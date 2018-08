Hoy por Hoy (21/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 a peinarse

Voz 3 00:06 servicios informativos

Voz 0325 00:11 son las diez las nueve en Canarias el ministro de Cultura y Deportes José Guirao acaba de confirmar en la SER que el Consejo de Ministros va a aprobar este viernes el decreto ley para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos modificando la Ley de Memoria Histórica para impedir recursos judiciales

Voz 1533 00:26 lo que está previsto como saben en el orden en el Consejo de Ministros es tierra el miércoles por la tarde en el que se supone que entrará en el orden del día hiciese aprobada claro que es la fórmula más adecuada un decreto ley que modifique me enteré la ley de Memoria Histórica para evitar que cuestiones judiciales pues puedan impedir a medida

Voz 0893 00:54 cuanto antes según el ministro la

Voz 0325 00:56 la fecha de ejecución dependerá del trámite del decreto ley que después de será aprobado el próximo viernes debe ser convalidado en un plazo máximo de un mes por el Congreso cuyas sesiones se reanudan a mediados de septiembre más

Voz 1804 01:08 cosas la Guardia Civil ha desarticulado una organización

Voz 0325 01:10 final que se dedicaba a introducir por grandes cantidades de hachís utilizando embarcaciones de recreo y cinco detenidos en Málaga Jesús Sánchez

Voz 4 01:18 la investigación se inició tras detectar una embarcación en La Caleta de Vélez Málaga en la que viajaban tres tripulantes que portaban cinco fardos de hachís con ciento setenta y cinco kilos las redes estaba perfectamente estructurada con funciones específicas de logística transporte y custodia de la droga por todo el país han sido intervenidos en total ochocientos cincuenta y siete kilos de estupefacientes hay cinco personas detenidas a las que se les acusa de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal

Voz 0325 01:44 la patronal de los concesionarios de coches calcula que el incremento interanual de matriculaciones de vehículos en este mes de agosto va a superar el treinta por ciento lo ha dicho el presidente de Faconauto esta mañana en Hoy por hoy Gerardo Pérez rechaza sin embargo que en muchos de esos coches sean excesivamente contaminantes y que se les esté dando salida por la entrada en vigor en septiembre de la nueva normativa europea de control de emisiones que es más estricta

Voz 5 02:07 no no estamos sacando era muy programada entre fabricantes y concesionarios no son coches muy contaminantes sino que la introducción de la norma Euro seis es una norma super exigentes en cuanto a la emisiones de los vehículos hace que estos queden fuera por unos gramos es decir hay coches que quedan fuera de los rango futuros son uno de ellos son coche absolutamente detención de letal

Voz 1238 02:33 en Italia asciende a doce el número

Voz 0325 02:35 de fallecidos por la crecida de un río mientras practicaban rafting en la región de Calabria hay dieciocho personas rescatadas seis se encuentran heridas aunque continúa la búsqueda de otras posibles víctimas habitualmente esa garganta es una zona segura pero ayer hubo una fuerte tormenta que provocó una de las mayores crecidas de las últimas décadas con un importante aumento del nivel del agua en apenas media hora

Voz 4 02:56 diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1238 03:03 repasamos ahora otras

Voz 0325 03:03 noticias con Javier Corbacho Marruecos recupera la mili obligatoria para hombres y mujeres tendrán que cumplir un año de servicio militar hombres y mujeres

Voz 1804 03:11 desde diecinueve entren entre diecinueve veinticinco años

Voz 0325 03:14 no lo ha decidido así el Consejo de Ministros presidido por el Rey Mohamed VI sin apenas debate público deberá pasar ahora por los trámites parlamentarios

Voz 1238 03:23 este anuncio ha coincidido con un mensaje del Monarca a los jóvenes de los que uno de cada cuatro está en paro

Voz 0325 03:28 el servicio militar ya fue obligatorio en Marruecos

Voz 1238 03:30 entre mil novecientos sesenta y cinco y dos mil siete

Voz 0325 03:33 la justicia belga se pronuncia hoy sobre la euroorden contra el rapero Baldini un magistrado de Gante al oeste de Bélgica decidirá por primera vez hoy sobre la euroorden de arresto emitida por España contra Josep Miquel Arenas más conocido como Val tonic el músico mallorquín está acusado de apología del terrorismo injurias a la Corona y amenazas en sus canciones se enfrenta a una pena de tres años y medio de cárcel rapero no acudió a la Audiencia Nacional el pasado veinticuatro de mayo se fugó a Bélgica

Voz 1804 03:58 en Nicaragua la detención de un asesor de los obispos

Voz 0325 04:00 los marca otra jornada de protestas contra el Gobierno de Ortega Carlos Cárdenas asesor jurídico del Episcopado fue sacado a la fuerza de su casa por parte de un grupo de paramilitares bajo la amenaza de matar a su hija si se negaba dice su familia su detención coincide con la de otros cinco sospechosos de cometer actos terroristas en el marco de las protestas opositoras quién deportes el Sevilla es el primer líder de la temporada liguera tras completarse anoche la jornada inicial Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1804 04:24 buenos días con los partidos del lunes valenciano

Voz 1161 04:26 tengo Madrid uno que pudo ser el último de Filipe Luis con la camiseta rojiblanca ya Athletic dos Leganés uno gol de Muniain en el minuto noventa y dos y debut del canterano Unai Simón en la portería del Athletic Sevilla Barça Levante y Real Madrid ocupan los puestos Champions en esta primera clasificación de la temporada Athletic y Huesca los de Europa League cierran la tabla Rayo Alavés y Betis también se completaba la primera jornada en Segunda con el Nástic uno Tenerife uno y la selección femenina de fútbol disputará el viernes ante Japón la final del Mundial sub veinte tras ganar ayer uno cero Francia

