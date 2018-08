Hoy por Hoy (20/08/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 0920 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1 00:10 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo en la Audiencia Nacional asume la investigación del ataque de esta mañana en una comisaría de los Mossos d'Esquadra en Cornellà un hombre de veintinueve años y nacionalidad argelina Deloitte JAP Time del que no constan antecedentes en los registros de los Mossos ha sido abatido al entrar en esa comisaría armado con un cuchillo y al grito de Alá es grande no hay heridos el conseller de Interior va a dar más detalles en unos minutos y los Mossos siguen a esta hora

Voz 1646 00:34 el bloque de viviendas en el que vivía este hombre abatido está sí

Voz 1 00:36 lado muy cerca de esa comisaría apenas a unos cien metros y ahí está nuestro compañero Aitor Álvarez adelante

Voz 2 00:42 si sigue aquí la presencia policial de es de hecho desde hace media hora se ha ampliado el perímetro de seguridad y los Mossos d'Esquadra no dejan pasar a nadie el edificio ni tampoco a las calles adyacentes varios vecinos de este edificio de los vecinos

Voz 0920 00:55 mucha gente de este hombre han contado a la cadena SER que le

Voz 2 00:58 ha desalojado de sus pisos momentáneamente y que los Mossos les han indicado que no tienen intención de entrar en sus propias viviendas pero qué quieren mirar bien todas las zonas comunitarias el registro como tal todavía no ha empezado porque los Mossos aún esperan a la comitiva

Voz 1646 01:12 judicial que todavía no ha llegado mucha expectación mediática

Voz 2 01:14 aquí y sobretodo de vecinos en el barrio versan Elda Fons da Llobregat no se habla hoy de nada más que de

Voz 1 01:20 como decimos Audiencia Nacional asume la investigación la fiscal general del Estado María José Segarra considera que es pronto todavía para calificar este incidente de atentado terror

Voz 3 01:28 está bueno es prematuro desde luego va a establecer conclusiones desde luego lo único que cabe congratular los de la rápida actuación en todo caso esperar a las investigaciones de nuestras Fuerzas y cuerpos de seguridad de los Mossos d'Esquadra que no revelen si estamos ante un atentado terrorista si estamos ante una acción de un perturbado en fin es un poco prematuro para pronunciarnos en todo caso está en marcha de investigación inmediatamente claro

Voz 1 01:49 hemos pendiente de cuanto diga el conseller de Interior como decimos en los próximos minutos en Cornellà seguiremos iremos contando cuanto hayan Oviedo por lo demás hoy se cumplen diez años del accidente del avión de Spanair en Barajas en el que murieron ciento cincuenta y cuatro personas se suma a los actos de recuerdo esta mañana tanto en Madrid como también en Las Palmas destino de aquel vuelo los familiares de las víctimas están compareciendo las instalaciones de la Feria de Madrid en Ifema antes de los actos de recuerdo la capital están detallando que esta década ha sido una carrera de obstáculos para ellos con ellos está Javier Jiménez Bas buenas tardes

Voz 0887 02:23 buenas tardes carrera de obstáculos en los que algunos asegura Pilar Vera presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK cincuenta XXII se han afanado en poner obstáculos muros inalcanzables ha dicho para que la verdad no se conozca no confían en que la comisión que está llevando a cabo en el Congreso sirva para conocer la verdad de lo ocurrido pero dice al menos está sirviendo para poner de manifiesto algunas incongruencias por parte de los comparecientes los diputados dicen están siendo ninguneados tal y como ellos lo han sido durante diez años además Pilar Vera ha aprovechado este aniversario para dirigirse directamente a los magistrados de la Audiencia Nacional

Voz 4 02:57 oye quién cruces de un equipo enjuto exotismo está usted el cocido inglesa prevaricación si es por dinero creo que dentro de la rabia sacudidas útiles Teresa predicación lo puede mantenerse o muertos con con sudor y con el sufrimiento de los supervivientes

