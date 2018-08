Hoy por Hoy (21/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias se lo estamos contando en la SER esta mañana el Gobierno va a publicar la lista de todos los bienes que la Iglesia ha inmatriculado en los últimos veinte años cuando una reforma de la ley hipotecaria del Gobierno Aznar abrió la puerta a que la iglesia pudiera registrar como propias propiedad sin que estuvieran ser registrar palabra de la propia Iglesia era prueba suficiente para reclamarlas Javier Alonso

Voz 0858 00:32 la propia Conferencia Episcopal estima que la lista de propiedades inmatriculados pueda alcanzar las cuarenta mil El Ministerio de Justicia ha anunciado ya la publicación de la lista completa en una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado dice este parlamentario que esto va a abrir la puerta a la reclamación de los posibles perjudica

Voz 1 00:50 cuando las instituciones y los privados vean inmatriculados mucho texto quienes podrán reclamar su propiedad a través de la vía judicial

Voz 0858 01:02 más asuntos sobresaltos esta noche en el interior de Galicia un pequeño temblor que ha registrado pasadas las dos de la madrugada ha tenido una magnitud de cuatro coma uno grados en la escala Richter quise ha sentido en ciudades como Lugo Santiago Radio Galicia no Apestegui

Voz 2 01:15 se ha producido exactamente a las dos y veintiocho minutos de esta madrugada de momento no tenemos noticias de que haya producido daños el epicentro ha tenido lugar en el municipio lucense de Monterroso pero según informa el Instituto Geográfico Español se ha dejado notar también en otros ayuntamientos de Lugo como Sarria e incluso en la provincia de A Coruña en la capital aquí en Santiago en municipios vecinos como los de Arzúa otea

Voz 0858 01:36 en Italia ya son once los muertos por la súbita crecida de un río en Calabria al sur del país se busca además al menos cinco desaparecidos corresponsal Joan Solés anoche

Voz 0946 01:45 qué policía militares y bomberos seguían rastreando el cañón de Raga anhelo en el sur de Italia los habitantes de la zona han explicado que no habían visto nunca en sus vidas lluvias tan fuertes sin embargo la sociedad de geólogos lleva advirtiendo en los últimos años que el riesgo de aluvión es con perjuicio para la población se ha triplicado en Italia a causa de movimientos de tierras sin control y construcciones ilegales eh

Voz 0858 02:10 Bélgica se ha abierto el debate sobre si el correo Se debe seguir repartiendo a diario la dirección de la empresa postal dice que no compensa hay propone que será cada dos o tres días los sindicatos por su parte temen que esto se traduzca en despidos Pascual Donate buenos

Voz 1684 02:23 buenos días en la era de Internet y los mensajes al móvil el reparto ya no es rentable para cuadrar las cuentas el jefe de Correos cree que sería bueno espaciar las visitas de los carteros porque a la gente dice ya no le importa esperar uno otros días más pero los trabajadores Turquía con el humo de personal temen despidos y en la calle hay disgusto porque hay quien dice que es bueno para la gente que vive sola tener contacto con el cartero tu como burofax adoro al mío dice esta mujer la medida puede entrar en vigor a partir de dos mil veinte aunque hay grupos políticos que ya se han posicionado en contra los socialistas belgas plantarán cara porque no quieren dicen que un servicio público básico como correos pierda calidad

Voz 0027 03:07 con los sonidos más emotivos de las últimas horas nos llegan desde la frontera entre las dos Coreas se han reencontrado decenas de miembros de varias familias que quedaron separadas ambos lados de la frontera por la guerra a principios de los años cincuenta Juan biliares que llevaban casi siete décadas sin verse y que ahora por fin se han podido abrazar Aida

Voz 0137 03:27 ha sido toda una vida separados y por fin lo han conseguido ochenta y nueve surcoreanos han cruzado la frontera hasta el monte Cunningham en Corea del Norte donde les esperaban ciento ochenta familiares a los que no veían desde hacía sesenta y cinco años madres e hijos o grupos de hermanos separados por la guerra entre los años cincuenta y cincuenta y tres que a pesar de las arrugas no han tenido problemas para reconocerse recuerdo lo guapa que eras le dijo una hermana la otra entre lágrimas después de tanto tiempo por fin otra pareja de hermanos que lo primero que hicieron al verse fue hablar de su madre Elaine dentro el primero desde dos mil quince se produce en plena etapa de acercamiento entre los dos países y los participantes de entre setenta y ciento un años sabían que esta podría ser su última oportunidad para conocerse así que no todo han sido lágrimas porque durante tres días podrán compartir su tiempo en el encuentro también se ha escuchado un gran aplauso que recogió nostalgia agradecimiento y emoción a partes iguales

Voz 1 04:31 en la Cadena

Voz 4 05:34 son los Álamos días Francisco Ruiz Jarabo muy buenos días muy buenos días y hoy se reincorpora tras unas semanas al sol Mendes cómo estás Aimar has descansado

Voz 5 05:47 sí he descansado y muy venido

Voz 4 05:51 poco a poco ausente no y espero poder nunca estás aunque espero poder ingresar pronto en la vida real y te fuiste con el Gobierno de lo que están

Voz 0027 06:03 de sacar a Franco del Valle de los Caídos es con el Gobierno anunciando que está a punto de sacar a Franco del Valle de los

Voz 1321 06:07 caído ya ya cuando no ya cuando empezaron las vacaciones

Voz 6 06:11 es digamos de forma casi oficial ya se ya se veía que que el el

Voz 1321 06:17 la exhumación de Franco iba se estaba retrasando no en relación no sé si en relación con los anuncios del Gobierno que tampoco anunció nunca ninguna fecha como también con las expectativas que existen en la sociedad y por parte de los medios y de los periodistas a propósito de cuándo se va a producir no porque es una

Voz 4 06:34 el Gobierno en toda regla sabes bien Lucía que el Gobierno el de voz en ninguna fecha así se difundió iba a hacer

Voz 0027 06:40 se sienta Carmen Calvo dijo

Voz 4 06:43 he aquí en la sede en Hora Veinticinco antes de que sea pronto ya no se verano acaba el veintiuno de septiembre