Voz 1 04:51 sí

Voz 0325 05:01 es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista en información actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 3 05:09 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1238 05:19 muy buenos días es martes veintiuno de agosto y la verdad es que en el camino a la radio me ha sorprendido no encontrar en las calles restos de las celebraciones supongo que habrá sido gracias a la eficacia de los servicios de limpieza porque como saben ayer la selección femenina de fútbol sub veinte Se lo hagamos de contar se clasificó para la final del Mundial después de ganar a Francia en Francia jugando media hora con una menos parando un penalti cuando faltaban quince minutos para el final del partido es decir el relato de una verdadera gesta una de esas gestas que emoción harían a todo un país que quedaría registrada en la memoria colectiva de la que nos acordaremos durante años en cada aniversario pero claro a lo mejor es que sólo deporte femenino

Voz 1804 06:01 puede que en términos absolutos este allá

Voz 1238 06:03 ha sido uno de los mejores veranos de la historia del deporte español hace sólo unas semanas serán las chicas en el Europeo de Atletismo Carolina Marín reivindicando con juego absolutamente implacable su superioridad ante todo un imperio oriental la sub diecinueve campeona de Europa el bronce en hockey mire Lidia Valentín las mujeres están reclamando el protagonismo a base de victorias esto es así como en otras esferas de la vida como la educación el mercado laboral los puestos de responsabilidad política en las mujeres han protagonizado en los últimos tiempos un avance absolutamente espectacular y que además a todas luces es imparable el reto una vez más es la equiparación en visibilidad recursos pero mientras muchos de nosotros aún estamos en el dicho ellas hace mucho tiempo que han llegado a los hechos lo decíamos hace unos días si la historia la escriben los ganadores ellas están escribiendo hoy la historia del deporte español ignorar las ni siquiera es machismo es vivir de espaldas a la realidad por eso los siguientes minutos de radio pertenecer para el reconocimiento para la celebración también porque con lo que nos gusta a los españoles una fiesta tener un motivo para celebrar hay que ver la cantidad de oportunidades que nos ha dado el deporte femenino para hacerlo

Voz 1804 07:09 simplemente nos las hemos Pérez

Voz 7 07:10 el Barça como los pronósticos donde estar

Voz 1238 07:19 ayer mismo podríamos por ejemplo haber salido a la calle para celebrar con La Rojita la selección española femenina Sub veinte su clasificación para la final del Mundial porque la verdad es que en el fútbol femenino no nos está yendo nada nada mal la selección sub diecinueve es la vigente campeona de Europa como también son campeones de Europa las lunas del rugby las jugadoras de baloncesto que han ganado el Eurobasket por tercera vez

Voz 8 07:52 el volcán locos sobre Coppel por el yo soy un gran beso

Voz 9 07:56 eso enormes soy campeón también podríamos haber salido a la calle para celebrar la victoria en el hockey sobre patines España Kevin pero lo del mundo Coppi sobre patines femenino

Voz 1238 08:08 el hockey sobre hielo o de hockey hierba porque en realidad cualquier hockey Nos vale España puede decirle al mundo sin problema a que hockey quieres que te gane en el agua tampoco nos va mal porque podríamos sacar pecho por las medallas que ha ganado España los Europeos de Glasgow de plata en los doscientos braza gracias a Jessica Vall d'Hebron seis en sincronizada o en waterpolo femenino y hace poco pudimos celebrar también la histórica victoria en atletismo de Giulia tax en cincuenta kilómetros marcha o en los Europeos de Berlín o los triunfos de de Lidia Valentín campeona del mundo en halterofilia en dos mil diecisiete de Europa en dos mil catorce dos mil quince dos mil siete y dos mil dieciocho

Voz 9 08:45 pues bien y si procede

Voz 1238 08:50 el Wimbledon de Garbiñe Muguruza el año pasado los triunfos de las mujeres deportistas españolas en gol FENAVIN surgen balonmano en kárate en dardos en trial y por supuesto el portento que es la campeona de Europa y del mundo de bádminton Carolina Marín con ese grito que ya es de todo el deporte femenino Pacojó muy buenos días hola buenos días bolo Pacojó después escuchar esto seríamos crees que seguimos un poquito más felices digo como aficionados al deporte si atendiéramos un poquito más el deporte femenino

Voz 0893 09:19 mejor no seríamos seguro yo creo que lo somos cuanto más atención prestamos porque como tú decías somos un país al que le gusta celebrar

Voz 0325 09:27 luego tenemos muchos motivos de celebración en el deporte femenino

Voz 0893 09:30 no fíjate hemos escuchado montón de protagonistas montón de momentos ilusionantes todos relacionados con el deporte femenino así que si seríamos más felices yo creo que poco a poco lo vamos siendo segundo vamos fijando

Voz 1238 09:42 las euro Francisco José Delgado como saben todos los oyentes de la Cadena SER ex director de Ser deportivos el programa que no sólo nos pone al día de toda la información del deporte de lunes a viernes después de Hora catorce sino quien como muchos ustedes saben lleva varios años dando visibilidad al deporte femenino Pacojó somos una potencia mundial en deporte femenino y todavía no nos hemos dado cuenta del todo

Voz 0893 10:01 eh yo creo que lo somos cada día somos un poquito más conscientes de ello los somos por repercusión por atención y por el mérito de ellas que tras mucho esfuerzo consiguen resultados si el reconocimiento yo creo que poco a poco va calando pero no va calando por los medios de comunicación va calando méritos que que pone en ellas en el esfuerzo diario de la consecución de objetivos decir porque tú llevas como

Voz 1238 10:21 decimos años ofreciendo espacio informativo a las protagonistas del deporte pero basta ver hoy algunas portadas de algunos diarios deportivos para ver que todavía queda camino por recorrer te pregunta si crees que estamos en ese camino por lo menos

Voz 0893 10:32 yo creo que sí yo creo que estamos en el camino también para ser exactamente y riguroso si para ser del todo justos hay que decir que nunca llueve a gusto de todos quiero decir la mujer siente que les falta bola pero cómo lo siente el ciclista cuando no llega el Tour la Vuelta o el Giro cómo lo siente el atleta no obstante unos campeonatos de Europa Ontiveros campeonatos del mundo y para ser sincero del todo hasta los siente el aficionado al fútbol por ejemplo el aficionado del fútbol del equipo pequeñito se queja con respecto al grande quiero decir nunca llueve a gusto de todos es verdad que a la mujeres parece que le ayude mucho menos y es verdad que estamos en el camino de que hubo un poco

