Hoy por Hoy (22/08/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

son las diez de las nueve en Canarias está en marcha el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra hoy de forma telemática un encuentro en el que el Gobierno pretende aprobar la nueva senda de estabilidad para el trienio dos mil diecinueve dos mil veintiuno el Ejecutivo va a ofrecer dos décimas más de margen a las autonomías en su déficit público lo que supone unos dos mil quinientos millones de euros más Nieves Goicoechea

Voz 1468 00:31 si el Gobierno sacará adelante la nueva senda de estabilidad porque tiene la mayoría absoluta en este órgano las comunidades del PP votarán en contra en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio la única comunidad socialista que se desmarcó fue en Valencia que se abstuvo hoy veremos en este momento el presidente Ximo Puig está negociando por teléfono con la ministra de Hacienda algún compromiso financiero más para poder apoyar la senda todas las comunidades tienen margen hasta la una de la tarde para enviar por correo electrónico el sentido de su voto si no o abstención Cataluña no asiste a este Consejo no comparte la senda fijada pero prefiere negociarlo con el Ejecutivo en órganos bilaterales

Voz 0325 01:05 líder de Ciudadanos Albert Rivera ha confirmado esta mañana que su partido votará en contra de la convalidación del decreto ley con el que el Gobierno quiere blindar el procedimiento para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos según Rivera ni es un asunto urgente ni una prioridad a unos minutos en radio nacional el secretario general del PP Teodoro García ha asegurado que el Partido Popular se opondrá a éste y a otros decretos ley que presente el Gobierno sin reunir las condiciones de urgencia

Voz 0325 01:50 en Estados Unidos el antiguo abogado de Trump Michael Cohen ha reconocido ante la Policía que la campaña del presidente estadounidense se financió ilegalmente ha confesado que él mismo pagó a dos mujeres que habían mantenido sexo contra han para proteger la imagen del candidato lo hizo ha dicho por orden del propio Trump y con dinero que hizo pasar como gastos de campaña a través de facturas falsas Robert que usamos es el fiscal del caso

Voz 1684 02:12 estoy hecho ellos son cargos muy serios que reflejan

Voz 3 02:14 el patrón de mentiras y falta de honestidad durante un largo periodo de tiempo lo que hizo fue pagar dinero para comprar el silencio de dos mujeres que tenían información que él creería que sería perjudicial para la campaña de dos mil dieciséis

Voz 0325 02:27 Barcelona Los Mossos han detenido a un hombre que convivió varios meses con el cuerpo de su hermano fallecido para seguir cobrando su pensión cuéntanos Joan Bosch

Voz 0931 02:33 si el detenido es un hombre de sesenta y ocho años que vivía con su hermano en este piso del barrio de San Andreu en Barcelona los Mossos fueron avisados por un vecino que algo raro pasaba y cuando llegaron el fuerte olor les hizo entrar hasta una habitación en la que encontraron un cadáver momificado tapada con unas sábanas el detenido declaró a la policía que era su hermano que murió de forma accidental en el mes de marzo tenía una pensión que era el único dinero que entraba en casa así que según dijo para sobrevivir no había dicho a nadie que su hermano estaba muerto el cadáver no presentaba signos de violencia a la espera de lo que acabe determinando también la autopsia diez

Voz 0325 03:16 ahora con Javier Corbacho otras noticias de este día los venezolanos baten un nuevo récord histórico en sus peticiones de asilo a España en lo que va de dos mil dieciocho se han superado las solicitudes de asilo de todo dos mil diecisiete de enero a agosto casi treinta y tres mil personas han perdido

Voz 5 03:29 acción internacional de las que casi trece mil

Voz 0325 03:32 eran venezolanos lo cuenta María Jesús Vega portavoz de ACNUR

Voz 6 03:35 desde el año dos mil dieciséis se posicionan los venezolanos como la primera nacionalidades solicitantes de asilo por delante incluso de peticionarios de Siria de Colombia de Ucrania o El Salvador

Voz 0325 03:49 a duras a los solicitantes de Venezuela le siguen a distancia los colombianos con cinco mil peticiones los sirios con mil quinientas Biel los deportes el sindicato de futbolistas analiza esta mañana la decisión de la Liga de disputar un partido del campeonato en los Estados Unidos Juan Antonio San

