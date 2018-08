Hoy por Hoy (20/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 el servicios informáticos

Voz 2 00:11 son las diez en Canarias la Audiencia Nacional

Voz 0325 00:13 ha asumido la investigación del ataque que se ha producido esta mañana en una comisaría de los Mossos d'Esquadra en Cornellà lo investiga como un acto terrorista el atacante un joven de veintinueve años que ha sido abatido por un agente ya ha sido identificado Javier Álvarez buenos días

Voz 1040 00:27 buenos días los Mossos d'Esquadra han identificado al agresor que esta mañana atento poco antes de las seis de la mañana contra la vida de los agentes en una comisaría de Cornellà se trata de telón bajado tanto de veintinueve años de origen argelino pero afincado en esta localidad desde hace tiempo y con documento nacional de extranjero legalizado la audiencia como señalas ha recibido la comunicación y la juez Carmen Lamela de guardia durante toda la semana se podía hacer cargo de las primeras diligencias los agentes de los Mossos registran ahora mismo el domicilio del presunto terrorista en Cornellà

Voz 0325 00:57 cambiamos de asunto en Galicia sigue detenido el hombre que ayer mató a su mujer en Cabana de Bergantiños en A Coruña disparándole con una escopeta en presencia de sus dos hijos la pareja estaba en trámites de divorcio Hinault constaban denuncias previas por malos tratos esta mañana en Hoy por hoy hemos hablado con la secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia Susana López Abella asegura que es muy importante el acceso a los recursos la formación y la sensibilización y que el entorno denuncie si es consciente de que ocurre algo

Voz 3 01:25 caso o no pero en otros muchos si ocurre que la familia está enterada al entorno está enterado que algo está ocurriendo de que algo sucede por lo tanto es importante que la familia que él nos definimos que veo lados de de alarma

Voz 0325 01:42 los talibán han secuestrado tres autobuses al norte de Afganistán y han secuestrado a sus ciento setenta pasajeros precisamente hoy entraba en vigor la tregua de tres meses anunciada por el Gobierno afgano siempre que los talibán también la respetaran Carlos Sevilla

Voz 1153 01:56 los autobuses han sido interceptados en una autopsia en una autopista al norte del país cuando se dirigían a la capital Kabul los pasajeros fueron obligados a salir de los autobuses y trasladados después a una localidad cercana según un portavoz del gobernador de la provincia de Kunduz esta misma fuente quién ha confirmado que las fuerzas de seguridad afganas ya han lanzado una operación para rescatar a los secuestrados un portavoz talibán ha afirmado que liberaran a los civiles pero no a los que sean miembros de los Cuerpos de Seguridad del secuestro como dices pone en riesgo el alto el fuego unilateral anunciado este domingo por el presidente afgano que dependía de que los talibán los respetaran la tregua entraba en vigor hoy en vísperas de la Fiesta del Sacrificio hiciera prolongará hasta el veinte de noviembre coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Mahoma

Voz 0325 02:34 aquí en Turquía varios desconocidos han atacado desde un vehículo la embajada de Estados Unidos en Ankara los disparos han alcanzado una cabina de seguridad también una ventana aunque no ha causado víctimas el ataque se produce en un momento de tensión entre ambos países por razones econó cómicas y comerciales llegamos así a las diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo ya para otras noticias

Voz 4 02:59 cadena SER algunas de ellas

Voz 0325 03:02 las las repasamos con Javier Corbacho Grecia concluye hoy su tercer rescate europeo iniciado en dos mil quince según el MEDE el Mecanismo Europeo de Estabilidad lo hace con éxito Atenas recibió de éste

Voz 4 03:12 ahora mismo casi sesenta y dos mil millones

Voz 0325 03:14 euros además de ciento cuarenta y dos mil millones en préstamos el sistema europeo de supervisión financiera Un total de casi doscientos cuatro mil millones de euros de acuerdo con el MEDE por primera vez desde dos mil diez Grecia puede mantenerse en pie por sí misma el país ha vuelto al superávit crece al uno coma cuatro por ciento aunque el ciudadano medio ha perdido el cuarenta por ciento de su poder adquisitivo en esta Vuelta la década en Estados Unidos el obispo de la ciudad de Pittsburgh se niega a dimitir tras el escándalo de abusos sexuales a menores David Puig no tiene intención de dejar su cargo a pesar de que el informe elaborado por un jurado de la Corte Suprema de Pensilvania los señala como uno de los supuestos encubridores de los casos de abusos sexuales a menores casos que se produjeron durante siete décadas bajo el amparo de la jerarquía católica

Voz 2 03:55 bueno pues desde el chef Bowie hemos escuchado las víctimas dice el obispo quién asegura que la Iglesia de hoy no es la misma de la de entonces ingrese desde que llegó a la diócesis el año pasado ha tomado medidas

Voz 0325 04:06 vamos ya con la información del deporte de esta noche se completa la primera jornada de Liga en Primera y en Segunda División Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 04:14 buenos días con dos partidos en la máxima categoría desde las ocho el Valencia recibe en Mestalla al Atlético de Madrid con Filipe Luis como titular pese a tener un acuerdo con el Paris san Germain el encuentro el colegiado extremeño Gil Manzano hoy desde las diez de la noche Athletic Leganés en San Mamés debutan en los banquillos Berizzo y Pellegrino Lobo arbitrará el colegiado cántabro Cordero Vega lidera el Sevilla tras su victoria anoche uno cuatro en Vallecas también de ayer Real Madrid dos Getafe cero ida Bud histórico del Huesca en Primera con victoria en Eibar uno dos en Segunda desde las ocho de la tarde

