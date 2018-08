Hoy por Hoy (21/08/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana la A6 en Canarias

buenos días el testimonio de la mujer del atacante de Cornellà arroja serias dudas sobre si detrás de la agresión había o no motivaciones terroristas tal y como adelantó anoche la Cadena SER la mujer asegura que el hombre ya había amagado con suicidarse porque era gay temía que la comunidad musulmana le diera la espalda al enterarse no se descarta por tanto que estuviera buscando que los Mossos que mataran pero los investigadores insisten en que también pretendía matar existía una voluntad homicida anoche en Hora Veinticinco exhibe interior Miquel Buch confirmaba que el agresor no estaba bajo la lupa de la policía y que tampoco se han encontrado armas en su domicilio

Voz 3 00:54 sólo pudo confirmar que expansivos mi hijo mío una información a nivel internacional información pero ahora por ahora nosotros no teníamos información de ese tipo

Voz 0027 01:07 se investiga por tanto como un hecho aislado pero con finalidad terrorista la instrucción judicial está en manos de la Audiencia Nacional es martes veintiuno de agosto y ante el paso inminente del Gobierno que pretende llevar a Consejo de Ministros el decreto ley con el que cambiará la Ley de Memoria Histórica para blindar la exhumación de Franco el PP recupera su argumento de miremos al futuro

Voz 4 01:30 es que España tiene que mirar al futuro que tiene que pensar en qué va a pasar dentro de cuarenta años y no en revisar lo que pasó hace cuarenta años sobre todo porque hubo un pacto entre ambos bandos

Voz 5 01:41 la época oscura ya superada pero ahora también se suma a estos reparos Ciudadanos impartido que el año pasado votó a favor de la exhumación dice ahora que hay cosas más urgentes Albert Rivera en la Cope

Voz 6 01:51 parece que

Voz 5 01:52 los huesos de

Voz 6 01:55 la luz como nación democrática como entenderá pues frotándose importa bastante menos que lo que está sucediendo en Catalunya o el pacto educativo o la el los problemas laborales que tengo muchas hacer eso el queda extensión y mientras tanto él

Voz 0027 02:09 misterio de Defensa avanza en la instrucción del expediente que les ha abierto a los cinco militares en la reserva que han firmado un manifiesto elogiando la figura de Franco como militar Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:18 dos días el resto de los firmantes más de un centenar están ya retirados así que no tienen limitados sus derechos para expresar opiniones políticas entre los ex militares que se han adherido aparecen algunos que han ocupado altas responsabilidades como Luis Alejandre que es ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra el Papa pide perdón por carta

Voz 0027 02:35 los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica y por quiénes los consintieron encubriendo esos delitos Francis

Voz 0858 02:40 pide que abusadores y encubridores paguen por sus crímenes reclama una nueva cultura de tolerancia cero a la Iglesia reconoce que el Vaticano nunca podrá reparar el daño a todas las

Voz 0027 02:50 timple en Italia el barco de la Guardia Costera que rescató la semana pasada a ciento setenta y siete personas en el Mediterráneo enfrenta al Gobierno le han permitido atracar en puerto pero no que desembarque en las personas que están a bordo

Voz 0858 03:02 el vicepresidente Salvini de la Liga ha bloqueado esa operación sólo unas horas después de que el ministro de Transporte del Movimiento cinco Estrellas autorizar el atraque

Voz 0027 03:13 hoy empieza la Games Con la feria de videojuegos más importante de Europa en esta edición con España como país invitado la representación de nuestro país está liderada por el ministro de Cultura Deporte José Guirao al que vamos a entrevistar aquí en Hoy por hoy a las nueve de la mañana y en los deportes la selección española femenina disputará la final del Mundial sub veinte de fútbol Sampe

Voz 1161 03:32 la primera en su historia en la categoría de tras imponerse ayer en semifinales a la francesa organizadora del torneo por uno cero gol de Guijarro a los seis minutos de la segunda parte gracias a que la portera a Caracol debut hubo un penalti a los quince minutos del final del paro pido esa final ante la selección de Japón que se imponía dos cero Inglaterra en la otra semifinal se completó además la jornada inicial en primera y segunda Valencia uno Madrid uno y Athletic dos Leganés uno en la máxima categoría F1 en Segunda

Voz 0027 03:54 en el tiempo un día parecido al de ayer mucho sol y algunas tormentas aisladas Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:02 las buenos días de hecho a la espera de que el fin de semana así que bajen las temperaturas hoy todavía podremos disfrutar o sufrir según donde de este ambiente plenamente veraniego las máximas de nuevo superarán con facilitan los treinta y cinco grados en gran parte del interior de la mitad sur entre treinta y treinta y cinco en el resto marcada sensación de bochorno en todo el litoral mediterráneo muchas horas de sol como decías algunas tormentas hoy localizadas sobre todo en Extremadura el sistema haces central la ibérica también los Pirineos

Voz 0027 05:53 el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen órgano dado el circo se reúne hoy en Madrid tras el ataque que se registró ayer en una comisaría de los Mossos en Cornellà los investigadores están convencidos de que se trata de un hecho aislado apuntan al como uno de los detonantes al conflicto personal incluso identitario que vivía el atacante se basan para ello en la propia declaración de la ex pareja de este hombre Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 1915 06:16 hola un día más la SER avanzó anoche el texto

Voz 0027 06:19 Antonio de la mujer según el cual él ya había intentado suicidarse antes porque era gay no lo aceptaba ya había

Voz 0931 06:26 infestado esas intenciones suicidas si la mujer contó a la policía que al descubrir la homosexualidad de su pareja empezaron a separarse y fue aquí cuando le empezó a decir que quería terminar con su vida dijo que ella creía que lo hacía ante la vergüenza que podía suponer en la comunidad musulmana su condición sexual incluso dijo estar convencida que él se casó con ella para conseguir papeles poder ser un homosexual liberó en España así que la hipótesis que Abdelwahab Tayyip este argelino de veintinueve años buscaba ser abatido buscaba que lo mataran pues toma fuerza