Voz 7 06:49 no podrá contar con con ciudadano

Voz 0027 06:53 Nos a pesar de que Rivera en las últimas horas ha arrastrado un poco los pies recordando ese argumento perfecto de hay cosas más importantes

Voz 1321 07:00 yo creo que Ciudadanos supongo yo que será coherente con lo que votó en el Pleno del Congreso y claramente no sólo es que votar a favor de la exhumación de Franco sino que Alves Rivera lo defendió en la tribuna defendió en la tribuna la conversión del Valle de los Caídos no no sólo defendió a la exhumación de los restos de de del dictador sino que defendió una lo que llamaban los expertos que que trabajaron en el en el Valle de los Caídos en un informe en los tiempos de presidente Zapatero una red significación del Valle de los Caídos se llegó a hablar de una hablar de de con de una especie cementerio de Arlington no es decir esto es lo que él dijo Osaka yo entiendo que en fin que que puede que tiene que supongo que será coherente no no no contemplo yo que vaya a iniciar una batalla contra la exhumación de los restos de Franco otra cosa distinta es que diga que pues el presidente del Gobierno Pedro Sánchez quiere utilizarlo por razones políticas ir a utilizarlo para movilizar a la izquierda ahí para poner en un brete al Partido Popular bueno es otra cosa que me en mi opinión no es legítima y es lícita y es una crítica política no

Voz 0027 08:14 Losada Ruiz Jarabo exhumar a Franco es boxear con el pasado como dicen al de Rivera hay Alfonso Guerra

Voz 0199 08:20 pues yo creo que no que eso es un discurso que se oye recurrentemente de himnos cierto sea franquistas en el Valle de los Caídos mientras un monumento nacional es un espacio que es patrimonio de Les Estado haya enterrado con honores un dictador eso es presidente y es futuro la historia estará mal la historia es está contando mal es que ese discurso de que esto es algo del pasado oiga no está ahí sí hay enterrado lo ven nuestros hijos lo verán nuestros nietos sin nadie lo saca nuestros tataranietos y lo que se verá es que somos un país que honra a un dictador como el que sometió una dictadura terrible a este país durante cuarenta años por lo tanto es que no sólo no es boxear como el pasado sino que es despejar el presente dignificar el futuro es todo lo contrario

Voz 8 09:13 de lo que dice Albert Rivera hombre yo creo que sí que me parece bien que que efectivamente ese cambio de sitio seres ubique el el logro restos mortales de del general Franco no me parece bien también podríamos eh yo esto hace poco en París hay hay un dictador francés como fue Napoleón que no solamente fue dictador en Francia sino que sembró el terror en toda Europa y especialmente en España y tiene una tumba con honores de jefe de Estado sin o no pero insisto a mí me parece bien que eficiente en el Valle de los Caídos haya una reforma ahora yo creo que precisamente para evitar estar aquí dando balance balanceo os permanentes habría que hacerlo de forma consensuada no esa reforma de la reutilización resistiendo griegos caídos que incluye el transporte

Voz 5 10:00 la exhumación de cadáveres

Voz 8 10:02 Blanco debe hacerse de forma consensuada yo creo no desde luego no agitando ya eso sí que es boxear como el pasado fantasmas y pareciendo que se hace algo contra alguien porque entonces efectivamente sí que estamos buceando en el pasado hagamos una reforma consensuada para reasignar y reutilizar el Valle de los Caídos la forma que a la inmensa mayoría de los españoles no los deje más tranquilos para el pasado al futuro y ahora no saquemos Sabah pasear fantasmas haciendo una reasignación au haciendo una exhumación simplemente bueno pues para tener tres cuatro seis meses un debate político alrededor de de cuarenta años negros de la historia

Voz 1321 10:45 bueno a mí me me yo de verdad estos días en fin la la a mí me parece lamentable que el debate que el debate entorno a este asunto que me parece un asunto de la máxima relevancia desde el punto de vista de la fin de la la de la sociedad española y de la idea la necesidad no es que yo creo que es no es cierto lo de volver al pasado es que es es es yo creo que es incierto sea lo que lo que se está haciendo es superar una cosa que yo he huido a ministros que formaron parte todavía y que y que son grandes hombres de la Transición les he oído decir ya era hora ya era hora entonces creo que el Partido Popular que se que en este caso porque a mí me parece de la mayor relevancia que Ciudadanos votar a favor de esto porque esto es lo que ha situado al Partido Popular digamos pues es en el único partido que no tiene muy claro si tampoco estoy viendo que el Partido Popular esté liderando una batalla en contra de esto es decir bueno cosa es que digan mano estos cosa del pasado esto no es prioritario pero yo no he oído a nadie del Partido Popular decir públicamente que está en contra de esto no no no no es que no hay nadie que lo haya dicho entonces pienso que ese consenso del que habla Ignacio es un consenso que existe en dar realidad pero que por razones políticas es necesario hacer aspavientos todo el día con este asunto pero el consenso en la sociedad existe yo voy a poner simplemente voy a voy a citar un ejemplo de lo que demuestra que para mí es una evidencia de que en esta en este asunto de la sociedad española ha evolucionado ya ha cambiado y creo que es importante que las nuevas generaciones el papel de las nuevas generaciones en el año once el ex presidente Zapatero y nombró una comisión para estudiar el futuro del Valle de los Caídos comisión creo que estaba formada por doce o catorce personas especialistas y la presidió políticamente Ramón Jáuregui la dirigió in académicamente el ex ministro Virgilio Zapatero profesor de universidad bueno en ese en ese informe se eh recomendaba efectivamente que yo yo recomiendo que es el informe se le no para para para que el debate sea de fondo y no sea depende de pancarta ni de consigna no es decir

