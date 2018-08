Hoy por Hoy (21/08/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 cabe

son las once las diez en Canarias el Gobierno va a aprobar el viernes en el Consejo de Ministros el decreto ley que modifique la Ley de Memoria Histórica para proceder a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos lo ha confirmado el ministro de Cultura hay deportes José Guirao en declaraciones a la SER donde ha señalado que la mejor fórmula es la del decreto ley para evitar que una judicialización del asunto impida que se lleve a cabo la exhumación cuanto antes además Guirao también ha mostrado su malestar porque los cines no estén trasladando al precio de las entradas la bajada del IVA al diez por ciento aprobada en los Presupuestos si esto no cambia ha dicho el Gobierno podría replantearse la meta

el ministro británico de Exteriores Jeremy Hunt se ha mostrado esta mañana relativamente optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea haya asegurado que de no haberlo podría ser un gran error para Europa Jan realiza hoy su primera visita oficial a Estados Unidos donde tiene previsto pedir a Bruselas más presión contra Rusia Londres Begoña Arce

Voz 0273 01:32 en el discurso que pronunciará dentro de unas horas en EEUU el ministro de Asuntos Exteriores británico Jeremy Hunt pide a la Unión Europea más sanciones y más presión contra Rusia el país señala que está tratando de socavar las democracias liberales en su primera visita a Washington como jefe de la diplomacia británica Hand condenara la actitud malévola y agresiva de la Rusia de Vladimir Putin que ha hecho del mundo un lugar peligroso el ministro evocará el ataque con Dovizioso en la ciudad inglesa de sol

murió el pasado mes de marzo también

Voz 0273 02:04 Irán medidas para controlar la potencial interferencia de Rusia en las elecciones de las democracias occidentales

en Elda en Alicante una pareja ha sido detenida después de que su bebé de apenas quince meses haya resultado intoxicado por ingerir cocaína y marihuana fueron los propios padres los que llevaron al pequeño urgencias Radio el de Asunción Juan

Voz 1917 02:22 detenidos dos padres de Elda a una menor de diecisiete años y un joven de veintiuno por un presunto delito de abandono de menor lesiones después de que su bebé de tan solo quince meses resultará intoxicado por ingerir cocaína in marihuana fue atendido en un centro hospitalario de Elda hay después llevado a urgencias al Hospital General de Alicante el bebé responde satisfactoriamente al tratamiento médico en unos días ya pudo recibir el alta aunque ahora ha quedado bajo la protección de la Conselleria de Igualdad y Políticas exclusivas de la Generalitat Valenciana los padres han sido puestos en libertad con cargos a la espera de que sean citados por la justicia

Nos otras noticias de este martes con Javier Corbacho el Gobierno va a publicar la lista de todos los bienes que la Iglesia ha inmatriculado los últimos veinte años la iglesia aprovechó una reforma de la ley hipotecaria del Gobierno de Aznar que abrió la puerta a poder inscribir como propias propiedades sin registrar una lista de propiedades en matriculadas que según la Conferencia Episcopal puede alcanzar las cuarenta mil el Ministerio de Justicia lo ha anunciado en una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado según Hurtado esto permite la reclamación de los posibles perjudicados ya que dos sentencias el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuestionan estas en matriculado en están los talibán liberan a ciento sesenta personas aunque mantienen a veinte rehenes cuando entraba en vigor el alto al fuego ofrecido por el Gobierno de Kabul los insurgentes secuestraron ayer a casi doscientas personas que viajaban en tres autobuses al norte del país los veinte que no han sido liberados son policías y soldados que han sido llevados por los talibanes alguna zona de las de las áreas que controlan esta madrugada al menos un misil ha impactado en Kabul al que han seguido varias explosiones ha sucedido mientras el presidente del país pronunció un discurso a la nación por Juani Gene salir

de claro un acto retro

sido en directo por las televisiones en el que se pudo escuchar las detonaciones a distancia por el momento se descartan daños personales

en Brasil el siete personas en una operación del Egeo

esto en Río de Janeiro dos de las víctimas son militares fallecieron en una macrooperación contra el crimen y la violencia en las favelas de la zona norte de Río en la que participaban cuatro mil doscientos soldados con apoyo de la policia estación forma parte de la intervención decretada en febrero por el presidente del Brasil Michel Temer que dejó la seguridad la seguridad de Río de Janeiro en manos del Ejército para combatir la grave ola de violencia que azota la zona Italia considera insuficiente el fondo anunciado por la concesionaria de la autopista de Génova sobre la que cayó un puente hace hoy una semana es todo continúa ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1578 05:31 desde Washington se emite cada día para Estados Unidos y Latinoamérica un espacio televisivo multipremiado que se ha convertido en uno de los espacios de debate sobre la actualidad más populares para el público iberoamericano

Voz 4 05:41 se emite en el canal TNT en eventos

Voz 1578 05:43 cuatro se llama Club de Prensa me gustaría que escucharán cómo arrancaba el programa de este pasado viernes