Voz 5 04:43 Tenerife de momento es líder provisional en esta primera jornada del campeonato liguero la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 0325 05:02 pues de momento es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista en la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1 05:10 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 4 05:19 muy buenos días es lunes veinte de agosto y en la Cadena SER seguiremos como siempre muy pendientes de la actualidad para informarles sobre ese suceso registrado esta mañana en la comisaría de Cornellá donde como saben un hombre ha sido abatido por los Mossos tras acercarse a la puerta armado con el cuchillo al grito de Alá es grande con clara intención de atacar a los agentes el hombre un argelino de veintinueve años vecino de Cornellà ha fallecido no hay más heridos la Audiencia Nacional como ya les ha contado la SER investiga el caso como un posible ataque terrorista y a las doce del mediodía habrá una comparecencia de los Mossos para ofrecer más datos sobre el ataque cualquier novedad ya lo saben en esta sintonía por lo demás este fin emana he podido comprobar que ha descendido notablemente en redes sociales el número de fotos de alas de avión sacadas a través de la ventanilla una señal inequívoca de que se terminan las vacaciones una vez superado con éxito el largo puente del día quince de agosto es muy posible que muchos de ustedes hayan puesto hoy fin a su descanso veraniego si forma parte de este grupo habrá sufrido ya los clásicos síntomas de una mañana de vuelta al cole que son profundas somnolencia alergia el despertador miedo a la responsabilidad y en algunos casos también llanto desesperado mientras se aferra a la pata de la cama no se preocupe Se trata de reacciones perfectamente normales no es que no nos gusta el trabajo no

Voz 6 06:34 es que no gusta más no tener que hacer

Voz 4 06:36 lo seguramente este fin de semana haya recorrido usted la distancia que separa su particular paraíso vacación tal de la terrenal realidad de su día a día afortunadamente los atascos y los retrasos de las compañías aéreas ayudan a evitar el shock haciendo mucho más progresiva la transición entre los dos estados así que permítanme darles la bienvenida a la parte más reconfortante de la ruta Ana el reencuentro con la radio un lugar indeterminado en el que el esfuerzo lo hacen otros aquí estamos para hacerle compañía y reducir su nivel de estrés aunque sólo sea por comparación de hecho a modo de consuelo también tienen ustedes el ejemplo de Gobierno el presidente y sus ministros también vuelven esta semana al trabajo con la esperanza de terminar el curso y ellos ni siquiera han tenido todavía tiempo material de generar su propia rutinas se marcharon de vacaciones contentos por las notas del CIS pero se han dejado asignaturas importantes para la vuelta exhumación de dictadores por ejemplo no fue aprobada en el mes de julio en primera convocatoria así que parece que habrá que retomarla esta semana con toda probabilidad este mismo viernes pero son muchas las asignaturas pendientes para el Gobierno en esta vuelta al cole inmigración soberanismo estabilidad política penitenciaria penitenciaria credibilidad también por si fuera poco algunos compañeros de curso no parecen dispuestos a poner

Voz 6 07:49 los fácil eso sí al menos a Pedro Sánchez le queda al Consell

Voz 4 07:52 lo de ser el alto de la clase muy buenos días

Voz 6 07:55 se escuchan hoy por hoy

Voz 8 08:19 cada día si los esprines profunda son sueño con en hablar con con con forma que robe Chris contables que sitúa repasa tablas que no

Voz 9 08:49 a las carreteras

Voz 8 09:34 adicta

Voz 9 09:47 bien

Voz 1 10:36 diez y diez de la mañana nueve ideas en Canarias hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 10 10:43 sin fuerte viento destruiría tu casa no tienes contratado un seguro porque siempre lo dices en nunca lo haces nadie te lo cubre Piensa en Línea Directa porque ahora tienes el juego seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos son dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 2 11:01 por la mañana o panda disfrutas tiempo libre sean publicidad desleal honesta anunciantes agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable autocontrol con puesto

Voz 1 11:23 en la casa eh junto a los relatos de los técnicos de sonido

Voz 11 12:03 eh o como conjunto

Voz 1 12:13 Pablo González Batista Cadena SER estos

Voz 4 12:17 lunes de verano estamos aprendiendo que aunque estemos aparentemente distantes nuestras inquietudes y nuestras ilusiones no son tan distintas los orígenes de María Galiana las están separados por algunas décadas por varios cientos de kilómetros de distancia pero ambos están unidos por casi todo lo demás y también por este programa desde Huelva se escucha la profesora y actriz María Galiana muy buenos días María

Voz 1456 12:39 hola buenos días pero usted escucharte

Voz 4 12:42 aquí a mi lado en el estudio Langa ex vocalista de la banda novedades Carmina una de los grupos favoritos de uno de los hijos de María Galán

Voz 6 12:50 buenos días cambios muy buenas días Mari Pablo también yo soy admirador

Voz 4 12:55 también habrá también pero le has enseñado tú dijo la foto que os acordáis aquí la semana pasada

Voz 1456 12:59 por su puesto y le he dicho de Berlanga lo va invitar al concierto que dará en Sevilla en noviembre

Voz 6 13:05 esto es que Carla le invitó o es que tú has aprovechado la confianza no no no no han salido de vale Carlos está conseguir más que hicimos muy bien

Voz 4 13:14 oye María no sé si lo habrás escuchado esta mañana lo contaba Aimar Bretos a a eso de las ocho está en venta la finca donde Juan Ramón Jimenez escribió Platero y yo que es uno de los relatos más traducidos mundo y que además está en Huelva

Voz 1456 13:26 sí está claro es

Voz 6 13:28 mira le oí la finca está al lado de

Voz 1456 13:31 del pueblo en la finca se llama Fuentes

Voz 4 13:33 ya sin fuente tiene diez hectáreas está diez minutos de Mazagón contiene no sólo la casa del poeta sino que también tiene cuadras un pinar que al parecer María debajo de uno de esos pinos que está enterrado el burro más famoso de nuestra literatura con permiso de El Rubio que es las nueve de Sancho Panza está enterrado al parecer en

Voz 6 13:51 esa finca que es ensalzó que sensación te produce

Voz 4 13:54 Dati María que estén ven que estén en venta el lugares como este que probablemente deberían estar protegidos como bien de interés cultural

Voz 1456 14:02 pues realmente una vez quise muere en las grandes figuras lo que dejan detrás sobre todo materialmente no se preocupan de conservarlo como Gobierno gastar la belga entonces pero yo qué sé atado en un puntito también incluso la Huerta de San Vicente de la familia David García Lorca viento bueno no pero bueno poco protegida