Voz 6 13:23 efectivamente Se se recomendaba

Voz 1321 13:27 la exhumación de los restos de Franco y el traslado de los restos de José Antonio lugar a menos menos menos quedó fuera al menos principal de la basílica con el arma momento de que efectivamente José Antonio sí fue un asesinado en la Guerra Civil sí fue un muerto como hay XXXIII mil restos de de de de asesinados en la Guerra Civil de los dos bandos cero dos bandos que eso es lo que hace imposible que Franco esté allí vivían porque es el único que no murió en la Guerra Civil el único que está enterrado allí es decir que que hay muchas razones hay muchas pones en ese momento vigile el presidente Zapatero no pudo hacer eso no puedo hacerlo no porque no tuviera la voluntad política de hacerlo que la hubiera tenido no pudo por la reacción que se produjo no sólo en el Partido Popular sino en la propia sociedad española es que los periódicos señalaron de esquelas de la Guerra Civil es que hubo un movimiento de tú en aquel momento se ve que no era el momento y el presidente Zapatero digamos renunció hace hace siete años bueno ahora creo que basta fin basta echar un vistazo para saber que ahora la reacción es bastante distinta y que ahora mismo está noticias está tomando como una con una mayor naturalidad serenidad razón por la que yo creo que el Partido Popular está manteniendo una posición de perfil bastante bajo a Mejuto

Voz 8 14:48 hombre yo coincido

Voz 0199 14:50 de hecho Lucia aunque tengo algunas dudas la primera es que si existiera realmente ese consenso social que del que habla pues seguramente era noticia cada vez que se intenta mover algún tipo de de monumento o de o de cambiar al nombre en alguna calle como All desde que se aplica la Ley de Memoria Histórica seguramente el Partido Popular no estaría adoptando esta actitud no aunque el perfil bajo será porque percibe cae un aparte de poder ser su electorado

Voz 1321 15:21 te aseguro que si quisiera perfil alto lo tendría

Voz 0199 15:24 apretará eso me refiero entonces esto será porque percibe que no no existe todavía ese consenso social al que tuvo invoca eso es eso cosa esos sobrevalorado y que a veces hay cosas que hay que hacerlas aunque no haya consenso entonces quitaron un por quitar a un dictador golpista era una cosa que se alzó control régimen legítimamente constituido de un espacio público es que una que por consenso hay que hacerlo por dignidad porque por cool calidad democrática por principios por ética por lo que queráis pero hay que hacerlo porque mientras eso no se daba hay algo que está mal en nuestro imaginario colectivo en nuestra concepción como sociedad en nuestros relato de la Historia desde mientras la gente siga visitando Valle de los Caídos y se encuentre allí en un lugar de honor de preferencia Francisco Franco la historia no estará bien nada entonces para eso yo no necesito consejos a veces es que hay cosas que sí queremos avanzar no queda más remedio que hacerlas aunque sea sin consenso y en este caso yo me temo que el consenso no sólo no es un bien que no sea eh eso es un esfuerzo a hablar sino que es un bien bastante imposible vista logró por ejemplo la reacción que está hemos viendo en en el que en algunos medios de comunicación una parte muy importante de la sociedad yo no sé si seguís por ejemplo las televisiones no los espectáculos a los que estamos asistiendo y las voces y los espacios que os están dando a determinados personajes todos tienen pretender es que yo creo que hay que hacerlo por por aunque sólo sea por coherencia histórica por hacer historia por contar bien la historia por contar las cosas como fuero

Voz 0027 17:01 decías Ignacio yo creo no siempre yo creo dan

Voz 8 17:03 Don que que voy a discrepar respecto a que hay cosas que que dictan consenso yo yo creo que la gente es en los temas históricos y los temas que queremos que duren y que perduren es fundamental que se haya ese consenso y además nuestras tan pesimista porque yo creo que ha explicado muy bien en sólo siete años en sólo siete años siente que el tema levantado mucho menos conflictividad ni mucho menos agresividad o como queramos llamarlo mucho menos ampollas de dos mil once dos mil dieciocho no hombre quitó matiz Lucía dices que Zapatero no lo hizo por las reacciones hombre en dos mil once Zapatero era lo que en terminología americana se llama ya un pato cojo podría haberle

Voz 1321 17:41 eso antes claro pero en dos mil once ya era o podía haber hecho Felipe González

Voz 8 17:45 efectivamente no no sí sí estoy de acuerdo contigo en que efectivamente la sociedad española avanza muy rápido además por un tema generacional también eh creo que cada vez somos menos los los que vivimos en la época de Franco y cada vez son más los que ni siquiera han vivido la época de Franco y por tanto es poco les puede importar porque cada vez hay menos franquistas afortunadamente en la sociedad española del franquistas cosas

Voz 5 18:07 prendido el hecho de que

Voz 0027 18:10 entre los militares retirados que han firmado ese manifiesto franquista aparezcan nombres que han ocupado cargos tan tan importantes en el Ejército en democracia por ejemplo como Luis Alejandre el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra durante el Gobierno de Aznar es muy llamativo me parece a mí no sé otros que que la nostalgia franquista perdure en quiénes han tenía

Voz 7 18:29 por tanto poder en el Ejército hasta hace dos días

Voz 8 18:33 no

Voz 0199 18:34 a mí me ha sorprendido que aparezcan sus nombres lo que me preocupa es el sistema que se ha seguido para nombrar los en su día pues eso es lo realmente preocupante sean me preocupa más que llegaran a alcanzar semejante puestos de responsabilidad y de confianza política en muchos casos que sus ideas política que me dices todo entran dentro del terreno personal e individual alguien se sorprende de que el Ejército español haya franquistas pues es que vive en Marte no lo que insisto lo que me sorprende es que llegaran a ocupar esos puestos teniendo esas esas esas filias no

Voz 0027 19:09 Lucía yo yo

Voz 1321 19:12 encuentro que la existencia de franquistas o franquismo en la sociedad española yo de de verdad te lo digo independientemente Antón de los personajes famosos que tú dices que salen por ahí no que son personajes más bien

Voz 4 19:28 un poco frikis no diría yo que sí bueno pero bueno Salinero vinieron freaky pero bueno pero ya pero no tienen

