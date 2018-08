Hoy por Hoy (23/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 0027 00:17 el Gobierno y Podemos han pactado cambiar la ley para que el PP no pueda bloquear en el Senado la senda de déficit que es el paso previo a los presupuestos es un acuerdo de consecuencias políticas muy muy importantes según los aseguran fuentes de la negociación lo han pactados los propios Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en una conversación telefónica el Gobierno impulsará un cambio urgente de la ley de estabilidad presupuestaria para que el Senado no tenga la última palabra Pablo Echenique anoche en Hora veinticinco

Voz 1662 00:44 con esto vamos a al Partido Popular ya Pablo Casado da posibilidad de evitar que en el futuro se puedan aprobar unos Presupuestos Generales del Estado con políticas públicas progresistas

Voz 0027 00:57 todavía está por concretar cómo se va a desarrollar esa reforma de la ley que debe ser casi inmediatas se tiene que hacer antes de que la senda de déficit llegue al Congreso y estamos hablando de semanas en caso de que finalmente todo prospere y se apruebe la senda después los presupuestos podemos asegura que ha consensuado con el Gobierno que los pensionistas españoles reciban el año que viene una paga que compense la subida de los precios

Voz 1662 01:20 el punto en el que estamos en el que hemos estado ya hoy de acuerdo Essen de valorizar las pensiones este año en que cuando se conozca el IPC de de año dos mil dieciocho se mediante un pago único sabe revalorizan las pensiones de de dos mil dieciocho al IPC

Voz 0027 01:39 esta es la versión de Podemos sobre lo pactado sobre lo acordado anoche en una reunión en la sede del Ministerio que duró casi casi hasta las doce Hacienda ha declinado explicar esta mañana en Hoy por hoy su versión de lo que se acordó en ese encuentro uno de los mayores expertos de España en exhumaciones confirma la Cadena Ser que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos técnicamente se puede hacer sólo unas horas

Voz 2 02:02 pero es que la exhumación durante con mayor dificultad lo que es la apertura de la tumba el resto un trámite sencillo que en la gestión de funeraria no ofrece ninguna dificultad calculo yo que entre lo que es una tarea previa más luego la actuación directa sobre los restos se puede resolver en una mañana

Voz 0027 02:22 pues Francisco Etxeberria forense que ha participado en centenares de exhumaciones incluidas las de Mola y Sanjurjo Nos ha explicado que la familia Franco puede poner determinadas condiciones y además puede exigir que haya un notario presente en todo el proceso y a pesar de que Ciudadanos finalmente se va a abstener en la votación del decreto para la exhumación va a abstener además con el argumento de que es un debate obsoleto

Voz 4 02:42 este sistema no de dividir a los españoles en rojos azules un poco su modelo como obsoleto no como como si en vez de escuchar música por Spotify pues pusiéramos caset hecho vinilos

Voz 0027 02:52 a pesar de la abstención de Ciudadanos la aprobación del decreto está garantizada y más a raíz de lo que publica hoy el diario El País el PSOE se compromete a aprobar la anulación de los juicios de la dictadura tal y como pedían Esquerra y el PDK según el país la portavoz parlamentaria socialista Adriana Lastra se ha comprometido a anular por ley los juicios políticos las sentencias emanadas de los tribunales franquistas vamos a escuchar esta mañana los vaivenes del Gobierno sobre las concertistas dijeron que iban a quitar esas cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla ahora mantienen que buscan fórmulas para rediseñar las vallas pero que las con sardinas no van a desaparecer del todo están los trabajos

Voz 5 03:29 no como ustedes saben en una alternativa a las concertino que no quiere decir la sustitución o la desaparición mejor dicho sino que es una alternativa en lo que es la configuración de una valla que puede ser mucho menos lesiva en ese caso in mucho más efectiva en evitar los altos

Voz 0027 03:46 es Ana Botella secretaria de Estado de Seguridad y analizaremos qué razón ha llevado al Ministerio del Interior a difundir fotos el salto a la valla de ayer en Ceuta pero centrándose en unas tenazas martillo unos guantes

Voz 6 03:57 con unas botas los guardias civiles insisten en pedirle al Gobierno más protección

Voz 0027 04:02 en Tina esta noche

Voz 6 04:04 de ir

Voz 7 04:05 si creen que como nadie

Voz 0277 04:07 yo con los desafueros me voy

Voz 7 04:11 mira

Voz 0027 04:13 me arrepiento de nada de lo que Cristina Fernández ex presidenta del país el Senado ha permitido que la justicia registre sus casas en busca de pruebas de la corrupción en Estados Unidos Javier Alonso allí

Voz 0858 04:24 Trump dice ahora

Voz 8 04:25 Agüero han sido fresquitas

Voz 0858 04:28 pero después de las elecciones de que el abogado Cohen había pagado a sus antiguos amantes a cambio de su silencio dice también que el dinero salió de sus ahorros personales y no de los fondos de la campaña

Voz 0027 04:37 en Venezuela el Gobierno fija un precio único para veinticinco alimentos

Voz 0858 04:41 el arroz la pasta la harina la carne de vaca o el pollo y el chavismo desplegado ya miles de funcionarios en todo el país para fiscalizar que los comercios cumplen con estos precios fijos

Voz 0027 04:52 los futbolistas españoles amenazan con la huelga si la Liga mantiene su plan de que un partido se juegue en Estados Unidos Juan Antonio Sampedro

Voz 6 04:59 la molestia a los aficionados el no poder aquí

Voz 1161 05:02 darse a tiempo por el jet lag dos de las largos viajes en poco días pero sobre todo el no haber consultado la decisión a los propios futbolistas son los motivos que llevan a los jugadores a unirse en contra de jugar fuera de España a los futbolista están dispuestos a llegar a donde sea Si la liga sigue sin escucharles David Aganzo presidente el sindical