Voz 0887 03:18 a esta hora continúa el primer homenaje en memoria de las víctimas con una ofrenda floral y la lectura de un poema

Voz 1 03:25 en Canarias también se recuerda a las víctimas también con una ofrenda floral en Las Palmas desde allí informa Agustín Padrón

Voz 5 03:31 junto al monumento Luces en el vacío frente al mar llenando cada uno de los ciento cincuenta y cuatro huecos que recuerdan a las víctimas con flores los familiares mantienen la esperanza de que la comisión de investigación en el Congreso aporte luz sobre el accidente

Voz 6 03:43 que la comisión de investigación está sirviendo para poner cara a todas aquellos responsables del Ministerio de Fomento que deberán responsable por la vigencia por mucha negligencia que salió idearon provocaron la tragedia

Voz 0887 03:56 a las doce y media otro acto más en Las Palmas de Gran

Voz 5 03:59 Canarias recordará a los fallecidos en la llamada plaza de la memoria

Voz 7 04:02 ya en el lugar que era donde teóricamente tenían que llegar

Voz 0887 04:05 cómo es la isla de Gran Canaria

Voz 1 04:12 doce y cuatro los pensionistas vuelven a la calle un lunes más a esta hora en Bilbao en el caso de hoy es una convocatoria especial coincide con la Aste Nagusia con la Semana Grande de la ciudad por lo que se suman también miembros de las comparsas de las fiestas siguiendo la concentración están enfocadas

Voz 8 04:25 congrega sino sólo a los jubilados que llevan siete meses de protesta semanal ininterrumpida que marchan también con algunos jóvenes aunque pocos que hacen un parón en las fiestas para corear lemas como esta batalla la vamos a ganar y exigir un sistema público de pensiones digno en un clima combativo también de desconfianza hacia la clase política porque dicen sólo ha puesto parches temporales e insuficiente

Voz 1 04:49 es el Grecia recupera desde hoy su independencia económica sale del último programa de ayuda financiera europea desde el inicio de ese programa trescientos mil griegos han ido del país han bajado los sueldos y se han incrementado los impuestos aunque ahora crece la economía griega informa Álvaro Zamarreño la previsión de crecimiento para este año Se mantiene en torno al dos por ciento y a partir de hoy Grecia recurrirá únicamente a los mercados internacionales para financiar su deuda tras ocho años dependiendo del dinero prestado por la troika un cambio simbólico con poca repercusión en el día a día de los griegos no recuerda la experta en banca Joana con una

Voz 9 05:21 creo que es la gente

Voz 10 05:23 quieren que han grupo ha cambiado en su vida ellos ven que ha cambiado lo peor digamos porque tienen que pagar más impuestos sus sueldos han bajado solo hace más difícil

Voz 11 05:34 eh eh Porro

Voz 10 05:37 el primero negro por algunos voces creo que ninguno está sí sí

Voz 1 05:43 en estos años se han reducido salarios y pensiones mientras subía en impuestos y tasas ose recortaban servicios de todo tipo según los medios griegos no está prevista hasta mañana martes una declaración del primer ministro Tsipras por el fin de este tercer rescate europeo jaimas titulares con Carlos Sevilleja Javier Corbacho Pedro Sánchez y Quim Torra aseveran en un segundo encuentro en otoño la fecha no está cerrada aún aunque antes esta cita volverán a reunirse los grupos de trabajo de la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat los talibán secuestran a los ciento setenta pasajeros de tres autobuses al norte de Afganistán estos actos se producen el mismo día que entraba en vigor el alto el fuego anunciado por el presidente del país San Sebastián entregará el Premio Donostia el actor el director Danny De Vito en la próxima edición de su festival de cine en septiembre el estadounidense ha participado como actor en más de cincuenta películas en la Bolsa los parques europeos excepto el italiano el treinta y cinco suma cuatro décimas y roza los nueve mil quinientos puntos la prima de riesgo española baja hasta los ciento doce puntos básicos y el deporte se completa hoy la primera jornada en primera división con el Valencia Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao Leganés tras el fin de semana el Sevilla es el primer líder provisional

