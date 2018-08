Hoy por Hoy (21/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana las siete en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:17 buenos días la avanza la Cadena SER esta mañana el Gobierno va a publicar la lista de bienes que ha inmatriculado la Iglesia en las últimas dos décadas por primera vez los españoles podrán conocer cuántos edificios viviendas o locales puso la Iglesia su nombre gracias a la reforma que aprobó el Gobierno de Aznar y que durante casi veinte años ha permitido que la Iglesia católica escribiera como propios miles de inmuebles sólo con decir que eran suyos sin más control que ese listado está elaborando desde dos mil diecisiete y ahora por primera vez el Gobierno se compromete a hacerlo

Voz 1 00:48 público el Santa contar en unos minutos los detalles

Voz 0027 00:51 y sobre la Iglesia esta mañana vamos a escuchar en Hoy por hoy el testimonio de una víctima de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica en Pensilvania Se llama Julian

Voz 1444 01:00 un cura la violó cuando tenía sólo diez años cuánto tiempo los silenciosos hasta que tenía más de treinta en ese se lo dije a un sacerdote amigo de la familia de me dijo no me cuentes quién lo hizo no me digas más vete corriendo a confesarte pensé

Voz 0027 01:17 porque tengo que ir a confesar mi yo no hice nada

Voz 1444 01:19 pero él me hizo creer de nuevo que era culpa mía

Voz 2 01:22 pues nada yo soy Patraix Wally David Ruiz

Voz 0027 01:26 Nos asegura que tras todo lo que ha sufrido después de comprobar que la iglesia conocía los

Voz 0858 01:30 casos como el suyo no es tapón ya no se creyó

Voz 0027 01:33 dirán que ya no sufre ninguna petición de perdón tampoco la del Papa en la carta abierta que publicó ayer

Voz 2 01:38 de ahí que el viernes horneado

Voz 1444 01:42 has salvando se la cara ahí están haciendo lo que hacen porque les han pillado y no creo yo era buena católica sigo creyendo en Dios pero ya no creo en ellos

Voz 2 01:50 Covite ya colado conviven grandes ánimo

Voz 0027 01:55 es martes veintiuno de agosto y hoy se reúne de urgencia el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado tras el ataque de ayer contra una comisaría de los Mossos en Cornellà el testimonio de la mujer del atacante testimonio que avanzó la Cadena SER anoche ha ayudado a situar mejor que había detrás de ese ataque asegura ella que el hombre pudo buscar que lo mataran porque ya había amenazado antes con suicidarse según la mujer el hombre el atacante era gay se lo había dicho un año atrás y desde entonces estaba obsesionado con que la comunidad musulmana podría rechazar si trascendiera su orientación sexual en cualquier caso la Secretaría de Estado de Seguridad ha enviado una instrucción a todos los cuerpos policiales del país ordenando les que los agentes extremen las medidas de autoprotección ante hipotéticos nuevos ataques terroristas

Voz 3 02:43 así

Voz 0027 02:46 sobre la retirada de lazos amarillos por los políticos presos aclara la fiscal general del Estado

Voz 4 02:51 pero no hay delito alguno en quitarle imponerlos forman parte de la libertad Despres

Voz 0027 02:55 sí le contestaba noche en Hora Veinticinco el conseller de Interior Miquel Buch comparando los lazos amarillos con creaciones artísticas

Voz 1 03:03 un aquí

Voz 1444 03:05 hola

Voz 5 03:07 una cosa es que lo ha dormido poco otras creo que es lo rompo cosas que hago y un monumento otra cosa

Voz 0027 03:20 Salvini impide que los ciento setenta y siete inmigrantes del barco de Salvamento pisen suelo italiano a pesar de que el buque ya está en el puerto de Catania por orden de su propio Gobierno además Javier

Voz 0858 03:30 sí autorizó la otra que el ministro de Transporte pero Salvini e insiste en que no van a pisar suelo italiano hasta que Europa se comprometa a reubicar

Voz 0027 03:39 el y su jefe el primer ministro italiano pide a la empresa que gestionaba el puente de Génova que pongan más dinero para las víctimas

Voz 0858 03:46 Pepe contra dice esta mañana en una entrevista en El Corriere que los quinientos millones que ha puesto Atlantia sobre la mesa es una cifra discreta que puede multiplicar por cuatro Porcel

Voz 0027 03:54 Marruecos recupera la mili obligatoria para chicos

Voz 0858 03:57 en chicas Trinididad tendrán que cumplir un año de servicio militar todos los menores de veinticinco años hizo el Gobierno que para reforzar su sentido de ciudadanía Se anunciado coincidiendo con un mensaje del Rey Mohamed VI a los jóvenes a su país y ha muerto

Voz 0027 04:12 Turiaf Neri histórico activista israelí por la paz

Voz 0858 04:14 el ex diputado fue el primer israelí que se reunió frente a frente con Yaser Arafat es un histórico defensor de la solución de dos estados han muerto a los noventa y cuatro años tras sufrir hace diez días una embolia

Voz 0027 04:33 la primera jornada de Liga se completó anoche con el empate de Mestalla ir con la victoria in extremis de el Athletic en la selección española disputará la final del Mundial femenino sub veinte por primera vez Juan Antonio San Pedro

Voz 1161 04:44 Valencia Athletic dos Leganés uno cerraban anoche esa primera jornada de la temporada que deja al Sevilla como primer líder el Betis colista también se completaba la jornada inicial en Segunda con el Nàstic Tenerife un y el próximo viernes la selección española Sub veinte femenina disputará la primera final de un Mundial en historia ayer victoria sobre la organizadora Francia uno cero Calera finalista Japón que se imponía a Inglaterra dos cero en la otra semifinal

