata de un atentado terrorista es el objetivo terrorista el que ellos están intentando averiguar a esta hora

Voz 0027 30:13 ahora gracias de nuevo en este ir y venir de Cataluña al resto de la información del lunes en el que llevamos ya media hora hemos en los próximos minutos hasta que consigamos centrar exactamente qué es lo que ha sucedido esta mañana en Cornellà es contamos ahora que en Castilla y León se va a decidir en las próximas horas se va a decidir hoy qué políticos comparecen por el caso enredaderas en las Cortes regionales por esas muchas conversaciones que se han ido conociendo a través del sumario y que confirman la relación casi de pleitesía que algunos políticos mantenían con el poderoso empresario José Luis Ulibarri empresario por cierto que está en la cárcel Radio Valladolid Eva Marín buenos días

Voz 2 31:02 buenos días entre las comparecencias que se piden Eva

Voz 0027 31:04 figura la del consejero de Fomento actual consejero de Fomento que le ofreció por teléfono Ulibarri el contrato de una obra pública sin pasar por concurso y le dijo esa frase de la Administración soy yo

Voz 0603 31:17 así es hoy se reúne la Mesa y la Junta de portavoces en las Cortes para decidir quién comparece hiciese en pleno o en comisión parlamentaria para el portavoz del grupo socialista Luis Tudanca ya es hora de que las Cortes decidan con el temor eso sí de que al final estas explicaciones de los consejeros también ha solicitado la del consejero de la Presidencia que además es vicepresidente la Junta lo que se teme el PSOE como decimos es que se sigan retrasando y quién no lleguen este mes de agosto escucha

Voz 2 31:44 claro está lo que no sabemos

Voz 24 31:53 sin haber dejado pasar tres semanas en el más absoluto silencio

Voz 0603 31:57 no hay que olvidar que las peticiones de los grupos de oposición para que ese presente no sea

Voz 1275 32:02 realicen estas comparecencias también hay una solicitud

Voz 0603 32:05 presentada por el propio consejero de Fomento y Medio Ambiente con Carlos Suárez

Voz 2 32:08 Quiñones que desde que saltara la noticia siempre ha dicho que no cometió ilegalidad alguna

Voz 0027 32:15 gracias Eva ocho y XXXII de la mañana siete y XXXII

Voz 1040 35:01 así en el primer minuto en el que ocurrió el suceso el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ha informado de todo lo que está pasando in desde luego el hecho de que el Ministerio haya tenido ya una comunicación de esto indica o puede indicar que el suceso vaya a ser tratado como un suceso terrorista lo primero que están haciendo en Niteroi interior en colaboración evidentemente con los Mossos que son los que dirige la información a pie de escenario es identificar al supuesto terroristas iba solo tenía algún tipo de cobertura como llegó a estar comisarías hizo alguna llamada anterior posterior a propósito de su utilización de la utilización del teléfono los registros tendrán que ser autorizados por el juez pero yo creo que esto es una cosa que ya está de forma casi automática puesta en marcha derogó dar cuenta también a la Audiencia Nacional de que el suceso se ha producido con unas características terroristas todos estos datos Aimar los controladas Fernando Grande Marlaska y su equipo al Ministerio de Interior desde primera hora como te digo

Voz 0027 36:00 se acaba de esclarecer un asunto crucial que no conocíamos hasta ahora sí hola de nuevo el el Mosso d'Esquadra que ha abatido a al supuesto agresor no está herido

Voz 0392 36:14 no no está herido no hay ningún mosso d'Esquadra esta comisaría de Cornellà de Llobregat heridos nos lo confirman fuentes policiales este hombre el atacado ha entrado gritando y además iba con este cuchillo en la mano los agentes han oído los gritos los en la gente que estaba detrás de esta eh cristal como decíamos de la pecera en la recepción de los la comisaría de los Mossos d'Esquadra ha salido y ha podido repeler el ataque como decíamos con este cuchillo antes de que este hombre podrá acercarse a los agentes algunos estaban en el interior de la comisaría ya hay un acceso pos custodia este estímulo y han podido salir rápidamente para ayudar a su compañero que estaba en la recepción como decimos uno de los agentes ha abatido a este hombre a un argelino de veintinueve años vecino de la localidad de Cornellà de Llobregat y ninguno de los agentes ha resultado herido