Voz 1161 04:04 Pedro buenos días buenos días en una reunión convocada para las doce de la mañana en la sede de la propia fe con los capitanes de las plantillas de primera división existe malestar entre los futbolistas por el acuerdo unilateral firmado por la Liga que contempla por los próximos quince años que se dispute al menos un partido del campeonato liguero en suelo estadounidense por temporada aparte de a los propios futbolistas amén a equipos que no les ha gustado que no están de acuerdo por ejemplo el Real Madrid que ya se ha mostrado en contra y rechaza jugar en los Estados Unidos más favorable sería el Barça tanto que los candidatos que más están sonando para iniciar esta expansión esta misma temporada tienen a los culés como protagonistas hay dos partidos serían o el Girona Barça del veintisiete de enero o el Betis Barça del diecisiete de marzo

pues es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista

hola muy buenos días es miércoles ya estamos a veintidós de agosto

Voz 1684 05:27 me posvacacional aunque por puro desconocidos

Voz 7 05:30 eso me cuesta un poquito empatizar con aquellos que sí lo estén padeciendo deseo sinceramente que la reincorporación al trabajo no les esté resultando traumática y además siempre consuela saber que uno podría estar un poquito peor por ejemplo tienen que pensar que para que unos lleguen otros tienen necesariamente que salir así que podría ser ustedes por ejemplo Francisco Franco y tener planificada una mudanza en pleno verano que es sin duda la peor época del año para cambiar de residencia cargando contigo con cuarenta años de mal karma y otros cuarenta y tres de rencores y disputas eso quieras o no final de deja muerto los trámites para la exhumación ya lo saben porque el ministro Guirao se lo contó a Aimar Bretos ayer en este mismo programa van a comenzar este viernes en el primer Consejo de Ministros después de la vacaciones así que puede que este año el final del Brain del verano traiga más que nunca una interesante operación salida por otro lado también podrían ser ustedes Donald Trump que no ha tenido precisamente lo que podríamos entender como un buen día en el trabajo primero un jurado de Virginia declaró culpable a su ex jefe de campaña de ocho delitos financieros ocho ya lo verán el número

Voz 7 06:40 se acuerdan del Conde Draco aquel vampiro que contaba en Barrio Sésamo Wes puede que Trump también le haya recordado ayer porque por la tarde no mejoraron demasiado las cosas para él su ex abogado Michael Cohen se declaró culpable de otros ocho delitos entre ellos el de evasión fiscal fraude bancario dos de financiación electoral ilegal al haber pagado a dos mujeres para que ocultaran toda información relacionada sobre sus relaciones con el que por entonces era candidato con el fin de proteger su imagen de cara a las elecciones ya saben lo que dicen abogado el que tenga investigado dos de los colaboradores más cercanos el presidente están envueltos en calvario judiciales que podrían salpicar Le directamente pero él no parece muy preocupado

Voz 8 07:16 al principio

Voz 7 07:25 ayer mismo decía que todo esto no tiene nada que ver con la colusión con Rusia y que todos se trata de una caza de brujas contra su Gobierno o lo que es lo mismo una nueva versión del no crean a sus ojos ni a sus oídos porque como dijo este fin de semana el que es actualmente abogado de Donald Trump Rudolph Giuliani

Voz 1684 07:41 suele sensor y la verdad no es la verdad qué bonita es la lengua inglesa la verdad les bastan tres palabras para definir el feminismo

Voz 9 08:24 a veces huy qué

Voz 13 10:53 la oferta de empleo a cambio de sexo con el jefe hay anuncias con los son tan explícitos pero sí que en cambio te piden una determinada ropa o un determinado modelo de cuerpo que también estaba totalmente explotando o clasificando mejor dicho la imagen de la mujer para un beneficio económico las consecuencias de una violación

Voz 14 11:10 yo sigo teniendo momentos de terror cuando me encuentro sola en en una calle oscura o cuando subo en un ascensor con alguien que no conoce que puedo tener un momento de de diez de terror pero de terror de no poder mantener su testigo propicio

Voz 15 11:24 lo tiene varias palizas rompió el de no por todo dormir cuando iban tanto a la en plaza Larsson

Voz 7 11:52 hoy por hoy Pablo González Batista Cate Nasser hoy es veintidós de agosto y podría parecer un miércoles cualquiera de de este verano pero no lo es hoy es el día del año en que nos va a salir más caro hacer este gesto a lo mejor no lo han reconocido es el interruptor de la luz pero claro para el oído es casi imperceptible ahora les aseguro que en la factura de la luz Logan anotar bastante más hoy es el día más caro del año para encender un fleco para enchufar el ventilador y también para poner la radio salvo que la suya funcione a pilas si la próxima vez que el cartero llama a su puerta el sonido del timbre es este no se asuste solamente que trae la carta de su compañía eléctrica

Voz 17 12:35 yo o

Voz 10 12:40 Eladio Meizoso muy buenos días hola buenos días Eladio tenemos razones para temer este verano

