Hoy por Hoy (23/08/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1662 00:26 no se conozca el IPC de de año dos mil dieciocho Se mediante un pago único saber Valoriza en las pensiones de dos mil dieciocho al IPC

Voz 0027 00:37 es Pablo Echenique anoche en Hora Veinticinco a la salida de su reunión con la ministra de Hacienda María Jesús Montero el secretario de Organización de Podemos anunciaba así el acuerdo al que han llegado el Gobierno y su partido y que según Echenique implica también reformar la ley de estabilidad presupuestaria para quitarle el Senado la capacidad de veto de las senda de estabilidad el PP no podrá tumbar los nuevos objetivos de déficit que apruebe el Congreso todavía no está claro qué mecanismos rebautizar utilizar para ese de de ley que tiene que ser casi inmediato uno no hay mucho margen de tiempo lo que sí sabemos es que este acuerdo de un calado político enorme lo pactaron ayer en una conversación telefónica Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y a medio camino entre la economía y el deporte está el pulso que mantienen los jugadores de fútbol con la Liga los futbolistas amenazan con ir la huelga si siguen adelante los planes para que juegue en partidos de campeonato en EEUU Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 01:30 días Aimar sería el último paso pero antes buscarán reunirse con el presidente de la Liga Javier Tebas para que desista de esa idea pero también para tratar otros temas como los partidos de los lunes son la disparidad de horarios del fin de semana David Aganzo presidente del sindicato

Voz 1161 01:54 pero es complicado que vaya cambiarlo de Estados Unidos porque la Liga tiene firmado un acuerdo por los próximos quince años

Voz 0027 02:02 es jueves veintitrés de agosto Tram seguido en las últimas horas a su tele favorita la Fox para decir que no cometió el delito en el que le ha incriminado su antiguo abogado Javier Alonso buenos días buenos días Aimar asegura que no incumplió las leyes electorales que no ordenó a Michael Cohen que pagará una actriz porno y una chica Playboy para que no revelase en supuestas relaciones sexuales con él dice el presidente

Voz 4 02:23 Salgueiro han ido o ergo adquiere se enteró después y que el dinero procedía de su fortuna personal así que no se puede considerar asegura una donación helada

Voz 0027 02:32 en Italia la presión sobre Salvini obliga a rectificar parcialmente

Voz 2 02:36 que sólo veinte Nobel Bambi ni su plana osos Telde

durante toda la madrugada varios retenes a han estado trabajando en el Parque natural de o de o invernadero en Ourense para pagar dos fuegos que han quemado al menos veinte hectáreas última hora Galicia no resta Ryanair pide perdón tras mandar a los afectados por la huelga unos cheques que no podían cobrar casi doscientos cheques sin firmar para compensarles por las cancelaciones la compañía asegura que ha sido un pequeño error dado el volumen de compensaciones emitidas unas veinte mil Wall Street marca la mejor racha de su historia tres mil cuatrocientos cincuenta y tres días de optimismo superar la mejor marca hasta ahora registrada en los noventa en plena burbuja de las punto com

Voz 0978 03:31 días pequeñas novedades sólo afectarán al Cantábrico nubes en aumento se romperán más durante la tarde pero en general nubes como mucho algunas lloviznas y aquí de

Voz 0027 03:40 de temperaturas que no se notará para nada en él

Voz 0978 03:43 esto del país hasta el fin de semana así pues en general sigue haciendo sol durante la mañana a primeras horas de la tarde calor prácticamente idéntico al de las últimas jornadas y de nuevo durante la tarde en todos los sistemas montañosos de la Península como ayer también en la isla de Mallorca tormentas que localmente pueden descargar

Voz 5 03:59 con intensidad

Voz 1 04:02 hasta aquí la entrevista Gracia están demostraron

Voz 1509 04:42 Ariño has visto el mensaje del vecina lo lo he visto estoy pendiente de los niños que dice que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización serio pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes del dos de vacaciones

Voz 0027 05:12 el Gobierno y sus aliados parlamentarios trabajan contra reloj para tratar de tener unos presupuestos viables para dos mil diecinueve la ministra de Hacienda ahí el secretario de Organización de Podemos estuvieron reunidos ayer casi hasta medianoche para desbrozar ese camino según contó después en la antena de la SER Pablo Echenique el Gobierno y Podemos han pactado cambiar la ley para quitarle al PP el poder vetar en el Senado la senda de estabilidad también acordaron compensar a los pensionistas si finalmente el IPC sube más que el uno con seis por ciento que han crecido las pensiones eso cocheras según

Voz 5 05:44 tuvimos el Gobierno acepta revalorizar las pensiones confort

Voz 1468 06:10 Pablo Echenique cree que es un buen avance

Voz 1662 06:14 las pensiones este año en que cuando se conozca el IPC de de año dos mil dieciocho Se mediante un pago único revalorizan las pensiones de de dos mil dieciocho al IPC

Voz 1468 06:27 el otro gran acuerdo que cerraron antes de la reunión al más alto nivel Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es reformar la ley de estabilidad presupuestaria para eliminar la capacidad de veto del Senado en este caso de la mayoría del PP a la senda de estabilidad esta reforma legal debería hacerse cuanto antes mediante un decreto ley pero aún no está cerrado el mecanismo en cualquier caso se evita que según Podemos Pablo Casado vete la senda de gasto del Gobierno

Voz 1662 06:51 hemos conseguido arrancado al Gobierno el compromiso de que de que se elimina la bueno pues la última palancas de poder que quedaba de Partido Popular referente a los presupuestos generales del Estado que es la posibilidad de vetar da senda de déficit en el Senado