Voz 1321 19:37 el responsabilidad Salvini ministro interior

Voz 4 19:39 no perdió cuando el peligro que Salvini que cuando

Voz 0199 19:42 empezó en política también Groening y ahí lo tienen

Voz 4 19:44 yo creo yo creo que

Voz 1321 19:47 la pervivencia de la independientemente de lo que se llama de de que en fin de la de los de los estudios sociológicos académicos que que que que puedan llegar a la conclusión de que en España pervive en ese llamado franquismo sociológico que es una cosa permanente casi casi en la historia de España me parece que hablar de la pervivencia del franquismo en la sociedad española francamente yo creo que que no que es un es un es es incierto yo no lo veo yo de eso no veo verdaderamente no lo veo por ninguna parte es decir creo que y yo creo que aquí la la la transición abrió una época nueva que además es que está ya superada la transición si es que hemos superado ya incluso la atrás John entonces yo igual que decir que que creo que hay que combatir absolutamente los discursos estos de muchos en fin de muchos sectores del independentismo catalán y de toda esta gente que dice que es que España sigue siendo el mismo país en fin me parece que esto es una broma que no deberíamos permitir que esto se dijera porque no hay ni un solo dato porque la sociedad española es una sea completamente incluso el propio Ejército de verdad que puede haber nostálgicos pero son gente que ya más o menos está como en la SER estará como retirada o en la reserva porque no creo que queden muchos militares y en fin que estuvieran en activo en

Voz 4 21:09 puestos importantes en tiempos de Franco hace cuarenta años una cuestión del número veintiuno de la mañana ocho y veintiuno en Canarias

Voz 9 21:18 ya puedes descargar de la aplicación de la guía de las ligas de As con toda la información con todos los horarios podrás personalizar tu aplicación como quieras priorizando lo que quieras ver y cien por cien actualizada al instante totalmente gratis y además a partir del seis de septiembre otras cosas

Voz 1684 21:33 por la vía de la legalidad papel en tu quiosco producto recomendado por Cadena SER

Voz 10 21:44 simbólica con Hoy por Hoy de nuestro contestador automático

Voz 1684 21:49 que marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta cuéntanos lo que quieras

Voz 1 22:00 conversaciones estivales

Voz 1684 22:02 con la voz de Google

Voz 4 22:07 el martes en La Ventana María esto que es una sección religiosa o de adicciones que dices es la sección de la periodista María Gómez perdona en mi memoria sólo en mí aparecían imágenes religiosas y hubo una planta le esto es la idea que tiene Roberto Sánchez de la sección los martes en La Ventana Radio María una visión particular del mundo por María

Voz 1684 22:34 a Gómez ideal ni que la Cadena SER

Voz 11 22:41 por desgracia uno no siempre puede estar escuchando la radio estamos en la Cadena Ser que estamos

Voz 1684 22:48 vientos Dostoievski o en la cama durmiendo o interpretando a Rachmaninov la cama con fiebre interpretando a Bach y a Rachmaninov Alavés o leyendo a Dostoievski confía descargar la app de la Cadena SER llenos cuando te dé la gana

Voz 12 23:07 pódium sabemos que tu tiempo vale mucho

Voz 1684 23:10 tienes todo nuestro catálogo on Demand

Voz 12 23:12 en los emergieron como y cuando te de la gana

Voz 1684 23:15 un atasco de estar en el bar y levantarse Luis sólo para cantar ahora una historias de fútbol de misterio lo sabíamos aunque entretenimiento cultura documental ficción tenemos ya todos los géneros por separado pues desaparecen con una calidad de cine tienes tiempo tienes podio Podium podcast punto com el sitio de podcast de Prisa Radio

Voz 13 23:43 sí sí

Voz 14 23:48 Securitas Direct en que pudo ayudarle buenas buenas que quiero instalar una alarma ha sufrido algún robo no no

Voz 15 23:54 es para mi casa de la playa que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar os me va a meter a alguien

Voz 16 24:01 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 1579 24:13 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios está en las luces en las venas en el helado de turrón en todos los bicicletas que trajeron los Reyes el hablando porque pasean por la playa y cómo no el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE comprarlo hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONU

Voz 1684 24:38 EFE nunca sabes dónde puede retocar cadenas esta emisora líder en España la Cadena SER Nadine acompañada desde hace muchos años

Voz 17 24:53 gracias por estar con nosotros

Voz 1684 24:54 a lo momentico para qué ocurre

Voz 17 24:57 es este tono está voz impostada

Voz 4 25:02 bueno eso es lo que se hacen en la radio siempre claro

Voz 1684 25:05 no no no lo puede decir manos Marto Stone

Voz 5 25:08 con la norma

Voz 1684 25:09 más normal claro Manolo aquí en la Cadena SER es la emisora líder en España en la Cadena SER viene acompañando T desde hace muchos años muy bien gracias por seguir con nosotros ha visto cómo se pueden decir las cosas

Voz 18 25:24 Sintra

Voz 1684 25:25 tendencia irá el tonito no perdón no lo puedo evitar

Voz 1 25:33 en la Cadena Ser

Voz 0027 25:40 jo seguir al ministro de Cultura y Deportes muy buenos días hola buenos días hablamos con el ministro porque está a punto de inaugurarse esta mañana en Colonia la nueva edición de Games com que es la la feria de videojuegos más importante de Europa y España es este año el país invitado ministro el nuestro es uno de los mayores mercados de videojuegos del mundo es el noveno mercado de videojuegos de todo el planeta y a pesar de todo a la industria española todavía le falta le falta algo para poder a irse cara a cara con con la japonesa con la estadounidense que falta a la a la industria videojuego español

Voz 1533 26:18 bueno yo creo que por los datos que hay de evolución de la industria que está creciendo en torno al veinte por ciento anual lo que le falta es poco tiempo

Voz 0027 26:27 es verdad que

Voz 1533 26:30 lo que le pasa nuestra industriales que empezó más tarde que la japonesa o que la estadounidense que son las más importantes a desarrollarse pero ahora mismo la industria está podríamos decir una velocidad de crucero interesantísima y con las cifras de crecimiento muy muy llamativa

Voz 0027 26:49 que se ha encontrado cuando se ha sumergido en esta industria

Voz 1533 26:53 bueno la verdad una sorpresa porque es una de las industrias culturales que que menos conocía la conocía más por la parte creativa que por la parte del negocio realmente él me ha sorprendido pues que es una industria muy profesionalizada décadas más con uno desarrolladores de proyectos cada vez más profesionalizado con una cifra de negocio y empleo que van creciendo como le decía en torno al veinte por ciento anual que es una de crecimiento brutal para cualquier industria y desde luego para las industrias culturales es una cifra inaudita no