Voz 13 06:57 yo podría seno concluyó pero torno repetía pararnos altas par para arriba con ahora

Voz 0931 07:02 podría ser una complexión pero todavía necesitamos tiempo para analizar los datos decía el número dos de los Mossos Rafael Comas que aseguró que la investigación será larga ahora mismo pero se sigue considerando un ataque terrorista

Voz 13 07:14 en Europa se han producido ataques de este tipo a policías una manera aislada a un individuo ha agredido atentado con

Voz 0931 07:20 con Policía de hecho así lo está instruyendo a la Audiencia Nacional con un ataque terrorista pero a la vez los Mossos aseguran que era un hecho aislado por tres motivos porque actuó solo porque no ha habido reivindicación porque en el registro de su casa a pocos metros de la comisaría no encontraron ni armas de fuego ni explosivos además según los Mossos este hombre no tenía antecedentes

Voz 0027 07:40 la fiscal general del Estado enmarca en el derecho a la libertad de expresión la retirada de lazos amarillos en Cataluña una retirada que la Generalitat ha amagado con sancionar

Voz 14 07:50 no hay delito alguno en en quitarle imponerlos forman parte de la libertad de expresión pero en todo caso insisto que yo no estoy juzgando con respecto a una legislación que no me toca a mí eh responde sobre su aplicación

Voz 1915 08:00 son las autoridades gubernativas Catalans en este caso que vende tomarán las decisiones seguramente en las más oportunas conseguido interior

Voz 0027 08:06 que el book no está de acuerdo insiste en que a las personas a las que se identificó a lo largo del fin de semana era por llevar encima objetos punzantes en todo caso dice que no es lo mismo construir que destruir

Voz 15 08:17 escribir es una cosa la instruir una cosa es que yo hicimos un libro hora esto es todo rompe una cosa es que

Voz 16 08:25 yo

Voz 15 08:26 ha dormido poco otras escuelas que lo rompo cosas que hago yo por el momento otra cosa es que

Voz 0027 08:34 palabras te book anoche en Hora veinticinco el Ministerio de Hacienda reúne hoy a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera primera vez que se reúne por cierto no físicamente sino por videoconferencia es una reunión para volver a votar la senda de estabilidad presupuestaria que será aprobada el viernes en Consejo de Ministros el Gobierno sigue negociando con sus socios para que esta vez sí el Congreso apruebe esa senda fiscal IU Unidos Podemos presiona para que el Ejecutivo de Sánchez sea venga a renegociar esa senda con Bruselas Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 09:05 buenos días según podemos el Gobierno en la respuesta que ha remitido a los morados Motta tocar la senda de déficit más allá del uno coma ocho por ciento negociado con Bruselas tampoco acepta derogar ni modificar la Ley de Estabilidad sobre el resto de asuntos planteados por los morados en su documento como condición para apoyar el techo de gasto socialista como la flexibilización de la regla de gasto para los ayuntamientos el aumento de los impuestos a las grandes fortunas podemos asegura que el Gobierno no se ha comprometido a nada en concreto el secretario general del grupo parlamentario morado Chema Guijarro pedía al Ejecutivo valentía y que sea consciente de su status parlamentario

Voz 17 09:39 te pedimos al Gobierno es que sea valiente y el tipo de negociación que nosotros esperamos sobre medidas concretas sobre plazos concretos por desgracia como les digo ahora mismo el documento que hemos recibido no tiene ninguno de estos elementos oró tanto les anuncio que estamos exactamente en el mismo punto en el que estábamos hace mes y medio

Voz 1450 09:58 Guijarro no obstante añadía que espera que las negociaciones avancen en una futura reunión con el Ejecutivo que espera tenga lugar en los próximos días el deseo de la formación morada es que el Gobierno no los convoque antes de llevar el techo de gasto al Consejo de Ministros

Voz 0027 10:21 el Papa pide perdón por los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica por quiénes los consintieron y ocultaron durante décadas cite Francis con una carta abierta que los casos que ha acreditado la justicia de Pensilvania

Voz 5 10:32 son crímenes atroces y pide a la jerarquía católica una nueva actitud hacia esos casos hay debajo buenos días

Voz 0530 10:38 buenos días Edgar Beltrán es teólogo pastoral lista en Estados Unidos desde hace más de treinta años y está convencido de que el Vaticano sabía que en la iglesia de Pensilvania se estaban produciendo abusos sexuales a menores

Voz 18 10:49 en la documentación de que eso lo digo no suelen Pensilvania volvamos a México que fue lo que más se comenzó hace el esfuerzo con el caso de Massiel y todos esos casos la Santa Sede todo documentación fidedigna del escándalo y no hicieron nada

Voz 0530 11:02 asegura que la comunidad de creyentes ha recibido la noticia de los abusos en Pensilvania

Voz 18 11:06 ha sido satisfecha porque es un pueblo bastante cercaron sacerdote

Voz 0530 11:11 Iker el origen del problema de los abusos en la Iglesia es

Voz 18 11:14 es el Claire y carlismo el abuso del poder una casta con privilegios con títulos como uniformes uniforme ya ridículos de faldas

Voz 0530 11:22 el teólogo señala en la SER que la solución pasa por hacer dimitir a los culpables y los involucrados conversión

Voz 19 11:27 integral total un revolcón total revolcón de que no queda nada en pie

Voz 0530 11:32 por qué las víctimas

Voz 18 11:35 de sin revanchas y mal espíritu sin guerra

Voz 0530 11:37 a partir de ahí dice Beltrán el clero debe eliminar privilegios dejar de ser una casta e integrarse de nuevo en la sociedad