Voz 4 14:28 descuidada en dificultades

Voz 1456 14:31 sí sí así muchas cosas y no digamos una digamos que en Sevilla por ejemplo la casa donde nació Luis Cernuda ahora ya por fin parece que la van a rehabilitar porque alguien la compra de Opel había una cristalería en el bajo en el patio y todo eso que yo conozco muy bien la casa se estaba cayendo pedazo materialmente a usted que

Voz 6 14:52 no se preocupe si no pasa sólo con la finca de Fuente Pina yo vengo este este lunes

Voz 12 14:58 es especialmente sensibilizada

Voz 4 15:00 no

Voz 13 15:01 con estas cosas porque bici

Voz 12 15:04 quite la fábrica de cerámica Sargadelos

Voz 13 15:06 es que recupero Isaac Díaz Pardo un intelectual Galego centro y artístico puntero en toda Europa justo el día que voy a a visitar los despiden a cincuenta de sus trabajadores ya no hay intercambios artísticos ir me dan

Voz 12 15:22 muchísima pena que viviremos la Bauhaus y lo admiramos Sargadelos en Galicia o que vendamos la casa donde

Voz 4 15:33 Juan Ramón Jiménez y si no sólo se a los espacios sino tristemente Carlos también se descuida a la gente la finca en cualquier caso cuesta uno coma cinco millones de euros O'Shea llegan si juntamos entre los tres vosotros queréis que llegamos nos llegan los ahorros a la finca bueno eso vale cualquier caso es verdad que además pero lo que sí está claro es que llevar una finca de diez hectáreas es un absoluto lujo que yo creo que muy pocos pueden permitirse como me practicamente comprar un piso a día de hoy está ya

Voz 13 15:58 tener un buen corta césped

Voz 4 16:01 los la era la gente de campo la gente

Voz 1456 16:03 enfoque que podría llevar esa finca seguramente no gustaba a Juan Ramón

Voz 4 16:08 ya y probablemente tampoco tengan el millón y medio de euros que cuesta es precisamente de lujo de lo que queríamos hablar hoy de lujo como este de lujo en realidad el concepto de lujo que yo creo que para muchos ahora que están terminando las vacaciones puede que la de la época del año en la que nos permitió más lujo sea precisamente esta no la la época en la que descansamos en la que ha pues por un lado hay lujos que pueden pagarse si viajamos viajamos a destinos remotos comemos más fuera de casa y lujos que no podemos pagar como por ejemplo pues dormimos largas siestas pasamos tiempo con nosotros mismos elegimos nuestra compañías que dura normalmente durante el año no podemos hacerlo pasamos tiempo con la gente a la a la que queremos que es lo que está haciendo María en Huelva y es lo que ha hecho Carlos estos días en Galicia

Voz 13 16:51 comprar un piso también es el lujo también

Voz 4 16:54 esta en pisos ganó no no

Voz 13 16:56 lo lo mete dentro de los lujos aunque debería de ser derecho

Voz 4 16:59 María aprovecho para preguntarte tú que has vivido muchos estadíos del del mercado inmobiliario en nuestro país para gente como Carlos o como yo que podríamos estar en este momento de nuestra vida plantearnos la posibilidad de comprar un piso tú que no recomendaría

Voz 1456 17:12 soy muy jóvenes todavía yo creo que podéis seguir viviendo al que son

Voz 6 17:16 pero hay una edad en la que no yo viví alquilada

Voz 1456 17:20 puede fíjate hasta veintitantos años de puede tener pues si hacemos la cuenta primera cosa que compré fue en el ochenta y dos y había nacido en el XXXV ajustarlo quedan tenía yo ya cuando lo primero

Voz 4 17:37 tenemos porque tener tanta prisa con uno de esos lujo

Voz 13 17:40 el alquiler es poder movernos de casa cuando queramos indio

Voz 4 17:42 Clemente porque el lujo puede que sea uno de los conceptos más abstractos y más subjetivos porque bajo el término lujo puede haber un diamante carísimo o puede caber tener tiempo suficiente tanto tiempo que lo puedas perder yo creo que

Voz 1456 17:55 qué relación sí yo creo que se relaciona mucho con los materiales y eso es cierto

Voz 4 18:01 yo creo que el vez menos María

Voz 1456 18:03 en el terreno material desde que hemos entrado en la era del consumismo más absoluto los lujos son siempre llegar a la posibilidad de tener un balcón que que hacer unas vacaciones no sé donde la gente está hecha polvo cuando el año que no puede ir a no sé qué sitio extraordinario eso sólo lo que se considera un lujo hoy en día y otras cosas no incluso materialice a mí sí me ha dado el caso de estar en un hotel cinco estrellas impedir por favor que me quitaran el edredón porque que no me hacía falta no tenía fin yo hacía calor y me dijeron ponga usted ahí de acondicionado pero no le podemos poner una constante y lo que era lo que yo quería de vuelto a dormir en sábanas de hilo ningún hotel de cinco estrellas nunca jamás

Voz 6 18:55 jo para María Galiana son unas sábanas de hilo afecto por ejemplo bueno puede serlo puede serlo pero con

Voz 1456 18:59 el espacio y el espacio y tener un buen sillón de cuero en la habitación del hotel con un alud buena para leer esos son los lujos que a mí me gustan sobre todo el espacio fundamentalmente barcelonesa el punto de vista material Mario fiero

Voz 13 19:13 hace mucha gracia que tenga que recurrir a un lujo como el aire acondicionado para poder permitir te en los Juegos entre donde plumas

Voz 1456 19:24 si hace calor hicieron una desde donde pluma en lo que Quirce es una estaban tan buena pues resulta que te dice no señora o usted le dieron y ponga al aire acondicionado es que la ida condicionó de ruido etcétera

Voz 13 19:36 sabes qué pasa que yo creo que somos unos horteras muchas veces

Voz 4 19:39 el hombre es que el lujo y el Laure terrorismo están muy cerca muchas veces la ostentación pero yo sí que tengo la la sensación y cada vez más de que los lujos que no se pagan son los que van a ahí ganando terreno con el paso del tiempo no por ejemplo mira para mi ha sido un lujo esta mañana levantarme y ver que me quedaba una hora para dormir con con o he que bien hoy esto me lo me ya justifica el resto del día este pequeño lujo

