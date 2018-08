Hoy por Hoy (22/08/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 buenos días son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:17 el enorme sacudida política esta madrugada en Estados Unidos el ex abogado de Donald Trump se ha declarado culpable de financiar ilegalmente la campaña del presidente Michael Cohen sea entregado en las oficinas del FBI y ha admitido que justo antes de las elecciones de dos mil dieciséis él pagó a dos mujeres una actriz porno y una ex modelo de Playboy les pagó para que callara en las relaciones sexuales que habían mantenido con trampa porque eso podía influir negativamente en los votantes pero ese dinero nunca llegó a registrarse son fondos que se usaron para favorecer la campaña de un candidato pero de forma opaca eso en Estados Unidos es un delito federal delito que ahora salpica directamente Trump porque Cohen ha confesado que pagó por orden expresa del ahora presidente casi a la misma hora a la que sucedía todo esto en Nueva York en Virginia la justicia condenaba a otro de los colaboradores más cercanos de Tram durante su camino hacia la Casa Blanca es Paul por su ex jefe de campaña Fran condenado por ocho delitos distintos delitos que aunque son suyos personales salieron a la luz cuando la justicia empezó a investigar la conexión rusa detrás a pesar de la gravedad de todos lo que ha pasado en las últimas horas tras guarda un calculado silencio sólo se ha referido lo escuchábamos a la condena de mana Ford y no a la de Cohen que es la que verdaderamente le compromete a él se ha limitado a decir que todo esto es una caza de brujas contra su Gobierno España los mensajes de despedida que dejó el atacante de Cornellà que en la Cadena SER ha ido desvelando en las últimas horas esos mensajes desdibujan la hipótesis terrorista apuntalan la de que este hombre estaba buscando suicidarse que lo mataran básicamente el hombre no hablaba en esos mensajes a la yihad ni de nada en los mensajes que envió a la mujer de la que se estaba separando y tampoco en la nota que escribió a mano y que pueden consultar ya en Cadena Ser punto com y a raíz del caso de Cornellà Pablo Casado propone ahora algo así como un filtro religioso para inmigrantes

Voz 3 02:32 que min España tiene que venir la escala de valores respiro al Griezmann y que la legislación que es incompatible con cualquier actividad inquirido que vaya contratos contratos personas como contra la seguridad con qué crueldad

Voz 0027 02:46 aquí lo vamos a analizar en profundidad esta mañana el PP por cierto no apoyará el decreto ley que el Gobierno va a aprobar este viernes para exhumar los restos de Franco los populares no lo van a apoyar de hecho están planteándose recurrirlo al Tribunal Constitucional ciudadanos sin embargo no se va a oponer o votará a favor osea abstendrá en cualquiera de las dos opciones garantizará que ese decretos Alfredo Isabel Franco otro grupo de militares ha elaborado un contra manifiesto en respuesta al texto franquista firmado por cientos de antiguos militares anoche hablamos en Hora Veinticinco con Arturo Omaira que es capitán de la Armada retirado y firmante de este nuevo texto esto contraria Frank

Voz 4 03:26 hay mucha gente dentro del ejercito que son franquistas así como suena cuarenta años después de la vitamina eso hay que corregirlo no lo van a corregir ellos fotos tenemos que encargar de la educación militar situación militar tiene que inculcar los valores democráticos de verdad a las Fuerzas Armadas

Voz 0027 03:47 el Rey de Marruecos ha indultado esta noche a ciento ochenta y ocho presos de las revueltas sociales del Rif pero no a sus líderes sobre los que pesan condenas de veinte años Javier Alonso buenos días buenos días

Voz 0858 03:57 ahora el indulto de Mohamed VI se produce con motivo de la Fiesta del Sacrificio creen los últimos dos años más de cuatrocientas personas han sido condenadas a penas de cárcel por haber participado en esas revueltas del Rif casi siempre pacíficas para protestar por el abandono de la región

Voz 0027 04:10 el Obispado de Málaga ha suspendido a un cura detenido por compartir pornografía infantil en Internet

Voz 0858 04:16 fue arrestado junto a otros tres hombres después de que la policía localizará cuatrocientos vídeos con contenido pedófilo un aviso de las autoridades de Estados Unidos permitió llegar hasta ellos el obispado ha pedido perdón a las posibles víctimas sea puesto dice a disposición de la Justicia para ayudar en la investigación

Voz 0027 04:32 aquí en Jerez ha caído una peligrosa banda especializada en robar a otros narcos

Voz 0858 04:37 ella seis detenidos todos con múltiples antecedentes la banda era muy violenta utilizaba además tecnología avanzada para espiar los movimientos de otros narcos desazón

Voz 0027 04:45 a las ocho y media vamos a hablar aquí en Hoy por hoy con un portavoz de la policía que nos va a contar cómo actuaban estos criminales y hasta qué punto son habituales en la provincia de Cádiz en los llamados vuelcos de droga robos entre bandas rivales dedicadas al narcotráfico y la tristísima noticia de las últimas horas que han muerto Vicente Verdú

Voz 2 05:07 la relación con los demás relativizar nuestras desgracias que que que es muy importante a efectos de de no pensar que uno es precisamente un elegido por la fatalidad

Voz 0027 05:20 tío escritor y periodista Vicente Verdú ha muerto a los setenta y cinco años y casi como testamento público hace unos meses su último poemario la muerte el amor y lamenta ya entonces hace medio año dijo Verdú acercarse a la muerte pendiente del juicio de los demás me parece repugnante deportes Juan Antonio San Pedro buenos días buenos días