Voz 0027 27:34 que con semejantes cifras cómo se explica que los inversores no estén a tortas por por meter dinero ahí

Voz 1533 27:41 bueno es es uno de los temas que hay que que hay que desarrolla porque efectivamente hay todavía para el nivel de pues para el potencial que tiene nuestra industria los que hay poca inversión de capital Ríos dudó o de inversión directa en proporciona esa ese potencial es una cosa que que tanto el Ministerio de Industria como como el de Cultura

Voz 20 28:10 pues vamos a intentar hacer más

Voz 1533 28:13 visible en las cualidades que tiene la industria las posibilidades de desarrollo y de cifra de negocio para que esa inversión fluya de una manera mucho más natural en relación a la naturaleza del sector que es un sector como le decía que está creciendo mucho y con niveles de rentabilidad muy altos

Voz 0027 28:37 ministro le pregunto por otro de los sectores de su negociado El cine a pesar de la rebaja del IVA al cine siete de cada diez salas no lo han repercutido en las entradas que le parece esto

Voz 1533 28:49 bueno yo no estoy de acuerdo con esa cifra y vamos a ver nosotros pero hemos otra cifra es usarlas como esta Tsipras de Facua de la organización de consumo

Voz 0027 29:01 eres Facua ustedes manejan otras

Voz 1533 29:03 si Bono y la verdad es que como siempre el fracaso son peor que se hacen tanto para

Voz 20 29:12 ves sobre eso

Voz 1533 29:15 vale ahí estaba perdiendo la conexión con el ministro

Voz 0027 29:17 que les voy a contar en este momento el ministro está viajando de Düsseldorf a Colonia para participar en esa cumbre y hemos perdido la conexión la podamos recuperar bueno vamos a intentarlo dentro de unos minutos mientras tanto os pregunto Antón Ignacio Lucía de videojuegos sois vosotros

Voz 0199 29:37 no yo no es que soy muy torpe lo he intentado de verdad con con todas las soportes y plataformas pero me mi hija no deja de medición

Voz 5 29:46 yo confieso que a mis hijos cuando mis hijos eran pequeños sí jugué mucho con videojuego con ellos ahora ya mis hijos son mayores ya por tanto no escúchame

Voz 0027 29:54 creía que eras buena Ruiz Jarabo eras bueno ahora

Voz 5 29:57 sí sí sí viaja explotar mis mis posibilidades técnica no era tan bueno como ellos pero pernocta usaba acusaba trucos adicionales

Voz 0027 30:07 bueno vamos a hablar de mundo o poco menos virtuales más analógicos vamos a hablar de Cataluña día de la retirada de de esa simbología independentista de los lazos amarillos al fiscal general del Estado dijo ayer que ni ponerlos es delito ni es sancionable Nicky Carlos es sancionable y anoche en Hora Veinticinco hablábamos con el conseller de de Interior señor book y nos decía bueno no será sancionable pero una cosa es que yo escriba un libro y ustedes también en base a su libertad lo puede romper no es comparable porque yo creo que usted destruye es esa ese símil parece dos parece que no sea adecuado

Voz 8 30:50 en absoluto porque yo creo que poner un lazo amarillo es lo contrario construir dado lo que significa que representa no el lazo amarillo hoy ha sido elegido por los que lo usan como un símbolo de desunión claramente no de enfrentar una Cataluña con otro de por tanto así no se construye no ahora yo haré un matiz respecto a que ponerlo no es delito evidentemente tiene razón la fiscal ponerlo un delito ahora salvo que digo yo se ponga ejemplo un lazo amarillo gigante en la fachada de un ayuntamiento pagado con fondos públicos es el delito no estaría poner el lazo sino la forma en quizá financia ojo ojo yo creo que eso puede estar ocurriendo en Cataluña en algunos ayuntamientos diputaciones provinciales o edificios de la Generalitat es decir no es delito tiene razón al fiscal general del Estado poner amarillo pero sí pagarlo con fondos públicos

Voz 0027 31:40 venga dejadme que ponga el debate en suspenso un segundo igual vamos ahora mismo pero creo que hemos recuperado y el la calidad del sonido con el señor Guira ministro está ahí verdad

Voz 1533 31:51 sí sí aquí estoy mal le pregunta

Voz 0027 31:53 por los datos del cine si usted con las cifras que maneja el Ministerio cree que sea repercutido en los usuarios la rebaja del IVA cultural

Voz 1533 32:02 bueno la cifra que nosotros manejamos están entorno al cincuenta por ciento es decir que que no están tan lejos de la de Facua son un poco más positiva así que la repercusión estar entorno a los cincuenta céntimos y los noventa según los caso en cualquier caso eso es son los exhibidores y los distribuidores que tiene que tienen que ver esto de que la repercusión a lo largo del año de que de que a todo el mundo porque sino pues es una medida que a lo mejor hay que plantearse revisar no

Voz 0027 32:39 si no se repercute de una forma más clara en el precio de las entradas el Gobierno se replantearía volver a subir el IVA

Voz 1533 32:46 no es una manera de hablar pero efectivamente lo que no se puede hacer es pasarse años reivindicando el tema de Líbano reivindicando razonablemente que efectivamente yo creo que llegaban razones la reivindicación cuando llega la medida pues el despistarse para para aplicarla ya le digo que nuestro dato que son en fin como los de Facua pues son muestreos que nos hablando un cincuenta por ciento que que no es a mí el punto de vista no es útil

Voz 0027 33:24 si usted les ha expresado este malestar del Gobierno

Voz 1533 33:28 bueno todavía no hemos tenido Reunión con ellos pero efectivamente que cuando la tengamos se lo se lo trasladaremos de que hay que aplicar la rebaja a toda la está toda la entrada está es evidente no pierde bajas un impuesto tienes que aplicar el producto final si quieren ser competitivos y no o no puedes quejarte de que la gente va menos al cine

Voz 0027 33:56 ministro de ministro de Deportes qué le parece que la Liga de fútbol española vaya a disputar al menos un partido en Estados Unidos

