Hoy por Hoy (22/08/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias eh el Gobierno vuelva ahora mismo a la casilla de salida en la tramitación de la senda de déficit el Ministerio de Hacienda les va a trasladar esta mañana a las comunidades autónomas de nuevo la senda de consolidación fiscal en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que empieza exactamente esta hora Javier

Voz 0858 00:28 Alonso unos objetivos que tiene previsto aprobar el viernes en el Consejo de Ministros después va pasar al Congreso que fue quién la tumbó en julio y obligó a empezar el proceso otra vez desde cero y además en Hoy por hoy hemos hablado esta mañana con Francesc Vidal ex secretario del Sindicato de Mossos d'Esquadra Aus PAC defiende la actuación de la gente que abatió al hombre que atacó una comisaría del Cuerpo en Cornellà de Llobregat en Barcelona también ha respondido a la CUP que ha llegado a calificar el comportamiento de esa gente como una ejecución extrajudicial

Voz 1040 00:56 yo soy de Móstoles estos partidos los antisistema digamos son las opiniones que te que tienen nosotros no lo que mientras nosotros y dice los superiores de policía yo el departamento de interior defienda la actuación lo quería a gente que no entiende mucho en el mundo policial pues tampoco nos importa mucho

Voz 0858 01:20 el líder del Partido Socialdemócrata de Rumanía que gobierna el país ha hablado por primera vez de las manifestaciones que se registraron hace dos semanas para protestar contra la corrupción al Gobierno unas protestas mayoritariamente pacíficas pero que terminaron con más de cuatrocientos mil cuatrocientos heridos por la actuación ponía

Voz 0027 01:38 y eso

Voz 0858 01:40 Hariri menea las ha calificado como un intento de golpe de Estado apoyado dice desde la presidencia de la República que está en manos del opositor partido centrista ni en Marruecos el rey Mohamed VI ha indultado a casi doscientos activistas del Rif encarcelados por participar en las protestas sociales que reclamaba mejoras para esta región del norte del país entre los indultados no están los principales líderes del movimiento corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 2 02:05 el Rey Mohamed VI indultó a ochocientos ochenta y nueve presos el martes por la fiesta del sacrificio del cordero en la más importante en el calendario musulmán entre los agraciados hay ciento ochenta y ocho rifeños de gira de las cárceles de Nador y Alhucemas incluso diez de los perdonados de la cúpula del movimiento y estaban en la prisión de Casablanca sin embargo la localidad rifeña de insulten a dieciocho kilómetros de Alhucemas con el nació el mártir vendedor de pescado que desató las manifestaciones en el Rif se celebró una manifestación hasta bien entrada la noche

Voz 3 02:37 corean el nombre del líder del movimiento nacen gozar

Voz 2 02:40 a quién Mohamed VI no concedió la Real además pidieron el fin del asedio militar y la liberación del resto de presos más de doscientos entre ellos los principales cabecillas con penas de hasta veinte años de prisión

Marisol Hernández buenos días buenos días Pablo Simón con estas buenos días Teodoro León Gross muy buenos días qué tal buenos días bueno antes de entrar en la política nacional de esta trascendencia política enorme lo que ha pasado esta noche en Estados Unidos el ex abogado detrás que se ha declarado culpable de financiar ilegalmente en la campaña de del que su cliente que ahora es presidente de Estados Unidos este hombre se llama Michael Cohen se ha entregado en las oficinas del eh el Rey ha admitido que justo antes de las elecciones dos mil dieciséis pagó a dos mujeres la actriz porno a una ex modelo de Playboy les pagó para que cayeran las relaciones sexuales que había mantenido contra porque eso podía influir evidentemente negativamente en los votantes pero ese dinero no se llegó a registrar nunca son fondos que se usaron para favorecer a un candidato pero de forma opaca eso en Estados Unidos es un delito federal un delito que ahora salpica a Trump porque es lo que ha dicho Cohen es que todo lo hizo por orden expresa de de Trump casi a la misma hora pasando esto en la sede de del FBI en Nueva York en Virginia la justicia condenaba a otro de los colaboradores muy muy cercanos de Tram durante durante su camino hacia la Casa Blanca es ese colaboradores por mana Ford fue de hecho tú jefe de campaña durante unos meses y lo han condenado por ocho delitos distinto los que aunque son suyos son personales de Ford se descubrieron los empezaron a investigar a raíz de la investigación de la conexión rusa de Trump y a pesar de todo esto tratándose inmutado en las últimas horas se ha referido sólo a la condena Art ido a la Adecco en que realmente es la que le afecta a él sobre ha dicho que todo esto es una caza de brujas y que no van a poder en Connecticut EEUU Rogers en ser Rick político en Roger buenos días

Voz 6 05:31 hola buenos días es lo que ha pasado esta noche

Voz 0027 05:34 eh

Voz 6 05:35 sí es francamente una noticia surrealista

Voz 7 05:37 la cuestión es que

Voz 8 05:40 no deja de ser con lo que aquí

Voz 7 05:43 la administración Trump llamaron martes cualquiera practicamente porque es que estamos en un esta presidencial no sea dado días así constantemente es difícil recordar todos los escándalos que llevan a cuestas

Voz 0027 05:56 creo que hay aquí hay una aquí hay un abogado que está diciendo que su cliente el presidente

Voz 9 06:02 Estados Unidos es es un delincuente

Voz 7 06:06 sí sí está en mil ciento estoy siete delitos más para pasarse sólo de tres a cinco años en la cárcel en vez de los sesenta y cinco que la querían normalmente ya cambio va a colaborar con la Fiscalía para bueno decir más cosas sobre el presidente algo que es absolutamente inaudito en una una presidencia moderna de Richard Nixon Mi Richard Nixon tuvo un óvulos jaleo es decir con sus colaboradores y estamos en el segundo año de su presidencia además