Voz 0027 05:10 hoy en la mayor parte de España Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:12 las buenos días podremos estar nuevamente una jornada veraniega a pesar de que las noches puede enfriar un poco más el ambiente se vuelve más agradable con sol todo el día en pleno mes de agosto las máximas todavía pueden subir mucho por eso no situemos esta tarde entre los treinta y treinta y cinco grados en la mayor parte de la Península también en Baleares y Canarias un poco más bajas en el Cantábrico con algunas nubes por ejemplo en el País Vasco apenas dejaran algunas gotas y aquí hará calor pero menos que en el resto del país el máximo de calor como es habitual en las cuencas de los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir máximas de hasta treinta y ocho grados y con este calor durante la tarde se formarán tormentas que afectarán a gran parte de Extremadura el Sistema Central la ibérica también los Pirineos

Voz 1 05:54 hasta aquí la entrevista gratis sirven es tan grave

en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 08:50 el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado el circo en el que están integrados todos los cuerpos policiales de España se va a reunir en las próximas horas para analizar si cabe adoptar alguna medida extraordinaria después del ataque contra una comisaría de los Mossos en Cornellà ataque del que ayer a última hora conocimos datos fundamentales a través del testimonio que adelantó la Cadena Ser testimonio de la mujer de la atacan ante que llevaban un año separados porque ella había descubierto que era gay el se lo había confirmado desde entonces según la mujer había dado muestras de querer suicidarse por miedo a que la comunidad musulmana lo rechazara por eso Joan Bofill bon día Barcelona Joan Bofill hola buenos días hola buenos días decía que por eso precisamente por ese testimonio a pesar de que a esta hora el ataque oficialmente si abordando como un episodio terrorista gana enteros la hipótesis de que el agresor estuviera buscando que lo

Voz 0931 09:43 qué tal si los Mossos trabajan con la hipótesis de que habría una mezcla entre una crisis existencial la esta motivación personal de buscar que levantaran y una rara qué calificación que se habría hecho más evidente en los últimos meses con sobre todo algunas características físicas la mujer contó a la policía que empezaron a separarse porque descubrió que era gay y fue aquí cuando le empezó a decir que quería suicidarse dijo ella que creía que lo hacía ante la vergüenza que podía suponer en la comunidad musulmana su condición sexual e incluso dijo estar convencida que él se casó con ella para conseguir papeles y poder ser un homosexual libre en España así que con todo esto la hipótesis que Abdelwahab Tayyip este argelino de veintinueve años buscaba ser abatido buscaba que le matarán toma fuerza gestos

Voz 0946 10:21 podría ser concluyó pero torno rotativo podrá

Voz 0931 10:24 va a ser una conclusión pero todavía necesitamos tiempo para analizar todos los datos decía el número dos de los Mossos Rafael Comas que Aimar aseguraba que la investigación será larga

Voz 0027 10:32 a esto hay que sumar que el conceller interior confirmaban hora25 que en los registros no se ha encontrado ningún explosivo ningún arma

Voz 0931 10:40 exacto y la según los Mossos aseguran que se considera un ataque aislado porque actuó solo porque no había reivindicación y porque en este registro en su casa a pocos metros de la conmiseración encontraron ni armas de fuego ni explosivos además este hombre no tenía antecedentes

Voz 18 10:55 no lo que consigo pues mi algo con una información a nivel internacional no información ahora por ahora nosotros no tenemos información de ese tipo

Voz 0027 11:07 es un hecho aislado sí pero que ahora mismo se sirve con

Voz 0931 11:10 esperando un atentado terrorista y así lo está instruyendo la Audiencia Nacional en Europa se han producido desde este tipo a policías de manera aislada a un individuo ha agredido o atentado contra un policía Viesques los Mossos aseguran que al margen de si quería ser uno abatido entró con un cuchillo de grandes dimensiones con la voluntad de hacer daño a la gente que fue la que se lo encontró de primeras en él llamó a la puerta de la comisaría que de noche está cerrada pidiendo insistentemente que quería hacer una consulta al abrir se le abalanzó y fue cuando la Mossos d'Esquadra abrió fuego la policía catalana asegura que fue una actuación proporcionada en defensa de la vida de la policía

Voz 0027 11:41 pues precisamente para evitar la radicalización de individuos que en Europa se puedan valer de contenido hace propaganda extremista en Internet en la Comisión Europea prepara una ley que obligará a las plataformas como You

Voz 1645 11:51 tú o como Facebook a borrar cualquier vídeo

Voz 0027 11:53 este tipo

Voz 0831 11:55 en menos de una hora informa desde ruso

Voz 0027 11:57 de las Álvaro Sánchez Bruselas cree que las empresas de

Voz 0831 11:59 Internet no son lo suficientemente rápidas eliminando los contenidos terroristas de la red y quiere obligar a las tecnológicas a hacerlo la Comisión Europea prepara una ley para forzar a plataformas como Facebook Google y Youtube a borrar de sus páginas los mensajes

Voz 0027 12:13 digo so vídeos que distribuyen grupos extremistas

Voz 0831 12:15 como el Estado Islámico por ahora las compañías se comprometen a borrarlo de buena fe siguiendo las recomendaciones de Bruselas y la mayoría de ese contenido desaparece pero la Comisión quiere convertir ese acuerdo voluntario el leit con consecuencias para los que no la cumplan en forma de posibles multas y contarán con un tiempo muy limitado las tecnológicas deberán borrar el contenido ilegal en menos de una hora desde que sean notificados por Europol para evitar que se disperse poniendo

Voz 1 12:41 Pernet en la Cadena SER Hoy por

Voz 0027 12:47 los vamos contando esta mañana en la Cadena Ser el Gobierno hará pública la lista de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica por primera vez sabremos cuántos edificios locales casas ha puesto la iglesia a su nombre aprovechando la reforma de la ley hipotecaria que aprobó el Gobierno del PP hace veinte años que estuvo en vigor hasta dos mil dieciséis Adela Molina