Voz 1161 05:43 Mar el brasileño Filipe Luis sigue firme en su idea de salir del Atlético de Madrid con una oferta del París Anne Germaine sobre la mesa que le garantizó a dos años de contrato y otro opcional a sus treinta y tres años finaliza contrato con el Atlético el próximo mes de junio y no ha recibido todavía propuesta de renovación que le convenza a los franceses ofrecen cinco millones de euros lejos de los treinta que pide el Atlético mientras en el Real Madrid se centran en la descarga de la nómina de porteros que ahora es son cinco hoy confirmaba ayer la cesión de llegar una temporada al Vitesse holandés y en el Barça la idea es conseguir esas salidas de Rafinha y el qué hacer dice confía en la continuidad de Rakitic que también interesa al PSOE

Voz 0027 06:15 con qué tiempo el miércoles Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:18 buenos días a medida que vaya avanzando la semana en las tormentas van a tener más protagonismo de momento sin dejar grandes cantidades de agua ayer durante la tarde ya tuvimos más tormentas que lunes hoy a ser más extensas pero hasta bien entrada la tarde va hacer soul halló parte del país con temperaturas igual o un poco más altas que ayer máximas de treinta treinta y cinco grados en general por encima de los treinta y cinco en el interior de Galicia también Extremadura gran parte de Castilla La Mancha así como Andalucía ICO este calor durante la tarde en todos los sistemas montañosos de la península se formarán tormentas sólo de manera localizada van a descargar con intensidad

Voz 0027 07:01 en esa

Voz 0027 07:21 es acaba de terminar en Estados Unidos ha sido un día de mí

Danny De la Fuente buenos días egun on Aimar es en lo que coinciden todos los medios estadounidenses el día más oscuro de la presidencia de Donald Trump para Donald Trump fíjate que ha sido ni en esta canción le recuerda este día de mierda algo del setenta y dos cantan ya muchos también es el año mil novecientos setenta y dos en el que se inició la investigación del caso Watergate que acabó derribando al presidente Nixon que dimitió dos años después dos le queda de legislatura la terminará a buenos días a todos a nosotros nos depara un gran día pero si tenemos un gran programa acompañadas hoy por Marisol Hernández Pablo Simón Teodoro León Gross en nuestra mesa de análisis y antes de que llegue Pablo González Batista repasar todo lo que consumimos cada día y todo lo que se encarece cada día vamos a echar un vistazo al precio de los alimentos de la luz de la gasolina una mierda vaya menos mal que contamos con Carlos Langa que nos va a contar las setenta y siete cosas que aún no sabemos atención de Dora la explorar

Voz 0456 08:37 a las once una hora antes en Canarias Joaquín Reyes y Carmen Ruiz nos presentan el estreno de la semana los polis Simon

Voz 6 08:46 este soy yo bueno este es el balón y este es mi equipo el soto ancho soy especialista en penaltis en fallar penaltis por eso en lugar de Paco me llaman para qué

Voz 2 08:59 ha fallado otra pena de cinco

Voz 0027 09:05 esta mañana les preguntamos por ese filtro religioso para inmigrantes que plantea Pablo Casado agenda política a raíz de el caso de Cornellà

Voz 0456 09:14 en venga a España no puede tener un credo contra otras personas dice Pablo Casado y hará ustedes reflexionen o expliquen Mello en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y queremos saber también

Voz 0027 09:29 como de fieles son o cuánto de fieles les son a la compañía de teléfono móvil en lo que hago

Voz 0456 09:34 dado este avance casi medio centenar de personas en España si han cambiado ya de compañía catorce personas cada minuto se lo vamos a contar en una hora así que queremos saber si ustedes les son fieles a la misma compañía hay porqué o si se cambia no han cambiado con frecuencia por qué mantenemos un whatsapp al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis de aquí a las siete y veinte como siempre les escuchamos unos

Voz 7 09:58 pero el verano pero cada vi recortada ir más la recepción de los mensajes por la mañana hay que levantarse a las seis para saber de qué tema hay que tratar mi al mensaje es quizá por eso se repiten tanto

Voz 2 10:12 los mensajes para que Juan

Voz 0456 10:15 los de Granada noté variedad en los mensajeros a estas horas de la mañana carambas seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

Voz 2 10:25 seis de la mañana cinco

Voz 2 11:37 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 11:42 la hipótesis de que el ataque de Cornellà sea un atentado terrorista va perdiendo fuerza la investigación la policía no ha encontrado por el momento nada que relacione al autor ha de Europa Abdel Wahab Time con una organización yihadista de hecho en los registros de su domicilio lo único que han hallado son un par de oraciones en árabe que los agentes interpretan como cartas de despedida sin referencias terroristas Se refuerza por tanto la teoría de que buscó el suicidio porque no aceptaba su condición sexual Alberto Pozas

Voz 0055 12:10 la Fiscalía por ahora no cierra ninguna puerta pero tiene claro que el fallecido actuó por lo que definen como una motivación personal encausada por la religión buscaba Nos dicen fuentes del Ministerio Público la redención religiosa ante el miedo al rechazo de su homosexualidad la duda es si quería morir matando nos cuentan aussie sólo buscaba ser tiroteado los investigadores avanzan con cautela todavía no han encontrado pruebas de que hubiese experimentado una radicalización un adoctrinamiento yihadista aunque todavía no han podido examinar por ejemplo sus ordenadores es pronto para decir nada dicen en la fiscalía explicando que por ahora la investigación se quedará en la Audiencia Nacional hasta que se disipen las dudas sobre la posible conexión del ataque con el terrorismo

Voz 0931 12:47 esas consideraciones se producen después de que los investigadores

Voz 0055 12:50 hayan encontrado dos mensajes de puño y letra del fallecido redactados poco antes de morir en la comisaría de Cornellá por un lado un mensaje enviado al móvil de su expareja diciendo que si Dios quiere me iré a gran sitio que está arriba por otro lado una plegaria de despedida pidiendo sabiduría Clemencia adiós

Voz 0858 13:06 pueden consultar ya esas notas que adelantó la Cadena Ser en Cannes