Voz 5 05:49 hola qué tal bienvenidos al club de prensa son gustó saludarlos el día de hoy por Juan Carlos Iragorri que está fuera de Watson

Voz 2 05:54 no quiero dar la bienvenida a los invitados

Voz 1578 05:57 nos saludaba su presentadora en nombre del director del programa hay presentadora habitual Juan Carlos Iragorri que efectivamente se encontraba fuera de Washington porque es muy muy difícil estar al mismo tiempo en Washington sentado aquí a mi lado Juan Carlos Iragorri muy buenos días

Voz 4 06:11 Pablo buenos días se confirma por tanto que efectivamente no

Voz 1578 06:13 a estas en Washington

Voz 4 06:15 no estoy en Madrid cuando no estén en Washington esto en Madrid a veces estoy en Bogotá y en muchas ocasiones estoy en Soria en un pueblo que se llama la cuenca que en invierno en lo más duro del invierno tiene dos habitantes y que queda muy cerca un pueblo precioso que se llama Kala taquillazo

Voz 1578 06:31 ahora mismo hablaremos y profundizar hemos en ese perfil ahora Juan Carlos está en Madrid porque está en nuestro estudio además ayer hizo su programa emitido el drama de ayer lunes desde la sede del Real Instituto Elcano eh como os digo en Madrid Juan Carlos yo sé que esto no es muy cómodo para un periodista pero para que nuestros oyentes te colocan ya sabes que debo empezar compartiendo con ellos tu currículum

Voz 1031 06:51 un resumen claro

Voz 1578 06:53 drama tiene una duración limitada pero espero que me permita este este fragmento para que nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor Juan Carlos Iragorri es un verdadero maestro del oficio del periodismo es colombiano nacido en Cali Se formó en Bogotá está afincado en Washington donde es corresponsal de uno de los semanarios más prestigiosos de Latinoamérica es la revista Semana ex director de uno de los programas líderes de opinión de la radio colombiana que es voces de RCN y además es director y presentador como les he contado del programa de televisión Club de Prensa en el canal N T N veinticuatro con el que ha ganado varios reconocimientos como el Premio Rey de España de periodismo y el último el pasado desde junio un premio Emmy el premio más prestigioso de la comunicación norteamericana vamos a escuchar ahora Juan Carlos como arranca un programa de club de prensa cuando tú si éstas

Voz 6 07:37 tal bienvenido desde el Club de prensa en Veinticuatro transmitimos desde Washington las tres escuadras de la Casa Blanca en olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo pueden ver a partes en nuestra página de Facebook también por no es siempre arranca si no a tres

Voz 1578 07:50 escuadras de la Casa Blanca siempre sí porque

Voz 4 07:53 que los estudios de veinticuatro están a tres cuadras de la Casa Blanca una cuadra para muchos latinoamericanos es la distancia entre una esquina y la siguiente

Voz 1578 08:00 lo que deberán ser una manzana exactamente

Voz 4 08:03 en realidad la después de la Casa Blanca la Casa Blanca está en la calle dieciseis yo estoy en la calle catorce y la Casa Blanca está muy cerca de la Avenida Pensilvania y de la calle donde estoy yo es decir de mi de mi despacho en mi oficina a la Casa Blanca debe haber alrededor de unos quinientos metros posiblemente menos

Voz 1578 08:21 los hay periodistas Juan Carlos que cultivan distintos géneros de la profesión a lo largo de su vida hay gente que empieza describiendo a EGB y luego se pasa a la radio y pongamos que acaba por ejemplo en la televisión cuando son profesional consagrado cambia usted del orden como quiera pero en este caso tú desempeñará todos los géneros en veinticuatro

Voz 4 08:38 las hago las tres cosas en veinticuatro horas y es raro porque yo soy corresponsal de la revista Semana como bien dijiste que es la mejor revista en Colombia de las mejores de América Latina hizo corresponsal en Washington entonces kurdo todo lo que tienen que ver con noticias de Estados Unidos también por supuesto con la relación binacional entre Estados Unidos y Colombia que es muy intensa que por otro lado trabajo en RCN Radio que es una de las emisoras más grandes de de de Colombia que es competencia de Caracol Radio que es de de láser Caracol una gran emisora por lo demás muy bien las llevamos muy bien con la gente también trabajo en veinticuatro que es un canal internacional de noticias que pertenece a RCN Televisión ir en ese en ese agua programa diariamente así como por las noches en voces RCN agua el programa a diario desde Washington voces RCN compite en Colombia con con con Hora veinte que es un es un calco de olor a veinticinco de las eres el mismo tipo de programa de debates de modo que es verdad yo hago prensa radio y televisión todos los todos los días

Voz 1578 09:38 y no crean ustedes que se me ha escapado ese pequeño dato de tu biografía que has comentado porque no sólo haces prensa radio y televisión todos los días sino que hay días del año en que has es todo eso desde la cuenta

