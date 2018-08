Hoy por Hoy (23/08/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 buenos días son las seis de la mañana las cinco en Canarias

el Gobierno ha llegado a un acuerdo con Podemos para compensar a los pensionistas por la subida de los precios la diferencia entre la subida del IPC en dos mil dieciocho que será mayor de las que la de las pensiones se compensará con una paga posiblemente en enero del año que viene lo anunció anoche en Hora veinticinco el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique

Voz 3 00:39 cuando se conozca el IPC de de año dos mil dieciocho se mediante un pago único de Valoriza de ascensiones de de dos mil dieciocho al IPC

Voz 0027 00:50 el Gobierno de Podemos también han acordado una reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Partido Popular no pueda vetar la senda del déficit con su mayoría absoluta en el Senado son cambios políticos muy muy profundos tras analizar esta mañana y de hecho son reformas de tanto calado que fuentes consultadas por la SER unos aseguran que no se pactaron anoche en la reunión que mantuvieron las delegaciones en el Ministerio de Hacienda con la ministra a un lado de la mesa hay Echenique al otro fuentes de la negociación nos aseguran que fueron los propios Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienes lo acordaron por teléfono una conversación que mantuvieron ayer a lo largo del día sobre cambios políticos trascendentes el PSOE está dispuesto a impulsar la anulación de los juicios franquistas lo publica hoy el diario El País la portavoz parlamentaria socialista Adriana Lastra se ha comprometido a impulsar esa anulación de las sentencias contra los represaliados franquistas esta era condición que le habían puesto Esquerra al PSOE para apoyar en el Congreso el decreto inminente para la exhumación de

Voz 2 01:57 esta madrugada en Argentina tras la votación general afirmativos I Say rotos cero negativa

Voz 3 02:04 sido el Senado autoría

Voz 0027 02:07 dado por unanimidad que la justicia puedes registrar las casas de la ex presidenta y senadora Cristina Fernández imputada en una causa de corrupción una causa que investiga supuestos sobornos de empresarios a miembros de los gobiernos kirchneristas a cambio de adjudicaciones de obra pública

Voz 1509 02:22 eh que Koldo navío con los desafueros me voy a arrepentir

Voz 0027 02:29 me arrepiento de nada de lo que después de dos semanas intentando frenar lo Cristina Fernández ahora sí ha dado el visto bueno a que sus compañeros de partido votaran a favor de autorizar que la justicia entre en su casa en busca de pruebas y también contra las cuerdas Donald Trump

Voz 4 02:47 Agüero o todos los que se niega la versión eso exacto

Voz 0027 02:52 dado que ayer eran del FBI confesó que recibió órdenes directas de Trump para comprar el silencio de dos mujeres con las que supuestamente había mantenido relaciones en una entrevista en la Fox esta noche trampa ha dicho que no sabía nada que se enteró más tarde de los pagos y que en cualquier caso ese dinero era de su fortuna personal y no de la campaña por lo tanto dice no cometió ningún delito de financiación ilegal escuchen esta frase no le interesa salir en Youtube Far lo operando con dos periquitos esta frase es del ex comisario José Manuel Villarejo según publica hoy el diario El Mundo forma parte de las conversaciones que mantuvo Villarejo con el empresario Juan Muñoz marido de Ana Rosa Quintana a conversaciones para planificar un supuesto chantaje Javier a los buenos días

Voz 0858 03:36 buenos días Aimar son grabaciones aportadas por Anticorrupción horas antes de que el juez ordenara la detención de Juan Muñoz y también de su hermano Fernando por chantajear presuntamente al abogado de su antiguo asesor fiscal que les debía dinero en las conversaciones Juan Muñoz pregunta a Villarejo si tiene algo para hacer tambalearse a ese abogado el comisario el excomisario les responde que puede conseguir Un vídeo grabado asegura por el CNI y en el que aparece esnifando cocaína y con prostitutas

Voz 0027 04:01 en Granada se investiga ahora mismo el cadáver que han encontrado en las últimas horas sumergido y atado a unos bidones de arena en una playa

Voz 0858 04:07 un submarinista ha dado la voz de alarma tras ver ese cuerpo a sólo diez metros de la orilla en una playa de Salobreña el cadáver de un hombre de unos cincuenta años aún no ha sido identificado estaba atado como decías a unos bidones cargados de arena para que no saliera a flote

Voz 0027 04:22 por primera vez se han descubierto los restos de

Voz 0858 04:25 al un ser humano judío dos especies

Voz 0027 04:27 Manas distintas vivió hace cincuenta mil años

Voz 0858 04:30 en Siberia su madre era neandertal y su padre Dennis soberano dos grupos que ya están hoy extinguido sabia que en determinadas circunstancias estas especies y la nuestra el Homo sapiens podían tener hijos mestizos pero hasta ahora no se había encontrado ningún resto que lo probara

Voz 0027 04:46 los futbolistas profesionales amenazan con ir a la huelga si la Liga no abandonan la idea de jugar un partido en EEUU Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 04:54 buenos días Aimar es la conclusión sacada tras la reunión de ayer Emma

Voz 5 04:56 Pride de los capitanes de primera división en la sede de la AF habla su presidente de vida

Voz 0027 05:00 de acuerdo

Voz 6 05:02 es les de jugar partidos fuera de España tome la decisión solamente unilateral que que que es una falta de respeto lo futbolista no somos cansado sin medirse es el tema de huelga en otros campos después que gastar J

Voz 1161 05:14 será en una próxima reunión al presidente de la Liga Javier Tebas para dar ese tema de jugar en Estados Unidos a parte de

