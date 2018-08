Hoy por Hoy (21/08/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 0867 00:10 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo el ministro de Cultura ha confirmado esta mañana en la SER que en el Consejo de Ministros de este viernes se va a aprobar el decreto ley que va a habilitar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos esta fórmula la del decreto ley es la preferida por el Gobierno tal y como avanzó la SER para hacer más difícil que la familia del dictador pueda seguir poniendo trabas a esa exhumación amplía Javier Torres el ministro de Cultura asegura que la vía precisamente para sacar a Franco del Valle es es al decreto

Voz 2 00:36 qué le parece ser que es la fórmula más adecuada un decreto ley que el veinte de la Ley de Memoria Histórica para evitar que cuestione manda judiciales pues puedan impedir aplicar la medida

Voz 3 00:53 cuanto antes con esa modificación a la familia de Franco les sería judicialmente imposible poner freno a la exhumación de los restos del dictador en la Cadena SER el ministro también ha confirmado que probablemente sea el consejo de ministros del próximo viernes el que apruebe ese decreto

Voz 2 01:07 de lo que estaba previsto como saben en el orden en el Consejo de Ministros es tierra los miércoles por la tarde y si se supone que entrara en el orden del día que se aprobará claro

Voz 0867 01:20 ese decreto ley que apruebe el Consejo será enviado al Congreso para el trámite de convalidación un trámite para el que el Gobierno cree tener mayoría hay por cierto el periodo de sesiones del Congreso comienza a mediados del mes que viene también estamos contándoles en la SER que el Gobierno confirma que va a publicar la lista de bienes inscritos por la Iglesia católica una lista que se calcula que puede incluir decenas de miles de bienes Iker a justicia va a hacer pública tal y como ha anunciado en una respuesta a un diputado del PSOE ahora mismo se están terminando de procesar los datos información Adela Molina

Voz 0011 01:49 el listado lo empezó a elaborar el Gobierno del PP aunque nunca concreto si lo publicaría ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez confirma en esa respuesta parlamentaria a un diputado socialista que lo previsto es que se haga público cuando esté terminado sin especificar fecha el listado permitirá conocer cuántos son y dónde están los bienes inscritos por la Iglesia su nombre entre mil novecientos noventa y ocho y dos mil dieciséis gracias a la reforma de la ley hipotecaria que aprobó Aznar ya abre la puerta a posibles reclamaciones Antonio Hurtado es diputado del PSOE

Voz 4 02:14 cuando las instituciones y los privados vean inmatriculados mucho texto bienes podrán reclamar su propiedad a través de la vía judicial

Voz 0011 02:24 Furtado recuerda que el Tribunal de Estrasburgo ha fallado ya en contra de las inmatriculaciones de la Iglesia católica al considerarlas contrarias a la Convención Europea de decir

Voz 0867 02:31 sus manos estamos escuchando desde primera hora el testimonio de una de las víctimas de los abusos sexuales cometidos por centenares de curas en Pensilvania es Julian en nuestra compañera Victoria García ha podido hablar con ella las últimas horas sufrió abusos de niña y cuando se lo contó a otro sacerdote le encomendó que se confesara que fuera ella por tanto la que pidiera perdón a Julian no le vale la carta enviada por el Papa llegue a todos los católicos por mucho que dijera que el daño cometido nunca va a prescribir

Voz 5 02:56 el día los abusos lo que hizo el sacerdote abusador en mi cuerpo no es nada comparado con el daño que la Iglesia ha perpetrado a no hacer nada lo hacen ahora porque los han pillado a menos que los pillen y se les denuncien no habrá cambios espero que los niños estén más seguros pero me temo que todavía ese Seprona

Voz 6 03:14 los Kirchner doctoró

Voz 0867 03:22 doce y tres novedades sobre la investigación de los Masters de Pablo Casado y de Cristina Cifuentes la Comunidad de Madrid detectó ya en dos mil trece irregularidades en ese curso tenían constancia de un informe que relataba algunas cosas extrañas relacionadas por ejemplo con el reconocimiento de los créditos son así durante el tiempo que siguió impartiendo el máster ni la Comunidad ni la Universidad Rey Juan Carlos hicieron a Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 0011 03:43 estudio de seguimiento de este más que se ha hecho desde la Comunidad desde la Fundación Madrid que evalúa la calidad del sistema universitario de Madrid sido poco después del curso de Cifuentes en dos mil trece justo el año en el que el máster tiene que renovar el título para poder seguir impartiendo es ese informe detecta varias irregularidades como la opacidad en la

