Hoy por Hoy (20/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 0027 00:14 no hay heridos más allá del atacante que ha muerto en el incidente que se ha registrado esta mañana en una comisaría de los Mossos d'Esquadra en Cornellà provincia de Barcelona un hombre argelino ha irrumpido en el edificio armado con un cuchillo al grito de Grand los agentes lo han abatido de día

Voz 0931 00:31 bon día pasado poco antes de las seis de esta mañana este hombre ha entrado en esta comisaría de Cornellà de Llobregat muy cerca de Barcelona con este cuchillo gritando Alá o Agbar se ha abierto una investigación para esclarecer exactamente el motivo los motivos que le han llevado a este hombre a entrar en esta comisaría se trata de un argelino de veintinueve años si lo sabemos según fuentes policiales P por el documento de identidad que llevaba no se sabe desde cuando estaba residiendo en esta localidad de Barcelona según informan los Mossos en su cuenta de Twitter el hombre ha entrado con el objetivo de atacar a los agentes y el agente que estaba en la puerta la disparado con su arma reglamentaria lo ha acabado abatiendo ningún mozo ha resultado herido así que estos son los detalles que conocemos hasta ahora lo que falta es esclarecer exactamente si se puede tratar o no de un ataque frustrado terrorista de momento los Mossos lo están tratando como un ataque a los agentes

Voz 0027 01:20 es de la autoridad y el Ministerio del Interior nos confirma que está coordinando ahora mismo toda la información que les llega de esa investigación que han abierto los Mossos que es la policía atacada Javier Álvarez hora del nuevo hola buenos días Aimar así es la cadena de mando del Ministerio

Voz 0689 01:33 interior está trabajando ya conoce

Voz 0027 01:35 desde primera hora el ataque de Cornellà

Voz 0689 01:38 esto Fernando Grande Marlaska está informado está al teléfono recibiendo la información puntual que llega de allí también acabamos de conocer que la Audiencia Nacional ya sabe también lo que ha pasado en Cornellà la Fiscalía de la Audiencia Nacional está trabajando ahora con cautela a la espera de poder identificar completamente si el agresor iba solo como llegó cuáles fueron las posibles llamadas que hizo en definitiva todo lo concerniente al posible desenlace otra intentona de de este ataque abatido por tantos la noticia ha batido un hombre

intentar acceder esta mañana a una comisaría de los Mossos d'Esquadra armado con un cuchillo y al grito de Alá más noticias de este lunes veinte de agosto Javier Alonso

Voz 0858 02:21 la secretaria de Igualdad de la Xunta de Galicia reconoce que los resortes con los que cuenta la administración para luchar contra la violencia de género han fracasado a raíz del último asesinato machista el de Ana Belén a la que su marido del que estaba divorciado tiroteó ayer por la espalda

Voz 0027 02:35 ya no constaban denuncias previas

Voz 0858 02:37 eso ha dicho Susana López Abella en Hoy por hoy hay que seguir trabajando en sensibilizar a los entornos de las víctimas

Voz 0276 02:42 ese es uno como siente que que ha fracasado desgraciadamente no pudimos ayudar a Madeleine en muchas ocasiones nos damos llegado a tiempo ni las administraciones y los servicios sociales de incluso organizaciones que trabajan en colaboración con esas administraciones pero si es necesario seguir trabajando la formas yo y en la educación y sobretodo la sensibilización de toda la sociedad

Voz 0858 03:09 eso en España en Indonesia las autoridades elevan a diez los muertos en el terremoto que se registró ayer de nuevo en la isla de Lombok con una magnitud de seis coma nueve grados en la escala Richter en total desde el potente terremoto del veintinueve de julio han muerto allí casi quinientas personas más asuntos una de cada cinco uno de cada cinco usuarios de lentillas las tira por el retrete una vez que han cumplido su vida útil lo hizo en investigadores de Estados Unidos que alertan del daño que provocan al medio ambiente aseguran que los micro plásticos de las lentillas terminan en el estomago de muchos animales marinos Julia Molina

Voz 1628 03:43 allí las cambian cada día hay que las cambia cada mes Se calcula que sólo en España dos millones y medio de personas las usan pero muchos no saben qué hacer con ellas cuando se las quitan según este estudio los que al acabar el día decides desechar sus lentillas así el colaborando con la contaminación del mar las lentes son más densas que el agua sí que se hunden y acaban formando parte del menú de los animales que viven ahí lo que de acuerdo con los científicos puede afectar de forma drástica a su sistema digestivo los investigadores recuerdan además que algunos de estos peces sirven de alimento a las personas pueden hacer que nosotros también acabemos expuestos a los contaminantes plásticos

Voz 3 04:25 a un electrodo

Voz 4 04:31 fue una dura

Voz 5 04:45 en nuestro mundo

Voz 3 05:16 más

Voz 0027 05:24 Cristina Monge buenos días que genera gran día Gabriel Sanz muy buenos días muy buenos días Gemma bueno como intentamos siempre que nos atropellado una información tan delicado y tan inconcreta como ésta con la que estamos trabajando esta mañana hay que tiene que ver con con ese supuesto ataque de por parte de una persona armada una comisaría de los Mossos en en Cornellà Llobregat digo como intentamos hacer siempre vamos a dejarla al margen de nuestro tiempo el análisis porque hasta ahora mismo todo lo que podemos aportar son especulaciones y creo que lo mejor que podemos hacer es ir dando paso progresivamente a los compañeros que puedan aportar información contrastada así que os propongo que abordemos el otro asunto un asunto que ha marcado la actualidad política en las últimas horas es ese llamamiento por parte de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo APP Ia ciudadanos pidiéndoles lealtad después de que estos dos partidos hayan atacado durante el fin de semana