Voz 1468 07:12 otros principios de acuerdo se vinculan a mejorar la financiación de la sanidad y la educación a que los ayuntamientos puedan gastar su superávit en servicios públicos para el ciudadano más dinero para la ley de Dependencia y un acuerdo de fondo sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas

Voz 0027 07:27 el matasellos del Ministerio de Trabajo echa humo en pleno agosto el departamento que dirige Magdalena Valerio asegura que ha mandado ya otras veintidós mil cartas a otras tantas empresas avisando les de que ha encontrado indicios de irregularidades en los contratos que hacen a sus empleados que estas veintidós mil nuevas cartas se suman a las cincuenta mil que ya había enviado el trabajo y en todas ellas se advierte a las empresas de que o clarifiquen su situación con empezará el tiempo de las sanciones Rafa Bernardo

Voz 1762 07:54 el Plan Director por un trabajo digno que se puso en marcha el uno de agosto lleva ya enviadas en total setenta y dos mil cartas de aviso a empresas que podrían estar incurriendo en irregularidades en materia de contratación temporal o a tiempo parcial la última remesa de veintidós mil cartas envió a los pasados trece y catorce de agosto según el Ministerio de Trabajo se centran en este caso en empresas que pueden estar incumpliendo la regla de que los contratos eventuales no supera en la duración de doce meses en un periodo de dieciocho el plan está en estos momentos en su primera fase la de envío de comunicaciones a compañías que pueden estar incumpliendo las normas para que rectifiquen en una segunda fase la Inspección investigará y sancionará a las incumplidoras en diciembre o enero se conocerán los resultados finales de estas tareas de control

Voz 0027 08:32 a raíz del debate que abrió aquí en Hoy por hoy el ministro de Cultura avisando de que los cines debían aplicar a las entradas la bajada del IVA cultural la organización de consumidores Facua asegura que sólo uno de cada tres cines han rebajado las entradas en coherencia con lo que se les rebajó a ellos el IVA Belén de la Peña

Voz 9 08:50 la organización ha analizado el precio de las entradas de ciento

Voz 0141 08:53 los cines españoles en cuarenta y seis ciudades en el segundo fin de semana de agosto Rubén Sánchez portavoz de Facua

Voz 10 08:59 sólo un tercio de los cines que hemos analizado ha repercutido totalmente la bajada del IVA por tanto la gran mayoría nos ha tomado el pelo o no ha hecho nada o no ha tocado el precio de la entrada aplicado una bajada leve que desde luego le permite incrementar el margen de beneficio

Voz 0141 09:13 según Facua la bajada media en las entradas es del cinco coma siete por ciento cuando tendría que ser del nueve por ciento si todos los fines hubieran aplicado íntegramente la rebaja llaman al sector a que reflexione deje de jugar con los números

Voz 10 09:26 que lleva años haciendo quizás demagogia diciendo que necesitaba bajada para atraer más espectadores y al final lo que hace es aprovecharse de la coyuntura para aumentar sus márgenes tienen que bajar la totalidad de lo que corresponde con la reducción del impuesto íbamos a estar expectantes igual que lo está el Gobierno

Voz 0141 09:41 esperan que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investigue si se ha producido alguna práctica contraria a la legislación

Voz 0027 09:53 el diario El País publica esta mañana que el PSOE abre la puerta a anular los juicios sumarios del franquismo como el del president de la Generalitat Lluís Compains la portavoz parlamentario socialista Adriana Lastra se ha comprometido según el país a impulsar esa anulación de las sentencias contra los represaliados de la dictadura Esquerra lo había exigido como condición para aprobar el decreto de la exhumación de Franco un decreto que saldrá mañana del Consejo de Ministros que tiene garantizada la aprobación en el Congreso a pesar incluso de que Ciudadanos ese vaya a abstener Mar Ruiz buenos días

Voz 1441 10:24 buenos días Aimar si la votación del Congreso requiere mayoría simple con lo que pese a su cambio de postura la abstención de Ciudadanos ya garantiza matemáticamente la aprobación del decreto para el traslado de Franco sólo el PP sopesa votar en contra y aunque lo hiciera finalmente no podría frenar una medida que abierto otro frente para la batalla ideológica en el Congreso Albert Rivera

Voz 11 10:43 estamos hablando de un decreto ley que se supone que es para hacer algo urgente ese modo pues hombre parece eso está gobernada más de veinte años España de algunas veces como nunca ha hecho nada para quitarle abusos el Franco de lo de los Caídos y ahora resulta que es urgente

Voz 1441 10:57 declaraciones en Onda Cero en las que el PSOE responde defendiendo la urgencia del decreto y reprochando a Rivera su

Voz 9 11:03 de Gea vienen a lastra el señor Rivera perdió el centro ya la está perdiendo el norte también yo lo que espero es que recapaciten y que apoye este real decreto porque este país no se puede permitir seguir con esa anomalía democrática es urgente porque llevamos cuarenta años ya de retraso

Voz 1441 11:20 en la votación del Congreso el Gobierno volverá a contar con quiénes apoyaron la moción de censura Unidos Podemos Compromís PDK tuvo el PNV su portavoz Aitor Esteban se felicitaba en Onda Vasca

Voz 12 11:30 sí lo que podía haber hecho Zapatero

Voz 0027 11:33 la mayoría

Voz 12 11:35 pues pues muy amplia para poder hacerlo me alegro de que ahora el Gobierno socialista afronte este tema con valentía y lo llevar adelante