Voz 13 20:07 hombre sin duda eso es uno de los grandes lujo poder poder dormir tranquilo poder dormir bien con tiempo

Voz 1456 20:15 el tiempo el tiempo es un lujo también en tener tiempo suficiente para todo

Voz 4 20:20 así cuando vosotros pensáis o y me lo merezco me voy a dar un lujo insisto que esta pregunta tendrá tantas respuestas como gente quién la formule pero Baratillo Carlos que es darte un lujo

Voz 13 20:31 pues precisamente estar con quién quiero cuando quiero y dónde dónde quiero de la manera que que que me gusta hacerlo eh y muy lejos de considerar un lujo Maserati o beber de un John porque lo veo en el terreno más Jesús

Voz 14 20:47 es muy yo creo que

Voz 13 20:50 es que el el el gran lujo para mí es el conocimiento lo que yo envidio realmente de cuando cuando veo a alguien que es capaz de analizar la el presente a analizar las relaciones humanas de una forma especial porque tiene un bagaje cultural muy amplio eso sí que me parece un lujo esa dónde me gustaría aspirar no va a tener un coche que alcanzan los trescientos kilómetros por hora cuando las carreteras no se puede pasar de ciento veinte

Voz 1456 21:19 tener tú está completamente de acuerdo contigo completamente de acuerdo para mí por ejemplo fue un lujo conocer a Saramago poco caso no tal en una comida en donde él estaba también y hoy por ejemplo me estoy acordando ese tipo de cosas a mí me compensó muchísimo también

Voz 4 21:38 Carlos quieres contarle a María Galiana cuál es el lujo que tú te has traído hasta mañana al estudio para compartirlo con nosotros porque tú has dicho que no es un lujo Berdún Piñón igual estamos en un punto de la vida en el que es más lujoso beber de una fuente sin contaminar en el campo que beber una copa de Don peñón que puedes pagarte pero que es lo que tiene sobre la mesa cuenta María

Voz 13 21:54 claro es que yo vivo en el centro de Madrid el otro día fui a dar un paseo por el campo y agarre un limón de súper grande con mis manos Si me lo traje al estudio

Voz 4 22:06 comer fruta del árbol Se está convirtió

Voz 13 22:09 en un lujo cuanto cuando antes era lo lo habitual vengo de pasar unos días en un pueblo del interior de Lugo me doy cuenta que la gente considera un lujo ir al supermercado a comprar el pan de marca cuando allí dice hace un pan de toda la vida increíble consideró un lujo comprar huevos de marca cuando hay unos huevos

Voz 14 22:30 de directamente de allí de la gallina

Voz 13 22:34 bueno me me sorprende mucho no porque precisamente voy buscando lo contrario cuando voy a ese tipo de

Voz 4 22:40 y María cómo ha cambiado el concepto de lujo desde que tiene memoria que era para ti un lujo cuando era adolescente que ahora mismo se conseguirá pues una cosa completamente normal

Voz 1456 22:49 cuando yo cuando era adolescente para mí era un lujo tener más de un par de zapatos además de los de ir al colegio porque tenía unos para ir al colegio y otros para salir de otro Pulido sido siempre muy aficionada a los zapatos probablemente porque no he tenido bastantes claro era un lujo que me comprara un abrigo por ejemplo nueve era un lujo extraordinario pidió aprovechaba muchísimo lo lo hacía prácticamente una o dos veces en semana el cine esa era mi lujo no era otra cosa y luego lo logrado lo de hacer una excursión poco no eran viaje era una excursión pues también Lugo fantástico eran pequeñas cositas por las que estábamos muy contento cuando los conseguíamos después de mucho tiempo estar la añorando cara una vez

Voz 4 23:39 hay dos tipos de lujo los materiales los que asociadas con algo que escasea hay que Pratdip pues es inaccesible lo que es lo que no es material como esos viajes refieres María que al fin y al cabo son experiencias y me pregunto si cuando tú has vivido y conoces etapas de la historia en la que ha habido escasez tu misma las pasado ahora consideras a veces determinados lujos también como los asocia con determinados sentimiento de culpa es decir te sientes culpable por ostentar en algún momento de tu vida

Voz 1456 24:09 pues sí yo bastante no me siento culpable simplemente que me molesta ya ostentar sea que me da vergüenza que me da pie

Voz 4 24:16 me refiero sí se realmente difíciles

Voz 1456 24:19 en concreto a mí no me voy conectó sea qué quiere decir a mí no me veréis jamás por supuesto en una foto con con una investido o no sé como de no seguir marca y eso es superior a mis fuerzas yo soy completamente una monja en ese sentido pero por costumbre remedia

Voz 13 24:39 yo no me siento culpable

Voz 15 24:42 por darme un capricho pero aunque

Voz 13 24:46 yo me dedica a subirme a un escenario delante de cientos a miles de personas no me gusta llamar la atención entonces no como como las las grandes marcas nos han hecho creer que el lujo es el de una determinada manera

Voz 15 24:59 eh ahí no

Voz 13 25:01 si no estoy yo no no me gusta no me gusta esa esa manera como no nos han vendido el lujo

Voz 4 25:09 bueno pues en un momento vamos a profundizar sobre qué es el lujo lo vamos a hacer con una especialista pero también queremos que sean ustedes quiénes nos ayuden a definir ya decíamos no el lujo seguramente tiene tantos conceptos tiene tantas concepciones como personas lo definan así que queremos escucharles a ustedes les pedimos que nos llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta para que nos digan que consideran ustedes un lujo puede ser un lujo material o puede ser un lujo que tenga que ver más con lo experimental con la experiencia cuál fue el último de lujo que se dieron qué lujo aspiran a poder darse cómo ha cambiado el concepto de lujo en su vida nueve cero dos

Voz 1456 25:43 catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 4 25:48 en Twitter hoy por hoy lujo María Carlos escuchamos en un momentito vale

Voz 16 25:53 no no me alegro

Voz 17 25:55 en Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1 26:00 un Botero siente la libertad el viento en su cara