Voz 4 09:48 la insólito de hecho desde la cuenca sobre las tres cosas porque en mi pueblo en Soria yo escribo artículos para la revista Semana en las noches a la una de la madrugada en esta época hilo y este el viernes pasado me conecto de una tres y media de la madrugada para hacer el programa para o Colombia desde la Cuenca en Soria es un programa que sale de seis a ocho y media de la noche hora de Colombia también ha habido casos en los que he hecho televisión porque he tenido que grabar de algunos programas por lo menos las preguntas de de prensa frente al Palacio de los Condes de juego Mara

Voz 7 10:20 capital que es

Voz 4 10:22 una ciudad de XXXIX mil habitantes para que me responden los corresponsales en Washington esos salga pues en todas las Américas porque el Club de Prensa se ve desde Canada en Norteamérica hasta la Patagonia hasta Chile y de Argentina en Suramérica

Voz 1031 10:34 así por ejemplo ese programa de radio que tú haces

Voz 1578 10:36 aquí de madrugada para la noche colombiana y que oyen pongamos un cuarto de millón de personas cada noche que no saben que tú a lo mejor estas en zapatillas si en tu casa

Voz 4 10:47 buena parte de mi yo tengo una ventaja y es que puedo trabajar en calzoncillos muchas veces es obvio que el corresponsal de Radio a las seis de la mañana trabaja en calzoncillos claro es obvio que un tipo que dirige un programa o una mujer que dijo programáticas en este caso un nombre que dirige un programa de opinión en Washington desde la casa pues trabaja en calzoncillos los corresponsales siempre los de radio a las seis de la mañana pues tenemos un cable largo que llega al auricular Gual audífono y mientras está hablando en directo ahora mientras está hablando presentador como tú pues uno tiene ir hasta la cocina hacer huevos fritos ir hasta la cama tender la cama o hacer la cama como Eric Dane aquí puede uno afeitarse hay que meterle auricular al baño poner mucho volumen por si lo llaman a uno pero mientras tanto no se afeita a veces uno alcanza meterse a la ducha todo el volumen de auriculares enseguida los veinte segundos uno habla de poder lo que pasa con Hillary Clinton y demás eso es la vida de un corresponsal pero trabajar en calzoncillos es estupendo

Voz 1578 11:43 ese es la mejor definición del éxito probablemente salvo ser socorrista que estudia a día pero vamos a un periodista que puede trabajar en calzoncillos tranquilamente desde casa

Voz 4 11:52 en mi emisora RCN Mi directora Yolanda Ruiz a veces me dice que por favor ponga por Twitter una foto mía porque como ustedes saben aquí en la SER pasa que a los periodistas de radio todo el mundo los ve por Facebook pronóstico pero yo me negaba en redondo porque imagínese que salga yo en calzoncillos a ver ya los niveles mínimos Juan Carlos Iragorri es

Voz 1578 12:13 líder de opinión en Washington en Latinoamérica cuando está a ocho mil trescientos cincuenta y cinco kilómetros de Washington a dos horas y media de Madrid a dos horas y diez minutos de Zaragoza es decir en medio de esa España tan conocida por nosotros que además debe saber que en Sergio del Molino que acuñó el término la España vacías colaborador de este programa pues como digo en medio de la España vacía estas empadronado en la Cuenca en Soria

Voz 4 12:34 yo estoy empadronado en la cuenca Sergio del Molino que escribió la España va decía un gran libro por lo demás premiado aquí como gran ensayo porque pues el cuenta cómo en el cincuenta y tres por ciento del territorio de España se lo que comprende Castilla La Mancha Castilla León La Rioja extra madura la Comunidad de Madrid excepción hecha de Madrid capital Aragón además en el cincuenta y tres por ciento de territorio español vive solamente el quince por ciento de la población yo estoy empadronado en en en la cuenca más Sergio del Molino ha trabajado para club de prensa Un día hicimos un programa sobre Castilla y León Sergio muy amablemente no Zaragoza Un vídeo hablando de la despoblación que aparecieran en las Américas bueno y los periodistas

Voz 1578 13:16 no estarás de acuerdo en que lo somos durante veinticuatro horas al día es muy difícil pues es difícil que no se va damos de nuestra responsabilidad como periodistas y de ahí de esa estar constantemente pendientes yo me he mirado cuál es la actualidad de la cuenca en estos días porque me imagino que estarán muy puesto de las noticias de tu pueblo se entonces por ejemplo hay muy buenas noticias el embalse tiene más del doble de agua que el año pasado el embalse de Cuerda del Pozo que está

Voz 4 13:40 en el acuerdo cosas hay cerca creo que tiene

Voz 1578 13:42 está bien no están las ocho y dos kilómetros hace muchos

Voz 4 13:45 años no tenía un nivel de de agua tan alto el envío

Voz 1578 13:49 la fuerza del por eso justamente

Voz 4 13:51 ha habido muchas nevadas y ha llovido mucho por fortuna en este en este invierno estuve hace poco ahí porque hay pueblos preciosos alrededor como Molinos de Duero sal Duero por está muy cerca Herreros es su sitio que yo recomiendo que la gente conozca porque además hay un lugar donde la gente se tele como si fuera una playa es realmente muy divertido