Voz 6 06:18 el Gobierno a Pedro Sánchez por esa supuesta

Voz 0027 06:20 inacción después de que Torra dijera el viernes que hay que atacar al Estado está justificada la crítica de de la vicepresidenta a PP y Ciudadanos de PP y Ciudadanos a la vicepresidenta o al Gobierno en su conjunto Argelia empiezo a Portillo

Voz 0247 06:36 bien eh la crítica evidentemente cada cual es legítimo de hacerlas de esos propios posicionamientos yo sí que considero

Voz 7 06:46 que he es afirma

Voz 0247 06:48 me parece más prudente la posición en este caso del Gobierno de la ministra Carmen Calvo en este caso en tanto que creo que es poner en sus justos términos y dar la importancia que fáctica y jurídica que se merece a una frase absolutamente irresponsable por otra parte del presidente mitad y yo creo que en el pasado hemos visto que tomar acciones y en algunos casos desproporcionadas respecto de actuaciones por otra parte que pueden llegar a ser eh contrarias al ordenamiento jurídico no ha puesto solución al conflicto eminente político lentamente político en el que nos encontramos por tanto eh o porque otra de las cosas que se decía sino recuerdo mal es que se dará una respuesta jurídica se pondrán en marcha los instrumentos jurídicos que sean necesarios cuando el elemento o no que provenga de en este caso el Gobierno Generalitat sea igualmente jurídico es decir ante proclamas políticas se puede criticar Se puede hacer llamadas de atención pero hacer dar una respuesta contundente jurídica y todos podemos imaginar no cuál es el abanico de posibilidades que hemos viendo eh lo que es actuar desproporcionadamente además cuando ya hemos visto reitero que este tipo de medidas no han puesto solución al al al conflicto Cataluña e Hidalgo insistiendo en que me parece que las palabras del presidente Torra absoluta no desafortunadas sino de irresponsables directamente que siguen ese juego de bipolaridad o de hipocresía así incluso las dos cosas en el que por la mañana vas a un acto le das la mano al Rey etcétera y por la tarde montas otro acto diciendo que vas a ir contra el Estado estado por cierto del que tú formas parte porque a veces olvidamos que la Generalitat todos los todas las instituciones de todas las comunidades autónomas son también son Estado

Voz 6 08:49 no sólo formas parte como decías Argelia sino que es el principal responsable del Estado en Cataluña

Voz 8 08:55 tiempo cosa que se le olvidó al señor Torra el viernes

Voz 6 08:57 mañana cuando en vez de recibir como anfitrión al Rey la puerta del coche a su llegada a la plaza Cataluña al homenaje a las víctimas pues espera a que el Rey llegar a le dio la mano y le presentó a la esposa de Torra que también es otra provocación dicho lo cual y entonces bueno lo de las palabras irresponsables por eso por la tarde es un llueve sobre mojado todo es el problema que tiene el Gobierno a mi modesto juicio es que está en una está en un peligroso filo porque claro en la vicepresidenta pide lealtad PP y Ciudadanos probablemente está en su derecho y además está en su papel en pedirlo pero claro aquí en primero se la tiene que pedir esa Torra políticamente no hablo de no hablo de llevar a los tribunales y no políticamente porque claro esto de que dos no pelean si uno no quiere hombre si uno está deseando atacar al otro como parece que está deseando señor Torra pues evidentemente al Gobierno en algún momento dado durante su periplo en esto que quede en este resto de legislatura que nos queda pues tendrá que hacerle frente no ya presentó hay alguna alguna demanda por no me acuerdo exactamente ahora porque julio en un acto que hizo un acto pero tampoco está está actuando con perfil bajo es cierto que está actuando con perfil bajo porque Pedro Sánchez considera que que hay que hacer política hay que hay que comportarse de forma diferente a cómo se comportó el Gobierno ahorrados pero tiene un problema y es que en algún momento dado Si sigue la escalada del presidente Torra puede ser acusado de indolente y con razón

Voz 8 10:20 yo no creo que sea un perfil bajo en fijaros yo tengo la sensación de que estas declaraciones de la ministra Calvo presidiendo el Gobierno tiene una enorme relevancia política por dos cosas en primer lugar porque confirma la estrategia que estamos viendo por parte de

Voz 6 10:34 bueno habla de perfil bajo frente a los nacionalistas

Voz 8 10:37 ha entendido perfectamente pero fíjate yo no creo que que que el perfil lo podamos decir bajo creo que es que está cambiando la estrategia ya eso iba no y por eso decía que son declaraciones con mucha relevancia con mucho interés político por un lado se confirma esa estrategia del Gobierno de Sánchez de decir firmeza en lo jurídico te recordaba hasta ahora como cuando el Parlament de la Generalitat hace unos meses creo fue con motivo devolver a instar a reconocer a la República una cosa así llame el Gobierno de Sánchez

Voz 6 11:04 el lector excesivamente inmediatamente

Voz 8 11:07 en marcha toda esta ballet toda esa parte jurídica de ámbito jurídico sin embargo en el ámbito de lo político mano tendida hasta el final hay unas declaraciones de Carmen Calvo que acompañan esta que estamos comentando que para mí pero que sólo sustancial no de dice que el Gobierno habla por obligación y además por convicción con todas las comunidades autónomas y ese es el cambio de estrategia que creo que estamos viendo por un lado firmeza absoluto en aquellos actos que pueden tener consecuencias jurídicas proporcionado mano tendida de hasta el infinito y así tiene que ser en las cuestiones que tienen un carácter más político y además este tipo de actitudes este tipo de declaraciones tienen la virtualidad de que pueden empezar a cambiar el mapa sin Nos fijamos cuando Carmen Calvo dice que pide lealtad al Partido Popular Ciudadanos lo que está haciendo es inmediatamente cambiar el eje en torno a aquellos partidos también a Torra eh por sus declaraciones pero aquellos partidos aquellas actitudes que piensan que pueden seguir sacando provecho del enfrentamiento de la crispación situándose en este caso el Gobierno como partido ha habido otras opciones y por supuesto no solo sino que tendrá que estar acompañado