Voz 0055 13:09 de Nasser punto com la gente

Voz 0858 13:11 abatió a Taiba ha declarado también ante la juez que le disparó convencida de que quería matarla con el cuchillo que llevaba asegura que trató de contener ese ataque antes de disparar y que incluso le llegó a pedir en dos ocasiones que retrocedieron el director de los Mossos Android Joan Martínez ha respaldado esta actuación podría y policial que dice que en todo caso fue proporción

Voz 1450 13:32 no solamente una rápida solución una rápida resolución

Voz 0858 13:36 policial acertada por parte

Voz 2 13:39 la da la escuadra

Voz 0858 13:41 citó en este sentido males mayores no piensa lo mismo la familia del atacante que estudia ahora denunció ahora a la gente porque cree que la muerte de Type fue una negligencia en la misma línea un diputado de la CUP ha llegado a decir que se trata de una ejecución extrajudicial Radio Barcelona Joan Bofill día bon día

Voz 0931 13:59 en concreto la familia se plantea denunciar porque consideran que los Mossos no tendrían que haber respondido con un arma de fuego ante alguien que la única arma que llevaba era un cuchillo

Voz 13 14:08 yo estamos planteando en los tomar medidas judiciales pero hay que ver un poco como está las actuaciones pero sí la va muy en todos los sentidos no sabemos si la situación es correcta de los Mossos d'Esquadra han tenido la diligencia corre

Voz 0931 14:23 el abogado de la familia David Martínez dice que esperarán a saber más detalles esta actuación de los Mossos para presentar la denuncia y la copia ha pedido explicaciones al conseller de Interior Carles Riera asegura que la función de la policía no es ejecutar el delincuente añade ocho Dagos hecho a Tour nato pasa esto pasó el diecisiete de agosto en referencia a que se abatió al autor del atentado en Las Ramblas cosa que la lluvia crítico en su día y ahora ha vuelto a pasar dice no esta preocupación es cada vez más

Voz 1450 14:50 los gracias Juan Pablo Casado ha puesto como esta

Voz 0858 14:52 ejemplo el ataque de Cornellà para alertar sobre una supuesta radicalización dice intolerable lo hecho durante una visita a Melilla una ciudad con mayoría de población musulmana en la que ha dicho que no puede permitirse la entrada a España de aquellos que tengan credos contra las personas palabras textuales de Casado el presidente del PP se queja de que el ministro de Interior no le ha dado ninguna información sobre el incidente en Cataluña ya ha pedido que Pedro Sánchez convoque de inmediato el Pacto Antiterrorista Adrián Prado

Voz 0019 15:21 la escudándose en informes de la Unión Europea de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado casado asegura que España está sufriendo una radicalización islamista en puntos clave como Ceuta y Melilla pero también en Cataluña hay pone como ejemplo el ataque frustrado en Cornellà el líder del PP pide responsabilidad para hacer frente a este fenómeno impulsado desde algunos centros y colectivos donde la religión se utiliza como excusa

Voz 3 15:41 es una religión nunca puede ser usada para actuar contra otra persona es más que España que es un país de paz lo que no admite es que haya centros en los que se pueda radicalizar a personas Iker luego esas personas puedan cometer hechos como el que sucedió en Cornellà

Voz 0019 16:00 el presidente del PP cree que para hacer frente a estas amenazas es necesario coordinar las políticas de seguridad y por eso ha pedido al ministro del Interior que convoque cuanto antes el pacto contra el terrorismo yihadista además le pide al Gobierno que impulse el Plan Nacional contra el extremismo aprobado la pasada legislador

Voz 0858 16:15 ahora el Gobierno tiene garantizados a priori los apoyos para que se apruebe el decreto ley que va a blindar la exhumación de los restos de Franco y que tiene intención de aprobar este mismo viernes en Consejo de Ministros a Sánchez les salen las cuentas a pesar de que ya sabe que el PP no lo va a apoyar aunque los populares aún no han decidido entre el no y la abstención de hecho no descartan incluso recurrir el decreto ante el Constitucional para ciudadanos el dilema está entre apoyar la exhumación como hizo hace un año con una iniciativa que ya lo reclamaba o abstenerse Mar Ruíz si el PP en árabe sentí

Voz 1441 16:46 a poner el retrovisor y reabrir heridas del pasado así que fuentes de la dirección anticipan ya que no van a apoyar ese traslado de los restos de Franco y que se debaten entre votar no o abstenerse además mirarán con lupa si el decreto del Gobierno se ajusta a la legalidad lo apuntaba en declaraciones a Europa Press su portavoz en el Senado Ignacio Cosidó

Voz 14 17:05 tenemos varios ejemplos de reales decretos que ha aprobado este Gobierno que intentan modificar por la puerta de atrás una ley o cuál es una manifiesta ilegalidad a la que el Partido Popular pues siempre que se ha producido pues ha recorrido vamos a esperar a la decisión del Consejo de Ministros Jaaber si ese Real Decreto cumple con todos los requisitos de legalidad

Voz 1441 17:24 incluso con el posible rechazo del PP en la correlación de fuerzas garantizaría la luz verde del Congreso salvo sorpresa mayúscula desde la izquierda eso sí piden al Gobierno que no se limite a un gesto simbólico aunque imprescindible en negocien la Cámara una reforma a fondo de la ley de Memoria con asuntos como la exhumación de fosas o la nulidad de las sentencias franquistas Esther López Barceló Izquierda Unida Joan Tardà Esquerra

Voz 15 17:44 que no vayan sólo a exhumar a Fran con sino que vayamos a enterrar el franquismo y eso pasa por permitir que se apliquen nuestro país la legislación internacional en materia de crímenes de lesa humanidad

Voz 16 17:56 estoy muy a favor de la exhumación de Franco Si no hay un compromiso