Voz 7 12:44 la factura de la luz pues sí vistos

Voz 10 12:47 a los precedentes lo que ocurrió en

Voz 0527 12:49 Julio recordemos que el mes pasado la luz subió de media el recibo medio en la tarifa regulada por el Gobierno un ocho nueve por ciento es el porcentaje varía según la vara de medir básicamente según el consumo que se atribuya al consumidor medio pero bueno es un aumento del ocho nueve por ciento interanual es prácticamente cuatro a veces más que lo que ha subido la inflación general IS agosto todavía tiene peor pinta porque en lo que va de mes en estos primeros veintiuno veintidós días del mes el kilovatio está en ocho con sesenta y ocho céntimos que es un veintiocho por ciento más interanual si incluimos los peajes que lleva aparejado el kilovatio hora la subida es del catorce por ciento Esto es el recibo final la subida va a ser menor pero aún así puede estar todavía por encima de lo que ya sufrimos en este pasado mes de julio

Voz 7 13:36 cosa que no sólo que tenemos que tener miedo sino que ya vivimos podemos ir perdiendo las

Voz 0527 13:39 Esperanza totalmente no quedan por todos los días de agosto como para que podamos recuperar la espera

Voz 1684 13:44 buena Eladio Meizoso es como saben compañero

Voz 7 13:46 la sección de economía de los servicios informativos de la cadena SER y nos va a acompañar durante este rato de radio en el que nos vamos a adentrar en el proceloso mundo de la subida de los precios de casi todo porque Eladio es una sensación o hay muchas cosas que han subido en los últimos meses

Voz 0527 14:01 bueno la inflación general está en el dos dos por ciento es en realidad son sólo dos décimas más que el dos por ciento de inflación que es el objetivo del Banco Central Europeo que por decir así marca debería marcar la política económica de todos los países de la Unión Europea es decir la inflación no está siendo muy alta sólo dos décimas por encima de lo que sería el objetivo para un desarrollo más racional de la economía que ocurre que ese dos por con dos por ciento es una media hay precios que están subiendo bastante más otros que incluso están bajando pero las subidas nos tocan en elementos como decías eh tan habituales como darle al interruptor de la luz que sí tienen una significación especial pensemos que en el mes de julio lo que más ha subido en tasa interanual han sido carburantes y combustibles un doce coma seis por ciento productos energéticos un once con dos por ciento con estos los precios vinculados a la vivienda que en buena medida son alumbrado electrodomésticos

Voz 7 15:02 vamos no es tanto el precio de como los suministros no el consumo de suministros desde

Voz 0527 15:06 al señor los precios vinculados a la vivienda pero básicamente suministros bueno pues han subido de media un tres con siete por ciento y atención también porque los alimentos frescos han subido un cuatro por ciento en general e incluso las frutas un trece por ciento si es que parece

Voz 7 15:23 que hemos ido conociendo durante estas últimas semanas noticias I'll aisladas de subidas de diferentes productos y servicios pero pocas veces se nos muestra la foto grande nos gustaría saber cómo se ha encarecido vivir en los últimos meses hemos analizado de hecho el informe sobre el IPC el índice de precios al consumo que es la lista que refleja la evolución de cuánto nos cuestan las cosas hemos encontrado muchos elementos llamativos que en unos minutos vamos a comentar con con Eladio pero hoy en el día en que la luz es más cara que nunca este año me gustaría empezar intentando entender mejor lo que está pasando con la factura de nuestra electricidad de la luz que recibimos en casa Icon los precios de la energía en general para eso hemos invitado al estudio a Jorge Morales muy buenos días buenos días Jorge Morales es ingeniero industrial es autor del libro adiós petróleo es vocal de la Fundación Renovables ya dedicado básicamente toda tu vida Jorge al al sector eléctrico tu vida profesional

Voz 18 16:10 así es si llevo veinte años en este mundillo

Voz 7 16:12 podrías explicarnos con tu experiencia de veinte años de una forma que incluso yo sea capaz de entenderlo porque consumir hemos hoy el kilowatio más caro del año

Voz 18 16:23 bueno pues si fuera los fundamentales es decir a a tratar de arte una explicación racional de lo que está pasando te diría que sí