Voz 1031 14:12 además hay otra noticia que es que se ha extinguido recientemente unión

Voz 4 14:15 tendió un incendio al catorce

Voz 1578 14:17 de la medianoche entre la cuenca llave

Voz 4 14:20 dar estábamos a punto de UVI del pregón en la cuenca creo que estábamos los ciento cincuenta personas que vamos en Viena no frente al balcón donde el Ayuntamiento la cuenca son uno de los pueblos más bonitos del mundo iba a echar un discurso la concejala de Cultura de mayo que es el pueblo del que depende la cuenca que es una de las once pedanías de mayo pero de pronto apareció el pastor de las ovejas que ahora es un tipo joven que viven a y nos alerto de que había un incendio luego vimos un resplandor pero por Fortune llegaron muy rápidamente los los bomberos la Guardia Civil y algunos vecinos que apagaron el incendio no pasó nada

Voz 1578 14:55 digamos que el informativos un poco ligeramente menos trepidante que en Washington pero también pasan cosas importantes e interesantes en la cuenca que para Juan Carlos

Voz 1031 15:02 será corría es el pueblo más bonito del mundo luego hablar

Voz 1578 15:05 hemos de de que para aquellos oyentes

Voz 2 18:00 téngase a Juan Carlos I

Voz 1578 18:03 corría es uno de los informadores de referencia para el público iberoamericano habitualmente ejerce su trabajo como corresponsal desde Washington el centro informativo del mundo y lo hace para la revista Semana o como director de programas televisivos y de radio de mucho éxito pero como han escuchado durante la primera parte de la entrevista hay buena parte del año en la que Juan Carlos ejerce también su profesión desde un pequeño pueblo de la provincia de Soria de Soria llamado la cuenca eh ese punto de vista de la realidad que combina una visión desde el centro político del mundo con la tranquilidad de la vida en uno de esos enclaves de la que hemos descrito como España vacía Nos ha absolutamente fascinante por eso me ha invitado a Juan Carlos Iragorri al que doy los buenos días de nuevo buenos días y muchas gracias

Voz 4 18:42 por tenerme aquí en la SER Pablo Juan Carlos para que la gente

Voz 1578 18:45 de lo entiende y empezar un poco sobre el principio cómo nace tu interés por España como acaba un hombre nacido en Colombia Cali formado en Bogotá viviendo gran parte de su de su vida en España

Voz 4 18:57 pues yo creo que España me ha interesado siempre desde niño yo Mi padre era un bacteriano luego que se llamaba Edgar Iragorri en que era un tipo un tipo muy culto lo lo mataron hace treinta y siete años en Bogotá aparentemente te porque le investigaba un caso de corrupción en un organismo oficial es uno de esos miles de casos en Colombia quedaron impunes yo no sé quién mató a mi papá y no me atreví yo soy hijo único mía lo había sido un miembro del Parlamento colombiano senador y en Valladolid además de Yves les gustaba mucho la literatura española la historia de España y a mí siempre me llamó la atención porque hombre la Historia de España es de las cosas más interesantes del mundo y lo ha dicho John Elliott en un libro recientemente un país que selló formado por eso Reino de Aragón y Castilla y luego un país con esas tensiones independentistas desde hace muchísimo tiempo de un país que produce unos genios como Picasso y Velázquez en un país que descubre América o conquistar América me lo correcto pero conquista América y que quedó cosas malas pero también muchas cosas buenas eso es un país muy interesante y posteriormente y yo estudie en Bogotá en un colegio que se llama Anglo Colombiano en una universidad que es la Universidad del Rosario donde dirige el Máster de Periodismo que que lo funde y luego me vine a vivir a España viene del año ochenta y ocho por unos quince días después en el año noventa y cinco llegue a vivir aquí viví hasta el año dos mil seis como corresponsal del periódico El Tiempo de Bogotá y de la revista Cambio y de otros medios de comunicación han ve en España primero pasa de todo es interesantísimo el el nexo cultural de España con América Latina es gigantesco y entonces empecé a recorrer me pues todo el país me leí muchos libros de Historia de España que sigo leyendo y me me recorrí todo el país en esos once años empecé conociendo yo yo inicialmente pensé que me iba a quedar un año en España en tú haces cada fin de semana salíamos con mi mujer y mis hijos en coche algún sitio más o menos cerca a Salamanca Ávila Burgos a Valladolid a Cuenca etcétera después en los puentes íbamos a ciudades más lejos Barcelona San Sebastián La Coruña pero cuando ya conocimos todo empezamos a conocer ciudades intermedias más pequeñas y luego empezamos a ir a lo que llaman aquí pueblos con encanto entonces iba pueblos como no se ve