Voz 6 12:06 el problema es que cambia

Voz 8 12:08 de forma considerable el poblado destruido

Voz 6 12:11 el jamón york de San gusto es decir por un lado un PP Ciudadanos que ejercen legítimamente su crítica política porque piensan que es una estrategia equivocada del Gobierno Por otro lado un presidente Torra que lejos de coadyuvar a la estrategia que tú quieres y que se supone que es el interés de ambos para normalizar no situación que que viene bueno envenenada desde hace un año pues está añadiendo más leña al fuego entonces sí pero en un momento dado en el que la opinión pública que no sólo está la opinión pública catalana está también la opinión Pulga del resto de España

Voz 8 12:40 da una pregunta muy sencilla este es si este cambio de estrategia que estamos comentando no o esta nueva forma de entrar en el problema es más o menos útil para solucionar el lío que tenemos en estos momentos en España con Cataluña y con el modelo territorial York esa es la pregunta al final va a ser más útil va a ayudar mejor a solucionar el problema no eso son las grandes preguntas que tenemos que hacer los poros colado la sociedad tanto catalana como española efectivamente nubes está ya muy cansada de este conflicto no empezamos hasta día de todo es un poco agotados de que no se le a solucionar el tema

Voz 6 13:09 no pero eso sí pero pero eso no quiere es como un elefante en elefantes si allí como en el cuento el dinosaurio de allí con el cuento de Monterroso es decir en el problema el problema lo vamos a tener sido si estamos cansados es que es notorio que en términos incluso mediáticos el el el asunto catalán el follón independentista así tiene picos de audiencia hay picos de audiencia armón todos en que la opinión pública desconecta pero el problema sigue estando ahí tenemos a un presidente que atiende no exactamente a lo que es su magistratura sino a un Carles Puigdemont que desde Bruselas quiere crear una oficina de la república catalana digital o no digital entonces dices bueno aquí el panorama que se está dibujando un panorama a mi juicio poco tranquilizador por más que el Gobierno se empeñe en darle a pasar página y darle una solución política bien pero la solución política tendrá que tener dos firmas o dos representantes Torra el presidente Sánchez de momento el presidente Torra no da muestras no no ha dado muestras el viernes y no está dando muestras de querer a apaciguar en las

Voz 0027 14:10 por cierto la Generalitat anunciado este este fin de semana que ha abierto expediente sancionador a catorce personas personas identificadas por los Mossos d'Esquadra cuando estaban intentando retirar lazos amarillos Si simbología independentista estaba colocada en las calles de distintas ciudades en concreto de algunas localidades de Tarragona el Gobierno catalán anuncie esos expedientes y los vincula a la Ley de Seguridad Ciudadana conocida como la ley mordaza que según la Generalitat castiga actitudes como ésta con multas de hasta treinta mil euros nos decía esta mañana el catedrales con Jacobo Dopico que él no le pies encabeza esto Víctor Vázquez profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla buenos días hola buenos días tiene sentido jurídico es recurrir a la ley mordaza para castigar la retirada de lazos amarillos

Voz 9 14:56 no es bueno yo creo que antes de sentido jurídico que preguntarnos si tiene sentido puramente lógico es decir de los lazos amarillos de ninguna manera pueden considerarse dominio público a transmitir este razonamiento estaríamos teniendo que admitir al mismo tiempo uno que no afecta al dominio público ponerlo lazos que sin embargo sí que afecta al dominio público quitarlos lo bueno sería absurdo y en segundo lugar podrían amargamente que desde el momento en que utilizamos este tipo de simbología como una forma legítima expresión incorporamos al dominio público se está transformando este discurso privado en dominio público me parece que obedece a una lógica desde mi punto de vista absurda si creo que existe un derecho a poner estos lazos como manifestación de expresión son una forma de de discursos simbólico pero en ningún caso el derecho a la libertad de expresión no garantiza que se perpetúe en el espacio público estos símbolos no

Voz 0027 15:56 existe un hecho Si existe un derecho a poner esos lazos por los políticos presos como como símbolo político quitarlos se puede considerar también una acción política

Voz 9 16:08 exactamente igual creo que eso es un ámbito de regularizar jurídicamente en este momento o por supuesto que es una manera de de manifestado nuestra libertad de expresión

Voz 10 16:20 en ningún

Voz 9 16:21 el caso se transforma es decir en una institución pública en este caso la Generalitat no puede considerado prestigiar a un determinado discurso en este caso simbólico de los lazos amarillos incorporando lo protegiéndolo como si fuera un dominio público también a pueden quitar puntos de vista

Voz 0027 16:39 Víctor Vázquez profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla gracias buenos días Argelia lo ves así

Voz 0247 16:47 ha sido un plenamente con con mi compañero Víctor Vázquez y además añadiría no que a parte del primero que es decir si entramos en poco más no en el plano jurídico que el el el el anuncio que ha hecho ETA que además lo lo lo lo ha difundido también por Twitter que es erróneo desde el punto de vista ya digo el planteamiento jurídico porque esta actividad de quitar lazos que supuestamente no dice la talla literalmente podría suponer una infracción por daños al dominio público está está tipificada en una ley orgánica de la Ley Orgánica asegura asocian por cierto de ámbito administrativo no penal por tanto en ningún caso ese comete un delito como una falta leve es decir que los treinta mil euros ni por asomo es una infracción leve no es una infracción muy grave