Voz 6 26:03 Mutu pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 18 26:06 le tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua puntuales

Voz 20 26:27 Blanco lírica con Hoy por hoy

Voz 6 26:30 a través de Facebook vigente

Voz 1 26:32 es tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quieras eh

Voz 2 26:42 en vacaciones el mundo no separa Hora catorce tampoco

Voz 21 26:46 a las dos de la tarde la una en Canarias pues Mary Weiss

Voz 1 26:55 el recinto de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde el mundo en Hora catorce con antes

Voz 2 27:00 Sonia Martín signos también en Cadena Ser punto com

Voz 10 27:04 si te gusta correr excusa SER Runner el programa de Running de La Ser lo has dicho ya una prueba de esfuerzo si empiezas a correr en verano es necesaria descartar cualquier posible dolencia olvidamos el Europeo de Berlín con actuaciones históricas como la de India BRIC sean excusas a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web escribe Te para no perderte ningún programa SER Runner el universo Running en la red

Voz 22 27:31 la más completa información en tu TDT todo el deporte en tu TDT el mejor entretenimiento en

Voz 1 27:39 escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor recinto en liza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España te dirá demando quien escucha tu radio preferida la Cadena Ser en Turquía este escucha la disfruta

Voz 6 28:00 lunes a jueves

Voz 23 28:02 tenemos un público y sensacional gente de México incluso con con niños quiero pedir un aplauso para ellos muchas de prevenir

Voz 21 28:09 la última familia mexicana

Voz 4 28:12 escuela aparte

Voz 23 28:14 es una política migratoria mucho más dura en este programa el muro no sea poder venir de Méjico mide murciana es el último también en venir

Voz 6 28:21 vida moderna con David Broncano la vida moderna son los Boys Scout acampado en zona Cruise

Voz 24 28:32 después de El Larguero síguenos también en

Voz 1 28:35 cadena ser punto com

Voz 6 28:36 por el sector no vida moderna My Lol de Atenas

Voz 25 28:41 todos los seres evolucionan para adaptarse a su entorno

Voz 26 28:45 el águila es capaz de ver un rato unos centenares de metros de distancia y puede volar a más de trescientos kilómetros por hora la hormiga es capaz de levantar cincuenta veces su peso puede girar la cabeza trescientos sesenta grados

Voz 2 29:00 y Cadena Ser punto com we de aura hacer que vivas la radio como nunca antes es cuestión de devolución Nos adaptamos al entorno Nos adaptamos jardín más visual más tuvo más móvil más en radio o cuando y donde tú quieras así es Cadena Ser punto com busca en la web y en tu dispositivo móvil cadena SER

Voz 27 29:26 sí

Voz 6 29:30 su Juan dejar ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un aspirador casals para tu coche K

Voz 28 29:39 Carlyle repara pide cita en las punto es promoción válida hasta el treinta de agosto consulta condiciones encargadas punto es

Voz 29 29:46 seguridad diré en que pudo ayudarle

Voz 1456 29:48 buenas llamada porque quiero instalar una alarma

Voz 30 29:50 ha sufrido algún robo no no es para mi casa de la pena

Voz 28 29:53 ya que después del verano no vamos en meses sino quiero estar pensando si me van a entrar a robar Orsay me va a meter a alguien

Voz 10 29:59 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 4 30:15 en momentos como éste una simple conversación puede ser verdaderamente un lujo si quienes intervienen en ellas son María Galiana Berlanas ya

Voz 5 30:22 la disipa mostrada luz

Voz 4 30:27 María Carles yo no sé si tenéis la sensación como tengo yo de que el lujo siempre corre un poquito más rápido que nosotros es decir lo perseguimos lo perseguimos pero no lo alcanzamos de hecho yo creo que ahí puede estar gran parte de la definición no aspiramos a lograr algo esos momentos en los que conseguimos tocarlo con la punta de los dedos lo consideramos lujos una vez más un bien material osea algo pues eso una experiencia como tener este limón que pesa casi un kilo María que tú no lo es pero Limón más grande que desde que se es que como como un mango a mejoró

Voz 1456 31:00 que lo verdaderamente tanto fumo como parece

Voz 4 31:03 bueno pues no lo partimos antes de terminar la sección en Valencia

Voz 1456 31:06 buena tomarnos una limonada a salud que es vale

Voz 4 31:09 bueno María los voy a presentaros a alguien se llama Aurora López ella es investigadora del CSIC en el departamento de antropología es profesora de Publicidad Relaciones Públicas en el campus de Segovia de la Universidad de Valladolid IES especialista en consumo lleva muchos años estudiando precisamente lo que nosotros hablamos el lujo y cómo se comunica el lujo Aurora muy buenos días

Voz 31 31:27 buenos días Paolo muchísimas gracias Carlos hola

Voz 1456 31:30 hola buenos días muchas gracias por venir tu cocina

Voz 4 31:33 los el lujo como especialista bueno

Voz 31 31:35 lo es totalmente el el fruto de recién cogida del árbol es un es un lujo hoy en día es bueno pues hablando este tema por ejemplo de la alimentación a mí hay una cosa que me parece muy curiosa

Voz 4 31:48 con respecto al lujo que tienen que ver

Voz 31 31:50 lo que se llamaban en España los informes Foessa en el año sesenta y seis y setenta y siete que eran unos informes Kathy al Gobierno para hagan de una manera medir el estado bueno pues de Desarrollo Social e cabían España y uno de los temas que evalúa al de la alimentación no ideal evaluarla alimentación bueno pues criticaban la sociedad española por ser un poquito rural al caer arcaica en el sentido de que no tomaban pan de molde tomaba una dieta excesiva en legumbres eh bueno pues el pan de pueblo estaba considerado como un producto un tanto desprestigiado fijaros pensar es hoy en día no que el pan de molde era un producto que que que con notaba modernidad no que hablaba de de comparando unos con Francia Alemania Estados Unidos de que nuestro país estaba lo suficientemente desarrollado no