Voz 0867 03:59 gestión del posgrado la poca transparencia con existe

Voz 0011 04:01 más de reconocimiento de créditos o la poca claridad el sistema de toma de decisiones utilizada por los organizadores el Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde la Universidad no tiene constancia de que se aplicaran las correcciones no lo sabe la Comunidad a pesar de este informe en contra renovó el posgrado ese mismo año dos mil trece Desde la Consejería de Educación aclaran que no

Voz 0867 04:19 no hubo más seguimientos en cursos posteriores porque

Voz 0011 04:22 el Rey Juan Carlos solicitó su extinción en noviembre de dos mil ocho

Voz 0867 04:25 merced a esta hora se recuerda en Llanes al concejal Arda unida a Javier ardían es el concejal de esa localidad que fue asesinado la pasada semana una concentración convocada por Izquierda Unida en repulsa por el crimen Radio Asturias Alejandro Martínez ese acto homenaje se celebra frente al Ayuntamiento de Llanes donde el pasado jueves día del crimen que acabó con la vida de Javier Hardy Inés luce una pancarta con un crespón negro junto con varios ramos de flores depositados por los vecinos en recuerdo del concejal Izquierda Unida respetando los deseos de la familia de la dirección de la organización en Llanes ha anunciado que sus representantes allí presentes no harán declaraciones públicas y está prevista la lectura de un manifiesto en memoria del concejal y en repulsa por su

Voz 1826 05:00 este es innato toda la región sigue conmocionada

Voz 0867 05:02 este crimen ayer por la tarde fueron los vecinos y pescadores jardines era pescador los que llevaron a cabo sendas concentraciones en su memoria la justicia de Bélgica ha decidido finalmente posponer la decisión sobre la euroorden de arresto emitida por España contra el rapero al tonic que permanece huido en ese país un plazo mayor de tiempo a la espera de que lleguen más alegaciones informa para la SER desde Bruselas Álvaro Sánchez el juez belga ha aplazado la decisión sobre la extradición de Val tónica España hasta el próximo tres de septiembre el magistrado quiere estudiar los argumentos por escrito de la defensa antes de pronunciarse el rapero ha llegado al Tribunal de Gante pasadas las nueve de la mañana en su defensa los abogados han dicho que alegará en que no existe doble incriminación en el delito de enaltecimiento del terrorismo al no estar tipificado en Bélgica y en el caso del de injurias al Rey utilizarán como precedente la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que falló contra España al estimar que quemar sus fotografías era libertad de expresión matones ni siquiera ha tenido que declarar y aunque ha dicho sentirse feliz de seguir libre ha tenido un recuerdo para los políticos catalanes presos si sumamos que el Ayuntamiento de Barcelona va a poder expropiar solares que lleven dos años vacíos y sin uso Barcelona Guillén carreras

Voz 7 06:13 ayuntamiento quiere luchar así contra la especulación urbanística identidad de margen hasta principios de dos mil veintiuno a los propietarios para que cumplan con el planteamiento urbano

Voz 1826 06:20 místico y empiecen las obras sino podrán expropia

Voz 7 06:23 los solares que estén vacíos Janet Sans concejal en el Ayuntamiento

Voz 8 06:27 la para evitar la expulsión de vecinos de esos barrios para evitar procesos deje entre ubicación poner los intereses de los vecinos por encima de todo y sobre todo activar

Voz 7 06:38 el Ayuntamiento ha anunciado también que se podrán comprar o expropiar aquellos edificios que no cumplan con las normas de seguridad o con las medidas de rehabilitación obligatoria

Voz 0867 06:45 Asahi más titulares con María Manjavacas y Javier Corbacho lo avanza en la SER el ministro de Cultura baraja revisar la bajada del IVA al cine sino repercute en el precio final de la entrada Grau considera inaceptable reivindicar la bajada y luego despistarse para aplicarla