Voz 0760 06:43 alguien tiene este catecismo cuando te dice que estanterías que tener su seguro porque es el mejor precio increíble pobrecito todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 1646 06:59 pues así hemos llegado a las doce y siete de momento es todo con muchas gracias Antonio seguimos Hoy por hoy

Voz 12 07:11 hablo con sales Baptista Cadena SER

Voz 1646 07:14 pasan siete minutos del mediodía son las once y siete en Canarias hoy es un poquito menos lunes porque está junto a mí Roberto Sánchez pero no lo digo por decir es que la semana pasada insiste que para este lunes a viernes que de debida que digo me voy a intentar aplicar eso sí que es posible que lo yo lo dijera puedo decir Paulo algunos días muy buenos días Roberto hoy quería hablar contigo de de una de las grandes historias de la pasada temporada que sin duda ha sido el movimiento mi tú movimiento que ha cambiado la mentalidad en gran parte de la sociedad ha puesto el feminismo encima de la mesa ha acabado con el poder de algunos depredadores sexuales en el mundo del entretenimiento también de la política todo empezó si lo recuerdas con unas acusaciones contra Harvey Weinstein el todopoderoso productor que había cambiado a la historia del cine convirtiendo las películas independientes en las grandes vencedoras en la taquilla y en muchos casos también en los Oscar el hombre de hecho al que más agradecimientos han destinado en la historia de esos premios

Voz 0920 08:06 Prodi

Voz 13 08:09 no y Javi insiste en que Harvey Weinstein

Voz 1646 08:14 estoy en el pues vienen las acusaciones contra Javi como lo llamaba todo el mundo prácticamente lo veis que no hay nadie me llama por su apellido pues permanecen hay ochenta mujeres nada menos que le han denunciado por acoso sexual pero resulta que una de las primeras valientes pioneras que denunciaron a Weinstein por violación enfrentándose a toda la industria una de ellas ha resultado ser una especie de cazadora cazada allí es una noticia que hemos conocido recientemente hablamos de Asia Argento para explicarnos quiénes Asia Argento que ha pasado de Roberto hemos llamado a nuestro compañero de Cultura Javier Torres muy bueno días Javier hola buenos días Javier de que acusa

Voz 0920 08:47 Asia Argento ahora bueno pues le acusan de agresión sexual según los documentos que tiene en el New York Times hay hasta una fotografía algunos documentos que la llegado les ha llegado encriptados esta agresión se produjo en dos mil trece creo que el nueve de mayo de dos mil tres cuando él cuando de Jimmy Bennett no era mayor de edad había cumplido tenía diecisiete años y tres meses sucede en el hotel Ritz Carlton de Marina del Rey californiano podido ver el hotel puede ser un un hotel fabuloso creo que ella estuvo mandando mensajitos tipo estoy encantado estoy encantada de ira de de verle esto es fumando como loca en el llegó con sus familiares o con un familiar le dijo al familiar que estuviera fuera y se quedó con sede Donell bueno pues le dio de beber a partir de ahí pues creo que tuvieron alguna relación sexual de la de la que él se quedó bastante traumatizado como eso es lo que dice no ellos dos se conocieron cuando él tenía ocho años trabajaron juntos en una película El corazón es mentiroso del dos mil cuatro que está dirigido exactamente por ella no he protagonizado por ella la película es es bueno de animo a la gente que miren Internet el el el argumento porque es bueno el niño en tiene relaciones sexuales vestido de de niña con hombres su madre que es a Asia es la directora de la de la película es una mujer abusador a esto cuando él tenía cuatro años

Voz 0887 10:27 en cuanto a la relación sexual que hubo en ese hotel ya no habló de la película sino en la vida real sería consentida uno consentida pero parece que relación hubo porque tengo entendido que así Argenta después de la petición por parte del de una indemnización