Voz 0027 06:34 el secreto y lo peor de lo que pueda contar con sobre Trump quizá no sea lo que ha revelado ya esta noche

Voz 7 06:41 lo que insinuaba su abogado ir la N Davis es que Cohen sabe muchísimo más que puede dar información sobre la reunión la infame reunión que tuvo el equipo de campaña de Trump con representantes del Gobierno de Rosa la eh aguardó durante las elecciones sobre insinuado que Trump sabía sobre el hackeo a las servidumbres demócratas antes de que sucedieran en que habló con los con agentes rusos antes de que eso tiene que hubo colaboración anterior hombre cuando es la persona más creíble del mundo y eso lo que aparte de los dos delitos que que le han caído de financiación ilegal en los otros seis eran básicamente chanchullos que tenía ah pues con sus conexiones con la mafia rusa estaba muy metido con el negocio de los taxis en Nueva York que son básicamente un pozo de mafia tremendo así que no es el personaje más honesto que puedes encontrarte pero claro ha sido el abogado personal de durante más de una década pero si hay alguien que sabe qué sucede hoy hay alguien que sabe todo lo que trama hecho durante últimos años Hessel porque el su trabajo era ocultarlo

Voz 0027 07:49 el PSOE para que en serenos este escuchan hoy diga cómo puede ser que un pago a dos ex amantes detrás puede tener que ver con con la campaña como se puede considerar un pago a dos mujeres para que se callen como se puede considerar financiación ilegal de la campaña electoral

Voz 7 08:07 a uno dice lo ilegal la contribución sean monetaria o en especie que puede que esta vez este debe intentar influir el resultado de una campaña electoral en este caso Michael Cohen pagó de su bolsillo antes de las elecciones a este dinero a ciento treinta mil dólares a sobre ciento treinta mil ciento diez mil dólares en recuerdo de la cantidad exacta alguna desde las si a cada una de estas mujeres pues para eso para que se mantuvieran calladas y lo hizo de su voz sigue imponerlo como lo que es una contribución muy encima del límite legal federal y aunque esperaba de que de que Trump bolsas Sara que es lo que hicieron después mediante sociedades interpuestas se creando facturas falsas y toda una serie de problemas documental experimentos de pues sí pues sí evidentemente no declaró como gastos antes Il administración la campaña de Trump no declaró como gastos de campañas después así que bueno pues ambos casos son son delitos federales merecíamos esta

Voz 0027 09:05 la admisión de los delitos por parte de Cohen coincide con el hecho de que un jurado haya declarado culpable a por el ex jefe de campaña de Trump quién es este hombre por Maná Ford

Voz 7 09:17 palma lo fuertes un personaje curioso que lleva dando Trump tumbos por la política americana desde los ochenta es alguien que hizo fue uno de los directores de campaña del primer presidente Bush después se dedicó a hacer fortuna haciendo vista pues para una variedad de dictadores de todo Mondo la incluyendo Mobutu Sese Seko Ferdinand Marcos básicamente lo mejor de cada casa a su último cliente fue Viktor Yanukovich el presidente no cráneo fue derrocado pues hace cuatro o cinco años el problema es que claro cuando ya se vio pues básicamente en bancarrota con una cantidad considerable de oligarcas rusos pues quiere que les había prometiera favores etcétera aquí y que estaban exigiendo dinero si por algún motivo que no nadie entiende bien bien pues se del dos mil dieciséis a mala fosa acerca la campaña de Tron el detrae miles dice que va a trabajar para ellos gratis a pesar de que éste está hasta las cejas de deuda y estaba pues eso eh en una situación financiera desesperada a dirige el final de las primarias es el es la persona que pilota digamos la la nominación de Trump en el congreso de los republicanos en la convención repito el cana y en agosto pues es forzado a dimitir cuando sale a los que tenía una cantidad de trapos sucios con con Yanukóvich y con los ex gobernantes de Ucrania tremenda

Voz 0027 10:43 no culos

Voz 7 10:45 no rompen vínculos completamente de hecho pues hay todo una serie de dimes de demanda pidiendo a Trump nombramientos pidiendo que colegas y conocida suyos sean nombrados para cargas en la Casa Blanca y lo sigue aconsejando pues te entre entre bastidores lo que ha sucedido es que bueno una vez que modelos apuesta investigar la estrategia que están siguiendo es mana fuerte es una persona que obviamente no había declarado nada

Voz 0027 11:14 segundo para para que todo el mundo se ubique Muller es el fiscal general que investiga la trama rusa

Voz 7 11:21 se está investigando la trama a lo que ha jugado

Voz 0027 11:24 lo Müller esa endosarle a corto todos los delitos que ha podido vamos ha investigado hasta las notas del cole casi

Voz 9 11:33 para intentar que se rindiera terminará cantando lo que sabe sobre la trama rusa

Voz 7 11:39 llene el juicio de ayer pues la acusación era dieciocho cargos federales la mayoría cosas relacionadas cofrade bancario a impago de impuestos y cosas así sólo lo han condenado por ocho para un total de unos ochenta años de cárcel que le insisto en el primer juicio D2 Lo curioso interesantes que bueno estar haciendo esto para para intentar a cantar a digamos para para forzar quemó pues llegar a un acuerdo con ellos ya cambió pues les diéramos sobre Trump imán a Ford que es un tipo que bueno que básicamente notó ningún reparo en trabajar para gente como feria

Voz 0027 12:15 las

Voz 7 12:17 pues está callado ha acallado como como nadie con protegiendo de Trump así que bueno ochenta años de momento tiene otro juicio en Virginia

Voz 10 12:25 es decir en Washington la

Voz 7 12:28 el mes que viene sino hacer retraso que le puede caer pues otra o unas cuantas décadas son un siglo más de de cárcel veremos pues si decide colaborar con ah como Lero sigue pues así erre que Rey les siguen cayendo cargos uno detrás de otro porque evidentemente si hubo algo con Rusia Mara for lo sabe porque es el principal contacto