Voz 0011 13:07 el Ministerio de Justicia asegura que hará público el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica que está elaborando desde dos mil diecisiete en una respuesta al diputado socialista Antonio Hurtado justicia afirma que se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización de ese listado y añade que se prevé que una vez finalizado se proceda su publicación de forma que se garantice el cumplimiento de la ley hipotecaria la de protección de datos Hurtado considera que hacerlo público abrirá la puerta a posibles reclamaciones de los afectados

Voz 0328 13:34 cuando las instituciones y los privados vean inmatriculados mucho de esto bienes podrán reclamar su propiedad a través de la haría felicidad debemos recordar que ya han habido dos

Voz 0527 13:46 sentencia del Tribunal Europeo de lotería

Voz 0328 13:49 los humanos de Estrasburgo que consideran que estos actos de inmatriculación vulnera la Convención Europea de los Derechos Humanos

Voz 0011 13:58 la Iglesia católica puso a su nombre miles de bien esas la reforma de la ley hipotecaria que aprobó el Ejecutivo de José María Aznar en mil novecientos noventa y ocho y que le daba la categoría de autoridad pública su palabra bastaba para acreditar una propiedad la Conferencia Episcopal no ha concretado nunca la cifra exacta de inmatriculaciones aunque el vicesecretario de Asuntos Económicos Fernando Giménez Barriocanal aseguró aquí en la SER que podrían rondar las cuarenta mil

Voz 0027 14:19 en la SER estamos escuchando esta mañana el durísimo testimonio de una de las víctimas de los curas depredadores sexuales de Pensilvania tal y como los describe el informe de la Corte Suprema de ese estado víctima se llama Julian padecido aquellos abusos siendo muy muy pequeña cuando se lo contó a otro cura

Voz 19 14:36 este es el contexto que se callara hay que ese confesara Victoria García

Voz 1460 14:40 Julianne ambos tiene más de sesenta años cuando tenía diez en el año mil novecientos sesenta y cinco Un sacerdote queda su profesor en el colegio de Pensilvania en el que estudiaba abusó de ella iré muchos otros menores como ha quedado constatado el informe de novecientas páginas que ha presentado esta semana hablábamos con ella aquí en la Cadena Ser

Voz 1444 15:00 al no no no estoy bien no estoy nada bien las emociones estaban por todos lados altos y bajos lloro mucho no estoy bien pensé que después de que saliera el informe me sentiría mejor pero casi una semana después no me siento emocionalmente bien

Voz 20 15:16 en el Ana doy

Voz 1460 15:19 lo Cayo durante veinte años cargó con el sentimiento de culpa cuando intentó contárselo a alguien

Voz 1444 15:25 hay una amiga que fue acosada conmigo durante un campamento que hicimos con el colegio este sacerdote abusó de las dos a la vez ella mi amiga se enfadó muchísimo y fue a denunciarlo ante el director sabes que la echaron del campamento en el colegio no volví a saber de ella desapareció durante años su padre estaba tan enfadado de que hubiera mentido sobre un sacerdote que la envió

Voz 0137 15:49 convento no la creyó

Voz 20 15:51 Pekín

Voz 1460 15:54 si hay alguien que al día de hoy sufre abusos y los hay Julian les manda este mensaje

Voz 1444 16:01 lo primero que les diría es ir a la policía no traten de decírselo a la Iglesia ni a un obispo ni a otro sacerdote buscar a alguien fuera de la iglesia de decírselo Se que los niños están asustados de contarlo les asusta Togo

Voz 1460 16:17 hablaba con nosotros desde su residencia anales tan sobre la carta que ayer publicaba el Papa pidiendo perdón le preguntaba si creía en ese arrepentimiento

Voz 1444 16:26 no no no siento no no les creo no sabía Ratzinger no es nuevo para ellos ellos ya han dicho esto antes no sé cuál es la solución pero estoy avergonzada no creo en el Papa creo que están salvando la cara y están haciendo lo que hacen porque les han pillado

Voz 20 16:42 lo que dice exactamente esa carta del Papa

Voz 0027 16:44 la que hace referencia Julian diciendo que no se cree el perdón de una Iglesia que desde hace mucho tiempo sabía lo que pasaba que dice la Carta del Papa Roma Joan Solés antes

Voz 0946 16:52 las nuevas revelaciones de abusos sexuales a menores aberraciones ritos satánicos aunque de una minoría de religiosos en Estados Unidos pero durante setenta años Francisco se ha expresado con dureza sin precedentes sobre la pederastia por escrito ha afirmado sentir vergüenza ha pedido perdón ha reconocido que la iglesia no reaccionó a tiempo no admitió la dimensión y gravedad de los crímenes ha reiterado absoluta tolerancia cero y ha reclamado que aparezcan a la luz todos los escándalos de abusos sexuales la aplicación de las leyes penales y las condenas ya no son suficientes frente a verdaderos depredadores sexuales es necesario ha escrito Papa dar vida a una nueva cultura en el seno de la Iglesia muchos de los delitos ahora investigados por la Fiscalía de Pensilvania con un millar más de víctimas en su día menores de edad ya han prescrito legalmente

Voz 0527 17:45 pues nos ha afirmado Francisco estás heridas no prescribirán nunca

Voz 0027 17:56 en España el Gobierno no tiene intención de iniciar por ahora la aplicación de un nuevo siendo cincuenta y cinco en Cataluña por mucho que se lo pidan PP y Ciudadanos a raíz de las palabras de Quim Torra el viernes cuando dijo aquello de atacar al Estado anoche en Hora Veinticinco Carlos Carrizo a ciudadanos y Santiago Rodríguez PP justificaban esa petición de que el Gobierno pone en marcha los trámites para un nuevo cientos cincuenta y cinco

Voz 21 18:17 tenemos nuestra propia propuesta creemos que hay diversos ámbitos en los que habría que intervenir ya IESA es la él lo que hemos puesto nosotros hoy sobre la mesa todas las