Voz 0027 11:43 lo que ya está en marcha la investigación a los cinco militares aún en la carrera que firmaron un manifiesto ensalzando la figura del dictador el militar que instruye el expediente los va a convocar en los próximos días Mariela Rubio sigue

Voz 1450 11:54 el instructor designado por Defensa el teniente general Miguel Ángel Villaroya llamará a declarar a los cinco militares en la reserva que sumaron su firma al manifiesto que exalta la figura de Franco según ha informado el Ministerio el instructor inicia así la investigación abierta este sábado preguntando los cinco suscriptores si se ratifica en honor en el contenido de su escrito el teniente general Villarroya elevará una propuesta es el caso a la ministra de Defensa quien decidirá sobre las posibles sanciones a los firmantes Asimismo el Ministerio ha informado de que ante las nuevas incorporaciones al escrito que ensalza Franco comprobará si alguna de las nuevas adhesiones está también vinculada a Defensa en cuyo caso se ampliará la investigación el Ministerio está haciendo lo propio además comprobar el estatus de los firmantes con el manifiesto anti Franco firmado por una quincena de militares de momento no se ha abierto ningún expediente informativo en relación a este último comunicado

Voz 0027 12:47 siete y doce de la mañana a seis y doce en Canarias la policía alemana asegura haber evitado un atentado inminente este mismo otoño han detenido a un ciudadano de nacionalidad rusa e islamistas radicales ha vinculado a varios yihadistas condenados por la Justicia su casa han encontrado tres kilos de explosivo que usa habitualmente da es el de ATP conocido como el nombre de madre desatan corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 13:10 el hombre de treinta y uno años y nacionalidad rusa guardaba en su domicilio de Berlín armas y explosivos y planeaba cometer un atentado que causas el mayor número posible de muertos y heridos según ha informado la Fiscalía General de Alemania vago me Dalí había almacenado en su casa una cantidad significativa de peróxido de entre acetona conocido explosivo la misma sustancia hallada en la vivienda de Alcanar en Tarragona donde vivía los terroristas que causaron el atentado de Barcelona y Cambrils el año pasado según la Fiscalía el detenido tenía intención de cometer un atentado en otoño de dos mil dieciséis junto a otra persona Clement ve que se encuentra detenido en Francia tras su arresto poco antes de las elecciones presidenciales francesas bajo sospecha de planear un atentado los investigadores han encontrado además que Clement B estaba vinculado con Annie San Sandri el terrorista que atentó contra un mercadillo de Navidad en Berlín en diciembre de dos mil dieciséis

Voz 0027 14:03 la India necesita urgentemente dos mil seiscientos millones de euros para reconstruir la región de Kerala al sur del país devastada por las inundaciones de los últimos meses hay más de cuatrocientos muertos y lo más urgente en este momento estar asistencial más de medio millón de personas que se han quedado los sin casa viven en campamentos pero visados corresponsal en Delhi Víctor Martín

Voz 13 14:24 las operaciones de salvamento tratan de asistir a miles de personas que continúan atrapadas por las inundaciones de los últimos meses en Kerala uno de los principales destinos turísticos del sur de la India más de cuatrocientas personas han perdido la vida por deslizamientos de tierra o ahogados por los torrentes de agua y más de un millón ha pedido refugio en alguno de los cinco mil campamentos de emergencia el

Voz 0027 14:44 miedo de era Kerala se centre ahora en conseguir y final

Voz 13 14:47 sí acción tanto el resto de la India como de otros países para hacer frente a la reconstrucción y a las necesidades humanitarias de los millones de afectados son dice las autoridades las peores inundaciones de los últimos cien

Voz 0391 15:00 los niños

Voz 0027 16:27 Bretos Víctor Ullate se despide del público tras una vida dedicada a la danza lo hace con un montaje que se estrena hoy en los Teatros del Canal en Madrid

Voz 15 16:40 los bailarines somos personas que siempre vivimos de la ilusión porque vivimos llenos de ilusión porque si no no tendríamos la fantasía para crear nada no

Voz 16 16:51 cuenta Víctor Ullate que un bailarín siempre vive con la mente puesta la danza y que ahora con setenta y un años trabaja sin ataduras sin prejuicios hoy presenta en los Teatros del Canal treinta años de danza un homenaje a la trayectoria de su compañía con fragmentos de sus piezas más importantes como Wonderland Shams Sara o Carmen y puesta en escena de su mano derecha Eduardo Lago

Voz 15 17:11 hemos querido digamos de alguna forma mostrar ciertos momentos no no de todas las coreografías porque si no hubiese sido un espectáculo de cinco seis horas pero eso sí de algunos momentos cumbres no algunos momentos bonitos que que recordamos y eso pues con un hilo conductor no para ahí Eduardo pues pues se inventado una pequeña historia y entonces ese personaje es el que da paso a nuestros suaves

Voz 16 17:37 septiembre es alumna ya amiga Lucía Lacarra asumirá la dirección artística de la compra

Voz 1 17:43 gracias Raquel García

Voz 17 17:54 sí

Voz 0027 17:58 oyentes Danny De la Fuente sobre el acuerdo

Voz 18 18:00 no para subir las pensiones conforme al IPC étnico Alicante

Voz 19 18:03 que sí que quemó la mucho que estoy a tope con lo de las pensiones con el IPC dos el techo todo eso pero bueno hay que pagarlo como decía ayer en la en la peli es de la pasta