Voz 0978 05:22 y qué tiempo vamos a tener este jueves Jordi Carbó buenos días buenos días una jornada más el tiempo va a ser el más propio de finales de agosto con muchas horas de sol calor contundente en muchos puntos del país y tormentas después de este calor pero que en general no dejarán grandes cantidades de agua ahora las temperaturas son parecidas a las últimas mañanas ambiente suave incluso cálido en el sur bochorno en el Mediterráneo temperaturas que esta tarde subirán como los últimos días entre los treinta y treinta y cinco grados en la mayor parte del país cerca de los treinta y ocho en el interior de la mitad sur de la península bajarán en el Cantábrico también aquí tendrán más nubes alternando con ratos de sol ya alguna llovizna Duran tratarte de nuevo en cualquier punto de montaña de la península se formarán tormentas que localmente pueden descargar con mucha intensidad pero general dejarán poca agua

Voz 0027 06:31 decidieron porque se mezclaron respecto al Trump Cover siempre que Danny De la Fuente jugada con música hay política Ghani buenos días egun on Aimar no lo haría

Voz 0456 06:39 me viene por un simpático artículo que leído esta noche en el New York Times sigue luego no me va a dar tiempo a contaros así que aprovecho ahora Easy todo lo que está pasando en Estados Unidos fuera una película

Voz 3 06:49 se pregunta que Collins que se imagina alguien

Voz 0456 06:51 Neeson haciendo de Donald Trump aunque tendría que engordar unos veinticinco kilos dice a Ray Liotta que aquí es menos conocido serían Michael Cohen atención Reese Witherspoon y Jennifer Aniston tendrían que interpretara la modelo de Playboy ya la actriz a la actriz porno sobornado por supuesto necesitamos a una primera dama con trasfondo inmigrante y con un duro acento como Melania Trump experta en limitar es acentos es Meryl Streep para alegría de muchos para pena de algunos haters como Javier del Pino aquí termino esos líderes republicanos escribe Collins que tan alegremente se pasean estos días por el Congreso mirando para otro lado haciendo como que no pasa nada y que todo está bien merecen una interpretación estelar de los Backstreet Boys que por si no lo saben también son actores buenos días a todos

Voz 0027 07:38 Albright llegamos un minuto y medio de avance y no me he enterado de nada de que vamos a hacer a lo largo del programa es un avance si Heather

Voz 0456 07:46 pues vamos a dejar Hollywood vamos a ir al cine español a ver si te enteras de algo nuestro cine de barrio la película de esta mañana tiene como protagonista a Teodoro García Egea secretario general del PP cuya actuación estelar la esperamos a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias a partir de las nueve mesa de análisis con las interpretaciones de Ernesto el Kaiser de Lola García y José María Calleja ahora contamos con un cambio de especial de Larra portavoz adjunta de Podemos

Voz 7 08:11 sí

Voz 0456 08:17 cinematográfico llega hoy también Pablo González Batista que no

Voz 0027 08:20 para dar la bienvenida al que tiránico nos vamos a pasear por Alemania Italia Rusia Portugal para

Voz 0456 08:28 a recordar que sí ha hecho allí con los restos de sus dictadores de sus tiranos dónde están qué polémica suscitó en su día Si la hubo cómo se ve desde allí por cierto también lo que está pasando en España con Franco por cierto Aimar que un amigo mío le preguntó ayer por Twitter que opina sobre Franco

Voz 0027 08:44 a ser sí sí

Voz 0456 08:47 en el suerte no le ha contestado de momento agraria fue fue la que le contestó a él

Voz 1645 08:51 sobre el press es catalán cuando echarse Se

Voz 0456 08:54 anunció a favor de la independencia de carta

Voz 0027 08:56 ya del Jurásico a Lola Herrera

Voz 0456 08:59 con quién hablamos a las once a las diez en Canarias vuelve al teatro con

Voz 0027 09:03 Cinco horas con Mario incombustible invitamos a reflexionar sobre la última reunión entre Gobierno EPO

Voz 0456 09:19 las pensiones van a subir conforme al IPC el Gobierno va a hacer una reforma exprés para evitar el veto del PP en el Senado según Echenique esperan aprobar unos presupuestos con políticas progresistas todo esto según dice Podemos que ha pactado con el Gobierno

Voz 0027 09:32 fundamental porque agenda de momento insiste en que es una remiten a trabajo en que seguirá habiendo pero podemos asegura que son pactos cerrados ya con el PSOE

Voz 0456 09:42 si ustedes qué opinan que esperanzas tienen como ven esta situación pueden opinar en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y les preguntamos también

Voz 9 09:52 por los movimientos políticos en torno a la Exxon

Voz 0027 09:55 acción de Frank los como dijo ayer

Voz 9 09:58 cero Pedro Blanco en Hora el giro de cadera

Voz 0027 10:00 Ciudadanos semejante semejante cambio en nada en cuestión de meses

Voz 0456 10:05 Ciudadanos diciendo una cosa en su día la contraria ahora aunque se abstendrán pueden opinar sobre el decreto si es la mejor vía o no sobre la anulación de los juicios franquistas algunos aburre del dictador español y que de opinar sobre el autócrata de Estados Unidos como la califican bienvenido tan viable nueve cinco dos dos dieciséis sesenta audios al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

seis y diez de la mañana cinco y diez en Canarias empieza hoy por hoy

Voz 0858 10:40 con Roberto y Nacho Sánchez que están en la técnica como Jordi Fábrega en la producto

Voz 1468 10:44 en la

Voz 0858 11:39 gobierno y podemos tratan de desencallar la negociación de los presupuestos ayer hasta pasadas las once de la noche estuvieron reunidos en el Ministerio la ministra Montero Pablo Echenique según el grupo morado acordaron que las pensiones suban este año tanto como lo hagan los precios no sólo el uno coma seis por ciento que pactaron en su día el Gobierno de Rajoy el PNV también salieron con el compromiso de cambiar la ley para que el Senado con mayoría absoluta ahora del PP no pueda vetar la senda de déficit como ya pasó en julio Nieves Goicoechea