Voz 1238 11:07 más sin duda además yo creo que nos estamos haciendo todos un poco a cómo se trata el deporte en igualdad de condiciones efectivamente hay muchos deportes minoritarios que reclaman que seguramente merecerían mucha más atención de la que tienen respecto a otros deportes que todos tenemos en la cabeza pues hoy queremos hablar con algunas de esas protagonistas femeninas de las que de las que hablaba Pacojo para conocer de cerca cómo están viviendo ellas lo que sin duda están siendo unos años importantísimos para el despegue del deporte femenino español aunque tal vez no para todas aquellas que lo practican

Voz 10 11:36 no

Voz 1238 11:41 porque si ustedes echan hoy un vistazo al diario As un diario que por cierto si lleva la victoria de la selección a su portada verán una noticia triste en la contraportada es el anuncio de Rocío Gutiérrez una de las cuatro capitanes de la selección de hockey hierba que fue tercera del mundo que se anuncia hoy que abandona la selección española las redes tics la misma selección con la que como decimos acaba de ganar la medalla de bronce en los últimos Mundiales de Londres Rocío Gutiérrez muy buenos días día roció lo primero es darte la enhorabuena y lo segundo es preguntarte por esa noticia porque has decidido abandonar la selección

Voz 11 12:17 bueno gracias primero a ver yo creo que al final la carrera de cada uno llega a su fin sí supongo que yo ya había ha decidido que el Mundial sería mi último torneo muy creo que es un buen momento para dejarlo

Voz 1238 12:39 sin duda es un gran momento porque lo dejas en todo lo alto lo dejas con una medalla de bronce que es histórica para el deporte español para el hockey pero el motivo si no me equivoco Rocío es básicamente que es muy difícil compaginar el deporte un deporte que ya es minoritario de por sí como es el hockey además sumemos Le que lo practica en este caso una mujer es muy difícil compaginarlo con tu trabajo

Voz 11 13:02 a ver de complicado porque también yo llegué a mucha gente que dice que que no soy tan mayor quedó me llegan es la que tiene que tener un currículum para el día de mañana ya claro si lo empiezas a hacerte lo siempre va a tener tan yo creo la duda de si el día de mañana querrán contar contigo

Voz 1238 13:29 Rocío escuchándote entiendo intuyo que la decisión no ha sido nada sencilla de tomar

Voz 11 13:35 no no

Voz 1238 13:37 que en este momento entiendo Rocío Gutiérrez a la que en hockey conocen como Guti has tenido que decidir te por tu carrera tu eres trabajas para una empresa de recursos humanos de hecho ya tuviste que perderte algunos compromisos precisamente compromisos deportivos por motivos laborales pero tú empezaste muy muy muy muy pronto en este deporte tanto con siete años con el ejemplo de de tu padre que tú te despide expides de este deporte con la sensación de que quizá si hubiera un poquito más de apoyo quizás si tú pudieras en este momento pensar en dedicar una vida al jo qué hacer un currículum en tu deporte deporte en el que has destacado quizá un poco más

Voz 11 14:16 ah sí pero también porque yo tenía una etapa de selección que ponen no esto y luego vuelvo a estar entonces digamos como que me queda es de hecho maño que no estuve como que lo podría dar ahora pero obviamente es lo que digo tengo una edad muy mi currículum es importante también

Voz 1238 14:44 sin duda hay cosas muy importantes no sólo en tu currículum sino el de todas tus compañeras vosotras las redes tics habéis dejado el listón en el hockey español en Jumilla femenino muy alto de hecho roció habéis generado atención por parte de los medios de comunicación y del público cuando habla en el deporte femenino muchas veces decimos que faltan referentes y algo muy positivo en tu en tu ejemplo tú crees que vas a conseguir que habéis conseguido ya las redes tics que haya más beneficios que haya más atención que haya más afición por el hockey hierba en nuestro país

Voz 11 15:17 sí yo creo si de la verdad que te da cuenta con las redes sociales y por por los medios que

Voz 12 15:24 al final del conseguir un título o una medalla o hacer que suenen deporte pues conlleva que el apoyo en Semana Grande claro pero

Voz 11 15:37 va a ver yo siempre digo lo bueno es que ahora se mantenga no que pierda ya has reconocido vuelva a ganar algo lo vuelvo a aparecer

Voz 0893 15:45 yo lo que quería preguntarle es creo que intenta transmitir serenidad ante una decisión muy difícil la pregunta es si te hubiera gustado seguir en condiciones normales si si hubieras podido hubiera seguido en el en la selección

Voz 11 16:01 en condiciones normales gripes refiere

Voz 0893 16:04 un trabajo que te exija tanto detrás y que no sea compatible con conseguir en la selección

Voz 11 16:10 o sea ellos si no tuviese nada obviamente hubiesen seguido lo que pasa es que remitidos a mí me han ayudado muchísimo mi empresa en para que para que compaginándolo pero yo no sé también quizá como soy ah pues tenía miedo al día de mañana es verdad que podría darle una oportunidad a mi hija mira hice y al final me chance en el trabajo porque no leen no les compensa que falte tanto o que me estoy yendo tanto pues pensar bueno fuerzas si me echan una igual no llego hasta Tokio pero como soy soy que no humo que prefiero prefiero hacer esto

Voz 1238 16:58 eh

Voz 11 16:59 pienso que que me voy a seguir haciendo currículum y voy a seguir eh con mi trayectoria elaboran

Voz 1238 17:07 bueno realidad abandona es la selección Española de hockey pero estoy seguro de que no ni siquiera siete ha pasado por la cabeza abandonar el hockey un deporte que yo es practicando toda tu vida practicamente un deporte que además imagino que seguirás vinculada al hockey en tu club verdad

Voz 11 17:22 sí sí con el Club de Campo de momentos Ivo sin a y obviamente es muy difícil no aparecer nunca cuando dejó que aunque vez bebé practicarlo al siempre siempre estaré por ahí