Voz 1578 21:12 Albarracín en Teruel luego o algo

Voz 4 21:14 que en Huesca casi en la frontera con los Pirineos Insa también en los Pirineos o mover pues pueblos pequeños por toda España o la Alberca en Salamanca y de pronto termine un día en unos dio por comprar una casa en La Rioja con los pocos ahorros que temían moderno algún pueblo de la Riva íbamos mucho a Ezcaray a un hotel rural de una fe Revilla del siglo XVIII que rehabilita y alguien Nos dijo un día porque no van a a Soria que es más cerca que que que el arriba terminamos en un hotel con encanto que llamó el Palacio deberías eso es un pueblo de siete habitantes con una gran catedral de un obispo ya había un gran hotel ahí que luego vendieron la la dueña que era Green Cup estadounidense casada con los sorianos dijo ustedes no conocen Catanha y yo dije eso que es y me puse a leer fue donde Almanzor perdió el tambor en el año mil dos y fuimos a parar un hotel en calendas or ir calentando esos debe tener once habitantes tono pero esto era en verano y me metía una cantina ahí hay tres bares de Monti pueda Pellón da TI apellido vasco como el mío el entabló una especie de relación conmigo pero el apellido y me dijo mira si quieres conocer el pueblo más bonito de los alrededores vete al siguiente que se llama la cuenca IU fui en el verano del año dos mil de la cuenca está a tres kilómetros de la N ciento veinte los donde algún día harán la Autovía del Duero porque eso sí que es una tarea pendiente en este país creo que llevan cincuenta años en la autovía cuando di la última curva antes de entrada al pueblo son un pueblo que está sobre una colina me di cuenta que era un pueblo cuanto todas las casas de piedra y y me enamoré del pueblo y comprar una casa en aquella época con mis ahorros en un millón de pesetas en el año dos mil tuvimos que tirar la porque estaba declarar ruina de hicimos una casa por dentro nuevo hay por fuera con la arquitectura del pueblo que además después declara Bien de Interés Cultural una iniciativa mía

Voz 1031 23:00 año dos mil seis si no me equivoco están ustedes escuchando hablará un hombre inquieto que conoce

Voz 1578 23:04 España mejor que muchos españoles entre los que

Voz 1031 23:07 encuentro y además que ha generado un vínculo sentimental y emocional con nuestro país que creo que van a entender perfectamente si les digo que

Voz 1578 23:14 el hijo mayor de Juan Carlos Martín el hijo mayor de Juan Carlos Iragorri que vive en Boston que es una de las ciudades más activas cultural y educativamente de los Estados Unidos cuna de uno de los mejores equipos también de fútbol americano como los Patriots o de un histórico de la NBA como los Celtics tu hijo Martín es hincha del Numancia

Voz 4 23:30 sí absolutamente Iván Martínez bueno Boston hincha de los Red Sox los Medias Rojas del béisbol los Celtis los chut él me dice que para hacer Boston ya no de verdad hay que decir hincha de los blue jeans que es el equipo de Hawking a ese que cuando uno tiene una Katyusha de los Brookings que suscita Nibali allá pues mi jo heredó de mí lo lleve niño a ver muchos partidos del Numancia en Soria ibamos porque el encargado de deportes en esa época es el actual director de la serie de Soria que es Chema Díez gran periodista y entonces mi hijo se volvió tan aficionado al Numancia quien tiene bufandas ve todos los partidos del Numancia en Boston me mandan los marcadores y yo fui a muchos partidos incluso recuerdo cuando el Numancia subió a Primera que termine yo entrevistando a David Beckham del Madrid y los ahí yo yo creo que es he sido el único corresponsal internacional que se ha acreditado en Soria en Los Pajaritos para cubrir un partido pero sí es hinchan Numancia

Voz 1578 24:23 les gusta tus hijos venir a a Soria muchísimo

Voz 4 24:26 a mí me llama la atención porque después de haber vivido en pues en Madrid en Washington en Boston en en el guión vivieron ellos en Francia les les fascina era la cuenca les encanta Soria ABC por tomarles el pelo les digo que quiero vender la casa hiriendo otra hice una revolución en una insubordinación indica

Voz 1578 24:44 uno de los problemas de esa España va ciudad de la que hablamos con recurrencia es precisamente la falta de de internet la falta de conexión a Internet si tú tienes que desempeñar tu trabajo en una radio donde es tan importante la calidad del sonido por lo tanto también el ancho de banda etcétera como todo accede a Internet a ese servicio

Voz 2 25:00 creo en un pueblo como la cuenca ese es uno de los grandes

Voz 4 25:02 problemas y de las asignaturas pendientes de Soria yo tengo un Internet de estos de telefonía móvil no funciona del todo bien imagínense ustedes los oyentes que en este momento se corte la señal de este programa pues por supuesto se arma un problema gigantesco eso me pasa eventualmente a mí ya en la cuenca de manera que tiene que haber un periodista la cabina por si se cae la llamada como decimos nosotros bueno pues resulta que las grandes compañías de telefonía no quieren ir a Soria porque no hay gente del pueblo donde hay dos personas cinco personas mientras no resuelva ese problema en la provincia de Soria y mientras el Gobierno se impliquen eso allá no habrá remedio no irá nadie a ninguna parte a ninguna de esas zonas mi a Teruel nada hace a partir del primero de enero del año entrante y lo digo como ejemplo en el estado de Vermont en Estados Unidos que limita con el Canada está al noreste al norte de Massachusetts y de Boston han aprobado ayudas de diez mil dólares para doscientas personas con la intención de que con ese dinero instalen una buena cuenta de Internet al Internet es muy bueno gente que trabaja en otros estados de los Estados Unidos uno de los Remedios yo sé que esta no es la panacea en Soria es si pueden llegar a gente que trabaja en otras zonas de España ella en Cantabria en el País Vasco y que pueda hacerlo por internet pero si lo ofrecen un buen Internet hay gente que se va sus claro porque la vida es más barata desprecios