Voz 1468 12:08 según podemos el Gobierno acepta revalorizar las pensiones conforme a lo que suban los precios en dos mil dieciocho se compensaría así a los pensionistas mediante una sola paga quizá en enero de dos mil diecinueve con el desvío del IPC a finales del año dos mil dieciocho en julio los precios subieron un dos con dos mientras que las pensiones aumentan un uno coma seis por ciento por tanto los pensionistas ya están sufriendo en su bolsillo el desvío de la inflación respecto a lo que cobran el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique cree que es un buen avance

Voz 1662 12:37 ya Valoriza las pensiones este año en que cuando se conozca el IPC de de año dos mil dieciocho Se mediante un pago único revalorizan las pensiones de de dos mil dieciocho al IPC

Voz 1468 12:51 el otro gran acuerdo que cerraron antes de la reunión al más alto nivel Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es reformar la ley de estabilidad presupuestaria para eliminar la capacidad de veto del Senado en este caso de la mayoría del PP a la senda de estabilidad esta reforma legal debería hacerse cuanto antes mediante un decreto ley pero aún no está cerrado el mecanismo en cualquier caso se evita que según Podemos Pablo Casado vete la senda de gasto del Gobierno

Voz 1662 13:16 hemos conseguido ha arrancado al Gobierno el compromiso de que de que se elimina la bueno pues la última palanca de poder que te queda de Partido Popular referente a los presupuestos generales del Estado que es la posibilidad de vetar da senda de déficit en el Senado

Voz 1468 13:37 otros principios de acuerdo se vinculan a mejorar la financiación de la sanidad y la educación a que los ayuntamientos puedan gastar su superávit en servicios públicos para el ciudadano más dinero para la ley de Dependencia y un acuerdo de fondo sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas

Voz 0858 13:52 ella cerca de la exhumación de los restos de Franco novedades que publica esta mañana el diario El País asegura que el PSOE está abierto anular los juicios del franquismo como por ejemplo el de el ex presidente de la Generalitat Lluís Compains una medida que podría dejar despejar que podría despejar del todo decíamos el camino para convalidar el decreto sobre la salida del dictador del Valle de los Caídos a pesar del giro de ciudadanos que hace un año la apoyó y ahora anuncia que se va a abstener Mar Ruiz

Voz 1441 14:18 si la votación del Congreso requiere mayoría simple con lo que pese a su cambio de postura la abstención de Ciudadanos ya garantiza matemáticamente la aprobación del decreto para el traslado de Franco sólo el PP sopesa votar en contra y aunque lo hiciera finalmente no podría frenar una medida que abierto otro frente para la batalla ideológica en el Congreso Albert Rivera

Voz 13 14:37 somos un decreto ley que se supone que es para hacer algo urgente ese modo pues hombre el proceso estamos no más de veinte años España de algunas veces como absoluta nunca ha hecho nada para huesos de Franco de lo de los Caídos y ahora resulta que es un gentío

Voz 1441 14:51 declaraciones en Onda Cero en las que el PSOE responde defendiendo la urgencia del decreto y reprochando Rivera su hincó

Voz 14 14:57 te hace abrirán a lastrar el señor Rivera hace mucho perdió el centro y ahora está perdiendo el norte también yo lo que espero es que recapaciten y que apoye este real decreto porque este país no se puede permitir seguir con esa anomalía democrática es urgente porque llevamos cuarenta años ya de retraso

Voz 1441 15:14 la votación del Congreso el Gobierno volverá a contar con quiénes apoyaron la moción de censura Unidos Podemos Compromís PDK tuvo el PNV su portavoz Aitor Esteban se felicitaba en Onda Vasca

Voz 15 15:24 si ahora no lo que podía haber hecho Zapatero en su momento que vive la mayoría pues pues muy amplia para poder hacerlo me alegro de que ahora el Gobierno socialista afronte este tema con valentía

Voz 1468 15:36 lo adelante sólo Esquerra condicionar

Voz 1441 15:38 apoyo a un compromiso para anular también los juicios del franquismo pero los números aseguran salvo viraje inesperado que el Congreso avalará ese traslado de Franco del Valle de los Caídos

Voz 0858 15:49 más asuntos los siete guardias civiles heridos durante el asalto a la valla de Ceuta van a presentar una querella por un posible delito de lesiones tras ese salto que les venimos contando desde ayer los agentes aseguran que les atacaron con ácido con excrementos e incluso con cal viva y exigen que se refuerce la protección del punto fronterizo sobre ellos sobre los casi ciento veinte emigrantes subsaharianos que ayer saltaron a Ceuta Se sabe que hay cinco heridos con cortes profundos en distintas partes de su cuerpo Julián Molina buenos días

Voz 1915 16:17 buenos días al grito de bossa bossa

Voz 16 16:21 celebraban su victoria el centenar de migrantes que allí

Voz 1915 16:23 que consiguieron romper la valla fronteriza con cizalla así mazos y acceder hasta Melilla trescientos lo intentaron pero sólo la mitad lo han conseguido un salto según la Guardia Civil muy violento en el que los migrantes lanzaron sustancias químicas y basura muy parecido al que ocurrió en julio cuando consiguieron traspasar la frontera seiscientas personas la Unión de Guardias Civiles asegura que va a presentar hoy una querella por atentado y lesiones según su balance siete agentes resultaron heridos uno tuvo que ser trasladado al hospital aunque con heridas leves también cinco inmigrantes han sido atendidos por cortes provocados por las concertadas los ciento dieciséis han sido ya trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta que ahora mismo acoge a más de mil migrantes el doble de