Voz 0920 10:41 soltó la mosca no sé si eso toda la mosca soltó trescientos ochenta mil euros Ésta es una historia bastante curiosa porque en noviembre en noviembre de el año pasado el abogado del mandó una carta diciendo que les va a demandar eleva mandar a ella por un valor de tres millones y medio de dólares y la pregunta es por qué tres millones y medio de dólares muy pues porque hasta hasta el momento en el que se había producido se produjo el supuesto acoso o violencia sexual él había ganado por ejemplo dos millones y medio de dólares entonces a partir del del acoso se puso fatal sólo ganaba sesenta mil dólares al año entonces han hecho los cálculos pedían esta cantidad el concepto el concepto por el que ella ha pagado es un concepto que a mí me llama la atención que es para ayudar a Gene ya no sea no es porque lo exacto

Voz 1646 11:37 iniciase una indemnización una multa en ningún caso es para ayudar a Yemen como si fuera casi casi una limosna no casi en Adamo ganaba poco el pobre haya en ningún caso este este hecho justifican y desvirtúa ninguna de las acusaciones existentes en los Estados Unidos en Hollywood contra Harvey Weinstein pero allí se que está causando revuelo esta situación no te parece Javier que quizá es un puntito sospechoso que es ciertamente parece casual que o no parece casual que se pusiera en marcha esta acusación justamente un después un mes después de que Asia Argento acusara a Weinstein

Voz 0920 12:10 de de abusar de ella bueno sospechoso yo no sé cómo funcionan las mentes de la de la de las personas y además es un caso a la inversa digamos que es el caso de una mujer a costa adora y un y un chico menor de edad quiero decir que generalmente siempre es al revés que hemos conocido el mito uno pero él dice que él se quedó muy impactado cuando vio a Asia a denunciar a a Harvey Weinstein es que ese acordó ese acuerdo o dijo que él estaba traumatizado pues efectúa

Voz 1646 12:43 mente no sabemos cómo funcionan las mentes de las personas ni siquiera las mentes un acosado al pero desde luego no queremos en ningún caso queremos dar a conocer la noticia pero en ningún caso queremos que esto como es les digo desvirtúe la gravedad de las múltiples acusaciones que pesan en este momento sobre hardware

Voz 0887 12:58 tiene que ver una cosa con otra después saber Podemos eh hacer aquí un ejercicio de moralina de dobles morales hice todo lo que queramos pero es evidente que no es lo mismo el posible abuso de una mujer de treinta y siete años frente aun si un menor pero que es posible que esta es una relación consentida o no pero que tiene diecisiete años y que es un chico a todo lo que estaba denunciando el móvil tú

Voz 0920 13:18 puedo decir dos cosas si no es con sentido una relación no no no no eso no o sea la edad que se tenga la edad que tenga del género que eso del género que se tenga el abuso sexual es cierto las mujeres de manera masiva lo sufren también hay hombres quiero decir el abuso sexual es abuso Punto pelota

Voz 1646 13:38 sí es fantástico que se de a conocer y es fantástico que que lo denunciamos y para eso también sirve la radio muchísimas gracias Javier muchísimas gracias a ti Roberto

Voz 0920 13:46 Hadi escuchamos hasta luego

Voz 12 13:50 Pablo González Batista Gabriela Serra

Voz 0760 13:54 ahora me cuenta es que hayan seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 14 14:09 utilizas furgoneta en tu trabajo asegura la el directa y te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro de cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 15 14:20 eh

Voz 17 14:24 sigue a las cadenas en las redes sociales en Twitter arroba la guion bajo en Facebook

Voz 18 14:35 en vacaciones el mundo no separa Hora catorce

Voz 13 14:40 poco a las dos de la tarde la una en Canarias de Mary Pierce

Voz 12 14:49 de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde el mundo en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 18 14:55 los también en Cadena Ser punto com