Voz 4 32:37 el pan de molde era era un lujo comparado con ese pan de pueblo que seguramente Carlos tuviste la oportunidad de tomar estos días en en Lugo bueno auroras estudiado los atributos esenciales que identifican tradicionalmente a un producto como de lujo que son el precio la calidad del prestigio comentábamos también fuera de micro la escasez pero además tú señalas que ya hemos entrado en un determinado tipo de lujo que también hemos comentado antes con Carlos y con María que es el la vivencia por ejemplo no basta con que nos compremos una ropa de marca digamos sino que además hace falta que nos traten así en una tienda

Voz 6 33:09 es una cantidad indecente de dinero y necesitamos mucho más gente haciéndolos las pelotear porque eso es lo que nos gusta permítame decirle que están en la tienda perfecta la ciudad perfecta para poder

Voz 4 33:20 que no basta gastarse dinero ahora queremos que también nos hagan la pelota es un poco esto no vamos por este camino ya ya es estoy accediendo a un producto exclusivo que me está costando un pastizal pero además estoy accedió también una manera exclusiva de un trato completamente exclusivo para mí

Voz 2 33:36 como gran comprador como bueno como futuro gastado

Voz 4 33:39 de cantidades ingentes en tiendas de lujo no

Voz 31 33:42 efectivamente bueno el concepto de lujo evolucionan mucho arrastra por tanto eh ese valor de lo tradicional eh eso que comentaba Carla mangas sobre cómo las marcas nos han vendido entender este mundo el lujo pero yo creo que hoy en día precisamente y afortunadamente cabría diferenciar entre aquellas personas que que van buscando el que le hagan la la pelota el vender sus vidas pues de esa manera tan ostentosa y lo que realmente para mí es el lujo que tiene que ver más con con gusto por lo refinado por la discrección por aquello que es exquisito sin necesidad de demostrarse lo a nadie

Voz 4 34:17 ya sin embargo María y Carlos vemos en nuestras redes sociales vemos a través de la televisión etcétera que hay un cierto tipo de lujo sí que se relaciona directamente con ostentar con contarlo con estoy viviendo esta experiencia tengo este producto y además tú lo estás viendo parece que si esto no ocurre si no se produce este pues está posibilidad de contárselo a alguien no no están no estamos viviendo la experiencia

Voz 31 34:41 sí porque yo creo que todavía bueno pues en España hay en el mundo en general bueno pues existe esa manera de concebir el lujo

Voz 4 34:49 como una forma de demostrar

Voz 31 34:51 que está eso eres un algo más que los demás no por ya no por lo que eres sino por lo que tienes muchas veces la gente seguida por lo que tiene no tema propio también de este este So de constante de demostraciones de estilos de vida tiene que ver con con la falta de tiempo no como como el tiempo ha convertido quizá en el mayor de los lujos había que en pleno siglo XXI cuando se supone que tenemos más vacaciones que nunca para deberíamos de gozar bueno pues de una mayor calidad de vida existe muchísima precariedad salarial y la gente está deseosa de tener tiempo no tiempo que le permite llevar a cabo vivencias experiencias con la que con las que demostrar realmente que tiene una vida más o menos lujosa que quieres

Voz 4 35:37 escuchemos algunos de nuestros oyentes que ya no están llamando para compartir sus experiencias Carlos también

Voz 1456 35:42 sí sí claro por supuesto pues miramos a saludar amarillo

Voz 4 35:45 desde Torrelodones Marisa buenos días

Voz 30 35:47 hola buenos días pues nada entre un saludo muy grande para los que

Voz 4 35:52 hay muchísimas gracias

Voz 30 35:56 era una Silvio de hacer continuamente entonces pues bueno yo quería deciros que bueno hipotéticamente pues a mí me encantaría viene lujo para mí es sentarme con Diego Rivera y Frida Kahlo eso sería hipotética pero en realidad la vida está llena

Voz 31 36:17 Deco muy pequeños que no cuesta

Voz 30 36:20 Vine y que son los que a mí me llena mi vida por ejemplo María una creo que lo conocerá porque como ha sido profesora conocida un pero que para mí lo coge las manos de ese pequeño y lo sigo cogiendo el libro Corazón el libro Corazón corazón ningún niño debería de dejar de leerlo

Voz 2 36:48 porque es un lujo

Voz 30 36:50 creo que hoy en Sevilla con tanta tecnología con tanta cosa extraña que hay ese libro lo coge te llena a mí me ha llenado la vida siempre ha sido un lujo para un flujo muy grande un lujo de ese sentarme podemos leer un vidrio una poesía bonita poderes por la radio que es queda radio y yo tengo sesenta y un años se ha sido un lujo mi vida siempre lujo la vida está llena de de poquita flujos que no se pagan con dinero el dinero

Voz 4 37:28 pues Marisa el lujo es que nos llame a la radio el lujo es que ya no es para contarnos que durante tu sesenta y un años la radio ha sido para de un lujo fíjate si estamos lejos del concepto de lujo de las cosas que cuestan mucho dinero en la cosa la radio una es una herramienta gratuita una compañía que no gasta nada

Voz 13 37:47 me contaba que hacía radios con un grifo son

Voz 30 37:51 justamente es que la radio estan bonita espera tantas que te dan mucha cultura apoya es la radio yo por ejemplo la seres que por la noche hablarporhablar pues muchas veces llamo vamos lo con Adriana con Macarena con bueno para mi es un lujo de sol poder expresar el poder en la radio es algo en viviendas que yo desde que me muestra hasta que me levanta estoy con lo cual dio para mi es un lujo es un lujo es poder ir con con tu familia como un ratito a pasear ha tenido una una pequeña videncia tomarte un café con un amigo que quiere una amiga que quiere

Voz 1456 38:33 perdona que te interrumpa Mariza te voy a decir una pequeña pregunta ese libro de que has hablado corazón es un libro que tú habrás herida de tus padres tu época que tiene

Voz 30 38:47 no tiene muy claro si duda

Voz 6 38:50 no porque su libro de finales del siglo XIX sino Galiano

Voz 30 38:54 es que cuando ya muy pequeñitas mi madre se ponía leerlo

Voz 31 38:58 a día de decía hayan vamos

Voz 30 39:01 si uno de los Apeninos a los Andes

Voz 1456 39:04 lo que él llegaron

Voz 30 39:07 mi madre me hablaba tanto declaró fin era eso es un lujo es el libro es de los que más quiero en mi vida de la cosa que más que dormir vida pero