Voz 0931 17:02 capacidad máxima el PP ha convertido este asunto

Voz 0858 17:05 en munición política ya ha pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior en el Congreso para que explique dicen qué medidas va a adoptar para parar lo que Pablo Casado llama la peor crisis migratoria de la década y lo llama así a pesar de que los datos de Interior demuestran que las entradas por tierra en Ceuta son inferiores a las que se registraban el año pasado a estas mismas alturas el año desde el Ministerio por su parte aseguran que trabajen en mejorar la seguridad en Ceuta de la frontera pero que a la vez buscan alternativas menos lesivas alas concertino Adrián Prado

Voz 0019 17:34 el PP sigue manteniendo la presión sobre el Gobierno en materia de inmigración los populares han registrado la petición de comparecencia del ministro del Interior de Grande Marlaska tras el asalto a la valla de ayer en Ceuta quieren que explique las medidas urgentes que el Ejecutivo aplicar para garantizar la seguridad de los agentes desplegados en la frontera entre ellas el PP

Voz 1468 17:52 insiste en la necesidad de que se mantengan

Voz 0019 17:55 las concertino Ignacio Cosidó portavoz en el Senado en declaraciones a Europa Press

Voz 17 17:59 pues si eliminamos determinados elementos que fundamentalmente lo que ejercen es una función para también garantizar la seguridad de nuestros policías de nuestros guardias civiles y hacemos gestos que lo que dan a entender es que estamos en una política de puertas abiertas pues estamos generando un problema de grandes dimensiones

Voz 0019 18:16 desde el Gobierno las respuestas claras están buscando alternativas menos agresivas pero las concertistas no van a desaparecer Ana Botella es la secretaria de Estado de Seur

Voz 16 18:25 estamos trabajando en una alternativa a las concertadas que no quiere decir la sustitución Rahola desaparición mejor dicho sino que es una alternativa en lo que es la configuración de una valla que

Voz 0273 18:36 puede ser mucho menos lesiva en

Voz 16 18:39 ese caso in mucho más efectiva en evitarlos altos

Voz 0019 18:42 ante las críticas del PP sobre el inmovilismo del Ejecutivo Botella responde que los mayores saltos a las vallas de Ceuta y Melilla se dieron durante los gobiernos del PAN

Voz 0931 18:50 latido popular y en Italia las presiones

Voz 0858 18:52 judiciales han conseguido que Matteo Salvini haya dejado desembarcar a los veintinueve menores rescatados por la nave dicho Totti atracada desde el lunes en el puerto de Catania con ciento setenta y siete personas a bordo pero sin permiso para salir del barco el vicepresidente y ministro de Interior dice que los deja salir por humanidad pero lo cierto es que sólo unas horas antes un fiscal de Catania había ordenado abrir una investigación por posible secuestro de momento el resto de los rescatados los adultos siguen sin poder bajar del buque de Salvamento corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 19:24 poco antes de la medianoche los veintinueve menores han podido desembarcar ante la gravedad de la situación de los ciento setenta y siete inmigrantes rescatados hace una semana y que pudo constatar a bordo el fiscal Luigi patronal yo en una inspección inesperada al guardacostas dijo Toti el fiscal abrió diligencias por presunto secuestro de personas y ordenó el desembarco y asistencia de los menores

Voz 18 19:46 en villano bisoño de ahí mutó Iván Piris FARC

Voz 2 19:48 bueno peor

Voz 0946 19:50 los menores necesitan ayuda que desembarcan por caridad de Dios ha comentado el ministro del Interior Salvini que en su momento me pidió que descendieran a la nave de la isla de Lampedusa en El Puerto de los durante tres días en el de Catania precisamente presidente de la Cámara Fico había declarado poco antes que Salvini se equivocaba en su empecinamiento

Voz 3 20:11 aunque el presidente de la que yo yo el ministro del Interior culé ha respondido satisfacción mixto de entonces llamamos instando al incapacita clamorosas dio un gobernó existimos

Voz 0946 20:23 a la incapacidad clamorosa de un Gobierno

Voz 3 20:25 el secretario del Partido Democrático candidata Salvador Puerto de Catania para seguir allí la evolución de la crisis la Surdos dio una nada estamos ante lo absurdo ha añadido que una nave del Estado italiano lo que abarque un puerto italiano arriba no puede acabar en Italia es increíble increíble

Voz 0858 20:49 ídolo dice que no hubo financiación ilegal en las presidenciales de dos mil dieciséis porque el dinero con el que su antiguo abogado compró el silencio de dos mujeres procedía asegura directamente de su bolsillo de su fortuna personal aunque esto esos pagos es algo de lo que según Trump se enteró después una vez que ya estaban realizados el presidente acusa a Michael Cohen que era su abogado a la isla persona también que la incriminado de inventarse esta historia dice para intentar pactar una rebaja de condena en el juicio al que se enfrenta a Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 3 21:19 el AMS la tengo no

Voz 0554 21:25 nada absolutamente nada al presidente y no hizo nada mal la acusación bajo juramento de su abogado Michael Cohen de que el entonces candidato presidencial le ordenó pagar a dos mujeres para lograr su silencio no cambia un ápice de discurso de la Casa Blanca la portavoz Sarah Sanders despejaba ayer todas las preguntas de los periodistas como una defensora ante el asedio del equipo rival

Voz 2 21:45 ya un poco más

Voz 1468 21:49 a las veinte

Voz 0554 21:51 no hubo manera ha mentido hace unos meses negó en el avión presidencial conocer algo de los pagos a secar en McDougall ayer sin embargo hoy en declaraciones a su canal favorito Fox News el presidente aseguró que supo de ellos después de que se realizaron los pagos y que le preocupaba mucho que el reembolso del gasto de su abogado se hubiera hecho con dinero de la campaña pero no se pagó con su dinero algo que aparentemente no suponen ningún factor clave en la posible comisión de un delito de financiación irregular de campaña lo que todavía queda lejos es la posibilidad de un impeachment pero pocos días tan aciagos para el presidente como los que está viviendo esta semana