Voz 17 18:01 de nuevo armas sentencia yo entre otras muchas que llevaron ante un pelotón de ejecución

Voz 1441 18:09 Fuentes del Gobierno mantiene su intención de abordar una reforma más amplia de la ley de memoria aunque todavía no se ha determinado el formato y el calendario de tramitación

Voz 0858 18:18 en fin está a favor de la figura de Franco que firmaron ciento ochenta y un militares adquirido ahora su réplica en otro texto de momento apoyado por una veintena de uniformados entre los firmantes aparece el general retirado Julio Rodríguez ahora en Podemos y antiguo número uno de las Fuerzas Armadas este segundo grupo de militares rechaza dice cualquier ensalzamiento de la figura del dictador y muestra su repulsa a la pervivencia de elementos franquistas así los llaman en el Ejército Mariela Rubio buenos días buenos días

Voz 1450 18:45 la quincena de militares firman el texto en su mayoría son retirados de media graduación

Voz 0978 18:50 aunque en la lista incluye al general de cuatro estrellas reto

Voz 1450 18:52 tirado Julio Rodríguez ex jefe de Estado Mayor de la Defensa y actual secretario general de Podemos Madrid aunque cada militar añade un texto concreto al manifiesto la parte común hace referencia al rechazo total al texto firmado por centenares de militares retirados a favor de la figura de Franco el capitán de navío Arturo mayor hablaba ayer así en Hora Veinticinco

Voz 4 19:13 un grupo de ellos sentidos por ejemplo al género ahora todo hace muy poco tiempo es decir mal seleccionados eso un país democrático no lo ve de consumo

Voz 1450 19:23 vida al que escuchábamos es el promotor del Manifiesto contra el dictador un texto en el que se dice que el general Franco no se merece ni respeto ni desagravio sino nuestra repulsa dicen más absoluta por haber encabezado un golpe de Estado Sangriento genocida

Voz 0858 19:44 seis y veinte cinco y veinte en Canarias en Estados Unidos el antiguo abogado de Donald Trump se ha declarado esta noche culpable de violar las normas de financiación de la campaña electoral del presidente Michael Cohen ha admitido haber comprado el silencio de una actriz porno y también de una modelo de playboy para evitar por qué desvelarán unas supuestas relaciones con el entonces candidato Aida ABAO buenos días días lo más relevante Aida es que en esa confesión ha señalado directamente al propio Trump dice que fue el presidente quien le ordenó hacer esos pagos

Voz 18 20:13 si Michael Cohen el que fue uno de los hombres de confianza del presidente

Voz 0858 20:16 eh

Voz 18 20:19 no ha querido hablar a la salida del juzgado después de declararse culpable de ocho delitos entre los que se incluye el fraude fiscal el que sí lo ha hecho ha sido el fiscal del caso Boris

Voz 2 20:27 en Huaxi Walk away Money

Voz 18 20:31 ha sido muy claro ya ha confirmado que Cohen pagó a las dos mujeres para que no hablasen Michael Cohen ha confesado a cambio de una reducción de condena que puede disminuir de los sesenta los cinco años de

Voz 0858 20:40 no no es el único disgusto judicial que ha recibido Trump en las últimas horas de un jurado ha declarado culpable de fraude al presidente de la campaña de trampa Paul Mena Ford es uno de los principales investigados además en otra causa la llamada trama rusa y ahora los republicanos temen que llegue a un acuerdo con la Fiscalía ponga en peligro la propia presidencia de trampas

Voz 18 20:59 si un jurado de Virginia lo ha declarado culpable de cinco delitos de fraude fiscal dos de fraude bancario y uno por ocultar cuentas bancarias en el extranjero algo

Voz 0055 21:07 por lo que el abogado de mana fuerte ha dicho

Voz 18 21:11 que su cliente se siente decepcionado porque esperaba salir absuelto este el ex jefe de campaña es el único de los dos escándalos que han querido comentar el presidente Donald Trump cuando llegaba Virginia para dar un mitin la investigación no empezó por esto no tiene nada que ver con la trama rusa continúa a la caza de brujas muchas gracias una trama rusa que investiga si Putin ayuda a Trump a ganar las presidenciales y de la que ha derivado la investigación Omán

Voz 0858 21:35 en Forte y también en Estados Unidos Asia Argento niega haber tenido ninguna relación con Jimmy Bennett el joven que le acusa de abusar del contenía diecisiete

Voz 0470 21:44 el años la actriz

Voz 0858 21:45 reconoce que le pagó trescientos ochenta mil dólares en un acuerdo extrajudicial sí pero asegura que sólo para evitar la mala publicidad Pascual Donato buenos días

Voz 0055 21:54 buenos días Bennett estaba pasando por graves problemas económicos cuenta la actriz en un comunicado después de denunciar a su propia familia pidiendo millones de dólares por daños inesperadamente me hizo una desorbitada solicitud de dinero cuenta según han lento el joven actor sabía que su novio de entonces el chef Anthony Bourdais Dane era un hombre bien situado y tenía una reputación pública mantener la actriz asegura que fue su novio que se suicidó el pasado mes de junio quién decidió pagar trescientos ochenta mil euros a Benet por miedo a la imagen a la mala imagen que podría dar el caso en él

Voz 0858 22:24 lo para el objetivo es evitar a toda costa un Brexit a las bravas pero estamos a siete meses de la fecha marcada para su la salida de Reino Unido de la Unión Europea el acuerdo sigue muy lejos los negociadores han comprometido a no parar de hablar para intentar tener un divorcio por las buenas como muy tarde en noviembre pero Aisa asuntos clave que siguen sin respuesta como la futura relación comercial o también que va a pasar con la frontera de Irlanda a Bruselas Álvaro Sánchez