Voz 1578 26:18 a profesiones liberales que deberían desempeñar suyo

Voz 4 26:21 Nueva Jersey texto que tenga diseñadores a la semana en en Santander pues podría vivir en Soria o un periodista de Washington por ejemplo embolia de Washington como yo podría hacer soriana arreglen eso es el cargados del Gobierno hemos que queman lo están hacia créeme que

Voz 1578 26:34 es un tema muy importante y me gustaría Juan Carlos creo que justo antes de que nos despidamos hablar un poco de tu programa de televisión Club de Prensa de prensa se emite desde hace siete años de lunes a viernes en él se debaten algunas de las noticias más importantes el día con periodistas y analistas de primer nivel siempre con una perspectiva global pero también hispana de la realidad y que a ti te gusta Juan Carlos definir la filosofía de ese espacio a partir de la descripción que hizo una telespectador a una vez en un comentario en Facebook que dijo es el programa en el que los que no sabemos nada lo entendemos todo que es quizá el resumen más conciso de lo que debería ser al menos una de las filosofías centrales

Voz 14 27:12 no

Voz 1578 27:13 quiero darte la enhorabuena por este programa hace nada en el mes de junio si no me equivoco agravado ha ganado el premio Emmy parque para que nuestros oyentes lo entiendan es algo así como ganar un Grammy en la música o ganar un Oscar pero para la televisión y además de Lemmy el programa ha sido galardonado con un premio Rey de España de periodismo que es el premio que concede la Agencia Efe el Premio Simón Bolívar que es el más importante del periodismo colombiano tú cuentas que ese formato Juan Carlos el formato de Club de prensa que como digo es es una tertulia con invitados de primerísimo nivel con los temas en la que sea en la que se habla de los temas del día cuatro-cinco noticias importantes del día siete ocurrió precisamente aquí viendo nuestras tertulias radiofónicas no existía esa modalidad de panelistas en en Estados Unidos y Latinoamérica

Voz 4 27:53 no yo creo que no en en en Washington ha habido programas de debate no en ACN en español y en otros canales a mi se me ocurrió drama porque Montserrat Domínguez periodista que ha sido de la Cadena SER y a quien admiro mucho que trabaja en el país temía una tertulia cuando hubiera corresponsal que se llamaba La mirada crítica nos invitaba a la corresponsal de de icono mixta el corresponsal del Frankfurter Allgemeine y a mí hablar de distintos de asuntos cuando me fui a Washington en el año dos mil seis que un día le propuse la directora de veinticuatro Claudio y Satty que hiciéramos un programa parecido con corresponsales los viernes y entonces me dijo hazlo todos los días en bueno yo me lanzo a todo me limito a todo como dicen en Colombia que bueno yo lo hago diario y entonces el el nombre surgió porque veníamos de almorzar en en el Club Nacional de Prensa donde están la mayor parte de los corresponsales en ese edificio y alguien me dijo hombre de tengo el nombre ponga Le Club de la Prensa yo desde luego voy a poner Club de Prensa en qué consiste el programa hay más o menos cuarenta personas que va en el programa todos los días hay tres invitados iban los mejores corresponsales hispanohablantes en Washington los medios de comunicación suele mandar a su mejor gente Washington entonces yo escojo cinco temas de las noticias del día donde quiera que ocurran si si es en Tanzania es en Tanzania decías en Washington en Washington decías es no es un programa centrado en América Latina ni en la política de los hispanos en Estados Unidos Nena seleccionó a los corresponsales de la tarde anterior y al día siguiente en vivo y en directo lo hacemos en vivo las cosas siempre sale mejor cuando uno graba se equivoca cuando uno está en vivo no se equivoca aunque suene esas seis se P pero pero algunas nos equivocamos también en vivo pero es una habilidad que desarrollador metió la pata con frecuencia pero pero el programa ha resultado muy bien van van todos los corresponsales españoles es decir los del país los de ABC y los del mundo lanzó todos los medios de comunicación el Periódico de Cataluña a Radio Nacional de España ETA pero van los argentinos de de Clarín La Nación van los colombianos de distintos medios de comunicación los mexicanos de periódicos como reforma y además aquí y además hemos hecho un gran grupo van periodistas muy famoso es el director del Washington Post de Martin Baron que habla español perfectamente ha ido el programa de varios directores del país dos o tres directores del país de manera que así funciona es un programa entretenido donde la idea es que las noticias las puede entender desde una persona que no tiene estudios hasta un erudito es decir es un programa que lo puede entender una persona sencilla o lo puedo entender ministro bueno y los ministros son eruditos que que los hay de manera tal que yo creo que vale mucho la pena verlo se puede ver en directo por internet se puede ver todos los días en en en You Tube están los los links del programa ya este paso hecho casi dos mil programas es todos los días cuarenta y tres minutos no es fácil me gusta mucho y los que en Pretty los periodistas que vamos aprendemos mucho pasamos