Voz 1238 17:37 bueno roció para nosotros va a ser muy difícil olvidarte olvidarlo que tuvo junto a tu equipo habéis hecho por el hockey hierba español tú has liderado a la Selección Española de hockey más exitosa de nuestra historia yo quiero darte las gracias obviamente por por atendernos esta mañana iré ese arte y estoy segura de que Pacojó estará acuerdos harté toda la suerte del mundo enloquecidas porque todavía como tú has dicho no eres mayor todavía puedes quizá tener ya fui ya dejaste en algún momento podrías llegar a volver a él lo que tú decida si decides tener una carrera profesional en tu empresa ojalá que sea la más exitosa posible y que tu decisión pues te lleva a los lugares que tú buscas y si no es así pues también que tengas toda la suerte del mundo vale te mandamos un abrazo gigantesco igualmente bueno Pacojó hemos hablado una mujer emocionada sí sí que deja el deporte femenino en su caso para tener algún alguna posibilidad de generar de crearse un currículum en su otra vida

Voz 0893 18:35 la vida profesional en un momento de madurez con treinta y un años en donde todavía puede rendir en la élite

Voz 1238 18:39 sin duda sin duda que como tú decías pues practican deporte minoritario lo cual complica doblemente su papel pero realmente pues hay mujeres triunfando en deportes que ni siquiera eran casi un deporte hasta hace nada nos ha enriquecido mucho escuchar un corte de la medallista Giulia atacantes de la que hablábamos hace un momento que hizo historia el pasado día siete en los Europeos de Berlín ganando la medalla de bronce en los cincuenta kilómetros marcha fíjate lo que dijo

Voz 14 19:01 es muy gratificante a la verdad y más más hecho historia no sea el primer auguró cincuenta felinos me parece que ha salido en telediarios y todo

Voz 1238 19:12 no me parece que salido en telediarios éxito decía ella sorprendida realmente da da que pensar no de una deportista de elite como ella pues se sorprenda de aparecer en un en un telediario tú cuando llamas a mujeres deportistas para participar en tu en ese espacio que reservas en SER Deportivos para el deporte femenino qué respuesta sueles encontrar

Voz 0893 19:32 el encuentro receptividad encuentro ilusión en cuento a gente con ganas de comunicar lo conseguido sobre todo el esfuerzo que hay detrás gente muy natural gente muy cercana a gente muy humilde la verdad es que merecen mucho la pena hablar con ellas ya no sólo por lo que consiguen sino por cómo lo transmite

Voz 1238 19:51 con tranvía y en algunos casos se sorprenden cuando te quemas alguno apuntó

Voz 0893 19:55 algunos se sorprenden y sobretodo hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que es el agradecimiento posterior muchas gracias por la bola muchas gracias por la atención cuando realmente no es nada que que no merezca ni nada que no consigan en en otros ámbitos por ejemplo hombres

Voz 1238 20:09 bueno pues Pacojó vamos a hacer una breve pausa a la vuelta seguimos hablando con mujeres protagonistas el deporte y por supuesto de deporte

Voz 15 20:17 Carmina ser sin fuerte viento destruida tu casa y no tienes contratado un seguro porque siempre lo dices en nunca lo haces nadie te lo cubre Piensa en Línea Directa porque ahora tienes el juego seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos son dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 13 20:34 en el otro control bajamos para que los servicios que te acompañan por la mañana que mueve cuando disfrutas disfruta tu tiempo libre sean publicidad leal verdad honesta ilegal por eso anunciantes agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable

Voz 16 20:53 autocontrol todavía no es la aplicación de la Cadena SER eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito

Voz 2 21:06 muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha asomado por fin guardar los audios que te gusten crear tus listas cuanto peor mejor para todos cuanto peor mejor recibirles

Voz 16 21:18 típica acciones las que Pe interesen

Voz 17 21:21 curarla para que funcione solo

Voz 16 21:23 con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales si te gusta la Ser la aplicación te encantará

Voz 3 21:42 hoy Pablo González Batista Cadena SER

Voz 1238 21:52 la noticia deportiva del día es sin duda la épica victoria de la selección de fútbol a que ayer se clasificó

Voz 9 21:58 para para la final con un gol de Patri Guijarro la selección de fútbol femenina Sub veinte que en los resúmenes oficiales de la FIFA cojo quieres duchar como lo cómo lo narraban

Voz 3 22:08 guía quiere que

Voz 1238 22:11 en el sexto gol Guijarro para que fue Patri Guijarro lo comentábamos al principio ha protagonizado una de esas victorias épicas por la mi Lima con el árbitro en contra jugando con una menos con un penalti parado casi casi al final del partido anoche muchas y muchos habrían dormido muy poquito y la selección absoluta masculina hubiera logrado una gesta mínimamente parecida supongo que estaremos

Voz 0893 22:33 pues de acuerdo en eso en eso estamos de acuerdo aunque es verdad que bueno e en esto siempre cuando ponemos a su por detrás eh pierde un poquito de de intensidad no debiera pero pero es verdad que si la selección absoluta se clasifica para una final con un penalti parado en el último instante sólo un gol en casa del máximo adversario a estaríamos llevándola fue

Voz 1238 22:52 pero tal cual bueno sin duda el deporte con más repercusión al menos en su versión masculina es el fútbol este viernes de la selección sub veinte tiene como hemos dicho la oportunidad de coronarse campeona del mundo y hace menos de un mes la selección española sub diecinueve ya se proclamó campeona de Europa después de ganar a Alemania con gol de Maria Llompart en el minuto ochenta

Voz 9 23:14 en este caso estaba en perfecto castellano ya Yasmin Betts es centrocampista

Voz 1238 23:20 el club de fútbol femenino de Madrid y hace poco menos de un mes formó parte de ese equipo que se proclamó campeón de Europa sub diecinueve en Suiza Yasmin muy buenos días

Voz 11 23:28 hola buenos días

Voz 1238 23:31 también como hicimos con Rocío lo primero es darte la enhorabuena por ese éxito deportivo llevas todo el mes celebrando me consta que en este momento estás entrenando así que entiendo que la disciplina de entrenamiento Note ha permitido prolongar demasiado las celebraciones no

Voz 11 23:47 no era verdad que directamente después de jugar en el el Mundial pues me voy con el Mundial en el Europeo pues me incorpore con con mi equipo