Voz 11 12:48 desde que era un tipo que tenía relaciones con medio Kremlin y todo esto que estamos contando lo que ha pasado en las últimas doce horas en Estados Unidos acerca la posibilidad de un impeachment al presidente Tran

Voz 7 13:02 va a ser muy difícil ha incluso si las elecciones en noviembre fueran una victoria que la paradoja demócrata un impeachment necesita una super mayoría en las dos cámaras es muy difícil que los demócratas saquen por muy buen resultado que saquen es casi imposible que los demócratas sacan los dos tercios que necesitan en la Cámara de Representantes Eagles nado sobre representan los republicanos muchísimo es muy muy complicado a la prueba de que los demócratas lleguen a incluso sacaron la mayoría siempre en el Senado es es realmente muy muy improbable así que incluso si de cielo consiguieran no tendrían los márgenes de votos para sacaron en en adelante

Voz 8 13:44 que es más probable

Voz 7 13:46 hable si si las escándalo realmente son tan malas como el peor de los escenarios posibles parecen que sean de que traen realmente supiera ella estuviera colaborando activamente con los rusos es más posible que estuvieron impeachment que el Partido Republicano decide finalmente bueno que no puede tolerar con la presidencia a este hombre más Pili prefieren a BBC presidente pero los demócratas en solitario en la van a poder hacer

Voz 0027 14:11 los Rogers analista de político en este con ética gracias buenos días

Voz 7 14:16 gracias a vosotros hasta luego tremendo

Voz 0027 14:18 Mario el que se plantea en Washington Teo

Voz 1926 14:21 tiempo pues sí sí la verdad que que es un tremendo pero por otra parte yo ahora recordaba precisamente al evocar la campaña electoral cuando cuando me parece que fue en en Iowa en el año dieciséis dijo trampa aquello de podría disparar la gente en la Quinta Avenida no perdería votos es decir realmente en este escenario terrible la pregunta que te haces es esto esto puede verdaderamente de derribar puede acabar como se pregunta obvia algún editorialista de uno de los grandes diarios mundial ese esto puede ser el final de la presidencia de Trump pues es verdad como decía Rogers once ser Riche cuesta creerlo no y eso que el escenario como tú dices es terrible no porque porque

Voz 12 15:00 la mente Michael Cohen lo que he dicho es que actuó sin

Voz 1926 15:02 pero bajo la dirección del candidato y que las transacciones que a esta actriz porno si ya la modelo de Playboy tenían como principal objetivo cito literalmente influir en los comicios presidenciales y por tanto claramente implica al presidente no y lo hace bajo juramento en un delito federal en fin estas contribuciones ilegales a la campaña de pública no son un escenario terrible pero contra todo es

Voz 13 15:26 se incierto no Marisol Bueno yo creo que cuando alguien dice que está sometido a una caza de brujas e hirió a una conspiración es que te

Voz 12 15:34 en en pocas respuestas quedar no en su caso en el caso

Voz 13 15:37 llama la atención especialmente sabida no he conocido

Voz 12 15:41 da la la agudeza no a la hora de dar sus respuestas en Twitter su bueno su poca contención verbal con lo cual pues se yo creo que cabría esperar una respuesta rápida del presidente para para saber cómo va a ir políticamente solucionando estos temas no porque su valoración desde luego política hizo tu presidencia no está no está yendo por los derroteros que él esperaba con lo cual pues saber cómo afronta los próximos hora sur estas cuestiones

Voz 1671 16:12 es verdad que el grado de polarización que existen los Estados Unidos ahora mismo es un buen blindaje para atrás y me explico el nivel de apoyo que tiene el presidente Trump veinte

Voz 0027 16:20 los republicanos entorno al ochenta por ciento

Voz 1671 16:23 más o menos aunque es verdad que ha caído la popularidad le permite decir todas estas barbaridades porque estamos en una posición tan extrema dentro de los Estados Unidos y tan cerca de las MIT Termes en la que ningún candidato que este optando ahora porque la admite admiten lo que supone

Voz 0027 16:36 estos son datos son las relativas no

Voz 1671 16:40 en la gente era la Cámara de Representantes un tercio del Senado etcétera claro ahora mismo ningún candidato republicano tiene incentivos para moverse de su posición salirse de la línea oficial marcada por Trump y esto al final es verdad puede implicar que los republicanos pierda la Cámara de Representantes Israel ponga más difícil la TRAM para seguir adelante pero yo creo que el escenario de un impeachment están muy lejos tran va a intentar Si puede también presentarse de nuevo a la a la reelección el contexto es difícil todo va a depender de quién en los demócratas pongan sobre

Voz 0027 17:08 bueno no

Voz 1926 17:10 ahora es cuando realmente vemos el sentido que tiene que te lleve dos años haciendo campaña contra los medios de comunicación

Voz 0027 17:16 claro declarando les enemigos del pueblo y diciendo

Voz 1926 17:18 lo que son autores de mentiras y los seres más despreciables de la tierra claro hoy el el el editorial del New York Times que en condiciones normales sería demoledor titulas parafraseando la vieja del viejo era un reportaje de del caso Gürtel

Voz 0027 17:30 es el de todos los hombres del presidente lo titula todos los

Voz 1926 17:33 seminales del presidente no todos los los en fin realmente qué eficacia puede tener ese editorial en el electorado de trampa

Voz 0027 17:41 bueno tenemos noticia aquí en España Albert Rivera presidente de Ciudadanos acaba de anunciar que su partido no va a apoyar la convalidación del decreto ley con el que el golpe no va a activar la exhumación de Franco que vas el ex del Consejo de Ministros este viernes llegará después al Congreso Rivera acaba de anunciar que no lo van a apoyar a partir de ahí a tendremos que ver si se abstienen si votan en contra