Voz 0027 05:33 para los amantes de las series Se acaba de

Voz 6 05:35 Laurie P ni Pe ni

Voz 0858 05:42 así es se termina a Sheldon dejará de llamar tres veces a la puerta de Penny en la próxima temporada la número dos de la comedia cuenta las relaciones personales de un grupo de científicos que son tan brillantes como excéntricos con camiones incluso en Mar del desaparecido Stephen Hawking se despide de momento esta serie con un Globo de Oro diez Félix

Voz 0978 06:19 muchas horas de sol pero también esas tormentas que nos van recordando la proximidad del otoño es decir del final del verano pero hoy solos pero no esperamos cambios un poco destacables en el Cantábrico con el paso de las horas las nubes serán compactas esto ahora que aquí baje bastante el calor respecto a las últimas jornadas pero en el resto del país no nos vamos a enterar demasiado este cambio porque seguirá irá haciendo sólo hasta primeras horas será tarde temperaturas sin grandes cambios marcado calor durante la tarde justamente será en prácticamente todos los sistemas montañosos donde seguirán formando tormentas que al finalizar la jornada pueden afectar a zonas próximas pero general dejando poca agua

Voz 0027 06:53 y una cosa más los bomberos de Córdoba han rescatado esta noche un buitre pero como los responsables de proteger los animales no trabajaban de noche que ha pasado María Eugenia Vílchez buenos días

Voz 11 07:01 buenos días Aimar pues que ha tenido que pasar la noche en las instalaciones del parque de bomberos de Córdoba lo rescataron anoche el animal estaba desorientado los un ejemplar adulto tampoco hemos podríamos de un buitre joven cuando llegó al parqué la animal estaba exhausto dicen los bomberos quieras ha recuperado ya han acondicionado un espacio para tenerlo en el parque Le han puesto hoy esta noche a falta de otra cosa dado incluso jamón así que no nos extraña que ha recuperado todo esto hasta aquí esta mañana los agentes de Medio Ambiente del CREA del Centro de Recuperación de Especies sean cargo del

Voz 0027 07:29 a base de jamón ocho y siete de la mañana siete y siete en Canarias

Voz 6 10:00 las de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación hoy por hoy con Aimar Bretos el Ministerio de

Voz 0027 10:15 Hacienda podemos llegaron anoche a varios acuerdos importantes en su negociación para pactar la senda de déficit después los presupuestos ahora vamos con el cambio de ley que van a aplicar para que el PP no pueda bloquearlo todo en el Senado pero antes Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 10:29 qué tal buenos días Aimar empecemos por el acuerdo al que han llegado

Voz 0027 10:31 para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo Si sale adelante lo que han pactado los pensionistas van a cobrar una paga específica al año para compensar la diferencia entre lo que han cobrado el IPC lo que suben los precios

Voz 1468 10:43 sí yo creo que es un acuerdo muy importante es un principio de acuerdo como le llama Hacienda según ellos porque la subida de las pensiones este año es del uno coma seis por ciento según los últimos presupuestos y los precios han subido por ejemplo en julio un dos con dos por tanto los pensionistas ya están perdiendo poder adquisitivo porque los precios suele

Voz 1275 10:59 por encima de lo que sube su pensión y aún

Voz 1468 11:01 no ha terminado este año para compensar esa pérdida a los pensionistas cobrarán una paga única no han explicado cuando Aimar quizá en enero de dos mil diecinueve que compensa la subida de los precios en dos mil dieciocho esto se conocerá a finales de año lo explica así el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique

Voz 1662 11:18 a revalorizar las pensiones este año en que cuando se conozca el IPC de de año dos mil dieciocho Se mediante un pago único en las pensiones de de dos mil dieciocho al IPC

Voz 1468 11:33 no es la primera vez que se hace por parte de un gobierno socialista Zapatero también aprobó algunos años o algún tipo de compensación por el desvío del IPC a finales de año

Voz 0027 11:42 por todos estos acuerdos a los que llegue el gobierno con Podemos y con el resto del grupo sobre la senda de déficit morirían automáticamente en el Senado porque el PP tiene allí mayoría absoluta y la ley establece que el Senado puede tumbar la senda de déficit sin posibilidad de que vuelve al Congreso como al resto de leyes en este caso en el de la escena déficit no se mueren el Senado ahí se acaba su su tramitación pero lo que han pactado el Gobierno podemos Nieves es cambiar la ley que el Senado y por tanto el PP ya ya no puedan vetarla

Voz 1468 12:10 sí es verdad así no es fácil porque hace falta cambiar un artículo el número quince de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga ahora a que la senda de estabilidad sea votada y aprobada en el Congreso y en el Senado el acuerdo para cambiar esta ley se cerró ayer al más alto nivel Aimar mil contactos telefónicos entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el líder de Podemos Pablo Iglesias antes de que comenzara la reunión en Hacienda el objetivo era frenar como fuera el portazo del PP en el Senado a la senda de estabilidad

Voz 1662 12:37 hemos conseguido arrancar al Gobierno el compromiso de que de que se elimina la bueno pues la última palancas de poder que quedaba de Partido Popular referente a los presupuestos generales del Estado que es la posibilidad de vetar da senda de déficit en el Senado

Voz 0027 12:57 es un anuncio muy importante que hacía anoche en Hora Veinticinco Pablo Echenique Icesave cómo van a cambiar esa ley Nieves qué mecanismos van a utilizar porque tiene que ser todo por la vía de urgencia