Voz 1456 39:17 ya no puedo recomendarlo porque está totalmente agotado

Voz 30 39:20 está agotado pero claro exige gusta por ejemplo hay librerías antiguas que lo entienden que lo tienen yo por ejemplo aquí en Galapagar al la biblioteca que soy muy Asimo pues allí y me han dicho que hay que buscar entonces es que es muy bonito porque por ejemplo yo me ponía el Quijote mi madre me leí al corazón yo decía si significa Vera mude desde El Quijote y madre mucho el libro Corazón

Voz 4 39:50 Maris el libro pero que se editó en España con el título corazón diario de un niño y es posible que en alguna de estas librerías de viejo en librerías antiguas se pueda recuperar el el autor es el italiano El mundo de libres del mil desde mil ochocientos ochenta tiene carné

Voz 13 40:06 yo quería preguntarle a a Aurora la experta si el gran logro del marketing es lo que se considere un lujo el libro Corazón forrado en piel y no el de tapa blanda

Voz 31 40:18 bueno yo creo que no es un logro del marketing yo creo que es un logro de de la humanidad no del del del ser humano no del de que a pesar de que bueno pues existan muchas cosas las en el mercado que nos intentan vender que siempre haya determinado Se lujos determinados productos determinadas herencias que se van pasando de generación en generación y que bueno dejan su poso

Voz 13 40:45 pero la las ediciones de lujo en las librerías esto es algo que me llamó mucho la atención para que quienes una edición de lujo de libro Corazón sin pues el libro de corazón en una edición normal

Voz 4 40:56 su heredado edad como el caso de Marisa que si os fijáis a todo el concepto de lujo que no ha definido María tiene que ver con lo que hablábamos con el tiempo y con el conocimiento lo de Diego Rivera y Frida Kahlo es un poco más difícil porque requeriría no tiempo sino viajar en el tiempo pero sí que tiene que ver con el conocimiento con la lectura y el tiempo que podemos dedicar a la lectura etcétera vamos a preguntarle Antonio desde Málaga que es para él el lujo Antonio buenos días

Voz 2 41:20 hola buenos días Antonio

Voz 4 41:23 ya me imagino que la radio también será un lujo para ti porque sino no llamaría seguramente pero que que cuáles son tus pequeños lujos ahora mismo

Voz 32 41:32 pues mire mi pequeño luego consiste en cuando por la tarde por ejemplo tengo un día de descanso la jornada laboral me buscó una playa que esté un poquito de cierta un centro que normalmente la gente no ayer la al de la mucho viento y además está muy encrespado ciento doce pueden me dedico el vivero darse con lo que tiene más con ese oleaje it all hora pero ahora que me estoy en la playa está todo el rato dándome el cuerpo de ese Mi pequeño lujo

Voz 4 42:03 pues casi nada porque además es un lujo que tiene es relativamente accesible pero Kenneth las para poder dar tiempo una vez más se parece que volvemos siempre a ese no es el tiempo que reservas de después de tu trabajo que es el el tiempo que tiene ocupado de manera obligatoria cuando tienes libertad para elegir en qué quieres invertir ese tiempo te vas a la playa hay vive sin lujos

Voz 31 42:24 sí efectivamente me me perdona que que te interrumpa y me gusta mucho escuchar todas las intervenciones que estáis haciendo porque al final todas llevan a lo mismo no todos estáis definiendo el lujo desde una perspectiva muy personal yo en parte quiero reivindicar también eso no lo que pasa que es muy difícil incluirlo no la RAE define el lujo como abundancia exceso en el decoro en todo lo que está por encima de los medios normales de una persona y claro imaginaros los medios normales de una persona o cuáles son los medios normales no es decir

Voz 4 42:56 sí

Voz 31 42:57 para Carlos Langa serán unos para mí serán otros para

Voz 6 43:00 eh una persona que esté ahora mismo no sé se Marruecos serán otros no sé es que depende tanto de la cultura

Voz 31 43:07 la de de de la economía de la religión incluso depende mucho de muchas cosas

Voz 4 43:14 es curioso que si comprobamos la definición de lujo en el diccionario casi todas las acepciones en son negativas incluyen una una connotación negativa por ejemplo demasía en el adorno en la pompa y en el regalo abundancia de cosas no necesarias días todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo en cambio las definiciones de lujo que no se lo estamos haciendo aquí son todas muy positivas no

Voz 31 43:37 sí tienen que ver con con el gasto de algo de algo personal

Voz 4 43:42 John de alguien la inversión de hecho el look

Voz 31 43:44 jo que procede la palabra Luxury que comienza entendiéndose como un derroche lo como una recopilación

Voz 4 43:54 Yates Cosas que es como se ha terminado

Voz 31 43:57 viendo es decir parece que tiene una vida más lujosa que el que tiene más cosas materiales o más experiencias sin embargo el lujo en origen era el derroche de todo lo que se tenía que se consumía en el momento en el que se tenía

Voz 13 44:09 alumnos han mañana el ojo está cambiando de bando

Voz 4 44:12 ah ya Ono es es fantástico para los que no podemos pagarnos el otro no

Voz 1456 44:16 claro claro porque sigue siendo de se comprarse un bolso por ejemplo de dos mil ochocientos euros de derroche en Topal

Voz 4 44:25 pero estar en la playa María como tú estás ahora en Huelva y seguramente también pasar una tarde como nos ha descrito Antonio con el viento viendo el mar etcétera ese lujo tú te lo puedes dar a día

Voz 1456 44:35 ya ya pero no sé por que siempre se le ha añadido la palabra lujo el adjetivo asiático

Voz 6 44:44 es una cuentas que pregunta Aurora tú lo sabes claro por los adornos en todo