Voz 22 18:28 declaraciones de intenciones que ha hecho el presidente de la Generalitat desde que fue investido en el Parlament de Cataluña desde su primer discurso de investidura pues hasta su última declaración pública especialmente en este sentido de la necesidad de de atacar al Estado pues yo creo que es toda una declaración de intenciones de lo que va a ver

Voz 0027 18:48 dir contesta el Gobierno que al menos por ahora no hay caso Óscar García buenos días Aimar

Voz 1645 18:54 qué tal buenos días si el Gobierno de Pedro Sánchez no iniciará de momento los trámites para reactivar el control estatal de la Generalitat de Cataluña fuentes de La Moncloa aseguran a la Cadena Ser que por ahora el Ejecutivo no ve hechos jurídicos lo sé

Voz 0931 19:06 eficientemente graves como para que se reactive el proceso

Voz 1645 19:08 en total y como reclama ciudadanos o quiere pedir el Partido Popular según estas fuentes el Gobierno no va activar el ciento cincuenta y cinco por una declaración en este caso del preside en catalán Quim Torra ya que en la Moncloa ven que esta solución sería como matar moscas a cañonazos recuerdan además que el control estatal del Gobierno de una comunidad autónoma a través del ciento cincuenta y cinco es un mecanismo legal pero extraordinario la frase inaceptable mantienen en La Moncloa pero entienden que es sólo eso una frase en todo caso el Ejecutivo de Sánchez no cierra totalmente la puerta utilizar el mecanismo se actuará eso sí cuando existan hechos jurídicos que puedan abordarse jurídicamente el Gobierno sabe cómo y cuándo tiene que reaccionar no actúa siguiendo sus necesidades políticas como aseguran estas fuentes están haciendo PP

Voz 0027 19:54 dos partidos que en las últimas horas han argumentado pretextos variados con tal de no apoyar explícitamente la exhumación del resto de de los restos de Franco del Valle de los Caídos el PP Pablo Casado mantiene su discurso de que eso es abrir viejas heridas Ciudadanos Partido que hace sólo un año votó a favor de esa exhumación

Voz 19 20:12 ahora no se opone pero acusa a Sánchez de boxear con fantasmas del pasado

Voz 0027 20:17 Julia Molina buenos días buenos días Ciudadanos mantiene

Voz 1628 20:19 exhumar los restos del dictador no es una prioridad porque es un tema que importa muy poco a la mayoría de españoles palabras literales del secretario general de la formación naranja en la misma sintonía que las de su presidente Albert Rivera en COPE

Voz 23 20:32 Alfonso Guerra les dijo Sánchez que dejara de combatir número de boxear contra el fantasma de Franco y a mi me parece que que los huesos de flamenco pues oiga lo que hemos nuestra democracia como entenderá que frotándose impuesta bastante menos que lo que está sucediendo reglas escrito al última o el pacto educativo

Voz 1 20:49 o la las pruebas labor

Voz 23 20:52 es que tiene mucha gente permiso el pensiones

Voz 1628 20:55 también el Partido Popular esgrime que es un tema del pasado para justificar sus críticas al Gobierno Pablo Casado asegura que el asunto ya está superado nosotros pensamos que España

Voz 1660 21:02 te tiene que mirar al futuro y tiene que pensar en qué va a pasar dentro de cuarenta años y no en revisar lo que pasó hace cuarenta años sobre todo porque hubo un pacto entre ambos bandos a una época oscura ya superada esa reconciliación a la concordia esa amnistía pues sinceramente pensamos

Voz 0027 21:19 es que es de lo que tenemos que hablar y mientras tanto el Ministerio de Defensa avanza la instrucción del expediente que les ha abierto a los cinco militares que están en la reserva y que forman parte del grupo de centenares de militares retirados que han firmado un manifiesto en apoyo Franco son cientos de nostálgicos prácticamente todos ya más que jubilados pero hay cinco que todavía están en ese punto intermedio que supone estar en la reserva y entre ellos hay algunos que han tenido destacadísima papeles dentro del Ejército hasta antes de ayer Mariela Rubio

Voz 1450 21:48 entre los firmantes destacan los generales Alberto Asarta ex jefe de la Misión de Naciones Unidas en el Líbano Emilio Pérez Alemán ex jefe del Mando Militar de Canarias o Juan Aparicio Hernández Lastras es jefe del Mando de Personal del Ejército el manifiesto considera que el dictador sufre una campaña intencionada que obedece al empeño visceral de revancha de la Izquierda es textual defiende la figura del militar y así como del derecho a rendir homenaje a sus héroes uno de los últimos en adherirse a este manifiesto el de más alta graduación ha sido el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra Luis Alejandre que fue nombrado por el ministro popular Federico Trillo Alejandre fue cesado por el ministro socialista José Bono por sugestión del Yak cuarenta y dos y él mismo ha confirmado por escrito al diario Menorca que efectivamente suscribe el documento en apoyo a la figura del dictador dado que Alejandre está retirado desde hace más de una década y no está en la reserva no se enfrenta por tanto ninguna sanción es el caso de la práctica totalidad de los militares firmantes es decir están ya retirados jubilados por tanto no están sujetos al régimen castrense que les prohibe hacer públicas opiniones políticas de los centenares de firmantes solo cinco están en la reserva sobre esos cinco Se centra el expediente abierto por Defensa

Voz 11 22:57 sólo contamos hoy en la Ser la Audiencia nacido

Voz 0027 22:59 tal condena a tres meses de cárcel a un joven canario que escribía en su cuenta de Twitter de apenas doscientos cincuenta seguidores comentarios tipo soy del Grapo puta España la propia Audiencia Nacional dijo en su día que eso no había por donde cogerlo absolvió al joven pero la fiscalía recurrió y la Audiencia ahora anula esa absolución impone los tres meses de cárcel Alberto Pozas

