Hoy por Hoy (21/08/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:17 hoy se reúne de urgencia el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado es el CIP se reúne tras el ataque de ayer contra una comisaría de Mossos en Cornellà El testimonio de la mujer del atacante que avanzó la Cadena SER anoche ayudado a situar mejor que había detrás de ese ataque asegura ella que el hombre pudo buscar que lo mataran porque ya había amenazado antes con el suicidio según una mujer él era gay ha dicho un año atrás desde entonces estaban separando el está obsesionado con que la comunidad musulmana le podía rechazar sí trascendió su orientación sexual en cualquier caso el conseller de Interior Miquel Buch confirmada anoche en Hora veinticinco que el caso se sigue abordando como un ataque terrorista

Voz 2 00:58 cuidado ahora por ahora David

Voz 3 01:01 para un ataque terrorista

Voz 0027 01:03 así se está instruyendo en la Audiencia Nacional además la secretaria de Estado de Seguridad ha enviado una instrucción a todos los cuerpos policiales del país ordenando que los agentes extremen las medidas y la auto protección ante

Voz 1 01:14 hipotéticos nuevos ataques terroristas

Voz 0027 01:19 es martes veintiuno de agosto el Partido Popular Ciudadanos piden al Gobierno que aplique el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña si continúan lo que ellos consideran amenazas del presidente de la Generalitat Quim Torra después de que éste dijera que hay que atacar al Estado injusto Pablo Casado Partido Popular José Manuel Villegas C's sigue habiendo

Voz 4 01:39 en Hazas han estado nosotros lo que vamos a hacer es pedir que active la Constitución desactive ordenamiento jurídico y que no se permita ningún tipo de amenazas al Estado de derecho si la respuesta Torra es que está fuera de la ley que está fuera de la democracia que está fuera de la construcción entiendo que los deberíamos reunir los partidos constitucionalistas y decidir a qué competencial debería afectar las aplicaciones de Pepe cinco

Voz 0027 02:04 Fuentes de La Moncloa aseguran a la SER que el Gobierno no reactivará el ciento cincuenta y cinco por unas declaraciones por mucho que sean inaceptables sólo aérea el paso dicen en caso de que seguirán hechos jurídicos suficientemente fuertes en Italia los ciento setenta y siete inmigrantes rescatados por la Guardia Costera han llegado ya a un puerto en Catania pero Salvini no les deja bajar a tierra Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:28 buenos días el vicepresidente y ministro del Interior ha desplegado a la policía en el puerto siciliano de Catania para impedir que los rescatados pisan suelo italiano dice hasta que Bruselas decida su reparto en otros países europeos el Papa

Voz 0027 02:39 pido perdón por los abusos a menores en Pensilvania

Voz 3 02:42 el Julia de ante abusó de mí durante

Voz 0858 02:46 todo un curso no dije nada a nadie cuenta Julian Borg al hacer una addenda dos mil niñas y niños víctimas víctimas de los curas pederastas en Pensilvania el Papa dice en esa carta que no es suficiente sólo con pedir perdón y pide que se dejen de encubrir los

Voz 0027 03:01 sí sobre Bush

Voz 5 03:04 igual que has Christie directora

Voz 0027 03:06 qué Argento que lideró el movimiento mintió y las denuncias contra el productor Harvey Weinstein fue acusada de abuso sexual a un menor

Voz 0858 03:13 según cuenta The New York Times sargento llegó a un acuerdo extrajudicial con el actor Jimmy Bennett después de haber abusado de él cuando tenía diecisiete años ella tenía XXXVII a cambio de evitar esa demanda ella le pagó según el diario trescientos ochenta mil dólares

Voz 0027 03:28 un grupo de bañistas hecho de una piscina municipal a dos miembros de la manada

Voz 0858 03:33 los usuarios de la piscina de Palomares del Río en Sevilla les increparon en el Ayuntamiento asegura que no va a permitir que personas declaradas non gratas utilizan espacios públicos porque provocan dice alarmas

Voz 0027 03:43 que hoy se inaugura en la ciudad alemana de Colonia con España como país invitado Games Com la feria europea más importante de los videojuegos

Voz 0858 03:50 pues al campeón entre las novedades que se van a presentar el FIFA diecinueve el for night o la súper producción despidamos

Voz 0027 04:01 allí en Colonia estará el ministro de Cultura y Deporte José Guirado al que vamos a entrevistar aquí en Hoy por hoy a partir de las nueve y cuarto de la mañana anoche se completó la primera jornada de la Liga el Athletic se estrenó con victoria en el último minuto Valencia y Atlético empataron en el primer gran duelo de la temporada Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 04:21 buenos días sale títulos Leganés uno ese gol de Muniain en tiempo de descuento les daba la victoria empate uno en Mestalla entre Valencia y Atlético goles de Rodrigo y Correa Sevilla Barça Levante y Real Madrid ocupan los puestos Champions en esta primera clasificación de la temporada Athletic y Huesca los de Europa League cierran la tabla Rayo Alavés

Voz 0456 04:37 Betis también se completó anoche la primera jornada

Voz 1161 04:39 anda Nástic uno Tenerife uno

Voz 0027 04:49 qué tiempo va a hacer hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:51 buenos días una jornada más va a lucir el sol en gran parte del país durante la tarde con algunas tormentas pero afectando pocas poblaciones que ahora el ambiente es cálido en gran parte de la mitad sur de la península con sensación de bochorno en la costa del Mediterráneo sólo hará que las máximas se sitúen entre los treinta y treinta y cinco grados rozando los treinta y siete treinta y ocho cerca de los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir muchas horas de sol pero durante la tarde tormentas en Extremadura sobre todo en puntos de montaña en gran parte de Sistema Central y la Ibérica también en los Pirineos tormentas que de momento afectaran pocas poblaciones Hydro poco rato será a finales de semana cuando ganarán más protagonismo junto con un descenso de Tempel