Voz 16 14:58 de lunes a jueves en Roma

Voz 19 15:00 es un fabricante de medicamentos homeopáticos

Voz 1646 15:03 se queja de que sus ventas han caído

Voz 19 15:05 la casa la homeopatía como alguien que ataca a la homeopatía

Voz 13 15:08 lo que quiero decir

Voz 12 15:13 la vida moderna con David Broncano la vida moderna es poner en el currículum que eres tertuliano cronista o My lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 20 15:32 que hay una radios en relojes hayan el lugar en el que coinciden Wagner España hay el Santo Grial

Voz 21 15:41 y la ópera comienza en un claro en el

Voz 13 15:44 los que las montañas que rodean el monasterio de Mons salvar un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner sitúo en algún punto Rafa del norte de España si son Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 16 16:01 la radio que tu programas

Voz 12 16:05 quería mejor el Real Madrid

Voz 22 16:07 es que el de Cristiano le preocupa Griezmann conseguir el Balón de Oro en la app de las SER El Larguero de Manu Carreño te ofrece

Voz 12 16:15 sí más lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga ti nuestra aplicación

Voz 20 16:29 hasta aquí la entrevista gracias al un están

Voz 23 16:32 divisaron con nosotros para parecer una mujer nueva cada día esa es la clave y Conchín cambie de gafas tanto como quiero lo único que no cambió ni óptico lo mío es a flaco provecho de este verano Conchín sí

Voz 0920 16:43 tu segundo y tercer par de gafas pero un euro más

Voz 16 16:46 no está el treinta y uno de agosto pide ya punto es la seguridad diré en que pudo darle buenas llamaba porque quiere instalar una alarma sufrido algún robo no no

Voz 23 16:55 es para mi casa de la playa que después del verano no vamos en meses y no quiere estar pensando si me van a entrar a robaron Se me va a meter a alguien

Voz 24 17:02 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 12 17:14 conversaciones estivales con la voz de Google de la SEC

Voz 25 17:23 John literarias de los lunes en La ventana del verano se me va de tiempo para una promo de treinta segundos por nombre artístico muy largo lo que dotarlo me lleva a cinco segundos Ray Ward Roberto Sánchez exige nombre y apellidos María Jesús Espinosa de los Monteros García la voz literaria de La Ventana todos los lunes de agosto

Voz 0920 17:48 qué te parece perfecto supera Cadena SER bloguero

Voz 12 17:56 Alex Baptista

Voz 1646 17:59 y antes de terminar no seremos las preguntas que nos deja el día de hoy ahora que el Sevilla se ha convertido en el primer líder de la temporada Se podría decir que la Liga tiene un color especial fiásemos hacemos con la aerolínea que ha extraviado la jabalina con la que Héctor Cabrera iba a participar en los Europeos paralímpicos le damos una medalla se considera blasfemia que la prensa deportiva al AVE hoy a Bale que clarísimamente no es Cristiano sin Marian Ávila se ha convertido en la primera modelo con síndrome de Down la diseñadora que le ha dado esa oportunidad es también un modelo a seguir no les parece sintomático que solamente una vocal separe a Quim Torra de apellidarse Turrado ahora que han suprimido todos los trenes directos entre Valencia y Castellón empezará por fin a funcionar el aeropuerto de Castellón honores que una mujer haya sido expulsada de una piscina municipal por llevar un bañador de pata no creen que de verdad quién ha metido la pata

Voz 1 18:52 en esta situación ha sido el socorrista

Voz 1646 18:54 y por último alguien ha visto a Morgan Freeman desde la muerte de Kofi Annan nosotros nos vamos

Voz 1 19:06 mañana mucho más Hoy por hoy Aimar Bretos les saludará a las seis de la mañana hasta entonces ya saben que cuentan con la compañía de toda la programación de verano de la Cadena Ser que tengan un fantástico olores

Voz 12 19:48 la Cadena SER Hoy por hoy