Voz 1456 44:47 ordinario perdona María Ilia Aurora dime

Voz 31 44:51 perdona yo creo que tiene que ver por por la influencia de la moda no cómo ha evolucionado el propio concepto tiene mucho que ver cómo ha evolucionado la moda no nada una de las grandes ejemplos tiene tiene que ver con el hecho de cómo los grandes modistas grandes diseñadores de alta costura terminaron bueno pues diversificar la cartera sus productos aprovechándose de su marca insignia

Voz 6 45:14 lo va dio por para poder llevar a cabo el mercado

Voz 31 45:19 pues y perfumes que les procuraban grandes cantidades de de beneficios no porque la alta costura llegó un punto en el que no era suficiente para para sostener sus negocios no llegó el pasaporte y con todo eso bueno pues la influencia de la moda se puso se pondría de moda aquello de de de Asia pues por el hecho de de lo estrambótico también que conlleva el el

Voz 1456 45:45 bueno las Cortes bueno es las Cortes es la que todo era absolutamente súper riquísimo yo creo que incluso los elefantes con piedras preciosas no tipo de cosas

Voz 4 45:58 seguramente también María las rutas comerciales las

Voz 6 46:00 era era no las especias todo aquello

Voz 4 46:03 los era considerado explicó también era asociado directamente con el lujo

Voz 6 46:06 pero bueno parece que el lujo es un tema inagotable

Voz 4 46:09 podríamos estar hablando de esto toda la mañana y además no sabéis llamado muchísimos oyentes para contarnos cuál es vuestra propia percepción de este concepto nosotros lo hemos intentado definirlo al menos para nosotros gracias a la presencia de Aurora López investigadora del CSIC profesora de Publicidad y Relaciones Públicas especialista en lujo y en comunicación acerca de lujo y también por supuesto con Carlos y con María a quiénes os emplazo a quedaros junto a nosotros durante un rato más porque éramos abrió otro tema que yo creo que también va a dar bueno vamos a ir a otro tema el limón pero el tema que vamos a hablar creo que va a dar nos va a dar mucho Juan Javier Limón

Voz 10 47:22 lista sí conozco y seguro de coche que te ofrece el mejor precio llegas tarde pero tarde todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Línea directa punto com utilizas furgoneta en tu trabajo asegura la línea directa y te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro de cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 20 47:56 colecta Con Hoy por hoy

Voz 1456 47:57 a través de nuestro Twitter

Voz 1 48:01 escribía tus comentarios y opiniones

Voz 33 48:11 sabes lo que ha pasado de las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar deportivo los qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 4 48:32 ya

Voz 1 48:40 bueno el zapping de humor de la Cadena SER esta semana el verano es una época asqueroso bienvenidos al verano de lo bueno lo mejor con ser vitoreado Ya puedes disfrutar de este contenido en nuestra aplicación móvil Ci Cadena Ser punto com

Voz 35 48:57 camarero llegaba al señor que desea pero bueno yo eh diseñar he venido unas diez veces a preguntárselo decirse que vamos a cerrar el restaurante es que nada ya han cerrado la cocina

Voz 36 49:10 otros quise lo para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que si atarle cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el aserto

Voz 17 49:24 tanta información a un ritmo vertiginoso datos nombres cifras lugares testimonios pausa durante un instante

Voz 6 49:31 dale al play a nuestras series de investigación penal

Voz 17 49:34 desde hace unos meses empecé a investigar

Voz 37 49:36 los libres a un extraño comisario de Policía que estaba perdiendo mucho en los medios de comunicación

Voz 2 49:43 no necesita todavía me dio su ejercicio del periodismo

Voz 17 49:49 escucha la historia que hay detrás del caso de Ana Orantes y los inicios de la ley de violencia de género en España en el podcast lo conocí en un corpus descubre cómo fue aquella mítica ruta del bacalao en Valencia y conoce qué sucedió con el fraude de Fórum Filatélico en La gran estafa viaja en el vuelo cero once de Avianca con Olafur

Voz 38 50:09 esta es la historia de una catástrofe pero no es una catástrofe cualquiera se trata de un accidente aéreo el segundo más importante de la historia de la aviación española ciento ochenta y una personas murieron once sobrevivieron pero lo que importa no son los números sino los nombres las historias que hay tras esa traje

Voz 17 50:27 ya este verano entran Podium podcast punto com y disfruta del mejor periodismo sonoro de investigación

Voz 39 50:36 en la sección a la carta de la app de la SER

Voz 1456 50:38 puedes elegir el audio que te interese ya sea él

Voz 39 50:41 hoy por hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 1 50:44 todas las cintas más fans lo que quieras de la SER cuando tú quieras Scarlatti nuestra aplicación

Voz 27 50:58 play cariño

Voz 2 50:59 has visto el mensaje del vecino lo lo lo he visto estoy pendiente de los niños que dice que este fin de semana a robar en varias casas de la urbanización

Voz 10 51:07 pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes del de vacaciones protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 51:27 hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 4 51:30 apenas María Carlos os acordáis cuando había películas de amor y lujo tomaría esto seguro que lo recuerdas

Voz 1456 51:38 bueno Mori lujo si eran las películas aquellas en las que las actriz tenía un especial glamour sacaban unos traje pero sobre todo yo yo recuerdo era muy pequeña pero yo recuerdo la carrera hablo yo recuerdo de ver y todas es una especie de traje blanco fumaban en una columna la pócima desperdicia su estilo Marlene Dietrich y esto realmente el lujo era algo para nosotras que estábamos en el colegio y que eso lo que te contaba no tenía más que dos paredes pacto dejar aquella película expirar a costa como de sueño increíble

Voz 4 52:23 bueno pues ya hemos tenido lujo en esta sección y vamos a dedicar estos últimos ratito a hablar de amor

Voz 40 52:29 bueno Carles sumarían realidad he dicho amor para pintar esto poco bonito pero en realidad vamos a hablar de ligar porque en este terreno Medal la la sensación de que por la época que nos ha tocado vivir vuestra experiencia ligando y conociendo a a otras personas del mismo o de distinto sexo ha sido muy distinta

Voz 4 52:48 María tu época donde de más ligar entiendo que fueron los años sesenta

Voz 1456 52:54 pero que mi porque no se decía era muy sí