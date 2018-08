Hoy por Hoy (22/08/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

Voz 0116 00:09 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo lo último en los lleva hasta Ceuta alrededor de doscientas personas han accedido a la ciudad saltando la valla que la separa de Marruecos los migrantes se han dirigido al Centro de Estancia Temporal que sigue colapsado e incluso con tiendas de campaña los alrededores amplía Nicolás Castellano Pérez

Voz 1620 00:24 la entrada se ha producido en la zona de Berrocal el mismo tramo de la valla por el que accedieron otras seiscientas personas el pasado veintiséis de julio a falta de un recuento oficial de la Guardia Civil calculan que sobre las nueve de la mañana han sido unas doscientas personas los que han cruzado el perímetro fronterizo en las imágenes difundidas por El Faro de Ceuta

Voz 2 00:42 subo

Voz 1620 00:44 se va como un grupo celebra el haber logrado cruzar a territorio español a varios de ellos con heridas en brazos y piernas mientras se dirigen hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes según la agencia Efe cinco guardias civiles han resultado herido aunque sólo uno ha requerido traslados qué tal a donde han sido enviados también varios subsaharianos con cortes por la valla en el lado marroquí había hoy menos efectivo al celebrarse

Voz 0116 01:05 la Pascua del Sacrificio es lo último en un día marcado por la actualidad en Estados Unidos el cerco sobre Donald Trump se estrechan las últimas horas su antiguo abogado Michael Cohen ha confesado ante el F ante el FBI que financió ilegalmente la campaña electoral de Trump al pagar a dos mujeres para que no dijeran nada de las relaciones sexuales que mantuvieron con el hoy presidente y también su ex jefe de campaña Folman a Ford ha sido condenado por una serie de delitos fiscales dice que con él no van estas cosas

Voz 1804 01:32 el señor humana Forta estado con mucha gente distinta a lo largo de los años me entristece este asunto no es un asunto que me implique a mí pero eso no quita que me sienta muy triste porque haya sucedido pues no tiene nada que ver con la conspiración con Rusia es una caza de brujas una vergüenza insisto en que me siento muy mal por Paul mana Ford trabajó por ejemplo con Ronald Reagan con mucha mucha gente

Voz 1804 02:25 cedente Vori en lo que hizo fue pagar dinero para comprar el silencio de dos mujeres que tenían información que él creería que sería perjudicial para la campaña de dos mil dieciséis tanto para el candidato como para la campaña

Voz 0116 02:37 el gen que han ese pago se hizo unos días antes de las elecciones y con la intención de beneficiar a un candidato así que se considera algo que forma parte de la campaña se rige por sus reglas de financiación Sicko en pago de su bolsillo superó el límite autorizado a particulares Se dinero da de otros de quiénes era es la pregunta que queda por responder Ike deja en una situación potencialmente complicada Trump y su equipo de campaña en el mismo día quién aseguró estar dispuesto a morir por su jefe le delata a cambio de una reducción muy sustanciosa en la condena Trump todavía no ha dicho nada de este acuerdo doce y tres en nuestro país está en marcha hasta ahora el Consejo de Política Fiscal y Financiera se presenta a las comunidades el camino para que puedan gastar más y que el Gobierno pueda llevar de nuevo al Consejo de Ministros la senda de estabilidad Se repite el proceso de julio con la duda de si en esta ocasión la Comunidad Valenciana se va a sumar o no al apoyo del resto de territorios gobernados por el PSOE Nieves Goicoechea

Voz 1468 03:31 el Consejo aprobará la senda de estabilidad porque cuenta con el apoyo de la mayoría de las comunidades socialistas y porque el Ejecutivo dispone por ley de la mitad más uno de los votos en este órgano otra circunstancia será si logra un apoyo completo de todos los consejeros socialistas porque a esta hora la duda reside en Valencia esta comunidad está influenciada en la reunión del Consejo de julio tuvo un Ascen son reivindicativa y ahora la Comunidad se inclina en este momento por apoyar la senda tras los últimos contactos de estos días durante la mañana es el presidente Ximo Puig quien encabeza las negociaciones con la ministra de Hacienda para lograr un compromiso más que mejore la financiación de esta comunidad los consejeros del PP votarán no en bloque porque no comparten la senda de déficit porque el Gobierno lo ha liquidado totalmente a la cantidad de IVA que les corresponde de dos mil dieciocho