Voz 20 18:17 a seguimos Hollande un hola soy Jesús de Madrid en cuanto al pacto con Podemos el dinero no que Robles es decir que no van a crujir en puestos muchas gracias muchas gracias por ahí va también Conchita

Voz 21 18:31 a mí mi padre me enseñó un refrán que decía te quiero mucho y se ha

Voz 22 18:36 si te quiero mucho y te quite que dejó

Voz 23 18:38 de esto me huele a campaña electoral esto me huele a crujir a impuestos en cuando tengamos los pensionistas y todo el mundo puestos de dinero los impuestos

Voz 0027 18:48 también desde la capital a Rosa le parece

Voz 24 18:50 me parece excelente todo lo que sea beneficiaran los más desfavorecidos me encanta

Voz 18 18:58 lo aplaude también desde Carlet en Valencia Ramón sobre la exhumación de los restos de Franco buenos días

Voz 25 19:03 hola o el día en relación al flamenco yo creo que lo primero que habría que hacer es definir terrorismo hecho esto repasó la historia de España el dictador en definición de terroristas como él exige que puede quiero ir además viene solo

Voz 6 19:19 sobre el cambio de postura de Ciudadanos Antonio fuente de Sevilla el desmarque de ciudadanos apostando por la abstención ante decreto ley para exhumar los restos de Franco lo aleja de centro político al que aspiraba pertenecer

Voz 18 19:33 gracias Antonio es lo mismo que opina Mariano desde Madrid y termino dando las gracias a

Voz 1537 19:37 Julia de Alicante después de escuchar la genial exposición cinematográfica que Dani no sea presentada mientras bailaba es famoso cosa tan temprano ya no recuerdo los temas a tratar hoy no me extraña nada que Albert Rivera que seguro escucha láser de esos golpes de cadera políticos descoloca en las ideas de un día para otro peligro tenéis Buendía

Voz 2 20:00 de atadas gracias Hans a destruían siete y veinte de la mañana seis Si de Canarias

Voz 26 20:08 sí hoy por hoy

Voz 5 20:23 qué tal buenos días con veintidós grados a esta hora de la mañana en el centro de Madrid y con amenaza de nuevo de tormentas en la Comunidad las peñas del Rayo Vallecano le han dado de plazo al club hasta el lunes para que busque una solución a las reclamaciones que le han presentado en las últimas horas se reunieron ayer por la tarde preocupados por la seguridad de los aficionados tras lo ocurrido el pasado fin de semana en el primer partido de Liga cuando un niño se cayó por el hueco de las escaleras afortunadamente está bien pero este accidente ha vuelto a poner sobre la mesa un problema importante el estadio del Rayo lleva seis años sin pasar la ITV la Inspección Técnica de Edificios ir a comunidad adjudicadas las obras in extremis empezaron en junio todavía están en ello Alberto Rivero portavoz de una de las peñas nos contaba anoche en El Larguero aquí en la SER las peticiones que le han trasladado

Voz 0027 21:08 el Rayo

Voz 10 21:09 ya estamos hablando ya no de cosas estéticas no ya estamos lado de problemas realmente serios y hoy esta tarde hemos tenido una reunión con con el club a la conversación que hemos ofendido es que se lo a para Raúl Martín Presa que es el que toma todas las decisiones en todos los aspectos del club hemos dado plazo hasta hasta el lunes según lo que sabemos ellos aquí no para contestar pero bueno les daremos súmmum un voto de confianza Lisino pues nos reuniremos y veremos que el de Navidad

Voz 4 21:40 denuncian humedades deficiencias en la accesibilidad

Voz 5 21:42 renovación de asientos y problemas estructurales desde la Comunidad de Madrid aseguran que el director general de Deportes se va a reunir con la constructora para que garantice que no haya nuevos problemas en el próximo partido del uno de septiembre que se juega en el estadio del Rayo contra el Athletic de Bilbao Podemos ha registrado ya una batería de preguntas en la Asamblea para comprobar si el Gobierno regional ha incurrido en una falta grave por no agilizar las obras del estadio que es de su propiedad Miguel hoy diputado

Voz 18 22:08 para conocer de primera mano qué valoración hace el Gobierno sobre esta situación si considera que la empresa adjudicataria ha tenido algo que ver y le va a pedir una alguna cuestión también por lo tanto hemos pedido el contrato de ésta con esta empresa para saber también nosotros poder analizar si ha habido un incumplimiento o directa gente así una irresponsabilidad de la Comunidad de Madrid el club y su presencia lo ha hecho muy mal pero la Comunidad de Madrid no puede permitir que el estadio su competencias un estadio que es propiedad suyo se juega un partido con unas deficiencias de seguridad como la casa ha vivido este último fin de semana hay por lo tanto queremos saber quién es el responsable de esta situación y sobre todo que se tomen medidas para que no vuelva a pasar

Voz 5 22:52 hay más noticias que repasamos en titulares con Javier Carnero

Voz 0027 22:54 Ministerio de Educación detectó anomalías en el máster de Derecho Público de la Rey Juan Carlos que cursaron Cifuentes y Casado un informe de la agencia gubernamental que vigila las enseñanzas superiores la Aneca hablaba ya en dos mil ocho de lagunas en el sistema de evaluación de alumnos sólo dos años después de que el máster se comenzara imparte

Voz 5 23:10 la Consejería de Educación sigue sin aclarar porqué desde dos mil quince la Fundación Madrid ha dejado de evaluar los másteres de todas las universidades públicas madrileñas pese a que su principal función renunció a competencia que asumió en dos mil doce durante estos últimos años ese trabajo discreción no se ha producido