Voz 0931 17:41 eh eh porque en las infracciones muy graves está incluso fan

Voz 0247 17:43 a tener cosas para hacer bombas y cosas así y por tanto para que veamos eh la diferencia pero saliendo del ámbito jurídico en el que ya digo in incluso el planteamiento técnico es absolutamente incorrecto yo creo que hay una una cuestión de incoherencia política absoluta si vamos al Congreso al diario de sesiones del Congreso vemos cómo en reiteradas ocasiones tanto el PDeCAT no en en sus anteriores lesiones como como el PDeCAT actual como Esquerra Republicana que no olvidemos son los dos grupos políticos los dos parlamentarios en Madrid y que están en Cataluña están en el gobierno de la Generalitat eh lo que la antigua Convergència el nuevo partido dramón ir a Esquerra Republicana reiteradamente se han unido a las proposiciones no de ley de derogación de esta ley de seguridad ciudadana por decir que en ese caso coincido que se extralimita en y bueno en las potestades de ejercicio de de en el ejercicio de potestades de la policía y que entra en el ámbito del ejercicio legítimo de derechos fundamentales y por tanto por una parte la estamos criticando de hecho el PSOE no interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley que todavía estamos esperando a que se resuelva pero salvo Partido Popular el resto de partidos han ha expresado más o menos distinta las preocupaciones jurídicas y constitucionales respecto de esta ley sin embargo ahora hacemos uso de ella en en Cataluña no una ley española del Estado opresor aclara que el lenguaje lo vamos utilizándose no aunque según nos convenga utilizamos esta ley que ya digo tiene sospechas al menos políticamente ir mucho

Voz 1915 19:28 juristas así lo hemos dicho Dane Constitución

Voz 0247 19:31 Alida por vulneración de derechos fundamentales ahora la utilizamos para castigar a aquellos que no ejerzan

Voz 1915 19:38 libertad expresión como a nosotros léase el Gobierno Sanitat quiere más allá del debate jurídico Argelia que se ente como como

Voz 0027 19:47 tú lo has puesto de manifiesto el legítimo quitar lazos amarillos Gabriel

Voz 6 19:51 que no es políticamente legítimo Aimar es que el presidente el de la Generalitat y no haga lo suficiente por suturar la herida abierta de una sociedad partirán dos este es el principio de todo el día claro es que es que ese es el tema lo esta como dice Argelia lo está dando es decir lejos de actuar como el cirujano de urgencias que intenta suturar como puede la la herida de de una persona que llega no pues dice a este lo vamos a echar sal en la herida que es al señor que promete será de ciudadano del PP creo que Ciudadanos el que está propagando sea promoviendo esta campaña pues lo vamos a a encrespar más los ánimos para ver si si si dividimos ambas una sociedad que ya está divida y que a mí me pagan a mí más de la mitad me pagan por no por dividir la voy vuelve al origen de la de la conversación que manteníamos exactamente qué es lo que está buscando el señor Torres está buscando el diálogo que de la otra parte se él está ofreciendo con mano tendida o no

te doy la palabra latina en dos minutos son las nueve y veinte de la mañana las ocho y veinte en Canarias

Voz 12 21:18 De gol

Voz 1915 21:19 por hoy veis de nuestro Twitter

Voz 13 21:24 envía tus comentarios y oprime esa

Voz 14 21:33 es el fin

Voz 8 21:36 claro que todo

Voz 0027 23:50 con Argelia Gabriel Sanz y Cristina Monge Tina tenías la palabra te planteo la pregunta que les ha puesto sobre la mesa tus compañeros retirar en lazos amarillos en favor de los políticos presos es una acción políticamente tan legítima como colocarlos sí o no

Voz 8 24:08 vamos a ver yo creo que la Generalitat con con esto

Voz 19 24:11 eh con esta alusión a la ley mordaza

Voz 8 24:13 está haciendo uso de una de las peores herencias del Partido Popular de como recordaba Argelia además los partidos que algún día de hoy formal Gober reiteradamente sean posiciona en contra no es todo esto a mí me hace además enlazar con otro tema que es algo que yo creo que a mí me ha dado mucho que pensar durante este año tan tremendo como se va con el tema catalán es como el independentismo catalán a lo largo de este último año este famoso es

Voz 6 24:38 roto muchas de las cuerdas muchas de las Salinas

Voz 8 24:40 onzas muchas de las complicidades que tenía con buena parte de la izquierda del resto de España es un tema que yo creo que en algún momento habrá que habrá que analizar y en este caso el hecho de acudir hoy a la ley mordaza con este tema con este retirada de los lazos amarillos creo además que ahonda en esa línea creo que es una cosa que teníamos que analizando no dicho esto yo creo que

Voz 6 25:00 aludía a la ley mordaza no sirve

Voz 8 25:02 para calmar las aguas en la línea de lo que estaba comentando hace un momento no sirve para reconstruir esa sociedad pero retirar restos amarillos tampoco es decir yo creo que tenemos que ver el espacio público no como un espacio neutro y silenciado sino como un espacio de debate donde cada cual puede expresar libremente sus opiniones y sus opciones y no por eso tenemos que considerarlo violentado siempre y cuando se respeten unos mínimos de convivencia que creo que son los que tienen que estar absolutamente del forma en cuestiones de terrorismo quiero habla el problema Cristina

Voz 6 25:29 es que en una sociedad que viene de un año y medio

Voz 20 25:32 de enfrentamiento en las calles con manifestaciones de uno y otro lado esto tiene eso es echarle gasolina al fuego es decir no estamos hablando de una polémica que digo que avanzaron Huerva así tenernos sí

Voz 8 25:43 sí pero que echa más gasolina al fuego el amenazar con la ley mordaza que desde luego la hecho o el hacer una acción

Voz 1915 25:50 hay programada según hemos podido saber por los medios de comunicación organizada de retirada de lazos amarillos haber dos la eh

