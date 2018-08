Hoy por Hoy (22/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 02:05 la actuación de la musa de la escuadra es una actuación correcta es una actuación propósito

Voz 0027 02:11 el director de los Mossos d'Esquadra defiende como procedió la gente que está siendo investigada por un juzgado vamos a hablar esta mañana en Hoy por hoy con el sindicato de Mossos que se ha hecho cargo de su defensa a pesar de que las pruebas apuntan a que no existe día a una ideología o una motivación yihadista Pablo Casado decidió que ayer era un buen día para desde Melilla recurrir al ataque de Cornellà decir esto

Voz 4 02:32 el España tiene que tener una escala de valores y un respeto a los derechos humanos de la legislación que es incompatible con cualquier actividad ingerido que vaya contra otras personas contra la seguridad con que griegas de otros ciudadanos

civilidad su credo ya no sólo carga Casado contra la inmigración sino que ahora además incluye el factor religioso lo mezcla todo vinculándolo al ataque de Cornellà con voz tremendo que además no terminada explicar porque está proponiendo exactamente Casado qué tipo de veto selectivo según credo propone el para los inmigrantes como lo articulará a quién dejaría fuera a los musulmanes a todos algunos a los que él considera que tienen una visión radical de la religión como se comprueba cómo se mide eso cómo lo haría él todo esto nos choca directamente con la igualdad entre ciudadanos más allá de su religión igualdad garantizada en la Constitución Española ahí queda el mensaje pronunciado además desde Melilla porque nada es casual en el Nuevo Partido Popular Pepe por cierto que no aclara qué va a votar cuando llegue al Congreso el decreto ley que aprobará este viernes el Gobierno para regular la exhumación de Franco apoyar el PP no lo va a apoyar pero entre abstenerse o votar en contra o incluso recurrir el decreto intentando pararlo hay un trecho políticos sustancias hoy el Gobierno se reúne con las comunidades autónomas para volver a votar la senda de déficit mientras en pantalla en sus negociaciones con Podemos y sobre economía silencio en el mundo del cine tras la advertencia del ministro de Cultura ayer aquí en Hoy por hoy sobre el precio de las entradas Javier Alonso José seguir

Voz 0858 04:06 no hoy sino ayer aquí que si las salas no abaratan las entradas aprovechando que se les ha bajado el IVA el Gobierno podría plantearse dar marcha atrás Mariano Barroso es el presidente de la Academia de Cine

Voz 5 04:16 vivimos en un país con en el mercado entre los espectadores son muy libres de elegir el tampoco es justo Pepa ven todas las salas a todas las los exhibidores porque allá algunos luego la mitad que no hayan bajado y yo no sé desde la Academia pues animamos a que aquí a que sea consecuente

Voz 0027 04:33 la Federación de Cines de España en no ha querido estar esta mañana aquí en la SER explicando su post y noticia de la noche en Marruecos el Rey ha indultado a casi doscientos presos por las protestas sociales y políticas del Rif pero deja en la cárcel a los líderes de ese movimiento

Voz 0858 04:50 no está en la lista de indultados Nasser zafio y condenado a veinte años de cárcel por encabezar las manifestaciones que denuncian el abandono que sufre su territorio en arte

Voz 0027 04:59 el cine después de dos semanas intentando boicotearla ahora dice la ex presidenta Cristina Fernández que no tiene ningún problema en que el juez que investiga pueda registrar sus casas a pesar de que los considera irracionales parte según dice de una cruzada persecutoria contra el en Cancún la policía ha encontrado esta noche ocho cadáveres al menos cuatro ellos descuartizados y de capítulos la violencia vinculada al narcotráfico se ha disparado en la zona a lo largo de este año por la disputa entre Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación y esta mañana en Hoy por hoy vamos a conocer nuevos datos del grupo de peligrosos ladrones que se dedicaba a robar y atracar a los narcotraficantes cooperan en la provincia de Cádiz asegura la policía que se trata de un grupo especialmente violento que llegan incluso a secuestrar a sus víctimas hay seis detenidos en una operación en la que ha tenido que participar los geos de la policía el Grupo Especial de Operaciones en unos minutos vamos a entrevistar en la SER a aún portavoz del cuerpo policial para saber cómo actuaban y hasta qué punto son habituales estos llamados vuelcos de droga robos entre bandas rivales dedicadas al narcotráfico

Voz 1161 05:59 deportes Juan Antonio Sampedro la decisión unilateral de la Liga de trasladar un partido esta temporada a Estados Unidos va a ser analizada hoy por el sindicato de futbolistas por la AFE en una reunión en la que están convocados los capitanes de los equipos de Primera División protestan por un acuerdo unilateral de la Liga suscrito para los próximos quince años con el magnate de los Miami dosis de la NFL que ya se hizo con un clásico en Miami en verano del año pasado y un acuerdo que contemplaría jugarse un partido por temporada de Barça y Real Madrid en suelo estadounidense algo lo que los blancos se han manifestado completamente contrarios más favorables a este acuerdo son los cules de Girona Barça el veintisiete de enero o un Betis Barça el diecisiete de marzo serían los candidatos estrenar esta expansión del fútbol español

