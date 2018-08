Hoy por Hoy (22/08/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 00:17 es la noticia de esta noche la justicia de Estados Unidos estrecha el cerco en torno a Trump han caído en las últimas horas dos de sus antiguos colaboradores más cercanos el primero su ex abogado que sea entregado en las oficinas del FBI ya ha reconocido que financió ilegalmente la campaña de Trump que pagó a dos mujeres una chica Playboy una actriz porno para que guardaran en silencio las relaciones sexuales que habían tenido contra ese dinero que objetiva te iba dirigido a proteger la imagen del entonces candidato nunca se registró como dinero de campaña de hechos superó todos los límites legales así que lo que ha confesado Cohen esta noche se sabía ya prácticamente todo pero lo ha confesado él ante el FBI esa es la importancia ha confesado que incumplió las normas de financiación de campañas y que lo hizo por órdenes de por detrás

Voz 2 01:02 pisotón ginseng los cargos muy serios

Voz 0027 01:07 es reflejan un patrón de mentiras y actos deshonestos en un largo periodo de tiempo esto es lo que ha dicho el fiscal del caso y el segundo caído en las últimas horas es el ex presidente de la campaña de Trump Paul portal que un jurado ha declarado culpable de varios delitos de fraude justo antes de declarar por la llamada trama rusa en Washington se ha extendido ya el temor a que mana Fort decida colaborar y tirar de la manta en España los investigadores del ataque a la comisaría de los Mossos en Cornellà empiezan a apuntar sus pesquisas hacia la tesis del suicidio sin relación expresa con el terrorismo ni la carta de despedida que escribió del agresor y que les adelantamos ayer por la tarde en la SER el mensaje que le mando el agresor a su mujer en ninguno de esos dos textos hay referencias expresas al yihadismo la familia del atacante ha anunciado ya que estudia interponer una demanda contra las

Voz 3 01:56 gente que les disparo y lo punto estamos planteando en los tomar medidas judiciales no sabemos si la actuación es correcta de los Mossos d'Esquadra sentir una diligencia correcta

Voz 0027 02:06 ella ha declarado ya ante la justicia asegura que tuvo la percepción de que la quería matar que le pidió hasta en dos ocasiones que se quedara quieto y que al final no le quedó más remedio que disparar la cúpula del cuerpo defiende la actitud esta gente Andreu Joan Martínez es el director general de los

Voz 1174 02:20 sus una actuación proporcional adecuada congruente a la situación destacar que solamente una rápida solución una rápida resolución policial acertada por parte de la de la escuadra evitó en este sentido males mayores

Voz 0027 02:41 el Partido Popular se plantea recurrir al Tribunal Constitucional el decreto ley que quiere aprobar el Gobierno el viernes para blindar la exhumación de Franco Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:50 buenos días Aimar creen que puede ser inconstitucional Ignacio Cosidó es el portavoz de los populares en el Senado

Voz 1 02:55 sigue practicando el intentar modificar leyes

Voz 1174 02:58 a través del Real de secretos lo cual es una manifiesta ilegalidad a la que el Partido Popular pues siempre que se ha producido pues ha recurrido ahora duda

Voz 0858 03:05 sobre qué hacer en el Congreso si abstenerse como hicieron hace un año con una iniciativa que ya pedía la exhumación del dictador o votar en contra entonces Ciudadanos votó a favor ahora ellos no descartan hablar

Voz 0027 03:16 una veintena de militares firman contra manifiesto en el que reprueban las alabanzas de cientos de sus ex compañeros

Voz 0858 03:23 fuera de Franco entre los firmantes está Julio Rodríguez antiguo número uno de los ejércitos y ahora secretario general de Podemos Madrid todos los firmantes están retirados salvo uno que podría enfrentarse ahora a Sancio

Voz 0027 03:34 Arturo Omaira al capitán de navío retirado es uno de los impulsores de ese texto y anoche estuvo en Hora Veinticinco

Voz 4 03:40 por eso un grupo de ellos muchos de ellos sentidos por ejemplo en general hace muy poco tiempo es decir mal seleccionados desprecia los principios democráticos señalaban al dictador tranco

Voz 1 03:53 yo creo épico no bebe

Voz 4 03:55 no

Voz 0027 03:58 el calentamiento global está convirtiendo en el Ártico en un mar navegaba por primera vez una naviera va a aprobar a trasladar contenedores de mercancías por esa ruta

Voz 0858 04:07 la Summers va a aprobar una ruta la Ruta Norte para llevar mercancías de Vladivostok en la costa del Pacífico

Voz 1 04:12 puso hasta San Petersburgo en el

Voz 0858 04:14 Dico se va a ahorrar siete mil quinientos kilómetros de navegación

Voz 0027 04:18 en los deportes la Asociación de Futbolistas convoca hoy a los veinte capitanes de los equipos de Primera Sampe para analizar la decisión de la Liga de jugar un partido en Estados Unidos

Voz 1161 04:26 no ha sentado bien en el sindicato de jugadores la decisión unilateral de la Liga de trasladar un partido oficial del campeonato y hoy quiere sondear a los capitanes que harán de portavoces de las plantillas para conocer la postura de los futbolistas si lo ve positivo pero con matices el ministro de Cultura y Deportes José Guirao ayer en este mismo programa