Voz 0027 25:59 segundo una o a ver yo creo

Voz 6 26:01 que la la acción de retirar los lazos amarillos es una respuesta a la provocación de la puesta de lazos amarillos pero lo hace un partido Illa la llevan a la práctica unos ciudadanos pero el que está promoviendo la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana nada menos que el presidente de la que sabe positivamente que con esa acción está echando gasolina al fuego y los niveles de responsabilidad son mayores cuanta mayor es tu responsabilidad es que ese es el tema no es lo mismo ya no puede equiparan poner el mismo plano al ciudadano de Cornellà que quitar un lazo amarillo que al presidente que sabiendo lo que está haciendo está echando

Voz 8 26:34 no no es pone en el mismo plano para ver esta noche hemos podido leer tuits de responsables de Ciudadanos en Twitter donde estaban llamando acciones concertadas de retirada masiva en lazos amarillos del Toisón de darles por todos lados la muestra efectivamente este no es una cuestión de un ciudadano que es la apetece bajar a la calle próxima su casa o la plaza de su pueblo quita un lazo no es una cuestión de eso sino que es una cuestión de una acción política con en partidos políticos detrás que están también echando gasolina al fuego a esas a lo que voy cuando era presidenta Carmen Calvo hacía esas declaraciones diciendo con una frase no se puede amenazar no sea amenaza el Estado español yo en ese sentido decía bueno es que se empieza a cambiar el dejen hoy empezamos a ver que por un lado pero ellos que quiere seguir sacando rédito de otras enfrentamiento tienen que cada doblados

Voz 6 27:18 tras ese amenaza al Estado español es difícil dejarlo

Voz 21 27:20 perdón perdón Argelia con mano me habéis estoy aquí no a la Delia

Voz 0247 27:26 eh si coge un poco el hilo yo creo que Nahr al al hilo de lo que decían Gabriel Cristina lo que no podemos permitir es que los partidos sea cual sea instrumentaliza en a la ciudadanía ya esos derechos esto por una parte no porque al final el que baja piel que quita o pone el lazo son ciudadanos y eso lo único que hace es incrementar el el conflicto la brecha el la la bueno la lucha no quiero llamarlo no pero la tensión social que se vive en Cataluña y es cierto Cristina que que irá quitar lazos no pues digamos que calienta los ánimos pero si tú te das un paseo por Cataluña por determinadas ciudades y pueblo les pueblos te das cuenta de que esos lazos esos carteles eso más o menos grande se porque no esas proclamas no son el ejercicio legítimo de un derecho fundamental individual sino que las propias instituciones de aquel el municipio promueven favorecen que todo el pueblo se viste de amarillo la ciudad con lo cual lo que están haciendo las instituciones públicas es apropiarse del ejercicio de un derecho fundamental acallando el resto de ciudades

Voz 6 28:32 de manual que se intenta es de manual que se intentan bloquear la calle

Voz 0247 28:34 sí es decir aquí hay diferentes eh yo creo el problema es que claro cada sitio es diferente no pero igual que vemos por la autopista pues que hay lazos colgados pues mira uno seguido por la noche sabido entretener poner lazos no tiene otra cosa que hacer no pero también el que no tiene otra cosa que hacer que es a la autopista quitar los lazos pues yo creo que es el mismo ejercicio de libertad de expresión lo que me llama mucho la atención a parte de Vigo ya de la incoherencia absoluta no de aplicar una ley además de citar un artículo que no toca porque es lo que estás haciendo es meter el miedo en el cuerpo al que pretende quitar el lazo no porque claro decir no y le vamos a aplicar la sanción más grave de la ley no esto como mucho yo di ya digo yo que aquí esto no es una sanción e es decir no se comete ninguna conducta sancionable por la Ley de Seguridad Social pero bueno en todo caso es la es la más leve yo creo que que lo que no se puede hacer es utilizar ahora una norma que tú has estado criticando no y además utilizar a la policía de forma Art de parte eh un Sarmiento gubernamental por no decir otra cosa que verdad sí sí perdona me parece además por tanto un absoluto esperpento cuando tú estás intentado tú está supuestamente defendiendo un estado híper súper democrático de todas maneras si me permitís momento volver a discusión no respecto de Carmen Calvo el entiende que yo creo que una frase Grabiel es decir yo creo que el Estado españoles suficientemente fuerte como para que una frase dicha en un acto determinado por un incluso por un presidente de una Comunidad autónoma no suponga un néctar un ataque

Voz 0027 30:09 efectivo al Estado bollera pero vamos a escuchar las señales horarias de las nueve y media de la mañana las ocho y media en Canarias el Gobierno retoma esta semana su actividad política el Consejo de Ministro por cierto Gabriel publicasen vox pópuli que Sánchez va a reunir este fin de semana a todos sus ministros en una una especie de retiro político

Voz 6 30:29 bueno porque hay que retomar la nueva actividad política hay que darle un impulso al Gobierno que acaba de llegar que es absolutamente bueno es nuevo lleva mes y medio pero ha perdido un cierto el punto inicial en esa esa luna de miel que teníamos con las encuestas que tenía Gobierno pues esa esa en cierta medida esa perdido porque ha venido el principio de realidad que es que tiene ochenta y cuatro diputados y que sólo te han permitido renovar Televisión Española renovarla de aquella forma porque la elección de Rosa María Mateo no deja de ser el fondo el fracaso de la lección del Consejo después hemos visto que el techo de gasto no acaba de salir adelante darse va a presentar veremos qué hace podemos pero el gobierno necesita un impulso y necesita saber exactamente cuál es la hoja de ruta hasta qué punto tiene el presidente del Gobierno en mente mantener la legislatura o convocar elecciones ha perdido el puño