Voz 0521 22:50 los negociadores británico y se han conjurado para evitar el fracaso retransmitido que supondría un Brexit sin acuerdo reunidos ayer en Bruselas ambos escenificaron la voluntad de aparcar rencillas y dar un acelerón al diálogo cualquier cosa que no sea llegaron pacto podría tener consecuencias desastrosas tanto para empresas como para ciudadanos aunque el negociador comunitario Michel Barnier dice que la Unión Europea está lista para esa eventualidad la escuchamos

Voz 2 23:14 no digo que no

Voz 1275 23:17 la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte la foto

Voz 0521 23:20 en relación económica entre la Unión Europea Reino Unido son los temas más controvertidos de las discusiones el tiempo corre Bach mía dice que si no hay acuerdo antes de comienzos de noviembre no habrá margen para que ser ratificado por los Parlamentos británico europeo

Voz 0858 23:33 el líder de Hamás cree que Israel está a punto de levantar el bloqueo que mantiene desde hace once años sobre la franja de Gaza donde gobierna esta milicia palestina islamista lo ha dicho durante un discurso aprovechando la Fiesta del Sacrificio asegura Ismail Haniya que cuando se material este será un logro de la movilización de los nazaríes también ha reclamado unidad a la otra gran facción palestina Al Fatah que gobierna en Cisjordania corresponsal en Jerusalén batirle con Barry

Voz 1450 24:02 en su discurso con motivo de la fiesta musulmana del sacrificio líder del movimiento islamista Hamás Ismael Haniya quiso justamente elogiar el sacrificio y la resistencia de los habitantes de Gaza según el responsable gracias a las protestas multitudinarias que los palestinos de la Franja celebran desde marzo el severo bloqueo israelí que empobrece y aisla a Gaza estaría a punto de acabarse sin mencionar las Haniye Se refería a las negociaciones que se celebran en El Cairo entre Israel irresponsables del movimiento islamista unas negociaciones complicadas cargadas de obstáculos que pretenden conseguir una tregua de larga duración entre Gaza ah e Israel el responsable de Hamas aseguró además que no habrá acuerdo sin un consenso previo entre los diferentes movimientos palestinos en alusión a sus diferencias con el presidente palestino Mahmud Abbas también dejó claro que cualquier alto el fuego será supervisado por países árabes y Estados Unidos no tendrá ningún papel en este entendimiento ya que su proyecto de acuerdo de paz para la región está dijo clínicamente muerto sin haber ni siquiera visto la luz

Voz 0858 25:11 seis y veinticinco cinco y veinticinco en Canarias en Barcelona el Ayuntamiento podrá expropiar los solares vacíos donde no se construya o no hay actuaciones durante al menos dos años el objetivo del equipo de Ada Colau es según dice evitar la especulación urbanística quieren tener el texto listo para finales de año así que a las primeras expropiaciones Se podrían ver ya a finales de dos mil veinte o principios de dos mil veintiuno volvemos a Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 25:35 si la idea es que a partir de otoño todos los propietarios que tengan un solar vacío prácticamente abandonado a tengan estos dos años para edificar y edificar bajo la nueva normativa que aprobó Colau que establecía que si se hace un bloque de pisos el treinta por ciento tiene que ser alquiler social si en estos dos años no hay ni plan de obras el Ayuntamiento tendrá el derecho de expropiar el terreno comprarlo forzosamente para construir viviendas

Voz 19 25:57 para vital la expulsión al Science Higuaín hasta el sus barrios para hábita que está a que sí

Voz 0931 26:04 el concejal de Urbanismo dice que el objetivo es evitar la expulsión de la gente de sus barrios y activar también obligar a los propietarios a a que se activen para que haya más vivienda pública en la ciudad

Voz 1161 26:26 en concreto el Atlético y Barça en los casos de Filipe Luis y Rakitic con lateral rojiblanco tienen cerrado un acuerdo dos temporadas y otra opcional que mejora también en lo económico al que tiene con los atléticos finaliza el próximo mes de junio y no recibir yo todavía un oferta de renovación que contente al jugador lo que está más lejos es el acuerdo entre clubes la oferta de los galos por el futbolista no alcanza los cinco millones de euros mientras que el Atlético pide treinta a día de hoy podría

Voz 20 26:47 subir la exigencia según se vaya acercando la fecha

Voz 1161 26:50 de uno doce de agosto con el cierre del mercado el otro objetivo de los parisinos es Rakitic porel si están dispuestos a pagar la cláusula de ciento veinticinco millones de euros pero problemas más con el jugador que prefiere seguir vestido de culé que además el club le va a mejorar el contrato en los próximos días para dejar esos cantos de sirena si se busca cómodo a dos jugadores como Alcácer al que se quiere ceder no le acaba de convencer la oferta del Dortmund y atravesó Betis podrían ser su destino también el club sevillano puede ser el de Rafinha que no termina de convencer tampoco a Valverde hizo entrados en el Real Madrid en la salida sobre todo en descargar la nómina de porteros en estos momentos son cinco tiene papeletas para volver al Rayo Vallecano además Raúl de Tomás y ayer se

Voz 0858 27:24 firmaba la salida del noruego de que volverá a jugar pertenecerá

Voz 1161 27:27 la Liga holandesa en este caso con el Vitesse además es día de presentaciones en el Leganés doblete con las del

Voz 21 27:33 es un es Nyom y el marroquí en Nasiriya hieren el Valladolid la de

Voz 0858 27:36 el truco un al ya tres días de la final del Mundial

Voz 1161 27:38 veinte femenino que España disputará el viernes desde las siete y mediante Japón anoche en El Larguero Aitana Bonmatí que no podrá jugar la final

Voz 2 27:45 su expulsión ante Francia se va recuperando ya el disgusto

Voz 22 27:48 con el apoyo que estoy recibiendo pues he podido estar más animada hoy sería bastante duro porque creo que me sentiré muy impotente al ver que no no pueden ayudar al equipo desde el diez del campo confiando en el equipo cien por cien ya por ellas