Voz 1238 23:57 ya llegará al Mundial le Gatell

Voz 18 23:59 es que acabo de escuchar el día que te iba a decir oye triste ayer hablando de Mundial vista ayer el partido de la sub veinte

Voz 11 24:08 pues no lo puede ver porque estábamos entrenando pero sí que cada poco pues iba saber al cual le preguntaba tal acción si cuando iban da ver cómo iba ni la verdad que muy orgullosa de ella

Voz 1238 24:21 bueno tú tienes todavía muy cerca la victoria en el Europeo pero supongo siempre que ver ganar a tus compañeras porque además con las conoce personalmente también te hacen poco revivir no revivir ese momento de hace casi un mes en el que vosotras os programas de campeones

Voz 11 24:35 sí exacto yo creo que ahora mismo el femenino esta Generaciones pues lo estamos haciendo muy bien mi Iker ganen pues para suelo sería increíble haber el Europeo sub diecisiete del Ebro tras el diecinueve el Mundial sub veinte concreción de cuatro meses para sería increíble y pues ya es increíble

Voz 1238 24:59 tu Yasmin ahora hablamos de fútbol femenino pero tienes la sensación como estamos comentando durante esta mañana el programa que este este es un una situación que afecta a todo el deporte femenino es decir que es el deporte femenino quién está viviendo realmente un momento absolutamente histórico

Voz 11 25:15 sí yo creo que que es que más no podemos hacer yo creo que lo estamos dando todo para que no salgamos en portada dice y se ha mantenido en la tele se de más más bola lo que es el deporte femenino oí y que al final estamos trabajando lo mismo o más que los chicos así que por qué no tener esa repercusión

Voz 1238 25:42 Yasmin hice a vosotras no nos queda más por hacer es decir si no podía ser más tienes aquí a dos periodistas delante qué podemos hacer nosotros que nos queda nosotros por hacer

Voz 11 25:52 pues no sé la repercusión yo creo que lo más importante ahora mismo es que hay que le ha y de medios de comunicación en la tele en periódicos todo todo vale y todo es un granito de arena aquí y espero que que un día pues sea equitativo al a la publicidad que se a los chicos

Voz 0893 26:17 yo recojo el guante Yasmin pero cuéntanos cómo ha sido la evolución es decir desde que tú empezaste a jugar al fútbol hasta ahora mismo qué ha cambiado en el en el deporte femenino cómo ha sido ese camino que cambias notado desde el principio hasta ahora

Voz 11 26:32 pues yo creo que que se ha profesionalizado mucho Él está tomado más en serio en las generaciones que vienen por encima nosotras pues no son allana un poco el camino con su trabajo pose dedicación aunque no esté se les dará todas las facilidades que no también ahora nosotras que yo creo que qué ha cambiado mucho y además el tema de publicidad y eso pues ahora cada cada semana se retransmiten dos partidos lo así cada poco a poco pues está mejorando muchísimo en ese aspecto espero que en un futuro pues estoy mejore aún más

Voz 1238 27:12 Yasmina acabamos de escuchar a Rocío Gutiérrez que nos contaba muy emocionada como una jugadora de hockey hierba tiene que abandonar la selección porque sin le resulta imposible compaginar la con su trabajo y con su futuro tú crees que a día de hoy es posible para una mujer en España vivir del fútbol o aspira a que llegue a hacerlo tú te planteas abandonar la selección por una causa como esta

Voz 11 27:34 pues ahora mismo no por qué estudio por la mañana dijo por la tarde pero si en el futuro de los futuros yo creo que sí que tendré que le que elegir hay obviamente pues tendré que elegir lo que económicamente me me valga más la pena que pienso que no pero espero que que sí que se ha que una mujer sí que escudo pero ahora mismo en el es muy muy Coca pueden hacerlo no lo pueden hacer fácilmente tampoco

Voz 1238 28:09 claro si las cosas cambian como estamos intentando desde la Cadena SER y como dice Pacojó como tú nos has también invitado a hacer es posible que esto sea pues sea una sea factible que las mujeres podáis elegir entre trabajo y fútbol no por una diferencia salarial enormes sino porque por un proyecto vital porque podéis elegir efectivamente que queréis para vosotras yo sé que para ti es muy pronto para preguntarte cómo esto pero por lo que en tus compañeras mayores tú crees que podrías llegar a plantearte por ejemplo la posibilidad de ser madre mientras era futbolista

Voz 11 28:45 todo eso es que yo creo que que que julio sea para mí pues yo quiero quiero ser madre y ahí pues no no te sabría contestar esta pregunta ahora mismo porque tampoco me lo planteado nunca

Voz 1238 29:05 bueno por lo que sabemos Pacojó hay mujeres que han sido mujeres futbolistas que han debido firmar esos contratos Clausí cláusulas contra su propia maternidad es decir se han comprometido a no ser madres durante la duración del contrato mujeres que renueva su contrato anualmente por el la posibilidad de que en algún momento durante sus carreras en embarazadas claro a los clubs deportivos no les interese por lo tanto no respetan esta decisión

Voz 0893 29:26 yo creo que no no sólo en el fútbol eh ha pasado en algún otro deporte y bueno yo creo que estamos ante ante un caso que que hay que legislar de de alguna manera quiero decir hay que proteger a la mujer se habla de convenios colectivos que están negociando a la AFP

Voz 1238 29:40 por ejemplo eh

Voz 0893 29:41 ese convenio colectivo evidentemente la mujeres tienen los mismos derechos que los hombres pero además como tienen de estas cláusulas que se les imponen lo que hay que hacer es luchar contra ellas porque simplemente por por sentido común y por igualdad

Voz 1238 29:54 sí por eso hay Jasmine una imagen que todos tenemos en la cabeza que es ese deportista ese futbolista hombre celebrando sus títulos a pie de campo rodeado de sus muchos hijos o marcando un gol y haciendo ostentación de su paternidad a como ha haciendo el gesto de aquí en aras VB oponiéndose el dedo en la boca pues aspira vamos a que eso también pueda ocurrir cuando las mujeres futbolistas sigáis celebrando los triunfos que ya estáis obteniendo y que estoy seguro de que bueno si las selecciones sub diecinueve sub diecisiete sub dieciséis sub veinte están dándonos tanto éxito en todo hace pensar que probablemente el futuro para el fútbol femenino vaya a ser absolutamente abrumador no