Voz 0027 11:43 el movimiento Matthew pide que no se desacredita su lucha tras conocerse que una de sus voces más representativas llegó a un acuerdo extrajudicial para evitar que la llevaran a ella ante los tribunales por abuso

Voz 5 11:56 Reid

Voz 0027 11:57 es la directora Asia Argento que denunció que el productor Harvey Weinstein la violó cuando tenía veintiún años en el Festival de Cannes subo coto de caza comer hallamos la actriz Julia Molina buenas ideas buenas y ahora el New York Times ha publicado que ardiendo pagó más de trescientos treinta y dos mil euros a un actor con el que tuvo relaciones sexuales con este tenía diecisiete años ilegalmente no llegaba a la edad de consentimiento sexual en California

Voz 1915 12:21 la que tiene pruebas del acoso una foto de los actores en la cama fechada en dos mil trece también del acuerdo una carta de la abogada de aliento en la que explica su clienta cómo se va a realizar el pago a Jimmy Bennett el actor que la acusa de los abusos los dos se conocieron cuando él tenía seis años durante el rodaje de El corazón es mentiroso ella tenía veinte

Voz 5 12:39 mañana

Voz 20 12:41 Ana Páez

Voz 1915 12:47 después vende ese encuentro con la actriz en un hotel allí según el escrito del abogado del actor ardiendo en medio de Werder tuvo sexo con él a pesar de que no tenía la edad mínima para consentir el acto Bennett asegura que se sintió avergonzado y asqueado pero que prefirió guardar silencio nuestra que Argento abandonó abanderó la causa controlados los abusos de Harvey Weinstein cuando se decide a reclamarle tres millones y medio de dólares por las secuelas que según denuncia el de quedaron del supuesto abuso un acuerdo que quedó en trescientos ochenta mil dólares a cambio de mantener el caso fuera de los focos ahora la policía de California ha abierto una investigación para esclarecer si hay indicios de delito

Voz 0027 13:24 Marruecos recupera la mili el Gobierno del país andino ha anunciado que todos los hombres y mujeres de entre diecinueve veinticinco años van a tener que cumplir un servicio militar obligatorio de un año el objetivo dice es reforzar el sentido de ciudadanía en los jóvenes a los que el Rey Mohamed VI dedicó anoche su discurso televisado corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 1452 13:44 esto señaló en el discurso que el porcentaje de desempleo entre los jóvenes sigue siendo alto cada cuatro uno está en el paro las cifras más dura se dan en el ámbito urbano por otra parte muchos jóvenes sobre todo con titulación superior científicos y técnicos se plantean emigrar al extranjero porque no encuentran en su país el clima en las condiciones idóneas para el

Voz 1915 14:05 abajo la promoción profesional la creativa

Voz 1452 14:08 toda la investigación científica recordó además de que los que estudian fuera ya no quieren regresar a Marruecos el monarca ofreció seis medidas al Gobierno y recordó que a los jóvenes hay que darles cosas concretas en la enseñanza en el trabajo en la sanidad el rey también tuvo palabras para defender la unidad territorial y la marroquinidad del Sáhara aseguró que es competencia de la ONU como es habitual en las fiestas marroquíes el Rey indultó cuatrocientas veintiocho personas entre ellas veintidós detenidos declarados culpables de extremismo y actos de terrorismo después de expresar su arrepentimiento

Voz 0027 15:04 dado la retirada del mercado de nuevos lotes de fármacos

Voz 1915 15:06 pues que contienen el principio activo va a ser tan estos lotes contienen una impureza que puede ser cancerígena Sanidad recomienda a los pacientes no interrumpir el tratamiento pero sí aconseja acudir al médico para que proponga una medicación alternativa

Voz 0027 16:21 queda un mes para que comience el festival de cine más importante de España el de San Sebastián el Zinemaldia conocemos

Voz 7 16:26 Jack quién recibirá este año el Premio Donostia

Voz 0027 16:29 el que reconoce toda una carrera dedicada al cine es el actor Danny De Vito

Voz 0544 16:37 actor director de cine productor lo de cantar como escuchamos tampoco es que sale del todo mal Danny De Vito lleva casi cinco décadas en el mundo del cine a mediados de los años setenta le veíamos junto a Jack Nicholson como uno de los internos del psiquiátrico de alguien voló sobre el nido del cuco

Voz 21 16:53 tan carca duros apostado Martín pero no puedo darte carta que ha costado diez centavos

Voz 0544 16:58 se hizo muy popular en EEUU gracias a la serie de televisión taxi y luego les vimos en películas como La fuerza del cariño Tras el corazón verde con Michael Douglas y Kathleen Turner como director volvió a reunir a esta pareja en la guerra de los Rose la historia de un divorcio en donde él se reservaba el papel de abogado

Voz 22 17:15 vamos a concentrarnos en lo más inmediato ella quiere la casa tú quieres la casa dice no está saliendo perjudicada soy yo el que está viviendo en un hotel

Voz 0544 17:24 ha trabajado con Arnold Schwarzenegger en Los gemelos golpean dos veces fue el pingüino en Batman Vuelve o el periodista sensacionalista de Los Angeles Confidencial y ha producido películas como Pulp ficción o Erin Brockovich Danny De Vito presentará en San Sebastián la película de animación Small Foot a la que ha puesto voz con uno cincuenta y dos de estatura Danny De Vito se ha convertido en uno de los grandes del cine americano

Voz 2 17:48 vale

Voz 0027 17:57 gracias Elio Castro son las siete y dieciocho a las seis y dieciocho en Canarias

Voz 0456 18:06 voló entre están y de la fuente está más preguntando si creen como Albert Rivera o Alfonso Guerra que exhumar los restos de Franco es boxear contra fantasmas del pasado buenos días