Voz 0858 22:33 en Europa el relato del Brexit sigue corriendo en contra de Londres y de Bruselas y la posibilidad de una salida negociada está cada vez más cerca tanto que ya se reconoce abiertamente con una hipótesis probable de hecho el Gobierno de Theresa May va a publicar hoy un informe en el que advierte de las consecuencias de una ruptura sin acuerdo y también de las medidas de contingencia que deben tomar tanto ciudadanos como empresas corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 22:58 no británico no ha querido explicar hasta ahora las consecuencias de una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea no ha querido alarmar a la población ni entrar en un terreno minado políticamente pero más de dos años después del referéndum en el que se votó a ciegas el ministro para el Brexit Dominique rap abordará hoy las consecuencias de esa posible ruptura sino un pacto con Bruselas en el discurso que tiene previsto pronunciar subrayará que el Gobierno confía en lograr un acuerdo pero es responsabilidad del Ejecutivo estar preparado para cualquier situación incluida la del presi sin aquí

Voz 1468 23:33 perdona su declaración estará acompañada de la

Voz 0273 23:35 la divulgación de un primer paquete de advertencias y consejos a empresarios y ciudadanos

Voz 1468 23:41 sobre la mejor manera de prepararse ante la eventual

Voz 0273 23:43 queda de una ruptura abrupta esas no las técnica según rap son mesurada así proporcionadas y tienen la intención de mermar el impacto que la falta de acuerdo puede detener en firmas británicas ciudadanos ONGs servicios públicos y la perspectiva es simplemente catastrófica distintos sectores de la economía y la sociedad han venido alertando de cómo les afectaría aviones en la pista de aterrizaje sin permiso para poder volar filas interminables de camiones en la frontera de Dover escasez en el suministro de alimentos de medicinas equipos médicos y vuelta a la frontera dura en Irlanda del Norte

Voz 0858 24:21 precisamente la Comisión Europea de la Organización Mundial de la Salud han alertado del repunte de los casos de sarampión en el continente cuarenta y un mil sólo en lo que va de año esta cifra no es la más alta desde dos mil diez y casi duplica a la del año pasado además XXXVII de los infectados han muerto en nuestro país el Ministerio de Sanidad y los médicos de familia subrayan que este brote no afecta a España por el buen funcionamiento dicen de nuestro sistema de vacunación Adela Molina

Voz 1441 24:47 Francia Grecia Italia Rumanía o Ucrania son algunos de los países más afectados por el brote de sarampión que ha hecho saltar las alarmas de las autoridades sanitarias la falta de vacunaciones el motivo aunque las razones de que esto ocurra varían entre países Josefa masa es experta del Centro Nacional de Epidemiología

Voz 19 25:03 no sólo es el movimiento anti vacunas hay países como

Voz 20 25:06 pero bueno a lo mejor

Voz 19 25:08 compañía o o compañía donde hay crisis políticas ocho no hay presupuesto suficiente saber también dirigido a esos programas

Voz 1441 25:19 si no se consiguen esta cobertura en España la cobertura es óptima consecuencia según esta experta de la buena atención primaria aunque pide no bajar la guardia

Voz 19 25:28 el los movimientos internacionales son impresionantes como ustedes saben continuamente que estamos recibiendo y enviando a gente de unos países a otros entonces hay que estar muy atento

Voz 1441 25:39 el Ministerio de Sanidad no cree necesario reforzar las campañas de información sobre el sarampión y adoptar ninguna medida más allá de lo que ya se hace recuerda que un informe de la OMS considera esta enfermedad prácticamente erradicada en España eso sí llama a cumplir con las recomendaciones de los especialistas con las pautas de vacunación

Voz 0858 25:55 son las seis y veinte las cinco veintiséis en Canarias una cosa más Ryanair ha tenido que pedir disculpas a los casi doscientos clientes a los que ha enviado cheques de compensación por cancelaciones o por retrasos durante la huelga del pasado julio que no se podían cobrar en el banco el motivo es que la compañeros había enviado sin firmar Ryanair lo achaca a un error administrativo al que le ha quitado importancia porque según asegura sólo ha afectado a uno de cada cien cheques hay daba buenos días

Voz 0137 26:20 buenos días y la aerolínea ha explicado en Twitter que han sido ciento noventa cheques de un total de veinte mil los que fueron enviados sin afirma necesaria para que los clientes pudiesen recibir los pagos en un comunicado la compañía ha justificado echándole la culpa la velocidad a la que los enviaron y asegura que ya los ha reenviado Se estima que con las huelgas convocadas desde julio por su personal en más de ocho países han sido más de cuatrocientos los vuelos cancelados y más de un millón de personas afectadas

los deportes que vienen con amenaza de paro porque los futbolistas se llegar a la huelga Sampe si la Liga no escucha sus peticiones se han cansado de las decisiones

Voz 1161 26:59 muy atrás les que toma la Liga y en concreto su presidente Javier Tebas la última la de jugar partidos de Liga en Estados Unidos son palabras del presidente del sindicato David Aganzo

Voz 6 27:06 todos los futbolistas capitanes de la primera las plantillas de fútbol español están con su asociación pensamos que el fútbol aparte de dinero de Business tiene otros muchos valores al futbolista pero esas decisiones laterales de jugar partidos fuera de España me parece que que es una falta de respeto de los futbolistas somos Estado si me dices el tema de huelga nosotros estamos dispuestos a gastar

Voz 1161 27:28 Aganzo tiene muy claro que no quieren aceptar lo de Estados Unidos es una puerta peligrosa de abrir pero que

Voz 21 27:33 señor te voy a decir ahora mismo es que se va a poder estar años siempre dentro de quince que este año es un partido pero que el año que viene pues el siete ocho o quince a estas el partido el año que viene que es cinco cuatro ocho peros bueno