Voz 11 30:31 sí sí pero que que todo siga así

Voz 1238 30:34 pues Yasmin Bernadette ex jugadora del club de fútbol femenino de Madrid es campeona de Europa con la selección sub diecinueve te deseamos muchos muchos muchos triunfos mucha justicia laboral mucha equiparación en las condiciones de los hombres mucha atención mediática te damos las gracias por atendernos fuera caras que sigas entrenando que creo que tenemos sacándole entrenar

Voz 18 30:55 un abrazo fuerte gracias a Dios

Voz 1238 30:59 Pacojo a modo de conclusión te tienes la sensación de que de que estamos viviendo un cambio después del que ya nada volverá a ser igual en relación con el deporte femenino que esta va a ser una ola que pasará

Voz 0893 31:09 tengo dudas eh y a mí nos gustaría que fuera así pero tengo la duda de si no será una moda pasajera y es verdad que los medios de general no se fijan en en cualquier deporte y si no hay éxitos en ellos con tanta oferta deportiva es muy difícil a la repercusión es verdad que ahora acompaña el éxito a las mujeres y estamos con el foco puestas en ellas pero me cabe la duda de saber si los éxitos en algún instante flaquean no pasará como en otras disciplinas deportivas en donde no compiten la mujer tesoros sino por ejemplo los hombres que dejan de estar en el foco llevarnos a uno plan

Voz 1238 31:41 pues ojalá no perdamos foco ojalá ojo Francisco José Delgado director y presentador de SER Deportivos muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito en este recorrido por los triunfos el deporte femenino

Voz 0893 31:49 muchísimas de Navas que sepas que habla un periodista deportivo a la manera de preguntas me parece preocupante lo es pero es también motivo de preocupación

Voz 1 32:04 no sí

Voz 2 32:53 hoy por hoy con Pablo González Batista un motero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 9 33:00 pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 19 33:03 de tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua apuntó

Voz 20 33:16 sí

Voz 2 33:24 conecta con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 21 33:42 sí sí

Voz 2 33:44 pues hemos ganado todos

Voz 22 33:49 pienso que si yo ganaba nadie perdía ahí

Voz 1238 33:51 la comunidad

Voz 9 33:53 viendo lo que manda

Voz 1804 33:55 con tres votos afirmativos treinta y uno

Voz 2 34:01 en vacaciones el mundo no separa Hora catorce tampoco son las dos de la tarde la una en Canarias de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde el mundo en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 3 34:13 los también en cadenaser punto com

Voz 23 34:21 lo sabes

Voz 15 34:22 las todo de tu equipo de fútbol favorito

Voz 16 34:24 los obras todo de tu equipo de Pas que favorito los obras todo de tus deportistas favoritas sólo tienes que sintonizar SER Deportivos hablando dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado de Ms

Voz 24 34:48 eh

Voz 11 34:50 eh

Voz 25 34:53 el instrumento que devolvería los programas renunciamos a cualquier venganza tenemos nuestras razones otro estuvieron que poner tierra de por medio por exceso de ambición asumimos el riesgo de asomarnos a la ventana durante el verano sin septiembre los mucho malo estando su voz con algún rey de programación entonces yo culpa haría algunos de los aquí presentes y no perdonaría juro solemnemente por la salvación de nuestra familia no seré yo el que rompa la parrilla veraniega de las

Voz 20 35:39 en verano con Roberto Sánchez Cadena SER

Voz 26 35:44 no

Voz 13 35:48 vive esa tabla miles de cadenas de las que no puedes desprender camisas trabajo Caler son cadenas que te obligan a hacer rotaciones en bloques que a las hipotecas sólo hay una cadena que trabajas por tu libertad

Voz 1 36:05 así las fechas de canalizar el consenso estamos

Voz 13 36:09 van a ser la única Cabinda que libera

Voz 27 36:25 soy más ahora

Voz 1804 36:28 la sustitución de tu parabrisas te regala

Voz 27 36:31 Moss un aspirador casals para tu coche

Voz 28 36:34 ya Carlas repara

Voz 29 36:36 pide cita encargadas las punto es promoción válida hasta el treinta de agosto consulta condiciones en punto es

Voz 0763 36:42 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios en la lluvia de estrellas de agosto en los reencuentros con los amigos en las luces de colores de los chiringuitos de playa en los y los sedientos que busca sitio en una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compro ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde pueden retoca Pablo

Voz 1238 37:15 muchos historiadores desde que el hombre es hombre Nos han hablado del pasado para ayudarnos a entender el presente ellos han centrado sus esfuerzos en conocer de dónde venimos pues bien el nuestro desde hace semanas intenta aventurar a dónde vamos cada martes de la mano de Javier traición descubrimos cómo será el futuro con alguien que ha estado allí o eso dice él ha vuelto para contarnos lo un hombre que vive en el siglo veinticuatro pero que por alguna razón ha decidido veranear en nuestro sino en el XXI Javier tratemos muy buenos días bueno espero que sigas disfrutando de este verano primitivo

Voz 1804 37:52 lo que está pasando entre nosotros los habitantes del siglo

Voz 1238 37:55 de uno de ha sido algún sitio especial

Voz 1804 37:57 tal durante estos días ha en casa a los robos de hecho si Pablo sea he viajado he viajado montón de sitios diferentes comunidades donde no se ciudades pueblos lo que se estaba o por todas partes pero vamos a ver ha sido

Voz 1238 38:10 a sitios has hecho visitas durante estos días pero no tienes muy

Voz 1804 38:12 claro dónde has estado no no porque es que el sitio en si a mi me importa un pimiento sea yo lo que quería era llegar allí se sabe eso sea yo elegiría era exactamente quiere aprobar vuestros medios de transporte del siglo XXI porque es algo así como muy exótico no vosotros reír de la gente que parece que va a nosotros Nos reímos de los sabes que vosotros parecen la monda pero ya comenté que en mi época por ejemplo mega Madrid está enterrada en aves y bueno es como un mal metro no es esta es un sistema viejo decadente pues fíjate Javier porque