Voz 0027 06:36 a ti qué tiempo va a hacer hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:39 buenos días pues se mantiene el tiempo veraniego no solo hoy sino también las próximas jornadas con pequeñas variaciones de lo veremos esta tarde con más tormentas de momento a esta hora el ambiente se nota agradable sólo a unas horas porque en breve la temperatura empezar a subir rápidamente máximas como los últimos días cerca de los cuarenta grados en el interior de la mitad sur peninsular por encima de los treinta en el resto del país incluso en muchos puntos del Cantábrico y con este calor durante la tarde en prácticamente todas las montañas de la Península se formarán tormentas hoy ya pueden descargar muchas con intensidad más avanzada la tarde y hasta primeras horas de la noche estas tormentas se acercaría a zonas llanas pero ya muy poco activas

Voz 8 08:12 eh

Voz 0027 08:18 no

Voz 9 08:19 Almudena Space Poor's habremos ganado todos

Voz 10 08:24 pienso que si yo ganaba nadie perdía ahí

Voz 0027 08:26 calidad

Voz 0027 10:02 en Canarias y las últimas nueve diez horas han sido posiblemente las más delicadas para Tram desde que empezó su presidencia el que fue su abogado personal y hombre de confianza Michael Cohen se ha entregado en las oficinas del FBI en Nueva York ya confesado haber financiado ilegalmente la campaña electoral del ahora presidente de Estados Unidos ir ABAO buenos días

Voz 0137 10:22 buenos días admitido Cohen que pagó a un acto

Voz 0027 10:24 porno ya una ex modelo de Playboy para que se callara en las relaciones sexuales que habían tenido contra esos pagos se consideran contribuciones ilegales a la campaña que es un delito federal en Estados Unidos

Voz 0137 10:34 sí lo grave es que Cohen asegura haberlo hecho por orden de Trump lo que implica directamente al presidente el ex abogado siguió sus órdenes y lo recogió unas conversaciones que mantuvieron

Voz 0027 10:43 porque

Voz 0137 10:46 el que después filtró a la CNN Cohen cometió un delito al pagar estas dos mujeres por su silencio porque en campaña electoral Un ciudadano puede donar hasta dos mil setecientos dólares aún candidato pero el ex abogado reconoce que pagó hasta ciento treinta mil para silenciar a la actriz porno afirma que esto fue un gasto de campaña como el que gestionó para la ex modelo de Playboy un hombre que hoy

Voz 18 11:07 no ha querido hablar a la salida de los juzgados después de declararse

Voz 0137 11:10 culpable de ocho delitos entre los que se incluye el fraude fiscal el que sí lo ha hecho ha sido el fiscal del caso

Voz 9 11:16 James Watson Watch jaima ni el Rennes

Voz 0137 11:19 qué ha confirmado la gravedad de los hechos y que como en pago a las dos mujeres para que no hablase

Voz 0027 11:24 casi a la vez que Cohen admitía esa financiación ilegal y la confesaba a cambio de una reducción de condena el ex jefe de campaña de Trump Paul Mena Ford ha sido condenado también esta noche por ocho delitos distintos delitos descubiertos a raíz de la investigación de la trama rusas

Voz 0137 11:38 sí y mala Fortes uno de los principales investigados en esta causa algo que ahora da miedo a los republicanos por si consigue llegar a un acuerdo con la Fiscalía ya hace peligrar la presidencia el jurado lo ha declarado culpable de cinco delitos de fraude fiscal dos defraude gran bancario y uno por ocultar cuentas bancarias en el extranjero algo por lo que el abogado de la Forta ha dicho

Voz 0027 11:56 a eso

Voz 0137 11:59 clientes se siente decepcionado porque esperaba añadida suelto

Voz 0027 12:01 a Trump que ha dicho de todo esto pues el presidente

Voz 0137 12:04 mantiene silencio sobre las confesiones de Cohen que lo salpican en un delito federal el de Ford eso sí es el único de los dos escándalos que ha querido comentar el presidente Donald Trump cuando llegaba a Virginia para dar un mitin

Voz 18 12:17 la investigación no empezó por esto no tiene nada que ver con

Voz 0137 12:19 la trama rusa continúa la caza de brujas muchas gracias esa serán las palabras de trampa una trama rusa que investiga si Putin ayuda trampa ganar las presidenciales de la que ha derivado la investigación

Voz 0027 12:28 hay dado gracias gracias a ti en España el análisis de los dos mensajes que escribió el agresor de Cornellà antes de atacar la comisaría de los Mossos refuerza la hipótesis de que este hombre estaba buscando que lo mataran más por cuestiones trastornos personales que porra motivación yihadista Bofill bon día

Voz 0931 12:50 donde a una de las principales hipótesis que sostiene la fiscalías que el ataque

Voz 0027 12:53 cante Deloitte ahí buscaba la muerte

Voz 0931 12:56 para conseguir la redención religiosa por ser homosexual la Cadena SER ha tenido acceso a la carta de despedida de los Mossos que encontraron la carta que encontraron los Mossos en su casa una oración de siete líneas escritas en árabe a mano en la que le pide a Dios que le ayude leemos un fragmento o Dios te pido clemencia de tu sabiduría hay de tu poder ven dice lo para mí sabes que este asunto va en contra mi religión además también hemos podido conocer un SMS quemando también justo antes del ataque un mensaje corto a su expareja en el que le decía textualmente me voy al gran lugar que está arriba la Fiscalía considera clave este mensaje porque demostraría que su intención era morir fuentes de la Audiencia Nacional quitan más importancia la carta dicen que no es tan relevante en la investigación pero sigue consideran este SMS significativo porque eso porque probaría la la tesis del suicidio lo que hay que aclarar es si sólo quería suicidarse aussie en el camino también quería matar