Voz 1 05:31 a ver si le

Voz 7 05:50 el quinto

Voz 0027 05:55 de la Fuente buenos días Aimar con

Voz 0456 05:58 San Alberto y la única cantante femenina que tiene un disco entre los diez más vendidos en la historia de EEUU el número uno era de Michael Jackson hasta ayer en unos minutos lo vamos a contar en nuestra mesa de análisis esta mañana tenemos a Lucía Méndez Antón Losada Ignacio Ruiz Jarabo que en su estreno la semana pasada no dejó indiferente a ninguno de nuestros sellado pero no lo sepa sino muchas reacciones a favor muchas reacciones también en contra

Voz 1 06:28 Ruiz Jarabo la estrella del verano en Hoy por hoy

Voz 0456 06:31 una defensora del feminismo y del movimiento mi tú que hoy algunos cuestionan en la prensa conservadora nosotros también lo defendemos a partir de las diez de las nueve en Canarias con Pablo González Batista vamos a hablar de deporte femenino por qué no hemos celebrado nada este año con lo que nos gusta en España celebrar con todo lo que han ganado las categorías femeninas del deporte español lo vamos a valorar con tres grandes con Carolina Marín de bádminton con Rocío dar vía de hockey hierba con Yasmina Miravet de fútbol una hora después tú los ese habías nacido Aimar pero que sepas que a finales de los años ochenta y hasta mil novecientos noventa y dos había chavales que veraneaban en la sierra de Madrid y que resolvían todo tipo de misterios se llamaban los cincos súper detectives bueno pues eso a mediados de los noventa cayeron en el olvido y ahora Noel Ceballos todo un referente en el análisis de la cultura pop los ha rescatado en una novela que nos presenta esta mañana y que conecta con todos aquellos que fuimos a EGB como es mi caso

Voz 0027 07:39 con el Gobierno a Consejo de Ministros el decreto ley por el que va a regular la inminente parece de Franco hoy les queremos preguntar sobre la reacción del Partido Popular en el PP básicamente es la de siempre no han cambiado en ese sentido pero el ciudadano sí que se empieza a notar cierto arrastrar los pies respecto a este asunto ayer decía Albert Rivera yo como Alfonso Guerra consideró que hablar de Franco es boxear con el pasado

Voz 0456 08:08 qué les parece a ustedes esta afirmación que reflexión les merece están de acuerdo que exhumar al dictadores boxear con el pasado pueden opinar en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 08:23 lo dice lo vamos a contar enseguida el correo convencional está en declive en todo el mundo en Bélgica también Piris que allí se plantea por primera vez la opción de que los carteros no pasen diariamente a entregar la correspondencia

Voz 0456 08:40 porque no hay suficiente queremos saber si ustedes mandan todavía cartas escritas por correo ordinario con qué frecuencia a quién si nos pueden contar con qué motivo si abren también el buzón a diario o no nueve uno cinco dos

Voz 1 08:54 dieciséis sesenta y seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta meses

Voz 0858 09:44 el joven argelino de veintinueve años abatido por los Mossos en la comisaría de Cornellà se acaba de separar de su mujer y la había reconocido que quería suicidarse esto es lo que ha contado su ex pareja en su declaración ante la Policía en la que también ha explicado que el atacante le había confesado su homosexualidad y que estaba pensando en quitarse la vida porque no aceptaba esa condición sexual temía el rechazo de la comunidad musulmana Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 10:08 bon día a los Mossos trabajan con la hipótesis que hay una mezcla entre una crisis existencial una motivación personal de buscar que le mataran y una radicalización que se había hecho aún más evidente en los últimos meses con algunas características físicas la SER ha tenido acceso la declaración ante la Policía de la expareja del abatido contó que hace un año después

Voz 0858 10:26 vio que era gay que a partir de aquí empezaron los trámites

Voz 0931 10:29 la separarse y fue aquí cuando le contó varias veces que se iba a suicidar ella dijo que creía que lo hacía ante la vergüenza que podía suponer la comunidad musulmana su condición sexual incluso dijo estar convencida que él se casó con ella para conseguir papeles y poder vivir en libertad en España con su homosexualidad ante la hipótesis a así que la hipótesis queremos decir que este argelino de veintinueve años quería que lo mataran cuando entró ayer en la comisaría pues toma fuerza esto podría ser uno concluyó pro torno repetía a podría ser una conclusión pero todavía necesitamos tiempo para analizar todos los datos decía el número dos de los Mossos Rafael Comas que mantenía que se sigue investigando cómo

Voz 0497 11:05 el ataque terrorista en Europa se han producido otras desde este tipo a policías una manera

Voz 11 11:10 dado un individuo ha agredido o atentado contra

Voz 0931 11:12 policía bien todo pasó poco antes de las seis de la mañana de ayer este hombre que se llamaba Abdel Hadi Tayyip llamó al interfono de la comisaría de Cornellà la policía que estaban recepción abrió ir al abalanzarse con un cuchillo de grandes dimensiones la escuadra disparó porque entró con una clara voluntad de atacarla según dijo en el registro del domicilio de la bata pido a pocos metros de la comisaría no encontraron ni armas de fuego ni explosivos

Voz 0858 11:35 hace a son nos contabas que los Mossos dicen que la intención homicida de Taibe era evidente y que por eso esto se sigue investigando como un atentado terrorista frustrado de hecho la causas elevó casi de forma inmediata la Audiencia Nacional que es la competente en delitos terroristas el juez Ismael Moreno ya ordenado las primeras diligencias Alberto Pozas la causa se va a investigar