Voz 1533 34:04 bueno son estrategias de comunicación y que tienen que ver como todo el mundo puede entender con el tema de los derechos de mi sido muy de todo este mercado audiovisual a mí me parece no cuál es el que incierto para este bueno es uno de los grandes uno de nuestros de exportación de imagen que tiene cuando veo es precisamente el fútbol profesional

Voz 0027 34:37 entiende a los socios que dice he pagado mi mi abono y ahora se van a llevar a Estados Unidos que me devuelvan el dinero

Voz 1533 34:46 perdona Aimar esta última no no la he oir

Voz 0027 34:49 me decía Si entiende el malestar de determinados socios que dice yo he pagado mi abono de temporada completa hay ahora hay un partido que además posiblemente sea

Voz 19 34:57 el que no lo voy a ver en la tele

Voz 1533 35:00 eso es verdad hay lo que tiene que hacer la Liga como cualquier otra organización si tiene personas que está pagando por adelantado su sabor no pues tendrá que dar respuesta a eso yo creo que son problemas distintos uno es el compromiso de los clubes todo un sus abonados entiendo que tienen que cumplir y poner unas condiciones claras para que el abonado antes de comprar el abono sepa que hacen este Ike está pagando el otro es el tema de alguna forma de la imagen televisiva yo creo que son compatibles lo que no se puede hacer es no ha consumido no llame el una queja sí efectivamente llevan a sustraer uno de los partidos que puede que por por el tipo de partido que ese Televisa un equipo que ha de retransmisiones y que pueda ser el a lo mejor el más le interés todo lo que más le interesa donde la de la temporada yo creo que tienen que compatibilizar los dos interés se porque por encima de todo está el aficionado que es el que mantiene un día en el fútbol consuelo con el pago eso entraba cada cada fin de semana estamos viviendo en virus

Voz 0027 36:19 el viaje del ministro de Cultura Deportes hacia lo estamos viviendo también en cuanto a la calidad del sonido con los dedos cruzados pero a preguntarle si el viaje de vuelta serán Serantes el consejo de ministros del viernes en el que se va a aprobar los trámites para iniciar la exhumación de Franco este viernes

Voz 1533 36:38 sí sí volveremos es tratar de Madrid inaugura la feria ahora dentro de un rato volvimos esta tarde y mañana estamos en Barcelona desde por la mañana con agenda oficial Ali I y el viernes pues estaremos en el Consejo de Ministro como todos los viernes Si

Voz 0027 36:57 la exhumación

Voz 1533 36:59 lo que está previsto cómo salen en el orden del Consejo de Ministros se cierra los miércoles por la tarde y en el que se supone que entrara en el orden del día hiciese aprobada claro

Voz 19 37:13 a través de un decreto ley

Voz 1533 37:15 sí parece que la fórmula más adecuada un decreto ley que modifique punto entre la ley de Memoria Histórica para evitar que cuestione manda judiciales pues puedan impedir a aplicar la medida

Voz 19 37:32 cuanto once cuanto antes es antes de que termine el verano

Voz 1533 37:38 cuanto antes como sale un decreto de pruebas por ciento de mi perdón lo tiene que convalidar el Congreso y una vez que lo con valide pues ya se quitará no recuerdo ahora en qué momento en el que se retoman las las sesiones del Congreso pero bueno pues era manera

Voz 19 38:01 inmediata lo antes posible la segunda semana de septiembre se retoman las las sesiones en el Congreso

Voz 1533 38:06 pues supongo que el decreto ir y a convalidación en ese momento

Voz 0027 38:12 ministro como oyente fiel de la SER que sabemos que ese supongo que habrá escuchado como él estas semanas libreros y librerías de toda España están recomendando en Hoy por hoy libros para leer en verano usted que está leyendo usted

Voz 1533 38:27 bueno pues esto es lo que el verano

Voz 20 38:33 se da para para la no está

Voz 1533 38:36 yo no he estado releyendo de la poesía de Gabafi en fin el Almería y en el Mediterráneo apetece también he terminado por fin después de dos meses el libro de Jordi Costa que me compré el día antes de que me nombraran ministro y no había manera él de con la la contra la cultura en España es que estos del Ministerio tiene un grave problema para mí es que me que me quita muchísimo bueno todo el tiempo a la lectura que es una favorita así que que eso sí que lo he perdido tiempo de lectura y muchos

Voz 0027 39:20 hasta ahora el Ministerio la ha dado más alegrías o disgustos

Voz 1533 39:24 alegría yo creo que la cultura en general el deporte siempre es motivo de alegría porque son cuestiones que afectan a todos los ciudadanos que nos ayudan a ser mejores de alguna forma todo el trabajo se hace para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y sumir el de integración y de comunicación con el resto así que a mí hasta el momento sólo me ha dado muchísima alegría

Voz 0027 39:55 ministro problemas y cuando surja

Voz 1533 39:57 con intentaremos resolverlo y que no no

Voz 0027 40:00 qué la alegría de trabajar en esto a Pablo Casado

Voz 19 40:03 a qué libros recomendaría

Voz 1533 40:07 Pablo Casado pues que no no lo conozco personalmente de sus aficiones pero hay un libro recomendable que yo me recogimiento a mí mismo también y a cualquiera que que en fin entre pide recomendación que es el arte de prudencia de Baltasar Gracián que creo que todos los españoles y desde luego de la clase política española

Voz 1684 40:33 al al retiro político

Voz 0027 40:36 ese al que se van todos los ministros este fin de semana en la finca de Quintos de Mora en Toledo les va a llevar alguna serie para ver todos juntos con sus compañeros de ministro alguna serie española

Voz 1533 40:47 yo creo que no va a haber mucho tiempo de yo ya conozco este tipo de reuniones al final o sido Hay poco así que bueno no no se me había ocurrido pero pero igual igual

Voz 19 41:02 eso lo sugiere usted está convencido de que al verano que viene llegan siendo Gobierno

Voz 1533 41:11 bueno yo creo que eso no es una cuestión de convicción a la convicción de que queremos llegar al verano que viene determinada dejen la legislatura la tenemos yo creo que todos los miembros del Gobierno y también yo creo que es el deseo de una parte muy importante de la sociedad española pero como usted perfectamente sabe y todos los oyentes la aritmética parlamentaria en la que ir eh no sólo de nuestra voluntad pero desde luego voluntad todo