Voz 1578 30:46 sí creo que es muy importante Juan Carlos que te pregunta el pasado jueves lo contamos aquí más de trescientos periódicos norteamericanos se pusieron de acuerdo para emitir editoriales en contra de la actitud de Donald Trump sistemática ya contra determinados sector de la prensa como es cero y periodista hispano en Washington haciendo un programa diario sobre política sobre actualidad desde apenas unos metros de la casa los es muy

Voz 4 31:09 complicado si da muchas noticias y eso permite que lo hagan programas hay gente que dice ustedes los periodistas gozan mucho y tal pero lo cierto en primer lugar es que la presidencia de escándalos absolutamente todo un escándalo en en la presidencia de Trump y al final hasta ahora no perdona los que apoyan el ochenta por ciento de los que respaldan a Trump según el PIB chárter siguen siguen respaldando el pero por otro lado el problema en Estados Unidos es quién en ese país hay razones como lo hay en todos los países del mundo en unos más en otros menos elijo es que cuando el presidente de la República o el presidente del Gobierno Air es racista abiertamente eso avala la actitud racista de la eh y eso es lo que pasa a muchos periodistas como a mí en un bar una persona se me acercó y me dijo usted que está leyendo en español un señor lado con un máster en la Universidad yo estaba leyendo un periódico en español en el teléfono hablamos un rato y sin ninguna discusión me dijo mire yo voy a votar por Trump porque yo creo que una persona como usted y los camareros que están aquí todos deberían irse de este país y eso está ocurriendo cada vez con más frecuencia en Estados

Voz 1578 32:09 en periodista con tu reputación y contradictoria siendo hispano que aspira a poder entrevistar

Voz 4 32:15 una vez al presidente Trump a mi me encantaría pero creo que es muy difícil porque yo creo que él desprecia los medios de comunicación salvo el programa Fox han friends que es lo que dan por las mañanas

Voz 1578 32:25 que él es uno de los Friends es uno de los zares

Voz 4 32:28 pero no no no creo que tenga interés los en varios medios de comunicación en español sólo nos dan entrevistó a los políticos en Estados Unidos sin tenemos mucho impacto en los votantes allá

Voz 15 32:37 llega los votantes ves verdad

Voz 1578 32:39 Juan Carlos Iragorri hecho una cosa hoy durante esta entrevista que es muy interesante y muy de periodista que es sacar una libreta para tomar notas durante la charla no les voy a hablar de las nota pero no es importante pero me llama la atención que haya un periodista de Washington que escribe en su cuaderno con un bolígrafo de la Universidad de Harvard kilo hace desde Soria desde la Cuenca Soria Platerías fijado del

Voz 4 33:00 Coli es de Harvard porque yo estuve una vez suelo ir a la al al cupo que es donde se venden estos bolígrafos de valen solamente un dólar pero como yo siempre pierdo todos los bolígrafos me encanta tener estos porque detesto la gente tan arrogante que saca tiempo en Mont Blanc carísimo y lo pone sobre la mesa yo con mi bolígrafo dejaron que vale un dolor lo pongo ahí la gente

Voz 1578 33:23 ni siquiera es el cambio lo local

Voz 4 33:26 segundo dólar lo dejo en la cuenca Varsovia hay varios bolígrafos de Perdidos

Voz 1578 33:31 tú has ido perdiendo a lo largo de años en ese pueblo la cuenta de serie gran pueblo joven Carlos Iragorri periodista colombiano afincado en Washington corresponsal de la revista Semana director del programa de radio voces RCN del espacio televisivo Club de Prensa todo eso durante buena parte del año también habitante de la Cuenca en Soria muchísimas gracias Juan Carlos quiero que tengas un fantástico día por favor saluda de nuestra parte a la gente

Voz 15 33:53 de la solidez de sin duda los amigos de la cuenca hay muchísimas gracias a ti Pablo a la serie a los oyentes pueblo por haber estado con nosotros

Voz 2 40:30 muy buenas no es Ceballos que creo que se ha levantado un poco

Voz 1031 40:32 ocho y está por teléfono buenos días y también

Voz 1621 40:36 hola buenos días buenas imagino que vosotros

Voz 1031 40:38 los como todo niño español que haya crecido después de los años setenta en las estanterías de vuestra casa teníais libros de los cines

Voz 7 40:44 no teníamos teníamos libros de los cinco en mi caso me lo regalaron pero mucha gente los tenía heredados de de sus hermanos mayores e incluso de sus padres no son como pilares de de las viviendas españolas en mi casa