Voz 0027 23:25 la mosca negra sigue afectando los vecinos de Villaverde Rivas y Alcalá de Henares los técnicos han inspeccionado ya a las zonas afectadas pero hoy será el día en el que se la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital se reúnan para trabajar en una solución que acabe con la plaga

Voz 5 23:38 yo vecino de San Sebastián de los Reyes intentó agredir ayer a un concejal del PP según el edil este vecino entró en su despacho con ha venido con otros concejales y funcionarios del consistorio empezó a criticar al Partido Popular ese giro para dar un puñetazo en la cara la policía está investigando lo ocurrido bueno apunta tiene veinticuatro vamos a través de las carreteras deje de Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 24:03 buenos días a esta hora se incrementa notablemente el tráfico sobre todo la ronda de circunvalación en la M cuarenta en la zona sur en Vicálvaro sentido dos en Villaverde hacia en la A4 también en esa misma a cuatro en la carretera de Andalucía de entrada a la capital a su paso por Fuenlabrada en el enlace con la M30 así que poco a poco la situación del tráfico va cambiando hasta ahora

Voz 0391 24:25 vamos a comprobar cómo está

Voz 5 24:27 tráfico hasta ahora en las calles de la capital pantallas Lourdes Solis buenos días

Voz 0391 24:30 buenos días amanecer de jueves con tráfico tranquilo en la ciudad un poco más de intensidad a esta hora en las entradas por la franja sur de la M treinta sugerimos a los conductores que entran por la carretera de Castilla tomar como alternativas la avenida de Puerta del Hierro o Moncloa debido al desde el puente de Castilla hoy se continúa trabajando en el asfalto de calles en los distritos de Retiro Latina Puente de Vallecas Vicálvaro Villaverde donde se realizarán cortes puntuales de vías Carlos hace mucho calor porque no ponerse al aire ya esta puesto

Voz 5 26:02 días después de que una jueza de Madrid desoyeron a la petición expresa de Naciones Unidas y ordenar el desahucio de una familia de Vicálvaro una mujer con tres hijos menores de edad el Ayuntamiento de Carmena ha presentado un requerimiento en los juzgados en el que solicita la suspensión cautelar de este alzamiento el Consistorio quiere forzar este aplazamientos que hasta que se ofrezca a esta familia otra casa de momento a la espera de que se analice ese requerimiento la jueza que dictamine el desahucio nos hemos preguntado por qué jueces que si acá en el dictamen de Naciones Unidas que pide frenar determinados desahucios cuando menos afectados en cambio hay otros que no lo hacen desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dicen que no hay una doctrina única Andrea Pardo

Voz 30 26:39 la magistrada María Isabel Durántez Gil considera que la alberga o el piso compartido que le ha ofrecido a la familia de Soraya es suficiente alternativa que de por lo tanto que no hay motivos para detener el desalojo entre otros casos otros jueces sí han obedecido la Carta de la ONU Ignacio Martín Verona de Jueces para la Democracia

Voz 11 26:56 hay un margen de valoración in entonces bajaron de valoración ese don que la decisión judicial la decisión judicial puede ser compartida o no y criticable pero como digo todo se vincula al juicio de proporcionalidad y ese es el debate que que Calgary

Voz 30 27:13 la petición de la ONU no es vinculante por lo tanto si la jueza ha considerado que existe una alternativa donde la familia pueda vivir el desalojo entra dentro de la ley

Voz 11 27:21 la decisión de la jugadora eh sean se basa en su interpretación de cuál es el alcance de del contenido del pacto en relación al derecho de El propietario a hacer valer sus el lanzamiento

Voz 0391 27:35 tampoco existe todavía una unificación de doctrina

Voz 30 27:38 con este tipo de comunicaciones de la ONU y por lo tanto los jueces toman la decisión que cree más adecuada Soraya presentará junto con su abogado un recurso al auto de la jueza para intentar paralizar en lanzan

Voz 5 27:48 ciento moverse esos días por el centro de Madrid es una auténtica odisea por arriba por abajo las obras en la Gran Vía las obras en el metro además desde ayer la línea uno está cortada entre tribunales son la tarea Otero

Voz 0137 27:59 el trayecto estará cerrado hasta el jueves que viene y ayer el primer día este corto dejó una estampa de viajeros que abandonaban las dos estaciones en busca de una alternativa para continuar su viaje había usuarios habituales de metro que se dirigían a pie a su destino o a otra estación y turistas que echaban mano de móvil para saber hacia dónde tirar otros recurrían a otros transportes como el taxi en definitiva ha habido cierta confusión alguna cara larga hay mucha resignación

Voz 5 28:23 premio justamente Alcorcón ya relajarme

Voz 31 28:25 aquí en tribunales trasbordo La uno hijo Hamen Atocha remachó tengo que ir a Príncipe Pío y coger ritmo a España y la cómo voy a ir con roscas que encabezó

Voz 5 28:34 estoy corriendo porque tengo una

Voz 32 28:37 tengo una cita muy importante estoy perdida porque no sé cómo voy allí

Voz 5 28:40 la ardilla estoy sobre el lado tenemos pensado ir a Sol

Voz 2 28:43 no ha venido a una au pair Arenas ha dicho que

Voz 18 28:45 eh que podemos coger la línea diez

Voz 0027 28:47 el luego Latre Gasol

Voz 0137 28:50 por su parte dice que no han habilitado un servicio alternativo de Bush porque el centro está bien conectado con otras líneas del suburbano y de la EMT que poner autobuses extra colapsaría más la circulación en superficie