Voz 0055 23:20 la Sección Segunda decidió absolver Le en marzo al entender que aunque sus tuits no eran ni admisibles ni tolerables tampoco promovían la violencia o el odio mensajes colgados en su cuenta de doscientos cincuenta seguidores de Twitter diciendo cosas como soy del Grapo puta España o menos va trucadas y más lucha armada fue la Fiscalía la que recurrió son los tres jueces de la Sala de Apelaciones los que llevan la contra sí a sus compañeros estos mensajes dicen justifican los medios violentos invitan a usar métodos terroristas elogian incluso el asesinato de policías y banqueros esos tuits dicen los magistrados rezuman un discurso de aniquilación del adversario ideológico la Sala de Apelaciones reconoce que tanto la justicia española como la europea exigen que estos mensajes traigan consigo un riesgo que estos mensajes pudieron incitar a doscientos cincuenta seguidores a utilizar métodos terroristas la defensa del joven ya ha llevado el caso anterior

Voz 0027 24:06 extremo hoy por primera vez la justicia belga se va a pronunciar sobre la entrega de Val Toni rapero que Espadas que escapó a ese país a Bélgica hace ya tres meses para no entrar en prisión aquí en España Miguel Crespo

Voz 1645 24:17 el rapero Val tonics encuentra fugado en Bélgica desde el pasado veinticuatro de mayo fecha límite que dio la justicia española para su ingreso en prisión desde la Audiencia Nacional se tramitó una orden de busca y captura internacional y será previsiblemente hoy cuando finalmente el Tribunal de antes se pronuncie sobre si admite o no la extradición del rapero a España el Tribunal Supremo confirmó a finales del pasado mes de febrero la condena de tres años y medio de cárcel aval Toni por el contenido delictivo de algunas de sus canciones publicadas

Voz 0527 24:43 Pernet en concreto se le acusa de delitos de

Voz 1645 24:45 en el enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona actualmente el rapero trabaja de informático en la ciudad belga de Gante se encuentra en libertad provisional mientras el Tribunal decide si lo entregará a España sus abogados defenderán que no existe doble incriminación y que los hechos fueron mera libertad de expresión

Voz 0027 25:02 no

Voz 27 26:56 hola buenos días Faconauto patronal de los concesionarios

Voz 0027 26:58 con los datos de matriculaciones de los últimos días el incremento interanual de este agosto va a ser de ese treinta por ciento que estamos viendo en estas primeras semanas su incluso mayor

Voz 20 27:07 bueno puede ser mayor puede ser mayor porque como dice la automatriculaciones que se producirá probablemente en su mayor parte a final de mes ahora que ese crecimiento interanual sea mayor con lo cual hablamos de un gran año para el sector del automóvil que están importantes para nuestro país

Voz 0027 27:23 están sacando deprisa y corriendo al mercado coches muy contaminantes

Voz 20 27:28 no no lo estamos sacando una manera muy programada entre fabricantes y concesionarios no son coches muy contaminantes y no que la introducción de la norma Euro se una norma super exigentes en cuanto a la emisiones de los vehículos hace que éstos tienen podrá por unos gramos es decir yo que tienen en España en lo que se en Europa son coche absolutamente eficiente medioambientalmente lo que pasa que si vamos hacia una armonización del automóvil y a la mejora de divisiones hay coches que quedan muchas de los rangos IVA futuros son uno de ellos son coche absolutamente detención de Cuenca

Voz 0027 28:05 aquí afecta sólo a las emisiones de CO2 o temen que los nuevos controles también dejen fuera hago ose pueda superar los máximos de la normativa europea en dióxido de nitrógeno

Voz 20 28:15 si no resistan viviendo ambas decir si ahora y en el laboratorio un vehículo ir a ochenta gramos por kilómetro en cuanto nos ha hecho

Voz 28 28:26 futuro y los mismos ochenta Los

Voz 20 28:29 admitidos pero en el CO2 eh no son los ciento sesenta y ocho y pasarán a ser ochenta Se están controlando ambos tipos de partículas verdad que el diesel penalizado por emitir una pocas particular es decir no hay una diferencia sustancial pero sí es verdad que el gasolina tiene mayores emisiones de CO2 y eso es lo que se va a intentar trabajar para que nuestra ciudad para evitar el efecto invernadero

Voz 0027 28:51 este nuevo sistema de medición de las emisiones vine acompañado también de cambios eh positivo en cuanto a los en puestos los coches que genere mayores emisiones van a tener que pagar un impuesto de matriculación mayor o coches que hasta ahora no pagaban impuesto de matriculación van a tener que pagarlo esto en principio no no se va a aplicar en septiembre el Gobierno lo había dejado congelado hasta diciembre y además ahora se plantea aplazarlo aún más a ustedes les han confirmado estos planes para atenuar el impacto fiscal

Voz 20 29:20 a partir de septiembre se va a aplicar lo que ocurre es que se va a aplicar gradualmente septiembre octubre noviembre diciembre deban ser en ese gol de la carga impositiva del vehículo va a ser mayor para nosotros venimos pidiendo es que ese periodo de transición dure para mí en el año dos mil diecinueve pensamos que es muy posible que eso ocurra pero nosotros en la mayor es decir que hubo un cambio en la forma de herir porque no es otra cosa que un cambio en la forma de vivir genere mayores impacto en el consumidor

Voz 1444 29:48 habría que empezar a medir de forma real hasta ahora estaba matizada la realidad ahora se va a empezar a medir la realidad

Voz 20 29:57 correcto lo que pasa querría unos rangos

Voz 1444 30:00 el banco de pruebas y eso rango ahora Severiano

Voz 20 30:02 estar porque el vehículo no emite más que antes y no de la forma de diferentes sirven debemos seguir los protocolos de Bruselas en los que como Vigo Larry las emisiones de CO2 a la mitad

Voz 29 30:14 es muy ambicioso

Voz 20 30:17 o sea la fabricantes y concesionarios para que este sector aporte mediambientalmente