Voz 14 18:07 se puedan salían simplemente con el hecho de proponer por decreto ley esto es que no vamos a apoyar esa convalidación porque no son las formas bien la prioridad miro que nosotros haríamos estuviéramos gobernando a partir de ahí el texto que traiga al Gobierno como lo traiga ya lo veremos

Voz 0027 18:23 palabras de Albert Rivera en Onda Cero hace sólo unos minutos las comentamos en dos minutos nueve dieciocho de la mañana ocho y dieciocho en Canarias

Voz 0027 21:58 este sábado a las cuatro de la tarde una hora menos en Canarias las chicas con Celia Montalbán síguenos también en cadenaser punto com y en nuestra aplicación móvil Cadena Ser estamos en el tiempo del análisis de Hoy por hoy con Marisol Hernández con Pablo Simón y con Teodoro León Gross hemos conocido hace unos minutos la noticia de esta hora de la mañana es que Albert Rivera el presidente ciudadanos confirma que como el Partido Popular no va a apoyar la la la la tramitación en el Congreso del decreto ley que va a impulsar el Gobierno este viernes es para blindar la exhumación de Franco no para que ninguna asociación franquista ni ningún familiar del dictador pueda recurrir esa exhumación in paralizar la que el PP bueno eso día ya votó ya se abstuvo de hecho cuando el Congreso pitillo al Gobierno del año pasado que es que ese promoviera esta exhumación en Pepe Nos no se sumó se abstuvo tres que Ciudadanos Sí se sumó ciudad danos en mayo de dos mil diecisiete votó a favor de la exhumación de Franco y ahora cuando está a punto de exhumarse eh los restos de Franco sacarse de los va del Valle de los Caídos Riviera dice que Ciudadanos no lo apoya ibamos a escuchar los argumentos que ha dado esta mañana en en Onda Cero

Voz 14 23:30 yo creo que es el ejemplo de la falta de proyecto de futuro Gobierno nunca mejor dicho no vamos a hablar de los huesos de Franco hablar de la del pacto educativo de la reforma del ámbito laboral de la administración pública de lucha contra el terrorismo de la inmigración decir creo que qué es el ejemplo de un Gobierno vacío absolutamente de proyectos sin mayorías políticas y luego las formas pero estamos hablando de un decreto ley que se supone que es para hacer algo urgente ese modo pues hombre el proceso está gobierna más de veinte años España de algunas veces como nunca ha hecho nada para quitarla huesos de Franco de lo de los que todos y ahora resulta que es urgente yo creo que que es la vuelta al pasado nostálgico del bipartidismo de los rojos y los azules del enfrentamiento

Voz 0027 24:13 de la división por lo tanto ciudadanos el año pasado votaba a favor de sacar a Franco del Valle de los Caídos ahora dice que es volver a la batalla entre rojos y azules Marisol como lo interpreta bueno

Voz 12 24:24 a mí la verdad es que me me me sorprende bastante este cambio de posición de porque sí que se daba por por supuesto en las últimas horas y yo creo que incluso el Gobierno lo lo valoraba así que que en coherencia con la decisión anterior ciudadanos iba a votar a favor no yo creo que hemos Cambra escuchará a Rivera no parece que los argumentos sean especialmente sólidos después de ha marcado haber fijado esta postura y sobre todo me está sorprendiendo mucho la asimilación que está teniendo Ciudadanos en las últimas semanas con el discurso del PP hay una coincidencia en este tema clarísimo yo muchos más que que sinceramente yo no esperaba pensaba que puesto que el PP estaba teniendo un discurso más conservador Pablo Casado estaba en esa posición ciudadanos ir Rivera lo aprovecharía para tener una mensaje Un poco más centrado no está sucediendo así creo que bueno que ambos partidos en en en este tema Not no les queda mucho más medio que acudir al argumento del decreto ley de que igual no es lo más adecuado no en y para gobernar un decreto ley en estas circunstancias pero que más allá de de la crítica a las formas yo creo que la exhumación de Franco es algo que no provoca socialmente ningún tipo de división ningún tipo de controversia que al Gobierno no le va a pasar factura y que bueno y que se va a centrar el debate en el tema de la forma porque no hay mucho más que que poder añadir

Voz 0027 25:50 Pablo últimamente de hecho la modificación de la

Voz 1671 25:52 posturas respecto a lo que tenían antes en la PNL es cierto que lo pueden amparar

Voz 0027 25:56 la PNL es una proposición no de ley que se una votación que hace el Congreso pidiéndole al Gobierno que ha algo determinado y en este caso la PNL a la que se refiere Pablo es lo que se votó en dos mil diecisiete en mayo cuando el Congreso insisto con el voto a favor de Ciudadanos pidió al Gobierno que sumará Franco

Voz 1671 26:13 exactamente pues esta modificación de la postura que yo entiendo que ellos lo pueden buscar para justificar el cambio en el que probablemente el instrumento jurídico habrá que ver cuando salga el decreto cómo se justifica esa urgencia y necesidad no porque después tiene que convalidar se lo que está haciendo realmente es darle oxígeno político al Gobierno es decir el Gobierno si recurre al real decreto exprés que sabe que así puede esquivar el que la familia de Franco pueda interponer por la vía contenciosa algún tipo de algún tipo de recurso segundo y esto es fundamental va a obligar a todos los partidos del arco parlamentario a mostrar una posición favorable contraria o colocarse una posición de abstención intermedia y luego claro esto podría permitir yo creo que es la clave de bóveda de por qué el Gobierno toma la decisión de sacar este tema permite entrar otra vez en un elemento de guerras culturales es decir permite justamente el a romper el eje a las derechas partido es que son sus rivales para obligarles a posicionarse en cosas que son incómodas y que les pueden