Voz 1161 28:04 será por tanto una aficionada más en esta final ante una selección nipona a la que se venció en la fase de grupos pero que ha ido mejorando en el campeonato para dejar fuera a selecciones como

Voz 0858 28:13 primero Alemania después en semifinales a Inglaterra

Voz 22 28:15 el camino no ha sido nada fácil no hemos llegado aquí para la segunda allí así vamos a salir al campo a ganar el oro en Japón también juega va obviamente la verdad es que es una gran selección yo creo que sí

Voz 23 28:26 la bonito es nada nosotros yo creo que está un cincuenta por ciento es verdad que Japón ha ido de menos a más en este Mundial así que habrá que luchar fuerte

Voz 1161 28:35 el tercer y cuarto puesto también será el viernes desde las cuatro de la tarde Francia Inglaterra en cuanto al fútbol internacional ayer se disputaban tres partidos de ida de la última ronda previa de la Champions Bate Borisov dos PSV Eindhoven tres Estrella Roja cero Salzburgo cero Benfica uno Paco uno hoy tres partidos más Ajax Dínamo de Kiev y detona AEK de Atenas

Voz 0858 28:51 Joan Boix Dínamo de Zagreb todos ellos desde las nueve

Voz 2 30:06 la Cadena SER hoy

Voz 0858 30:11 el Partido Popular anuncia que va a leer con lupa el decreto con el que el Gobierno aprobará este viernes la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos los populares no aclaran si iban a votar en contra de ese texto cuando se convalidó en el Congreso pero su presidente Pablo Casado ya avisa de que hay que D

Voz 1660 30:27 has de mirar al pasado yo lo que creo que tenemos que mirar al futuro y pensar en lo que tiene que pasar en España en los próximos cuarenta años sino lo que ocurrió hace cuarenta años creo que la transición española fue ejemplar fue un paso histórico que todos dimos para que todos cupiera hemos en un sistema constitucional democrático y por tanto creo que reabrir viejas heridas no conduce a nada

Voz 2 30:57 se fiscal que invertir

Voz 0858 30:59 diga al ex abogado de Donald Trump anunciando que Michael Cohen ha confesado haber violado las normas electorales al comprar el silencio de dos mujeres que supuestamente tuvieron relaciones sexuales con el actual presidente de Estados Unidos además el ex jefe de la campaña de Trump Paul mana Ford ha sido condenado también esta noche por varios delitos fiscales en Argentina noche de protestas para reclamar que el Senado levante el fuero y permita investigar a la ex presidenta Cristina Fernández implicada en un caso de sobornos tras dos semanas en el ojo del huracán Fernández ha dicho esta noche en el Senado que no tiene problemas en que la investigue vamos con el Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 31:42 buenos días situación muy cómoda en cuanto al tráfico a esta hora sólo destacamos en Badajoz las lluvias caídas cortan la BA cero veintidós en Villalba de los Barros en ambos sentidos por inundación en Vizcaya en la Nacional seiscientos treinta y cuatro por unas obras de mejora en la calzada a su paso por Etxebarri está cortada en ambos sentidos en Lugo la ocho también está cortada por la intensidad de la nieblas paso por Mondoñedo a esa hora

Voz 0858 32:07 los termómetros van a subir hoy un poco más va a hacer sol durante casi todo el día pero las tormentas que han descargado durante esta semana por la tarde en algunos puntos del interior se van a extender a otros puntos de la península

Voz 0978 34:10 mi respuesta es la música la música de Bach y más que la de vaca Cadena SER vaya pero pero acto seguido después la más eh esa primero vale vale

Voz 2 34:19 la Cadena SER justo después de debajo

Voz 27 34:32 hoy por hoy la Mesa de España

Voz 28 34:38 nada que tira gira iraquí

Voz 0858 34:46 Bruce son menos veinticinco y hasta ahora abrimos la Mesa de España en Málaga allí el obispado de la ciudad ha suspendido cautelarmente de su trabajo un cura que está detenido por presuntamente tener y también distribuir pornografía infantil junto a charlar al sacerdote hay otros tres detenidos por estos mismos delitos Nieves Egea buenos días

Voz 1288 35:05 buenos días el obispado explica que el sacerdote detenido por presuntamente compartir y distribuir pornografía infantil se encontraba en la ciudad circunstancialmente por motivos familiares tras conocer los hechos el obispo de la diócesis a la que pertenece ordenó inmediatamente la suspensión cautelar del cura de la ejercicio de todo ministerio sacerdotal el Obispado de Málaga ha secundado la medida ha pedido perdón a las posibles víctimas y reitera su compromiso con la justicia dice textualmente en un comunicado para que restablezca la verdad este sacerdote fue detenido junto con otros cuatro pedófilos que residían en diferentes barriadas de Málaga la policía ha encontrado en uno de los inmuebles vinculados supuestamente al sacerdote maniquíes de tamaño de menores en una cama ropa de talla infantil

Voz 0858 35:42 en Alicante una mujer está detenida por supuestamente matar a su marido con un destornillador según las investigaciones la mujer que está en silla de ruedas cometió su crimen con la ayuda de su cuidador un hombre que también está ya arrestado la pareja se casó hace sólo dos semanas el García buenos

Voz 0441 35:59 el día en Alicante una mujer de cuarenta y cinco

Voz 29 36:01 años ha sido detenida acusada de matar a su marido con un destornillador apenas dos semanas después de su boda la mujer en silla de ruedas ya ha sido detenida junto con la persona que se encargaba de cuidarla un hombre de cincuenta y ocho años ambos como presuntos autores del asesinato del marido de ella un hombre de sesenta y nueve años vecino de Guardamar la agresión se produjo el pasado lunes por la noche en un aparcamiento al aire libre de la ciudad alicantina donde un agente de la Policía Nacional dio la situación y alertó a las autoridades pero la gente se dirigió al lugar de la agresión iré debido a la dificultad de acceso a la zona no pudo impedirlo ahora mismo tanto la mujer como el cuidador están a la espera de pasar a disposición Jude