Voz 0027 13:47 decía y en las últimas horas hemos conocido lo que la agente de los Mossos d'Esquadra defendió ayer de la jueza que le interrogó en calidad de investigado en calidad de imputada dijo la gente que ella tuvo claro que el hombre pretendía matarla y ante el creciente debate sobre si la reacción fue proporcional al nivel de la amenaza la cúpula de los Mossos d'Esquadra insiste en que sí que hizo bien exacto de las pruebas claves es el vídeo que recoge los Momo

Voz 0931 14:10 lentos en la comisaría pocos segundos en los que se vea la atacante entrando dentro de la cabina en la que estaba la escuadra la persigue con el cuchillo la gente recula hasta un pasillo donde la abate con al menos tres disparos todos frontales según la investigación ese momento final ya no está captado por las cámaras porque el campo de visión del vestíbulo y han hoy llega la policía ha declarado ante el juez que tuvo la sensación de que lo quería matar y el director general de los Mossos a Andreu Joan Martín

Voz 3 14:33 la actuación policial Sabat allí Ana que la

Voz 0027 14:36 estamos escuadras dice que la actuación de la mesa fue correcta fue

Voz 0931 14:40 de nada pero no opina lo mismo la familia que se plantea denunció

Voz 0027 14:43 para la policía estamos planteando en unos tomar medidas judiciales pero el abogado de la Familia David Martínez dice que con

Voz 0931 14:48 esperan que los Mossos no tendrían que haber respondido con un arma de fuego ante alguien que

Voz 0027 14:52 el única arma que llevaba era un cuchillo francés Vidal secretario del Sindicato de Mossos d'Esquadra día

Voz 19 14:58 enviar ustedes llevan a la sensatez está

Voz 0027 15:00 la gente entienden que se genere el debate sobre si se podía haber reducido de un atacante que llevaba sólo un cuchillo en lugar de dispararle matarle

Voz 20 15:09 no no no sentido

Voz 19 15:11 porque bueno nosotros actuaciones totalmente correcto todo la ley como se produjo

Voz 21 15:16 eh

Voz 0027 15:18 la familia del agresor asegura que se está planteando denunciar a la gente

Voz 19 15:23 bueno pues nos veremos de verdad no no tenemos nada más que decir nosotros defenderemos nuestra afiliada donde se desea

Voz 0027 15:34 está dolido por ejemplo que desde la política la CUP haya dicho que que lo que pasó dentro de la comisaría fue una ejecución extrajudicial

Voz 19 15:43 dolido no podemos estos partidos los los antisistemas digamos son las opiniones que te que tienen nosotros lo que mientras nosotros y de los superiores de Policía yo el departamento de interior defiende la actuación lo que diga gente que no entiende mucho en el mundo policial pues no la verdad tampoco tampoco

Voz 0027 16:09 Nos importa mucho se están sintiendo respaldados por por las autoridades las comisarías de los Mossos d'Esquadra están preparadas tienen los sistemas de protección de de seguridad necesarios para hacer frente a situaciones como esta

Voz 19 16:28 y no la mayoría no hace muchos años que hemos presentado escritos al registro para denunciar las eficiencia el estás que nos hemos encontrado en Cornellà hasta de comentario que hace unos años pues la intención que tenía la prefectura los mossos mossos eran quitar los cristales que separan el agente de de recepción de dos y a los visitantes la comisaría para dar una sensación de proximidad más grande a la a la gente que viene en comisaría nosotros nosotros pusimos a estos hicieron caso omiso y empezaron a quitar algún cristal lo que pensamos que es muy diferente para visitar la comisaría de Mossos que por ejemplo visitar la entidad bancaria donde quitaron todos los cristales que separaban un posible prelación digamos interacción entre a bancario ahí es la persona que Bari

Voz 0027 17:33 el señor Vidal quiere aprovechar que la tengo aquí para preguntarle por un asunto que no tiene nada que ver con este pero que también está de actualidad los Mossos d'Esquadra han recibido alguna orden de cómo tienen que actuar se encuentran a personas o a grupos quitando lazos amarillos

Voz 19 17:46 no no no no no no y ahora no nos gustaría entrar en esta polémica en años estaría hablar de las deficiencias que tenemos en las comisarías de seguridad seguiremos denunciando y apoyar totalmente a la compañera estos hiciera lo dejamos para más adelante

Voz 0027 18:05 frases Vidal secretario del Sindicato de Mossos d'Esquadra gracias buenos días

Voz 19 18:10 L'Oréal no los días

Voz 2 18:12 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 18:16 el Partido Popular empieza a dejar claro que intentara poner palos en las ruedas a todos los palos en las ruedas que pueda para dificultar la exhumación de Franco la dirección de Pablo Casado ella que no apoyará el decreto ley que va a aprobar este viernes el Congreso y que y que terminará en el el Gobierno lo va a aprobar el Gobierno ese decreto ley terminará en el Congreso en las próximas semanas el PP no lo va a apoyar hice plantea recurrirlo ante el Tribunal Constitucional Mar Ruiz buenos días bueno

Voz 1441 18:45 días Aimar si el PP no le ve sentido a poner el retrovisor y reabrir heridas del pasado así que fuentes de la dirección anticipan ya que no van a apoyar ese traslado de los restos de Franco y que se debaten entre votar no o abstenerse además mirarán con lupa si el decreto del Gobierno se ajusta a la legalidad lo apuntaba en declaraciones a Europa Press su portavoz en el Senado Ignacio Cosidó