Voz 1468 13:07 si hay que hacerlo rápidamente antes de que la senda de estabilidad se vote en el Congreso es decir estamos hablando de días o de muy pocas semanas según Pablo Echenique hay varias vías jurídicas para eliminar la capacidad de veto del Senado se han intercambiado ideas pero lo que se considera más viables un decreto ley que reforme ese artículo quince de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ese decreto ley debería ser aprobado rápidamente por el Gobierno convalidado por el Congreso también los plazos son cortos si como dice Pablo Echenique el Gobierno mantiene la voluntad de presentar los Presupuestos Generales antes de que acabe septiembre Aimar

Voz 0027 13:38 lo vamos a preguntar en unos minutos al secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea que les parece este pacto entre el Gobierno y Podemos para quitarles a los populares esa capacidad de veto que buena intuimos mucho en en la sede del PP mucho entusiasmo no no va a generar este anuncio de cambio pero bueno y hasta aquí hemos analizado ni ves las cosas en las que sí está de acuerdo el Gobierno Podemos pero todavía hay diferencias notables entre ellos

Voz 1468 14:03 hay diferencias y quedan también medidas por detallar en esos principios de acuerdo sobre otras materias por ejemplo independencia hay principio yo de acuerdo pero sin trabajar todavía mejorar las inversiones en sanidad y educación y permitir que los ayuntamientos se gasten más dinero del superávit que tienen ahora para poder hacer servicios públicos para el ciudadano no sólo en pagar deuda como ahora les obligará a ley llegar a un acuerdo más de fondo y a largo plazo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones todos estos capítulos seguirán puliendo en las próximas reuniones pero el balance de Cheney que es bueno porque según fuentes de este partido pensaban que esta reunión no iba a ser tan fructífera como lo que fue ayer como conclusión le preguntábamos Cheney que si a día de hoy el Gobierno tenía el sí garantizado de Unidos Podemos a la senda de estabilidad Il

Voz 1662 14:48 habrá capacidad de entendimiento y podemos podemos llegar a un acuerdo pero todavía queda queda queda mucho por hablar quedan vuelvan pues muchos grandes de de abajo entre dos equipos técnicos es que habrá que tener en los próximos días

Voz 0027 15:03 palabras de Echenique en la SER Nieves Goicoechea jefa de Economía de esta redacción gracias buenos días gracias Aimar buenos días

Voz 6 15:12 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido XXXVII mil ciento setenta Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta y dos hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 0530 15:47 hasta aquí la entrevista gracias Sharon Stone eliminaron con nueces para aparecer una mujer nueva cada día cambiar esa es la clave y Conchín cambio de gafas tanto como quiero que lo único que no cambió el óptico lo mío es triste pero en Conchín sí

Voz 1579 16:01 por segundo y tercer par de gafas por un euro más sólo está el XXXI de agosto pide ya tu punto es En

Voz 18 16:07 cadena SER Hoy pues

Voz 0027 16:12 ocho y dieciséis de la mañana siete y dieciséis en Canarias además de los planes para exhumar a Franco el PSOE se compromete a anular por ley los juicios del franquismo se lo ha comunicado la portavoz parlamentario socialista Adriana Lastra tanto Esquerra como Alpe D Cats que publica esta mañana el diario El País Julian Julia Molina buenos días

Voz 1468 16:29 buenos días es una de las peticiones que le hacen los partidos catalanes al PSOE Esquerra de hecho supedita va hace unos días su apoyo a la exhumación de Franco a que el Gobierno anulase estos juicios franquistas Joan Tardá portavoz de los republicanos en el Congreso

Voz 20 16:42 no pues también muy bien

Voz 1185 16:44 el dictador Franco sin no hay un con

Voz 20 16:47 dicho de bonificación

Voz 21 16:49 sí el Murcia fin yo estoy todo un ejército de Arles

Voz 1185 16:54 sentencia yo president Lluís Companys

Voz 1468 16:57 con lastra la anulación saldrá adelante porque los partidos que apoyaron la moción de censura están de acuerdo queda por decidir de qué forma se hará intentando desencallar una proposición de ley que ya presentó el PDK en dos mil diecisiete y que lleva bloqueada en el Congreso desde entonces o con una nueva ley de Memoria Histórica más amplia en cualquier caso dice lastran el país Se hará pronto si los socialistas consiguen finalmente saca

Voz 0027 17:17 la medida delante quedarán anulados no sólo el juicio al presidente Compains sino también de otros personajes como el poeta Miguel Hernández o de Salvador Puig Antich más allá de que lo que termine pasando con estas sentencias dictadas por los tribunales franquistas lo que sí es inminente es la aprobación del decreto que brindará legalmente la exhumación del dictador la Cadena SER ha consultado a uno de los mayores expertos de España en este tipo de exhumaciones que nivel de complejidad técnica va a tener ese proceso nos contesta que más bien poca es Francisco Etxeberria forense que ha participado en centenares de exhumaciones incluidas las de Mola y Sanjurjo en Pamplona con el hablado Adela Molina

Voz 0011 17:53 exhumar a Francisco Franco al menos desde el punto de vista técnico es sencillo el prestigioso forense Francisco Etxebarria calcula que bastarían unas horas

Voz 2 18:00 yo creo que la exhumación plantea como el mayor dificultad lo que es la apertura de la tumba el resto es un trámite sencillo que en una gestión de funeraria no ofrece ninguna disgusta calculo yo que entre lo que es una tarea previa más luego la actuación directa sobre los restos se puede resolver a lo largo de una mañana

Voz 0011 18:20 este experto que ha participado en centenares de exhumaciones de víctimas y también en las de la cripta en las que estaba los generales Mola y Sanjurjo no se atreve a hacer una estimación de cuánto podría costar sacar a Franco del Valle de los Caídos pero considera que harían falta al menos seis personas además explica que es necesario realizar un acta y que la familia tiene derecho a poner algunas condiciones