Voz 1288 36:37 social en Toledo la Guardia Civil

Voz 0858 36:39 tenido a cuatro hombres por quince delitos de maltrato animal y otros quince de estafa el grupo supuestamente vendía cachorros por Internet en un estado de salud tan lamentable que morían pocas horas después Cristina López Huerta buenos

Voz 0441 36:52 sí buenos días se hacían pasar por particulares que vendían cachorros de perro a un precio inferior al de mercado a través de una página web la transacción se hacía siempre en un lugar de la vía pública y el cobro en metálico la Guardia Civil comprobó después a través de los informes de los veterinarios entregados por los afectados que los animales morían en menos de veinticuatro horas cuando los compradores se ponen en contacto con los detenidos para reclamar estos se desentendió del problema deriva la responsabilidad en servicios veterinarios que eran falsos los detenidos han pasado ya a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Illescas gracias

Voz 0858 37:24 escena hasta luego buenos días

Voz 0858 37:33 y en Madrid las desavenencias entre la empresa Barack hay la cadena de Hoteles Riu por el emblema por el emblemático Edificio España se van a resolver en un juzgado baraka ha demandado a Riu que en dos mil diecisiete Le compró el famoso edificio para tratar a construir allí un hotel pero ahora dice dice Baraka que no ha cumplido una parte del contrato este conflicto afecta a las obras del futuro hotel ya amenaza ahora con paralizarse Javier Cabo buenos días buenos días el grupo Barack asegura que

Voz 30 38:00 la cadena hotelera Riu se ha negado a escriturar a su favor quince mil metros comerciales de del Edificio España lo que serían las dos primeras plantas pese a que así lo habían pasado las partes por todo ello pide al juez la paralización de las obras pero el grupo Río a través de un escueto comunicado niega la existencia de este pacto asegura que simplemente acordaron a cambio de una coma

Voz 0931 38:19 misión que Baraka buscar inversores para la zona como

Voz 30 38:21 social un compromiso que dicen no se ha cumplido pese a sus reiterados requerimientos por lo que ya han iniciado por su cuenta un proceso de venta un fondo inversor español la hotelera concluye ese comunicado advirtiendo que se reserva el derecho a acciones de reclamación de daños y perjuicios por entre otras cosas la pretensión de Baraka de paralizar la obra una demanda que podría complicar la apertura del edificio prevista para dentro de un año para el verano de dos mil diecinueve

Voz 0858 38:45 en las obras de arte románico llevan siglos escondiendo íntimos secretos que ahora van a salir a la luz un libro en el que ha participa un grupo de especialistas analiza las imágenes de fuerte contenido sexual que están presentes en las fachadas de algunas iglesias de la época y que nos ayudó también a desvelar cómo era la sexualidad hace ya un milenio Castilla y León Eva Marín buenos días buenos días el coordinadores

Voz 31 39:09 este libro Pedro Luis Huerta asegura que hay algunos casos especialmente difíciles de explicar y pone algunos ejemplos que se repiten en iglesias románicas de Cantabria Palencia Burgos

Voz 32 39:19 la representación de este tipo con una mujer exhibicionista levantando sus piernas y mostrando su sexo y al lado un señor digo que decimos es de un señor mostrando su miembro Aita es lo mismo un señor con su miembro en erección que eso está sujetando una señora

Voz 31 39:34 la inclusión de este tipo de imágenes en los templos no tiene una explicación única algunos expertos consideran que tenían Fiennes Cate que éticos que intentaban indicar lo que no se debía hacer otros creen que se trataba de incitar a procrear aunque en aquella época lo cierto es que el problema no era que nacieran pocos niños sino la alta mortalidad infantil

Voz 0858 39:55 y cerramos la Mesa de España en Cataluña porque esta noche el tenor italiano Andrea Bocelli

Voz 2 40:04 sí

Voz 33 40:13 no

Voz 0858 40:16 seamos Andrea Bocelli va a cerrar el festival de Cap Roig dos mil dieciocho

Voz 0931 40:20 lo que comenzó el pasado trece de julio Joan Bofill bon día bon día es uno de los grandes festivales en Cataluña este verano de esos en los que casi todos acabamos encontrar algún concierto que nos guste porque este año mismo por ejemplo han pasado desde Luis Miguel o Luz Casal hasta mana James plano Damien Rice incluso Antonio José lo catarro Taburete pero la cita se cierra con este gran concierto de quienes ahora mismo el italiano con más discos vendidos de la lírica mundial su interpretará sus óperas también sus conocidas más que conocidas canciones románticas así que este concierto lo de hoy a las diez es un gran plan para los enamorados los que tengáis alguna cita la vista la voz de Boceli en los jardines de Cap Roig al borde de un acantilado en la Costa Brava nos apuntamos la cita

Voz 28 41:04 eso

Voz 0858 41:36 y hoy toca abrir la mesa del mundo en Reino Unido allí el hilo del partido laborista Jeremy Corbijn ha evitado responder hasta en seis ocasiones la pregunta de un periodista de Channel Four que solamente quería saber si Reino Unido va a estar mejor fuera de la Unión Europea una pregunta que parece a priori sencilla pero qué Corbijn ha preferido no responder en la ley

Voz 0027 41:55 creo honestamente que Gran Bretaña estará mejor fuera de la Unión Europea

Voz 20 42:01 quiero que mantengamos buenas relaciones con la Unión Europea y eso es lo que tenemos que tener para mantener el empleo y las cadenas de abastecimiento y el procesamiento de alimentar esa tiene que ser la prioridad ahora que tengamos unas relaciones comerciales efectivas incluida una unión de escolaridad en europea