Voz 0011 06:57 Marruecos instaura la mili para hombres y mujeres de diecinueve veinticinco años lo anunciado el Consejo de Ministros presidido por el rey Mohamed VI el servicio militar ya fue obligatorio entre mil novecientos sesenta y cinco y dos mil siete

Voz 0867 07:09 en Italia son ya doce los muertos por la crecida de un río en Calabria los las víctimas practicaban rafting cuando una tormenta provocó una gran crecida de ese río hay dieciocho

Voz 0011 07:17 ha rescatado en la bolsa verde los parques europeos salvo en el británico el Ibex suma siete décimas y superan los nueve mil quinientos puntos la prima de riesgo española baja hasta los ciento cuatro puntos base

Voz 0867 07:26 en deportes pendientes en el Atlético de Madrid del futuro de Filipe Luis el lateral brasileño ha aceptado la propuesta del PSG y su posible salida depende del acuerdo ante clubes hemos llegado hacia las doce siete de momentos todo Pablo muchas Antonio seguimos Hoy por hoy

Voz 1 07:45 hoy por hoy González Batista

Voz 9 07:48 apenas hay muchas razones que hacen que me guste saludar a Roberto Sánchez a estas horas pero hoy es especial porque voy a aprovechar para pronunciar todas las veces que pueda durante la sección la palabra pesquisa que me gusta a mí las palabras excusas castellano Roberto Sánchez tal Pablo compañero de la Ventana de verano muy buenos días buenos días Roberto hoy nosotros Rosa creer otra de las cosas que me gusta de saludarte un día como hoy es que vamos a hablar de asesinos

Voz 0867 08:09 la musical en la que tenido que liar para que salvo vamos a hablar de Bergés veintiuna

Voz 9 08:14 esto pues sí seis semanas casi han pasado desde la primera vez que te siente hasta aquí para hablar de utilidad resulta que hoy te has convertido en noticia porque efectivamente lo hace as logró liarla

Voz 1826 08:22 pero si no no ha sido a propósito eh aunque desde luego si si si hubiera Design diseñado como campaña de marketing la verdad que está funcionando gracias a Twitter cuento la historia por favor que va a ver los protagonistas parte de los protagonistas dónde sobre los que recae la investigación de asesinos de que son la inspectora jefe Velasco hizo ayudante Benítez bueno tanto es así que por lo tanto con la editorial al decidimos crear una cuenta de Twitter que llevaran ellos dos que la idea es fantástica sobre el papel se eh por lo que como ya habíamos hecho durante algunas semanas pero a través de mi cuenta que de la que se apoderaba Benítez planteábamos la posibilidad de que los usuarios de Twitter o de alguna de las redes sociales colaboraran ninguna investigación en una pesquisa como en una en una intriga bueno empezó a tener tal predicamento entre los tuiteros que por lo tanto con la editorial decidimos como te decía crearon una cuenta de Velasco y Benítez lo que pasa que al crear la cuenta que creo que empezó a ponerse en marcha el sábado el domingo al al community manager de la cuenta Le pedía constantemente Twitter que pusiera la fecha de nadie

Voz 9 09:27 déjame preguntarte esto antes de que sigas

Voz 1826 09:30 me han cometido Velasco y Benítez pues no hacer muy pronto nacer muy pronto ser unos bebés porque era era eso precisamente lo que le pedían fecha boda para completar el perfil tienes que poner la fecha de nacimiento por lo que yo creo que con muy buen criterio se decidió que era el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho que es cuando nacieron como personajes bueno nada más poner el ocho de dos mil dieciocho la cuenta quedó bloqueada y así continúa bloqueada nos han pedido todo tipo de documentación pero no ha respondido sólo nos han pedido documentación pero después Twitter no

Voz 1 10:00 comido y continúan por lo tanto aquí el título

Voz 1826 10:02 pues yo creo que es muy bonito porque Twitter encarcela a dos policías

Voz 9 10:07 sin duda es bonito y ahora mismo claro la cuenta obviamente no podrá utilizarla no podemos acceder a ella yo entiendo que la idea de la editorial se mantiene es decir