Voz 23 19:05 tenemos varios ejemplos de reales decretos que ha aprobado este Gobierno que intentan modificar por la puerta de atrás una ley o cuál es una manifiesta ilegalidad a la que el Partido Popular pues siempre que se ha producido pues ha recorrido vamos a esperar a la decisión del Consejo de Ministros Jaaber si ese Real Decreto cumple con todos los requisitos de legalidad

Voz 1441 19:24 incluso con el posible rechazo del PP en la correlación de fuerzas garantizaría la luz verde del Congreso salvo sorpresa mayúscula desde la izquierda eso sí piden al Gobierno que no se limite a un gesto simbólico aunque imprescindible en negocien la Cámara una reforma a fondo de la ley de Memoria con asuntos como la exhumación de fosas o la nulidad de las sentencias franquistas Esther López Barceló Izquierda Unida Joan Tardà Esquerra

Voz 22 19:45 que no vayan sólo a exhumar a Fran con sino que vayamos a enterrar el franquismo y eso pasa por permitir que se aplica en nuestro país la legislación internacional en materia de crímenes de lesa humanidad

Voz 0027 19:57 Word

Voz 9 19:59 la unos Fran no hay un compromiso

Voz 24 20:02 y de nuevo arma sentencia Lluís Companys entre otras muchas que llevar

Voz 0027 20:07 eh tú

Voz 13 20:10 Fuentes del Gobierno mantiene su intención de abordar una

Voz 1441 20:12 la reforma más amplia de la ley de memoria aunque todavía no se ha determinado el formato y el calendario de tramitación

Voz 0027 20:17 más allá de ese debate a mayores que propone Esquerra a lo que vamos a asistir en los próximos días esa una seudo polémicas sobre la fórmula legal que ha elegido el Gobierno para activar la exhumación de Franco algunos partidos varias portadas están repitiendo que el decreto ley no es una herramienta válida porque está diseñado sólo para los casos de urgencia pero entonces porque lo ha elegido el Gobierno pues porque es la única vía que garantizaba que la familia de Franco no iba a poder boicotear la exhumación recurriendo al ante la justicia Óscar García hunde

Voz 1645 20:48 cree daría al Gobierno una doble y potente arma a la hora de defender esta iniciativa por un lado se dota de una mayor seguridad jurídica y por otro le permite buscar el máximo respaldo político posible en el Congreso de los Diputados sobre la seguridad jurídica en la formula hace casi imposible que la familia de Franco su fundación o cualquier otro particular pueda pedir ante un tribunal orden Lario la paralización de la exhumación el decreto ley tiene rango de ley y por tanto sólo un reducido grupo de actores jurídicos pueden impugnar lo siempre ante el Tribunal Constitucional así que teniendo un mayor blindaje jurídico el otro respaldo que busca el Gobierno es el político por eso este decreto ley porque para su convalidación tendrá que pasar por el Congreso de los diputados y los partidos políticos deberán retratarse algo que ya hicieron hace un año sin que hubiera ningún voto en contra cuando se apruebe en el Consejo de Ministros de este viernes el Ejecutivo tendrá un mes para convalidar lo en la Cámara Baja

Voz 0027 21:42 días después de que conociéramos el manifiesto a favor de Franco firmado por varios centenares de militares retirados la respuesta llega desde dentro del propio mundo militar una veintena de militar les han firmado un manifiesto muy crítico no sólo con Franco sino también con sus ex compañeros del Ejército en ese comunicado justificaban hiló Avan al dictador recurriendo a todo tipo de falsedades históricas Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 22:05 sí es una quincena de militares firman el texto en su mayoría son retirados de media graduación aunque en la lista incluye al general de cuatro estrellas retirado Julio Rodríguez ex jefe de Estado Mayor de la Defensa actual secretario general de Podemos Madrid aunque cada militar añade un texto concreto al manifiesto la parte común hace referencia al rechazo total al texto firmado por centenares de militares retirados a favor de la figura de Franco el capitán de navío Arturo Maidana hablaba ayer así en Hora Veinticinco

Voz 25 22:33 el grupo de ellos sentidos por ejemplo el género ahora todo hace muy poco tiempo es decir mal seleccionados eso un país democrático no debe consentir

Voz 1450 22:43 Mayra es el promotor de este manifiesto en el que se dice que el general Franco no merece respeto ni desagravio alguno sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado es textual un golpe de Estado sangriento genocida entre los firmantes de este texto se encuentra un cabo del Ejército de Tierra que se define como en activo por lo que puede enfrentarse a un expediente de defensa

Voz 25 23:04 sí lo tiene perfectamente claro ha dicho poco más o menos yo sé lo que tengo que defender es una cosa curiosa parece que defender la democracia dentro de las Fuerzas Armadas está penado pelado justo lo contrario

Voz 1450 23:17 desde el Ministerio de Margarita Robles y señala que el igual que se hizo con el anterior manifiesto se procederá a comprobar las identidades hicieran lo mismo aplicar las Reales Ordenanzas a los militares sujetos a ellas

Voz 9 23:27 sí

Voz 0027 23:29 después de que la Cadena SER adelantara ayer que la propia Comunidad de Madrid ya detectó en dos mil trece irregularidades en el máster que cursaron Pablo Casado y Cristina Cifuentes el líder del PP ha intento de extender la idea de que el asunto a él no le afecta

Voz 26 23:42 esta mañana se ha confirmado que en dos mil tres tuvieron ciertas irregular