Voz 2 18:39 siempre dijimos que todos los muertos tienen derecho a ser tratados de conformidad a sus normas a sus costumbres a sus tradiciones y a su religión por lo tanto la familia puede imponer unas condiciones pero tampoco se podrá impedir que existan unos observadores en el trámite puramente administrativo con categoría de profesionales del Derecho para entendernos

Voz 1468 19:01 los Franco pueden exigir también la presencia de un notario

Voz 0011 19:04 la iglesia que gestiona la basílica puede igualmente estar presente Echeverría recuerda que Franco fue embalsamado pero dice que es imposible saber cuál puede ser su estado si da por seguro que habrá que cambiar el féretro is subraya que antes exhumar hay que concretar a donde se le va a llevar para volver a ser enterrado aussies eleva incinerar

Voz 0027 19:25 el Gobierno aclara que no va a eliminar del todas las concertistas en las vallas de Melilla a pesar de que de que lo anunció en su día lo ha explicado Interior ante la presión del Partido Popular que ha pedido que el ministro Grande Marlaska comparezca en el Congreso tras el nuevo salto a la valla de Ceuta Adrián Prado

Voz 0019 19:41 quieren que explique las medidas urgentes que el Ejecutivo aplicar para garantizar la seguridad de los agentes desplegados en la frontera entre ellas el PP insiste en la necesidad de que se mantengan las concertino Ignacio Cosidó portavoz en el Senado en declaraciones a Europa Press

Voz 22 19:55 es si eliminamos determinados elementos que fundamentalmente lo que ejercen es una función para también garantizar la seguridad de nuestros policías de nuestros guardias civiles hacemos gestos que lo que dan a entender es que estamos en una política de puertas abiertas pues estamos generando un problema de grandes dimensiones

Voz 0019 20:13 desde el Gobierno las respuestas claras están buscando alternativas menos agresivas pero las concertistas no van a desaparecer Ana Botella es la secretaria de Estado de Seguridad

Voz 5 20:21 estamos trabajando en una alternativa a las concertistas que no quiere decir la sustitución o la desaparición mejor dicho sino que es una alternativa en lo que es la configuración de una valla que puede ser mucho menos lesiva en ese caso mucho más efectiva en evitar los altos

Voz 0019 20:38 ante las críticas del PP sobre el inmovilismo del Ejecutivo Botella responde que los mayores saltos a las vallas de Ceuta y Melilla se dieron durante los gobiernos del Partido Popular

Voz 0027 20:47 de hecho en concreto en el Ceuta en lo que llevamos de año han entrado doscientas personas menos que en el mismo periodo del año pasado Nicolás

Voz 1620 20:54 ya en Ceuta según Interior mil doscientas ochenta y una personas entraron por tierra de manera irregular desde el uno de enero hasta el quince de agosto la mayoría tras superar la valla frente a los mil seiscientos veintitrés que se registraban en el mismo periodo del año pasado esto supone un veintiuno por ciento menos incluso añadiendo la ciento dieciséis personas de ayer a Ceuta siguen bajando los cruces irregulares a esta ciudad autónoma a Melilla sin embargo ha crecido ligeramente pasando de dos mil cuatrocientos a dos mil novecientos en este dos mil dieciocho las entradas terrestre por ambas ciudades suman cuatro mil ciento ochenta y dos personas sólo doscientos veintitrés más que en el mismo periodo de dos mil diecisiete en el balance sobre inmigración irregular que de manera quincenal hace público el Ministerio del Interior Se detalla que a mediados de agosto son veinticinco mil trescientas cincuenta y nueve personas localizadas entrando por mar a la frontera española un ciento setenta y siete por ciento más que a estas alturas del año pasado y en Italia por fin

Voz 0027 21:46 esta noche el Gobierno del país ha permitido que bajen del barco de la Guardia Costera los niños que estaban a bordo de ese buque un buque que sigue atracado en el puerto de Catania con los migrantes como rehenes políticos de Salvini han bajado los niños pero todos los demás siguen bloqueados hacinados dentro corresponsal Joan Solés

Voz 0946 22:02 poco antes de la medianoche los veintinueve menores han podido desembarcar ante la gravedad de la situación de los ciento setenta y siete inmigrantes rescatados hace una semana y que pudo constatar a bordo el fiscal Luigi patronal Lancho en una inspección inesperada al guardacostas dijo Toti el fiscal abrió diligencias por presunto secuestro de personas y ordenó el desembarco y asistencia de los menores

Voz 16 22:24 combinan omiso Unión Cano peor cae esta dividió

Voz 0946 22:28 los menores necesitan ayuda que desembarcan por caridad de Dios ha comentado el ministro del Interior Salvini que en su momento me pidió que descendieran a la nave en la isla de Lampedusa en El Puerto de reforzar los durante tres días en el de Catania precisamente el presidente de la Cámara Fico había declarado poco antes que Salvini se equivocaba en su empecinamiento

Voz 6 22:49 sufre el presidente de acabar presidente del cual gato que yo hoy al ministro del Interior Julve ha respondido paso estando al incapacita clamorosa estilos a la incapacidad clamorosa de Gobierno ha declarado Martín secretario del Partido Democrático candidata Salvador puertos de Catania para seguir allí la evolución de la crisis ya la sur los Tato Italia estamos hacia el absurdo ha añadido que una nave del Estado italiano establo que abarque un puerto italiano arriba no puede desembarcará en Italia