Voz 5 04:41 a mí no me parece mal si tiene personas que está pagando por adelantado su sabor nos pues tendrá que dar respuesta eso tienen que compatibilizar los dos interese por encima de todo está el aficionado que es el que mantiene un día en el fútbol

la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 1 05:00 la previsión del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:03 buenos días hoy también podremos disfrutar de sol calor plenamente veraniego con una temperatura mínima que ha subido en todo el país las máximas también serán un poco más altas uno o dos grados Consol hasta media tarde a partir de entonces en prácticamente todas las montañas de la Península se iban a forma tormentas algunas con chubascos intensos al finalizar la tarde primeras horas de la noche estas tormentas afectarían zonas próximas pero ya llanas igualmente no dejara mucha agua

Voz 1468 07:17 el Gobierno ya contaba desde la semana pasada con la ausencia del consejero catalán en esta reunión y con el bloque de los consejeros del PP en contra de la nueva senda de estabilidad que ha programado para el trienio dos mil diecinueve dos mil veintiuno las fuentes gubernamentales consultadas aseguran a la SER que la voluntad de diálogo con Catalunya sigue vigente y que ambas partes tienen la voluntad de acercar posturas en finales que accionan los contactos que se vayan celebrando periódicamente de momento en esta reunión telemática el Ejecutivo sacará adelante una senda de estabilidad más flexible y que supone dos mil quinientos millones de euros más para las autonomías porque se les dan dos décimas más de margen en su déficit público este es el único punto del orden del día de la reunión según fuentes de Hacienda pero consejeros del PP consultados por la SER adelantan que exigirán al Ejecutivo que devuelva el IVA que les corresponde por la liquidación de dos mil diecisiete en el caso de Castilla y León por ejemplo la deuda sobrepasan los ciento cuarenta y dos millones de euros las fuentes consultadas en el ministerio aseguran que se debe a cambios legales realizados por Cristóbal Montoro en su momento y que están ellos ahora mismo abiertos a buscar soluciones

Voz 0027 08:20 siete y ocho de la mañana seis y ocho en Canarias en Cataluña la hipótesis yihadista va perdiendo fuerza a medida que avanza la investigación del ataque a la comisaría de los Mossos en Cornellà los investigadores creen que Abdel Latif buscaba redimirse de alguna manera de su homosexualidad suicidándose o haciendo que los policías le mataran Radio Barcelona Joan Bofill bon día ola de hecho en la oración de despedida que los Mossos han encontrado en su casa y que avanzó ayer la cadena ayer no hay ninguna referencia

Voz 0931 08:49 esta lista no vamos a leer un fragmento o Dios te pido clemencia bendice lo para mí sabes que este asunto va en contra de de mi religión uno de esos fragmentos de esta carta de despedida que está argelino de veintinueve años abatido escribió antes del ataque en la comisaría de los Mossos siete líneas escritas a mano en árabe que se pueden dar en Cadena Ser punto com bien que es el está pidiendo Dios que le ayude además también hemos podido conocer un SMS quemando también justo antes del ataque un mensaje corto a su ex pareja en el que le decía textualmente Me voy al gran lugar que está arriba la Fiscalía considera clave este mensaje porque demostraría que su intención era morir suicidarse una Fiscalía que ahora mismo mantiene como principal hipótesis que el atacante Tai buscaba la muerte para conseguir la redención religiosa por ser homosexual otra prueba claves el vídeo de la comisaría que recoge el momento pocos segundos en los que se ve al atacante entrando dentro de la cabina en la que estaba la escuadra le persigue con el cuchillo y ella lo Abate tres tiros todos frontales la gente ha declarado ante el juez que tuvo la sensación que lo quería matar y el director general de la Policía John Andreo Martínez

Voz 1174 09:52 la actuación judicial Zapata ni caso la yendo al cosa Mossos d'Esquadra damos

Voz 0931 09:56 la actuación fue correcta proporcionada pero no opina lo mismo la familia que se plantea denunciar a la policía consideran que los Mossos no tendrían que haber respondido con un arma de fuego ante alguien que el única arma que llevaba era un cuchillo llamar Pablo

Voz 0027 10:10 casado se ha referido al ataque de Cornellà se ha referido a él en su visita a Melilla una ciudad de mayoría musulmana y lo ha hecho para plantear la necesidad de un filtro religioso para los migrantes Adrián Prado

Voz 0019 10:23 escudándose en informes de la Unión Europea de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado casado asegura que España está sufriendo una radicalización islamista en puntos clave como Ceuta y Melilla pero también en Catalunya hay pone como ejemplo el ataque frustrado en Cornellà el líder del PP pide responsabilidad para hacer frente a este fenómeno impulsado desde algunos centros y colectivos donde la religión se utiliza como excusa

Voz 10 10:42 es una religión nunca puede ser usada para actuar contra otra persona es más que España que es un país de paz lo que no admite es que haya centros en los que se pueda radicalizar a personas Iker Lugo esas personas puedan cometer hechos como el que sucedió en Correa

Voz 0019 11:01 el presidente del PP cree que para hacer frente a estas amenazas es necesario coordinar las políticas de seguridad y por eso ha pedido al ministro del Interior que convoque cuanto antes el pacto contra el terrorismo yihadista además le pide al Gobierno que impulse el Plan Nacional contra el extremismo aprobado la pasada legislatura

Voz 0027 11:21 entre Estados Unidos se complica el horizonte por lo menos político de Donald Trump porque su antiguo abogado personal ha admitido ante un tribunal que cometió actos que pueden constituir un delito federal de financiación ilegal de campañas electorales y que lo hizo por orden de trampa informa desde Washington Carlos Pérez Cross

Voz 11 11:38 llegó a presentarse como el pit bull de Donald Trump dijo estar dispuesto a recibir una bala por él pero anoche quien fuera abogado confidente y encargado de deshacer los entuertos de presidente disparó en dirección a la Casa Blanca