Voz 0027 37:03 no se sabe Ana desde hace cuántos años era vecino de Cornellà verdad el agresor

Voz 0392 37:08 no porque como decía Javier lo importante es identificar plenamente a este individuo la documentación que llevaba encima era humilde un originario de Argelia como decíamos del año mil novecientos ochenta y nueve nacido allí vivía en la población y ahora pues a través de la pilares y de todas las posibilidades de identificación van a saber exactamente quién era van a hacer registros en su casa para saber todo este historial para poder esclarecer exactamente las motivaciones reales que tenía este individuo lo que es si también nos confirman los Mossos d'Esquadra es que a este mediodía a las doce habrá una comparecencia más rueda de prensa en la que se espera que exhiben más detalles de lo

Voz 0559 37:44 corrida más detalles sobre esta noticia que les venimos contando

Voz 0027 37:47 ha batido un hombre al intentar acceder esta mañana a una comisaría de los Mossos d'Esquadra armado con un cuchillo y al grito de Alá es grande Ana Ponseti Javier Álvarez gracias buenos días

Voz 0392 37:57 torear

hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 38:03 hoy termina oficialmente el último rescate europeo a Grecia hace tres años en los días más delicados en la historia reciente de la Unión Europea cuando Atenas estaba negociando con sus acreedores si cuando chicas convocó aquel referéndum para que los serbios rechazaran lo impuesto por Bruselas y cuando parecía que todo apuntaba a una explosión política hay un Grec por las bravas en aquel junio en julio de dos mil quince muy muy pocos habrían apostado a que el día de hoy llegaría a que los rescates a Grecia terminarían de forma natural una vez extinguido el plazo ha llegado ese día informa desde Bruselas Álvaro Sánchez

Voz 27 38:35 en Grecia iniciaron su camino en solitario el país heleno dejará de recibir dinero de sus acreedores y tendrá que recurrir a partir de ahora los mercados para financiarse Atenas deja atrás ocho años de programas de rescate en ese tiempo ha recibido doscientos ochenta y nueve mil millones de euros la mayoría de sus socios europeos a cambio el país ha afrontado duros sacrificio dieciocho entre ellos recortes de pensiones subidas de impuestos y ajustes en la sanidad o la educación más de trescientos cincuenta mil griegos han emigrado del país el director del Fondo de Rescate Europeo ha calificado de éxito que Grecia tome las riendas de su política económica el país vive una fase de crecimiento del PIB y caída del paro aunque sigue teniendo la tasa más alta de la UE la vigilancia de la troika Se mantendrá con cuatro visitas al año para comprobar que Grecia cumple con las reformas prometidas

Voz 0027 39:22 el rescate termina pero no las reformas hay muchas que se firmaron para ir aplicando las en diferido Emilio Ontiveros presidente de Analistas Financieros Internacionales buenos días qué que elecciones políticas y económicas se extraen Emilio de de esta sucesión de rescate a Grecia que termina oficialmente hoy

Voz 0559 39:38 bueno la primera la primera tiene que ver con todos los propios gobiernos de Grecia tienen que controlar las cuentas tienen que llevar a cabo una de las finanzas públicas ordenadas recuerda que cuando se descubre la situación financiera de las finanzas públicas de de Grecia el déficit público multiplicaba por más de tres el autorizado por la Unión Europea en vilo peor de ello es que no se conocía es decir que fue un Gobierno y el que acusó al anterior de tener déficit oculto no por lo tanto la la primera lección es transparencia y buena gestión pública pero la segunda tiene que ver con las condiciones de ese salvamentos no puedes carteles no en este caso ha sido un salvamento a los acreedores son los contribuyentes los ciudadanos griegos los que están soportando en gran medida parte de esos casi trescientos mil millones de de euros de salvamento hubiera sido razonable los acreedores que presentaron en su momento en exceso agradecía hubieran de alguna forma ha sufrido el mayor parte las consecuencias