Voz 0554 23:25 creíble una situación increíble

Voz 0027 23:32 el Senado argentino ha autorizado esta madrugada a la justicia a registrar las casas de la ex presidenta Cristina Fernández que está imputada en la causa de corrupción más grave de la historia reciente del país la causa en la que se investigan los supuestos sobornos millonarios que decenas de empresas

Voz 6 23:45 la construcción reconocen haber pagado a los gobiernos del kirchnerismo a cambio de varapalo

Voz 0027 23:52 después de que los senadores peronistas bloquearan esta votación dos veces en las últimas semanas esta noche si el Senado ha autorizado al juez a entrar en las casas de la ex presidenta Fernández en busca de pruebas aunque con efectos el efecto sorpresa ya ya cero claro hay daba buenos días

Voz 0011 24:07 buenos días sí han sido casi siete horas de un debate que ha acabado así

Voz 23 24:10 afirma activos sesenta y seis votos cero negativo cero abstenciones

Voz 0011 24:16 el Senado argentino da luz verde al juez Claudio Bonadio para registrar las viviendas de Cristina Fernández que desde su actual escaño de senadora aunque finalmente ha votado a favor Segovia

Voz 0277 24:24 sobre la primera senadora Llanada cuya primera presidenta mujer y fui también la primera senadora expulsada del bloque oficialista como era vocación de hacer cosas inéditas

Voz 0011 24:34 se ha quejado de una persecución política ha puesto en duda los escándalos que la persona

Voz 0277 24:38 en realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad y ha dicho que no se arrepiente de nada si creen que Colombo navío con los desafueros me voy a arrepentir no no me arrepiento de nada menos

Voz 0011 24:53 hoy en la Cámara se han escuchado ataques al juez que investiga los Kirchner

Voz 24 24:56 de ahí que hubo navío Espanya te la cabeza en una de esas que nos encontramos aunque te queda una neurona de sensatez republicanas

Voz 0011 25:03 el broche a la ex presidenta por resistirse a que esa pruebas el registro de sus casas

Voz 25 25:08 dado la quiso conocí a los dos mil planteaba fuertemente de que no había que poner ningún tipo de obstáculo a la labor de los jueces ninguno

Voz 0011 25:15 llamadas a la cordura

Voz 26 25:17 latando un pedido allanamiento ha sido extraído de los pelos es muy grave la causa ya tienes se involucra en la propia causa

Voz 0011 25:24 en un debate que ha terminado con una votación aprobada por unanimidad

Voz 0027 25:28 en Estados Unidos Trump lo niega todo niega lo que su ex abogado confesó ante el FBI que recibió órdenes directas de Laura presidente cuando era candidato para que comprar el silencio de dos mujeres con las que supuestamente trampa había mantenido relaciones en una entrevista en la Fox el presidente dice ahora que él no sabía nada que se enteró de los pagos después de que lo hiciera su abogado Washington Carlos Pérez

Voz 6 25:50 eso

Voz 23 25:52 es fácil ser menisco fans no

Voz 0554 25:56 nada absolutamente nada al presidente y no hizo nada mal la acusación bajo juramento de su ex abogado Michael Cohen de que el entonces candidato presidencial le ordenó pagar a dos mujeres para lograr su silencio no cambia un ápice discurso de la Casa Blanca la portavoz Sarah Sanders despejaba ayer todas las preguntas de los periodistas como una defensora ante el asedio del equipo rival

Voz 1 26:16 a la guerra o más

Voz 0554 26:21 dicen no hubo manera ha mentido Trump hace unos meses negó en el avión presidencial conocer algo de los pagos a secar en McDougall ayer sin embargo hoy en declaraciones a su favorito Fox News

Voz 8 26:33 Agüero

Voz 0554 26:35 el presidente aseguró que supo de ellos después de que se realizaron los pagos y que le preocupaba mucho que el reembolso del gasto de su abogado se hubiera hecho con dinero de la campaña

Voz 6 26:45 no

Voz 0554 26:46 del pero no se pagó con su dinero algo que aparentemente no suponen ningún factor clave en la posible comisión de un delito de financiación irregular de campaña lo que todavía queda lejos es la posibilidad de un impeachment pero pocos días tan aciagos para el presidente como los que está viviendo

Voz 0027 27:04 y una encuesta amplia que se ha publicado esta noche allí en Estados Unidos augura que Trump perdería la reelección en dos mil veinte

Voz 0554 27:11 todavía queda tiempo menos años pero esa encuesta dice que Trump

Voz 0027 27:14 perdería la reelección contra varios candidatos demócratas por ejemplo contra Bernie Sanders o contra Joe Biden Carlos

Voz 0554 27:19 pongamos por caso que don Antxón sale vivo de los escándalos que ponen estos días en tela de juicio su presidencia pongamos por caso que no impeachment o que si lo hay todo queda en nada pongamos por caso que sigue siendo el candidato republicano a las elecciones de dos mil veinte que pasaría según una encuesta de político Chuan no respetaría mandato

Voz 18 27:37 seis estuvo el One

Voz 0554 27:42 los demócratas no tienen todavía candidato pero algunos de los nombres que se rumorea como el del vicepresidente de Obama Joe Biden sacaría hoy doce puntos de ventaja ocho de la noche incluso el izquierdista Bernie Sanders aquí en la campaña demócrata puso todos los palos posibles para descarrilar el de las primarias que encumbraron a Hillary Clinton vencería por el mismo porcentaje doce puntos la encuesta fue realizada antes del reconocimiento de culpabilidad del ex abogado del presidente Michael Cohen de los ocho delitos de los que un jurado ha encontrado culpable a su ex jefe de campaña por casos que han situado en el peor momento de su presidencia la aprobación del presidente seguía hasta entonces en los parámetros habituales un escaso cuarenta y dos por ciento