Voz 1031 40:57 eran libros con el tomo completamente amarillento que había heredado de mis tías venís de mi madre de mis tías me imagino que vosotros como yo en algún momento de mi vida también tu tenéis como ganas de imaginar cómo habrían crecido esos chavales que se alimentaban a base de pinta de cerveza de jengibre no sé qué habrá pasado con ellos

Voz 1621 41:16 poco la idea original del libro fue Savic porque hay nuevas ediciones los cinco porque no paran de sacarlas con ilustraciones modernas y tal y pensamos que no queríamos leer los libros de siempre con nuestra al poder las sino que creamos más nueva aventura ahora tantos años después

Voz 1031 41:31 qué tal les va a los cinco como los en contra

Voz 7 41:34 pues un poco todos no si todos los que éramos niños si lo pasamos también disfrutando de todo lo que hacíamos en verano imaginando unos todas las cosas maravillosas que vamos a hacer cuando cuando fuéramos adultos y luego cuando nos referimos adultos descubrimos que que no era para tanto no que en realidad será adulto es bastante más coñazo que descubriendo misterios por la sierra

Voz 1031 41:56 pero hecho cuando leíamos novelas de los cinco los niños queríamos beber como ellas cerveza de jengibre comer emparedado pero aquí no teníamos hecho de de eso de hecho el título de vuestro libre lo dice los cinco sobre detectives aquí no veríamos cerveza de jengibre que comen estos cinco superdeportivo sushi Eleven gintonic sí

Voz 1621 42:14 bueno ahora sí ahora sí habrá Thomas mucho café sí muchas cerveza así pero bueno antes y queríamos hemos rendido un homenaje no a todo ese mundo de plancton de comidas abundantes Si un montón el te de las cinco hacerlas porque es verdad que nos va un poco claro pero pero sí que vivimos a eso

Voz 7 42:35 estos libros están tradicionalmente asociados a la a la comida cuando planteamos el libro en la editorial nuestra editora nos contó que que ella todavía conservaba los libros de los cinco que leía de niña al abrirlos caían migas de galleta todavía como como fosilizadas de

Voz 1031 42:52 bueno otra además de ser un homenaje a los cinco en sí mismo libro también es un homenaje a todas aquellas novelas que hemos visto que hemos leído y películas que hemos visto durante nuestra adolescencia protagonizadas por grupos de amigos en la que si yo si cada personaje tenía que tener un rol estaba el guapo y lo guapa estaba el listo estaba el travieso me imagino que vuestros personajes también cumplen cada uno de ellos no

Voz 1621 43:17 sí lo cumplían de pequeños interesante es ver cómo se traslada ese rol a la Xunta por el deportista pues igual ya no es tan deportista el triunfador se descubre que era triunfador personalmente los puestos de venerar infantil ahora igual el mundo adulto lo ha pues lo ha derrotado un poco por eso está muy bien porque así nos vamos cuenta al repasar pues nuestros años de instituto que igual los triunfadores en instituto pues esas mismas actitudes no les hacían triunfadores en la vida real adulta

Voz 1031 43:49 pues no el porque me dices que es un homenaje a los cinco en Layton pero tal y como las contado podría hacer un homenaje a las Spice Girls también

Voz 2 43:57 otra novela

Voz 1578 43:59 dando de otras novelas Sáez Woman

Voz 1031 44:02 este este libro tiene un tiene un formato que evita o que por lo menos marcada deja abierta la posibilidad de que se convierta como fueron los cinco una seria explico aquí lo cinco superlativas está en chiquitito en pequeñito con una letra pues así como manuscrita el título grandes Aquino veríamos cerveza de jengibre y así es cómo se gesta en las series es decir no es tan importante el título de la serie como el título del libro con estos lodos quiero preguntar es si va a haber más volúmenes

Voz 7 44:27 nosotros nos imaginamos siguientes aventuras de de los cinco todavía creciendo más no como los cinco van a hacer un examen de próstata cinco negociando una separación con cinco buena piensa

Voz 2 44:42 dónde pensionista

Voz 7 44:44 a los cinco intentando sacar el dinero de de un fondo de pensiones hay muchas aventuras detrás

Voz 1031 44:52 el Fórum Filatélico

Voz 2 44:54 si queréis os paso una lista que se me está ocurriendo ahora de próximo

Voz 1621 44:59 nunca viene mal pero si os vamos

Voz 1031 45:02 vivían como fue como le fueron a los cinco en la en realidad porque los cinco no fue solamente fueron un fenómeno editorial juvenil absolutamente popularizó el siglo XX no solamente vendieron millones de ejemplares sino que en el Reino Unido hicieron una serie de televisión que en España tuvo una adaptación cuya íntegro cantaba así Enrique del Pozo

Voz 28 45:29 al teatro increíbles

Voz 2 45:33 qué sería justo pedirle a Enrique del Pozo que grabará hoy el Enrique del Pozo y también para él pasado a tiempo la dentro de nuestra serie

Voz 1621 45:41 cuál es vital que lo haga no ya justo se lo tiene que hacer yo no conocía esto y me he quedado absolutamente impresionada