Voz 2 23:46 a descenso Nàstic aún así no se toma ninguna

Voz 26 23:48 vivan alguna opinión

Voz 27 23:50 habrá que preguntar a quién ha hecho esas declaraciones pero hay un error en ellas porque no se refiere a mi curso el doctorado sino los que sucedieron en los años posteriores

Voz 0027 23:58 los autores del informe Si evaluaron la promoción de Casado Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 24:03 sí así el informe es un informe de seguimiento que está evaluando la implantación de un título oficial lo hubiera hecho la Aneca pero lo hace la Fundación madrinas de porque es la que desde dos mil doce tiene las competencias a nivel autonómico para hacerlos sede informe se hacen dos mil trece porque ese año en la universidad

Voz 0137 24:17 Juan Carlos renueva el título de un trámite que

Voz 1275 24:19 por ley se debe pasar cada cuatro años prorrogable a otros dos que es necesario para que el máster se pueda seguir impartiendo en este caso se agotaban los seis años máximos que marca de esa ley porque el Masters empezó a impartir en dos mil siete dos mil ocho y le tocaba renovar si en dos mil trece es decir que lo que la Fundación Madrid más de esta evaluando es en realidad todos los cursos porque evalúa su implantación de hecho informe que ayer desveló las él no dice en ningún momento que existe balón do Sol un curso o determinados cursos del máster todo lo contrario el informe deja claro que se ha realizado atendiendo a la información pública disponible hasta la fecha en la que se emite es decir la Fundación está utilizando todo el material que tiene desde su inicio para evaluarlo además otro dato en los archivos académicos sólo hay un informe de una Agencia de Evaluación de la Calidad Universitaria previo a este de dos mil trece es un informe de dos mil ocho que hace la Aneca por tanto previo al curso de Pablo Casado que recordemos hizo el máster en dos mil ocho dos menores

Voz 0027 25:07 Laura gracias sí los venezolanos impulsan un nuevo récord histórico de peticiones de asilo aquí en España en lo que va de año se han superado ya las solicitudes de protección de todo dos mil diecisiete Nicolás Castellano

Voz 1620 25:24 según los datos de la Oficina de Asilo refugio en las que ha tenido acceso la SER a quince de agosto se habían formalizado ya treinta y dos mil seiscientos ochenta y ocho peticiones de protección internacional en nuestro país esto no sólo supone superar las treinta y un mil cien de todo el año pasado sino que además es un nuevo récord histórico desde la aprobación de la primera ley de asilo en nuestro país en mil novecientos ochenta y cuatro por nacionalidades destaca de nuevo los venezolanos doce mil setecientos ochenta y cinco han pedido asilo en España en lo que va de año María Jesús Vega portavoz de menor

Voz 0137 25:54 las personas de Venezuela encabezan Porter

Voz 28 25:56 el año consecutivo las peticiones de asilo en España con más de doce mil solicitudes en lo que va de año y con ellos se supera ya el total de las registradas en dos mil diecisiete de es desde el año dos mil dieciséis se posicionan los venezolanos como la primera nacionalidad de solicitantes de asilo por delante incluso de peticionarios de Siria de Colombia de Ucrania o El Salvador y Honduras

Voz 1620 26:23 más de dos millones de venezolanos han salido su país desde hace ya más de tres años España es su destino favorito en Europa los colombianos con cinco mil peticiones ocupan el segundo lugar en la búsqueda de protección en España seguidos por los Sirio con

Voz 0027 26:35 el que dio en Italia es cada vez más insostenible y cada vez más inhumano lo que está haciendo el vicepresidente Salvini con los ciento setenta y siete inmigrantes que están dentro de un barco afinados a pesar de que ese barco está atracado en el puerto de Catania tiene la pasarela puesta Salvini no les deja bajar a estas personas han mandado de hecho a la policía para controlar que no bajen porque es su forma de presionar a la Unión Europea para que se las lleven de allí ya hay voces de la cultura allí en Italia que empiezan a hablar incluso de secuestro de personas por parte del vicepresidente del país Joan Solés es la SER

Voz 0946 27:07 esta noche consecutiva que más de ciento setenta inmigrantes han pasado en la cubierta de la nave dicho todo la guardia de Costas italiana que los rescató en alta mar intento sin éxito desembarcar los primero en la isla de Lampedusa después en el puerto siciliano de Pocholo finalmente el ministro de Transportes Toni Nelly autorizó su amarre en el de Catania pero el ministro del Interior Salvini desautorizó el desembarco

Voz 29 27:29 confirmo que los Pacers

Voz 0946 27:32 desde el campo confirmo que o Europa se acuerda de que existe italiano será un campo de prófugos donde todos niegan y los italianos pagan han firmado Salvini si hay una ayuda inmediata y rápida de Europa lo viene de lo contrario volveremos estas personas a Libia hoy portada de este personaje liviano parece importar demasiado el derecho internacional y marítimo es un secuestro de personas ha denunciado el escritor Roberto Saviano autor de Gomorra la enfrentado de forma abierta y pública Salvini al que llama no ministro del Interior sino de la mala vida según denuncia Saviano la ley italiana prevé que una persona pueda permanecer a disposición de la Policía Judicial como es la guardia de Costas un máximo de cuarenta y ocho horas transcurrido ese tiempo si la decisión de un juez es secuestro de persona Saviano recuerda también que sin una acusación formal la Constitución italiana establece que la libertad de la persona es inviolable

Voz 0027 28:29 esta madrugada Estados Unidos Reino Unido y Francia han publicado un comunicado conjunto condenando el uso de armas químicas por parte de Al Asad justo cuando se cumplen hoy cinco años de la masacre debuta