Voz 0116 04:14 Ciudadanos se va a abstener en la votación del decreto ley para exhumar a Franco del Valle de los Caídos este partido su momento se mostró a favor iba haría ahora su postura el PP por su parte aclara que no va a apoyar ni esta ni ninguna iniciativa que promueva el Gobierno vía decreto ley informa Óscar García ni ciudadanos ni Partido Popular votarán a favor del decreto ley en el caso del partido de Rivera el voto será la abstención según han aclarado esta mañana fuentes del partido El motivo según explican es que ese decreto ley no contemplará un proyecto global de reconciliación para el Valle de los Caídos y además se ampara en una urgencia que el presidente de Ciudadanos no ve tampoco le el Partido Popular aunque este partido todavía no desvela si votará en contra o se abstendrá según su secretario general Teodoro García Egea en Radio Nacional Albert Rivera en Onda Cero

Voz 3 04:58 no podemos votar a favor de medidas que se toman con carácter supuestamente

Voz 0116 05:03 confiado para abordar cuestiones hace cuarenta años después

Voz 4 05:06 es un decreto ley que se supone que es algo urgente pésimo no pues hombre el Partido está gobernó más de veinte años España de algunas veces como diversos usted nunca ha hecho nada

Voz 0116 05:15 la abstención de Ciudadanos garantiza la aprobación del decreto ley en el Congreso de los Diputados aunque supone un cambio de postura en mayo de dos mil diecisiete cuando la Cámara instó al Gobierno a exhumar los restos de Franco Ciudadanos votó a favor Ci de hecho la portavoz del PSOE en el Congreso acaba de contestar en Almería ciudadanos Adriana Lastra acusa a la formación naranja de dar vaivén

Voz 5 05:32 cada vez que tienen la oportunidad real la real de posicionarse políticamente lo hacen cada vez más escorado a la derecha cada vez que tienen oportunidad en ese además piensa lucha fratricida con el Partido Popular sobre quién es más más de derechas el señor Rivera hace mucho que perdió el centro y ahora está perdiendo el norte también yo lo que espero es que recapaciten que vuelvan a la posición que mantuvieron hace un año y que apoye este Real Decreto

Voz 0116 06:04 los Mossos d'Esquadra respaldan la reacción de la gente que abatió un atacante el lunes en una comisaría de Cornellà esta mañana el secretario del sindicato que la defiende ha dicho en Hoy por hoy además que las comisarías no reúnen todos los medios necesarios para garantizar su seguridad es Francesc Vidal

Voz 6 06:18 hace muchos años que hemos presentado escritos el registro para denunciar a las eficiencia él estás que nos hemos encontrado en Cornellà hasta de comentario que hace unos años la intención que tenía a la factura eran quitar los cristales para dar una sensación de proximidad

Voz 0116 06:41 Isabel máster de la Universidad Rey Juan Carlos que acusaron Pablo Casado Cristina Cifuentes y tenemos más detalles ayer les contábamos la existencia de un informe del año dos mil trece que avisaba sobre irregularidades si decía Casado que no iba con él hoy añadimos que ya en dos mil ocho Se realizó un primer informe por parte de la agencia dependiente del Gobierno encargada de calificar esos cursos en los que pedía más detalles sobre el método de calificación au sobre el profesorado Radio Madrid Laura útil

Voz 1275 07:04 el informe está firmado en enero de dos mil nueve fuera de ex directora de la Aneca y es el documento definitivo para validar el máster que eleva esta agencia de calificación universitaria que depende del Ministerio de Educación tras una fase delegaciones en dos mil ocho por parte de la Rey Juan Carlos el informe es favorable pero da cuenta ya de algunas recomendaciones que el máster debe tener en cuenta la Aneca y pide la Rey Juan Carlos que especifique el procedimiento y los instrumentos con los que va a evaluar a los alumnos que clarifique la metodología docente y que detalle la información del personal académico del personal de apoyo disponible vinculado específicamente al ser la aconseja también que ponga en marcha una comisión de garantía de calidad del posgrado según la Universidad este informe de la Aneca es el que validó el máster que sin tanto en la Rey Juan Carlos