Voz 24 18:16 Henri mi equipo no cesa de buen mira ni olvido ni perdón porque tienen que permanecer las víctimas inocentes junto a su verdugo pues por supuesto que hay que hay que desenterrar a Franco desacertado Alfonso Guerra e a mí habla de un reconfortante y estable acomodo

Voz 25 18:33 no gracias Narciso Manuel Murcia Franco porque hay que seguir hacia adelante aunque es decir algún Víctor hay que mirar hacia adelante sin rencor sino del franquismo yo creo que todos tenemos derecho a saber el pasado pero no a verlo

Voz 0456 18:52 gracias Manuel sobre boxear con fantasmas del pasado el titular de Isabel Madrid

Voz 5 18:56 practicar un poquito de deporte aunque sea lanzando golpes al aire pues creo que está bien seguimos en Bilbao con Jokin

Voz 26 19:04 pues esto es el delito de salir inmediatamente de su mausoleo que no solamente eso yo soy partidario de dos arriba que hacer una gran explanada con una sola una sola planta que liga aquí no se encierra a nadie

Voz 0456 19:20 on se Tarrasa

Voz 27 19:23 el dinero en todo lo que concierne a señor Francisco Franco y al Valle de los Caídos todo lo que concierne a la guerra en pasada que lo aprendan en Historia INAH además todo dinero y todos los esfuerzos que los pongan en educación sanidad infraestructuras todo hay que hay tantas cosas para dedicar el tiempo y el dinero

Voz 0456 19:45 el Montse y terminamos en Sevilla Antonio buenos días

Voz 5 19:48 buenos días exhumar los restos de Franco

Voz 28 19:50 no estropear con el pasado es añadir dignidad al pasado presente y futuro de este país una vergüenza que no se haya hecho hace cuarenta años una vez

Voz 5 19:59 aprobada la Constitución muchas gracias a todos

las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

qué tal buenos días veintidós grados a esta hora en la Gran Vía sin cambios en la previsión del tiempo salvó en Guadarrama Somosierra donde se esperan otra vez tormentas incluso más intensas que las de ayer por primera vez un juzgados exalta la recomendación de la ONU de no desahuciar a una familia es un juzgado de aquí de Madrid que ha hecho oídos sordos a la orden quedado Naciones Unidas de paralizar el desalojo de una familia de Vicálvaro porque hay varios menores implicados

Voz 2 20:43 ser que tiene tres hijos todos son menores uno de ellos incluso apenas tiene Thein

Voz 7 20:47 ETA días la juez ha ordenado ejecutar el alzamiento saltándose así la instrucción del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que sigue han acatado otros fugados de Madrid Andrea Pardo

Voz 30 20:58 el Juzgado de Instrucción número tres que se ha quedado con este caso durante las vacaciones del Juzgado número treinta ha ordenado no paralizar el desahucio el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU ha pedido que la familia de Soraya continúa en el piso o que se les ofrezca una alternativa habitacional pero a pesar de esta cata desde las diez de la mañana Soraya es para el desahucio

Voz 31 21:17 sí llevo cuatro años aquí tengo un niño de diez años otra niña de cuatro y ahora una bebé de treinta días si ahora pues me quiere tirar me quieren echar en la radio Joe

Voz 30 21:27 el piso era propiedad de Bankia pero lo vendió a un fondo de inversión después de dos juicios ordenó el desahucio hace dos meses intenta un un alzamiento pero Soraya está embarazada de ocho y lo paralizaron hoy la jueza no ha dado marcha atrás se ha puesto el estado en contacto con nosotros

Voz 31 21:43 hay y ha dicho que el que es el Ono nada ha dicho que de aquí que yo en la calle no puedo estar con tres niños

Voz 1915 21:50 en la calle se ha congregado más de sesenta personas

Voz 30 21:52 además la policía ha dicho que esperarán a que se dispersen para proceder al desahucio

Voz 7 22:01 que ambos Heiner a sigue preocupando a los vecinos de Villaverde pero también de Rivas

Voz 1161 22:05 Alcalá de Henares que siguen sufriendo sus picadura

Voz 7 22:08 las este martes la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de la capital se van a reunir para tratar de buscar una solución erradicar o frenar esta plaga los técnicos del consistorio madrileño están inspeccionando ya las zonas afectadas informa Adrian Santamaría el consistorio empezó

Voz 32 22:21 viendo que no había mosca negra luego cabía una pequeña plaga y ahora que en un futuro inmediato tendremos que convivir con ella José María Cámara técnico del departamento de control de vectores

Voz 33 22:30 probablemente por un hecho en principio bueno no que es que la calidad de las de las aguas de los ríos en España pues sensiblemente viene mejorando en los últimos años pues nos encontremos en una encender en que en muchas ciudades de España en un futuro más o menos inmediato extinción todo aparecer

Voz 32 22:45 la idea no es erradicar sino controlaron insecto muy molesto con el que tendremos que acostumbrarnos a convivir

Voz 33 22:50 es un problema que hay que solucionar bien porque la mosca es puñetera me permite la expresión es una mosca que pica lo que molesta y que por tanto interfiere las actividades normales de ocio de disfrute al medio y además los medios le compraron tiene que ser compatible con la conservación del río contiene no por matar a una mosca te vas a cargar concluyó

Voz 32 23:11 el Ayuntamiento dice que intervendrán conjuntamente pero la comunidad niega que este asunto sea de su competencia y afirma que sólo asesorará al consistorio

Voz 7 23:21 Martes veintiuno de agosto más noticias de Madrid en titulares con Javier

Voz 1161 23:24 el malestar en el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama tras el acto que organizó ayer el consejero de Educación Rafael Van Dyck en para la inauguración de un instituto que empezará a funcionar en septiembre al acto no estaban invitados los concejales del ayuntamiento que se presentaron en la puerta y les dijeron que mejor no accedieran al recinto