Voz 0027 41:44 José Guirado ministra de Cultura y Deportes suerte y mucho y muchos éxitos hoy en Colonia representando a la marca España dentro del sector de los videojuegos pues Antón Losada Ignacio Ruiz Jarabo Lucía Méndez hay noticia en la entrevista del ministro hasta ahora ningún miembro del Gobierno había confirmado que efectivamente los planes del Ejecutivo pasan por llevar este viernes el decreto ley por el cual blindar la exhumación de Franco con una mayoría parlamentaria que pueda servir para evitar también hipotéticas denuncias o querellas de la familia Franco

Voz 4 42:22 bueno sí había informaciones a propósito de esto no fui informaciones pero porque nadie

Voz 1321 42:29 nación tan expresa de tan explícita quizá porque el señor Guirado es poco político no quizá

Voz 5 42:36 pero eso es bueno bueno bueno

Voz 1321 42:39 Ximo la sinceridad siempre es buena y Norman

Voz 5 42:42 claro claro de siempre

Voz 1321 42:44 dijo usaron un lenguaje de madera no y no baje propagandístico que no nos gusta pues en fin yo creo que el señor Guirao y ha demostrado que efectivamente pues es es ir está bien que sea así no está bien que sea así porque porque bueno yo creo que la la la inocencia fijado fue la primera inocencia a lo mejor suele pasa dentro de unos meses no igual cuando yo cuando llueve más como ministro bueno yo creo que que si es así que si es así no estamos a fin estamos abocados a un debate parlamentario a propósito de esta cuestión que será un debate interesante porque efectivamente pues pondrá se situará a a básicamente al al Partido Popular ante la tesitura de la la última vez cuando se aprobó la proposición no de ley instando al Gobierno a exhumar los restos de Franco el Partido Popular se abstuvo y Ciudadanos votó a favor veremos a ver lo que hacen con este decreto ley yo creo que ese debate vas debate importante importante para toda la Cámara importante para toda España pretende para todos los partidos

Voz 8 43:51 es una cuestión muy breve en parece ser que va va en el índice de la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado el miércoles por la tarde si no hay problemas de efectivamente pasará al Consejo de Ministros y daremos la medida no pero a mí me ha sorprendido oí a vosotros no por lo que veo que la forma de de aprobarlo sea mediante decreto ley no yo creo que esto es un pequeño espero que pequeño sólo error por parte del Gobierno porque cuáles son las razones de extrema urgencia que justifican según lo que es la Constitución la aprobación de un decreto ley la tema pues siete tremendamente importante pero extremo

Voz 1321 44:30 la urgencia no simplemente hay un mandato

Voz 8 44:33 ya entonces no puede aprobarse

Voz 1321 44:35 Nos el Parlamento enserio o podemos tomarnos lo ha acota ya sé que la habitual en en en en el sistema parlamentario y en el sistema político español es que los gobiernos se tomen hacha contra los mandatos parlamentarios bueno peor es que no me parece bien entonces para una vez

Voz 5 44:52 no sé qué un mandato parlamentario no es tomado hacha cuenta por parte del Gobierno hay hay muchos más datos para la mentira pero que el Gobierno el decreto ley hay veces en que se apruebe pero instrumento será adecuado para que sobretodo hombre sin que lo que se intenta evitar

Voz 1321 45:09 es que este asunto sea reversible

Voz 5 45:13 bien es una ley que sea un proyecto ley que según proyecto de ley y entonces es esto de la eliminatoria histórica existe una ley no histórica lo que él desea la aplicación concreta no pero escuchar un momento si se accede por decreto ley es que el Gobierno considera que hace falta ley vale no modifica

Voz 0199 45:35 en algún aspecto puntual de esto

Voz 5 45:38 no hace falta una ley vale no no cesó un decreto de exilio Antonio un decreto ley es una ley sólo que por razones de extrema urgencia de extrema urgencia el mandato para pruebas por el Gobierno hice con valía treinta

Voz 4 45:51 la oposición puede pedir que se tramite como proyecto de ley la operación puede pedirlo en el Parlament en Beit sólo si hay una mayoría parlamentaria que lo convalidó pues santo

Voz 0199 46:01 bueno la ley ya hay una ley el decreto ley es una vía perfectamente legítima hay

Voz 5 46:08 precisamente costaría para eso yo coincido con ella extrema señalada el mandato parlamentario no no no no ese a toman la vencían toque al Gobierno Antón Luis el camino más rápido yo no Antón que no es así el mandato parlamentario no establecer ningún plazo límite atisbo ni ningún plazo obligatorio para que sea

Voz 8 46:28 dice la exhumación es así

Voz 5 46:31 la urgencia no sólo una cuestión de de de de tiempo

Voz 0199 46:34 también es una cuestión de relevancia e importancia

Voz 5 46:37 no es relevante si el tema es tan relevante como quieras y yo te suscribo la intensidad en la relevancia que tú quieras pero dónde está la extrema urgencia

Voz 1321 46:47 claro el debate procedimental que estás planteando me parece un debate legítimo pero tengo mis dudas sobre que el tema merezca este debate procedimental

Voz 5 46:59 claro porque es una la la

Voz 1321 47:02 no no estamos hablando de la reforma educativa no estamos hablando de la reforma constitucional al que exige un debate es decir esto no exige ningún debate esto es un hecho que

Voz 5 47:13 parlamento de estaban Roger no es una aplicación de un hecho concreto es algo algo que no que no que que que que debatir ahí

Voz 1321 47:23 sobre esto decir como tú consideras

Voz 0027 47:25 es un atajo político

Voz 5 47:28 quiero que se hace una ley si hiciera falta una ley eh pero estamos a un decreto ley está considerando que hacía falta una ley no lo dando a veces retocar dos por tanto bueno vamos a salir este bucle este antes

Voz 0027 47:48 os quiero plantear otro de los asuntos que hemos puesto en esta mañana sobre la mesa en la Cadena Ser y es que el Gobierno va a publicar la lista de bienes que ha inmatriculado la Iglesia en las últimas dos décadas por primera vez vamos a poder saber todos los españoles exactamente qué bienes que locales que casas que edificio adiós se ha puesto a su nombre la Iglesia con esa la reforma de la ley que hizo el Gobierno Aznar que ha estado vigente casi veinte años por la cual bien que no estaba registrado bien que podía poner a su nombre la iglesia con el único hecho con digamos el único dato a favor de que la Iglesia decía que era suyo necesario el hecho de que se publique esta lista de bienes inmatriculados que según la propia iglesia