Voz 10 28:39 sí sí

Voz 0027 28:43 utilizó gases sarín sobre la población en aquella localidad de la periferia de Damasco matan según la oposición a mil trescientas personas hiriendo por lo menos a tres mil seiscientas cinco años después Al Asad ya con la guerra casi ganada se prepara para lanzar la ofensiva final sobre el último bastión opositor que esa

Voz 30 29:03 hacia de Idlib en el noroeste del país

Voz 0027 29:06 Tanto Naciones Unidas como todo tipo de ONG's han avisado de que esa última ofensiva puede ser una matanza corresponsal en Beirut Oriol Andrés

Voz 31 29:14 antes de la guerra era una provincia olvidada condenada al subdesarrollo por el régimen dicen sus habitantes

Voz 0027 29:20 ahora es la pieza clave para el final de la guerra en Siria

Voz 31 29:23 hice la indiferencia del régimen ha pasado al yugo de los islamistas entre los grupos que se disputan el control de esta zona el principal esta gira el Sham liderado por la antigua rama siria de Al Qaeda Mohamed es un activista que coordina una red de resistencia civil contra todos los extremismos además de impulsar el medio veinticuatro por ello subgrupos Eva obligado a operar clandestinamente en Idlib

Voz 13 29:44 no puedes llevar una vida a casinos

Voz 0027 29:49 mal siempre y cuando no hables de política

Voz 13 29:51 contra los grupos armados

Voz 31 29:54 aunque por ejemplo no se puede criticar su gestión pública pese al encarecimiento de la vida y la falta de servicios básicos

Voz 13 30:02 no financiar los servicios públicos en muchas

Voz 0027 30:05 áreas cobra la gente por la electricidad

Voz 13 30:07 no la hay y aunque se mantiene

Voz 31 30:10 comercio con la zona el régimen la mayoría de los bienes e importantes de Turquía pero la progresiva llegada de hasta dos millones de desplazados son territorio de apenas quinientos mil habitantes antes de la guerra ha contribuido a empeorar la situación lo explica el doctor Ahmed viste la unión de organizaciones médicas

Voz 0137 30:25 otro

Voz 32 30:27 estarían médica

Voz 0907 30:30 hay muchos desafíos a nivel comunitario y médico porque han venido muchos refugiados viven ahora en campos escuelas y mezquitas sin los mínimos estándares de vida

Voz 31 30:40 la situación dicen no Sahún catastrófica pero faltan medios por lo cual

Voz 0907 30:44 Mary of béisbol o el mucha gente morirá porque no puede obtener tratamiento temprano especialmente los que vienen de Europa oriental que el estado asediados cinco o seis años

Voz 31 30:55 el doctor coincide con el pronóstico de la ONU de que la ofensiva puede ser catastrófica el temor por lo que vendrá también se percibe entre los habitantes de la zona asegura Mohamed el meses

Voz 13 31:06 la gente está muy asustada por su futuro si Tahir a Sheva quizás vendrá al asado o Turquía todas las opciones son malas para los civiles

Voz 31 31:15 un escenario con muchas incógnitas afirma el periodista mojada del Carnegie Center en el que las negociaciones entre el régimen sirio Rusia y Turquía serán duras y es que también para Turquía es un tema de seguridad nacional al ser la única vía de escape para los habitantes de Idlib

Voz 33 31:29 aprobado soy soy hay unos tres millones de sirios en Turquía el país no puede digerir cinco millones de refugiados Finzi entre ellos miles de yihadistas experimentados

Voz 31 31:42 clip fue una de las primeras zonas en levantarse contra el régimen en dos mil once Ahora es el último bastión de resistencia vista la euforia de los de Asad tras los rápidos avances militares de este año todo parece indicar que pronto empezaremos a tener respuestas a las incertidumbres sobre su futuro

Voz 2 31:57 hoy por hoy con Aimar Bretos ocho y XXXII de la mañana siete y treinta y dos

Voz 0027 32:04 en Canarias Marruecos ha detenido a nueve de los trece jóvenes acusados de violar durante un mes entero a una chica menor de edad un mes en el que abusaron presuntamente de ella turnando se corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 35 32:17 la sociedad Amaro que está conmocionada por el brutal cautiverio que sufrió esta joven Khadija de diecisiete años un grupo de jóvenes entre dieciocho y veintisiete años la secuestró en el portal de su casa durante el Ramadán fue violada por turnos en multitud de ocasiones tiene las piernas los brazos las manos y la nuca llenos de tatuajes que lo hicieron con un objeto punzante a fuego la tuvieron encerrada contra su voluntad a más de un mes la maltrataron no le daban comida no había ducha ella misma cuenta el testimonio de lo que sucedió

Voz 36 32:46 se ven son algunos de secuestrar subieron Carla colorido inmenso no conoce capturado tatuajes confió al running

Voz 35 33:02 intentó escapar pero le pegaban aunque lloraba no tenían Piedad explica mueve de los presuntos violadores están detenidos y la policía busca al resto

Voz 0027 33:10 en Chile un grupo de diputadas de varios partidos de la oposición ha presentado un proyecto para legalizar el aborto introducir una legislación como la que ya existe por ejemplo en España hay que permite que se interrumpa de forma voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas esa iniciativa en Chile llega después de la ola feminista que ha calado en Argentina y que ha estado a punto de superar las resistencias más conservadoras ese país caro el cambio la diputada chilena buenos días