Voz 1 11:50 pues sí

Voz 2 11:53 qué

Voz 11 11:55 ha declarado culpables de hasta ocho delitos entre ellos dos referidos a violación de financiación de campaña en concreto en dos

Voz 1 12:04 sí

Voz 11 12:09 en campaña electoral un ciudadano puede donar hasta dos mil setecientos dólares aún candidato ICO en reconoce que pagó ciento treinta mil para silenciar a la actriz Store me Daniels que asegura haber mantenido relaciones sexuales con Cohen reconoce que este fue un gasto de campaña así como el que gestionó para otra mujer Karen McDougall exmodelo de Playboy todo ello Ésta es la gran acusación de Cohen a petición directa del ahora presidente

Voz 1 12:34 la declaración de culpabilidad de Cohen que acortará notablemente su condena llegó en un día en el que el jurado

Voz 11 12:38 otro culpable a Paul mana Ford antiguo jefe de campaña de Trump de ocho de los dieciocho delitos por fraude en el primero de los dos juicios que afronta vinculados a la investigación de la trama rusa se mostraba triste por su antiguo socio pero eludió las preguntas sobre Cohen de quién está por ver si se guarda más balas en la recámara

Voz 0027 12:56 la fecha del Brexit el próximo treinta de marzo está cada vez más cerca empiezan ya advertirse sector a sector las hipotéticas consecuencias de unas rupturas sin acuerdo entre las partes por ejemplo las autoridades sanitarias han avisado de que esa ruptura una ruptura abrupta pondría en peligro el Abbas cimiento de medicinas corresponsal en Londres Oña Arce los responsables del abastecimiento

Voz 0273 13:17 de hospitales en la sanidad pública británica han advertido que la ruptura con la Unión Europea sin un acuerdo sobre el Brexit puede poner en peligro el abastecimiento de fármacos y el control sanitario de las enfermedades en un correo electrónico el director ejecutivo del servicio de proveedores Chris Hodgson advierte que la sanidad y la coordinación en el control de enfermedades se pueden ver negativamente afectados en el caso de que no hay acuerdo sobre el Brexit o en el caso de un Brexit duro también dañaría los esfuerzos que se están realizando para tranquilizar retener y atraer a ti

Voz 12 13:51 a europeos de los que depende el futuro

Voz 0273 13:53 el aumento de la sanidad más de treinta y siete millones de envases con medicinas procedentes de Europa llegan cada mes al Reino Unido sin un plan de coordinación nacional podría haber escasez de medicinas ir de dispositivos médicos señala Hodgson lo que dificultaría la detección y el control de la propagación de enfermedades Un portavoz de la sanidad pública aseguró que el Gobierno está elaborando diferentes planes de contingencia pensando en distintos resultados de las negociaciones

Voz 0931 14:21 en Portugal el boom turístico que vive

Voz 0027 14:24 el país en los últimos años ha disparado los contagios de enfermedades de transmisión sexual o eso dice el presidente del Instituto de Salud Pública portugués que ha anunciado una campaña de sensibilización para locales para turistas corresponsal en Lisboa Aitor Hernández

Voz 13 14:38 Portugal está de moda y en los últimos años el punto del turismo en tierras lusas ha contribuido a la considerable recuperación económica del país vecino sin embargo los extranjeros que visitan Portugal no sólo han traído dinero sino también enfermedades de transmisión sexual que tienen a las autoridades lusas en alerta en declaraciones a la prensa portuguesa el doctor Enrique Barros presidente del Instituto de Salud Pública señala que el aumento de turistas también implica un aumento en la oferta de servicios sexuales y también la transmisión de infecciones como el VIH la colorea el sífilis o hepatitis B el médico afirma que de la misma manera que aumentó el número de restaurantes y hotel es en las principales ciudades portuguesas también ha aumentado la oferta de servicios sexuales ante esta situación el Instituto de Salud Pública de acciones preventivas que pasan por repartir folletos sobre salud sexual y ofrecer preservativos gratuitos en los aeropuertos lusos y también una campaña de sensibilización de la población portuguesa

Voz 0027 15:43 lo que dura esta información catorce personas se habrán cambiado de compañía Telefónica en España es lo que dicen las estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que aseguren que el número de portabilidad de esta compañía de móvil en nuestro país está marcando récords en este dos mil dieciocho Belén de la Peña

Voz 1473 16:00 entre enero y mayo más de tres millones de personas se han cambiado de operadora cifra récord desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia empezará registrarlo en dos mil siete y representa un incremento de más del veinticinco por ciento respecto al mismo periodo del año pasado la batalla entre las compañías telefónicas cada vez es mayor los consumidores buscan las tarifas más bajas posibles y que ofrezcan un mayor número de datos en los últimos cinco meses las tres grandes telecos Telefónica Orange Vodafone han perdido cuatrocientos setenta mil clientes mientras que el operador de bajo coste más móvil ha ganado trescientos treinta mil El otro gran nicho de mercado es la televisión de pago donde las grandes operadoras aplican sus estrategias es aquí donde entra la batalla vivida en los últimos meses por los derechos televisivos del fútbol Telefónica se hizo con ellos y luego revendió una parte a Orange ahora son las únicas operadoras que podrán ofrecerlo en los próximos años

Voz 0027 16:51 precisamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene ya sobre la mesa una denuncia de la Asociación de con comedores Facua por el precio de las entradas de cine sospecha Facua que los exhibidores han llegado incluso a acuerdos para evitar una guerra de precios porque aunque en julio bajó el iba al cine apenas se ha notado en las entradas Javier Torres