Voz 0027 30:19 ocho y media de la mañana siete y media en Canarias Teodoro García Egea buenos días

Voz 1185 30:24 hola buenos días secretario general del Partido Popular

Voz 0027 30:26 lo qué opina el PP de que el Gobierno y podemos hayan acordado cambiar la ley para que la senda de déficit no tenga que contar con la aprobación del Senado y que por lo tanto ustedes en el PP no la puedan bloquear con su mayoría absoluta en esa cámara

Voz 1185 30:39 pues es una muestra de que gobierna Pablo Iglesias este Gobierno está dirigido por una persona sin iniciativa que no tiene proyecto político Iker quién sí tiene proyecto político que sí tiene muy claro lo que quiere hacer con España que subir los impuestos resucitar viejos fantasmas deberíamos olvidados ir volver de nuevo a la confrontación pues es señor Pablo Iglesias que es quién de verdad está gobernando este país portal esto pues una muestra más de que lo que quería Pablo Iglesias crea unos presupuestos del próximo año que subieran los impuestos y que permitieran a aquellos que extracciones en coalición con Podemos Partido letrista etcétera seguir gastando por encima de sus posibilidades aunque sea a costa de subir los impuestos pues han conseguido una nueva vía de escape para dar rienda suelta a su tu modelo que no ha funcionado en ningún país del mundo porque no conozco ningún país del mundo en el que el modelo que propone Podemos haya creado riqueza bien todo lo contrario

Voz 0027 31:38 sí porque se lo atribuye a Podemos el más interesado en que salga adelante la senda de déficit es el Gobierno del PSOE

Voz 1185 31:43 bueno estamos viendo cómo ha sido una de sus exigencias no digo yo que que haya sido una de las exigencias del partido federalista sino que podemos ya ha dicho reiteradamente que si quieren que Partido Socialista cuente con los votos de Podemos

Voz 30 31:56 hay que flexibilizar la senda déficit es decir hay que permitir que será

Voz 1185 32:00 más de lo que se ingresa aunque luego tengamos que hacer futuros ajustes como hemos visto en el pasado y que además también tiene que venir aparejada con una subida de impuestos en un tramo concreto no por tanto si una de las exigencias de Podemos días se ve hoy hecha realidad y además con un sistema que evita que se pase por el Senado donde los ciudadanos les dieron mayoría absoluta al Partido Popular pues es evidente que se está buscando el mecanismo necesario para dar satisfacción a Podemos y al señor volviese por tanto estamos en una situación de decir que quién gobierna realmente en España es Pablo Iglesias

Voz 0027 32:37 bueno de momento lo único que sabemos de lo que ese pacto noches lo que ha anunciado públicamente porque el Ministerio de Hacienda no ha comunicado nada en público del otro factor Pablo Echenique anoche en la quiero preguntar qué le parece el hecho de que hayan pactado Gobierno y Podemos compensar en las pensiones en una paga única hasta el IPC

Voz 1185 32:59 sí pues vamos a ver cómo cómo se desarrolla esto al final lo único que estamos viendo es de pequeños anuncios que se van sucediendo pero lo que es verdad es que los pensionistas han tenido ahora una subida gracias a unos presupuestos que ha aprobado el Partido Popular estamos viendo también cómo ahora pues esa supuesta preocupación que ha dicho anteriormente cuando gobernaba el Partido Popular por las pensiones poder empleo por la santidad etc etc por la educación incluso por los recortes pues ahora aparece que una vez que el señor Pedro Sánchez está en La Moncloa ya todas esas preocupaciones han desaparecido y ahora nos ocupamos más bien de desenterrar personas que están enterradas hace cuarenta años ID bueno pues subir impuestos impactar otras cuestiones que no tienen mucho que ver con las cuestiones básicas e importantes que hace muy poco reivindicaban y eso la verdad que a nosotros nos produce cierto preocupación como que al resto de españoles recuerdo una entrevista aquí en la Cadena Ser hace muy pocas semanas en las que me preguntaba por los posibles compromisos peajes ocultos a los que hayan podido llegar el señor Pedro Sánchez con sus socios pues si se los vamos conociendo ya no subida de impuestos subir déficit ayer mismo el Consejo de Política Fiscal que naciera los consejos los consejeros de muchas comunidades autónomas ya le dijeron al Gobierno que no quieren más déficit que lo que quieren es un nuevo sistema de financiación que sea más justo para todos que más transparente

Voz 0027 34:25 señor García ese momento subidas de impuestos no ha anunció ninguna

Voz 1185 34:30 hemos visto bueno hemos visto cómo han tenido que dar marcha atrás a tenido que dejar apartado la subida el diésel que no es muy digamos equitativa no porque al final afecta lo mismo al autónomo que a la persona que tiene un gran patrimonio o más bien afecta mucho más a la autónomo que tiene una furgoneta y tienen que estar todos los días y depende de ellos una herramienta de trabajo y a la persona que te en un gran patrimonio que quizá no le afecte tanto no por tanto la primera medida que hemos conocido en materia de apoyo a los autónomos ha sido subir el eh no me quiero imaginar cuáles pueden ser el resto con las exigencias que Podemos tiene encima de la mesa

Voz 0027 35:06 Señor García Egea el PP ha tomado ya una decisión de si se va a abstener o va a votar en contra del decreto para exhumar a Franco

Voz 1185 35:13 bueno la última vez que se trajo esto al Parlamento nosotros ya fijamos nuestra posición que fue a la abstención el resto de grupos incluido ciudadano o tengo que sí y ahora no sabemos lo que hacen el resto de grupos dice poco ciudadanos y nosotros lo que vamos a hacer porque no nos parece adecuado pues es que no se utilice la fórmula del Real Decreto para cuestiones que puede ser urgente para Pedro Sánchez el desenterrar a Franco puedo es urgente y de hecho es urgente porque tiene que dar satisfacción a las exigencias de sus socios pero el real decreto no está hecho para cuestiones urgentes para Pedro Sánchez sino que está hecho para cuestiones urgentes para la nación española