Voz 1646 07:53 hoy por hoy Pablo González Batista Cadena SER llega la hora de saludar a Roberto Sánchez e intentar sorprenderle con una pregunta inesperada bajo la apariencia de que vamos a hablar de suelo

Voz 8 08:04 pues Roberto Sánchez muy buenos días qué tal Pablo buenos días cuando firmar hablamos esto de hablamos de las firmas y estuvimos comentando contra firmando ejemplares en la Feria tú

Voz 1646 08:15 aquella experiencia entre esté en ese juego tan habitual en

Voz 8 08:18 de los escritores de comparar la longitud de las colas a la teníamos larga así sucesivamente jugaste sí sí jugué a eso es inevitable hombre además rodeado está baje a un lado Miguel gane poeta a otro lado María Dueñas junto a María María Dueñas estaba un tal Juan José Millás bueno pero algo te tocaría donde sólo por eso por eso un libro como Juan José

Voz 1646 08:41 ellas filme tres bueno las mejores colas del mundo dicen son aquellas en las mejores cosas el mundos en aquellas por las que hay que hacer cola pero lo de esto porque no vamos a hablar de libros sino precisamente de eso del arte de hacer colas hemos visto el reportaje en el Guardian sobre la ciencia de esta actividad que además nos afecta a todos no estamos libres de hacer cola en ningún momento y de hecho hemos pedido a Eva Cruz que se Lole y que no es lo mismo

Voz 9 09:08 muy buenos días llegará a un sitio donde hay gente enfila una persona detrás de otro y colocar tela que en España hay una variedad que es preguntar quién da la vez a verla o quiénes la última cumplir la última se porque a las mujeres pero sí en fin yo lo que quería espiaron es la psicología de las colas es decir quienes tienen que

Voz 8 09:27 cómo nos relacionamos psicológicamente cómo nos comportamos cuando vemos una cola y como recordó cuando estamos

Voz 9 09:32 en ella quién estudia esto pues mucha gente no sólo porque es intrínsecamente interesante comprender por qué hacemos cola sino también porque las empresas quieren saber qué nos hace seguir en una cola y no marcharnos y comprarnos el producto no han aprendido por ejemplo que la gente a la gente le gusta hacerse una idea aproximada de cuánto tiempo va a estar en la cola pero le molesta que pongan relojes midiendo la cuenta atrás al segundo porque lógico claro eso crea ansiedad porque hace que la gente se concentre en la duración de la cola no en el pelo

Voz 8 09:59 Lula de tenemos tanto tiempo para desconectar la bomba esto pasa mucho en los parque de atracciones en los parques acuáticos ellos te prometen que el final está cerca pero de especifica cuánto tiempo te quedas con lo cual la verdad espero momento Pablo pero no me digas que tu nuevas con carnet bit por otro sitio algo la cola como todo hijo de vecino

Voz 9 10:16 la genera privilegios y sensación de lujo cuando pagando más una empresa te concede el beneficio de saltarte la cola claro el fast claro exacto pero todo esto lo sabemos sobre todo gracias a un experto que ha dedicado su vida entera al estudio de las colas que hacemos es Richard Larsson profesor del MIT que explica que una cola se produce cuando la demanda en tiempo real pone servicio supera la oferta en tiempo real bueno se servicio

Voz 8 10:38 para eso tampoco hace falta ser profesor del MIT

Voz 9 10:40 no es cierto pero sí para concluir que una vez que la bola se produce el sistema es el sistema Éste es porque responde al deseo innato del ser humano por la justicia tanto es así que la justicia de una cola es más importante para una mayoría de sujetos que la rapidez del servicio sea es más grande de la cola se ajusta a que sea corta las investigaciones demuestran que la mayoría de la gente prefiere un restaurante con una sola fila larga de atención que otro con varias filas en la que exista la posibilidad de que una persona que haya llegado más tarde que tú consiga que les sirvan anteriores