Voz 1826 10:14 pero ya habéis hecho todos los habéis cumplido todos los requisitos que ha propuesto Twitter pero por ahora ninguna respuesta no resolviendo algún misterio sobre los olores no lo sé pero desde luego lo que sí que plantea es una un debate sobre lo surrealista que es no porque sí que puedes tener doce años por ejemplo saber perfectamente la política de privacidad de Twitter cuando te piden una fecha de nacimiento poner que has nacido en mil novecientos setenta puedes hacer lo que te dé la gana en Twitter es decir nadie te pide ningún otro documento no para la justificadas de Claire este caso vuestro error ha sido de decir la verdad haber puesto las fechas que tuvo bien dices que es la fecha de nacimiento de los personajes porque es la fecha de publicación de tu novela es que son son personajes tan pueril están teniendo

Voz 9 10:59 más allá de de este de este incidente a través de tus redes sociales ya veíamos que muchas veces esto sí efecto tomaban tu tu Twitter y a través de de esa cuenta pues formulaban formulaban preguntas para que la gente hiciera sus pesquisas efectivamente ya lo hemos vuelto a decir qué tal estaba funcionando qué tal funcionará porque el fondo entiendo que esto se va a solucionar y que podemos acceder a la cuenta de esta persona

Voz 1826 11:20 seguro que sí hombre lo peor de todo esto es que hay gente que se quedó a mitad de a mitad de investigación que teníamos es una muerta en un camarote del capitán de un crucero que está ahora mismo varado en Civitavecchia no sabemos qué ha pasado con porque gente los así estamos nosotros porque claro ahora tampoco podemos verlo en Twitter oye no es bonita en el fondo Roberto que tus personajes hayan cobrado

Voz 9 11:42 vida aunque sea en Twitter porque ellos consideran que son personas reales al ser menores al tener pues nada apenas unos meses no pueden abrirse cuenta pero es bonito que hayan cobrado carta de identidad

Voz 1826 11:51 es muy bonito yo cada vez los veo más reales van creciendo lo único que es eso que para Twitter no puede ser una cuenta de dos personajes sino que es una cuenta de una persona física siempre que tú vayas con la sinceridad y la ingenuidad de pensar que que eso es así Roberto es la cuenta arroba Velasco y Benítez arroba Velasco y Benítez pues esperemos que en breve Twitter hoy respuesta que la respuesta sea positiva que podamos resolver este misterio

Voz 9 12:16 aquello te lo digo que no tengo muchas pesquisas muchos prescripción asesinado alguien ahí ahí ahí sí Roberto Sánchez muchísimas gracias mucha grandeza suele los escuchamos esta tarde

Voz 10 12:27 hoy por hoy con Pablo González Batista

hasta aquí la entrevista

González Batista

Voz 9 17:34 y antes de acabar no estaremos las preguntas que nos deja el día de hoy cuando Asia Argento usaba el hashtag mi tú quería decir que ella también había abusado sexualmente de alguien y a propósito del mito que la revista GQ haya nombrado a la actriz Rose McGowan hombre del año por su gran fuerza y valentía al denunciar a Harvey Weinstein es bueno o es que no se puede ser fuerte valiente mujer bares de acuerdo estamos en agosto pero de verdad creen que el cambio físico de Kiko Rivera es una noticia de peso exhumación sí o exhumación no francamente aún hay alguien que se lo pregunten la parte más llamativa de la noticia de que Wanda haya nombrado Ciudadano Honorífico al líder coreano Kim Jong Un no es que exista una ciudad llamada Aranda el hecho de que el Vaticano haya estado en cubriendo los más de mil casos de abusos en Pensilvania es como para poner el grito en el cielo o hay que resignarse porque con la Iglesia hemos topado no creen que al titular la Universidad Rey Juan Carlos ficha un alcalde imputado en la Púnica para dar clases de economía creativa solamente les Faria le faltaría añadir en un máster de gestión pública para ser un perfecto resumen de nuestra realidad política empeora entre los gemelos que gol Bean dos veces no les parece que el que se merecía realmente el premio Donosti era Arnold Schwarzenegger

Voz 8 18:53 nosotros nos vamos es

nosotros nos vamos

les decimos adiós solamente hasta mañana porque a las seis de la mañana Aimar Bretos les saludará al frente del primer tramo del Hoy por hoy nosotros llegaremos como siempre a las diez hasta entonces les dejamos con toda la programación de verano en la Cadena Ser que tengan un fantástico dijo