Voz 5 16:30 darla a las materias primas bueno ahora

Voz 18 16:32 tú domingo me lo vas a decir que déjame que te cuente un poco fundamentales en materias primas han subido notablemente en este mundo de energía el el Rey es el petróleo todo el mundo más o menos sabe que el petróleo ha subido bastante ha subido de cincuenta por ciento respecto a los precios que teníamos el año pasado el barril el crudo iraquí y es verdad que eso arrastra a todo lo demás no también es verdad que que tenemos unos precios en Europa del llamado CO2 que es esto es lo del cambio climático no los gases de efecto invernadero en Europa están tasados es una especie de impuesto a nivel de la Unión Europea y los precios sean atención triplicado en el último año no entonces qué ocurre claro como para producir electricidad no utilizamos petróleo pero si utilizamos algunos derivados que tienen que ver con el petróleo como puede ser por ejemplo el gas natural o con el carbón que está muy vinculado con el petróleo quemamos gas natural lo quemamos carbón en las centrales pues sí influye verdad que la subida de estas materias primas influye en el precio de la luz no que ahora bien influye tanto como para que tengamos en este momento en pleno mes de agosto que normalmente es un mes de baja demanda importante de precios bajos y además en un año con los embalses bastante llenos que normalmente también contribuyen a bajar el precio de la luz tengamos precios históricamente altos y que preveíamos que el cierre de dos mil dieciocho vaya a ser atención el año más caro de la historia en el mercado electricidad en el precio final que pagamos los consumidores pues no la respuesta es no y ahí lo que tiene donde aparece algo fundamental es el Gobierno el Gobierno los gobiernos no es son las reglas de juego del mercado electricidad están yo lo vengo denunciando hace muchos años están hechas hace veinte años justo cuando yo empecé en esto entonces hace veinte años podían tener algo de sentido pero ahora pues resulta que lo que hacen es que amplifican cualquier problema que hay no en cuanto aparece cualquier tema ahora de la subida de CO2 o por ejemplo estos días el máximo histórico de hoy tiene mucho que ver también con las centrales nucleares francesas que por la ola de calor en Francia la ex ríos están demasiado calientes y algunos de ellos no pueden refrigerar las central las no entonces ante la posibilidad de que hay un problema en el reactor se apaga ese reactor no eso dada la interconexión eléctrica que tenemos con Francia también acaba influyendo en nuestros precios de electricidad no de ahí el máximo histórico de justo estos días no esperamos que dure poco lo que dure la hora de calor allí no pero bueno da igual ya digo esto el problema es la amplificación que tiene Seat siempre hay problemas en los mercados energéticos y podría tener una subida del uno del dos por ciento pero no del nueve por ciento que es la subida que llevamos acumulados como bien ha contado hoy Eladio en lo que va de año respecto al año anterior

Voz 7 18:55 lo bueno de que esa legislación tenga dos décadas tutelas podido aprender muy bien a lo largo de estos veinte años de vida profesional lo malos que probablemente no responda a las demandas del mercado actual qué parte de responsabilidad si pudiéramos plantearlo en porcentajes podemos atribuir al Gobierno qué parte de culpa le podemos echar a los distintos gobiernos que no han cambiado esa legislación

Voz 18 19:13 cien por cien es completamente su responsabilidad osea las reglas de juego son el Boletín Oficial del Estado a mí muchas veces me dicen es que las eléctricas está es la típica teoría de la conspiración no es caso muy malas porque mira lo que hace no como no suben los precios siempre digo lo mismo digo mira yo lo que he visto es que las las eléctricas lo que hacen es lo que tienen que hacer sobre empresas cotizadas maximizar sus beneficios no que están haciendo ahora están utilizando esa están produciendo mucha más electricidad que el año pasado con agua naturalmente producir electricidad con agua como todo el mundo entiende es mucho más barato que hacerlo quemando carbono quemando gas y sin embargo los precios son más caros el resultado cuál es bueno lo dijo Moody's hace dos meses que espera que el resultado de las eléctricas suba en seiscientos millones de euros este año el beneficio porque era sencillamente les cuesta menos producir Clark Trinidad la pues posibles ahora la cuestiones esto es ilegal que yo lo que digo es no no están aplicando las reglas de juego que les permiten vender el agua como si fuera champán si me permites la analogía no es decir están vendiendo unos la electricidad producida con las centrales hidroeléctricas a un precio superior al carbón y al de Gas Natural no que esto bueno esto es una cuestión regulatoria que podría cambiar e irresponsabilidad gobierno no es fácil cambiar Roe ya lo adelantó por qué ha habido varios gobiernos que lo han intentado man in no es nada fácil entre otras cosas porque es verdad que hay una parte de la normativa subraya una parte no el cien por cien que deriva de la Comisión Europea que es igual en más de veinte países de la Unión Europea no y por tanto no es tan fácil ni hay tanta autonomía para hacerlo de un día para otro o sea es decir antes preguntabas a la digo bueno Nos podemos temer que el cierre de de agosto de este año sea más caro que Julio eso seguro eso ya con lo que queda

Voz 5 20:51 por mucho que venga el Gobierno ahora no nos eh

Voz 18 20:54 pueden cambiar las reglas de un día para otro no pero por ejemplo si podíamos aspirar a que en el futuro inmediato e habló de mediados de dos mil diecinueve por ejemplo esto no vuelva a ocurrir y entre otras cosas esto es muy importante es que resulta que sector energético está cambiando mucho en estos años porque estamos inmersos en la llamada transición energética a las energías renovables no les energías renovables tiene una particularidad respecto de las fósiles que es que no tienen practicamente costes de combustible de costes variables no entonces esto podría dar mucha estabilidad los precios y además hoy en día algo que los oyentes seguramente no saben son ya las más baratas del mundo tenemos todavía la cabeza que lo de los paneles solares y los molinos eólicos verdad son más caros que nada bueno esto era antes vale pero gracias a su enorme evolución tecnológica los últimos años hoy en día están ganando los concursos internacionales a todas las demás fuentes de energía por tanto