Voz 0055 11:54 tras dos de la Audiencia Nacional del que estaba de guardia ayer de madrugada cuando ocurrieron los hechos según fuentes jurídicas el magistrado Ismael Moreno todavía no tiene los informes esenciales encima de la mesa pero ayer ya puso en marcha varias diligencias por ejemplo investigar las comunicaciones a través de correo electrónico o teléfono y también la actividad del fallecido en Internet para descubrir si existió algún proceso de radicalización no de adhesión algún grupo terrorista lo que el juez todavía no tenía ayer encima de la mesa era el vídeo en el que las cámaras de seguridad captaron el incidente la investigación se quedará en la Audiencia Nacional si el magistrado entiende que hay indicios de que efectivamente el ataque Se trata de un atentado terrorista frustrado

Voz 0858 12:32 Moncloa descarta de momento iniciar los trámites para activar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución en Cataluña tal y como la ha pedido ciudadanos o como ha deslizado el Partido Popular el Ejecutivo considera que no hay motivos y asegura que una medida extraordinaria como esa solo puede ponerse en marcha ante hechos no ante meras palabras por rechazables dicen que sean los lo cuenta Óscar

Voz 0931 12:52 así el Gobierno de Pedro Sánchez no iniciará de momento los trámites para reactivar el control estatal de la Generalitat de Catalunya fuentes de La Moncloa aseguran a la Cadena Ser que por ahora el Ejecutivo no ve hechos jurídicos lo suficientemente graves como para que se reactive el procedimiento tal y como reclama ciudadanos o quiere pedir el Partido Popular según estas fuentes el Gobierno no va a activar el ciento cincuenta y cinco por una declaración en este caso del en catalán Quim Torra ya que en la Moncloa ven que estas son

Voz 0858 13:18 Luzón sería como matar moscas a cañonazos

Voz 0931 13:21 recuerdan además que el control estatal del Gobierno de una comunidad autónoma a través del ciento cincuenta y cinco es un mecanismo legal pero extraordinario la frase inaceptable mantienen en La Moncloa pero entienden que es sólo eso una frase en todo caso el Ejecutivo de Sánchez no cierra totalmente la puerta utilizar el mecanismo se actuará eso sí cuando existan hechos jurídicos que puedan abordarse jurídicamente el Gobierno sabe cómo y cuándo tiene que reaccionar no actúa siguiendo sus necesidades políticas como aseguran estas fuentes están haciendo ciudadanos

Voz 0858 13:52 esta semana el Gobierno vuelve al trabajo tras las vacaciones el Consejo de Ministros va a volver a poner en marcha el viernes ya la tramitación del techo de gasto y la senda de déficit a pesar de que reconoce que todavía no tiene amarrados los votos necesarios para sacarlo adelante lo intentó en julio recordamos pero no lo consiguió bordar este asunto ya mañana miércoles con las comunidades autónomas Nieves Goicoechea

Voz 1468 14:13 hace años que agosto dejó de ser un mes de mero trámite para cerrar los acuerdos políticos de los presupuestos en los gobiernos con mayorías absolutas un bipartidismo en crisis los partidos nuevos au aún más cerca el resultado de la moción de censura obligan al Ejecutivo a Pedro Sánchez a pelear cada respaldo parlamentario y esta semana es y será una de las que tiene por delante Sánchez para cerrar las nuevas cuentas públicas de dos mil diecinueve que en teoría debería ser presentadas antes de que acabe septiembre sin apoyos políticos claros el Gobierno tirará hacia adelante y aprobará este viernes otra vez la senda de estabilidad para dos mil diecinueve dos mil veintiuno en julio la rechazo el Congreso pero las fuentes de Hacienda consultadas aseguran que volverán a aprobarla en el próximo Consejo de ministros este viernes y que seguirán hablando con todos los partidos en las próximas semanas como antesala de esa reunión el Gobierno someterá a votación la senda de estabilidad en el consejo que reúne mañana a todas las comunidades autónomas se votara saldrá adelante porque el Ejecutivo dispone de mayoría absoluta pero el PP actuará en bloque se opondrá a ella los consejeros socialistas consultados acuden a esta reunión más tranquilos porque aunque no haya nuevo sistema de financiación autonómica los acuerdos bilaterales comprometidos por Pedro Sánchez reconduce en sus reivindicaciones

Voz 0858 15:24 el Ministerio de Defensa va a abrir expediente a los cinco militares a los que puede sancionar por firmar un manifiesto político en el que reivindican la figura del dictador Francisco Franco como militar son los únicos firmantes que están en la reserva y que por tanto siguen teniendo limitados sus derechos políticos como cualquier miembro de las Fuerzas Armadas el otro centenar de firmantes ya están completamente retirados así que Defensa no puede ponerles ningún tipo de sanción Mariela Rubio

Voz 1450 15:48 entre los firmantes destacan los generales Alberto Asarta ex jefe de la Misión de Naciones Unidas en el Líbano Emilio Pérez Alemán ex jefe del Mando Militar de Canarias o Juan Aparicio Hernández Lastras es jefe del Mando de Personal del Ejército el manifiesto considera que el dictador sufre una campaña intencionada que obedece al empeño visceral de revancha de la Izquierda es textual defiende la figura del militar y así como del derecho a rendir homenaje a sus héroes uno de los últimos en adherirse a este manifiesto el de más alta graduación ha sido el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra Luis Alejandre que fue nombrado por el ministro popular Federico Trillo Alejandre fue cesado por el ministro socialista José Bono por sugestión del Yak cuarenta y dos y él mismo ha confirmado por escrito al diario Menorca que efectivamente suscribe el documento en apoyo a la figura del dictador dado que Alejandre está retirado desde hace más de una década y no está en la reserva no se enfrenta por tanto ninguna sanción es el caso de la práctica totalidad de los militares firmantes es decir están ya retirados jubilados por tanto no están sujetos al régimen castrense que les prohibe hacer públicas opiniones políticas de los centenares de firmantes solo cinco están en la reserva sobre esos cinco Se centra el expediente abierto por Defensa