Voz 0027 31:21 gobierno en Argelia en

Voz 8 31:23 yo les ha perdido punch desde luego las encuestas de momento si dentro de filas que conocemos no en el que se han hecho públicas siguen reflejando una de miel lógico porque hace muy poquito que este Gobierno es efectivo por otro lado yo creo que es practicamente sino una tradición por lo menos una costumbre muy extendida que los principios de curso de los gobiernos se retiran en una especie de retiro espiritual de urgencia para plantear líneas estratégicas para alinearse no y lógicamente más en una situación tan compleja como ésta en la que a lo ha el Gobierno lo espera un otoño muy caliente yo creo que es la negociación de la senda de de estabilidad con todo lo que ha pareja por el presupuesto es una de las primeras pruebas de fuego que no Sadam ver si este Gobierno tiene más o menos capacidad de agua otro embate en el que está la boca o convocada vecinos en un plazo más breve ya al mismo tiempo con una han con un aritmética muy compleja en el Parlamento por lo tanto yo entiendo que este encuentro hay que hay que plantearlo en ese contexto en el contexto de decir bueno de principio de curso unos retos importantísimos a lo largo por lo menos del otoño donde en algunas cuestiones claves como la senda de déficit el Gobierno se juega de estabilidad en el Gobierno se juega el ser o no ser durante más o menos tiempo y en ese sentido alinear posiciones y salí de allí con un mensaje con un mensaje unificado

Voz 0027 32:32 por esa sobre esa negociación la de la senda de déficit que que que nos sugiere lo que vamos conociendo de esas negociaciones entre Gobierno y especialmente Podemos negociaciones concretas por ejemplo en el ámbito fiscal

Voz 6 32:46 bueno sí a mi me sugiere que están los dos en una carrera por su espacio político mira hemos criticado mucho en estos este mes y medio más o menos a PP y Ciudadanos por la carrera que se mantenían que tenía la bandera más grande y quién atacaba más una llegada desordenada vamos a decir así de la inmigración porque son dos ejes de los desde el discurso del centro derecha en los que su electorado se siente muy identificado en el electorado de izquierda de centro izquierda se siente muy identificado con lo social con la las políticas públicas con el con el acceso a servicios como educación sanidad con una buena financiación con una con un cierto habían visto una cierta bien vista subida de impuestos etcétera entonces abrió fuego Podemos con esa propuesta para desatascar la negociación presupuestaria y el PSOE no se puede quedar atrás pero eso dijo venga y dos huevos duros eh vamos a ver que qué hay de de esa subida de impuestos el PP cederemos pero sociedades adelante la banca ya veremos si tal bueno yo tengo que ver en qué queda todo esto porque no olvidemos Aimar que esto no va sólo de PP PSOE Podemos tienen que necesitan ciento setenta y seis diputados inédita en al PDeCAT por un lado que le veo poco proclive por decirlo de alguna forma suave y al PNV que no les veo practicando una política de izquierda nítida con una subida de impuestos que al lehendakari Urkullu le le ponen

Voz 0027 33:59 los urticaria si otras maneras decías IRPF ya veremos esto el Gobierno pero sociedades y banca adelante hombre esto es lo que ya había anunciado el Gobierno

Voz 6 34:06 sí pero pero ahora se ve impelido por qué porque tiene que sacar como decía Cristina al presupuesto adelante a sea llega el de que dicen los sabios que decirlo o tomar la decisión sigue adelante con Gobierno nítidamente de izquierdas o las elecciones es que no les queda otra esa esa es la agradece el presidente de gobierno tendrá que tomar no digo en Quintos de Mora con los ministros sino puramente a solas consigo mismo pero tendrá que tomarla

Voz 0027 34:29 Argelia

Voz 0247 34:30 sí de todas maneras recordemos que la ley de presupuestos no necesitan la mayoría absoluta es decir que llegando algún tipo de acuerdo que permitiera por ejemplo abstenerse a ciudadanos en algunas partidas eso podrían tirar los adelante

Voz 6 34:43 pero tuve esa ciudadanos absteniéndose una subida de impuestos

Voz 21 34:46 no no pero bueno en ya veremos porque yo ya no me atrevo a decirme que deja

Voz 1915 34:52 porque esto cada día vamos de esos tensos Togores habían alegría vamos a ponerlo estamos en verano de

Voz 0247 34:58 Devia en alegría y entonces veremos cómo acaba lo que sí yo lo que sí que creo no es que ahora empieza digamos desde la moción de censura ahora hemos pasaran a ser presidente del Gobierno se han tomado bueno esas vacaciones sui generis que se toman los miembros del Gobierno pero ahora empezará pues el curso político yo creo de verdad con ambas como apuntaba es perfectamente no con con la gran prueba de fuego que son esos presupuestos y que en principio sino pasan no este Gobierno otro está llamado a convocar elecciones lo que también si Acor si nos acordamos de cómo se han ido aprobando sobre todo no los últimos presupuestos en el último minuto eh o incluso en no aprobar presupuestos no ha supuesto un cambio de gobierno pues ya veremos qué nuevos escenarios nos plantea este este otoño que como decía Cristina va a ser muy calentito y igual estamos despistados con otras cosas y no perdemos un poco están algo

Voz 8 35:51 sí direcciones sí desde luego yo creo que como decía Argelia ahora en no se puede hacer una deducción automática de lo que puede pasa o no pasa también en un momento determinado se puede prorrogar el presupuesto y unos meses más aunque políticamente el Gobierno quedaría pues obviamente muy muy debilita aún no hay muy tocado efectivamente en yo tengo la sensación de que no sea dejó de negociar en todo este tiempo

Voz 0027 36:11 no han podido estar de vacaciones o no pero bueno

Voz 8 36:14 las comisiones de negociación y los contactos más o menos informales han tenido que seguir y entiendo que a partir de hoy además tienen que entre ese intensificarse porque todos se juegan mucho ya que es una idea que que deberíamos tener en cuenta al Gobierno se juega el ser el estar en no estar que continuar en lo continuar prefijados por ejemplo la posición de Podemos y tendría que explicar muy despacito y muy bien a sus votantes que se opone a un presupuesto que aumenta el gasto o la inversión pública es decir que a priori acabaría con eso que tanto acritud dado que es el austericidio no cosas parecidas pasarían en en los ámbitos más nacionalista