Voz 0907 17:12 desconfían en Facua en la asociación de defensa de los consumidores de las cifras oficiales las del Ministerio de Cultura que afirman que la mitad de los cines españoles aún no han bajado los precios tras la reciente rebaja del IVA creen en Facua que son más muchos más y que incluso hay ciudades donde sospechan los exhibidores se han puesto de acuerdo para no rebajar las entradas prácticas contra la libre competencia que han denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Ruben Sánchez

Voz 5 17:37 qué pasa en ciudades donde todos los fines son propiedad de la misma cadena o qué pasa en ciudades donde todos los fines no han repercutido la bajada deriva hay un pacto consorcios contrarias a la competencia

Voz 0907 17:48 y por ello han entregado un documento a la CNMC en el que analizan los precios de ciento dos cines de cuarenta y dos provincias que les indica que las bajadas son las menos un informe que creen que es el hilo a partir del cual debe investigarse

Voz 0456 18:41 también la fuente se lo acabamos de contar catorce personas al minuto se cambian de compañía móvil en España hay ustedes bon día

Voz 14 18:47 buenos días Yolanda de Vilanova la yo tengo la misma operadora desde mayo de dos mil tres y eso que en mi trabajo comercio lo comercializa mosso otra operadora pero yo sigo fiel a la mía de siempre saludos y besos

Voz 0456 19:03 con un beso Yolanda seguimos en Cataluña buenos días

Voz 15 19:05 dos días Teresa desde Barcelona pues no somos siempre a las compañías telefónicas marido cuando toca búsqueda los que dan mejores conexiones que van con eso y con nosotros no somos

Voz 1174 19:28 un saludo Teresa quién más se cambia de comprar

Voz 1 19:31 ni Abbas días fue día a este celo

Voz 16 19:33 Berta pues que llevo un mes sin servicio con una de las grandes compañías telefónicas de nuestro país esperando que solucione la incidencia eso sí las facturas puntualmente en el banco he sido siempre fiel pero Who

Voz 1 19:46 el área suerte Berta Inma no

Voz 0456 19:49 el Aranjuez

Voz 17 19:51 no puedo porque porque la verdad es que son todas unas embustero que prometen una serie de cosas que luego no las cumpliendo así que por lo tanto yo me cambio cuando puedo muchas gracias a todas las

Voz 18 20:07 hoy por hoy

Voz 1 20:16 hoy por hoy las noticias de Madrid con Laura Gutiérrez

Voz 12 20:22 era el buenos días con veintidós grados en la Gran Vía y con temperaturas sin muchos cambios en el sur y el centro de la región puede que sea ligeramente las máximas en la sierra de nuevo posibilidad de chubascos tormentosos a partir de esta tarde el número dos del Gobierno madrileño el viceconsejero Pedro Rollán arremete contra la decisión del ejercito vivo de Pedro Sánchez de sumar los restos de Franco del Valle de los Caídos arremete general con otra buena parte de las decisiones que ha venido tomando en los últimos meses

Voz 1174 20:45 pero especialmente contra esta viene a decir Pedro Rollán que el PSOE le debe mucho al dictador

Voz 19 20:51 nosotros lo que hacemos es centrarnos en los vivos que los que mucho más importante centrarse en los vivos que centrarse francamente en los huertos yo creo que en este sentido el Gobierno del señor Sánchez un gobierno muy débil pues viene eh abanderando una serie de asuntos como por ejemplo pues el acoso la Iglesia la revisión del Concordato el la educación concertada la revisión no supresión del modelo y también cómo no pues eh Franco yo no sé si no hubiera sido por Franco que habría sido el Partido Socialista de Izquierda Unida

Voz 1 21:22 a Rayan tampoco le convence la política migratoria del Gobierno central dice que está provocando un

Voz 12 21:26 efecto llamada el viceconsejero ha vuelto a señalar a Manuela

Voz 1 21:29 Carmena por no saber gestionar sus propios anuncios como su intención de albergar un centro de acogida para inmigrantes en Tres Cantos critica a año

Voz 12 21:37 también de Madrid por algo que ni ellos

Voz 1 21:39 es el consejero de Presidencia pueden hacer Rollán reconoce que si no cogen emigrantes es porque sus centros están llenos

Voz 1174 21:46 la Comunidad de Madrid lo que sí tiene como digo se desarrolló o que nosotros pues las plazas se encuentran ocupadas al igual que también lo que son los conciertos sobre todas las competencias que no quede muy mucho con los menores no atendidos en el que esto sentir ya son ochocientos los menores de los menores no acompañados que está siendo atendidos por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y recientemente se ha establecido una ronda en concreto con Cruz Roja para incrementar incluso la frustración

Voz 1 22:17 pues esto dice Rollán sobre el polémico centro

Voz 12 22:20 cogida de Tres Cantos que sepamos el edificios y sin pasar la inspección técnica obligatoria que tenía que haberse hecho en dos mil dieciséis

Voz 1 22:26 el alcalde en funciones Nacho Murgui defendió ayer la necesidad de abrir este centro por una cuestión de emergencia declaraciones del concejal

Voz 12 22:33 el grabadas que ha remitido el Ayuntamiento de la capital

Voz 5 22:36 ahora que todas las condiciones administrativas también pero son unos trámites bulos trámite de carácter burocrático pero desde luego las condiciones del edificio las completo no es una cuestión de derechos humanos una cuestión de responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid de las administraciones públicas que no pude emergencia aquí vamos a seguir trabajando desde luego en esta en esta dirección porque es nuestra obligación

Voz 1 23:01 es miércoles veintidós de agosto más noticias en titulares con Javier KO