Voz 1161 27:47 lo tienen complicado porque aparte de haber un acuerdo de esos quince años donde no hay unanimidad es en los clubes no están de acuerdo pero no es el único motivo el de Estados Unidos por el que se muestran molestos los futbolistas hay más de donantes Aganzo

Voz 21 27:58 pues ahora mismo estamos totalmente en contra de todo de tren de esta decisión de de Javier de los que tenemos como el calendario como son los solares como son varios puntos que que le vamos a plantear en la reunión distinto sería la solución que tenemos que ir quemando quemando etapas

Voz 1161 28:14 por lo demás el Sevilla tiene hoy en la República Checa el primer paso del último capítulo para estar la próxima temporada en la Europa League partido de ida de la última eliminatoria antes y mal hubo desde las siete de la tarde Machín no quiere sorpresas

Voz 22 28:24 es suficiente para poder dar un buen nivel y sobre todo pues para dejar la eliminatoria lo mejor posible para nuestros intereses sabiendo que siempre nos queda un partido en casa pero esperemos que no tengamos que hacer ninguna remontada épica ahí en Sevilla

Voz 1161 28:39 podría debutar el recién llegado Gonyalons el técnico ha dejado en Sevilla caer mercado y Mudo Vázquez arbitrará el colegiado escocés Madden se disputarán también ayer otros tres partidos de ida de la última ronda previa de la Champions tres Dínamo de que Bono pide Otón I hay cada Atenas dos Joan Boix uno Dinamo de Zagreb uno ya japonesas enfrentaron pro primera vez Fernando Torres y Andrés Iniesta Sagan todo su contra Wiesel Kobe tres cero para los de Torres el primer gol del niño que Senna Rossi y volviendo a casa Valverde hablaba ayer para los medios del club los venidos del Barça y uno de los temas en atrás

Voz 23 29:19 dar la marcha de Cristiano Ronaldo parece que se rompe esa competencia entre Messi Cristiano en la Liga de la misma manera que que la gente está un poco expectante yo también lo estoy por ver la injusticia que tiene eso el juego del Madrid por verlo la de que el Madrid en este mercado a ver cómo qué es lo que hace que al mismo tiempo pues sabiendo que ahora mismo pues basta ver en otro club la incidencia que pueda tener en las

Voz 1161 29:42 y en baloncesto la selección española se impuso ayer a Polonia setenta y dos treinta y dos en los cuartos del Europeo femenino sub dieciséis mañana disputa las semifinales ante la selección de Italia

Voz 24 30:00 son las seis y me

Voz 0027 30:01 hacia las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:04 en la Cadena SER Hoy por hoy con él

Voz 0027 30:13 Donald Trump reconoce que compró el silencio de dos mujeres para que no contaran durante la campaña electoral que mantuvo relaciones sexuales con ellas aunque dice que se enteró ente ese pago una vez depositado el dinero que él no lo ordenó el dinero no

Voz 0858 30:28 han salido de su campaña electoral sino de su fortuna personal Trump intenta alejar las acusaciones de financiación ilícita en su camino hacia la Casa Blanca asegura que es un montaje de su antigua mano derecha pero los abogados de Michael Cohen les rebaten asegurando que hay que miente es el presidente

Voz 25 30:43 esto es una visión muy quince no importa si ese dinero proviene de donaciones de campaña Ausias dinero corporativo o personal las limitaciones en el gasto de campaña se aplican de igual modo estamos ante un delito grave si lo sabía Hinault retiró esos pagos

Voz 0858 31:03 aquí en España el Gobierno allane el camino para que el Congreso apruebe los dos asuntos estrella que saldrán del Consejo de Ministros de mañana por un lado podemos anuncia una acuerdo para cambiar la ley de estabilidad presupuestaria para que la mayoría del PP en el Senado no pueda vetar la senda de reducción del déficit como ya hizo en julio también el Gobierno ha garantizado los votos necesarios para convalidar en el Congreso el decreto ley para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos asunto en el que Ciudadanos finalmente se abstendrá a pesar de que hace un año respaldó una iniciativa similar

Voz 1645 31:34 Óscar García un año y tres meses y en medio un cambio de gobierno esto es lo que ha transcurrido para que ciudadanos haya decidido cambiar su posicionamiento político sobre la exhumación de Franco en mayo de dos mil diecisiete el Congreso instó al Gobierno a retirar sus restos del Valle de los Caídos fue una propuesta del PSOE pero ciudadanos vamos a votar a favor porque estamos en un voto a favor porque como decía el presidente del partido estamos convencidos de que aplicar la ley estamos convencidos todo esto ocurrió en dos mil diecisiete con Rajoy en el Gobierno que decidió aparcar la petición del Congreso pero Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y anunció que la cumpliría fue entonces cuando ciudadanos puso sobre la mesa otros condicionantes

Voz 26 32:11 siento una alegría y un proyecto serio digamos para convertir a al Valle de los Caídos en un cementerio nacional como tienen en Estados Unidos en Arlington por ejemplo está el discurso comenzó a variar pero no es una prioridad para ciudadanos así que ahora Rivera

Voz 13 32:23 no son las forma de la prioridad ni que nosotros haríamos estuviera

Voz 1645 32:27 desvela que no apoyará el decreto ley del Gobierno porque esa solución jurídica no le gusta al ampararse

Voz 1468 32:33 criterio de urgencia que asegura no existe

Voz 3 34:42 un restaurante de la provincia ya

Voz 0027 34:44 queda está ofreciendo platos en su menú con nombres tipo Guardia Civil andaluza Labraza

Voz 30 34:49 o manitas de jueces y fiscales del con

Voz 0027 34:51 es tal la polémica se está haciendo cada vez más grande Joan Bofill Bon Bon Dia de hecho estos nombres