Voz 0027 27:07 reubicar en posiciones más alejadas del feto

Voz 1671 27:09 otro y eso es exactamente lo que muchas veces cuando hablamos de Pablo Casado y su elección y sus críticas por ejemplo al feminismo etcétera o cuando ahora Albert Rivera

Voz 0027 27:17 Badía la posición de su partido lo que está dando a entender

Voz 1671 27:20 Mikel están comprando al Gobierno la idea de que quieren confrontar en este tema porque si yo fuera ellos yo tomara la decisión de que esto saliera de la mesa lo antes posible votaría a favor es decir votaría a favor no pondría un recurso al Constitucional no diría no lo consideramos un tema prioritario criticamos las formas votamos a favor sale de la mesa entonces hablamos de otros temas en los que nosotros sí creemos que podemos tener un valor como oposición

Voz 1926 27:43 claro ésa sería una opción pero pero en realidad es que esto no va a dejar claro Aimar esto va desde el escenario político esto va del tacticismo preelectoral en condiciones normales podría parecer sencillo no si pensamos en el antecedente en efecto de mayo de dos mil diecisiete aquella proposición no de ley del del Partido Socialista instando al al gobierno de Rajoy a exhumar a Franco y a reubicar a Primo de Rivera que yo tuvo ciento noventa y ocho votos a favor es decir salvo las abstenciones del PP de Esquerra de UPN del Foro Asturias todo todo el Parlamento lo apoyó masivamente no hay digamos el fue fue una mayoría muy significativa pero ahora no de eso ahora mismo lo que en el escenario parlamentario bastante endemoniado para el Partido Socialista con ochenta y cuatro escaños y con con la sombra de elecciones es verdad que en otoño parecería precipitado pero pero no descartable desde luego claro todo el mundo quiere tomar posiciones si quieren debilitar el argumento del decreto bueno las como dos el decreto ofrece al Partido Popular y el Partido Socialista igual que Esquerra ha optado por atacar vía anular el juicio de Compains y Icaza partido al final tendrá su propio dice curso pero digamos el argumento del decreto tiene un cierto jugo no porque Sánchez el ha tenido un arranque con siete coma siete de créditos que es una fórmula excepcional para para reservada

Voz 0027 28:59 quién tiene jugó el el el debate del decreto en el debate formal para para saber cuánta gente le estimula en la calle índice o si voy a votar a Ciudadanos porque está planteando un debate sobre los decretos Bono

Voz 1926 29:12 si lo hacen tú crees que lo hacen porque piensen que suele visita evidentemente lo hacen porque creen que les fortalece es decir porque

Voz 27 29:18 ah bueno Clara Sánchez tendría vendedora tampoco hay muchos más argumentos que decirlas que es el parapeto que que que encuentra a PP y Ciudadanos para para criticar este tema que para ellos no soy tan incómodo como claro favorito para

Voz 1926 29:30 es un parapeto Marisol porque al final es verdad que presentar a Sánchez como alguien semejante Aznar que opta por la fórmula del decreto para Radio Televisión Española para el empleo público para la sanidad es decir alguien que que está

Voz 12 29:41 es una que no está en condiciones de gobernar digamos

Voz 1926 29:44 se por las vías están y recurre recurre a lo excepto

Voz 1671 29:47 pero luego se convalidará en el Congreso y entonces se retratar las mayorías es decir es una es una estrategia de ida y vuelta porque esto ya se podía anticipar

Voz 27 29:55 su buen arranque nuestro Gobierno con ochenta y cuatro diputados

Voz 1671 29:57 por eso todos somos perfectamente conscientes de que no va a tener capacidad legislativa porque además ni siquiera tienen mayorías en las mesas la tramitación es muy larga y estamos en una legislatura que se agota este Gobierno sabe perfectamente que su arma fundamental es usar el que el Real Decreto Ley para ser Car todas las medidas que potencialmente puedan ser populares que lo que haga sea retratar entre comillas a la oposición

Voz 12 30:19 claro pues diseña sus propios eso cero dos

Voz 1671 30:21 es claro esto es un arma que es muy poderosa desde el Ejecutivo yo entiendo que la crítica formal es fundamental hacerla por supuesto que sí porque claro que no existen o es difícil argumentar que existen razones de urgente y extrema necesidad para tomar esta medida ahora bien desde una perspectiva estrictamente política esto yo creo que coloca una posición más incómoda a los otros partidos que al propio Gobierno sobre todo porque es una medida que sí lo pensáis es muy puntual modificar dos artículos de la Ley de Memoria Histórica

Voz 0027 30:47 el Real decreto para blindar la decisión

Voz 1671 30:49 ya está después CIU ellos optaran por no confrontar en este tema yo creo que Ciudadanos y Partido Popular pon tendrían más opciones de sacar otro tipo de elementos en la agenda que sean más provechosos para su marco político que volver otra vez a la cuestión de la memoria

Voz 1926 31:03 a Pablo claro que es cortoplacista pero es que todo ahora mismo es cortoplacista es decir con el horizonte incierto que hay el horizonte de para la legislatura que puede ser muy muy corta todo va a ser muy cortoplacista ahí yo yo entiendo perfectamente que el Gobierno haya optado por el Real por el Real Decreto Ike a demandas y digamos te por las por el tema de la exhumación de Franco no porque él ya ha tenido demasiadas rectificaciones al menos demasiados casos confluyen en marcha atrás no lo las Amnistía la lista de los amnistiados fiscales el impuesto de mil millones a la banca la inviolabilidad de la monarquía la derogación de la reforma laboral incluso con el Aquarius hemos visto una cierta rectificación así que Franco claro que le proporciona un tema de gran potencia simbólica pero claro a los otros partidos en un escenario tan cortoplacista pues le lleva a buscar porque nadie va a discutir la exhumación de Franco ni ni siquiera el Partido Popular ha dejado claro que que se olvida ya de Franco del Valle de los Heat lo que están buscando es dónde atacar al Gobierno como cómo atacar a Pedro Sánchez