Voz 1684 21:39 sí podemos ser optimistas en que vaya a haber una baja

Voz 18 21:41 en el precio de la luz en el medio plazo lo que sientes claro

Voz 1684 21:44 tenemos que ser pacientes lo que hay que hacer es exigir un cambio arreglas dejó

Voz 18 21:47 porque porque sino por mucho que tengamos tecnología más baratas al final nos encontraremos con lo mismo las eléctricas seguirán vendiendo más caro no es donde tienes la la pieza fundamental del Gobierno

Voz 7 21:55 bueno son muchos los retos que tiene el Gobierno y que tienen las empresas eléctricas por delante de hecho el pasado catorce de agosto hubo una reunión entre los secretarios de Estado de Energía de España en Portugal para buscar una estrategia conjunta contra la subida de precios del Mibel que es el Mercado Ibérico de la Electricidad Eladio tú tuviste la oportunidad de hablar con José Domínguez Abascal el secretario de Estado de Energía después de esa reunión con Portugal el que te que te dijo que te dijo el secretario de Estado cuál es la postura del Gobierno frente a su

Voz 0527 22:21 pues que se va a trabajar en mecanismos de control para tratar de limita

Voz 18 22:26 a controlar los precios pero también nos ha dicho de forma muy clara que no se pueden hacer milagros no hay su

Voz 19 22:33 si la estructura actual del mercado

Voz 20 22:35 aquí es la el mix de generación

Voz 18 22:38 dijo

Voz 0527 22:39 para mí es de generación ya sabemos son las distintas tecnologías

Voz 5 22:42 eléctricas sirven para producir

Voz 0527 22:45 lo vatios hora dice que con la configuración actual pues es también más difícil José Domínguez Abascal Nos ha dicho bastantes cosas de las que ha apuntado ahora Jorge Morales por ejemplo que da luz está subiendo porque ha subido el gas natural porque han subido los derechos de emisión de CO2 y eso afecta sobre todo al precio del carbón en definitiva a las centrales térmicas de gas y carbón le hemos planteado que este año hay mucha agua en los embalses mucha producción hidráulica que es barata de producir pero que ahora no está contribuyendo a reducir el precio de la luz porque a menudo se está ofertando al precio de las energías más costosas algo que también apuntaba ahora mismo Jorge nos ha dicho que esto es cierto y que esto obedece a unas reglas de un mercado eléctrico mayorista diseñado de acuerdo con reglas de la Unión Europea que el Gobierno español no puede cambiar a corto plazo Kun mercado dice en el que muy pocas empresas aunque con distintas filiales están vendiendo y comprando casi toda la electricidad que se consume en España dice el secretario de Estado que se tiene que acometer la reforma de ese mercado mayorista a medio plazo en un horizonte de ocho a diez años con el margen de reforma del mercado del Gobierno este caso de los gobiernos de España y Portugal porque compartimos mercado eléctrico con la incorporación de más energías renovables que según él permitirán a medio plazo abaratar el recibo de la luz en coincidencia también con lo que nos decía hace un momento Jorge Morales

Voz 7 24:05 a Jorge que el secretario de Estado coincide perfectamente con tu con tu diagnóstico casi punto por punto pero en cambio argumenta que tiene las manos atadas y que no puede hacer prácticamente nada por eso nos dice que no hay soluciones milagro

Voz 0527 24:16 ocho a diez años como plazo para ir a una reforma más global del mercado eléctrico que tenga resultados efectivos como había que ser paciente