Voz 5 29:02 por cierto que parte de las obras del Metro de Gran Vía están paralizadas después de que de descubrir descubierto el hueco del ascensor diseñado por el arquitecto Antonio Palacios y construido en mil novecientos diecinueve y el kamikaze que el pasado fin de semana se llevó por delante varios coches en la M30 tras recorrer unos veinte kilómetros en sentido contrario está ya en prisión provisional aunque todavía se desconocen los resultados de las pruebas toxicológicas Javier cuéntanos

Voz 0931 29:23 la magistrada impuestos a medida cautelar de enviarla a prisión porque cree que existe riesgo de fuga y ante la gravedad de los cuatro delitos que se le imputan dos delitos contra la seguridad vial uno por circular sin el permiso de conducción en vigor otro más por conducir en sentido contrario durante diecinueve kilómetros algo que para la juez pone de manifiesto un EB en evidente desprecio por la vida de los demás conductores de sabía se le acusa también por lesiones ya que durante su recorrido por la M30 colisionó con cuatro turismos causando lesiones al menos a ocho personas

Voz 5 29:49 llegamos así a las siete de la mañana siguen

Voz 4 29:52 información aquí en la SER

Voz 33 30:00 son las siete y media las seis y media

Voz 0027 30:02 Canarias

Voz 0027 30:13 el gran asegura que sólo supo que su abogado había pagado a dos mujeres para que no hablaran de sus relaciones sexuales con él después de que el abogado hubiera realizado el pago que asegura Trump que dinero salió de su propia fortuna particular en uno de los fondos de campaña pero la prensa tanto en Estados Unidos como aquí en Europa sigue sin creérselo Danny De la Fuente

Voz 18 30:34 el Washington pausa acusa de mentir una vez más en un vídeo de tres minutos repasan todas las declaraciones a lo largo de los meses sobre el pago a la modelo y a la Trip porno que siempre negó siquiera conocer una de las características distintivas de la presidencia de Trump es que ha perdido contacto con la realidad afirma este diario a principios de agosto el Washington Post llevaba documentadas cuatro mil doscientas veintinueve mentiras de Trump casi ocho engañosa al día el consejo editorial del New York Times se dirige a los congresistas republicanos lamenta que hasta ahora hayan mantenido esa política de no querer ver nada ignorando las mentiras las inversiones a las normas democráticas y las ataques a las instituciones gubernamentales es hora de que salgan de su silencio pongan freno a determinados impulsos de Trump se distancia de la corrupción y un primer paso sería que el Congreso aprobara una legislación que proteja el fiscal Robert Mueller y su investigación liberación en Francia entrevista a el ex asesor de Obama Norman llamado el zar de la ética advierte de que la administración de Trump es la más corrupta de la historia de Estados Unidos está seguro de que se probarán contactos con la trama rusa hay de que antes o después Donald Trump caerá el debate está en cómo el Washington Post advierte que los demócratas no quieren oír hablar de un impeachment de momento se van a centrar en atacar por la economía en Reino Unido The Times recomienda lo mismo que no traten de tumbar a Trump mediante un impeachment de venzan políticamente pide el columnista David Ahronot Beach Hanan ganes en el Financial Times titula el futuro de Trump se va a decidir políticamente no por la ley a pesar de todos los escándalos lo que importa el finales le decida la ciudadanía me conoce la dificultad de los demócratas para hacerse con dos tercios del Senado mayoría necesaria para sacar adelante una reprobación un impeachment así que ganes pone la vista en las elecciones de dos mil veinte hay que ganar atroz advierte en el tribunal de la opinión Pool

Voz 0027 32:18 en España el diario El País publica hoy que el PSOE va a impulsar la anulación de los juicios del franquismo Victoria Moreno

Voz 0542 32:25 dice además que lo va a hacer muy pronto porque trabaja por una ley de Memoria Histórica ambiciosa con medidas de reparación a las víctimas de esta manera asegura que el Gobierno podrá anular sentencias como la de Compains cuya figura Stone símbolo para miles de catalanes y españoles fusilados su portada sin embargo la dedica al impuesto cultural y titula que sólo un tercio de los cines llevan la bajada del IVA al año Prada recoge también las palabras del ministro de Cultura que ha dicho que la sala se juegan su credibilidad si no aplica la rebaja El Mundo lleva aportará parte de las conversaciones entre Juan Muñoz y el comisario Villarejo cuando planeaban un chantaje a un juez de Marbella Lemos textualmente las palabras del comisario en el titular no le interesa salir en Youtube Pablo peleando con dos periquitos más temas ABC abre su edición de hoy con el

Voz 5 33:06 la Guardia Civiles de Ceuta que titula

Voz 0542 33:09 el rezo para que nos tiren piedras sino ácido en páginas editoriales dice que lo que ha ocurrido en la valla no es una crisis humanitaria de personas que pasan hambre sino la ruptura violenta de nuestra frontera La Razón titula en primera plana que sesenta guardias están para impedir el asalto de mil quinientos subsaharianos de acuerdos políticos hablo a la vanguardia en este caso entre Gobierno y Podemos que pactan cambios dice para ampliar el déficit información a la que añade dos apuntes que se va a impedir que el PP vete en ese lado los presupuestos y que el partido de Iglesias pide el fin del copago farmacéutico de la portada del digital eldiario punto es leemos que el Partido Popular llevará a la Convención de otoño su combate contra la ideología de género que también que Casado dice literalmente que el género no puede ser ni un plus ni un handicap