Voz 20 23:05 estimo histórico de autónomos en Madrid de los primeros seis meses del año se registraron cuatrocientos mil trabajadores por cuenta propia cincuenta mil autónomos más que en dos mil trece año en el que se registraron los datos más bajos Madrid es la segunda región con mayor crecimiento de afiliados después de Canarias

Voz 12 23:19 la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera centrado en la estabilidad presupuestaria deuda pública para el conjunto de las comunidades el viceconsejero de Hacienda de Madrid Miguel Ángel García Martín anuncia que votarán en contra porque no se relaja dice el objetivo de déficit de las autonomías

Voz 0027 23:33 te complica el inicio de curso en Getafe las obras en los centros educativos del Bercial Buena Vista Miguel de Cervantes y Carlos quinto van con retraso la alcaldesa de esta localidad ese reunirá a la semana que viene con el viceconsejero de Organización Educativa para pedirle que cumplan con lo prometido y no obligan otro año más a que los alumnos tengan que dar clases los pasillos y las de

Voz 12 23:50 es día de presentaciones en el Leganés desde las doce el mediodía con las del marroquí en Sidi la del camerunés en Madrid por su parte confirmó ayer la cesión de noruego llegar a listos Orantes hora punta deben y cuatro minutos de la mañana vistazo a las carreteras madrileñas DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0532 24:11 buenos días en la Comunidad de Madrid el tráfico continúa muy tranquilo hasta ahora afortunadamente para los conductores los niveles van en aumento sobre todo en la M cuarenta en la zona sur destacamos ya Villaverde hacia la A4 y Vicálvaro sentido A2 dos

Voz 21 24:24 sí en la capital como despierta hoy el tráfico

Voz 12 24:27 pantalla los de Solís buenos días buenos días

Voz 21 24:29 cinco Freire tranquilo en la ciudad hoy se realizan obras de asfalto en tres distritos Vicálvaro en la Avenida de la Democracia retiro en Doctor Laguna con Antonio Arias y la calle Lope de Rueda en Puente de Vallecas en el camino de Valderrivas y hermano carpín la calle Hernández más dilate avenida Entrevías con Camino del Pozo tíos Raimundo sobre la M40 También en Puente de Vallecas recordamos que hasta el próximo viernes está cortado el puente de Castilla en ambos sentidos y el tráfico se canaliza en superficie

Voz 12 25:03 el tiempo ojo que las tormentas de la sierra pueden trasladarse hoy a otros puntos de la región Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:08 tiempo soleado hasta primeras horas de la tarde con temperaturas un poco más altas que ayer han subido un poco las mínimas las máximas se acercaran a los treinta y tres treinta y cuatro grados y con este calor durante la tarde tormentas en la sierra de Guadarrama y Somosierra algunas descargarán con fuerza pero dejando pocos litros al finalizar la tarde primeras horas de la noche también tormentas en el resto de la comunidad pero con poca agua sin muchos rayos y truenos y alguna racha fuerte de viento

Voz 12 26:44 el futuro del emblemático Edificio España que se encuentra en pleno centro de Madrid en la plaza del mismo nombre podría volver a estar en el aire al menos si prospera la demanda que ha presentado en los juzgados de Madrid

Voz 24 26:53 el grupo Baraka contra el propietario del inmueble contra Riu Hoteles por incumplimiento de contrato el grupo de Trinitario Casanova el grupo

Voz 25 27:00 traca asegura que la cadena hotelera se han negado a escrita a su favor quince mil metros cuadrados de del edificio de España pese que lo habían pactado las partes por todo ello pide la paralización de las obras el grupo Riu niega la existencia de este pacto Javier Jiménez Bas

Voz 0931 27:15 dos comunicados de apenas tres párrafos en un tema que salvo acuerdo acabará en los tribunales el grupo de Trinitario Casanova asegura que en junio de dos mil diecisiete le vendió el edificio a la cadena hotelera entonces según su versión ambas partes firmaron un documento en el que costaba que Baraka pasaría a ser propietaria de la zona comercial es decir de las dos primo las plantas del edificio eso Sepla María en una escritura una vez se avanzara en la construcción pero es escritura no se ha materializado por su parte en otro comunicado la cadena de hoteles niega la existencia de ese compromiso asegura que simplemente pactaron a cambio de una comisión que Baraka buscará inversores para la zona comercial un compromiso que dice la cadena hotelera Riu no se ha cumplido pese a sus reiterados requerimientos por lo que ya han iniciado por su cuenta un proceso de venta a un fondo inversor español Drew concluyese comunicado advirtiendo que se reserva el derecho a ejercitar cualquier acción de reclamación de daños y perjuicios por entre otras cosas la pretensión de Baraka de paralizar la obra esta demanda por tanto podría complicar la apertura del edificio prevista para dentro de un año para el verano de dos mil diecinueve

Voz 12 28:25 más de la mitad de los madrileños creen que la limpieza de las calles de la capital es uno de los principales problemas de la ciudad así se desprende del segundo Observatorio de Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Madrid la limpieza es el punto débil aunque casi el setenta por ciento de los ciudadanos está satisfecho con el estado de la ciudad Sonia Palomino

Voz 1915 28:42 un cincuenta y cinco por ciento de los madrileños dicen no estar satisfecho con la limpieza de las calles aunque la percepción mejora un ocho por ciento con respecto al año anterior según el estudio realizado por el Observatorio de servicios urbanos a una muestra de cinco mil cien personas las mejores notas en las llevan los servicios de suministro de agua con un setenta y siete por ciento de usuarios satisfechos el transporte con un setenta y dos por ciento y el servicio de recogida de basuras con un sesenta y cuatro por ciento de satisfacción un catorce por ciento más que el año pasado con todo un sesenta y siete por ciento de los madrileños está satisfecho con los servicios públicos municipales cuatro puntos más que el año pasado y un tres por ciento