Voz 7 23:39 el juez decano de Getafe pide al Tribunal Superior de Justicia más medios más plantilla en nuevas instalaciones para desatascar el colapso que dicen están sufriendo el máximo responsable de estos juzgados denuncia el empeoramiento paulatino y sistemático debido dice al absoluta dejación por parte de la Comunidad de Madrid

Voz 1161 23:53 el joven de veinticuatro años se presentaba ayer en la comisaría de Tetuán con una herida de arma blanca y con el cuchillo que supuestamente él acababa de clavar en una pelea callejera presentaba una herida penetrante en el tórax el Samur lo llevó al hospital donde fue intervenido de urgencia a la policía está investigando lo ocurrido

Voz 7 24:07 los deportes la primera jornada de Liga para los equipos madrileños acaba este lunes sin victorias tras el empate a uno del Atlético de Madrid en Valencia la derrota de Leganés

Voz 5 24:16 uno dos en Bilbao

Voz 7 24:23 hora punta miramos de nuevo a las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 24:27 buenos días martes de agosto que continúa muy tranquilo a esta hora en las vías madrileñas eso sí les vamos a recordar que en verano se desarrollan elevando el número de obras así que recuerden al volante nunca bajen la guardia

Voz 7 24:38 en la capital como despierta esta mañana el tráfico pantalla de Lourdes Solís buenos días

Voz 34 24:42 buenos días Tráfico tranquilo en la ciudad propio del verano el acceso desde Sevilla la plaza de Canalejas sigue cortado y los vehículos se desvían por la calle de Haro la van mientras en la carrera de San Jerónimo la circulación se reduce a un solo carril recordamos que está cortado en ambos sentidos el enlace de la carretera de Castilla con la avenida de Séneca y el tráfico se canaliza en superficie y nos queda la previsión del tiempo metieron

Voz 7 25:10 hago Jordi Carbó qué tal buenos días buenos días uno

Voz 0978 25:12 jornada más tiempo soleado y caluroso con temperaturas máximas un par de grados más altas que ayer durante la noche nos hemos situado con mínimas alrededor de los veinte grados pero ya empieza a subir la temperatura máximas cercanas a los treinta y cinco grados incluso los pueblos de la Sierra se pasará de los treinta con sol prácticamente todo el día durante la tarde algunas tormentas en Somosierra y Guadarrama hasta el jueves las temperaturas se mantendrán igual de altas

Voz 7 26:25 el Ayuntamiento de Tres Cantos amenaza con abrir un expediente al Ayuntamiento de Manuela Carmena si persiste en abril en el Palacio de Valdés como centro de acogida para inmigrantes sin la licencia adecuada el alcalde que ha interrumpido sus vacaciones para gestionar esta crisis acusa Carmena de populista a SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 1882 26:40 el alcalde de Tres Cantos habla por primera vez del asunto está muy molesto con la actitud del Ayuntamiento de Madrid y de la propia alcaldesa Moreno dice no entender el populismo absurdo y la irresponsabilidad de algunos grupos políticos frente a la postura del Gobierno local de Tres Cantos que sólo dice pretende cumplir con la ley un enfado que alcanza a Manuela Carmena

Voz 1040 26:58 no ha contado en ningún momento con la información con el Ayuntamiento te Santos que somos el municipio donde estaré supuestamente eh ha agregado estos inmigrantes eh no ha explicado el siguen pues el proyecto hayan pero de todas formas ya a decir absolutamente ningún tipo dos

Voz 1882 27:15 Moreno insiste en que lo que debe hacer el Ayuntamiento de Madrid es presentar un proyecto viable previo a que se le conceda una IT favorable lo contrario dice sería una locura

Voz 1040 27:24 antes de antes de poder explicar que que que pueden albergar a posibles emigrantes sensual ese edificio se llama locura sino no a unas obras y adaptaciones de antiguos a la nueva normativa

Voz 1882 27:38 el PP del municipio ha emitido un comunicado en el que insta al resto de administraciones a colaborar de forma conjunta en este tipo de actuaciones mientras desde el Ayuntamiento

Voz 7 27:46 David aseguran que sus técnicos han certificado el buen estado del inmueble y ahora esperan que Tres Cantos certifique que el edificio está en condiciones una Palomino

Voz 1915 27:53 los técnicos del Ayuntamiento han certificado que el edificio está en buen estado para pasar la ITE la inspección técnica con la que no cuenta actualmente después de revisar las instalaciones fuentes municipales aseguran que ahora esperan que Tres Cantos del siguiente paso imán de sus técnicos al tiempo que va haciendo pequeñas reformas de pintura o limpieza las mismas fuentes insisten en que la intención del Consistorio es ofrecer la atención y condiciones dignas para los refugiados que se destinen a este centro el área de equidad está en contacto con Tres Cantos para alcanzar un acuerdo aunque desde el Ayuntamiento ya reconocen que será muy complicado tener todo listo antes de que finalice el mes de agosto

Voz 7 28:27 en Alcorcón la policía sigue investigando la denuncia de agresión homófoba que presentó el domingo un joven tras recibir un puñetazo del portero de discoteca lloc de Alcorcón el Ayuntamiento esta localidad se desentiende de este asunto dicen que la investigación está en manos de la policía a SER Madrid Oeste Sandra Moreno

Voz 1490 28:40 Fuentes del Ayuntamiento de Alcorcón han confirmado que esperarán al esclarecimiento de los hechos por parte de la Policía Nacional para tomar medidas contra la discoteca ya que insisten en que este incidente no es competencia del Ayuntamiento el consistorio también sostiene que la madrugada del sábado al domingo no se registró ninguna llamada en la oficina de delitos de odio del municipio por denuncia de una agresión homófoba de un joven sin embargo el portavoz de Ganar Alcorcón Jesús Santos quién estuvo con la pareja que sufrió la agresión apunta que dicha oficina estaba cerrada físicamente y que el sargento de la policía municipal les comunicó que no había nadie además afirma que la policía no les informó de que existiera un teléfono de atención en la oficina de delitos de odio la discoteca aseguró ayer que la empresa no discrimina por razón de raza sexo religión y que cuenta dice en su plantilla con