Voz 0931 34:57 de los platos hace ya tiempo que aparecen en la carta de este restaurante en el que figura además el mensaje de salud pública y que Dios os guarde pero la polémica se desató en Twitter cuando el diputado del PP en Lleida José Ignacio Llorens se hacía eco de ello

Voz 31 35:12 no

Voz 0027 35:15 de es una burla

Voz 0931 35:17 intención de tirar gasolina cuando lo que toca es apagar las brasas decía asegurando que es una provocación independentista que exige la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Garoña por cierto si queréis saber exactamente qué es un guardia civil andaluza Labraza te son sardinas a la brasa o manitas de jueces y fiscales del Constitucional son desde hace

Voz 0027 35:41 en Salobreña Granada la Guardia Civil ha rescatado del fondo del mar Un cadáver que estaba atado a unos bidones llenos de arena lo encontró submarinista y ahora se investiga la identidad del muerto lo primero si como parece alguien estaba intentando que el cuerpo no saliera a flote Javier Márquez buenos días

Voz 0694 35:56 buenos días Aimar es un hombre de unos cincuenta años que no está todavía identificado ha activado el protocolo judicial la Guardia Civil trasladó el cadáver el Instituto Anatómico Forense de Motril no hay ninguna hipótesis descartada aunque algunas fuentes indican que todo apunta a un posible ajuste de cuentas el hallazgo se produjo por parte de un submarinista

Voz 0027 36:13 a medio día en la playa de la caga Illa entre Motril Salobreña aunque fueron necesarias varias horas hasta

Voz 0694 36:19 las seis de la tarde para poder sacar el cadáver del agua por la complicación en las labores de rescate el cuerpo estaba a unos tres metros de profundidad y a unos veinte metros de la orilla esta playa Se encuentra en un paraje tranquilo por lo que se desconoce el tiempo que

Voz 0027 36:32 podido estar el cadáver sumergido en La Rioja Un grupo de hombres ha atracado un balneario del municipio de Grávalos Ia secuestrado al recepcionista lo metieron en un coche sólo llevaron bien lejos de allí del balneario para que no pudiera avisar del suceso Minerva Marcos buenos días

Voz 29 36:46 buenos días no tiene heridas sin daños físicos pero ese kilómetros seguro que fue eterno para el trabajador de este balneario riojano que sin quererlo se vio involucrado en un atraco según cuenta el diario de La Rioja varias personas de entraron de madrugada el local donde se encontraba de guardia es recepcionista atracaron para robarle el dinero que tenía una vez consiguieron el botín los ladrones metieron al hombre en su coche y lo llevaron a un kilómetro de distancia para así evitar que avisará del robo era recepcionista aún se recupera del susto mientras que la policía investiga lo ocurrido

Voz 0027 37:19 en en Alicante la mujer y su cómplice supuestos asesinos del marido de ella vestían de negro usaron guantes de látex en el momento del ataque estos indicios apuntan a que el crimen estaba preparado con antelación era el cuarto marido de la mujer Nacho Monreal Valonia

Voz 32 37:35 día Aimar estos hechos se produjeron el lunes en torno a las diez de la noche en un aparcamiento al aire libre sólo quince días después de la boda entre el fallecido hoy la detenida fuentes policiales confirman que la víctima fue apuñalada en el pecho y en el cuello por otro hombre que la detenida mientras que ella que solía ir en silla de ruedas lo sujetaba de hecho fue una policía nacional fuera de servicio que envió cómo se producían los hechos encontró a la mujer de pie los dos detenidos seguirán en dependencias policiales se ha acogido a su derecho a no declarar todavía no se conoce cuál es el móvil del crimen aunque se descarta el económico este hombre de sesenta y nueve años será el cuarto marido de la detenida y el segundo fallecido aunque en principio ella no tiene relación con la muerte de su anterior marido

Voz 1 38:13 vi sobre móviles económicos un juez de Barcelona investiga por homicidio a un hombre que convivió cinco meses con el cadáver de su hermano ocultó el cuerpo en su casa supuestamente para seguir cobrando la pensión pero aseguran que la muerte fue

Voz 0931 38:26 accidental si todo pasó en el barrio de Sant Andreu en Barcelona un vecino llamó los Mossos porque sospechaba algo y cuando los agentes llegaron a la casa de este hombre de sesenta y ocho años le preguntaron que dónde estaba su hermano porque vivía con él dijo que no lo sabía pero entonces notaron un fuerte olor que salía de una de las habitaciones encontraron un cadáver momificado envuelto en una sábana entonces el hombre reconoció que era su hermano que había muerto dice de forma accidental en el mes de marzo que no lo había dicho a nadie porque la pensión que recibía era el único dinero que entraba en casa el juez lo dejó en libertad con cargos acusado de homicidio y fraude a la Seguridad Social el cadáver no presentaba a priori signos de violencia sucia

Voz 7 39:04 Irak Irán gira la vida Akira

Voz 0027 39:11 cerramos la Mesa de España en Mallorca porque se ha desarticulado allí una de las mayores organizaciones internacionales es tráfico de tortugas tráfico ilegal de tortugas se han rescatado más de mil cien ejemplares también setecientos juegos de especies en peligro de extinción hay tres personas detenidas Peters día

Voz 1645 39:28 todas las investigaciones arrancaron en febrero del año pasado cuando agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma detectaron el envío de diversos ejemplares de tortugas de la especie en peligro de extinción los agentes comprobaron que algunos de estos ejemplares no se correspondían con los declarados descubrieron que el destina destinatario era un hombre que ya había sido denunciado en dos mil nueve por tener una gran cantidad de animales García Guzmán de vale

Voz 2 39:49 tras jurar comprobado el frío nos dimos cuenta que el destinatario era el que figuraba mientras ejecutada en los que venían el envío por lo tanto hay vamos a una investigación