Voz 29 30:22 lo más positivo que fuera pero

Voz 20 30:24 pero lo que no estaban muy de acuerdo es que este sector que ya sufre de carga impositiva muy altas que ha sido además el sector se ha ayudado a la salida de la crisis y que es un gran creador de empleo de nueva carga impositiva porque pensamos que puede ser para el judicial para en el futuro y sobre todo para el antiguo nuestro sector tanto en fabricantes como concesional

Voz 0027 30:45 Gerardo Pérez presidente de Faconauto gracias buenos días

Voz 20 30:48 gracias

Voz 0027 30:50 seguí de esas partículas que hayan salido en esta conversación las partículas Knox el dióxido de nitrógeno que está contaminando el aire de nuestras ciudades antes que nada Julios Díaz experto en Salud Pública del Instituto salud Carlo

Voz 1444 31:02 tercero buenos días Dios el dióxido de nitrógeno qué efectos tiene en nuestro organismo

Voz 28 31:10 bueno tradicionalmente lo que se está viendo hizo unos dice continuamente que los genios X los dióxido de nitrógeno y en general los óxidos de nitrógeno tienen incidencia de la mortalidad y eso es así incidencia clara inmortalidad y de hecho los últimos estudios que hemos hecho es para para toda España nos están diciendo que es el contaminante que más se relacionan con la mortalidad anual estamos hablando de cerca de unas seis mil doscientas muertes atribuibles al a los señores

Voz 20 31:43 en este caso al año en España

Voz 28 31:45 pero estaríamos hablando seis mil doscientas atribuibles a los genios en particular Enyo dos unas dos mil setecientas a las PM10 y unos quinientos muertos año atribuibles al tono que estaremos hablando que la contaminación en general son pues eso los nueve mil quinientos mil seiscientos muertos año atribuibles a la contaminación a través de modelos estadísticos los X digamos que producen mortalidad así pero es que eso digamos que es la punta de una pirámide los están relacionados con múltiples patologías que afectan a muchísimas personas estamos hablando sino de quise están relacionando con pala conocía respiratorias con patologías cardiovasculares está relacionado en algunos estudios incluso con cáncer de mama en concreto el estar relacionando también con problemas a nivel de variables adversas a nacimiento sea bajo peso al nacer partos prematuros osea que es un problema que va en la seño X en general la contaminación que va mucho más allá de la mortalidad que ya digo que es la punta de una pirámide debajo hay un montón de síntomas que afectan a muchísimas cosas

Voz 0027 33:05 quién nos esté escuchando este alucinando con el NO X que que que que es ese veneno ONO quiso bueno son las emisiones de dióxido de nitrógeno y de los coches diésel no es otra cosa

Voz 20 33:15 pero desde los coches diésel y de los coches de gasolina es decir yo creo que que con lo que yo he estado oyendo entonces aquí

Voz 28 33:21 dos problemas por un lado están las emisiones de CO2 las emisiones de CO2 es lo que yo sé que no soy experto en en en el aire mediciones pero sí conozco que las emisiones del de CO2 pues están más bajas buenos depende de los estudios pero un pelín más bajas que las de la sociedad pero eso es un problema relacionado con cambio climático son problema relacionado con con efectos en salud a largo plazo o que van a ocurrir o que ya están ocurriendo pero que es a una escala gradual eso es un problema el problema de CO2 la descolonización pero por otro lado están los problemas de salud pública que están en las ciudades que son a corto plazo esos problemas pues están relacionados pues con los X que emite más el diésel ICO la espera es la

Voz 1444 34:10 no es que el diez

Voz 28 34:12 el emita más partículas por lo que yo sé más o menos que llegamos empatadas pero lo que ocurre es que las partículas el diésel son más finas que las partidas Ugalde en general que emite la gasolina entonces las partículas se clasifican según su tamaño entonces hay partículas que llamamos PM10 que son de diámetro diez micras que cabían en nunca Abelló siete de estas

Voz 1444 34:36 pero luego están las partículas más finas claro

Voz 28 34:39 en otras con cinco pues que son pues como su nombre indica más pequeñas que las cuatro veces más que primeras entonces eso es el punto de vista la salud qué problema tiene bueno pues el problema que tienes que una PM10 como es más gruesa a nivel de tracto respiratorio se suele quedar a nivel de bronquios sin embargo las CM dos con cinco incluso Lama

Voz 1444 35:00 al final las Prime uno M uno

Voz 28 35:02 que son diminutas esas pueden llegar más abajo en el árbol respiratorio puede llegar a nivel de sólo incluso pueden llegar al torrente sanguíneo

Voz 1444 35:11 tanto para para para que lo entienda yo en las partículas diésel son más pequeñitas y por lo tanto cuando respiramos entran en nuestro más masa de Enrique más nocivas por eso porque eso sí

Voz 28 35:24 claro claro claro entonces ese es el problema no es sólo el número de partículas sino también su tamaño villano hablemos de su composición entonces ahí es donde nosotros vemos que bueno que que estas tremenda con Zico de hecho Najar que es la un Instituto Internacional de Investigación contra el Cáncer a las cero dos con cinco creo que fue el años dos mil catorce ya dijo que era un canciller lo de primer orden relacionó al cáncer de pulmón

Voz 0027 35:50 claro que produce fútbol no

Voz 28 35:52 lo digo yo lo dice la OMC lo dice la organización internacional de investigación contra el cáncer

Voz 1444 35:58 Julio es un problema grave experto eh

Voz 0027 36:00 en salud pública Julio Díaz muchísimas gracias buenos días bueno pues a pesar de estas evidencias médicas el compromiso de las ciudades españolas en la lucha contra estas partículas derivadas del diésel se queda en la mayoría de los casos en eso en un compromiso porque medidas efectivas encontramos muy pocas según la información recabada por la red emisoras de la Cadena SER Aida