Voz 0530 29:28 personal de distintas nacionalidades La

Voz 1490 29:30 Policía Nacional de Alcorcón sigue recabando información de lo sucedido

Voz 7 29:34 la empresa responsable del local apartado por cierto al trabajador denunciado dice que investigará lo ocurrido aunque niega de momento que la agresión se produjera por motivos con Fobos veintiún grados ahora mismo en el centro de Madrid sigue la información sigue hoy por hoy aquí en la SER

Voz 1 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 0027 30:17 retenidos en aguas de Ibiza cinco tripulantes de un yate cargado con trescientos kilos de cocaína pertenecen a una red internacional con base en Baleares que introducía droga a través de España para llevarla a Holanda

Voz 37 30:28 Pitarcho en la última hora

Voz 0027 30:30 buenos días es uno de los mayores alijos de droga registrados a bordo de una embarcación en Balears agentes de aduanas abordaron el yate con bandera de Gibraltar el pasado domingo a unas quince millas de la costa de índice durante el registro encontraron los fardos de cocaína de gran pureza en un doble fondo hay cinco personas detenidas de cuatro de nacional holandesa y una alemana que pasarán a disposición judicial en los próximos días la operación continúa abierta en Holanda donde se están llevando a cabo registros el jefe de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera Ernesto Carbajal explica que la investigación arrancó en dos mil

Voz 38 30:58 estáis algunos de los tripulantes habían tenido una relación tangencial con el narcotráfico a partir de ahí pues ya iniciamos investigaciones y comprobamos que no tenía una forma de de vida a lícita o un nuevo uno unos no

Voz 0027 31:13 presos lícitos y el valor de la cocaína supera los dieciocho millones de euros en el mercado ilícito y mientras que el barco está tasado en un millón y medio de euros el diario El País dice hoy en su editorial que es incompatible que colocarla cesó amarillo se considere libertad de expresión y que la libertad de quitarlos pueda suponer saltarse la ley eso es justo lo que ha hecho el Gobierno catalán dice el país al confundir la libertad expresarse con la estrategia política de ocupar monopolizar las calles Víctor Moreno buenos días buenos días sobre todo Xicola

Voz 1915 31:51 Ellos se pretende que su opinión la de los independentistas sea la única que se puede defender dice más cuando los símbolos tienen una presencia abrumadora lo que hay es una voluntad de acosar a quién no los lleva estrategias que son antiguas peligrosas asegura porque siempre busca lo mismo señalar a quién no se suma con referencia al mismo tema La Vanguardia ayer periódico dedican un hueco en portada las declaraciones de la nueva fiscal general del Estado que dice que no cree que sea delito nipones razón ni quitarlos de la portada del mundo le hemos el yihadista de Cornellà fue a la mezquita y rezó toda la noche también destaca las palabras dejan a ese rock especialista en estudios islámicos que dice que en Cataluña estamos llegando al punto de confrontación en su editorial asegura que la amenaza yihadista en España es real y que el Estado debe atajar su avance en Cataluña el pecado de Type titula ABC en páginas editoriales dice que el ataque en Cornellà demuestra que no hay que bajar la guardia y que la supervisión de las mezquitas sigue siendo fundamental el diario económico Cinco Días lleva a portada este dato las empresas sin asalariados superan de cincuenta y cinco por ciento del total un nuevo récord en páginas interiores concreta esta cifra en España son ya más de un millón y medio las empresas propiedad sobre todo de emprendedores y autónomos que no contratan

Voz 0027 32:58 eso en España y en Estados Unidos el Wall Street Journal publica esta hora que el director de la Agencia de Protección Ambiental de Trump ha afirmado esta madrugada una directiva para Cancio pelar las restricciones impuestas por Obama a las centrales eléctricas de carbón Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 33:11 buenos días las más contaminantes la agencia no hecho ningún anuncio oficial añade el diario financiero afina Donald Trump que este martes se encuentra de viaje en Virginia Occidental estado entre los principales productores del país donde van a felicitarle por esta decisión a este respecto Paul Krugman escribe una columna en el New York Times que titula el clima gubernamental de paranoia han pasado quince años recuerda desde que el senador James Thain Hope sugirió que el calentamiento global es el mayor engaño jamás perpetrado contra el pueblo estadounidense esta fantasía paranoica se ha convertido ahora en la posición oficial de la administración Trump es una prueba del colapso intelectual y moral del Partido Republicano sobre cambio climático el Washington Post destaca que el aumento del nivel del mar está provocando que decenas de persona las hayan perdido su casa y propiedades en el sur de Carolina por cierto la lucha contra el cambio climático casi le cuesta el puesto al primer ministro australiano es noticia de esta madrugada que leo en la prensa de ese país mal con rol ha ganado una especie de moción de confianza en su partido liberal que ha aprobado a regañadientes una propuesta política para reducir las emisiones y abaratar la factura energética eso sí cuenta Libération que le han obligado a retirarse Australia del acuerdo del cambio climático de París en Le Mond el hombre está alterando el equilibrio climático en la tierra también en The Gardian que advierte el clima de verano es está estancado debido al calentamiento del Ártico

Voz 0027 34:29 en España finalmente sólo el consejero de Fomento de Castilla y León Juan Carlos Suárez Quiñones dará explicaciones en las Cortes autonómicas sobre la relación de varios miembros del PP de Castilla y León con la trama enredaderas dará esas explicaciones si el consejero pero cuando Nick como pide la oposición sino cuándo como quería el comparecerá en una comisión a medida que se celebrará en septiembre Radio Valladolid te amarilla