Voz 0858 16:56 llegamos a las seis y diecisiete las cinco y diecisiete en Canarias varios miembros de la manada tuvieron que irse este fin de semana de una piscina municipal de Palomares del Río en Sevilla los otros usuarios lo reconocieron y comenzaron a increpar los según el Ayuntamiento el grupo era la piscina acompañado de un operario municipal al que ya han abierto un expediente al gobierno local asegura que este hecho ha creado una importante alarma social y que los miembros de la manada son personas non gratas en ese municipio Radio Sevilla Javier Javier Márquez buenos días buenos días

Voz 0497 17:24 el Consistorio emitir un comunicado en el que asegura que el Ayuntamiento no permitirá que personas declaradas non gratas por el pleno utilicen espacios públicos para provocar alarma social en declaraciones a la Cadena Ser la alcaldesa de Palomares Ana Isabel Jiménez confirma que ese abrirá un expediente para saber por qué un operario municipal les condujo al final de la jornada a una zona del polideportivo cuyo acceso está cerrado al público

Voz 12 17:45 Ellos empezaron cuando la piscina aferró las cuestiones poco cuando la oficina hacerlo en dos ir a El Vestuario común donde todo el mundo pues se les abrió a ellos en un espacio de ellas estuvieron allí entonces eso es eso es lo que está investigando el Ayuntamiento el por esto como allí porque el feliz abrió un espacio sí en el consentimiento del encargado habido el concejal

Voz 0497 18:08 los miembros de la manada de desde que salieron de prisión han protagonizado varios episodios Antonio Manuel Guerrero intentó renovar el pasaporte José Ángel prenda robó unas gafas en un establecimiento comercial

Voz 0858 18:18 y ahora esto el Papa Francisco pide perdón a las víctimas de los abusos sexuales cometidos por curas quienes consintieron en cubrieron esos delitos durante décadas lo ha hecho en una carta en la que ha pedido también tolerancia cero es la reacción del Vaticano tras el demoledor informe de la Corte Suprema de Pensilvania que ha documentado trescientos casos de sacerdotes que cometieron violaciones y abusos en ese estado desde el año mil novecientos cuarenta y daba buenos días

Voz 0137 18:43 buenos días si el Papa ha expresado por escrito la vergüenza y el arrepentimiento por los abusos destapados en Pensilvania y admite que la Iglesia no supo actuar a tiempo ni supo entender la dimensión y gravedad de los crímenes el Pontífice ha pedido perdón ha reiterado su tolerancia cero a los abusos a menores ya admitido hemos descuidado y abandonado a los pequeños aquí en la Cadena Ser el teólogo Edgar Beltrán que trabaja en la comunidad hispana de Estados Unidos desde hace más de treinta años asegura que el Vaticano lleva años sabiendo de casos como éste pero que hasta ahora siempre ha prevalecido a defenderla a la iglesia antes que a los niños

Voz 13 19:13 en la documentación de que eso digo que luego información exaspera pero ya era todavía la lucha es en nombre de la Iglesia el problema no son en Pensilvania volvamos a México que fue lo que más se comenzó hace más fuerte con el caso de Massiel y todos esos casos la Santa Sede tuvo documentación fidedigna con testigos del escándalo hicieron nada

Voz 0137 19:34 Beltrán señala que la Iglesia debe obligar a los culpables y los encubridores abandonar sus cargos e iniciar un proceso de reconversión total en el que el clero integre de nuevo en el pueblo eliminando la casta actual con privilegios en la que sacó

Voz 0858 19:44 metida en Italia Matteo Salvini ha bloqueado el desembarco de las ciento setenta y siete personas a las que un guardacostas de ese país de Italia rescató la semana pasada a Campos insiste en que no van a pisar suelo italiano hasta que la Unión Europea decida cómo va a reubicar los en otros países una actitud que ha provocado el choque con sus propios socios de gobierno que habían autorizado la entrada en puerto del buque así que hasta ahora los migrantes están en el puerto sin luz verde para bajar del barco y con un gobierno en el que unos Se desautorizan a otros corresponsal

Voz 0946 20:24 en Roma Joan Solés así es la nave y Bichot y de la Guardia de Costas italiana con más de ciento setenta inmigrantes rescatados en alta mar hace ya casi una semana se trasladó de la isla de Lampedusa al puerto de Catania en Sicilia el ministro de Transportes Toni Nelly autorizó su amarre sin embargo en una decisión surrealista el ministro del Interior Salvini desautorizó su desembarco y ordenó el despliegue de la policía para impedir que los inmigrantes desciendan de la nave de la guardia de Costas hasta que la Unión Europea no decida qué países europeos los acogerán la pregunta surge espontánea

Voz 1 20:58 mío quién gobierna Italia

Voz 0858 21:08 en Bélgica se lo contábamos en portada ha abierto un debate sobre si el correo Se debe seguir repartiendo a diario la dirección de la empresa postal dice que no compensa porque los envían apenas cartas propone que se haga cada dos o tres días los sindicatos temen que eso se traduzca en despidos Bruselas Álvaro Sánchez

Voz 0831 21:25 en plena era de Internet y whatsapp el número de cartas que se echan al buzón hace tiempo que ha caído con fuerza y sigue reduciéndose de día a día antes e imparable declive que ni siquiera el aumento de la entrega de paquetes compensa el jefe de la empresa de Correos belga ha visto cómo los beneficios de la compañía caían con fuerza y ha lanzado una polémica idea para ahorrar el dinero propone que a partir de dos mil veinte los carteros en lugar de salir a repartir correo cada día lo hagan cada dos o tres días el consejero delegado de la empresa de Correos belga insiste en que a la gente ya no le importa esperar uno o dos días más en recibir las cartas y con esa fórmula los carteros aprovecharían mejor los viajes por supuesto el reparto también saldría mucho más barato la idea no ha gustado a los miembros del Partido Socialista que ya han reclamado que un servicio público tan básico como el de trasladar las cartas de los ciudadanos no pierda calidad