Voz 7 48:30 llegar a cuarenta mil Antón por supuesto

Voz 0199 48:33 entre otras cosas primero para acabar con una situación que yo creo que es completamente excepcional y segundo por lo que hablábamos antes de la candidez del ministro o no sea la verdad la transparencia que ese sepan las cosas nunca nunca es malo hoy cualquiera que haya tenido algún problema de de propiedad hay algún litigio hasta qué punto este tipo precisamente de claridad de publicidad lo que vida después te llevas sorpresas que las que algo es tuyo porque han sido tuyo durante muchos años en tu familia cuando basan ejercer tu título propietarios resulta que no que es de unos Requena o que alguien lo escrito yo creo que es acabar con un privilegio que no tiene ningún sentido la ley y sobre todo que se dedica a clarificar una situación que jurídicamente puede ser para muchos ciudadanos que podían verse afectados bastante confuso

Voz 8 49:18 al

Voz 5 49:20 pero yo no he oído que que eso vaya a cambiar el procedimiento legal solamente hoy lo que usted va a publicar la lista de los probablemente el cambio

Voz 0027 49:27 dos mil dieciséis

Voz 5 49:29 que bueno pues franca

Voz 8 49:32 la gente y a mi me parece que el registro de la propiedad ya es un elemento de publicidad porque puede acceder cualquiera del ciudadano ir de forma prácticamente gratuita importancia da la garantía suficiente yo creo que hacer pública la lista de bienes de la Iglesia que en los últimos veinte años ha ido poniendo a su nombre porque probablemente en los años anteriores de anteriores había hecho dejación de lo que era una administración de sus propiedades me parece algún poco o qué es

Voz 5 50:01 es un brindis al sol tratamientos hacernos todo hablando de casi cuarenta mil propiedades sí bueno pero es una bendición como de hombres pero pero no situamos tú con cuatro de pro transparencia sombras tiene la Iglesia sea la exención Perseo no pero se podría hacer lo mismo respecto a muchos ayuntamientos quién estos años como pues venga pues entonces hagas encima vale hagas nos nos evitaríamos mucho

Voz 0199 50:30 hicimos problemas a la hora de hacer obras públicas al hablado urbanizar es determinados terrenos es decir hágase hágase

Voz 5 50:38 la luz el retiro eh no sorprendería hemos la de pisos que los ayuntamientos sin inmobiliario consiguiendo fantástica ningún duros gratis pero bueno a ver Ignacio

Voz 1321 50:52 Ignacio que sabe mucho más de esto yo no sé si vale y lo que lo que voy a contar pero yo este este verano he tenido que hacer un procedimiento de inmatriculación de una de una finca de la semana propiedad de y a Dennis de mis padres en el pueblo en un pueblo

Voz 4 51:15 y cuando he ido a hacer la guerra tuviera no no sí sí

Voz 5 51:19 no no no eficiente

Voz 4 51:22 vamos a ver uno esto es un tema complicado pero

Voz 1321 51:24 cómo tiene que ver con esto de la Iglesia es solo

Voz 0027 51:27 proceda es decir cómo no ha

Voz 1321 51:29 hay papeles hay constancia pues hay un procedimiento para hay matricular este tipo de propiedades que consiste en que vayan unos testigos que vayan al notario que te digan pues esta finca efectivamente era de las personas sí pero a lo que voy una vez hecho ese procedimiento la notaría a mí me dijo que tenía que el Ayuntamiento del pueblo ponerlo a información pública para lo para los recursos que fuera es decir que quisieran presentar esos yo yo pero yo pregunto esto no se ha hecho con la iglesia o la Iglesia no ha tenido que hacer información pública en el momento de articular estas propiedades para que alguien pudiera en fin proceder a al recurso que quisiera en caso de que fuera suyo este este es lo que yo me yo me entraron por ejemplo tan fácil

Voz 0027 52:20 que en el noventa y ocho se cambia la ley hipotecaria

Voz 21 52:23 le le da a la y

Voz 0027 52:26 decía la categoría de autoridad pública eso qué quiere decir que su palabra basta para acreditar una propiedad entonces en muchos casos la Iglesia lo que ha hecho ha sido hacerlo de forma sin demasiada vulgaridad obliga tenemos que

Voz 4 52:40 el notario pagaría pues es que a mí me parece francamente manjares

Voz 0199 52:47 pues claro por eso es necesario que se conozca la lista Peres quedabas aunque lo hubieran hecho público este tipo publicación que es lo que hacen los ayuntamientos lo publican en el tablón de anuncios del Ayuntamiento yo no sé vosotros pero yo normalmente no consulto redoblaron

Voz 5 53:00 qué me dice no saber o a lo mejor esto es la poesía de Carvajal como de ministro supo para el tablero

Voz 1321 53:10 las personas interesadas en el pueblo y en y en esta en estos terrenos probablemente si lo consulten honores o cuántos

Voz 0027 53:19 los en cuántos pueblos todos los vecinos han puesto de su parte durante años para construir la iglesia entre todos poniendo dinero poniendo esfuerzo poniendo tal y de repente se encuentran con que el párroco lo ha inmatriculado esta pasado en cientos de pueblos

Voz 4 53:33 ya pero a mí me parece una injusticia que la la ex

Voz 1321 53:35 Agencia que hay para los ciudadanos no la haya

Voz 5 53:38 para Lucia Lucia pero para

Voz 8 53:41 el sea mediante la inmatriculación ha querido que estén escritos a su nombre y lo que inmatriculables a tienen que apostar por notario igual que tuvieran usada que si si uno puede inscribir nada en la vida sino has pasado previamente

Voz 1321 53:54 que estuvo sujeto a información pública sí que tuvo publicidad

Voz 8 53:57 yo me imagino que el nuevo o el paso por la notaría es obligado si quieres inscribieron registro de la tanto para ti como para leerles