Voz 12 29:16 por encima de la media nacional la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del conductor kamikaze que circuló en sentido contrario la M30 el pasado sábado el Ministerio Público le imputa un delito de conducción temeraria tras causar un accidente múltiple con varios heridos ahora mismo permanece en el hospital custodiado por la policía el país cuenta hoy que este hombre de cincuenta y dos años sufre graves problemas psiquiátricos que cuenta con un largo historial de altercados y sanciones relacionados con su estado mental veintidós grados en el centro de la capital sigue la información sigue hoy por hoy aquí en la SER

Voz 26 30:00 son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 0027 30:03 no

Voz 1 30:08 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 0027 30:15 las exigencias de Podemos bloquean el presupuesto Éste es el titular del diario El País en su portada de hoy asegura El País que el Gobierno está sorprendido porque el partido de Pablo Iglesias ha endurecido su postura en las negociaciones está imponiendo como condición que se derogue la ley de Estabilidad Presupuestaria pactada con Bruselas Victoria Moreno buenos días

Voz 23 30:34 buenos días por eso el camino del Gobierno se antoja cada vez más lleno de obstáculos dice también asegura que Sanse trata de convencer a Podemos de que se pueden hacer políticas de izquierdas sin tener que llegar a una confrontación con la Unión Europea el PP no se opondrá a la exhumación de Franco pero sí a otro de que trazo titula en portada el diario El Mundo su editorial sobre el mismo tema dice que ETA de una agencia que es política y de un ejemplo de oportunismo por parte del Ejecutivo acostumbrado ya a suplantar las funciones del Legislativo en su deriva populista en ABC leemos Sánchez resucita a Franco por decreto ley y también que la Iglesia advierte de que sin el permiso de la familia no puede haber exhumaciones en el Valle de los Caídos La Razón dice en cambio que los Franco podrán recurrir para que los restos vuelvan al Valle I más D más La Vanguardia titula en portada Barcelona expropiar a los solares que lleven dos años abandonados en su editorial alaba el decreto firmado por Ada Colau porque la ciudad tiene una grave escasez de solares edificables también el objetivo estrenar la especulación y construir más vivienda pública el periódico lleva a primera plana otro de los problemas que está sufriendo la ciudad condal incitar al turismo magnífica el transporte público en verano asegura que los miles de visitantes suman ochocientos mil desplazamientos diarios en esta época el diario económico Cinco Días muestra en un gráfico como los trabajadores extranjeros duplica la media en la hostelería donde ya representan el veinte por ciento del total de los empleos mientras que por ejemplo en el sector agrario son un doce por ciento y en la construcción un siete por ciento

Voz 0027 31:57 el día más oscuro de la presidencia de Donald Trump es el titular en el que coincide buena parte de la prensa de Estados Unidos después de que el ex abogado de Trump Michael Cohen se haya entregado esta noche al FBI se haya declarado culpable de financiación ilegal de la campaña implicando al presidente Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 32:14 buenos días Aimar Todos los hombres del presidente es esa película con Robert De Niro y Dustin Hoffman sobre el caso Watergate todos los delincuentes del presente ente titula hoy su editorial el New York Times delincuentes como Michael Cohen como Paul Mena Ford que trampa defendido hasta hace poco una prueba de su honestidad y ética para este diario dice Tram que todo es una caza de brujas el New York Times responden otro artículo lo que es es uno de los casos más exitosos de la historia de Estados Unidos hay cinco declaraciones de culpabilidad XXXII acusaciones individuales ciento ochenta y siete cargos más que revelan la evidencia de que Rusia atacó en dos mil dieciséis a nuestra democracia también responde el Washington Post

Voz 5 32:50 dieciocho años

Voz 0456 32:54 bueno es una caza de brujas dice Ron Klein es el día en el que la verdad dad bajo juramento se ha sobrepuesto a los tuits en el que los hechos probados abruman toda argumentación baldía del presidente el día más oscuro para la presidencia de trampa afirma también el Wall Street Journal este diario no obstante añade no vamos a retirarnos de nuestras críticas a Rusia diez ni de nuestro apoyo a las políticas agresivas de Trump afín al presidente es también la cadena Fox que abre con el asesinato de una chica a manos presuntamente de un inmigrante mexicano en situación ilegal sobre este caso coinciden con el presidente en destacar

Voz 1174 33:24 desde hace años

Voz 0456 33:28 en nada tiene que ver con la trama rusa de momento para Tom Mc Carthy en The Gardian estas condenas justifican toda la investigación del fiscal Mueller demuestran que no se trata de ninguna caza de brujas Edward líos en el Financial Times advierte de que quedan justo once semanas para las elecciones legislativas que se han convertido en

Voz 0027 33:43 en una lucha entre los que defienden a Trump

Voz 0456 33:46 son contrarios a él los guionistas de House of Cards concluye van a tener que buscar otra línea de trabajo en las realidades mucho más sorprendente terminó en Alemania se pregunta abriéndose edición digital estamos a punto de presenciar el fin de la presidencia Trump a mediados de septiembre comienza el segundo proceso contra Paul puede ser la prueba de fuego porque trata sobre los contactos con el régimen de Putin el drama continúa en Estados Unidos el resto del mundo mira el mejor consejo que éste le puede dar a Donald Trump es la sabiduría popular estadounidense que dice cuando estás sentado en el pozo deja de cavar