Voz 0027 35:54 más allá de Ortega fue Mulay vamos ahora eso le voy a preguntar ahora mismo por eso pero me ha parecido entenderle que ustedes fijaron posición van a mantener esa posición

Voz 1185 36:02 no no no no no no le le cuento lo que hicimos en su momento para que entienda que nosotros nuestra posición hoy es no votar a favor lógicamente no vamos a apoyar esto primero nos vamos a centrar presentar en desarrollar este recurso que no parece un abuso total la utilización de esta fórmula aquí posteriormente pues se fija además nuestra posición teniendo en cuenta que no vamos a apoyar esta medida obviamente porque además creemos que es una cortina de humo para que no se hable de otras cuestiones al margen de dar satisfacción por supuesto a su socio porque además el Partido Socialista ha gobernado en España durante muchos años hiciera tan urgente por qué ese partido socialista que ver y por cierto un señor Borrell estaba también en el Consejo de Ministros y muchos otros países acompañados Pedro Sánchez pues lo entiendo porque hoy es urgente cuando gobernaba el señor Felipe González el señor Zapatero pues no lo era algo la verdad incomprensibles

Voz 0027 36:56 por lo tanto para entendernos van a recurrir el decreto al Constitucional plantean votar en contra plantean votar en contra

Voz 1185 37:03 a nosotros no vamos a votar a favor primer lugar segundo vamos a recurrir todos aquellos reales decretos que no tenga carácter de urgencia porque ahora se está hablando mucho de que si Rajoy y el Partido Popular el pasado público también no utilizó la fórmula del Real Decreto oiga no es lo mismo utilizar la fórmula el Real Decreto Farah y garantizar que los parados de larga duración siguen teniendo unas ayudas que para desenterrar a una persona o para desenterrar viejos fantasmas porque no existe un proyecto de futuro y tenemos que mirar al pasado

Voz 0027 37:35 Rajoy al real decreto no sólo aprobó las ayudas a los parados siendo usted diputado por lo tanto los convalidó Rajoy por real decreto aprobado por ejemplo cambiar la forma de elegir al presidente de Radio Televisión Española un crédito para pagar armamento la ley de comercialización de los derechos de fútbol en los cambios de normativa sobre la salud de los deportistas y el dopaje en el la Ley de normas para la donación de células y tejidos humanos son muchas cosas que se aprobará por decreto

Voz 1185 38:01 ya sea probar muchas cosas por decreto ley efectivamente y muchas de ellas eran gentes propia no es urgente ni esto ni la fórmula de Radio Televisión Española porque no se ponen de acuerdo con los mismos eligieron presidente pero

Voz 0027 38:17 bueno usted usted ustedes también cayeron el arma de ustedes también cambiaron la forma de elegir a la cúpula de Radio Televisión Española por decreto ley y cuando tenía mayoría absoluta

Voz 1185 38:26 la tiene nosotros tenía mayoría absoluta nosotros desarrollamos una normativa allí además lo hemos hecho en muchas ocasiones por consenso para cambiar todas estas cuestiones pero que que lo que no hicimos fue provocar el Congreso tuviera que perder cuatro días cuatro votaciones hasta llegar a nombrar un administrador único eso no lo hizo el Partido Popular y tampoco hemos hecho es que está haciendo hoy el Partido Socialista en Radio Televisión Española

Voz 30 38:55 he en agosto

Voz 1185 38:57 donde los profesionales están viendo desplazado muchos de ellos sin que nadie diga nada no parece que antes pues la gente muchas personas muchos partidos políticos subieron a la tribuna con un las cito con solidaridad o profesionales que se veían apartados de hoy parece que Televisión Española es la fuente de la objetividad con está siendo así hay muchas quejas de muchos profesionales que están viendo apartados simplemente por el hecho de no caer bien a determinadas personas con lo cual nosotros ahí y ayer ya lo denunciamos públicamente creemos que no se ha actuado de forma adecuada creo que la comparación de la APS y el proceso que se ha seguido los durante estas últimas semanas para la elección del Administrador Único cosa inédita

Voz 30 39:41 en esta en esta entidad pues hombre

Voz 1185 39:44 no se puede comparar con los acuerdos a los que se llegaron en el pasado para elegir a la cúpula porque sean perdido votaciones ha habido un bloqueo que no ha permitido renovar por tanto se ha nombrado un administrador único

Voz 0027 39:55 ah claro eso acuerdo en el pasado no se llevó ninguna en dos mil doce lo hicieron solos no hubo absolutamente ninguna web

Voz 1185 40:01 bueno conmigo que no es lo mismo tener ochenta y cuatro diputados ciento ochenta no es lo mismo entonces la legitimidad de origen de este Gobierno estamos muy cuestionada pero es que la legitimidad de ejercicio estamos viendo cómo estás saltando por los aires porque ningún español a día de hoy reconoce que este Gobierno pueda tener cierta autonomía sin contar con los socios eligieron presidente y en alguna ocasión incluso está permitiendo que sus socios no sólo lo que le permitan le impidan llegar a acuerdos con las fuerzas políticas te podías es beneficioso para España

Voz 0027 40:39 hoy pública El País que el PSOE está dispuesto a impulsar una ley para anular las condenas por razones ideológicas en los juicios del franquismo eso les parece bien o tampoco lo apoyan