Voz 6 36:49 eso es lo que está provocando el PSOE está provocando el debate interno en Podemos oiga usted quiere el todo la nada es difícil pero me pide mi pero yo traigo de Bruselas seis mil millones para incrementar pensiones para para mejorar educación pública hay sanidad públicas y usted me dice que no como se lo va a explicar estos juegos de todas formas

Voz 8 37:08 te digo una cosa ese es el juego que se traen unos y otros también podemos están jugando al PSOE y de la coherencia hay agosto

Voz 6 37:13 por favor este vea incrementada esa

Voz 8 37:16 partidas que también usted ha criticado que venían siendo escasa así que venían provocando una austeridad suicida capaz de España etcétera etcétera antes de la conclusión es que cuando a todos les interesa la buena todos cuando muchos les interesa al acuerdo ese acuerdo es muy fácil con las negociaciones por unas con las tensiones oportunas en el último minuto con toda la escenografía que haga falta pero ese acuerdo es fácil

Voz 0027 37:37 tres les interese al acuerdo pero los que les Inter

Voz 8 37:40 esa bolsa pero hay una mayoría de opciones yo creo en estos momentos a los que les interesaría que esos presupuestos salían adelante algunos apoyándonos ochos como decía Argelia teniéndolo absteniéndose unos con más alegría otros con menos pero yo creo que hay motivos suficientes como para que el presupuesto salga adelante porque sino cada uno tendría que explicar cómo ha tumbado

Voz 0027 37:58 no iba a abrirle no iba decidida a decirle una cosa

Voz 6 38:01 si tú sabes perfectamente porque trabajas en ello que la política hay es razón de oportunidad ahora mismo ahora mismo este debate beneficia a Pedro Sánchez clarisimamente primero porque es un debate el que pone a Podemos contra las cuerdas además un Podemos que tiene a sus dos líderes más visibles retirados de la escena pública que está generando una sensación poco de de orfandad en la formación y también en la imagen de esa de esa formación ante lo que pudo pero cuando podemos de él no si lo da a partir de ese momento el rock corre en contra del presidente del Gobierno porque tendrá que prorrogar los presupuestos del Partido Popular y tendrá que hacerse la gran pregunta vamos a aguantar un dos mil diecinueve con unos presupuestos aprobados del Partido Popular a qué coste para qué

Voz 0027 38:43 bueno son las nueve XXXVIII de la mañana las ocho y treinta y ocho en Canarias los Mossos d'Esquadra están visualizando ahora mismo todo lo que han grabado las cámaras de la comisaría de Cornellà a la que esta mañana poco antes de las seis ha intentado acceder un hombre argelino armado con un cuchillo a gritos de Alá es grande uno de los agentes le ha disparado lo ha matado sin que el agresor haya conseguido delirantes a ningún agente Joan Bofill que ha sucedido exactamente

Voz 0931 39:08 bueno todo pasado poco antes de las seis de la mañana este hombre ha entrado en la comisaría de alcurnia hallada cerca de Barcelona armado con un cuchillo mientras

Voz 0027 39:15 le gritaba Alá es grande se ha encontrado con un agente

Voz 0931 39:18 de que estaba detrás del cristal con el mostrador de la entrada lo que en argot policial se conoce como la pecera ha sido este agente el que habría disparado con su arma este hombre antes que lo atacara a él no ha resultado herido tampoco ningún otro agente ni nadie cuando han salido más agentes al oir los gritos este atacante ha sido su nombre de veintinueve años de nacionalidad argelina y lo sabemos por la la documentación que se ha encontrado según fuentes policiales tenía un documento de identidad de ese país de Argelia sabemos que vivía en Cornellà pero no desde cuando los Mossos dicen que que el hombre había entrado con un claro objetivo de de atacar a los agentes ahora está investigando más detalles de la identidad de este hombre es decir desde cuando estaba viendo en Cornellà su entorno en enfunda

Voz 0027 39:59 Carlos II un segundo que tenemos noticia Javier Álvarez buenos días

Voz 9 40:02 buenos días el marzo podemos adelantar la identidad de la pena

Voz 0027 40:05 ante

Voz 9 40:06 si las fuerzas de seguridad identificado al atacante fallecido se trata de de Lula ahí es un argelino nacido el veintidós de abril de mil novecientos ochenta y nueve tiene por tanto veintinueve años viví allí en Cornellà hizo la Audiencia Nacional ya tiene constancia de todos estos datos y por tanto a subir a la investigación como un delito de terrorismo es la juez Carmen Lamela que está de guardia está siendo instruida tanto la Fiscalía como los Mossos después están dándole cuenta a la juez de todo lo que ha pasado en resumen según en os primeros apuntes que han llegado hasta la Audiencia Nacional a las cinco cincuenta y cinco es cuando se echan esta entrara en la comisaría de los Mossos d'Esquadra según los datos ha recopilado hasta ahora o que llegan hasta ahora mejor visto a la Audiencia Nacional esta persona accede a la zona pública de la comisaría a los gritos de Alá es grande con clara intención de atacar a los agentes que en ese momento retroceden hasta que privada que hay en la comisaría les persigue

Voz 10 41:05 eh le repelen a batiendo varios disparos

Voz 0027 41:07 decíamos Javier es un un hombre un joven de veintinueve años

Voz 9 41:11 sí así es que nació como te decía en abril del ochenta y nueve de veintinueve años nacido en Argelia pero vivía desde hacía tiempo en Cornellà de hecho los investigadores los Mossos han encontrado estuvo es un documento nacional de identidad de extranjero