Voz 22 33:35 hola buenos días cómo están ustedes ustedes saludarte

Voz 0027 33:38 igualmente es una iniciativa ésta de la que estamos hablando transversal de de diputadas de partidos muy distintos

Voz 22 33:45 de partido de izquierda principalmente de de somos diputada cepemista que hemos decidió reunirse junto con las organizaciones sociales de nuestro país que han con la cual es hemos impulsado de manera muy te exigía la interrupción del embarazo de forma voluntaria y nosotras creemos en la necesidad de ilegalizar la interrupción voluntaria del embarazo por diversos causales no sólo por las tres causales que logramos el exterior anterior en nuestro país

Voz 37 34:16 sí hay que hoy en Chile tenemos una ley

Voz 22 34:18 interrumpe el que permite interrumpir voluntariamente el embarazo de riesgo había la madre a aceptar el caso

Voz 14 34:26 si en España hay en España teníamos hasta hasta hace una década una ley parecida crearla

Voz 0027 34:32 los tres supuestos tres circunstancias que la escasez podía abortar sí

Voz 22 34:36 así es entonces nosotros creemos que a pesar de que si bien creemos que un tremendo avance y lo valoramos porque nos costó muchísimo tiempo lograrlo unas gran una gran batalla ya tanto al interior del Parlamento como también desde las calles solicitó creemos que aún así todavía queda mucho por avanzar considerando que hay cerca de treinta y tres mil esos son los datos oficial

Voz 0027 35:00 le diera la estadística negra

Voz 22 35:02 que no se conocen de los abortos clandestinos de los abortos que sean de manera absolutamente rigurosa en condiciones que que no son las más adecuadas para mujeres que bueno por diversas razones tomar una decisión sobre su vida sobre Super Pop que tiene que ver con la mantenía de aborta Eric y se ponen en riesgo y además no sólo se ponen en riesgo sino que además son penalizadas por el Estado se ha nosotros lo presentamos el día de hoy la ley de despenalización para que las mujeres que abortan hasta las catorce semanas no sean pero él no se incrimina por el contrario que el Estado la regular de las proteja porque no queremos más mujeres muertas por abortar en nuestro país

Voz 0027 35:47 en Argentina la iniciativa tropezó en el Senado fracaso por nada por un puñado de votos pero ustedes en Chile tiren incluso de una contestación mucho mayor tienen probabilidades de victoria muy pocas y además tienen al Gobierno en contra

Voz 22 36:02 iré no nosotros le tenemos un Gobierno muy conservador tufo no sé el móvil no derecha Sebastián Piñera se ha mostrado absolutamente contra esta iniciativa sin embargo a pesar de que sabemos que todavía no tenemos las mayorías parlamentarias para poder avanzar nosotras hemos querido poner el debate sobre la mesa y creemos que hay que alguien tiene que atreverse a tirar la primera piedra y qué mejor que del veinte por ciento de mujeres que componen nuestro Parlamento seamos nosotros quienes pongan esta discusión que creíamos que Chile no puede ir esperado

Voz 0027 36:34 la diputada chilena muchísimas gracias

Voz 22 36:38 te agradezco a bien muchas gracias ahí bueno el movimiento de las pañoleta pero sigue avanzando ha buscado caminos en América Latina ella esperamos que puedan ser exitosos su vecino en cada uno de los lugares donde las mujeres decíamos levantarnos por nuestros derechos nuestra decisión sobre nuestro

Voz 0027 36:56 gracias y suerte

Voz 22 36:58 estoy muy bien muchas gracias

Voz 0027 38:33 la Policía Nacional ha detenido en Jerez a seis personas que formaban parte de un grupo especialmente violento que se dedicaba a robar a bandas de narcotraficantes utilizaban para ello que hicieran falta no sólo armas amén métodos de extorsión que incluyen secuestros temporales Andrés Bragado desde la Comisaría Provincial de Cádiz en la Policía Nacional buenos días cómo se produjo la detención de este grupo criminal

Voz 20 38:57 pues esta detención se produjo el pasado ocho de de agosto en un dispositivo en que se organizó en el que se realizaron los grupos que se ocasiones también junto con la OIT que formaron un dispositivo de seguridad para realizar tres registros domiciliarios y fruto de este dispositivo se logró detener a seis personas investigadas como presuntos autores de varios delitos entre ellos retención ilegal dos delitos de robo con fuerza y amenazas etcétera

Voz 0027 39:30 es cómo actúan estas bandas que se dedican a robar y a quiénes ya son de por sí es sumamente violentos que son los narcos quién robaba un arco

Voz 20 39:39 pues son grupo se especializados que son especialmente violentos residuos que han cambiado sociólogos y tienen como objetivo a posible empresario incluso tanto que estoy bien posicionada y debido a la crisis económica que ha habido en los últimos años pues han cambiado eso hicieran un incendio ha sido lleno de gente que tiene dinero líquido

Voz 21 40:07 sí sí que sería pues femenino las copas cante es gente que se dedica que definir diecinueve de de cocaína y heroína y sólo a través de terceras personas puse van buscando el poder contrastar con este son pequeños narcotraficantes estos para ponerlas a las sin dinero que tienen guardado en algunas fincas en algunas casas sigan pues hacerse con la droga que tengan y eso es lo que se conoce como los vuelcos excesivamente a León una tienes que incluso están bandas organizadas habían hecho pasar por un agente de la Guardia Civil para cumplir vivir a a a los narcotraficantes si es robarle a la droga también un con una cifra Németo es decir no sabemos cuánto tiempo de entonces y a lo un año y lo hicieron solidez nacional