Voz 0027 33:52 igual que la Comunidad de Madrid el Ministerio de Educación también detectó deficiencias en el máster que cursaron Pablo Casado y Cristina Cifuentes en dos mil ocho dos años después de que empezaran los cursos Educación advirtió a la Universidad Rey Juan Carlos de que no quedaba claro ni cómo se evaluará a los alumnos ni cómo se controlaba la calidad del máster Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 5 34:11 el informe lo firma la directora de la Aneca la agencia gubernamental que evalúa la calidad universitaria es favorable pero da cuenta de algunas anomalías ya en ese año la Aneca le pide a la universidad que especifique el procedimiento los instrumentos con los que va a evaluar a los alumnos que clarifique la metodología docente y que detalla entre otras cosas el personal académico y de apoyo vinculado específicamente a este máster deficiencias que se volvieron a citar en dos mil trece en el informe de seguimiento que les avanzamos en la Ser un informe que en este caso hizo la Fundación Madrid más de que depende de la Comunidad de Madrid Prieto desde dos mil quince ha dejado de evaluar a los grados los tres de las universidades públicas de la Comunidad la Consejería de Educación no aclara el motivo en dos mil dieciséis dos mil diecisiete la Comunidad de Madrid no ha vigilado de cerca estas titulaciones dicen desde dos mil ocho para retomar los seguimientos

Voz 0027 34:54 el Partido Popular denuncia que un restaurante de Balaguer en Lleida ofrece en su menú platos con nombres como Guardia Civil el andaluza la brasa o manitas te jueces Carles del constitucional pese a que es algo que ha hecho un restaurante algo privado el PP considera que es una provocación más el independentismo que justifica dicen aplicar el ciento cincuenta y cinco de nuevo en Catalunya Ràdio Lleida es el Benabarre

Voz 9 35:16 la presencia de estos platos en la carta de este restaurante no es de ayer pero la polémica se ha multiplicado después que el diputado del PP por Lleida José Ignacio Llorens lo hiciera público este miércoles y lo pusiera de ejemplo de provocación independentista

Voz 34 35:29 otros sombra nuestro país ya una crisis

Voz 9 35:32 el trasfondo de todo eso hay un agresivo una burla una intención de echar gasolina cuando estamos en un proceso de apagar las madrasas que se enviaron el año pasado con motivo de que eso que claro de forma unilateral la independencia

Voz 34 35:46 una dependencia para el diputado

Voz 9 35:49 el PP lo que puede deducirse de esta carta del restaurante de Balaguer es suficiente para poner sobre la mesa de nuevo el argumentario e insistir ante el PSOE en volver a aplicar de nuevo el ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 0027 36:01 durante toda la madrugada varios retenes a han estado trabajando en el Parque natural de o de o invernadero en Ourense para pagar dos fuegos que han quemado al menos veinte hectáreas última hora Galicia no resta

Voz 0028 36:12 en la tarde de ayer se registró una tormenta seca en la zona de San Mamés con gran carga eléctrica hay poca lluvia lo que apuntala la teoría de que un rayo provocó el fuego que comenzó al mismo tiempo en dos puntos separados al caer la noche se realizaron se retiraron los medios aéreos que volverán esta mañana cuando será del día desde el aire es como mejor se puede atajar este incendio todavía activo en una zona montañosa la que es difícil llegar las veinte hectáreas que sean quemados son de gran valor natural el conjunto pertenece a ese parque natural de la provincia de Ourense sin asentamientos humanos en su interior

Voz 0027 36:42 también en Galicia la hija de la última víctima mortal de la violencia machista en España ha escrito una carta abierta en la que pide que el asesinato de su madre a manos de su padre sea un ejemplo dice para que otras mujeres entiendan que tienen que denunciar Radio Galicia Alejandro gesto a ti te toca descansar

Voz 0074 36:59 justicia como te prometí así se dirige Ivana a la hija de Ana Belén a su madre en nadie tenía el derecho de quitarme a lo que más quería en el mundo a lo que más necesitaba continúa la joven en una carta en la que incide en la importancia de romper con lo políticamente correcto con un tolerancia cero despierta mueve te la joven hace un llamamiento a las mujeres que sufren violencia machista para que acudan a denunciar dice literalmente tú fuiste víctima y ahora te toca decirles a todas las que lo necesiten que tienen que actuar por y para ellas no sólo hacer lo que el mundo espera que hagan con un reivindicativo Ni una menos iban a finaliza este emotivo mensaje publicado en su muro de Facebook

Voz 0027 37:32 un submarinista ha encontrado un cadáver sumergido en el mar y atado en unos bidones de arena para que no saliera a flote a sólo unos metros de la orilla de una playa de Salobreña en Granada Jaime de Mar buenos días

Voz 1555 37:43 la Policía Judicial de la Guardia Civil investiga la muerte de este hombre de unos cincuenta años cuyo cadáver fue descubierto precisamente ayer en la playa de la Kagan Salobreña próxima a Motril la Guardia Civil movilizó durante la tarde de ayer un dispositivo especial que tardó más de tres horas en liberar el cadáver que fue trasladado al puerto motrileño para posteriormente en el Instituto de Medicina Legal practicarle la autopsia la investigación tratará de conocer los pormenores de un amor

Voz 8 38:07 en extrañas circunstancias de este hombre del que de momento se desconoce su identidad y que apareció deliberadamente atado a unos bidones llenos de arena con el fin de que no saliera a flote se investiga este hecho no se descarta ninguna hipótesis entre ellas un posible