Voz 0027 41:25 en su Él supo ver Joan Bofill los Mossos d'Esquadra han convocado una comparecencia para dentro de de dos horas si al mediodía Hay para responder

Voz 0931 41:34 a estas preguntas ahora mismo la principal sobre este caso si se trata o no de un ataque terrorista frustrado de momentos está tratando como un ataque a agentes de la autoridad pero en función de saber más datos de la identidad de esta persona la motivación a partir de ahí se podía ampliar a tratar de

Voz 6 41:50 es un ataque terrorista frustrado como un posible ataque terrorista

se investiga ya en la Audiencia Nacional nos acaba de contar nuestro compañero Javier Álvarez que el caso ha recaído en la jueza Carmen Lamela nueve y cuarenta y dos de la mañana ocho y cuarenta y dos en Canarias

Voz 22 42:06 tu nuevo Renault con esta seis mil setecientos euros de descuento en unidades limitadas en Stone lo que pasa es que estarás en China y no te has enterado pues tu nuevo Lennon con hasta seis mil setecientos euros de descuento aparca sus excusas yace con tu Renault antes del veinticinco de agosto sí ofende reciban hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es Hasta aquí la entrevista gracias al están España aparece

Voz 0027 44:03 lo publica esta mañana el diario El País la justicia ha archivado la causa del Padre Coraje de Jerez el hombre que durante veinte años peleó de mil maneras para encontrar a los asesinos de su hijo trabajador de una gasolinera que murió apuñalado en mil novecientos noventa y cinco

Voz 1915 44:18 Molina durante dos décadas ha peleado porque no pasa se esto porque no se diese por cerrado el caso de su hijo sin ningún culpable sobre la mesa que no prescriben como en otros países no prescriben en este camino para esclarecer quiénes esto XXXIII puñaladas a su hijo Holgado ha hecho de todo lo más llamativo infiltrarse entre delincuentes habituales y grabar las conversaciones para dar con el culpable aunque no ha sido lo único

Voz 30 44:39 el pagado parte de fútbol los partidos de fueron Madrid etapa he parado trenes pintados seguiré pintando inflada puesto tuvo la furgoneta que que las papel hoy las es la de ese apela pero Phoebe hace y voy a seguir hasta el final

Voz 1915 44:54 es precisamente eso lo que lo ha motivado durante todos estos años en dos mil quince estuvo apunto de conseguir su cometido la policía identificó a un sospechoso pero cuando fueron a buscarlo descubrieron que llevaba nueve años muerto y aún así el está convencido de que no actuó solo y no está dispuesto a que esas personas se salgan con la suya hace tres años ya consiguió que el entonces ministro de Justicia reabrirse la causa

Voz 13 45:16 ha tenido que hacer una marcha a Madrid para

Voz 1915 45:19 esto no preferidas para ello y a modo de protesta decidió ir hasta Madrid caminando seiscientos kilómetros de viaje para reivindicar justicia su periplo lo convirtió incluso en protagonista de una miniserie de televisión

Voz 13 45:34 está empeorando las cosas estoy diciendo la verdad está perdiendo los papeles habitaciones

Voz 1915 45:39 nosotros los la de Padre Coraje el apodo con el que se conoce a este hombre de setenta y cuatro años que en dos décadas no se ha cansado de repetir que lo dijo todo tuvo que no va a parar hasta que el caso de su hijo se cierre con sus culpables juzgados

Voz 0027 45:55 Francisco Holgado buenos días gracias por estar esta mañana en la SER que pensé que pensó cuando conoció que la Audiencia de Cádiz archiva la causa de su hijo

Voz 10 46:09 no fue archivada no ha sido fracase policial superficial pero con mayúsculas entonces si éste hubiese sido un par de terrorismo Ponzo estarían resueltos un par de días pero seguí siglo sabe que hubo un todos se ningún en todo el todo eso no ha interesado a mí sentado archivada yo no digo bueno hablarle archivados escrito puesto que está el edad el hermano ya ya algunos ahí están todavía ahí a la policía invertía porque esa es eso persona murió uno ve Elio murió uno de ellos Carlos me han colaborado porque una persona sola no puede hacer es que ese primer recuerdo tienen un un historia algo un historial de allí mismo era la constancia de doscientos votos a la gasolinera que que secuestraron a niño metido en la droga violencia el fin que aquí la policía como hizo nada se esto esto necesarias fue muy claro lo más fácil de archivar vamos y Madrid sea como astuto su tomó hoy hay diez y había estado todo el mundo acuerdo me de Torrent era comisario subcomisario aún de investigación método sueldo las cosas para archivar lo como la ciudad

Voz 0027 47:42 señor usted usted no

Voz 10 47:45 porque esperaba un juego año cuando hicieron poquito chinas un poquito de nada porque será hacia la Guardia Civil gracias a la Guardia Civil que ha puesto nombre y apellido a las a las huellas pero que todavía quedaban huellas son porque no interesan las poesías

Voz 0027 48:05 por tanto señor Holgado usted va a recurrir el archivo de la causa de va a intentar llevar al Tribunal Constitucional

Voz 10 48:12 sí sí sí eso es mucho a recurrir sabemos dónde estamos es mentar Mi novia abogados Miguel fue un o muy poco poco a poco en medio es que no tenemos medios pues no vale medio no tenía ayuda porque a mi tono acoplado lideró con Pedro Posada luego afectados densas todo lo que cuesta dinero que entonces pues necesitamos de ayuda para Estrasburgo para mover la documentación pero estamos Bale poquito a poco publicado y vamos a ver si podemos coger algunas dudas para seguir el proceso

Voz 0027 48:53 señor Holgado ustedes en dos mil quince hizo una marcha de seiscientos kilómetros para pedir que se reabriera el caso tiene planeado ahora movilizarse de alguna manera