Voz 0027 31:58 por cierto perdona Marisol de una cuestión de números que habría dado cuenta de que puede haber alguien que se lo esté preguntando influye el hecho de que el Partido Popular Ciudadanos no vayan a apoyar la tramitación de este decreto buenas en principio no recibió este decreto va a salir adelante porque no necesita una mayoría absoluta para tramitarse sino una mayoría simple y el Gobierno es prácticamente garantizados muchos más si que que no ese abstenciones

Voz 12 32:22 yo creo que como elemento de desgaste el del tema jurídico es importante y creo que es lógico que la oposición lo lo plantee iba a ser una constante como decía Pablo lo largo de la legislatura además venimos de hace un par de semanas el decreto eh otro decreto ley para aplicar el pacto de Estado violencia de género que también es más que discutible porque es un tema pactado previamente que el Gobierno de lo que podía haber negociado día luego cuando estado de fuerzas políticas no hubiera sido tan complicado de sacar adelante en mi opinión ahora incluso se ha echado encima a los jueces por algunas de las cuestiones que ha planteado en esa en esa propuesta pero en el caso de Ciudadanos C's me parecía una oportunidad inmejorable para Peral al centro político que en el que se ha movido muchas veces sólo tenía muy fácil en este tema de cuestiones de la unidad de España cuestiones del tema catalán pues eh absoluta dureza un discurso férreo por parte de ciudadanos pero en otras cuestiones como la exhumación de Franco pues porque no cuando no hay socialmente una un debate sobre este asunto que siga en una posición pues muy asimilada al PP yo creo que está perdiendo una oportunidad de Rivera

Voz 0027 33:37 la sea de Rivera el Partido Popular que Hannah remolones dando así en todo lo que tiene que ver con con Franco con su exhumación

Voz 12 33:45 pero yo creo que es más coherente por parte el PP porque bueno ellos abstuvieron eh no lo han aplicado Cy L propio Gobierno Rajoy es el que tenía el mandato de hacerlo no lo ha hecho ellos en estos temas pues siempre se mantienen que no hay que dividir que que es una vuelta al pasado yo también parecer expertos exposiciones algo más coherente no digo que sea una posición correcta pero bueno yo creo que su electorado tampoco le va de debate van a penalizar estas dudas no

Voz 0027 34:14 que lleva Pablo a un líder del PP como es Casado que cuando murió Franco he casado todavía nada ni proyecto de de faltaban seis años para que naciera Casado que lleva a Casado para para no decir pues pues bien pues saques a Franco honró a las víctimas y a otra cosa bueno

Voz 1671 34:30 pero es que entra dentro el imaginario conservadores asumamos también que bueno existe hay cierta derecha sociológica que todavía tiene una vinculación con con aquel pasa de que ellos no y que ellos no sienten la imperiosa esa necesidad de hacer un proceso de rehabilitación de las víctimas de la memoria histórica porque al fin y al cabo en la guerra civil hubo vencidos y vencedores no entonces yo creo que eso para mí no están no es incoherente como se apuntaba antes no sí que es cierto que en el caso de ciudadanos me genera un poquito más de dudas el que ellos no estén aprovechando la oportunidad para ser consistentes en el tiempo porque esto es algo que se le ha afeado a ciudadanos muchas veces que es el hecho de que ellos Viran deposición demasiado en demasiadas ocasiones como ocurrió si os acordáis con por ejemplo la prisión permanente revisable por poner un perdón el caso de la

Voz 27 35:14 ya lo fue la presión que ocurrió sacó por la boca

Voz 0027 35:19 esto una defensa bueno brutal de que había que derogar la prisión permanente revisable y a las tres semanas ciudadanos estaba defendiendo como el que más justo

Voz 1671 35:27 yo creo que ese ese efecto espejo que tienen la competencia con el Partido Popular el que muchas veces hacen que no sea visto como un partido que mantiene una una posición coherente y consistente en el tiempo y que eso es verdad que le puede generar desgaste en el medio plazo más allá de los problemas que tenga el PP para crecer a costa de Ciudadanos creo que también los tiene pero tengamos en cuenta de nuevo lo mismo que esto es un elemento en términos de de digamos las y simbólicos culturales importante para el Gobierno y que coloca a los dos partidos de derecha una posición incómoda que para ellos sería mejor dar carpetazo patada hacia adelante en plantearlo

Voz 1926 35:58 sí es posible pero pero insisto casado ayer dijo que que dijo claramente que en ningún momento salían en defensa ni de Franco ni de franquismo sí que cuestionaban la idea de reabrir las heridas no pero lo que lo que plantea Manex están utilizando el Gobierno está utilizando a Franco esto lo dijo literalmente como espantajo para encubrir su debilidad e incapacidad para gobernar porque tienen ochenta y cuatro es verdad que el Gobierno sabe que este es un asunto que simbólicamente es muy potente para ellos que este asunto les va a funcionar muy bien que su electorado es un asunto en el que en el que digamos va a aplaudir indesmayable mente no importa tanto lo que se está planteando

Voz 0027 36:36 a hacer los Gobiernos las cosas que funcionan bien claro Aimar

Voz 1926 36:41 es lo que suelen hacer los gobiernos suelen hacer las oposiciones a buscar aquello flancos donde donde el Gobierno busca tener un éxito ellos pues no

Voz 1671 36:49 claro pero existe tienden una trampa tú que haces es decir vamos a plantearlo en esos otros términos no es verdad tú quieres plantear oposición al Gobierno cuáles son los temas en los que tú crees que puede sacar más rédito al Gobierno criticando por ejemplo el hecho de que ahora va a tener problemas para aprobar el techo de gasto o la política presupuestaria a propósito de las subidas de impuestos