Voz 8 11:12 eso que otro que no tenga cola porque dices aquí no hay camioneros por aquí no paran de comer bien pero esto tiene que ver mucho con nuestro con con nuestros civismo con nuestro comportamiento en las colas no es como este organizada lo cual aunque las hay efectivamente son lineales en la que no te puede escolar etcétera pero más bien es cómo nos comportamos nosotros en ellas sí sí

Voz 9 11:30 no lo sea lo que está claro es que a la gente le molesta mucho que te cuele sesión pecado social total sobre todo en el norte de Europa y en España cada vez más en lugares como la India en cambio que todos estado el concepto de la cola no existe de una forma tan sofisticada en la India

Voz 8 11:44 la sofisticada Ny no sofisticada

Voz 9 11:46 lo es que la regla en la India es que no hay que dejar huecos en la cola cuando dímelo hay que ir huecos de verdad es que tienes que pegar la barriga a la espalda del de delante se desayunaban

Voz 8 11:56 como fila india es es una pero él es un tumulto no no hay cola no hay la radio alertaban Le llaman tortilla francesa

Voz 9 12:05 pero en cambio en Inglaterra se Bruce de todos los veranos el máximo ejemplo de una cola como sistema social perfecto es aquí

Voz 0116 12:15 hoy está en la cola perfecta la cola Mehldau

Voz 9 12:19 el público hace cola de forma ordenada durante horas para entrar en Woody es una cola tan reglada que el folleto explicativo de cómo hacer esa cola tiene veintinueve páginas

Voz 8 12:30 en Wimbledon es todo perfecto vamos había fijado que es el único torneo donde todavía van de blanco de blanco impoluto sí sí

Voz 9 12:36 veintinueve páginas explicando cómo hacer con muchas

Voz 8 12:39 pero podríamos leernos eso y contarlo mañana o un día de estos vale Ajax es al poquito fíjate que me parece fascinante lo voy a buscar eso es lo bueno

Voz 9 12:47 Carmen lo leo Star un hueco más larga

Voz 8 12:49 a tantas seguramente es como común capítulo del libro Cómo hacer cola en Wimbledon próximos Jofre en próximos episodios voy hoy con muchísima gracia Roberto Sánchez grabación irá navío hasta ahora vamos por la tarde

Voz 29 17:08 toda mi vida para conseguir el bienestar de mi fama querido ser un muñeco móvil por los sindicatos con quién lo que él tenía proyectos para él soñaba con que algún día podríamos esos y los director de Prisa Radio el ahora no sé pero una vía

Voz 7 17:34 todo llegará es joven tiene experiencia

Voz 29 17:39 cuidado con los del Hoy por hoy en A Vivir si os preguntan por algún personaje vosotros decís quizá tenis cerrada la entrevista nosotros adelante

Voz 30 17:51 la Ventana

Voz 1646 18:02 ya antes de terminar nos haremos las preguntas que nos deja el día de hoy ahora que Televisión Española ha cancelado el programa Saber vivir que pondrán en su lugar la serie estoy vivo al ver la foto de la hija de Isabel Pantoja con el guardia civil de la manada no se les ha pasado por la cabeza eso de vaya fauna no les parece una bonita contradicción que la última película de Kevin Spacey que se llama Millionaire Vojislav es decir el club de Los chicos mil millonarios solamente haya recaudado ciento diez euros en su estreno y hablando de fraudes ahora que el ex abogado de Trump se ha declarado culpable de financiar de forma ilegal la campaña de dos mil dieciséis por orden del presidente se lo pensara mejor antes de volver a ejercer como abogado del diablo pasará lo mismo en Argentina con el proyecto presentado en Chile lo mismo que en Argentina con ese proyecto presentado en Chile para intentar legalizar el aborto terminará por tanto siendo también un proyectos interruptus hay alguien al quién haya sorprendido hoy el anuncio de Albert Rivera de que su partido no vaya a apoyar el decreto para exhumar a Franco del Valle de los Caídos oye estará tan Moreno el líder de Ciudadanos por haber pasado demasiado tiempo Cara al sol debía todas estas no creen que el caudillo está siendo un hueso duro de roer

Voz 7 19:13 nosotros nos vamos