Voz 0027 38:20 ajuste de cuentas en La Rioja un grupo de hombres ha robado en el balneario de Grávalos para que el recepcionista de guardia no diera la alarma sólo han llevado en coche irán dejando más de un kilómetro de distancia Minerva Marcos buenos días

Voz 35 38:33 buenos días el hombre no tiene heridas sin daños físicos pero todavía se recupera del susto según el diario de La Rioja Varios hombres entraron en torno a las tres de la mañana al balneario donde se encontraba de guardia el recepcionista le atracaron para robarle el dinero que tenía guardado una vez finalizado el robo los ladrones emitieron al hombre en su coche y lo dejaron a un kilómetro de distancia para evitar que avisara de suceso la policía continúa investigando lo ocurrido

Voz 0027 39:07 aquí Benicàssim puso fin anoche a la fiesta de reggae más grande del mundo

Voz 2 39:15 bien

Voz 0027 39:18 el festival Rototom cerrado esta edición tras ocho días de conciertos Radio Castellón Paula para ella

Voz 36 39:23 el Festival Internacional de Ricky clausura su veinticinco aniversario y dice adiós hasta dos mil diecinueve el Rototom se cerró ayer a lo grande con más de ciento veinte músicos poniendo ritmo a una macro batucada y color a un desfile de despedida que llenó el recinto de conciertos la banda cubana Orishas fue la protagonista de esta última noche durante los ocho días de festival han asistido más de veinte mil personas diarias se han vivido cuatrocientos veinte horas de espectáculos nueve escenarios junto a lo musical el Foro Social y todas las demás áreas culturales dejaron un total de ciento treinta actividades entre charlas y debates talleres espectáculos de circo y sesiones de baile un balance cultural que ha actuado como polo de atracción para el público internacional e intergeneracional en el que la convivencia y el ambiente de familia han vuelto a ser lo que les identifica

Voz 37 40:19 aquí miramos ya seguir en Torrox

Voz 2 40:21 mulata

Voz 37 40:24 podríamos

Voz 0027 41:44 siete y cuarenta y uno de la mañana a seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 0027 41:55 la amenaza de huelga planea sobre el fútbol español Sampe porque los futbolistas no acepta la decisión de la Liga de jugar partidos fuera de España

Voz 1161 42:02 sobre todo porque en ningún caso les han consultado su parecer siendo una decisión unilateral del presidente de la Liga Javier Tebas en los próximos días el sindicato de jugadores quiere celebrar una reunión con el propio Tebas para tratar este y otros temas David Aganzo presidente del sindicato de jugadores anoche en El Larguero

Voz 3 42:18 pues ahora mismo estamos totalmente en contra de título del tren de esta decisión de de Javier y de los que tenemos muchísimas pruebas como es el calendario como son los horarios como son varios puntos que que le vamos a plantear en la reunión sino no con la solución que tenemos que ir quemando quemando etapas

Voz 1161 42:32 no están de acuerdo los futbolistas con la manera de trabajar de Tebas que hace y deshace según ellos cinco

Voz 3 42:36 contar con nadie ellos no entendían las maneras de actuar deja bien claro entienden porque qué unilateral Marlene no puede ser como te digo que es un claro ejemplo el tema del lunes es un clarísimo ejemplo para un futbolista pedí ningún tipo de sentido partido de jugar a las doce de jugar alguno de jugar cuatro de jugar la cual aquí para que tengas todo el fin de semana para ver el fútbol estuviéramos te perjudica

Voz 2 43:01 la unión de los padres es total y no descarta nada

Voz 3 43:04 el futbolista no está de acuerdo muchas veces pienso laterales de jugar partidos fuera de España toman la decisión solamente unilateral que parece que es una falta de respeto lo futbolista futbolistas hemos cansado si me dices el tema de huelga nosotros estamos dispuestos a gastar menos

Voz 1161 43:17 pero lo del partido en Estados Unidos tiene difícil solución porque aunque haya unión entre los futbolistas no es así entre los clubes equipos como Real Madrid Sevilla Athletic y Alavés no están de acuerdo imponen a Estados Unidos están indecisos ante la postura Betis Valencia Girona Levante Getafe y Leganés Isi son favorables a ello Valladolid Éibar Villarreal Celta Real Sociedad Huesca Rayo Atlético Espanyol y Barça y además porque la Liga ha firmado un acuerdo por los próximos quince años una puerta peligrosa de abril para el propio Gonzo

Voz 3 43:42 lo que el señor tengo decidido ahora mismo es que se a jugar Estados Unidos que ha habido un convenio de quince años simplemente un convenio de quince o que este año su partido pero que el año que viene pues el siete ocho o quince y afecta es el partido el año que viene que es cinco cuatro ocho

Voz 1161 43:56 en cuanto a lo deportivo el Sevilla tiene hoy en la República Checa a una cita importante de cara a su futuro europeo de la temporada ante Ortega

Voz 0962 44:02 a partir de las siete de la tarde busca el Sevilla la posibilidad de estar en la siguiente fase ya de la Europa League la fase de grupos partido de ida frente al Sigma Ormuz con la presencia de la convocatoria de Machín asegura que tendrá minutos el último fichaje del equipo sevillista las ausencias de mercado provocarán Kenia Añón y otros futbolistas no habituales formen parte del once inicial el Sevilla en la República Checa busca a las siete de la tarde la posibilidad

Voz 5 44:25 pasar la próxima semana ya de manera matemática

Voz 42 44:27 a la fase de grupos de la Europa League arbitrará el partido