Voz 0027 37:06 se encuentra en el tema de Franco es decir si yo

Voz 1671 37:09 fuera un entre comillas spin doctor de de PP o de ciudadanos les diría es que os estáis metiendo de cabeza justo en los temas culturales que ayuden a polarizar y que devuelven a España a dos mil cuatro es decir a volver otra vez a hablar de unas situación en la cual el Partido Socialista va a cobrar más fuerza creciendo desde centro izquierda

Voz 0027 37:26 temas que son porque no lo hacen

Voz 27 37:29 tampoco que ellos quieran no se ven abocados a esa situación

Voz 0027 37:32 me vas a ir con las cosas de comer con la economía el Gobierno está ahora mismo reunido con las comunidades autónomas en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera por cierto de forma telemática por videoconferencia básicamente porque es lo que tienen que hacer es exactamente lo hicieron el mes pasado para volver a ponerse de Madrid en pleno agosto pues no tiene demasiado sentido Vara a debatir ni siquiera el cielo debatirán porque ya lo debatieron el mes pasado la senda de déficit van a votar y el resultado va a ser prácticamente idéntico que que el pasado y a partir de ahí a comenzará de nuevo la tramitación si cuando llegue al Congreso será donde los distintos partidos tendrán que posicionarse Podemos está exigiendo que para aprobar esa senda de estabilidad después los presupuestos el Gobierno pase por encima de los límites de déficit que pactó con Bruselas cosa que el Gobierno no está dispuesto a hacer esto que estamos viendo son posiciones de máximos reencauzar hables o aquí en en la la relación Gobierno podemos hay una cuestión de fondo de planteamiento económico que va a ser de trascender Pablo yo yo

Voz 1671 38:37 no creo que haya tantas discrepancias respecto a qué tipo de política económica que en aplicar tanto Podemos como el PSOE es decir ellos tienen muy claro que no quieren continuar con la senda del ajuste a través de la reducción del gasto sino un incremento de los ingresos y están de acuerdo en incrementar por lo tanto los impuestos es verdad que pueden discrepar respecto a la cifra concreta de sigue cumplí los objetivos de déficit con más o menos o con más o menos fruición pero en cualquier caso yo creo que estas no son unas diferencias demasiado complicadas de encauzar yo creo que el Gobierno donde va a tener más problemas

Voz 0027 39:06 sobre todo estoy pensando en términos de calendario va a ser

Voz 1671 39:09 los diecisiete diputados de Esquerra Republicana y el PDeCAT que yo creo que pueden ser mucho más difíciles de atraer porque puede haber otros elementos que no toquen a la política económica que estén sobre la mesa y que hagan más incómoda la negociación para el Gobierno que la aproximación respecto a Podemos porque al final olvidemos una cosa tener objetivos de déficit más relajados interesa también a muchas alcaldías que están en manos de Podemos y eso también es algo positivo para ellos porque como sabemos viene año electoral y es cuando todas las administraciones tienen que cortar cintas rojas como locos de inauguraciones y demostrarle a sus votantes que han hecho muchas cosas así que para los para las administraciones locales también es algo interesante yo creo que es incansable pero más complicaciones la tener gobiernan otros frentes

Voz 12 39:47 las negociaciones a ha con Podemos Lamine me me llama atención que ya sé seca ya se haya iniciado de manera tan tan dura no por lo que decías Aimar de de del tema de máximos no ha planteado una serie de cuestiones podemos ir es verdad que hay

Voz 0027 40:03 dos que son complicadas una es la de Teror

Voz 12 40:05 a de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de otra es aumentar el el el margen de déficit aprobado ya por Bruselas estas dos cuestiones era previsible que el Gobierno se negara a ellas en cambio sea viene a negociar todas las subidas de impuestos que que ellos han puesto sobre la mesa pero la posición de Podemos

Voz 27 40:24 negros a lo que viene a negociar el Gobierno

Voz 0027 40:27 es a lo que el Gobierno ya había anunciado porque básicamente los impuestos que dice el Gobierno si estamos dispuestos a negociar son impuestos a la banca impuestos a las grandes empresas impuesto medioambiental que es exactamente lo que había anunciado ya sí sí

Voz 12 40:37 pero pero en una negociación eh Podemos puede al final pues poner sobre la mesa que ellos han ha obligado al Gobierno a hacer determinadas cuestiones que han conseguido determinados réditos al fin al cabo la misma relación que tenía en la pasada legislatura Ciudadanos y el PP

Voz 1671 40:53 el está faltando un poco de reflejos a Podemos en ese sentido para

Voz 0027 40:56 al revés justamente está entrando a lo que le ofrece

Voz 1671 40:59 todo el gobierno está haciendo como antes os acordáis hacía ciudadanos con el PP no que salía anunciar la subida de las pensiones antes que Montoro os acordáis no de estas de estas carreras locas que había por ver quién se ponía la medalla

Voz 12 41:10 pero porque están siendo poco prácticos han iniciado la negociación no de una manera para mí especialmente dura como que ya está ya llevará a fracasar no la rueda de prensa el lunes pues ya muestran su absoluta disconformidad con las respuestas que ha dado el Gobierno irán poco margen es verdad que se van a reunir esta tarde una reunión esta tarde Bono a ver qué dice esa reunión pero creo que la estrategia negociadora de Podemos no está siendo la adecuada

Voz 1926 41:36 pero lo que sucede claro con Podemos está en una posición muy débil en una posición bastante ausente por por por porque sus referentes líderes por circunstancias personales están ahora mismo fuera del del primer plano digamos en el arranque del Gobierno yo creo que se ha ido desdibujando muy considerablemente la posición de Podemos no entonces claro el Gobierno da mensaje que parece incontestable no no tiene sentido echar al traste la legislatura no tiene sentido es renunciar a la subida de impuesto para grandes empresas para la banca reformar las imposiciones a las grandes fortunas que es lo que digamos es un mensaje que que que para Podemos es difícil de rebatir pero podemos también es verdad que está sintiendo muy castigado por el Gobierno diciendo es que no han asumido ninguna hacer nuestras propuestas centrales absolutamente ninguna no no no sólo no está clara compromisos concretos no hay claro pero esa posición en la que a Podemos les les estás rechazando absolutamente todo incluso antes de empezar la negociación ni siquiera digamos dar esa dar una oportunidad a la negociación entre veinte y para Podemos es difícil de aceptar sobretodo en ese escenario que decíamos antes de perspectivas electorales inciertas claro el Gobierno sí está preparado para hacer frente al PP evidentemente pero para el Gobierno va a ser puede ser más problemático no tener de su lado a Podemos que su principal socio de Gobierno