Voz 0858 22:14 que ayer les contábamos en Hoy por hoy eso estudio de Estados Unidos que alerta sobre la grave contaminación que provoca en las lentillas que se arrojan al retrete sólo en ese país lo hacen uno de cada cinco usuarios así que los españoles que llevan lentillas unos dos millones y medio se preguntan porqué las empresas no están obligadas a especificar en el envase como hay que deshacerse de ellas nos lo cuenta María Manjavacas

Voz 1444 22:36 la caja de las lentillas no tienen indicaciones sobre lo que hacer con la lente desechada remite a un manual de instrucciones de tres cuatro folios que prácticamente nadie le con explicaciones

Voz 0887 22:46 sobre su uso médico Juan Manuel Moya es óptico Luis es usuario

Voz 14 22:50 la explicación básicamente está centrada en el uso sanitario de contacto que que hacer hizo todo lo que no hay que hacer pero pensando en la salud de los el de mantenimiento adelante contacto pero nos explica específicamente que hay que hacer para desechar los

Voz 15 23:03 también es cierto que en las cajas y los envoltorios no pone que esté prohibido tirar las han

Voz 0931 23:08 va Otero al lavabo eh

Voz 5 23:10 todo el mundo lo sabré en el desconocimiento

Voz 1444 23:13 la falta de información lleva también a la mayoría de los españoles a tirar la lentillas desechada al desagüe Se calcula que dos millones y medio de españoles usa lentillas

Voz 0858 23:26 y hoy en la localidad de Ciudad Rodrigo en Salamanca acoge desde hoy la feria anual de Teatro de Castilla y León donde va a haber mucha presencia de compañías españolas pero también portuguesas Radio Salamanca Jesús García

Voz 1402 23:38 cuarenta y cinco compañías mostrarán sus últimas producciones escénicas desde hoy y hasta el próximo sábado en el marco de la vigesimoprimera Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en Ciudad Rodrigo Manuel González es su director

Voz 16 23:49 la feria vuelve a caracterizarse por ser una seria multidisciplinar una feria con una estrategia versatilidad tremenda en cuanto a los formatos los géneros escénicos los públicos y los contenidos de los espectáculos y luego también por ser una feria donde los espectáculos son muy novedosos en cuanto que acogemos quince estrenos en el marco de la Feria de Teatro de Castilla León en Ciudad Rodrigo y además nos encontramos con que todas las producciones que se presentan como mucho tienen un año de antigüedad si este año el espectáculo con el que se abre la Feria de Teatro es un espectáculo que se estrenó recientemente en el mes de mayo en el Juan del Enzina aquí en Salamanca que es la cueva de Salamanca

Voz 1402 24:27 programadores culturales públicos y privados distribuidores técnicos culturales y productores serán cita un año más en este ya prestigioso encuentro profesional del mundo del teatro

Voz 0858 25:50 Valencia y Atlético se estrenan en Liga con un empate Asamblea

Voz 1161 25:53 Valencia uno Atlético Madrid uno buen fútbol mostrando sus opciones alternativas claras en el potencial de Barça y Real Madrid los de Simeone gol de Correa a los veintiséis minutos lograba el empate del Valencia gol de Rodrigo a los once de la segunda parte que sigue en forma Rodrigo digo y al que siguen llegando cantos de sirena algo a lo que va a tener que lidiar Marcelino unos días más

Voz 0027 26:12 eso muevan jugador nosotros por todo

Voz 20 26:15 lo que hace no solamente por los goles sino por lo que no está en el juego colectivo de ataque y contraataque y bueno pues ojalá se quede con nosotros que yo creo que va a ser reflexión está que nos dan muchísimo viene en una oferta irrechazable para él y para el club pues hay que aceptarlo porque así es no no no no podemos ir contra el mundo

Voz 1161 26:32 en lo deportivo el empate ante la tercera plantilla de la Liga le parece a Marcelino positivo y un paso para ir acercándose poco a poco al objetivo de estar cada año entre los patrones

Voz 0027 26:40 pues quizás Atlético de Madrid por plantilla

Voz 20 26:42 no se ha acercado al Barça sí al Real Madrid más que nunca para nosotros es muy difícil una vez que llevamos hasta aquí hasta posiciones Champions sabemos que lo importante es quedarse para que este equipo vuelva a crecer y acercarse a los grandes debemos jugar la Champions la siguiente temporada y eso conlleva solamente un puesto porque tres es muy difícil

Voz 1161 27:04 plantel valenciano que todavía no está cerrado ya que se negocia todavía el regreso del portugués Guedes con el que el París Saint Germain no cuenta hay al que Marcelino sigue esperando

Voz 20 27:12 con los brazos abiertos unos conoce Nos conocemos conoce el funcionamiento del equipo conoce la ciudad no hay periodo de adaptación conocer a la competición pues decirlo con

Voz 1161 27:23 que sería mentir general éticos estrenará se quedaron sin estreno goleador Diego Costa Griezmann pudo ser además el último partido de Filipe Luis al que todos desean eso sí que se quede

Voz 21 27:32 el goleador Correa bueno bueno todos saben lo importante que es Filipe para nosotros la verdad que no no sé la situación del pero bueno ojalá que que se que con con nosotros como su compañero en la banda contraria Juan Juanfran

Voz 4 27:45 es una decisión que tenga que tomar él con con el club en El Vestuario queremos que se quede le queremos mucho y ojalá se pueda quedar Felipe ha dado mucho al Atlético de Madrid si finalmente sale hay que respetarlo ese se queda mejor para nosotros que es lo que queremos y qué es lo que quiere el entrenador

Voz 1161 27:58 la victoria del Athletic en el partido que cerraba la primera jornada de Liga Victoria en el descuento gracias a un gol de Iker Muniaín que les da a los primeros tres puntos a los de Berizzo que explicó entre líneas la sorpresa de que no jugase Ramiro en la portería ni siquiera fue convocado no termina de renovar el guardameta esta situación deriva en que Unai Simón que comenzó la temporada como cuarto portero y cedido al Elche de debuta se anoche en San Mamés