Voz 5 24:24 tú crees que eso es un plazo lógico que es hombre

Voz 7 24:26 lo que podemos asumir yo creo que en diez

Voz 18 24:29 no es el mercado eléctrico no va a tener absolutamente nada que ver con el que tenemos hoy ahora mismo tenemos un cuarenta por ciento de energías renovables en nuestra cesta de electricidad yo creo que en diez años fácilmente podremos llegar al sesenta e incluso superar el sesenta por ciento no esto día radicalmente la configuración que tenemos ahora no como decía la ventaja que tenemos en este momento es que las renovables están entrando ya por precio eh ya no es una cuestión de sensibilidad medioambiental es una cuestión sencillamente que sale más barato producir electricidad con una central solar que hacerlo que eso quemando cargo no sí bueno esto yo creo que en eso a eso se refiere en el plazo de ocho a diez años antes que la configuración va a ser radicalmente diferente no que las reglas de juego necesiten ocho de Celis para cambiarse no no yo no estoy de acuerdo en esto se pueden cambiar es verdad que no en dos meses pero si en un plazo hace un año podrían cambiar las reglas de juego que hay un margen que no están excesivamente grande cómo podemos pensar para cambiar las también eso es verdad osea vamos a ver mira ahora mismo los precios en Francia estará altísimos también los precios del mercado mayorista francés no esto ocurrió también en enero del año pasado no sé igual lo recordáis pero el por entonces presidente Mariano Rajoy salió a los medios de comunicación decir bueno no se preocupe mucho de esta subida de la luz porque fueron precios realmente históricamente muy altos no eh no se preocupe mucho digo porque en cuanto llueva bajar y que es lo que pasó que ha llovido ha llovido y la luz no ha bajado no entonces claro eh qué pasa en en todo esto qué en ese momento lo que había también a un problema con Francia en esto se achacó todos los problemas a que las centrales nucleares francesas estaban paradas por el por otras cuestión diferente sala de calor pero están Paradiso no sabía afectado no bien cuando luego miramos los resultados en Eurostat la oficina estadística de la Unión Europea vemos cómo ha subido la luz en Francia y como ha subido en España tenemos que a pesar de que su mercado mayorista arrojó precios muy superiores a los nuestros nuestro la que pagaron realmente los franceses no subió tanto ahí es donde está la reforma el Gobierno es decir el mercado mayorista las reglas de juego el mercado mayorista esencialmente van a ser las mismas en veintidós países de la Unión Europea vale pero la repercusión de esas reglas en el recibo final no las centrales nucleares francesas aunque el precio esté en ochenta euros porque de repente suba el gas natural no cobran ochenta euros porque tienen contratos a largo plazo los pantanos lo voy a decir muy claro los pantanos construidos aquí en España en la época de Franco

Voz 5 26:44 no deberían estar cobrando ahora el precio del gas

Voz 18 26:46 natural porque sus costes no tienen absolutamente nada que ver con el precio del gas natural del CO2 que sea lo mismo pasa con las centrales nucleares españolas también construidas en la época de Felipe González no tiene sus costes no tienen nada que ver con lo que está pasando en los mercados energéticos internacionales y por tanto que nosotros en el recibo de la luz cada vez que al alguien tose resulta que todas las centrales sean de una tecnología que sean estén cobrando más de la cuenta eso sí el Gobierno se puede cambiar no en un plazo de un mes eh pero sí en un horizonte de seis meses a un año

Voz 7 27:16 y mientras llegan esos cambios regulatorios que podemos hacer los ciudadanos para blindar Nos contra estas subidas dentro de mercado que eso supone que está liberalizado

Voz 18 27:23 no es una herramienta defensiva no la primeras consumir la menor luz pues sí

Voz 5 27:27 la eficiencia energética no

Voz 18 27:30 y la segunda es tratar de tener el mejor contrato posible no aquí hay el la primera recomendación sería no dejen en besarse por las ofertas de los comerciales que les dan a casa o que incluso llegan a la puerta fría y cuenta alguna historia esto es mentira lo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que es el regulador viene advirtiendo año tras año que esas ofertas son más caras que el precio oficial el precio oficial hay gente que claro es que el nombre que tiene un poquito es casi una palabrotas llama PVP PC y Precio Voluntario Pequeño consumidor pero yo siempre recomiendo a la gente llamar a su compañía y exigir el que PC les va a costar a las compañías Eladio lo sabe muy bien las compañías todos los años recurren a entre los tribunales el Pew PC porque pierden dinero con él no claro yo no lo sé decir más fácil si una compañía pierde dinero con una tarifa expone una tarifa interesante para el consumidor sí una una compañía T intenta sacar de esa tarifa y te ofrece un suculento descuento lo normal es que haya algún tipo de trucos no entonces bueno la primera recomendación es de tu PC dentro de veces en una modalidad aún poco especial que se llama la discriminación horaria que permite tener un precio más barato de electricidad durante catorce horas diarias a costa de pagar algo más en las diez restantes esto aunque uno no se ponga ponerlo a las cinco de la mañana como decía el ex ministro Soria no hace falta poner la lavadora a las cinco de la mañana simplemente con cambiar de tarifa uno ahorra de un veinte por ciento en el recibo eh

Voz 7 28:54 si las eléctricas y sirven de las reglas del juego paras maximizar sus beneficios tiene sentido que los usuarios también lo hagamos para reducir nuestros costes muchísimas gracias Jorge Morales vocal de la Fundación Renovables experto en el mercado eléctrico muy experto veinte años entendido casi todo entendido casi todo voy a tomar nota de