Voz 1915 34:53 comparecencia Augusto el compareciente para explicar las conversaciones mantenidas con el empresario encarcelado por su implicación en la trama José Luis Ulibarri conversaciones en las que el consejero ofrecía a este empresario leonés unas obras adjudicadas a otra empresa en concurso de acreedores una practica habitual defendía el portavoz del PP en las Cortes Raúl de la Hoz en todas las administraciones

Voz 39 35:13 lección habitual que sucede en el ámbito estatal en el ámbito autonómico en los ámbitos locales cuando una empresa que está ejecutando una obra pública se encuentra en concurso de acreedores la dueña de la obra es decir la administración interesada en la ejecución de esa obra busca a una sociedad que continúen con la obra esto es algo recito absolutamente habitual

Voz 1915 35:34 no habrá pleno extraordinario por un defecto de forma decía el PP que rechazaba la oposición parlamentaria que ya anunció su intención de formular preguntas al Ejecutivo sobre la trama enredaderas en el primer pleno del curso político ante la posibilidad de que se celebre antes que la comparecencia del consejero

Voz 0027 35:50 la Comunidad de Madrid ya detectó irregularidades en dos mil trece en el máster que cursaron Cifuentes y Casado el organismo que evalúa el sistema universitario madrileño planteó que hacían falta cambios pero ni la Universidad Rey Juan Carlos ni el Gobierno autonómico tomaron medidas Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 7 36:06 es el único informe el único estudio de seguimiento sobre el polémico Master que se ha hecho desde la Comunidad desde la Fundación Madrid más de que evalúa la calidad del sistema universitario madrileño siguió poco después de que Cifuentes consiguiera el título en dos mil trece ya entonces la comunidad certificó la opacidad en la gestión del posgrado o la poca transparencia con el sistema de reconocimiento de créditos asuntos que la jueza que investiga el master también aquí ética Do entre otras irregularidades el informe destaca que el máster no aclara si es presencia los semipresencial en la web dice una cosa en la memoria de verificación otra no especifica qué normativa utiliza para la transferencia el el reconocimiento de créditos falta información básica en las guías docentes no está claro ni el sistema de toma de decisiones ni las normas de funcionamiento un informe que no tuvo ninguna consecuencia la Universidad desconoce si se aplicaron las mejoras la Comunidad no lo volvió a evaluarlo

Voz 0027 36:52 también en Madrid el Ayuntamiento de Alcalá de Henares apretado a unos rateros que iban a actuar en las fiestas de septiembre los apretado por sus letras machistas tremendamente machistas hay polémica por el promotor ya les ha pagado por adelantado y la oposición se pregunta por qué no se evitó de origen esa contratación Javier buenos días

Voz 0456 37:09 buenos días el espectáculo está programado para el próximo veintidós de septiembre y aunque el Ayuntamiento de Alcalá dijo hace un mes que no subirían al escenario lo cierto es que aún continúan en el cartel con canciones como esta

Voz 5 37:28 desde Londres el rapero Kanye Cain que ya ha sido vetado en otros festivales de Navarra o Santiago de Compostela por sus letras misógino como las de Kierkegaard

Voz 40 37:37 pasen Ford

Voz 5 37:40 ah

Voz 1915 37:42 según publica hoy ABC el equipo

Voz 0456 37:44 gobierno asegura que tiene la potestad para vetarla por lo que podría haber un conflicto entre las partes porque los artistas ya han firmado el contrato con el promotor cobrado también por adelantado

Voz 0027 38:03 siete treinta y ocho de la mañana seis y treinta y ocho en Canarias se han imaginado alguna vez cómo será la Moncloa por dentro pues dentro de unas semanas se podrá visitar Miguel Crespo buenos días

Voz 0356 38:13 buenos días a partir del mes de septiembre todo aquel que esté interesada en poder visitar la residencia del presidente podrá hacerlo hasta el momento las visitas se limitaban a reducidos grupos de escolares o universitarios La Moncloa se suma así a otras instituciones del Estado como el Congreso o el Senado ya pueden ser visitadas por los ciudadanos con el programa Moncloa abierta Duran desde el entorno del Ejecutivo se quiere dar respuesta a la voluntad de una sociedad que reclama naturalidad proximidad transparencia las visitas tendrán una frecuencia semanal previa reserva a través de un formulario que se habilitará en la página web de Moncloa se podrá conocer el complejo del palacio y los jardines y los edificios del Consejo de Ministros y la secretaria de Estado de Comunicación entre otros

Voz 0027 38:55 España es el país invitado en la feria de videojuegos que abre hoy sus puertas en la ciudad alemana de Colonia aún escaparate inigualable para la industria española del videojuego que da trabajo a casi veintitrés mil personas Javier

Voz 0907 39:07 Torres es la primera Feria Europea de videojuegos con colas infinitas para probar las últimas versiones de las novedades de los juegos favoritos se llama Games Com se celebra desde hoy hasta el sábado en Colonia y España es país invitado novena potencia mundial en producción cuarta en generación de capital la industria nacional que da trabajo en todo el sector a casi veintitrés mil empleados genera un impacto de casi tres mil seiscientos millones de euros hasta Colonia han viajado más de una decena de empresas españolas que empiezan a despegar al menos eso es lo que piensa Arturo Monedero que es vicepresidente de la Asociación de Empresarios de videojuegos

Voz 41 39:44 Payne ocho hombre orquesta mujer orquesta que desarrollan diseño modelado animación programación suelen solemos ser muy completos en ese sentido que ciertas partes igual no es tan bueno como los países de Europa que se especializan muchísimo en un área pero eso nos permite conocer todas las áreas de desarrollo a un nivel mucho más alto entonces te permite no sobredimensionado los proyectos que se están haciendo cosas interesantes no hay una marca como tal porque cada estudia a finales presenta propuestas totalmente distintas pero el buen acabado y en la calidad yo creo que que está empezando a brillar