Voz 0027 40:53 a través de las

Voz 0559 40:55 a través básicamente efectiva de renunciar a cobrar lo que prestaran en exceso porque cuando efectivamente hay una situación de insolvencia hay un problema del que leve pero también hay un problema de una insuficiente de un insuficiente control de riesgos por parte del que presto tantas que eran lesión Aimar tiene que ver con las condiciones de esos que no es verdad que la cuantía es muy elevada básicamente eso restantes sean constituye todo un desplazamiento un aplazamiento de de esas obligaciones pero a cambio sean exigir unas condiciones de austeridad que lo que han hecho es deprimir lógicamente esa economía reducido las condiciones de vida la población como sea se ha dicho que Grecia todavía no ha recuperado el nivel del PIB que tenía antes de la crisis iba a tardar varios años pero sobre todo es que al día de hoy la deuda pública de Grecia es superior a la que tenía antes del rescate decía tiene una deuda pública del ciento ochenta por ciento del PIB cuyo servicio a partir de ahora a ajustar algo más porque lo que tenemos que recordarles que efectivamente ahora decía sale la esa tutela de las autoridades europeas en general pero lo hace en un momento en el que el Banco Central Europeo va a reducir ese apoyo excepcional que ha venido prestando por lo tanto las condiciones en las que Grecia en la que los pliegos Banana seguir viviendo a la gente de condiciones excepcionales una cosa salir del rescate oficial en otra cosa es normalizar las condiciones de vida propia es una economía en crecimiento de una economía normal yo creo que es la atención sobre Grecia no va a estar ahora tanto sólo en la actualidad como los propios mercados tuviese acceso a los mercados va a estar muy muy muy vigilado

Voz 0027 43:04 Emilio Ontiveros gracias buenos días

Voz 0559 43:07 Aimar bueno gastaba estaba Emilio una cosa es salir

Voz 0027 43:09 rescate y otra cosa es que la economía griega vuelva a la normalidad y desde luego la Grecia que queda tras esta sucesión de rescates y no ves una Grecia económicamente normal esta es la realidad griega ahora mismo hay de

Voz 0137 43:24 después de ocho años y tres meses Grecia salido hoy de su tercer y último rescate bancario una época convulsa en la que el país ha vivido ocho huelgas generales unidos han tenido que hacer frente a un duro paquete de medidas doscientos ochenta y nueve mil millones de euros de sus socios europeos a cambio de un recorte de pensiones subida de impuestos reducción de salarios todos

Voz 2 43:46 o todo son promesas promesas y promesas

Voz 0137 43:49 no tenemos dinero para este puede reclamamos nuestras ganancias y mejorar nuestros una austeridad que generó tal escalada de indignación que llegó a provocar manifestaciones con cócteles molotov

Voz 2 44:00 las afueras del Parlamento en mayo

Voz 0137 44:02 las tienes deja de recibir dinero de sus acreedores y a partir de ahora tendrá que recurrir a los mercados para financiarse pero Grecia no le ha salido gratis por el camino el país heleno se ha dejado el veinticinco por ciento de su producto interior bruto alcanza la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea cerca del veinte por ciento y trescientos cincuenta mil griegos se han visto obligados a M agradezco los terco me pide al extranjero para estudiar y después me quedé porque fuera había oportunidades para mí que no existían en para el panorama es incierto y la población señala problemas todavía presentes como la corrupción

Voz 0392 44:34 el Gobierno ha subido mucho los impuestos como consecuencia se en la gente dictan más pagar sus impuestos que el gran problema es la corrupción en el país

Voz 0137 44:46 la falta de producción no creo que el problema

Voz 0392 44:48 Emma sea la deuda porque hay muchos países que tiene deuda de todas y quemar producción ante el país no hay empresas eso es que no producimos nada tenemos que importar

Voz 0137 45:00 Grecia vive ahora una lenta fase de expansión económica y aunque vuelva a volar sola deberá rendir cuentas de su situación financiera la troika cada tres meses hasta el año dos mil veintidós

Voz 0027 45:08 eso en Grecia en Italia el vicepresidente Salvini está utilizando casi como rehenes políticos a los ciento setenta y siete inmigrantes que llevan ya cinco días a bordo de un barco del propio Gobierno italiano pero Salvini amenaza con llevarlos alivia y amenaza con desembarcar los allí si la Unión Europea no se hace cargo de estas personas porque él insiste que sólo italiano no les va a dejar pisar corresponsal en Italia Joan Soles