Voz 1684 29:11 a por noticia muchas gracias Jorge y Eladio no te vayas ya sabemos que hoy vamos a pagar la luz más cara pero más cara que ayer y menos que mañana probablemente pero es que también han subido las patatas también ha subido la fruta fresca también ha subido los combustibles y eso también me gustaría intentar entenderlo así que cebolla a pedir ayuda ponemos unos anuncios seguimos

Voz 1 29:28 sí

no es ni mucho menos la primera vez que lo comentamos pero hoy queremos poner el foco sobre las razones por las que nos ocurre esto casi todos cada vez nos queda más mes a final del sueldo

Voz 37 34:42 no

Voz 1684 34:46 últimamente todo es no aprendemos pronunciando frases que solían decir nuestra Sawers pero que está todo tan caro en serio me han cobrado esto por una docena de huevos si me compraría una picotas que me gustan pero has visto cuando están pues normal porque la fruta fresca como nos decía hace un momento nuestro compañero Eladio ha subido un trece por ciento en lo que va de año hoy para Bale esa foto grande para tratar de analizar en perspectiva todo lo que ha subido y cómo nos afecta cómo afecta a nuestra lista de la compra hemos reclutado a a Eladio Meizoso en nuestro compañero del área de Economía Eladio buenos días otra vez qué tal que nos contaba Eladio nos decía que los precios que esta percepción que tenemos de la subida de los precios es real pero que en realidad hay una cifra hay un hay un andan pues un índice macro que es el de la inflación que se mantiene más o menos estable en el dos coma dos por ciento es decir

Voz 7 35:32 hay cosas que suben y hay cosas que bajan

Voz 1684 35:34 la primera pregunta Eladio es que es lo que más ha subido durante este año

Voz 0527 35:38 sí pues apuntábamos antes los precios vinculados con la energía carburantes combustible es la luz todo esto afecta a los precios aparejados a la vivienda y luego también todo el apartado de alimentos sin elaborar que en conjunto Julios han subido un cuatro por ciento interanual las frutas frescas como decías un trece por ciento las patatas un nueve por cien los huevos un seis por ciento

Voz 7 35:59 para que esa cifra de inflación se mantengan un dos coma dos

Voz 0527 36:02 los que es lo que ha bajado pues ha

Voz 6 36:04 han bajado grupos así lo denomina

Voz 0527 36:07 eh el Instituto Nacional de Estadística como ocio y cultura que ha bajado un cero con seis por ciento aquí parece que ha tenido un papel clave la bajada de los paquetes turísticos en comparación interanual también los bienes industriales duraderos duradero es una nevera un coche en conjunto este grupo ha bajado un cero coma nueve por ciento ya luego concretando por artículos Keith esa destaca la bajada del aceite un cinco coma uno por ciento el pescado fresco y congelado ha bajado un cero con nueve la leche un cero con cinco los artículos de uso personal un cero con cinco aunque la ropa y el calzado o no han bajado en términos interanuales y han subido muy poco cero uno cero con cuatro por ciento según se el niño de mujer de varón son los comportamientos más anti inflacionistas quizá que hemos tenido en este pasado mes de junio

Voz 7 36:56 las cifras más llamativas de esa subida que nos comentabas es momento Eladio son sin duda la de los alimentos sin elaborar entre los que se encuentran la fruta fresca la patata los huevos para comprender por qué han subido tanto estos productos y no otros hemos llamado a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAG donde nos escucha Álvaro Arteta que es coordinador del departamento de Economía Agraria muy buenos días Álvaro hola muy buenos días Álvaro te hemos llamado con la intención de que nos ayude a entender un poco mejor esto porque han subido tanto a las frutas y las verduras

Voz 19 37:26 bueno

Voz 20 37:26 eh pues si es cierto que que en este IPC del mes de julio se ha producido algunos ajustes en los precios en en destino los precios que pagan los consumidores en el Paseo de las en el caso de las frutas frescas e pero que por lo que nosotros observamos no responde en ningún caso a las oscilaciones de los precios que perciben los agricultores es decir a los precios en origen eh por poner un ejemplo eh en el año pasado en los precios de de la fruta de hueso la fruta de hueso son los melocotones las nectarinas las ciruelas estaban completamente desplomada dos el no cubría los costes de producción de los agricultores habían bajado respecto al año anterior un cuarenta por ciento de media en algunas zonas y productos hasta un sesenta por ciento bueno pues el IPC no recogió en esa medida esas bajadas de precio en que se produjeron en julio del año pasado si no sino que más bien lo que es lo que se produjo fue un importante incremento de los márgenes como sí al es que eh los márgenes comerciales la diferencia que hay entre lo que paga el consumidor en el lineal lo que percibe el agricultor en en su bolsillo en en meses como el mes de agosto del año pasado son márgenes llegaron a superar el mil por cien bueno pues como os digo ese es un ejemplo de la falta de relación que hay entre entre lo que percibe el agricultor lo que luego paga al consumidor en el lineal