Voz 1238 38:41 actualmente en esta sección esperamos un poquito más para contactar con John Arenas pero ya sabes que él es nuestro reportero en el siglo veinticuatro precisamente hoy está atascado en una de esas estaciones de AVE del siglo veinticuatro sí ya sabes más o menos cómo debe sentirse no sé si me imagino pobre bueno pues no sé si vamos a poder hoy contar con en la sección porque inglés que no ha venido al trabajo está todavía en una de esas estaciones pero aprovechando que está la allí vamos a saludarle John Llarena muy buenos días

Voz 30 39:05 señora estoy yo delante para bajar a perdón el buenos días y compañeros desde la estación se trescientos del tren AVE de Madrid aquí la hora punta es continua y el tráfico de personas es imperante se calcula que por estas canción ubicada en el cuadrante sesenta y siete de me da Madrid a la hora de trece millones de viajeros como ya sabes la mayoría de usuarios de AVE son personas que no tienen nave propia ni patín eléctrico hace un instante hemos visto como los servicios sanitarios atendieron caballero que sufría un ataque de nervios debido a que lleva cuatro días a poder coger el AVE que les lleve de vuelta a su casa averías robos de cobre tiroteos entre bandas no es fácil coger un tren en esta estación de AVE como tampoco es fácil hablar con los usuarios ya que la mayoría pues son a decir los autónomos trabajadores del residuo gente con cara de pocos amigos pero vamos a ver qué tal hola buenos días qué tal el tras por muy mal no quieren hablar hola buenos días qué tal el transporte hoy está la gente impregnados de uno no nos empujan los empujan pasa otro otro y no sé si estoy

Voz 9 40:14 sujeta te Jordi por favor oye buenos días qué tal el transporte esto es estupendo estupendo y bien verdad es una maravilla

Voz 30 40:22 había habido suerte y este señor ha acogido sol la CPAR Segovia

Voz 9 40:25 es John llenado con la única persona que he podido coger el AVE

Voz 30 40:28 madre mía no quiere hablar nadie esto es increíble una lucha hay goteras la estación me está cayendo agua la clave

Voz 9 40:34 yo nos escuchas John Jay sal de ahí Joan Lluis al conocer cuándo es muy peligroso es curioso que se digan trenes de vapor de fondo en el siglo Veinticuatro para ser aves

Voz 30 40:43 sí sí no hay hay de todo aquí esto es un crisol de transportes de verdad aquí la gente pues humilde pues coge lo que puede una de estas a vapor todavía queda la manivela

Voz 9 40:54 esto porque hubo hubo un alcalde que le iba mucho el rollito Steam Punk entonces que todos los cuánto sabes de vapor que en relación un rollo y lo atascan todo por eso eso problema Bono es un cacao hay hay una placa aquí que lo recuerdan está quitando ahora vas a llegar a trabajar yo en eso no me importa no lo sé no lo sé es que tenemos dos conexiones pendientes

Voz 30 41:11 de Tele transporte y hago lo que puedo vaya

Voz 9 41:12 digo voy hoy más de hora y con lo de las venga mucho ánimo Joan yo te dejamos espero que la próxima conexión sellos

Voz 30 41:17 aportó

Voz 9 41:18 bueno Javier más es decir nosotros confiemos en que puede acoger nueve esos sabes

Voz 1238 41:23 es decir hoy nos vas a hablar de transportes de cómo serán los transportes en el futuro no que su remata muy oportuno porque aquí además llevamos con los transportes Un verano con Cesare muy movidito huelgas aéreas huelgas de taxi en España por cierto parece que vamos a invertir ahora en lo que creemos hoy que va a ser el transporte de Foot del futuro que es el híper luz

Voz 31 41:40 estás saltando no sí sí estaría tanto pero sí sí de Borges de todo ello vamos a hablar hoy por dónde podemos empezar creo que se eh yo

Voz 1804 41:51 podemos ver por ejemplo portaaviones que estaba viendo no las noticias del día contra las movidas tremenda que han habido con las huelgas de de Ryanair no por ejemplo además de de otros retrasos son no sólo aquí los retrasos y las cancelaciones han aumentado este verano en toda Europa de hecho se parece que está convirtiendo un fenómeno común ya sobretodo si están asociadas a Ryanair sí sí corridos es que es que lo es ya no sólo ratonero sea el espacio aéreo está saturada yo no en las condiciones laborales cada vez peores y bueno pues caro hay tensión pero bueno no había visto nada todavía eh piensa que vuestros hijos o nietos dependiendo de lo pronto que empiece cada uno e se va a enfrentar al gran del verano del dos mil noventa y siete el gran cata creo que de verano empezó como una huelga de trabajar desde Ryanair que se quejaban por la nueva política de la empresa utilizar aviones de cartón y repartir solamente un paracaídas por cada cinco pasajeros tripulación incluida entonces claro era un poco chungo Ivonne hicieron un pagan un paro masivo colapsando los aeropuertos de medio mundo como en el resto de compañías pues tampoco es cantaran mucho mejor y aquellos aviones de cartón eran un peligro pues aquel año todos los trabajadores aeronáuticos del planeta hicieron un paro de tres meses o sea imagínate en el programa quinto milenio hicieron un especial sobre una hipotética erección que tuvo el cadáver de car Marc en aquel momento cumbre de la clase trabajadora no fue fue un verano sin vuelos de ningún tipo en esas condiciones las empresas dieron su brazo a torcer en lo que va a los no les hizo falta piensa que desde Margaret Thatcher se está perfeccionando el arte de echarle todo el marrón a los trabajadores no dejara al empresario tranquilo entonces pues bueno para el dos mil noventa y siete imagínate la gente se puso como las cabras pero contra los trabajadores no montaban piquetes con grandes palos lo corrían siglos corrían de vuelta al curro y bueno decía que bueno que vale que quizá volar en un avión de cartón sin paracaídas pues quizá no es de otra pues Oña o no pero menos da una piedra giro no les gusta porque se fueran pero que ellos no tenían porque Varela vacaciones y bueno pues a nadie se le ocurrió enfadarse con Michael O'Leary no por implementar aviones de cartón pues