Voz 1 28:18 pero mezcla cuestiones técnicas comerciales pero sí que una situación en la que el club ha aprendido del pasado no quiere que se repita con consenso de todos hemos decidido la decisión de hoy

Voz 1161 28:34 el propio Unai Simón reconocía su peculiar debut

Voz 22 28:36 al final es sabremos Oña que todo chaval de la cantera al fin y al cabo sientes siempre son más nervios tensión se va soltando poco a poco ese rudo me toca estar en Elche venta recibe la llamada de del Athletic ilusionada volver a casa te gusta

Voz 1161 28:53 con ella Sevilla Barça Levante Real Madrid ocupan los puestos Champions esta primera clasificación de la temporada Athletic y Huesca los de Europa League cierran la tabla Rayo Alavés y Betis también se completaba la primera jornada en Segunda con el Nástic uno Tenerife uno e inicia en esta temporada en el ascenso directo Las Palmas y Málaga en promoción Zaragoza Cádiz Mallorca y Córdoba cierran la tabla Rayo Majadahonda Almería Osasuna y Reus en plano internacional hoy se disputan tres partidos de de ida de la última ronda previa de acceso a la fase de grupos en la Champions Benfica PAOK Bate Borisov B Estrella Roja Salzburgo y la selección española de fútbol disputará la final del Mundial femenino sub veinte tras imponerse ayer a la anfitriona la de Francia uno cero gol de Guijarro a los seis minutos de la segunda parte gracias además que la portera Cata Coll debutó el tuvo un penalti a los quince del final del encuentro hablaba luego en el larguero

Voz 3 29:36 es que nunca habíamos hecho pues llevaba una final como una de sus fuentes y es un orgullo pues la vez está ahí porque estamos en Japón y nosotros hacemos injustamente muy bien relajemos es de oro ahí estoy comercio algo más

Voz 0027 30:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 0027 30:12 el Gobierno mantiene la alerta antiterrorista en el nivel cuatro reforzado sobre cinco tras el intento de ataque en una comisaría de los Mossos d'Esquadra en Cornellà a la mesa de valoración de la amenaza terrorista ha decidido no incrementar ese nivel de seguridad pero sí activar un plan complementario para en que los agentes de los Cuerpos de Seguridad extremen su protección ante posibles ataques terroristas

Voz 0858 30:55 el autor confeso del asesinato machista de una mujer este domingo en Cabana de Bergantiños en A Coruña la mató con un revólver sin licencia tras una discusión familiar según ha explicado el delegado del Gobierno en Galicia Javier Losada

Voz 23 31:07 fue asesinada por disparos de su marido utilizando un revólver que no tenía licencia para para tenerlo a expensas del estudio de Orense fue asesinada por la espalda podemos hablar de tres disparos

Voz 0858 31:24 eso en España en Venezuela la oposición ha convocado hoy un paro general contra la devaluación monetaria que entró en vigor este lunes hoy es la prueba de fuego para los bancos que abren por primera vez las puertas con la nueva divisa el bolívar soberano ya en circulación el gobierno de Maduro dijo que todo está

Voz 24 31:40 para un arranque exitoso en la reconversión monetaria del bolívar soberano funcionando la gente ya el pueblo de Venezuela sabe que el programa de recuperación es la vía para derrotar definitivamente la guerra económica

Voz 0858 31:57 esto mientras los venezolanos siguen abandonando el país para escapar de la crisis económica lo hacen sobre todo hacia Colombia y hacia Brasil la Organización de Estados Americanos solicita una reunión

Voz 1 32:07 gente para analizar la crisis migratoria en Teresa Serrano buenos días buenos días Marta

Voz 25 32:15 son muy tranquilo en la reciente con niveles de circulación aún muy bajas a esta hora tan sólo destacamos en Guipúzcoa la Nacional seiscientos treinta y cuatro está afectada en Getaria por un desprendimiento el Lugo está cortada a esta hora la ocho su paso por Mondoñedo ante la intensa niebla

Voz 0858 32:30 gracias Teresa hoy nos espera sólo un poco más de calor durante el día también pequeñas tormentas por la tarde en algunos puntos

Voz 0027 32:36 no

Voz 7 34:02 mira gira que ira

Voz 0027 34:11 las víctimas del accidente de Spanair han pedido en el homenaje de décimo aniversario un compromiso político para que la comisión que investiga el caso en el Congreso aclare los motivos del siniestro en ese acto de recuerdo en Madrid el ministro de Fomento José Luis Ábalos ha reconocido que la atención a las víctimas ha sido mejorable Laura Gutiérrez buenos días

Voz 5 34:29 buenos días hijo

Voz 29 34:31 de nadie los dueños de nada

Voz 5 34:35 buenas dejen este décimo aniversario a las víctimas en Barajas flores música pues si hay una placa de bronce para recordar a estas ciento cincuenta y cuatro personas las familias diez años después siguen resistiéndose hablar de accidente dicen que han tenido un camino lleno de obstáculos escuchamos a Pilar Vera portavoz de las familias y al ministro José Luis Ábalos porque que me

Voz 30 34:54 a sabiendas que está produciendo un año enjuto eso tiene un nombre prevaricación prevaricación si es por dinero creo que dentro de la rabia Se podía eso tiene pereza prevaricación no puede mantenerse con muertos con sangre sudor

Voz 31 35:09 este país necesita todavía aprender mucho lo que es tratar a las víctimas tratar a quienes sufren ir madurando ir aprendiendo comprendiendo el dolor y también la memoria de sus seres queridos Asimo

Voz 5 35:21 el reto de las familias está ahora en la Audiencia Nacional quieren que los magistrados obliguen a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil aquí