Voz 18 38:44 es por tanto el el IPC

Voz 20 38:47 no responde a las oscilaciones de precios en origen

Voz 7 38:50 es decir Álvaro que ni siquiera podemos consolidarnos al ver los precios de la fruta en el supermercado pensando bueno por lo menos el agricultor estará recibiendo un precio más justo

Voz 20 38:58 claro esa es una de las principales cuestiones o para nosotros un precio justo sería aquel que pudiera remunerar correctamente a todos los agentes de la cadena el distribuidor el la industria su caso y el agricultor eh nosotros entendemos que con el precio que paga el consumidor ahora mismo se podría eh satisfacer los costes de producción de cada uno de esos agentes pero que pasa que eso no ocurre así no todos los que participan en la cadena de valor de las frutas en este caso eh pueden cubrir sus costes de producción y pueden tener una rentabilidad deseaba

Voz 7 39:31 tiene alguna explicación que las patatas por ejemplo sean un producto tan extremadamente volátil que su precio varía tanto

Voz 20 39:39 bueno realmente en las patatas es un producto que es muy volátil en su precio en origen en destino nosotros Alexis que que venimos realizando el destino no es tan volátil el consumidor más o menos viene a pagar las las mismos precios con con oscilaciones pero como hemos visto este mes pero pero con oscilaciones razonable dentro de lo que te lo que cabe el precio en origen sí que es muchísimo más volátil es un producto que que depende mucho de los mercados exteriores importamos muchísima patada patata de de Francia e y eso hace que que que nuestra producción esté sometida a los vaivenes de de los mercados hay unos dientes de sierra muy importantes en la producción y en los precios que perciben los agricultores por este producto

Voz 7 40:23 Álvaro y cómo podemos hacer que los tanto los agricultores como los usuarios no lo tenemos tanto estos vaivenes vaivenes que no siempre dependen de la meteorología como podríamos pensar de las muestras de satisfactoria sonó que resulten las cosechas cómo podemos hacer que todos estemos pagando un precio un poquito más justo por el producto que consumimos y que los agricultores perdón reciban también una retribución justa claro

Voz 20 40:46 claro a ver en en en este caso bueno lo que hay que hacer es eh reestructurar la cadena de valor como es más que rentable para todos ahora mismo los los precios que paga el consumidor no lo deciden los agricultores e los agricultores tienen a una parte de culpa porque no están lo suficientemente agrupados en torno a entidades como pueden ser las cooperativas para intentar defender sus precios frente a los compradores pero es que el poder de Costa de de negociación de de los compradores de las grandes cadenas de distribución es muy elevado por poner un ejemplo eh nosotros exportamos muchísimas frutas y hortalizas al mercado europeo en el Reino Unido las cinco principales cadenas de distribución tienen una cuota de mercado de más del ochenta por ciento

Voz 18 41:27 es muy difícil competir con poder denegó

Voz 20 41:29 creación con ese poder de compra hay que repensar la cadena de de de valor para que los agricultores puedan obtener una rentabilidad mayor por los productos que que que producen bueno desde el punto de vista del del del consumidor sí que se pueden hacer cosas y desde luego que obviamente comprar productos de temporada y va a proporcionar unos productos de mejor calidad e Ibon oí quince mejor precio qué productos que no están en temporada o también productos de cercanía productos que son locales e incluso apostar también por la por la compra directa al agricultor o las cadenas cortas de comercialización pues

Voz 7 42:07 Álvaro Arteta coordinador del departamento de Economía Agraria del COAC muchísimas gracias por atender nuestra llamada

Voz 38 42:12 muchísimas gracias a vosotros Eladio después

Voz 7 42:14 se comprobar cómo han crecido los lo que nos gastamos cómo han crecido los precios muy brevemente qué ha pasado con lo que ganamos cómo han evolucionado nuestra Sue

Voz 39 42:21 los eh pues me recoge es ahora mismo un poco pero menos que la inflación bebido dijo no recuerdo exactamente pero unas décimas menos que la inflación este año no está siendo un buen año para los sueldos medios el que haya ascendido el ir a mejor

Voz 1684 42:37 no creo que haya muchos de nuestros oyentes que estén pensando que efectivamente tienen una mejor situación y más viendo cómo han evolucionado los precios Eladio no seguirá seguramente quedando a los dos mucho mes al final de sueldo pero por lo menos ahora somos un poquito más conscientes de dónde nos estamos dejando ese sueldo muchísimas gracias

Voz 8 42:52 a vosotros