Voz 33 39:58 con para localizar a dar verdadero

Voz 2 40:01 Dario Iber iban a y el destino de estas tortugas

Voz 1645 40:05 los ejemplares estaban bien cuidados y los criadores podrían estar ganando miles de euros con el tráfico de estos animales ya que algunas de estas parejas reproductoras pueden alcanzar un valor de sesenta mil euros en el mercado son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias

Voz 7 40:18 me como mucho

Voz 0027 40:35 una foto de Asia Argento Jimmy Bennett los joven actor que Agus a la actriz de abusos sexuales a fotos de ambos en la cama pone en duda la versión que la actriz ha dado hasta ahora ella siempre ha defendido que no tuviera relaciones sexuales pero en la imagen publicada por una web especializada aparecen ambos tumbados aparentemente sin camiseta Julia Molina buenos días

Voz 1915 40:57 buenos días es una de las cuatro fotos que hizo el actor Jimmy Bennett supuestamente después de tener relaciones con la actriz entonces ella tenía treinta y siete El diecisiete por debajo de la edad mínima legal para el consentimiento sexual en California el portal web de celebrities ha publicado también una serie de mensajes que supuestamente ardiendo e intercambió con una amiga después de destaparse les los en ellos la actriz reconoce que tuvo sexo con él pero que no sabía que era menor hasta que le llegó la carta reclamando el dinero una versión distinta a la que dio públicamente hace unos días cuando aseguró que nunca había mantenido relaciones con Bennett pero que le pago los trescientos mil euros porque el chico estaba en una mala situación económica en esos mensajes ella supuestamente venta que Benet estuvo dos años enviándole mensajes obscenos diciéndole que era su fantasía sexual desde los doce años el actor ha enviado un comunicado a los medios estadounidenses en el que asegura no haber hablado antes en público porque se sintió avergonzado y asustado cuenta que su trauma resurgió cuando Argento se pronunció como víctima de Harvey Weinstein dice apreciar la valentía del movimiento virtud

Voz 0027 42:05 la Fiscalía de Arabia Saudí y pide por primera vez la pena de muerte para una activista una mujer que está acusada de participar en protestas contra el Gobierno en dos mil once hay daba buenos días buenas día así

Voz 1727 42:15 irá al Hong Khan es un activista conocida por participar y documentar las protestas multitudinarias que sucedieron en el este del país a principios de dos mil once en las que se defendía las minorías en las que se pedía el fin de la discriminación sistemática contra los chiíes saudíes en un país de mayoría suní la activista su marido llevan en la cárcel desde finales de dos mil quince cuando las autoridades los detuvieron Hong Jan y otros cuatro hombres están acusados de participar en citar a protestas cantar eslóganes hostiles o intentar influir en la opinión pública la Fiscalía publica que informa directamente al rey saudí ha pedido su ejecución algo que para la ONG Human Rights Watch de llegar a producirse dejaría un futuro incierto para otras activistas en las cárceles saudíes

Voz 0027 42:53 cien días en huelga de hambre cumple el cineasta ya activista ucraniano orejas en Soba que está preso en una cárcel rusa desde dos mil catorce acusado de terrorismo a pesar de su frágil estado de salud y a pesar de de las presiones internacionales también Rusia no parece estar dispuesta a liberar Victoria Moreno buenos días

Voz 0542 43:11 buenos días el pasado catorce de mayo dejó de alimentarse para exigir su liberación y también la de todos los ucranianos que están en cárceles rusas por motivos políticos además de la Unión Europea distintas organizaciones de derechos humanos e intelectuales han pedido al Kremlin que dé su brazo a torcer pero Putin ha hecho oídos sordos incluso a la carta donde la madre de Sentsov le pedía que indultar a su hijo el cineasta cumple una condena de veinte años en una cárcel de Siberia por haber liderado supuestamente actos terroristas durante la anexión de Crimea sin embargo Él y otros compañeros ya

Voz 1468 43:39 denunciaron que el juicio fue una farsa montada

Voz 0542 43:42 a Rusia ahora su estado de salud se resiente pero se niega a ir a un hospital en cualquier caso los médicos aseguran que su vida no corre peligro puesto que ve de agua y toma suplementos alimenticios

Voz 0027 44:04 no le faltaba detalle el traje militar verde el trivote en la esvástica es hablamos de un legislador indio parlamentario que se vistió acomodado Hitler para pedir mejoras al Gobierno de su país corresponsal en Delhi Víctor Martín

Voz 3 44:19 este es Adolf Hitler quería

Voz 16 44:26 este otro es la sido a un político indio vestido de Hitler en el parlamento de su país

Voz 2 44:36 que canten

Voz 16 44:38 Boris si va líder local del sur de la India acudió al Parlamento vestido como el genocida austriaco con su al forme su brazalete con la esvástica nazi su cruz de hierro su bigote su peinado rubio Alonso

Voz 2 44:54 Sandra

Voz 16 44:56 locales que acudió así para que es el escuchase para mandar un mensaje al primer ministro indio Narendra Modi le advierte de que si no cumple sus promesas concretamente las de destinar más fondos al Estado de Andhra Pradesh acabará siendo un dictador un Hitler para la India lleno de codicia irresponsable de muchas muertes no es el primer disfraz que si va Prasad que antes de ser político fue actor usa para reclamar atención y nada indica que vaya a ser el último soy un artista y no me puedo quedar quieto dice necesito expresarme así para denunciar injusticias

Voz 11 45:34 has visto el mensaje del vecino no no lo he visto estoy pendiente de los niños que dice

Voz 2 45:38 en este fin de semana robar en varias casas de la urbanización

Voz 11 45:41 en serio pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos de vacaciones

Voz 0456 47:10 oyentes Dani vamos a empezar con este acuerdo que asegura Podemos que ha alcanzado con el Gobierno en las pensiones subirán conforme el IPC las pensiones preocupan a nuestros oyentes buenos días