Voz 0946 45:31 Nave dicho Otegui de la guardia de costas italianas con ciento setenta y siete náufragos a bordo rescatados en alta mar hace cinco días permanecía anoche a la entrada del puerto italiano de Lampedusa sin que las autoridades italianas le permitieran el desembarco de los inmigrantes y el ministro de Exteriores Moha pero ha solicitado la mediación de la Unión Europea para que asuma directamente una solución después que el vicepresidente y ministro de Interior Salvini amenazara con devolver los inmigrantes a Libia Barco Barco One para cazas barcazas ha comentado Salvini rápida y no se podía hacer nada decían el año pasado porque era un fenómeno de la época pues bien hemos dicho no dije bueno tres veces lo que este año han desembarcado sólo diecinueve mil inmigrantes el ochenta mil menos tanta mierda M no

Voz 2 46:23 diecinueve mil son incluso demasiados cambios

Voz 0946 46:27 no viniera declaró en otro momento Salvini había afirmado el Nobel lo de mi Gobierno ha servido para que Europa quiere ser vistos Béjart el Europa sin embargo anoche los ciento setenta y siete inmigrantes se disponían a dormir su quinta noche abordo de la dicho Oti la devolución alivia parece mucho más una provocación del ministro porque como ha recordado la Comisión Europea ningún Estado miembro puede devolver inmigrantes al país africano porque sus puertos no son seguros y supondría una violación de la Convención de Ginebra pero no parece importarle demasiado a Salvini Cepsa el proceso contantes salud

Voz 28 47:04 Bruselas dice que no se puede hacer ha repetido este fin de año

Voz 0946 47:08 mañana lo haremos igual y muchos saludos

Voz 28 47:10 en Bruselas

Voz 0027 47:17 hoy veinte de agosto se cumple una década del accidente del avión de Spanair en el que murieron ciento cincuenta y cuatro personas la Asociación de Afectados del Vuelo JK cincuenta XXII ha organizado actos conmemorativos en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria este décimo aniversario de la tragedia llega meses después de que por fin echará a andar en la comisión de investigación en el Congreso una comisión de investigación que según las víctimas está sirviendo para identificar la cadena de errores que provocó el accidente Mar Ruiz buenos días buenos días y las

Voz 0137 47:44 víctimas conmemoran este aniversario viendo cumplido al menos una de sus reivindicaciones que el Congreso investigue el accidente la comisión parlamentaria retomará sus trabajos el cinco de septiembre con una veintena de nuevas comparecencias por la Cámara Baja pasarán inspectores de vuelo una de las supervivientes una doctora que perdió a su hija en el siniestro el personal de las emergencias médicas el presidente de Mapfre para explicar los criterios de las indemnizaciones de las aseguradoras la Asociación de Víctimas confía en que se depuren responsabilidades políticas quise ponga cara y voz a la cadena de errores que a su juicio provocaron la tragedia Pilar Vera

Voz 29 48:18 llevamos ese hay una lucha aquí no lo hicieron y en mi peor enemigo local sí lo estoy totalmente convencido de que no se sobre la verdad y nosotros si lo si vamos a seguir ya forma investigar los ocho años no se vive pendiente al menos el sacrificio es decir cincuenta y cuatro personas debería servir para que todos los demás lo hacen más seguros

Voz 0137 48:44 la presidenta de la Comisión la diputada de Unidos Podemos Mary Pita avanza las es su intención de pedir una prórroga de seis meses para concluir unos trabajos que dice deben servir para que no se repitan accidentes como éste

Voz 29 48:57 no somos jueces y fiscales aunque algún compareciente ahí dándole mucho las piernas no nosotros no somos nosotros lo que queremos fuese arrojarlo cuando se cometen errores lo mejor para no volver a hacerlo Edgar porque se cometieron cuáles fueron los fallos que se cometieron tipos de soluciones no tiene esa línea yo creo que estamos toda la Comisión estaremos a la altura de la responsabilidad

Voz 0137 49:19 en la Comisión tiene previsto reunirse semanalmente en el nuevo periodo de sesiones

a partir de las nueve de la mañana vamos a actualizar el recopilar todos los datos de los que disponemos sobre ese supuesto ataque esta mañana por parte de un hombre de origen argelino armado con un cuchillo contra la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Cornellà de Llobregat provincia de Barcelona He intentado acceder a la comisaría con ese cuchillo al grito de Alá es grande un agente de los Mossos le ha disparado acabando con la vida del del atacante

Voz 3 49:59 las diez en Canarias