Voz 0027 42:52 no claro claro sea compartiendo esa idea no pero fija

Voz 1671 42:55 te por ejemplo una de las demandas derogación de la Ley de la ley presupuestaria no de estabilidad presupuestaria bueno sabemos que el techo de gasto aunque se hubiera aprobado en el Congreso de los Diputados iba a quedar automáticamente bloqueado en el Senado porque si os acordáis esa ley establece que no existe una primacía del Congreso sobre el Sena de Sí Se para irse bloquea hay el problema lo iba a tener el Gobierno

Voz 0027 43:13 será bloquear perdona Pablo Sao bloquear emocionado porque allí tienen mayoría exacto

Voz 1671 43:18 ha dicho claramente que no que de ninguna manera tanto si hay ergo el problema hay pasará a ser del Gobierno porque tenía que tomar la decisión de si derogar o no la ley o modificarla para dar una primacía al Congreso otra vez un Real Decreto otra vez un lío Podemos pide que la derogación se anterior al proceso de aprobación yo creo que no tiene sentido debería dejar antes que el Gobierno fuera hasta el final si asumiera el desgaste de tener que perder esa votación en el Senado y después hacer la modificación de la ley y así con otras tantas cosas es decir Podemos está en una situación objetivamente complicada

Voz 0027 43:48 vale porque está en una posición orilla

Voz 1671 43:51 en el arco parlamentario el Gobierno ahora en una posición en la cual si controlas el BOE pues tienes muchos instrumentos a su alcance IU y Podemos sólo tiene cómodos estrategias o bien marca la iniciativa al Gobierno saliendo con medidas antes de que salgan ellos para marcarle el paso y anotarse el tanto o bien una estrategia que yo creo que ya está muerta que la podía haber seguí en dos mil quince no que es buscar a ciudadanos para ejes de regeneración es decir cosas que obliguen a votar a PSOE y al PP

Voz 0027 44:16 junto a diciendo pues venga pues reforma de la ley

Voz 1671 44:18 para los reforma de la Justicia total y que se vea que el Gobierno de del PSOE en esto vota con el del PP no y así marcar perfil yo creo que esa estrategia es más difícil porque Podemos creo que ya comprado el eje izquierda derecha totalmente pero entonces ya sólo le queda otra opción que es salir con iniciativas propias más rápidas que el Ejecutivo

Voz 12 44:36 bueno esto sería deseable para desde luego para para ellos pero no lo hemos visto en toda la legislatura yo creo que el problema que ha tenido Podemos es que no ha tenido iniciativa parlamentaria suficiente o al menos que represente

Voz 0027 44:52 el estudio no

Voz 12 44:54 a nivel parlamentario que que que ha dejado bastante que desear sobre lo que decías de la ley de estabilidad presupuestaria yo creo que es una de las cuestiones que se plantean este cambio que el Gobierno ya había incluso valorado de que el Senado no tenga la capacidad de veto que tiene justo en esta ley pero además yo creo que es un enfoque es mayor no de no someternos a los dictados de Bruselas en un momento en que tú sabes que es que no hay capacidad de negociación en ese asunto es plantearla nuestro términos a mí me parece un horror absoluto no sé yo si en esta semana es verdad que la negociación ya sabía producida que ha habido conversaciones no sé si en esta semana ha podido influir lo que Pablo citaba hace un momento que es que el la la la aprobación de la senda de déficit sigue siendo muy muy complicada por el rechazo que plantean tanto el PDeCAT como Esquerra Republicana tal vez el conocer que es muy difícil que prospere ha llevado a Podemos a decir bueno pues para qué nos vamos a gastar una negociación en la que igual no va a ningún sitio

Voz 0027 45:57 por cierto el representante de la Generalitat en esa reunión bueno El hipotético representante no ha acudido aunque es el vicepresidente Pere Aragones que además consigue economía estaba convocado de hecho posiblemente recordaréis a finales de julio cuando se celebró la reunión de la Comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat ese dijo los representantes de de Gobierno central nos aseguraron que uno de los temas en los que habían notado Hoyos por lo menos que había habido avances era en el hecho de que los representantes de las Generalitat iban a empezar a acudir a a los foros multilaterales esta era una de las primeras ocasiones que tenía para demostrar eso la Generalitat sigue sin acudir a reuniones que bueno hemos dicho este trámite pero bueno lo que hay de fondo es fundamental

Voz 1926 46:45 sí evidentemente no me por terminar con con el tema de Podemos una cosa muy rápida en el Podemos no quiere negociar podemos lo que quieres vender un fetiche retórico que es el frente anti austeridad digamos también se ha apuntado a desgastar al Gobierno y les acusa de ser como el Partido Popular que antepone los intereses de de los especuladores financieros a los intereses del pueblo todo el mundo yo creo se está moviendo en un tablero en ese tablero electoral se está moviendo con con con intereses muy particulares no es decir en este momento eso que podríamos llamar los intereses generales han quedado relegados pero desde luego sí desde algún foco que está ocurriendo así desde Cataluña no es evidente que lo hemos visto en la gestión de los lazos amarillos me refiero de de la actuación de los Mossos se ideó el discurso de la Generalitat donde todo

Voz 27 47:31 incluso animaba