Voz 0907 40:16 despega la industria que reconoce eso sí un problema es poco conocida y reconocida en España

Voz 5 40:21 en donde aún perviven prejuicios

Voz 0027 40:23 sobre el contenido de los videojuegos de esta feria de videojuegos entre otras muchas cosas vamos a hablar a partir de las nueve de la mañana aquí en Hoy por hoy con el ministro de Cultura y Deporte José Guirao que encabeza la delegación española en la Games

Voz 0027 41:03 unas ciento cincuenta mujeres han sido procesadas en la la última década y media en El Salvador por abortar en ese país el aborto no sólo está prohibido sino que está perseguido y penado con hasta cincuenta años de cárcel una realidad que como nos cuenta Rafa Panadero el Parlamento Europeo quiere contribuir a que cambie ya

Voz 43 41:20 ser de Europa en El Salvador el aborto está prohibido en cualquier circunstancia incluso cuando el embarazo es por una violación o hay riesgo para la madre el Parlamento Europeo está presionando para cambiar una ley que ha permitido juzgar por homicidio a mujeres que han sufrido abortos espontáneo

Voz 0027 41:38 esa ley está vigente desde mil novecientos noventa y ocho sólo entre dos mil y dos mil catorce casi ciento cincuenta mujeres la mayoría jóvenes y pobres han sido procesadas por perder el feto en los últimos meses de embarazo las que resultaron condenadas enfrentaron penas de entre treinta y cincuenta años de cárcel el Parlamento Europeo aprobado en una resolución en la que pide al Gobierno de El Salvador que reforme esa ley Ernest Urtasun del Grupo de la Izquierda Plural fue uno de los ponentes del texto

Voz 0456 42:04 bueno yo creo que evidentemente hemos internacionalizado la problemáticas ahora la problemática interna de Salvador yo creo que está internacionalizado de alta a partir del momento en que hay una resolución del Parlamento Europeo que traemos a a a chicas que han estado presas ahí a Bruselas una internamente esas chicas

Voz 0027 42:19 la Teodora Vásquez de cuente nada para

Voz 5 42:21 treinta años salí de allí con la escuadra yo esto encarece vivieron la gestión en El Salvador no es fácil habrá más de tres mil mujeres metidas en este lugar su caso ser remontado

Voz 0027 42:36 el siete mientras trabajaba como limpiadora en un colegio estando embarazada de nueve meses comenzó a sangrar llamó a urgencias pero no tuvo respuesta se desmayó y al final sufrió un aborto espontáneo un empleado del centro que la encontró en el baño denunció que había sido intencionado tras su paso por la cárcel piensa más en el resto de Gêres salvadoreñas que viven algo similar que en su propia experiencia he vendido gana Fermí

Voz 5 42:59 porque estoy en libertad he venido por mis compañeras que están detenidas en cárcel para que se les pueda acelerar los procesos de conmutación de pena Il lo sin los indultos que ha llegado

Voz 0027 43:12 hora de cambiar tarea a esta situación que está mal

Voz 5 43:14 viviendo en El Salvador que el Parlamento pueda trabajar ya eh

Voz 0027 43:20 las una afirma que el Parlamento va a mantener la presión para lograr ese cambio ahora lo que vamos a hacer esa hacer seguimiento de los trabajos de la Asamblea Salvador para presionar no estos eurodiputados también destacan el problema serio de violencia de género que vive el Salvador donde una mujer sufre una agresión sexual cada tres horas mucho de los embarazos en niñas y adolescentes son resultado de una violación según datos del Gobierno casi mil quinientas niñas de entre diez y catorce años se quedaron embarazadas sólo en el año dos mil quince

Voz 2 43:48 en Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 0027 43:54 el cuarenta y cuatro de la mañana a seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 0027 44:05 a a Atlético y Valencia confirmaron anoche que pretenden plantarles cara en esta área a Barça y Real Madrid

Voz 1161 44:11 no son los únicos porque el Sevilla primer líder de la temporada también va detrás de eso os tras completarse anoche esa primera jornada en la que el Valencia el Madrid nos dejaban un buen encuentro que pudo ser el último del lateral Filipe Luis con la camiseta rojiblanca aunque el Vestuario espera que no Juanfran

Voz 1915 44:25 es una decisión que tiene que tomar el gol con el club

Voz 44 44:28 si en El Vestuario queremos que se quede le queremos mucho y ojalá se pueda quedar Felipe ha dado mucho

Voz 45 44:32 Atlético de Madrid si finalmente sale hay que respetarlo es se queda mejor para nosotros lo que queremos

Voz 5 44:37 entonces es lo que el otro y lo mismo opina la autora

Voz 46 44:40 el gol rojiblanco Correa bueno bueno todos saben lo importante que Filipe para nosotros la verdad que no sé la la situación del pero bueno ojalá que que se que con con nosotros hoy

Voz 1161 44:51 el marcador el propio Correa empataba en la segunda parte de Rodrigo para el Valencia para ese uno uno final otro que también podría salir todavía de los diez días que le quedan al mercado aunque Marcelino espera que por lo vital que es para su juego y la imposibilidad de conseguir leyó un sustituto de garantías se quede

Voz 47 45:03 es un muy buen jugador para nosotros por todo lo que hace no solamente por los goles sino por lo que nos da en en el juego colectivo de ataque y contraataque bueno pues ojalá se quede con nosotros que yo creo que va a ser reflexión futbolista está que nos dan muchísimo viene una oferta irrechazable para él y para el club pues hay que aceptarlo porque así es no no no no podemos ir contra el mundo

Voz 1161 45:23 de hecho lejos de aceptar debilitarse lo que espera es reforzarse todavía más si cabe con el regreso del portugués Guedes con el que el París tener en cuenta