Voz 0027 41:05 porque el robado mano denuncia claro

Voz 21 41:07 claro pero ya hay algunas veces que esos grupos organizados como él tratan de dar color esas radiaciones van más difícil suelen ser pues gente que son cercanas a estos grupos de narcotraficantes eso sí que tienen el valor llegaron encías de suele denunciar sin casi ninguna relación con las con las organizaciones criminales intentaron inmersos en una visita de tráfico de drogas cuando denuncian o incluso a sus familiares cuando han visto que que hace su marido las más debido a su hijo secuestrado no exenta de forma que ha puesto en conocimiento de la sabiduría

Voz 0027 41:55 la calidad del sonido telefónico es muy mala pero tengo una pregunta más este tipo de robos de narcos a narcos

Voz 10 42:02 no derivan en una una escalada de venganza de violencia

Voz 20 42:08 sí efectivamente hay Últimamente hemos visto como

Voz 21 42:14 la gente que se dedica al tráfico de drogas fue están

Voz 20 42:17 con rearmando están teniendo

Voz 21 42:20 el cojín de precauciones que utilizan también armas de fuego porque ese grupo que hemos detenido en Jerez pues cuando han ha detenido a esta persona forzaba mi pistola el fuego portaban armas blancas también incluso pistolas unas tipo Taser

Voz 0027 42:41 dispositivos de geolocalización eso más sorprendido muchísimo especialización incluso material muy muy avanzada

Voz 21 42:49 claro porque hace un gol es un movimiento de enero a saber dónde se le esos movimientos hizo no dar lo que se conoce como el fondo que las fronteras forzarle la zona de guardería pues a otra zona donde nylon a Andrés Bragado

Voz 9 43:11 la Policía Nacional gracias buenos días de quiénes está si es de flamencos de palmeras azules es de Javi

Voz 1785 45:24 nunca había vertido una persona que tuviera tantas cosas que decir y tuviera tanta capacidad de síntesis sea capaz de hacer una columna con que a ti te costaría seis páginas eso o quizá por su faceta de poeta o de pintor y esa capacidad de síntesis que tenía ya me gustaría tener un diez por ciento porque era era abrumadora hago estas columnas que decía que estaba todo eran para mí perfectas una recuerda

Voz 0027 45:52 sí anoche en El Larguero con este cariño a Vicente Verdú ha muerto el escritor poeta pintor histórico del diario El País lo resume Juan Cruz Vicente Verdú un escritor en técnico olor Javier Torres

Voz 0907 46:04 en Madrid a los setenta y cinco años de edad murió ayer Vicente Verdú que en dos mil tres decía en la relación con los demás relativizó vamos

Voz 9 46:12 nuestras desgracias que que que que es muy importante a efectos de de no pensar que uno es precisamente un elegido por la fatalidad negativa no

Voz 0907 46:23 perspicaz observador de la realidad con una veintena larga de libros escritos que definen la obra de un observador lúcido penetrante que no desdeña temática un amante de la precisa desnudez su último libro tazas de caldo ofrecía aforismos que condenaban sabiduría sociológico y punzante filosofía fue poeta a su último libro de poemas le dio el título la muerte el amor lamenta poemario que presentó hace año y medio cuando dijo que acercarse a la muerte pendiente del juicio de los demás me parece repugnante por sobre todo dedicado en cuerpo y alma al oficio del periodismo en Cuadernos para el Diálogo en el país donde fue jefe de Opinión de cultura y ahora publica una columna de él dice Ángel Gabilondo

Voz 0175 47:09 su nombre de pensamientos desbordante ambiente singular y no deje no ha sido un creador nunca convencional en buscarle neurogénesis quiérase dejó o reducir por reescritura en este paso de la ingeniería la economía Khalid al periodismo Nos Dion supone renunciar a conciencia de la libertad

Voz 0907 47:28 un luchador contra prejuicios también fue un pintor perfecto reflejo de una vida en color que supo ver contar transmitir

Voz 0027 47:39 los cines españoles responden por ahora con el silencio a la advertencia del ministro de Cultura José Guirado que ayer les avisó aquí en Hoy por hoy de que no puede ser que se les haya bajado el IVA por lo menos la mitad de las salas no lo haya repercutido en el precio de las entradas llegó a plantear Guirao la posibilidad de que si eso sigue así se replantee esa rebaja del IVA cultural pero los cines callan Julia Molina buenos días

Voz 1915 48:02 buenos días y de hecho la Federación de Cines de España ha declinado la invitación para estar esta mañana los micrófonos de la SER quién sí estuvo ayer aquí fue el presidente de la Academia de Cine Mariano Barroso que aseguró que ellos pactaron con los exhibidores una bajada de los precios

Voz 20 48:15 el compromiso de todos ellos era que la bajada repercutirá en el precio de las entradas es decir yo favorecer estudió el espectador en ningún caso se planteo que favoreciera los beneficios no de los sensibilidad

Voz 1915 48:28 Barroso defiende que algunos cines sí han implicado la rebaja y que son los espectadores los que tienen en su mano elegir el más barato sin embargo desde la asociación de consumidores Facua denuncian que hay ciudades en las en las que no es posible elegir porque o todo

Voz 0137 48:41 los cine son de la misma empresa o han pactado entre ellos

Voz 1915 48:44 no bajar los precios la organización asegura además que el dato que dio el ministro se queda escaso que son más del cincuenta por ciento las salas que no han bajado el precio Rubén Sánchez su portavoz ayer en La Ventana