Voz 0027 42:18 sí puedo preguntarle nos gustaría avanzó que contestará honestamente Gran Bretaña está la mejor fuera de la Unión Europea

Voz 2 42:26 huy que hoy se decía

Voz 20 42:29 vamos negociando un futuro para Gran Bretaña en la relación comercial que eran tenemos con la Unión Europea eso es lo que tenemos que hacer tenemos que defender el empleo y tenemos que tener a la Unión Europea como aliado en materia de regulaciones para asegurar que mantenemos los estándares Alimentarios medioambientales y laborales

Voz 0027 42:45 yo fui Peter Lim que usted fuera el primer ministro que lleve a cabo el Brexit creería con esta mente vía nuestra mente estaríamos mejor fuera de la Unión Europea que dentro

Voz 20 42:54 primer ministro que lleve a cabo el Brexit si somos nosotros nos aseguraremos de que el vecino dañen los estándares de vida sino que nos den la oportunidad para comerciar en más sitios también esa tiene que ser la claro

Voz 0027 43:07 estamos hablando de daño limitación gustaría saber si usted piensa que vamos a estar mejor fuera de la Unión Europea

Voz 20 43:14 la respuesta que el estoy dando es esta básicamente hubo un referéndum se toma una decisión que tenemos que respetar el resultado de ese referéndum y negociar las relaciones comerciales con Europa para defender el empleo y los estándares de vida en este país y esa es la prioridad y yo adoptaría esquí vamos a parar a los tories para que no haya o no acuerdo para el Brexit lo que es destructivo para el empleo

Voz 0027 43:35 listo como podría decir que estaríamos mejor si es primer ministro a ser ministro lo que querría hacer

Voz 20 43:42 quiero que Gran Bretaña esté lo mejor posible en cualquier circunstancia el negociaremos con la Unión Europea hacer justo eso pero también asegurar que tenemos relaciones comerciales con el resto de las

Voz 0027 43:51 quince incumpliendo una vez más cree que será mejor

Voz 20 43:54 la pregunta cinco vez

Voz 0027 43:56 es decir si será mejoró no he contestado su pregunta cinco

Voz 20 43:59 veces por sexta vez esto nuestra prioridad es negociar las relaciones comerciales con la Unión Europea para proteger el empleo para defender nuestros estándares de vida a través de las

Voz 2 44:08 a ver si yo sin contestar

Voz 0858 44:12 eso en Reino Unido en Marruecos un grupo de entre diez y quince jóvenes ha secuestrado violado torturado a una menor durante un mes la policía haya detenido a nueve de ellos y continúa buscando al resto corresponsal en Rabat Sonia amor

Voz 1275 44:26 bueno la sociedad marroquí está conmocionada por el brutal

Voz 10 44:28 cautiverio que sufrió esta joven Khadija de siete años un grupo de jóvenes entre dieciocho y veintisiete años la secuestró en el portal de su casa durante el Ramadán fue violada por turnos en multitud de ocasiones y tiene las piernas los brazos las manos y la nuca llenos de tatuajes que le hicieron con un objeto punzante a fuego la tuvieron encerrada contra su voluntad a más de un mes la maltrataron no le dan comida y no había ducha ella misma cuenta el testimonio de lo que sucedió Zone y algunos chicos que conozco me secuestran aunque la amenazaron estuvieron

Voz 2 45:02 la misión no es como en su día me empuja

Voz 10 45:11 Dani intentó escapar pero le pegaban aunque lloraba no tenían Piedad explica uno de los presuntos violadores están detenidos y la policía busca al resto

Voz 0858 45:21 seguimos en Marruecos porque allí el Rey Mohamed VI ha indultado esta noche a ciento ochenta y ocho presos del movimiento gira acusados de provocar revueltas sociales en el Rif en los últimos dos años entre los indultados los encuentra en cambio el líder el mohín del movimiento que está condenado Julio Molina a veinte años de

Voz 34 45:38 sí sí Mohamed VI ha concedido la gracia real antes de la fiesta del cordero que se celebra hoy en la que habitualmente el Rey concede un indulto colectivo este año a más de ochocientos presos entre ellos a este centenar condenados por las protestas del ring de dos mil dieciséis que movilizaron a miles de ciudadanos contra el atraso económico de esta región del norte de Marruecos Nasser el líder del movimiento no están estadista indultados en junio fue condenado a veinte años de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado Hypo rebelión esta noche cientos de personas

Voz 35 46:12 coreaban en las calles un nombre pidiendo su liberación la de él y la de los otros doscientos activistas de la región que siguen en prisión por los mismos motivos

Voz 0858 46:24 y cinco horas ha estado dando vueltas en el aire un avión en Estados Unidos porque no podía aterrizar la aeronave en la que viajaba además el rapero Posse Malone junto a otras quince personas en dirección a Reino Unido había pinchado dos de sus ruedas en el despegue y tuvo que aterrizar de emergencia en Nueva York afortunadamente todo ha quedado en un susto Victoria Moreno

Voz 18 46:43 propios rapero ha informado a través de las redes sociales que el avión ya estaba en tierra también ha agradecido a sus fans no tanto a sus detractores los mensajes que le han dedicado a estos últimos les ha dicho que hoy no era el día en el que le tocaba morir era bien ha despegado a las cuatro de la tarde hora española con rumbo a Reino Unido tras darse cuenta del fallo en las dos ruedas los pilotos han pedido permiso a tráfico aéreo para dar vueltas y seguir quemando combustible en ese momento se ha desviado la nave hasta el aeropuerto de Massachusetts aunque finalmente por motivos de seguridad el avión ha aterrizado en You win sobre Nueva York cinco horas después allí esperaba un dispositivo de seguridad formado por veinticinco personas