Voz 0137 36:23 si la mayoría de las ciudades combinan medidas para fomentar el transporte público eléctrico y no contaminante como aparcamientos disuasorios puntos de recarga eléctricos abaratamiento del transporte público o reducción de impuestos y tasas para los vehículos menos contaminantes la Junta de Andalucía destina por ejemplo más de veinte millones de euros para puntos de recarga eléctrica esto se suman las capitales con limitaciones de velocidad cuando empezó a la calidad del aire o el caso de Bilbao que ha restringido la velocidad a treinta kilómetros por hora en el entorno urbano las excepciones son Madrid Barcelona y Palma donde esta lucha se la toman más en serio Madrid sólo dejará circular a vehículos eco cero IC a partir del dos mil veinte aunque los tipo C diésel dejarán de hacerlo en dos mil veinticinco en el caso de furgonetas de reparto de un calendario para eliminar los modelos más contaminantes todos los vehículos se rigen por el sistema de etiquetas de la DGT Reyes Montiel número dos de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 20 37:10 bueno nosotros tampoco queremos hundir a la gente lo que nos facilita el primero harina de todo el no maneje la enferma dando información de todo el mundo sea madrileño no será conscientes de que son reglas generales no tampoco queremos confundir Ikea Madrid ya la situación parte cobrar que por ejemplo alguien que cada ciudadano ciudadana pueda conocer

Voz 0137 37:31 en Barcelona a partir del próximo uno de enero no podrán circular los coches de más de veinte años ni las furgonetas de más de veinticinco de lunes a viernes en toda Cataluña está vigente el impuesto por las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos a motor Baleares tramita ya una ley para que en dos mil veinticinco no puedan entrar vehículos diésel que llegará para furgonetas coches y motos en dos mil treinta y cinco

Voz 0027 37:50 esto es lo que se está haciendo en España pero fuera en las principales capitales europeas pues por ejemplo en París el veto a los PGE a los vehículos más contaminantes ya está en vigor corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 38:00 en París la ciudad con más contaminación de Francia los coches de veinte o más años y las motos de diecisiete no pueden circular desde el dos mil dieciséis ya antes se había prohibido la entrada en la capital a los camiones de alto tonelaje y los autobuses con quince años desde el año pasado todos los automóviles están clasificados con una viñeta para diferenciar los más contaminantes pero hay un plan aún más ambicioso retirar todos los vehículos de gasoil antes del dos mil veinticuatro los de gasolina de aquí al dos mil treinta

Voz 0027 38:28 vamos a Berlín Patricia va

Voz 30 38:30 en Alemania averías de las ciudades más afectadas por la contaminación han prohibido la circulación de vehículos diésel antiguos en el centro urbano además tras el toque de atención de Bruselas por la mala calidad del aire el Gobierno alemán ha creado un fondo de setecientos cincuenta millones de euros para impulsar el salto al autobús eléctrico y la digitalización del tráfico de esos setecientos cincuenta millones unos doscientos cincuenta saldrán del bolsillo de las automotrices que están en el punto de mira desde que saliera a la luz el escándalo de manipulación de emisiones

Voz 0027 38:59 en Reino Unido quien quiera contaminar hace ya años que tiene que pasar por caja Begoña Arce

Voz 0273 39:04 aquí en Londres está tratando de reducir la contaminación desde el año dos mil tres Fue entonces cuando se introdujo un peaje a los vehículos por circular en el centro de la ciudad once libras y media al día actualmente salvo fines de semana y festivos diez años más tarde se añadió la llamada tasa de contaminación para los vehículos matriculados antes del dos mil seis otras diez libras diarias a partir de abril del año que viene hay previstas más tasas estos costosos peajes sólo han rebajado parcialmente la contaminación en Londres la calidad del aire es mala las alertas son frecuentes este año en sólo el primer mes en enero se superaron los límites máximos permitidos de dióxido de nitrógeno para todo el dos mil dieciocho

Voz 0027 39:45 sabemos por lo tanto que las restricciones de acceso a los centros de las ciudades no se las ha inventado Manuela Carmena por mucho que lo insinuó de ciudadanos vamos a volver al caso concreto de Madrid Eladio Meizoso buenos días

Voz 0527 39:56 hola buenas ideas el criterio clave en la capital

Voz 0027 39:58 la determinación coche de fuera pueden tratar bueno en la ciudad es que tenga derecho a una de las pegatinas de la DGT para los coches menos contaminantes

Voz 0527 40:05 sí hay cuatro pegatinas de la DGT cero eco C IB se queda sin pegatina la mitad del parque móvil los coches más antiguos de gasolina los demás de dieciocho años y los y es el de gasóleo de más de doce años

Voz 0027 40:18 a efectos prácticos cuánto dióxido de nitrógeno puede emitir como máximo un coche con pegatina

Voz 1038 40:23 la GP los diésel de la de letra B

Voz 0527 40:26 en emitir hasta doscientos cincuenta miligramos de dióxido de nitrógeno por kilómetro los turismos trescientos noventa miligramos los furgones y camiones pequeños reparto urbano pero esos coches como veíamos ya no podrán entrar desde dos mil veinte y el temor a que las restricciones aumenten y se extiendan a otras ciudades parece una de las claves de la pérdida de cuota de mercado del diez al que ha pasado del setenta al treinta y seis por ciento en muy pocos años

Voz 0027 40:48 dije dicen los fabricantes de coches ante estas restricciones de acceso

Voz 0527 40:52 para ellos no debería haber un trato distinto según el tipo de carburante sino por la antigüedad del coche

Voz 1038 40:57 Noemi name Navas de la patronal

Voz 0527 41:00 antes Anfac advierte de las consecuencias que tendría para el sector productivo si caen de forma brusca la venta de coches diésel

Voz 20 41:08 hay una serie de tecnologías una serie de recursos y también una serie de trabajadores destinados a esas motorizaciones diésel hay fábricas España que fabrican motores diésel que tendrían con un impacto si la venta de vehículos con motores diésel cae demasiado brusca Medicare

Voz 0527 41:26 ya en España el sector del automóvil como sabemos es clave por su empleo directo e indirecto porque es una de nuestras principales fuentes de divisas