Voz 0027 34:19 en España un hombre ha sido detenido por arrancarle de un mordisco a su pareja partes de un dedo el Ayuntamiento de Abadiño Vizcaya donde se produjo esta agresión machista ha convocado para hoy una concentración de repulsa a Radio Bilbao Jon Egaña uno

Voz 27 34:32 bueno la agresión se produjo pasadas las dos de la madrugada de ayer en una zona recreativa en la que se realizan barbacoas en el barrio de Ashton la de esta pequeña localidad hasta allí se desplazó una patrulla de la Ertzaintza los agentes hallaron a la mujer herida junto a un grupo de personas encontraron en el lugar esa parte del dedo amputada

Voz 12 34:48 entregaron al personal sanitario desplazado aunque finalmente no fue

Voz 27 34:51 posible recolocarse la concentración esta tarde si en Abadiño Antonio Serrano alcalde en funciones un texto de condena de rechazo ante este nuevo

Voz 28 35:01 leganense Nadiño invitando a la ciudadanía del pueblo

Voz 5 35:05 este concentre con nosotros a las ocho de la tarde en el hogar habitual lema Tina para hacer este acto de repulsa y leer

Voz 27 35:11 publicado la Ertzaintza ya detenido a la pareja de la víctima el agresor es un joven de veintisiete años

Voz 0027 35:17 el movimiento feminista ha salido a la calle en Galicia contra la violencia machista cientos de personas asistieron anoche a las marchas convocadas bajo el lema el machismo mata dos días después del último crimen de gente Radio Galicia Alessandro gesto

Voz 1 35:29 las siete ciudades gallegas y otras decenas de localidades se han sumado este martes a la marcha convocada por el movimiento feminista Galego la Marcha Mundial de las Mujeres para mostrar su total repulsa al Cemil al feminicidio después de que el domingo se produjesen Cabana de Bergantiños el tercer crimen machista en Galicia en lo que llevamos de año especialmente emotiva ha sido la concentración en la localidad coruñesa de Carballo muy cercana al lugar donde ocurrió el asesinato en Santiago los concentrados cortaron la circulación y lanzaron consignas como denuncia archivada mujer asesinada por cierto el presunto asesino ha pasado su primera noche en la cárcel después de que el juez decretase prisión provisional y sin fianza

Voz 0027 36:06 el hombre valenciano que pesa trescientos ochenta y cinco kilos será reubicado en una residencia o en una vivienda adaptada a sus necesidades la Generalitat de respuesta así a la familia que ha denunciado al Hospital de Manises por darle de alta varias veces por falta de medios para atender Radio Valencia Elio García

Voz 23 36:23 efectivamente desde la Generalitat se está valorando si Teo el joven de treinta y cuatro años con obesidad mórbida que sigue ingresado en el Hospital de Manises irá a una residencia o a una vivienda adaptada a sus necesidades así lo dice la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra está valoran Se residen sea Otis pero aún así señala que en la vivienda asistida puede haber más complicaciones para su bienestar por ello Oltra apunta que lo más importante es que se tenga en cuenta las prioridades de Theo su familia y los especialistas aunque considera que lo correcto sería trasladarlo en una residencia ya que estos centros sí que cuentan con los medios especiales para mejorar su situación

Voz 0027 36:59 un vecino de Almendralejo en Extremadura cobrará una herencia de dos millones de euros tras demostrar con una prueba de ADN que es hijo del antiguo patrón de su madre que ella era la sirvienta la dejó embarazada hace sesenta y un años pero nunca nos reconoció ser Cáceres Justo Pérez buenos días

Voz 1 37:15 buenos días sacudió para ello un despacho de abogados de Sevilla que puso a trabajar a un detective de cara a conseguir esas pruebas de ADN lo explica el letrado Fernando Osuna

Voz 28 37:24 designio pruebas de decirle a algunos de los hermanos suele cogió servilleta de papel y algún objeto de botella vacía de plástica analizó en un laboratorio ideal un porcentaje del noventa pacientes

Voz 0027 37:38 que es el máximo el padre que no dejó testamento tuvo tres hijos en un matrimonio con estos hermanastros el vecino Almendralejo de sesenta años tratará ahora de llegar a un acuerdo por la herencia que le corresponde sino el caso acabara en los tribunales una pareja de Málaga ha entregado a la Guardia Civil una mochila con más de seis mil setecientos euros que se encontraron abandonada en un aparcamiento de Granada la mochila es de una familia china que vive en Euskadi al parecer uno de los hijos pequeños tiró la mochila por la ventanilla del coche sin que los padres se dieran cuenta ser Málaga a nivel Gea buenos días

Voz 1288 38:09 días la pareja de malagueños encontró la mochila en un céntrico aparcamiento de Granada tras abrirla comprobó que contenía cinco pasaportes de ciudadanos chinos y más de seis mil setecientos euros por lo que la llevó a la Guardia Civil cuando el padre de familia recibió la llamada de los agentes diciéndole que habían encontrado la mochila iba circulando ya por Jaén de vuelta a casa en Rentería Guipúzcoa porque habían perdido el dinero de sus vacaciones poco después se presentaron en la Comandancia donde pudieron agradecer en persona a los malagueños su gesto altruista

Voz 27 38:34 y en Pamplona ha empezado ya el festival flamenco

Voz 29 38:47 lo inauguró así desde el balcón de la Hyundai

Voz 0027 38:50 la cantante Amaya Romero la ganadora de OT Radio Pamplona Fernando Fernán

Voz 0647 38:54 no Nieto buenos días buenos días un festival que en su quinta edición reivindica la fuerza y la presencia de las mujeres en este estilo y que por tanto hace justicia como señalaba el gerente del Auditorio Baluarte Félix Palomero