Voz 1185 40:49 mire yo es que he nacido en democracia de nacido el ochenta y cinco yo no sé por qué este empeño en mirar al pasado en revivir empezó a hacer un revisionismo sobre todas estas cuestiones no están señor Pedro Sánchez de acuerdo con con la transición con el pacto al que llegaron personas tan distantes ideológicamente como Santiago Carrillo Adolfo Suárez más por Praga todos ellos señor Nadie quiere revisar se quiere revisar la transición es que no me siento preparado para para revertir ese consenso constitucional creo que personas que vivieron la guerra personas que vivieron en la dictadura que que sufrieron mucho creo que no no no estamos en disposición hoy de de realizar esto si no damos un consenso similar al Constitucional y mire You tube un familiar que sufrió mucho Iker ha del Partido Socialista siquiera teniente alcalde el Partido Socialista Il estoy diciendo esto que no es cierto en este momento que capacitado para enmendar lo que fue y lo que supuso la Transición pero tiene bendición de Pedro Sánchez es el menos técnico dado para empezar a reabrir cuestiones difíciles me está preguntando y me está preguntando porque lo ha propuesto el Partido Socialista y me está preguntando pues esto pero no se está hablando de otras cuestiones como que este Gobierno es el gobierno que casi casi tiene más ministro que diputado pero que este verano no les hemos conocido porque no sabemos dónde anda no si en la primera medida de un ministro de Cultura tanto que le importaba la cultura a este Gobierno del Partido Socialista pues era un publicar un real decreto no para ayudar a la cultura de España Asinca para desenterrar a alguien que lleva cuarenta años ahí metido pues la verdad que da buena cuenta del proyecto político de este Gobierno

Voz 0027 42:39 señor Garcé Agea

Voz 31 42:42 eh dice esto es mirar al pasado usted entiende que el dolor de de las más de cien mil

Voz 0027 42:47 familias que tienen todavía a alguien en las cunetas en las fosas mientras Franco estaba en un mausoleo usted tiene que eso dolores del pasado o es un dolor que es muy presente

Voz 1185 42:57 pues mire le acabo de decir que yo soy familiar de una persona que sufrió mucho durante la guerra

Voz 30 43:03 eh y que además fallecido eh

Voz 1185 43:08 pues una lucha entre hermanos creo que es la transición fue un ejemplo para toda Europa y creo que cualquiera que quiera buscar a sus familiares que quiera recuperar la memoria son familiares tiene todo el derecho a hacerlo

Voz 0027 43:26 no me he dicho si le parece bien que se anulen los juicios del franquismo que se anulen condenas a muerte como la de Miguel Hernández fuera de Salvador Puig Antich

Voz 1185 43:34 es que lo estoy diciendo creo que estoy respondiendo no y creo que hoy el consenso constitucional que no en setenta y siete en en una vez que todo eso pasó fue de la mano de personas que sufrieron mucho y de personas que nos trajeron la época de mayor prosperidad por tanto creo que mirar al pasado bueno y creo que todo lo que se ha mirado al futuro sobre el consenso constitucional que nos permitió vivir la época de mayor prosperidad el mayor crecimiento todas de toda Europa y que nos ha permitido a hay que nos ha permitido que personas que hemos nacido en democracia agradezco vamos a los padres de la Constitución es es puerto el que hicieron de reconciliación pues creo ya para volver a mirar atrás sinceramente no beneficia a nadie bueno sí beneficia al señor Pedro Sánchez como cortina de humo pues la verdad que está saliendo bastante bien pero también esta entrevista pero como digo cualquier persona que quiere recuperar la memoria de sus antepasados sin que necesite recursos que necesite ayuda para para poder recuperar la memoria de antepasados pues por supuesto pero entiendo lo comparto y por supuesto que yo creo que hay que apoyarlo porque esa reivindica yo pues es justa no le hablo como digo por experiencia propia porque todo está nuestra familia hemos tenido casos en ambos lugares no en ambos sitios creo que nadie puede hablar por boca de de de las víctimas nadie puede hablar ni puede atribuirse la verdad absoluta porque aquí lo lo que hubo fue una guerra lo que hubo un ejemplo que nos dieron todos todos los que se pusieron de acuerdo para que hoy España goza de una salud democrática envidiable cosa que no ocurrió en otros países por eso yo agradezco a todos a Santiago Carrillo señor Manuel Fraga al señor Adolfo Suárez que se pusieron de acuerdo para no mirar atrás y por eso le pido al señor Pedro Sánchez que no enmiende ese acuerdo constitucional que llegaron ellos porque no tiene derecho a hacer

Voz 0027 45:48 Señor García Egea el Ministerio del Interior va a reunir a la junta de seguridad de Cataluña por la cuestión de los lazos amarillos usted cree que poner y quitar lazos amarillos es libertad de expresión poner y quitar los

Voz 1185 46:01 pues mire yo creo que los símbolos son importantes por eso en Cataluña pues muchos ayuntamientos no quieren poner la bandera de España que es la que nos representa a todos y en la que garantiza la igual da oportunidad de todos yo creo que por eso a los independentistas pues intentan construir un nuevo relato al igual que está haciendo en otras cuestiones estamos viendo también empezar a desarrollar cortinas de humo para construir un nuevo relato Si intentar mantener de forma artificial respiración asistida la causa Melendi está muerto si alguien quiere quitar lazos amarillos pues lo que representa o es que cuente conmigo

Voz 0027 46:38 usted los quitaría

Voz 1185 46:40 yo quitaría los lazos amarillos

Voz 0027 46:43 por sus manos

Voz 1185 46:44 sí sí sí porque representan creo algo que que que la inmensa mayoría de españoles no les gusta siempre pues en un sitio público que me asistir a la misma legitimidad

Voz 30 46:58 sí que asiste al que los