Voz 1238 43:37 a explicarlo un poquito más a fondo vamos a confiar en que John ya Arenas no solamente debe haya viajado en el espacio sino también en el tiempo porque ogros enviado concretamente al año dos mil noventa y siete que es el año en el que se ha producido producido este gran cata croqueta íbamos a contactar con el que está pues eso en plena huelga John de Arenas buenos días

Voz 30 43:52 con este límite se estabilice exterior pero no sé si me recibe porque las condiciones para el desierto aquí son imposibles

Voz 1238 44:01 te oímos

Voz 30 44:02 bueno pues estoy vivo de milagro menos mal que la aviones de corcho Chopin porque si no estaríamos gravemente heridos un azafatas ha vuelto loca ya ha comenzado las paredes de la guía arrojarla contra cualquier tipo de persona ya sea pasajero tripulante de cabina o contra piquete además entre los pasajeros hay una despedida de soltera las componentes de este

Voz 9 44:21 ambos han atrincherado en la botella

Voz 30 44:23 San comprenderle fuego yo estoy en este vuelo de de casualidad yo me dirigía a Las Vegas

Voz 9 44:29 oh Dios mío del año

Voz 32 44:31 será allí fue casi me da con una nota para intentar hablar con la representante de las azafatas hola buenos días hola buenos días abajo corre le cobren porque esto que estáis estáis pidiendo que mejoras salariales mejora salarial esa gente no trabajadas algunas asquerosos esta estafa tal estás insultando tus compañeras a mis compañeros son vamos todo el verano dando por saco aquí no se puede trabajar es mía que tiene que decir el piloto

Voz 9 44:56 fatigas una circular Alenia abrir al menos se ponen de acuerdo esto es una guerra nos vamos yo tantos perdemos

Voz 1804 45:06 gracias Jordi hay una ventaja de que los aviones de Chopin Javier que en caso de amenaza Head flotan eso sí además mucho gracioso de la despedida de soltera es otra de las medidas que que que puso y no para sacar dinero sabes que empezaron vendiendo alcohol joyita y luego montante y lotería si ahora montan despedidas el tiro esa forma parte de la experiencia de la expedida el viaje meramente claro la tripulación además tiene que hacer de animadora claro estaban muy cabreados comprensible bueno tú me estás ahora

Voz 1238 45:31 desde el año dos mil noventa y siete no puede ser que Michael O'Leary todavía siga viva en el noventa y siete o bueno a lo mejor sí porque me dijiste que todavía debían Pablo Alborán Rafael qué pero que ya eran como habían adoptado la forma de ciborgs claro a Pablo piensa que los

Voz 1804 45:45 mira el generacionales a los que estáis acostumbrados están a punto de cambiar al menos para los ricos e o por ejemplo O'Leary sigue vivo en mi siglo pero que es lo que ha hecho pues ha transferido su conciencia aún en este caso es un excéntrico ha transferido su conciencia a un muñequito articulado de un duende irlandés saber donde ellos esos vestido de hombre para con bueno pues le hizo gracia no declaró que le divertían mucho las caras de los accionistas cuando entraba de repente un muñeco no diciendo que había una olla de oro al final del Arcoiris bueno fin un montón de locuras porque está un poco en fin que no ha cambiado nunca en nuestro sí también está un poco tocado claro y además una vez transfiera esa conciencia ya no evoluciona se queda ahí fija no es es como un programa que han metido en fin claro qué pasa ahora ahora tiene una compañía nueva que se llama Rayan Space que es de vuelos baratos en naves espaciales de plástico con botellines de agua pensados entonces no son no son muy seguras piensa que ofrecen viajes hasta los planetas exteriores pero es raro que pasan de la luna hecho casi siempre explotan tenemos la esfera terrestre llena de botellines de plástico estafados en órbita IVE hecho ya hay varios cientos de miles que se han aglutinado están formando una luna artificial pero bueno como está Baratillo el pasaje no por la gente dice bueno pues me la juego sigo hablando aquí con con Ryan Space lo único que no ha quedado claro por ahora gracias a Javier tramite es que está claro que despegarse

Voz 1238 46:55 el suelo en el futuro no va a ser esa bicoca que nos ha vendido la ciencia ficción hasta ahora así que casi mejor que pasemos a otro

Voz 1804 47:01 aporte Javi pero será después de la publicidad muy bien la pista hasta Artin que gastar de las veces que digo esto cuando me comentan que pueda tener el mejor seguro de coche han precio

Voz 15 47:15 en la todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 20 47:25 sí

Voz 2 47:32 conecta École hoy por hoy a través de nuestro Twitter vía tus comentarios y IM

Voz 3 47:52 no Zune a todos nos une el fútbol busca

Voz 1 47:59 Nos une el motociclismo unos con el baloncesto

Voz 3 48:07 a todos

Voz 16 48:15 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero síguenos también en El Larguero punto es apenas eh

Voz 9 48:31 de lunes a jueves el nuevo My Lol populismo y demagogia muerte

Voz 2 48:37 la vida moderna con David Broncano

Voz 9 48:39 vamos a veces hay que cocinar yo sino mostrar a nuestros gordo

Voz 2 48:49 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena nacer

Voz 33 48:56 era hasta ahora la radio siempre ha sido así a partir de ahora la ratio es así que notas la diferencia no ya

Voz 1804 49:11 entre en Cadena Ser punto com hilo verás es la radio verás qué diferencia

Voz 2 49:16 la radio se ve más que nunca en Cadena Ser punto com más pisos

Voz 1804 49:21 vale más tuvo más móvil más Radío cuando y donde tú quieras así es Cadena Ser punto com busca en la web y en tu dispositivo móvil

Voz 29 49:35 adiós adiós en relojes

Voz 2 49:37 a ello el lugar en el que coinciden va a mover España hay el Santo Grial

Voz 3 49:44 la ópera comienza en un claro en el

Voz 2 49:47 los que las montañas que rodean el monasterio de Mons salvar un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de eso Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera Mariela

Voz 20 50:00 a Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 1238 50:04 lo que tú programas

Voz 34 50:07 si quieres escuchar de nuevo