Voz 0027 41:33 no sólo los fabricantes también el sector petrolero insiste en que la diferencia de contaminación no está tanto entre diesel gasolina sino entre coche nuevo coche viejo

Voz 0527 41:41 sí Andreu ex director general de la patronal petrolera a OP insiste en que la norma actual establece máximos muy parecidos en las emisiones de dióxido de nitrógeno de ambos carburantes

Voz 31 41:52 en estos momentos que el motor de gasolina Euro seis está emitiendo la especificación dimisión son sesenta miligramos por kilómetro Dinio X el diésel Euro seis son

Voz 32 42:11 el ochenta si eso fuera así la diferencia sería hacía

Voz 0027 42:15 era pequeña pero es que en la práctica no es así los dicen no están sujetos ahora mismo ese límite de ochenta miligramos de dióxido de nitrógeno por kilómetro sino que pueden contaminar más del doble

Voz 0527 42:25 si esa norma Euro seis ya debería estar en vigor pero a raíz del ya es el Gates recordemos que en dos mil quince se descubrió que Volkswagen estaba falseando los resultados de las pruebas la Unión Europea ha alargado los plazos hasta dos mil veinte los turismos diésel nuevos que se matriculen en vez del tope de ochenta miligramos pueden emitir ciento sesenta y ocho los turismos más aún furgones y camiones de reparto ciento sesenta y ocho está justo a medio camino entre la letra B que veíamos de las pegatinas de la DGT esos ochenta teóricos de la Euro seis según algunas pruebas las emisiones reales de los coches nuevos que horas se matriculan son mayores lo apunta Paco Segura de Ecologistas en Acción

Voz 20 43:05 por estudios que sale echó por la misma

Voz 33 43:08 sea que destapó el escándalo Volkswagen la misma que hizo las analíticas hasta analizando prácticamente tres cientos cincuenta mil vehículos europeo es una media estadística de que esas emisiones están entre diez y quince dieciocho veces por encima de los más los que permite la ley

Voz 0027 43:23 pero estas pruebas no son oficiales que resultados dan los controles de emisiones que sí son oficiales

Voz 0527 43:30 bueno pues el problema como decíamos al principio sobre todo para el CO2 es que no miden todavía las emisiones reales de los coches en circulación decíamos también que en septiembre entre en vigor ese nuevo sistema para medir las Faconauto la patronal de los concesionarios veíamos que estaba ocupada sobre todo por el posible sobrepasa miento en CO2 parece que no estaba tan preocupado en relación con posibles sobre pasa mi entendió que siempre nitrógeno hemos preguntado al Ministerio de Industria de momento no hay respuesta fuentes de la Comisión Europea Nos dicen que en esto no hay posible moratoria

Voz 1038 44:01 modelo no cumple la norma del nitrógeno no pueden circular es decir no podría ser matriculando

Voz 0027 44:06 los oyentes estarán pensando ahora mismo Eladio sobre los impuestos que porque el Gobierno anunció que subiría los impuestos al diésel que se sabe de eso

Voz 0527 44:14 pues nada concreto todavía la ministra de Industria ha dicho que habrá un paquete fiscal en el que sus supone que trabajar los ministerios de Transición Ecológica de Hacienda que acompañará a los Presupuestos de dos mil diecinueve pero nadie ha aclarado todavía en qué consistirá ese cambio fiscal entre tanto los fabricantes presionan dicen que no pague más impuesto de matriculación y que la fiscalidad grave sobre todos los coches más viejos dice Anfac

Voz 20 44:38 si un vehículo de diez años contamina más al circular que un vehículo nuevo que pare más ese vehículo de diez años que contaminan al circular que el nuevo

Voz 1444 44:49 Jorge Somoza buenos días

Voz 29 44:52 por qué tal muy buen hormigas soy director general de las

Voz 0027 44:54 asociación de empresas de transportes de la región centro a ustedes a quiénes trabajan en la carretera la distribución de mercancías el Gobierno les ha concretado cómo va a afectarles esta nueva fiscalidad ambiental que prepara el impuesto al diésel

Voz 29 45:09 pues todavía estamos esperando que que realmente en los cómo crece más información realmente se habla en términos generales de que la fiscalidad sobre el carburante puede hundir en torno a casi los quince céntimos litros concretamente catorce coma tres céntimos litro también nos hemos enterado por medios de comunicación aunque parece ser que pretenda hacerlo de forma paulatina en un periodo de cuatro años pero a nuestro sector esta medida es absolutamente una barbaridad vez que bueno que los camiones prácticamente el noventa y nueve por ciento de los camiones están propulsados por diésel históricamente desde las diferentes administraciones cuando se vendió al sector el uso el uso del diésel por la revisión de las emisiones de dióxido de carbono el sector en ese sentido puede realizó importantes importantes inversiones para reducir ese ese tipo de emisiones y estaríamos hablando de que pues esta medida podría suponer ya sólo para el año que viene pues un encarecimiento de tres mil seiscientos euros por vehículo al año tras los cuatro años de siete mil doscientos euros por vehículo ya que usted

Voz 0027 46:39 en que existe una urgencia sanitaria medio ambiental que no podemos seguir respirando dióxido de nitrógeno a paladas que los transportistas son los profesionales de la carretera también tienen que contribuir a acabar con esto

Voz 29 46:53 sí por supuesto claro que sí en el sector del transporte siempre ha estado a favor de la sostenibilidad tanto económica como social y de hecho se ha hecho un importante esfuerzo en la adquisición de vehículos más ecológicos más modernos más seguros pero ya que estamos hablando de incrementar la fiscalidad de un sector que ya cubre con creces pues todo lo que revierte en el los últimos estos apuntan a que el transporte de mercancías por carretera y sólo en este sector de transporte de mercancías por carretera ha aportado a las arcas públicas vía impuestos más de trece mil millones de euros al año mientras que existen por ejemplo otros modos de transporte como el el ferrocarril que compite

Voz 0027 47:39 directamente el transporte de mercancías condenas