Voz 1174 39:05 es sorprendente cómo son capaces desde el festival de sorprendernos cada año por lo tanto este Flood en esta ocasión de un concepto implica no voy a inclusivo pero sí de Justicia insisto

Voz 0647 39:18 Estrella Morente Eva Yerbabuena pero también Diego el Cigala o el guitarrista Tomatito con la Orquesta Sinfónica de Navarra son sólo algunos de los nombres con mayúsculas hay otros muchos en los diversos escenarios del Festival Flamenco On Fire hasta el domingo que viene en Pamplona

Voz 27 39:38 cho menos veinte de la mañana siete menos veinte

Voz 0027 39:41 Canarias

el antibiótico lo único que está haciendo es conseguir que

las bacterias se vuelvan más resistentes a futuros tratamientos no olvide que no son eficaces contra

es criados ni gripe sólo sirven para combatir infectó

pues bacterianas no curan infecciones

es causadas por virus esperemos que usted

promoción de sino de utilidad buenos

Voz 1 40:25 promoción de sino de utilidad buenos

los capitanes de todos los salió entre todos los equipos de Primera se reúnen hoy para analizar la intención de la Liga

Voz 0027 42:29 una reunión intensa Sampe buenos días bueno

Voz 1161 42:31 días Aimar y es que no convence a la hace esa decisión unilateral de la Liga de trasladar un equipo un partido de la Liga española por temporada como poco a territorio estadounidense por por eso a cada convocado a esos veinte capitanes veremos si al final parecen todos de de sondear ese punto de vista de los futbolistas de cara a conocer también es lo que piensa en cada plantilla la decisión unilateral de la Liga de disputar ese partido no ha gustado a al sindicato en algunos equipos como por ejemplo el Real Madrid que se han manifestado completamente en contra ya que que no contempla que tanto Barça o Real Madrid

Voz 1174 43:05 puedan disputar un partido al año en esa en suelo estadounidense si es cercano hasta posición el ministro de Cultura y Deporte José Guirao pero con matices ayer lo decía en este mismo programa

Voz 5 43:14 no me parece mal uno de nuestros de exportación de imagen que tiene en Leo es precisamente el fútbol de ahí lo que tiene que hacer la Liga si tiene personas que está pagando por adelantado su sabor nos pues tendrá que dar respuesta a eso tienen que compatibilizar los dos y se por encima de todo está el aficionado el que mantiene también en el fútbol

Voz 1161 43:35 sí sería más partidario el Barça de este acuerdo que es por quince años y de hecho hay dos partidos ya que serían los elegidos y al menos uno de ellos Betis Barça o Girona Barça por lo demás en cuanto al mercado de fichajes el Atlético ya conocen la firme postura de Filipe Luis de marcharse el Paris Saint Germain los galos le ofrecen dos temporadas y otra más opcional a sus treinta y tres años mejorando le lo económico y en el Atlético se plantean como mucho una más una más una opcional lo que no convence al brasileño pero lo más complicado será entre clubes el señor no llega ni a cinco millones en su oferta el Atlético no quiere negociar por debajo de treinta en el Barça mientras las prioridades son encontrarles salida Rafinha y Alcácer con los que no cuenta Valverde el destino de ambos podría ser el Betis mientras se confía en mejorar el contrato de Rakitic para que haga oídos sordos a los cantos del París Saint Germain que está dispuesto a pagar los ciento veinticinco millones de Klaus

Voz 1 44:21 Blair en el Real Madrid la primera es reducir la nómina de portero

Voz 1161 44:23 en estos momentos son cinco y al menos tendrán que salir dos de ellos son seguros Keylor y Courtois se negociará por Castilla el Unnim incluirán también se busca salida al delantero Raúl de Tomás que quiere volver al Rayo Vallecano Elche confirmó ayer la cesión de otorgar hasta final de temporada el Vitesse holandés con lo que disputa por tercer año consecutivo la Liga holandesa y es día de presentaciones en el Real Valladolid el truco final y en el Leganés doblete con las del camerunés Nyom el marroquí

Voz 12 44:47 Siria ambos estuvieron convocados ya en Bilbao e incluso

Voz 1161 44:50 el viernes mirilla disputó sus primeros minutos como pionero en cuanto al fútbol internacional ayer se disputaron tres partidos de ida de la última ronda previa

Voz 24 44:57 la Champions Bate Borisov dos PSV Eindhoven tres y Estrella Roja cero Salzburgo cero Benfica uno PAOK uno hoy tres partidos

Voz 1161 45:03 más Ajax Dínamo de Kiev pidió tónica de Atenas Jon Voight Dínamo de Zagreb todos desde las nueve de la noche y con la final del Mundial de fútbol femenino de la categoría sub veinte en el horizonte de España Japón el viernes desde de las siete y media Aitana Bonmatí ya va recuperándose del busto de tener que perderse la por su expulsión en semifinales ante Francia anoche en El Larguero reconocía que será una

Voz 1 45:22 dije nada más

Voz 28 45:24 con el apoyo que estoy recibiendo pues he podido estar más animada muy serena bastante duros que creo que me sentiré muy impotente al ver que no no pueden ayudar al equipo desde el desde el campo confiando en el equipo cien por cien si a ellas España venció en la fase

Voz 1161 45:41 grupos ya a la selección nipona pero ha ido mejorando en el campeonato para dejar fuera primero Alemania en semifinales luego Inglaterra con lo que no está de acuerdo Aitana con el supuesto papel de favoritas para la selección española