Voz 0027 35:27 porten de una vez por todas los documentos que hasta ahora les han delegado miles de pensionistas han vuelto a salir a las calles de Bilbao para reclamar unas prestaciones dignas

Voz 32 35:39 en esa manifestación también acudieron representan desde otras provincias y comunidades vecinas como Alava Guipúzcoa Navarra o Asturias Isabel León auguran

Voz 0821 35:49 qué tal a uno Lunes de Aste Nagusia en del que los pensionistas buscaban una foto especial una movilización intergeneracional conseguida

Voz 33 35:56 para los derechos de la gente joven y queremos que esto vaya para adelante sigan subiendo las pensiones que la gente joven le quede su pensión

Voz 34 36:04 la idea que ir estos señores que han trabajado toda si bien se lo merece

Voz 33 36:08 desde el momento feminista tenemos que apoyar todas las luchas y por supuesto con el tema de las pensiones las mujeres son las que peor parada sale teniendo las las prestaciones

Voz 0821 36:18 miles de personas diez mil llegaba a mantener la Policía Municipal se ponían ayer tras a pancartas reclamando pensiones dignas y no parches la manifestación concluía con el lema habitual gobierne quien gobierne las pensiones se defienden a esto se suma a su perseverancia es que seguirán concentrándose todos los lunes frente al Ayuntamiento decidan en mente el uno de octubre cuando está prevista otra manifestación coincidiendo con el Día de las personas mayores

Voz 0027 36:42 la cadena de jugueterías Toys hará es en va a continuar abierta en España y Portugal se salva del cierre porque un comprador se ha quedado con la filial ibérica la compañía vendedora que arrastra una deuda enorme ha tenido que cerrar sus tiendas en mercados tan importantes como EEUU o Reino Unido Minerva Marcos buenos días buenos días del fondo portugués

Voz 0419 37:01 Swann ha comprado junto a un grupo de antiguos gestores el cien por cien de la empresa que cuenta con cincuenta y una tiendas en España iría en Portugal según un comunicado los nuevos inversores mantendrá la actividad en suelo español y portugués donde trabajan actualmente en mil trescientas empleados e incluirán novedades para el consumidor además aseguran que abrirán uno no atienda el mes que viene en el centro comercial madrileño de Isla Azul la empresa Saras entró en crisis el año pasado debido a una gran deuda ya la caída de sus ventas por la competencia con gigantes del comercio electrónico como Amazon una situación que obligó a la compañía cerrar sus tiendas en Estados Unidos Gran Bretaña en España se buscaba un nuevo inversor desde marzo con la compra de Swan Se confirma que la empresa continuara su actividad en suelo español

Voz 0027 37:47 sí

Voz 28 37:55 eh

Voz 0027 37:57 en Málaga investiga la muerte de un hombre de treinta y cuatro años que fue tiroteado en Estepona según afirman algunos testigos el supuesto asesino huyó en bicicleta cubierto con un pasamontañas es el segundo crimen que se produce en la Costa del Sol en los últimos tres días Nimes Egea buenos días

Voz 0738 38:12 buenos días así es la última víctima es un hombre de treinta y cuatro años y nacionalidad española falleció tiroteado en Estepona el presunto autor era un encapuchado huyó en bicicleta fueron los vecinos Oscar hartaron de que habían escuchado varias detonaciones y cuando llegaron los servicios de emergencias la víctima ya había fallecido Se trata del segundo crimen que se produce la Costa del Sol en apenas tres días en menos de tres días en la tarde del pasado viernes un brutal secuestro Mijas y acabó con la vida de un hombre a disparos y puñaladas otro resultó herido de gravedad en un supuesto ajuste de cuentas por narcotráfico que se saldó con tres detenidos de nacionalidad sueca

Voz 0027 38:44 si un turista alemán de veintitrés años ha muerto al caer desde un piso doce en un hotel de Mallorca Peter turnos al día

Voz 1733 38:52 buenos días la policía está investigando las causas de esta caída es la ya la octava víctima mortal de este año por esta causa aquí en Mallorca el suceso ha tenido lugar sobre las siete de la tarde y se están investigando como decimos las circunstancias de este accidente precisamente en la madrugada de ayer otra joven de dieciocho años resultaba herida de gravedad tras precipitarse desde un tercer piso en un establecimiento turístico de Palmanova en el municipio mallorquín de Calviá

Voz 0027 39:13 en lo que va de aquí a ocho jóvenes de esta forma la gran mayoría tiene relación con el consumo de alcohol en Paterna Valencia han empezado ya los trabajos de exhumación de la fosa número ciento doce el cementerio es una fosa en la que se cree estarán los restos de fusilados por el franquismo es la octava fosa que se abre en el municipio y la novena en el resto de la Comunitat Valenciana Nacho Monreal bon día

Voz 35 39:40 ayer comenzaron estos trabajos de exhumación y según ha explicado Rosa Pérez diputada en memoria histórica de la Diputación ya se han localizado a treinta y tres familias de diferentes municipios de la provincia de Valencia el objetivo dice es encontrar el máximo de restos posibles para después pasar a la fase

Voz 3 39:54 y bueno en estos momentos no hemos localizado aproximadamente a treinta y tres de Familia lo cual es bastante para empezar a los trabajos porque ya hemos comprobado cosa Messi imitan los trabajos van apareciendo más familia

Voz 35 40:07 de hecho un total de doce familias de Cullera se someterán en los próximos meses a pruebas de ADN para localizar a sus a sus antepasados antepasados víctimas de la represión franquista enterrados en la fosa ciento doce del cementerio de Paterna

Voz 0027 40:18 dice Ramos la Mesa de España en el municipio granadino en la vía que hoy le va a entregar el Premio de Poesía Laurel de de plata al ex presidente de Uruguay José Mujica Javier Márquez buenos días buenos días era la velada final del décimo quinto Festival Internacional de Poesía El Laurel donde se pondrá en valor a una persona que se ha convertido en un referente para todo el mundo por su modo de vida austero sí por sus valores humanitarios después de subir cita a esta localidad del área metropolitana granadina José Múgica iniciará una gira por varios países europeos en el acto de hoy en La Zubia recitan versos al de Siria Jenaro Talens de Cádiz y el rapero sede Barcelona la música la pondrá el grupo Amparanoia y actuará como músico invitado el violinista Antonio André Requena de la Orquesta Filarmónica de París seis y cuarenta y uno de la mañana cinco cuarenta y uno en Canarias cerramos la Mesa de España abrimos

Voz 20 41:17 enorme

Voz 0027 41:30 ya son más de quinientos los muertos confirmados en los terremotos que los días cinco y diecinueve de agosto han sacudido la isla de Lombok Indonesia los seísmos los dos de casi siete grados de magnitud han arrasado completamente la zona en miles de personas han tenido que abandonar sus casas Victoria Moreno buenos días

Voz 0419 41:47 los días la Agencia Nacional encargada de la gestión de desastres ha confirmado este dato a través de un comunicado en el que también ha informado de que más de cuatrocientas treinta y un mil personas han sido evacuadas que existen daños en setenta y cuatro mil viviendas es el balance tras el último seísmo que el pasado domingo volvía a crear pánico en la isla sólo dos semanas después de que más de cuatrocientos cincuenta personas murieran en otro terremoto las autoridades han confirmado que los aeropuertos ya operan con normalidad aunque las comunicaciones por carretera son complicadas porque muchas han quedado literalmente partidas en dos trascender

Voz 0027 42:23 el Gobierno de Israel construirá más de cien nuevas casas en un asentamiento ilegal ubicado en la parte ocupada de Cisjordania continúa así poco a poco esa colonización que hace cada vez más imposible la solución de los astados Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 42:36 buenos días un activista palestino ha explicado a la agencia de noticias palestina que el Consejo de asentamientos israelí aprobó el pasado domingo la construcción de estas nuevas viviendas este activista Hassan Brain Gil asegura que estas nuevas construcciones Se harán al sur de Belén en el asentamiento de frac allí las autoridades de Israel habían previsto inicialmente la construcción de cuarenta nuevas viviendas ya lo habían aprobado pero sus habitantes no estaban de acuerdo quería más y esas cuarenta viviendas se han convertido ahora en ciento seis que se instalarán además en tierras que hasta ahora la estaban en manos de agricultores palestinos la construcción de estos asentamientos es ilegal según el Convenio de Ginebra que dice que la potencia ocupante no puede transferir en ningún caso partes de su población civil al territorio que ocupa aún así Se calcula que entre quinientos mil seiscientos mil israelíes viven en colonias exclusivamente judías en

Voz 36 43:37 también

Voz 0027 43:42 una jueza británica que permitió que Uber pudiera seguir operando en Londres ha dejado el caso por un posible conflicto de intereses porque se ha sabido ahora que su marido el marido de la jueza trabajó para empresarios con inversiones en Uber Minerva Marcos buenos días

Voz 0419 43:56 buenos días de la jueza sea apartado de este caso y tampoco podrá participar en otro que afecte Uber porque según una investigación del diario The Observer su marido está actualmente trabajando en una consultora que tiene un cliente con inversiones en Uber al conocerse este posible conflicto de intereses la magistrada ha traspasado el caso un compañero y ha asegurado que ni ella ni su marido tenían conocimiento de esta conexión laboral el polémico caso comenzó cuando la empresa que gestiona el transporte de Londres decidiera no renovar la licencia de Uber por supuestamente no cumplir con los requisitos de seguridad adecuados la compañía recurrió esta decisión en junio de este año la jueza ahora retirada del caso permitió que Uber pudiera seguir operando en la ciudad de quince meses más porque consideraba que si cumplía con los requisitos necesarios ahora el poder judicial tendrá que valorar si este posible conflicto de intereses altera la imparcialidad de la decisión

Voz 0027 44:49 para cerrar la Mesa del mundo la noticia de un sorpasso musical

Voz 37 44:53 sí sí

Voz 36 44:59 eh

Voz 0027 45:06 B Eagles arrebata el puesto Michael Jackson y consigue que uno de esos discos sea el más vendido en Estados Unidos es así el resto del mundo Michael Jackson escalón thriller siguen liderando el ranking de los más vendidos Julia Molina

Voz 34 45:19 él siempre fue el Rey sus canciones han recorrido el mundo su estilismo ha sido reproducido una y otra vez sus bailes siguen siendo hoy día pasto de cualquier fiesta que se precie son pocos los que no han intentado deslizar los pies como Jackson al ritmo de Thriller por eso era precisamente este disco el que ostentaba todos los récords en Estados Unidos treinta y tres millones de copias vendidas una posición que no ostentó siempre la carrera del Rey del pop se relanzó después de su muerte ya sido durante esta última

Voz 5 45:51 una década cuando nadie ha conseguido superar

Voz 34 45:53 lo hasta ahora en este particular Juego de tronos de la industria musical los Eagles han recuperado el primer puesto con su recopilación de éxitos de los setenta treinta y ocho millones de copias de un disco que ni siquiera incluye su tema más famoso a este hub del California que sin embargo tampoco va falto de éxitos tercero en esta lista de superventas de Estados Unidos en la que están también grupos como Led Zeppelin o AC DC en el mundo sin embargo nadie ha conseguido todavía destronar al rey del pop sólo en la plataforma Digital Spotify Michael Jackson acumula treinta y un millones de escuchas cada mes veintidós millones más de las que tienen los idiomas

Voz 7 46:57 oye

Voz 0027 46:57 antes Danny De la Fuente la exhumación de los restos de esas

Voz 0456 47:00 Blanco está generando mucho debate entre nuestros oyentes dice Albert Rivera que él opina como Alfonso Guerra que es boxear contra el fantasma de Franco bajamos Andalucía buenos días